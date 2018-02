Hoy por Hoy (07/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 sobre las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:16 buenos días con Rajoy haciendo de sí mismo hemos llegado al final del plazo hoy para presentar candidaturas a la vicepresidencia del Banco Central Europeo sin que el presidente emita señales sin que anuncie el nombre que tendrá que ser hoy por fuerza y fuentes del Gobierno confirman a la SER que Luis de Guindos lleva días despidiéndose de sus compañeros en el Ejecutivo los periodistas lo abordaron ayer en los pasillos del Congreso me preguntaron si seguirá a su equipo al Athletic desde Frankfurt que es la sede del Banco Se sonrió asintió con la cabeza sólo dijo esto yo creo que lo importante es que España vuelva

Voz 1 00:53 a donde no tenía que haber salido que era comisión ejecutiva del banco

Voz 1727 00:58 europeo ISS el objetivo era el cual yo creo que todos deberíamos estar unidos una vez se formalice hoy la candidatura así es que ocurre De Guindos tendrá enfrente a Philip Lane la opción que ya ha presentado Irlanda donde por lo que se ve no apuran tanto el plazo en la carrera de Guindos no contará con esa unidad que reclamaba no contará con el apoyo del PSOE que quiere que España profunda a una mujer de perfil técnico para esa vicepresidencia del BCE que quedará libre el treinta y uno de mayo miércoles siete de febrero y La Ser avanza que el ex presidente madrileño Ignacio González encargó personalmente a su cuñada el informe contra Gallardón por la compra de Inassa Aimar Bretos

Voz 0027 01:39 es el informe en el que se basa la investigación a Gallardón y su antiguo equipo en la Comunidad de Madrid González se lo encargó a su cuñada que trabaja en el despacho de abogados Cuatrecasas le pidió además que tratar el asunto con la máxima confidencialidad y que se cobrara ese informe a través de un sistema opaco de distintas empresas

Voz 1727 01:56 sobre corrupción va a tener que responder hoy en el Congreso Rajoy durante la primera sesión de control al Gobierno de este año responderá después de que Francisco Correa el cabecilla de la Gürtel declarara en el Congreso ayer desde la cárcel llegar a afirmar que el OK a los gastos electorales lo daba el propio Rajoy

Voz 2 02:13 el papel del secretario general del Partido Popular en la aprobación de los gastos de campaña gastos ordinarios del Partido Popular el AVE lo que le consta que era el partido era el Secretario General señor Mariano Rajoy que en aprobaban pienso que sí

Voz 1727 02:27 la Audiencia Nacional que de embargar la pensión de casi tres millones de euros del ex presidente del Banco Popular Ángel Ron Se trata de un plan de pensiones que Ron suscribió con la aseguradora Allianz

Voz 0027 02:37 según el auto del juez Fernando Andreu ha sido la propia empresa a la que ha informado de que Rom quería sacar todo ese dinero Andreu ha ordenado el embargo de la pensión para tener cubiertas las responsabilidades civiles puedan derivarse de la causa sobre la caída del popular

Voz 1727 02:49 en Algeciras sigue la búsqueda del detenido al que varios encapuchados consiguieron liberar ayer de un hospital donde estaba custodiado por la Policía un episodio de película y que sigue abierto allí nos vamos Cándido Romadera buenos días

Voz 3 03:01 hola buenos días Pepa desde la tarde de ayer se han sucedido los controles y se ha incrementado la presencia policial para tratar de localizar a quienes participaron en un lamentable suceso que presenciaron quienes se encontraban en la sala de urgencias del hospital de La Línea una veintena de encapuchados se enfrentaron a los dos agentes policiales que custodiaban al ahora huido y lograron narraba arrebatárselo de la policía introduciendo de una furgoneta diciendo del lugar los dos agentes sufrieron contusiones y lograron detener a uno de los asaltantes

Voz 1727 03:30 y antes del deporte es el responsable de las Olimpiadas de Invierno de Corea del Sur anunciando que ha tenido que apartar a mil doscientos vigilantes privados de los Juegos por el riesgo de que estén contagiados por un virus

Voz 0027 03:45 un virus que provoca vómitos calambres en el estómago los Juegos empiezan el viernes Corea del Sur ha sustituido a estos vigilantes por militares

Voz 1727 03:52 ahora sigue el Sevilla y el Leganés aspiran a dar esta noche el último paso para alcanzar la final de la Copa del Rey Santa

Voz 1712 03:58 entramos en los últimos dos días de eliminatorias en la Copa partidos de vuelta de semifinales esta noche conoceremos por tanto ese primer finalista en el Pizjuán desde los nueve y media Sevilla Leganés empate a uno en la ida en Butarque bajas locales de querer coche y Nolito por lesión además de ganso que no cuenta para Món tela no van a estar con los madrileños y manos Quito Santos Serantes y Mantovani va a arbitrar el colegiado catalán Estrada Fernández mañana la segunda semifinal en desde las nueve y media en Valencia Barça en Mestalla uno cero para el Barça en la ida

Voz 0978 04:26 ambiente muy frío en estos momentos en todo el interiorista el andó en pueblos de montaña nos encontramos con temperaturas por debajo de los cinco grados bajo cero teme de que muchísima atención sobre todo en carretera ya que donde en los últimos días ha llovido ha nevado la formación de placas de hielo ahora mismo es el protagonismo tiene protagonismo todavía nevará un poco no demasiado en el Cantábrico en cualquier cota nevadas más aisladas en el Mediterráneo sobre todo la próxima madrugada en Cataluña Il las temperaturas a pesar de que dentro

Voz 1275 04:54 en parte del país esta tarde acabará haciendo sol semanal

Voz 0978 04:57 bajas durante toda la jornada

Voz 1 05:02 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido mil ochocientos treinta Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido siete hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en la cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 4 05:35 hola qué tal aquí con el ordenador mirando más que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos pijas vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa

Voz 1 05:48 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 4 05:58 coño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no está

Voz 5 06:00 la idea si total le ponen una madera encima

Voz 4 06:03 allí es como una mesa no el verdadero amor

Voz 6 06:05 se demuestra en Opel lo demostramos con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa visita tu concesionario Opel llegan

Voz 0947 06:17 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 06:23 las siete y seis las seis y seis en Canarias aunque el PP se esfuerza en no dar síntomas públicos de nerviosismo por el avance de Ciudadanos los hechos demuestran la preocupación el debate interno el domingo pasado dedico toda una convención del partido al oportunismo político de querer endurecer en caliente la prisión permanente revisable y ahora ha convocado para el próximo lunes a todos los líderes territoriales a una comida de trabajo sin orden del día para hablar de todo dicen en el PP María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 06:54 buenos días Rajoy ha convocado a los líderes regionales de su partido el próximo lunes doce de febrero a una comida de trabajo en Génova la sede nacional del PP

Voz 4 07:02 otro asistían también Cospedal y los vicesecretarios

Voz 1461 07:05 además de Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro abordarán el sistema de financiación autonómica la comisión territorial y los populares Nos cuentan que el presidente no quiere hablar de candidaturas lo que busca es cohesionar a los suyos a acallar las críticas para lograr un mensaje de unidad y fortaleza aunque sin duda en un momento tan complicado como éste tendrá que escuchar las preocupaciones de sus barones al ser un almuerzo podrán despachar con él sin los formalismos de otras reuniones en las que nadie se atreve a hablar así le pedirán cambios y que se recupere la iniciativa política además todos querrán que fije una estrategia sobre todo a la hora de enfrentas a ciudadanos que sube como la espuma en las encuestas

Voz 1727 07:42 Rivera hurga en la herida con una mano sostiene al gobierno con la otra el líder de Ciudadanos ha vuelto a acusar a Rajoy al Gobierno de tapar casos de corrupción unas palabras de Rivera sobre las que reflexiona esta mañana Soledad Gallego Díaz cuando se dice de un político que es serio loseta alabando su sobriedad Ozu carencia de alegría sino Zurriola esmero en el trabajo Itu exactitud cuando se dice que un político es serio respecto a la lucha contra la corrupción quiere decirse que era combate por todos los medios a su alcance de que es cabal en esa pelea ser serio respecto a lo corrupción política significa por ejemplo no apoyar a un gobierno al que se acusa de proteger a todos los corruptos de su misma formación política por eso es tan desconcertante la posición del líder de Ciudadanos Albert Rivera porque ayer hizo exactamente eso abuso al Partido Popular de financiarse ilegalmente y el presidente del Gobierno Mariano Rajoy de ser especialista en ayudar a los

Voz 1275 08:45 actitud pero resulta que Albert Rivera

Voz 1727 08:48 la ciudadanos son exactamente el principal apoyo con que cuenta el Partido Popular y el señor Rajoy para formar gobierno para presidirlo tiene razón la portavoz popular que ayer acusó a ciudadanos de incongruente como se puede apoyar al Gobierno y al mismo tiempo a tu presidente de lo que el acuse al señor Rivera Albert Rivera no lleva apoyando al Gobierno quince días sino desde el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis en que tomó posesión que es decir un año y cuatro meses el presidente hay ciudadanos parece que no había sido consciente hasta ahora de los problemas del Partido Popular de sus máximos dirigentes en el terreno de la financiación ilegal más desconcertante aún Albert Rivera mantiene que no permitirá la aprobación de los presupuestos generales del Estado si el Partido Popular no deja de apoyar a una senadora suya implicada en el caso Gürtel pero qué importancia puede tenerse a senadora al lado de lo que el señor Rivera pinza del señor Rajoy y el Congreso ha vuelto con bríos a las actividad al menos con bríos horarios porque pasaban las nueve cuando se rechazó anoche en la Cámara Baja la iniciativa de Esquerra Republicana que insta al Gobierno central a negociar bilateralmente con la Generalitat de Cataluña PP PSOE y Ciudadanos votaron en contra Unidos Podemos PNV votaron a favor El portavoz de Esquerra Joan Tardá hizo un discurso encendido en la tribuna llegando a comparar a los líderes independentistas con dandi pero en pasillos antes de entrar había vuelto a decir que lo prioritario en Cataluña es que haya un gobierno que gobierne

Voz 0947 10:23 nosotros siempre hemos dicho que eh Carles Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña de igual manera decimos que hoy eh Cataluña necesita un gobierno y un gobierno que gobierne puesto que el asedio que sufrimos por parte de la administraciones

Voz 1461 10:42 hoy Lula extraordinario

Voz 1727 10:45 tarda a estar aquí en Hoy por hoy a partir de las ocho las siete en Canarias sobre innovación política parece que la creatividad ya no es privativa sólo del independentismo también

Voz 7 10:54 el Gobierno y el PP se apuntan a Innova

Voz 1727 10:56 sobre la marcha el Partido Popular quiere que no se puede indultar a los condenados por una serie de delitos entre ellos los de rebelión

Voz 1461 11:04 sedición Isabel Villar buenos días buenos días y justo los delitos por los que están investigados los líderes independentistas computen Money Junquera a la cabeza los populares han registrado esta enmienda Un proyecto de ley impulsado por el PSOE que lleva atascado un año en el Congreso y que originalmente pedía prohibir el indulto a condenados por corrupción y malos tratos ahora el PP quiere ampliar esos casos además de a los delitos de rebelión y sedición a otros como los homicidios dolosos delitos de lesa humanidad en Francia el presidente Macron ha lanzado una advertencia dura los nacionalistas en su primera visita

Voz 1727 11:34 Córcega desde que el nacionalismo ganó allí las elecciones Macron ha dejado claro

Voz 8 11:41 ese tono el SOC

Voz 0946 11:45 no sé si leerlo transigir a Antequera

Voz 1727 11:47 en es quieren arrancar a los corsos del seno de Francia ha dicho quién sí asume que tiene que transigir es Angela Merkel Charles lo que dice que está dispuesta a firmar compromisos dolorosos para cerrar en cuanto antes el pacto de gobierno con los socialdemócratas los contratos de trabajo temporales y los seguros de salud separan a los dos partidos que siguen negociando todavía aunque formalmente el plazo acababa ayer cuando han pasado cuatro meses desde las elecciones generales elecciones que en Italia serán el cuatro de marzo después del atentado contra inmigrantes del fin de semana la campaña quedado marcada por el discurso xenófobo que ha desplegado toda la derecha corresponsal Joan Solés

Voz 0946 12:31 ya sucedió en plena atención de las elecciones generales de dos mil trece un italiano sacó una pistola y al no encontrar ningún político disparó indiscriminadamente agentes de la Policía en Roma ha vuelto a suceder en plena campaña electoral de las generales del próximo cuatro de marzo otro italiano abrió fuego contra inmigrantes en Macerata en la costa adriática inmediato se ha recrudecido la confrontación

Voz 1727 12:55 hola campaña electoral Moltó dice

Voz 0946 12:58 es una campaña electoral muy difícil confusa ha reconocido en vagón y no que regresaba política con el nuevo partido más Europa tire no son los pistoleros es garantizar la seguridad en Italia ha afirmado el ex primer ministro Matteo Renzi del Partido Democrático al que las encuestas auguran una derrota memorables ningún campamento de gitanos ningún inmigrante clandestino abra la Liga Norte gobiernan creado Matteo Salvini que en coalición con Forza Italia de Silvio Berlusconi

Voz 4 13:34 podría ganar las elecciones

Voz 0947 13:36 mutuamente e un perico lo inmanente Driss Up

Voz 0946 13:39 sólo altamente un peligro la inmigración según Berlusconi es una bomba de relojería añadido si no se consigue invertirlo

Voz 1 13:47 de cuando tanto una anémico

Voz 0946 13:51 cuando a los ochenta y un años empieza a perder la memoria es preocupante ha respondido Di Maio de viento cinco estrellas que se perfila como la principal formación de oposición hay personas de ochenta y un año sin embargo ha comentado que recuerdan perfectamente los despropósitos de su Gobierno la tensión entre candidatos es altísima el debate electoral brilla por su ausencia en estas condiciones ha dicho el presidente del Senado el ex magistrado Pietro Grasso candidato

Voz 9 14:19 vídeos iguales fomento de gravedad sismo e instó a exigirse fomentar el racismo y el fascismo siempre hay alguien dispuesto a del

Voz 1 14:30 para probarlo

Voz 1727 14:35 a las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 10 14:38 es el

Voz 4 14:41 de subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe ha presentado su nuevo concepto de Smart Train Eva un producto que se apoyan las nuevas tecnologías y la demanda de servicios innovadores más personalizados para un viaje puerta a puerta integrado con otros sistemas de transporte más versátil y cien por cien conectado a un hará la alta velocidad con la digitalización de todos los procesos desde un billete único hasta ventanas de conectividad a bordo incluso entre los propios viajeros diseñado especialmente para grupos pequeños Jo

Voz 1727 15:10 penes y Familias Eva empezará su andadura

Voz 4 15:12 era en dos mil diecinueve Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 11 15:23 que tenga sitio más pequeño dijo

Voz 13 15:26 on Luchino dormido me quito

Voz 14 15:39 en Siria la gente sigue corriendo con betún para que no tengan que hacerlo ellos el dieciocho de febrero corre por Siria información e inscripciones en corre sería punto RG y tíquets por punto es gracias ATI seguimos

Voz 15 15:52 tú que deportivos coche nuevo Marcello cochazo nuevo Honda Civic

Voz 16 15:57 bueno lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento sin expuesto

Voz 17 16:02 extras no extrañas nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto es su en tu concesionario más cercano

Voz 1 16:14 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 16:19 la SER adelanta está ahora dos noticias la primera el Senado ha citado a declarar al prior del Valle de los Caídos a Santiago Cantera para que explique por qué se niega a autorizar ocho exhumaciones de víctimas del franquismo que ya ha ordenado la justicia Adela Molina el desde el Valle de los Caídos ha recurrido la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número dos de San Lorenzo de El Escorial que autoriza ocho exhumaciones ya paralizado cualquier medida preliminar alegando que pueden provocar daños en la Basílica además de la justicia a la Abogacía del Estado Patrimonio Nacional avalaron la recuperación de los cadáveres de un cementerio que es público no de la Iglesia y que no tiene consideración del lugar sagrado Tontxu Rodríguez el senador socialista

Voz 18 16:58 nosotros lo que vamos a pedir que informe sobre la postura que adopta la comunidad benedictina con respecto a cumplimiento primero de la ley de memoria histórica sobre la las es que ya existen que la comisión de expertos sobre las exhumaciones de las que habla el propio consejo administración de Patrimonio Nacional ir los propios abogados del Estado por lo tanto que cumpla con la sentencia que el propio tribunal

Voz 1727 17:19 el prior ha sido citado el doce de marzo ante la Comisión de Justicia del Senado a la que también se ha llamado al abogado Eduardo Arranz que consiguió la sentencia judicial para las familias de las víctimas y al presidente de Patrimonio Nacional sus explicaciones servirán para elaborar un informe sobre las exhumaciones y los posibles daños al Valle de los K el segunda noticia la jueza que investiga la muerte de Ángel Nieto ha confirmado el archivo de la causa aunque la familia insiste en que la culpa fue de la conductora que chocó contra el quad de Nieto la magistrada pone el acento en que el piloto llevaba el casco mal abrochado Pedro Jiménez

Voz 1712 17:51 la juez David al que investiga el accidente de tráfico que acabó con la vida de Ángel Nieto ha rechazado el recurso de la familia del doce más una veces campeón del mundo de motociclismo confirma el archivo de la investigación Ana María Cardona considera que las pruebas que reclama la acusación

Voz 4 18:04 particular no son pertinentes útiles

Voz 1712 18:06 ni necesarias porque a lo largo de la investigación ha quedado acreditada la poca entidad de la negligencia de la conductora alemana que colisionó contra el quad de Nieto que insiste no portaba el casco abrochado todo sea tratado según el auto de una imprudencia de tipo leve que ha desembocado desgraciadamente por una serie de desafortunadas circunstancias en un resultado de muerte lo que no justifica la exigencia de responsabilidades porque concluye supondría vulnerar el principio de intervención mínima del derecho penal con esta decisión la juez remite nuevamente a la familia a la jurisdicción civil

Voz 4 18:42 soy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el para

Voz 19 18:51 esas cae bien Tita encargadas punto eso llama novecientos

Voz 20 18:55 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con las reparaciones sustitución de cualquier luna condiciones encaran las punto es

Voz 12 19:03 todo

Voz 1727 19:06 sí

Voz 4 19:08 sesión de control al Gobierno

Voz 21 19:11 buenos días hoy Antonio Santiago yo les pregunto yo al Gobierno cuando piensa dejar de dárselo los españoles por ejemplo cómo se podrían al claras de que suba el empleo cuando sube de esa forma tan improductiva por decirlo así cuando la gente en los contratos que no les permiten llegar a fin de mes

Voz 22 19:28 Mari Cruz Granada cuando la protección de la mujer un pacto de Estado que no sirve para nada porque está en un limbo objetos sufriendo la injusticia es nuestro hijo Bean de estar con el maltratador de haber sufrido lo que las otras sufríamos cuando salíamos huyendo

Voz 4 19:46 terminamos

Voz 23 19:49 haciendo importantísima sí importa todos los lo ha dicho al señor dificultades para cuando una ley dura contra el maltrato animal una ley de verdad

Voz 24 20:02 hoy por hoy

Voz 1 20:11 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:16 qué tal buenos días cero grados hasta ahora en la Gran Vía mañana gélida en Madrid los termómetros han caído en picado estamos en alerta amarilla por bajas temperaturas hasta siete grados bajo cero Se esperan en la sierra menos cuatro en en el resto como mucho

Voz 1727 20:29 hecho las máximas van a llegar a los cinco seis

Voz 1275 20:32 grados a mediodía en Madrid hay riesgo de aludes en la sierra

Voz 1 20:35 Matas las nevadas de estos días que provocado una simulaciones de nieve que está mes

Voz 1275 20:44 y después del temporal llegan las reacciones políticas la oposición PP Ciudadanos cargan contra el Ayuntamiento de Madrid contra los gestores de la EMT porno aumentar la frecuencia de los autobuses municipales durante la nevada del lunes al Gobierno de Carmena lo niega defiende que es la comunidad quién está vetando que haya más las frecuencias de paso y más autobuses escuchamos a Inmaculada Sanz PP Begoña Villacís Ciudadanos y la respuesta de Rita Maestre la portavoz de más

Voz 7 21:10 evidentemente cuando una ciudad está más atascada los autobuses también están más atascados y esos única responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid es algo que se nota que se nota en días como los de ayer

Voz 25 21:18 Cepal de transporte ha bajado un punto Aleida falló todo

Voz 1727 21:22 a ello Cercanías repetidamente que no deja de fallar

Voz 25 21:24 por tanto el estamos que donde la gente la alternativa

Voz 7 21:27 el encausar días partes tiene mayoría la Comunidad de Madrid que sistemáticamente deniega a cosas como el aumento de las frecuencias o incluso líneas nuevas que los vecinos de Madrid necesitan que el consorcio enero

Voz 1275 21:37 mientras el Gobierno regional rechazan la propuesta de Ciudadanos que tampoco ven factible Podemos y PSOE de permitir a los madrileños que reclame la devolución del billete de Cercanías ante los constantes retrasos y averías que sufren cada día los trenes Ignacio Aguado es el portavoz de la formación naranja la Asamblea Ángel Garrido concejal que el Consorcio Regional de Transportes exige un compromiso de puntualidad de forma que si hay retrasos superiores a quince minutos

Voz 1727 22:03 reintegre íntegramente el precio del billete de Cercanías

Voz 26 22:07 yo creo que más allá de de ideas brillantes última hora creo que lo que toca es trabajar entre administraciones e trabajar en beneficio de los madrileños y creo que el primer paso va a ser ese plan de choque de Cercanías de marzo que esperamos con la atención y que confiamos en que por parte el Ministerio te solucionadas incidencia que están registrando

Voz 1275 22:27 miércoles siete de febrero se está contando la SER Ignacio González fue quién encargó el informe por el que Gallardón núcleo duro están siendo investigados en el caso Lezo titulares con Israel Aranguez la SER ha tenido acceso al correo electrónico que confirma que fue el propio González quién encargó se documentó a su cuñada que trabajaba en Cuatrecasas se trata de un informe sobre la compra de Inassa por parte del canal que nunca vio la luz Podemos y Ciudadanos plantan a Cifuentes en la reunión del pacto por la regeneración democrática convocada para este mediodía la presidenta sólo va a contar con la presencia del portavoz del PSOE Ángel Gabilondo que ayer anunciaba que sólo escuchará sus propuestas la Comunidad de Madrid ha paralizado la venta de quesos elaborados con leche cruda de oveja tras detectarse un caso de meningitis por intoxicación el afectado es un hombre de treinta y nueve años que evoluciona de forma favorable deportes el Leganés pues de seguir haciendo historia lucha esta noche por su plaza en la final de la Copa del Rey desde las nueve y media los pepineros buscan seguir haciendo historia esta vez en casa del Sevilla

Voz 1 23:19 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:28 sepan que por las condiciones meteorológicas adversas sigue suspendido el servicio de Cercanías entre Puerto de Navacerrada y Cotos y circula con normalidad el servicio entre Cercedilla y el puerto de Navacerrada vamos a las carreteras dgt María Forner qué tal hasta ahora buenos días hola buenos días

Voz 27 23:43 ahora mismo ya encontramos retenciones en todos los grandes accesos a Madrid en la A uno en Alcobendas en la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares en la tres en Santa Eugenia la A cuatro en el cruce con la M treinta y pintó en la A5 en Campamento y Alcorcón ya las seis en Majadahonda y El Plantío la A42 tiene tráfico congestionado en Parla también encontramos retenciones en los tramos habituales de la M cuarenta precaución en la M seiscientos siete en Colmenar Viejo van a encontrar

Voz 1727 24:09 el tardes para acceder a Madrid ídem

Voz 27 24:11 precaución hoy también porque tenemos previsión de nevada en toda la Comunidad

Voz 1275 24:15 gracias María qué tal despierta el tráfico en la capital pantallas asuman su buenos días bonos dedos Laura tenemos que pedirle mucha precaución y atención a los conductores que circulen por el Paseo de la Castellana atentos si circulan en sentido salida tengan en cuenta que está cortado al tráfico el túnel de la Plaza de Castilla van a tener que realizar este recorrido en superficie en sentido

Voz 0946 24:36 puesto en sentido centro está abierta

Voz 1275 24:39 a colación un carril atentos porque el tráfico en el Paseo de la Castellana sobre todo en sentido salida se está viendo afectado por esta circunstancia y el tráfico empieza a ser muy lento también destacamos que continúa cortado al tráfico el túnel de Pío XII en ambos sentidos

Voz 4 24:54 ponerle tu perro el nombre de tu jefe te atreves o no te atreves PNV presenta su primer x dos Atrévete informa Team BMW madrid punto es BMW Madrid tu concesionario filial BMW en las tablas

Voz 1 25:10 llegan las Jornadas del Marisco A Taberna la gaditana el mejor pescado y marisco de la Bahía de Cádiz en un fabuloso menú degustación atún rojo de almadraba atinadas día si hasta seis platos por solo veintinueve con cincuenta euros por persona no te pierdas las cornadas del marisco

Voz 4 25:26 en taberna gaditana Fuente del Berro veintitrés Taberna la gaditana punto com

Voz 28 25:33 Río de Riu Hotels Resorts han llegado lleva un diez por ciento adicional reservando antes del nueve de febrero en Río

Voz 7 25:40 a Purito con disfruta de destinos Paradiso

Voz 28 25:42 sí Akon

Voz 29 25:44 Fotocasa presenta el efecto ya me veo a Prince soplón fíjate que es salón yo ya me veo con casada descarga tela

Voz 30 25:55 descubre morir no es lo que más duele el libro del que todo el mundo va a hablar en dos mil dieciocho una investigación apasionante con pocas pistas y demasiados enigmas para resolver un aparentemente Crimen perfecto morir no es lo que más duele thriller para los que creían haberlo leído editado por Espasa

Voz 25 26:18 por qué tocar los gastos de hipoteca y es probable que tenga las cláusulas suelo de Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuito y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tuvo oficina más cercana Arriaga Asociados a ambos

Voz 31 26:38 descubre la pasión de las heroínas barrocas en el Auditorio Nacional el domingo once de febrero arias operísticas francesas con Le Concert Astre Illa

Voz 1 26:47 Juan Magdalena con entradas de

Voz 31 26:49 quince cuarenta euros Entradas Inaem punto es

Voz 32 26:53 el Centro Nacional de Difusión Musical

Voz 1 26:56 caña

Voz 19 26:59 Jito de vinos y cavas más eh

Voz 1 27:04 este mes el llevamos gratis al cincuenta por ciento de su pedido

Voz 19 27:08 aquel

Voz 1 27:10 aproveche la mejor oferta del año llamando al novecientos dos doscientos doscientos cincuenta o entrando en basket punto com bodegas más el directo de la bodega casa

Voz 33 27:21 dónde vas con toda esa compra que sólo somos les invita a mis amigos a cenar hacemos una fiesta con su digiere eso musiquita sus gogós con mi madre que no se pierde una

Voz 34 27:30 las mejores ofertas para tus grandes momentazo se empiezan en ahorra más como la malla de cuatro kilos de patatas por solo pero con XXXVIII euros el kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 27:41 siete veintiocho extremadamente violento atacaba a sus víctimas siempre de noche siempre a la salida del metro de ni ayer conocíamos la detención de un joven de veintidós años con antecedentes acusado de agredir sexualmente a cinco chicas dos de ellas menores de edad Alfonso Ojea

Voz 0089 27:57 hace justo un año este depredador sexual comenzó a atacar y lo hizo en el barrio de Carabanchel y más concretamente en los alrededores de la estación de metro de OPA ni él ya en prisión desde las Navidades pasadas la investigación ha fijado varias características de su perfil criminal Marcos Moreno es portavoz de la policía

Voz 35 28:14 de Madrid la investigación comenzó hace un año la cual ha sido muy laboriosa muy complicada ya que esta persona ha sido difícil de identificar porque actuado por la espalda actuaba de noche siempre con ausencias de testigos

Voz 0089 28:26 en total cinco mujeres dos de ellas menores han sido sus víctimas tras las agresiones desde hace un año dos en menos de media hora justo cuando amanecía volvió a atacar en marzo en junio de dos mil diecisiete la Unidad de Familia atención a la mujer de la Policía Judicial ha desarrollado toda la investigación que culminaba con la detención de un ciudadano ecuatoriano de veintidós años con antecedentes pero no por delitos sexuales

Voz 1275 28:51 el Gobierno de Carmena pretende que los distritos de la capital lleguen a controlar el veinticinco por ciento del presupuesto municipal es el objetivo que esa fijado para esta legislatura avanzaba en la Ser en La Ventana de Madrid el concejal de Urbanismo Sostenible Nacho Murgui

Voz 36 29:04 nosotros sí que nos hemos puesto como meta como horizonte el que los y las juntas de distrito lleguen a decidir sobre el veinticinco por ciento de del presupuesto no parece una meta razonable no sólo porque hayan su momento se estableció como como horizonte pues en los primeros ayuntamientos democráticos sino porque había otras ciudades del mundo importantísimas como Berlín no hace nada menos que que ya están trabajando con esa realidad y por supuesto en los sirven

Voz 1275 29:30 una cosa más el PP ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Madrid que desaloje la ingobernable el centro social de la calle Gobernador un inmueble que Ana Botella cedió a la Fundación ambas aunque a Madrid revertido esa cesión que suma ya ocho meses ocupado los okupas defienden las actividades que desarrollan y que van desde el teatro pasando por el yoga o el inglés lo dicho cero grados ahora mismo en la Gran Vía mañana muy fría en Madrid estamos en alerta amarilla

Voz 37 29:59 sí

Voz 1727 30:00 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:14 con media España bajo cero comienza el miércoles siete de febrero ahora mismo hay menos cinco grados en varios puntos de la provincia de Guadalajara menos cuatro en Soria yp poco más de cero grados tendremos en Madrid cuando Rajoy responda hoy a la oposición sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres sobre la crisis catalana sobre corrupción rinde tan pocas cuentas este Gobierno que los periodistas acogemos con alborozo que esta minúscula ración parlamentaria de cara a cara con la oposición día gélido por tanto parlamentario judicial el que se avecina también en Galicia donde los funcionarios de la justicia comienzan hoy una huelga indefinida tras el fracaso de las negociaciones con la Xunta para mejorar sus condiciones laborales la huelga puede afectar a unos quinientos juicios cada día Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 31:03 esa es la previsión que hacen los sindicatos los siete que tienen representación en el sector huelga indefinida que amenaza con paralizar los juzgados gallegos las negociaciones están rotas y el paros ya inevitable Xunta sindicatos han sido incapaces de llegar a un acuerdo Pablo Beiras es el portavoz de los trabajadores

Voz 38 31:20 el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo por Mi consiguieron hacen da son tan responsables porque en estos momentos la negociación esta colocación o consigue de Facenda ondas

Voz 1727 31:33 la Xunta pulpo

Voz 0846 31:36 datos de haber llegado a esta situación el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rechazado la suspensión cautelar de los servicios mínimos que según los sindicatos conculcan el derecho a huelga

Voz 1727 31:47 los cinco grandes partidos vascos retoman hoy las conversaciones en el Parlamento para una reforma del Estatuto de Gernika el PNV no lo ha confirmado todavía pero se da por hecho que va a proponer incluir en ese Estatuto una referencia explícita al derecho a decidir ser Vitoria Isabel Cobo ponencia de autogobierno en el palco

Voz 39 32:04 viento vasco con la mirada puesta en el PNV que por fin despejará las dudas y expondrá su propuesta de nuevo estatus para Euskadi que incorpora el derecho a decidir a través de una consulta con encaje legal faltan conocer los detalles del texto pero se ha cuidado al detalle para no cerrarse ninguna puerta está básicamente el escollo ahí el escollo negociador en el derecho a decidir aunque todo el respeto qué político participante en la ponencia se modera EH Bildu también que incluso ha desterrado de su propuesta la vía unilateral no en vano el traumático proceso catalán soplan las Lucas de los partidos nacionalistas vascos en todo caso el derecho a decidir principal escollo de la negociación no con Bildu pero sí con Podemos y con el Partido Socialista es el determinante del Partido Popular mientras pide que el Estatuto se quede como está no quieren ni pensar en más aventura soberanista

Voz 1727 32:50 que hoy declara ante el juez el mecánico de Reus imputado por un presunto delito de incitación al odio porque se negó a reparar el coche particular de un policía nacional el mecánico dijo que se negaba a reparar la avería por principios a raíz de las cargas policiales del uno de octubre ser Tarragona Jordi Cartaya

Voz 39 33:07 los hechos ocurrieron hace una semana cuando un agente de la policía española llamó para que le arreglara el coche y él se negó por principios después de los hechos del uno de octubre asegura el mecánico Jordi Pereyo que tiene todo el derecho a elegir el trabajo que quiere hacer de hecho así lo explicaba el presidente del Colectivo de Abogados uno de octubre de Reus Salvadó maestra en declaraciones a la Cadena Ser está penurio Moore los diques que Moura interpuesto Se está haciendo una interpretación por parte de los querellantes sobra la incitación al odio cuando ni mucho menos está pensado para casos como éste en el que cualquier persona es libre de prestar sus servicios sin que quepa ningún tipo de discriminación el abogado de Perelló recogió ayer el atestado de los Mossos para preparar la declaración de esta mañana

Voz 1727 33:47 el Partido Popular de Córdoba se ha echado a la calle para recoger firmas contra el cambio de nombre del callejero franquista de la ciudad Cruz Conde Conde de Vallellano José María Pemán podrían ser eliminadas en aplicación de la ley en vigor de memoria histórica de los populares vuelven a tropezar en la misma piedra dicen que eso reabre las heridas de la guerra Radio Córdoba María

Voz 1473 34:08 Eugenia Vílchez si el PP llega a calificar de sin sentido y sin razón el cambio de nombre de calles porque dicen que no hay ninguna necesidad de hacerlo porque hay una mayoría social que se opone y por qué no se ha abierto una consulta ciudadana para preguntarle los vecinos que piensan de hecho su viceportavoz en el Ayuntamiento de Córdoba Salvador Fuentes cree que no están incumpliendo con ello la ley de Memoria yo cumplo

Voz 1 34:27 Ira Dei controversia por la abre un debate sobre los punto de acuerdo con que quiero que pregunta

Voz 1473 34:33 que la campaña del PP que ha recibido las críticas del Ayuntamiento de la Junta que argumentan que no se puede mantener en el callejero nombres de personas que tuvieron un papel activo en el alzamiento de la represión durante la guerra civil de la posguerra

Voz 1727 34:44 la Fiscalía pide que se ponga en libertad a los tres ex jugadores de la Arandina acusados de abusar de una menor de quince años la Fiscalía cree que ya no hay riesgo de que destruyan pruebas aunque pide medidas cautelares para evitar una hipotética fuga Radio Castilla de Burgos Francho Pedrosa

Voz 40 35:00 el riesgo de ocultación alteración no destrucción de pruebas relevantes era uno de los fundamentos de la prisión provisional pero esas pruebas ya constan como practicadas la Fiscalía considera ahora que la protección de la víctima quedará salvaguardado con la prohibición de acercamiento y comunicación de los jóvenes hacia la menor y el riesgo de fuga se evitará obligando a los investigados a comparecer los días quince de cada mes ante la autoridad recordándoles el pasaporte sin embargo la autoría de la acusación particular considera necesario que vuelvan a declarar los tres jóvenes se opone a la excarcelación llevan en prisión desde el pasado trece de diciembre

Voz 1727 35:35 y a la Fiscalía va a llevar Compromís al antiguo jefe de Neuro Radiología del Hospital de Alicante lo acusan de auto derivarse pacientes a una clínica privada ganar de esta manera más de siete millones de euros Radio Alicante Elena Escudero

Voz 7 35:50 este médico además no tenía autorización para compatibilizar lo público y lo privado según denuncia Compromís el coste de las intervenciones lo habría facturado durante años la empresa de su hija en total más de mil doscientas intervenciones por valor de siete con dos millones de euros que abonó la sanidad pública valenciana dentro del plan de choque para reducir las listas de espera que ideó el Partido Popular Marián Campello es diputada autonómica el encontrar la manera de auto derivarse pacientes de la pública a la privada de operar los injustificadamente las veces que hiciera falta y que además su hija cobrara por esas operaciones y por eso van a llevar el caso a Fiscalía para que determine si hay delito

Voz 1727 36:30 el alcalde de Zaragoza salido explicar el folleto municipal con información sobre el tratamiento que el consumo de drogas dice el alcalde que es un documento que previene riesgos y que está pensado para profesionales Radio Zaragoza David Marqueta

Voz 39 36:45 coordinador de la asociación que edita el folleto consumo conciencia Javier Sánchez explica que se han visto en medio de una polémica política

Voz 38 36:51 esta polémica tiene mucho más que ver cómo utilizarlos a nosotros como asociación como arma arrojadiza con fines políticos para atacar al gobierno municipal que por algo que propiamente en el tema que nos ocupa

Voz 39 37:01 alcalde de Zaragoza Pedro Santisteban salió al paso de las críticas del PP con este argumento

Voz 41 37:05 sólo nuevas formas de enfrentar un problema que es la reducción de riesgos que es la que se contienen un folleto que va destinado a personas adultas en un folleto que han participado profesionales de la salud comunitaria desde el

Voz 39 37:16 el PP insistieron ayer en que el polémico folleto se ha repartido en asociaciones de vecinos y en casas de juego

Voz 1727 37:21 una familia del Raval de Barcelona ha llevado a los tribunales a la empresa de su ocupa una empresa de seguridad o por lo menos así se hacen llamar que se dedica a echar violenta ahí extrajudicialmente a personas que han ocupado una vivienda pero es que además esta familia del Raval denuncia que ellos no habían ocupado ningún piso que tenían contrato en vigor pagaban quinientos euros al mes de alquiler Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 37:46 aseguran que pese a tener contrato y pagar primero les acosaron que representantes de esta empresa les llegaron a visitar unas doce veces después les cortaron la luz volvieron al piso para intimidar

Voz 1 37:55 jugando puerta estaba

Voz 42 37:57 embarazada de tres meses o algo por ahí redujo tanto abierto mi mujer Porta había caído sobre los recaído suelo esto al mismo tiempo perdió el nueve

Voz 0706 38:09 la familia está recibiendo el asesoramiento de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona que denuncia que se encuentran con casos de abuso por parte de de su ocupa constantemente

Voz 4 38:21 sería increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras su chalé con piscina no sería increíble que sólo fuera para cambiar un enchufe o una ventana

Voz 1 38:30 imposible fuese por lo hemos hecho posible en cada vez que lleves tu vehículo al taller te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste para que continúe con tu vida sin preocupaciones bienvenido a un nuevo estándar de servicio por la increíble sensación de que preocuparse

Voz 25 38:47 no teníamos por qué tocar los gastos de hipotecas y es probable que tenga las cláusulas suelo de Pérez a reclamar te parece un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encargar de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagan ambos

Voz 1 39:05 es fácil lección número dos

Voz 43 39:08 sí es de Texas asúmelo que no te engañen más de la mitad de las

Voz 1 39:14 personas que dicen que no quieren nada en realidad

Voz 43 39:16 están esperando algo hazme caso tu pareja es de esas así que hablo este San Valentín lanza T El Corte Inglés miles de ideas para acertar

Voz 11 39:28 hola Veiga y me encanta disfrutar

Voz 7 39:30 de la vida sin perder de vista ningún detalle por eso elijo las lentes progresivas varía porque la vida es para verla

Voz 1 39:38 todas las instancias disfruta el doble con Mari Luz solución

Voz 25 39:43 ahora tu segundo par de progresivas incluido consulta las condiciones en Baruch excusas

Voz 1 39:47 esto es hoy por hoy con Pepa Bueno son las ocho menos veinte ya a las siete menos veinte

Voz 1727 39:53 Canarias el Leganés se enfrenta esta noche a un nuevo el reto en la Copa del Rey tras eliminar a Villarreal y Real Madrid ahora toca el Sevilla el dueño del club Felipe Moreno confía en llegar a la final

Voz 44 40:04 hemos venido preparados para darme una fiesta a ver si confiamos Joaquín aquí nuestro de agosto nadie mañana antes de las tres años dijo las cinco el otro y luego Payá y hay que entrenar mañana en dos días más tarde tenemos el partido el sábado

Voz 1 40:17 que inicie el deporte que hoy por hoy valen

Voz 1727 40:24 bueno bueno a ver quién se queda de fiesta al final Sampe por ahora empate a uno en la ida

Voz 1712 40:29 eso coloca como favorito al Sevilla y no se lo ponen nada fácil al Leganés aunque tampoco lo era ante el Real Madrid perderá en Butarque en la ida hice consiguió pero enfrente estarán los de Montella que salvo el sonoro tropiezo tropiezo en Eibar el pasado fin de semana están en alza las novedades deportivas del sevillanos las trae ante Ortega Santi buenos días

Voz 45 40:44 hola qué tal buenos días lleno espectacular en el Sánchez Pizjuán para el partido de esta noche de las semifinales de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Leganés no podrá contar Montelfo con Nolito Nickon queda era parte de que Ganso no cuenta para el técnico italiano el corcho así que también lesionado va a repetir el mismo equipo que viene jugando las últimas semanas a excepción de Eibar que supuso una goleada para el Sevilla y confirmó el técnico italiano que sea el portero Sergio Rico

Voz 1712 41:06 has de Leganés Óscar Egido Óscar buenos días

Voz 46 41:08 muy buenas en el ghanés que llegó anoche a Sevilla sobre las doce viajó en el AVE de la nueve veinticinco y lo hizo con las bajas de si manos que sin embargo Dos Santos por lesión y además no viajaron Serantes yacía ni Mantovani el capitán que fue padre en el tercer hijo hice ha quedado en Leganés el equipo que juega esta noche a las nueve y media sin ninguna obligación con toda la ilusión decía Asier Garitano que el premio gordo repasa el final que el premio gordo sería

Voz 1712 41:31 venga arbitrará el colegiado catalán Estrada Fernández desde las nueve y media con Carrusel Deportivo desde las nueve y sabremos quién es el primer finalista de la Copa del Rey esta temporada más cosas en el larguero estuvo Clarence Seedorf nuevo técnico del Depor y expresó sus ideas

Voz 47 41:43 como me dijo yo no he venido aquí para revolucionar las cosas que aquí para ayudar a ajustar entidad ir solo veinticuatro horas toses acá no

Voz 1712 41:54 de cara a la Champions vuelve la próxima semana ayer se confirmaba la sanción de la UEFA Carvajal por forzar la amarilla que le llevase limpio a los octavos en cuanto a la que disputará el Barça ante el Chelsea por el larguero pasaba Javi Gracia técnico del Watford en la última jornada de la Premier goleó cuatro uno a los de Conté piensa que no afectará porque pueden cambiar circunstancias

Voz 48 42:11 bueno que ayer no está en su mejor momento es evidente por los resultados que está consiguiendo pero también pues vemos que cuando tengan enfrentamientos de Champions pues posiblemente tenga alguna variación en esa alineación no

Voz 1712 42:23 se disputan hoy además dos partidos de TIC desde las cuatro de la tarde del génica Atlético Madrid desde las cinco Krasnodar Real Madrid en fútbol sala la selección española ya está en semifinales del Campeonato de Europa de Eslovenia después de vencer ayer en los cuartos ahora de Ucrania uno cero con gol de Pola a la semifinal del campeonato Baser ante la selección de Kazajistán mañana y en la otra semifinal está Portugal después de arrasar ayer a Azerbayán ocho uno con un gran Ricardinho que ya es máximo goleador del campeonato y los portugueses se medirán también mañana a la selección de Rusia en baloncesto tenemos desde las nueve la sexta y última jornada del Top dieciséis de la Eurocup Gran Canaria Darussafaka también desde las ocho y media UCAM Murcia Tena en la jornada trece de la Champions FIBA de la que ayer caía estudiantes en Venecia noventa y dos noventa y uno y Tenerife vencía el Clay pueda sesenta y siete ochenta y tres en la NBA victoria de Toronto ciento once veintiuno uno sobre Boston ocho puntos de Ibaka hay sorpresa la de Oklahoma con su victoria en pista de los campeones los Warriors ciento cinco ciento veinticinco nueve puntos de Abrines derrota de Memphis en Atlanta ciento ocho ochenta y dos con otros ocho puntos de Marc Gasol derrota de Cleveland Orlando ciento

Voz 1275 43:18 seis noventa y ocho hoy de Nueva York con Milwaukee

Voz 1712 43:20 sesenta y nueve ciento tres palabras de Kobe Bryan ante una posible retirada de la camiseta de Pau Gasol con los Lakers

Voz 49 43:27 no hay debate alguno cuando se retire tendrá su número en lo alto del pabellón la realidad es que no habríamos ganado esos dos títulos sin él nosotros lo sabemos todos lo sabemos estoy deseando que llegue el día en el que recibo su homenaje de su discurso desde el centro del pabellón camiseta en lo alto del Staples Center mientras recibe una ovación del público que tanto le ha apoyado durante todos estos años

Voz 50 43:46 es que lo vio sino que el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen

Voz 4 43:51 bueno por seis euros al día y te lo han sin pagar entrar

Voz 50 43:54 al asegura todo Rigby todo lo mantenimientos incluidos

Voz 51 43:56 estoy presentemos el pueblo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entradas sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día frente a una consulta

Voz 4 44:07 lecciones enfaden punto es

Voz 1 44:11 recibo

Voz 4 44:14 ciborg dividido entre doce es menor recibo

Voz 52 44:17 con Lady V A Plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informa ten BBVA BBVA

Voz 1727 44:29 creando oportunidades

Voz 15 44:31 timos coche nuevo Porsche no cochazo nuevo Honda Civic

Voz 16 44:35 con lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento

Voz 1 44:39 que las puesto extras no

Voz 17 44:41 nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 53 44:51 porque yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre los ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla ir al mismo tiempo

Voz 54 44:57 lo que hago es poner la radio sobre todo para saber

Voz 1 45:00 el tiempo que hace ero al noticias que hay

Voz 54 45:03 dime afectar algo en el día

Voz 1 45:05 que me toca el valor de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis que usted agenda de servicios útiles

Voz 55 45:25 eh

Voz 0127 45:30 buenos días se alguna vez nos roban el móvil además de ir a una comisaría para poner una denuncia es importante que contactamos con nuestra compañía telefónica para bloquearlo y que nadie pueda acceder a lo que teníamos guardado pero para que nos lo puedan bloquear debemos saber el código email del teléfono ese código su número de quince cifras que suele venir en la caja del móvil si ya no la guardamos también podemos ver cuáles marcando asterisco almohadilla cero seis almohadilla la Policía Nacional recomienda que lo apuntamos por si un día no hace falta porque gracias a ese número nuestro operador podrá detectar dónde está el teléfono bloquearlo

Voz 1 46:04 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 1100 46:10 padre te cambia la vida sobretodo en esa dulce época en la que dejas de ser su papa para ser el padre pesado que no se entera de que Ballack

Voz 1 46:20 te has preguntado si ser padre compensa com ya está a la venta el cupón del extra Día del padre de la ONCE el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros compensa mozo

Voz 56 46:37 el ojo izquierdo que Joy Prodi

Voz 1727 46:41 José María Izquierdo sigue analizando el CIS y hoy titula de dúos y triángulos

Voz 1 46:46 buenos días Pepa aún queda alguna la del sondeo examinar