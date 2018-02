Hoy por Hoy (05/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días nevó ha nevado mucho durante el fin de semana y lo va a seguir haciendo hoy y que sepamos esta vez los mismos conductores inexpertos en la nieve las mismas obligaciones de coger el coche para volver a casa no han provocado ningún colapso duradero hemos de entender por tanto que cuando sí ocurrió el siete de enero se había planificado mal lo que sí se están produciendo esta mañana son complicaciones puntuales por ejemplo ahora mismo hay un centenar de camiones atrapados en la carretera que une las provincias de Girona con Lleida y ahí está ya un periodista de la SER Aitor Álvarez que está pasando bon día

Voz 1 00:56 pues ahora mismo a transversal de Cataluña está todo nevado a la altura en la que estamos pasando mano en dirección a Girona los camiones circulan muy despacio y conforme avanzamos en dirección a Girona cada vez pues es más complicado para ellos sobre todo avanzar hecho en el punto de Espinel vagas eh unos kilómetros más allá de donde estamos ahora mismo la circulación está dada incluso está intentando pues que evacuar a los vehículos por el arcén porque los hay muchos camiones parados en medio de la carretera en Cataluña hay ahora mismo siete carreteras cortadas muchas otras en sesenta en total hay problemas para avanzar cadenas obligatorias siempre es una de las que estamos circulando ahora mismo está de veinticinco que unos kilómetros más adelante pues está totalmente cortada

Voz 1727 03:46 lunes cinco de febrero y La Ser avanza hoy el acta de la última junta de seguridad en Cataluña antes del referéndum ilegal un documento de mucha relevancia política porque constata que tanto Puigdemont como Trapero fueron a esa reunión tres días antes del uno de octubre con la decisión tomada de incumplir la ley para garantizar que se celebrará la votación Aimar

Voz 0027 04:08 la transcripción saca a la luz el debate que se desencadenó entre el coronel Pérez de los Cobos Si Puigdemont el presidente catalán sostenía que si había que saltarse la ley para garantizar la convivencia ciudadana se haría según el según la convivencia ciudadana sólo se garantizaba celebrando esa votación

Voz 1727 04:22 la fiscal jefa de Barcelona ordenó en precampaña archivar una investigación a García Albiol

Voz 0027 04:27 el fiscal de Urbanismo quería investigarle a él y al director de suele de la Generalitat por las ayudas supuestamente ilegales que es el entregaron desde el Ayuntamiento de Badalona al equipo de baloncesto local el fiscal de Urbanismo veía claros indicios de ilegalidad pero superior la fiscal jefa le ordenó en noviembre que dejara el caso y ante su negativa ella misma Lord

Voz 1727 04:44 los simpatizantes del PSOE no podrán participar en el diseño de las listas para las elecciones del año que viene

Voz 0027 04:50 a pesar de que Sánchez lo defendió en su día llegó a incluirlo en las normas del partido que no ganó el congreso la idea ahora mismo de la dirección federal del PSOE

Voz 3 04:58 los simpatizantes no afiliados quede fuera de ese proceso

Voz 1727 05:03 el Ayuntamiento de Guadix en Granada ha convocado esta mañana un pleno extraordinario en repulsa de la violencia de género

Voz 0027 05:08 el último el autor del último crimen machista es un hombre que fue al cuartel de la Guardia Civil a denunciar la desaparición de su mujer pero allí terminó confesando que la había matado y enterrado

Voz 1727 05:17 Salvamento Marítimo no retomará ya la búsqueda de las veintiséis personas desaparecidas frente a Melilla

Voz 0027 05:23 de seis personas que se suman a los veintiún cadáveres recuperados del mar durante el fin de semana lo que elevaría el número de muertos a casi cincuenta

Voz 1727 05:29 personas y en italiano

Voz 4 05:32 Bumba es subsane es productos de Esprode Silvia

Voz 1727 05:34 como Berlusconi se refiere a la inmigración como acaban de escuchar como una bomba social a punto de estallar es su respuesta política el atentado racista del fin de semana pone el foco en las víctimas no en el terrorista junio

Voz 0027 05:48 nazi que había sido candidato de la xenófoba Liga Norte disparo el sábado a un grupo de inmigrantes este un coche sitio a seis de ellos

Voz 1727 05:54 Ecuador le cierra la puerta al ex presidente Correa

Voz 0027 05:57 el país ha apoyado masivamente la propuesta de la actual jefe de Estado Lenin Moreno para evitar la reelección indefinida un cambio que Moreno ha impulsado para que su mentor político y ahora principal rival no pueda concurrir a las próximas presidenciales

Voz 1727 06:12 habríamos esta hora hablando de carreteras que nos trae el temporal para las próximas horas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:19 los días primera todo decir que se va a alargar cuarenta y ocho horas más es decir hasta el miércoles uno esperamos que mejore pero mucha tensión a partir de entonces porque la temperatura va a bajar la segunda semana tendremos que estar muy atentos a las placas de hielo lo más inmediato en Cataluña donde la nieve está cayendo en algunos momentos a quinientos metros durante la mañana va su birrete cota hasta los mil de manera que ya nevará en zonas más habituales atención en breve a la Comunidad de Madrid ya que la nevada que está afectando provincias como Guadalajara o Cuenca se dirige hacia la Comunidad de Madrid y acabará afectando prácticamente todas las cotas incluso la misma ciudad de Madrid Si bien en las cotas más bajas a Rato será aguanieve de manera que no tendría que generar tantos problemas nevará también en todas las provincias que Rudy en la Comunidad de Madrid nevada copiosa un día más en el Cantábrico última hora incluso en cotas de doscientos metros de altura atención también a las lluvias que entre Aragón y Cataluña a lo largo de hoy y mañana pueden superar en algunos casos los cien litros por metro cuadrado

Voz 1727 07:16 Justin Timberlake ha vuelto esta madrugada el escenario más grande del mundo catorce años después al escenario de la Superbowl esta vez Aimar sin problema

Voz 0027 07:30 ha sido el encargado de poner música al descanso del partido sin pezón de Janet Jackson para destapar este año el momento culmen ha llegado de la mano de Prince han formado logra momento en el que el Estadi todas la ciudad de Minnesota se han definido de ahora

Voz 1727 07:51 hoy un seis por ciento de los estadounidenses se pone casualmente malo Innova trabajar esto vale para ti cómo te mañana eh no no no yo vengo mañana vale vale vale vale un esfuerzo pero bueno no es el caso de Sampe tampoco cómo ha terminado el partidos

Voz 1161 08:04 ante lo he podido ver aquí en la radio el final con la victoria del que menos se esperaba Philadelphia Eagles ha impuesto la empate el cuarenta y uno XXXIII primer título para Philadelphia Tom Brady perdió la oportunidad de ser el único jugador con seis trofeos premio para el quarterback de Filadelfia ni Hawes como mejor jugador de la trabajo

Voz 1727 08:20 ya en España con los ecos del derbi caliente en Cornellà Manu Carreño buenos días

Voz 1375 08:25 buenos días Pepa pues afortunadamente ya no tendremos más Espanyol Barça ni Barça Espanyol hasta la temporada que viene y la verdad es que les asentar fenomenal a todos un descanso porque todos se han equivocado en esta historia empezando por supuesto por ese grupo de aficionados que se dedica a insultar tanto en el Camp Nou como en Cornellà cuando llega al Barça y se ceban con Piqué ellos son no lo olvidemos los principales culpables ya los que sobre todo habría que investigar denunciar y castigar pero además de ellos también está al español al que se le llena la boca pidiendo que se investigue y que se denuncien las declaraciones de Piqué o de Busquets pero debería ser más contundente con esos aficionados que cada vez que el Espanyol pisa Cornellà se dedican a insultar a ellos también debería acusarlos por supuesto está Gerard Piqué al que en un momento dado sin justificarlo se le puede llegar a entender que ayer cuando marcara en pleno partido tuviera ese gesto de mandar callar a la afición después de haber escuchado tantos improperios eso se puede llegar a entender en un momento de calentón pero que después del partido en frío siga insistiendo en que el español es un club de Cornellà y que está deslegitimado porque sus propietarios ahora son chinos y tiene varios directivos chinos no tienen ni pies ni cabeza habría que recordarle a Piqué por cierto que el fundador del Barça fue Joan Gamper un suizo y habría que recordarle a Piqué que un jugador no se puede poner nunca a la altura de unos aficionados energúmenos que se dedican a insultar y es que a Piqué sólo hay una cosa que les sienta peor que la grada de Cornellà tener un micrófono delante hasta luego Pepa

Voz 1727 09:49 adiós Manu

Voz 3 10:35 hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 5 10:38 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos qué tal vez salió el pavo Marta al primer pavo no para hacer mi primer pavo la verdad es que esto ya lo hemos dado porque aquí se ponen nombres a los pavos impone seguir nuestro programa en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo de lo más importante qué ocurre visto deporte dentro y fuera de estas fronteras rompe o mejorar tu vida con un masaje comida

Voz 7 11:09 es un masaje facial es originario de Japón

Voz 8 11:12 tanto los que lo ponen en práctica como los que lo disfruto

Voz 7 11:14 te vienen como el lifting natural vía

Voz 0027 11:20 la radio que tú programas

Voz 9 11:22 el ex tú

Voz 5 11:26 pues lo bueno de tener acento es que los oyentes prestan doble atención por lo que dices y cómo lo dices con con Catalunya suyo

Voz 4 11:35 el índice y que hay que hacer un país independiente pero ni interés mucho es el como es visto como gente en el Reino Unido ha votado chiquillos entendiendo de Europa pero como

Voz 10 11:47 Michael Robinson se toma el café todos los lunes con

Voz 0027 11:50 Carles Francino

Voz 1727 12:21 este cómo están las más

Voz 12 12:32 fíjese bien en esta imagen que ve usted aquí una mariposa con navegador control de crucero Yuma malestar de enorme

Voz 1727 12:39 esta es la ocasión perfecta para conseguir lo que desea

Voz 3 12:41 las Tuset seminuevos con mil euros de ahorro dos años de garantía adicional y dos años de mantenimiento gratis hay vehículos de ocasión piano Das Welt Auto oferta bajen hasta fin de mes consulta condiciones en tu concesionario Seat esbelta auto venta esbelta auto punto es

Voz 13 12:55 qué tal muy buenos días en Jazztel saben que cuando encuentras la mejor oferta al mejor precio da bastante buen rollo por eso siempre sacan ofertas que sean como escucha está ahora tienes once gigas en el móvil por solo diez euros al mes al contratar la fibra de Jazztel gigas por diez euros es muy bueno son más gigas que euros para que los gases con alegría lleva te además un Samsung Galaxy S

Voz 4 13:16 siete por sólo murió con noventa y cinco euros al mes estos muy poco

Voz 3 13:20 se llama ya al cien de pie recito Llama gratis al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 5 13:28 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 13:33 son las ocho y trece las siete y trece en Canarias hoy tenemos en la SER un documento que arroja luz sobre los días previos al uno de octubre en Cataluña en los días anteriores al referéndum y cuando la Fiscalía ya había ordenado que el Ministerio del Interior se encargará de coordinar todo el operativo de seguridad busque Mon convocó por sorpresa la Junta de Seguridad un organismo en el que Gobierno central Gobierno catalán negocian bilateralmente pero que en los últimos ocho años había reunido sólo dos veces el lo convoca lo convoca el jueves el referéndum era el domingo y el Gobierno central asiste a la salida las partes intentaron disimular el enorme desencuentro el desencuentro total que se había dado dentro el acta de aquella reunión de enorme voltaje político es lo que vamos a contarles ahora Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 14:19 qué tal cómo estás buenos días enorme voltaje político

Voz 1727 14:22 porque según ese acta Puigdemont y el entonces jefe operativo de los Mossos Trapero dejaron clara su predisposición a que el referéndum se celebrará aunque la justicia Ana ya lo había suspendido

Voz 0125 14:33 eso es enorme voltaje político por lo que dices porque ambas partes sabían lo que podía y lo que iba a pasar el acta que publicamos en La Ser en exclusiva refleja que las posiciones entre ambas partes comienzan y acaban enconadas sobre un debate el cumplimiento de la ley y la convivencia ciudadana dos extremos por cierto que aparecen en ese auto que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los protagonistas de la reunión son Carles Puigdemont el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos mientras sus demonios

Voz 1727 15:00 en que el bien superior es no aceptar

Voz 0125 15:02 a la normal convivencia ciudadana el coronel de la Guardia Civil subraya en todo momento que su misión es el cumplimiento de la legalidad llega a decir que lo sustantivo es impedir la celebración de un acto que es ilegal hilo objetivo son las circunstancias que rodean la forma en la que haya que hacerlo es decir la posibilidad de usar esa fuerza

Voz 8 15:20 la de la policía en varias ocasiones Pérez

Voz 0125 15:22 los pida Puigdemont que hiciese un llamamiento para que no se abriesen los colegios electorales para evitar ese hipotético empleo de la fuerza pero insiste en que un mandato judicial no puede anteponer es textual a los derechos de los ciudadanos es decir Pepa la transcripción de la transcripción se deduce que lo Gober acudió a esa reunión con la intención de celebrar el referéndum a pesar de tener constancia de que si no se cerraban los colegios la policía actuaría incluso haciendo uso de la fuerza de hecho el coronel acusa también al Govern utilizar como excusa eso la posible alteración de la convivencia para no cumplir con ese mandato judicial

Voz 1727 15:58 pero en esa reunión Ana también el mayor de los Mossos Trapero se comprometió a cumplir la ley y a cumplir las órdenes de las autoridades judiciales

Voz 0125 16:06 sí recoge este hasta el compromiso del mayor de los Mossos para llevar a cabo la orden judicial actuando dice con proporcionalidad e incluso haciendo uso de la fuerza es textual también únicamente para repeler agresiones a la Policía o a terceras personas que presuntamente según Interior es lo que pasó sin embargo varios informes policiales tanto de interior como de la justicia recogen que los Mossos fueron pasivos e inactivos por permitir la apertura de los colegios dando incluso las coordenadas de los movimientos policiales para evitar la acción de la policía el acta también recoge la posición de Joaquín Ford exconseller de Interior los Mossos llevaría la batuta dijo la policía Guardia Civil sólo actuarían a requerimiento de ellos

Voz 1727 16:45 el acta de esa reunión de la Junta de Seguridad la pueden consultar ya si quieren en Cadena Ser punto com Terradillos gracias

Voz 0125 16:51 buen día hasta luego pusieron que no ha conseguido

Voz 1727 16:54 la investidura telemática pero sí que sigan llegando a Bruselas en peregrinación políticos independentistas a reunirse con él ayer Esquerra hoy Junts per Catalunya los enviados del partido de Yunquera Si de Torrent fueron a preguntarle qué intenciones tiene Si de verdad cuenta con un plan para la investidura Un plan que sea viable y que exima de consecuencias judiciales al presidente del Parlament a la mesa ya los diputados y nadie sabe en realidad que pasó en esa reunión Frederic Vincent bon día

Voz 0706 17:21 bon día reunión en Bruselas de las delegaciones de Cataluña hay d'Esquerra que según relatan precisamente desde Cataluña la formación de pulmón fue un encuentro constructivo textualmente aunque no se cerró nada aseguran estas fuentes que las dos fuerzas Esquerra Cataluña están intentando recuperar la confianza perdida lo dicen así textualmente la confianza perdida después de que el presidente del Parlament aplazara la investidura de Puigdemont aseguran que los contactos seguirán en los próximos días hoy cada una de las formaciones banalizar este panorama con los suyos como decías encuentro el grupo parlamentario de Cataluña en Bruselas mientras que en Barcelona es queda reúne esta mañana su ejecutiva

Voz 1727 17:56 noticia que hemos conocido en las últimas horas y que viene contando la SER la ex fiscal jefa de Barcelona ordenó no archivar en plena precampaña electoral catalana una investigación por supuesta prevaricación y malversación que afectaba al entonces candidato del PP a Xavier García Albiol ya un alto cargo de la Generalitat el director del Instituto Catalán del Suelo Damià Calvet el fiscal de Urbanismo quería investigarlos por haber dado subvenciones ilegales a un equipo de baloncesto de Badalona la ciudad de la que Albiol fue alcalde pero la jefa de ese fiscal la fiscal provincial de Barcelona Freddy se negó y dio carpetazo al caso

Voz 0706 18:32 sí yo fiscal quería investigar un posible fraude malversación de dinero público investigación que se centraba en García Albiol y también en Damià Calvet que dirigió hoy dirige el Instituto Catalán del Suelo sostenía que aquí lo que había decía el fiscal

Voz 14 18:43 sistema organizado a través del que tanto la Generalitat

Voz 0706 18:46 como el Ayuntamiento de Badalona daban un trato de favor al Joventut al histórico club de baloncesto de de Badalona esto sería a través de subvenciones a una fundación y también de la recalificación de unos terrenos para un proyecto comercial el fiscal de delitos urbanísticos sostenía que esta esta operación sirvió para destinar dinero público al Joventut pero la fiscal jefe de Barcelona archivó este caso reconoció en su momento que quizá podía haber alguna irregularidad pero mantenía que se tenía que resolver esto en el ámbito administrativo

Voz 1727 19:12 son las ocho diecinueve las siete diecinueve en Canarias

Voz 5 19:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 19:20 el lo poco que llevamos de año de dos mil dieciocho las pulsiones racistas vestidas de temor a la inseguridad ciudadana han brotado ya en varios puntos de España hace unas semanas fue en Pedrera en la provincia de Sevilla donde un grupo de vecinos rumanos sufrió el acoso de decenas de vecinos locales a raíz de un accidente de tráfico ahora el sonido de los palos llega desde hasta ETA Isabel Cobos ser Vitoria uno buenos días lo contaba ayer el diario El País lo contaba de forma escalofriante el periodista Nacho Carretero le puso foco a nivel de España algo que ya estaba pasando y que venís contando la prensa local Castellet es un pequeño núcleo urbano de Vitoria en el que sean organizó dos patrullas vecinales para evitar que una familia gitana ocupe la vivienda social que le ha asignado el Gobierno vasco a pesar de que esta familia no tienen ninguna cuenta pendiente con la justicia los vecinos la esperan con palos en la mano con el argumento de que viene de un clan de Bilbao conocido como los Pichi sí que por tanto van a traer todos los males hasta aquí ETA si esa fe

Voz 14 20:22 Ama precedida que con la que llegan la Familia Manzanares Cortés la familia de los Peaches a Vitoria una forma de delincuentes labrada a base de denuncias hace que desde hace más de un año parte de ese clan ese matrimonio y tres niños tengan adjudicada una vivienda social en ese pequeño municipio pegado a Vitoria y allí no les quieran la Familia Manzanares cortes no tiene deudas con la Justicia como comentaba y reclama una oportunidad para vivir allí Pedro Manzanares Cortés

Voz 4 20:46 la usación Oribe Nogales me llamo al señor también a los partidos políticos es invito a todos a una rebelión donde señor Pello quiera porque vive en paz normal y corriente como persona

Voz 14 21:02 los vecinos no se fían dicen que no es racismo que en hasta ahí está viven gitanos pero armados con palos hacen guardia para que esta familia no se alojen en la vivienda social que les ha adjudicado el Gobierno vasco en diciembre víspera de la llegada de la Familia unos desconocidos entran destrozan el piso el Gobierno vasco denuncia ante la Ertzaintza los vecinos no desisten

Voz 15 21:20 el que los quiera los tendrá que llevar a Ajuria Enea y allí que les que les esos estudios porque podemos salvar a los tres niños que hay a los mayores no tiene remedio que ello no los quiere que de chalés casa los metales su portalitos Si son tan buenos que los Tyson allí un par de años sólo que quiera y luego yo lo manifestaciones de los vecinos

Voz 14 21:42 se suceden y en contra de todas ellas una plataforma ciudadana compuesta por profesores políticos gente de la cultura clama en Vitoria de nuevo por el respeto al día

Voz 1727 21:50 en las autoridades que dicen es saber

Voz 14 21:52 bueno pues que no es una solución fácil pero que desde hace ya semanas el servicio de convivencia de mediación del Ayuntamiento de Vitoria creado esta legislatura por cierto trabaja con los vecinos trabaja con la familia Manzanares Cortés

Voz 1727 22:03 buscan cerrar el conflicto buscan llegan a un acuerdo

Voz 14 22:06 poder reubicar a este matrimonio tiene tres niños en el piso social porque la familia está cogida desde hace casi un año en el albergue municipal para las personas que vienen a Vitoria no tienen domicilio fijo pero no es un lugar para vivir con tres niños pequeños blancas

Voz 1727 22:22 idea muy buenos días buenos días Blanca Guinea es directora general de Alcaldía responsable del servicio de convivencia de Vitoria usted cree que lo que está sucediendo en Gasteiz y ETA

Voz 16 22:31 se puede definir como racismo bueno yo creo que es un conjunto de circunstancias yo creo que hay actitudes racistas creo que hay mucho miedo creo que hay mucha desinformación muchos bulos que todo ello llevan a que hay muchos ciudadanos que allí viven pues estén asustados tengan miedo y otros aprovechen también bueno para mí pues avivar estos fuegos que sí se puede considerar xenófobos

Voz 1727 23:03 cómo puede ser que un grupo de vecinos armados con palos de madera pueda imponer su ley decidir qué familia entre y cuál no a una vivienda social

Voz 16 23:11 lograr la verdad eso es precisamente lo grave y el Ayuntamiento lo que estamos haciendo es buscar vías de solución cuando se generan conflictos la única vía que nosotros entendemos que es posible es el sentarse a hablar el escucharse el acordar el exigir el respeto a los derechos y a la vez ser muy responsables con las actuaciones y en este caso pues a la familia Manzano cortes no se les están respetando sus derechos tiene derecho a una vivienda y además esta familia ha mostrado su voluntad de hablar de acordar y de firmar un acuerdo con los vecinos de la zona sin embargo no se les ha permitido

Voz 1727 23:55 los vecinos dicen que los propios ertzainas les han dicho que aguante que allí en la calle con los palos usted se lo cree

Voz 16 24:03 pues no no me lo creo por varias razones entre ellas porque me consta que tanto la Ertzaintza como la Policía Local se han reunido varias veces con la Junta Administrativa de arte y ETA y con los vecinos de arte y ETA precisamente en un intento de dar seguridad y en otro que creo que es muy importante todos los bulos y desinformación es trasladarlos en informaciones veraces les han dado en cada vez que oigáis algo veis a lo que ocupa llama que nosotros los encarga haremos de ir planificando las situaciones no no lo creo porque me consta que tanto la Policía Local como la Ertzaintza lo que les han dicho a los vecinos participado en algún encuentro es nosotros vamos a garantizar los derechos de todos los vecinos tanto de la familia Manzanares Cortés como los demás es lo que los toca defender los derechos de todas las personas yo creo que esa es la clave todas las personas tenemos derechos Jalabert todas las personas tenemos responsabilidades para con los demás

Voz 1727 25:04 sí señora Guinea esa es la teoría pero ni la administración de la policía han sido capaces de averiguar por ejemplo quién destrozó la casa recién acondicionada justo unos días antes de que esta familia fuera entrar a vivir allí

Voz 16 25:15 bueno yo creo que hay ahí la Ertzaintza está trabajando tendrá sus datos tendrá su proceso y su procedimiento y sus tiempos en los que yo como comprenderá no puedo entrar pero sí que le destacó un dato la Familia con Manzanares cortes a fecha de hoy Nos consta ningún acto delictivo el acto delictivo que se ha producido es precisamente destrozar esa familia no sabemos ahora mismo por quién no sé si lo sabremos en algún momento para eso está la Ertzaintza pero el único acto delictivo grave que sea con cometidos S

Voz 1727 25:45 es contra la vivienda que iba a ocupar precisamente esta familia

Voz 16 25:48 en GTA ya dos meses

Voz 1727 25:51 ese momento del destrozo no me parece mucho tiempo para que no se sepa una localidad pequeña quién puede haber estado detrás

Voz 16 25:58 bueno yo lo que le puedo decir es que la Ertzaintza está deseando y no soy quién para dar más datos ni más explicaciones

Voz 1727 26:05 ya como responsable del servicio de convivencia de Vitoria usted considera que ha fracasado

Voz 16 26:10 no yo creo que la convivencia la hacemos entre todos las hacemos entre todas las personas siempre que hay personas que conviven surgen los conflictos los conflictos pueden ayudar a crecer quise está trabajando mucho y desde hace mucho tiempo IAS tétanos un núcleo donde ahora mismo todas las personas estén en contra de la familia e Manzanares Se está trabajando con ellos precisamente para buscar eh que más allá de la irracionalidad del miedo tengamos ese elemento de reconocimiento del otro y de sentarnos y de iré a hablar yo espero que en tiempos de estos se resuelva espero y apeló a que todas las partes que están en el conflicto o que tiene que ver con ellos incluido también los medios de comunicación busquemos un poco la vía de eso de facilitar el encuentro de no incendiar de alguna manera bueno pues es que esto que está ahí y que puede ser muy peligroso y que esperemos que seamos entre todos porque si esto no se hace entre todos no se va a poder hacer evitemos los males mayores que se cumpla la ley

Voz 1727 27:20 eso que está tan de moda ahora en España cuando en este caso protege a esta familia que no puede ocupar la vivienda que le corresponde que se cumpla la ley señala Guinea yo le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana buenos días

Voz 16 27:31 gracias buenos días Manuel Jabois qué tal

Voz 0706 27:34 hola Pepa buenos días

Voz 1727 27:35 tú conoces un caso parecido no sí

Voz 0706 27:38 Diez años pasó algo parecido en en un municipio pontevedrés de Ponte Caldelas allí lo que es lo que se trataba de realojar en casas de diferentes parroquias a chabolistas de de un poblado que todavía sigue funcionando ahora como como supermercado de la droga vale y en aquel entonces el alcalde lideró la resistencia para impedir que los que los gitanos viesen con ellos en su pueblo y en uno de esos lugares en un lugar llamado chan uno de los chabolistas hizo una bastante buena oferta por una casa que estaba que estaba en venta de sabes que hicieron los vecinos que Geron la como pero la compraron ellos para evitar que se chabolista aviesa se reunieron ciento cuarenta vecinos supusiera un acuerdo para hipotecarse a treinta y cinco años y pagar doscientos sesenta y cinco mil euros una casa al lado del campo de fiesta que eso en el rural es como tener una casa casi al lado del mar ya con una finca de ciento cincuenta metros cuadrados terraza

Voz 1727 28:26 como como la historia pues como tiene acabar la

Voz 0706 28:28 la vendieron un año después o por lo menos la intentaban vender compraron en dos mil siete antes de que estallase la crisis vendieron en dos mil ocho fíjate cómo funciona a veces el carbono una ruina eh yo recuerdo ética en aquel momento un vecino los dijo en la en el periódico que había sido simplemente mala suerte pero casi eran las cosas que es el iba a hacer cuando estaban intentando vender la casa iban a perder dinero esa expresión que se le va a hacer es una expresión que me parece muy muy demócrata que bueno porque es una frase que se debería de usar más a situaciones como las que vivieron los vecinos gallegos son las que están viviendo esos vecinos vascos que le vas a hacer es decir en este caso es un poco diferente porque aquí sí que había gente con antecedentes en Galicia en este caso es mucho más sangrante sin que el caso a este Guitar en el caso de Castellet es está utilizando el color de la piel como presunción de delito se está utilizando la raza como presunción de que va a ocurrir algo malo de que no los no los queremos aquí es decir estamos entrando en un terreno bastante peligroso en el que la Administración desde luego tienen que tomar cartas en el asunto antes de que vaya bastante más que cumplir la ley y no me puedo para empezar a cumplir la ley la voluntad popular no está por encima de la ley nadie tiene derecho a impedir que alguien viva el piso de abajo sea quién sea condenado o inocente

Voz 2 32:10 tampoco

Voz 3 35:41 yo le rogaría que se el informe positivo sobre la recuperación económica después de que la recuperación no llega a todos hay desigualdad entiendo quiero decirles también que esta recuperación económica se está trasladando ya a la gente a medida que avanza la creación de empleo

Voz 4 36:06 ah pero tengo obrero Juan yo

Voz 33 36:10 de la crisis los niños han sido el colectivo más afectado por esta situación económica y social y uno de cada tres niños en España viven una situación de pobreza notamos este aumento de de la infancia en riesgo si lo notamos ya lo notamos en los años de crisis pero ahora también les seguimos notando quizá más fume o no

Voz 3 36:33 yo camino a carne de estamos en una situación en el que el trece coma seis por ciento del total de la población ocupada trabajadores y trabajadoras son pobres en España

Voz 5 36:48 desde el año dos mil nueve pero todo el día dándole vueltas dónde voy

Voz 1727 36:53 gente

Voz 4 36:55 la final

Voz 34 36:58 el polvorín se supone que es la crisis sacaba para todos para ciertas personas cuando yo correcto cobraba antes cuatrocientos cincuenta euros más al mes Sabra acabó la tersura tras tanto los acabo la es es así de claro hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 37:18 es sin duda la gran herencia de la gran crisis una década después ha empezado la recuperación se contrata a mucha más gente se celebra por todo lo alto salir de las listas del paro pero tener un trabajo ya no es sinónimo de salir de riesgo de exclusión de la pobreza o de no poder ofrecer a tus hijos las clases extraescolares el apoyo las herramientas que le permitan competir por su futuro en igualdad de condiciones con los niños que simplemente nacieron en otra familia pueden otra circunstancia en un país como España con veinticuatro mil euros de PIB per cápita de renta per cápita el treinta por ciento de la población infantil vive en el umbral de la pobreza es el triple que en Dinamarca el doble que en por ejemplo la República Checa Eslovenia o Alemania para ellos para esos niños sean parado los ascensores sociales y en muchos casos esos niños viven en familia monoparentales con madres que hacen lo imposible para cuadrar las cuentas y sacarlos adelante

Voz 3 38:20 Mariano Pavone buenos días buenos días

Voz 1727 38:23 con Pepa tú has hablado con alguna de esas madres sí

Voz 8 38:26 Pepa son madres como Chelo lo que tiene cuarenta y seis años dos hijos es teleoperadora vive con sus padres que tienen una pensión no contributiva entre los dos seiscientos euros ella dan a setecientos euros al mes y es un trabajo que durante estos años no se atrevió a dejar

Voz 36 38:42 es el miedo a cambiar aunque a mí me decían por ejemplo aquello era bueno que lo intentara pero yo tenía miedo porque ahora estoy fija pero hoy por hoy todo lo que todo lo que sale de todo lo que salía es de por obra o servicio entonces es el miedo a decir el luego lo luego podré volver a donde está

Voz 1727 39:00 hoy son madres como Elia

Voz 8 39:03 a que tiene un hijo de diez años Elia trabaja en un restaurante libra sólo los miércoles siempre que no sea festivo

Voz 37 39:09 ahora entrar a abro yo es la una a la hora del cierre nunca nunca se sabe y nunca se sabe y luego denuncie si debe volver eso de las ocho y media de unos siempre es cuando ellos lo hice mi sueldo es de quinientos quince euros

Voz 8 39:26 eh o madres como Irene que tiene a una niña de cinco años

Voz 38 39:30 hoy en día los trabajos pero está gana mil euros yo soy sanitaria he trabajado de barrendero cobra dos mil euros y he tenido que pagar seiscientos euros de lunes a sábado para que me cuidaron a mi hija de ocho de la mañana a una de la tarde yo no puedo votar a seiscientos euros tuve que dejar de trabajar

Voz 8 39:50 Chelo Irene y Elia han encontrado ayuda para que sus hijos sufran lo menos posible su situación en un programa que Save the Children tienen en la ciudad de Valencia donde viven

Voz 36 40:00 no me he tenido que que centra y hacer todo por mis hijos desde los libros nuevos uniformes el colegio las medicinas las clases extraescolares no ha habido un momento que me lo he intentado sí que ha habido una vez o dos que hemos intenta el el pequeño sí que iba a una academia me costó muchísimo el que estuvieron en la Academia por el tipo de de sueldo que tengo entonces es un poco complicado en ese aspecto para todos estos niños sacudida a ese centro de Save the Children

Voz 1727 40:33 supuesto Pavone un cambio que puede parecer pequeño pero que resulta esencial

Voz 8 40:36 qué tal si si allí como decía Elia encuentran lo que ellas no pueden darles hacer eso

Voz 1727 40:42 porciones tener a especialistas que les ayuda

Voz 8 40:45 han como por ejemplo un logopeda en el caso de la hija de Irene y los resultados son importantes como explica Chelo

Voz 36 40:51 con respecto a lo que son los estudios él empezó a levantar la cabeza y así los estudios los los ha ido sacando poquito a poquito pueblos hay dos sacando

Voz 1727 41:01 a qué tipo de apoyo social público tienen estas más tres más allá de la intervención de esta ONG

Voz 8 41:08 lo que nos dicen prácticamente ninguno ahora

Voz 1727 41:10 lo mismo en yo he ido a solicitar becas y me han dicho que no

Voz 2 41:14 en la de que como tengo el está el sueldo de lo que es la pensión de mis padres que no que no me pueden dar nada que tienes que estar practicamente debajo de un puente para que te den algo entonces pensar un poco más y aunque tengamos un trabajo si tenemos un trabajo tiene

Voz 36 41:30 los que darle gracias a Dios de que lo tenemos porque sino

Voz 2 41:32 no me imagínate el trabajo si no tienes trabajo con Mali mientras como es cómo vistes

Voz 8 41:38 esto piensa a diario y René cuyo único trabajo en este momento son unas horas a la semana como limpiadora y ahora ha presentado una solicitud para recibir la ayuda familiar para desempleados de cuatrocientos treinta

Voz 1727 41:50 eh treinta euros que cuatrocientos treinta

Voz 38 41:53 entonces sacó yo para pagar las luchas así que el agua quitando eso pues ya los alimentos antes a unos alimentos no perecederos con Texas noche Code así que ponerle carne y hay que ponerle más cosas

Voz 8 42:08 los casos de malnutrición con con el exceso de carbohidratos por ejemplo hasta llegar a casos de obesidad es uno de los síntomas de la pobreza en la que viven estos niños Rodrigo Hernández responsable territorial de Save the Children

Voz 39 42:22 el coste de los productos frescos el coste de de mantener una una vida saludable muchas veces no lo pueden afrontar estos familias cuando tienes que elegir entre comer determinados productos o pagar la hipoteca o pagar la luz evidentemente prima lo primero ahí vas reduciendo los gastos el lo que te puedes permitir y muchas veces la la comida y más desde que un kilo de manzanas cuestan más que un kilo de bollería industrial María

Voz 1727 42:47 Angela está viendo algún cambio en el tipo de personas que atienden ha percibido un cambio en estos centros con respecto a los años más acuciantes de la crisis

Voz 39 42:56 pues no aparecen los a las personas que vienen a nuestros programas alquilamos con los que trabajamos las que estás muy complicada alguna hasta han encontrado empleo pero todavía es empleo en lo suficientemente bueno como para garantizar que salen de esta situación

Voz 8 43:10 la situación no mejora hasta el punto que esta fotografía de la pobreza que acabamos de hacer bien podría ser la de hace cuatro o cinco años

Voz 39 43:19 en estos momentos en España tiene hablamos de niños y niñas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social hablamos específicamente de pobreza severa de las familias que tienen unos ingresos inferiores la por ciento de la media estamos hablando de que un millón y medio de niños y niñas en nuestro país extra es inaceptable para un país rico como es como es España tener niños y niñas en esta situación otros países como Irlanda con una con un impacto de la crisis igual de fuerte que ha habido en España han sabido mediante transferencias sociales efectivas paliar el impacto que tiene la la pobreza la falta de recursos económicos de las familias para que esto no impacte en los niños

Voz 8 43:55 a estudiar el impacto que la crisis ha tenido y tendrá

Voz 0259 43:57 los niños se ha dedicado en los últimos años

Voz 8 44:00 el pediatra Luis Rojas mil miembro de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria

Voz 40 44:06 lo que sí sabemos es que la la exposición a desigualdades sociales a privación sobre todo el material a genera problemas de salud en la población infantil a corto medio y sobre todo a largo plazo

Voz 8 44:23 las mil lamenta que en los años de la crisis no se ha invertido en la promoción de la educación infantil empezando por los niños de cero a tres años medida fundamental dice para reducir la desigualdad de oportunidades para el desarrollo y la inclusión social de los futuros adultos

Voz 40 44:38 los menores la población infantil está en los mensajes políticos pero no está en la agenda efectiva la que prioriza las medidas económicas y sociales que garantice la igualdad de oportunidades España ha sido un país que en este caso aplicado muchas de las medidas de la mal llamada austeridad no porque en realidad son medidas de recorte del no a lo que se ha hecho es recortar en servicios sanitarios en educación y protección social es lo que genera digamos que continúen empeorando indicador eso que no mejore

Voz 1727 45:14 los indicadores no mejoran porque dice este experto sea recortado en estos años olvidando los efectos de larga duración que tiene ese tipo de políticas F estos que no disminuyen a pesar de encadenar ya el cuarto año consecutivo de crecimiento que no se ha hecho para evitar que España esté en el grupo de cabeza de los países con más desigualdad de la Unión Europea al herido en todo

Voz 0259 45:35 dos estos años el Gobierno de Rajoy no ha tenido una estrategia ni un plan de choque contra la pobreza de los mil millones de euros prometidos para dos mil diecisiete en el acuerdo de investidura conciudadanos apenas ha destinado un tercio no hay una prestación universal por hijo a cargo como hay muchos países europeos la que hay es muy escasa veinticuatro euros al mes no llega a todas las familias pobres España invierte la mitad de la media europea en políticas de familia hay protección a los menores uno coma tres por ciento del PIB y además lo primero que hizo Rajoy al llegar

Voz 1727 46:03 la Moncloa fue recortar en las becas una

Voz 0259 46:06 las herramientas para evitar que la pobreza se transmita de padres a hijos y para garantizar la igualdad de oportunidades setecientos mil estudiantes se quedaron sin ayudas para los libros de texto se dispararon las tasas universitarias pese a la recuperación económica no se han revertido los recortes ni en educación ni en dependencia ni en sanidad desde hace seis años los pensionistas tienen que pagar por sus medicinas siendo en muchas familias el colchón amortiguador de la crisis suspensiones continúan casi congeladas sólo han subido un cero veinticinco cuando los precios se incrementaron un dos por ciento la reforma laboral ha hecho más precario el empleo ha subido el IVA un impuesto

Voz 1727 46:44 vamos todos incluidos los más desfavorecidos

Voz 0259 46:47 mientras que la amnistía fiscal las rebajas del IRPF han favorecido a las rentas más altas los salarios no se han recuperado tras el bajón con la crisis y son las mujeres las que sufren la mayor vulnerabilidad laboral el panorama no es mejor para los jóvenes los que consiguen un empleo cobran de sueldo un treinta y tres por ciento menos que hace una década entre las pocas medidas positivas la subida del salario mínimo y la prohibición de cortarla

Voz 1727 47:12 luz a los hogares más castigados por la pobreza energética Carlos sus sillas es presidente de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social buenos días buenos días para que nos quede claro a todos puede un país seguir avanzando si deja en la cuneta un porcentaje significativo de su población

Voz 41 47:29 desde luego si lo quería hacer es tener un crecimiento y desarrollo equitativo justo no así no puede ser estamos tenían una recuperación claramente asimétrica todo un sector de la población no solamente se ha recuperado de la crisis sino que está mucho mejor pero hay otro sector de la población importante que está cada vez más precarizadas están en situación cada vez de mayor vulnerabilidad

Voz 1727 47:49 no sólo por justicia social incluso desde un punto de vista de egoísmo colectivo no se puede avanzar si dejamos coja la pata común no