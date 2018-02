Hoy por Hoy (05/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 3 00:11 son las diez las nueve en Canarias el temporal mantiene cortadas al menos tres vías principales y entre ellas de nuevo la AP seis entre Madrid y Segovia sumen a esto cientos de carreteras secundarias y puertos de montaña afectados por el hielo y la nieve volvemos a la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 4 00:29 buenos días pues sí se acaba de cortar al tráfico la APS es la AP cincuenta y uno en la AP sesenta y uno por hielo en ambas direcciones disponen como alternativa la antigua Nacional seis en todas ellas en Burgos además se ha cortado la A uno por un accidente en el kilómetro doscientos once sentido Madrid así que tengan precaución se iban a circular por esa vía dar con camiones entre Albacete y Valencia también entre Cuenca y Valencia debido a que la calzada ya no está en tan buen estado por la nieve y también por el Yellow son necesarias las cadenas en varias vías de la red principal entre ellas la A3 desde el kilómetro sesenta y siete de Madrid en Fuentidueña de Tajo y Honrubia en Cuenca en ambos sentidos y también en Teruel en la A23 entre Calamocha is a Río en el temporal de nieve En total de momento nos deja trescientas setenta y siete carreteras y puertos de montaña

Voz 5 01:17 Estados en todo el país de ellos cincuenta seis está

Voz 4 01:19 cortadas ciento treinta y siete son necesarias

Voz 3 01:22 las debido al estado de las carreteras sean suspendido

Voz 1275 01:25 rutas escolares en Guadalajara Cuenca hay parte

Voz 3 01:27 de Albacete este lunes no hay que lamentar la presencia de miles de vehículos atrapados dice el ministro de Fomento dice Íñigo de la Serna que el Gobierno está tomando las mismas medidas que durante aquel fin de semana de Reyes lo ha dicho aquí en la SER Toñi Fernández buenos días

Voz 0202 01:42 buenos días nada que corregir en cuanto a carreteras de la Serna también ha defendido el último recurso del Gobierno ante el Constitucional aunque el alto tribunal no asumiera sus argumentos el tribunal constituido

Voz 5 01:52 finalmente no subiera el pronunciado nunca si el Gobierno no presenta el recurso el Gobierno presentó el recurso el Tribunal se pronunció en la forma en la que quería el el Gobierno nosotros somos fuimos a la mayor fuimos a determinar si era o no era legal pero he adoptó unas medidas cautelares que al final lo que hacen es tener garantías del cumplimiento de la legalidad y es lo que en estos momentos ha evitado que sueño pues de modo acudiera al Parlamento

Voz 0202 02:20 el Supremo acaba de poner fecha a la vista pública en la que se va a revisar la sentencia del caso Nóos será a mediados de marzo Alberto Pozas

Voz 0055 02:28 miércoles veintiuno de marzo a las diez y cuarto de la mañana la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo escuchará los argumentos de las partes implicadas en este caso nos en cerrará para deliberar y dictar una sentencia definitiva entre otros recursos se expondrá el de Iñaki Urdangarin solicitando rebajar la condena de seis años y tres meses de cárcel que le impuso la Audiencia de Palma y también el de la fiscalía que pide aumentar la cuenta del líder de la trama hasta los diez años una sentencia firme condenatoria del Tribunal Supremo abrirá la puerta a la entrada en prisión entre otros de Iñaki

Voz 0202 02:57 min diez y tres nueve tres en Canarias

Voz 1275 03:02 es más en Madrid sin problemas hasta ahora en ninguno de los puertos de montaña de la comunidad cuarenta máquinas quitanieves han estado trabajando durante toda la noche en algunos puntos se mantiene en esta mañana para limpiar la nieve y el hielo de la carretera salvo el corte de tráfico en la AP seis entre Madrid y Segovia en el resto de ese circula practicamente sin problemas el uno uno dos recomienda precaución sobretodo en Morcuera Navafría vamos a buscar la fotografía a esta hora en los pueblos de la Sierra Raquel Fernández buenos días

Voz 6 03:27 hola buenos días no se están registrando incidencias en los municipios de la Sierra situados a mayor altitud en Cercedilla por ejemplo las carreteras están limpias aunque la capa de nieve acumulada es de diez centímetros para evitar que los vecinos tengan problemas cuando vayan a coger sus coches pues esperan la nieve de nuevo el Ayuntamiento abierto de forma gratuita las veinticuatro horas el aparcamiento subterráneo municipal en Guadarrama sin embargo la nieve practicamente no ha hecho acto de presencia tanto es así que sus habitantes dicen casi no hace ni frío Noelia Pozas es concejal de Seguridad

Voz 7 03:57 nada nada no está siendo esta mañana preparado con el activado el plan y que veras Invernales ante la expediciones de liebre pero no nos ha caído nieve ventisca hay pero vamos a pueblo está perfectamente el o las carreteras transitables vamos que aquí no es que la lo hemos visto

Voz 6 04:12 en cuanto a las estaciones de esquí tanto la del puerto de Navacerrada como Valdesquí están

Voz 1275 04:17 abiertas en la capital el Ayuntamiento recomienda usar el transporte público este lunes si el PSOE acaba de presentar en la estación de Atocha una campaña informativa para recoger las quejas de los usuarios de cercanías y pedir a Fomento un plan de choque y otro a largo plazo que recupere la inversión para mejorar el servicio José Manuel Franco es el secretario general de los socialistas madrileños

Voz 5 04:34 vamos a recoger quejas ya proponer soluciones ya digo no se puede prolongar esta situación el accesibilidad para personas con discapacidad en muchas estaciones sigue existiendo ya es su problema de mucha inversión es un problema de voluntad política

Voz 2 04:47 porque hay en esta estación donde estamos ahora mismo en Atocha hay escaleras que llevan meses sin funcionar dos gradas tenemos ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1995 05:22 todos los que estén de acuerdo en que Don decir con hielo y nieve en la carretera no es una buena idea todos los que estén de acuerdo por favor que levanten el pie derecho hace frío ayer nevada en Madrid gracias a años y años de tecnología y evolución hemos podido disfrutar de miles y miles de imágenes que generosamente la gente ha subido las redes sociales nieve o Nevada era la palabra más utilizada el día de ayer una vez tuvo la oportunidad de hablar con Jack que es el astronauta del Apolo XIII que pronunció la famosa frase Houston tenemos un problema bueno pues nos contaba quemas tecnología en el peor de los teléfonos móviles que llevamos en el bolsillo que la nave con la que consiguieron orbitar y finalmente regresará a la Tierra tenemos en nuestra mano complejos instrumentos de comunicación que utilizamos para hacerle fotos a la nieve subirlas a Facebook poniendo Nieva desconfiando a su vez de las capacidades y nuestros contactos porque lo mismo si no ponemos nieva no serán cuenta a ellos fines lunes cinco de febrero es lunes y los lunes tienen ese aire que mezcla el desafío con la pereza el comienzo de la semana pone a prueba nuestras capacidades predisposición es es fácil adivinar que esta semana volveremos a hablar de lo mismo de hecho ya lo estamos haciendo en un rato terminaremos de criticar a los Goya pondremos número alguna tragedia en el Mediterráneo les contaremos que hace frío y volveremos a hablar seguro del señor fugado Bruselas reclamando la legitimidad de su nombramiento como presidente

Voz 9 06:54 pues ya Margaret Thatcher utiliza una frase muy popular en Inglaterra que decía ser poderoso es como ser una dama si tienes que decir a los demás eres es que no lo eres pues nada ahí estamos insisto en que siendo lunes no los tengamos demasiado en cuenta sólo añadir que esta noche termina Operación Triunfo como afirmaban los clásicos finalmente la propia angustia es la salida

Voz 10 07:19 escucha en Hoy por hoy

Voz 1995 07:30 como todos los días Raúl Del Bosque muy buenas muy buenas Diana Leire si estamos cinco motivos mucha gente están carretera conduciendo de mucho así que hoy ellos son los que necesitan cínico motivos para seguir conduciendo número cinco

Voz 11 07:43 por qué los deportistas no son los únicos que se lesionan el empieza la vivienda a lo que me ocurre que incluso los mejores músicos pueden lesionarse y pasar de sonar así pero para todo mal hay un remedio se llama Rousset I que el hospital de la música y esta mañana estará con nosotros

Voz 1995 08:10 motivo número cuatro que hablando de eramos música

Voz 11 08:12 lo bien decías esta noche es la gran final de Operación Triunfo

Voz 12 08:15 yo creo que no me lo puedo creer

Voz 11 08:19 hace los señora a mi tele me da mucha pena pero que hoy nos visita una cantante que si hubiera ido T hubiera rechazado a las Amaya Aitana al pret a todos hubiera gana seguro la mexicana Natalia la Forcadell

Voz 13 08:30 con ni han sido Lama año en El cor era de tanto

Voz 1463 08:40 es mi infinita

Voz 14 08:42 ah

Voz 13 08:46 eh más cantidad

Voz 1995 08:48 clásico criado en boca toma otra dimensión en un rato con nosotros Natalia las Urcade estuvo en los Grammy hace unos días su objetivo era poder tocar a Beyoncé para ver si se cabal implanta en una de las canciones nominadas a los Oscar hoy que es un placer tener ya que hablamos mucho define hoy vamos a hablar mucho de cine tener con nosotros a Natalio azúcar sí pero no sólo esto lo tenemos motivo número tres

Voz 11 09:17 por qué el sábado se a los premios Goya y aunque como este

Voz 1995 09:20 mítico momento de Resines no habrá ninguno

Voz 15 09:23 hoy una tengo dejó de pagarme con trazando un adorno si ese premio fuera a ser de Rafael madre mía

Voz 11 09:33 pues hubo más cositas este año Pepa hablar en explicar a todo lo que no se pudo ver

Voz 1995 09:39 del cine español y no hablamos de nadie cantando rape dando no hablamos de eso motivo número dos

Voz 11 09:45 qué hace bien años todo comenzó así

Voz 5 09:49 madre mía cómo en ha puesto

Voz 11 09:51 hoy hablaremos con Javier Gregori de la gripe española hice abrimos y un día puede volver a repetirse esa pandemia que mató atención al tres por ciento de la población mundial por ciento de la población

Voz 1995 10:01 mundial fallecía moría hace cien años vamos a escuchar la voz del último superviviente de la gripe están mal llamada española se sirvió a llamada pero sí

Voz 11 10:11 dice habitualmente emotivo número uno que este ha sido el comentario más utilizado este fin de semana hoy llega hace frío hoy sí señor bienvenido al invierno y hasta aquí los motivos para seguir viviendo y conduciendo

Voz 1995 10:25 gracias Raúl por fin los dichos de Tom Tom calen buenos días

Voz 5 10:29 yo un rayo mi tocayo un gran partido pues por fin estaba en los perdedores

Voz 1995 10:35 vale saben ustedes que el gran evento deportivo del año en Estados Unidos ha disputado hace pocas horas la su perdón y han ganado los Eagles Zelaya el CEI

Voz 5 10:44 fantástico partido para variar en todo el mundo y dedillo estoy muy contento para la ciudad de Filadelfia porque que es la ciudad sevillana con menos glamour yo creo que entre entre los menos

Voz 1995 10:54 de Philadelphia sólo sé que el Príncipe de Belén venía de Filadelfia no es lo único que se como dato bueno es que el lo dice la canción que se pero él viniera venía de Filadelfia

Voz 16 11:07 estaban bien las cosas hay hay muchas bromas siempre sea tenía sus reliquias históricas y muchos poseedores pero ya y Phil Dowd de Doble V se ciñen su gran cómico americano era de Filadelfia es sólo su carrera era sobre bromas sobre Philadelphia él quiera poner estas palabras sobre su tumba

Voz 5 11:26 mejor aquí que en que la de los Philadelphia tiene un han ganado el premio más grande del país

Rosa Márquez buenos días

Voz 2 12:59 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerdan el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com el país con pues las cacas de sus acólitos que soy el tío al que están verse ninguna duda el mal uso perfil juntos

Voz 17 13:36 lo que estoy soy sotana cuarto temporadas en Negra y Criminal con dos nuevos capítulos cada mes

Voz 19 13:47 Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 20 13:52 eso la Liga

Voz 1995 13:57 José Antonio Páramo muy buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 21 14:00 me he emocionado este fin de semana estuve viendo Billy Elliot tras once años de éxito en Londres uno de los espectáculos más emocionantes del mundo y tanto se ha convertido en el acontecimiento de la temporada en Madrid con una puesta en escena deslumbrante una historia llena de emoción Billy Elliot pues es el mejor regalo de San Valentín déjate de tonterías Billy Elliot el mejor regalo es el musical que conquistará su corazón sólo en Madrid más información si quieres en Billy Elliot punto éste lo recomiendo Tunis

Voz 1995 14:30 la vida de un gigante vasco y la reivindicación de la mujer fueron algunas algunas de las principales de los principales protagonistas que nos dejó la gala de los Goya de este sábado la fiesta del cine español Tom a gran fiesta lo hablamos todo con Pepa Blanes la mitad de las que tuvieron Goyas post Goyas after boyas hacer el after fueron de es en España una terna

Voz 1463 14:59 no podía faltar unos días

Voz 1995 15:01 hola buenos días en líneas generales qué te pareció la gala primero vamos a gran cero porque es una traición a Berio de esta tradición hablar criticar los haya pero qué te parece Ángeles hablamos de lo cinematográfico de la gala insuficientes cinematógrafo

Voz 1463 15:17 pues bueno yo me voy a mojar total de han pasado los Goya no tengo que entrevistar a nadie y en cantaron los diez Goyas día es una película fantástica con un equipo fantástico muy bien hecha una película que tiene mucho cara sino muchas lecturas y la verdad es que he pues me encantó escuchar tantos que Gascó en la gala y la verdad que me alegré mucho por ellos me supo muy a poco los premios para Carla Simón Ibra no mil novecientos noventa y tres me encantó el discurso que tuvo en veces que es la sorpresa el año entonces es verdad que para mí eh pues tendría que haber ganado muchos más sobre todo el de mejor película y la librería que es una película correcta pues me alegro mucho por Isabel Coixet que ha sido un año difícil para ella pero en lo cinematográfico pues no era mi no era mi favorito

Voz 1995 16:02 vale osea lo puramente cinematográfico el criterio de cada uno yo tu caso pues bueno ver a mitos más verano más verano y menos invierno que es donde estamos ahora vale lo que no es cinematográfico que es toda la periferia qué es lo que realmente hablamos cuando no deberíamos pero en la periferia de lo cinematográfico qué tal

Voz 1463 16:26 bueno pues mira la alfombra roja fue un horror pero un horror

Voz 18 16:30 porque había muchísima gente yo creo que todo

Voz 1463 16:33 todo este tema de que iba a ser una gala muy reivindicativa hacia la mujer no se llegó a decir incluso que iba a ser como el No a la guerra pero con la mujer pues una alfombra roja terrorífica en la que es verdad que que está muy bien que todo el mundo que la prensa deje de preguntar por vestidos soporta cositas muy bobas no como otras veces hice pregunte por temas que realmente son muy importantes como bueno pues por qué no hay mujeres dirigiendo porqué las mujeres no llegan porque no se confía proyecto Se mujeres eso está bien pero creo que que la prensa iba más a por el titular quizá o alguna prensa el titular que ha por buscar soluciones o implicar a todos los actores y actrices del cine en en esta lucha no y luego la gala pues un poco un poco descafeinada no dime me decepcionó bastante tenía muchas muchas muchas expectativas

Voz 1995 17:22 vale la gala eh después de tres años con Dani Rovira hablamos con él hace unos días estaba con Joaquín Reyes por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla

Voz 5 17:30 así comenzaron no dimite nadie mire hoy se agradecer porque si si por aquí vais a estar un minuto vaya a Sarmiento

Voz 18 17:44 luego o los presentadores en este caso el presentador de los oye su presentadora

Voz 1995 17:50 el punk symbol nacional en próximo All donde ahí sí hay que ponerlo sino que además como bueno el que tú comentar yo creo

Voz 1463 17:59 que va a haber un momento en que nadie quiere presentar los Goya no temiendo ese día después otra para mí me parece muy valiente que ellos hayan accedido también lo que pasa es que con con Reyes y Sevilla es que durante muchas galas que han hecho ellos unos que maravillosos pues todo el mundo pedía en Twitter que la que la presentaran ellos claro una vez que la han presentado pues ha sido como se ha desinflado pero porque presentar una gala así teniendo un humor tan particular como es tumor de Albacete que a todos nos encanta es muy difícil porque una gala no sólo los sketches de humor es el ritmo ese paso muchas cosas no entonces bueno quizá hay Fátima

Voz 1995 18:35 Carlos Boyero fue inesperadamente uno de los protagonistas esa noche que anticipaba lo que después pasó

Voz 22 18:41 además es seguir reivindicando llegue

Voz 15 18:44 otro concepto y la pareja con mi

Voz 22 18:48 ya no sois el tonto y el listo sino que que los dos sois tontos entonces esto

Voz 1995 18:56 muy moderno como los cuenta beba la gala estuvo muy marcada por la reivindicación constante de la mujer desde las palabras de Joaquín Reyes

Voz 5 19:04 vamos a ver de las cinco películas nominadas tres protagonizadas por mujeres erigidas por dos mujeres eh eh esperábais aquí una broma no os gira ojalá haya más películas dirigidas

Voz 1995 19:20 si en esa reivindicación resonaron con mucha prudencia estas palabras de Leticia Dolera

Voz 5 19:26 hay que luchar contra esto es Plane que ésta quedó claro lo que es pleno sí sí si me tomo notas feministas se está quedando la gala muy bien eh Ariño da muy bien bien gracias pero explícame las cosas que un campo de nabos feminista preciosos por estas palabras

Voz 1995 19:44 Letizia ha tenido que pedir disculpas porque eh no hacía no consideraban la posibilidad de mujeres con pene y hablaba Letizia dude de no a la generalización estamos en tiempos Pepa donde es nosotros lo vamos a hacer Seur en algún momento esta esta crónica vamos a meter la pata hay alguien nos llamara queriendo sin querer

Voz 1463 20:06 acabaremos presentando los Goya tu dice usted

Voz 1995 20:08 twitter sensibilización ese extraordinario ahora mismo

Voz 1463 20:12 sí es extraordinaria y es verdad que que hay que tener cuidado con el lenguaje es sobre todo de colectivos que siempre han estado de estigmatizados yo estoy de acuerdo el el problema con Leticia Dolera que no es un problema de ella es una frase que cualquiera hubiéramos dicho del campo de nabos es muy visual en una gala como los Goya decir bueno esto es un campo de nabos a mí no me parece que haya que ir contra Leticia Dolera evidentemente la frase sí que deja fuera a un tipo de mujer que no tiene genitales femeninos pero evidentemente también son mujeres pero bueno también hay que entender el contexto y el momento no y creo que Leticia Dolera ha hecho muy bien al al al explicar que sí que evidentemente pero es verdad que es una frase muy gráfica no

Voz 1995 20:50 Irán considera esa maldad pero es verdad que Twitter es una aparece la vida hay mucha gente le da más importancia pero diez en la gala de llegue el chiste del campo de nabos hacía referencia a los hombres que representaban esquí dirigía no pensé que a su vez invisibilizan a las mujeres que tienen pene el lenguaje es poder y está bien pararse a pensar en por qué decimos lo que decimos y luego hice gran después nuestra Henning salida no define nuestro genial

Voz 1463 21:14 totalmente muy muy muy Judith Butler y me gusta mucho pero pero es verdad pues eh tampoco era para entiendo no que pueda sentirse discriminado en esa en esa frase pero bueno hará una frase muy visual en una gala

Voz 1995 21:26 pero es que insisto la híper sensibilización de todos a la vez en fina que esto sea además difícil hubo algunas voces que se mostraron disconformes ya las una roja sobre las reivindicaciones porque aparte en la mirada la gran fiesta del cine regresa a la fiesta del cine que sirve para muchas cosas se vamos a escuchar por ejemplo Arturo Valls

Voz 1 21:47 es una noche para reivindicar

Voz 1995 21:49 mira yo creo que creo que no me gustan

Voz 23 21:54 que es hablará más de cine que hablamos de cine y en el caso de los problemas que tiene el cine no es una nueve parecer escaparate para para cambio para tratar otros temas gustaría hablar de las de las películas de de luego

Voz 12 22:09 los actores de trabajo de los actores de lo quizás de lo que cuesta

Voz 23 22:12 a producir una una película hoy en día en España pero no no marear con Otto con otros temas porque al final se desvirtúa un poco los mensajes Si el y los discursos creo que hay otros sitios para para reivindicar ese tipo de cosas

Voz 1995 22:26 pues estas eran las palabras de Arturo Valls y a partir de ahí pues muchos titulares no en ocasiones que desvirtúe demasiado lo que acaba de decir ustedes acaban de escuchar lo que dijo es muy importante que escucharla Arturo al muy buenos días

Voz 24 22:41 hola qué tal buenos días hola

Voz 18 22:44 tal vez ha vuelto a chaparrón cómo estás

Voz 24 22:50 pues eso porque lo haciendo haciendo caer las algo Daniel pues sí un poco triste poco triste con la con la situación porque ahora fíjate que no me había oído muy bueno había que matizar habría que matizar que hoy hablando de la respiración es en general y no y no de los obligaciones feministas por supuesto estoy totalmente a favor de los avances feministas de hecho y lo vamos a soy soy participo ellos en las dos producciones películas que producido en esta última la última de José Luis Cuerda tenemos seis mujeres al frente de equipos el Ministerio unos no da una una ayuda pues fomentar la igualdad de género sea no Pombo cada contactaría una mujer poderosa o por su género el talento considero que no tiene género hay mujeres que han habrá más dinero que que que pues hombre ese los mismos puestos caso de algunas actrices con lo cual que a partir de ahí lo que habría que el debate que hay que utilizarla Gaspar para reivindicar cosas en general de pasaba lo mismo cuando cuando como espectador veía la bajar los impuestos o hablábamos de la de la que no sea o para una para una vez que nos juntamos y celebramos un año definen tenemos que convertir la gala en ese altavoz reivindicativo yo me gustaría que no para para sobre todo para conquistar al público que lo tenemos ahí ahí o sea que sí sí sí sí chi todavía ese público más cuesta ganarlo cada vez que no juntamos va a hacer en un año de cine vamos a reivindicar cosas pues no no lo hace mucho por ya estamos ayudados con lupa no hacemos mucho favor pero claro hoy en día uno tiene que medir tanto las palabras y en fin estoy muy muy a favor de los avances feministas en este caso pero no de estos de estos recortes de libertad y ahí está falta de diálogo y iré debates no son lo que me entristece bastante con hablar de la falta de ética periodística de algunos medios que madre mía qué ganas de buscar el general polémicas

Voz 1995 25:00 hay que explica también pero hacen segundo el caos a la alfombra roja

Voz 1463 25:05 pues mira era una alfombra larguísima yo creo Arturo que más que otros años había muchísimos medios bueno nosotros estábamos como una lata de sardinas que al final ha saltamos la alfombra roja porque ya sabes cómo es María Guerra que don cordón policial y lo quita entonces es verdad que desde el principio hasta el final era la pregunta que es verdad Josep si te voy a decir una cosa sólo Arturo que te quiero muchísimo pero sigue una cosita te voy a decir cariño mío que es que es verdad que que el el problema de la el cine si tiene un problema si no hay muchos relatos de mujeres no entonces en este caso sí estaba más justificado el reivindicar que la mujer estuviera presente en el cine español porque sino que faltó una parte no que quizá pero es la pregunta que te hacen es la reivindicación efectivamente pues suele decía Toni buenos que la pregunta ya entrar con cualquier reivindicación veremos si pedimos es diferente no pero pero claro era un caos porque desde el principio hasta el fin al estábamos preguntando todos a actores actrices directores todo el que pasaba pues un poco por cómo podemos hacer que haya más mujeres en el cine es ahora la pregunta que hacíamos en la skate pero entiendo que había otros medios pues que a lo mejor preguntaban cosas más buscando el titular y el pinchazo no como decías entonces es verdad que hay pues hay puedes estar siempre perfecto y contestar siempre perfecto pero sí contra estas Ci en medios de comunicación que probablemente había más de cien cosas mejora al noventa y nueve pues pues se te va

Voz 24 26:26 sí sí sí está claro pero no crees que también es es que es una cuestión de vírica no sé si estos por yo creo que en la actualidad no hay un comité de de de pro tres o cadenas que dice no no no esta historia que quiere contar esta mujer no está está técnica de sonido no cosas yo creo que es una cuestión de que hay menos mujeres que dedica el que han decidido dedicarse al cine y por tanto una cuestión estadística llegan menos quiero decir o por lo más yo te digo la la lo que que lo o no es más desde explica al principio cosas que yo he contratado a directoras de producción ahí del estuario a parar no sea además montador ha el portero porque tienen que sea porque tienen un criterio al golpe mejor que el tipo aunque no no creo que sea una cuestión que se ponga trabas

Voz 1995 27:21 ha sido yo solamente dejan decirte que que quizá para que realmente se compense envíen no balance que la vida que el cine que es una representación de nuestra vida lo hemos comentado muchas veces si queremos analizar quiénes somos ahora dentro de unos años tendremos que ver las películas que estamos haciendo ahora entre veinte años será fantástico analizar es decir que estamos haciendo ahora para ver quiénes quiénes éramos con cierta perspectiva pero si hay que igualar Se trata de poner un esfuerzo y vencer sentir yo entiendo la sensibilidad no la hipersensibilidad con cada una de las palabras que algunas reacciones porque vienen los hechos como tú no

Voz 1463 27:48 claro

Voz 1995 27:48 pero sí entiendo que a lo mejor hay que empezar a compensar las cosas haciéndolo aposta vamos a intentar que esto sea de la manera correcta

Voz 24 27:56 sí sí sí pero pero tampoco habría que forzar no tiene por ejemplo teníamos que premiará a una mujer que ha hecho una peli peor sólo para para que haya paridad en unos premios la ya que fíjate el Códice de Bodegas año pasado contaré para ir a ver las cosas no se recuerdan son son cosas son trabajo maravilloso talentosos pero porque lo son no porque sea mujer hombre yo estoy claro yo es que soy cosas sí que a lo mejor para las que lamentablemente lamentablemente no no no están por eso insisto estoy nos apoya incondicionalmente a

Voz 1995 28:41 pero sobre esto que dice dices va a ser bueno escuchar también la opinión de Carla Simón que es una de esas mujeres que el sábado a juicio de Pepa no todo lo que merecía pero sí la obtuvo premio Carla Simón buenos días te vas dando con Arturo Valls de de de lo que ocurría el pasado el pasado sábado como la enhorabuena en primer lugar

Voz 25 29:02 muchas gracias bueno yo y mi lo viví muy contenta por lo que nos llevamos he ahí bueno pues cien pues sí pues se hizo un poco largo

Voz 1995 29:19 un poco sí tres horas y cuarto como visten Arturo

Voz 24 29:23 la ganar pues estupendo bueno Nabil de aquella manera porque esa ese paquete y la hoy es poco nervioso porque porque son mis amigos sí porque porque esa

Voz 18 29:33 en total

Voz 24 29:36 pero no a mí que me yo no soy objetivo porque estoy tan fácil que pero el que hay una adelante pinta de tres horas darle ritmo eso es bastante complicado

Voz 1995 29:48 tú dirías que si después de todo esto tú crees que ahora presentar los Goya estamos demás esto es demasiado reciente en el tiempo se volvió no presentar los Goya es el pum symbol español durante un rato

Voz 24 29:58 estoy totalmente del tú sabes que bueno me haya hablaba con por ejemplo que cuando se da da la noticia de que va a ser el bache a gente ya la criticaba no había empezado sabía siquiera la gala ya pero bueno porque esta pieza de Kiev

Voz 18 30:13 estoy muy triste esto esto linchamiento con que te toca el año que viene yo

Voz 24 30:22 fíjate que me apetecía un poco e incluso cuando están ahí todo esté siempre me ponía el reto con lo único que me quedó el chiste de del del francés y el director de Photo francés y que tengamos que estar hablando de esto de coco

Voz 1995 30:37 dice Arturo vamos a quedarnos con con Carla te agradecemos mucho vaya a ser nació nuestra llamada un abrazo grande gracias por por explicar qué es lo que querías hacer y cuál es la realidad de de de de tu vida Arturo muchísimas gracias

Voz 12 30:50 a vosotros a vosotros por darme la oportunidad un abrazo luego

Voz 1995 30:54 Carla ya cuántas veces de forma distinta distintas Se puede decir es Ci U mil novecientos noventa y tres

Voz 25 31:01 pues no lo sé porque es que esto lo tengo que ver aún porque me han dicho que lo de formas muy distintas pero imagino que eres la persona que comentaba la la las no

Voz 1463 31:11 sí creo que al principio pues A3 No no Chávez si esas grandes

Voz 1995 31:18 si la venta valenciano

Voz 1463 31:20 catalán acento castellano iban bombardeando pero bueno tú productora Valérie en un vídeo tampoco sabía decirlo

Voz 25 31:29 no sea el de pronunciar aquí bueno no pasa nada yo creo que es mejor que se que se llame por el título original en cualquier cosa

Voz 1995 31:39 bueno Carla lo cierto es que verano del noventa y tres estoy los tres una de las películas más sea de los Saboya es que se ha llevado más allá de de lo que esté de acuerdo no y ella cree que tu merecías más sin duda es difícil hacer algo y obtener más a cambio esta película forma parte ya de un paisaje emocional para ti para mucha gente donde lo que habéis obtenido

Voz 25 32:01 sin duda si estoy muy muy feliz de bueno para mí era un poco como cierre no lo de lo de los joyeros sea de días y recogíamos

Voz 26 32:12 te voy era como bueno pues su

Voz 25 32:15 este ramos de este este viaje maravilloso que estoy verano Iker sobre todo poder dejarlo de nuevo y la verdad es que bueno pues pues todo lo que no nos esperábamos y que Iker es muy fuerte

Voz 1995 32:32 esperamos toda la enhorabuena merecido ese ese vaya alguno más

Voz 18 32:35 por ese discurso que fue maravilloso de verdad

Voz 1995 32:39 es una guerra gracias

Voz 18 32:41 gracias a un trabajo en pre

Voz 1995 32:45 en todos los sentidos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 27 32:47 sí

Voz 1995 38:08 treinta y ocho minutos eh alguno de ustedes seguro seguro que está metido en un coche y es buen momento para conocer cuál es la situación en las carreteras de este país se dgt Alfonso Martínez muy conocidas

Voz 4 38:19 buenos días pues a esta hora continúa completamente cerrada la AP cincuenta y uno por cielo en ambas direcciones disponen como alternativa la antigua Nacional seis además la B6 está abierta tan solo dos el tramo del kilómetro cuarenta al sesenta en ambos sentidos el resto del sesenta al ciento diez continúa cerrada al tráfico y la AP sesenta y uno que también estaba cerrada ya la han reabierto hoy de momento no hay restricciones importantes viste puede circular con ella eso sí con mucha precaución en Burgos también está cortada la A uno en este caso por un accidente de tráfico en el kilómetro doscientos once sentido Madrid además está

Voz 2 38:53 es vida la circulación a camiones el A3

Voz 4 38:56 desde el kilómetro sesenta y siete en Madrid en Fuentidueña de Tajo hasta migran y ya en Cuenca en ambos sentidos tengan mucha precaución también se van a circular por esta tres la cual están llevando a esta hora en este mismo instante también eviten circular camiones entre Albacete y Valencia y Cuenca y Valencia en todas las vías de estos tramos si para terminar de es que el temporal de nieve está continúa complicando como mucho la circulación en total hay trescientas ochenta y dos carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país de ellos cincuenta y cinco que están cortados al tráfico y en ciento treinta y dos son necesarias las cadenas automáticos

Voz 41 39:29 no

Voz 1995 39:29 pues esta es la situación en este momento a las diez y treinta y nueve minutos una hora menos en Canarias insistimos en la prudencia extremen la prudencia por favor si el viaje no es faltar lo evite lo mejor que da gracias DGT volveremos a conocer y actualizar esa infracción dentro escritos por favor supone uno salgan si tienen que hacerlo por favor extremen la prudencia lucir los que se ha hablado mucho de los Goya pero de esto casi casi se ha hablado más

Voz 2 39:55 me encanta este nevando baje tenía que llevar hasta que no llegará por los tobillos a mi me gusta mucho de ver nevar porque hace mucho tiempo

Voz 1995 40:03 está nevando nieve nevada marino cuajó una gran nevada que inundó las redes sociales que es para lo eso y los gatos tan solo todas las cosas contamos la nieve por Palma sopor centímetros hay aviso podría veintidós provincias las provincias en las que no ha nevado son las menos tenemos al teléfono Jonathan Gómez Cantero que mató luego hoy presenta el tiempo en Castilla La Mancha y es un buen conocedor esos asuntos Jonathan muy buenos días

Voz 26 40:26 muy buenos días Toni decía decir

Voz 1995 40:28 Mónica López que es una extraordinaria profesional que me encanta que los planes salgan bien es decir habían acertado la previsión e este fin de semana el colectivo de meteorólogos sin climatológicos de España estáis de enhorabuena a Weiss triunfaba

Voz 26 40:43 sí podemos decir que hemos triunfado bastante pero también hay que decir que las tecnologías avanzan a muy buena velocidad y eso también nos permite muchas veces adelantarnos a esta situaciones de meteorología adversa pero es muy cierto que esta situación más ominoso tenía controlada desde hace unos días mis propios compañeros entre semana lo venían anunciando ir el sábado hicimos por ejemplo desde el tiempo de Castilla La Mancha Televisión un boletín especial y todo se ha ido cumpliendo tal cual estaba previsto

Voz 1995 41:08 vale que hemos leído esta mañana que la situación en España se va a mantener así durante durante unos días pero que en Europa se va a complicar mucho mucho el lugares como Inglaterra o los países escandinavos ahí sí que están en alerta e lo que tenemos aquí es una broma comparada con lo que se les viene encima

Voz 26 41:26 bueno siempre nuestra península por su ubicación geográfica estamos un poquito más al sur que por ejemplo Inglaterra o Francia y eso a nosotros nos deja siempre temperaturas un poquito más altas de las que suelen tener en estos países que por no obstante y por lo tanto nevadas también algo más débiles pese a ello esta situación que estamos teniendo estos días en España en toda la península deben hemos caracterizarlo como normal hay cosas que pese a que ocurran de vez en cuando siguen siendo normales en la estación de invierno esto que estamos teniendo en estos últimos días a fin de cuentas no deja de ser el más puro invierno pero en lo que va a pasar en otros países de Europa los próximos días sobre todo conocer las temperaturas que van a caer en picado nosotros tampoco nos vamos a librar Koke por ejemplo podríamos decir que el jueves por la mañana algunas zonas del interior peninsular como Molina de Aragón Sigüenza Teruel te pueden despertar con temperaturas que van a rondar los trece catorce incluso de los quince grados bajo cero así que desde luego parece ser unos hecha una ola de frío parece ser que sea una ola de frío en toda regla

Voz 12 42:25 no son tan tanto es muy parecido el pronóstico en los países del norte de Europa así que en eso estamos casi igual

Voz 26 42:31 sí claro lo único que nosotros vamos a tener que buscar esas temperaturas en puntos muy concretos de la península Molina de Aragón sabemos que es uno de los pueblos más fríos de toda España lo tenemos ubicado a buena altura muy alejado del mar también pasa lo mismo con Teruel con Sigüenza con hojas y por supuesto origen alturas como las que se puedan dar en el Pirineo de Lleida pues ahí es donde vamos a tener que buscar esos valores tan tan negativos pero bueno vamos a tener capitales de provincia como Madrid con dos tres grados bajo cero pero incluso Cuenca capital aquí barro para mi tierra a lo mejor lo vamos a tener a nueve grados bajo cero o sea que desde luego más goles sacar un buen abrigo para los próximo días

Voz 1995 43:09 vale hay bueno estamos comentando si quieren la actualización de la información la tienen conscientemente a través de Twitter de de la página de la Dirección General de Tráfico que está actualizando todas noticias constantemente es importante de que tengan claro que el tiempo y las carreteras no son buenos amigos en estos momentos hay un caos monumental en Barcelona con un gran atasco por la lluvia y la situación meteorológica es decir estos días más allá de la prohibición Isabel que va a hacer frío por lo menos pruebas hasta el miércoles creo no

Voz 26 43:39 no nos vamos a seguir más no podemos decir de forma generalizada en la península vamos a seguir más somos unos sofás marque por la noche con esta situación de nevadas a partir del miércoles las nevadas Bani remitiendo de la zona central de la península eso sí se van a mantener en la zona norte de la Cordillera Cantábrica pero ya lo qué va a pasar va a ser que las temperaturas Banif cayendo en picado porque llegará otra masa de aire ártica porque ya fumando varios consecutivas en los últimos días y otra más que todavía nos queda lo que pasa es que esta última va a venir sin lluvias por lo tanto no vamos a tener nieve sino que lo que vamos a tener va a ser una bajada muy brusca de las temperaturas pero sí desde luego podemos decir que con la nieve vamos a continuar hasta el miércoles a partir del miércoles el frío con mayúsculas

Voz 1995 44:20 pues eh abriga se todo lo que se me ocurre abriguen se Jonathan muchísimas gracias como siempre un placer Jonathan Cantero

Voz 26 44:28 un placer enorme un abrazo

Voz 1995 44:32 a ver tipos de denunciar públicamente las miles y miles de fotos nos hacemos que está nevando en Madrid se nos hacemos una foto la seguimos en donde me parece genial a vale en Jordania la ola de fotos me gusta porque la contradicción es la base misma de la felicidad tiene así que vamos a salir que propones vamos a hacer una foto ileso al Facebook se iba a titular nieva en Madrid de que si nieva en Sigüenza pero hay que poner nieve en Madrid Madrid es todo es noticia sin pero con caras un poco asustados qué fines la cosa que tenemos si es el error que cometemos una y otras veces tengan ustedes mucha precaución semana conducir temporal de nieve con mucho frío nos cuenta Jonathan que va a venir otra masa después así que abriguen se pueden eviten el coche vamos a hacer una pequeñísima bolsa nos vamos y tomamos esta Foz no venga venga vamos

Voz 42 46:06 ha habido Monica aferrado a Munillo acto y bomba Down puede tumbar rígido que hará que ya estoy aquí

Voz 20 47:00 más pequeño dijo

Voz 43 47:01 han Luchino dormido muy económica

Voz 44 47:13 colaboradores en Siria la gente sigue corriendo con tu para que no tengan que hacerlo ellos el dieciocho de febrero corre por Siria información e inscripciones en que reportaría punto RG y tíquets por punto es gracias ATI seguimos

Voz 30 47:34 todavía no conoce la aplicación de la Cadena SER eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad

Voz 2 47:41 vayas donde vayas saludamos a los oyentes

Voz 30 47:43 adiós Sevilla puede seguir tu programa favorito

Voz 2 47:46 buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha sumado por fin guardar los audios que te gusten crear tus listas cuanto peor mejor para todos cuanto peor mejor recibir

Voz 30 47:57 típica acciones las que p trescientos

Voz 45 47:59 el titular La para que funcione solo

Voz 1995 51:37 el doctor vamos a hablar de música pero antes el doctor Jaume Rosell muy buenos días o la has podido usted llegar al estudio pero