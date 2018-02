Hoy por Hoy (02/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informáticos

Voz 1727 00:12 son las diez las nueve en Canarias la masa de aire ártico que nos visita está dejando hielo y nieve en carreteras de la red principal graves problemas en más de cien vías secundarias los cortes que han sufrido autopistas y autovías durante la mañana han sido preventivos según el Ministerio de Fomento volvemos a la Dirección General de Tráfico María Ford

Voz 2 00:31 leer hola de nuevo hola muy buenos días pues efectivamente la circulación esta restablecida en las vías en las que esta mañana hemos registrado cortes en la AP seis también en la AP sesenta y uno y en la AP cincuenta y uno por lo que respecta a Madrid ahora mismo ya puede volver a transitar se eso sí con precaución por la Nacional VI al paso por Guadarrama donde ha estado prohibido el paso a camiones y vehículos articulados en lo que se refiere al resto de España hay ahora mismo ciento diecinueve días afectadas por la nieve Veinticuatro están cerradas once de ellas pertenecen a puertos de montaña y son necesarias las cadenas para circular por otras cincuenta y vías lo peor lo seguimos encontrando en Asturias en Cantabria y en la provincia de Teruel

Voz 1727 01:15 es habitual enero ha traído más paro y el dato es peor que el de dos mil diecisiete Toñi Fernández buenos días

Voz 0202 01:21 muy buenos días el primer mes del año ha dejado más de sesenta y tres mil personas inscritas en la lista del INEM pero son casi tres veces más los que dejaron de cotizar a la Seguridad Social ampliamos Rafa Bernardo

Voz 0302 01:32 el dato es peor que el de enero del año pasado porque los es

Voz 1762 01:34 hay tres mil parados más de este enero son seis mil más que los registrados hace un año y los ciento setenta y ocho mil cotizantes menos suponen una caída de tres mil empleos más que en enero de dos mil diecisiete los sectores más golpeados por la destrucción de empleo son la hostelería y el comercio mientras que por territorios el desempleo suben todas las comunidades autónomas menos en Baleares y en Canarias que registran una caída del paro de unos centenares de personas la contratación aumentó en enero respecto a enero de hace un año sobre todo la indefinida aunque el total de contratos indefinidos representan menos del nueve coma nueve por ciento del total tras el dato de hoy el total de desempleados se sitúa en tres millones cuatrocientos setenta

Voz 0202 02:06 la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial considera un paso adelante definitivo la decisión de este máximo órgano de gobierno entre jueces de comenzar a contabilizar como violencia machista todas las agresiones que sufren las mujeres por el hecho de serlo tal y como recoge el pacto de Estado alcanzados recientemente y que incluye por ejemplo casos como el de Diana Quer o la trata de niñas dentro de este concepto antes no estaban escuchamos a Angeles Carmona en declaraciones a Hoy por hoy

Voz 3 02:34 es importante porque hay que visibilizar esa mujer que existen en nuestro nuestra sociedad que desde luego necesitan de protección nunca hay que dar ese ese paso más adelante con el fin de que evitar los bonito sobre todo más grave de asesinato que por dónde vamos a empezar

Voz 1275 03:01 el Madrid Madrid de después de dos meses de buenos datos a rompe la tendencia el paro subió en enero en casi doce mil personas en la Comunidad y cayó la afiliación a la Seguridad Social en más de veinticinco mil Javier Jiménez Bas buenos días

Voz 0887 03:13 buenos días el número de parados registrados en las oficinas de empleo de la Comunidad ha subido un tres con dieciocho por ciento respecto al mes anterior su número se sitúa así en trescientos ochenta y un mil setecientas treinta y dos personas de esa cifra total ciento sesenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho son hombres y doscientas dieciséis mil novecientos cincuenta y cuatro mujeres por sectores el que engloba a mayor número de parados es el de servicios seguido de la construcción sube con respecto al mes anterior pero en términos interanuales el paro bajó un ocho coma cero dos por ciento

Voz 1275 03:42 la región el juez del caso Lezo permite al ex presidente madrileño Ignacio González y el núcleo duro investigado por participar en este entramado a expulsar los datos personales de los teléfonos móviles intervenidos en la causa les permite retirar aquellos contenidos que formen parte de su ámbito privado no tengan relación eso sí alguna con la investigación información de Pilar Velasco

Voz 1743 04:00 el juez da diez días a las defensas de González su mujer Lourdes Cavero su entorno familiar investigado al hombre fuerte del ex presidente autonómico en Latinoamérica Edmundo Rodríguez al ex delegado del PP en Ceuta Luis Vicente Moro y otros ex altos cargos del PP investigados para que se personen en la Audiencia y señalen qué textos imágenes o conversaciones quieren excluir del sumario porque afecta a su vida privada o Stefan la investigación aunque en este caso se refiere únicamente a los teléfonos móviles González pidió excluir además varias agendas con anotaciones un contenido que ya ha sido expulsado de la instrucción del caso Lezo la diligencia treinta y uno de enero advierte a González y el resto de investigados que de no acudir en plazos incorporará el volcado de los móviles íntegro el procedimiento contra la resolución cabe recurso

a las partes y el mejora de la situación en la AP seis entre Madrid y Segovia ha estado cortada esta mañana porque lo no hacen falta cadenas hasta ahora para circular en toda la red de carreteras madrileña la Comunidad mantiene activado el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales cuatro grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía

Garrido que se han dado cuenta es es muy evidente no si respiren hora suelta en el aire lentamente al soltar aprieten un poco el estómago y sí efectivamente es como aire fresco es que es viernes

Voz 1 05:33 no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido impostor

Voz 5 05:36 que llega el viernes que es la manera que tiene en la vida de decir

Voz 1 05:39 los que hay esperanza aunque posiblemente esa esperanza no sea para nosotros

Voz 5 05:43 estaba la última cima de la rutina clave en profundamente su bandera en el sofá desde ahí contemplen el paisaje ese mando a distancia esa mantita recuerden que el primer paso que era un alpinista atrasó ayer una cima ya es de bajada

Voz 1 05:55 pero bueno que no les preocupe sobra es viernes lo comprenden lo que trato de decirles

Voz 1995 06:53 pues sí es viernes dos de febrero se lo tengo que contar esta mañana subiendo la Gran Vía con los cascos puestos escuchan a Pepa eso de las siete y cuarto más o menos Pepa hablaba de esos miles y miles de españoles que aun teniendo trabajo están pisando siempre que el umbral de la pobreza unos meses más dentro del umbral y otros meses pues más afuera lanzaba Pepa un carrusel de voces voces de distintas personas que hablaban de su experiencia de su vida entre esas voces apareció Teresa

Voz 6 07:29 en Tenerife yo soy monoparental tengo a los niños bueno Mickey o entraron en el colegio con el material escolar gracias a una ONG tengo veinte años antigua o tenemos cuatro quinquenio pues yo estoy cobrando unos novecientos casi mil euros compás plateada irrisorio explíqueme a mí como a un alquiler la luz el agua el teléfono el comedor escolar de los niños unos tenis para tus hijos uno libro no se puede es imposible

Voz 1995 07:58 lo contaba Conan Doyle con voz desearlo con una vez que introduces la idea en tu cabeza que no puede sacarla interesa Se metió en mi cabeza pensaba en ella Teresa lleva veinte años trabajando en la misma empresa a cambio de un sueldo de casi mil euros con pagas pero ahora te las veinte años el premio es casi sobrevivir yo pensado que tengo suerte claro tengo un buen sueldo una buena vida en la que no me preocupe demasiado por comprarle unos tenis a mis hijos porque los niños quieren unas zapatillas deportivas no imaginan el coñazo de Jodie para que mis padres me comprara en unas Nike las NIC pensando en Teresa he pensado también en el presentes en el dato del paro que hemos conocido en la corrupción y en todo lo que lanzamos cada día en forma de noticia de titular de declaración en todo lo que no es importante porque lo importante no es eso verdad Teresa Teresa cumple las zapatillas a tus hijos y los libros comparece a los libros compras en los que corran que lea lo más rápido que puede Dani que cojan fuerzas tenemos la obligación Teresa de formar una generación que cambie de una vez por todas este país para que tú y los miles y miles de Teresa que hay por ahí como tú tenga la vida que merecen deberíamos aprender a separar lo irrelevante de lo importante como con la basura de la corrupción de Puigdemont eso deberíamos ponerlo en el cubo amarillo para reciclar muchas gracias Teresa tú no te rindas de haber que lo conseguimos escuchan hoy por hoy esto es la radio que además o ruido o silencio

Voz 7 09:33 el estaba toda la materia mecánica

diecinueve minutos una hora menos en Canarias

Voz 8 09:57 porque si la semana pasada aprendimos la manera correcta de pedir comida a domicilio

Voz 4 10:01 la Dani rapidito ponerlo mucha gente Campano

Voz 9 10:03 F quince me cambió los planes pero tengo que inventar sobre la marcha en él

Voz 4 10:07 hoy te sabe que me lo tomo quiera pues nuevos aceptaría

Voz 9 10:10 de hecho un choque el nueve de carnes una carne siete de choque los cinco el carné cinco choques cinco mil los mayores esta semana

Voz 10 10:34 va no puede es como como si fuera un un un

Voz 8 10:39 Cotino hoy en Berlín se corre en veinte coma doce segundos hoy estará con nosotros el campeón de Europa de los doscientos metros lisos Bruno Hortelano

Voz 1995 10:48 cero que vaya en el Taefy oyendo esto Bruno

Voz 8 10:53 motivo número tres mejor que en el mundo del rap y el Hitchcock no todo el mundo triunfa

Voz 11 10:57 queremos hijos porque son pijos nos vamos Aluche porque en el chino Jaume me compró una puta sí

Voz 8 11:06 por lo que sea éste por lo que se ha este no pudo ir a la Berklee School of Music que no cosa no como la que nos presenta hoy Javier Limón con Jones un valor en alza

Voz 12 11:21 esto es nuestra invitada en directo no plantea el pobre son tremendas Rato va a estar en directo por ahí motivo número

Voz 8 11:47 en dos ya si el dos dos dos quedando

los a esperar ya saben que el resumen de noticias está a su disposición desde las nueve la mañana en Hoy por Hoy

Voz 19 16:43 al reciclaje yo la los residuos vamos básicamente era negocio ahora ya ahora pub

Voz 1995 16:49 así que Sergio soprano Castro

Voz 20 16:51 tal muy buenos días a los dos cómo estáis bueno mira en el ranking de impurezas de esta semana el más hubiera el de todos el que os ha tenido que llegar a todos vuestros móviles es sin duda la supuesta demostración científica de que las orcas hablan hablan sabe enumerar en inglés del uno al tres primero la administradora luego la horca

Voz 21 17:10 sí

Voz 14 17:25 when

Voz 4 17:27 tipo de grupos mantienes esto es a mandar hagas esto es absoluta estos absoluta endeble

Voz 20 17:34 al con el añadido de que esto es científicamente la demostración de que las orcas habla yo los juzgados doscientas mil veces cada vez que lo escucho me parece que la horca habla peor no no sé si queréis una demostración más

Voz 4 17:47 pero bueno si bueno Mangano

Voz 1 17:50 claro

Voz 4 17:52 bueno he ahí

Voz 20 17:53 esta mañana esta misma mañana yo he compartido con Toni Garrido un sonido bastante inquietante un audio que correspondía a un vídeo de Jacob Zuma presidente de Sudáfrica leyendo el Génesis el capítulo I del Génesis

Voz 22 18:08 un insistió

Voz 23 18:10 es igual el Swan india Bina Tanguy

Voz 1995 18:13 Begin the indie

Voz 24 18:15 in the city ni indie pin ni vienen

Voz 14 18:20 ya

Voz 24 18:24 el INE en dicho que en el de que

Voz 4 18:35 no seré yo no soy la persona moralmente dotada de argumentos para no aplicará esta obra hombre mejor pasas a Nuevo Testamento

Voz 20 18:44 pero eso al parecer Devin podría tratarse de un

Voz 4 18:47 Félix abre un discurso a un poco más de las narices ve claros

Voz 20 18:54 con el tercero en nuestra lista este lunes llega la gran final de Operación Triunfo para calentar motores a mi grupo viene Nueva Gales llegó el martes quizá el sonido más bochornosos de esta edición os pongo en situación estamos en pleno concurso el de extradición como os digo en el que se tenía que decir quién iban a finalmente entrar y quiénes no es un momento emocionante y vital que puede cambiar la vida de muchos y esto es lo que pasó muchas felicidades a todos tenéis grandes voces no pasáis ninguno es el bajón de este a Guardiola en fin entrada todo lo que quieran más noticias que Operación Triunfo este próximo lunes en el número cuatro esta semana se ha cerrado el mercado de invierno de las ligas europeas traspasos fichajes ambiguas dedicado a la Champions y otros medios internacionales June pidió muy muy muy divertido porque sumados básicas dos cosas cualquier jugador del Betis e idiomas en concreto el italiano es un audio antiguo de cuando lo fichó con la Fiorentina me encanta te pone de buen humor

Voz 25 19:59 hay que suman infinito siempre importa and público

Voz 26 20:06 es un partido importante me he poco tiempo para recuperar e BN Pedro para los debemos ser el tranquilo recuperar ordene que bueno

Voz 27 20:21 con esta partida no va dar Moltó Moltó confianza para afrontar al próximo encuentro con con como bueno con con inmoral no comprime Díaz

Voz 14 20:31 pero me encanta con todo confianza en el mundo está hablando para afrontar el reto

Voz 4 20:36 este enhorabuena hombre nada esto es autoestima eh

Voz 20 20:38 sí sí sí hombre de IMS adulta hago al ante el indulto indulto es el número cinco abundante recordaréis a Juan aquel hombre que para cualquier experiencia de la vida cotidiana siempre utilizaba la jerga del fútbol ha vuelto a uno de mis audios esta semana para hablar de cómo es y unas vacaciones con unos colegas estas

Voz 22 20:58 los te fuiste de los fans y la verdad que tengo empezando por un gran momento el grupo está más unido que nunca hemos trabajado mucho y así que muy contento con con frecuencia no estalló caro el alquiler no si sabemos que la cuestión será así

Voz 19 21:11 gran literatura

Voz 22 21:14 de arranque Ucria quiero barato pero bueno cometimos algunos errores sus recibos y terminó pagándolo caro hubo algunas peleas durante la última semana de vacaciones queda dentro de la casa como somos un grupo muy unido con los roces normal que puede tener cualquier usted reposa dentro y ahora encara la vuelta que hasta que no es tarea fácil mucha suerte con las chicas este verano chino este año hago ya fue muy dura sin dudas la última noche seamos estacionales finales pero no pudimos concretar pero bueno todas formas creo que la porque si tuvimos la pudimos aprovechar así que no vamos con buenas sensaciones en pensar desenvolver figuras inmensa como volver a escucharlo

Voz 4 21:47 con buenas sensaciones y las estaciones en el fútbol que como todos sabemos es lo que determina la carrera futbolista sus sensaciones no los resultados gracias sino las sensaciones me gusta volver de vacaciones con buena sensación ahora vale para cualquier caso

Voz 20 22:03 a cada uno todo lo último sonido imprescindible me llevó a un grupo de la historia de la cazadora cazada

Voz 28 22:16 buenos días este es el titular de la línea Enciso yo mismo me pues ese nombre Gabriel mire señor Gabriel les damos de Moisés algo para hacer

Voz 29 22:25 el perdón señorita pero es que exactamente quiénes usted mi nombre Marcela Restrepo hoy estamos llama

Voz 4 22:31 sí sí Marcela discúlpeme pero él para nuestra seguridad

Voz 1995 22:34 AD me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación le importa

Voz 29 22:39 para que departamento de Moix el trabajo ponen Arkin tiene tío perdón me podría dar su identificación de trabajo y salud

Voz 30 22:47 señor disculpe pero creo que toda esa información no es necesario pero yo les puedo ganar

Voz 4 22:51 cada vez si usted quiere hablar conmigo pues tendrá que identificarse

Voz 30 22:54 ahí está bien señor para que esté más tranquilo al informó que mi número de empleada es el treinta y cuatro cincuenta y nueve dos

Voz 29 23:01 dos momentos lo verificó uno no se retire Marcela

Voz 31 23:05 no

Voz 4 23:09 estáis muy cuando yo creo que todos hemos deseado sí tener un deber este tipo de Suárez deseando no tiene no la tienes vale pues hasta aquí debo te comas pero para dejar vale

Voz 1 23:22 los pues con ese entusiasmo sólo un panorama almacenes a media marzo menos estando estaban diez y veintitrés una hora menos en Canarias

Voz 4 29:26 es un Espanyol que nació en Australia que está en las antípodas su velocista representando a un país que hasta su llegada sólo conocía triunfos a partir de los mil quinientos metros que es un blanco en un mundo de negros deportista cuando acabe la última carrera dejará otra otra que además será previsiblemente muy larga la de ingeniero biomédico un tipo anómalo porque es un tipo muy humilde muy humilde que sabe lo que es correr al lado de un tal Usain Bolt anómalo porque

Voz 48 29:58 esa es la actual campeón de Europa de dos metros que el hombre más rápido de España

Voz 49 30:04 por la calle tres Bruno Hortelano Isaías Anido

Voz 12 30:09 ahí está peleando de nuevo con los mejores en primera posición

Voz 49 30:14 ahora voy a jugar imponiendo se bueno pues esto esto es otro récord de España de diez cero seis

Voz 12 30:21 pero no es toda una anomalía Bruno muy buenos días

Voz 1995 30:25 las buenas ideas no cumple es de los tópicos de los altas todo el macho ninguno eh mira que hemos burka o no tiene ninguno

Voz 19 30:35 hago lo que puedo te sientes un caso anómalo dentro del atletismo no que va que va soy como todos intentamos todos llegar a a nuestro tope intenta aprovechar el potencial que tenemos cada uno

Voz 1995 30:49 qué estarías haciendo un día normal un viernes diez temas en la radio está sin estudios sentado pero si estuvieras con nosotros tú qué haces un viernes a las diez y media de la mañana

Voz 0302 30:58 con la mañana estaría haciendo sesión de fisio estaría haciendo entrenamiento en la pista esta mañana pues obviamente no estoy descansando de dar esta tarde en vez de ahora

Voz 1995 31:07 cuántas horas entrena salía de pena

Voz 0302 31:09 sí hay depende de momento temporada ahora mismo estamos haciendo pues unas cuatro horas al día algo así pasa es ya es fin bueno cuatro horas entrenando en pista pasa que nuestro trabajo al final son de veinticuatro horas al día el descanso la comida la nutrición todo el tema psicológico todo lo que sea que es fue a la pista también es parte del entrenamiento somos profesionales

Voz 1995 31:29 el niño pero mira de todo lo que has dicho por alusiones cuando dices el descanso que cuando no madruga mucho empieza a ver la vida de otra manera y el sueño acaba siendo casi una obsesión recuerden que en Abu Ghraib torturaban privando el sueño lo siguen haciendo probablemente encantada pero tú entiendo que puedes forzar tu cuerpo a correr de forma voluntaria que puede es limitar la alimentación no alimentar T de bayas silvestres puedes elegir cuál es la la alimentación pero cómo entrenas el descanso como descansas voluntariamente

Voz 0302 32:00 bueno cuando entramos en momento de temporada e a mí me conocen los mis compañeros que algo que has algo extraño que es que bajo la pista sino me siento al cien por cien bien en un momento que tenemos que hacer una sesión de velocidad a a tope por ejemplo sino me siento pues lo paso a la tarde Easy tampoco me encuentro bien pues lo pasado día siguiente eso no lo hacemos ahora mismo pero cuando llegue el verano pues suele ser lo que hago y en ese sentido pues pasó muchas horas descansando las piernas que los velocistas en particular dependemos de del sistema nervioso muscular que tiene que estar bien descansado doce es para correr y rendir mi mejor eh tengo que estar descansado en ese sentido

Voz 1995 32:42 el como descansar las manos en alto lo típico de Ocaña

Voz 0302 32:45 sí en la cama durmiendo duro mucho hoy inspiró al final es parte del trabajo también

Voz 1995 32:51 luz es isla doctoras me voy a hacer queda muy mayor pero tú sabes que eso de dormir luego se va con el tiempo te haces mayor cada vez cuesta más dormir

Voz 0302 33:00 ya hay bueno ya cuando llegue ese momento pues

Voz 25 33:02 es que pasar página

Voz 0302 33:04 en cambio no vio mítico editor

Voz 1995 33:07 las eh duermes de decir incluso aunque este año que dos dos importantes competiciones hablamos eso tu duerme ese tirón el día antes de una competición tú duermes de verdad

Voz 25 33:17 sí sí sí además yo tengo muy en serio es una extraña que me tan en serio

Voz 19 33:23 pero el sueño pero de la manera que lo bello

Voz 0302 33:27 dos noches antes en la competición es la noche más importante de dormir del tirón que enseguida duerman por lo menos nueve horas

Voz 1995 33:33 dos noches antes sí

Voz 0302 33:36 quizás también es importante ver un poco de menos importancia a dos noches antes basado bastardo que entiendo yo es la más importante para sentir bien recuperado para poder rendir

Voz 1995 33:47 bueno decíamos que este año tienes e importantes citas tienes el Mundial en pista cubierta en Birmingham Europeo al aire libre en Berlín son las dos citas importantes el año

Voz 0302 33:57 bueno vamos a ver eh

Voz 1995 33:59 de la cita de Berlín es duda

Voz 0302 34:01 la cita más importante del año ha sido mi objetivo desde el verano pasado que tuve que renunciar al Mundial de Londres esa allí

Voz 25 34:08 dónde dónde quiero repetir el oro que

Voz 0302 34:12 hombre en Amsterdam hace dos años y ese es mi objetivo para eso estoy entrenando ahora ahora bien en diciembre tuve una lesión en la pubis eh que estoy aquí en el CAR de San Cugat me lo están tratando aquí mi fisio Miquel Cos si la federación y además tuve la mala suerte de hace un par de semanas tener la gripe creo que todo el mundo tú ha tenido la gripe al final

Voz 1995 34:35 todos en una semana en cama

Voz 0302 34:37 así que entre esas dos cosas más retrasado entrenamiento aquí nos hemos encontrado ahora que hubiese estado compitiendo ahora mismo y en el mitin de Madrid de dentro de una semana pero él tengo que recuperar de todo todo este tiempo perdido digamos por eso pues no voy a competir en pista cubierta al fin

Voz 14 34:57 al el Mundial de Birmingham era una

Voz 0302 35:00 a una preparación para el Campeonato de Berlín ahí ahora no puede ir pues no cambia nada en mi preparación para lo que es el objetivo real de de esta temporada

Voz 1995 35:10 no vas a estar en Birmingham

Voz 0302 35:12 no no no estar en Birmingham

Voz 1995 35:14 yo no lo sabíamos no no lo había dicho hasta ahora

Voz 0302 35:17 qué he dicho que tome la decisión ayer fue una decisión muy difícil tomar porque bueno llevo ahora casi año y medio desde que tuvo el accidente después de los Juegos Olímpicos tanto tiempo queriendo competir yo vivo polaco puede competir en el entrenamiento yo entreno para poder competir bien porque es mi sueño incluso de lo que realmente disfruto

Voz 1995 35:38 timbre alcista como tú tiene los ciento y lo sabes bien tener una fecha de caducidad tienes una serie mundial es una sede de competiciones por delante de determina

Voz 0302 35:47 están contabas están contadas pero aún quedan año se haber no estoy pensando en acabar el año siguiente pero pero claro eso hay cierta urgencia en lo que no quiero es precipitar me de ninguna manera de de de tener otras lesiones ya después de una lesión muy gorda que tú ves en el accidente obviamente no tiene nada que ver con el deporte ahora por fin ya son problemillas deportivas el accidente ha quedado atrás completamente de atrás queda como un año y un poco el marrón de hace un año ya que lo hemos pasado y bueno me encontré noviembre muy muy bien muy listo para estar compitiendo ahora en estas fechas en las semanas estas semanas que viene pero ya te digo con con los y con los obstáculos que he tenido estos obstáculos pues hemos decidido hacer esta tomar esta decisión de de no hacer pista voy hasta

Voz 1995 36:41 pues tenemos una noticia un titular y es que Bruno no va a estar en Birmingham retrasando has temor irás de ganas de competir con ellos para por la competición no es el objetivo no hay no hay más motor que ese

Voz 0302 36:56 claro ahora mismo Mi vida es esta

Voz 50 36:58 sí y el no hacerlo

Voz 19 37:01 me duele mucho me frustra claro

Voz 0302 37:03 pero a la vez sigo siendo una atleta profesional las decisiones tienen que ser tomadas pues con cabeza y lo hemos pensado mucho pensamos que es mejor no precipitarse y arriesgar lesiones mejor centrarnos en el objetivo real de esta temporada que llegara a a ver a Camerata Europa de Berlín defender el título de campeón de Europa

Voz 1995 37:24 si eso no de alguna manera no quiero poner más presión no no redobla la presión en lo que pueda ocurrir en Berlín

Voz 0302 37:31 para nada para nada en ya te digo yo vivo por competir el el momento de competir eso lo tengo bien dominado no es que tenga que hacer un día antes de llegar al campeonato Europa por tema de nervioso depresión es cuando llegue el momento yo estaré listo igual no pienso llegar a a un campeonato competir sino voy a estar al cien por cien o al ciento diez por cien de lo que es mi capacidad Si para este verano pues hay tiempo de sobra para eso

Voz 1995 38:00 cómo tienes a mano porque del accidente que tú comentabas que recuerdo está quedan

Voz 0302 38:05 fuerte la mano ahora queda con está llena de cicatrices cicatrices que dice que ahí queda como un recuerdo de de un año difícil que tuve pero que lo he podido superar para mí es una imagen de superación personal que que ahora mismo me da motivación siempre que me miró la mano ah estoy pensando en cuándo voy a poder volver a correr demostraran a mí y al mundo de de lo que soy capaz de lo que ha sido capaz durante el último año y medio

Voz 1995 38:36 que vuelva a existir voy a utilizar esa palabra en positivo pero no es lo tuyo es un poco anómalo no en el año dos mil dieciséis es un capitán en en en tu vida ganas la medalla de oro en los doscientos metros en el Europeo de Amsterdam te conviertes

Voz 4 38:49 el campeón mucho después de haber acabado la carrera escucha esto

Voz 32 38:55 cómo ha ganado que hace bueno o plata no es no sabe si la calificación de hecho Wendy no hay una les calificación mira no no joder trofeo no sé si no hay una escala no pues mira no me lo confirman veló por favor que no mira mira que acabó de si bien es verdad

Voz 1995 39:28 cómo recuerdas así esto cómo cómo recuerdas este es el momento en el que tú realmente te enteras de que eres campeón

Voz 25 39:32 es que un momento tan tan bonito recuerdo tan bonito ese momento porque es que yo creo que la meta segundo y sabía que era segundo y que ella sí abrió los brazos Si bueno la portada Foessa que yo pensaba que había quedado primera pero es que me llevaba a plata como si fuese el oro

Voz 0302 39:50 volver a representar a España no a mi país y ganar una medalla y al final que fuese el oro y que sonase el himno en ese estadio fue magnífico

Voz 25 39:59 digo y salvo en que que quiero repetir

Voz 0302 40:03 yo lo digo para los chavales jóvenes que aún están por llegar a esos momentos que vale la pena todo el trabajo que estáis haciendo ahora es que vale la pena porque los sueños y se cumplen

Voz 1995 40:14 porque claro este mismo año tú competía saldado de Usain Bolt siempre vas a poder contar muchas cosas peras tú has competido con el tipo más rápido de todos los tiempos de esas otra que te queda paladín

Voz 0302 40:27 sí competir con él en Long en Londres Ana de diamante de Londres que creo que a tres décimas algo así como tres décimas del mejor de todos los tiempos

Voz 25 40:37 lo Pelé bastante batiendo récord de España

Voz 0302 40:40 muy satisfecho con esa carrera igualmente pues son un recuerdo para siempre evidentemente ha sido y es decir que

Voz 1995 40:48 pero viste con el con el nuevas grandes como igual que hablamos antes de del entrenamiento y tú eres capaz de claro para los demás es muy difícil pensar que pasa a usar tu vida e la vida que tiene un chaval a tu edad con con tu edad de quién debería estar no sé si no existen en el noventa y uno tienes veintiséis años pues no normal no es concentrarse todos los días de verdad piernas esa rutina te pesa de alguna manera

Voz 0302 41:15 es una rutina que tarda tarda tiempo en en asimilarse uno a mí me tardó tiempo en en en poder llegar a ser algo normal porque yo estaba haciendo la carrera estuve cinco años estudiando en la Universidad de Cornell eh por cien desde entonces quieras el dos mil quince fue un año de es asimilación

Voz 14 41:35 donde a un ritmo de debía nuevo pues decir

Voz 0302 41:39 ya para el dos mil dieciséis estaba listo lo visteis en la manera que estaba compitiendo yo siempre iba una una vía orientada hacia acá acá académicamente no intelectualmente me gusta tener pues estimulación y pienso en algún futuro pues continuar con mis estudios

Voz 1995 41:56 pero cuando tú vuelvas este cuando se acabe tu carrera que va a ser muy larga por más que que retrase es la vuelta y seguramente con todo motivo hoy con todo el éxito el mundo cuando cuando te veamos correr en Berlín pero

Voz 1 42:05 para cuando tú vuelvas a la ingeniería biomédica

Voz 1995 42:10 esto es lo mismo ya es otra cosa gentes dirige constantemente ponerte al día

Voz 0302 42:14 sí es verdad tiene razón inmerso en ese sentido desde que me gradual llevo haciendo prácticas si aprendizaje de de algunas otras formas no tan formal como entrar en en un programa de universidad para intentar intentar mantenerme al día lo que estaba intentando hacer es prestado trabajando en laboratorio sí tal cual pero claro el la prioridad lo de siempre lo puesto en en el entrenamiento de ahora este ciclo olímpico es muy importante para mí eso especialmente después del accidente que me quedé con la sensación de que ya no tenía nada que quería volver a sentirme como era antes ir poder lograr mi sueño un gran sueño que tengo en para llegar a Tokio que es dentro de dos años y medio ya no queda nada bueno y después me plantearé pues que voy a hacer si compaginar con contrabajo con estudios o lo que sea pero lo que es seguro es que de aquí en los próximos dos años y medio me voy a centrar exclusivamente en mi pasión que ahora mismo es el atletismo y quiero llegar el mejor estará forma

Voz 1995 43:13 si bien y que nos quince Nos gusta a todos de que que en un que nunca en ese territorio habido nadie de este país capaz de alcanzar lo que lo que tú has hecho que tenía relación con lo que escuchábamos hace un segundo de porque te enteras has esa descalificación de quieres por fin el campeón pero la prensa de nuevo aparece la sombra la alargada sombra de dopaje del doping en este caso dice el titular Elías y tenía sustancias dopantes en su casa alguna vez acabaremos con esta lacra Bruno

Voz 0302 43:44 bueno pues esto no lo sabía e me da mucha pena

Voz 1995 43:47 titular del país en la Agencia Antidopaje suspende cautelarmente el campeón de Europa de cinco mil metros aquí la policía halló en posesión de medicamentos prohibidos en un registro

Voz 0302 43:55 sí es el caso me da muchísima pena que españoles estén tomando sustancias prohibidas porque la verdad que el hombre demostrar a muchos que que es capaz de llegar al tope y ser competitivos a nivel internacional sin tomar estas sustancias y al final como que no lo acaba de entender muy bien el porqué se toman estas sustancias al final porque a ver para mi es un sueño de infancia no al hacer trampas obviamente sino para que lo hacemos

Voz 1995 44:25 viví con es además saber durante toda tu vida que tú ganaste algo injustamente y aunque solamente lo sepas tu yo creo que eso debe de ser igual que tú tienes un recuerdo fabulosa cuando te enteras que has ganó por la descalificación

Voz 14 44:39 de qué quedar primero

Voz 1995 44:41 eso te acompaña al resto de tu ese ver entonces tenemos la

Voz 14 44:44 culpa todo todo el mundo porque exigimos es que soy un poco es un señor en este caso ha elegido hacerlo pero detrás está presión de público de exigir nuevos récords nosotros rebecos continuamente que es verdad abre un hay que entenderlo un poco también

Voz 0302 44:58 estás diciendo yo como atleta una personal no como pueblo a los a los atletas así global que en global hablamos de Estadística yo como una persona yo estoy intentando llegar a mi tope llegara a conseguir todo lo que puedo hacer yo trabajo día a día haciendo las cosas correctas descansando en nutrición las veinticuatro horas al día Duran de años para yo poder demostrarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar cuál es mi límite humano porque sé que hay un límite quiero buscarlo y me da igual lo que han a los demás y puede llegar hace una carrera fantástica iban a una carrera por ejemplo un campeonato del mundo o si todo el mundo está mucho mejor que yo hace la misa marca Ikeda pues octavo sin embargo yo yo tengo que estar satisfecho con el esfuerzo porque he hecho lo mismo para llegar a ese potencial a ese límite que que que te digo

Voz 1995 45:47 sin hacer trampas bueno hay mucha expectación con esa vuelta que se retrasa por lo que nos cuenta hoy Bruno Hortelano no serán Birmingham serán pelín ayer hablando con uno de los grandes solistas especializados de Atletismo de este país decía Bruno es un corredor magnífico cuando estaba en lo más alto sigue teniendo un gran margen de mejora lo que no sabemos es cómo está después de de ese accidente así que la expectativa se va a alargar yo creo que podemos tranquilizar a los periodistas a los aficionados tu vuelta va a ser al cien por cien si es en Birminghan esperemos un poquito más serán Berlín

Voz 0302 46:19 será un poquito más tarde será antes de Berlín obviamente porque no puede llevar a a esta misma competencia a ser el campeonato sin haber corrido antes

Voz 1995 46:28 así que será de entre de de de unas semanas unas mesas bueno lo importante es que tu esté al cien por cien que eso que nos estás contando un verdadero placer conocerte un saludo muy grande toda la suerte del mundo todos los éxitos como nos da mucha alegría yo creo que la gente igual aquí la radio estamos hablando de cenizo de corrupción de gente que nos mete en líos y además cuando por fin hablamos con alguien que nos da alegría yo sólo puedo decir gracias muchísimas gracias por hacernos un poco más felices de verdad te lo digo de corazón se bueno a ver si logramos cumpliera todas juntas vamos estaría bien eso sí ojalá Bruno Hortelano desgracias campeón un abrazo muy grande

Voz 4 47:06 diez y cuarenta y siete es una hora menos en Canarias seguimos

Voz 40 52:11 muy buenos piso LEAR dos días bueno desde Miami Marcela Sarmiento muy buenos días Marcela buenos días qué tal cómo están todos aquí estoy acá sí claro

Voz 1995 52:23 las amaneciendo en en esta ciudad esta semana llegamos a los viales un poco justito si ya no sé cuando llegamos a estas horas finalmente hacer un análisis real de lo que ocurrió en Estados Unidos si tenemos que elegir lo de Donald Trump el discurso sobre el estado de la Unión si nos tenemos que quedar con las palabras de Theresa May de es difícil hacer un verdadero resumen de lo que está ocurriendo porque seguro que no hemos terminado el resumen Marcela ya hay nuevas noticias de Donald Trump

Voz 6 52:53 claro que sí sobre todo extras que tiene que ver con la credibilidad del FMI esta pelea que tiene prácticamente casada el presidente Donald aunque el Partido Republicano con esa una de las agencias más importantes de seguridad a los Estados Unidos y todo se debe a un documento que ese Barça en unas escuchas que precisamente el FBI hizo a un integrante de la campaña de Donald Trump que tiene que ver con el tema ruso este famoso tema ruso el que no dejáramos de hablar pues bebo va a ser publicado o por lo menos esa es la idea del presidente ocho cosa con la que está completamente en desacuerdo los demócratas los del otro partido porque porque dice que se me Evo Pueblo hicieron algunas alteraciones esas alteraciones no sería precisamente las que leyera más credibilidad a ese documento así que hay un temporal político en los Estados Unidos y todo gracias a este Memo por supuesto a sí creemos sonó al FBI sí si queremos o no al presidente

Voz 1995 53:51 claro es el presidente contra el FBI nunca la historia queremos visto la diatriba en de tener que elegir a quién queremos sí

Voz 4 53:59 al al al Federal Bureau el estoy Jason o al presidente o a nuestros propios ojos negó ninguno de los dos