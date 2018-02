Hoy por Hoy (05/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1995 00:04 hoy por hoy Hora luce implicada en las carreteras treinta muertos muy buenos

Voz 1018 00:09 cada qué tal buenos días sí porque además eh las cosas no se están mejorando parece que es al revés a esta hora hay trescientas ochenta y cinco vías con dificultades en al menos dos tramos de autovías de la red principal principales tango estaban cortados al tráfico hace solamente unos minutos así que lo mejor será disponer ya de información actualizada eh esta aerolínea con la DGT Alfonso Martínez buenos

Voz 2 00:30 días pues a esta hora la AP sesenta y seis ha cerrado entre en Asturias y Valverde de la Virgen en León y además está prohibida la circulación a camiones y articulados en Albacete en la treinta a su paso por Tovar en Segovia en la AP sesenta y uno en San Rafael tengan precauciones iban a transitar por alguna de estas vías en Burgos la A uno un alcance de un camión en el kilómetro doscientos once ha cortado la autovía en dirección a Madrid y además eviten circular camiones entre Albacete y Valencia Cuenca y Valencia en todas las vías de estrellas trayectos ya que complicada la situación debido a las inclemencias meteorológicas de momento hay trescientas noventa carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país de ellos hay cincuenta y nueve cortados al tráfico y en ciento treinta son necesarias las cadenas lo peor lo encontramos entre otras provincias en Asturias León Huesca Teruel Castellón desde la Dirección General de Tráfico una vez más les recomendamos consulte la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de

Voz 1018 01:25 gracias al tráfico la nieve también esa dificultando la circulación por el túnel de caddie en el Pirineo catalán en cuyos accesos han quedado atrapados durante muchas horas centenares de vehículos muchos pesados a causa de la ni vamos a conocer también cómo esa ahora mismo la situación en ese punto y Álvarez

Voz 3 01:41 hola pues aquí en el acceso principal que existe en Cataluña para ir al Pirineo catalán no para de nevar con mucha intensidad y hay tráfico constante de máquinas quitanieve no paran de pasar porque si lo si lo hicieran separaran se acumularía mucha nieve en muy poco rato en los pueblos de esta zona se pueden ver niños jugando con la nieve porque en varias comarcas del Pirineo se ha suspendido el transporte escolar en lo relativo al tráfico la situación ha mejorado porque hay menos coches que ayer cuando muchos tuvieron que pasar aquí la noche por no ir suficientemente equipados hoy los Mossos d'Esquadra no dejan pasar a nadie que no lleve cadenas eso sí el paisaje preciosos todo está Blanqui SIMA

Voz 1018 02:22 hora doce y dos minutos tenemos noticia de última hora la Policía Nacional ha detenido al narco gallego Sito Miñanco en una operación ordenada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que se desarrolla en varios puntos del país un agente de los GEO ha resultado herido de bala Velasco

Voz 1743 02:37 sí hay al menos dos heridos de bala auge hoy uno de los miembros de la red en Collado Villalba Madrid el policía nacional ya ha sido traslado al hospital de Puerta de Hierro el intercambio de disparos se ha producido durante uno de los registros en el marco de una operación contra el narco gallego Sito Miñanco dirigida por la jueza de la Audiencia Carmen Lamela hay cuarenta y siete registros solicitados en Andalucía Madrid Galicia ha ordenado la detención de cuarenta personas entre ellas José Ramón Prado Bugallo alias Sito Miñanco que ya ha sido arrestado en Algeciras el histórico narco gallego tenía permisos diarios desde dos mil quince y está acusado según fuentes policiales de controlar redes de narcotráfico desde desde esos permisos la operación sigue abierta

Voz 1018 03:12 tres Formación alcance la Guardia Civil ha rescatado con vida en aguas de Melilla XXXI personas que viajaban en una lancha hinchable que se estaba hundiendo Toñi Ramos

Voz 4 03:19 cuando los GEAS de la Guardia Civil activaron el protocolo comprueban cómo la patera es pinchado y sus ocupantes XXXI empiezan a caer al mar los rescatan a todos los suben a la embarcación de la Guardia Civil para trasladarlos al puerto donde han llegado hace unos momentos allí se encuentra aguardando les un equipo de Cruz Roja que le proporciona primera asistencia y mantas térmicas a los inmigrantes sólo un varón adulto ha sido trasladado al hospital por hipotermia del total de los treinta y uno ocupantes todos subsaharianos dos son mujeres dos menores

Voz 1018 03:49 sobre Cataluña se les contamos hoy el contenido del acta de la última junta de seguridad celebrada el veintiocho de septiembre pocos días para la consulta ilegal del uno de octubre el documento que todavía no está incorporado a las diligencias abiertas en el Supremo muestra que tanto Puigdemont como el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero acudieron con la decisión de incumplir la ley para garantizar la celebración de esa consulta Puigdemont tenía previsto

Voz 5 04:09 tener hasta ahora un encuentro con los diputados de su grupo

Voz 1018 04:11 el PDeCAT desplazados a Bruselas Griselda Pastor

Voz 0419 04:16 aquí están sí han llegado a Bruselas con el vuelo que aterriza a las nueve y desde entonces hasta este hotel donde se encuentran y ha reunido sabemos que al terminar habrá declaraciones no está confirmado que abrir Puigdemont personalmente sabemos también que a Bruselas se ha desplazado una delegación de la CUP dos personas desconocemos si asisten a esta misma Reunión sí lo harán después con todo el grupo aussie se verán ya solo

Voz 1018 04:40 con Carles pillamos vamos a Barcelona la Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión sin posibilidad de Finanzas de los saqueadores confesos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull tras ser condenados por el expolio de la entidad barcelonesa información de la Cullell

Voz 6 04:55 el fiscal anticorrupción también ha pedido la retirada del pasaporte para el ex tesorero de Convergència tenerlos sacar Gemma Montull quiere que comparezcan regularmente ante el juzgado les prohiba prohibe salir de España los cuatro condenados tienen penas que superan los dos años pero recurrieron ante el Tribunal Supremo hasta que el juez del Alto Tribunal dicte una sentencia firme el fiscal considera que podría haber riesgo de fuga teniendo en cuenta que las penas de los condenados superan los siete años de cárcel en el caso de Millet y Montull y los cuatro años en el caso de Gemma Montull Daniel Osácar la resolución del juez no va a ser inmediata puede tardar varios días

Voz 1018 05:32 doce y cinco todavía tran Santana en directo desde el Ministerio de Sanidad donde se presenta un acuerdo para luchar contra la obesidad reducir el diez por ciento los azúcares y grasas añadidas en todos los alimentos en un plazo máximo de tres años Laura Marcos

Voz 7 05:45 sí lo anunciaron a finales del año pasado y hoy se hace realidad este plan de choque entre la industria alimentaria del ministro de Sanidad para reducir en un diez por ciento del azúcar y la sal de tres mil quinientos alimentos y bebidas que están en nuestra cesta de la compra un acuerdo a tres años dirigido sobre todo a los niños porque un veintiséis por ciento tiene sobrepeso y un dieciocho por ciento padece obesidad según los últimos estudios más de la mitad de los adolescentes y niños españoles tomó más de un día por ciento de azucares añadidos al día que es el máximo que recomienda la OMS así que se ha acordado con los fabricantes reducir un cinco por ciento el azúcar que contiene la bollería industrial un dieciocho por ciento el que contienen salsas como la mayonesa un diez por ciento la sal que hay en platos preparados como las croquetas o las empanadillas y otro diez por ciento las grasas saturadas contenidas en patatas fritas o palomitas

Voz 1018 06:36 en unos segundos algunos apuntes más con Carlos Cala y Adrián el Tribunal Supremo estudiará el veintiuno de marzo los recursos contra la sentencia del caso Nóos la fiscalía y los gobiernos de Valencia Baleares pidieron penas de cárcel más severas para Urdangarin Matas y Torres y esto es impugnaron a su vez estos recursos familiares de las víctimas del accidente de Spanair han entregado sesenta mil firmas en el Congreso para pedir una comisión de investigación parlamentaria sobre el siniestro mañana el pleno de la Cámara deciden este sentido tras una propuesta de Unidos Podemos son esto es algo de lo que tenemos por ahora purista

Voz 1995 07:03 no obstante en encima meter nada diría está cuajando la nieve siempre la Gran Vía poscoital pero hay gente que dice que cuando llegan otros y ustedes no lo dicen bueno ahora mismo en el mapa está lleno de de sitios son esta nevada pero todos aquellos que voy a utilizar el coche todos aquellos que ir a buscar a los niños no tengan cuidado extremen la prudencia porque la anillo está empezando a cuajar en Barcelona esta mañana el atasco ha sido monumental la que se puede montar en ciudades como Madrid puede ser también intensa sigue muchísima precaución luego te escuchamos Henry hasta luego gracias doce siete en una hora menos en Canarias seguimos Hoy por hoy en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido el mapa como dice Marcos está llena de lugares lleno de lugares donde hoy

Voz 1 07:49 mucha mucha mucha precaución bueno hoy es cinco de febrero solían el que ciento sesenta y dos organizaciones de toda Europa han exigido a la Unión Europea una política comercial es una palabra detrás de comercial es raro ver democrática porque lo democrático no suele ser comercial eh y lo comercial es raro que se conviertan

Voz 1995 08:10 lo creativo son colectivos que se oponen a la Organización Mundial del Comercio así como los grandes acuerdos comerciales como el Z el TP una de las radiaciones Cervantes ha sido Attack recuerdan ustedes ahora hablamos menos de Attac el movimiento antiglobalización de las injusticias el comercio mundial ha pasado este ese momento político porque hemos dejado las de reformas en los mismos para recordar cuál es el asunto en España está en nuestro país Christijan Albers que es cofundador de ataque el autor del bestseller

Voz 1 08:37 la economía de bien común publica ahora por un comercio mundial ético Eva Cruz ha hablado con

Voz 1995 08:42 Pérez buenos días

Voz 5 08:45 está muy curiosa Cristián Zellweger no sólo dice cosas muy atinadas sobre economía y comercio internacional cosas como que no hace falta huir porque las tenemos muy olvidadas sino que además tiene una personalidad doble luego os hablo de su segunda faceta ahora hablaremos de su faceta como profesor universitario comercian co conferenciante internacional y teórico de la economía justa el traza una distinción muy interesante y muy olvidada pero la ciudad distó teles ya entre economía y crematístico

Voz 8 09:12 economía es la sana y natural donde el bien común es el objetivo de todas las personas y el dinero suele su medio si esta relación se invirtiesen Si el dinero o el capital se convirtiera en el fin entonces este sería el contrario de Economía seré crematístico ahí todo lo demás que el dinero de este la dignidad a la democracia y la sostenibilidad del medio ambiente contarían menos incluso sufrirían

Voz 1995 09:44 pues hay que decir que está austriaco que habla perfectamente español y también parece evidente que la economía actual se ha convertido en pura que balística en el arte de ganar más y más dinero

Voz 5 09:54 claro esa es la razón por la que él está en contra de los grandes acuerdos comerciales como el TTIP el Z que no tienen en cuenta otros parámetros que los puramente monetarios son acuerdos crematísticos no económicos y además no son democráticos porque los firman los gobiernos pero no los apoyan los ciudadanos pone el ejemplo de Alemania ponemos el corte de Alemania en Alemania

Voz 8 10:14 fíjate en en el país donde supuestamente de la gente tiene que estar más entusiasmada con el comercio exterior por ser campeón mundial de las exportaciones eh fueron a la calle trescientas mil personas en Berlín contra el TTP esto es una señal muy fuerte de este la soberanía esto va unido con un movimiento dentro de las de los economistas hay redes internacionales emergentes en los últimos años de en el espacio anglosajón hasta las redes internacionales por un pluralismo en la ciencia económica

Voz 1995 10:56 cuál sería entonces la alternativa que propone al libre comercio

Voz 5 10:58 claro eso es lo que le pregunté Él dice que tiene que ser un comercio que dé prioridad a los derechos humanos y laborales a la cohesión social a la Red Iris redistribución justa a la democracia la estabilidad climática ya las sostenibilidad miedo medio ambiental que suena muy bien y desde luego será mejor que el otro extremo el lado contrario del libre comercio donde encontraríamos el proteccionismo de este tipo

Voz 9 11:19 a mí me queda a mi casa

Voz 1995 11:24 sí lo tuya dijo en Davos bueno América pero no sólo a que sí o que vengan los que vayan a gastar dinero en mi economía y los quiero que opina celos de Don Antonio

Voz 5 11:32 dice que si Estados Unidos hubiera seguido los principios del comercio ético no tendría una balanza de pagos tan desequilibrada Trump no tendría el argumento del proteccionismo y te cuento porque Cristian Femen habla también español pusieron austriacos pues pone el fascismo que te anunciaba al principio Fever no sólo es un conferenciante y activista internas al también ex bailarín y estuvo dos años estudiando en Madrid se los estudios bailando y dice que una faceta desintoxicación a otra le pregunte claro que es el comercio fuera un baile que baile sería pregunta si verdad eso pensé yo no a una contra danza medio esta bonita definición

Voz 8 12:10 máximo gozo en el baile el sentir simultáneo de todos los involucrados que todos están disfrutando al máximo y esto requiere empatía comparación igualdad reconocimiento de la dignidad del otro con estos principios llegamos directamente al corazón del comercio ético

Voz 5 12:33 en el comercio internacional fuera un baile justo de reconocimiento de la dignidad de todos en lugar de un sistema perverso que condena a los pobres a vender cada vez

Voz 1995 12:40 más barato mi abuelo momento el el baile más parecido a comer centenares el reggaeton

Voz 10 12:48 es una cosa agresiva que además a veces tú solo no llevarían muchísimas gracias

Voz 11 12:53 en la Cadena

Voz 5 12:56 SER Hoy por hoy con

Voz 1995 12:58 Toni Garrido

Voz 1 13:37 salud para Lothar bonito que le pasa a este Real Madrid se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba paralítica

Voz 1 14:46 de lunes a jueves en My Lol el turno de oficio molesto con la imagen que de ellos se proyecta en la película Tadeo Jones dos

Voz 17 14:54 que no se daba desde los joder a que nos toca uno de oficio

Voz 1995 17:46 antes de acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día primera pregunta de uno de lo que se montó el sábado con los Goya es que por fin hemos pasado fin de semana completo sin hablar de Cataluña según el cuestión debería la Academia imitar a la Super Bowl que también hace un espectáculo exclusivamente masculino con actuaciones musicales y golpes bajos pero mucho más entretenido de todos los golpes que siguieron en el derbi catalán y que Godín acabó el partido en el Wanda sin tres dientes estaba intentando la Liga contraprogramar a la Super Bowl quien estuvo el cachondo que ha propuesto a Donald Trump para el Nobel de la Paz y que se gastarán los senadores los mil euros al día que dice la voz del Senado que cobran de dietas cada vez que se van de viaje dentro como respeta a los horarios en el final de la gala de Operación Triunfo de hoy enganchar con el arranque de mañana de Hoy por hoy a la una y media dos sabremos quién gana Operación si el comité manager del pozo anda loco justificando a su empresa tras el salvados de ayer no habría sido más fácil que hubieran accedido a hablar con el programa de don es normal que después de un pool de que un ultraderechista tiroteo a inmigrantes en un pueblo en Italia la respuesta de Berlusconi sea los inmigrantes son una bomba social que Gerard Piqué mande callar a un estadio que coreaba cánticos contra él con las mujer contra los hijos es comprensible censurable o las dos cosas al mismo tiempo no hay manera más elegante de rebatir Echenique que la del concejal de UPyD que le dijo que tú pues es el mejor espermatozoide fecundación da mucho que pensar triste triste en que ya bueno en fin nos vamos volveremos mañana a partir de las seis quizá justo después el final ver un triunfo estaremos aquí con Pepa Bueno hasta mañana