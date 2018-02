Hoy por Hoy (06/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 la eh

Voz 3 00:11 son las diez las nueve en Canarias los analistas anunciaban un contagio total tras la mayor caída en puntos del Dow Jones en su historia y estos son los hechos notables caídas en todas las bolsas europeas aunque parece que va a frenándose a medida que pasan los minutos Carlos Cala

Voz 0325 00:27 banda el rojo y los parqués europeos con caídas por debajo del dos por ciento las principales plazas Frankfurt y Londres caen el uno coma ocho por ciento Londres y Milán el uno coma cinco el Ibex treinta y cinco perdía casi un tres por ciento en la apertura el nivel más bajo desde principios de marzo del año pasado pero ahora se deja algo más del uno coma dos por ciento y va camino de recuperar los diez mil puntos todos sus valores están en negativo excepto Siemens Gamesa las pérdidas las encabeza ArcelorMittal Mapfre y ACS el euro sube con respecto al dólar y la libra esterlina la prima de riesgo sigue bajando

Voz 0202 00:57 se sitúa en los setenta y tres puntos básicos

Voz 3 00:59 por hoy el analista Emilio Ontiveros señalaba que el desplome del Dow Jones es la reacción a una excesiva placidez que ha durado casi dos años ya advertía de que minaron la confianza de los inversores y más allá de los mercados el cabecilla de la Gürtel en el Congreso

Voz 0202 01:14 Toñi Fernández buenos días muy buenos días Francisco Correa comparece por videoconferencia desde la cárcel ante la comisión sobre financiación ilegal del Partido Popular tenía la intención de no contestar a preguntas debido a sus procedimientos

Voz 4 01:26 es judiciales Correa no habla de manera split

Voz 0202 01:29 cita pero sí implícita Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:31 se declara desde la cárcel de Valdemoro dice que no contestara a nada sobre la financiación ilegal del PP porque tiene causas pendientes en la Audiencia Nacional al respecto puede perjudicarle pero en su alegato inicial viene decidir que ya lo ha dicho todo ante los tribunales

Voz 5 01:44 hemos declarado nosotros diese empresarios más han dejado clarisimamente como nos abonaban las campañas electorales Por otra parte en octubre de dos mil dieciséis yo estuve declarando en la Audiencia Nacional durante trece catorce horas explique absolutamente todo en sede judicial

Voz 1552 02:03 Correa dice que cuando acabe en todos sus causas judiciales no tiene problemas literal en estar veintiocho horas diarias con ellos si le traen dos colas cero

Voz 0202 02:11 en Cataluña la Mesa del Parlamento autonómico tiene previsto rendirse justo a esta hora de cara a abordar los plazos para celebrar el debate de investidura sigue el encuentro Soledad Domínguez

Voz 6 02:21 reunión de la mesa en la que el primer punto de atención será el informe de los letrados que debe determinar qué pasa con el calendario de la investidura superado el plazo de bien mía que dicta la norma entre la constitución del Parlament la primera votación de investidura que no llegó a producirse ese informe debe determinar si ha empezado a corren el reloj que en dos meses obligaría a convocar unas nuevas elecciones aussie contra el calendario está congelado desde el Gobierno central ya han dicho que aceptarán ese dictamen encargado por el presidente del Parlament se espera que la amenaza pueden analizar también las diferentes opciones para la investidura a distancia Carles Puigdemont que se niega a hacer una figura meramente simbólica

Voz 22 16:28 a ver yo intentado localizar el folleto porque sólo tengo las informaciones de prensa que han salido y las reacciones sino tengo el el folleto a mano me hubiera gustado leerlo porque a ver

Voz 11 16:37 es ya sabes que se exagera alguna frase

Voz 22 16:40 entonces no sé muy bien me gustaría tener más elementos de juicio pero es verdad que es un folleto editado para mira justo que vieron que viene a los compañeros de Radio Zaragoza de justo me me me estaban hoy el folleto ahora no me puedo poner a leer sobre la marcha pero el es un folleto que sea

Voz 1995 16:59 atribuido en el barrio de San Pablo que son barrio

Voz 22 17:02 del centro histórico tradicionalmente muy marginal con muchos problemas e incluso problemas de drogas generalmente donde siempre ha habido mucha intervención que se que el contexto también hay que mirarlo en ese sentido no entonces yo creo que lo que a mí me da la sensación no ha estado a una sede donde han metido la pata es eh en en que yo creo que el Ayuntamiento igual no puede SER a ciertas afirmaciones en un folleto donde va con con la intención de prevenir el consumo de drogas y de evitar sobredosis de evitar problemas sanitarios estar adaptado por médicos del centro de salud del barrio que hay en fin pero con esa con esa idea pues claro se dan sea dicen como hay que hacerlas rayas como hay que consumir el ciertos estupefacientes que dice que la cosa creo que se les ha ido un poquito de las manos en ese sentido sobretodo porque el propio Ayuntamiento que intenta prevenir esto que en este folleto te va a sancionar Sintes villas y sigue sus consejos evidentemente saldrán ocurría con el famoso anuncio claro esto habla de la evolución de los tiempos con el famoso once Aquel de Maradonas acordes

Voz 1995 18:07 desde de la campaña entre drogas y te ofrecen drogas simplemente vino claro aquí hay un matiz vamos a escucharlo revela sigue ofreciendo drogas en este caso sería distinta

Voz 22 18:18 cómo sería más la próxima acción de también de voz si se ha pasado bueno ellos dicen también que que que lo reparten junto con otro folleto en el cual alertan de los problemas legales que te puede llevar si sigue bajo yo creo que es forma parte del delirio forma parte sobre todo sabes que el Ayuntamiento de Zaragoza está gobernado por por una coalición como los de Madrid y de Barcelona

Voz 23 18:42 de de de Zaragoza en Común e ir

Voz 22 18:45 creo que forma parte de un intento deliberado desde hace ya un tiempo por perder las elecciones quiero decir que están trabajando mucho porque no les debe gustar por lo que sea gobernar el Ayuntamiento están luchando mucho por perderlo cambiamos cambiamos de tema

Voz 1995 19:00 aunque seguimos con las drogas hoy empezamos empezamos por ahí es una de las personas que configuraron el paisaje de la España de los años ochenta es un hombre que está en el paisaje informativo de este país de forma recurrente desde hace mucho tiempo se trata de uno de los narcotraficantes más legendarios España

Voz 24 19:18 este que ya el hombre que ha esto que yo lo busqué siempre esto y me llevé pues quien seguimientos y problemas no quería verme metido en plenas vecinal sin haberlas

Voz 1995 19:34 sin comerlo ni beberlo afirmaba en el año dos mil cuatro Sito Miñanco declarándose inocente de cualquier vinculación con las drogas sin embargo no piensa lo mismo la policía ir era detenido en Algeciras en el marco de una operación policial desarrollada en Varese las españolas en la que termina además dos agentes heridos Nacho quiénes Sito Miñanco

Voz 14 19:55 pues el narcotraficante más poderoso era conocido España yo diría hay que parece que ha vuelto a caer por no saber delegar otra vez porque no sabe hacer otra cosa porque cuando lo

Voz 4 20:06 detienen por primera vez en mil novecientos noventa y uno a este hombre que fue medio año después de la famosa Operación Nécora pues los GEO también habían entrado en en un chalé que tenían Pozuelo in situ estaba justo cuando entran los geos sobre unas cartas náuticas dirigiendo una una operación a través de un teléfono satélite cuando el apuntó a la policía dijo usted ahora sí que me Trinca Castells es un hombre que que que es muy inteligente que siempre cuidó mucho su imagen e hizo marketing social financiaba las fiestas en Cambados se pagaba a los tratamientos médicos las pensiones será el presidente del club de fútbol El hijo predilecto de de de la localidad les llegó a nombrar el alcalde pero también era un hombre que nació y creció en el mar y era el mejor piloto de planeadoras de de Galicia que necesitaba de esa adrenalina de la operación y que por tanto nunca supo despegarse de diría

Voz 1995 20:59 quiere directamente en las operaciones de hecho

Voz 4 21:02 el pasado siete de octubre interceptaron en el buque tocarán en el Atlántico con tres mil ochocientos kilos de cocaína que venía rumbo a Galicia y que ahora la policía está vinculándolo a ese buque y esto es algo que que a los narcos a los capos de hoy no les sucede porque ya ponen muchos cortafuegos porque ya están muy lejos de de la sopa del del terreno de las operaciones sin embargo sito los siguen una y otra vez vinculando

Voz 23 21:29 sí sí

Voz 4 21:31 es decir el refrán del del encuentro siempre vuelven al escenario de crímenes vuelve Sito diciendo vuelve sito vuelve a las andadas no yo digo no vuelve nunca se fue

Voz 1995 21:43 interesante es adicto no al consumo

Voz 4 21:45 Mou como Lou como sus clientes sino a la propia Policía te lo dice te dice es que no sabe dejarlo no sabe hacer otra cosa es un hombre que el patrimonio tan bestial que tiene pues lo tiene todo en el extranjero que también están rastreando esta operación básicamente es por este delito fiscal lo está intentando traer a España y con ese patrimonio buena tienen solucionada la vida de todas sus generaciones venideras o sin embargo sí

Voz 2 22:09 el tema pero sí Tom Miñanco nunca ha sido que eso no es una figura popular o querida nunca o lo ha sido en algún momento en donde en Cambados créeme que es un hombre

Voz 4 22:20 para su generación es un hombre respetado y aclare hoy es a Cambados preguntas por Sito Miñanco a la gente mayor y es raro muy raro que te vayan a hablar mal de él es uno porque que como te decía ha sabido hacer marketing social para convertirse y por supuesto hoy en día mucho menos pero en su época era un hombre muy muy respetado en Galicia muy popular

Voz 1995 22:43 pues eh hoy empezamos con drogas pero desde luego no es uno de los temas del día o menos uno es uno de los temas que está resultando más relevante de organizar el interés de de este día ayer conocíamos empezamos durante toda la mañana con Pepa hemos analizado densamente esos datos la intención de voto en la que estamos y demás pero deja el algunas inquietudes todavía esos datos que vamos intentar resolver con Sergio Castro Sergio buenos días

Voz 14 23:08 a muy buenos días pues ha llegado al fin es la encuesta que marca nuestras preocupaciones pero como dices bueno nuestras preocupaciones son exactamente la de nuestros gobernantes los medios de comunicación Nos ocupamos mayoritariamente de lo que es más relevante para la gente por ejemplo lo que más nos preocupa que ya era lo que más nos preocupa la última vez es con mucha diferencia el paro mientras que cada vez que le preguntas al Gobierno sobre datos de desempleo en motivos de sus desvelos no iría

Voz 25 23:33 por ahí estos datos son buenos para quién ha encontrado empleo bueno para las empresas porque han contratado porque las cosas empiezan a ir les bien también buenos para los pensionistas porque hay más afiliados a la Seguridad Social

Voz 1995 23:46 tras recuerden ustedes que la mayor preocupación según esa muestra decís es el paro pero no coincide con la opinión que tiene el responsable de todo esto paro está fenomenal vale pero otra de las preocupaciones

Voz 14 24:00 una coloración en la corrupción que es segundo y que ha crecido muchísimo respeto el último barómetro y los políticos lo sienten así escuchamos de nuevo al presidente del Gobierno cuando por ejemplo se le pregunta sobre esta materia

Voz 26 24:11 el grave protagonizado decenas intervenciones sobre este mismo asunto en el Parlamento si se produce una más pues será una más todo lo exagerado acaba por ser irrelevante

Voz 11 24:27 com Sanger en la Goyesca si se habla de ella acaba siendo pues eso irrelevante falsa y distorsionada mientras a Rajoy

Voz 1995 24:36 la corrupción hacia el tercer lugar

Voz 14 24:40 bueno a la clase la misma clase política Sylvina sobre sorpresivamente nosotros no la tenemos en muy alta estima aunque no es la vivienda Rajoy el máximo responsable del partido sostiene el partido del un partido en el Gobierno sostiene

Voz 26 24:51 el único partido que tiene una hoja de servicios y una hoja de ruta un partido que puede presumir de balance de proyecto para el futuro compartido

Voz 1995 25:02 en el que se puede confiar

Voz 7 25:05 no no habría crisis no habría motivo por el que preocuparnos de los partidos

Voz 1995 25:08 sean no hay paro paro va fenomenal eh la corrupción es algo exagerado son los datos reales de las preocupaciones de los españoles que contrapone

Voz 14 25:17 los con las opiniones de quién tiene la máxima responsabilidad cuarto lugar nos andamos por preocuparnos por los problemas económicos y además no una manera acrecentada por la mala percepción que tiene la calidad del empleo para nosotros pero Gobierno escuchamos a Fátima

Voz 27 25:29 la Sicko no como alguno de califican con ligereza el empleo creado es precario porque sencillamente no es verdad los datos son los datos son tozudos

Voz 1995 25:43 van son tozudos y bien nos llama la atención que no coincida que la preocupación de los españoles con con el planteamiento que hacen sobre esos temas esta caso Rajoy o Fátima Báñez no menos preocupante que además según ese mismo estudio es la primera opción de los españoles seguir votando al partido que está en el Gobierno no es llamativo sobre

Voz 22 26:05 cuántas ambas cosas y además se hace escaso algo

Voz 14 26:07 no es que yo creo que no haría falta ni Gobierno

Voz 22 26:10 Nos según el propio Gobierno porque va todo también es todo tan tan estupendo que es opciones ya casi irrelevante luego es verdad que bueno también es verdad que que yo creo que el todavía queda mucho para las elecciones eh hay todavía la encuesta del CIS se hizo hace un tiempo las preguntas y yo no sé si hoy tal día como hoy se hicieran saldría saldría lo que ha salido pero sí que es preocupante que sigan manteniendo un una aceptación y un y una masa social tan grande como para ganar las elecciones el PP después de todo esto esa es alucinante digamos qué tal

Voz 14 26:42 el Gobierno será no va a decir hombre pues sí estoy muy de acuerdo estoy muy preocupado con el Gobierno y el propio Gobierno siempre será dibujar un poco la la Historia adornar la pudo es verdad que el CIS tiene el peligro la percepción que muchas veces los españoles lo que les preocupa lo que perciben como un problema no lo que es un problema que es mucho más difícil de definir y como el CIS también pregunta que preocupa hecho

Voz 11 27:02 de las drogas perdona que no me voy a las drogas en los años ochenta de las drogas para que no salga de las urnas

Voz 4 27:09 hasta en los años ochenta las drogas era siempre una preocupación que estaba en el Top tres siempre ahora es una una una preocupación muy muy pequeña en el CIS actual de los últimos años porque la percepción es que ya no es es un problema y sin embargo el consumo en números globales de droga hoy es mayor que en los años ochenta y sin embargo la gente no se cuela ahí en los ochenta ya está consumiendo pueblo jugando está preocupando es que

Voz 1995 27:35 que critica en quinto lugar aparece la la crisis catalana desde luego los medios de comunicación se haga lo que hemos dedicado mucho mucho tiempo según el CIS solamente estaría en el quinto lugar en cuanto a las preocupaciones de los españoles no vamos a dejar a vamos a aparca CIS que ya hemos hablado mucho de este asunto estamos estamos con las bolsas que curiosamente como aquí nadie sabe nada después del batacazo que ayer se daban en en Estados Unidos terrible augurio que provenía de las bolsas asiáticas parece que aquí las cosas se han tomado muy bien con lo cual es una vez más no entender nada tenemos un ojo puesto en la economía pero enseguida vamos a hablar de algo que es mucho más cercano que todo esto es un tema universal es algo muy antiguo

Voz 28 28:40 tanto el ciudadano el seis Ana

Voz 1995 35:12 vamos a hacer un alto el camino porque está bien agradecerle a la gente que te hace feliz cuando lo hacía ayer después de tres meses conocimos a la ganadora de Operación Triunfo

Voz 39 35:23 Mary ante más votado y que por tanto es el ganador de OT dos mil diecisiete ICO siga así el premio diez cien mil euros con él cuarenta y seis por ciento de los votos

Voz 1995 35:50 será la voz de Roberto Leal dándonos en nombre de la ganadora Roberto Leal buenos días buenos días tienes tienes buena voz

Voz 9 36:00 bueno tengo tengo un poco lo garganta aquella manera daban porque luego aquellos es un poquito para celebrar esa estaba como

Voz 1995 36:09 como habéis terminado la noche Roberto

Voz 9 36:11 pues es verdad aquí con una bonita sensación por un lado porque se acababa la final porque bueno es para minorías ganas de llegar a la final por otros también con la pena de sé que ahora ya sacaba la final también bueno como hubo algún que otro problemilla técnico con ese sabor de boca decía que esperaba no eran pasará este pero bueno muy bien muy contento y muy felices todo

Voz 1995 36:37 y no es una sensación yo hay muchas reflexiones que hacer en un momento como éste tan y tan cercano a lo que ocurrió ayer con tanta emoción quizá no es el no es el mejor de los momentos creo mira yo ahora ahora mismo página las cero habló la página el diario El País impone a la izquierda el Ibex abre con una fuerte caída arrastrado por goles cesando a la vuelta y a la derecha y una foto enorme pone Amaya ganadora de Operación Triunfo dos mil trece como que el de la vida se compensa

Voz 9 37:05 sí es muy fuerte en lo que es lo que ha pasado el año anterior algo

Voz 40 37:09 que que el avión de nadie evidentemente esperábamos

Voz 9 37:12 todos soñábamos con que el formato funcionara pero como cualquier otro formatos de televisión que que puede encajar pero pero se ha repetido mucho y es cierto lo decíamos los compañeros ha habido magia esto es algo que tú no puedes controlar por mucho que tú quieras llevar el formato poblado por otro hay algo que sucede eso no los chavales el caso los profesores se habla mucho de bueno la la verdad que ha habido fuera es cierto que que que se moja en portada en muchos periódicos de la mayoría de las revistas semana tras semana sino Trending Topic en redes sociales no se ha ido de las manos pero por el buen camino no que que muchas veces hasta me hace falta

Voz 1995 37:56 ha apuesta además lo no lava a esta mañana Pepa se han puesto en la mesa muchas cosas que tradicionalmente no aparecen en la televisión pública bueno siquiera en la televisión ha puesto el trabajo encima de la mesa se ha puesto el conocimiento la diversidad se han puesto muchas cosas encima de la mesa con la excusa de cantar

Voz 40 38:14 sí yo creo que que han sido valores que

Voz 9 38:17 Berto que se echaban de menos en televisión sobre todo en una televisión en la que al final están infringiendo la la vida son ocho las de durante veinticuatro horas que esta ha sido la ciertos también no el tema de las redes sociales yo creo que han dado un empujón definitivo a a este formato y al final son chavales que tienen dieciocho año bueno porque había tres con dieciocho años siempre estamos acostumbrados no hablar de de de la juventud que cierto y esto me hace mayor hablar de esta manera pero es verdad

Voz 1995 38:42 un poco sí Roberto

Voz 9 38:44 Coli te cuando hablarlo pero es verdad que cuando Serra de la Juventud bueno pues siempre con conecté con este chavales pues fíjate de chavales no es verdad que al final tú ponen en bandeja por delante de ella unos ingrediente que que bueno es otro programa llama a los doctores para que hable de dentro de la Academia para que se hable de la importancia de más sangre pero luego tuvo esos chavales cómo cómo tocar los temas o como de forma natural hablan de temas tabú en televisión que bueno no que que verdad que bien que en una televisión pública

Voz 1995 39:18 si Roberto yo haber dicho evento leal el presentador de Operación Triunfo lleva mucho tiempo trabajando en la televisión haciendo muchas cosas muy diversas además si Irak ese talento has llegado a la cima yo creo que a pesar del también debería dejarlo ya gallega lo dejó depués de hecho me voy como Marisol y luego salí de la chatines que dejarlo ahora

Voz 9 39:44 yo hizo de lo que dicen que es mejor dejar las cosas en

Voz 1995 39:49 el alto no hay un chiringuito lo que sea sabes

Voz 9 39:53 tiene una exclusiva anula o algo así pues bueno el la verdad que esto también me me me me me me me sorprendió tanto inhabilitado también porque yo siempre he soñado con hacer algo

Voz 41 40:05 en esto de vivir que así

Voz 9 40:09 pronto me me me toca usted este obsceno porque esto podría también haber salido más esto de pronto te encuentras con con un formato que juega también mucho con la con la nostalgia por lo menos a priori de salida Si ese fue devolver en contra los de Fomento ha salido bien ahora la gente por la calle me para lo mismo chico explica de catorce quince años que unas sesenta y cinco que venía España directo no porque esta vez al otro formato

Voz 40 40:36 yo feliz pero bueno sí

Voz 9 40:38 hay otra según en qué que supongo y espero que la habrá buenas la trabajaremos con la misma con la misma ilusión Ny hice que me pero soy de los que pesa como el que ve como también Guardiola subraya no me voy

Voz 1995 40:50 pero bueno que te veo jugando en Qatar si yo sentando valorados

Voz 40 40:56 es decir dando

Voz 1995 40:59 presidente al déjame darte la enhorabuena y una vez más gracias de verdad yo creo que en un entorno como el que vivimos con muchas amenazas y con mucha gente amenazando nuestra forma de vivir nuestra forma de de de convivir esfuerzos como el que habéis hecho tú y todo el equipo de verdad merecen mucho la pena Exxon un son ejemplares así que un abrazo muy grande yo estoy aquí con los periodistas conserje con Nacho que no han visto nada con lo cual el os voy a dejar fuera de todo esto porque no tiene ni idea de lo que es

Voz 22 41:25 estamos no pero ha llegado la me he llegado he llegado la ola de eso significa además lo pregunto digo porque está todo el mundo hablando de OT y me dijeron dice porque son muy majos me dijeron

Voz 1995 41:35 ha ido muy bien y que son y es normal que a esta edición haya tenido esa repercusión es un es muy buen ejemplo de verdad insisto Roberto gracias de corazón un abrazo muy grande gracias por atender nuestra llamada

Voz 9 41:46 para vosotros también ha sido un placer

Voz 1995 41:49 la grande porque esto es a que afrontar X Nacho estos no digo después de una fiesta como nadie la tensión yo estamos yo seguiría no no no comen lo de Zaragoza digo que por cierto has leído un poquito más de de seguir el y la verdad es que Love

Voz 22 42:07 en la publicidad investigó de esa de esa cautela que tenía al principio porque de verdad que es absolutamente delirante no empieza con una introducción en la que habla de de que las sociedades en eh usan las drogas común chivo expiatorio son una introducción además con muy farragosa muy poco útil para para gente que que está buscando problemas y o claro salas las está diciendo te por ejemplo que para el éxtasis pues conviene conviene hacer pausas entre el baile para eh para reponer líquidos para estar bien hidratado uno una serie de consejos realmente chungo si hay una una cosa verdaderamente relevante así que me digo de esa cautela eh

Voz 14 42:46 la gente siempre la información como vehículo para el con problemas lo que decíamos no que hay hay ciertas afirmaciones que están sujetas a debate y que se dan como absolutas en ese fuelle pero la información como tal que cada uno decida

Voz 1995 42:58 para seguir subida viviera como quiera está bien pero con información sin informaciones muy buena ahora estoy contigo Nacho ser las afirmaciones en los Puebla siempre siempre en Cauterets se eh después de haber compartido con ustedes Roberto Leal Operación Triunfo no importa es uno de los temas importantes el día insisto vamos ahora sí a hablar

Voz 7 48:10 Elsa ya está a la venta el cupón del extra Día del padre de la ONCE el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros compensa es un problema que afecta

Voz 1995 48:28 a cuatro millones y medio de personas en España cuatro millones y medio de personas más que la población de de Madrid o de Barcelona vamos a hablar de la soledad un tema demasiado serio como para no compartirlo por ejemplo que gusta mucho es que no se olvida de que redes de la compañía de que hay mucha gente que está escuchando unas escuchando realmente la radio con atención y está poniendo mucho interés el que les estamos dando pero a cambio de ese desinterés obtiene compañía y eso me parece que es una de las funciones elementales de lo de lo que hacemos aquí Sergio sí totalmente mucha gente que tener la radio puesta constantemente en casa para

Voz 22 49:05 no para que el vacío no se lo trague me voy es como una una frontera para para mantenerse vivos y en pie todo día a día y es verdad que que vivimos en una sociedad que ha ido perdiendo poco a poco esa sobre todo esa familia extensa esa no donde la vida en comunidad de clan de la vida de Clan y hemos ido cada vez a a vidas cada vez más individuales a unidades

Voz 47 49:30 además pequeños y hay muchísima gente no sólo afectan mucho a los ancianos pero no sólo a los ancianos hay mucha gente que que de verdad que que se le ve muy sola y creo que además ese fenómeno se ve en las redes sociales las redes sociales tú intuyes Si ves por lo que escribe mucha gente como se comporta que hay mucha gente que está terriblemente sola terriblemente

Voz 14 49:49 tenemos a toma aquí está sólo nombre OPA que yo creo que hay un problema

Voz 4 49:55 eso no me refiero a que bueno española

Voz 14 49:58 sociedad mediterránea que los núcleos familiares siempre tuve mucha más eh

Voz 4 50:01 portada y a la gente mucho más arraigada familia que a vosotros llama incluso la atención esa noto que que llamar a mis padres sólo yo hablo por teléfono con mi madre todos los días eso en el arte de Europa es como porque no la hay mucho más Comunidad aquí dos datos sobre Suecia son son terribles sobre soledad

Voz 1995 50:16 bueno quiero presentaros una iniciativa de una orden de Franciscanos en Betanzos en A Coruña en la que se busca personas solas para que compartan comidas tareas y compañía para llevar a cabo en edificios eclesiásticos vacíos el proyecto se llama familia Berta y uno de sus promotores es Fray Enrique Roberto lista Fedea Enrique muy buenos días

Voz 11 50:35 hola muy buenos días que la soledad es es una amenaza esta sociedad tiene muchas y una de ellas es la soledad

Voz 40 50:42 si llegamos precisamente a hay observando las formas de pobreza en algún centro social tenemos un al ver que tenemos

Voz 9 50:54 comedor y hace ya muchos años

Voz 40 50:56 voy a principio de siglo cuando atendiendo un albergue pues detectamos esta esta realidad tremenda de esta forma de la pobreza y la gente que tiene medios económicos pero le falta cariño le falta compañías

Voz 1995 51:15 Theresa May hace unas semanas no digo que usted tenga muchas cosas en común Heinrich pero Theresa May mostró esta misma inquietud hace unas semanas presentando la secretaria de Estado contra la soledad medidas como gobierno como país entra una situación que sufren millones de personas y lejos de remitir cada vez hay más

Voz 40 51:34 sí sí vimos esa esa noticia nos llamó la atención un poco por por la trascendencia hay porque la tomó creo que es una Secretaría General de del Gobierno hay un carro nosotros ya veníamos proponiendo y haciendo algo desde hace diecisiete años para tratar de remediar la soledad algo que que a mi modo de ver es urgente y ahí que se deben tomar medidas porque hay mucho mucho sufrimiento causado por la soledad

Voz 1995 52:11 cómo funciona su proyecto si alguien se quiere apuntar como si mecanismo