Hoy por Hoy (06/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 2 00:18 David Cuén esto es Saua

Voz 1727 00:24 multado acampa Anita de la bolsa en Wall Street marcaba una sesión que termine anoche en batacazo de su índice principal el Dow Jones cayó un cuatro con seis por ciento y llegó a perder mil ciento setenta y cinco puntos que es el mayor desplome en puntos de su historia los expertos lo atribuyen paradójicamente a la buena marcha de la economía como en los precios y salarios crecen los inversores auguran una subida de los tipos de interés más rápido de lo previsto lo que temen es que esto se traduzca en que el dinero que ha llevado la bolsa máximos se vaya ahora inversiones más seguras y todo esto justo el día en que Jerome Powell se convertía en el nuevo presidente de la Reserva Federal Estados Unidos en sustitución por cierto de la primera mujer que ocupó ese cargo Janet Yellen y el efecto contagio ha llegado esta madrugada a las bolsas asiáticas que acaban de cerrar con una caída por encima del cinco por ciento en dos horas comprobaremos si las europeas se dejan arrastrar o contienen el efecto porque aquí nos anticipa de momento una subida del precio del dinero eso será a partir de las nueve ahora toca mirar a las carreteras esta madrugada ha seguido nevando en Cataluña en Aragón y en la Comunidad Valenciana y además como hace mucho frío preocupa el hielo DGT María Forner cómo están las carreteras buenos días

Voz 3 01:43 buenos días pues ahora mismo hay trescientas cincuenta carrete

Voz 1727 01:46 casi puertos de montaña afectados por la nieve en todo el país

Voz 3 01:49 de ellos hay sesenta y una vías cortadas

Voz 1727 01:52 ciento diez en las que son necesarias las cadenas ven

Voz 3 01:55 tres corresponden a la red viaria principal

Voz 1727 01:57 en la A uno tengan precaución entre San Agustín de Guadalix y Somosierra también hay dificultades

Voz 3 02:03 en la A2 en la provincia de Guadalajara entre el eran callar Gezi ya en la A3 en la provincia de Cuenca entre Belinchón in England Illa cuidado en la carretera por tanto pero también en la calle

Voz 2 02:14 el riesgo tiene el coche como inconsciente y con las cadenas por soy poco más que lo que llevamos prendas pero bueno siempre frío

Voz 1727 02:21 desde que el grupo que hay que ir un poco más cuidado que resbala un montón yo y veremos también si los cincuenta mil chavales que se quedaron sin clase ayer pueden volver a las aulas martes seis de febrero y en Cataluña fuentes de Esquerra confirman a la SER que puso Mohn pretende tener poder sobre el presidente de la Generalitat de Cataluña en caso de que prosperara la propuesta de la doble presidencia una simbólica en Bruselas y otra ejecutiva en Barcelona Aimar Bretos

Voz 4 02:49 según fuentes republicanas Puigdemont quiere que la persona que se dice en Cataluña para ejercer el cargo de forma efectiva dependa directamente del Esquerra no lo ve claro quieren que la función de ese gobierno simbólico se limite a internacionales de internacionalizar

Voz 0978 03:02 hoy comparece en el Congreso el cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa está situado en la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP pero ya ha dicho que no piensa responder ninguna pregunta para no perjudicar su defensa en los juicios que tiene abiertos el juicio que está a punto de abrirse es el de Pescanova el juez envía al banquillo al ex presidente del grupo a Manuel Fernández de Sousa y al resto de su cúpula directiva en total diecinueve personas acusadas de falsear las cuentas de la empresa para ocultar que el grupo en Murcia El niño que dejó embarazada a su hermana de once lo hizo cuando tenía trece años así que es inimputable

Voz 4 03:33 los investigadores siguen tomando declaraciones ahora mismo a la familia y el entorno de la herencia

Voz 1727 03:40 y en deportes la selección española de fútbol sala se juega esta noche Sampe su pase a las semifinales del Campeonato

Voz 1161 03:46 el campeonato que se disputa estos días en Eslovenia desde las nueve España Ucrania ha partido ya habitual en los europeos es la séptima vez que se enfrentan ambas selecciones y buscando unas semifinales en las que ya les espera la selección de Jacek Kazajistán que Ayers

Voz 1727 03:57 mira a Serbia también en semifinales está la selección de Rusia

Voz 1161 03:59 ayer eliminaba los organizadores y se medirá al ganador del otro partido de cuartos que desde las seis de la tarde enfrenta a Portugal y Azerbayán ambas semifinales se disputarán el próximo jueves la final el sábado desde las nueve menos cuarto

Voz 1727 04:12 y atentos que llega Jordi Carbó con el pronóstico del tiempo buenos días

Voz 0978 04:16 buenos días y un pronóstico bastante gélido porque se confirma que a partir de hoy tener protagonismo el frío en detrimento de las nevadas pero cuidado porque por ejemplo hay donde confluyen las provincias de Teruel Castellón y Tarragona la nevada seguirá cayendo a lo largo de la jornada de hoy por debajo de los mil metros de altura nevadas más débiles en Castilla La Mancha a lo largo de la jornada alguna esporádica en Madrid también en el Cantábrico pero vaya hoy las nevadas menos intensas Il la temperatura bajar ahora mismo heladas incluso fuertes en gran parte del interior riesgo evidente de formación de placas de hielo esta situación by ramas las próximas muchos

Voz 5 04:53 a las ideas en el sorteo de ex de la ONCE de ayer el número premiado

Voz 2 05:00 has siga novecientos sesenta fuegos delante piden no estoy estupenda

Voz 5 05:09 también en puntos de venta autorizados fue fuegos hace punto es en la ONCE Nos mueve ilusión que tengas son grande

Voz 6 05:21 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando a las más que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos has vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa

Voz 7 05:35 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct

Voz 2 05:43 esto es un recibo un recibo dividido entre doce es menos recibo con BBVA plan estar seguro puede agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informa ten de de VA BBVA creando oportunidades en la SER Hoy por hoy

Voz 1727 06:10 son las siete y seis minutos de la mañana a las seis y seis en Canarias quizá hoy en el New York Times Paul Krugman el premio Nobel de Economía la euforia económica en EEUU que paradójicamente está haciendo caer la bolsa porque el dinero se va a otros destinos dice Krugman que no parece que estemos ante una burbuja pero advierte de que si llegara Donald Trump está rodeado del peor equipo para gestionarla que el secretario del Tesoro por ejemplo es la persona menos informada que ha ocupado nunca ese puesto dice también el Premio Nobel que la ya ex presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen él es una gestora previsible y que el nuevo Jerome Powell es todavía una incógnita y aquí en España también vamos a hablar hoy de Economía por distintos motivos el primero los funcionarios han salido contentos de la primera ronda de negociación con el Gobierno para subir sus sueldos el Ejecutivo propone un aumento del ocho por ciento en los próximos tres años y los sindicatos confían en que podrán mejorar esa oferta a lo largo de este mes Rafa Bernardo

Voz 0706 07:08 los sindicatos creen que el Gobierno necesita un acuerdo para apuntalar la negociación de presupuestos y su posición política así que creen que pueden conseguir avances salariales y de empleo superiores a los planteados en la última negociación que acabó el pasado septiembre así en cuanto a los sueldos la subida salarial de un máximo del ocho por ciento en tres años que proponía el Gobierno hace meses es ahora el punto de partida Julio Lacuerda UGT Miguel Borra CSIF Pepe Fernández comisiones

Voz 8 07:32 esa evidencia la aceptado que es que no podemos ir ni un milímetro para atrás de septiembre y que lo que van a discutir porque es insuficiente

Voz 1100 07:39 hasta dónde se puede llegar que este ejercicio dos mil

Voz 9 07:42 dieciocho probablemente sea el primero en muchos años que no se va a perder empleo público en nuestro país y que a lo mejor empezamos a recuperar algo de los doscientos mil empleos públicos que hemos perdido

Voz 10 07:53 que si no hubiera habido los procesos de presión que se han producido y que se han trasladado a la opinión pública hoy el Gobierno estaría en una situación absolutamente distinta con mayor comodidad

Voz 0706 08:02 la próxima reunión será el día doce el propósito es lograr un acuerdo en este mes segunda

Voz 1727 08:07 noticia económica muy pendientes hoy de la decisión de Rajoy de si propone a De Guindos como candidato a vicepresidente del Banco Central Europeo lo que obligaría a su vez a elegir un nuevo ministro de Economía aquí en España ni en Cataluña hay ruptura en el seno de la principal patronal catalana Fomento del Trabajo va a suspender como socio a la entidad Cecot aunque la versión oficial es que Fomento expulsa temporalmente a Cecot porque se ha excedido en sus P denuncias al trasfondo al fondo está la crisis política catalana al presidente de Cecot Antoni Abad se le considera próximo a las tesis independentistas Barcelona Frederic Vincent hola de nuevo

Voz 0706 08:44 hola Pepa buenos días Fomento planteaba primero la expulsión de la Cecot pero al final la junta ha aprobado esta suspensión temporal sólo durante este año es decir hasta que la gran patronal celebre elecciones dicen en Fomento que esto se hace así porque entonces será la nueva junta la nueva directiva quién decida si mantiene o no la suspensión que se tiene que ratificar en asamblea el presidente de la Cecot cree que este este sistema es contrario a los estatutos

Voz 2 09:06 fumen Carmen

Voz 0706 09:08 bueno y Antoni Abad que se quiere presentar a presidente de Fomento decía que esto tendría que hacer reflexionar a los socios de la gran patronal sobre si es urgente no un relevo el motivo oficial como comentabas es que la patronal Cecot actúa como patronal catalana cuando en teoría se tendría que limitar a una zona de Cataluña al vallas pero hay el tema político de fondo porque en Fomento siempre ha visto con recelo la proximidad de la Cecot con el soberanismo

Voz 1727 09:33 y sobre la estrambótica pretensión del independentismo de tener una presidencia de la Generalitat en Bruselas y otra en Cataluña

Voz 11 09:43 la mirada esta maña

Voz 1727 09:44 Ana de Soledad Gallego Díaz los políticos son también seres humanos la frase que ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia no hace mucho la recordó el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ya fue todavía menos lo hizo el ex presidente de la Generalitat la Carles Puigdemont a propósito de unos correos que había enviado comentando que sentía que todo había llegado a su fin es decir la frase hecha utiliza para intentar disculpar los errores de los políticos la verdad es que habría que darle la vuelta a la dicho frase cita y recordar a los políticos mejor dicho a algunos políticos que los votantes también son seres humanos es decir personas que en términos generales necesitan comprender lo que se les lo

Voz 2 10:28 con todo esto viene a cuento de la

Voz 1727 10:31 hasta que al parecer se va abriendo camino entre los independentistas catalanes para hacer que Puigdemont sea elegido mejor dicho proclamado no se sabe muy bien que por una asamblea general de electos que no tiene ninguna función ni capacidad legal definida mientras el Parlamento de Cataluña que sí la tiene se limita a protagonizar un paripé ya elegir a otra persona como presidente de la Generalitat advirtiendo que recibirá instrucciones desde Bruselas la idea es francamente asombrosa desde el punto de vista institucional degrada al Parlament que pasa a estar sometido a una asamblea de electos que nunca fueron elegidos para semejante tarea desde el punto de vista político hay pocos precedentes y los pocos fueron desastrosos basta con recordar el tema argentino campora el Gobierno Perón al poder que acabó con Héctor campora que se había prestado al juego con pero que nunca debió volver Parlamento afortunadamente en este caso el Parlament no está en juego porque no depende ni de campora nadie pero aún el Congreso de los Diputados aprobó en septiembre la ley para reformar el sistema de elección de la cúpula de Radiotelevisión Española estamos en febrero y no hay noticia de que esos cambios se vayan a producir en un futuro inmediato con la nueva ley se vuelve al modelo Zapatero es decir que los miembros del consejo de administración necesita una mayoría de dos tercios desde la Cámara en primera votación para ser elegidos PSOE Podemos y Ciudadanos se pusieron de acuerdo para acabar con el sistema de elección que impuso el PP en su primera legislatura pero pasa el tiempo y nada se mueve la tele y la radio públicas continúan con la misma dirección y hablamos con Alejandro Caballero que es presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española

Voz 1 12:19 Alejandro buenos días hola buenos días Pepa a qué se debe esta parálisis y de renovación de la cúpula bueno

Voz 1037 12:24 pues esta parálisis en no entendemos muy bien a qué se debe aunque parece que es parte de la disputa partidista en la que estamos actualmente el hecho es que me han desarrollado un reglamento para un concurso público al que establecía la ley ni se ha aplicado la disposición transitoria que decía que si en tres meses no había un concurso público ese procedería elegir a los a los miembros del consejo de administración y al presidente conforme a bueno al sistema vigente es decir que los partidos no se ponen sus candidatos Suu Kyi son elegidos con dos tercios en el Congreso de los Diputados au si no es en dos tercios en segunda vuelta con mayoría absoluta y el apoyo de al menos la mitad de los grupos bueno la la verdad es que están ahora mismo discutiendo que si concurso que si seguimos que si concursos sí que si concurso que no y bueno pues han pasado cuatro meses la verdad es que esto no es mantienen absolutamente

Voz 1 13:19 sí yo sí defraudados cómo afecta está para

Voz 1727 13:22 crisis al servicio público que debe dar Radio Televisión Española Alejandro

Voz 1 13:25 pues terriblemente el hecho es que

Voz 1037 13:28 a los ciudadanos que el con sus impuestos pagan la radiotelevisión pública están viendo cómo pues no se garantiza un derecho un derecho constitucional que tienen a recibir información plural independiente y veraz el hecho es que ni los ciudadanos ni los profesionales que trabajamos allí no nos merecemos ni un solo día más una dirección que bueno los consejos de informativos hemos acreditado manipula censura ya ampara malas prácticas profesionales

Voz 1727 13:52 cuando os dirigida a los partidos políticos que sí firmaron el acuerdo que se hicieron posible la aprobación en septiembre de la ley a PSOE Podemos y Ciudadanos que dicen

Voz 1037 14:02 pues hay un dos de ellos que están bueno pues empeñados en seguir con el concurso público adelante otro que quiere aplicar la disposición transitoria que es el Partido Socialista y en esa discusión están en esa discusión llevan cuatro meses y no sabemos cuánto tiempo más llevan lo cierto es que el único ejemplo que tenemos cerca comparables en de Telemadrid que desde que se pusieron a a a negociar un sistema de concurso público hasta que lo culminaron transcurrió un año yo creo que ni los ciudadanos ni ni los profesionales nos merecemos un año más esta situación entonces lo que nosotros les pedimos es que se pongan de acuerdo eso sí que haya consenso que está en los cuatro grandes grupos en el consenso hice resuelva cuanto antes e hoy mejor que mañana

Voz 1 14:50 ojalá Alejandro Caballero gracias suerte mucho

Voz 1037 14:54 has Buendía buena abrazado más grave

Voz 1727 14:56 en el año dos mil diecisiete las peticiones de asilo en España han duplicado el récord que ya marcaron el año anterior han sido más de treinta y una mil setecientas a las personas que han solicitado protección en nuestro país la mayoría son venezolanos seguidos de sirios colombianos información de Nicolás Castellano

Voz 1620 15:15 con más de treinta y un mil setecientas solicitudes de protección se bate el récord histórico de llegada de potenciales refugiados en nuestro país que databa de dos mil dieciséis con una dieciséis mil peticiones según los datos a los que ha tenido acceso a la SER el año pasado cerró con más de diez mil solicitudes de venezolanos que suponen uno de cada tres casos seguido de sirios cerca de cinco mil IVE colombianos España destaca así al alza en el conjunto de la Unión Europea donde descendió un cuarenta y tres por ciento las peticiones de asilo María Jesús Vega portavoz dando

Voz 12 15:42 España es uno de los pocos países en el contexto de la Unión Europea que experimenta una subida sustancial en el número de solicitudes de asilo en dos mil diecisiete cuando la mayoría de los estados de la Unión se han reducido considerablemente no obstante seguimos viendo que países como Alemania Italia Francia o Grecia que no superan en solicitudes con cifras que van de las cincuenta mil a las doscientas mil

Voz 1620 16:07 en España es acumulan treinta y cuatro mil ochocientas peticiones de asilo que aún no han recibido respuesta de la Administración

Voz 1727 16:12 a las siete dieciséis las seis y dieciséis en Canarias

Voz 13 16:15 en el subirnos sin tener noticias Renfe el AVE Madrid Castellón cumple dos semanas la nueva conexión

Voz 14 16:24 ferroviaria reduce en más de media hora el viaje en tren entre ambas ciudades situándose en dos horas y treinta y dos minutos con la apertura de este servicio ya son veintisiete las provincias conectadas a la Red Española de alta velocidad y este año está prevista la inauguración de nuevos tramos compra tu billete en Renfe punto com o en el nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte

Voz 2 16:46 el Ministerio de Fomento Gobierno de España pase el día tomando el sol encubierta en medio del Mediterráneo vimos musical Disney maravillosos

Voz 7 17:02 reserva hasta el cinco de marzo podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta doscientos cincuenta euros del Corte Inglés vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes el Corte Inglés

Voz 0089 17:12 multa condiciones miren y nuevo Fiat y por qué es el más espacioso de su categoría con quinientos veinte litros de maletero y totalmente equipado por nueve mil seiscientos euros

Voz 1100 17:20 es más espacioso de su categoría totalmente equipado

Voz 2 17:26 cuando el coche que quieres está buen precio te gusta más Gemma confía tipos que dan por nueve mil seiscientos euros con cuatro años de garantía

Voz 6 17:34 con la cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos pijas vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct M fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa

Voz 7 17:48 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1727 18:08 dice que Neil Armstrong dijo aquello de Un pequeño paso para el hombre al poner un pie en la Luna desde entonces la NASA no había lanzado un cohete igual hasta hoy cuando saldrá de Cabo Cañaveral el que Estados Unidos considera el cohete más potente del mundo Javier Gregori

Voz 0882 18:23 es el cohete más potente de la historia después del mítico Saturno cinco que llevó los primeros astronautas a la Luna y hoy será lanzado al espacio desde la base de Cabo Cañaveral su destino será Marte pero en su primera misión no llevará tripulación sino un coche eléctrico fabricado por otro de las empresas del dueño de Space X el visionario el punk que también lidera la marca de vehículos Tesla en realidad el Falcon heavy está formado por tres cohetes unidos sus motores tienen casi el doble de empuje que el siguiente cohete más potentes según la NASA

Voz 1 18:56 además el con Herbie será también el primer cohete reutilizable de la Historia porque sus tres partes volverán aterrizar dos de ellas en Cabo Cañaveral y una tercera en la cubierta de un buque situado en el océano Atlántico

Voz 0047 19:09 las operaciones esta mañana para la reflexión

Voz 15 19:12 de Palencia buenos días Operación Triunfo no lo he visto nunca igual que creo que no se haya visto nunca en ningún país que un partido político tan corrupto como el PP que estoy haciendo las barbaridades que estoy haciendo sigue estando el primero en el ranking

Voz 1727 19:27 luchó desde Asturias dice que no se cree el CIS

Voz 16 19:30 en la calle por ejemplo quién astures hay mucho de contexto todo más caro los recortes en educación se notan los recortes en el área de salud se notan se notan porque mi hija estuvo al hospital y la mandaron a casa los seis mese porque lo veía nada más que hacer el hospital no tiene dinero

Voz 1 19:49 eso habría Operación Triunfo amarga Barcelona buenos días yo no he visto nunca OT pero como otros muchos tantos programas

Voz 17 19:55 se deben acabar a las tantas de la madrugada yo creo que sería un buen momento para plantear los horarios televisivos de nuevo no puede ser tener a medio país levantado para ver en qué acaba un concurso hasta la una de la noche supongo

Voz 1 20:08 casi hasta las dos Marga muchas gracias a todas

Voz 2 20:22 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:28 buenos días parece que el temporal se tranquiliza pero queda todavía la resaca la uno a su paso por Madrid abierto esta noche tras varias horas cortada por la nevada pero hay que circular con mucha precaución por esta vía y por casi toda la red de carreteras de la región hacen falta cadenas a esta hora en Navacerrada Miraflores Lozoya Navafría Canencia puertos intransitables ahora mismo para camiones las quitanieves no han parado de trabajar en toda la noche y quiénes les conducen confirman que es una de las peores nevadas que recuerda

Voz 19 20:56 pues sí estamos ya acostumbrados a trabajar con ella aunque claro ya un poco lo que eran estas nevara pues ha habido varias pero vamos está en concreto el la diferencia es que se ha sido muy muy copiosas pero ha sido muy contigua tiempo sale Bono muchas horas seguidas

Voz 1275 21:14 es Aquilino quitanieves estuvo ayer por la tarde aquí en Assen en La Ventana de Madrid mientras trabajaba con su máquina en la M seiscientos cinco en el valle de Lozoya el uno uno dos recomienda sobre todo precaución por el hielo que podemos encontrar esta mañana en las carreteras recomienda en la medida de lo posible que se utilice el transporte público en Barajas se recupera ya la normalidad Israel Aranguez buenos días

Voz 0047 21:35 buenos días así es estaba previsto pero Madrid ha vuelto a sufrir los efectos del temporal la fuerte nevada caída a lo largo de este

Voz 1727 21:41 Inés obligó a cancelar en Barajas hasta setenta Buen

Voz 0047 21:43 los y otros seis fueron desviados a Valencia y Barcelona medidas tomadas por AENA para evitar el caos vivido hace casi diez años en el aeropuerto madrileño el tiempo dio una tregua hay poco poco se ha ido recuperando la normalidad quedando reabiertas las cuatro pistas a lo largo de la tarde eso en cuanto al transporte aéreo porque la red de trenes de alta velocidad también sufrió varios retrasos por lo demás los bomberos de la capital han realizado un total de cuarenta salidas relacionadas con la nevada en su mayoría para retirar ramas caídas de los árboles para sanear cornisas y fachadas

Voz 1275 22:12 enseguida vamos a buscar la última hora del estado del tráfico hoy el tiempo que hoy anuncia muy muy frío en Madrid esta mañana comienza a funcionar la nueva estación de Cercanías de Mirasierra Paco de Lucía que ayer quedaba inaugurada tras meses y meses de retrasos un acto al que asistía el ministro de Fomento en el que daba cuenta de las medidas que el Gobierno central ha puesto en marcha para mejorar los trenes de cercanías de Madrid con problemas cada día un plan de choque dentro de un plan más global que contempla entre otras cosas la reducción de la frecuencia en la línea C5 renovar el sesenta por ciento de los trenes y mejora de estaciones baja Quintana

Voz 20 22:46 el plan de choque contempla reducir a cuatro minutos la frecuencia de la C5 e incorporar dos trenes a la hora en la línea que va desde Coslada a Madrid también recoge actuaciones en las estaciones del Ramón y Cajal en las escaleras mecánicas de Atocha Íñigo de la Serna ministro de Fomento

Voz 21 22:59 lo vamos a actuar en cuestiones de seguridad que favorecen también los tiempos de recorrido el bloqueo automático banalizado entre de San Cristóbal Aranjuez la sustitución de los enclavada cientos eléctricos por el el electrónicos o la prolongación de las vías nueve diez de Atocha hasta la vía impar

Voz 20 23:18 de la línea cinco sentido Móstoles el plan de choque entra dentro del plan de Cercanías para Madrid para los años dos mil dieciocho dos mil veinticinco

Voz 1727 23:25 y que se presentará en marzo también contempla cientos

Voz 20 23:28 sesenta trenes nuevos para la red de Cercanías madrileña

Voz 1275 23:34 martes seis de febrero más noticias en titulares

Voz 0047 23:36 comienzan las obras para desmontar el campo de golf del Canal de Isabel Segunda está previsto que los trabajos terminen el próximo mes de mayo como paso previo su reconversión en un parque

Voz 1275 23:44 hay para todos los vecinos de Chamberí los trabajadores del grupo Avanza de la empresa de autobuses han ratificado el acuerdo con la compañía para poner fin a la huelga de servicio unos paros que han afectado durante diecisiete semanas a miles de usuarios del sur de la comunidad

Voz 0047 23:56 representantes de los colectivos de transexuales de la Comunidad de Madrid se reúnen este mediodía con el Defensor del Pueblo al encuentro pude también la diputada socialista Carla Antonelli para abordar el incumplimiento de la Ley Integral que protege sus derechos

Voz 1275 24:08 es la UEFA tiene que decidir hoy sobre la sanción a Carvajal que le impide jugar el partido de Champions de ida ante el Paris Saint Germain

Voz 2 24:15 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1275 24:23 el veinticuatro de la mañana cómo están las carreteras madrileñas a esta hora DGT María Fornel buenos días

Voz 3 24:29 hola buenos días pues les tenemos que pedir precaución si circulan por la A uno entre San Agustín de Guadalix y Somosierra van a encontrar todavía nieve en la calzada aunque las situaciones de tránsito habilidad eso sí con precaución donde sí van a necesitar cadenas para circular en la M seiscientos uno en Navacerrada las seiscientos once en Miraflores de la Sierra las seiscientos veintinueve en Canencia seiscientos cuatro en Rascafría seiscientos treinta y siete en Lozoya encontramos ya dificultades en todos los principales accesos a la capital también en la A42 y tengan especial precaución si circulan por la M cuarenta ya que se ha producido una colisión en el entorno de Villaverde en dirección a la A cuatro

Voz 1275 25:08 en la capital qué tal el tráfico hasta ahora pantallas Jesús Matsuki buenos días

Voz 0047 25:13 hola qué tal muy buenos días a todos los conductores han ya que tenemos novedades en cuanto a los túneles tenemos que advertir que el túnel de la Plaza de Castilla hasta cortado atentos en ambos sentidos en el día de ayer permanecía cerrado en sentido entrada a la ciudad día de hoy está cortado en ambos sentidos van a tener que realizar los autores este recorrido por superficie también tenemos que destacar que el túnel de Pío XII está cortado también en los dos sentidos y el túnel de la procede José María Soler está cortado en sentido M treinta y costumbres

Voz 2 25:42 esto está tu corazón las emociones de un también se sientes esa necesidad viaja al corazón donde podrás probar la dama más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón bailan al ritmo de nuestros motores vena BMW

Voz 0089 25:57 del concesionario filial BMW en la estables el corazón de BMW

Voz 22 26:04 sí negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquila del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 23 26:38 tenéis un hijo esto sueño pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad sin Ginefiv que podemos ayudar durante más de veinticinco años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo permiten hacer posible al tuyo Ginefiv clínica de reproducción asistida descubre más en mi embarazo es posible punto com o en el noventa y uno cinco diecinueve setenta y cinco cuarenta y uno trabajamos con los principales seguros de salud

Voz 2 27:02 el estreno en el Teatro Real de la obra Street si es uno de los acontecimientos de esta temporada una ópera de Kurt Weill que combinan la comedia musical de Broadway

Voz 0978 27:12 los norteamericanos no te pierdas este grande

Voz 2 27:14 espectáculo en el Teatro Real los días trece catorce dieciséis diecisiete y dieciocho de febrero vive la opera desde doce euros en teatro

Voz 1727 27:23 Real punto com

Voz 2 27:29 pues compramos una más grande o mejor una casa jardín sus salas de billar y con tres niñas las lectores ofertas para tus grandes momentos empieza a Elena o ramas como el lote ahorro de tres kilos de pollo por sólo ocho con noventa y siete euros el lote ahorra más lo bueno empieza a quien no tenía Sport

Voz 24 27:51 esto Carlos da estos de hipotecas y es probable que tenga las cláusulas suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados ambos de fácil

Voz 25 28:09 descubre morir no es lo que más duele el libro del que todo el mundo va a hablar en dos mil dieciocho una investigación apasionante con pocas pistas y demasiados enigmas para resolver un aparentemente Scream perfecta morir no es lo que más duele el thriller para los que creían haberlo leído atada editado por Espasa

Voz 1275 28:32 en los ficha al Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares negó con la adaptación de jornada una trabajadora una doctora que acababa de ser madre y que la pidió durante la lactancia más problemas que denuncian las trabajadoras del centro como el que ayer les contamos sobre la médico por la que este hospital no cotizo a la Seguridad Social durante tiempo que tuvo una adaptación de jornada por estar embarazada el centro reconocía dos casos más como el suyo en el caso de la doctora que pidió adaptación por lactancia lo pidió en tiempo y forma ya llevado al hospital a los tribunales Javier Galicia

Voz 26 28:59 el hospital tendrá que defender ante un juez por qué no concedió la adaptación a otra doctora que había solicitado esa adaptación durante la lactancia rechazó su petición y tras poner el caso en conocimiento de la Inspección de Trabajo Se requirió al hospital justificar ese rechazo la denunciante es la doctora residente García Duarte

Voz 27 29:15 los inspectores de trabajo acuden a su puesto de trabajo para valorar cuál es la situación después de evaluar la situación solicitan al hospital con carácter inmediato que se elabore otro informe detallando el por qué no se me concede esa adaptación hasta el día de hoy no he tenido más respuesta en el hospital

Voz 26 29:31 el hospital no ha vuelto a ponerse en contacto con la afectada a pesar de que sí contestó a la Inspección de Trabajo manteniendo que su puesto no implicaba riesgos suficientes para conceder la adaptación por lactancia la doctora denunció el juicio está previsto para el próximo día veintiocho de este mes de febrero

Voz 1275 29:46 dos grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1727 30:00 son las siete y media en las seis

Voz 1 30:02 y media en Canarias

Voz 2 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 comienza el martes seis de febrero y prepárense porque no se esperan las temperaturas más bajas del invierno de aquí al viernes por lo pronto hoy todavía va a nevar aunque menos que ayer campo sigue dibujando una España de contrastes porque pese a la nieve pese a la lluvia los embalses continúan al mínimo por ejemplo en Castilla La Mancha en la Mancomunidad del Torcón en Toledo Se mantienen los cortes de agua los vecinos sólo pueden abrir el grifo de nueve de la mañana a nueve de la noche y las explotaciones ganaderas en ninguna franja horaria y así llevan más de dos meses ser todo

Voz 0441 30:49 pero Cristina López Huerta esa política de ahorro les va a permitir alargar las reservas de su menguado embalse hasta mayo sin que tengan que usar el agua que gratuitamente el excedía el Ayuntamiento de Toledo los ganaderos son los más afectados porque llevan desde agosto sin poder sacar agua para dar de beber a noventa mil cabezas de ganado dice quieres ganadero en Menasalbas

Voz 29 31:07 es uno el agua Gorka todavía pues mira yo te puedo decir que él ha dado empezó la está ante algo que da igual tiene que ser bastante al señor

Voz 0441 31:21 el consumo humano se restringió en noviembre sólo pueden gastar doscientos litros al día durante doce horas

Voz 1727 31:28 el PSOE andaluz asegura que el ex alcalde socialista de Alcalá de Guadaíra hay diputado Antonio Gutiérrez Limones defenderá el jueves ante el Tribunal Supremo su inocencia dicen que actuó de manera ejemplar fútil limones está citado en el Supremo investigado por una presunta malversación de fondos públicos desde una empresa municipal empresa que supuestamente le pagó a él y a su familia Un viaje al Parque Warner Faunia en Madrid Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 0534 31:54 la secretaria general del PSOE de Sevilla Verónica Pérez considera que Antonio Gutiérrez Limones tendrán la oportunidad de defender ante la justicia que actuó de forma ejemplar y podrá aclarar los hechos de los que se le acusa esperando que la justicia actúe de forma ágil y rápida el que fuera alcalde socialista de Alcalá de Guadaíra y actual diputado en el Congreso está acusado de un presunto delito de malversación de fondos públicos por las irregularidades detectadas en la desaparecida sociedad Alcalá comunicación municipal que perteneció al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que gobernó Gutiérrez Limones durante veintiún años

Voz 1727 32:24 cuando Esperanza Aguirre estrenó en el año dos mil siete el campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel Segunda en Madrid se fue sin mostrar su swing fue una inauguración por la puerta de atrás con protestas vecinales hoy once años después esos vecinos van a ver como las es grúas comienzan a demoler por orden la justicia todos los hoyos artificiales de ese complejo comienzan las obras para sustituir el campo de golf por un parque abierto a todos Radio Madrid Lass

Voz 1275 32:52 era utilizada no será el campo de gol del canal que el Supremo declaró ilegal en dos mil trece sino que se convertirá en el parque del tercer depósito en los mismos terrenos que promovió en su día Esperanza Aguirre las obras de demolición se van a prolongar hasta mayo costará unos trescientos mil euros hicieran el paso previo a la remodelación de los terrenos cincuenta y cinco mil metros cuadrados de zona verde una zona recreativa y una plaza de más de veinte mil metros cuadrados para conciertos y espectáculos Éstos son los vecinos del barrio

Voz 30 33:17 hay que agradecer a la Comunidad de Madrid que haya puesto fin a la locura que era tener una instalación de este tipo en un distrito como el nuestro que no hay que olvidar que es el distrito con menos zonas verdes de de Madrid no

Voz 31 33:30 hemos sido durante trece años David y Goliat realmente es el proceso de una lucha lo que ha dado lugar a esto

Voz 1727 33:36 es decir no es algo que nos regalan nos lo merecemos

Voz 1275 33:38 las de fútbol que se mantienen se sumarán otras de voleibol hockey patinaje baloncesto iba no

Voz 1727 33:43 mano para evitar hemorragias nasales conviene pulverizar bien el Spirit of tras el uso de cocaína es recomendable aspirar agua tibia Éstos son algunos de los mensajes que podemos leer en un folleto que el Ayuntamiento de Zaragoza está difundiendo sobre los efectos de las drogas desde el Consistorio aseguran que la campaña tiene base científica informar de una manera clara es el único

Voz 0441 34:06 todo de enfocar el problema pero desde

Voz 1727 34:09 de la oposición el PP lo considera un manual sobre el consumo de drogas y pide la retirada inmediata Radio zaragozanas Sánchez borrón

Voz 0441 34:17 el portavoz del PP Jorge Azcona afirmó que el folleto parece que incite a consumir imponía este eje

Voz 7 34:22 pero si tú sabes consumir drogas no tiene por qué pasarte nada es lo que dice el el el folleto y eso lo dice con consignas tan equivocadas y tan dañinas como la que les voy a leer ahora mismo hace falta nos preguntan hacer prevención de problemas asociados al consumo versus prevención del consumo per se como si fuera posible

Voz 0441 34:43 desde el Ayuntamiento explicaron que el folleto habla ampliamente sobre los efectos adversos de las drogas y dicen que las frases que están sacadas de contexto

Voz 1727 34:53 salimos de España a esta hora para hablar de Cuba que se encamina ya hacia unas elecciones para elegir en marzo a los miembros del Parlamento en un proceso que culminará en abril con El relevo

Voz 32 35:04 con Castro de ochenta y seis años y a Raúl

Voz 1727 35:06 Trump va dirigido una carta escrita por tres sacerdotes católicos cubanos Victoria García buenos días

Voz 1460 35:13 hola buenos días los tres sacerdotes firmantes de la carta al han enviado al Politburó del Partido Comunista aprovechando que salían fuera de Cuba y aunque ellos ponen nombres y apellidos aseguran que tiene el respaldo de muchas personas y no sólo de la Iglesia católica un estamento este que durante los sesenta años de dictadura castrista ha mantenido en silencio público ante los desmanes y abusos aunque bajo la mesa ha negociado la liberación de presos políticos o la reanudación de las relaciones diploma noticas con Estados Unidos el escrito de los tres cura recuerda que mientras el mundo avanza los cubanos cada día está más desesperados al tener coartadas todas sus libertades esenciales Ike un régimen de sesenta años ya ha demostrado su desgaste incluso en las cosas buenas que el sistema revolucionario del comunismo cubano hubiera podido tener uno

Voz 1727 35:59 los tres sacerdotes católicos firmantes nos acompaña esta mañana aquí en los estudios de la SER Castor José Álvarez muy buenos días

Voz 32 36:06 bueno veo muchas gracias gracias a usted por venir

Voz 1727 36:09 porque esta carta en este momento porque la Iglesia cubana se ha mantenido generalmente en un segundo plano

Voz 32 36:16 una montura especial que queremos que se convierta en alegría esperanza para el pueblo unas elecciones que no sea simplemente votaciones votar porque sí venga lo mismo que que no le da ánimos alegría a la gente si no que es un pesar continuo

Voz 1727 36:35 es una carta personal o cuenta con el respaldo de la Iglesia católica

Voz 32 36:39 bueno la Iglesia católica asomo todos los católicos

Voz 1727 36:43 de la jerarquía de la Iglesia católica

Voz 32 36:45 netamente a nosotros lo hemos decidido sacerdote de cubanos pueda ser está canta algún tipo no ha dicho alguien tiene que hablar levante su voz nosotros esto no ha animado pero hemos querido hacer algo pues que sabemos que muchos católicos cubano fue agradecen en su corazón que ellos son parte de la Iglesia

Voz 1727 37:12 si ustedes van a Roma no verá el Papa le va a transmitir al Vaticano sus inquietudes como otro tarde

Voz 32 37:19 llegue a el Papa la carta de alguna forma quisiéramos por supuesto que que la iglesia eso

Voz 1727 37:28 yo entro

Voz 32 37:30 todos para buscar la la libertad del pueblo cubano al progreso la vida la alegría

Voz 1727 37:37 quieren que haya una unión que no queda ahora mismo con respecto al tema de Cuba

Voz 32 37:42 netamente hay en la política fue pues un terreno de la opinión que hace que las personas pies de manera distinta a BBC importante pues unir los esfuerzos para que las fuerzas sean mayores ir por eso la verdad importante que se conozca ampliamente para poder de verdad eh in Seris una acción efectiva

Voz 1727 38:14 a ver si la Iglesia estaba dividida en este tema

Voz 32 38:18 bueno pues que podemos decir quizá hay algunos que prefieren hablar personalmente directamente en intimidad con las autoridades otros pues hemos querido hacerlo así delante del pueblo como para que bueno pues hay una responsabilidad ante esas partes que no están claras para nosotras especialmente en el marco de las libertades necesarias que hace falta cena en el pueblo libertad de expresión la libertad

Voz 1727 38:48 política que le piden exactamente en la carta al Politburó del Partido Comunista de otra persona

Voz 32 38:54 es e hizo un marco de las un marco de libertades que permitan hacer unas lesiones que que tengan una unas condiciones de libertad política de varios partido libertad del sistema ejecutivo legislativo judicial que haya una independencia clara para que ese marco de oportunidades a distintos partidos que existe en lo que son ilegales que puedan proponer al pueblo esos criterios que tienen iría así el pueblo pueda pues participar en la acción política en la sociedad llega a un pueblo que vive se vive de la mentira en que hay un desánimo pues creemos que esto da la oportunidad que pueblos alegre pueda proponer lo que siente en su corazón de una manera sincera aunque puede equivocarse la carta

Voz 1727 39:56 publicado de ustedes fuera de Cuba se ha publicado en medios internacionales que cree que les va a pasar cuando regrese no

Voz 32 40:03 bueno un sacerdote de los tres que si he estado en Cuba y bueno pues nosotros alguno nos hemos decidido a lo que sea porque una situación así como vivimos allá pues lo mismo puede el alto precio que puede ceder ante alguna de cómo Bashir desprestigio o incluso no ha sido lo que sea a morir por la patria lo que sea una decisión que hemos tomado pero creíamos que era bueno

Voz 1727 40:34 Castor José Álvarez gracias por estar en los estudios de la SER y suerte

Voz 32 40:39 muchas gracias a no acompaña

Voz 7 40:44 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 0978 40:48 nuevas calderas termos consumen hasta un treinta por ciento menos

Voz 2 40:52 pero creemos en el confort térmico

Voz 24 40:56 no teníamos por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tenga las cláusula suelo de da Pérez a reclamar te parece un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagan Mostafa

Voz 33 41:14 si te gusta ahorrar

Voz 7 41:17 Horizon Hipercor y supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios cada día como la pechuga de pollo en filetes personas seis cincuenta euros el kilo y ahora además cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad una gran selección de productos Hipercor supermercado el corten

Voz 1727 41:33 les alimenta tu vida son las siete y cuarenta y dos minutos de la mañana a las seis veintidós en Canarias tiene veintitrés años se ha pasado más de nueve meses sin pisar un terreno de juego después de superar por dos veces un cáncer testicular volvía el fin de semana es Yeray Álvarez

Voz 34 41:55 por decirlo de alguna manera en el momento más feliz de mi vida no si te digo la verdad sentía el cosquilleo que sentí aquel día de mi debut contra el suelo sentían Quillo este fin de semana contra el Girona

Voz 2 42:09 el deporte hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 34 42:16 jugada de Resad atletismo que vuelve a sentirse futbolista que Consell luchar decía madurado y aprendido a hacer las cosas de forma diferente con veintidós años recién subido al primer equipo piezas a jugar

Voz 35 42:29 sí

Voz 34 42:29 hablar de renovaciones de seleccionaron y tal y cuando llegan estas noticias el fútbol yo el se queda en miniatura no es una cosa parte ya empiezas a valorar lo que tienes alrededor las familias los amigos que es en realidad la vida no que en un momento te puede quitar todo eso

Voz 1161 42:47 también de esa jornada sigue dando que hablar la celebración de Piqué en Cornellà sus posteriores declaraciones en zona mixta en la que volvía a recordar la ubicación del club en Cornellà ahí al que tildó desarraigado por Subdirección China el vicepresidente españolista dos ruso pasaba por El Larguero valoraba las palabras y el gesto del central

Voz 36 43:01 azul grana menosprecia a la gente de Cornellà como si fuéramos un municipio de segunda clase y estoy convencido que en el municipio de Cornellà también hay muchos seguidores del Barça cuando uno dispara a bulto pues corre el riesgo de pegarse un tiro en el pie Si amplía su lo conviertes en un ataque a la comunidad china estamos hablando de mil cuatrocientos millones de personas no al hablar de consejeros chinos en la directiva del Barça también el consejero que ha sido

Voz 1161 43:26 además aunque tuvimos fútbol Se cerraba la jornada veintidós en Primera en Las Palmas uno Málaga cero queda algo de aire a los isleños dejan quedando a tres puntos de la salvación y hunde un poco más a la Málaga que que ocupa ahora el último puesto ya a siete puntos en el plano internacional el Chelsea perdió ocho cuatro uno ante el Watford en la Premier a dos semanas de recibir al Barça en la Champions peligra el puesto de contra el banquillo Gary Lineker ex barcelonista valoraba la situación en El Larguero

Voz 37 43:48 con la historia aprobamos el Chelsea no no sé si va hay balas cae Concha no sé veremos pero no hay muchos esconde en Nevada

Voz 1161 43:59 además España se juega esta noche desde las nueve su pase a semifinales del campeonato Europa de fútbol sala ante la selección de Ucrania antes desde las seis Portugal Azerbayán ya en semifinales a Rusia y Kazajistán en baloncesto el Barça destituyó ayer a su técnico Sito Alonso ante los malos resultados de la temporada le da la dirección Alfred Julbe y hoy se disputan dos partidos de la Champions FIBA a las seis y media Venecia estudiantes desde las ocho y media Clay Piedad Tenerife y también desde las once y media sorteo de la fase de grupos del Mundial femenino no que se disputa en Tenerife el próximo mes de septiembre el mundo está lleno de contradicciones como

Voz 38 44:28 es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada todo Torrigo y todo lo mantenimientos incluidos presentemos

Voz 39 44:35 el Polo no hubo Riis todos Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesitas sin entradas sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día hay renting consulta condiciones aunque en punto es

Voz 2 44:50 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis Yuste agendas desperdició sutiles

Voz 1727 45:05 buenos días la nieve

Voz 3 45:06 de las últimas horas ha obligado a cancelar decenas de vuelos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas si ustedes uno de los afectados sepa que las aerolíneas están obligadas a darle comida y bebida durante el tiempo que tenga que esperar la posibilidad de hacer dos llamadas o acceso al correo electrónico también están obligadas a facilitarle alojamiento gratuito hasta que su vuelo pueda despegar también debe ofrecerles es posible un medio de transporte alternativo o que le devuelvan el importe íntegro del billete

Voz 2 45:33 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos ser padre te cambia la vida

Voz 13 45:42 sobre todo en esos primeros años en los que desechó

Voz 2 45:46 no tienes mira te has preguntado si ser padre compensa con pero ya está a la venta el cupón del extra Día del padre de la ONCE el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros compensa

Voz 41 46:04 el ojo izquierdo que en Hoy por hoy

Voz 42 46:07 hola todavía

Voz 1727 46:10 ya más deprimidos dice el ojo

Voz 1100 46:12 buenos días Pepa intención de voto algarabía en el gallinero todos los expertos Swayze autodenominados insisten en que las encuestas pocas alejados de las elecciones no sirven para nada pero se nos echan encima como Willy un comentarios en cuanto ven un porcentaje repetido los avances y retrocesos generales de unos y otros permitan este vetusto Ojo que haga otro sumas y otras restas con los datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas lo primero para no abundar en prolegómenos constatar que las izquierdas bajan y las derechas suben sin apelación más claro que el agua sumen al PP veintiséis con tres ciudadanos veinte consciente yo que en cuarenta y siete por ciento de intención de voto en octubre pasado con lo que ha llovido del ciento cincuenta y cinco etc etc sólo alcanzaban entre ambos cuarenta y cinco con cinco esto es un punto y medio más Izquierda pues como siempre empeñado en avanzar como un tiro hacia la retaguardia del cuarenta y dos con siete de octubre han pasado del cuarenta y dos con un gran éxito de sus dirigentes sin duda pero vamos a contarles otro dato del que poco se habla Esquerra ha subido siete décimas en el mismo periodo ir el chico de pudo Puigdemont otras cuatro osea que los independentistas han subido más de un uno por ciento de octubre hasta ahora verdad que todo ayuda a dar saltos dale

Voz 2 47:41 creía el ojo izquierdo

Voz 43 47:47 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno que bien

Voz 1727 48:13 Mario de Hoy por Hoy del seis de febrero del año dos mil dieciocho escribe Ana Larumbe estuvo en Grecia como voluntaria de esos refugiados pero hoy no viene a hablar de ella

Voz 44 48:23 yo soy Anna Larsson me esperan escaneado historias Carles torear en la Jamal Mohammad un chico sirio de treinta y un años que huyó de la energía como tantos otros hacia Grecia después de un año consiguió el asilo el estatuto de refugiado allí lógicamente necesitas trabajar pero no

Voz 0089 48:41 sí