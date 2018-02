Hoy por Hoy (02/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias y se acaba de publicar el dato del paro registrado en el mes de enero hoy es peor que el del año pasado que ya fue malo Rafa Bernardo buenos días

buenos días si el paro registrado ha aumentado en enero en sesenta y tres mil cuatrocientas setenta y cuatro personas con lo que el total de desempleados se sitúa en tres millones cuatrocientos setenta y seis mil en Seguridad Social el número de afiliados cae en enero en ciento setenta y ocho mil ciento setenta hasta los dieciocho millones doscientos ochenta y dos mil cotizantes ocupados

Voz 0027 00:40 ah ya están reabiertas todas las autovías y autopistas pero a primera hora de esta mañana hasta cuatro de las que comunican Madrid con el norte han sufrido cortes por el hielo en Madrid Segovia y Ávila incluida la AP seis que es en la que se quedaran atrapados tres mil coches en enero ahora mismo situación en las carreteras se de María Forner buenos días

Voz 2 00:57 hola muy buenos días pues en estos momentos como decíais sea reabierto hoy se ha recuperado la normalidad en esa b6 que ha estado cerrada durante varias horas entre el kilómetro cuarenta y siete hielo ochenta entre la localidad madrileña de Guadarrama IU Villacastín también ha recuperado lo normal

Voz 2 01:16 cada entre el kilómetro sesenta y dos y el ochenta y ocho en la provincia de Segovia si les tenemos que pedir precaución si van a circular por la A seis porque van a encontrar complicaciones a la altura de Guadarrama ramas está restringiendo el paso a camiones y vehículos

Voz 2 01:36 el seis perdón ahí esta viendo bastantes complicaciones en estos momentos por lo que respecta al resto del temporal encontramos ciento doce días afectadas por nieve veintitrés cerradas doce pertenecen a puertos de montaña y las cadenas son necesarias en cuarenta y nueve carreteras de la red secundaria

Voz 0027 01:55 la SER les estamos contando esta mañana el contenido de algunos de los documentos incautados por la Guardia Civil al supuesto cerebro procesa Josep Maria Llovet exnúmero nombrado este Yunquera entre esos documentos destaca un informe de un asesor de Puigdemont en el que a su de que en un escenario como el actual con el independentismo dividido y con mayoría de escaños pero no de votos el proceso habría descarrilado Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 02:18 qué tal buenos días si la documentación incautada al número dos de Junqueras incluye informes de los principales asesores del proceso que anticipaban un escenario idéntico la actual en el que el proceso estaría muerto un documento por ejemplo al que hace referencia el último informe de la Guardia Civil remitido a la justicia plantea diferentes escenarios en uno de ellos lo que se dice es que si se convocase nuevas elecciones concurriendo Esquerra y Convergencia por separado hice obtuviese mayoría absoluta de escaños sin el cincuenta por ciento de los votos Se provocaría una crisis política entre los partidos independentistas lo que podría anticipar dice el final del proceso en otro documento también incautado por la Guardia Civil se insiste en esta idea sino se obtiene más del cincuenta por ciento de los votos o no se aplaca las tensiones entre actores independentistas el proceso habrá finalizado son documentos que llegan a la misma conclusión a la que llegaba hace tan sólo tres días Puigdemont en esos mensajes enviados a su exconsejero Comín en esa conclusión lo que decías que Moncloa había ganado y que esto se había terminado

Voz 0027 03:19 la alcaldesa de Barcelona Ada Colau se somete hoy a una cuestión de confianza para intentar romper el bloqueo a los presupuestos municipales es un recurso de emergencia para aprobar las cuentas cuando no se tienen los apoyos suficientes es la segunda vez que Barcelona en Comú tiene que recurrir a esta vía Frederic Vincent mundial

Voz 0706 03:33 bon día Colau no tiene apoyos suficientes impuestos recurre a este sistema cuestión de confianza vinculada a los presupuestos que quiere decir que si en un mes no sale un alcalde alternativo alcaldesa con apoyos suficientes algo que se da por imposible las cuentas aprobaran entonces automática

Voz 1 03:46 pero si no hay cambios en la votación de hoy toda la oposición

Voz 0706 03:49 con se pronunciará en contra pese que el PDeCAT y Esquerra se abstuvieron en su día en la votación del presupuesto ambas formaciones lo justifican porque dicen que ahora ya no se trata sólo de cuentas sino de la confianza que no tienen dicen en la alcadesa y una cosa más antes de la bolsa

Voz 0027 04:01 en el CNIO el Centro Nacional de Inteligencia ha conseguido desvelar uno de los grandes misterios de la Historia de España el código que utilizaba Fernando el Católico para dirigir sus ejércitos lo cuenta esta mañana el diario ABC ese código ha estado oculto cinco siglos y ahora va a permitir descifrar decenas de cartas y de documentos cuyo contenido es todavía un misterio Se va a presentar hoy el descubrimiento en el Museo del Ejército en Toledo Cristina López Huerta

Voz 0441 04:24 muchas de estas cartas expusieron en este museo en la gran exposición dedicada al gran capitán y fue el propio museo quien pidió ayuda al CNI y se ha sacado a la luz un código de ochenta y ocho símbolos y doscientas XXXVII combinaciones que Fernando el Católico usaba para comunicarse con Gonzalo Fernández de Córdoba en plena guerra contra Francia en Nápoles el gran capitán cometió eso sí la imprudencia de descifrar parcialmente unas líneas a pie de página aún así la tarea no ha sido fácil para evitar que se detectaran las repeticiones se utilizaban hasta cinco o seis símbolos distintos para una misma letra ya eso hay que añadir que las cartas están escritas en castellano antiguo hoy los resultados en el Museo del Ejército

Voz 0858 05:05 y la Bolsa Javier Alonso a esta hora se decantan por la venta por las ventas todas las bolsas europeas el IBEX35 cede un cero coma cinco por ciento está en el nivel de los diez mil trescientos puntos estos retrocesos

Voz 0199 05:16 suman a los que ya vimos ayer entonces el Ibex cayó

Voz 0858 05:18 medio punto porcentual también el Nikkei ha caído esta mañana el índice japonés ha cedido un cero coma nueve por ciento la prima de riesgo española está en sesenta

Voz 0027 05:25 siete puntos básicos el euro ya supera el uno

Voz 0858 05:28 dólar veinticinco centavos y en el mercado de materias primas el barril de Brent roza otra vez los setenta dólares el barril

Voz 0099 05:50 la columna de Almudena Grandes no es frecuente que la actualidad política Nos enfrente con nuestros hábitos de personas corrientes pero al ver los mensajes de Puigdemont en el móvil de Comín pensé en mí antes que en ellos por eso no me creo que una cámara de televisión captar aplazar esa pantalla con cinco mensajes angustiados en ninguna respuesta Si un amigo me escribiera que todo ha terminado porque los nuestros nos han sacrificado no le daría la oportunidad de enviar un segundo mensaje sino pudieran llamarles lo explicaría intentaría tranquilizarle y le promete sería una llamada inminente la única explicación verosímil de que en ese móvil no pueda leerse Ni una sola palabra de su dueño es que él mismo las borró para componer una bonita historia se convirtió así en un traidor más a qué a quién no lo sé el patético Twitter que puso de Mon reconoció al día siguiente que es humano y duda induce a pensar que en efecto Comín le traicionó pero la imagen de los mensajes sigue siendo demasiado nítida demasiado perfecta como para limitarse a eso se podría pensar que el exconseller actuó por lealtad a la presunta República catalana intentando eliminar un candidato inviable para la investidura pero la celeridad con la que el presidente del Parlament ha confirmado que no hay otro lo pone en duda sólo hay algo que sé con certeza Puigdemont en efecto es humano porque se equivoca al decir que ha triunfado el plan de Moncloa eso no puede ser porque si hemos llegado hasta aquí

Voz 4 07:15 porque en Moncloa nunca habido ningún plan

Voz 11 09:33 el mundo cambia son las dos de la tarde de la uno en Canarias que espero que el Partido Popular un clan llegaron convocada para en el guber convocará el referéndum a cada instante Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación aparecen goteras por otra parte

Voz 20 12:17 señor puerta amor no tiene autoridad moral para hablar de sacrificio cuando hay personas que se encuentran en prisión privada

Voz 9 12:23 los estamos distraídos con este señor y con todo este proceso tan absurdo no

Voz 13 12:27 yo creo que hay alguno que se quedó enganchado en algún capítulo anterior de la serie en el capítulo de ayer

Voz 21 12:36 graciosamente estamos en España el momento de imposible

Voz 9 12:40 aquí hablamos solamente de Catalunya todo lo

Voz 21 12:42 días que si fulanito que se Leganitos lo estamos

Voz 9 12:44 cuando de lo que realmente importa pública catalana Aguayo

Voz 20 12:52 ya se ha hecho Rafael país SA

Voz 13 13:04 yo creo que en el país hay una mayoría de gente que entiende y comparte

Voz 20 13:09 va a venir

Voz 13 13:12 el único candidato a la investidura es Carla escuchan

Voz 9 13:18 no cree podrá una presidencia de la Generalitat simbólica y otra efectiva la primera para Puigdemont y la segunda ya veríamos esa es la fórmula que ha propuesto Oriol Junqueras para la situación actual de Cataluña

Voz 22 13:33 fiel una la número uno por culpa de la represión del Estado español no puede ser el número uno lo lógico es que sea el número dos no yo creo que la restitución del guber legítima con todo el respeto del mundo no es el número dos de Cataluña es el número dos del Guber

Voz 20 13:47 a nadie

Voz 9 13:50 muchas lecciones con el cual aquí no hay más es que Puigdemont se ha visto candidato fue en el fondo lo que quiere decir Junquera es que no sabe hasta qué punto vale la pena aguantar el pulso con el Estado investir le para que después esta presidencia dure una tarde a la cuestión de la presencia simbólica yo no lo acabo de entender ni acabo de ver

Voz 13 14:16 ha destacado el presidente Puigdemont disfrutémoslo porque ellos no puede ser investido la solución son elecciones otra vez que aquí también hay una guardia importante y es que no queremos unas segundas elecciones sitio

Voz 9 14:30 también habrá que encontrar soluciones esto vamos hasta cuánto tiempo os agotó el tiempo el demonio ahora toca el tiempo a través de la Constitución

Voz 20 14:39 hoy por hoy estamos a tras un año que ninguna duda los tiros

Voz 23 14:53 estamos aquí para construir juntos el futuro

Voz 13 15:03 Putin tiene que parar hacer el indio cómico entre cómico trágico con Pepa Bueno

Voz 20 15:11 Pedro

Voz 9 15:23 son las nueve y cuarto las ocho y cuarto en Canarias mañana de viernes heredado en casi toda España pero aquí estamos con el corazón caliente porque ha venido al estudio de Radio Madrid Antón Losada bos días hola qué alegría tener talado que alegría aquí y además está muy bien

Voz 0199 15:38 bueno se hace lo que se puede ver ya a uno de aval teniendo nada dio un desgaste pero no me quejo como dice mi hija acepta lo Papa eres viejo

Voz 1 15:47 ha pasado el tiempo si Carmen Remírez de Ganuza

Voz 24 15:49 además días encantada de tener aquí a Antón sí que podáis pelear Caracas legal a las manos como como el otro día en una emisora no sé en qué emisora de radio se echaron a las manos suenan partidario de Stalin y un detractor no sé qué emisora rusa

Voz 1 16:03 cuando era eso no va a ocurrir de aquí y en Barcelona en Radio Barcelona Josep Cuní cómo estás muy bien buenos días cundía buenos días bon día lo primero que tenemos encima de la mesa esta mañana son los datos del paro registrado en el mes de enero los primeros síntomas del empleo yo en este año dos mil dieciocho volvemos con Rafa Bernardo hola de nuevo hola qué tal vamos a repasar los datos que se acaban de publicar Rafa

Voz 1762 16:32 es que ya sabemos que los meses de enero son siempre malos por el final de la temporada navideña pero lo llamativo de este es que es peor que el de enero de dos mil diecisiete entonces el paro subió en cincuenta y siete mil personas esta vez sesenta y tres mil setecientas y hacen año la afiliación bajó en ciento setenta y cinco mil personas ya lo lo hacen ciento setenta y ocho mil cosa peor sin duda que sin paliativos que que el del año pasado

Voz 1 16:54 ese es el titular del paro hoy vamos enseguida con el detalle

Voz 25 16:58 el hasta de Research el Centro de Estudios y Análisis sobre el mercado de trabajo

Voz 0199 17:02 jo hilo recursos humanos nos ofrece esta información

Voz 25 17:05 y recuerda que tienes toda la actualidad del mercado laboral

Voz 1 17:07 en Research punto Randstad punto es cómo ha ido por territorios Rafa

Voz 1762 17:11 por comunidades autónomas el paro registra descensos mínimos solamente en dos territorios en Baleares con seiscientos cincuenta parados menos y en Canarias con trescientos ochenta y seis parados menos suben al resto de autonomías sobretodo en Madrid y Andalucía que suman más de once mil parados cada

Voz 1 17:24 el género pues por género el desempleo

Voz 1762 17:27 el mes pasado sobre todo a las mujeres con corresponde con su mayor peso en el sector más afectado por la destrucción de empleo que es el sector servicios cuarenta y ocho mil desempleadas más frente a quince mil setecientos cincuenta y tres varones parados más

Voz 1 17:40 en los sectores pues como decíamos

Voz 1762 17:42 eh no el sector servicios ha donde más ha golpeado la destrucción de empleo que cae sobre todo en la hostelería ayer al comercio treinta y ocho mil afiliados se dejan cada una también retrocede con fuerza en actividades administrativas y servicios auxiliares treinta y un mil afiliados menos en actividades sanitarias y servicios sociales que tiren diez mil coronas

Voz 1 17:58 o sea que es pérdida de empleo de Navidad claramente por las torería el comercio pero no sólo no sólo nos por lo que vemos y los contratos

Voz 1762 18:05 los contratos pues como los últimos meses sube el total de contratos celebrados un siete coma uno por ciento suben especialmente los indefinidos un quince coma dos por ciento en relación con enero del año pasado pero como también estamos contemplando mes tras mes ese total de contratos indefinidos sigue siendo menos del diez por ciento del total no supera esa barrera en este caso en este en este enero ha sido un nueve con ochenta y ocho por ciento

Voz 1 18:25 la fase sigue subiendo la protección social pues si esto

Voz 1762 18:28 también es una tendencia que en los últimos meses la protección social sigue al alza medida por la tasa de cobertura el porcentaje de parados que han trabajado antes que tiene acceso a prestaciones subsidio en este último dato es el cincuenta y ocho coma seis por ciento esos dos puntos más que hace un año un abrazo Rafa hasta luego

Voz 1 18:44 Rafa Bernardo contándonos el detalle del dato del paro registrado en el mes de enero del dos mil dieciocho un mal mes siempre lo es el mes de enero pero ésta ha sido bastante peor que en el mes de enero del año pasado entonces el paro subió en cincuenta y siete mil personas ahora lo ha hecho en sesenta y tres mil hay más contratos lo contaba el también crecen un siete por ciento crecen los indefinidos y sin embargo todas las estadísticas todos los análisis que escarba un poco más allá de la cifra pura y dura Nos dicen que en España a día de hoy tener trabajo ya no excluye el riesgo de pobreza lo venimos contando esta mañana porque los datos de Eurostat aseguran que en España uno de cada diez trabajadores viven hogares que están en riesgo de exclusión uno de cada diez no llegan al sesenta por ciento de los ingresos medios del país y eso nos sitúa como uno de los países común una realidad más preocupante lo con vamos a las siete de la mañana un reportaje de Paula Losada lo explicaba así Íñigo Macías que es coautor del informe sobre desigualdad de Oxfam Intermón

Voz 26 19:52 cuando miramos estos datos en relación a nuestros vecinos europeos que vemos vemos que España ocupa el tercer puesto en el ranking de trabajadores el riesgo de pobreza tan sólo por detrás de países como Rumanía Grecia en cuanto a colectivos pues observamos que es un las mujeres que se llevan la peor parte no España también ocupa ese tercer puesto en el ranking de países con mayor porcentaje de trabajadoras en riesgo de pobreza ITA sólo Rumanía y Luxemburgo presentan tasas superiores

Voz 1 20:18 os saquen la estadística estructural también las mujeres se llevan la peor parte la puntual la coyuntural lo acabamos de decir género el desempleo afectó en enero sobre todas las mujeres cuarenta y ocho mil desempleadas más frente a quince mil varones por qué pues porque las condiciones que ofrecen las empresas muchas veces son inaceptables lo explica Pablo López la calle profesor de Sociología del trabajo de la Universidad Complutense de Madrid que ha dirigido un estudio sobre cómo la precariedad laboral repercute en las periferias

Voz 27 20:47 las condiciones de trabajo de tiempo parcial de trabajo por horas que ofrecen las empresas son inaceptables para para las mujeres no porque no quieren trabajar sino porque no pueden hacerlo no se siente de alguna manera culpable son frustradas por no aceptar jo ofertas de trabajo que llevan persiguiendo mucho tiempo en algunas entrevistas nos ha parecido eso que el salario que le ofrecían a una chica en una empresa y así hay a las cuentan lo que le costaba ir a trabajar entre el transporte y la guardería perdía dinero

Voz 1 21:17 conclusión de todo esto pues la evidente es indudable que la recuperación económica llegado ese indudable todos los datos macro lo dicen pero también es indudable que la recuperación social está lejos Joaquín Nieto es el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España

Voz 28 21:33 en España estamos asistiendo a una recuperación económica pero sin recuperación social ahora mismo la riqueza que se crea en España es superior a la que había al inicio de la crisis sin embargo los ingresos para los trabajadores son inferiores a los que había antes de la crisis y por lo tanto alguien se ha quedado con ese aumento de la riqueza y no son los trabajadores riqueza hay posibilidades de salir de la pobreza ahí no hay ninguna razón para que haya los niveles de trabajadores pobres que existen en España

Voz 1 22:10 no hay ninguna razón para que haya trabajadores pobres en España pero los hay y además el empleo no ha ido muy bien este Mercedes

Voz 0199 22:18 tanto bueno pero es que ese es el gran problema que tenemos en este momento no que igual que los costes de la crisis es repartir de una manera muy desigual

Voz 4 22:25 y recayera

Voz 0199 22:26 fundamentalmente a las rentas del trabajo y en las rentas más bajas la recuperación entre comillas lo de recuperación en los beneficios de la recuperación se están repartiendo también madre

Voz 1 22:35 volando las rentas

Voz 0199 22:37 de capital se están recuperando los beneficios de las empresas ahí están los datos de que conocemos regularmente a las grandes empresas pero nos están recuperando las rentas del trabajo el castigo es doble a su suma de una política fiscal de este Gobierno lo que con sus sucesivas reformas si hay recaudados fiscal ha recompensado sistemáticamente a las rentas de capital en el Impuesto de Sociedades ya castigado sistemáticamente los a las rentas más bajas a través de Live hay a través del Delhi RFEF suma en los recortes que eso también influye en la renta disponible porque al final quién recurre a los a los servicios públicos básicos que los necesita más pues es la gente que recibe menos renta no tenemos más problemas para acceder a esos servicios cientos en lugar de corregir la desigualdad que ya multiplicó la crisis la brecha es esta Se está ampliando mi eso agravado por un modelo de crecimiento en el que estamos creciendo a dos dos y pico casi un tres y no somos capaces de crear empleo de manera sostenible no práctica tenemos una bolsa de empleo que vamos creando y como decían algunos decían de pequeños no la materia ni se crea ni se destruye simplemente se transforma por aquí que una bolsa de empleo que se crean y se destruyen simplemente se transforma no mira la Navidad se crea pasará Navidad desaparece viene Semana Santa se vuelve a Viera verano crear eso hacen en una economía que está creciendo al dos dos y pico al tres es es realmente debe llevarnos a pesar que que está fallando para que el empleo no se recupere con la misma velocidad y sobre todo con la misma constancia

Voz 1 24:09 el con la misma calidad proporcional a los datos de de creación de riqueza Cuní

Voz 4 24:16 es evidente como decía Antón que a las subidas de beneficios no lean seguido y como decía el experto las subidas de de salarios es más creo que sería fácilmente deducible o es fácilmente deducible que las subidas de los beneficios de las grandes empresas se han hecho también no sólo pero sí también a Costa o de la congelación cuando no de la bajada de los salarios todos conocemos a nuestro alrededor casos flagrantes al respecto incluso en nuestro ámbito profesional sabemos que eso también se ha producido así pero si si superamos intentamos superar lo que es la noticia del día el impacto que fin por por un dato que me llega ahora parece ser que no sólo es peor que el año pasado el peor enero en los últimos tres años más allá de la estacionalidad qué es eso que se denuncia permanentemente y hay que hacerlo y con razón yo creo que hay una cuestión también de modelo laboral toda la normativa es anterior a todos proceso de gente imperante digitalización hay una parte de la sociedad que no está preparada para competir en este nuevo terreno en este nuevo ámbito aquí no sé si se está haciendo lo que de lo que realmente debería hacerse por supuesto que hay una serie de jóvenes que salen muy formados Ike además tienen unas grandes iniciativas y que todas las grandes ciudades o incluso los pequeños pueblos porque ahora ya no ya a distancia gracias a la tecnología tiran adelante proyectos aplicaciones todas esas cosas los mejores de ellos son fichados los llevan van difícilmente van a volver o no lo veremos eso está por llegar pero hay aquí una un unidad apuntó un una distancia entre los que han tenido acceso ya han tenido capacidad

Voz 1 25:57 a esa formación y los que se han quedado por el camino

Voz 4 25:59 no con lo cual me temo que hay una bolsa de paro notan sólo estacionaria sino también con sustancia

Voz 1 26:09 el a esa división social entre poderes

Voz 4 26:12 haber acceder o no

Voz 1 26:14 a esas nuevas capacidades las nuevas desigualdades la desigualdad de de las oportunidades de quiénes se han quedado fuera de la carrera digital y con informa con conformación insuficiente Carmen si éste

Voz 24 26:26 simplemente de acuerdo con los dos absolutamente en que el problema de la desigualdad que es aquel con el que más tenemos en este momento pero hay una hay quizás por discrepar yo discrepa de vosotros sobre el momento en el que estamos creo que estamos a mitad de camino o en un peldaño el primero de los peldaños de una evolución porque lo que creo que no se puede a contestar lo que no se puede contradecir es la la verdad de que ahora hay menos pero me temo que este dato de enero es demasiado puntual no me parece demasiado relevante que haya cinco mil personas paradas más que hace un año hace dos o tres porque es que los crecimientos son tan sostenidos en el empleo que por supuesto es mal empleo eso no hay ninguna duda pero ese empleo esto ya lo hemos discutido aquí muchas veces creo que este es el el camino para empezar creo que estamos empezando con buen pie pero absolutamente despacio y la prueba de que estamos demasiado despacio en esta evolución es que esta misma semana habido noticias acerca del del del enorme enriquecimiento de los más ricos porque eso ha sido noticia esta misma semana hay hay los más ricos han multiplicado su patrimonio y sus

Voz 0125 27:36 el rentas y eso a mí en principio no

Voz 24 27:39 me parece mal porque creo no me parece mal que que que en se enriquezcan los ricos por una razón porque son los que tienen que invertir y tienen que tirar de la economía pero cuando esa desproporción están sumamente flagrante me parece que algo no está funcionando

Voz 0199 27:52 pero sabes Carmen eh aceptando el argumento hay una falla en el argumento es que un poco lo que se nos dice desde el Gobierno oí desde los responsables de la política económica es que el único empleo que podemos crear para crecer y para recuperar la economía es este decir que sólo se puede que la este tipo el empleo el empleo precario que hay que bajarse los salarios que hay que renunciar a derechos laborales que hay que aceptar otras condiciones la famosa frase no tenemos que acostumbrarnos a trabajar más y ganar menos y no es verdad que es podíamos estar creciendo al dos al tres exactamente igual que estamos creciendo pagando los salarios

Voz 1 28:28 decente si es y está dónde está escrito eso dónde está escrito porque la realidad es que entonces

Voz 0125 28:33 de ahí en dos mil ocho teníamos mejores salarios más May al al abismo

Voz 0199 28:40 está escrito están está escrito en que se podría crecer exactamente igual con una reforma laboral diferente a la que se hizo que llevó a que muchos llevan un solo un tercio de los trabajadores estén ahora protegidos por un convenio que puso manos a las empresas una capacidad de negociación que un trabajador individual no tiene con políticas fiscales que incentiven determinado tipo de creación de empleo es decir hay muchos recursos que tiene el Gobierno

Voz 0125 29:03 a Italia estuvimos esa reforma

Voz 0199 29:05 que discuto será el momento de sólo podemos crear este tipo de empleo no no es verdad podemos crecer podemos crear todo tipo empleo es más si queremos que el crecimiento sea sostenible porque estamos cayendo un círculo del que vamos a salir que es crecemos pero crecemos creando empleo tan precario que el consumo no se recupera que la actividad no se recupera

Voz 0125 29:25 las pensiones se ponen en peligro los sé si todo eso lo sé pero es que es eso o la nada es que no es irnos de verdad es que en dos mil ocho estábamos a punto de de de no no estoy sola del crack

Voz 0199 29:36 sino que por ejemplo era realmente necesario para la recuperación económica que las grandes empresas volvieran a los niveles de beneficio de antes de la crisis o podíamos ha optado por unas políticas vano volvamos los niveles de beneficio pero que su recuperación vaya acompasado a los salarios es que eso es lo que ha sucedido

Voz 0125 29:52 pero para que eso es lo que eso beneficie

Voz 24 29:55 se han tenido que acogerse a una reforma que nos ha perjudicado los trabajadores estoy completamente de acuerdo pero la única manera de que los empresarios seguirán tira

Voz 0199 30:04 le di la frase completa no es para que las empresas volvió a dar beneficios sino para que volvieran a los beneficios de antes de la crisis es que esta

Voz 0125 30:12 no a la viabilidad a la viabilidad

Voz 0199 30:14 las empresas han vuelto a los niveles de berenjena

Voz 0125 30:17 mrs me vas a negar la crisis no porque la crisis afecta también a las empresas

Voz 0199 30:20 esto hace que la crisis que pagaron fundamentalmente la crisis y quien tuvo que ajustar sus condiciones de trabajo sus salarios

Voz 0125 30:27 sí bueno los trabajadores y que sí pero digo que por supuesto ahora cuando los susto me recuerda fíjate que lo digo en primera persona los trabajadores hemos pagado la factura más cara de la crisis

Voz 24 30:37 sí pero si no se abarata el empleo

Voz 0125 30:40 las empresas no habría seguido tirando pero sí el remedio habría sido todavía pero esa es mi visión

Voz 0199 30:45 la lo miran los costes laborales en España en el gran problema para nuestra compatible sabes cuál es el gran problema de la competitividad de la economía española

Voz 0125 30:53 esta información

Voz 0199 30:55 lo sabes cuál es el país de Europa eh cuyo sector privado menos invierte en I más D más si de las de los

Voz 0125 31:01 sí siempre por su España y eso no ha cambiado

Voz 0199 31:04 ese es nuestro problema de competitividad no que estuviéramos pagando unos salarios disparados que no se pueden pagar el problema es que la tecnología viene de fuera las patentes vienen de fuera la innovación viene de fuera que es donde está ahora la competitividad la competitividad del mundo digital y yo desde cuándo hablaremos digital me siento poco en Manchester cuando empezaron las máquinas de vapor y todo el mundo decía Dios mío viene el fin del mundo el pensamiento reaccionario que haya ante cualquier novedad en la era digital es el I más D es la innovación es la tecnología eso es lo que te da la competitividad

Voz 0125 31:35 otra de las cosas que también la carga salarial es importante toda su vida

Voz 0199 31:38 los costes laborales en España cuando comienza la crisis estaban entre los más bajos de Europa entre los más bajos de Europa

Voz 24 31:45 sí pero pero también es que comparar los lo los beneficios de Europa hiló las las cifras macroeconómicas y empresariales en Europa que era el infinitamente superiores a las nuestras

Voz 0199 31:56 los teniendo una recuperación que nuestra lo siguiente las empresas vuelven a los márgenes de beneficio antes de la crisis en sin invertir donde tiene que invertir que es en tecnología en innovación que es lo que les da la competitividad los salarios unos al recuperado ese es el escenario en el que estamos

Voz 0125 32:10 qué es lo que ayudó en este tipo de trastornos crecemos regir

Voz 0199 32:14 sí cuando no tenemos vacaciones el empero se destruye y así seguiremos por los siglos de los siglos

Voz 24 32:18 sí digo que haya que que corregir esa desproporción a una velocidad muy superior a la que se está imprimiendo en este momento yo creo que en este sentido el Gobierno está apretando apretando poco y las empresas y los trabajadores están metidos en la en el problema del convenio de los convenios eh no están apretando en esos que tú mismo dices por ejemplo los sindicatos están muy preocupados lógicamente por el tema salarial pero no están presionando las empresas para que hagan esa innovación y esa esa inversión estoy de acuerdo contigo pero insisto es que estos esto son lentejas es que eso lentejas podremos podremos protestar pero si no se hubiera hecho esto seguramente la recuperación no habría arrancado

Voz 0199 33:01 lo bueno es que claro es que pasa de fondo es que yo creo que si hubiéramos hecho otras políticas no sabríamos recuperado mucho antes y de una manera mucho más tan redistribución

Voz 24 33:10 están los que propusieron encima de la mesa otras políticas porque no conozco otras políticas no he visto a nadie que haya puesto encima de la mesa una política alternativa mejor que ha hecho esta pese a que sí

Voz 0199 33:21 están a Obama en las políticas de Obama por eso Estados Unidos está creciendo como está creciendo

Voz 0125 33:24 claro a base de unas inversiones increíbles de dónde sacas ese dinero

Voz 0199 33:27 pues entre dándote es que parece que eso no

Voz 0125 33:30 es poco endeudada que está en deuda por encima de cero para todos

Voz 0199 33:34 la verdad es que la cuestión es la el problema no es endeudarse el problema es para que te en deudas

Voz 24 33:39 la mente para mal pero seguramente para mal pero no creo que España se puede endeudar más de lo que ella

Voz 1 33:44 comenzó la crisis nuestra deuda pública era bajita eh de las más bajitas era deuda privada lo que lo que había básicamente son las nueve y treinta y cuatro comunique voy a ti ahora es un treinta y cuatro ocho como nota como nota treinta y cuatro en Canarias

Voz 1 36:59 de momento el presidente del Parlament reitera que candidato sigue siendo Carles Puigdemont lo dicen en Esquerra lo dicen por supuesto en Cataluña y en el PDeCAT Cuní retórica es sólo retórica están buscando ya la candidatura alternativa

Voz 4 37:14 creo que tiene una parte de retórica y otra que no es evidente que a día de hoy el candidato Carles Ramón porque si le retira una alternativa desde el único bloque que puede plantear una investidura no habría otro candidato eso me parece que es bastante elemental que hay otro los candidatos posibles bueno sí pero que sean posibles no quiere decir que sean probables porque ahí es donde donde vienen las divisiones las divisiones de criterios las divisiones de opinión por un lado Ramón no lo va a poner fácil ir desde un punto de vista humano es comprensible por qué no lo va a poner fácil a pesar de los mensajes y de lo que él dice que la han sacrificado etc etc eso está inducido no está inducido fin todo ese debate que vamos a dejarlo de momento a un lado si os parece pues sencillamente porque si él acepta que le aparten si él acepta convertirse en ese presidente simbólico que sugiere que sugiere que Junqueras Él sabe que no tiene nada que hacer bueno uno expresidentes no no sé exactamente qué supone ser presidentes simbólico pues que te vayan a ver en peregrinación de vez en cuando que hay un altar y te recuerden que reparten tus fotografías pero qué haces luego cuál es tu papel exactamente quizás como símbolo bueno ir ahí no pintas nada en Waterloo no en la en la nueva en la nueva casa pero si él mantiene este pulso lo que está haciendo es creando una adicción a su figura y a su persona y esa adicción es a través del relato que de alguna manera él marca que difunden los diputados de sus para Cataluña que les son afines que no lo son todos porque sus por Cataluña fue un artefacto electoral que necesitó de la base logística de PDeCAT para poder presentarse fuera ya del plazo de crear una nueva coalición presentaron partido etcétera etcétera

Voz 1 39:10 lo que ahora está dividida evidentes

Voz 4 39:13 gente Jones por Cataluña estabilidad con lo cual el independentismo ahora para entendernos no tiene tres fuerzas como tenía antes tiene por lo menos cuatro ese Jones para Cataluña que difiere del PDeCAT porque esta complicidad Mon que de alguna manera utiliza a su antiguo partido pero tampoco requiere tiene una finalidad no sé si realmente muy estructurada pero por lo menos sido voluntad de emerger como una alternativa

Voz 0199 39:40 al partido PDeCAT pero también como

Voz 4 39:42 es una fuerza de síntesis del independentismo Silvana consiguieron no ya no lo sé pero eso es ponerle más confusión lo sé perfectamente mientras estoy diciendo eso

Voz 35 39:53 creo que con el mismo digo por novedad está entendiendo nadie pero sí pero ten cuidado ten cuidado que evite más como candidato pero vida

Voz 1 40:02 creo no lo vamos a grabar los lo vamos a poner de vez en cuando porque en realidad es que es así como el estás describiendo o yo no suele darse ahora mismo en la son ya era complejo orientarse en la sopa de Cataluña siglas electoral pero más allá de la complejidad de Cataluña que lo es como casi todo casi todos pero déjame que haga un chiste malo

Voz 4 40:28 los catalanes somos mucho más complejos de lo que estamos dispuestos a aceptar que eso

Voz 1 40:32 hemos niña fíjate el ser humano es complejo general las realidades políticas son todas con dejas pero es que claro esté momento en el que estamos en el que todo ser se debería reducir a necesita un Gobierno que gobierne en Cataluña si ese gobierno que que que gobierne lo tienen que he y lo tienen que asumir los independentistas obviamente tienen mayoría parlamentaria al Gobierno de Cataluña será suyo quién puede ponerse al frente de un Gobierno que gobierne Cataluña en este momento a propuesta de la mayoría independentista de la mayoría absoluta independentista alguien que está fugado de la Justicia alguien que está en prisión preventiva y que puede salir en cualquier momento pero que tiene en algún momento que responde en un juicio ante la justicia también o un tercero que no tenga ningún tipo de cara a los plazos cortos en los que estamos esta es realmente la disyuntiva del Real hay que además sabemos tanto tú como sabemos hubo tanto tú como yo sabemos que éste lo que se habla es lo que estamos hablando los partidos independentistas

Voz 4 41:32 efectivamente pero déjame un añadido breve la intención de Puigdemont es que haya nuevas elecciones siempre ha sido esa su intención porque él cree en su estrategia que unas nuevas elecciones o forzar a una situación de bloqueo para que se vaya a nuevas elecciones Él cree y los suyos creen que eso forzaría no tendría más remedio de ahí que también por debajo de la mesa se vaya erosionando la imagen de Esquerra Republicana porque le han vendido en fin todo eso él cree que Esquerra no tendría más remedio que sumarse a una coalición de Nueva Jersey para entendernos y que él también cree

Voz 1 42:11 es que con esa coalición arrasa vía

Voz 4 42:14 ante ese resultado que sería ya de mayoría absoluta por sí mismos por ellos mismos el Estado no tendría más remedio que sentarse la mesa fíjate la esto es lo

Voz 1 42:22 que el Jerez la primera prueba la prueba evidente de la división que se está produciendo en en jeans en Cataluña hay en el PDeCAT que de lo que se habla es de lo que estamos diciendo quién debe gobernar en este momento Cataluña es que Neus Munté que es la presidenta del PDeCAT la presidenta en funciones anoche muy TB se Sevilla ante la disyuntiva de Puigdemont o elecciones de nuevo dijo esto

Voz 4 42:44 no sé si Puigdemont puede ser invento

Voz 13 42:47 ha sido la solución son otras elecciones

Voz 0125 42:49 yo creo que aquí también hay un acuerdo muy importante y es que no queremos unas segundas elecciones un objetivo muy importantes acabar con el ciento cincuenta y cinco por todo lo que supone

Voz 1 42:58 n de parálisis de la administración de toma de decisiones a clarísimamente la opción no son nuevas elecciones dice monte efectivamente como tú apuntabas hay mucha gente que sostiene que es lo que busca puse debajo

Voz 0199 43:09 efectivamente yo simplificar un poco tanta complejidad yo creo que estamos viendo lo que las consecuencias de lo que dijimos en el al día siguiente las elecciones que parece que no había cambiado nada pero había cambiado todo dentro de una la disputa una competición por la supremacía sean en del espacio nacionalista que parecía resuelta antes de las elecciones a favor de Esquerra resulta que no estaba resuelta la situación de partida que arrancó impulso en buena medida el el proceso que es la competencia entre dos fuerzas por hacerse con la supremacía del espacio nacionalista dos fuerzas que además están practicamente parejas y lo que tenemos delante yo creo que es una división yo creo que es una crisis

Voz 4 43:48 sí pero me dormí remite es una puntualización esa esa competencia entre esas dos fue entre esas dos fuerzas efectivamente es que Rey PDK

Voz 0199 43:55 es que eso ha vuelto

Voz 4 43:58 sí pero sí pero no no no no no yo creo que hay un matiz curiosamente Esquerra y PDeCAT PDeCAT tienen ahora un punto de coalición les sobra a los dos Puigdemont

Voz 0199 44:09 sí pero yo no hablaba tanto de perdón perdón por la rima yo no hablaba tanto de PDeCAT es quedárselo la competencia dentro dos fuerzas que en este caso es lo que representa Puigdemont de lo que pueda representar Esquerra y el cuadro en los cuadros tradicionales del PDeCAT entonces yo creo que no tenemos uno son tenemos una crisis es una crisis muy profunda en el seno del del del movimiento independentista y lo que los famosos mensajes ha sacado a la luz es la gravedad de esa crisis y cómo a pesar de la apariencia de estamos unidos mantenemos un objetivo uno no lo ganas es una lucha descarnada por el poder pero yo digerir como todas las crisis ya termino como todas las crisis cuando sacaban las crisis cuando quedan pero quién es el bueno y quién es el mano eso eso es lo que eso es lo que está en juego nadie quiere ser el malo ni Esquerra ni Puigdemont todos quiénes son los buenos

Voz 35 44:58 porque en Cataluña nadie quiere que le llamen traidor claro es que nadie quiere quedar de malos por eso la crisis estamos ante una crisis Esquerra se esfuerza en decirle a nuestro candidato dígame como en Cataluña

Voz 4 45:14 sí porque el PDeCAT el PDeCAT como organización en este momento tiene un punto en común Esquerra Republicana saben que Puigdemont va a por los dos

Voz 1 45:24 le dice Dígame como en vestimos a este candidato que es nuestro candidato sí señor pero dígame usted como lo hacemos como lo investigamos yo creo que esto

Voz 24 45:33 estamos todos de acuerdo en que hay una crisis abierta en el en en el independentismo y sin embargo también estoy de acuerdo en que a los dos tanto al PDeCAT como les sobra Puigdemont sin embargo yo creo que esta es este es el momento primero en el que cabe ser semi optimistas el primero por qué porque a ver a mi me parece que hace falta tiempo para romper con ha sido la puesta de puta mono sido singular muy fuerte está siendo todavía está todavía viva pero pero hay síntomas de que muy claros muy claros IER más importantes el de Neus Munté el otro es el del famoso chalet el otro es el de las declaraciones de oro Llum de Oriol Junqueras incluso por supuesto la actitud pues el propio presidente del Parlament que no está dando vía libre a la candidatura aunque nominalmente si en la practican no porque creo que hay que ser optimistas porque creo que estamos en el final de Puigdemont sin ninguna clase sin ninguna sin ninguna duda lo que no estamos es en el final del independentismo creo que va a haber gobierno independentista porque no me creo que que esos veintidós irreductibles vayan a a irse a por el abismo de unas elecciones que sólo le interesan a Puigdemont para su propia supervivencia que creo que va a haber un plan B que es el que del que hemos hablado desde el principio pero va a ser en el último momento como ocurrió con Artur Mas

Voz 1 47:01 los de Mon el independentismo no acaba de ninguna manera me refería

Voz 24 47:04 ya al gobierno independentista y no a las elecciones

Voz 1 47:07 creo que no interesara de selecciones más pero dejó encima de la mesa la pregunta sobre lo que venimos discutiendo toda la mañana todas las semanas la vía unilateral ha acabado acaba esa tentación en el independentismo catalán que dejaba la pregunta sobre Santo on

