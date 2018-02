Hoy por Hoy (05/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días buenos y fríos el temporal de nieve que azota a España seguirá aquí hasta el miércoles ICO explica muchísimo y ahora mismo el mapa del tráfico a esta hora hay cortadas decenas de carreteras de ellas la A cuarenta y tres a la altura de Albacete por la gran cantidad de nieve sobre la DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 3 00:38 buenos días pues efectivamente está cortada en Albacete en la cuarenta y tres a su paso por Villarrobledo en ambos sentidos tengan mucha precaución iban a transitar por esta vía además son necesarias las cadenas en Cuenca en la A3 entre Villares del Saz y Atalaya del Cañavate en Asturias y León en la AP sesenta y seis en tren Clean iba al ver desde la Virgen en Lleida en la Nacional doscientos treinta Pont de Suert también en diez vías está prohibida la circulación a camiones entre ellas la A3 en Valencia en Villa gordo del Cabriel hacia Madrid yen Cuenca en varias carreteras la A tres en Honrubia la XXXI y la cuarenta y tres en Atalaya del Cañavate en total hay trescientas treinta carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país de ellos hay cuarenta y uno están cortados en dieciséis es necesario el uso de

Voz 1727 01:21 el mapa del tráfico El mapa del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 01:24 buenos días básicamente en las próximas horas tendremos que estar atentos en el centro de la península a nuevas nevadas ahora están centradas sobre la provincia de Cuenca sus de guardada Guadalajara se dirigen a la Comunidad de Madrid donde entre media mañana a primeras horas de la tarde como ya pasó ayer la nieve afectará prácticamente todas las cotas incluso la misma ciudad de Madrid el puede ser más rato nieve que ayer pero también en muchos momentos aguanieve por eso en las cotas más bajas no ser animada constante pero habrá otros puntos como el resto del centro de la Península con nevadas a ratos copiosa el Cantábrico cuidado porque bajará hasta los doscientos metros por ejemplo en Galicia y otro punto de atención será Aragón y Cataluña en este caso no tanto por la nieve que sube de cota y por la lluvia que puede ser de carácter torrencial especialmente en la costa de Cataluña

Voz 1727 02:10 así viene el lunes cinco de febrero acabamos de estrenar el segundo mes del año ya son dos las víctimas mortales de la violencia de género la última en el municipio granadino de Guadix Se llamaba Pilar Cabrerizo tenía cincuenta y siete años y todo apunta a que su marido la asesino y después la enterró cerca de las vías del tren allí han encontrado su cadáver agentes de la Guardia Civil después de que el hombre confesada el crimen que él mismo había ido comisaría a denunciar la desaparición de su mujer pero durante el interrogatorio acabó confesando no existían denuncias previas que se sepa Carles Puigdemont no ha conseguido la investidura telemática pero está consiguiendo que las negociaciones en el dividido independentismo se trasladen de Barcelona a Bruselas ayer se vio allí con Esquerra Republicana y hoy lo va a hacer con Junts per Catalunya Aimar Bretos

Voz 0027 02:59 aunque ambos partidos dicen que en las negociaciones van bien no han concretado nada ningún avance ni ha trascendido ningún acuerdo sobre esa hipotética fórmula para investir Fouché Mon apostemos y saltarse al Constitucional Rajoy les pide a los dices que busquen ya un Candy

Voz 4 03:12 la alternativa pero que se nombre una persona que vean las cosas de otra manera y sobre todo que diga soy gobernante por eso voy a Cuba

Voz 1727 03:24 la ley los letrados del Parlament deben emitir estas

Voz 0027 03:26 en su informe con los plazos para la investidura tiene cuatro

Voz 1727 03:28 por el ex presidente Rafael Correa no podrá volver a presentarse ha ganado el sí en el referéndum para acabar con la reelección indefinida de cargos era la

Voz 0027 03:37 acción que defendía el actual presidente Lenin Moreno abiertamente enfrentado al que fue su mentor Rafael Correa tras la victoria del sí con el sesenta y ocho por ciento de los votos Moreno proclamado el fin de los hijos políticos

Voz 5 03:47 tras escuchar frontalmente contra las

Voz 6 03:49 el nunca más políticos y empresas corruptas volverán ya los viejos políticos

Voz 1727 03:57 ya un mes de las elecciones en Italia hay tras el atentado racista de este fin de semana la derecha pretende que se debata sobre las víctimas no sobre los autores del atentado Berlusconi pone el foco sobre la política de acogida en una entrevista en televisión

Voz 7 04:12 el filial seis ciento mira a unos Vera

Voz 1727 04:16 el líder de la derecha italiana ha dicho que los inmigrantes en Italia representan una bomba social a punto de explotar que hoy empieza en Bruselas el juicio contra el único de los terroristas de Bataclan que sigue vivo a Salah Abdeslam lo van a juzgar primero en Bélgica por un tiroteo contra varios policías cuatro meses después de los atentados en la capital tal francesa el juicio empieza a las nueve menos cuarto antes de los deportes Gobierno Gobierno español IFA se reunen hoy por la amenaza de expulsar a España del Mundial de Rusia

Voz 0027 04:46 amenaza que llegaba tras una denuncia de la Federación Española de Fútbol que acusó al Gobierno intervenir en el proceso electoral abierto tras la destitución de Ángel María Villar la reunión es hoy a las once

Voz 1727 04:56 ahora sí Sampe el Deportivo de la Coruña puede confirmar hoy a su tercer entrenador de la temporada que será el ex jugador de

Voz 1161 05:02 Sampdoria Real Madrid Inter Milán y Botafogo Clarence Seedorf la tercera opción que han tanteado los gallegos tras las fallidas de Martín Lasarte Diego Alonso está previsto que llegue hoy a A Coruña para cerrar el acuerdo Se confirma dirigirá el rumbo de un de porque ha tenido esta temporada ya Pepe Mel las nueve primeras jornadas ya Cristóbal Parralo las últimas trece y que llegará con poco bagaje como técnico de élite apenas veintidós partidos dirigiendo al Milán y otros catorce al Shenzhen de la Superliga China

Voz 1727 05:24 las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 1727 07:05 los ecuatorianos han puesto esta noche punto y final a la carrera política del ex presidente Correa ha ganado el sí en el referéndum para acabar con la reelección indefinida de cargos lo que en la práctica supone impedir que Correa vuelva a optar a la presidencia que ya ocupó durante una década Ésta era una de las siete preguntas de la consulta y en todas ha impuesto el sí que era la opción que defendía el actual presidente sucesor antiguo compañero de partido de Correa y hoy enemistado con el Isabel Villar buenos buenos días el se ha ganado con el sesenta y ocho por ciento de los votos de media en las siete preguntas y una participación de más del ochenta por ciento el ex presidente Correa había vuelto al país desde Bélgica a hacer campaña precisamente por el no pero ahora no hace autocrítica

Voz 11 07:48 esto un gran triunfo para nuestro movimiento

Voz 5 07:51 sacar treinta y seis por ciento luchando contrató

Voz 11 07:54 todo y contra todos del referéndum

Voz 1727 07:56 sale reforzado el actual presidente Lenin Moreno que asegura que con este resultado no volverán los viejos políticos Moreno quiere que se pongan en marcha ya los cambios aprobados en referéndum

Voz 12 08:06 estamos obligados a respetar honrar la voz de nuestro pueblo a ser consecuentes con esta clara y contundente victoria cateto es sí

Voz 1727 08:16 además de prohibir la reelección indefinida los ecuatorianos han aprobado inhabilitar a los condenados por corrupción y reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana el órgano que elige por ejemplo al fiscal del país y en Alemania conservadores y socialdemócratas siguen agotando los plazos sin cerrar de momento el acuerdo para la gran coalición el último plazo acababa esta misma noche todavía no hay noticia de un pacto de gobierno más allá de acuerdos parciales en asuntos como la vivienda Ana corbata buenos días buenos días las negociaciones entre Angela Merkel y Martin Schulz van a seguir hoy ciento treinta y cuatro días después de las elecciones cuatro meses sin Gobierno pese a los

Voz 0127 08:51 compromisos cerrados en migración medioambiente energía hay viviendas siguen sin llegar a un acuerdo en dos asuntos que son clave para los socialdemócratas

Voz 13 08:58 Abbas no

Voz 0127 09:02 sus quiere acabar con los contratos temporales injustificados y de garantizar la igualdad de trato en los seguros sanitarios tanto él como Merkel creen que la presión de los plazos que se habían marcado no debe entorpecer las conversaciones porque el objetivo a largo plazo dicen es un acuerdo fuerte A8

Voz 7 09:16 no no cierra Fanlo

Voz 0127 09:19 con esta vez han decidido evitar las reuniones hasta altas horas de la madrugada están dispuestos a tomarse el tiempo que necesiten para dejar todo cerrado así que según la prensa alemana las negociaciones se van a retomar hoy pero podría seguir también mañana

Voz 1727 09:31 hay sobre Cataluña muchas reuniones sin ninguna novedad pues de recibió ayer en Bruselas Esquerra hoy hará lo mismo con per Catalunya dicen los protagonistas que hay avances pero nadie concreta sobre qué ni en qué dirección Frederic Vincent bon día

Voz 1727 10:23 que hoy les estamos contando que en plena precampaña para las elecciones catalanas la que entonces era fiscal jefe de Barcelona ordenó cerrar una investigación por prevaricación contra el candidato del PP contra Xavier Garcia Albiol según la investigación siendo alcalde de Badalona Albiol habría dado trato de favor a un equipo local de baloncesto a través de ayudas públicas que se habrían concedido supuestamente sin ningún control Carolina Gómez buenos días

Voz 0127 10:46 buenos días el fiscal de delitos urbanísticos quería investigar por prevaricación a García Albiol ya al director del Institut Català del suelo Daniel Calvet sostenía que hubo un sistema organizado a través de la Generalitat y del Ayuntamiento para conceder ayudas públicas a la Joventut el equipo de baloncesto de Badalona del que formó parte el propio Albiol lo hicieron supuestamente a través de una fundación de la recalificación de unos terrenos la fiscal jefa de Barcelona decidió archivar el caso en vísperas del veintiuno de diciembre Ana María Magaly reconocía que podía haber algún tipo de irregularidad pero que debería resolverse en el hambre

Voz 1727 11:16 administrativo la carrera por la mayoría en el centro derecha español no ha hecho más que comenzar y ya tenemos en subasta asuntos muy serios por ejemplo la prisión permanente revisable de todas las prioridades que tiene ahora mismo España Rajoy eligió este asunto para dirigirse a los suyos el resto de los españoles en la convención nacional del partido

Voz 14 11:36 aquellos casos que hemos conocido de violadores y asesinos que han actuado con especial ensañamiento o que han ocultado el cadáver de su víctima creo que todos coincidían conmigo en que es de justicia

Voz 1727 11:51 así es en ese acto de partido donde el presidente del Gobierno anuncia a todos los españoles que llevará al Consejo de Ministros un proyecto de ley que incluirá nuevos delitos castigados con la prisión permanente revisable

Voz 15 12:06 no

Voz 1727 12:10 la mirada de Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 12:12 el tomando del Ejército portugués que había defendido de la abolición de la pena de muerte tuvo la enorme desgraciadas de perder un hijo asesinado y un periodista sensacionalista Kiko muy mala intención le preguntó ahora que que le haría usted al asesino de su hijo el militar terriblemente afectado y dolorido pero conservando toda su dignidad le contestó seguramente decidió encuentro al asesino de mi hijo intentaré matarle con mis propias manos su obligación la de usted es impedir Melo los familiares de personas que han sido asesinara sufren una pérdida doblemente espantosa que merecen que se les escuche y que se comparta su dolor compasión es precisamente una palabra que significa

Voz 1727 12:59 estoy juntos

Voz 1910 13:00 por supuesto que quienes cometen asesinatos especialmente repugnantes deben recibir penas especialmente duros pero la prisión permanente revisable que existe desde dos mil quince es un castigo muy discutible porque lo puede dar como resultado una cadena perpetua expresamente excluida por la Constitución española el Parlamento decidirá en su momento si la mantiene o la modifica tal y como han propuesto la mayoría de los grupos políticos es un tema doloroso precisamente por eso lo mínimo que habría que pedir sería un tratamiento digno del tema es decir que nadie ningún partido intente aprovecharse de la compasión que despiertan los familiares de esas víctimas para fortalecer fue imagen electoral eso es tan inoportuno y tan desgraciado como la pregunta de aquel periodista y eso es lo que se le podría reprochar al Partido Popular estás descolgado no ya con la defensa de la ley de dos mil quince sin incluso con una ampliación a unos nuevos supuestos todavía más discutibles que los anteriores

Voz 1727 14:05 las primarias del PSOE para las municipales y autonómicas del año que viene serán sólo entre militantes sino abiertas a la sociedad como decidió el Congreso federal de junio Se aprobó entonces abrir ese tipo de procesos a todos los simpatizantes que quisieran pero parece que finalmente no se va a hacer así Inma Carretero buenos días buenos días

Voz 0806 14:25 la idea de la dirección socialista es ignorar el mandato el treinta y nueve Congreso sobre la participación de los simpatizantes en la elección de las listas de las europeas las autonómicas y las municipales del año que viene según confirman a la Cadena Ser fuentes de Ferraz no van a abrir este proceso a los no afiliados que es lo que se aprobó en la resolución del cónclave de junio pasado por ahora Ferraz solo plantea según esas fuentes que todas las candidaturas sean elegidas a partir de una propuesta vinculante de los militantes el modelo está pendiente de cerrar se va a aprobar en un comité federal en unas semanas pero la intención de la dirección socialista como decimos es limitar la PAH participación de los simpatizantes que fue uno de los temas más discutidos de la campaña de Pedro Sánchez votarían sólo en los casos en los que haya primarias abiertas para las candidaturas de las presidencias autonómicas ID las alcaldías de más de cincuenta mil habitantes y que en cualquier caso será donde el PSOE ahora es oposición porque vía Reglamento la dirección también quiere facilitar que no haya rivales internos para los presidentes y los alcaldes

Voz 1727 17:44 en Guatemala no es que los árboles impidieran ver el bosque es que los árboles impedían ver una inmensa ciudad maya oculta por el manto

Voz 16 17:53 los frondoso de la selva tropical a través de

Voz 1727 17:55 tecnología láser Un grupo de científicos ha conseguido sacar a la luz una megalópolis compuesta por casas palacios pirámides plazas y hasta carreteras Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 18:06 buenos días Pepa los arqueólogos analizaron desde el aire más de dos mil kilómetros de Hulk la guatemalteca la tecnología láser les ha permitido borrar digitalmente la capa superior de la vegetación encontrar una de las urbes mayas más grandes y antiguas conocidas hasta ahora

Voz 22 18:21 los científicos creen que fue construida

Voz 1772 18:24 hace tres mil años en medio de la ciudad maya se ha encontrado una pirámide de casi treinta metros de altura que pensaban que era una pequeña montaña se hallan además sesenta mil edificios entre casas y palacios Se sabe también que los mayas crearon carreteras elevadas para evitar el suelo mojado de la selva este descubrimiento hace pensar a los expertos que la población maya pudo superar los diez millones de habitantes el doble de lo que creían hasta ahora

Voz 23 18:49 ah

Voz 16 18:51 todo

Voz 1161 18:55 les hemos preguntado esta mañana por los Goya Rosa de Madrid nos cuenta que novio la gala

Voz 24 18:59 pero estoy encantadísima de que el premio al mejor documental se lo había llevado Julita es una mujer encantadora vi la película ahí pienso volver a verla espero que ahora se relanza en las carteleras que ella iba quedando en menos Indonesia peores horas

Voz 1161 19:16 Le de Málaga no ha visto la gran premiada la librería

Voz 25 19:19 este libro es lento tiene una una historia de fondo una Historia que incluso podía ser real pero

Voz 26 19:25 pero no tiene mucho Giro

Voz 25 19:27 no no es previsible que haya sagrado opta a ahí me parece increíble idiotas habrá que verlas

Voz 5 19:35 claro y sobre la alfombra roja Montse de Tarrasa la quién hayan porque es que Nadal fue poco de ella siempre muy racial no parecía pero me gusta mucho sí me dejaba es que me también mucho Marisa Paredes que acercó recogió el Oscar a su carrera porque es que me gustó mucho Marisa Paredes

Voz 1161 19:56 ese Oscar o ese Goya muchas gracias a todas

Voz 28 20:11 pero y las noticias de Madrid gol

Voz 5 20:14 Laura Gutiérrez

Voz 29 20:17 la escena se va a repetir que esté nevando más que tenía que nevar

Voz 0743 20:22 hasta que no llegará por los tobillos la ni de cómo

Voz 29 20:24 lleva años con cuando era joven Madrid precioso siempre nevando va todavía

Voz 2 20:28 a mí me gusta mucho de ver nevar marca de mucho tiempo que no lo he visto y me gusta verbal la lástima que cae

Voz 1910 20:34 esperan a la entrada en madre

Voz 1727 20:36 el domingo blanco aunque no cuaja en la nieve con ganas

Voz 1910 20:39 como hacia tiempo que no pasaba en la capital el Ayuntamiento de Madrid recomienda usar hoy el transporte público para que no se convierta la capital en otro lunes negro El Consistorio ha activado el plan de emergencias invernales en su nivel de alerta y los veintiuno distritos de la capital tienen operativos los lugares de recogida de sal para que los vecinos que la necesitan pueden retirar la enseguida nos vamos a acercar a las carreteras para comprobar el estado del tráfico esta mañana antes sólo avanza la Cadena Ser en Madrid este lunes el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares alejado de cumplir con sus obligaciones con la Seguridad Social y con varias trabajadoras que se quedaron embarazadas es el caso de una doctora con la que hemos hablado el hospital dejó de cotizar por ella durante el tiempo que tuvo

Voz 1727 21:19 una adaptación de horario por su embarazo

Voz 1910 21:22 dejó de cubrir las guardias nadie cotizó es a parte de su salario que ahora cobra menos de la mitad de lo que debería ser en als Javier Galicia

Voz 0743 21:30 ya al recibir el certificado de empresa del hospital Príncipe de Asturias la doctora dio que las cantidades no cuadraban y la Seguridad Social confirmó sus sospechas

Voz 30 21:37 de ahí es donde una amable señora me cuenta que en bases de cotización son inferiores a las que tengo tener no es la que corresponde titular

Voz 0743 21:47 sí ha dejado de cotizar sus guardias por la adaptación obligatoria del puestos de trabajo durante el embarazo con el niño ya en brazos empezó a percibir menos de la mitad de lo que le correspondía

Voz 30 21:56 mes a mes

Voz 31 21:57 tienen cuatro niños herido que está paro yo no sé nada

Voz 30 22:00 el hospital me tienes que pagar un poco más de lo que viene a cobrar de lindo

Voz 1727 22:04 su caso no es aislado el Hospital Príncipe de Asturias

Voz 0743 22:07 que habla de un error reconoce estar revisando cuatro casos más a pesar de conocerlo no avisó antes a ninguna otra mujer en la misma situación

Voz 30 22:14 sabían perfectamente que todas íbamos a tener el mismo problema porque si es un error lo primero que hace seis actúan a tener problemas con sus prestaciones mal avisado nadie toda la gente que lo sabe lo sabe porque yo les he avisado

Voz 0743 22:27 desde diciembre de dos mil dieciséis una instrucción del ser más han recuerda la obligatoria adaptación del puesto de trabajo para las mujeres embarazadas pero ello no puede conllevar un cambio en sus condiciones salariales el Hospital Príncipe de Asturias dejó de cotizar a la Seguridad Social por la parte de trabajo correspondiente a esa adaptación por embarazo

Voz 1910 22:43 una adaptación que por cierto esta misma doctora tuvo que ganar vía tribunales el hospital se la negó llegó hasta el Supremo que le dio la razón

Voz 1727 22:53 el lunes cinco de febrero más noticias en titulares con Borja Quintana

Voz 0027 22:58 hoy se inaugura la estación de Cercanías Mirasierra Paco de Lucía ubicada dentro de las líneas de tres Te7 dieciocho los vecinos de la zona llevaban esperando y protestando tres años saca abriera dará servicio previsiblemente a más de quinientos mil usuarios

Voz 1910 23:09 estoy en la Audiencia Provincial el juicio contra un hombre acusado de atacar a su ex pareja en el piso de ambos el acusado intentó mantener relaciones sexuales con ella pero el hijo de ambos lo evitó el fiscal pide doce años por delitos de violencia en el ámbito civil

Voz 0027 23:21 la Universidad de Alcalá tendrá nuevo rector a finales de Messi ya se conoce el nombre será José Vicente Sanz actual jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Príncipe de Asturias sucederá afirma

Voz 1910 23:30 en deportes el Atlético de Madrid venció anoche por uno cero al Valencia con gol de Correa sigue segundo a nueve puntos del Barça

Voz 5 23:37 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta hirió ofrece la información del tráfico

Voz 1910 23:47 siete y veintitrés minutos de la mañana vamos de nuevo a las carreteras cómo se circula a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 3 23:53 buenos días pues tengan mucha precaución ya que la M seiscientos once en Miraflores de la Sierra es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno está prohibida la circulación a camiones y articulados y en la M seiscientos treinta y siete a su paso por Lozoya también está prohibida la circulación a cambio tengan mucha precaución como decías circular por alguna de estas vías además tenemos tráfico intenso en las entradas a Madrid en La dos en Torrejón de Ardoz la tres en Santa Eugenia la IV a la altura de Pinto y el cruce con la M treinta y cinco a su paso por Móstoles Alcorcón y Campamento en la A42 Empar la dificultades también en la M cuarenta en el tramo habitual entre Coslada Vicálvaro hacia las

Voz 32 24:28 vamos a ver cómo se circula esta mañana en las calles de la capital pantallas asuman su buenos días hola qué tal muy buenos días a los conductores que acceden por la zona norte de tenemos que destacar que está cortado el paso inferior de la plaza de Castilla en sentido centro va a afectar por tanto a los conductores que circulan por la M treinta así como también los que acceden por la M seiscientos siete de la M once o por la avenida de Burgos

Voz 1910 24:50 el tiempo hoy más nieve en la Comunidad de Madrid Jordi Carbó qué tal buenos días

Voz 0978 24:55 buenos días una jornada más ambiente plenamente invernal Vietto que se refuerza acentuando la sensación

Voz 0706 25:00 de frío y nieve en cualquier cota

Voz 0978 25:02 aunque en las cotas más bajas a Rato será aguanieve temperaturas ahora cerca de los cero grados en la mayor parte de la comunidad las máximas apenas alcanzarán los cinco entre media mañana hay primeras horas de la tarde es cuando tendremos las precipitaciones más significativas insistimos que puede nevar en prácticamente cualquier cota

Voz 1910 28:05 siete veintiocho minutos de la mañana sin vigilancia en el parqué de Guadarrama lo denuncia Comisiones Obreras según el sindicato el cambio de categoría de los trabajadores de vigilantes a jardineros bajo amenaza de despido ha provocado dicen que el parque no cuente desde hace mes y medio con las labores de protección que requiere tener mas información Alfonso Ojea

Voz 0089 28:24 el sistema de vigilancia del Parque Regional del río Guadarrama permanece en manos privadas tras ganar una empresa el concurso ahora han llegado los cambios forzosos para una plantilla de unas veinte personas que mantienen y controlan este afluente del Tajo vital para el medio ambiente regional desde que nace en las faldas de la cordillera que le da nombre pero en estos tiempos los en los que el personal laboral vale para todo ahora estos vigilantes han dejado de serlo para transformarse según Comisiones Obreras en simples jardineros que realizan esa labor en localidades limítrofes con el propio cauce del Río esa ha sido la decisión adoptada por la empresa Emma hispánica para su plantilla Ángel jugueterías ex secretario de Medio Ambiente en Comisiones Obreras

Voz 36 29:06 la ADER es pues por ejemplo hay poblaciones los peores de jardinería de de labores administrativas mensaje día con lo cual pues lo que pasa es que el partido estaba que no se realizan labores para lo que realmente deberían estar que es este esta vigilancia ahí este mantenimiento

Voz 0089 29:25 el río Guadarrama sufre una preocupante degradación desde hace mucho tiempo en varios tramos de eso

Voz 1161 29:31 el recorrido así llegamos a las siete y media de la

Voz 1910 29:33 llena recuerden hay que circular con precaución en la M seiscientos once Miraflores de la Sierra es obligatorio el uso de cadenas está restringido el tráfico a camiones y vehículos pesados también restringido para este tipo de vehículos en la N seiscientos treinta y siete en Lozoya dos grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1727 30:00 son las

Voz 1910 30:01 siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 5 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 comienza un lunes de febrero de puro invierno amanece hemos con avisos por nieve por lluvia por frío por mala mar Hypo riesgo de aludes en treinta y cuatro provincias va a nevar especialmente en el Cantábrico en Cataluña y en Castilla La Mancha y allí en Villarrobledo en la provincia Albacete hoy se han suspendido las clases por la nieve Alberto González es el alcalde

Voz 31 30:36 muy sorprendido pero el partido

Voz 37 30:39 pues a parte cerrados en coordinación con la Dirección Provincial de Educación hablaba hace apenas supere y ahora con Diego Pérez el director provincial de decidió cerrar el instituto Si cerrar colegios

Voz 1727 30:50 atentos por tantos iban a salir a la carretera se iban a coger el coche pero también en Madrid el Ayuntamiento recomienda transporte público ha estado cerrada varias horas esta madrugada la autovía A cuarenta y tres en Albacete

Voz 1910 31:02 Nos dicen que se acaba de reabrir alterar

Voz 1727 31:04 fico salvo para los camiones Illa que permanece cerrada en varios tramos es la carretera que une Lleida Girona y hay más de cien camiones atrapados Frederic Vincent cuéntanos

Voz 0706 31:15 se les transversal hace veinticinco está cortada en dos tramos en Santa Coloma de Farnés en Espinel la consecuencia más visible es la que comentabas de estos cien camiones que están parados porque no pueden circular hay cuatro carreteras cortadas en Catalunya hay además hay una cuarentena larga la inmensa mayoría secundarias en la que es obligatorio el uso de cadenas sí ha mejorado la situación en el Tour el del Cadí ahí son obligatorias las cadenas pero anoche varios centenares de conductores se quedaron atrapados algunos porque no llevaban cadenas algunos porque se tuvo que parar el acceso al túnel para que trabajaran las máquinas quita nieves poco a poco durante este madrugada la circulación ha ido mejorando tres autobuses eso sí han tenido que pasar la noche en el área de servicio precisamente por lo mismo porque no llevaban cadenas

Voz 1727 31:59 acudió a comisaría a denunciar la desaparición de su mujer de su pareja pero las múltiples contradicciones en el relato terminaron por hacerle confesar que él había matado ha ocurrido en Guadix en la provincia de Granada el cadáver de ella Pilar Cabrerizo de cincuenta y siete años lo encontraron semienterrado y con signos de violencia cerca de la estación de tren Radio Granada Rafa Troyano final

Voz 1779 32:20 durante el hombre dio detalles del paradero del cuerpo de la mujer su actual pareja lo había enterrado en un paraje cerca del barrio de Las

Voz 1910 32:27 la familia de la mujer había denunciados

Voz 1779 32:29 la desaparición el día antes impedía incluso colaboración ciudadana para dar con su paradero al final el hombre terminó confesando ante la Guardia Civil el Ayuntamiento de Guadix ha convocado luto oficial esta tarde se va a celebrar a las seis en la ciudad una concentración de repulsa por este crimen machista

Voz 1727 32:45 el mal tiempo no impidió ayer la salida a la calle a miles de personas en Santiago la manifestación para pedir ya lo escuchan el fin de las privatizaciones en la sanidad y exigir la paralización de la ley de salud de Feijóo que mañana verá la luz verde será aprobada una ley que introduce modificaciones de fondo en la organización territorial de la sanidad pública gallega por ejemplo se reducen once de once a siete las áreas sanitarias en las que se divide Galicia hice deja en manos de las empresas la innovación médica Radio Galicia Xaime

Voz 3 33:24 Lope miles de personas las que participaron en esta manifestación escuchamos los gritos que recogíamos en esa protesta contra la reforma de la Ley de Saúde Pública que cerrará cuatro haría sanitarias Ike según los convocantes precarizar a los servicios y las prestaciones de la sanidad pública desde la Xunta acusan a la plataforma sanidad pública ya los partidos de la oposición de hacer política a costa de la sanidad contando falsedades sobre una reforma que va a mejorar la sanidad Antonio Fernández Campa es el gerente del Sergas

Voz 31 33:55 son del público funciona bien pero que tenemos que estar siendo cambios constantes cuenten para mantener ese nivel de calidad igual que son los profesionales que están atender vinos pacientes seguro que va no que hubiera o dentro de dos años aparecerán nuevos medicamentos aparecerán

Voz 3 34:08 se está haciendo bien según la Xunta no convencen a los manifestantes piden un proceso de negociación para frenar los recortes y la privatización del sistema público de sanidad

Voz 1727 34:17 cientos de personas se han concentrado también en Miranda de Ebro en Burgos contra el cierre de la fábrica de Siemens Gamesa que da trabajo allí a ciento treinta y cuatro personas

Voz 2 34:27 que no se externos han estado vendiendo que no iba a cerrar la fábrica hasta el último día y ahora resulta que intentó blogueros los valedor adiós pero creemos que sí que reversión vamos a seguir hasta el final hoy comienza

Voz 1727 34:40 la negociación del ERE en una de las empresas más importantes para la comarca que ya ha vivido el cierre de la central nuclear de Garoña Radio Castilla de Burgos Francho Pedrosa los sindicatos dos asegura

Voz 0706 34:51 que los trabajadores se sienten engañados abandonados y condenados a desaparecer recuerdan que desde la empresa les hablaron tras el último Expediente de Regulación de

Voz 0978 35:00 terrible expedidos bastante avanzados mientras no

Voz 0706 35:02 no hacía nada para modernizar la planta después de varios eres de hecho acababan de aceptar adelantar un mes las vacaciones a la espera de que llegaran nueva carga de trabajo sin embargo fuentes de la compañía insisten en que en este momento no contemplan más solución que la recolocación de los trabajadores de la planta de Miranda en otras del grupo en Castilla y León y Navarra los representantes de la planta ella creen que el perfil de la mayor parte de los empleados hace inviable la movilidad a otras fábricas los trabajadores disponen de un mes de permiso retribuido mientras se negocia el expediente a partir de este lunes la multinacional comunicaba la semana pasada su intención de cerrar la planta de Miranda de Ebro porque el modelo de palas de aerogeneradores que fabrica apenas tiene demanda al haberse impuesto otras de mayor tamaño

Voz 1727 35:45 la niña de once años que dio a luz en Murcia y su hijo están bien en buen estado de salud mientras servicios sociales y Fiscalía investigan el caso radios

Voz 0706 35:55 Murcia Juanjo ascensión la familia de la niña

Voz 1197 35:57 pero los servicios de emergencias porque creían que el origen de los dolores que está tenía Se trataba algún problema estomacal pero cuando llegaron al hospital los médicos comprobaron que lo que estaba era realmente de parto cuando fueron preguntados por los hechos ni la niña ni sus familiares dijeron nada acerca del embarazo y aseguraron que desconocían este asunto la menor tenía once años y dio a luz en el Hospital Virgen de la Arrixaca el pasado viernes y tal como establece el protocolo hay una investigación abierta tanto ella como el bebé están en buenas

Voz 1727 36:22 el estado del fútbol base está de luto por la muerte este fin de semana de un chaval de quince años mientras jugaba un partido en Alzira en Valencia sufrió un ataque de corazón fulminante sus compañeros van a recibir ayuda psicológica Radio Valencia Talent que lógica

Voz 38 36:38 ante están muy afectados porque el chico se desplomó cuando se disputaba la segunda parte del partido y aunque inmediatamente le aplicaron el desfibrilador del estadio falleció en el hospital el presidente del club es Juan Antonio San Juan

Voz 31 36:51 que no con un golpe ningún encontronazo nada que que poder una localidad como muerte súbita en el deporte y le dio un parón y ahí cayó cayó desvanecido se intentó reanimar por parte de la gente que veía en la yo no sé qué le sacó la lengua se puso el tubo para respirar

Voz 1727 37:09 ahí se suspendieron todos los partidos Hesse tendrán que disputar en el campo municipal que no abren sus puertas hasta el mes con ese hoy comienza el juicio contra tres jóvenes acusados de propinar una paliza mortal a un comerciante chino en Torrelavega cuando lo sorprendió intentando robar alcohol la Fiscalía pide veinticinco años de cárcel para cada uno Radio Santander Fermín Mier

Voz 0867 37:29 además la Fiscalía de Cantabria pide que los acusados hagan frente también a una indemnización que supera los doscientos treinta mil euros para la viuda y los dos hijos del comerciante fallecido los hechos tuvieron lugar en noviembre de dos mil quince los tres jóvenes entraron en el establecimiento que regentaba el fallecido a robar mientras uno de ellos le entretenía a los otros dos intentaron llevarse varias botellas de bebidas alcohólicas cuando el comerciante se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo comenzó una fuerte discusión que terminó con la brutal paliza que le propia

Voz 1727 37:58 claro los tres jóvenes le dieron patadas y golpes

Voz 0867 38:00 la cabeza y en el resto del cuerpo lesiones de las que el comerciante fue intervenido en el hospital pero de las que no consiguió recuperarse los agresores se fueron del atienda con ocho latas de cerveza fueron detenidos poco después por la policía

Voz 1727 38:15 de Castellón a Castelló de la Plana el Ayuntamiento va a iniciar los trámites para modificar el nombre de la ciudad así que de momento Radio Castellón Nieves Azuara El Aaiún

Voz 39 38:28 viento de Castellón a instancia del concejal de Normalización Lingüística Ignasi García propondrá en el pleno del Ayuntamiento de Castellón de este mes la aprobación del inicio de los trámites para la normalización del nombre de la ciudad de su distrito marítimo como Castelló de la Plana García espera que todos los grupos municipales avalen esta propuesta para así acabar con la doble denominación la propuesta del Gobierno y de la Concejalía de normalización está también apoyada por un informe técnico lingüístico por otro informe

Voz 1727 38:56 jurídico parece mentira pero han pasado dieciséis años de este momento ver

Voz 2 39:09 la victoria de Rosa en Operación Triunfo

Voz 1727 39:23 dieciséis años después se celebra la final de una edición del programa que ha logrado conectar de nuevo con la audiencia con los que vivimos aquella final del año dos mil dos pero también con la generación que de repente se ha visto representada en un grupo de chicos que han puesto sobre la mesa temas como el feminismo la diversidad sexual la belleza real o la salud mental hay furor en toda España también por cierto en este equipo tanto furor que incluso varios cines van a emitir la final Radio Madrid Borja Quintana

Voz 0027 39:53 los cines en Madrid y otra en San Sebastián de los Reyes

Voz 1727 39:56 para ver quién de los cinco finalistas lotes se lleva el concurso menú especial

Voz 0027 40:00 es una pantalla de veinte metros para ver la final de uno de los fenómenos

Voz 1727 40:03 el televisivos del año de la pequeña pantalla

Voz 0027 40:05 David Navarro director de Yelmo Cines

Voz 40 40:08 eh bueno he esto nace de viendo la la todo lo que detrás no de de este fenómeno Fanny oye porque no han el programa musical porque no poder disfrutarlo en cine y bueno pues empezamos a hablar con contaremos a España ellos y les pareció buena idea hay bueno y aquí estamos no

Voz 0027 40:27 Aitana Amaya Míriam Alfred o Ana Guerra uno de estos nombres ganará hoy Operación Triunfo la mayoría de los que han comprado ya asentada lo han hecho para ir con su grupo de amigos el director también abre la puerta a ver Eurovisión en cine

Voz 18 40:47 hola Veiga y me encanta disfrutar de la

