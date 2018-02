Hoy por Hoy (05/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 el

son las once de las diez en Canarias

Voz 0202 00:14 la nieve complican la circulación en cientos de carreteras decenas de ellas están cortadas algunas de la vía principal nueva conexión con la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez adelante

Voz 4 00:26 buenos días pues hasta ahora está cerrada completamente la AP cincuenta y uno por hielo en ambas direcciones disponen como alternativa la antigua Nacional es la AP seis que también estaba cerrada por completo han abierto desde el kilómetro cuarenta al sesenta el resto del sesenta al ciento diez continúa cortada al tráfico la AP cincuenta y uno seis becerrada como decía en ambas direcciones así que tengan mucha precaución se iban a circular intentar hacerlo por ella ya saben que tienen como alternativa la Nacional VI en Burgos se ha cortado la uno por un accidente en el kilómetro doscientos once sentido Madrid y además está prohibida la circulación a camiones articulados en la A3 desde el kilómetro sesenta y siete en Madrid en Fuentidueña de Tajo hasta England ella en Cuenca en ambas direcciones eviten también circular con camiones entre Albacete y Valencia y Cuenca y Valencia ya que la carretera está bastante complicada debido al temporal de nieve por último decir que en total hay trescientos ochenta y cinco carreteras y puertos de montaña afectadas en todo el país de ellos hay cincuenta y cinco cortados al tráfico y en ciento treinta y dos son necesarias las cadenas este

Voz 0202 01:25 temporal mantiene atrapados a cientos de vehículos en un túnel de acceso a los Pirineos algunos han tenido que pasar la noche allí hasta esa zona se ha desplazado a un compañero de Radio Barcelona Aitor Álvarez cuéntanos

Voz 5 01:36 Nos días pues aquí en el acceso al túnel del Cadí no para de nevar intensamente los Mossos d'Esquadra no dejan pasar a ningún coche que no lleve cadenas y eso provoca largas colas porque además incluso los que avanzan lo hacen muy despacio algunos de estos vehículos han tenido que pasar aquí la noche como decías por no ir suficientemente equipados para la nieve pero poco a poco van

Voz 1995 01:55 volviendo a marcharse en dirección a Barcelona porque les

Voz 5 01:58 han proporcionado cadenas La nieve no para pero la situación es mejor que la de anoche el motivo es que la operación retorno de los esquiadores del fin de semana pues ya pasó fue ayer y hoy los coches que pasan por aquí lo hacen porque no tienen más remedio iban más equipados hoy sí han hecho caso a las indicaciones de los grandes

Voz 0202 02:16 el juicio contra el único yihadista que sigue con vida tras los atentados de París en los que murieron ciento treinta personas se celebra hoy en Bruselas la gran incógnita es saber si Salah Abdeslam contestará al tribunal hasta ahora negado a colaborar con la Justicia siguiendo esa vista oral se encuentra Griselda Pastor

Voz 0738 02:33 cosas Beslán está empezando a hablar aunque ha comenzado diciendo que no quiere responder a las preguntas de la juez que le insiste recordándole que él personalmente ha solicitado venir desde Francia hasta aquí para asistir a este juicio estoy aquí ha dicho porque acusan ya está estoy aquí eso es lo que acaba de reafirmar poco más porque el proceso ha empezado sin que aceptara ni tan siquiera responder a las preguntas sobre su en que irá a las primeras preguntas su amigo Ayari un tunecino que nunca vivido en Bélgica pero que fue detenido junto a él a río demoren va ligado de momento a pronunciarse sobre su opinión sobre los atentados en suelo europeo asegurando que éste era un tema del que hablaría en otro juicio

y tres diez y tres en Canarias

Voz 2 03:21 carriles el Madrid París abierto ya el tramo

Voz 1275 03:24 hemos cerrado de la AP seis que afectaba a la comunidad se puede circular sin restricciones entre kilómetro cuarenta sesenta en ambos sentidos en la A3 está prohibida la circulación de camiones desde Fuentidueña de Tajo hasta Honrubia en Cuenca nieva en varios tramos de la M40 Nieva también hasta ahora en la capital el Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar el transporte público para moverse por la ciudad la red de Cercanías suma hoy una nueva estación cuya construcción comenzó hace cuatro años la de Mirasierra Paco de Lucía se acaba de inaugurar aunque hasta mañana no va a entrar en funcionamiento Borja Quintana buenos días

Voz 6 03:52 buenos días la brasa así esa es la estación empezar a funcionar a partir de mañana la inauguración acudir al ministro de Fomento que ha recordado que esta para licitar las obras de mejora de accesibilidad de la estación de Atocha y que se renovarán hasta dos mil veinticinco el sesenta por ciento de los trenes el ministro de Fomento también ha asegurado que Madrid cumple en un noventa y seis por ciento los índices de puntualidad y que el plan de actuación sobre toda la res se presentará en marzo la estación entra dentro de las líneas C3 seis siete ocho y dará cobertura a alrededor de quinientos mil usuarios

Voz 1275 04:22 los trabajadores de la empresa de autobuses Avanza se reúnen esta mañana también esta tarde en asamblea para decidir si ratifican el acuerdo alcanzado entre la compañía y el comité de empresa para poner fin a los paros que comenzaron en octubre y que afectan a las rutas que cubren entre una veintena de municipios del sur con la capital los sindicatos creen que es un acuerdo positivo y una cosa más esta madrugada se ha registrado un leve terremoto con epicentro

Voz 7 04:43 en Majadahonda de apenas dos grados en las

Voz 1275 04:45 para de Richter ha durado entre cuatro y cinco segundos Irán medido la estación del Valle de los Caídos apenas

Voz 8 04:50 se ha dejado notar dos grados tenemos a esta hora en la Gran Vía

más información en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 3 08:38 el visto sólo comiendo me me siento feliz yo me siento muy feliz comiendo de lisiados y aquí en Madrid

Voz 7 08:47 en España soy muy feliz

Voz 1995 08:50 yo vamos a hablar con el dueño del local donde ayer comieron Metalica cochinillo entre otras acreedores decidió hacer la mejor banda de rock de la historia que que pueden acudir bueno pueden hacer que los mejores y desde el mundo vaya a su casa para ellos bueno si detectan enseguida vamos a mandar el sitio de la Sagrera donde ayer estuvieron apretándose por quienes comer cuando uno va con cochinillo para comer y lo hace con las manos esos apretarse un cochinillo en un sitio alucinante en el centro de Madrid bueno en este prueba debe saber que somos muy fans de Jorge Drexler

Voz 15 09:22 el diario

Voz 7 09:25 todo eso

Voz 15 09:28 no

Voz 17 09:33 equipos

Voz 7 09:35 yo sigo viva Siglo sigue tenemos

Voz 1995 09:38 parte de nuestro amor por la comida tenemos algo más en común entre

Voz 7 09:40 no os gusta mujeres sí como no

Voz 13 09:44 bueno yo no te gusta si no te gusta este es porque tienes porque me he pasado decidida estas mal estamos

Voz 1995 09:53 mal pero hay gente que te puede ayudar como él mismo Becker te puede ayudar a que si una charla con Jorge Drexler de nada

Voz 7 10:03 creo puntero una persona así ser divino de verdad yo lo quiero mucho miedo o ser muchísimo más de de muchísimos años atrás así

Voz 17 10:15 he podido cantar el salvavidas de hielo

Voz 7 10:19 lo fue fue un momento que a mí me dio una pena porque salí del estudio escuchara canción bueno me solté a llorar como toda buena así o pues yo me perdone perdone es que esto ha sido muy emocionante para mí imagínate cantar con él así en directo esos momentos son son mágicos es como que te encuentras con

Voz 3 10:45 alguien en otro espacio mágico que lo más bonito de esto es cantar con con otros artistas incluso con gente que admiro mucho no

Voz 7 10:56 es de unión es de de despertar es que es una cosa como casi casi espiritual es una cosa inexplicable que bueno él estaba en su estudio le tenía muy poquito tiempo para hacer esto porque estaba llegando de no sé dónde me iba a no sé dónde

Voz 3 11:13 no recuerdo pero entonces

Voz 7 11:16 enseguida si rapidísimo al estudio pasamos empezamos a darle vueltas a la canción y al final acabamos haciendo todo me porque había hemos repasado y creo pero que de una cosa

Voz 1995 11:27 entre esas que pasa que te estoy oyendo las dejó me está empezando a caer mal Jorge Drexler canta fenomenal es un gran compositor vendíamos habla fenómeno es médico con lo cual podría salvar Telavit podría lo mismo emocionante que salvarle la vida esta empresa los demás que Jorge por Dios todo por favor vamos a hablar de musas que vamos a hablar de musas dejemos de hablar porque voy a acabar cabreado con Juan de musas volumen II

Voz 8 11:59 qué maravilla es una maravilla que pereció subió política antes con hablamos de presente pasado y futuro títulos representas todo graves

Voz 7 12:18 sí la verdad mira nosotros no sabíamos lo impactante que iba a resultar esta experiencia que queríamos desde un principio con los productores con los masculinos la la intensión de este disco es un reto para mí porque significaba grabarlo todo en vivo en el estudio juntos yo que había agravado de esa manera entonces estuvimos ensayando practicando las canciones eventualmente Nos dimos cuenta que teníamos que practicar esto en público aunque fuera un público muy reducido de manera acústica para poder en romper el hielo de lo que esto implica no de tocar el tema Side una de principio a fin entonces el primer concierto que dimos de esta serie de conciertos fue para Mi abuela con mi familia y eso fue muy intimidante para mí porque tenía a los míos ahí a un metro de distancia después de eso hicimos un concierto para de muertos en casa y la condición porque todos tenían que ir vestidos de Katrina entonces es súper bonito porque mis amigos y gente muy cercana todos trinos Katrina el uno de esos conciertos de esta serie de conciertos que hicimos fue esto que hicimos en el asilo eventualmente dijimos porque vamos a un asilo iraquí y cantamos lo grabamos y a lo mejor esto podríamos mete usarlo como contenido y cuando ya llegamos ahí lo llevamos a la práctica fue realmente impactante porque nos dimos cuenta que pues estábamos llenando de de música y de calor un espacio muy grande muy vacío e que cobija gente que que viven Soledad también y que y que ahí estábamos nosotros una canción como esta no sí tocamos mucho más música pero al final elegimos esta canción para sudar la el visón

Voz 1995 14:12 curioso que dices que además tiene muchas muchas aristas son grandes espacios de soledad compartida mucha gente que comparte su soledad su soledad poco más fíjate que en Inglaterra donde vas a presenta el disco que nos tienes que aclarar porque vas a presentar el disco en Londres a gente insensible no sabe de lo que estamos hablando probablemente pero ahí ya han puesto en marcha un ministerio contra la soledad en España ya hay diversas iniciativas en Galicia hoy conocíamos a través del país una iniciativa contra la soledad empezamos a tener un un grave problema tenemos teléfonos móviles con los que hacernos fotos en las nevadas a compartir Estados naturales pero en el fondo demostraría nuestra nuestra soledad que se aplaca crean ni con la música sí que sería es como un gran agente contra la soledad de todo estoy de mucho más vamos a hablar con con Natalia en unos segundos por encima en los Oscar hay una canción en la que tú cantas Gil digieren Coco en Coco Sundance peliculón bueno hiciera seguimos dando cuando ha traído a Cannes

Voz 8 18:34 recuerda Merrill dicha aquel día de lo

Voz 2 18:38 los Oscar se dice en plural os Oscares los Oscars llena de había cada vez tiene esa trazó desde el corazón de esta canción porque está nominada como Mejor canción original

Voz 7 18:50 de qué padre no pues estar ahí no lo sé todavía ha sido como un tema recurrente en todas las

Voz 1995 18:57 interés pero verbalmente no está en confirmada Pirlo estará posibilidad pero todavía no sabemos pues me quedarían estuvieras ahí tú que os dieron el Oscar que Guillermo del Toro arrasara Tiki ese mensaje a los gringos cuando lo del muro dices vale está bien tumbar el muro el más alto que era pueden poner Mora

Voz 7 19:17 quedan qué lástima por el desperdicio de material

Voz 1995 19:19 a él lo que quiera ocupar

Voz 7 19:22 en ese muro porque estamos cada vez estamos más

Voz 1995 19:26 hay más presentes de una forma culturalmente además vivir yo si fuese entiendo el miedo que puede suponer cuando bien al abordaje una cultura como la latina como la mexicana que llega a Estados Unidos desde hace mucho tiempo y empieza a tomar protagonismo serio de manera que se hace justicia fue en cierta medida yo entiendo asumido

Voz 7 19:45 pues es terribles son de esas cosas que dices ya en la historia de la humanidad hemos hecho cosas terribles y tan tontas sería una de tantas que entonces pero lo que yo veo como bueno con proyectos como este la película de coco a mí lo que me dio mucho gusto de ver una película como ésta fue ver de qué manera y con qué respecto a todo el equipo de Pixar trato una tradición hermosa bellísima una de las más bonitos que tenemos y cómo la llevó a la pantalla grande sea realmente es maravilloso si no sé cuánta gente de la que nos esté escuchando ha podido ver esta película pero sí pueden hacerlo realmente no exagera la película en la forma en la que lo llevamos esta tradición de celebrar el Día de Muertos entonces pues es bellísimo bellísimo que que lo hayan

Voz 1995 20:44 yo la gran demostración de que solamente así se puede celebrar la vida siendo conscientes

Voz 13 20:49 si se va termina tantas cosas que no sirve

Voz 1995 20:57 han vuelto pone cada cosa en su sitio deberá de importancia relevancia porque este es es es la pero tendremos aquí una una frase tan española no tiene que es para ese viaje no hacían falta estas alforjas lo que tiene que ver con precisamente que para ese viaje ya sabemos lo que que lleva las orcas bueno desdeñosa en este musas dos aparece una interpretación alucinante de un clásico que enseguida nosotros contar

Voz 8 21:21 porque conoces testarazo

Voz 11 21:24 eh

Voz 8 21:37 y donde estas canciones

Voz 7 21:40 bueno esta belleza de canción la conocí gracias a Eugenia León es una cantante a quien admiro muchísimo mexicana ella que me invitó a cantar esta canción cuando me tocó dar un pequeño una pequeña gira en tributo a Chavela Vargas centros está ya estaban los jacobinos que fueron músicos de Chavela Vargas durante diez años hija Eugenia estaba ahí me invitó a cantar estas canciones sí las haber cantado esta canción fue como el enamoramiento con los marinos y con esta música Rosa fue fue una de las semillas de este proyecto

Voz 1995 22:22 decanos quiénes son los marinos

Voz 7 22:25 son dos señores son Miguel Peña y Juan Carlos Allende son dos guitarristas de guitarra clásica y tradicional también porque ellos han han a lo largo de la música les ha tocado acompañar músicos desde José José Jorge Negrete José Alfredo Jiménez Juan Gabriel Eugenia León y Tania Libertad en fin han acompañado muchísimos músicos intérpretes en la historia de la música de México entonces pues para mí los señores son como una leyenda de la música en vida yo yo los conocí los escucha tocar sus guitarras dirige quiero trabajar con estos señores en algún momento de mi carrera hace dos años decidir hacer este proyecto con ellos justo para aprovecharlos al máximo

Voz 1995 23:21 pero alguno esta gente los masculinos acompañarían algunos a otros los perseguiría claro ahí también todo el mundo de la música ha habido grandes y extraordinarios músicos que nos han dejado grandes muestras como hay una corriente que nos lleva a pensar que algo está pasando algo bueno está pasando en México por tenemos tres ejemplos maravillosos de tres mujeres e muy de vanguardia con un peso extraordinario y con un conocimiento extraordinario de la tradición por ejemplo en México encontramos a Julieta Venegas

Voz 31 23:57 menos

Voz 1995 23:59 Cariñena

Voz 8 24:05 Carla Morrison

Voz 32 24:07 eh

Voz 1995 24:10 qué hacer este ejemplo

Voz 8 24:11 con tipos mexicanos con cantantes mexicanos no me salen las cuentas algo está ocurriendo México con con la mujer estáis tomando el poder y los estoy yendo a quien los hace falta

Voz 7 24:21 sí ese es muy interesante lo que está pasando en México hay hay mucha escena musical Ia vemos muchas mujeres altísimas todas talento Sisi más y eso me llena de mucho orgullo

Voz 1995 24:35 si tiene algo que ver claro la evolución de de un de un músico que que suele ser siempre profundo hay con la oportunidad base dejar por todo el mundo con con una idea clara de lo que está pasando no solamente de dónde viene sino muchos otros de la Talia de hoy a la Natalia de del grupo Twist desde aquí cuando besar a los vídeos del grupo el año 2000E hace ya ya un tiempo tú cuando ves a esta Natalia Alarcón si así es de extras Hoyo sumamos Hoyo Sagrario te reconoces sí sí

Voz 7 25:12 mira ahora este porque tuve que preparar una charla para un grupo de emprendedores se hablando de mis procesos creativos no de cómo ha sido mi trayectoria entonces me di cuenta de algo que que que realmente es mi esencia que es la búsqueda constante sigo siendo la misma realmente cuando estaba yo en twist entre catorce años tengo treinta y cuatro años estaba constantemente en la búsqueda de de explorar y siempre me aventuré siempre y cuando yo estuve en estoy grupo estuve como tres años eventualmente dije eso no es para mí pero para nada no beba porque realmente no había un encuentro con la música de la manera en la que yo quería pues bueno pero lo probé entonces la vida de

Voz 1995 26:06 el italiano no puedo decir yo tuve un grupo infantil de éxito dio no yo no lo puedo decir por ejemplo digo me encantaría decirle quería pero no llegó con catorce años la verdad

Voz 7 26:17 a ese grupo era era mi sueño ese momento os el momento en el que yo me quede en la audición yo pegar brincos en la sala de mi casa idioma lloraba decía no sé que enseñan en que nos metimos pero pero yo estaba muy contenta y me dio muchas tablas las la verdad como si ya no que ya no ya no sé si podría ser diez segundos de la coreografía

Voz 1995 26:45 acaba de alguno de los las coreografías entonces con los músicos alguna era fíjate es bueno Natalia ejemplifica muy bien este tema hasta la raíz es un camino fantástico y es el del futuro y el pasado vez convirtiendo en presente Itu conocimiento del repertorio musical latinoamericano imagino que con los marinos compartiría una lista en Spotify de canciones algo así verdad

Voz 7 27:14 sí bueno de hecho eso es es una anécdota muy linda porque en algún punto les dije bueno vamos a hacer una una Play irnos la pasamos por Whatsapp en Spotify los dos me cada vez menos todos doblan que censo entonces ahí yo me di cuenta de que iba a empezar un proyecto donde habría un choque generacional muy interesante y entonces pues no había manera de escuchar Spotify las canciones realmente con ellos fue escuchar discos vinilos o casetes que ellos llevaron y que compartimos ahí y la lista de Spotify es escuchaba con ellos presentes no había como de la manos

Voz 1995 28:02 al otro lado escuchas

Voz 7 28:04 hoy fallara más bien con con Gustavo Guerrero uno de los productores cosecha Lara con gente de mi equipo también de management que los invite como a aportar canciones eventualmente teníamos como más es cien cincuenta temas para para seleccionar esa lista están mi Spotify son la lista maravillosa es un recorrido muy por década mientras más escuchábamos más música podríamos descubrir in fue muy difícil hacer la selección por lo mismo

Voz 1995 28:36 si las casetes unas casetes en las

Voz 8 28:38 Hervás

Voz 1995 28:39 bueno eran celos va a Corinna

Voz 7 28:42 finalmente o discos de ellos traía nuestra

Voz 1995 28:45 hacer el doble Tina grabarla de caseta caset

Voz 7 28:49 así yo empecé mis demos pues claro

Voz 13 28:52 lo bueno sonaba y al fondo una propuesta músico

Voz 1995 28:58 los antiguos los que también empieza a Raspall hay llegada a ese al maravilloso bueno en cada está de gira en nuestro país en Barcelona en Madrid Ferrol sólo quedan entradas para para Ferrol es un verdadero placer pocos días conoce a una estrella de la música que va a estar presente de una forma muy notable seguro los Oscar que viene damas de hacer una propuesta que va a presentar el disco lo presenta el día nueve en Londres

Voz 7 29:23 día nueve en así es como vamos a comenzar este este pequeño pero intenso que tenemos por Europa que arrancamos el Londres el nueve Nos vamos para París venir a Madrid Barcelona Coruña terminamos ya no somos para México para continuar por qué Londres bueno realmente este tú lo venimos preparando desde desde hace mucho coincidió con una fecha que la que era en México nos propuso para librar al disco que fue el nueve de febrero purista

Voz 1995 29:54 Nos en lo que ustedes imaginan

Voz 7 29:56 de cancelar un concierto en Londres sería

Voz 23 29:59 terrible porque este aparte tenemos eh

Voz 7 30:02 un soldado Londres tíos rarísimo para mí porque no lo habría imaginado jamás eso sí se salió totalmente de mi imaginación

Voz 1995 30:12 que venderlo todo todo vendido

Voz 7 30:15 pero yo sé que va a haber mucha gente latina mucha gente mejicana y seguramente gente que será la primera vez que me escuchan y que él ni siquiera hablan en español es muy bonito poder llevar esta música para para todos ellos

Voz 1995 30:30 las musas volumen dos Natale acerca de que está a punto de pulga el día nueve un nuevo paso en su camino de exploración y homenaje porque no solamente explorar nuevos territorios sino que estás haciendo un homenaje maravilloso Natalia un verdadero placer igualmente Lotte luego te digo los frente Metalica

Voz 8 30:45 por favor ilícito

Voz 11 30:59 así

Voz 8 31:30 hoy por hoy Toni Garrido

Voz 7 37:35 pues no para nada no debería porque su origen no estuvo en España la razón del nombre es periodística Emilio de esa guerra que estaba siendo devastadora los diarios europeos no informaron sobre la gripe para no desmoralizar aún más a la población como España era un país neutral fue aquí donde la prensa habló de la epidemia antes más ampliamente la censura que existía los países en guerra así que por contarlo nos quedamos con el sambenito de la peor pandemia de la historia fíjate las cifras se habla de diecisiete millones de muertos en la Primera Guerra Mundial de más de cuarenta millones por la gripe española

Voz 1995 38:05 no están nada mal estaría entonado un tres por ciento de la población mundial que has tenido acceso has podido hablar con el último superviviente español de esta pandemia un personaje histórico pues la verdad es que sí

Voz 7 38:20 tiene ciento tres años el se llama José al Peña es un asturiano no sólo sobrevivió la peor pandemia que ha vivido la humanidad sino que después de eso pues ha visto pasar tres reinados una república dos dictaduras y una democracia

Voz 1995 38:33 pues podemos escucharlo

Voz 7 38:35 eso escucharlo la verdad es que todavía conserva algunos recuerdos le falla el oído pero no la memoria José Avial guardo una imagen de la época

Voz 48 38:44 veía los entierros pasar desde casa

Voz 40 38:48 o taparon totalmente

Voz 48 38:50 lo los cristales inmóvil arraigada

Voz 49 38:55 pues hombre para

Voz 3 38:56 tener ciento tres años no no lo parece si si no parece para nada se le oye muy bien está muy bien

Voz 7 39:02 porque fíjate que a la pregunta de cómo se encuentra con esos ciento tres responde lo que con muchos menos años a todos nos gustaría poder decir

Voz 49 39:10 yo también me siento un dolor no lo descarto quitar un futuro tenga

Voz 8 39:18 algún tipo de dolor vamos a la

Voz 1995 39:21 la pandemia como sabes Atos pues mira dicen que el origen

Voz 7 39:24 estuvo en un cuartel militar de Kansas Estados Unidos Ike de ahí pasó a Francia con las tropas enviadas para combatir con los aliados os podéis imaginar que a partir de ahí la expansión del virus fue fácil y rápida

Voz 1995 39:36 pues en fin cien años eh que tienen Josep gracias Sonia y nos gustaría también analizar todo esto con Javier Gregori que es el hombre de la ciencia de la Cadena SER Javier muy buenas ideas y sería posible que se remitirá una pandemia así en nuestros días pues si yo no lo quiera asustar a nadie siguiendo los científicos mira la OMS la organización mundial

Voz 0882 39:58 la salud que ya la montó hace unos años pues calcula que las pandemias de gripe como la gripe española puede no ocurrir tres veces cada cien años de hecho los datos les dan la razón porque aunque no nos acordemos hubo una pandemia de gripe en mil novecientos cincuenta y siete con dos millones de muertes IES repitió Trapa

Voz 14 40:18 de mía de gripe menos grave que la gripe

Voz 0882 40:21 española en mil novecientos sesenta y ocho con un millón de muertes además las dos fueron especialmente duras en en en Asia la gran pregunta a la pregunta del millón sería puede volver a repetirse una pandemia como esta de la gripe española que el virus se llamaba H I N uno que además era un virus del tipo ah pues lo hemos hecho o no de las personas que más saben de esto en España una investigadora del CSIC se llama Amelia Nieto del Centro Nacional de Biotecnología

Voz 50 40:48 perfectamente se podría producir depende insisto de la composición del nuevo virus que se genere puede ser muy patogénicos patogeneceidad media o leve depende del del de la composición que finalmente tenga el nuevo virus

Voz 0882 41:04 cosa que no se puede repetir pero no sería igual de devastador a estas la buena noticia no por qué porque entonces se produjo cuarenta millones de muertos cincuenta hay incluso a autores clavando de cien millones de muertos pero la buena noticia es que hoy no

Voz 14 41:18 hay una guerra mundial

Voz 0882 41:21 no hay vacunas que unos podríamos adelantar a esta pandemia también hay antivirales aunque tendrían que los antivirales sólo funcionan en los primeros tres días es decir que habría que actuar pronto pero otra gran noticias que ahora estamos comemos mucho mejor que nuestros abuelos de hace cien años esto es lo que dice la investigadora

Voz 50 41:39 la población está digamos mucho más saludable las condiciones higiénicas son mucho mejores entonces aunque hubiera una pandemia grave claro que podría producir bastantes muertos

Voz 0882 41:50 desde luego en ningún caso esa esa proporción pero para estar preparado Toni que hay que hacer pues conocer al enemigo lo máximo posible entonces un científico español que trabaja

Voz 1995 42:02 estamos porque creo que está dejando preocupados casi

Voz 0882 42:05 no quiero preocupar a nadie ahora mismo un científico español que trabaja en Estados Unidos reconstruyó hace trece años el genoma del virus de la gripe española además se aislado también este virus de un cadáver en Alaska que se conservó gracias al frío en en buenas condiciones no Ia además tampoco queremos asustar pero hay un unos científicos que han logrado crear en plan doctor Frankenstein en un laboratorio un nuevo virus de la gripe que podría ser letal de hecho es letal en en animales ya sea aprobado la buena noticia es que estos virus están súper controlados en laboratorios altísima seguridad con lo cual no se van a escapar no para que se hace esto para que jugamos con esto pues para conocer al enemigo para ver cómo puede actuar para estar preparados si de forma natural el virus de la gripe volviera a mostrar de una manera tan patogénicos como ocurrió en mil novecientos dieciocho escuchamos otra vez a Amelia Nieto sobre estos nuevos virus que ya están preparados pero que están digamos en cámaras de seguridad

Voz 50 43:06 si hay un virus creado que efectivamente si uno lo soltara daría podría dar origen eso y entonces sabes que el animal es decir es muy activo pero entre el modelo animal y los seres humanos hay kilómetros de distancia entonces podría resultar más patogénicos

Voz 7 43:23 com pues a lo mejor

Voz 2 43:25 preparados cien años después

Voz 1995 43:28 bueno está bien el riesgo es menor por nuestra alimentación por los cambios porque conocimos vincular enemigo pero que no eliminado completamente el riesgo cien años después habla también de de lo lento que es esta esta guerra está es se cuece lento Javier Sonia muchísimas gracias cien años se cumple de la mal llamada a la porque nos llama la gripe de dónde viene o la gripe sueca bueno me viene de Kansas donde digo once y cuarenta y cuatro minutos una hora menos en Canarias

Voz 11 44:02 eh no

Voz 1995 51:01 el sábado pasado nueve y cuarto de la noche en el Palacio de los Deportes ahora Wizink Center casi diecisiete mil personas corearon esto

Voz 2 51:20 el gol de Ennio Morricone

Voz 1995 51:23 que Mittal y que acostumbra Bill todas sus actuaciones vivió desde hace décadas la banda norteamericana una leyenda del meta al ofrece un espectacular concierto en Madrid con el que fulminado en los récord de asistencia y esa noche además están se repite sin embargo este comienzo habría muchas expectativas no fue ni mucho menos el momento más cerrado de concierto gran show metálica empezó a rendir tributo a una de las grandes van a una de las grandes bandas de la música de este país escuchen ustedes este es el sonido en directo de un clásico del genio español

Voz 62 52:12 Metallica empezó a caer

Voz 2 52:14 estar vamos muy bien Paco lagunas el guitarrista Paco buenos días muy buenos días muy buena perdidas ni placer poder hablar contigo estás además aislado no hasta no

Voz 40 52:30 bueno sí está nevando de la mañana de nieve por aquí están las quitanieves intentando bueno desalojar un poco las cabeceras y demás pero muy bonito todo pero muy complicado para para coger el coche

Voz 1995 52:45 sí eso que cuando en otros países están más acostumbrados de la imagen bucólica de la nieve quizá pierde algo de este bucólico cuando quieres ir algún sitio esta gente que todavía o que esta noche ha pasado la noche atrapadas bueno vamos a lo a lo importante Paco el pasado sábado a las once de la noche Metalica empieza a cantar uno de nuestros temas más conocidos como homenaje a vosotros imagino que pocas cosas más pueden pedir uno que se dedica a la música y que hace canciones para emocionar

Voz 40 53:14 fue increíble con unos llaman muchos amigos y demás oye ya habían hablar con vosotros os algo digo pues hemos sido de los primeros sorprendidos imágenes de Doña es un orgullo tremendo que una banda a la que nosotros por supuesto que miramos una banda que es número uno a nivel mundial de repente a una una canción tuya es es una pasada eso me decían los amigos dejo de Paco cuando tú compusiste es esta canción INTA días joven allí en Vallecas imaginadas alguna vez iba a pasar algo así digo pues nunca es para mí como un total algo y algo increíble que una banda tan grande a daba una versión de la canción

Voz 1995 53:54 no sabíais nada Paco

Voz 40 53:56 nada nada yo me enteré pues eso porque me llaman por teléfono diez las redes y demás no principió con algún vídeo que vi que la calidad de sonido era muy allá pues todavía dudaba era un tipo de montaje o si aquello era era algo ya comprobé que efectivamente sea lo hicieron dijo algo increíble pero un su viejo así reconozca tu trabajo

Voz 1995 54:21 empezasteis los dos por cierto metálica hay obús en el año ochenta y uno así que

Voz 40 54:26 pues ahora no somos coetáneos una vida ya una larga trayectoria yo pues bueno igual ellos tendrían deferencia el bajista que tiró a la banda que Sober Trujillo que es origen mexicano pues bueno igual también igual por el pues puede haber tenido referencias de la banda nosotros también hemos hecho algo en Estados de hecho terminamos en diciembre la ese año pasado y estudió son Los Angeles Houston Chicago luego fuimos para Sudamérica allí también tenemos bastante público sobro todo hispano pero bueno también hay algunas lo bueno pero aún así tenía una sorpresa y una subida dormido

Voz 1995 55:07 anoche repiten en Madrid vais a estar ahí esta noche

Voz 40 55:09 pues no podemos tornillos donde había que está esto tan complicado a no hubiera las gustado estar pero no va a poder ser hay amigos nuestros que estarán por ahí bueno ya ya comentarán no sé si repetirá no no igual un desde ayer puntual de él del primer concierto ahí está teniendo una repercusión Toni increíble nosotros estamos trabajando ahora en el nuevo disco dentro de unas semanas íbamos en una de las de videoclub ya me debo saber hacer fusión que está teniendo esto

Voz 1995 55:39 bueno poder Isabel vosotros ahora vuestro homenaje a Metallica dijo

Voz 3 55:43 yo pago ahora tiene que poner dos casos

Voz 1995 55:45 días en vuestro conciertos

Voz 40 55:48 pues pues tenemos que corresponde les de alguna manera lo que sí hemos hecho a través de nuestra página en nuestras redes oficiales por supuesto darles las gracias porque han robado muchísimo ahí bueno eso no podía faltar no he de agradecerles el detalle que han tenido con nosotros y bueno las canciones ellos tiene unas canciones que son buenísimas encima en nuestra honda somos una os Samira metálica de Metallica total

Voz 1995 56:17 yo sé que esto no es lo importante vago pero esto en derechos de autor se cobra de alguna manera a Liga compense económicamente agotada

Voz 40 56:25 bueno la verdad es que nunca hemos pensado en en eso ya con simplemente con una de estas sanciones es algo en fin que no se puede pagar con dinero entonces pues no lo sé normalmente cuando hace es los conciertos pues a autores se mandan las canciones que ha o no pero vamos que en eso no no no pensamos es sea el valor más grandes que haya una canción nuestra porque eso es hacerlo si tienes acceso a una banda así Illes comentas por iniciativa propia