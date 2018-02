Hoy por Hoy (02/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 el servicios informativos

Voz 0605 00:11 son las once las diez en Canarias el organismo europeo que decidió vender el Banco Popular al Santander

Voz 2 00:17 un euro acaba de hacer público parte de Lima

Voz 0605 00:19 forme que le llevó a tomar esta medida ese informe asegura que el popular no era insolvente dos días antes de su venta pero cayó en un problema agudo de liquidez y financiación más detalles se va Beckham en ese informe del que el organismo europeo la Junta Única de resolución publica lo que considera no confidencial la auditora Deloitte veía un agujero inmobiliario de cinco mil trescientos millones de euros en Banco Popular en el mejor escenario contemplaba tres contextos posibles en el más optimista valoraba el banco en mil trece los millones en el pesimista le daba un valor negativo de ocho mil doscientos millones se dice además que el banco no era insolvente antes de caer el cinco de junio pero lo hizo por la falta de liquidez por la retirada masiva de depósitos de los clientes la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera ha reclamado formalmente hasta en dos ocasiones el informe con el rechazo continuo del organismo europeo por no perjudicar al Banco Santander tras la compra del popular La

Voz 3 01:18 propia Ana Botín hace dos días aseguraba que él

Voz 0605 01:20 comento podía haber la luz pública el final de la campaña de rebajas ha dejado casi sesenta y cuatro mil nuevos parados y cerca de ciento ochenta mil cotizantes menos datos Rafa Bernardo que el Gobierno valora de manera positiva porque se fija en el dato no es

Voz 4 01:35 como sobre todo cuando el dato mensual es malo el Ejecutivo compara las cifras de hoy con las de hace un año los sindicatos en cambio señala al no sólo la caída del empleo sino la caída en la calidad del mismo Tomás Burgos secretario de Estado de Seguridad Social Maricarmen Barrera

Voz 5 01:45 de este crecimiento se traduce en una ganancia de seiscientos siete mil ochocientos cincuenta y seis afiliados más respecto al año pasado este es el mejor dato en los últimos once años

Voz 6 02:00 para UGT dice sigue perdiendo calidad en el empleo sólo un seis coma dos por ciento de los contrato firmado son indefinidos a tiempo completo

Voz 4 02:08 la patronal por su parte dice que los datos apuntan a la necesidad de hacer reformas para acelerar la recuperación del empleo

Voz 0605 02:13 dos helicópteros del Ejército francés se estrellado al sureste del país hay al menos cinco muertos Se desconocen de momento casi todos los detalles sobre lo ocurrido línea con París Carmen Vela

Voz 7 02:25 estos días al menos cinco personas han fallecido en el accidente de dos helicópteros del Ejército francés Se busca a una sexta víctima que viajaba a bordo de los aparatos siniestrados los dos helicópteros tipo gacela habrían colisionado esta mañana pasadas las nueve cerca del lago capaces al noreste de Marsella varios helicópteros de rescate han llegado a la zona para atrás tarde recuperar al sexto ocupante el ejército francés no ha dado detalles todavía de cómo ha ocurrido el accidente

Voz 0605 02:54 llegamos así a las once y tres minutos diez tres minutos en Canarias

Voz 1275 03:01 el Madrid en Madrid y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública pide al Ayuntamiento de Manuela Carmena que prohiba la circulación de los vehículos más contaminantes de manera permanente dentro de la ciudad no sólo cómo se va a plantear el nuevo protocolo anticontaminación que está elaborando ahora mismo el equipo de Medio Ambiente del Consistorio durante los días de alta contaminación es lo que plantea como decimos la Associació para la Defensa de la sanidad pública es lo que se ha pedido al Ayuntamiento de Carmena sobre los datos del paro en Madrid y que subió más de un tres por ciento en enero con respecto a un mes antes bajo además la afiliación en veinticinco mil personas UGT lamenta la precariedad del empleo en la Comunidad también les contamos que hay fecha para el pleno de investidura que se va a celebrar en Móstoles para elegir alcaldesa en sustitución del dimitido David Lucas será el próximo miércoles a las diez de la mañana con dos candidatas Noelia Posse del PSOE y la presidenta del PP de Móstoles mitin a Cortés les hablábamos del paro Ésta es la valoración que hace UGT es la voz de Isabel Vila Vella

Voz 8 03:56 Madrid tiene un cuarenta por ciento de precariedad el cuarenta por ciento de los contratos duran menos de un mes el cuarenta por ciento de todos los contratos son a tiempo parcial no podemos conformarnos UGT Madrid con la idea de que este enero ha sido el Mellon malo

Voz 1275 04:13 por quinta noche consecutiva al menos una treintena de personas se han quedado sin plaza en los albergues municipales de la capital faltan plazas según denuncia el párroco de San Carlos Borromeo Javier Baeza que habla de irresponsabilidad compartida lo escuchamos

Voz 9 04:25 si el Estado español se puede escurrir su responsabilidad y me parece que el Ayuntamiento de Madrid hay que exigirle que habilite inmediatamente cualquier lugar cualquier centro cultural municipal un polideportivo o nos consta que hay colegios públicos vacíos para que estas personas puedan al menos

Voz 1275 04:42 entre esas personas que se quedan en la calle en plena bajada de las temperaturas encuentra dice Baeza migrantes menores de edad cinco grados tenemos a esta hora en la Gran Vía sigue activado el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales de la comunidad

Voz 10 05:02 es de verdad cuando se van de vacaciones se acuerdan de meter las medicinas en una bolsa y se olvida la bolsa

Voz 3 05:08 por eso les Familias deberán necesito

Voz 11 05:10 en seguros se ve como el de Mapfre que nunca te falla que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord para que vivas sin preocupaciones Mapfre colaborador de Alicante puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela

Voz 0605 05:22 cualquier novedad en Hoy por hoy con Toni Garrido en Cadena Ser punto com nosotros volvemos en tiempo de Hora doce

Voz 12 05:31 así en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 05:35 están poniendo de guerra en trazas de U2 árabe espera que esto no lo has contado

Voz 0605 05:40 vamos a avanzar los acude la reventa de entradas para el sí

Voz 5 05:43 segundo concierto dedos ha comenzado

Voz 0605 05:45 antes de la venta oficial que se iniciaba a las diez de la mañana y ya saben que la venta de entradas para el primero de los conciertos de la banda es objeto de investigación se agotaron en sólo diez minutos

Voz 1995 05:56 pues ya están vendiendo porque el boletín informativo incluye mucha información pero esto están ya fíjense hay gente que vive en el futuro está ya revendiendo algo que no se puede revender porque no ha salido a la venta y luego tenemos que ser todos muy confiados en pensar que no que el sistema es justo y equitativo y hace que todos tengamos las mismas oportunidades en general Toño muchísimas gracias eh eso las dieciséis minutos una hora menos en Canarias hablando del futuro

Voz 5 06:21 es lo que se dedica básicamente Jordi Carbó es vive mirando el futuro no ha pasado ya sabe lo que va a pasar más a menos no

Voz 0978 06:29 Jordi si en el futuro pero con regresos como con flash backs al pasado

Voz 5 06:34 este caso en el de agresión para ambas regiones

Voz 0978 06:36 collejas de cuando por ejemplo se anuncia va a nevar a quinientos metros y lo ha hecho a seiscientos cuando se dice que van a caer cien litros ya han caído ochenta p bueno forma parte del oficio menuda faena vamos a tener estos días ya os lo podéis imaginar

Voz 13 06:49 sí mucha mucho frío mucha nieve eh

Voz 5 06:52 escuchábamos la información en las carreteras parece que algunas ellas importante de la B6 vuelve a la normalidad pero este fin de semana este es de mantita eh

Voz 0978 07:00 sí mira te voy a empezar por lo que me parece más destacable que es la persistencia te esta situación como mínimo hasta mediados de mes las temperaturas no van a subir es más van a ir bajando de manera que la semana que viene va a ser bastante más fría que está cuando hay tantos días de frío y frío acusado como que vamos a tener por ejemplo en Madrid a muchos días no pasaremos de los cinco grados es fácil que se formen borrascas en el Mediterráneo que acaben dando precipitaciones Icon las temperaturas bajas que se van a encontrar pues ya los los podemos imaginar no los problemas que que va a llevar esto nevadas se que se irán repartiendo a lo largo de fin de semana pero también de los días posteriores en prácticamente todo el país acabarán nevando puntos costeros quedarán al margen evidentemente también en So fuera de zonas de montaña pero para concretar porque a veces es más interesante no para planificar el las próximas horas la llevada seguirá siendo copiosa en la cordillera Cantábrica van a superar los dos metros en este episodio que que se alargará hasta el lunes esto empieza a recordar a enviarlos de no hace muchos años pero esta nevada diluyéndose las próximas horas en general mejora esta tarde en el conjunto del país una mejora relativa porque seguirá soplando el frío fuerte el viento tormentas muy fuertes en Baleares están contentos porque ahí la lluvia hace mucha falta está cayendo con ganas mañana va a ser el día podríamos decir más tranquilo pero con mucho cuidado porque igualmente irán cayendo chubascos de nieve en la mitad norte y atención al domingo porque el domingo si mapas que ahora por ejemplo no facilitan a ver cuánta nieve se puede acumular todo el centro de la península es decir de nuevo provincias como Ávila Soria Segovia Burgos Guadalajara Cuenca practicamente

Voz 14 08:38 de toda Castilla y León la nieve Batres

Voz 0978 08:41 el protagonismo incluso en la Comunidad de Madrid a ser otra vez esas nevadas que están al límite la misma ciudad de Madrid atención porque ésta puede ser copiosa para la misma ciudad hasta mañana no lo tenemos claro pero el riesgo existe pero sobre todo insisto todo lo que es el centro de la península nevadas copiosas el domingo en prácticamente todas las cotas con temperaturas muy bajas es decir con la posterior formación de placas de hielo

Voz 1995 09:03 entonces yo además que la nieve es incluso mejor que la lluvia para paliar la situación de sequía en muchos lugares

Voz 0978 09:10 eso sin duda ahí más como yo he normalmente nuestro país no que lo hace de una manera copiosa y eso hace siempre pongo el mismo ejemplo Marginata el experimento en casa coger una botella abrir el grifo a toda pastilla Llabrés como cuesta que se tiene la botella en cambio

Voz 2 09:25 si ponemos un caudal menos foto

Voz 0978 09:28 en el grifo la botella se llenará eso pasó poco con la lluvia cuando cae torrencialmente el terreno que es poroso pues los foros no pueden absorber la ir eso es lo que hace crecer los ríos es lo que genera problemas no en cambio unan lluvia mansa o la nieve es todo lo contrario se va deshaciendo poco a poco va filtrando la mejor precipitación que podríamos tener en la situación tan dura de sequía que tenemos porque es esta la la lluvia que llena los acuíferos y eso es agua para futuro te pedía que masía de cómo afecta a nuestras sociedades no eso hay que entenderlo somos muy vulnerables las noticias sumó

Voz 3 10:00 positivas esperemos que no haya problemas

Voz 0978 10:02 de personas sobre todo mucha precaución pero de todas todas este pronóstico que estamos dando es el más positivo que podíamos decir para situación de sequía que estamos vivos

Voz 5 10:10 no pues a taparse que va a hacer frío Jordi Carbó como en todo lo que haga falta y cada uno ya aplique

Voz 1995 10:19 cada uno hay yo tampoco sé quién que cada uno decida como como combate el frío también a Rense a quien tenga que se Jordi Carbó climatológico de la Cadena SER muchísimas hacia un fin de semana y tú sabes tú eres tú tú te acuerdas la primera que viste nevar

Voz 6 10:35 no la aquí no yo soy de una isla donde había mucho más lluvia lluvia Jorge son tal igual que molestaba más pero las nevadas son preciosas y me acuerdo unos impresiona

Voz 1995 10:46 tener Finnan yo me acuerdo de la primera es que no contamos una eh me acuerdo es que vi nevar en clase estamos en Mallorca en el cole vivimos nevar y me parecía como de mí está nevando nieve decía

Voz 6 10:58 de acuerdo con el fiordo noruego congelado

Voz 1995 11:01 dar nevadas verdad lo vimos y esto sí que es una ver el mar congelado bueno son las once y once una hora menos en Canarias llega el momento de hablar de gente que no sale la Wikipedia pero les aseguro que tiene una vida mucho más interesante que muchos de los que publican sus autobiografías Justin Bieber incluido esto ser capaces con Cristina Puebla

Voz 15 11:20 ser capaces significa intentará Nuestro útil capaces es un espacio de compromiso solidario del once con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces once seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0098 11:39 aplicar la tecnología el deporte y favorecer el rendimiento de las personas y ese es el objetivo que sean marcados Samsung España para hacer un mundo mejor y por eso ha creado el gorro inteligente un utensilio destinado a nadadores con dificultades en la visión que mediante un sensor avisa el deportista de que está llegando al final de la calle Alfonso Fernández es el director de Márketing Corporativo de Samsung en SER Deportivos

Voz 17 12:03 es una innovación que hemos lanzado hace dos años como aquellos de los Juegos Paralímpicos de Brasil de Río en colaboración con el Comité Paralímpico Español ha dado que había una situación que queríamos que mejorar que era pues como avisaban a los nadadores invidentes a la hora de voltear en la piscina que va prácticamente con con un golpe con un palo en la espalda no este ahorro que incorpora tecnología lo que permite es avisar al nadador para que realice ese que se volteó sin necesidad de de que una L luego de golpe las mala digamos que se puede controlar por una Smart ocho por un teléfono móvil un smartphone por parte de su entrenador

Voz 14 12:46 no ser un gorro inteligente esta compañías

Voz 0098 12:49 la desarrollando un montón de herramientas para facilitar la vida a personas con discapacidad lo ha denominado tecnología con propósito entre ellas un dispositivo para detectar dislexia o una aplicación que previene para no quedarse dormido al volante

Voz 17 13:03 Nuestra máxima es no solamente comercializar productos sino pues soy un paso más allá no pues en este caso estas iniciativas bajo tecnología con propósito son iniciativas gratuitas por tanto no tiene nada que ver con con la venta siempre buscamos que una universalidad es decir que no sean solamente para nuestros dispositivos sino para sistemas bien Android incluso guion sistemas de desde lo de la competencia no entonces seriamente bueno pues una forma de aproximarse al ciudadano con la tecnología pero

Voz 1 13:33 el para solventar problemas reales

Voz 18 13:37 este viernes ayuda

Voz 19 13:38 bote de noventa millones de euros en el euro y Chuck Todd

Voz 12 13:45 esto no

Voz 20 13:47 Eurojust tutela once y botes de noventa millones de euros este viernes tú si tú puede ser millonario euro pote la ONCE

Voz 10 13:56 el cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea si total le ponen una madera encima allí es como una mesa no

Voz 3 14:03 el verdadero amor se demuestra no pero lo demostramos con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa visita tu concesionario Opel a Mora

Voz 22 14:17 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct me fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 23 14:31 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula un en Securitas Direct punto es

Voz 24 14:43 hoy

Voz 25 14:46 con Toni Garrido la Escuela de Música

Voz 1995 14:50 de Berklee Boston es una mina repleta de diamantes en bruto muchos de ellos alcanza su grado máximo de brillo atento cuando él

Voz 26 14:59 on

Voz 1995 15:03 hace unos años que Javier Limón compagina su faceta de músico compositor de productor musical

Voz 5 15:09 y profesor en la Escuela de Música

Voz 1995 15:11 la más importante del mundo Berkeley Javier eso y maestro de los futuros maestros en sus disciplinas los pasillos y las aulas de esa institución son ríos de talento en busca de días a través de las que emerge nosotros cada semana abrimos una para que Javier Limón ofrezca un ejemplo presente de la música que escucharemos en un futuro

Voz 26 15:31 no

Voz 5 15:34 desde Boston Javier Limón muy buenos días amigos qué tal imagino que lo hablamos hace unos días la expectación ya será máxima faltan horas para la Super Bowl sí la verdad es que aquí la expectación por la Superbowl es mayor incluso que la de la expectación por los Goya porque eso me vendieron dice es mayor que los Estados Unidos

Voz 27 15:57 que ahí se siguen Sorolla pero no es cierto que a mí me a mí me me gusta mucho porque creo que además la actuación musical de en medio del medio tiempo es siempre una sorpresa no a veces estaba mejor a veces peor pero es un show siempre extremo

Voz 1995 16:11 bueno en unos minutos vamos a hablar con con Ponseti con José Antonio Ponseti nuestro compañero sobre este partido recuerden que es el equipo de Boston en el New England Patriots enfrente a los Philadelphia Eagles más compartidos es un acontecimiento inesperado que se es no tiene tanto que ver con un deporte sino con un verdadero acontecimiento vamos a ver todo el partido

Voz 27 16:30 pues la verdad es que no lo puedo ver por qué tengo que ir a Chicago a producir a una banda de mariachis de niños de doce años que por alguna razón no son fans el fútbol americano y me han metido en la cabeza

Voz 1995 16:44 no puedes creer tengo

Voz 27 16:47 y nada aquí en mi casa todo en mis amigos en Boston o celebrando con hamburguesas perritos calientes yo en el frío de Chicago metido en un estudio pero bueno Bruno estamos cansados de ganar yo creo que no pasa nada porque los Patriots pierdan este año

Voz 1995 16:59 y esta temporada porque hay una temporada en Estados Unidos que es de acontecimientos tienen que ver con el cine con el deporte con la música hace pocos días entregaron los Grammy donde un chaval hito Bruno Mars que arrasó una vez más contra todo pronóstico arrasó en los premios en los premios Grammy empieza a tener la dimensión Bruno Mars una dimensión mucho más grande una talla

Voz 5 17:21 algunos lo comparan con Michael Jackson algunos hablan ya de una gran ciudad

Voz 13 17:25 pero lo cierto es que Bruno Mars y ojo con con con el chaval

Voz 27 17:29 digo esto porque es muy bueno yo creo yo estuve la gala yo creo que la mar también estuvo muy bien y yo creo que hubo una serie de hubo un nivel muy bueno pero profundizó viste la gala de los Grammy sí sí estuvimos allí en Nueva York y la verdad es que estuvo estuvo muy divertida he de reconocer que Bruno Mars es una artistaza

Voz 14 17:48 hombre yo no creo que llegue al nivel de globalización

Voz 27 17:51 Toni de pegada que tuvo en Michael Jackson pero desde luego Hoy por hoy

Voz 5 17:55 sí a nivel show es es

Voz 27 17:57 es una gozada el tío también tuvo lugar

Voz 5 18:00 el debate sobre todo lo que es el más visto de los últimos tiempo algo de los que presume tanto

Voz 1995 18:06 maltratan como Fox

Voz 5 18:07 con los réditos de audiencia remite hay un movimiento sensible a lo político el los artistas siempre lo han sido pero en la calle de Estados Unidos ahí momento político activo

Voz 27 18:17 bueno no me considero la el contacto

Voz 5 18:20 lo suficiente con la sociedad americana como para juzgar eso solo

Voz 27 18:23 lo que sí es cierto es que en general como el nivel de contaminación

Voz 14 18:29 comunicacional que tenemos en nuestras vidas es brutal pues todo se comunica más especialmente con este presidente

Voz 28 18:37 han dado a a relacionar

Voz 27 18:39 ese a través de las redes sociales y a Esteso si al exceso y ahí a salir en la tele o hace la radio

Voz 5 18:45 enseguida voy a explicar porque tiene sentido esta pregunta cuando tú nos cuentes quién quiénes nuestro invita

Voz 27 18:51 bueno nuestra invitada es Dom es es una súper artista del hip hop bueno hay de todo en realidad sobre todo porque después de los Grammy me di cuenta de nuevo de la grandeza que tiene este tipo de música y lo importante que es este tipo de música ahora la sociedad americana yo creo que era para la sociedad en general lo sea el rap hip hop yo creo que la música afroamericana en general aparte de haber sido probablemente la aportación cultural más importante de esta los unidos en el siglo XX al mundo yo creo que marca una diferencia respecto al discurso oí a veces escuchan más a los raperos que a los políticos muy

Voz 5 19:30 bueno el otro día hubo un rifirrafe justo cuando hay sí

Voz 27 19:33 que lo han perdido en relación a mí eh

Voz 5 19:35 vamos a escuchar para empezar antes de saludar siquiera vamos a escuchar

Voz 29 19:41 el caos de origen aunque yo no

Voz 5 19:55 es cantante compositora poeta productora natural de Oakland en California justo en la otra punta del país desde donde hoy nos escuchamos rasposa doma compartido escenario con Mos Def Icon Barack Obama es una mujer muy muy creativa ha ganado con costes internacionales es un verdadero placer saludar a John Jones John Howard ese medio ando agua

Voz 3 20:19 muchas gracias por invitarme contenta de estar aquí

Voz 5 20:21 eso Happy prisión aptos tu expensas is Barack Obama en la cercanía en la corte

Voz 3 20:32 es muy encantador un tipo realmente majo

Voz 5 20:35 cuando yo le conocí estaba en campaña

Voz 3 20:37 para al presidencia yo canté

Voz 5 20:41 yo min Sleepy Campaign pues si tenía que ser simpático en esa época pero creo que es bajo en general

Voz 27 20:54 hay

Voz 3 20:55 se mostraba muy muy abierto a escuchar a la gente incluso aquella gente con la que tal vez no estuviera de acuerdo

Voz 27 21:01 porque como dijo en su discurso inaugural

Voz 3 21:03 quería ser el presidente de todo el mundo y creo que de verdad intento hacer eso

Voz 5 21:07 porque y uno Barack Obama viven meto yo no tengo nada nada nada

Voz 3 21:14 no he tenido esa oportunidad

Voz 5 21:17 esto nos preguntamos si había conocido alguna vez ya sabemos que he conocido para Obama que es un hombre la cercanía estaban campaña allí es muy divertido pero cuidado con con todo Nacho Javier tú notas

Voz 1995 21:28 existe una corriente y desde el año pasado en escándalos y sucesos existe una corriente global sobre un mundo más equitativo sobre todo de la posición que tiene la mujer y lo que representa en el Berklee como instituciones de esas nuevas corrientes nuestra lucha por la equidad y el el trato justo cómo cómo se viven porque en el fondo es uno de los grandes focos uno es uno de los grandes lugares donde mana el talento y los nuevos líderes del mundo están donde tú estás cómo se vive en estos momentos

Voz 27 21:57 bueno para Berkeley y siempre ha sido un tema muy delicado y muy importante esa es líder absoluto en todas las fórmulas Oprah seguimientos de protección de los derechos de las minorías de igualdad de la mujer de género tienen por supuesto dentro de los clubs que montar los alumnos pues el club de gays y lesbianas es súper importante contra el asalto el agresión sexual por ejemplo el acoso sexual tienen una metodología muy protectora con la mujer y yo creo que como universidad en eso es es practicamente modélica porque tiene en cuenta que los estudiantes de Berkeley al ser artistas que están cercanos a la música la y al sería el rock'n'roll podía ya digamos disciplinas menos serias pues de manera natural tienen que estar más protegidos respecto a cualquier tipo de conducta extraña

Voz 5 22:50 no donde sin duda Chain tienes el poder al mundo si crees que está cambiando el mundo si el poder de la mujer empieza a ser realmente evidente

Voz 3 23:02 el papel de la mujer sin duda está siendo más relevante en la música en todos los aspectos de la música no están ya solo en el escenario sino que también son productoras ingenieros de sonido y es muy importante que las mujeres tengan cada vez más oportunidades porque todo el mundo tiene algo distinto que ofrecer creo que un artista estadounidense llamada Missy Elliott es una de las más prolíficas productoras de hip hop y todos sabemos que Day on Warwick es una de las compositores más prolíficas de todos los tiempos ha escrito para Celine Dion Whitney Houston y Beyoncé hay que reconocer a estos iconos que son mujeres que siempre han hecho avanzar a la música

Voz 5 23:40 pues mira yo en esto

Voz 1995 23:42 tenía una doble licenciatura que compite

Voz 5 23:44 ficción y negocios musicales que si tuvieras que elegir cuál sería la más importante la composición o el negocio musical

Voz 3 23:56 pues es difícil porque unos sostiene a la otro pero yo escogería el negocio como estudio principal porque el donde componer ya lo tengo mientras que el negocio es realmente algo sobre lo que hay que le

Voz 27 24:07 el estudiar Izmir servir de nada

Voz 3 24:11 la composición también pero la verdad es que es algo ya innato en mí

Voz 5 24:15 m me acabo de acordar Javier de demonios signo de míticas frases

Voz 2 24:23 los Lemon que salta de déficit se Philip define Composites limonada surrealismo

Voz 27 24:33 es verdad lo que ya dice que el son right in ahí Allen hace no es casi un bueno aprende cosas pero el Music Business realmente lo estudia eso no si tiene un talento natural para mí no hay que formarse un poco no

Voz 1995 24:43 comentábamos que tengan proviene de Auckland que es una ciudad estadounidense cercana a San Francisco y quizá por eso está enfrente pero quizá por la prominencia hoy por la importancia a San Francisco ha quedado un poco poco helado no tiene la importancia ni en los negocios miel lo musical que debiera pero Auckland es la es es lugar de donde de donde provienen algunos de los mejores músicos de todos los tiempos por ejemplo seguro que recuerdan ustedes a Sly The Family Stone desde el blues al al hip hop te vienen algunos músicos seguro que recuerdan a en sí que es de Francia

Voz 16 25:24 desde luego pero

Voz 1995 25:25 seguramente recuerden a Tupac Shakur uno de los raperos más emblemáticos de la historia que es también hijo adoptivo de la ciudad de cediendo su día el dieciséis de junio

Voz 30 25:33 su cuenta

Voz 1995 25:39 cojan estando en la ciudad natal de la cantante compositora y productora de rhythm and blues COU

Voz 16 25:52 tres décadas de trayectoria auxiliando Rafael durante el libro viene papel que es

Voz 1995 26:06 comparte con dos afrontó en Berkeley y se ha convertido en una de las grandes voces emergentes de la costa oeste

Voz 21 26:19 qué sitio

Voz 5 26:19 más alucinante Auckland s

Voz 3 26:23 Portland me encanta tiene una historia muy rica de artistas ha dispuesto una buena gama de lo que tenemos en Auckland que hay incluso más artistas aún por descubrir que están saliendo de Auckland Rafael Sadiq es una de mis grandes inspiraciones como músico y productor me encanta ser de Ucrania y contribuir a enriquecer ese legado

Voz 5 26:39 estaba pueden adopten dado que si Llorca

Voz 1995 26:43 al momento Otón hemos escuchado a un fragmento tu canción concentra gran historia educativa

Voz 16 26:49 dices de Stirling verlo

Voz 13 26:51 señoras y señores en directo en Hoy por hoy con John

Voz 33 27:02 hoy en ya

Voz 12 27:09 eh nada

Voz 34 27:57 el exceso de ese Titus se que pretende Shakespeare sube instó a hombros sufrían una tiene to doce Topeka antes que es fue tu voz Chipre está Estados Ponce vídeo y Boris ese billón fue quemen Lambert one Esterman que se esté veía que forme rebeco fue el ERE comerla es de pago de un prefijo eres libre y es malo prender Barber y techos Rafael Moneo y el cruce de ser pobres les tome pues venerado Weill aquí y que Filmus el precio Peter esta pues tienden a estrenar expresarme naves más Quick a Román orillado pues vale mandos PNAS menudo aunque en vigor el Vita

Voz 12 28:58 veo

Voz 35 29:01 ya

Voz 13 29:12 Antón Reixa

Voz 27 29:14 me me gusta mucho porque no se sabe qué hace mejor no sí sí cantar au sea o al me gusta como como trampa eh me encargo cantan muy bien para servir claro claro en el porque para ser rapera canta muy bien y ser cantante rapera fantásticamente bien también el saque por donde dónde mire eh está muy yo creo que eso la hacia ella muy personal y si tú es una Booth

Voz 1995 29:38 lo dicen lo decía muy bien decir que ser muy responsable tomar bien la tradición pero es una voz Don llena de de de futuro y ensayo pues

Voz 5 29:49 gracias muchas gracias

Voz 1995 29:50 tenemos el privilegio semana semanas semana de conocer los músicos que van a iluminar que van a asombrar al planeta seca seguro sin duda es una de ellas un gracias hoy la palabra es gracias por hacernos felices si y mejorar nuestra expectativas a todo el mundo

Voz 16 30:10 el gracias I Love You somos se venga traducir

Voz 36 30:18 muy bueno

Voz 16 30:20 es un poco menos bueno nunca

Voz 5 30:28 nunca bien por eso la distancia nos separa enfrían las relaciones Javier Limón gracias una vez más un abrazo muy fuerte hijo abraza hermano el Sahara

Voz 21 30:38 sí

Voz 14 30:42 tú

Voz 21 30:46 Toni Tarrida Cadena SER

Voz 37 30:50 en Carrefour todo cuenta por este tienes la segunda al setenta por ciento de descuento en el aceite virgen extra Carbonell varitas comprendo no te cuesta un euro con ochenta y cuatro etarras fue otra vez

Voz 38 31:01 sí

Voz 10 31:05 sí que ha hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales Space incrementar arroba hoy por

Voz 1 31:11 voy bien facebook Hoy por hoy

Voz 39 31:18 saber lo que ha pasado en las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivo

Voz 40 31:26 qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 2 31:39 ya

Voz 41 31:43 ya

Voz 40 31:44 en el mundo existen súper héroes de carne y hueso para personas con una vida normal de Historia e increíble que contar

Voz 16 31:58 Historias de una vida intrincada el Depor al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tienes a Ap pida clavaron hace más de lo que ha hecho hoy como está hermana Maya decir que sea ella la que operando

Voz 40 32:13 porque los superhéroes también tienen sueños que cumplir todos los años que tiene cada uno

Voz 16 32:18 nos abandonan jamás hay que luchar en la vida todo por lo que la pena te quieres cosa

Voz 40 32:26 veinte robots en la tu mano del deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto eh

Voz 42 32:43 hola me llamo Myriam indicó supuso

Voz 14 32:45 emocionar cero

Voz 43 32:49 y mi voz busque sorprende arte esto me llamó Íñigo busca sugerir luz buscar seducirte

Voz 30 32:57 me llamo Ana IMI Bod busca ilusionar

Voz 7 33:02 estas voces no tenga trabajo creativo para sorprender sugerir emocionar seducir a su aunque fría en ellos para dar a conocer tu en o negocio siete en la SER credibilidad y eficacia para tus anuncios por cierto me llamó Jorge

Voz 44 33:24 eh

Voz 45 33:29 la duración idónea de una noticia radiofónica oscila entre cuarenta y cinco segundos y un minuto si fuera necesaria una extensión superior se fragmentar en al menos dos enfoques leídos por diferentes personas

Voz 1 33:42 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 16 33:52 corren nuevos tiempos vamos a escuchar no

Voz 46 34:05 sí

Voz 10 34:09 mi hijo Javi que dice que quiero ser ve entre invocó al menos así no estará solo

Voz 47 34:14 cuando vas en los congresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo Azpiri Tupac disfruta de dos noches de hotel con desayuno en la habitación doble asistencia al Congreso visitar Castillo de Olite inició el el vino por sólo ciento sesenta euros por persona informa T en Cadena Ser punto com

Voz 21 34:38 esto es el bienestar Purito es con el patrocinio de pachas al zoco

Voz 22 34:45 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos has vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct me fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 23 34:59 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 16 35:08 diga algo único y sorprendente a los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés

Voz 23 35:12 sólo cuatro días tienes un treinta por ciento de regalo para próximas

Voz 16 35:16 con animales de hasta el ochenta por ciento de descuento en primeras marcas de moda para hombre mujer jóvenes infantil del uno al cuatro de febrero aprovecha esta increíble oferta en centros de oportunidades

Voz 40 35:25 Corte Inglés consulta condiciones entienda este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en confiaba nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 48 35:41 Pau buenos días hola voy a intentar hablar

Voz 5 35:44 contigo fingiendo absoluta normalidad

Voz 48 35:46 lo veo un kleenex debajo de tu web

Voz 40 35:50 arde virado nadie sabe nada que apenas

Voz 1995 36:00 la forma de melón pero es el gran deporte norteamericana este domingo se disputa las sobre el gol el partido más importante de la liga de fútbol americano desde Estados Unidos la gran final de la National Photo le que enfrenta a los New England Patriots dicen ellos verdad se Sorando sí he actuales campeones contra los Philadelphia tíos cien millones de personas van a estar más de cien millones padre veinte estarán pegadas a la televisión para seguir lo que ocurra en la fría ciudad de Minneapolis ayer por ejemplo en Chicago que estaban a menos diecisiete

Voz 5 36:35 de grados

Voz 1995 36:36 y un partido a menos diecisiete grados en fin José Antonio Ponseti es miembro de la redacción de deportes pero yo creo Ponseti habría que hacer poner una camiseta suya

Voz 16 36:48 eh alto de narración

Voz 0171 36:51 en orgullo compartir micrófono con uno de los grandes Ponseti atestados creo de la camiseta no lo es poner ahí tu camiseta mira que todavía se da por favor que ya sabes que cuando empiezan a colgar la camiseta de nada menos sitio si te han jubilado ya es homenajes ya hasta aquí hemos llegado hago que no que no que eran no era un homenaje a toda una carrera si se va a continuar la

Voz 1995 37:15 bueno es el director del brama cien yardas y su nombre destinado a atraer a trasnochar al menos una vez al año cuántas veces lleva ya con cuantas súper bolsas visto en directo te llevo

Voz 0171 37:26 esta es va a ser mi XXVI lleva veintiuno hijos su fervor si llevo diecinueve en directo en los estadios desde que regresé a Estados Unidos me han me han cortado la racha ahí y eso que la SER me prometió que seguiría habiendo en directo pero no me dijo que los vería en directo en el estudio el diablo está claro los detalles los contratos ahí hay una Libia que se te saltas sin

Voz 1995 37:51 a iconos son cómo son esos partidos porque es la que el que haya ido un partido de fútbol más o menos en la medida de como un gran acontecimiento deportivo pero las sensaciones que no tiene nada que ver el espectáculo incluso un espectáculo que va mucho más allá lo deportivo que un paro que estamos acostumbrados a ver aquí en Europa

Voz 0171 38:08 sí bueno para empezar la gente ha de entender más el concepto de la semana porque realmente se terminan las finales de conferencia lo que da a los dos equipos que van a a la Super Bowl ahora actualmente pasan quince días antiguamente era una semana lleva semanas siguientes a la Super Bowl fue durante esa semana estado subir Estados Unidos vive por y para el fútbol americano ya sabes que se habla absolutamente de todo no solo lo de la parte deportiva porque por ejemplo los New England Patriots como decís vosotros os Patriots como quiera a la gente es un equipo con Tom Brady que lleva desde el dos mil estando presente en finales de conferencia esta va a ser por ejemplo para Tom Brady y su hubo estaba porque si la gana sería la sexta su octava la aparición en la Super Bowl vendría a ser el Madrid o el Barcelona para que nos entendamos contra los Eagles que es un equipo que ha llegado de vez en cuando pero que que es menos potente pero claro los pétreo extienden la otra cara de la moneda eso de ser el el equipo número uno y el quema en el candelero ahí pues te provoca que la mitad de Estados Unidos son más no quiera que gane ya sabes a esos como que nosotros decimos es que eso es muy español no también lo tiene unos americanos mal el equipo que está todos los años ganando los mismos no entonces bueno es es un es una fiesta directamente aquí la gente

Voz 1995 39:31 no se es el Madrid el Barça el Celta y el Mallorca es tu equipo cuando llegue a la final de la Super Bowl es como si el país y Estados Unidos se dividieran dos realmente la gente ve el partido con el apoyo a uno de los equipos al menos

Voz 0171 39:45 totalmente es que quizá también por el sistema que ellos tienen no el sistema de que no siempre llegan los mismos equipos patrios dando mucha candela por no decir una mala palabra a estas horas no no llegan no sólo llegan sino que llegan todos los equipos entonces irá la Super Bowl por ejemplo esto Totón yo creo que la gente va a entender muy bien y la Super Bowl es algo tan especial como que tú compras hoy las entradas para la súper del año que viene sin saber si va a llegar es decir un año a las superó el mucha de la gente que va a estar en el estadio no son los Patriots de los Eagle son de otros equipos

Voz 6 40:23 es que si es muy curioso este tú vas a Estados Unidos derepente ir a Arizona hay un bar dedicada a los Grimm uno para Minnesota es que no es regionales de Madrid

Voz 1995 40:36 si eligen un equipo aunque no son nada que ver con ellos osos ciudad en un bar dar un partido importante y la gente se posiciona e intervenir en este momento agradecido que voy a hacer de este equipo porque me queda mejor o simplemente para entrar al otro que también que eso también nos nos parecemos no va a cederle la retransmisión en la Cadena Ser

Voz 0171 40:57 a la retransmisión llegados a este punto voy a hacer voy a hacer un pequeño inciso hablabas de mi camiseta colgarla Yola y mira te voy a ser sincero estaba hablando con la gente de documentación de la Cadena SER

Voz 49 41:10 porque yo sospechaba algo que he podido confirmar que no se ahora ellos se que casi te diría que aquí te hace que todo

Voz 5 41:20 creo que los oyentes de la SER se van a quedar boquiabierta la primera

Voz 0171 41:25 Super Bowl que se hizo en la Cadena SER en el dos

Voz 5 41:28 mil tres dos mil tres se Yola tú te acuerdas es amigo mío que tú no te acordado pues mira escucha

Voz 3 41:35 por primera vez una emisora de radio nuestro país retransmite para toda la emoción el mayor espectáculo deportivo de carácter anual

Voz 30 41:43 con todos ustedes

Voz 16 41:47 buenas noches buena todo eso sólo acudió a los oyentes de la Cadena Ser en en un día muy especial para tú te acuerdas de irme Kurt Cobain vivo ley

Voz 0171 41:57 existe tú hiciste la primera Super Bowl en la SER

Voz 1995 42:00 sí sí yo ya vivía en Estados Unidos y tuit

Voz 0171 42:02 viste tú eras el presentador de la primera Super Bowl Liga la gente se piensa que esto era un tema de de carrusel de Paco Aller del ángel no no no

Voz 1995 42:11 estamos a la primera

Voz 0171 42:13 en la Cadena Ser pedimos a hacerlo además algo

Voz 1995 42:16 hace crecimiento que no se daba y comerá o parecía gratis un foco si es luego

Voz 0171 42:21 y luego el tema era un poquito más difícil pero menos dinero

Voz 1995 42:23 lo hicimos sin ser ya nos pasó con aquellos que no sabemos queréis

Voz 0171 42:26 es donde te venía la pasión por el fútbol americano porque a mí me viene porque es toda la vida ha estado ahí

Voz 1995 42:31 pues fíjate si te digo la verdad yo trabajé mucho tiempo me esto no le importa nadie pero da tiempo de Los cuarenta Principales de noche y me pasaba toda la noche eran turnos de seis horas de doce a seis de la mañana se ponía que estaba Canal Plus entonces pues como honor importaba cojones nadie es por la noche ponían muchas partidas de de fútbol americano todo el rato bueno lo hacías tú elogió entonces beberlo sin sonido porque yo lo gracioso es que yo lo veía Simpsons

Voz 0171 43:00 la me enteraba muchísimo mejor pero

Voz 1995 43:06 debería me parecía fascinante no el señor cuando Bellón parecido a mí lo que me me hablaba cuando veo un partido lleno de nieve pero lleno de nieve y los tíos siguen jugando el público metidos una especie de blues que se fabricaban y me pareció y de ahí viene mi me afición invictos desde entonces Brahms aficionado a nivel usuario ni mucho menos tengo yo creo que sí

Voz 0171 43:28 los aficionados a los que hace referencia a Toni siguen yendo a los estadios por ejemplo en Green Bay ceba con manta en invierno para poder aguantar el partido por eso me hace gracia cuando vemos los campos de fútbol de España medio vacío porque hace frío allí aunque nieve aguantando el partido porque lleva este año sabes que tenemos espectáculo ACB vuelve Justin Timberlake en el descanso sabéis que no estaba Justin Timberlake porque está vetado a favor a reírse perdón Gates te acuerdas y que cambió la tele en EEUU sabes que a partir de aquel día se retrasó el directo era un directo diferido tres cuatro segundos o más para que no se colara en cosas así

Voz 1995 44:06 luego con la victoria de Donald Trump ya se ha retrasado del todo todo

Voz 0171 44:09 sí pero eso es pero eso es otro tema

Voz 1995 44:12 ahora Neuer segundo sino varias

Voz 16 44:15 ha sido la madrugada del domingo al

Voz 1995 44:19 me hace ilusión tener mucha concedidas a muchos años me me me gusta que te acuerdes dos mil tres

Voz 16 44:25 lo que ha llovido ya eh pero yo tengo yo lo igual o sea que si si no

Voz 6 44:29 estos eran entonaron poco más nodo que ahora

Voz 1995 44:34 perdido el grupo José Antonio Ponseti estaremos escuchando como siempre

Voz 0171 44:37 un abrazo muy fuerte aquí

Voz 1995 44:40 Justin Timberlake vuelve a la Super Bowl hasta el descanso sin concepto que aquí tampoco manejamos ya saben ustedes que montaron un gran espectáculo en mitad del partido Pablo González Batista muy buenos días

Voz 2 44:53 dos días dices bien porque es la tercera vez que Justin Timberlake que está en el descanso de la Super Bowl tiene más Superbowl ya que Tom Brady

Voz 22 45:00 H

Voz 2 45:00 el este descanso es el gran espectáculo un espectáculo que trasciende mucho lo deportivo y de hecho hay muchos norteamericanos que van la Superbowl solamente por el So que montan Jay básicamente tres pilares importantes en cada retransmisión anual de la Super Bowl que son el himno americano quien canta el himno americano que son que anunció exponen por supuesto cuál es la actuación el Intermediate yo voy intentar seleccionar un momento de la historia de cada uno de estas de estos tres elementos en las cincuenta y dos ediciones de la Super Bowl

Voz 16 45:30 ya sabía que viene María Guerra intentar ser muy bregado María Guerra que además bueno todavía te queda

Voz 2 45:38 vale Pablo quieres escuchar un anuncio bueno con este anuncio del año mil novecientos ochenta y cuatro dirigido por Ridley Scott basado en la en la novela mil lo los ochenta y cuatro de George Orwell es emitió durante la Super Bowl en un tiempo muerto de un tercer tiempo es considerado el mejor anuncio de la historia no de la Superbowl sino probablemente de la historia de la televisión se estudia en las facultades Se ha tiene su propia página en Wikipedia que no sé si hay muchos anuncia que tengan de este mérito si deseamos que además de los anuncios tenemos el himno cantar el himno norteamericano en la Superbowl es para algunos artistas el máximo orgullo el máximo honor al que pueden optar este año lo va a hacer Fink pero por ahí han pasado falta que nos llamen a nosotros ya os digo si hay un momento clave no votó histórico en los himnos de la Super Bowl es esta

Voz 23 46:34 al final de la Superbowl en Tampa año mil novecientos noventa y uno Habían pasado pues nada o apenas unas semanas de que empezara la Guerra del Golfo y Whitney Houston iba vestida de chándal con una cinta de correr en la cabeza que pudiese marca esta maravilla qué pena que Benita Willis pues esto es más

Voz 2 47:02 básicamente el estándar desde el que por entonces se miden todas las interpretaciones del himno norteamericano la Superbowl por último tenemos los doce minutos más cotizados de la industria el espectáculo que es es actuación del descanso del partido digamos que tienes doce minutos para justificar tu leyenda por allí han pasado todos Paul McCartney los Stones Beyoncé Madonna los Who Michael Jackson incluso Bruce Springsteen que ya sabéis que en concierto Bruce Springsteen es una maratón de tres horas y media pues él tuvo en dos mil nueve la responsabilidad de condensar todo eso en doce minutos yo subjetivamente de entre las cincuenta y dos actuaciones que ha habido durante la Historia la Superbowl es seleccionado esta

Voz 50 47:38 sí

Voz 2 47:43 eran las peores condiciones posibles tormentas en por primera vez estaba lloviendo era en Miami Jobs

Voz 27 47:48 la jarrera va hace un frío

Voz 2 47:51 enorme el escenario que habían elegido resbalaba con lo cual Prince prácticamente no se podía mover inquieto sin prácticamente ningún acompañamiento él solo sobre el escenario bajo la lluvia se marcó esta versión de Purple rain

Voz 16 48:05 me cuentan que los cuatro veces Madrid buenas noches más me cuentan que los jugadores de fútbol salieron de los vestuarios solamente para ver qué estaba pasando por la emoción que se retiraban pero también de nieve tenemos grandes pérdidas belicistas Pablo muchísimas gracias y Toni emocionalmente esto lo ha dejado Pablo va dejando tremendo y ahora vienes tú con clínica yo he tocado yo no hubiera tocado latín bueno nos dimos la mano

Voz 7 48:40 vale pero bueno bueno hombre eh

Voz 14 48:44 yo soy una mujer madura pero tampoco me interesan los nonagenarios que te diga

Voz 38 49:00 Toni Garrido

Voz 51 49:07 Colita a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis treinta

Voz 3 49:12 ocho XXXI treinta y cuatro sesenta igual

Voz 16 49:15 lo que quieras

Voz 52 49:20 en esta veintena

Voz 3 49:21 en la que habla cada semana sentimos

Voz 52 49:24 a Benjamín dentro del

Voz 1995 49:26 en las novelas policiacas está al subgénero de las novela

Voz 5 49:29 desde atracadores y contar historias

Voz 3 49:31 que una cosa es abolir la monarquía y proclamar la República y otra que se te vaya la chaqueta sustituyendo a San Fermín por el día de la escapar a Mariola ver la televisión podemos exportar cultura con las series y esto es muy importante a Irene filosofar que es hoy que es la vida la única certeza es soy mortal a Carlos iba para mitin de

Voz 5 49:51 toda la película es un exceso de honradez a Santiago hacer números hay un problema con las pensiones hay un problema con la cobertura hay un problema

Voz 3 50:00 a a Juan Ángel que escuchar el recio de Verdi por encima de todo que sumado a Mikel mirad es la angustia del del hombre moderno sin duda la pintura de mucho lo lo recoge a Elvira observar cuando ya uno se dedica a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra huida a Isaías corregir decir él es más que suficiente a Mona

Voz 1 50:22 asustar el susto corre el tren una oreja y otra oreja hay otras los temas está

Voz 16 50:27 y a Paco Díaz el campo una placita pequeña encantadora muy Recoleta están la Fundación Caberín y estampar la del canal un espacio abierto al conocimiento

Voz 12 50:39 con Carles Francino

Voz 10 50:43 los viernes no My Lol queja que encarna en su disco de boleros titulado

Voz 16 50:50 la mujer Aurelia buenas noches buenas noches me llamo con las bragas

Voz 40 50:56 a Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 5 51:01 improvisaron poema sobre las bragas color

Voz 27 51:04 carné adelante con bragas

Voz 16 51:06 por carne con de color carne Prades hagas lo que tú hagas nunca podrás estorbar

Voz 40 51:14 cómo puedes tener tanta debilidad después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 5 51:28 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en EEUU que tal vez salió el pavo Marta Flor primero

Voz 16 51:38 no para hacer mi primer pavo la verdad es que estuvo sobresaliente vamos Donna Leon porque aquí se ponen nombres a los pavos Him Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 40 51:57 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 46 52:07 sí

Voz 1 52:12 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 14 52:27 buenos días los carbohidratos son nutrientes que nos dan

Voz 0127 52:29 Mejía aunque hay que consumirlos en función del ejercicio físico que hagamos de nuestro gasto metabólico además hay carbohidratos buenos y malos los que tienen beneficios para nuestra salud son los que no se transforman rápidamente en grasa por ejemplo las legumbres las verduras las frutas o los cereales integrales esos aportan fibra minerales vitaminas los malos son los carbohidratos vacíos que tienen los alimentos ultra procesados por ejemplo la bollería industrial para mejorar su alimentación intente comer arroz integral o de tipo vas Matti tome también pan integral sin azúcares añadidos

Voz 1 53:03 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 18 53:10 este viernes ayuda

Voz 19 53:11 bote de noventa millones de euros en el euro y Chuck Todd la ONCE y tú tú puedes tú