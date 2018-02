Hoy por Hoy (06/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

son las once de las diez en Canarias el temporal afecta todavía más de trescientas cincuenta carreteras y puertos de montaña entre esas carreteras afectadas casi una veintena son nacionales línea con la Dirección General de Tráfico María Forner adelante

Voz 3 00:24 pues en estos momentos exactamente son trescientas sesenta y tres carreteras y puertos de montaña Logse están afectados por las nevadas en todo el país de ellos hay sesenta y nueve vías cortadas y las cadenas son obligatorias en ciento dieciséis dieciocho vías de la red principal pertenecen a están afectadas por la

Voz 4 00:45 la Nieves son obligatorias de hecho las cadenas

Voz 3 00:48 Teruel la A23 entre burbujas San Agustín ya en Castellón en esta misma vía entre Viver Barracas en dirección a Teruel está prohibido el paso de camiones en Cuenca en la cuarenta entre Zarza del Tajo y Carrascosa del Campo en Madrid precaución porque acaba de cerrar la M seiscientos uno en Cercedilla entre los kilómetros dieciséis y veinte debido a la fuerte ventisca en cualquier caso lo peor continúa estando en la zona norte en los Pirineos y en el Valle del Ebro en Asturias hay diez puertos cortados en Teruel son necesarias las cadenas en otros veintidós puntos en León en dieciocho en Ávila han trece en Huesca en diez

Voz 0202 01:23 más asuntos el cabecilla de la Gürtel en el Congreso Francisco Correa comparece por videoconferencia desde la cárcel de Valdemoro ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular y acaba de advertir que entre los investigados en ese partido no están todos los que son Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:39 Brown con la mayoría de las veces sonriente las menos Paco Correa admite aquello que considera que no perjudicará a su derecho a defensa reconoce la financiación ilegal del PP sobre todo en Valencia desliza a preguntas de Toni con todo de ciudadanos que entre los encausados del PP a cuenta de la Gürtel no están todos los que son

Voz 5 01:56 que no están todos los que son Seth puede parecer no sé yo creo que estos tendrá que está al final quién investiga es el Ministerio Público aquí periodística es el que decida quién quién investigue y quién quién padeció la imputación no sale

Voz 1552 02:18 Correa ha dicho también que contactaban con el director de campaña para las elecciones del PP pero al ser preguntado si era con Rajoy que ocupó ese cargo dice que no que en el caso del Partido Popular Popular era Jesús Sepúlveda secretario de campaña

Voz 0202 02:31 detenido en Madrid a un hombre acusado de violar a una joven y agredir a otros cuatro la salida del metro todas las víctimas tenían menos de veinte años ampliamos Alfonso Ojea

Voz 0089 02:39 hola buenos días el presunto violador ha logrado incluso atacar a dos de sus víctimas con un intervalo de tan sólo de treinta minutos perpetraba sus agresiones en los alrededores de la estación de Metro de Madrid de él unos meses después de estas violaciones volvía a actuar agrediendo a otras dos mujeres el detenido siempre actuaba de noche y seguía a sus víctimas desde la propia red de metro de la capital en algunas de estas cuatro violaciones ha llegado incluso a sustraer el móvil del dinero a las mujeres y tres días y tres en Canarias

Voz 1275 03:11 el Madrid en Madrid siguen algunos problemas en las carreteras de la región tras el paso del temporal ahora mismo está cortada la M seiscientos uno a la altura de Cercedilla entre los kilómetros dieciséis y veinte por ventisca hacen falta cadenas en Rascafría Canencia hay se puede circular aunque con mucha precaución en la N seiscientos son hace Miraflores de la Sierra y en la M seiscientos treinta y siete en Lozoya Barajas opera esta mañana con normalidad en sus cuatro pistas después de los retrasos y cancelaciones de ayer la Comunidad acaba de rebajar la alerta ya ha pasado al nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales por la mejora del tiempo la ministra de Medio Ambiente hacia el Ayuntamiento de Carmena que no le comunicara las nuevas medidas que estudia incluir en el protocolo anticontaminación por las que quiere prohibir la circulación de los coches sin distintivo ambiental en los días de alta polución noticia que les avanzó la SER Isabel García Tejerina ha dicho en Televisión Española que les falta

Voz 0477 03:58 de información para defender la labor del Gobierno madrileño

Voz 1275 04:00 los del gobierno municipal en Bruselas

Voz 6 04:03 sorprendió mucho porque después de haber estado reunidos con el Ayuntamiento de Madrid ello no oculto que nos Jun chocó o no un poco que mientras estábamos teniendo en la reunión con su información contaran a la prensa unas nuevas medidas que nosotros no nos habían facilitado para defender su actuación ante Bruselas esto es más serio no esto no es que le cuento a la prensa esto es como cuido la salud de los ciudadanos sobre los cuales yo tengo una responsabilidad porque gestionó la calidad de su aire

Voz 1275 04:33 lo venimos contando la Justicia obliga al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a cumplir la ley de Memoria Histórica y a retirar los símbolos franquistas que quedan en sus calles Eduardo francés el abogado que presentó la demanda

Voz 7 04:42 el Ayuntamiento de Torrejón de defiende que el pito franquista no es franquismo y que no tienen consenso en el Ayuntamiento cuando el Ayuntamiento tiene mayoría absoluta pues finalmente así

Voz 8 04:50 bueno pues que ha condenado al obvio a cumplir

Voz 7 04:53 por histórica que lleva diez años en vigor dentro de Torrejón diez dos grados en Gran Vía

Voz 10 05:18 dónde estoy siéntate Tom once y sin incautos que hay que poner voz así como de una hora menos en Canarias esta mañana recibimos en Hoy por hoy a una mujer valiente una persona cuyo Rojo ha llevado a enfrentarse a las más inciertas sin prisas dentro de la industria del espectáculo esto es una mujer que ha pronunciado no hubo una nota porque es la primera vez que puede pasar pero no en dos ocasiones una de las frases más peligrosas el show business

Voz 11 05:59 en el mundo que a la vigésimo séptima ceremonia de entrega de los Premios Goya un escalofrío

Voz 10 06:07 recorre España ya se nos ha olvidado arañó han hecho que se me olvide lo digo para que la Federación pero tensión Federación de balonmano hasta dos mil trece Estos fue oficial sea hubo un común creado de prensa de la Federación de balonmano cabreada con Eva Hache por su ironía sobre este deporte los premios hoy a dos mil trece experto iraní

Voz 4 06:57 los veo por supuesto que si los veo con una atención con cariño y con entrega y luego me de algunas veces pero sabes que me pasa que cuando veo los Goya las dos las dos ediciones que yo presenté no sé qué hice que que no me puse nerviosa sea ni de mi pellejo conseguí disfrutarlo y no tener nervios y ahora en cuanto escucho la melodía de la Academia de cine en casa me pongo nerviosísima el otro día cuando además estaban a punto de empezar Joaquín y Ernesto a los que adoro muchísimo con con devoción incluso se me saltaron las lágrimas los ya me emociono de una manera completamente estúpida

Voz 0998 07:47 a ver porque los U2 con todo el amor del mundo cuando después un chiste hay un silencio y un aplauso en el fondo que tú te mueves en esa fecha qué haces

Voz 4 08:00 sí si me caigo en el vacío de del del de la de la basura artística o sea me me pongo muy nerviosa pienso que lo están pasando mal se que tienen capacidad para superarlo porque sino claro caería un agujero negro del mundo del espectáculo no podrías levantar nunca más se que son bueno todos los que presentan los Goya son tan profesionales como para poder superar eso pero realmente es es ingrato

Voz 10 08:26 es muy muy ingrato y ahora portero hay comentarios de esto que lo hacía a Eva Hache porque ha habido después claro con el tiempo que pone cada uno en su sitio el tiempo todo lo cura menos la hipoteca desgraciadamente cuando tú lo desconcierta es esa gente que ahora después de las cosas tengo aquí algunos comentarios que no me atrevo no por ejemplo dice bueno sí me atrevo dice el soldado que For Love poco dice la única vez que me hizo gracia Eva Hache fue cuando cancelaran soplar Harama Éste era uno de los comentarios que serían mil trece pero qué te pasa Veloso y cuando ves está ahora hay gente echándose de menos no como de por qué no decirlo autosuficiencia pues no voy a volver porque me halaga

Voz 4 09:09 no sé si voy a volver fíjate no creo que esté en disposición de decir no voy a volver nunca a presentar los Goya porque creo que lo puedo hacer creo que me puedo superar a mí misma no creo que se puede hacer mejor siempre se puede hacer mejor los Goya es un trabajo presentar luego los Goya son trabajó tremendamente difícil porque todo el mundo lo está viendo todo el mundo piensa que lo puede hacer mejor que tú es como ser entrenador de la selección au mecánico de la Fórmula uno todo el mundo tiene ocre que tienen los conocimientos suficientes como para hacerlo mejor que el que está ahí pero yo siempre hay que pasar de de hay que intentará hacer disfrutar y ahí que intentar hacer el trabajo que es de es engrasar algo que que realmente es muy tedioso que eso sí

Voz 11 10:20 los Príncipes no vienen aquí porque qué pena con lo que son en cambio fíjate

Voz 14 10:27 el Barça a los partidos de balonmano con el daño que ha hecho el balonmano a esta familia

Voz 10 10:33 pues de comunicado de prensa no no sé lo que es la parte por el todo por lo que sea lo que sea pero no por lo que sea bueno EFA viene a hablarnos de Bin tache de unos veinte h y que es algo que va a a presentarse en sociedad el próximo veintidós de febrero pero antes de eso es claro es que se que pierde un poco de aire porque ha venido aquí es que es difícil tanto de vista ha venido aquí en calidad de

Voz 0998 11:02 ex presentadora de los premios Goya pero es que además es

Voz 11 11:07 aquí

Voz 10 11:12 que es de operadora de personajes de animación nuestro árbol en la primera mujer porque todavía no ha habido tren conducir un line Knight en nuestro país fue Eva Hache

Voz 15 11:23 abogados señores abogados un poquito de compostura coño que la justicia es ciega pero no gilipollas

Voz 10 11:28 a presentar antes de éxito como el Club de la Comedia

Voz 11 11:33 más que después de hacer este programa de éxito pues difícilmente empalmar con otro que también lo pueden

Voz 10 11:39 protagonizado tu propia serie API

Voz 11 11:42 pues cera pies una terapia revolucionaria yo sobre España

Voz 10 11:46 sí repartes tascas considerarles como jurado de gota

Voz 16 11:49 al debería que a vencer al lado oscuro

Voz 10 12:01 CD nunca habíamos pensado que la palabra hachazo venía de de lo tuyo sentido

Voz 9 12:08 al final todo

Voz 10 12:09 imagino que todo parte un poco el mismo interés por crear y por por por por exigir te ir un poco más lejos de aceptar nuevos retos al final todo todo lo que hemos comentado que haces vienen baje un poco lo mismo Eva

Voz 4 12:20 si en el fondo es a mí lo que me gusta trabajar poco eh porque me gusta mucho trabajar pero me gusta trabajar

Voz 10 12:27 las criterio pero siempre que pueda elegir

Voz 4 12:29 claro que estoy en una situación bastante privilegiada con con cómo va este mundo yo este país en particular pero en el fondo lo que pasa es que soy es que soy un una tejemanejes de fletar y ahora pues lo que he venido aquí a a contaros que es una exclusiva absolutamente mundial es que tengo una banda Ivo ya hacer música

Voz 10 12:52 o sea todo el mundo todo el mundo cree que esta es la protagonista ayer ganaba a Maya en Operación Triunfo creen que esta es la revelación musical del año

Voz 17 13:05 mire la verdad

Voz 9 13:08 la acción tiene lugar el próximo veintidós de febrero a las doce de la noche poco tarde digo

Voz 4 13:13 dar de sí la sala de Telemadrid te vas a lanzar a cantar

Voz 9 13:16 pues sí me voy a lanzar a cantar de hecho ya

Voz 4 13:18 llevamos unos cuantos años practicando porque esto no eso no se puede hacer así a lo loco yo lo hago a lo loco porque no soy cantante y además no tengo ninguna formación musical nada más que la que me dan es propios oídos pero oye como ya unos cuantos años practicando con Pepe Valencia que es un pianista de escándalo y ahora nos hemos juntado con Álvaro Rivero que es un DJ formidable estamos haciendo bien tache Sol que es una cosa que nos hace muchísima ilusión pues es que es es una maravilla sea para mí el hecho de de poder ser Rock and roll star que era lo que yo quería al principio tenis y presentadora Migoya ni nada yo lo que quería hacer era rock'n'roll star lo voy a conseguir la sala el sol que para a mí es el templo mítico de del centro de Madrid

Voz 10 14:05 este cava Vargas Llosa que haya que atrás son los dos templos en los que hemos formado

Voz 4 14:10 pero a la biblioteca voy un poquito menos

Voz 10 14:12 que las salas es verdad que te hemos escuchado cantar por ejemplo en los Goya

Voz 17 14:16 se muy bien qué hago aquí lo de las ganas y los premios y dos

Voz 10 14:26 por qué has dicho voy con un pianista y con un de Bing Bing

Voz 4 14:30 discos discos como como sexo bueno hacemos se podría decir clásicos

Voz 10 14:35 populares

Voz 4 14:37 hacemos oye sino de hoy de ayer y de siempre pero los trufa ambos con un puntazo de electrónica que entrarían nosotros no que pensamos cuando quisimos hacer esta banda era dar conciertos estabais hablando antes de la soledad bueno pues es muy bonito que la gente vaya a los conciertos y no se sienta sola baile y lo que queremos no es que nos miren y nos diga no que bonito estos conciertos que miras a la cantante y observas a los músicos no queremos que la gente se vuelva loca que me suela a lo loco vamos ponen a bailar a todo el mundo de una manera increíble y cada tema del que no voy a hablar aquí porque quiero que sea sorpresa es si cabe más imperdonable que la anterior

Voz 10 15:18 como titular entrevista por el momento es cada tema es más opinable que el anterior

Voz 4 15:24 si éste sube a tu lado dejándonos no

Voz 10 15:27 di no contento eh o sea no te digo detalles pero no nos puedes dejar sería con cada tema es más como idea general del espectáculo Bin tache cada temas más opinable que lo anterior no sé si es si

Voz 4 15:43 Pepín hable au más pepino más Cotino bueno es muy es ese podría decir Bin tache turrón y zapatilla también es muy bien vista quedando su titular ahí hay que venir hay que venir el jueves veintidós sol a las doce Si queréis venir a las once y media mejor porque porque ese va Petar eh

Voz 9 16:05 es es decir o arcos

Voz 4 16:09 la carretera porque

Voz 10 16:10 tú te quedaste atrapada la AP seis cerrada sí sí sí

Voz 4 16:12 tarde nacer un trayecto de una hora y cuarto cinco horas y media fue precioso

Voz 10 16:17 pero eso es culpa tuya ya lo dijo el señor de la DGT

Voz 4 16:20 bueno fíjate que fue precioso porque yo consulté tuiteros a llevábamos una hora parados en en en medio de una de una carretera que tampoco tenía más de un centímetro de nieve osea que se veía solución hable de todavía era de día y consulté Twitter por cierto un saludo a los de Twitter que me ha pedido sin carisma que por favor salude a Twitter

Voz 10 16:40 hinchables

Voz 4 16:42 pero los bajas todo esto entonces dije bueno consultar Twitter me estuve estuve escribiendo con el señor director de la DGT le dije bueno esto cómo va no porque el había puesto en Twitter en pedirle pregunte dio buenos tomaban me dijo Me en unos momentos lo estamos arreglando las quitanieves están ya en marcha el dije usted de un señor encantador

Voz 10 17:03 ahora tengo que retirar Nahr llanas encantador

Voz 4 17:06 para mí si los fue pero luego ya se vio que no

Voz 10 17:09 no había quitanieves que es decir sí sí que había había poros

Voz 4 17:11 tuvo pero andaban como vacas sin cencerros en dirección

Voz 10 17:14 genes extraños no no produjo en la carretera por lo menos no sí pero por la no tocaba y astuto tamizado la de tiempos después

Voz 4 17:23 bueno no no hay no hay protagonizado ya sabéis que José Luis Cuerda es un tipo que debe ser que no les gustan los los protagonistas porque todas sus películas son muy corales ha sido es que voy de de mito mito es una cosa excitante esgrimió bajó en la Sala Sol eh hago una película de cuerda ha sido precioso una fiesta

Voz 0477 17:43 la uno y esas cosas en este momento

Voz 4 17:46 el esquí es que ya no mira

Voz 9 17:48 fíjate que lo que es la nieve ya tiene experiencia de mi experiencia pero no me llama no me hallaba Pelejero sitios donde haga calor es que la Biblia para los cómicos de este país Amanece que no es poco La Biblia

Voz 4 18:04 bueno pues súper fácil que es una cosa yo fíjate al mundo del cine todavía me acerco con con con bastante más miedo que a la música por ejemplo no porque a la música me acerco de una forma mucho más festiva y creo que que lo que es básico es no hacerlo mal pero sobre todo que la gente se lo pase bien pero quiero entrar en un rodaje es un sofá yo ahí en cuentas aunque la puedes cagar muy fácilmente y a hacer perder mucho dinero no pero sí es de otros pero al fin al cabo no sé yo voy con mucha mesura ha sido muy fácil trabajar con cuerda eso el hombre que lo tiene todo tan claro que que con pocas instrucciones te pone en tu sitio hay realmente muy emocionada de poder de poder decir que tengo en el currículum son una película Un cuerda

Voz 10 18:49 osea que tenemos canta

Voz 0998 18:51 bueno el día veintidós en las salas en Madrid ya pueden ustedes fletar cuidado iba a nevar pero pueden fletar autobuses para venir a verla tenemos pendiente el estreno de la peli lo de el Got Talent luego parece que dice que no te gusta trabajar hasta que no es lo tuyo Lin intensidad laboral no no viene siendo lo tuyo

Voz 4 19:10 este es parece que que estoy todo el día dando el callo tengo una vida muy relajada

Voz 10 19:17 en serio

Voz 4 19:20 no vale si algún gira por España es que no no haremos gira por España pues no sabemos a lo mejor tenemos que hacer internacional vete tú a saber

Voz 10 19:29 es el fin de tu correo desde luego mucho a poco conquistará como hemos empezado contención todos recuperar la música atención

Voz 9 19:38 me ha gustado mucho de él me da un miedo de mí misma sospecha insensatas

Voz 10 19:41 de mucha gente

Voz 9 19:44 conquistará Eva Hache Noche con esto de grises

Voz 10 19:47 Nos suena suena mucho mejor que la música tensión bueno esperemos viste es el mundo

Voz 4 19:52 por ahora

Voz 10 19:54 a Eva Hache El Mundo se pondrá a trabajar Eva Hache jugará el balonmano con su hijo puede ser

Voz 9 20:10 Eva Hache el veintidós de febrero en directo a las doce en la Sala Sol siempre es un placer pienso hasta que no llegue el viernes trabajamos se vale pero es el el XXIII hacemos si está hecho

Voz 11 20:25 Nos vemos allí otro tu rito Cadena SER

Voz 10 23:31 la pregunta tiene miga eh puede una persona pasearse libremente desnudo por su propia casa sin que medie Por su parte ningún tipo de provocación siquiera sin embargo a la vista de sus vecinos tú puedes levantarte las tienes la obligación de tapar o en ese tránsito si tienes una ventana tienes que aparte porque enfrente hay unos vecinos que pueden verte en pelotas que es una cuestión que tiene más miga insisto de la que parece al menos en Nueva York es una ciudad bueno sus cosas cosas cosas que este asunto está empezando a escalar como uno de los temas de conversación así que nos vamos a ir hasta hasta Nueva York hay una primera denuncia sobre un caso parecido y vamos a hablar con Mateo Sánchez es periodista sociólogo ateo muy buenas noches porque todavía son son buenas noches en Nueva York verdad

Voz 11 24:30 amanece que amanecieron

Voz 9 24:32 días muy buenos días cuánto tiempo llevas viviendo en Nueva York

Voz 12 24:37 cinco años eh

Voz 10 24:39 que es una zona vive en el Bronx si no me equivoco

Voz 12 24:46 en nunca había oído algo así la verdad

Voz 10 24:50 pero sí sabemos que no Bayona de la convivencia es complicado osea es un tema difícil es una ciudad donde convivir con tantos millones de personas es es complicado y empieza a haber problemas a tu juicio de convivencia en ese sentido no ya

Voz 12 25:06 bueno no bayers una ciudad en la que era espacio vital digamos siempre se tiene que respetar no aquel metro vaya muy muy masificado uno tiene que tener mucho cuidado de de no tocar al de al lado aunque si uno ve un bebé muy mono tiene que tener cuidado no le puede tocar y hacer una caricia porque los códigos de la ciudadanos son así pero esta noticia me ha sorprendido mucho porque también es una ciudad en la que uno hace lo que le da la gana básicamente con lo que su cuerpo no

Voz 10 25:35 no puede salir a la calle como quiera

Voz 12 25:37 una puede estar en Times Square con los cubiertos hizo bueno el de hacer un cerco para evitar problemas pero puede estar ahí así que bueno cuando vi esta noticia fui el primero que se quedó muy sorprendido

Voz 10 25:49 el día que aparece en la sección inmobiliario el New York Times y es la pregunta que hace años sobre si debe denunciar a su vecina porque ese pasea desnudo en su casa simplemente que es un tema Come el hijo hasta qué punto la convivencia excede mi Ventana San sea mi ventana yo no soy responsable cueste mire o todo lo contrario

Voz 12 26:11 hizo de todo hasta qué punto también está el pudor no yo creo que he estado leyendo haga a raíz de esta noticia estado viendo que efectivamente hay bastantes denuncias de este tipo pero muy pocas llegara a buen puerto porque en realidad vivamente el lo lógico es pensar que uno en su casa puede hacer lo que les de la gana no entonces parecía que el problema sobre todo es que era una persona de setenta años porque Nueva York te permite hacer casi todo menos envejecer no es una cosa que que eso sí que lo llevado muy mal

Voz 28 26:43 la ciudad es suplen curioso eso sí que una ciudad o la gente como la que ha visto absolutamente todo lo que puede haber un ser humano que esto es la polémica

Voz 10 26:54 si quieres decir que es un señor de setenta años el que que el señor lo que dice que bueno se va a calentar agua de su habitación a la cocina y que en el pasillo de una ventana y que pues es que no se pone ropa pero tú crees que la situación sería distinta si en lugar de ser un hombre de sesenta años fue un hombre joven qué aficionado al gimnasio o una mujer aficionada al cross Sweet por ejemplo

Voz 12 27:17 sí bueno y en dos mil trece el propio saca un artículo sobre sobre este tema ya hablaba en otro tono completamente diferente de un hombre que en su oficina veía todos los días hacer ejercicio está sujeta a su vecina quedaron en prisión

Voz 0477 27:36 ese desconcentrado ha salvado

Voz 12 27:39 desde un punto de vista menos alarmista de que la esta persona habla de que es una experiencia casi desagradable no ves todas las mañanas a un hombre que se levanta desnudo con setenta años a calentarse su infusión entonces siendo nueva hay una ciudad como es por qué no se Si bueno todos que hayan estado allí recordaran paseando por el High Line que está el estándar ese hotel en el que la garantía es que tú puedes ver lo que está pasando dentro no entonces todos los Warriors pasan por debajo de ese hotel intentando robar alguna escena íntima de algunos de los que están haya esperados entonces yo al leer la noticia ya al desgranar la veo que efectivamente hay vecinos puñetero es como en todas partes y que además los vecinos tienen poder en Nueva York porque es difícil entrar en una casa todo el mundo que Viena no Bayo sabe que encontrar una casa al que les difícil todo el mundo que compra sabe que también es un proceso de selección que casi parece que centrando en la NASA aunque tengas dinero y entonces pues bueno es historia también como todo lo que en Nueva York yo creo que sea o sea ambas maximizar demasiado porque no deja ser una anécdota de barrio al final pero pero bueno pues final quedan poco poner la denuncia a todo el mundo puede ponerla no otra cosa es que luego ella yo creo en las casualidades y te hagan caso es interesante

Voz 10 29:02 aparte de verdad Adiós Sancho periodista profesor de Sociología en la Universidad de Nueva York muchísimas gracias por por madrugar y atender nuestra llamada un abrazo grande

Voz 12 29:12 de nada un saludo esto por ejemplo lo vida

Voz 10 29:14 por género pasa

Voz 9 29:16 por destino desnudo o madrugar

Voz 10 29:20 que vive el vive lejos el entonces pues ir en casa que nadie les va a Merkel lo haces si cocinar no sin cocinar a David

Voz 0477 29:31 hombre yo suelo cocinar a veces con el y con el cachondo que siempre pongo en pelota sería un drama familiar yo creo

Voz 10 29:39 siempre eso de decir que mejor están

Voz 0477 29:41 el mundo es el tu propia casa no porque en poco restantes puede estar descalzo en casa dones o comiendo en pelotas aunque como en pelotas

Voz 10 29:48 cosa no poco repugnante como sigo las dos las ves en los feudos para comienzos desvela que en un lugar como Nueva York donde están tan cerca Sonae otras así la vida

Voz 27 29:59 pues se abre camino a pesar de los tres

Voz 10 30:01 vicios claro hasta qué punto tú puedes ir desnudo en tu casa es debe los vecinos y les molesta pueden denunciar también les va a hacer caso por eso es el futuro que nos espera David

Voz 0477 30:13 sí sí es el es el esta ciudad de la queja estamos dejando no yo frente que te IV es el campo hay gente que se queja porque las hojas de los árboles atascan las las las así que eso pues coge el rastrillo y quita las hojas no os ir a la ciudad están las hojas en fin que estamos todavía en la continua que jamás me da esa sensación

Voz 10 30:34 cuánta razón comensal palabras cuando

Voz 0477 30:36 además estamos molesta todo por Dios qué horror vamos hacia vamos hacia la hecatombe amigo

Voz 11 36:48 malo si te ponen poco Man

Voz 10 36:54 David de Jorge buenos días de nuevo que que el tamaño el tamaño las raciones es súper importante sí sí verdad es reggae

Voz 0477 37:03 el cuando vas al con apetito a los locales pero bueno yo creo que es un poco utópico eso de de del tamaño de narraciones de que te has quedado con hambre yo creo que es un poco ese gen de planta que tenemos todos los españolitos de a pie en la cabeza porque yo tengo la sensación de que vivimos en Pachauri Chaos vamos a partir de ahí no existe es de acuerdo con

Voz 10 37:21 sí sí sí dotaría a partir de qué

Voz 0477 37:23 que vivimos en paz Chaos amistad esto depende contratenor restantes gente que te dice que las razones son grandes o pequeños esos o que se ha quedado con hambre yo es que no lo entiendo

Voz 10 37:32 ya pero por tardar el tono

Voz 0477 37:35 ha dado hoy a Hart de hardware

Voz 9 37:38 miras jarros y Harper a ver

Voz 10 37:42 las con un sitio pues pide más

Voz 0477 37:44 José aquí yo también soy de esa Liga se yo voy un restante y algo que me gusta o me quedo con apetito ver aquesta el de Vito ante el crédito se atreva camarero se levanta uno alabar resistan una tasca impide repetir o que quiere comer un solomillo o que quiere como el más croquetas o que la parecido a revuelto de hongos fabuloso Ike era escaso porque está riquísimo y que si quiere como en otras tres raciones o directamente como amigo José María sevillano entrar en un local dice todo ese ser cigalas que estancia en lavar al asunto Aspa minó las vendan que me lo voy a comer todas ya está paso tengo la pila

Voz 10 38:15 cómo cómo es ese amigo tuyo

Voz 0477 38:18 que es José María Arévalo que es un campeón que va a un local depende ven la Navarra siete kilos de gamba roja Hay un ansia porque igual este las quitan comer todas entonces llamé al metro entra en la cocina Cocinero esa que todas las gambas del mostrador poco todas sino en las come pues en las lleva al día siguiente pero el ansia viva le puede hiciese un poco no tener mensaje tener evoca hiló restantes están para complacer pero no se parece a vosotros

Voz 10 38:46 total entonces mes esta conversación tiene que ver con ese artículo que ha sido muy polémico en nuestro país en un artículo del Times así que ofendió a muchísima gente donde decía que un español se distinguía muchas cosas en un tono que no sea entendido ellos trataban de ser gracioso si de verdad que ya en fin no no muchas gracias a todos los risas verdes en ese artículo que un español se distingue por terminarse todo lo que en el plato por ser de un país donde se han sufrido hambrunas bueno hoy es razonable

Voz 0477 39:15 soltar no pero bueno afortunadamente estamos rodeados de gente joven que no ha vivido la El hambre en contra los padres porque ya ha pasado hace mucho tiempo hablar de estas cosas pero yo creo que tenemos un poco ese gen no hay ese gen que nos han inculcado o en casa de determina te lo todo pero bueno muchas veces yo también soy partidario para parece que me apunto a todo en su partido era muchas veces en los restantes no comparte las cosas y no puedes acabarla su saber

Voz 23 39:38 venga David hay cero que mérito tiene dejar la comida en el plato

Voz 0477 39:43 tiene mérito espantoso y luego también otra cosa que nos da mucha vergüenza pero que yo no me no me avergüenzo nada es que muchas veces yo pido llevarme las cosas a casa o sea sin nada tiene sentido

Voz 9 39:52 la famosa

Voz 0477 39:54 eso ya lo tengo y tal pero muchas veces yemeníes siete queda

Voz 4 40:00 yo o medio besugo wones restante

Voz 0477 40:03 que vaya a ser que sí que vayan perro en casa pues no no tengo perro en casa pero sí quiero es eh esto tengo yo tengo de todo pastor alemán tengo cter tengo tengo a veces yo lloro lo inútil eh

Voz 10 40:16 yo creo que el tema no vayamos el tema tú puedes

Voz 4 40:19 los vuelve en un plato de cocina que nos toca no o quien sea

Voz 10 40:23 artistas que parece en la cocina

Voz 0477 40:25 me inquieta mucho porque estoy en la cocina de repente llega un plato que no suelo comido alguien eso es la la el gran problema del cocinero porque no sólo ha comido porque está yendo que inquieta pero bueno yo como comensal al otro lado sentado en la mesa sin no pudo terminar algo pues pues pues no me lo como o afortunadamente siempre me estampa bollos que se cometen los suyos oí y lo que me sobra mi no quiso cosa que también está bien no rodearse de gente con apetito y concede pero bueno Jessi buscar el punto medio ahí no se a tantear las

Voz 10 40:55 lo que pasa que como nunca conseguimos ponernos del todo de acuerdo Don vamos a pedir a los sabios oyentes de este programa que marquen el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta y es en su opinión porque es verdad que si te quedas con hambre en un sitio lo más normal es que no vuelvas pero tampoco es normal que te ceden que se que están aprovechando de la comida

Voz 0477 41:18 nunca eso nunca con hambre no pues coño pide que por esa boquita que te adiós

Voz 10 41:23 ya pero con prudencia saque es verdad que estamos y ahí estoy contigo en que vivimos en fachadas y mientras la gente nos llama al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y nos gustaría que nos contarás cómo ha sido tu experiencia porque están los mejores antes del mundo

Voz 0477 41:36 sí otra vez que soy yo escrito

Voz 10 41:39 sí en sus acerca de de Ginebra

Voz 0477 41:41 sí sí la verdad es que si las redes sociales son maravillosas porque encuentras cosas a todo el mundo y eso lo hace no para que la gente sirva de ejemplo los no lo pongas no es que me hace mucha ilusión porque sabes que ese típico sitio al que querido siempre y no he podido hasta que no cumplió los cuarenta y siete años y bueno ahí me plantee con Martín Berasategui todos todo el equipazo toda la familia ir disfrutamos muchísimo porque es uno de los dos grandes restantes del mundo no allí cocinó feliz arde hace muchísimos años luego luego que también se jubiló hace mucho tiempo

Voz 13 42:13 eh luego viole que

Voz 0477 42:15 no hacer se pegó un tiro al pobre hombre con una escopeta se suicidó un espanto un horror ahora bueno pues ahí está su viuda y Frank Giovanni haciendo bueno pues una de las cocinas más interesantes del mundo no así que había que hacer esa visita una de las grandes catedrales de la gastronomía mundial a bordo de al borde del lago Leman un sitio muy chulo y muy muy tranquilo pero cierto tino

Voz 10 42:34 qué Darias con hambre que va que va

Voz 0477 42:37 bueno tengo que reconocer que fui sin desayunar porque yo también soy un poco ansioso de Diego Alves y voy a poner a desayunar y luego local tontería más grande no pero no no a revés que va disfruté mucho de una comida a una comida intensa rodeado de un equipo fabuloso nada IRI disfrutamos muchísimo con comiendo los clásicos de la casa pues esos pierde cero rellenos con una muselina de trufas o la sabes Debré es delante de cliente ahí delante nuestra en la mesa con un jugo de Charlotte con una salsa de mostaza pimienta verde los panes surtido de panes increíble una cosa maravillosa luego tarta de manzana que es súper reputada allí que es una tarta fina ojalá agrada que la dice en la boca el sabor de la mantequilla la acidez de la manzana plagio a los hay y luego cenamos osea que la ITV llegamos al hotel la de Nahr no me conoceros amigos y amigas que voy a decir en mi vida he comido chuleta de bisonte con que os parece el tema chuleta división timón restante de carnes sí Filippo ahí en el centro de Ginebra demente chuleta de bisonte en la carta es Martín Berasategui unos miramos yo estoy que venga pedimos y la verdad que no sentimos muchísimo más civilizados que los hombres que pintan los bisontes de Altamira pero tuvimos esas mismas estamos comiendo visón desde la verdad que no se diferencia mucho de que día

Voz 9 43:59 terremotos en en en la Cábala

Voz 28 44:02 es un tipo de menú es poco revisarlas

Voz 10 44:05 pre desde vuestra habitación lo mismo al llegar los ponía a Pinto opositor procesamientos la nouvelle cuisine por ejemplo estoy pensando que quizás esto del tamaño también tiene que ver con lo geográfico porque la nouvelle cuisine Jenson platos exquisitos pero no de un tamaño extraordinario decirlo todos sabemos que en el norte de este país las raciones son más grandes que en el centro te parece ameno sabes una enorme generales tiene la bestia osea

Voz 0477 44:34 oye oye ahí en Lérida y en San Sebastián y en en Antequera te sacan una porra antequerana ahí te sale por las orejas osea yo creo que eso también es un tópico no lo de Quique sales en el norte más en el sur menos en el centro no no no os parece

Voz 10 44:49 bueno también es el tipo de comida centurias ahí te ponen una fabada cero te sorprende duelen la fabada la olla en esa once

Voz 0477 44:59 en otros sitios lo que estás pidiendo

Voz 10 45:00 los pescado frito con lo cual es quizás lo que comemos pero como tenemos una sabia o audiencia que está llamando al nueve cero dos catorce sesenta sesenta los postín seguido los famosos sus manos es dura que tenemos algunas muestras que no sé si son las mejores por ejemplo recordarán esta película de los Monty Python con una experiencia llamativa

Voz 40 45:23 hoy tenemos anti e ese cine Tatary Os Ancares de araña y caído frío pequeños cuerpos de codorniz en un lecho de Pujalte champiñones muy exquisito muy televisión lo quiero todo

Voz 9 45:44 parece decía David de Jorge tú

Voz 10 45:50 el otro día se deshizo Iyad más en la cercanía pues Alex de la Iglesia se fijaba en esa incomodidad de dejarse algo en el plato

Voz 17 46:01 plazos no dejas es pésima

Voz 10 46:10 claro cuando unas hora se mete en la que hacer conocido tres platos mínimo verdad

Voz 0477 46:18 cuál es la iglesia que usted conocerle pero que se lo come todo por lo visto se yo voy a los restantes de mis amigos y siempre hasta el día antes de la iglesia comiendo a cielo todo sea un hombre con apetito voraz y por lo visto gran comedor pero y me imagino que habrá pasado lo mismo que atónitos con nuestras madres no venga venga de come que te estás quedando Delgado que no sé qué va p'alante y otro puchero mamá está ahí y luego a ello

Voz 10 46:43 qué cosas a nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos el queremos saber cuál es para ustedes el tamaño ideal del plato grande y pequeño O'Shea depende la zona geográfica o no en fin lo que ustedes opinan nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 44 51:28 bote de noventa millones de euros en el euro y Chuck Tote nada