Hoy por Hoy (06/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias en media hora comienza en el Congreso de los Diputados la comparecencia del cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa en la comisión que investiga la financiación del PP Aimar Bretos lo hará desde la cárcel

Voz 0027 00:23 por videoconferencia ya ha anunciado que no va a responder a las preguntas de los parlamentarios porque puede afectar dice a su derecho a la defensa en las causas que todavía tiene abiertas Correa en los tribunales ese martes seis de febrero y hoy se cumplen cuatro años de la muerte de catorce personas en el paso del Tarajal en Ceuta catorce inmigrantes que intentaban entrar a nado y que murieron ahogados entre pelotazos de los antidisturbios la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha recurrido el archivo del caso una justicia Nicolás Castellano Hervé mantiene muy presente el recuerdo de lo que vivió la madrugada de hace justo cuatro años

Voz 1 00:57 lo pases locales

Voz 0027 00:59 hoy día hablar de victoria porque todavía veo los cuerpos ahogados tumbados en la playa es todo lo que recuerdo de asegurar ve en un vídeo distribuido por sea donde acude a recibir apoyo psicológico pero ahora me siento un poco mejor al testificar como si fuese un homenaje para ellos lo que estoy haciendo me siento un poco mejor porque pienso que con la justicia

Voz 1 01:19 tal vez pueda reparar los padres que los padres de las jóvenes está esperando que se han pelado efectistas acceso abajo

Voz 1620 01:28 su testimonio podría ser incorporado a la causa si la Audiencia Provincial decide finalmente reabrir el caso precisamente los abogado de CEAR han presentado hace unas horas el recurso contra el archivo del caso decretado hace unos días por los jueces y existe ve la ONG y la familia en un caso si la muerte de quince personas cuando trataban de entrar a nado en la playa española no puede quedar zanjada de esta manera

Voz 0027 01:50 hemos conocido hace unos minutos el Parlamento europeo acaba de convocar una reunión para el miércoles que viene en la que analizarán los perfiles de los candidatos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo los países tienen hasta mañana para presentar a sus candidatos se da por hecho que Rajoy enviará a Luis de Guindos y que el anuncio es inminente corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 2 02:10 sí a las seis de la tarde será un examen previo para los candidatos en plural así está escrito en la convocatoria dando por hecho que el irlandés Philipp Lahm competirá con The Hindu será examen a una puerta cerrada hizo una evaluación previa antes de que los miembros del Consejo Europeo designan candidatos

Voz 0027 02:26 esta mañana les estamos contando cómo entre los nombres que barajan en el Partido Popular como hipotéticos sustitutos a De Guindos en el Gobierno si el finalmente se va a Frankfurt

Voz 1727 02:34 ya no solo figuran

Voz 0027 02:35 los ministros Montoro por Tejerina o los hermanos Nadal en el PP hay quien pone sobre la mesa también el nombre de Román Escolano ex director del Instituto de Crédito Oficial o Fernando Becker alto cargo de Iberdrola que ocupó en su día una consejería con el PP en Castilla y León Sami

Voz 0568 02:48 lo de Rajoy

Voz 0027 02:51 un juez británico tiene que decidir hoy si anula la orden de detención que pesa sobre Julian Assange que le impide al fundador de Wikileaks salir de la embajada de Ecuador en Londres el terrorista se refugió allí hace ya seis años para evitar su extradición a Suecia Carolina golpes

Voz 3 03:05 el abogado de Assange sostiene que tras el archivo de la causa por abusos sexuales en Suecia la orden de detención británica ha perdido su propósito alega además que tras seis años de cautiverio la salud del fundador de Wikileaks es precaria tiene depresión un hombro congelado y un terrible dolor de muelas esta semana la prensa británica informaba además de las quejas de los trabajadores de la embajada sobre su falta de higiene Si la Corte de Westminster anula la orden de arresto Assange podría salir de la embajada pero no está claro que lo haga porque sigue temiendo una posible extradición a Estados Unidos por las revelaciones de Wikileaks Ecuador trató de facilitarle el camino concediéndole hace unas semanas la nacionalidad

Voz 0027 03:41 aquí en Siria la provincia de Idlib en el noroeste del país vive desde el fin de semana bajo las bombas del régimen y también de la aviación rusa la oposición acusa

Voz 0568 03:50 al régimen de Al Asad de utilizar agentes químicos prohibidos

Voz 0027 03:52 los como el cloro informa desde Beirut para la SER Oriol André

Voz 4 03:55 bombardeos sin tregua tía ay noche así describen habitantes Daily la situación que se vive en esta provincia del norte de Siria bajo fuego del régimen de Bashar al Asad hizo aliado ruso en total más de veinte personas habrían muerto y unas cincuenta habrían resultado heridas en unos ataques que el régimen asegura son contra objetivos rebeldes pero que habrían castigados severamente zonas civiles entre ellos un hospital que habría recibido hasta diez impactos fuentes médicas así como los cascos blancos han asegurado que además el régimen abrió usado en uno de sus ataques gas cloro sería el segundo caso en menos de una semana una decena de personas han sido hospitalizadas tres de ellos miembros de la organización de rescate lo explica uno de los afectados a la agencia France Presse

Voz 5 04:37 compramos jugadores de Floro más

Voz 4 04:40 si alguien gritó cloro cloro diez minutos después empezamos asfixiar nos unos vomitaba otros gritaban entonces vinieron los cascos blancos llevaron al hospital ambos ejércitos habían intensificado sus ataques aéreos desde que el sábado un misil lanzado por los rebeldes abatió un avión de combate ruso el piloto murió al detonar una granada para evitar ser

Voz 1727 05:00 capturado hora de apertura de la Bolsa europea ahora de saber si se deja arrastrar por las caídas fortísimas anoche Wall Street esta mañana esta madrugada de las asiáticas como van Javier Alonso pues de momento parece

Voz 0027 05:13 César dejan arrastrar están cayendo todos los mercados europeos más de un tres por ciento También el español el Ibex treinta y cinco recordamos las cifras concretas el Dow Jones de Nueva York cerraba anoche con un derrumbe del cuatro coma seis por ciento la mayor caída en puntos de su historia con más de mil cien puntos que se dejó la sesión de ayer también fuertes pérdidas hemos visto esta mañana el Nikkei japonés ha dejado un cuatro coma siete por ciento y como decimos las bolsas europeas caen hasta ahora todas más de un tres por ciento movimientos también eh

Voz 6 05:40 en el mercado de materias primas el barril de Brent se

Voz 0027 05:43 paga a esta hora a sesenta y siete dólares

Voz 0789 05:48 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco en las ocho y cinco en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos el informe el CIS nos cuenta que pensamos nosotros de los partidos pero no nos dice qué piensan ellos de nosotros Isabel qué hacer con nuestros problemas al menos por lo que se refiere a Cataluña la impresión que dan es que unos por una cosa u otros por otra están perdidos extravío general donde está Inés Arrimadas que fue Iceta que fue de Albiol los líderes del unionismo han vuelto a donde solían al rincón oscuro su aparición en el centro iluminado el escenario fue fugaz porque el independentismo ha perdido muchas cosas sí pero continúa ocupando la cabecera de cartel la película catalana sigue teniendo los mismos protagonistas que tenía antes en papeles de héroe ahora en papeles de almas en pena pero todo cuanto sucede todo cuanto parece que puede suceder pasa por ellos es como si la mitad de unionista

Voz 0958 06:52 esta esa mitad que se sentía sepultada por la vía

Voz 0789 06:54 tronador a de la secesión tuviera interiorizada su condición subalterno hubiera conformado con su golpe de rebeldía con haberse dejado ver el hecho es que el unionismo que ganó las elecciones en votos no sabe qué hacer con su mayoría social que el IPC independentismo que ganó las elecciones en escaños aún sabe menos qué hacer con su mayoría parlamentaria enredado en el barullo en el que se encuentra más barroco e ininteligible cabían como quiera que el Gobierno español ha externalizado las tareas ejecutivas en este asunto y la suba arrendado a los jueces no hay nadie que esté ocupando ahora mismo en el estudio y diseño de la política para Cataluña mientras la gestión ordinaria con la autonomía suspendida es cosa

Voz 0027 07:33 ciento cincuenta y cinco lo dicho

Voz 3 11:02 es un masaje facial es originario de Japón y tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado vienen como en lifting natural vio que

Voz 16 11:10 en la Cadena Ser punto com la radio que tú programas la narración de una noticia conflictiva o polémicas requiere del uso de al menos dos fuentes independientes entre sí

Voz 17 11:22 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 9 11:32 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 0789 11:42 diga Melón

Voz 18 11:45 a seis seis siete veintiocho para para para no quiero

Voz 0789 11:47 en de la China así que no te en Royes Charles Boyer venga hasta luego lugar

Voz 19 11:51 sí lo mejor es estar al día descubre un alimento rico en fibra proteínas vegetales actualiza otro concepto de legumbres Luengo las legumbres de la generación que se saldó las

Voz 9 12:02 cumbres que deportivos coche nuevo cochazo nuevo Honda Civic

Voz 20 12:07 Eva lo último en tecnología motor turbo y cinco años

Voz 0789 12:10 este mantenimiento si tienes puesto extras no

Voz 21 12:12 estrados nuevo Civic todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto es su en tu concesionario más cercano

Voz 22 12:29 en el capítulo de ayer

Voz 6 12:31 de lo que está en mente de todos

Voz 9 12:33 en este momento que es esta edición de Operación Triunfo

Voz 0027 12:42 sin duda lo más destacado de X ese ese crecimiento de Ciudadanos

Voz 23 12:45 cree que he pensado que en la vida lo que

Voz 0789 12:48 es bueno los hace fluir lo que es malo

Voz 0568 12:50 en el bipartidismo va cayendo

Voz 24 12:53 Ciudadanos la creciendo ahumados de hecho crecer

Voz 9 12:56 hoy por hoy

Voz 24 13:02 con mucha prudencia pero con mucha ilusión y satisfacción en maravilloso ver tanta ilusión nos vamos a otro vemos cómo los españoles valoran el trabajo de ciudadano

Voz 25 13:12 hola

Voz 1727 13:18 es llamativa la caída del PP desde las elecciones generales este casi siete

Voz 26 13:22 punto va a ser muy emocionante y muy mal asunto que son los siete puntos y algo más que sube Ciudadanos lo importante no son las encuestas sino el voto de ciudad bueno cabal se queda con lo de que

Voz 1727 13:39 ciudadanos subiría tercera posición que adelantaría Podemos que sería la cuarta fuerza política

Voz 25 13:45 a mi amor

Voz 27 13:50 creemos que haya tanta desconexión de Pablo con la gente por la ciudadanía

Voz 25 13:59 creo que es el único político al cual me lo pregunta pregunta de tú creemos que lo está haciendo muy bien y creo que lo va a hacer muy bien y no tienen luz

Voz 27 14:08 Pablo Iglesias desde luego queda para rato y que posiblemente acabe presidiendo este país

Voz 0027 14:15 en segundo lugar quedaría el PSOE con un veintitrés coma uno

Voz 7 14:18 a distancia del Partido Socialista y el Partido Popular ha pasado de ser de quince puntos Caser tres que escalafón por la calle negra yo creo que cualquiera puede ganar la valoración del Partido Socialista es positiva todo eso hay que valorarlo su justa medida ambiente verdad

Voz 0027 14:47 como una investidura como un acto simbólico de restitución de Puig amor Maresca que se pretende dar

Voz 7 14:52 a Carles Puigdemont una especie de premio de consolación Ruiz fui a México sola con una mala tras un adelante César es lo que iba a pasar

Voz 0027 15:00 con mi vida que no lloré nunca restitución de Puigdemont nunca va a ser un paso previo a una nueva etapa política herida ante la más profunda de los melancólicos

Voz 28 15:10 no es excusa que se deja siempre sesgada que estamos todos los ganadores pinos por quedar bien

Voz 9 15:17 con Pepa Bueno

Voz 7 15:29 todos

Voz 1727 15:32 nueve y cuarto ocho y cuarto en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy con Joaquín Estefanía buenos días buenos días que tampoco vio la gala con Lucía Méndez a la que sus hijos llevaron al momento culminante me contaba ayer a buenos días y buenas dirá entre Gilles Ana tampoco me temo

Voz 0568 15:48 por eso son buenos días pero nuestra en otras cosas

Voz 1727 15:51 tú la mente lo vamos a hablar de la gala a partir de este momento empezamos un día en el que la profesión periodística nos van a perdonar la auto referencia está dolorida por la muerte de un periodista muy muy querido muy respetado no sólo por sus compañeros sino también por los políticos a los que siguió durante toda su vida Gonzalo López Alba representaba un periodismo digno riguroso cultivador de sus fuentes crítico y constante y ha muerto a los cincuenta y ocho años así que el abrazo a sus familias extiende hoy a todos los que trabajaron con él aprendieron de él y lo leyeron escucharon durante los muchos años que entre llegó a esta profesión tan exigente este martes de febrero frío vamos a saber si Rajoy por fin se mueve se mueve para proponer a Luis de Guindos como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo iba yo abrirla Turia con esto de Rajoy se va a movernos Emma mover pero veo que viene Joaquín Estefanía muy indignado con el propio procedimiento no con la falta de transparencia que tiene la elección de de los cargos que se van a renovar en el Banco Central

Voz 0958 16:58 bueno más que indignado es decir lo que esto lo que quiero es a cogerme a las a las palabras de los últimos lideres europeos como por ejemplo Emmanuel Macron que hace poco hizo unas declaraciones diciendo que Europa iba a traer más democracia más controversia más debate etcétera etcétera Si bueno lo de Guindos es interesante para la pequeña política española pero lo importante con el Banco Central Europeo es que en los próximos meses semana sustituía cuatro de los seis miembros del Comité Ejecutivo entre ellos al a este vicepresidente que hay que sustituir ahora al presidente Mario Draghi con Ci U por lo que conocemos hasta ahora el método de elección base de seguido hasta hasta ahora mismo es decir un cambio de sillas una discusión a puerta cerrada es decir de los ministros de de el Eurogrupo el Banco Central Europeo ya no es aquella institución de hace unos años tranquila plácida que se dedicaba simplemente

Voz 0568 17:57 a a buscar que los precios no subiera

Voz 0958 18:01 el Banco Central Europeo en estos momentos es la pieza central de la política económica de la Unión Europea durante estos años ha sido el prestamista de última instancia ha comprado deuda todos los países para que el euro no eso fuese al carajo ha dado liquidez absoluta los bancos ha intervenido a países como Portugal Grecia a Chipre Irlanda España etc etcétera ha jugado un papel central en la política de austeridad que ha tenido la Unión Europea

Voz 0568 18:28 junto al presidente

Voz 0958 18:31 dela o de de la comisión de de del Eurogrupo del Europarlamento etcétera etcétera y resulta que ahora con todas estas circunstancias se la la elección de toda esta gente va a ser un aspecto meramente técnico y a puerta cerrada y el Banco Central perdón y el euro y el el Europarlamento lo único hacer es recibir a puerta cerrada a los candidatos es decir para evaluarlos cuando ya estén pactados cuando ya estén negociados por los países en conjunto bueno yo creo que esto es la forma de que Europa no vuelva a ilusionar a los ciudadanos y esto es lo que me parece más importante no que ahora se elija una mujer Os elija Luis de Guindos lija

Voz 7 19:11 al al al que sea

Voz 0958 19:14 el irlandés no ella me gustaría saber por ejemplo qué opinan los los los a todos nos interesaría de los tipos de interés que van a hacer con con la política de austeridad que piensan con la política de conflictos de intereses en un momento en que pueden coincidir un presidente que ve que vino de Goldman Sachs Yun vicepresidente si es Luis de Guindos que viene de Lehman Brothers lo que tiene que que que se va a hacer con la redistribución cómo cómo se va a hacer que va a hacer el el Banco Central Europeo para apoyar la renovación de la gobernanza del euro todo este tipo de cosas son verdaderamente es mucho más importante

Voz 1727 19:48 el debate que se hurta el debate que se hurta no de momento el debate que seguro en este momento y que no parece que vaya que vaya a estar muy presente a mí no me parece menor el tema de que sean mujeres se me parece menos porque hay dos de veinte

Voz 0958 19:59 no lo digo yo Pepa es que lo juntamos en el en el en el paquete de las seis personas para que no nombre hemos ahora una mujer y los otros cuatro es decir sean hombres

Voz 1727 20:09 no hay dos de veinticinco mujeres en el consejo de Gobierno del Banco Central Europeo que enarbola la bandera de la igualdad quiero decir no efectivamente que se metan en el paquete pero que este meta Lucía

Voz 1321 20:19 pues yo creo que precisamente este tema de que sea una mujer es una de las principales dificultades que tiene el actual ministro de Economía español para ser elegido hombre no no sé yo creo que creo que el Gobierno español no puede permitirse otro fracaso es decir que si realmente Mariano Rajoy oficialmente como parece que va a suceder propone oficialmente a a su ministro de Economía para ocupar este puesto en el Banco Central Europeo imagino es porque lo de lo debe tener bien atado y ya ya explica Joaquín que esto no es una campaña electoral en la que se busque los bollos que muy en la que uno debata las cosas ni se presente con un programa no es decir esto es una esto es una negociación como todas las de las de la Unión Europea una negociación yo de en fin de de los despachos Si de influencias y de de cuantos países te apoyan y cuántos te dejan de apoyar bueno yo creo que la designación de de este de porque la decisión no se toma hoy que la decisión se tomará el mes que viene yo creo que la decisión de designar como candidato a Luis de Guindos abre una expectativa en la política española que no sabemos el alcance que tendrá pero esa expectativa existe es decir existe una expectativa de que el presidente del Gobierno no se limite a sustituir a un ministro por otro o sea que yo claro

Voz 1727 22:01 si este Gobierno más prófugos admitió creo que decepción

Voz 1321 22:03 daría muchísimo a pesar de que de que las expectativas no son muchas pero pero del realismo también se impone y hay hay no hay muchas esperanzas de que sea así yo creo que si el presidente de gobierno se limita a cambiar el aún ministro por otro decepcionar a los suyos porque es evidente que desde hace semanas desde las elecciones catalanas sobre todo hay una hay una en fin una petición casi unánime en el Partido Popular y entre los dirigentes del Partido Popular de que proceda a a un a una crisis de Gobierno ojo una crisis de Gobierno seria nada de cambiar a dos ministros Se trata de cambiar incluso la estructura del Gobierno de la propia estructura que que que designa sólo una vicepresidenta por ejemplo es decir hay muchas cuestiones que están pendientes de resolver casi casi desde que Rajoy hizo su primer gobierno y que en este momento y habida cuenta de la debilidad del Partido Popular luego supongo que hablaremos de la encuesta de decir pero pero es verdaderamente alarmante entonces yo creo que esa expectativa está abierta ir bueno yo creo que hay un porcentaje de posibilidades de que efectivamente Mariano Rajoy haga a una crisis de Gobierno

Voz 0568 23:21 bueno yo lo a las cuestiones de fondo detrás de de este de esta candidatura está a la a la escasa representación que en estos momentos desde hace ya algunos años tienes acceso europeas está objetivamente por debajo de los otros países del sur de Europa especialmente en por debajo de Italia en estos momentos dirige la la diplomacia europea Mario Draghi está al frente la Banco Central Europeo anteriormente tuvo a Romano Prodi como presidente de la Comisión Europea incluso atención por debajo verla peso que en estos momentos es un país para para nosotros gracias señor siempre muy entrañable como es Portugal tienen en estos momentos un escenario internacional al Secretario General de la ONU Antonio Guterres portugués nuevo presidente Eurogrupo es portugués han tenido un presidente de la Comisión Europea portugués Barroso hay España desde que Javier Solana el abandono a sigue de la OTAN en su papel en las instancias europeas e internacionales es un papel objetivamente bajo qué pero está por debajo del peso objetivo de El País en realmente en el en el ámbito europeo en el ámbito internacional estaba me parece que es una de las cuestiones de fondo que debería ser discutida en la política española hay una anécdota apócrifa es esta es leyendas urbanas que a veces empiezan a circular de un comentario de Rajoy y con una personalidad relevante según eh desde la política española en los años ochenta noventa que de alguna manera le comentó quizá tener un poco más de de Iniciativa en el en el ámbito internacional y la respuesta habría sido muy ingeniosa yo me ocupo de Soria no de Siria

Voz 1727 25:15 así define al al personaje perfectamente no

Voz 0568 25:19 estamos para Soria no para Siria bueno es un programa de gobierno

Voz 1727 25:24 este programa de gobierno que está aplicando religiosamente

Voz 1321 25:27 no sé si se ocupa de Soria

Voz 0789 25:30 exacto yo creo que hay

Voz 1321 25:34 hay una hay una parálisis evidente no porque en en la política española por parte del Gobierno por parte de la oposición vez contra esta mañana Gaines cada día es más a la más clamorosa esa parálisis

Voz 1727 25:44 si tú crees de verdad que Lucia que va a atender esa demanda de muchos líderes riales lo venimos contando iba a meterse a fondo hacer política Rajoy a estas alturas de la legislatura que tiene parado el Congreso para ir parado practicamente todo

Voz 1321 26:01 bueno yo no no no atreverse a vuelta no es una bolita Más no me atrevería pero pero yo creo que el presidente del Gobierno y el del Partido Popular a pesar de que aparentemente ir ayer se hizo una foto con la nieve en la Moncloa cantan como si fuera un niño igual aún

Voz 0568 26:22 aparentemente a su sumó su espejo

Voz 1321 26:26 esto mantiene la calma e intenta mantener la calma yo creo que sabe perfectamente que este es un momento muy delicado para él y para su partido lo sabe porque además lo han dicho todos los dirigentes del partido Él sabe perfectamente que su partido le está pidiendo que dice es la tomar la iniciativa política hacer política bueno esto ya se verá porque evidentemente de dónde venimos que es de que es de no hacer política pues ya ya sea esto ya se verá cómo se concreta pero lo primero lo primero decir en todos los países del mundo y en todas las historias de la democracia cuando un presidente del Gobierno está en dificultades normalmente utiliza un cambio de Gobierno para para variar el el rumbo y luego les saldrá bien les va mal pero lo hacen el el Nico gobernante occidental democrático que no cree en eso es Mariano Rajoy que nunca por muchas dificultades que ha salido en el camino a cambia su Gobierno y ha hecho una crisis de Gobierno los ministros le han ido yendo así de goteo pero nunca a diferencia de sus antecesores todos los antecesores hicieron crisis de Gobierno presidente de Gobierno actual no cree en ese en ese mecanismo que tienen todos los gobernantes para recuperar el impulso que se dice au para ahí o para intentar dar un mensaje de vestir

Voz 1727 27:48 hay ocupando osea que sepan que he entendido el mensaje

Voz 1321 27:51 que Ike Ike voy a hacerlo sobre todo el mensaje de su propio partido

Voz 0958 27:56 no yo creo que es que ahora hay una diferencia sobre cualquier otro momento una peculiaridad no que es que las las principales dificultades que tiene el presidente de Gobierno José es porque le ha salido un partido competido

Voz 0568 28:07 es decir ahora no eso no son dificultades porque la izquierda avanza ahí él se siente aislado es decisivo

Voz 0958 28:15 el mente porque la encuesta es decir todo lo que estamos viendo todo el medio ambiente que vemos a nuestro alrededor más allá de todo indica que hay una porción de la de la de la población que está girando hacia las posiciones que defienden estos momentos Albert Rivera ciudadano eso es lo diferente no

Voz 29 28:34 veo aunque no oigo

Voz 0958 28:37 el programa de Ana Rosa que está la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo cual es relativamente novedoso no hoy ayer con mucho detenimiento la entrevista hiciste al al ministro de la Serna en donde a pesar de que claro era el día era su día en con con todos lo de la nieve y tal entró en otro tipo de cosas

Voz 1727 28:57 entró con gusto eh erró con otro en otro inmueble

Voz 0958 29:00 entonces la posibilidad de de que de repente emerjan dentro de este gabinete ministros políticos a los cuales no les conocíamos esa

Voz 29 29:09 la característica hasta

Voz 0958 29:12 ahora mi in me indica

Voz 29 29:14 me que que realmente él

Voz 0958 29:17 disidente no estar preocupado por lo que está ocurriendo no ministros que no se van que no acaban el Consejo de Ministros el viernes es decir siguen sus departamentos y hasta el lunes no vuelven a ponerse en marcha consulta con su médico su educación y con su cultura su deporte etc etcétera ahora es un problema más complejo que el de otros momentos que tiene partido

Voz 0789 29:37 movía la cabeza Henri Giuliana cuando decías eso de que

Voz 1727 29:40 que no sólo la encuesta del CIS de ayer sino al medio ambiente parece indicar que se está produciendo una sustitución en la preferencia del electorado desde el Partido Popular a ciudadanos que quería es decir pues que no

Voz 0568 29:52 lo veo tan claro después de ver la encuesta del CIS pues tú me reafirmo en esa opinión no es es una sensación que ha tenía pero bueno a veces tienes sensaciones dice todo está la opinión circula en directo en contrario posiblemente el que estás equivocado eres tú lo ayer al ver la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas me pensé pues quizá debe mantener esa sensación no yo creo que no hay partido primero hay partido es tomado va para largo no va a ver en absoluto elecciones anticipadas en en España la próxima batalla electoral será la de las municipales y autonómicas de mayo de dos mil diecinueve que será tremendamente entretenida en distintos niveles super domingo Súper Domingo porque probablemente es o bien el último domingo de mayo quizá el primer domingo de junio qué entenderá también las elecciones europeas y en estos momentos pues soy yo creo que dar por por derrotado al Partido Popular me parece extraer extra nada prematuro como también me parece dar por fin liquidaba a también es extremadamente prematuro en los resultados de esta encuesta no indican que hay partido de que hay unas constantes vitales digamos de cada una de las fuerzas políticas que se mantiene la distancia fijémonos entre el primero y el cuarto es de siete puntos están casi todos bueno podemos estar en el diecinueve pero se mueven casi todos en la franja del veinte por ciento la distancia de un ciudadano respecto Podemos sustantivo el avance de Ciudadanos un menosprecio absoluto pero está solo un punto por delante de Podemos a tres puntos del PSOE ya a seis puntos del Partido Popular en el momento digamos más caliente en lo que se refiere a los efectos de la situación de Cataluña sobre la opinión pública general de toda España no por lo tanto las dinámica es decir yo creo que va a ser muy fluida evidentemente las cosas para el Gobierno pueden empeorar en los próximos meses

Voz 7 32:04 pero no veo nada

Voz 0568 32:06 minuto decantado para configurarse una fuerza política como alternativa de gobierno

Voz 0789 32:12 debe trabajar mucho mucho mucho hay que excavar mucha trinchera eh

Voz 1727 32:16 entramos al detalle del CIS enseguida

Voz 0789 32:20 este es que esta casa hasta diez minutos del centro sí

Voz 0568 32:23 pues entonces según tu manera de calcular el tiempo instancia la luna está apenas una hora

Voz 9 32:27 ya pero es que tiene jardín están mono

Voz 0789 32:30 cuesta mucho encontrar la casa sueños por eso te quitamos las comisiones de hipoteca sólo por tener tu nómina domiciliada y nada más consulta condiciones en oficinas a punto es

Voz 38 34:47 ciento dieciséis millones de millones de de bote de botes de Euromillones botes de Euromillones de Juan todo de ciento dieciséis ciento dieciséis millones de botes de Euromillones de cuando el martes seis de febrero e de febrero este martes bote de ciento dieciséis millones de euros y además participas en el sorteo semanal del millón sólo en España juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 7 35:14 en la Cadena SER Hoy por hoy con respeto

Voz 39 35:18 bueno las diez menos veinticinco las nueve menos veinticinco en Canaria

Voz 1727 35:22 estoy diciendo Lucía Méndez ahora mismo el Gobierno que por sacar a los ministros en procesión por los medios arregla su situación electoral crítica no se logré pero desde

Voz 40 35:32 digo esto no consiste en que los ministros vayan a la televisión vengan a la radio común sobre esta emisora ayer para resolver un problema político e importante no yo no decía Henri dar por acabado de ninguna manera

Voz 7 35:50 nadie

Voz 1321 35:52 y considera que el Partido Popular vaya a tener un fracaso total en la selección es decir no estamos analizando de dónde venimos y que nos que desde las elecciones ha perdido más de un millón quinientos mil votos es decir esto fines es un es un dato que desde luego tiene tiene tiene en fin pocos precedentes es decir éste el Partido Popular está en en en porcentaje de voto de los años ochenta y tantos noventa antes de que a José María Aznar se hiciera cargo de la presidencia del partido no efectivamente le ha salido competidor por por por su derecha yo firmé a mí me me parece que me parece que aquí el debate de los próximos años es cómo se va a reestructurar el centro derecha español porque independientemente de quién sea dentro de la franja ideológica del partido más votado BP o ciudadanos evidentemente puede ser que Ciudadanos nunca consiga a ser el partido más votado a las elecciones esto es difícil porque la implantación territorial de un partido es muy importante y Ciudadanos no la tiene el Partido Popular sí pero basta con que el para el partido Ciudadanos saque setenta u ochenta escaños para que no haya tenga que haber una una red es composición que no sé si será en términos de cómo fluir de no confluir de firmar un pacto de no firma decir está claro qué tiene que haber una reconfiguración Ike en esa reconfiguración sin duda será muy relevante y muy importante y el futuro inmediato del Partido Popular de subdirección y de liderazgo es decir creo que todo eso en los próximos años se avecina me parece una batalla hay una hay una recomposición política que que que está ahí por por las tenencias porque hombre puede ser que que dentro de tres meses milagrosamente el Partido Popular vuelva al treinta y cuatro por ciento de los votos yo francamente no lo sé no consideró que sea zona Ipod sí realista porque no hay nada en el horizonte que permita pensar que las cosas van a venir bien políticamente para el Gobierno para el partido

Voz 0568 38:14 Henrik así no no es que soy plenamente consciente de que en este momento en que nos hallamos decir en público la atención que el Partido Popular está más fuerte de lo que parece que puede parecer una opinión publicada no es ve pues es un poco antipático soy absolutamente consciente de ello pero eso es lo que pienso y lo pienso no porque crea que el Partido Popular lo está haciendo bien de que sea un partido hoy en que esté en una fase de alta creatividad política no no yo creo que ha cometido importantes errores y que está sufriendo desgaste fortísimo ante las nuevas generaciones como consecuencia de los casos de corrupción eso está claro lo que pasa así que el Partido Popular en estos momentos representa lado cristalizar muy bien a un sector lío importante en la sociedad española que lo que quiere es que las cosas estén como estén estén se mantengan como están me estoy refiriendo pues a un sector de personas que ya tienen más de sesenta años que pertenecen a la clase media tradicional que han visto sus expectativas de sus hijos los sacudida que quieran que las cosas se mantengan a una cierta en una cierta estabilidad

Voz 29 39:38 entonces este este este este

Voz 0568 39:41 tiro Rajoy que tan nerviosos nos ponen a los periodistas que los periodistas hormonal profesión que nos gusta el movimiento no en cambio todas las cosas se mueven en la medida que se mueve nosotros la las explicamos claro ante esto un hombre que está quieto siempre pues es una contradicción pero hay un sector hay un bloque social de cinco millones como mínimo entre cinco y seis millones estable muy estable que esa esa inmovilismo de Rajoy me disgusta atención este país fijémonos una cosa no se discute las pensiones ni se va a discutir pues el Gobierno no va a provocar muy va a propiciar ningún debate sobre las pensiones ex tesorero el bloque de los que cobran la pensión de los que están son muchos a la expectativa de de cobrarla es un bloque social relevante muy relevante por lo tanto que se vaya Cuarte armas en los próximos tiempos yo insisto tengo dudas eh

Voz 1727 40:41 la pensión que se han ganado con su trabajo a lo largo de su vida

Voz 0568 40:43 puesto no estoy diciendo que que no no es que este sol

Voz 1727 40:47 no esto es el el el

Voz 0568 40:49 este es uno de los grandes es el tema en España es el tema en Italia en los grandes países europeos es es la cuestión de las expectativas reales de los distintos sectores sociales y de las distintas franjas de edad en una fase tan complicada desde el punto de vista económico como la que estamos viviendo

Voz 0958 41:08 bueno yo yo creo que sí se va a discutir de las pensiones Enric creo que eso es eso es irremediable que se discute de la expresión

Voz 0568 41:16 veamos el que qué bueno claro

Voz 0958 41:19 tenemos que ver en qué términos términos de poder adquisitivo términos de que las pensiones no son los salarios sino que es un derecho por haber cotizado toda la vida está y hay al ir pagan impuestos dos veces muchísimas cosas pero yo creo que es absurdo pensar que el resto de los partidos políticos Balah deja la posibilidad de que ese núcleo grande grueso que tienes tú que es mayoritariamente votante del Partido Popular es decir y ahí es decir sin moverse no lo segundo que quería decir es que veo que Isabel García Tejerina está en otra televisión al mismo tiempo que es Soraya Sáenz de Santamaría bueno yo de Isaías el gente Erina me gustaría conocer algo de lo que opina del mundo de la política jamás le escucha donada te escucha pocas cosas de Agricultura y algo del cambio climático pero del resto no conozco nada me agrada mucho que también haya salido hoy tercero recordar que en el año dos mil catorce cuando podemos saca cuanto fueron ocho cinco diputados en el en el en el Parlamento Europeo durante muchos meses todas las encuestas estuvieron diciendo que la primera fuerza política en este país puede hasta noviembre el quince nuevas T no estaban convocadas elecciones

Voz 0027 42:33 llegó el luego el valor que tiene

Voz 0958 42:36 el el sondeo del CIS de de ayer es el que el que tiene no pero sí es muy interesante estudiar las tripas de ese de ese de ese sondeo Iber que en estos momentos los votantes que está arrancando a Ciudadanos no provienen solo

Voz 1727 42:53 aunque sí muy mayoritariamente

Voz 0958 42:56 del PP sino también del PSOE incluso de Podemos incluso podemos entre éste sí que es un fenómeno sociológico que vamos a invitar independientemente de que creamos que va a ganar o no va a ganar las próximas sería que probablemente no las va a ganar pero es

Voz 0568 43:09 este este movimiento que además sin

Voz 0958 43:12 solamente yo lo percibo a mi alrededor ropero antiguo a mi alrededor me parece muy significativo

Voz 1321 43:17 sí yo creo que una de las una de las cosas que todavía de los fenómenos que han ocurrido en los últimos meses que está por estudiar si tiene que ver básicamente con la crisis catalana es por qué razón el debate territorial el movimiento que ha habido en el resto de España que bueno yo creo que ha sido muy mal analizado por ejemplo en el caso de Podemos pésimamente analizar el caso de Podemos es un orado creo yo en el caso del Partido Socialista cuya cuya expresión plástica son las banderas creo que eso es un movimiento que a mi juicio no tiene tanto que ver con una especie de nacionalismo español ultra que ha surgido sino con una con una llamada de un SOS de los ciudadanos de decir por favor arreglen esto es dejemos en paz ese debate territorial que ha habido que se está produciendo sobre lo que es España Si somos una nación si somos un Estado con qué pasa con nuestro futuro que pasa con nota las fronteras porque ha sucedido lo que está sucediendo en Cataluña creo que ese debate que teóricamente teóricamente todos los todos nosotros los socialistas y los politólogos y lo políticos decían bueno el Partido Popular va a arrasar con este debate porque tiene la marca de España bueno pues no pues no no no no y eso es sorprendente porque eso no cambia el método del análisis aquí no benefició ese debate a Ciudadanos porque ha benefició a Ciudadanos porque Ciudadanos representa en este momento teóricamente una fuerza nacional que ha plantado cara al nacionalismo extremo al independentismo que no tiene tacha en el sentido de Ike desde luego las personas que por ejemplo en la manifestación de Barcelona

Voz 0789 45:17 eso fue la Isquierda una izquierda que a mi juicio muy alto

Voz 1727 45:20 nada que dijeron que eso era ultra

Voz 1321 45:24 creo que se equivocaron por completo

Voz 1727 45:27 por qué ciudadanos como ha dicho Joaquín

Voz 1321 45:29 en este momento tiene un voto transversal

Voz 1727 45:32 atrapan las dos direcciones porque efectivamente el análisis de la respuesta que se dio en el resto de España a la crisis sea analizado poco ha analizado en general mal tenemos que hacer una pausa y está hablando Correa en el Congreso

Voz 1727 51:21 tenemos todos nuestra capacidad de asombro muy sobrepasada por los acontecimientos en España porque de lo contrario la imagen que se está viendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados en fin los mantendría la boca abierta durante mucho tiempo está a Francisco Correa cabecilla de la Gürtel compareciendo desde la cárcel por videoconferencia ya dijo que no iba a responder a las preguntas de los diputados porque eso podría interferir en su estrategia de defensa tiene muchos juicios pendientes pero parece que algo está diciendo algo está diciendo está respondiendo al portavoz socialista Artemi Rallo que él está preguntando en este momento aunque con cierta chulería había dicho antes cuando acaben mis procesos judiciales no tengo problema en estar con ustedes cuarenta y ocho horas seguidas me dan dos coca colas cero Nos ponemos cuarenta y ocho horas bueno de momento es tablas

Voz 6 52:08 es puede compartir con esta comisión como pagaron ustedes esas campañas esos actos electorales del Partido Popular en otros organizamos los trabajos nosotros para nosotros realizamos los trabajos y a ustedes les pararon como hombres que ya indicado previamente a esto que hace quince días chapucera que yo esta comisión tiene cola documentar esta información y por lo tanto le presenten una herejía que colaborará con la ilusión con la comisión con las respondiendo ir respondiendo verdad a preguntas que no están afectando a su derecho de defensa porque son tres versiones preguntando ha visto ustedes porque ese es el procedimiento público y más lo han emitido todas las televisiones con lo cual repetir lo usted acaba de ver hace quince días es absurdo mire paseos Ángel le presentó un escrito ante el Juzgado Central de lo Penal el día ocho de enero de dos mil dieciocho en el que decía lo siguiente en primer lugar que son ciertos los hechos descritos en el escrito de acusación del Ministerio Público de doce de febrero de dos mil quince de fuste confirma la presentación de este escrito que esos hechos los asume Estados de el escrito para que apunta