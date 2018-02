Hoy por Hoy (06/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:17 muy buenos días fríos de nuevo como anuncio de nieve otra vez pero menos que ayer la situación ha mejorado durante la noche y ahora mismo la red principal de carreteras está despejada aunque siguen los problemas en la red secundaria tampoco constan problemas en Barajas y a lo largo de la mañana iremos comprobando si pueden volver a clase los cincuenta mil alumnos que ayer se quedaron sin ellas y hay además cuarenta chavales en una casa de colonias en Cataluña esperando que la situación mejore para volver a casa estos son los problemas a cambio a cambio muchos se lanzaron a hacer fotos

Voz 3 00:52 poco habituales tienen que estar todo el mundo más echando las mismas fotos esa los mismos sitios muchísimo frío y encima es que parece que no pero bueno en eso estamos mojando un poco de frío

Voz 1727 01:03 pero luego hay siempre es un poco especial no venir no lo de siempre por lo menos hay agua y de hecho ha seguido nevando esta noche en el interior de Cataluña de la Comunidad Valenciana hay de Aragón donde no ha vuelto a nevar lo que preocupa ahora es el hielo ahora mismo buena parte del interior de la península registra temperaturas gélidas como los tres grados bajo cero que tienen en Ávila o los dos negativos que marcan los termómetros en Albacete así que vamos con el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 01:35 buenos días a poco a poco la borrasca que en las últimas jornadas nos ha dejado frío y nevadas en cotas bajas se va diluyendo pero hoy todavía se mostrará activa en el Mediterráneo especial atención en provincias como Teruel el interior de Tarragona también de Castellón en general de toda la Comunidad Valenciana al este de Albacete así como de Cuenca es aquí donde todavía esperamos nevadas en cotas bajas llovía a ratos intensa en el centro y sur de Cataluña así como en Baleares con algunas tormentas que pueden descargar de manera torrencial ambiente frío durante toda la jornada en este sector en el resto del país todavía nevadas en el Cantábrico copiosa en la Cordillera Cantábrica en el resto ratos de sol momentos de nubes chubasco esporádico con temperaturas un poco más altas que ayer durante la tarde pero el viento hará que aumente la sensación de frío y a partir de la próxima noche las heladas ganarán protagonismo

Voz 1727 02:26 le este martes seis de febrero comienza con otro temporal bien distinto el que sacude a las bolsas mundiales el principal índice de Wall Street el Dow Jones cerró anoche con la mayor caída Vida en puntos de su historia se dejó más de mil cien puntos que en porcentaje se traduce en un batacazo de cuatro con seis por ciento es verdad que caía casi desde máximo históricos pero el trompazo es de los grandes y se produce justo el día del relevo en la Reserva Federal de Estados Unidos se fue Janet Yellen la primera mujer al frente de la Fed llega Jerome Powell dicen los analistas que el temor a la subida de tipos que podría autorizar Powell en marzo puede estar detrás de estos nervios en la Bolsa las asiáticas cantan bien ahora mismo el Nikkei un seis y medio por ciento nada menos a las nueve veremos qué pasa con las europeas donde de momento no hay anuncio de encarecer el precio del dinero y hoy también vamos a saber el nombre del español o española que propone Rajoy para vicepresidente del Banco Central Europeo Aimar Bretos buenos días buenos días Rajoy sigue apurando el plazo pero

Voz 0027 03:31 ese plazo termina mañana todo el entorno del presidente da por seguro que se decantará por De Guindos una apuesta que se produce no tendría el respaldo del PSOE lo explicaba el portavoz del Partido Socialista que el Partido Socialista Óscar

Voz 5 03:42 pues si queremos que sea una mujer y queremos que tenga un perfil técnico

Voz 0027 03:45 por tanto lo que salga de esa de esas premisas

Voz 5 03:47 no contará con el apoyo del Partido Socialista

Voz 0027 03:50 en definitiva la tomará el Eurogrupo el diecinueve de febrero aunque el Parlamento Europeo reclama que los aspirantes se enfrenten a un examen parlamentario y que la lista de candidatos sea paritaria

Voz 1727 03:59 en Cataluña hoy en teoría vamos a conocer el nuevo calendario de investidura información por tanto del Gobierno que proponen los letrados del

Voz 0027 04:07 y mientras tanto los partidos independentistas siguen explorando compute Puigdemont en Bruselas la fórmula para conseguir un gobierno en Cataluña pero dándole aire a Puigdemont algún tipo de cargo que Esquerra quiere que sea simbólico pero él no Él quiere mantener poder fuentes de Esquerra aseguran a la SER que aspira a que el futuro presidente autonómico dependa jerárquicamente

Voz 1727 04:25 ya han pasado su primera noche en prisión los saqueadores del Palau de la Música de Cataluña

Voz 0027 04:30 Félix Millet Jordi Montull ingresaron ayer en la cárcel por orden de la Audiencia de Barcelona esperaran allí a que el Supremo resuelva su recurso

Voz 1727 04:37 ahí estupor por el caso del embarazo y el parto de la niña de once años en Murcia según los investigadores el padre del bebé es su hermano el hermano de la niña un chico de catorce años

Voz 0027 04:46 la policía ha interrogado ya a los padres y fuentes policiales aseguran que la relación se produjo cuando el hermano tenía trece años por lo que es imputable a nivel judicial

Voz 1275 04:59 y finalmente anoche ocurrió

Voz 1727 05:02 antes

Voz 6 05:06 Siria

Voz 5 05:09 a ver el Amaia Romero ganó Operación Triunfo lo hizo con el cuarenta y seis por ciento de los votos fue una competición reñida

Voz 1727 05:25 la segunda clasificada Aitana Ocaña se quedó solo a cuatro puntos Amaya gana hotel sólo una semana después de que la Audiencia la eligiera también junto a Alfred García para representar a España en Eurovisión bien los deportes la Liga llevar ante el Comité de Competición la celebración de Piqué de su gol en Cornellà Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 05:52 a unos días Pepa mandando callar a la afición del estadio y extendidas luego en la zona mixta con sus declaraciones tildando al club espanyolista de desarraigado prestar su dirección en manos chinas el presidente de la Liga Javier Tebas no encuentra sus declaraciones xenófobas pero sí las reprueba

Voz 3 06:04 además no son verdad osea que esos absoluta objetividad sobre lo que hoy es la implicación de un club su sueño ni con esto Juan nosotros jugar dado por lo tanto creo que son muy desafortunadas

Voz 1161 06:14 lo deportivo pendientes de la evolución de Piqué que se lesionó en español y sigue siendo duda para el partido de Copa del jueves ante el Valencia

Voz 4 06:19 milagro en el que se podrá Kenia

Voz 1727 06:36 de esta mañana vamos a hablar mucho de Televisión Española si también por la gala final de Operación Triunfo en la que David Bisbal por cierto no pudo cantar por un fallo técnico pero no va a ser el único asunto que afecta a la radiotelevisión pública del que vamos a hablar Danny De la Fuente buenos días

Voz 7 06:53 buenos días Pepa buenos días a todos con este mi princesa que Bisbal no puedo cantar por un fallo en los micrófonos en todos y durante casi una hora de gala un fallo que desató muchísimas bromas en Twitter sobre quién le había chafado la actuación al de Almería que Princesas estaba en Gando aunque siento no algunas notas a capella

Voz 4 07:11 bien

Voz 7 07:14 dentro de una hora hablamos Hinault de OT con Alejandro Caballero es el presidente del Consejo de Informativos de Radio Televisión Española hay una parálisis en la renovación de

Voz 0027 07:22 su cúpula sobre la otra tele realidad

Voz 7 07:25 sí sí que vamos a hablar a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias con Mercè Oliva profesora de Comunicación de la Pompeu Fabra y autora de un artículo muy interesante que se llama fama y éxito Profés en en Operación Triunfo sobre Otegi reflexionamos esta mañana con quienes no han visto ni una sola gala con Manuel Jabois con Pepa Bueno

Voz 4 07:51 a me Pérez aquí en el recuerdo

Voz 7 07:55 a las nueve una hora antes en Canarias mesa de análisis con Enric Juliana Lucía Méndez y Joaquín Estefanía una hora después Toni Garrido Sergio del Molino de Nacho Carretero abordan esa macro operación que ha permitido detener al mayor narco de España a Sito Miñanco a las once entrevistamos a la presentadora humorista y jurado de Got Talent a Eva Hache que va a comenzar su carrera musical dice entre otros proyectos que nos va a contar hoy pero ya saben que para carrera musical la que hoy cuando amanezca en emprenderán algunos triunfitos

Voz 1727 08:38 busca aquí estos dos señores a mi izquierda a mi derecha han visto la gala una servidora estábamos durmiendo hoy no se habla de otra cosa es lo más comentado en redes a nivel mundial de nuevo así que queremos saber si ustedes también hablan de OT

Voz 7 08:55 yo no veía OT caído al final gracias a mis compañeros y ustedes han seguido el éxito del concurso no lo han visto nunca no saben quiénes son los ganadores ya los que sí están contentos con el resultado quién era su favorito reflexiones opiniones análisis de la gala final en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y un whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:16 también pueden comentar el resultado de la otra Operación Triunfo el de la encuesta del CIS que conocíamos ayer

Voz 7 09:21 tienen la intención de voto las subidas y bajadas de los partidos y también de las preocupaciones ciudadanas lo que quieran sobre el CIS en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 2 09:33 sí

Voz 1727 09:37 son las seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 09:39 aquí empieza hoy por hoy con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 0027 11:10 la CNN anunciaba hace unas horas la mayor caída en puntos de la historia del Dow Jones en sólo un día el índice aquí no se ha hundido este lunes ha perdido un cuatro con seis por ciento y las falsas asiáticas se han contagiado del todo esta madrugada las primeras interpretaciones que hacen los analistas es que paradójicamente ante la buena marcha de la economía los inversores temen una subida acelerada de los tipos de interés y eso se suma a la incertidumbre derivada de la llegada de un nuevo presidente a la Reserva Federal en Estados Unidos corresponsal de la Ser en Washington Marta del Vado

Voz 1510 11:38 buenos días el Dow Jones sufrió ayer un desplome del cuatro coma seis

Voz 1727 11:41 por ciento es la mayor caída en puntos de su historia

Voz 1510 11:44 expertos lo achacan al temor de los inversores a un aumento de la inflación ya una posible subida de tipos de interés de la Reserva Federal es el segundo día consecutivo de pérdidas el viernes dejó otro dos y medio por ciento sólo en estos dos días el Dow Jones todo prácticamente todo lo que había ganado desde principios de año esta caída se produce el mismo día en el que Jerome Powell asume la presidencia de la Reserva Federal en un contexto favorable para la economía estadounidense por lo que los expertos llaman a la calma creen que se trata de un episodio esporádico

Voz 1727 12:13 con lejos todavía de la crisis de dos mil ocho

Voz 1510 12:16 la Casa Blanca le ha quitado importancia a la caída asegura que es parte de la fluctuación de los mercados Donald Trump que presumió la semana pasada ante el Congreso debatir cifras récord en la Bolsa atribuyéndose los méritos de las subidas no ha hecho ninguna referencia al descalabro de los últimos dos días

Voz 0027 12:32 aquí en España continuamos bajo los efectos del temporal de frío y nieve que atraviesa la Península y que se mantendrá al menos hasta mañana la nieve ha obligado a cerrar más de cuatrocientas carreteras la última de ellas la A1 uno que es la vía principal que une Madrid con el norte del país aunque durante la noche se ha reabierto ya ahora mismo DGT María Forner a incidencias en la red principal buenos días

Voz 1275 12:50 hola muy buenos días pues sí la verdad es que encontramos veintitrés días de la red viaria principal afectadas por este temporal de nieve en estos momentos son obligatorias las cadenas en Teruel en la A23 entre Villar quemado y Calamocha también está prohibido el paso a camiones y vehículos articulados en las siguientes vías principales

Voz 1727 13:08 de la AP sesenta y uno en San Rafael en Castelló

Voz 1275 13:10 con el A23 entre Viver y barracas y en Teruel en la misma A23 en dos tramos entre Calamocha y Ferrer la devuelva desde San Agustín a Villar quemado como decís la uno ha quedado reabierta estima hora de la noche de ayer aunque en estos momentos hay trescientos cincuenta y uno a carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país sesenta y dos están cortados y son necesarias las cadenas en ciento ocho vías de la red secundaria en Madrid en estos momentos necesitarán cadenas para circular por la N seiscientos uno en Navacerrada las seiscientos cuatro en Rascafría las seiscientos once el Miraflores las seiscientos treinta y siete en lo folla y las seiscientos veintinueve en Canencia está prohibido el paso de camiones en la N seiscientos siete a la altura de Tres Cantos así que de momento muchísima precaución por esta nevada

Voz 0027 13:58 además estas incidencias en las carreteras gracias María la nieve obligó ayer a suspender casi un centenar de vuelos en el aeropuerto de Madrid Barajas Si

Voz 1510 14:05 Javier Arenas de miles de alumnos sin clase

Voz 0027 14:08 hola buenos días buenos días es el caso de Guillem de la Ser daña

Voz 1727 14:11 hoy Dean fuga

Voz 1772 14:15 que él ha sido uno de los cincuenta mil niños españoles que se han quedado sin colegio por la nieve un manto blanco que ha cubierto la capital no recoge

Voz 3 14:23 además nevadas sí que este dos mil cinco Los un poco locos con el coche parece que pasa algo pero sólo es suelen nieve pero parece que se colapsa es una pasada

Voz 1772 14:34 es que se espera nieve de hoy nueve hoy de nuevo en cotas muy bajas en Asturias por ejemplo la Aemet prevé que el nieve a nivel del mar el temporal ha hecho estragos en las carreteras

Voz 12 14:43 hombre no queda más remedio si no se puede andar por la carretera pues no se puede pasar

Voz 0706 14:47 estamos esperando a ver si no dejan pasar si no

Voz 12 14:49 ahora aquí en los aeropuertos en el debate

Voz 1772 14:52 has como decías han cancelado setenta vuelos las consecuencias del tiempo han causado también cortes de luz en Yeste Albacete trescientos cincuenta vecinos yemas sin electricidad desde hace más de una semana lo confirmaba su alcaldesa en la SER

Voz 13 15:04 están en aras de solucionarlo pero claro que el SEPE y hasta mañana mandó un un quitanieve sobre todo también puede teníamos un tema de un señor que han muerto en una pedanía Inés ni podía llegar los vecino ni los familiares

Voz 1772 15:20 allí en Albacete Se esperan hoy menos ocho grados de T

Voz 0027 15:23 seis y cuarto sin que el cuarto en Canarias

Voz 4 15:26 gana enteros en el independentista

Voz 0027 15:28 no catalán la idea de investir a un candidato alternativo abuchearon como presidente de Cataluña en presidente ejecutivo

Voz 1510 15:34 al presidente autonómico pero al mismo tiempo

Voz 0027 15:36 con algún tipo de cargo una presidencia desdoblada en la que Puigdemont ocuparía la parte simbólica honorífica pero fuentes Esquerra aseguran a la SER que Puigdemont quiere mandar y que está forzando para tener poder y que ese presidente autonómico dependa jerárquicamente del que le pueda

Voz 0706 15:54 dar órdenes Frederic Vincent bon día a día de Mar la propuesta sería hacer en Bruselas un acto simbólico de restitución de Puigdemont después en Cataluña que el Parlament invita presiden alguien que ejerza desde Catalunya desde Barcelona la idea gustan Esquerra Sergi Sabrià portavoz si decimos que nos sí

Voz 14 16:10 suena bien es porque le da todo el valor al Gobierno

Voz 0027 16:12 no legítimo de Bruselas y lo hace con Paco

Voz 14 16:15 hablé con acabar el ciento cincuenta y cinco

Voz 0706 16:17 por importantes sectores del PDeCAT también ven ven también ve tan

Voz 1275 16:21 bien bien bien esta posibilidad está ahí vea

Voz 0706 16:23 pero no así sectores de Cataluña Eduard Pujol su portavoz de investidura sólo hay uno de Presidencia sólo hay uno según fuentes de Esquerra el obstáculo es ahora que Puigdemont quiere ser el único contrato de president y que la persona que se elija en el Parlament dependa jerárquicamente de él fuentes de Esquerra no lo ven operativo y además

Voz 0027 16:42 estas fuentes se declaran sorprendidas por esta región

Voz 0706 16:45 esencia de esos para Cataluña entre otras cosas recuerdan que la propuesta salió de ello

Voz 0027 16:49 aquí en Cataluña los saqueadores confesos del Palau de la Música han pasado ya su primera noche en la cárcel la Audiencia Provincial ha ordenado el ingreso en prisión de Fèlix Millet y de Jordi Montull por riesgo de fuga explica la audiencia que la avanzada edad de ambos no les libra de nada Marina Fernández buenos días buenos días dice el auto que las penas tan altas

Voz 1491 17:04 a las que han sido condenados justifica en el riesgo de fuga y que además no se puede descartar que ambos tengan parte del dinero que robaron oculto en el extranjero los jueces dan así la razón a la Fiscalía que solicitaba el encarcelamiento inmediato de Millet y Montull de ochenta y dos setenta y cinco años argumentando que las prisiones catalanas cumplen condena decenas de hombres de su edad para sus defensas sin embargo es injusto y desproporcionado meterlos en la cárcel siendo tan mayores el abogado de Millet ha llegado a decir que no sabe cómo va a fugarse su cliente sino es poniéndole un turbo a su silla de ruedas Félix Millet y Jordi Montull están condenados a nueve años y ocho meses días siete años y medio de cárcel respectivamente por apropiarse durante décadas del fondo del Palau condenas que están recurridas ante el Supremo

Voz 0027 17:44 el Tribunal Supremo revisará la condena de los principales imputados en el caso Noos el próximo veintiuno de marzo entre ellos Iñaki Urdangarin el alto tribunal tiene que decidir si mantiene reduce anula o endurece las penas que en el caso del marido de la Infanta van desde los seis años de cárcel que le impuso la Audiencia de Palma a los diez años que pidió para él la Fiscalía Ana Button buenos días

Voz 0127 18:04 buenos días en su recurso la Fiscalía pide aumentar tres de las condenas que la Audiencia de Palma impuso a Iñaki Urdangarin la del delito de malversación de dos años y ocho meses de prisión a cinco años de cárcel la del delito de fraude a la administración de siete meses a dos años y la del delito de tráfico de influencias la Audiencia Provincial le impuso una multa de quinientos trece mil euros y ahora el Ministerio público quiere que pague una multa por el doble del dinero que obtuvo ilegalmente por la organización de los foros de dos mil diez y dos de dos mil seis la sentencia que dicte el alto tribunal sobre este asunto será la definitiva por la vía ordinaria así que si Urdangarin termina este proceso con una pena superior a los dos años de prisión tendrá que ingresar obligatoriamente en la cárcel

Voz 0027 18:43 el condena el PSOE andaluz asegura que el ex alcalde de Alcalá de Guadaíra y actual diputado socialista en el Congreso Antonio Gutiérrez Limones podrá defender dicen este jueves ante el Tribunal Supremo que actuó de forma ejemplar restos el que asegura el partido socialista en Andalucía Gutiérrez Limones comparece como investigado por conocer supuestamente la corrupción de una empresa pública por haber permitido también supuestamente que esa empresa corriera con los gastos de un viaje que él y su familia hicieron a Madrid al Parque Warner iba a Faunia Isabel Villar buenos días

Voz 15 19:11 buenos días según Verónica Pérez secretaria general del PSOE de Sevilla cuando Gutiérrez Limones se siente ante la justicia lo hará para defender que actuó de forma ejemplar literalmente siendo alcalde de Alcalá de Guadaíra considera Pérez que el diputado tendrá la oportunidad de explicarse de dar su versión y exponer qué es lo que ocurrido realmente dice la responsable del PSOE sevillano que justo eso es lo que quiere Gutiérrez Limones la Dirección General Federal del PSOE de momento guarda silencio

Voz 0027 19:35 la Audiencia Nacional acaban de dar el paso previo para juzgar a los supuestos culpables del fraude de Pescanova el juez José de la Mata el magistrado considera acreditado que la antigua cúpula de la empresa falseó las cuentas para ocultar deudas millonarias y estafar así a bancos e inversores y a clientes Carolina Gómez

Voz 1727 19:52 buenos días el antiguo presidente del grupo Manuel

Voz 0127 19:54 de de Sousa y el resto de la cúpula directiva de Pescanova serán juzgados por ocho delitos entre ellos falseamiento de cuentas anuales estafa alzamiento de bienes blanqueo de capitales según el auto del juez la insolvencia de Pescanova tiene su origen en prácticas irregulares ligadas directamente al área financiera del grupo y el modus operandi pasaba por obtener financiación de los bancos a través de créditos que se basaban en operaciones inexistentes de sociedades instrumentales que generaban facturas ficticias según los datos recabados por la Audiencia Nacional solo en el dos mil doce ocultaron un agujero de al menos mil novecientos treinta y nueve millones de euros en total serán juzgadas diecinueve personas

Voz 0027 20:30 derivado de este caso Carolina una novedad de la Mata abre una pieza separada para investigar el dinero que la familia de Fernández de Sousa se llevó supuestamente Andorra más de tres millones de euros

Voz 0127 20:39 sí a Manuel Fernández de Sousa Le acompañan en el banquillo su mujer su hermano y su hijo de la Mata ha abierto una pieza separada para investigar a la familia por unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra cuyos fondos en torno a los tres millones cuatrocientos mil euros no habían sido declarados a la Hacienda España

Voz 0027 20:55 así un catedrático de Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz está ahora mismo en paradero desconocido después de prestar declaración ante la Policía por un supuesto desvío de fondos públicos este hombre lideraba un proyecto sobre la contaminación de aguas un proyecto con una financiación millonaria que supuestamente desvió su beneficio propio por lo menos parte después de declarar ha desaparecido Andalucía hereda Carazo buenos días

Voz 0534 21:17 buenos días Aimar si la Universidad de Cádiz ha denunciado ante la Fiscalía este supuesto desfalco de fondos europeos que podría alcanzar el millón de euros a lo largo de diez años según información del diario de Cádiz fondos que recibió para su grupo de investigación sobre contaminación del litoral la investigación se inició hace un año cuando la Universidad detectó unas anomalías contables la policía pudo confirmar el aumento del nivel de vida del investigado este catedrático que acudió al juzgado para autoinculparse ha admitido haber desviado el dinero aunque no la cuantía por la que le denuncia la universidad ahora con la apertura de la investigación judicial Se trata de aclarar el destino de esos fondos el grupo de investigación que lideraba el catedrático logró veintitrés contratos por cuantías superiores al millón doscientos mil euros

Voz 0027 22:06 seis veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias los sindicatos de Bankia mantienen la huelga convocada para este jueves a pesar de la última oferta de la dirección del banco que reduce la edad para prejubilarse pero mantiene los más de dos mil doscientos despidos previstos en toda España Pascual Donate buenos días

Voz 1684 22:22 los días bankia reduce de cincuenta y seis a cincuenta y cinco años la edad de prejubilación y aumenta las indemnizaciones de dieciocho a veinte mensualidades una oferta insuficiente para los sindicatos que reclaman a la entidad que límite también a mil seiscientos el número de despido previstos por su fusión con Banco Mare Nostrum la dirección de Bankia no está dispuesta a ceder de momento en este capítulo pese a la amenaza de huelga prevista para este jueves ayer ya se convocaron paros parciales que según los sindicatos fueron un éxito en Murcia Andalucía Baleares las zonas más afectadas por el ERE

Voz 0027 22:49 el contra las eléctricas ha vuelto a cargar el ministro de Energía Álvaro Nadal pronunció ayer un duro discurso ante ante los mandamases del sector con el presidente de Repsol Antonio Brufau o el de Endesa Borja Prado el ministro reprocha al sector la presión que ejercen las eléctricas gracias a su situación de monopolio y les acusó de utilizar sus gabinetes jurídicos para cuestionar sistemáticamente todas las decisiones y acabar así incrementando los costes para el cliente

Voz 16 23:14 tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector no puede ser que todos los bonos sociales sean recurrir todos los reales decretos u órdenes ministeriales sean recurrido todas las leyes energéticas sean recurrir no ocurre en ningún otro sector todo absolutamente se recurren la idea de haber

Voz 0027 23:36 a pesar de las críticas principalmente desde el Partido Popular el Ayuntamiento de Zaragoza defiende que su campaña sobre el consumo de drogas no incita al consumo esa campaña aconseja por ejemplo que para evitar hemorragias nasales conviene pulverizar el speed o que tras el uso de la cocaína o el consumo de la cocaína es recomendable aspirar agua tibia oposición dice que es un escándalo el Ayuntamiento defiende que son mensajes sanitarios que complementan las campañas contra la drogadicción Radio Zaragoza Ana Sánchez Borrell buenos días

Voz 0148 24:03 buenos días son frases que podemos leer en un folleto editado por el Ayuntamiento y que se difunden el casco histórico el portavoz del PP Jorge arcón considera que el folleto es más bien un manual para el consumo de drogas

Voz 17 24:14 es que lo que le están diciendo a la gente joven del casco histórico es que entre las precauciones que tiene que tomar cuando consuma cocaína es no hacerse daño en la nariz oiga que está consumiendo cocaína Vd utilice el canuto adecuado no voy a eso que se baño la nariz pero no que el consumo de cocaína puede destrozar la vida

Voz 0148 24:32 desde el gobierno municipal emitieron ayer por la tarde un comunicado señalando que el folleto habla ampliamente sobre los efectos adversos de las drogas Ike las frases están sacadas de contexto

Voz 0027 24:42 la triunfadora de los Goya de este año Isabel Coixet prepara ya una nueva pelicula en mayo empezará a rodar la historia de dos maestras gallegas que son el primer matrimonio entre mujeres registrado en España y además la historias de película porque se casaron hace un siglo en mil novecientos uno una de las dos mujeres hizo pasa

Voz 1510 25:00 que por hombre para poder casarse Julio Molina buenos días buenos días ciento cuatro años antes de que en España se legaliza el matrimonio homosexual el y si Marcela crearon un precedente inédito digo inédito porque consiguieron lo que ni siquiera hoy es posible casarse por la Iglesia católica Isabel Coixet llevaba llevará a la gran pantalla la historia de ese sábado ocho de junio de mil novecientos uno de aquella ceremonia discreta la Iglesia coruñesa de San Jorge de lo que la precedió el romance de dos mujeres en una época en la que la homosexualidad era algo considerado antinatural

Voz 18 25:29 el acuerdo anterior pasillo interior día Marcela se echa a reír y Elisa la coge de la mano ambas echan a correr por el pasillo hasta la habitación de la mentira les duró poco las pillaron in

Voz 1510 25:39 las arrestaron pero su historia Un siglo después Se mantiene vivas las penurias de Marcela y Elisa se han convertido años después libros y obras de teatro ahora protagonizas protagonizarán una película que estará en los cines de la que ya ha comprado los derechos la plataforma Netflix

Voz 1161 27:08 buenos días en la que mandó callar al estadio choque desató las iras de la grada en su contra y gesto que tuvo su continuidad en la zona mixta cuando volvió a recordar la ubicación del club en Cornellà y el que tildó de esa de desarraigado por su dirección China el vicepresidente españolista y Adolfo shout pasaba por El Larguero aquí valoraba las palabras y el gesto del central azulgrana

Voz 21 27:25 menosprecia a la gente de Cornellà como si fuéramos un municipio de segunda clase y estoy convencido que en el municipio de Cornellà también hay muchos seguidores del Barça cuando uno dispara Aburto pues corre el riesgo de pegarse un tiro en el pie Si amplía así lo conviertes en un ataque a la comunidad china estamos hablando de mil cuatrocientos millones de personas no al hablar de consejero chinos en la directiva del Barça también el consejero que ha sido

Voz 1161 27:50 también quiso recordar que en el partido todo fue normal precisamente hasta el gol de Piqué

Voz 21 27:54 la afición se comportó de modo excelente o cuasi excelente pues hasta el minuto en que se produce el gol y se produce en un gesto de provocación y entonces a partir de ahí pues eso queremos diez minutos de alguna base desmadrado asunto no

Voz 1161 28:06 el español ha decidido no denunciar pero sí se moverá la Liga que has llevará la celebración ante el Comité de Competición en palabras de su presidente Javier Tebas valoraba el comportamiento del futbolista

Voz 1275 28:14 creo que con todos los ponga mejor de esto

Voz 3 28:16 tampoco está muy desafortunado no estoy Arija sólo desafortunado por suman muy desafortunado xenofobia no creo que sea xenófoba está fuera del marco pero que son desafortunadas que además no son verdad osea que eso es una falta objetividad sobre lo que hoy es la implicación de un club no tienes ni con su dueño ni con texto jugando en otro lugar no por lo tanto no creo que son muy desafortunadas

Voz 1161 28:36 más cosas protagonista en El Larguero fue también Yeray Álvarez el Athletic que reapareció el pasado fin de semana ante el Girona después de nueve meses y de superar en dos ocasiones un cáncer testicular el momento más duro y creo que fue en la selección no siempre soy sincero pocas veces he llorado yo creo que ese día es solté la lágrima llegara al puerto detrás tuyo preguntando centran

Voz 22 29:01 sí los hizo llegar a Bilbao hoy ver a tus padres no con esa cara de que yo hijo de deben

Voz 1161 29:07 sí dos años la recaída de un cáncer no además ancho tuvimos fútbol Se cerraba la jornada veintidós en Primera con en Las Palmas uno Málaga cero que da algo de aire a los isleños quedando a tres puntos de la salvación y hunde un poco más al Málaga que ocupa el último puesto

Voz 1727 29:19 siete en el plano internacional el Chelsea perdió anoche

Voz 1161 29:22 era ante el Watford en la Premier y a dos semanas de recibir al Barça en la Champions peligra el puesto de Conthe en el banquillo Gary Lineker ex barcelonista valoraba la situación

Voz 23 29:28 en El Larguero con las historias de te aprobamos el Chelsea no no sé si lo hay va la calle Concha no sé veremos pero no hay muchos esconde Sancho en endeudados

Voz 1161 29:40 además España se juega esta noche desde las nueve su pase a semifinales del Campeonato de Europa ante la selección de Ucrania antes desde las seis Portugal Azerbayán ya están en semifinales Rusia y Rusia y Kazajistán se disputan dos partidos de la Champions iba a las seis y media Venecia estudiantes desde hace

Voz 1727 29:53 se media caída Tenerife

son las seis y media en las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:11 el batacazo que anoche se dio Wall Street arrastra a esta hora las bolsas asiáticas y mantiene en vilo en las europeas

Voz 0027 30:18 el Nikkei japonés se hunde ahora mismo un seis por ciento lo que les sitúa en los veintiun mil quinientos puntos los mercados asiáticos han reaccionado con pánico al desplome del principal índice Quino el Dow Jones que anoche registró la mayor caída en puntos de toda su historia un cuatro con seis por ciento la previsión de los inversores de una posible subida de los tipos de interés más pronunciada de lo que se había valorado hasta ahora ha derivado en una venta masiva en Bolsa el mismo día en el que el nuevo presidente de la Reserva Federal asumió su cargo estos números rojos hacen prever una jornada complicada en las bolsas europeas que abren a las nueve de la mañana en Siria el régimen de Al Asad con ayuda rusa ha intensificado su ofensiva en la provincia de Idlib y aunque los objetivos de los bombardeos son los grupos rebeldes de nuevo los más afectados

Voz 24 31:01 han sido los civiles fuentes médicas aseguran que el régimen ha utilizado armas químicas en sus ataques inconcreto gas cloro informa desde Beirut órgano Andrés día y noche así describen habitantes Daily la situación que se vive en esta provincia del norte Siria bajo fuego del régimen de Bashar al Assad y su aliado ruso en total más de veinte personas habrían muerto y unas cincuenta

Voz 25 31:23 habrían resultado heridas en unos ataques que el régimen asegura son contra objetivos rebeldes pero que habrían castigados severamente zonas civiles entre ellos un hospital que habría recibido hasta diez impactos fuentes médicas así como los cascos blancos han asegurado que además el régimen habría usado en uno de sus ataques gas cloro sería el segundo caso menos de una semana una decena de personas han sido hospitalizadas tres de ellos miembros de la organización de rescate lo explica uno de los afectados a la agencia France Presse

Voz 26 31:52 sí es lo más

Voz 25 31:55 alguien gritó cloro cloro diez minutos después empezábamos asfixiar unos unos vomitaba otros gritaban entonces vinieron los cascos blancos unos llevarán al hospital ambos ejércitos habían intensificado sus ataques aéreos Abbado un misil lanzado por los rebeldes abatió un avión de combate ruso el piloto murió el detonar una granada para evitar ser capturado

Voz 0027 32:15 trece millones de sirios necesitan ayuda humanitaria de forma urgente según seis ONG's internacionales que denuncian el interés de varios países y en concreto europeos porque se extienda la idea de que las Serra en Siria ha terminado Álvaro Zamarreño con los datos de dos mil diecisiete por cada sirio que volvió a su país tres intentaron salir cien mil frente a trescientos mil que además no pudieron huir porque las fronteras están cerradas sin embargo estas seis organizaciones denuncian una presión insoportable para que los refugiados vuelvan a un país que no es seguro David del Campo de Save the Children

Voz 27 32:47 pero hay un interés de construir una propaganda falsa sobre calidad de Siria e que no que nosotros queremos denunciar que es que la guerra de Siria no ha terminado la guerra desidia es un conflicto que está en un momento tan difícil como hace siete años y que además comerciantes una guerra donde la infancia es un objetivo bélico el daño en la infancia forman parte de las estrategias militares de todas las partes

Voz 0027 33:12 eso se materializa en zonas a las que siguen sin dejar entrar la ayuda de emergencia bombardeos a civiles varios millones de niños sin escuelas o un país inundado de explosivos que pondrán en peligro la vida de los sirios durante años si como dice Acción contra el Hambre no se hace algo para evitarlo una treintena de provincias despierta en alerta hoy en España por el temporal la de la nieve pueden teñir de blanco por ejemplo las playas de Asturias o en Albacete Se esperan hoy ocho grados bajo cero las carreteras a esta hora si están afectadas DGT María Forner buenos días

Voz 1275 33:42 hola muy buenos días pues hasta ahora ha mejorado levemente la situación encontrábamos a trescientas cincuenta y una carreteras a primera hora ahora son trescientos cuarenta y ocho horas carreteras y puertos de montaña afectados por el temporal en todo el país hay sesenta cortadas y ciento diez días en las que son obligatorias las cadenas veintitrés de ellas corresponden a la red viaria principal son obligatorias las cadenas en Teruel en la A23 entre Agustín mientras que está prohibido el paso a camiones vehículos articulados en las siguientes vías principales en Segovia en la AP sesenta y uno en San Rafael en Castellón en la A23 entre Viver Barracas lo peor no obstante lo encontramos en la zona norte y en los Pirineos valle del Ebro tengan precaución en Castilla La Mancha porque en Cuenca es transitable con precaución la A tres entre Belinchón England Illán en Guadalajara también edil

Voz 1727 34:32 según lados entre el de Dhanga

Voz 1275 34:35 Arjen silla prohibido el paso de camiones en la CNE veinte once embriagó en Brihuega en la CM ciento uno Hernando en la CM XXI once Enter zaga la CNE diez cero dos en Usanos en la Comunidad de Madrid van a necesitar también cadenas para circular por la M seiscientos uno en Navacerrada seiscientos cuatro en Rascafría seiscientos once Miraflores seiscientos treinta y siete en Lozoya hay seiscientos veintinueve en Canencia afortunadamente se ha restablecido la normalidad en la A

Voz 0027 35:04 y otra consecuencia del temporal los equipos de emergencias confían en rescatar hoy a un grupo de cuarenta y tres años que lleva dos días atrapado en una casa de colonias de salas en Girona el autobús en el que viajaban quedó atrapado en la nieve Frederic Vincent bon día

Voz 0706 35:17 donde ha son niños de cuatro a dieciséis años más trece monitores Se descartó nueva Carlos como mínimo hasta que mejore la carretera la excepción fue uno de los menores que tenía fiebre y que sí fue evacuado junto con su hermana el resto han dormido allí con efectivos de la Cruz Roja con comida con abrigo con luz destacamos esto porque perdieron el suministro eléctrico pero los recuperaron en toda Cataluña unos ochocientos abonados seguían sin electricidad por culpa de la nevada llegaron a ser hasta cinco mil

Voz 33 37:37 mira mira

Voz 1727 37:46 son las seis y treinta y ocho cinco treinta y ocho en Canarias y comenzamos con el caso de la niña de once años de Murcia que ha tenido un bebé la dejó embarazada según los investigadores su hermano de catorce años al que no se le puede imputar ningún delito porque tenía trece cuando ocurrió Juanjo Asensio buenos días

Voz 1197 38:03 hola qué tal Pepa buenos días la principal línea de investigación de la menor de once años que dio a luz el pasado viernes en el hospital de la risa que apunta que el padre es su hermano de catorce años una unidad del Grupo de Menores de la Policía Nacional se desplazaba al Hospital Materno Infantil donde permanece ingresada la pequeña para conocer los detalles del caso determinar si hay alguna responsabilidad delictiva en los hechos según han señalado fuentes policiales de las manifestaciones de los propios familiares se desprende que el padre del bebé es el hermano de la joven que actualmente tiene catorce años pero que en el momento de los hechos tenía trece por lo que no se lo pudo imputar ningún delito la policía va a seguir tomando declaración en el entorno de la menor y no se descarta que se realicen más pruebas como por ejemplo las de ADN para determinar si esta información es cierta la investigación por tanto sigue abierta

Voz 1727 38:43 más sobre menores en Alicante durante una discusión en casa un chico de catorce años ha matado de una puñalada en el corazón a su hermano de diecinueve Ana Talens Bondi han bon dia

Voz 34 38:52 Z y hoy está previsto que pase a disposición de la Fiscalía de Menores fue detenido ayer sobre la una de la tarde cuando salía corriendo del portal de su casa confesó a los agentes de la policía que había apuñalado a su hermano con el que había discutido la casa familiar de hecho la madre al oír la discusión entró en la habitación se encontró a su hijo muerto

Voz 1727 39:14 pie en un hospital de Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días se recupera de un balazo en el hombro el GEO herido ayer dura

Voz 1275 39:21 de la operación antidroga en la que fue detenido de nuevo el histórico narco

Voz 1727 39:25 el gallego Sito Miñanco y recibió un disparo en la clave

Voz 1275 39:27 culé se encuentra estable tras ser operado de urgencia en el hospital Puerta de Hierro muy cerca de Collado Villalba aquí en Madrid donde se produjo un tiroteo entre los grupos de operaciones especiales de la Policía y uno de los supuestos narcos que también resultó herido está estable tras recibir cuatro disparos en las extremidades ha sido uno de los episodios más graves de esta operación que se ha desarrollado no sólo aquí en Madrid también en Galicia y Andalucía con cuarenta detenciones

Voz 1727 39:49 en siete registros en Algeciras era detenido Sito Miñanco acusado de dirigir a este grupo de narcos entre los días libres de permiso penitenciario que disfruta desde dos mil quince allí en Galicia María adiós días bos días las asociaciones de lucha contra la droga celebran todas estas detenciones

Voz 1628 40:07 en La Ser hablamos con la presidenta de la Fundación EDP Carmen Avendaño felicita a las Fuerzas de Seguridad por esa operación policial y advierte de los nuevos derroteros internacionales de los clanes gallegos

Voz 13 40:18 yo creo que nunca se han ido lo que han hecho es diversificar y digamos la la comercialización no estar tan centrada en Galicia hilo internacionalizado mucho quiere decirse que la historia ya puede ser peligroso hay un dato que yo destacaría ahí me parece sumamente preocupante es el hecho de que utilicen ya pues armas de fuego cosa que nunca había ocurrido antes

Voz 1628 40:42 ha caído un histórico del narcotráfico gallego Sito Miñanco pero hay más arrestados entre ellos la hija de Miñanco y el hijastro de Laureano Oubiña David Pérez Lago de sesenta y dos años ha pasado más de veinte en prisión estaba en semilibertad trabajaba como responsable de seguridad de una empresa de aparcamientos en Algeciras pero los investigadores creen que en realidad dirigía una banda de narcotraficantes dedicada a introducir cocaína en España ya blanquear dinero

Voz 33 41:06 Siria Irak Irán gira la actividad Akira

Voz 1727 41:13 en Cataluña Frederic Vincent qué tal estás bon día

Voz 0706 41:16 hola de haberla el director del Consorcio de Turismo

Voz 1727 41:19 no de Barcelona que se llama Jordi Williams Carnes ha dimitido después de que una auditoría haya detectado gastos injustificados en su tarjeta de empresa habría pasado facturas por valor de ochenta y tres mil euros en viajes hoteles restaurantes

Voz 0706 41:34 sí según esta auditoría del Ayuntamiento de Barcelona sólo en un mes aparecen seis mil euros sin justificar por ese motivo la renuncia se hizo el jueves pasado aunque se abordó ayer en una reunión de Turismo de Barcelona al Ayuntamiento mantiene que esto demuestra falta de control en el organismo y adelanta que la cosa no va a quedarse aquí

Voz 12 41:50 no es de presumir que haya chicas tipo la irregularidad Netanyahu de acá si camas

Voz 0706 41:55 el concejal de turismo Agustí Colom adelantaba que investigarán si hay otras irregularidades aunque aseguraba que no hay que presumir que las Asahi el presidente de Turismo de Barcelona Joan Gaspart en cambio defendía

Voz 12 42:04 lo que no en maya la vida ya alguna cosa incorrecta

Voz 0027 42:08 defendía Jordi Williams Carnes mantiene

Voz 0706 42:10 en del informe no se desprende ninguna irregularidad de hecho desvincula completamente la dimisión de la auditoría según Gaspart Jordi Williams Carnes le había comunicado hace más

Voz 1727 42:19 es es que se quería ellos y pese a lo que pueda parecer pese a la nieve y la lluvia de estos días los embalses en Castilla La Mancha continúan al mínimo en la provincia de Toledo hay municipios donde todavía se mantienen restricciones de agua sólo pueden abrir el grifo de nueve de la mañana a nueve de la noche Cristina López Huerta buenos días

Voz 1628 42:37 buenos días son los quince mil vecinos de los diez pueblos que engloban la Mancomunidad del Torcón el nivel de la Represa ha subido algunos centímetros en las últimas semanas pero no lo suficiente para levantar las restricciones llevan desde el verano sin poder dar de beber al ganado tres meses con el consumo humano regulado a un máximo de doscientos litros diarios Ezequiel Gutiérrez es ganadero de Menasalbas

Voz 35 42:58 no me ha sido insuficiente porque era muy grande y me algo estaba pasando pero poco pronto la sentir el pueblo tenemos Copa Davis

Voz 1628 43:11 esta política de ahorro les permitirá alargar las reservas hasta mayo día Cristino han igualmente

Voz 4 43:16 y no

Voz 36 43:26 me quedé con uno de muchos

Voz 4 43:29 ganarle

Voz 1727 43:37 el Gobierno de las islas Maldivas ha declarado el estado de emergencia para impedir que se cumpla una sentencia que rehabilita a varios diputados de la oposición el presidente no quiere acatar el fallo porque perdería la mayoría parlamentaria permitiría a su máximo rival presentarse a las elecciones que se van a celebrar este verano Carolina Gómez el precio

Voz 0127 43:57 dente del país ha otorgado plenos poderes a las fuerzas de seguridad durante los próximos quince días la tensión política ha crecido y se han registrado numerosas protestas

Voz 3 44:07 tras la decisión del presidente Abdula llamen de no acatar un fallo del tren

Voz 0127 44:10 bueno al Supremo que anula las condenas contra nueve opositores entre ellos el ex presidente Mohamed Nasir que podrá volver a presentarse a las elecciones la decisión de la máxima autoridad judicial de Maldivas devolvía además la mayoría parlamentaria

Voz 1727 44:22 la oposición el Museo del Louvre busca los herederos de obras de arte robadas por los nazis a judíos franceses el museo ha creado dos salas permanentes en las que exhibe las pinturas para que las familias puedan identificarlas ir reclamarlas Rafa Muñoz

Voz 1772 44:43 XXXI piezas de estilos diferentes pero con un denominador común todas fueron expoliadas por el ejército alemán a familias judías durante la Segunda Guerra Mundial fueron expuestas en el Museo de Hitler y a otro museo el Louvre quiere que vuelvan a su origen las familias de los judíos franceses que las pintaron en Francia más de cuarenta y cinco mil objetos han sido devuelto a sus dueños desde la guerra pero más de dos mil permanecen sin reclama

Voz 4 45:07 ya

Voz 1772 45:11 el lo que si algún propietario de la obra o alguno de sus familiares la reconocen el museo tendrá que reclamarla ante la Dirección General de Patrimonio como aseguraba uno de los directores de la pinacoteca un proceso lento ya que tiene que comprobar el origen de las obras y verificar la identidad de sus dueños las familias judías de las obras

Voz 0027 45:28 robadas por los nazis aprueban el gesto

Voz 1772 45:31 hombre aunque consideran que llega tarde Nick

Voz 37 45:33 o guías tilda

Voz 1727 45:42 es Paul Simon que deja el escenario y se va a ir a lo grande con una gira que lo llevará por varias ciudades de Norteamérica Europa el cantante estadounidense que formó dúo con Garfunkel colgará la guitarra con setenta y seis años Pascual