Hoy por Hoy (06/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:16 muy buenos días España es la cuarta economía de la zona euro nuestra riqueza representa el siete por ciento del total de la Unión Europea hay casi el once por ciento de los países de la moneda única un peso evidente que sin embargo no tiene ninguna traducción política no estamos en ningún puesto de la primera línea comunitaria sólo tenemos una comisaría la de Acción por el Clima energía que está en manos del cuestionado Arias Cañete Portugal un país mucho más pequeño y rescatado colocó hace poco a Mario Centeno como jefe del Eurogrupo Italia tiene a Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo a Mogherini en política exterior el Parlamento Europeo lo preside Antonio Tajani por no hablar de Francia y de Alemania el Gobierno Rajoy fue alumno al picado de las políticas de austeridad que implementó sin rechistar pero se conformó con palmaditas en el hombro y ninguna presencia relevante española en los órganos de gobierno atrás muy atrás quedaron los tiempos de los Javier Solana Borrell Almunia González Páramo en puestos de primera línea parecía que con el Brexit y con la pérdida de influencia británica correría el escalafón seríamos más activos en el núcleo duro pero hemos visto reactivarse para las grandes decisiones el eje Roma París Berlín y Madrid a sus asuntos es verdad que la política española lleva tres o cuatro años de convulsión intensa pero es que la europea no es política exterior sino interior determina nuestras vidas Yes con todos sus defectos el proyecto colectivo que puede salvarnos de los desequilibrios de la globalización sin cerrarnos al mundo mañana termina el plazo de candidaturas para la vicepresidencia del Banco Central Europeo el Gobierno ha dicho ya que presentará candidatura hay todo el mundo da por hecho que será Luis de Guindos pero hay resistencias porque el Parlamento Europeo pidió que la candidata fuera una mujer el PSOE dice que sólo va a apoyar al Gobierno en esta batalla se presenta candidata y no candidato de los veinticinco miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central sólo dos dos de veinticinco son mujeres veremos qué ocurre finalmente porque la propuesta española tiene que hacerse pública en las próximas horas y en cualquier caso una vicepresidencia del Banco Central Europeo con sede importante no compensará nuestra ausencia en órganos ejecutivos en Bruselas donde sólo estamos presentes por la crisis catalana o episódica mente por Gibraltar

especialmente atentos a la apertura hiper

Voz 3 03:07 la apertura de las bolsas a las nueve de la mañana tras el batacazo anoche de Wall Street esta madrugada de las asiáticas Aimar Bretos con cinco por ciento se ha hundido el mito

Voz 1727 03:21 el Dow Jones había

Voz 0027 03:22 estrado horas antes la mayor caída en puntos de la historia del índice en un solo día las primeras interpretaciones que hacen los analistas es que paradójicamente ante la buena marcha de la economía los inversores temen una subida acelerada de los tipos de interés eso se suma a la incertidumbre derivada de la llegada de un nuevo presidente a la Reserva Federal

Voz 1727 03:37 Puigdemont le ha dicho a Esquerra que solo aceptará la idea de la presidencia compartida si él puede mandar desde Bruselas sobre el presidente real autonómico en Catalunya

Voz 0027 03:47 sí presionen para que el presidente que elija el Parlament quede jerárquicamente por debajo de él Esquerra no lo ve claro cree que la función de ese gobierno simbólico se debería limitar a internacionalizar el proceso

Voz 1727 03:59 hoy comparece en el Congreso el cabecilla de la Gürtel Francisco

Voz 0027 04:01 Correa desde la cárcel ya he dicho que no va a contestar a las preguntas en la comisión sobre la financiación ilegal del PP

Voz 1727 04:06 a dos días de que el diputado socialista Gutiérrez Limones comparezca ante el Supremo el PSOE andaluz dice literalmente que defenderá su comportamiento ejemplar el alto tribunal lo investigara

Voz 0027 04:16 por conocer supuestamente la corrupción de una empresa pública por haber permitido también supuestamente que esa empresa corriera con los gastos de un viaje de él y su familia a Madrid al Parque Warner y a Faunia

Voz 1727 04:26 el Consejo de Informativos de Televisión Española urge a los partidos políticos aplicar ya la ley que ellos mismos aprobaron para elegir por mayoría reforzada una nueva dirección de la radio y la tele pública

Voz 0027 04:37 lo ha pedido en Hoy por hoy hace unos minutos Alejandro Caballero es el presidente del Consejo

Voz 1756 04:41 esta parálisis no entendemos muy bien a qué se debe aunque parece que es parte de la disputa partidista en la que estamos actualmente bueno la la verdad es que están ahora mismo discutiendo que si concurso sí que ese concurso que no bueno pues han pasado cuatro meses la verdad es que esto no es mantiene absolutamente sorprendidos

Voz 0027 05:00 ya sindicatos de Bankia mantiene la huelga para el jueves a pesar de la última oferta del banco que rebaja la edad para prejubilarse pero que mantienen los más de dos mil doscientos despidos previos

Voz 3 05:09 el aviso del ministro de Energía las eléctricas pide que no recurran constantemente a los tribunales para rascar hasta el último euro eso que dice Álvaro Nadal

Voz 5 05:19 el nivel de conflictividad jurídica del sector no puede ser que todas las leyes energéticas sean recluidos no ocurre ningún otros todo absolutamente se recurre

Voz 1727 05:29 conmoción en Murcia por la novedad en el caso del embarazo y el parto de la niña de once años según los investigadores el padre del bebé es el hermano de la niña

Voz 3 05:38 que tiene catorce años y que la dejó embarazada con trece por lo que no se puede imputar ninguna responsabilidad penal después de triunfar en los Goya Isabel Coixet prepara su nueva película sobre las primeras mujeres que se casaron en España hace unos

Voz 1727 05:53 siglo pasillo interior día

Voz 5 05:56 Marcela y Elisa Marcelo dos maestras gallegas se casaron en mil novecientos uno y por la Iglesias en Coruña una de ellas

Voz 0027 06:04 esto pasar por hombre para conseguirlo pero al poco tiempo las descubrieron las arrestaron ahora Netflix ha comprado ya los derechos de esta futura película de Coixet de noche termino un fenómeno confirmo otro

Voz 6 06:17 los tres Smith yo Amaya da yo Operación Triunfo con esta versión del miedo de M Clan Navarra al público se impuso en esta edición Ana Ana Guerra Alfred

Voz 0027 06:37 con el que representará a España en Eurovisión

Voz 6 06:40 pero vaya

Voz 3 06:42 la

Voz 6 06:45 a mí mi mente

Voz 3 06:59 miedo dado el temporal que ha cubierto de nieve media España y que trae hoy temperaturas gélidas no queda más remedio por la aunque eso puede personas que vamos prendas pero bueno siempre no recuerdo nevadas y que cuajara desde dos mil cinco yo hacía tiempo que no veía caer como está cayendo ahora

Voz 0027 07:19 hasta seis grados menos que ayer se esperan hoy en algunos puntos Albacete por ejemplo ocho grados bajo cero las consecuencias del temporal son muchas cincuenta mil niños se han quedado sin colegio setenta vuelos han cancelado en Barajas en más de siete mil personas se quedaron ayer sin luz en Cataluña plasmó sus esperan rescatar hoy a los cuarenta y tres niños que duermen en una casa en el monte desde hace dos días porque autobús quedó literalmente sepultado por la nieve

Voz 1727 07:42 ya va a ser tan complicado como el de ayer es Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:46 buenos días ni mucho menos no desaparecen del todo las nevadas en cotas bajas pero sí que su extensión territorial va reduciéndose mucha atención igualmente por ejemplo al norte de Galicia también en Asturias en Cantabria a prácticamente nivel del mar se verán nevar una cota de cien a doscientos metros de altura nevada todavía copiosa ahí donde confluyen las provincias de Tarragona Castellón y Teruel hasta el final de la jornada y nevadas más esporádicas en el resto en el centro de la península por ejemplo va a nevar pero mucho menos como ayer insinuó hais lo que tendremos que tener presente a partir de las próximas jornadas ya a partir de esta noche va a ser el hielo porque las temperaturas con el viento en calma hay cada vez más menos nubes van a bajar con mucha facilidad las heladas generalizadas de manera que riesgo de formación de hielo en el asfalto pero también en muchas zonas donde ha nevado en los últimos días

Voz 1727 08:37 todavía impresionado con Yeray Álvarez Manu Carreño buenos días

Voz 0978 08:41 buenos días Pepa anoche habríamos El Larguero con Yeray Álvarez ese chaval de veintitrés años que se ha hecho hombre en año y medio que ama duraba la velocidad de vértigo imagino que obligado después de enfrentar Teide mirarle a los ojos a un cáncer que por dos veces le ha tenido en la lona pero en las dos ocasiones ha sabido levantarse después de superar tres meses de quimio y de estar arropado por toda su familia por toda su gente anoche recibía un premio en Barcelona y nos contaba los peores momentos como cuando Lopetegui pensaba incluso llevarle a la selección absoluta y llorando en la concentración de la sub veintiuno Era arropado por alguno de sus compañeros como Kepa por ejemplo el portero del Athletic decía haber vivido allí el momento más duro de su vida es un ejemplo para todos los que seguramente esté en una situación parecida a la de Yeray ha vuelto a ser futbolista ha madurado mucho más nos lo decía anoche en El Larguero pero sobre todo que quiso mandar un mensaje a todos esos que probablemente ahora están escuchando Hoy por hoy y que pueden estar viviendo una situación parecida a la que ha pasado Yeray Álvarez y es que luchando con el deporte con la fuerza con con la ayuda de tus familiares de tus amigos de tus seres más queridos por supuesto de los médicos se puede salir adelante Yeray y lo ha conseguido cuántas veces hemos escuchado esa frase de que el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia y sin duda lo de Yeray

Voz 0027 09:58 para claramente hasta luego Pepa mano

Voz 10 10:57 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 3 11:03 lejos de la hipocresía hemos olvidado nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos vale rodábamos ciertas revistas con ciento contenido a nuestros padres cerca de la empatía parece que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero tú Ríos hay una diferencia entre

Voz 10 11:23 de entre las dos percepciones brillado se toma el café todos los martes con Carles Francino La Ventana

Voz 11 11:38 es maricón

Voz 12 11:45 no no

Voz 13 11:52 uno de cada tres usuarios insulta en la red durante un partido de fútbol por cada cien de esos insultos sólo cinco comentarios piden respeto respetar Boeing Sulca si este trece D Herrero Día Mundial de la Radio la Cadena SER presentará el primer informe que analiza las conductas machistas racistas homófobas y piel

Voz 5 12:12 juntas de la afición en redes sociales

Voz 13 12:15 sin respeto no hay juego

Voz 14 12:19 como tú sabes lo que ha pasado en las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar deportivos todos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde

Voz 3 12:38 una hora menos en Canarias Francisco José Delgado

Voz 1 12:45 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 15 12:54 el cinco la Piscina Monte cuida

Voz 0559 13:15 fíjese bien en esta imagen que ve usted aquí una mariposa con navegador control de crucero y un maletero enormes

Voz 16 13:21 esta es la ocasión perfecta para conseguir lo que deseas Tuset seminuevos con mil euros de ahorro dos años de garantía adicional y dos años de mantenimiento gratis hay vehículos de ocasión Piaggio da suelta oferta fue saquen Faina hasta fin de mes consulta condiciones tu concesionario Seat esbelta auto venta esbelta auto punto es

Voz 17 13:39 hola buenos días este San Valentín lo ideal sería que tu pareja te hiciera un regalo de esos que tú dices bueno pues porque no tienes pareja o es de las que pase de San Valentín aquí está Jazztel para sacarte un buen escucha si te pasas ahora Jazztel te llevas once gigas en el móvil por Soro siete

Voz 5 13:55 euros al mes al contratar la firma de Jazztel y además

Voz 16 13:58 eres un Samsung Galaxy S7 por sólo nueve con noventa y cinco euros

Voz 3 14:01 al mes venga esos Go llevamos ya aquí

Voz 18 14:04 diez repito Llama gratis al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 5 14:09 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 14:13 las ocho catorce las siete y catorce en Canarias y a las nueve sabremos si las caídas fortísimas que han dejado temblando en las bolsas de medio mundo desde anoche se apoderan hoy también de los parqués europeos incluido el español el principal índice de la Bolsa de Nueva York el Dow Jones perdió anoche más puntos que ningún otro día de su historia en términos relativos es la peor jornada desde el dos mil once Desde aquel agosto atravesado por la crisis de la deuda pero las condiciones de la economía hoy no tiene nada que ver con la de entonces Ana Button buenos días buenos días coincidiendo con el relevo

Voz 0127 14:45 te de la Reserva Federal el Dow Jones sufrió la mayor caída en puntos de su historia mil ciento setenta y cinco enteros es el cuatro coma seis por ciento de su valor aunque en ocasiones llegó a perder hasta un seis por ciento el desplome le llevó a cerrar con veinticuatro mil trescientos cuarenta y cinco puntos cuando hace sólo dos semanas marcaba un nuevo récord histórico veintiséis mil seiscientos dieciséis enteros la incertidumbre es lado esta madrugada a las bolsas asiáticas el Nikkei ha cerrado hace sólo una hora con pérdidas del cuatro coma siete por ciento aunque ha llegado a caer más de seis puntos porcentuales la bolsa de Shanghai acaba de cerrar ya ha perdido un tres y medio por ciento y el principal índice surcoreano ha caído un uno y medio por ciento

Voz 1727 15:20 el presidente de Analistas Financieros Internacionales Emilio Ontiveros buenos días

Voz 0559 15:25 estado todo esto que estamos viendo en las últimas

Voz 1727 15:27 es horas es una corrección brusca pero lógica en una bolsa que llevaba mucho tiempo creciendo o hay razones de fondo Emilio no yo

Voz 0559 15:36 lo fundamental y recibiendo la reacción efectivamente ascendían a si él es que hace menos atractiva en eso como es la la previsible subida de tipos de interés la previsible subida vamos a hablar ya evidente subida en los tipos de interés de los bonos y efectivamente señales a un largo periodo de calma y a unos niveles de sobrevaloración de las acciones de cierto vértigo yo diría que es la reacción a a una excesiva placidez que ha durado casi dos años

Voz 1727 16:10 osea podemos decir que estamos ante la paradoja de que los inversores creen que la economía van también que van a subir los tipos de interés se llevan el dinero a otro sitio

Voz 0559 16:18 claro efectivamente que la economía va bien la economía puede empezar a dar señales de elevación de inflación y la Reserva Federal seguir elevando de forma relativamente rápida a los tipos de interés y de esta forma hacer atractivos otros instrumentos financieros básicamente los bonos más seguros donde se desplazan donde se han desplazado realmente ayer también venían haciéndolo en los últimos días

Voz 1 16:44 buena parte de las inversiones este socavón en la Bolsa Emilio qué consecuencias puede tener en la economía real

Voz 0559 16:50 bueno en primer lugar de minar la confianza no minar la confianza sobre todo de los inversores en segundo lugar en la medida en que la corrección ha sido importante si no se corrige en los próximos días la ría que esa de los que tenían inversiones en en Bolsa habrá menguado hoy de esta forma la confianza a la hora de tomar decisiones de gasto de inversión también indirectamente indirectamente tiene una consecuencia y es que cuestiona también a la propia administración americana recuerda que que ha estado exhibiendo

Voz 1 17:25 y la revalorización de la bolsa

Voz 0559 17:27 la como el principal indicador de Suu éxito no de esta forma yo diría asistíamos a un menoscabo claro de de de la confianza en en la administración americana

Voz 1727 17:40 el contagio europeos inevitable en el mundo global o el hecho de que aquí no haya en el horizonte una bajada de una subida de tipos puede contener el efecto

Voz 0559 17:48 puede atenuar lo pero pero el contagio es total porque las estrategias de de de transacción en los mercados de acciones son cada día más globales y las carteras que tienen los inversores no se limitan ni mucho menos son mercado igual que hemos visto en Asia prácticamente en todos los países correcciones muy muy bruscas esta noche vamos a ver efectivamente en Europa también corrección

Voz 1332 18:13 importante justo hoy se estrena en Bolsa Metrovacesa

Voz 1727 18:15 la primera salida a Bolsa del año en España Mal día para estreno Emilio

Voz 0559 18:19 se mal día muy mal día porque efectivamente el ánimo está de huida a los refugios hoy de huída a los mercados de bonos o de posicionamiento en liquidez a favor de que puedan de alguna forma corregirse esta esta brusquedad esta brusca caída es el hecho de que hay mucha liquidez los fundamentos económicos los fundamentos en todo el mundo son buenos no cabe ningún tipo de de analogía de comparación con lo que ocurrió en la crisis de dos mil siete Ahora hay mucha liquidez a la espera de de buscar inversiones dos los fundamentos de la economía mundial en general

Voz 1 18:58 son bastante buenos un abrazo Emilio gracias igualmente

Voz 1727 19:01 en mitad de este revolcón bursátil Rajoy tiene que anunciar en cuestión de horas si prescinde de que ha sido su ministro de Economía en los últimos seis años aunque todo apunta que si a que finalmente va a proponer a Luis de Guindos como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo con Rajoy nunca se sabe María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 19:20 qué tal buenos días Pepa Sonia Sánchez buenos días

Voz 1727 19:23 muy buenos días lo más probable es que el anuncio sea hoy mismo Semes

Voz 1461 19:26 sí lo previsto es que en las próximas horas se once que Guindos es el candidato de España a la vicepresidencia del Banco Central Europeo el plazo para hacerlo oficialmente finaliza mañana siete de febrero y sería una sorpresa para todos que Rajoy eligiera a otra persona porque a los populares les parece que Guindos tiene el prestigio requerido para ocupar esa silla además consideran que colección el presidente se apuntará un tanto al ganar representación internacional para nuestro país dan por hecho que ya tiene el cargo amarrado contando con el aval de Alemania Francia e Italia y por eso creen que Rajoy se lanza que no lo haría sino que no se arriesgaría a dejar una vacante tan importante en el Ejecutivo porque claro Guindos dimitirá ya habrá que buscarle sustituto

Voz 1727 20:05 la experiencia demuestra que los nombramientos de Rajoy son inescrutables que es especialista en dejar colgados de la brocha quiénes se atreven a anunciar eso sus nombramientos pero las quinielas están ahí y aun a riesgo de que finalmente haya sorpresa junto a Tejerina o Nadal hay un nuevo nombre para sustituir a De Guindos en el Consejo de Ministros el de Fernando Becker alto directivo de Iberdrola con pasado político vinculado al PP o Román Escolano que sustituyó a Magdalena Álvarez en el Banco Europeo de Inversiones Güemes

Voz 1461 20:36 en las filas conservadoras ya se han desatado las quinielas así hablan de Montoro Tejerina y sobre todo de la familia Nadal porque hay quien dice que se podría crear un súper ministerio controlado por Álvaro el actual titular de Energía otros ven más a su hermano Alberto secretario de Estado de Presupuestos algunos señala la mujer de esta de Valle directora de la Oficina Económica de La Moncloa pero hay quien opina que Guindos es capaz de no irse si alguno de ellos ha supuesto por eso mismo se decantan por otros perfiles como el de Ramón Escolano es director del Instituto de Crédito Oficial ahora la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones o Fernando Becker cargo de Iberdrola amigo de Rajoy fue consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León en la época de Juan José Lucas los aseguran que su nombre vuelve a estar sobre la mesa pero habrá que esperar son todo apuestas todo depende del presidente la decisión final está en sus manos los que les rodea lo único que tienen claro es que hará un cambio puntual o sustitución como dijo el viernes pasado Méndez de Vigo lo que sea con tal de evitar que se pueda titular que ha habido una crisis de Gobierno toda regla antes de esa crisis de Gobierno

Voz 1727 21:35 no tenga el tamaño que tenga tiene que confirmarse la candidatura de De Guindos y con mucha unanimidad Sonia no cuenta dentro de la política española desde luego no cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición esto es llamativo recordarás Pepa que en casos anteriores para puestos de relevancia internacional el PSOE sí apoyó al candidato del gobierno el precedente más conocido es el de Rodrigo Rato candidato de Aznar que fue apoyado por el ex presidente Zapatero ya que la proclamación de su candidatura coincide justo con el cambio de Gobierno ahora el PSOE pone dos condiciones para apoyar al candidato español a la vicepresidencia al Banco Central Europeo Luis según De Guindos no cumple ninguna de las dos

Voz 0559 22:08 queremos que sea una mujer queremos que tenga un perfil técnico por tanto lo que se salga de esas premisas no contará con el apoyo del Partido Socialista

Voz 1727 22:16 era Óscar Puente portavoz del PSOE en escuchamos en cambio ayer Pepa nadie de Ciudadanos hablar de la posible candidatura de Guindos desde el partido naranja responden a la SER que no quieren hacer ninguna valoración hasta que no haya sido designado un candidato de manera oficial desde Podemos dicen uno clarísimo a Luis de Guindos Nacho Álvarez nos explica que la formación morada siquiera un candidato español pero con un perfil totalmente distinto

Voz 19 22:38 es la oportunidad para que España proponga un perfil totalmente nuevo que aporten definitivo aire fresco en las instituciones europeas eso pasa por alguien que ponga punto final a la austeridad que ponga punto y final a la devaluación salarial

Voz 0706 22:51 sea quién sea el candidato Pepa diversos miembros de

Voz 1727 22:54 el Gobierno consultados por la SER están completamente convencidos de que la vicepresidencia del Banco Central Europeo va a ser para España argumentan que el candidato irlandés no tiene nada que hacer frente al que presente Rajoy ya que ese país dicen tiene mucho menos peso que el nuestro en la economía de la Unión Europea Sonia Sánchez María Jesús Güemes gracias a las dos ideas ya en su última entrevista aquí en La Ser en la tradicional entrevista con José Antonio Marcos que se emite el día de Año Nuevo el propio Luis de Guindos ya dio por hecho que España tenía asegurados los apoyos para hacerse con la vicepresidencia del BCE lo decía así en genérico no confirmaba que el candidato fuera sede del virus daba el cargo por cerrado

Voz 1332 23:30 lo importante aquí es que el puesto hacer para España España va a recuperar una posición que es fundamental en un momento además delicado desde el punto de vista de lo que es la situación económica muy importante estamos claramente infla representados uno de sin duda uno de los factores fundamentales pues cuál es España bajó bajo varios puestos en su representación en Europa fue la pérdida de presencia en el Banco Central Europeo yo estoy convencido que eso se va a recuperar

Voz 1727 23:56 pues vamos a analizar esos dos argumentos de De Guindos con Griselda Pastor buenos días o en la misma el primero el de que España tiene el cargo prácticamente garantizado es así bueno aquí se da por hecho que este es el pacto que a cambio de dejar que dicen Blum terminar el mandato del Eurogrupo incluso cuando ya no era ministro en un pacto que se concretó en Malta según hemos podido confirmar que es cuando Schäuble explicó ante su prensa que dice el Grumir a su creación creo que lo recordaréis que le dolía hablar de su sustitución y que con España y con Portugal encontrarían alguna solución osea que Centeno preside el Eurogrupo Jerez dos Le queda pues la vicepresidencia del BCE aunque Schäuble ya no es ministro y el Europarlamento reclama una mujer es el des y finalmente el Eurogrupo elija De Guindos el Parlamento Europeo avala España compensaría si él mucho poder perdido en todas las instituciones comunitarias en los últimos años bueno el directorio del BCE los gobiernos suelen enviar a ex miembros de sus bancos centrales por el prurito de no politizar las decisiones y aunque no hay nadie que dude que De Guindos es un ministro importante al Gobierno Rajoy le podría costar el cargo pensado para técnicos relevantes una polémica sin darle ese poder político del que España carece todavía en las instituciones que como la Comisión el consejo o el Europarlamento están creadas para esa gracias Griselda buenos días y en la práctica corresponsal en Alemania Carmen Viñas que supone ser vicepresidente del Banco Central Europeo

Voz 1461 25:22 supone formar parte del comité ejecutivo de la entidad financiera un órgano que se encarga de preparar los encuentros del Consejo de Gobierno en el que participan los presidentes de los bancos centrales de la eurozona además de los del Comité Ejecutivo es en ellos donde se decide la política financiera de la eurozona además cada integrante del Comité Ejecutivo tiene asignadas unas áreas trabajo en función de su experiencia y especialización aunque desde España Se estima que quien resulte elegido este tiene una posición inmejorable para sustituir el presidente del BCE Mario Draghi cuando su mandato concluye en octubre de dos mil dieciocho las expectativas alemanas y francesas son bien distintas si alguno de los países de Europa caso de España se alza con la vicepresidencia del BCE el sustituto de Draghi habría que buscarlo en Jens Weidmann presidente del Bundesbank o en su defecto en Lugo el gobernador del banco central francés

Voz 1 26:14 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 26:19 a las ocho y veintiséis ahora a las siete y veintiséis en Canarias Puigdemont quiere demandar sobre quién mande en Cataluña Junts per Catalunya y Esquerra siguen negociando en Bruselas sí parece ganar terreno la opción de que intenten una seudo presidencia desdoblada la Real la presidencia autonómica elegida en el Parlament y luego ya unas simbólica como cero base legal que sería la que ocuparía designado por todavía no se sabe bien por quién dentro de semejante delirio yo fuentes de Esquerra aseguran a la SER que Puigdemont les está exigiendo además que el presidente autonómico el de verdad dependa jerárquicamente de él que le pueda dar órdenes desde Bélgica Frédéric Vincent bon día

Voz 0706 27:02 bon día la propuesta que está sobre la mesa sería como comentabas hacer en Bruselas un acto simbólico de restitución de Puigdemont después que el Parlament haga la investidura es decir que indica presiden a alguien que ejerza desde Cataluña esta idea gusta en Esquerra Sergi Sabrià su portavoz decimos que nos sí

Voz 1 27:17 suena bien es porque le da todo el valor al Gobierno legítimo de Bruselas y lo hace compatible con acabar el ciento cincuenta y cinco

Voz 0706 27:26 también gusta esta idea en importantes sectores del PDeCAT pero no tanto sectores de sus para Cataluña Eduard Pujol es su portavoz de investidura solo

Voz 1389 27:34 no

Voz 0706 27:36 y de Presidencia sólo hay uno según fuentes de Esquerra el obstáculo es ahora que Puigdemont quiere ser el único contrato de presidan y que la persona que se elijan el Parlament dependa jerárquicamente de él fuentes de Esquerra fuentes del partido no lo ven operativo y además se declaran sorprendidas estas fuentes por esta reticencia de sus para Cataluña entre otras cosas recuerdan porque dicen esta propuesta

Voz 1727 27:56 a ver si consecuencia del bloqueo catalán hoy el Congreso va a votar si le pide al Gobierno de Rajoy que empieza a negociar bilateralmente con un Gobierno catalán que todavía no existe Sastre buenos días

Voz 1071 28:07 el primer día del nuevo curso parlamentario Cataluña en efecto el Congreso debatirá y votará una moción es decir lo que va a tener que hacer es pronunciarse sobre si apoya o no la moción de Esquerra Republicana que en realidad ocupa un párrafo que es lo que piden los republicanos en el texto que el Gobierno inicie un diálogo bilateral es la expresión que figura diálogo bilateral con la Generalitat con el objetivo de alcanzar una resolución democrática a las demandas

Voz 1 28:30 expresadas de manera permanente en Cataluña esa es la frase

Voz 1071 28:32 ese textual en la que por tanto no se habla de independencia habla de unas demandas de Cataluña perro dice que demanda son esas NYSE refiere tampoco a la situación actual le es que se reconozca las elecciones del veintiuno de diciembre el mandato democrático de las obras ocurre que el texto se registró en el Congreso antes de las elecciones que luego ganó Ciudadanos y en las que el independentismo logró mayoría de escaños pérdida de votos y ocurre que en este momento no está constituido el Gobierno catalán

Voz 1 28:58 y con el que se pueda dialogar porque de hecho el limbo se alarga en esa comunidad Comunida

Voz 1727 29:03 que efectivamente Sastre va a condicionar enormemente el nuevo periodo de sesiones en el Congreso que se inicia hoy vuelve la actividad a las Cortes que afrontan este segundo año del segundo gobierno Rajoy sumidas en el atasco permanente con respecto a la toma de decisiones la aprobación de leyes o el debate de los Presupuestos Generales del Estado de este año pendientes todavía de presentar y de negociar Mar Ruiz buenos días

Voz 1461 29:26 qué tal buenos días dos mil diecisiete fue uno de los

Voz 1727 29:29 dos años con menos actividad legislativa de la democracia del setenta y ocho y eso que la oposición ha impulsado proyectos de ley con mayoría suficiente para sacarlos adelante pero PP y Ciudadanos mar los bloquean constantemente

Voz 1461 29:42 pues hay cincuenta y cinco leyes abiertas en el Congreso pero cuarenta de ellas atascadas en la prórroga del plazo de enmiendas es una maniobra dilatoria de la oposición reprochó a PP y Ciudadanos Ike mantiene en el limbo decenas de iniciativas que la Cámara aprobado tramitar con mayoría de la oposición pero que sigan congeladas algunas acumulan un año de paz parálisis con cerca de cuarenta prórrogas entre ellas la suspensión de la Lomce la subida del salario mínimo la derogación de la Ley mordaza la que pide revisar copagos en dependencia o prohibir indultos a condenados

Voz 0706 30:10 corrupción violencia y además estamos en

Voz 1727 30:13 vísperas de un nuevo año electoral con Ciudadanos escalando en las encuestas lo vimos ayer en el CIS así que el Congreso verá desfilar iniciativas enclave batalla por el voto

Voz 1461 30:22 sí por la derecha PP y Ciudadanos en necesitan pero su rivalidad auguro marcaje mutuo en el Congreso lo vamos a ver por ejemplo en el debate sobre la prisión permanente revisable el PP inicia una ofensiva para ampliar los delitos castigados con esta pena e impedir su derogación y reprocha ciudadanos haberse abstenido dejándoles solos defendiendo una condena que ahora peligra porque la oposición ha Abbado suprimirla los de Albert Rivera contra atacan anunciando una enmienda para endurecer la ampliando los plazos y requisitos para que un condenado a prisión permanente revisable pueda acceder a beneficios penitenciarios la corrupción volver a tensar la cuerda entre populares y Ciudadanos la formación de Albert Rivera presiona para que se cumpla el pacto de investidura negocia ya con PSOE y Podemos para sacar adelante su ley ómnibus de protección a los denunciantes de casos de corrupción

Voz 1727 31:06 en la otra bancada en la izquierda PSOE y Unidos Podemos Zidane el otro gran eje de competencia parlamentaria mar

Voz 1461 31:12 pues no se espera una carrera entre PSOE y Unidos Podemos en temas sociales y laborales frente a PP y Ciudadanos uno la brecha salarial Unidos Podemos tiene ya

Voz 3 31:20 Estrada una ley de igualdad retributiva los socialistas

Voz 1461 31:22 parando sobre la misma cuestión todas con posibilidades de apoyo recíproco luz verde para su debate también hay números para que prospere la que sería la primera ley que toque la reforma laboral una del PSOE para equiparar los derechos de los trabajadores subcontratados y recuperar la prevalencia del convenio de sector sobre de empresa la reforma de la regla de gasto para los ayuntamientos ya en trámite también suma números entre la izquierda y los nacionalistas e igualmente hay sintonía entre el PSOE y la formación morada para la Ley de Vivienda con la dación en pago y el impuesto a la banca para reforzar el sistema de pensiones antes eso sí esas dos iniciativas de Unidos Podemos tendrán que sortear el veto del Gobierno aunque quizá hoy

Voz 1727 32:00 primera vez en este nuevo periodo de sesiones veamos emerger debates transversales más allá del eje izquierda derecha

Voz 1461 32:07 si lo veremos en la reforma electoral que Ciudadanos quiere impulsar con Unidos Podemos aprovechando que ambos resultan más penalizados que los grandes partidos en el reparto de escaños se van a reunir este jueves y aprovecharon el asunto sin duda para intentar desgastar a PP y PSOE por cierto que el PP está en minoría no siempre garantiza que sus leyes peligran una cosa es que haya mayoría de la oposición que quiera derogar las y otra que sean capaces de ponerse de acuerdo para consensuar una alternativa esas dificultades están patentes en la derogación de la once de la ley mordaza o de la red

Voz 1727 32:36 los partidos nuevos que no se ponen de acuerdo en casi nada pero quizás sí lo hagan en la ley electoral que tiene que ver con los escaños que consigue cada uno terminamos como empezamos por la crisis institucional en Cataluña que tiene su traducción en la actividad parlamentaria nacional en forma de tapón mar

Voz 1461 32:51 así es influye mucho porque para empezar mantiene bloqueados los presupuestos que el Gobierno no puede aprobar por falta de apoyos los votos del PNV no están disponibles mientras siga en vigor el ciento cincuenta y cinco y no se desbloquee la situación en Cataluña y lo mismo ocurre con la comisión que estudia mejoras en el sistema autonómico de cara a una posible reforma constitucional las sillas de Unidos Podemos los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes continúan vacías

Voz 1727 33:16 a Ruiz en gracias por este repaso buenos días

Voz 1461 33:19 hasta luego buenos días

son las ocho y XXXVI las siete y treinta y seis en Canarias

Adán patrocina este espacio

Voz 3 36:17 el temporal ARAD militar hoy también a una treintena de provincias sobre todo

Voz 0027 36:22 yo en Aragón Cataluña Cantabria y Asturias en esta última comunidad la cota de nieve se va a situar a nivel de mar el manto blanco ha tenido la capital

Voz 3 36:29 nevadas y que cuajara en este dos mil cinco dos un poco locos con el coche

Voz 0027 36:34 en otros puntos de la península causando retrasos y cancelaciones en los vuelos setenta sólo en el aeropuerto de Barajas ahora ya está todo en orden en en Madrid

Voz 3 36:43 no

Voz 16 36:43 hoy no queda más remedio por la carretera antes no se puede pasar

Voz 0027 36:47 estamos esperando que no dejan pasar es no han pasado la noche en los parkings de viabilidad invernal por ejemplo en El Molar por el corte de la A uno que ya está reabierta el ciento doce y la Cruz Roja les han llevado mantas alimentos y bebida decenas de miles de niños que se quedaron ayer en casa por el temporal en toda España y empiezan a volver a clase

Voz 10 37:05 Skoda tierna

Voz 0027 37:11 de este pequeño de Cataluña cambió el pupitre

Voz 10 40:38 el más votado por tanto es el ganador de dos mil diecisiete

Voz 33 41:06 perfecta ganador que quien deniega Ana

Voz 3 41:10 eh

Voz 34 41:11 hoy por Paul asaltó fines que ha hecho porque son todas han traído

Voz 3 41:14 María

Voz 34 41:15 en la música dentro Amaia notablemente

Voz 1727 41:18 Aitana Míriam pues también han hecho

Voz 34 41:21 bien si se merecían ser de las terceras finalistas claramente que vivan las mujeres yo

Voz 1727 41:28 hemos opinión a estas cuatro adolescentes que no quitaron ojo de la gala de Operación Triunfo anoche is su veredicto coincide con el del público que votó hizo ganar Amaya la sensación del concurso esta edición que ha derivado en un inesperado fenómeno social un treinta y uno por ciento de cuota de pantalla consiguió anoche esta gala lo que en términos absolutos representa tres millones novecientos veinticinco mil espectadores viendo la Isabel Villar buenos días

Voz 3 41:54 buenos días se cumplieron los pronósticos ganó si la que tenía que ganar es la frase más repetida hoy entre los fans de hotel que coronaron a la que había sido favorita prácticamente desde el principio Amaya consiguió el cuarenta y seis por ciento de los votos sólo les salió una palabra gracias en el apoyo a las gracias al público a los profesores a su familia y también a sus dos grandes apoyos Aitana y Alfred

Voz 26 42:17 no de otros

Voz 3 42:25 con el con Alfred irá a Eurovisión a defender el tema Tu canción esquema ya se lo ha llevado todo himno sólo poses grandes interpretaciones durante las galas también por la vida en la Academia que Amaya llenado de sus versiones versiones

Voz 35 42:36 buenas tardes

Voz 36 42:43 da Nanga aquí

Voz 1727 42:47 ando

Voz 0706 42:49 de Obama ya la quieren mucho sobre todo por su naturalidad porque hablo igual de uno depilación

Voz 1 42:53 enorme a definirán las formas porque las mujeres también tenemos pelos que de fútbol hay gente que

Voz 37 42:58 Emma es que el fútbol que es darle patadas a un balón eso es como se dice es el violín orines coger un palo oí flotar por el cuerpo

Voz 0706 43:06 algunas de las perlas con las que Amaya ido salpicando el canal Veinticuatro horas del concurso un formato que con Amaya la cabeza ha recuperado frescura ya de más abierto pequeñas rendijas artistas que no encajan a priori en la dinámica de un tal

Voz 3 43:18 enseguida vamos que habíamos nada de horror su frase más repetida dentro de

Voz 0706 43:23 Academia el suyo ha sido un recorrido de éxitos que culminó anoche con la canción miedo el miedo de quién empieza ahora el camino más difícil

Voz 3 43:35 Merche Oliva es profesora de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra autora del artículo académico fama y éxito profesional en Operación Triunfo verse Oliva buenos días bon día hola buenos días qué ha pasado en esta ocasión que ha vuelto a crear un fenómeno como el de la primera edición de OT y que además ha enganchado a públicos muy diferentes

Voz 38 43:58 sí la verdad es que parte del éxito lo que motivó a electo de esta de esta nueva edición es en parte del hotel reencuentro que es es especial de tres episodios que hizo Televisión Española recordando quince años después la primera edición sí ahora diecisiete dieciocho lo que se ha hecho en su un poco rememorar no apelar a la nostalgia de volver a vivir lo que había sido creación triunfó uno no intentando olvidaron poco a poco dados al formato que parecía

Voz 1727 44:31 al que nadie que a día

Voz 38 44:33 ha superado no que que la gente parecía en el lote once que ya no quedan no interesaba

Voz 1727 44:38 el fútbol ha sido un espectáculo tradicionalmente vía de escape a las tensiones de la sociedad pero es un espectáculo dado también hasta qué punto el éxito de un producto como OT que emana lo que podríamos llamar buen rollo no hay que es de consumo agradable poco complejo se ajusta a las necesidades de una sociedad que en este momento efectivamente un momento complejo

Voz 0861 45:00 estoy crispado

Voz 38 45:02 si por un lado obviamente la apelación a nostalgia no a revivir lo que fe Operación Triunfo uno la idea de comunidad la idea de todo un país no pendientes de un mismo programa algo que ahora ya no es posible no con la fragmentación de las audiencias este por un lado para el otro obviamente Operación Triunfo conecta con ciertas tensiones Asier ciertas a la lo lo que sería al contexto laboral contemporáneo no nos explica dramatiza un poco lo que es el trabajo contemporáneo de la época tampoco precarias donados decir fíjate como a los concursantes de Operación Triunfo se les pide pues que ese trabajo continuo o no

Voz 39 45:40 eh un trabajo que tienen que que con

Voz 38 45:43 vilmente ensayar tienen que eh lapidar concesional se come podríamos decir la las personas no en la Academia todos los espacios a la espacios de trabajo a es también un poco hay esta idea de a tener que la pasión por el trabajo que subordinar se o aceptar ha puesto todas las las las reglas del programa las reglas un poco de del ámbito del del trabajo pero todo esto a través de la idea de realización personal no la idea es que a través de un trabajo que tiene que ver pues con tu con tu pasión hacer lo que tú quieres pues parece que este trabajo continuo a es mejor no profesional lo que hace es rememora eh nos explica o dramatiza podríamos decir lo que sería el entorno de trabajo contemporánea

Voz 1727 46:28 además el éxito va siempre ligado a la fama no

Voz 38 46:32 sí absolutamente claro a uno de los elementos principales de Operación Triunfo es que a la muestra un poco lo que sería la manufactura de la fama no es es decir vemos cómo los concursantes se convierten en famosos a partir de las galas en las que se les representa de forma pues pues con lo que la Moore no de las estrellas de la música pero al mismo tiempo Tévez se muestra en los resúmenes diarios en la eh la Academia eh en el Canal veinticuatro Horas que muestra lo que hay detrás de trabajo que hay detrás del mundo de la jamás digamos que es lo que has el fin de estar lo que es eh pues a las sedes de la música no vemos la la alfombra roja digamos el escenario pero también vemos a José procedía equivalente a la rectas el corazón no podemos tampoco está cara oculta para intentar mostrar pues como son realmente no esto es es todos estos com

Voz 1727 47:24 ha dicho mucho que se ha dicho mucho durante la emisión del programa que en esta edición los concursantes en los profesores defendían el feminismo la diversidad sexual lo LGTB ha sido una de las claves del triunfo el conectar con sensibilidades actuales si en parte

Voz 38 47:40 sí es decir es un volver al formato original pero con una cierta actualización y apelando a una audiencia muy joven que novio pues seguramente la primera edición porque eran muy pequeños a ir por tanto conectando con estas nuevas sensibilidades no hay que tiene que ver pues obviamente con pues con con grandes como como Marina ha con los Javis pero también tiene que ver pues con a concursantes que a ninguno de tienen otros estilos musicales no apelando a otro ni a otros nichos de mercado no solamente de la música más popular y obviamente también tiene que ver con la estrategia en Youtube no el hecho de utilizar Youtube como plataforma de de emisión de contenidos no facilita precisamente que se creará una comunidad alrededor de de de no ha en las redes sociales que es parte del éxito

Voz 1727 48:26 así que el trabajo casi como un sacerdocio no hay fama no hay éxito Mercè Oliva gracias por estar en las sedes buenos días

Voz 38 48:34 gracias a los notas las afueras días

Voz 3 48:43 Jabois buenos días qué tal buenos días viste la gala vi un poco de la gala dio en esto tengo la autoridad el que está fuera ella pudo medir la

Voz 1389 48:51 la trascendencia del del programa porque me he ido entrando para mí hay imágenes que van a permanecer sin haber estado dentro ha sido la dinámica del del programa pero seguirá out de Amaya que fue la ganadora ayer ese vídeo ya lo ha tenido que ver muchísimas veces porque me parece me parece

Voz 1727 49:07 durante si es que me siento muy poco autorizado porque no la vi no pero sí un vamos la verdad que lo que te vas llegando fuera