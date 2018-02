Hoy por Hoy (06/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1018 00:06 José Antonio Marcos buenos días qué tal buenos días con menos problemas que ayer pero todavía con muchas dificultades en más de trescientas sesenta carreteras de la península a causa de la nieve con lo que nuestra primera cita sigue pasando por la DGT María Forner

Voz 1275 00:19 hola muy buenos días pues mejora ligeramente ahora mismo la situación registramos en estos momentos trescientas setenta y cuatro carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país a causa de las nevadas de ellos hay setenta y una vías cortadas y ciento treinta y cinco en las que van a necesitar cadenas diecisiete vías afectadas de la red viaria principal todavía podemos encontrar con problemas a causa de la nieve de hecho son obligatorias las cadenas en Teruel en la XXIII entre Sting y en Castellón en esta misma vía entre Viver Barracas en dirección a Teruel está prohibido el paso a camiones en Cuenca en la cuarenta entre Zarza de Tajo y Carrascosa del Campo de atención en Madrid porque vuelve a estar cortada la M seiscientos uno en Cercedilla entre los kilómetros dieciséis y veinte debido a la ventisca

Voz 2 01:05 lo peor no obstante lo encontramos en toda la zona

Voz 1275 01:07 norte en los Pirineos llene el Valle del Ebro en Asturias hay diez puertos cortados en Teruel son necesarias las cadenas en veintitrés puntos en León en dieciocho en Ávila han trece y en Huesca en once así que todavía les vamos a pedir mucha precaución y consulten siempre la información sobre el estado de las carreteras antes de iniciar su camino

Voz 1018 01:26 gracias eh tráfico estamos además especialmente pendientes hoy del nerviosismo en los mercados las bolsas europeas en rojo muy el rojo tras el desplome de Nueva York que anoche cerró con la mayor caída en puntos de su historia de su índice de referencia al Dow Jones datos de este momento Rafa Bernardo

Voz 1762 01:39 pues en estos momentos en Europa aunque la caída se ha moderado sigue fuerte el Ibex treinta y cinco que empezó la mañana cayendo un tres por ciento se sitúa en estos momentos en el entorno del dos coma uno por ciento de retroceso con lo que está por debajo de los nueve mil novecientos puntos también entorno al dos por ciento están perdiendo ahora Frankfurt Milán Londres y París después de esa caída del cuatro con seis por ciento en Wall Street una corrección que de alguna forma se esperaba tras las subidas de los últimos meses pero que ha sorprendido por lo fuerte que ha sido agravada por los mecanismos automáticos de venta que se activan en caso de caídas haciendo que sea más profundas todavía en Asia los efectos del desplome americano han dejado esta noche caídas del cuatro coma siete por ciento Japón del cinco en Hong Kong

Voz 1018 02:19 hora doce unos minutos los letrados del Parlamento de Cataluña todavía no han terminado su dictamen sobre los plazos máximos para celebrar la sesión de investidura del futuro presidente autonómico oficialmente no hay ninguna explicación sobre esta demora Soledad Domínguez ha pasado martes justo

Voz 1909 02:32 después de aplazar sine die el pleno de investidura da Carles Puigdemont el presidente del Parlament Roger Torrent anunciaba que encargaba ese informe que debería estar a disposición de los partidos aquella misma tarde o a más tardar el miércoles luego se dijo que a finales de semana después que estaría hoy para que la mesa lo pudiera analizar en su reunión ordinaria fuentes del Parlament han confirmado sin embargo esta mañana que el informe aún no está dicen que los letrados lo están ultimando y que lo entregarán al presidente de la Cámara en cuanto lo tengan recordemos que este informe debe determinar qué pasa con el calendario si ya está corriendo el reloj que obligaría a convocar elecciones en dos meses o si por el contrario el aplazamiento del pleno decidido por Torrent mantiene congelado el cronómetro aún así la reunión de la Mesa de la Junta de Portavoces posterior han sido largas nos comentan que ha terminado hace unos instantes veremos que cuenta

Voz 1018 03:18 los partidos en el Congreso de los Diputados continúa la declaración de Francisco Correa el cabecilla de la trama Gürtel en la comisión que destina a la financiación del Partido Popular lo hace desde la cárcel de Valdemoro a través de videoconferencias esperaba que no responder a las preguntas de los diputados pero al final pues si lo está haciendo ya contestado por ejemplo con pienso que sí a la pregunta de un parlamentario sobre si Rajoy aprobaba los gastos del partido de Miguel Ángel Campos cosa

Voz 1552 03:40 María Guijarro ven cómo pueden pregunta Correa si la trama del PP nacional funcionaba como en Valencia donde el secretario general les decía que iban a cobrar en negro y qué parte ENA contesta Correa que no le va a responder ya continuación el diputado pregunta si Rajoy en la etapa que fue secretario general aprobaba los gastos de campaña

Voz 3 03:58 le consta que era el partido era el secretario general

Voz 2 04:01 señor Mariano Rajoy quién aprobaba pienso que sí

Voz 1552 04:05 para Correa que ha ratificado la financiación ilegal del PP en Valencia su caso debería llevarse caso Partido Popular en lugar de Gürtel ha concluido ya su intervención después de que la diputada del PP Beatriz Escudero no haya formulado una sola pregunta Don Vito porque cree dicen su presunción de inocencia

Voz 1018 04:21 la presidenta de la Cámara Ana Pastor anunció una reunión con los portavoces de los grupos para desatascar hoy intentarlo al menos el retraso en la tramitación de más de medio centenar de proyectos legislativos entre otras cosas por la estrategia del Gobierno de ampliar los plazos para presentar enmiendas y evitar de esta forma que salga adelante las iniciativas de la oposición Mar Ruiz

Voz 1441 04:39 buenas tardes sí hasta cuarenta prórrogas y un año de bloqueo acumulan leyes como la suspensión de la Lomce o la derogación de la Ley mordaza una maniobra dilatoria que la oposición reprochó a PP y Ciudadanos y que la presidenta Ana Pastor quiere abordar con los grupos

Voz 4 04:51 yo lo que quiero es que se avance en esta casa con acuerdo de los grupos parlamentarios pero estas decisiones le corresponden a ellos no la presidenta las prórrogas

Voz 1441 04:59 suman además al veto del Gobierno un bloqueo constante de iniciativas que el PSOE va a llevar este jueves al Constitucional Pedro Sanz

Voz 2 05:06 el vamos a presentar el próximo jueves sus recursos

Voz 5 05:08 ante el Tribunal Constitucional denunciando la tergiversación y la manipulación impúdica que está haciendo el Gobierno de su capacidad

Voz 1018 05:16 cuarenta y cinco leyes vetó el Gobierno en dos mil diecisiete un récord histórico Unicef acaba de presentar su informe anual sobre la brecha digital en la infancia gitanos inmigrantes y Colectivos LGTB y son las principales víctimas del ciberacoso hilos discursos de odio María Manjavacas

Voz 1275 05:31 son los colectivos más vulnerables también los más atacados en la red niños gitanos migrantes LGTBI por su orientación sexual lo por su origen son víctimas de mensajes de odio de racismo iba ciberbullying el Día Internacional de la Internet Segura Unicef denunció la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos colectivos un informe en el que además se denuncia la brecha digital por razones económicas hay muchos datos pero destacamos dos trescientos mil adolescentes españoles en los últimos tres meses no han podido acceder a un ordenador del veintidós por ciento de los jóvenes gitanos no tienen internet en casa por motivos económicos

Voz 0019 06:12 uno segundos algunas gestiones más con Carlos Cala y Adrián Prado detenido un hombre en Madrid por violar a una joven y agredir sexualmente a otras cuatro dos de ellas menores abordaba a sus víctimas cuando salían del metro y una noche atacó a dos en apenas media hora veces les robaba las amenazaba de muerte si lo denunciaban el año pasado se duplicaron las peticiones de asilo en España se batió el récord con más de treinta y un mil setecientas solicitudes una década tres eran venezolano seguidos de sirios y colombianos mientras suben en nuestro país las peticiones de protección bajaron en la Unión Europea un cuarenta y tres por ciento cumplen cuatro años de la tragedia del Tarajal la que murieron catorce inmigrantes repelidos con pelotas de goma cuando intentaban entrar a nado en Ceuta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha recurrido el archivo judicial de la causa récord de audiencia para la gala final de Operación Triunfo con cuatro millones de espectadores y una cuota de pantalla del treinta coma ocho por ciento fue lo más visto del lunes y el minuto de oro el momento en el que Amaya se proclamado vencedoras acercó a los cinco millones de espectadores Weston y esto es algo de lo crecerán jurados

Voz 6 07:05 gracias Antonio seguimos en Hoy por hoy

Voz 7 07:14 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 07:17 pues tiene entera hoy se conmemora en el Reino Unido el centenario del voto femenino

Voz 8 07:24 cuesta creer uno

Voz 9 07:25 esta crees no os hacemos cada día

Voz 1 07:28 cien años solamente cien años las mujeres no podían votar la representación del pueblo aprobada tal día como hoy en mil novecientos dieciocho otorgaba por primera vez el voto a las mujeres bueno hay que decir a algunas mujeres Eva Cruz muy buenos días

Voz 2 07:43 hola sí People garantizaba el sufragio universal masculino de todos los mayores de veintiún años pero sólo podían votar las mujeres mayores de treinta que estuvieran en el registro local o casadas con un miembro del registro local o que tuvieran alguna propiedad inmobiliaria a su nombre o que fueran licenciadas votando en un distrito electoral universitarios

Voz 1 08:04 las mujeres tienen que cumplir muchos más requisitos que los hombres

Voz 2 08:07 sí cosa que resulta tan ofensivo a tantos niveles en fin la igualdad la igualdad total en el Reino Unido no es el horario hasta diez años más tarde cientos veintiocho en España el voto femenino se aprobó el XXXI de diciembre de mil novecientos XXXI pudimos votar las mujeres por primera vez en el Año XXXIII IFO gracias sobre todo a Clara Campoamor interpretada en este biopic de Televisión Española porque Elvira Mínguez

Voz 6 08:28 reconocer la igualdad en principio es decir sólo en teoría hace temer que la práctica esta igualdad no se garanticen las leyes seguro que más de uno se sentiría inquietos y redactarán un artículo en el que se dijera ser reconozcan las iglesias el derecho en principio el señor sus top trinchera una gran

Voz 2 08:48 en oradora y atención a su logro en Francia en el país vecino tan moderno las mujeres no pueden votar hasta el año mil novecientos cuarenta y cinco el primer lugar donde pudieran votar las mujeres te vas a reír fue en mil setecientos setenta y seis en Nueva Jersey pero fue por error pusieron la palabra sí pusieron la palabra persona en lugar de la palabra hombre y luego lo tuvieron que corregir en primer lugar donde se aprobó el sufragio verdaderamente universal fue en mil ochocientos treinta y ocho en la islas Pitt un territorio británico de ultramar tardarían noventa años por ejemplo en la metrópolis hubo sitios como el Estado de Wyoming que aprobó el sufragio femenino pero no el de las personas de piel oscura así que la verdad es que como ejemplo de modernidad tampoco valdría

Voz 1 09:27 vale y oficialmente donde pudieron votar las mujeres por primera vez

Voz 2 09:31 en Nueva Zelanda en mil ochocientos noventa y tres luego en Australia en mil ochocientos dos luego en Finlandia en el año seis Noruega en el año trece hiló en el dieciocho y el diecinueve se produjo una gran oleada de sufragio femenino Reino Unido y también Irlanda Polonia Rusia Alemania Bélgica Luxemburgo se convirtió en un clamor Estados Unidos aprobó el voto femenino en el año veinte y a partir de sufragio femenino en España en el XXXI se extendió también por toda Sudamérica menos en Ecuador que fue un país que se adelantó y tuvo voto femenino desde el año veintinueve fue una lucha mucho más larga

Voz 1 10:01 de lo que podemos imaginar si el feminismo aparecen

Voz 2 10:03 otras reivindicaciones obvias pero se encontró con sus inicios en sus inicios con muchísimos obstáculos desde la burla como refleja este clip de sufra estas la película de dos mil quince el moto

Voz 6 10:13 femenino el poder está en vuestras manos a quién le importa eso algunas si así que no seas casta también

Voz 2 10:20 se enfrentaron a los prejuicios cómo podemos escuchar en esta recreación del discurso contra el voto femenino pronunciado en el Parlamento español por Roberto Novoa Santos de la Federación republicana gallega que eran médico socialista y atención

Voz 10 10:32 por que dice conceder a la mujer los mismos privilegios que al hombre organismos igualmente capacitados a mujeres toda pasión toda emoción toda

Voz 1 10:46 sensibilidad no

Voz 2 10:48 a KAS no hay nada que no diga que no sea el típico prejuicio contra la mujer

Voz 1 10:52 el tertuliano de radio

Voz 2 10:55 los prejuicios y también una violencia considerable contra las mujeres sobre todo en el Reino Unido donde la líder del movimiento sufra lista m el impago defendía tácticas como el sabotaje el incendio de comercios el escrache que no las puso de lado manso de la ley digamos se recuerda por ejemplo la fecha fatal el dieciocho de noviembre Vincent de mil novecientos diez el llamado viernes negro cuando trescientas sufra Gisa se enfrentaron a un muro de policías por fuera del Parlamento británico arrestaron a más de cien de forma violenta ya la policía se sumaron hombres que andaban por allí que aprovecharon para asaltar a las mujeres el grado de violencia empleado contra las mujeres que hicieron campaña para conseguir el voto femenino en el Reino Unido fue tal que algunas tomaron clases de artes marciales de You give to la instructora era Édith Garrudo un activista que medía sólo metros

Voz 1 11:40 en la prensa británica estos días entre las cosas que recuerda de este acontecimiento centenario que recuerda de esas mujeres que habría es decir para defender a la sufra gestas de aquellos es algo por la calle tratando de de de violentar las es una película es tremenda bueno y cómo van a conmemorar en el Reino Unido esta fecha tan importante

Voz 2 12:00 mira se acaba de saber Amber Brad que es la ministra para la Igualdad acaba de anunciar que va a revisar las condenas de cárcel de más de mil mujeres que fueron encarceladas su bajistas esos acaba de saber pero hay actividades en todo el país charlas exposiciones debates la primera ministra Theresa May va a dar un discurso en Manchester iba a aprovechar para denunciar el deterioro del discurso público Ike los insultos están dirigidos de forma desproporcionada contra las mujeres contra las minorías étnicas y contra la comunidad LGTB la ministra de Mujer e Igualdad en la sombra por su parte Don Butler del Partido Laborista ha aprovechado para recordar que el centenario conmemora una victoria pero que todavía queda mucho por lo que luchar tenía razón la señora Banks en Mary Poppins os acordáis

Voz 1 12:39 sí sí lo ha visto hace poco sus hijas

Voz 2 12:42 has de sus hijas agradecidas decimos Viva la las registradas

Voz 9 12:46 este Sting muchos años la señora madre fue la imagen de su franquista que muchos teníamos en la cabeza y recuerda cómo es la imagen que tenemos de ella un poco frívola dejando a sus deberes como madre en manos de servicio ocultando los problemas domésticos al marido y ya sabéis que con un poco de azúcar esa píldora que os Dani edulcorar la Historia era la gran especialidad de Disney un día hablamos de cómo sedujo a la propia

Voz 1 13:14 que cien años hoy se cumplen cien años del voto femenino en Reino Unido y todavía queda muchísimo para conseguir la igualdad real debacle muchísimas gracias

Voz 11 13:24 a Antoni Tarrida Cadena SER

Voz 8 13:28 no

Voz 9 13:30 llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche que son cinco minutos y tú estás tramando algo pues sí que me voy acertó dista

Voz 12 13:36 si lo piensas su segundo gesto dista Línea directa el seguro con todo y quién es el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones sin Lime directo punto com Si eres una pyme quiénes hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañía Bankinter

Voz 13 13:54 eh

Voz 14 13:59 Colita en Hoy por hoy a través de Eluana

Voz 2 14:01 mándanos una nota de voz al seis

Voz 14 14:03 detalló Cho XXXI XXXIV sesenta

Voz 6 14:06 Luis cuéntanos lo que quieras

Voz 15 14:11 entre estos propósitos para el dos mil dieciocho está ponerte en serio con el deporte si quieres estar en forma hoy ya eres deportista imagino que sabes que no puedes alimentar te de cualquier forma en esta semana envió Kate te lo contamos todo sobre la nutrición deportiva que comer antes durante y después del entrenamiento la importancia de las proteínas suplemento sí o no todas las respuestas en Cadena Ser punto com la de la Cadena Ser en la web del programa con Ángela Quintas

Voz 16 14:41 escucha milenios la Cadena Ser

Voz 0684 14:47 el club Lott que tanto estamos inmerso en las redes sociales como Instagram provoca loca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaremos Twitter lo que ha dado el caldo Carlo el ascenso de las nuevas tecnologías no Nosa

Voz 17 15:08 ha pillado de perfil Twitter

Voz 6 15:13 os somos clásicos clásico

Voz 0684 15:19 está probado Petare

Voz 16 15:20 Stein

Voz 18 15:21 nuestra web supera los ocho millones de usuarios cerca de un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas XXXVI mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal de youtube más de dos millones de persones han descargado nuestra aplicación todo dos enteran de las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero queremos ser más los sigues

Voz 19 15:53 corren nuevos tiempos vamos

Voz 9 15:56 a escucharnos

Voz 13 16:03 ciento

Voz 17 16:04 dieciséis millones ciento dieciséis millones millones de de bote de botes de Euromillones botes de Euromillones de Juan de ciento dieciséis dieciséis millones de Euromillones cuando el martes seis de febrero de febrero este martes bote de ciento dieciséis millones de euros y además participas en el sorteo semanal del millón sólo en España juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 20 16:34 oye que dieron descanso para unos palitos de Krall este senador que sí que son riquísimos pero no debería desaprovechar para responder esos mails urgente su llamar a mamá luego dices que no tienes tiempo pero para unos palitos snacks hechos al horno con frutos secos y que tiene su momento no es gratis

Voz 21 16:48 o momentos NATS su momentos NATS es rico es bueno snacks en Jazztel sabemos que buscas de lo bueno lo mejor y nosotros no tenemos te damos la cifra de cuatrocientos megas al precio de la de cincuenta seis días servido bien cuatrocientos megas a precio de cincuenta megas guau además ahora te llevas tus líneas de móvil gratis dos smartphones también gratis ya al quince diez sí sí a quince diez o entra en Jazztel punto com aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct M fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 12 17:27 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto eso otro la puerta de casa y veo que sólo han llevado casi todo dos cosas me han dejado oye la verdad es que el rollo minimalista que son muy guay a los congresos

Voz 22 17:44 el bienestar es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo Azpiri Tupac disfruta de dos noches de hotel con desayuno en habitación doble asistencia al Congreso visitar Castillo de Olite inició en el vino por sólo ciento sesenta euros por persona informa T en Cadena Ser punto com o congresos del bienestar punto es con el patrocinio de Patxi Zoco

Voz 8 18:13 dice Garriga

Voz 1 18:16 estamos a punto de terminar pero antes no sabemos las preguntas que nos deja el día será casualidad que Wall Street se desplome el mismo día que el Partido Popular propone a De Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo si el PSOE quiere para el Banco Central Europeo a una candidata mujer no política de consenso estamos a tiempo de presentar Amaya y Cristiano Ronaldo evita la cárcel gracias apelar al caso Benzema será el primero útil que haga Karim por el equipo blanco esta temporada Millet cabecilla de la trama Palau cuando su abogado dice que para fugarse tendría que poner turbo a la silla de ruedas sabemos poco de los reyes de Holanda pero ahora que allí iban a condenar con prisión a los que les insulten a que apetece hacer su chascarrillo está un poco trasnochado el argumento de Leticia Dolera de que el espacio que dedica el telediario los deportes deberían dedicarse a la cultura y fiesta acabará bastar dice el cumpleaños de Neymar con mal Uma o el fin de fiesta de OT organizado por los Javis en el organigrama del Atlético de Madrid como lo decide cuál es la persona que tiene que pasarse el lunes de temporal cayendo copos de nieve como castañas buscando los dientes que perdió Godín en el Wanda Metropolitano

Voz 4 19:36 es que no he dicho eso