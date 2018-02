Hoy por Hoy (05/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:17 qué tal qué tal está muy buenos días España amanece blanca y congelada el temporal de frío y de nieve va a continuar por lo menos hasta el miércoles hoy podría nevar casi en cualquier parte del país se esperan importantes precipitaciones en el este y en Baleares hay doce provincias en alerta naranja así que lo primero hoy es la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 00:39 buenos días como mínimo durante cuarenta y ocho horas más tendremos que estar atentos a la nieve también a la lluvia que descargará de manera torrencial en el Mediterráneo la nieve llegará a cotas de hasta doscientos metros en el Cantábrico copiosa un día más la nevada en la Cordillera Cantábrica también en los Pirineos pero a partir de mil metros de altura de los quinientos en el centro de la Península Comunidad de Madrid y provincias limítrofes en la misma ciudad de Madrid en muchos momentos nevera y la lluvia caerá de manera copiosa en las islas de Ibiza y Formentera sobre todo durante la mañana prácticamente durante todo el día en gran parte de Catalunya también al este de Aragón las temperaturas sin grandes cambios más viento que ayer mayor sensación de frío mañana tiempo parecido a la espera de que a partir del miércoles se alejen las precipitaciones pero el frío vaya a más

Voz 1727 01:24 en Madrid el Ayuntamiento recomienda que se utilice hoy el transporte público ante el riesgo de nevada el temporal mantiene decenas de casos de las cortadas entre ellas la autovía A cuarenta y tres en Albacete y la situación como decía Carbó es especialmente complicada en Catalunya hay varias carreteras cortadas en una treintena se necesitan cadenas y anoche cientos de coches se quedaron atrapados en los accesos de los Túneles del Cadí Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 01:52 bon día algunos esperaron horas hasta el punto que la Cruz Roja distribuyó debida hay roba de ropa de abrigo el túnel se cortó durante una media hora para que los conductores no se quedarán dentro y para dejar trabajar a las máquinas quitanieves esto provocó colas que llegaron a más de veinte kilómetros y que hizo que ya de entrada la noche se levantaran las barreras del peaje sobre la una la situación ha empezado a mejorar aunque en esta carretera siguen siendo obligatorias las cadenas unos sesenta turistas holandeses además tuvieron que ser evacuados cuando su autobús Se quedó atravesado en una carretera secundaria porque el vehículo no llevaba cadenas

Voz 1727 02:25 así de prescrito bien el lunes cinco de febrero y la semana comienza con un nuevo crimen machista ha sido en Andalucía esta noche se ha confirmado la detención del marido de Pilar Cabrerizo una mujer de cincuenta y siete años encontrada muerta semienterrada y con signos de violencia cerca de la estación de ferrocarril en Guadix en la provincia de Granada el marido acudió al cuartel de la Guardia Civil para denunciar que había desaparecido y acabó confesando que la había matado no había que sepamos denuncias previas por malos tratos con ella compilar ya son dos las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año quién Cataluña Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:02 buenos días muchas reuniones sin ninguna novedad Carles Puigdemont ha convocado para hoy en Bruselas a todo el grupo parlamentario de Queens Per Cataluña ayer se reunió allí con una delegación de Esquerra según fuentes de las partes hubo avances en la negociación ambas formaciones están en vías de restablecer dicen la confianza perdida a raíz la investidura fallida eso es lo que dicen los sin techo

Voz 1727 03:21 estados de lo que está pasando de verdad poco atrás

Voz 1487 03:24 ha sido ir Rajoy yo espero que se nombre una persona que vean las cosas de otra manera y sobre todo que diga soy un gobernante por eso voy a cumplir la ley

Voz 0027 03:37 la oposición critica la inacción del Gobierno en Cataluña y la parálisis política generada por el independiente José Luis Ábalos PSOE Fernando de Páramo Ciudadanos una inyección para todo lo mismo para los problemas que tiene el país o también el grave desafío que tenemos estaría bien que alguien dijera

Voz 2 03:57 de los suyos tenga la valentía decirle al señor Puigdemont que es pasado Game over

Voz 1727 04:01 a partir de las nueve de la mañana estará aquí en Hoy por hoy el ministro de Fomento Íñigo de la Serna

Voz 0027 04:07 aquí la Fiscalía de Barcelona frenó una precampaña freno en precampaña una investigación contra el líder del PP Xavier García Albiol por un supuesto trato de favor al equipo de baloncesto local según esa investigación que estaba en manos del fiscal de Urbanismo de Barcelona García Albiol favoreció al equipo con ayudas millonarias desde el año dos mil dos a través de una fundación participada por el Ayuntamiento de Badalona la fiscal jefa de Barcelona descartó que el caso tuviera trascendencia penal justo antes de las elecciones de diciembre lo archivó contra el criterio de su subordinado después jubilados

Voz 1727 04:35 quién Ecuador con un cincuenta por ciento de los votos escrutados ha ganado el sí en el referéndum convocado por el presidente Lenin Moreno

Voz 3 04:44 más políticos empresas corruptas volverá ya los viejos políticos

Voz 0027 04:50 si se confirman estos resultados se eliminará entre otras cosas la reelección indefinida de los cargos públicos lo que cierra el paso al ex presidente Rafael Correa para ser candidato en las próximas elecciones

Voz 1727 05:00 esta noche en Minneapolis

Voz 1 05:02 tras estudiar incluso aquel verano

Voz 0027 05:05 la Super Bowl el gran evento deportivo del año de Estados Unidos Justin Timberlake ha vuelto a protagonizar el espectáculo del descanso con un recorrido por sus grandes éxitos comerciales exhibía un emotivo homenaje al falleció Prince esta vez ha huido de polémicas como la de dos mil cuatro cuando

Voz 1727 05:20 el recordarás Pale arrancó un profesor vestido ayer Jackson dejándole personal descubrir qué cosas si hay alguna noticia deportiva en la Super Bowl Sampe buenos

Voz 1161 05:33 ya buenos días desde luego que la he aquí en España bueno interesa lo justo no nos han dejado la sorpresa del año en Estados Unidos la victoria de Philadelphia Eagles cuarenta y uno treinta y tres ante los favoritos los New England Patriots de Lady que no ha podido lograr el que hubiera sido el sexto título de su carrera en esta edición número cincuenta y dos de la final de la NFL y que pudo cambiar la historia cuando arrebataron un balón a falta de dos minutos diez segundos y con treinta y ocho treinta y tres marcador es la primera Super Bowl para la franquicia de Filadelfia había perdido las finales de mil doscientos ochenta y uno y dos mil cinco y que ha tenido además como mejor jugador del partido su Bakri Falls

Voz 4 06:04 estos misioneros no como de de

Voz 5 06:29 este le escuchase llaman así desdeñosa y es el último sencillo de Natalia la CADE es un adelanto del segundo volumen de musas otro disco homenaje al folklore latinoamericano que está a punto de publicar hoy a las once en Canarias recibimos en Hoy por hoy a esta cantante mexicana negra fuente buenos días

Voz 0456 06:47 buenos días Pepa Natalia la de esta de gira la semana que viene da un concierto en Madrid aprovechando su paso por la capital hablamos con ella esta mañana ahí de paso escuchamos su música deliciosa buenos días a todos

Voz 4 06:58 sí

Voz 0456 07:02 antes como cada lunes un nuevo episodio de nuestra memoria de una crisis hoy María Angela pavones ofrece un tramo sobre la desigualdad

Voz 6 07:09 los índices de desigualdad que están creciendo y creciendo durante estos últimos meses sobre la pobreza a millones de españoles y españolas que viven en riesgo de pobreza recoge

Voz 0456 07:19 haremos los testimonios de familias hay muchos famosos

Voz 6 07:21 es en este país sobre todo cada vez hay más familias monoparentales que en realidad son familias monoparentales es decir mujeres que están con sus hijos o hijas

Voz 1727 07:29 lo que necesitan del abrigo y el amparo del Estado

Voz 0456 07:31 vistamos al presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social a Carlos sucias

Voz 1727 07:36 no

Voz 0456 07:41 a partir de las nueve y como les hemos adelantado entrevista al ministro de Fomento en la que vamos a hacer una parada en varias comunidades con problemas con dificultades con sus infraestructuras y cara a cara posterior entre Pablo Simón José Manuel Calvo ese día a las diez una hora antes en Canarias hablamos sobre el libre comercio y sus derivadas con Christian Zell ver autor del libro Por un comercio mundial ético también vamos a repasar esa amén hay divertidísima gala de los Goya de este fin de semana por la que quiero preguntarles esta mañana

Voz 4 08:12 a ver eh

Voz 1727 08:25 bueno pues una de las preguntas ya la saben queremos saber

Voz 0456 08:27 ya han visto la gala de los Goya que les pareció si están conformes con los premios y lo más importante han visto las películas nominadas son premiadas no las han visto las van a ver ahora tienen favorita nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV sesión

Voz 1727 08:43 y además y aprovechando que entrevistamos esta mañana el ministro de la Serna el ministro de Fomento

Voz 0456 08:47 les invitamos a que nos refrescan cómo está el AVE el Treno las carreteras allí donde viven entre nuestros oyentes hay afectados por el temporal también nos pueden contar cómo les está afectando la nieve los cortes de carretera nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta notas de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 13 11:15 me encanta esté nevando y que más que tenía que llevar hasta que no llegará por los tobillos a mi me gusta mucho de ver nevar porque hace mucho tiempo que no lo edito

Voz 1727 11:24 entonces iba a venir mañana el mal tiempo todavía no no se ve nada así blanquitos que

Voz 13 11:29 eh sin más maravillada porque nunca había visto ne nevar en directo habrá así decirlo es nevar en directo no es otra vida tiene que venir más abrigar

Voz 0027 11:39 la es ahora sí la estampa blanca de las últimas horas en muchas ciudades de la Península mantiene patas arriba a esta hora el mapa de las carreteras en España en buena parte del este de la península y el centro ha seguido nevando toda la madrugada por ejemplo en la red principal la autovía A cuarenta y tres en Albacete está cortada ahora mismo por acumulación de nieve cómo están las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 1727 11:58 buenos días pues de la red principal

Voz 14 12:01 les destacamos que se ha cortado al tráfico en Albacete la A cuarenta y tres a su paso por Villarrobledo son necesarias las cadenas en Cuenca en la A3 entre Villares del Saz Atalaya del Cañavate en Asturias en León en la AP sesenta y seis entre Valverde de la Virgen en Lleida en la Nacional II cientos treinta en Pont de Suert además en nueve días la circulación a camiones de ellas la A3 Valencia en Villa gordo del Cabriel en Madrid en Cuenca en varias carreteras la A tres en Honrubia la XXXI y la cuarenta y tres en Atalaya del Cañavate en total hay dos cien trescientos veintidós carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país de ellos hay cuarenta están cortadas al tráfico incidentes dieciséis son necesarias las cadenas las comunidades con mayor número de incidencias son Asturias Cantabria Ávila Huesca Castellón continuamos en alerta por nieve en casi todo el país recuerden consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de

Voz 0821 12:53 Alfonso Martínez DGT gracias buenos días

Voz 8 12:55 eh

Voz 0027 12:57 el Ayuntamiento de Guadix en Granada ha convocado esta mañana un pleno extraordinario en repulsa de la violencia de género el autor del último crimen machista esta ya detenido es un hombre que fue al cuartel de la Guardia Civil a denunciar la desaparición de su mujer pero allí terminó confesando que la había matado Il había enterrado Celiano Carazo buenos días

Voz 0534 13:13 buenos días Aimar sí acabó confesando el crimen durante las preguntas de los agentes cayó en contradicciones y acabo explicando que había asesinado a su mujer de cincuenta y seis años tras una discusión en la noche del sábado enterrando después el cuerpo en un paraje conocido como el diente y La Muela en el barrio de la estación donde la Guardia Civil finalmente encontraba el cuerpo la familia había denunciado previamente su desaparición con pidiendo incluso colaboración ciudadana para tratar de localizarle este hombre ahora se encuentra en dependencias policiales detenido mientras en Guadix y las banderas ondean a media asta hoy se celebra pleno para declarar tres días de luto oficial y se ha convocado a los vecinos a una concentración a las seis de la tarde en la plaza del Ayuntamiento para mostrar públicamente el rechazo ciudadano a la violencia machista

Voz 0027 13:54 gracias Elena seis y catorce de la mañana cinco catorce en Canarias el independentismo negocia la futura gobernabilidad de Cataluña en Bruselas hoy se reúne allí con su grupo parlamentario el Dow Jones Catalunya después de recibir ayer a una delegación de Esquerra que viajó a la capital belga para preguntarle al ex presidente si tiene algún plan para su investidura sobre todo si tiene prevista alguna fórmula que exima de responsabilidades judiciales al presidente del Parlament a los miembros de la Mesa y al resto de diputados Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 14:22 bon día jaima reunión Ambrose las de las delegaciones de Catalunya de sus para Catalunya y de Esquerra que según relatan en sus para Cataluña fue uno encuentro constructivo aunque en él no se cerró Granada dicen aseguran estas fuentes que las dos fuerzas intentan recuperar textualmente la confianza perdida después de que el presidente del Parlament aplazara la investidura de Puigdemont aseguran que los contactos seguirán hoy cada una de las formaciones banalizar el panorama con los suyos como decías encuentro del grupo parlamentario de per Cataluña en Bruselas mientras que en Barcelona Esquerra reúne a su ejecutiva esto después de insistir en estos últimos días que los republicanos apoyarán la investidura de Puigdemont si es efectiva por tanto si se puede gobernar sino tiene consecuencias

Voz 0027 15:00 así también allí en Cataluña la Fiscalía archivó en precampaña una investigación por prevaricación y malversación que afectaba al entonces candidato del PP Xavier García Albiol y también a un alto cargo de la Generalitat los hechos se remontan a la etapa en la que

Voz 15 15:12 el líder del PP estaba en el Ayuntamiento

Voz 0027 15:14 de Badalona durante esos años según el fiscal de Urbanismo que llevó ese caso se entregaron subvenciones sin control al equipo de baloncesto local el fiscal duro de Urbanismo quiso investigarlo porque veía indicios claros de ilegalidad pero su superior la fiscal jefa de Barcelona le ordenó en noviembre que no lo hiciera

Voz 0706 15:33 si el fiscal quería investigar por fraude de dinero público y malversación de dinero público a García Albiol y al director del Instituto Catalán del Suelo Damià Calvet sostenía que había

Voz 0027 15:41 sistema organizado a través del que la Generalitat y el ayuno

Voz 0706 15:44 la miento daban un trato de favor al Joventut al Club de Baloncesto Badalona esto sería a través de subvenciones a una fundación de la recalificación de unos terrenos para un proyecto comercial el fiscal de delitos urbanísticos sostenía que esta operación sirvió básicamente para destinar dinero público al club de baloncesto la fiscal jefe de Barcelona sin embargo archivó el caso reconoció en su momento que sí podía haber alguna irregularidad pero mantuvo que esto se tenía que resolver en otro ámbito en el administrativo freír

Voz 0027 16:09 gracias buenos días buenos días el pulso entre PP y Ciudadanos por liderar el centro derecha ha desembocado en una subasta con el Código Penal tanto Rajoy como Rivera pujan al alza con la prisión permanente revisable si la semana pasada fue Rivera el que cambió de posición y anunció que propondrá que sea más difícil que los presos puedan acceder a un tercer grado penitenciario ahora es el PP el que va a más y propone aumentar los delitos a los que se puede aplicar la prisión permanente revisable dicen que este mismo viernes vacante metía el proyecto listo para que lo apruebe el Consejo de Ministros Carolina Gómez buenos días

Voz 1491 16:44 buenos días el Gobierno plantea introducir otros tres delitos más en la lista de penados con prisión permanente revisable lo

Voz 0393 16:49 los asesinatos con elementos químicos hoy incendiario secuestros que terminan en muerte Hinault colaborar en la búsqueda del cadáver el propio Mariano Rajoy ha defendido la medida haya aprovechado para criticar las supuestas contradicciones de ciudadanos con este asunto que se abstuvo en una iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable

Voz 1487 17:06 en el otoño pasado seguían el misil Nino en el no saben no contestan pero esta vez su extensión tuvo consecuencias con su pasividad contribuyeron a que hoy se esté tramitando en el Congreso una ley para derogar esta pena ni tienen las ideas claras de unos principios muy firmes

Voz 1491 17:30 la rivalidad del Partido Popular y Ciudadanos augura T

Voz 0393 17:32 en sesiones parlamentarias el nuevo periodo de sesiones que empieza esta semana en el Congreso de los Diputados

Voz 0027 17:37 los simpatizantes del Partido Socialista pero que no estén afiliados al PSOE no podrán participar en el proceso de elaboración de las listas electorales para las municipales autonómicas y europeas el año que viene Ferraz deja a los simpatizantes fuera de ese proceso a pesar de que Pedro Sánchez lo defendió activamente en su día llegaron incluso a incluirlo en las normas del partido cuando les ganó las primarias Sánchez a Susana Díaz ahora se echan atrás Inma Carretero buenos días

Voz 0806 18:01 buenos días la idea Abel habitación socialista es ignorar el mandato el treinta y nueve Congreso sobre la participación de los simpatizantes en la elección de las listas de las europeas las autonómicas y las municipales del año que viene según confirman a la Cadena Ser fuentes de Ferraz no van a abrir este proceso a los no afiliados que es lo que se aprobó en la resolución del cónclave de junio pasado por ahora Ferraz solo plantea según esas fuentes que todas las candidaturas sean elegidas a partir de una propuesta vinculante de los militantes el modelo está pendiente de cerrar se va a aprobar en un comité federal en unas semanas pero la intención de la dirección socialista como decimos es límite dar la participación de los simpatizantes que fue uno de los temas más discutidos de la campaña de Pedro Sánchez votarían sólo en los casos en los que haya primarias abiertas para las candidaturas de las presidencias autonómicas ID las alcaldías de más de cincuenta mil habitantes que en cualquier caso será donde el PSOE ahora es oposición porque vía Reglamento la dirección también quiere facilitar que no haya rivales internos para los presidentes y los alcaldes

Voz 0027 19:07 el PNV intentará que el Congreso repruebe al coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la UCO Manuel Sánchez Corbí así se llama vinculó en una entrevista al PNV con ETA llegó a decir es literal que los malos en Euskadi eran etarras batasunos peneuvistas la Iglesia vasca Radio Bilbao Isabel Léon a unos

Voz 0821 19:26 qué tal en uno de momento la respuesta ha sido vía redes sociales espera que hoy lunes de EBB haya un pronunciamiento público por parte de algún miembro del partido quién hasta ahora ha dado un paso al frente ha sido Aitor Esteban para anunciar que su partido emprenderá iniciativas políticas previsiblemente interpelará al Gobierno por este motivo el objetivo además de sus iniciativas no es otro que conseguir que deje jefe del operativo de la UCO condenado por torturas recuerda Seat desautorizado y reprobado por el Ejecutivo central por sus graves e infundadas afirmaciones Aitor Esteban califica sus palabras de inaceptables que considera que Sánchez Corbí en un tono impropio de un servidor público exhibe además una gravísima ambigüedad cuando es preguntado por la acción de los GAL a su juicio no puede quedar impune sin la reprobación inmediata de sus superiores y una advertencia Si esto no se produce públicamente además Esteban anuncia que elevará al Ejecutivo la exigencia de responsabilidades

Voz 2 20:22 nunca más políticos y empresas corruptas volverá ya los viejos políticos

Voz 0027 20:32 la voz del presidente de Ecuador Lenin Moreno tras conocerse los primeros resultados del referéndum que ha celebrado el país este domingo se preguntará a los ecuatorianos por siete cuestiones pero la más polémica fundamental hacía referencia a la limitación de mandatos básicamente Moreno quería el apoyo del pueblo para cortarle el paso político a su mentor y ex presidente del país Rafael Correa con el que ahora está abiertamente enfrentado ante la pose desde que Correa intentara una vuelta a la política Moreno propuso prohibir las segundas terceras elecciones y Ecuador que esta noche lo ha apoyado así que el futuro político de Correa queda ya parece enterrado en Italia a un mes de las elecciones generales el atentado racista de este fin de semana ha trastocado toda la campaña electoral un neonazi que había sido candidato de la xenófoba Liga Norte disparó a un grupo de inmigrantes el sábado desde un coche e hirió a seis de ellos los partidos que dieron cobijo en su día este ultra en lugar de guardar silencio condenarlo han decidido hacer campaña anti inmigración con este ataque en las últimas horas ya ha llegado a decir que los inmigrantes en Italia son una bomba social informa para la SER desde Roma Ismael Monzón

Voz 0831 21:34 el tiroteo indiscriminado contra un grupo de inmigrantes de un ex candidato de la Liga Norte de reconocida tendencia fascista ha pasado de reabrir el debate sobre la inmigración los responsables la coalición de derechas favorita en las próximas elecciones que dejan la condena a un lado para centrar su rechazo a la política de acogida tras días de silenció Silvio Berlusconi reapareció en televisión para decir que

Voz 16 21:54 de hecho en comida rápida uno

Voz 17 21:56 busco eso sale pro los últimos seiscientos

Voz 0831 21:59 el llegado representan una bomba social lista para explotar el líder del

Voz 8 22:02 la Liga Norte Matteo Salvini ya culpó también al Gobierno

Voz 0831 22:05 emitirla llegadas Il otra socia de la coalición derechista en la posfacista Georgia melón y también en televisión

Voz 16 22:10 Peris cincuenta y los en los que se ven involucrados en los extranjeros fue el movimiento

Voz 0831 22:17 cinco estrellas guarda silencio mientras en la Izquierda hay división entre quienes condenan estas declaraciones hilos que llaman a la serenidad la cuestión migratoria había quedado desplazada por las propuestas económicas pero ahora domina de nuevo lo campaña tras el acto de un fascista al que le buscan justificación

Voz 0027 22:32 y en el Estrecho hoy en principio ya no se va a reanudar la búsqueda de los veintiséis ocupantes de la patera que naufragó el sábado frente a las costas de Marruecos y que la Guardia Civil ya da por desaparecidos varios buques estuvieron ayer escrutando esas aguas no encontraron supervivientes estas personas iban en la misma embarcación que los veintiún inmigrantes cuyos cuerpos sí aparecieron flotando en el mar así que Marina Fernández buenos días

Voz 1491 22:52 unos días el número de muertos pudo llegar a casi cincuenta

Voz 0027 22:54 son las cifras dos jornadas de búsqueda algo

Voz 1491 22:57 del Mediterráneo los GEAS Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil no van a regresa este lunes a la zona en aguas marroquíes en la que se hundió este sábado la patera en la que viajaban cuarenta y siete personas veintiún cadáveres han sido rescatados del agua y a los otros

Voz 1727 23:10 dieciséis ocupantes el les da por desaparecidos

Voz 1491 23:13 la voz de alarma la dio el sábado en torno a las tres de la tarde un buque de pasajeros el Sorolla que cubre habitualmente la ruta entre Melilla y Almería los tripulantes empezaron a ver cadáveres flotando en el mar y alertaron a Salvamento Marítimo la principal hipótesis que se maneja es que la embarcación se hundió muy cerca de Melilla a unos seis kilómetros debido al mal tiempo y a las fuertes corrientes

Voz 18 23:32 Abdeslam fue

Voz 0027 23:33 el hombre más buscado de Europa durante cuatro meses es el único yihadista que participó en los atentados de París de dos mil quince y que todavía sigue con vida atentados en los que murieron ciento treinta personas entre ellos un español en la sala Bataclan hoy Abdeslam se enfrenta al primero de los juicios que tiene pendientes este frente a la justicia belga el país donde lo detuvieron corresponsal en Bruselas Griselda basta

Voz 0738 23:54 buenos días es la primera vez que comparece ante un juez como hasta hoy siempre se ha negado a colaborar con la justicia hay enorme expectación por saber si contestara pregunta si lo cierto es que tras meses anunciando que se defendería sólo al final ha optado por recuperara su primer abogado y un letrado con fama de excéntrico también combativo que se estrenó en la prensa francesa asegurando hace ya muchos días que Abdeslam tenía la inteligencia de un cenicero vacío hoy lo veremos será desde la sala adjunta al tribunal una sala que han preparado para los centenares de periodistas acreditados para lo que se considera un ensayo de lo que puede ser el juicio de París porque aún Abdeslam hizo amigo Sofía Nayar y comparecen sólo para responder hoy por el tiroteo de Forés tumbarlo belga en el que la policía no le esperaba tres días antes de su detención definitiva representantes de las familias de las víctimas del Bataclan han anunciado su presencia en la sala mientras las víctimas de los atentados de Bruselas intentan personarse como acusación privada

Voz 0027 24:58 seis y veinticinco cinco y veinticinco en Canarias y en China se ha convertido ya en símbolo de la pobreza más extrema la mujer de una la la imagen de una mujer instalada en la puerta del hospital en el que están tratando a su hija esta mujer vende su leche materna para poder pagar las facturas médicas de de la niña a la que los únicos están están tratando dentro de un hospital al que la madre

Voz 8 25:18 eh de Villa el equivalente a doce mil euros

Voz 0027 25:20 buenos días buenos días se llama tan tiene veinticuatro

Voz 1772 25:23 pero años y la semana pasada dio a luz a dos gemelas una de ellas nació sana ya la otra se le ha diagnosticado un shock séptico además sufre meningitis

Voz 0027 25:32 les reclama la familia más de doce mil euros en cuida

Voz 1772 25:34 todos por lo que la madre ha salido a la calle hice ofrece ahora a amamantar a otros bebés diez yuanes un minuto se puede leer en el cartel que sostiene el padre su situación se ha dado a conocer a través de las redes sociales chinas y ahora varios medios de comunicación se han hecho eco de la noticia es que la pobreza en aquel país obliga a muchas familias a tomar decisiones a la desesperada a comienzos de este año la policía del país en contra una niña enferma en un parque con una nota de sus padres disculpándose disculpándose por haberla abandonado aseguraban que no tenían dinero para

Voz 1727 26:05 Carla

Voz 0027 26:09 la madrugada nos ha dejado la celebración del acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos han peques la Superbowl

Voz 1161 26:14 el partido final de cada temporada en la NFL que este año ha traído además sorpresa por la victoria de los que no eran los favoritos los Philadelphia Eagles cuarenta y uno XXXIII sobre los New England Patriots edición número cincuenta y dos partidos que se ha disputado en Minnesota y que ha significado la primera victoria en la Frank de la franquicia de Filadelfia en su tercer intento tras perder los finales de mil novecientos ochenta y uno y dos mil cinco y que ha impedido que el quarterback de los Patriots Sombreidi hiciese historia convirtiéndose en el primer jugador con seis títulos en su carrera y que pudo cambiar el resultado al final pero la defensa de los Eagles consiguió arrebatarle el balón a falta de dos minutos con treinta y ocho XXXIII en el marcador a impedir una nueva remontada del mejor cuarta debate de la Historia además el de Philadelphia no se ha llevado el premio al mejor jugador del partido volviendo a casa la jornada vendidos en primera nos deja varios titulares el empate a uno en Cornellà entre Espanyol y Barça en el que se adelantara los de Quique Sánchez Flores a los veinte minutos de la segunda parte con gol de Gerard Moreno poco después de que Valverde metiese en el campo a Messi que no fue titular llegó el empate azulgrana a ocho minutos del final con un gol de Piqué tras una falta lanzada por el argentino llegó su celebración callando a la grada de Cornellà que es enfureció todavía más con el central culé que en zona mixta justificaba su celebración

Voz 19 27:17 su falta de respeto es es que me denuncian por por decir que son de Cornellà cuando es una obviedad no denuncien a su propia afición cuando insultan a mi familia esos falta respeto luego mandar callar pues bueno forma parte del juego hoy aquí después de todos los acontecimientos pues era lo lo mínimo que podía hacer

Voz 1161 27:34 para profundizar de nuevo con el tema de la ubicación de su rival

Voz 19 27:38 son Cornellà lo edicto el otro día con eso yo lo que me refería que cada vez están mal más de esas redes de Barcelona tiene un propietario chino también instó a sus consejeros creo que son chinos cada vez están más desarraigado los intuyes lo único que quise decir y sé que dolió pero claro es que la afición también todo lo que dice duele mucho entonces yo con el sarcasmo intente devolvérsela parece que ha funcionado porque soy gastado una pasta

Voz 1161 28:01 fue el tema recurrente pues partido valorado también por los entrenadores Valverde

Voz 0588 28:04 eso Enrique lo enmarcó dentro de todo lo que ha sido esta esta semana y también dentro de la rivalidad al final todo el mundo estaba susceptible dos cada vez que tocaba el balón aquí es un derbi me aquí hay jugadores para hacerlo el propio Piqué no así las cosas pero te digo que lo marco dentro de de eso y además nos ha venido bien porque del en estos partidos asume mucho la responsabilidad

Voz 1161 28:27 también del técnico local Quique Sánchez Flores

Voz 20 28:30 el jugador lo puede silenciarlo afición menos cómoda lo nuestra es imposible los gestos son gestos ahí quedan pero nosotros estamos muy por encima del español está encima de la afición el español está muy por encima de Isabel a estar muy encima los próximos días

Voz 1161 28:44 el domingo lo cerró la victoria del Atlético uno cero sobre el Valencia con un gol de Correa dos imágenes la de Griezmann mandando callar a su hubo apropiación cuando repito por frenar una contra en la recta final del partido el choque de Godín con el portero valencianista neto que le hizo perder tres dientes Simeone sobre la jugada

Voz 1727 28:58 no fue desde luego

Voz 1161 29:01 además empate a uno entre Getafe y Leganés Si Di empate a cero mejor dicho en Leganés el Girona dos Athletic cero la jornada vendidos en tierras anoche con el Las Palmas Málaga desde las nueve son baja vigas y mono Momo por lesión en los de Jémez en los andaluces sólo pierden Chori por sanción además de los lesionados Torres Roland Peñaranda barrita del colegiado vasco de Burgos Bengoetxea domina el Barça con nueve sobre el Atlético que junto a Valencia y Villar irreal Madrid están en los puestos Champions Villareal y Sevilla Nos de Europa League el de ascensos para de Las Palmas y Málaga ambos con un partido menos hice espera que hoy se haga oficial la llegada de Clarence Seedorf como nuevo entrenador del Depor será el tercero de la temporada tras Pepe Mel y Cristóbal en segunda domina el Huesca con ocho puntos sobre el Cádiz ambos en ascenso las promociones para Oviedo Rayo Numancia Lugo en descenso están cultural Córdoba Sevilla Atlético Lorca ahí en la ACB sigue líder el Real Madrid cuatro victorias sobre Valencia Basket después de diecinueve jornadas sin tenis España se a Alemania en los cuartos de la Copa Davis entre el seis y el ocho

Voz 1727 29:53 de abril

Voz 21 30:01 son las seis y media a las cinco y media

Voz 1727 30:02 en Canarias en las

Voz 1727 30:10 no noticia que acabamos de conocer Argentina ha capturado un pesquero español con más de trescientas toneladas de pescado frito

Voz 0027 30:19 y lo mantiene retenido el Gobierno argentino asegura que ese pesquero español estaba faenando de forma ilegal en una zona en la que sólo se permite la pesca a buques argentinos han encorvado en buenos días

Voz 0127 30:28 buenos días según la nota que ha publicado el Ministerio de Seguridad argentino el Burque interceptado es el Playa app Smart uno un barco que lleva treinta y cuatro tripulada tripulantes a bordo que salió hace algo más de tres semanas de Montevideo la capital de Uruguay dice el Gobierno argentino que los guardacostas lo han interceptado porque estaba faenando en la denominada Zona Económica Exclusiva Argentina y que tenían sus bodegas trescientas veinte toneladas de piezas frescas de merluza dejó cada calamar raya hay que están valoradas en una suma millonaria el pesquero pertenece al grupo PES Mar un conjunto de empresas gallegas que tienen su sede en el

Voz 0027 31:01 Puerto de Marín un municipio de la provincia de la Unión Europea no ampliara la lista los países miembro hasta dentro de por lo menos ocho años y esto supone un cerrojazo para los países de los Balcanes que según fuentes comunitarias todavía no tienen terminado el trabajo para entrar en el club europeo corresponsal en Bruselas

Voz 0738 31:18 a nivel europeo va a ser el primer tema de la semana porque la Comisión decide poner por escrito que no habrá otras ampliaciones hasta el dos mil veinticinco Juncker lo había apuntado pero esta vez según ha podido confirmar la Cadena SER la comunicación sobre los países de los Balcanes previa a una cumbre prevista para mayo lo especifica dejando claro que no sólo el proceso de ampliación ha estado bloqueado bajo el mandato de la Comisión Juncker sino que seguirá paralizado

Voz 19 31:46 también para la coalición que empiece a su trabajo tras las europeas del dos mil diecinueve

Voz 0738 31:52 Fuentes comunitarias explican a la SER que no se quiere levantar ningún muro pero que la fecha hasta en el documento porque se entiende que antes es imposible que los gobiernos de los Balcanes terminen el trabajo para estar a nivel del ingreso un argumento que no puede esconder que esta unión que sale de la crisis carece de la fortaleza suficiente para unir más miembros con presupuesto pobre

Voz 0027 32:18 una treintena de provincias despierta con alertas por nieve en España volvemos a la DGT ahora mismo con un corte en la red principal Alfonso Martínez buenos días

Voz 14 32:26 los días pues el temporal de nieve continúa complicando la circulación en total hay trescientas veintidós carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país de ellos cuarenta y uno están cortados quien ciento dieciséis es necesario el uso de cadenas las comunidades con mayor número de incidencias son Asturias Cantabria Ávila Huesca y Castellón de la red viaria principal les destacamos que se ha cortado al tráfico como bien decías en Albacete la cuarenta y tres a su paso por Villarrobledo y son necesarias las cadenas en Cuenca en la A3 entre Villares del Saz y Atalaya del Cañavate en Asturias en León en Asturias en León en la AP sesenta y seis entre el cliente y Valverde de la Virgen que en Lleida en la Nacional doscientos treinta en pone de suelo además en diez días está prohibida la circulación a camiones entre ellas la tres en Valencia envía gordo del Cabriel hacia Madrid en Cuenca en varias carreteras

Voz 1491 33:11 suria a XXXI y la A cuarenta y tres

Voz 14 33:13 en Atalaya del Cañavate recuerden que seguimos con previsión de nieve en todo el país consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera no olviden llevar cadenas son inmatriculables

Voz 0027 33:22 las espera unas mala gélida en toda España con temperaturas siguen bajando para hoy lluvia y nieve en toda la Península menos Galicia y el sur de Andalucía y la cota de nieve baja por ejemplo hasta los doscientos metros en el Cantábrico

Voz 1727 35:24 los Veinticinco seis menos veinticinco en Canarias comenzamos en Santiago de Compostela con los ecos de la manifestación multitudinaria de este fin de semana en contra de la reforma de la salud de Feijóo reforma que reduce casi a la mitad las áreas sanitarias en las que se divide la Comunidad los manifestantes considera que ese cambio de ley esconde en realidad recortes en la sanidad pública María Dios bos días días

Voz 0605 35:55 luchábamos algunas de las protestas que hemos recogido en la manifestación contra la reforma de la Ley de Saúde Pública que cerrará cuatro áreas sanitarias y que según los convocantes precarizar a servicios y prestaciones desde la Xunta acusan a la plataforma So Sanidade Pública los partidos de la oposición de hacer política a costa de la sanidad contando falsedades sobre la reforma de una ley que en opinión del gerente del Sergas Antonio Fernández Campa servirá para mejorar la sanidad

Voz 27 36:21 sonido él pública funciona bien pero que tenemos que estar frase invocando es constantemente para mantener ese nivel de calidad igual que los profesionales están atender bien a los pacientes seguro que va lo que viene o dentro de dos años aparecerán nuevos medicamentos aparecerán nuevas técnicas quirúrgicas que si nos plantamos pues no podemos seguir me

Voz 1727 36:38 unos cambios ya no convencen a los manía

Voz 0605 36:40 gestantes piden un proceso de negociación para frenar los recortes

Voz 1727 36:44 también en Galicia la Guardia Civil investiga la denuncia de una mujer que afirma haber sido secuestrada violada por dos hombres este fin de semana en el Camino de Santiago según su testimonio la abandonaron María desnuda en el campo después de haberla violado en un coche

Voz 0605 36:59 a una veintena de kilómetros de su partida a Santiago desde Fisterra dos hombres la habrían forzado a entrar en un coche madrugada llevado un descampado en el municipio de Valdo dura donde presuntamente la violaron y abandonaron son los pocos datos de los que parte la Guardia Civil que trata de localizar el vehículo y el punto exacto donde fue secuestrada la peregrina de cincuenta años de origen venezolano que apareció desorientada actualmente se encuentra en tratamiento psiquiátrico

Voz 1727 37:22 un abrazo Maria gracias hasta luego llega Asturias Ángel Fabian hola

Voz 0027 37:26 buenos días esta mañana se sientan en el banquillo

Voz 1727 37:28 los seis hombres acusados de integrar una red de trata de mujeres las captaban en Rumanía eso dice la acusación las traían a España engañadas para ejercer la prostitución y la Fiscalía pide para todos ellos un total de ciento veintiocho años de cárcel

Voz 0174 37:43 los seis ciudadanos rumanos acusados de integrar la red de tráfico de mujeres serán juzgados en la Audiencia de Oviedo la investigación partió de una denuncia anónima en la sección de colaboración ciudadana de la página web de la Policía Nacional sea advertía del impuesto que pagaban chicas de origen rumano que trabajaban en el club Delfos y que estaban bajo amenaza por parte de los acusados la policía pudo comprobar que formaban un grupo criminal organizado y dirigido por dos de ellos que son hermanos captaban según la Fiscalía a sus víctimas en su país donde fingía en iniciar una relación sentimental las convencían para venir a España para iniciar una supuesta vida mejor aquí ya estaban totalmente en sus manos las chicas eran obligadas a ejercer la prostitución en distintos locales serán víctimas de violencia física y psíquica por parte de esta red delictiva

Voz 1727 38:28 ya la vamos a Murcia donde la fiscalía y los servicios sociales investigan el embarazo de una niña de once años que ha dado luz este fin de semana de semana tanto ella como sus padres dicen que no sabían que estaba embarazada Juanjo Asensio buenos días

Voz 1197 38:43 hola qué tal buenos días la menor tiene once años y dio a luz en el Hospital Virgen de la resaca el pasado viernes y tal y como establece el protocolo hay una investigación abierta y el juzgado de guardia está al tanto de lo sucedido por si el hecho acarrea algún tipo de delito la familia de la niña requirió los servicios de emergencias porque creían que se trataba de algún problema estomacal pero cuando llegaron los facultativos comprobaron que lo que estaba era de apartó cuando fueron preguntados por los hechos ni la niña ni sus familiares dijeron nada acerca del embarazo y aseguraron que desconocían este asunto tanto la Policía como servicios sociales están sobre el caso

Voz 1727 39:14 si algo más un juez de Ibiza ha acordado prisión sin fianza para un informático que robó fotografías y vídeos de más de trescientas vecinas a las que se ofrecía para arreglar sus ordenadores y teléfonos la policía encontró en su casa un disco duro con veinticinco gigas de archivos de esas mujeres desde contraseñas a fotos íntimas pasando por datos bancarios Juan Antonio Bauzá qué tal buenos días

Voz 1157 39:38 qué tal buenos días Pepa fuera de las personas afectadas las que puso en conocimiento de la Guardia Civil que podría haber sido víctima del detenido que ha sido arrestado por un presunto delito contra la libertad e indemnidad sexual y otro contra la intimidad y el derecho a la propia imagen la inviolabilidad del domicilio los agentes tuvieron acceso a los archivos electrónicos que superan como decíamos los veinticinco gigas de datos que sirvieron como elemento fundamental para detenerle tras el análisis de estos archivos se ha podido identificar a más de trescientas posibles víctimas en su mayoría mujeres residentes en la isla de Ibiza algunas de la de ellas mantenían relación personal con el detenido muchas de estas fotografías e imágenes proceden en muchos casos de dispositivos electrónicos que él reparaban pero en otros son imágenes obtenidas directamente por el propio arrestado sin ningún tipo de autorización por parte de las personas afectadas

Voz 26 40:23 Irak Irán gira la habilidad era acudir al eh

Voz 1727 40:30 en Euskadi el Gobierno vasco ha eliminado cerca de cuatrocientos pisos turísticos del registro oficial la mayoría de ellos por desconocimiento de los requisitos por ejemplo los pisos turísticos sólo pueden estar en una primera planta Isabel Léon a uno

Voz 0821 40:45 qué tal aúnan a finales de agosto se cerró el acuerdo y desde entonces las limitaciones han obligado a los propietarios de viviendas turísticas a poner en regla su situación yo esto ha supuesto ya que hay trescientas ochenta viviendas hayan sido eliminadas de estos registros la mayoría en las capitales más de ciento noventa en Bilbao y ciento sesenta en San Sebastián según los datos de turismo a los que hemos tenido acceso la mayoría de las bajas de los incumplimientos lo son como dices por qué no lo conocen los propietarios apenas unas pocas derivan en expediente sancionador de momento una decena el más llamativo una vivienda de vpo en Sopelana Maider Etxebarria directora de Turismo

Voz 28 41:16 este quizás sea el más llamativo a la parte que un poquito ético no pero por lo general tenemos una serie de de de esa de expedientes de sanción de sancionadores que están iniciados algunos están resueltos es decir están están muchos en trámites pero no será más de de una decena

Voz 0821 41:36 luego vendrán las inspecciones puede que las alegaciones hasta que el caso se cierre de momento no hay ningún caso todavía en los

Voz 1727 41:41 juzgados que cerramos la Mesa de España hoy en Valencia natal en Mon día bon día Pepa el banco de cerebros del Hospital de la Fe está de enhorabuena ha recibido su primera donación este proyecto Ana permite avanzar en enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson

Voz 0141 41:57 la custodia la conservación de tejido cerebral se realizarán el Bio Banco del Hospital La Fe permitirá confirmar un diagnóstico en fallecidos por alguna enfermedad neurológica además de facilitar a los investigadores poder avanzar en el estudio de las causas y mecanismos de estas patologías las primeras extracciones y conservación de cerebros serán en el primer trimestre de este año este proyecto ha sido puesto en marcha por los servicios de Neurología anatomía patológica por el bien Coll Bio Banco la fe para facilitar la donación de tejido cerebral de donantes tanto enfermos como sanos y que pueda ser utilizado para la investigación igualmente Pepa gracias

Voz 29 42:32 eh

Voz 18 42:40 suenan Mel bien

Voz 1727 42:53 abríamos la Mesa de España con protestas en Galicia Se abre igual la Mesa del mundo en este caso en Atenas miles de griegos han inundado la plaza Syntagma para exigir al Gobierno de Tsipras que su país vecino no se llame Macedonia un baño de patriotismo para defender que Macedonia suele y una dicen está al norte de Grecia es un asunto delicado tan delicado que amenaza con hacer caer al Gobierno por falta de apoyos Julia Molina

Voz 0394 43:23 Hinault sería la primera vez la disputa sobre el nombre del país vecino ya hizo caer a un Gobierno de Grecia en los años noventa veinticinco años lleva la antigua república yugoslava de Macedonia buscando un nombre definitivo para el país que cuente con la aprobación de Grecia ayer centenares de miles de griegos volvían a las calles para reivindicar que sus vecinos del norte no incorporen Macedonia a su denominación

Voz 0027 43:43 dedicó una actriz situó en este que dispone entre ellos el ex primer ministro Andonis Samarás uno de los principales instigadores de este momento

Voz 0394 43:51 viento desde queda antigua república yugoslava se independizó Ike aseguraba ayer que la determinación de los griegos hará que consigan su objetivo las protestas han vuelto aflorar ahora que el Gobierno de Tsipras negocia con el país vecino un nombre de consenso unas negociaciones de las que desconfían los nacionalistas griegos que temen que los macedonios se apropien de su legado heleno la falta de acuerdo en estos veinticinco años ha impedido por ejemplo que la República se incorpore a la OTAN y a la Unión Europea por el veto de Grecia

Voz 18 44:25 ya hay polémica en Marrakech

Voz 1727 44:27 pocos por un asunto eterno la falta de regulación en el sector del taxi corresponsal en Marruecos Sonia Moreno

Voz 0978 44:35 Márquez está recuperando como destino turístico después de varios años de recesión más de dos millones de personas han pasado por esta ciudad marroquí en dos mil diecisiete y se registraron siete mil millones de pernoctaciones es cierto que ha dado un gran salto cualitativo en términos de mejora urbana y limpieza pero otros problemas siguen sin resolverse como el acoso en el puerto y durante las visitas sólo éxtasis pequeños y grandes que suelen quemada los turistas pequeños detalles tendrían que cambiar explica Explorer a Juppé la andalusí

Voz 16 45:01 Lino el contador a cada uno en prisión repitieran entonces por eso tienen que poner por ejemplo llevábamos un cartel en el puerto

Voz 0978 45:14 la ciudad marroquí tiene tres mil taxis con unos diecisiete mil conductores para calificarlo como un servicio de calidad sería necesario renovar por completo el parque de taxis y esforzarse por ofrecer a los usuarios un servicio de comodidad digno de los primeros destinos Ayub apunta posibles soluciones

Voz 16 45:31 seguir la solución la única que sea un control de los taxistas bien presentados que lo obligan a discutir bien también hay otra solución pero muchos taxis una que hagan una empresa de taxis que para el aeropuerto puerto que reciban futurismo

Voz 0978 45:48 obviamente los profesionales que trabajan con el turismo quieren repetir e incluso superar este récord para dos mil dieciocho pero todavía es necesario que el entorno siga mejorando