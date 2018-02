Hoy por Hoy (07/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1727 00:16 qué tal está muy buenos días hoy van a seguir las nevadas en el Cantábrico pero poco a poco irán a menos en el este de la península eso sí a cambio hará mucho frío y el Gobierno se somete por primera vez este año las preguntas de la oposición en el Congreso y que le espera a Mariano Rajoy en la sesión de control pues preguntas sobre corrupción sobre la confesión judicial de Ricardo Costa el antiguo secretario general del PP de Valencia diciendo que el partido se financió con dinero negro la ley es la Tura avanza por tanto encallada en los temas que no se resuelven políticamente como demostró ayer la esperpéntica declaración de Francisco Correa desde la cárcel en la comisión parlamentaria que investiga los fondos de los populares tras responder de manera altanera varios diputados finalmente Correa llegó a afirmar que Rajoy daba el OK a los gastos de campaña los que se investigan cómo supuestamente irregulares le preguntaba el diputado de Unidos Podemos Chema

Voz 3 01:21 Jarro le consta que era el partido era el Secretario General señor Mariano Rajoy quien aprobaban pienso que si piensa usted que se cuál era el papel del secretario general del Partido Popular en la aprobación de los gastos de campaña gastos ordinarios del Partido Popular

Voz 1727 01:39 a Rajoy le esperan también preguntas sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y naturalmente sobre la crisis en Cataluña Luis sobre Cataluña Esquerra Republicana ya no se cierra crear una doble presidencia una efectiva en Barcelona hora diseñada para Puigdemont en Bruselas lo quieren llamar el consejo de la República y según el portavoz de Esquerra Sergi Sabrià puede ser útil dice para salir de la situación de parálisis en la que se encuentra el Parlamento

Voz 4 02:10 el sistema de aura algún

Voz 0027 02:12 el Consell dado vamos a ver algunos avances

Voz 5 02:15 positivos y el Conseil de la república podría ayudarnos a salir del callejón sin salida es algo que nosotros no vemos hay que estudiarlo bien Iber cómo lo podemos llevar a la práctica pero nos podría permitir tener una legitimidad desde Bruselas y a la vez sacar adelante un desde aquí girando

Voz 1727 02:33 qué declaraciones anoche en voy TB desde el Gobierno central vuelven a advertir al presidente del Parlament Roger Torrent del riesgo de volver a apostar por vías unilaterales Soraya Sáenz de Santamaría vicepresidenta

Voz 6 02:45 incumplir las decisiones del Tribunal nadie mire los pagarme están para investir a diputados que cumplan la ley que cumplan localizara lamentó Malta

Voz 1727 03:01 el Gobierno y el PP oscilan desde las advertencias hasta el tono que van a escuchar del portavoz popular Rafael Hernando en los pasillos de la Cámara

Voz 7 03:11 no es esta gente que que que que hierbas usa para el desayuno no porque esté que cada día

Voz 8 03:18 sí sí sí pasan con la ración de tila o sea que

Voz 1727 03:26 y ahí en la Cámara Baja se rechazó anoche una moción de Esquerra que pedía al Gobierno central entablar una negociación bilateral con la Generalitat de Cataluña para desencallar la situación la tumbaron los votos de PP PSOE y Ciudadanos que pidieron a los independentistas que elijan lo primero un gobierno viable en Cataluña la apoyaron Unidos Podemos Esquerra y el PNV El portavoz de los republicanos Joan Tardà criticó duramente la actuación judicial desde la tribuna

Voz 9 03:53 Di casi atrevió el Imperio británico a aplicar el delito de revolvió en una Gandhi que también luchaba sin violencia por la independencia de la India hecho por su crueldad sólo puede compararse a la justicia de la Suráfrica del Apartheid que condenó a cadena perpetua a Nelson Mandela

aunque en pasillos antes

Voz 1727 04:13 de este discurso había insistido en que Puigdemont es importante pero que lo más importante para Cataluña es un gobierno que gobierne Tardà Joan Tardá estar aquí en Hoy por hoy a partir de las ocho de la mañana es miércoles es el siete de febrero y termina el plazo para que el Gobierno presente a su candidato para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo y Rajoy apura hasta el último segundo para confirmar a De Guindos como aspirante Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:42 buenos días Rajoy apura pero fuentes gubernamentales confirman a la SER que De Guindos ha empezado ya a despedirse de forma discreta el resto de ministros ayer rehuyó a la prensa cuando le preguntaron por el asunto

Voz 1727 05:01 bien la Línea de la Concepción en Cádiz la policía busca el detenido liberado ayer por una veintena de encapuchados cuando estaba custodiado por la Policía en un hospital irrumpieron en el centro sanitario hirieron a los agentes y se fueron llevando al detenido un supuesto jefe del narcotráfico local Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 0534 05:20 buenos días Pepa pues según los testigos este hombre estaba gritando muy enterado en las urgencias del hospital de La Línea amenazando a los agentes que esperaban a que lo atendieran porque estaba herido cuando entorno a las cuatro de la tarde este grupo de encapuchados irrumpía a base de patadas y golpes contra todo lo que se encontraban lograron liberal al arrestado llevárselo en un vehículo todo terreno que esperaba fuera con otras personas también encapuchadas en otros coches los dos policías que custodiaban al hombre han resultado heridos pero lograron detener a uno de estos asaltantes ahora un amplio dispositivo policial trata de localizar a los hijos

Voz 1727 05:52 te grandes de este grupo y en Aranda de Duero en Burgos la Fiscalía pide a la jueza que ponga en libertad a los tres ex jugador a jugadores de la Arandina acusados de abusar de una menos

Voz 0027 06:03 ya están en prisión provisional desde hace casi dos meses el Ministerio Público cree que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas aunque pide medidas cautelares para evitar una hipotética final

Voz 1727 06:23 la si al ritmo de David Bowie ha arrancado el viaje del cohete más potente de la historia el Falcon Heidi que va a permitir llevar al espacio satélites más grandes será puesto en órbita una empresa privada que ya anuncia que trabajan uno aún más potente para en un futuro llevar al hombre a Marte en deportes la selección española de fútbol sala disputará las semifinales del Campeonato de Europa Sampe buenos días buenos días

Voz 10 07:00 está disputándose en Eslovenia estos días será mañana jueves ante la selección de Kazajistán tras vencer ayer en cuartos uno cero a la selección de Ucrania con gol de Pola la otra semifinal alcanzó Portugal al vencer ocho uno Azerbayán con un gran Ricardinho que ya es el máximo goleador del campeonato los portugueses se medirán mañana a la selección de Rusia y esta noche premia el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey desde las ocho y media en el Pizjuán Sevilla Leganés con empate a uno de la ida en Butarque va a arbitrar el colegiado catalán Estrada Fernández

Voz 0978 07:26 los detalles del tiempo con Jordi Carbó buenos días buenos días hoy va a ser una de las jornadas más frías de lo que llevamos de invierno a pesar de que va a hacer

Voz 0027 07:35 aparte del país todavía tendremos algunos

Voz 0978 07:37 chubascos casi todos de nieve en el Cantábrico también

Voz 1727 07:41 próxima noche en la mitad este de Cataluña algunas

Voz 0978 07:43 nevadas pero en el resto del país más sol que nubes ahora heladas en todo el interior fuertes en pueblos de montaña donde se bajó con facilidad de los diez grados bajo cero durante la tarde a pesar del Soccer a las máximas en el conjunto del país se moverán entre los cinco y los diez grados en puntos de montaña estaría el andó durante toda la jornada a esto hay que añadir el viento que a ratos soplará fuerte desde norte también levante en el Estrecho

Voz 1772 08:06 la sensación de frío este tiempo se repitiendo las

Voz 0978 08:09 las jornadas

Voz 12 08:21 todo mundo tiene derecho a pedir la luna

Voz 1727 08:39 como les hemos adelantado a partir de las ocho las siete en Canarias el portavoz de Esquerra Joan Tardà nos atiende desde el Congreso y es que una hora más tarde habrá sesión de control al Gobierno la vamos a seguir en directo aquí acompañados por Mariola Urrea Luis Alegre y Teodoro León Gross Dario la fuente buenos días buenos días Pepa buenos días a todo

Voz 0456 08:58 tras unos en la luna otros en Tabarnia sobre lo que reflexionamos con Manuel Jabois esta mañana aquí todos al Congreso en una jornada que pinta intensa o interesante así que menos mal que contamos con el humor de pantomima antes de despedir el programa para despertarlos algunas sonrisas momentos

Voz 14 09:14 de felicidad diversión

Voz 0456 09:21 a partir de las diez llamamos al teléfono de Info cáncer para ver cómo funciona este servicio que la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer ha puesto a disposición de los ciudadanos veinticuatro horas al día todos los días del año y con nuestros escépticos con Luis Alfonso Gámez y con José Miguel Mulet abordamos el consumo de carne si hay que limitarlo o no y a las once las diez en Canarias entrevistamos San Asensio es la directora y la protagonista de una película que está arrasando en Estados Unidos una película sobre inmigrantes indocumentados en aquel país se llama de modus Beautiful Island

Voz 1 10:05 eh tú

Voz 0456 10:11 sé

Voz 1727 10:12 España Dani ha sido así de breve porque esta mañana tenemos un anuncio importante que hacerle

Voz 0456 10:17 sin lo han escuchado ya la semana que viene celebramos un año más el Día Mundial de la Radio otro año en el que les invitamos a todos ustedes avenida este estudio en Madrid a ver el programa en directo no sólo a sino a participar activamente en él desde las ocho de la mañana y hasta las diez del martes que viene martes trece de febrero tranquilos que estamos protegidos supersticiones y de mala suerte pero tienen que apuntarse primero como que entrar en nuestra página web en Cadena Ser punto com y a mitad de página verán un enlace que pone jornada de puertas abiertas La Ser te invita a ver la radio por dentro pinchan enel rellenan un formulario ilícito les esperamos a todos el martes que viene vayan apuntándose porque este estudio tiene aforo limitado el año que el año pasado

Voz 1727 11:02 además lo pasamos muy bien y ahora sí vamos con la pregunta hoy primera sesión de control al Gobierno del año en la que la oposición preguntara por la brecha salarial por la corrupción y por Cataluña

Voz 0456 11:12 así que además de estos tres asuntos además queremos saber qué le preguntarán ustedes al Gobierno sientan se diputados por un minuto y formulen sus preguntas sobre otros temas en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta preguntas teorías Se de opinadores al whatsapp al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

la A6 si doce las cinco años

Voz 1727 11:40 en Canarias hay Mario empiezan hoy por hoy con Roberto más

Voz 0027 11:42 Juan Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción hoy

Voz 0027 13:20 es de control al Gobierno esta mañana tras el para un parlamentario de enero Rajoy tendrá que responder por la financiación ilegal del Partido Popular en la misma sede parlamentaria en la que ayer el cabecilla de la Gürtel dijo que él hoy aprobaba todos los gastos de las campañas del PP bajo sospecha en sus casi dos horas de comparecencia desde la cárcel Francisco Correa confirmó en el Congreso la financiación ilegal del PP en Valencia y también en Génova trece Se mostró dijo decepcionado por los populares abandonado después de todo lo que él ha hecho por ellos que después del dinero que les ha Corrado dijo Rafa Muñoz buenos días buenos días comenzó diciendo que no sería muy explícito en sus respuestas

Voz 20 13:55 mi abogado me aconseja que lo puede contestar a todas las preguntas puesto que podría perjudicarme del proceso judicial pero con

Voz 1772 14:02 se ha confirmado lo que ya dijo en sede judicial que el PP se financiaba en negro con ayuda de sus empresas tres por ciento a cambio de obra pública

Voz 20 14:13 muy claro cómo nos abonaban las campañas electorales

Voz 1772 14:17 el cabecilla de la Gürtel cree que faltan encausados del PP en la trama todos los que se sobre Rajoy le preguntaron si era él como secretario del partido quién aprobaba los gastos de campaña

Voz 3 14:29 le consta que era el partido era el Secretario General señor Mariano Rajoy quien aprobaban

Voz 1772 14:36 como ausencia de Correa por videoconferencia desde la cárcel con momentos de tensión

Voz 20 14:40 está éxito ahí el éxito usted lo que quiere es que yo quiero que usted contempla según cero ves una policía de

Voz 1772 14:50 momentos de sinceridad respecto a su relación con el PP

Voz 3 14:53 se siente usted traicionado se siente usted en mal pagado se siente usted

Voz 21 14:57 no me ha pagado lo posible con poca altura

Voz 1772 15:00 ha abandonado el PP ha sido el único partido no preguntar a Correa en la comisión del con

Voz 0027 15:06 sí y además con el argumento de que respetan su presunción de inocencia cuando Correa ya está condenado el PP no sólo no le pregunto sino que les recordó que no tenía porque contestar a las preguntas que le iba haciendo la oposición y la Ser avanza hoy novedades derivadas del caso Lezo fue

Voz 17 15:18 Ignacio González quién le encargó a su cuñada

Voz 0027 15:22 la elaboración del informe contra Gallardón y su equipo por la compra de la empresa Inassa esa investigación se basa en una grabación de una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana González que ya sabía que estaba siendo investigado por la Lezo le dice a Zaplana que él tiene un informe del despacho de abogados Cuatrecasas que demuestra que cuando Gallardón era Perón viene de la Comunidad de Madrid se compró con dinero en público la empresa Inassa por muchísimo más dinero de lo que costaban realidad a raíz de esa grabación se abre una investigación que lleva a imputar a Gallardón y a su equipo de entonces ahora la SER ha tenido acceso al correo electrónico que confirma que fue el propio González quién encargó ese informe a Cuatrecasas en concreto se lo encargó a su cuñada que trabajaba allí que además González exigió que se pagara a través de distintas empresas Pilar Velasco

Voz 1743 16:09 González encargó personalmente a su cuñada en Cuatrecasas el informe de Inassa contra Gallardón en uno de los emails incorporados al caso Lezo caber ese dirige al director general de Cuatrecasas y asegura que es González quién le ha pedido el encargo ya ha puesto las condiciones del trabajo un informado de máxima confidencialidad que debía pagarse bajo una operativa opaca desde otras sociedades diferentes con el ejecutivo de buscar agujeros o zonas grises meninas a la empresa matriz del canal en Latinoamérica me ha llamado González escribe Cavero para comentar Messi Cuatrecasas podría hacerse cargo de una auditoría de todas las sociedades una fotografía fiscal contable y legal pues parece dice que alguno de los precios de venta son inaceptables según la cuñada de González tienen la impresión de que la sociedad colombiana y otras más hay más de un agujero o zona gris Cuatrecasas concluyó que la compra de Inassa era muy cuestionable por su idoneidad ilegalidad y que el precio pagado fue muy superior al de mercado ya que la valoración está relacionada con personas que eran parte

Voz 1727 17:04 vendedora el informe encargado en febrero de dos mil catorce nunca vio la luz

Voz 0027 17:08 el juez que investiga la caída del Banco Popular ha pedido que se embarquen los casi tres millones de euros que iba a recibir de pensión el ex presidente del Banco Ángel Ron el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu exige que se inmoviliza ese dinero para hacer frente a posibles responsabilidades civiles derivadas de la gestión Carolina Gómez buenos días buenos días el juez

Voz 0393 17:26 se atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ordena el embargo preventivo de la pensión de al gen Ron con la celeridad que requiere el asunto según reza literalmente el auto al que ha tenido acceso la agencia Efe Se trata de dos millones novecientos mil euros suscritos en una póliza con la aseguradora Allianz de hechos la propia aseguradora a la que ha avisado al juez de que el directivo había solicitado el cobro de esa pensión Alliance era una de las principales accionistas del Banco Popular y perdió cientos de millones de euros tras su caída el magistrado Fernando Andreu investiga la ampliación de capital de dos mil quinientos millones de euros y que el Banco Popular hizo en dos mil dieciséis de la que la Fiscalía y las acusaciones consideran como principal responsable a Ron

Voz 1772 18:04 en Cataluña hoy se cumple uno

Voz 0027 18:05 la semana de este que terminó el miércoles pasado el plazo máximo para intentar una investidura de los letrados del Parlament siguen sin emitir su informe de que escenarios legales hay para destaca de desatascar este bloqueo anoche Esquerra dijo que ve con buenos ojos la idea que parece manejar Jones per Catalunya de crear algo así como un consejo de la República ha presidido desde Bruselas paralelo al Gobierno elegido por el Parlamento en Cataluña la oposición advierte de que no va a aceptar soluciones imaginativas sobre la presidencia de la Generalitat Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 1684 18:35 bon día sobre la mesa de negociación sigue estando esta presidencia simbólica en Bruselas y otra ejecutiva en Barcelona que ejerza el cargo pero Ciudadanos por ejemplo insisto que esto directamente no Seara Fernando de Páramo

Voz 1727 18:46 hay alguien ahí que pueda decirle al señor Puigdemont que no va a ser presidente de la Generalitat hay alguien ahí

Voz 0027 18:53 algo parecido repetían en el PSC el Palacio de la Generalitat está en la plaza Sant Jauma de la ciudad de Barcelona en no está en Waterloo

Voz 1684 19:00 es lo que decía Granados escuchábamos antes a Fernando de Páramo el Partido Popular tiene una tesis parecida Icon argumentos algo diferentes también los comunes

Voz 0027 19:07 nosotros no queremos que el Partido Popular siga gobernando las instituciones catalanas para eso un Gobierno simbólico no es sufrir

Voz 1684 19:14 gente de la Elisenda Alamany que insistía que los independentistas que presentaría otro candidato viable la CUP pide participar también en las negociaciones entre Cataluña Illes reclama a ambos una propuesta concreta

Voz 0027 19:25 ahora a raíz de estas cábalas sobre presidencial estranguladas pedían Bruselas medio en Barcelona el portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando respondió ayer así

Voz 14 19:35 que es

Voz 7 19:41 es que es difícil hacer valoraciones de este tipo yo no os esta gente que que que que hierbas usa para el desayuno no porque es que cada día

Voz 22 19:50 cada día no sé

Voz 8 19:52 ese se pasan con la reacción de o que que que que

Voz 0027 19:59 demasiado a lo que se aplica ahora el Partido Popular esa intentar prohibir los indultos a quién reciba una condena por sedición o rebeliones un cambio de ley preventivo que plantea el PP para cerrar les también preventivamente la puerta del indulto a unos dirigentes independentistas que todavía no está ni siquiera procesados Javier Alonso buenos días

Voz 0858 20:15 buenos días Aimar el Grupo Popular registró ayer en el Congreso una enmienda a una proposición de ley de los socialistas que pide prohibir el hindú esto a los condenados por delitos de corrupción violencia de género ahora el PP quiere ampliar los supuestos a entre otros rebelión y sedición eso impediría como dices el perdón a los líderes independentistas si en el futuro son condenados una hipótesis a la que se mostró favorable en campaña el líder del PSC Miquel Iceta por lo que fue duramente criticado por PP y Ciudadanos la reforma de la ley de indulto lleva atascada un año en el Congreso y encadena ya más de treinta prórrogas del periodo de presentación de las

Voz 1772 20:50 venga y Amnistía Internacional emitió anoche un comunicado

Voz 0027 20:52 indicando que Jordi Sanchez siga en la cárcel horas después de que el Tribunal Supremo confirmara la prisión provisional para el líder de la ANC por riesgo de reiteración delictiva Amnistía considera que es una medida excesiva desproporcionada y que como líder social Sánchez tiene derecho a expresar opiniones contrarias al Constitucional y a organizar reuniones pacíficas dice en apoyo al referendo

Voz 1772 21:13 seis y veintiuno cinco y veintiuno en qué

Voz 0027 21:14 Canarias el narcotraficante Sito Miñanco y otros veintinueve supuestos narcos detenidos con el el lunes declaran hoy en la Audiencia Nacional la jueza que investiga el caso Carmen Lamela asegura que la organización contaba con chivatos entre la policía Marina Fernández buenos días

Voz 1743 21:27 buenos días agentes de las fuerzas de seguridad que avisaban al clan del narco gallego de posibles operaciones policiales contra sus miembros gracias a esa información estos delincuentes conocían al dedillo además los horarios de patrulla del helicóptero de Aduanas los resortes que se activaría en el cuerpo de policía Si una de sus planeadoras fuera descubierta transportando droga por la ría de Vilagarcía en Pontevedra lo dice la jueza Carmen Lamela en un auto al que ha tenido acceso Efe los narcotraficantes tenían

Voz 0027 21:51 contactos entre los encargados precisamente de perseguir

Voz 1743 21:53 los a pesar de eso la Operación Mito ha conseguido desarticular la organización que Sito Miñanco había montado aprovechando sus salidas de la cárcel aprovechando el régimen de semilibertad del que venía disfrutando desde abril de dos mil quince el histórico narco gallego y otros veintinueve detenidos declaran hoy ante Carmen Lamela en la Audiencia Nacional y la Fiscalía de Madrid rechazó

Voz 0027 22:12 investiguen siquiera varias querellas presentadas contra el torturador del franquismo Billy el Niño la Fiscalía dice que en su caso no tiene cabida el delito de lesa humanidad y que los delitos de detención ilegal torturas han prescrito ya han corbatín buenos días

Voz 0127 22:24 buenos días son delitos que cometió hace más de cuarenta años aunque las víctimas del franquismo que han presentado las querellas piden al juez que las admita a trámite porque dicen que esas torturas si son delitos de lesa humanidad delitos que según el derecho internacional no prescriben la Fiscalía de Madrid sin embargo argumentos escrito

Voz 1743 22:40 que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo

Voz 0127 22:42 esa norma la norma que dice que ese tipo de delitos no prescriben no se puede aplicar de forma retroactiva así que reproduce los mismos argumentos que expuso la Fiscalía de la Audiencia Nacional hace ya tres años para rechazar la extradición de Billy el Niño

Voz 0027 22:55 Argentina donde acumula trece denuncias por tupper en Siria tres hospitales han sido bombardeados en las últimas setenta y dos horas por los aviones militares el régimen un efecto más de los continuos y además indiscriminados ataques aéreos a los que el Ejército de Al Assad está sometiendo las zonas bajo control rebelde mientras en el norte del país Turquía hace lo propio en la zona que colinda con su frontera hay que esta contra a por los kurdos de allí precisamente salieron ayer unos proyectiles que mataron a tres personas en un campo de desplazados es una violencia generalizada por todo el país contra los civiles que ha llevado a la ONU a pedir una tregua en la guerra para poder hacer frente a la creciente crisis humanitaria informa desde Beirut murió Londres

Voz 10 23:38 Naciones Unidas ha hecho un llamamiento desesperado para Siria pide un alto el fuego inmediato de al menos un mes ante el deterioro de la situación humanitaria en posición declara ventaja en la guerra el régimen de Bashar al Asad hizo aliado ruso han ido incrementando durante las últimas semanas y especialmente en los últimos días los ataques aéreos contra zonas rebeldes sobre todo en la región de Idlib en el norte y en la del este de Guta una área asediada en los suburbios de Damasco en esta última en sólo dos días los bombardeos habrían matado a unas ochenta

Voz 1772 24:06 personas según el Observatorio Sirio de los Derechos

Voz 10 24:08 los humanos mientras el clip la ofensiva del Ejército sirio iniciada mitad de diciembre habría

Voz 1727 24:13 ha obligado a desplazarse a trescientas mil personas

Voz 10 24:16 vierte la ONU ya es la que portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios explica que todo ello habría provocado una situación que precisa de la tregua aquí

Voz 19 24:25 del de Verdi Schumann

Voz 10 24:27 hay necesidades humanitarias muy críticas ya estamos imposibilitados para proveer ayuda nuestro equipo allí alerta de las extremas consecuencias de la crisis en muchas partes del país la tregua debería servir para poder entregar ayuda humanitaria y evacuar heridos la ONU ha identificado siete zonas en situación preocupante entre ellas está también la región norteña de Afrin que sufra una campaña militar turca contra los grupos kurdos sirios

Voz 0027 24:52 seis y veinticinco de la mañana cinco y veinticinco en Canarias en en España el Ministerio de Sanidad va a financiar el único tratamiento que existe para la atrofia muscular espinal una enfermedad rara que afecta a entre doscientas y trescientas personas en nuestro país sobre todo niños Laura Marcos

Voz 23 25:06 se llama Spin raza cuesta cuatrocientos mil euros por persona al año y a partir del uno de marzo estará disponible en todas las comunidades pero el tratamiento no va a llegar a todos sólo se va a ofrecer a los pacientes que registran mejoras en los ensayos clínicos que son más o menos la mitad Mencía de Lemus es madre afectada presidenta de la Fundación de atrofia muscular espinal

Voz 24 25:25 increíble es el comienzo de tener una enfermedad con tratamiento cuando hemos vivido el diagnóstico de nuestros hijos para el que sólo había un camino cuesta abajo sin tratamiento el tratamiento frena el deterioro incluso se han visto resultados en las que se revierte algunos síntomas que ya estaban apareciendo

Voz 23 25:41 ya en diciembre un niño gallego de tres años fue el primer español en beneficiarse de esta punción lumbar porque la Xunta la compró en Alemania para uso compasivo cada año se diagnostican en España sesenta nuevos casos de esta enfermedad degenerativa que impide que los niños puedan respirar tragar sentarse andar

Voz 0027 25:57 la multinacional Pepsico da marcha atrás y aclara que no fabricará moritos sólo para mujeres su máxima ejecutiva CEO de Pepsico había anunciado que pretendían comercializar unos delitos específicos que no hicieran ruido al masticar y que fueran en paquetes más pequeños para que las mujeres pudieran meter Rosal bolso no lo van a hacer a Pascual Donate buenas

Voz 1684 26:13 buenos días tendrán presidenta de la compañía le pareció una buena idea fabricar de gritos menos crujientes y pringados gritos sólo para ellas dijo en una entrevista a Blake que a ellas no les gusta hacer mucho ruido masticar en público de no se chupan los dedos generosamente y tampoco les gusta llevársela a la boca su comentario tachado de machista ha tenido respuesta en Internet cientos de mujeres han colgado vídeos comiendo delitos ruidosamente hispanos en los dedos ante la magnitud de la reacción la compañía ha matizado no fabricar a delitos sólo para mujeres aunque estudia si crear una nueva gama de aperitivos menos ruidosos pero sin etiquetas sin estereotipos que diferencien a ellas de ellos

Voz 17 26:55 hoy

Voz 0027 27:03 y en la Copa del Rey esta noche tendremos ya el primer finaliza Sampe buenos días buenos días porque desde las nueve y media

Voz 10 27:08 hemos ya el primer partido de vuelta de semifinales de Copa en el Sánchez Pizjuan Sevilla Leganés ventaja para los de monte de la por el empate a uno de la ida en Butarque el técnico italiano no tenía reparos en anunciar ayer el once que pondrá en el campo

Voz 13 27:18 a las mercado Lenglen Escudero Banega era Correa en Murias también cambiar de mañana

Voz 10 27:32 a a el Sevilla viene de ser goleado cinco uno en Eibar en liga son baja que y Nolito por lesión además de ganso que no cuenta para el técnico legal el objetivo no es ser comparsa sino llegar lo más lejos posible Garitano

Voz 13 27:42 el verdadero premios ganar no jugar jugar pasar es es más sobre lo demás no vale no los no el vale la idea es tener esa mentalidad de querer competir de si hay opciones de poder pasar pasar si tenemos opciones de poder ganar ese es el único pensamiento luego ya veremos hasta dónde llegamos

Voz 0456 28:06 Ivonne Larguero pasaba también el dueño del club Felipe Moreno que

Voz 10 28:08 piensa igual que su técnico los sueños sino que bueno

Voz 25 28:11 es una realidad nosotros siempre salimos a ganar en todos los partidos lo que hice así en otro simple vamos a NAMSA no salimos en plan cómodo de ningún partido se tira que pase lo que pasar nada nosotros salimos siempre a ganar mañana venimos a gran mañana no venimos a ver qué hacen con nosotros para nada

Voz 10 28:26 son bajas y manos que Dos Santos Serantes y Mantovani va a arbitrar el colegiado catalán Estrada Fernández y de cara a la Champions que vuelve la próxima semana ayer se confirmaba la sanción de la UEFA Carvajal por forzar la amarilla que le lleva a ser limpio a los octavos en cuanto a la que disputará el Barça ante el Chelsea por el larguero pasaba Javi Gracia técnico del Watford que en la última jornada de Premier goleó cuatro uno a los de Conthe y que no considera que afecte porque pueden cambiar circunstancias

Voz 0027 28:48 bueno que no está en su mejor momento es evidente

Voz 26 28:50 pues los resultados que está consiguiendo pero también pues vemos que de aquí cuando tengan enfrentamientos de Champions pues posiblemente tenga alguna variación en esa limitación no

Voz 10 29:00 tenemos además dos partidos de la Youth League desde las cuatro de la tarde del Atlético Madrid desde las cinco Krasnodar Real Madrid en fútbol sala la selección española está en semifinales del Campeonato de Europa de Eslovenia después de vencer ayer en los cuartos sala de Ucrania uno cero con gol de Pola el rival de semis será mañana ante la selección de Kazajistán en la otra semifinal está Portugal después de arrasar ayer a Azerbayán ocho uno

Voz 1727 29:18 con un gran Ricardinho que ya es el máximo goleador del campeonato

Voz 10 29:21 todos los portugueses se medirán mañana a la selección de Rusia en baloncesto tenemos desde las nueve de la Gestapo ultima jornada del Top dieciséis en la Eurocup Gran Canaria Darussafaka también desde las ocho y media UCAM Murcia Eutelsat de la jornada trece de la Champions FIBA

Voz 1727 29:32 en la que ayer caía a estudiantes en Venecia noventa y dos noventa y uno y Tenerife que vencía la sesenta y siete ochenta y tres y en la NBA

Voz 10 29:39 sólo ha vencido Toronto ciento once noventa y una Boston ocho puntos de Ibaka derrota de Memphis en Atlanta ciento ocho ciento dos con otros ocho puntos de Gasol derrota de Cleveland Orlando ciento dieciséis noventa y ocho y de Nueva York con Milwaukee noventa ochenta y nueve ciento tres está en juego el Warriors Oklahoma

Voz 17 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias

son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:11 Wall Street salvó los muebles anoche y cerró con una subida del dos con tres por ciento tras el batacazo histórico del lunes

Voz 0027 30:17 verde tiñe también las bolsas asiáticas a esta hora con subidas superiores al uno por ciento recuperando parte sólo parte de las pérdidas registradas hace un día no pueden decir lo mismo los parques europeos aquí en España el IBEX35 sufrió ayer su peor caída desde octubre se dejó un dos con cinco por ciento y finalmente será hoy cuando el Gobierno despeja la incógnita sabremos si Luis de Guindos opta a la vicepresidencia del Banco Central Europeo una designación que se da casi por segura porque el titular de Economía se ha despedido ya de forma discreta de algunos ministros según confirman a la SER fuentes del propio Gobierno la carrera a la vicepresidencia del BCE comenzará en Estrasburgo con una evaluación ante el Parlamento Europeo corresponsal comunitaria grises

Voz 0738 30:55 no hay hora fija pero el plazo para que llegue la candidatura se termina esta tarde Irlanda ha presentado ya oficialmente al gobernador de su banco central para ocupar el cargo de vicepresidente del BCE irlandés y español deberán antes de su designación por los ministros pasar una primera evaluación ante los eurodiputados

Voz 27 31:17 una vez evaluados el Parlamento el Comité de economía en una negociación entre los diputados elabora una carta que se remite al Consejo con la valoración de los candidatos hace unas semanas el convite consideraba claramente que uno de los dos candidatos era más idóneo para el puesto y así se hizo saber tiene este caso habrá que examinar a que ver los candidatos conocer hasta qué punto el Parlamento va a preferir a uno frente a otro o bueno o considerará que otro tipo de de situaciones

Voz 0738 31:50 declaraciones de Jonás Fernández explicando que el método de examen será el mismo que el Europarlamento ya seguido en la designación de otro Escarp

Voz 0027 32:00 en el Congreso la presidenta de la Cámara Ana Pastor va a reunir a los grupos parlamentarios para intentar desbloquear la legislatura desde hace meses las propuestas de ley de la oposición para derivar las reformas que hizo el PP con su mayoría absoluta se quedan atascadas esas propuestas de ley porque PP y Ciudadanos presentan enmiendas una qué otra vez las leyes no prosperan a pesar de que sí la mayoría parlamentaria suficiente para sacarlas adelante Mar Ruiz

Voz 0738 32:21 la presidenta del Congreso buscará con los grupos una salida al tapón legislativo que necesariamente debe pasar por un acuerdo político porque el reglamento de la Cámara ni limita el número de prórrogas hay leyes que acumulan ya cerca de cuarenta ni tampoco obliga a justificar la petición de demora la oposición apunta PP y Ciudadanos por lo que considera una maniobra dilatoria intencionada mientras Ana Pastor pide agilizar la actividad parlamentaria aunque puntualiza eso dependerá de los grupos en los ciudadanos se dirige de persona pero depende de los grupos parlamentarios que se pongan de acuerdo y por lo tanto yo lo que quiero es que se avance de esta casa estas decisiones les corresponden a ellos no la presidenta la oposición denuncia también el veto abusivo del Gobierno a sus iniciativas legislativas el PSOE presenta dará mañana un recurso de amparo ante el Constitucional por esta cuestión la presidenta del Congreso abordará también con los grupos la proliferación de comisiones y subcomisiones incluidas las de investigación el Congreso aprobó hace cuatro meses la del accidente del Alvia pero aún no ha constituido porque los grupos no se ponen de acuerdo en quién debe presidir la las víctimas se han quejado al Congreso ya han pedido su puesta en marcha y media

Voz 0027 33:23 aquí en la Cámara Alta Xavier García Albiol ya no es senador los pésimos resultados del PP en las elecciones catalanas de diciembre dejan a su líder allí en Cataluña sin escaño de senador por designación autonómica sólo ha quedado ciudadanos Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 1772 33:36 portavoces ha alcanzado un primer acuerdo aunque hay da tiempo hasta final de mes para presentar la propuesta definitiva pero vaya los ocho senadores de designación autonómica quedarían así después de este pacto ciudadano de Cataluña ya Esquerra tendrían dos cada uno mientras que el PSC tendría un senador y los comunes también uno Xavier García Albiol por tanto perdería el escaño de senador que tiene desde hace dos años

Voz 0738 33:54 sí

Voz 0027 33:56 María Forner cómo están las carreteras buenos días

Voz 28 33:58 buenos días pues ahora mismo quedan doscientos noventa y nueve carreteras y puertos de montaña afectados por el temporal de nieve de la red viaria principal encontramos siete días con afectación por nieve son necesarias las cadenas ahora mismo en Cantabria en la A67 entre Arenas de Iguña está prohibido el paso a camiones en Palencia en esta misma vía desde Aguilar de Campo a Quintana de hormiguero en Lugo en la seis entre Aday veces férrea por otra parte tráfico en aumento en todas las entradas a la capital

Voz 20 36:17 hoy

hoy bueno y mesa de España

Voz 20 36:21 que mira mira

Voz 1727 36:32 son las seis y treinta y seis cinco y treinta y seis en Canarias y allí en Canarias comenzamos el Gobierno se gasta cada mes catorce mil euros en comida para el Centro de Internamiento de Extranjeros de Fuerteventura pero está vacío dice el ministro dice Zoido que este gasto se mantiene por previsión por si un día llegan más pateras de las habituales a la isla Agustín Padrón buenos días

Voz 30 36:53 hola buenos días es la respuesta que daba al ministro en el

Voz 31 36:56 pleno del Senado a una pregunta de la senadora de Nueva Canarias

Voz 0027 36:59 José López en total

Voz 31 37:01 en dos mil euros sumando los años dos mil catorce quince dieciséis diecisiete para comidas inclusive el de Fuerteventura que no acoger inmigrantes desde el año dos mil once el servicio lo presta a una misma empresa para todos los centros de internamiento de España en el caso de Fuerteventura según Juan Ignacio sodio en previsión de un repunte de la llegada de pateras que no se ha producido desde hace siete años

Voz 0441 37:24 en Castilla La Mancha Cristina López Puerta buenos días hola buenos días uno de cada cuatro contratos revisados por la Inspección de Trabajo el año pasado era ilegal uno de cada cuatro así que gracias a estas inspecciones se regularizar on más de cinco mil empleos si además también se ha regularizado la jornada de mil ciento sesenta y siete trabajadores que estaban contratados a tiempo parcial realmente estaban desarrollando una jornada inferior a la que figuraba en sus contratos el jefe de la Inspección Territorial Juan Díaz afirma a la Ser que la mayoría trabajaba el doble de lo declarado

Voz 0027 37:55 regular auténtica el sentido de

Voz 2 37:58 de la falta de alta a la Seguridad Social pero tampoco dentro de la norma y sin embargo deja los trabajadores era una mayor indefensión en tanto con una prueba de una jornada mayor de la que se hace pues es mucho más complicada para los propios trabajadores y para nadie

Voz 0441 38:11 cinco mil ochenta y ocho empleos temporales en Castilla La Mancha de los veinte mil ochocientos sesenta y ocho revisados regularizar On en dos mil diecisiete pasando a ser indefinidos

Voz 1727 38:19 la Junta de Andalucía ha cerrado en la localidad sevillana de Carmona una residencia clandestina en la que vivían doce ancianos dormían en literas colocadas en el salón de un chalet Elena Carazo hola de nuevo

Voz 0534 38:32 hola qué tal Pepa buenos días pues doce personas mayores atendida sólo por un único cuidador sin las más mínimas condiciones y la Inspección de Servicios Sociales visitó el pasado lunes el chalé en la urbanización Los jinetes en Carmona tras varias denuncias alertando de lo que estaba ocurriendo y comprobaron las pésimas condiciones en las que vivían esta persona María del Carmen García es la delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Carmona

Voz 32 38:54 drama pues haría jamás

Voz 33 38:57 en un salón lo año pues no estaba acondicionado para los ancianos incluso uno de ellos pues no disponía a lo que es solería

Voz 0534 39:08 según esta responsable municipal los dueños de este chalet son también los propietarios de otras residencia clausurada el pasado veintiséis de enero por la Junta también en Carmona la delegación de políticas sociales ha elogiado de forma temporal a los residentes que no tiene a quién los acoja han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía

Voz 1727 39:27 madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días un joven ha sido detenido por agredir sexualmente a cinco chicas a las que seguía de noche al salir de la estación de metro de dos de las víctimas eran niñas de trece años

Voz 1275 39:40 es una violación y cuatro agresiones sexuales en total cinco mujeres dos de ellas menores todas eso sí con menos de veinte años han sido sus víctimas hace justo un año comenzó a atacar siempre en los alrededores de la estación de metro de él en el barrio de Carabanchel en la capital siempre de noche siempre de manera extremadamente violenta Marcos Moreno portavoz de la Jefatura Superior de Policía

Voz 1 39:59 Anne Marie

Voz 1772 39:59 trataba una persona muy violenta

Voz 0027 40:03 incluso asfixiar las agredirla sexualmente en el suelo

Voz 1772 40:05 las ordenanzas

Voz 1275 40:07 dos de las agresiones que se le imputan las cometió en menos de media hora el detenido es un ciudadano ecuatoriano de veintidós años con antecedentes pero no por delitos sexuales le delataron las zapatillas que siempre llevaba puestas en sus agresiones y que fueron identificadas por todas las víctimas gracias

Voz 1727 40:23 a la colaboración ciudadana la Guardia Civil ha recuperado en Toledo tres patas de elefante que un hombre vendían Internet reconvertidas en taburetes y en un par Agüero Cristina

Voz 0441 40:31 si el Seprona localizó a través de una página de internet tres patas de elefante Luxor tonta africano transformadas como dices en un para Agüero y dos taburetes igualmente gracias a la colaboración ciudadana el Seprona tuvo conocimiento de la existencia de un colmillo de marfil tallado de la misma especie de elefante expuesto en un escaparate de un comercio de la capital regional en ambos casos las personas poseedores de estas piezas carecía de las autorizaciones necesarias para su posesión noventa por lo que la Guardia Civil Lasa decomisado y las ha puesto a disposición de la NBA

Voz 1727 41:01 extravió dos de Aduanas

Voz 20 41:05 había Amina

Voz 1727 41:10 y cerramos hoy en Cataluña Frederic Vinçent bon día

Voz 1772 41:13 hablaban de haber Pepa el Ayuntamiento de Barcelona aquí de darle

Voz 1727 41:16 nuevo aire al Puerto Olímpico y acabar con los excesos del turismo nocturno en dos años la veintena de locales de copas del puerto serán sustituidos por negocios vinculados a la Nau

Voz 1772 41:27 si además se va a crear allí un centro municipal de deportes náuticos y otro de divulgación sobre el mar el Ayuntamiento además se compromete a doblar el espacio público habrá dicen Un paseo o un camino que unirá la zona de los barcos con la playa todo costará unos cuarenta millones de

Voz 0978 41:41 pero otras sino que vayan una oportunidad no parte

Voz 0027 41:47 la alcaldesa

Voz 1772 41:47 Ada Colau aseguraba que querían poner orden en el Puerto Olímpico de Barcelona pero no sólo esto asegura que también quieren el lo van a hacer potenciar lo que califica de usos más positivos de esta zona de la ciudad

a las seis y cuarenta y dos y las cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 19 42:07 me voy

Voz 1727 42:20 la Mesa del Mundo se abre en la frontera de Colombia con Venezuela por donde a diario cruzan miles de personas venezolanos huyendo de la crisis económica de su país nuestro compañero Juan Fraile de Radio Caracol la emisora de del Grupo Prisa ha estado en el paso fronterizo más importante de esa región

Voz 35 42:38 el Cúcuta es el paso fronterizo hoy por hoy más activo del mundo es la ciudad más cercana a Venezuela y que se está ahogando con inmigrantes venezolanos al día ingresan más de cincuenta mil personas por los pasos fronterizos de ellos tres mil Se te dan a deambular por el país de manera irregular generando una crisis social humanitario difícil de atender para los venezolanos no hay trabajo y las mujeres están siendo víctimas de trata

Voz 36 42:59 o buscando traba o buscando Pusa imponen a conseguir una como se se lo primero que me dijeron que me prostituyo era no el hambre y la falta de medicinas sobre el gatillo que ha disparado la migración en masa mío en especial en Munguía NBA

Voz 1 43:12 con velo

Voz 2 43:14 no tengo

Voz 6 43:15 mi alimentarlos y lo alimenta no le doy Nike

Voz 1727 43:20 alimentos

Voz 37 43:22 Luis Cirilo Vendetta preocupada porque ve que no vinimos ellos no saben nada de nosotros

Voz 36 43:30 Dukan las personas a la comida entre la basura ve también pelea entre los anima con animales portugués su porque porque eso es lo que encuentra

Voz 35 43:40 es un buen pedazo de carne buena almorzó

Voz 37 43:42 presente en mucho bien

Voz 38 43:44 tengo mucho día que un modelo común como

Voz 35 43:48 así según las últimas cifras oficiales más de un millón doscientos mil venezolanos ha ingresado a Colombia por los pasos fronterizos oficiales sin embargo decisión su registro pues sólo en Cúcuta hay ciento dieciséis caminos ilegales donde no hay control y vigilancia Colombia afronta una crisis para la que no estaba preparada y es difícil de contener los venezolanos prefieren dormir en una calle de Colombia que esperar a que las cosas cambien en su país en las próximas horas el presidente Juan Manuel Santos anunciará medidas excepcionales para atender esta crisis que amenaza con disiparse por todo Colombia como una enfermedad disparando los índices de inseguridad y satisfacción de necesidades

Voz 1727 44:22 sí quizá recuerden la escena mítica de la piedra rodante de Indiana Jones un equipo de arqueólogos chinos ha descubierto una tumba milenaria con un sistema anti ladrones muy parecido al de la película Rafa Muñiz

Voz 1772 44:48 situada al noreste de China la cueva sin Lía alberga un sistema de piedras rodantes nunca antes vista el sistema tan sofisticado que servía para dos cosas prevenir a la cueva de que inundará evitar que fue saqueada por los ladrones sus habitantes cavaron varias zanjas con piedras rodantes en su interior hace más de mil años los arqueólogos chinos creen que ser trata de la dinastía aliados que gobernó el norte de China el sur de Mongolia parte de Rusia aunque todavía no han podido confirmar la propiedad de la tumba la excavación se está llevando a cabo desde junio del año pasado y ha permitido encontrar otros objetos como un fresco que fue repintado hasta en tres ocasiones con figuras de vehículos caballos camellos personas por lo que si Spielberg se anima rodar una nueva pelea hola de Indiana Jones puede inspirarse en esta ah cueva China mortal para los intruso

Voz 1 45:36 dos

Voz 19 47:14 de momento decir que es el lugar que no hoy

Voz 1727 47:22 les proponemos a los opinadores convertirse convertirse por un día en diputados en señorías y formular preguntas para la primera sesión de control al Gobierno del año

Voz 0456 47:32 cómo le van a preguntar al Gobierno por Catalunya por la corrupción y por la brecha salarial hemos dejado a un lado estos tres asuntos recogemos otros

Voz 40 47:39 hola buenos días señor que soy una pregunta cuándo empezar a gobernar el país por inercia y ustedes con la excusa de Cataluña ni están debatiendo ni Ana perdón ninguna ley señores España necesita muchas leyes educación considerar la dependencia por favor hay muchísimas cosas que hacer

Voz 0456 47:57 si no ha quedado claro Señorías Rafael Martín da Garde de Alcalá de Guadaira

Voz 0978 48:01 Señor Rajoy cuando va usted

Voz 41 48:05 a a Bernard

Voz 1772 48:08 especial para los españoles que están sufriendo esta tremenda crisis que usted dice que no existe entiende la preguntó celo del letrado Montes por esta parálisis legislativa Isabel de Madrid pregunta

Voz 42 48:26 usted es miedo a quedarse sin trabajo porqué

Voz 1772 48:30 pues porque están demostrando que

Voz 42 48:33 funcionan siendo más decisiones vergüenza no

Voz 1772 48:36 tienen miedo miedo a tienen algunas como Ingrid Gibraltar