Hoy por Hoy (07/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días la estabilidad es sin duda un valor en política los gobiernos estables los países previo civiles generan confianza en los ciudadanos en los inversores que mueven la economía en las instituciones supranacionales que hoy gobiernan el mundo por regiones pero que es la estabilidad en aras de la estabilidad ciudadanos hizo presidente Rajoy el PSOE se abstuvo en aquella votación con las consecuencias internas que tuvo para el Partido Socialista aquella decisión en aras de la estabilidad España vive una parálisis que nos hace despertar en el día de la marmota como en la famosa película como si al sonar las señales horarias de las ocho en la SER

Voz 1 01:03 el tiempo en realidad

Voz 1727 01:05 qué hubiera detenido hoy vuelven las sesiones de control al Gobierno en el Congreso y hoy vuelven a preguntar al presidente del Gobierno por la corrupción con nueve años después del estallido de la Gürtel casi una década después los tribunales hacen su trabajo a su ritmo pero la política que podía haber enterrado este asunto hace mucho mucho tiempo sigue atascada ahí porque muchos de los protagonistas de aquella época se resisten a admitir su responsabilidad política directa por elevación por acción por omisión por haber mirado para otro lado o por no haberse enterado sólo así se explica que esto

Voz 2 01:42 aquí era el Secretario General señor Mariano Rajoy quién aprobaba pienso que si piensa usted que sí

Voz 0947 01:48 cuál era el papel del secretario general del Partido Popular

Voz 2 01:50 en la aprobación de los gastos de campaña gastos ordinarios del Partido Popular

Voz 3 01:54 bueno yo creo que lo que no es que hace el tiempo pero ha quedado muy claro como no somos lavan las campañas electorales de abogados me aconseja que no puede presos

Voz 1727 02:04 comparezca en el Congreso desde la cárcel y que haga gravísimas acusaciones nada menos que al presidente del Gobierno y que nuestra rutina lo incorpore ya como parte del paisaje Un paisaje congelado como el tiempo que opina ciudadanos y así en la corrupción como en Cataluña cierto que el delirio independentista que propone ahora crear un Consejo de la república catalana en Bruselas para tutelar al Gobierno real en Cataluña impide ahora mismo cualquier avance político pero cierto también que al bloqueo depende en pista por sus propias contradicciones no puede responderse con la parálisis política en España deteriorando de paso todas las instituciones tras las que el Gobierno central de esconde su propia responsabilidad como representante del Poder Ejecutivo español repito que es la estabilidad

Voz 4 02:54 oye bueno

Voz 1727 03:09 es miércoles siete de febrero y ante el atasco político la presidenta del Congreso pide a los partidos que deshagan el tapón legislativo tapón que componen básicamente PP y Ciudadanos Aimar

Voz 0027 03:19 Ana Pastor insiste en que el acuerdo tiene que ser político porque con el reglamento de la Cámara PP y Ciudadanos pueden seguir presentando enmiendas una y otra vez a las propuestas de la oposición bloqueando las a pesar de que haya mayoría pero

Voz 1727 03:31 y la Ser avanza hoy que Ignacio González el ex presidente de la Comunidad de Madrid le encargó a su cuñada el informe contra Gallardón por la compra

Voz 0027 03:39 esa es el informe en el que se basa toda la investigación a Gallardón su antiguo equipo en la Comunidad de Madrid González se encargó a su cuñada que trabaja en el despacho de abogados Cuatrecasas le pidió que tratar el asunto con la máxima confidencialidad y además le pidió que se cobrara a través de diferentes empresas

Voz 1727 03:54 es de los Mossos d'Esquadra activa ahora mismo contra la banda motera Los Ángeles del Infierno Frederic Vincent adelante

Voz 0706 04:01 sí hay como mínimo según fuentes policiales diez centradas diez registros y una quincena de personas detenidas se les acusa a estos presuntos miembros de Ángeles del infierno de la banda motera de tráfico de drogas y también de asesinato en concreto de la paliza a un hombre que murió tres meses después tres meses después murió en el hospital

Voz 1727 04:18 la policía mantiene a esta hora un enorme despliegue también en la línea y en el resto

Voz 0027 04:22 el Campo de Gibraltar después de que veinte encapuchados liberaron ayer a un narcotraficante que estaba detenido y custodiado por la Policía en un hospital público hirieron a los dos agentes ese llevaron al detenido por la fuerza causando el pánico en el hospital

Voz 1727 04:33 el PSOE va a pedir hoy la comparecencia urgente del ministro del Interior por este caso

Voz 5 04:37 te ha bajado la guardia hay que aumentar con carácter inmediato los recursos humanos

Voz 6 04:42 ni materiales para evitar situaciones como esta

Voz 0027 04:45 que el Ministerio del Interior había retirado hace unas semanas el refuerzo policial que envió en su día la línea para luchar contra el tráfico de drogas

Voz 1727 04:51 hoy declara en la Audiencia Nacional el narco gallego Sito Miñanco la juez asegura que el clan tenía chivatos dentro de la policía

Voz 0027 04:58 les avisaban de los horarios de paternidad del helicóptero de aduanas o de qué resortes Nivariense una de sus planeadoras fuera descubierta transportando droga por la Vic por la ría de Vilagarcía en Pontevedra que es el punto de entrada y salida de la mercancía de de esta organización

Voz 1727 05:11 se lo hemos adelantó hace unos minutos el Senado llama comparecer al prior del Valle de los Caídos

Voz 0027 05:16 por impedir ocho exhumaciones autorizadas por la justicia y avaladas por la Abogacía del Estado y Patrimonio Nacional

Voz 1727 05:28 la multinacional Pepsi Co ha anunciado esta noche que da marcha atrás no venderá gritos solo

Voz 0027 05:34 para mujeres su máxima ejecutiva de Pepsico había anunciado que pretendían comercializar unos delitos específicos menos Prim Gossos y menos ruidosos a Blake según ella las mujeres no les gusta hacer mucho ruido al masticar en público y además planteaban gritos femeninos fueran en paquetes más pequeños para que las mujeres pudieran meterlos en el bolso buenas semejante idea machista tuvo respuesta en Twitter

Voz 7 05:58 cientos de mujeres colgaron vídeos comiendo Dorita ruidosamente y la compañía anunciaba ya esta noche que no venderá

Voz 1727 06:08 en las temperaturas siguen bajando hoy en casi toda España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:12 buenos días de hecho hoy en la primera noche de heladas prácticamente generalizadas en todo el interior pero incluso en algunos puntos costeros las próximas noches van a ser más frías ahora en la misma ciudad de Madrid en algunos barrios nos acercamos a los dos grados bajo cero en la ciudad de Barcelona de media cuatro grados que Fraser la ciudad de Barcelona también es frío como decíamos va a hacer mucho sol en casi todo el P seis algo de viento esto hará que la sensación de frío nos acompaña durante toda la jornada de hecho las máximas se moverán entre los cinco y los diez grados la nieve ha ido perdiendo protagonismo pero no del todo está nevando hora en cotas prácticamente de cero a cien metros en distintos puntos del Cantábrico lo seguirá haciendo las próximas horas nevada que alcanza también el norte de La Rioja o la provincia de Burgos y a partir de esta noche también la nieve llegará al Mediterráneo especialmente Cataluña donde la cota de nieve estará en algunos momentos alrededor de los doscientos metros de altura

Voz 1727 07:04 esta noche tendremos ya el primer finalista de la Copa del Rey Manu Manu Carreño buenos días

Voz 0027 07:09 buenos días Pepa comienzan los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de los cuatro equipos el Barça es el que manda en esta competición tiene veintinueve títulos sus últimos tres de manera consecutiva siete ha logrado el Valencia cinco el Sevilla ninguno Leganés que ya ha hecho historia y que pase lo que pase esta noche hay que ponerle en un pedestal al entrenador a los jugadores y a la directiva anoche Nos decían el larguero Felipe Moreno el máximo accionista del club madrileño de esta localidad del sur de Madrid que está convencido de que el Leganés jugará la primera final de la Copa de su historia esto demuestra que en el fútbol las matemáticas dicen que no siempre dos y dos suman cuatro quién le iba a decir a este Leganés que dirige Asier Garitano de manera magistral desde el banquillo que le podría mirar de tú a tú a los ojos al Villarreal al que dejó en la cuneta hace dos eliminatorias o al mismísimo Real Madrid al que tumbó de una bofetada parecida a aquel Alcorconazo que en su día vivió Pellegrini cuando era técnico también de los blancos Zidane quedó noqueado y el Real Madrid tumbado en la lona mientras el Leganés Se ha metido en las semifinales pero el sueño no está completo dicen que el monstruo de Leganés quiere acabar con el Sevilla para jugar la primera final de su historia hasta luego Pepa

Voz 1727 08:21 adiós Manu

Voz 8 08:24 hoy por hoy con Pepa Bueno un y un recibo dividido entre doce es menor recibo

Voz 9 08:33 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa

Voz 8 08:43 en BVA da idea creando oportunidades

Voz 10 08:59 y cada año ha vendido dos

Voz 7 09:02 tengo incluida alcalde

Voz 11 09:08 sí

Voz 4 09:14 hoy por hoy en Cadena Ser punto com free en las redes sociales spain arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 12 09:25 escucha premia la Cadena Ser

Voz 13 09:30 iniciado el boca loca locas Google en todos un adelanto estábamos inmerso en las redes sociales como Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes tenemos Twitter locas locas locas nube esto

Voz 1727 09:49 el ascenso de las nuevas tecnologías

Voz 13 09:51 no nos ha pillado de perfil

Voz 4 09:54 el dormimos somos clásicos

Voz 0027 10:00 mod

Voz 12 10:02 está programado Pétain

Voz 14 10:04 el mundo cambia son las dos de la tarde la una en Canarias que espero que el Partido Popular cumplan han convocado para el Govern convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación la aparecen goteras por otra parte

Voz 1727 10:18 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable y no queremos que te pierdas

Voz 15 10:26 en los demore nuevo sondeo vuelve a dar la victoria al partido se debe decir aguantar a seguir en la carrera electoral explotar un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 16 10:37 queremos hechos y queremos acción

Voz 7 10:40 porque es un auténtico acto de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 17 10:46 hora catorce con José Antonio Marcos sigue

Voz 0027 10:49 Nos también en Hora catorce punto es

Voz 17 10:52 cadena SER en Cadena Ser punto

Voz 0027 10:54 tocó tienes mucha radio por escuchar para los apasionados por el bel canto

Voz 7 11:00 es una ópera han viciosa religiosa críptica mágica insiste

Voz 0027 11:06 verá Cadena Ser punto com la radio que tu programa

Voz 11 11:13 sí

Voz 18 11:18 lección número uno clan Z P sí que te lances que

Voz 4 11:23 motivos necesitas te gusta

Voz 18 11:25 estas ya es toda la vida juntos o acabáis de empezar qué más da no tienes nada que perder este San Valentín lanzó T El Corte Inglés miles de ideas para acertar

Voz 19 11:39 fíjese bien en esta imagen que ve usted aquí una mariposa con control de crucero Yuma el de enorme

Voz 20 11:45 esta es la ocasión perfecta para conseguir lo que deseas Tuset seminuevos con mil euros de ahorro dos años de garantía adicional y dos años de mantenimiento gratis hay vehículos de ocasión da suelta hizo oferta fue en Faina hasta fin de mes consulta condiciones en tu concesionario Seat esbelta auto venta esbelta auto punto es

Voz 21 12:02 qué tal muy buenos días cómo tienes talento para reconocer una buena oferta Jazztel sabe que se te va a escapar un sonoro que buena con esta escucha ahora tienes once gigas en el móvil por Soro diez euros al mes al contratar la fibra de Jazztel

Voz 22 12:16 once gigas por diez euros si son más gigas que euros ya además de llevas atento es un smartphone y una tablet gratis vamos en estos un gol clarísimo llama ya al quince diez repito Llama gratis al que Internet o entra en Jazztel punto com

Voz 4 12:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 12:39 las ocho y trece las siete y tres en Canarias la última vez que Rajoy se sometió a una sesión de control al Gobierno en el Congreso faltaban todavía semanas para que empezara el explosivo juicio de la Gürtel en Valencia y Cataluña estaba todavía en campaña electoral era trece de diciembre las encuestas ya pintaban bastos para el PP aunque casi todas contemplaban también la opción de que el independentismo perdiera su mayoría absoluta en el Parlament casi dos meses después Rajoy se enfrenta en menos de una hora a la dura realidad en forma de preguntas de la oposición Sonia Sánchez buenos días

Voz 1275 13:10 sí buenos días pasaron las vacaciones parlamentarias pero las cuestiones incómodas siguen ahí Pablo Iglesias preguntará hoy al presidente sí le ha sorprendido esta afirmación del que fuera secretario general del PP valenciano Ricardo Costa la portavoz del PSOE Margarita Robles recordará el presidente lo que respondió cuando le preguntaron si está a favor de sancionar a las empresas que no paguen igual a hombres y a mujeres por hacer el mismo trabajo no nos metamos en eso eh declaraciones de las que el presidente tuvo que retractarse por si fueran pocos temas incómodos Albert Rivera preguntará hoy a Rajoy si como sugiere el juez el referéndum ilegal pudo ser financiado con el dinero que el Estado aporta a Cataluña a través del fondo de liquidez autonómico

Voz 1552 13:49 esto sólo puede pasar a monitorear Rajoy Chase increíble que este país no le perdoné ni una a la clase media que sea capaz de mirar a otro lado ante el dinero él fundó liquidez de otro

Voz 1275 13:59 corrupción brecha salarial Cataluña preguntas que esperan al presidente en el

Voz 1727 14:02 hemiciclo fuera en el pasillo le esperan otras mucho

Voz 1275 14:05 desde los periodistas aunque ya sabes Pepa que las nuestras no está obligado a contestar

Voz 1727 14:09 en Grecia Sonia así IS no contestar a los asuntos incómodos políticamente ha llevado a la política española de espectáculo que ayer se vivió en el mismo congreso y que le contamos aquí en Hoy por hoy en directo un Francisco Correa jefe de la Gürtel respondiendo altanero a los diputados desde la cárcel al final volvió a confirmar punto por punto la financiación ilegal en el PP no sólo la reconoció llegó a decir que está clarísima y que Rajoy autorizaba los gastos de las campañas Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 14:37 días clarísimo que el PP se financió con dinero negro dijo Correa Pepa tanto en Valencia como bombea han confesado los empresarios la trama Ricardo Costa como en el ámbito nacional al reiterar como cobro en B del PP durante años gracias a la trama del tres por ciento a cambio de obra pública en varios ministerios a preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó Correa manifestó que probablemente

Voz 0947 14:57 entre los encausados del PP a cuenta de la

Voz 1552 15:00 Vettel no están todos los que son

Voz 0947 15:02 están todos los que son se

Voz 3 15:08 puede ser parecer no sé yo creo que estos tendrá que está al final quién investiga es

Voz 0947 15:15 el Ministerio Público

Voz 3 15:18 es el que decida quién quién investigue y quién quién recibe la imputación no lo sé

Voz 1552 15:24 después mencionó Rajoy fue cuando José María Guijarro de En Comú Podem preguntó si la trama del PP nacional funcionaba como en Valencia donde el Secretario General les decía que parte iban a cobrar en negro y que parte Elena Correa contestó que no le iba respondería continuación el diputado preguntó si Rajoy en la etapa en que fue secretario general aprobado a los gasto

Voz 0947 15:44 la campaña consta que era el partido

Voz 2 15:46 yo era el Secretario General señor Mariano Rajoy quién aprobaba pienso que sí

Voz 1552 15:52 siempre dio la sensación Pepa que Correa se guardaba algo más para Francisco Correa su caso

Voz 1071 15:57 debería llamarse caso Pepe en lugar de Gürtel

Voz 1552 15:59 la portavoz del PP Beatriz Escudero no formuló una sola pregunta Correa amparándose en su presa

Voz 0027 16:05 función de que hoy se reanuda el juicio del aborto

Voz 1727 16:07 el con la declaración de David Serra ex vicesecretario del PP valenciano Miguel Ángel porque es importante este testimonio

Voz 1552 16:14 por ver qué postura adoptará quién era una pieza clave en el organigrama interno del PP valenciano si con cesará como Ricardo Costa que en el el PP se financiaba en negro o mirará hacia otro lado como hizo el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla David Serra quien la Fiscalía pide más de siete años de cárcel por delito electoral falsedad de documento no tiene fácil no por los hechos porque varias grabaciones telefónicas que le involucran en los manejos con la trama ha sido mencionado por los acusados como uno de los pagadores en B y su firma aparece numerosas facturas bajo sospecha fuentes jurídicas consultadas por la SER Pepa lo tienen claro las pruebas contra él de la financiación ilegal son abrumadoras literal de su declaración depende conseguir atenuar en parte

Voz 1727 16:56 su comenta Miguel Ángel gracias a buenos días por lo tanto primer demonio de Rajoy sobre el que tendrá que hablar esta mañana la corrupción en su partido segundo demonio de Rajoy el gran problema político de su etapa como presidente que no ha sabido resolver la crisis catalana puso celebró anoche ante veinte personas en Bruselas los cien días que lleva allí en la capital belga y Esquerra según Sergi Sabrià portavoz del partido ve con buenos ojos el Consell de la República que plantea Junts per Catalunya una seudo institución sin ninguna base legal creada ad personam para que la presida puse mal Frederic Vincent

Voz 0706 17:33 bon día bordea la idea de la presidencia simbólica en Bruselas y otra presidencia ejecutiva que ejerza el cargo desde Catalunya siga en la mesa de negociación nada cerrado pero Esquerra insiste que es una de las posibilidades

Voz 1552 17:43 han Chema AVE aura algún Aldaba da la pública Downs

Voz 0706 17:49 el portavoz del partido en buitre aseguraba que se empiezan a ver avances importantes pese al rechazo de todos los partidos no independentistas eso es lo que decía por ejemplo Fernando de Páramo de ciudadanas

Voz 1727 17:59 hay alguien ahí señores del Prusés

Voz 23 18:02 cada una vez por todas al señor Puigdemont Se acabó

Voz 1727 18:05 el mover sus reproches parecidos ahora sí de Granados

Voz 24 18:08 el PSC el Palacio de la Generalitat está en la plaza Sant Jauma de la ciudad de Barcelona en no está en Waterloo de incluso de los Comunes de la más nosotros no queremos que el Partido Popular siga gobernando las instituciones catalanas para eso un Gobierno simbólico no es suficiente

Voz 1727 18:22 la CUP pedía ayer participar en las negociaciones

Voz 0706 18:25 sí reclama una propuesta concreta cerrada entre Esquerra

Voz 1727 18:28 sus para Cataluña Joan Tardá portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso buenos días señor Tardà

Voz 0947 18:33 buen día buenos días el Congreso tumbó anoche

Voz 1727 18:35 proposición no de ley en la que pedía al Gobierno central que negocie que abre una negociación bilateral con el Gobierno catalán pero con qué Gobierno si ahora mismo el Gobierno catalán también es Rajoy vía ciento cincuenta y cinco

Voz 0947 18:48 con el Gobierno que conformarían Bosch que es imprescindible para recuperar las instituciones autogobierno IU continuar con el proceso ciertamente viendo todas las dificultades y todo aquello que hará falta corregir bien no habrá Gobierno ni que nadie lo dude cuadra haremos el ciclo no es fácil ciertamente puesto que hay que compaginar todo aquello que compete a la legitimidad con la imprescindible de tener un Gobierno quédese Barcelona gobierne y además nosotros persistir hemos aún cuando la represión se incrementara persistirá no solamente en nuestro ADN cívico y pacífico y democrático por supuesto sino que persistir persistir hemos en reclamar al Gobierno español diálogo fíjese que hablo de dialogo no hablo de negociación diálogo negociación en todo caso vendrán después diálogo entre los gobiernos a fin de efecto de encauzar y resolver tal como se merecen los ciudadanos españoles y catalanes en el contexto de Siglo XXI un problema de este

Voz 1727 19:53 crear un Conseil de la el pública un consejo de la república catalana como propone Junts per Cataluña significa que Junts per Catalunya dan por declarada la independencia de Cataluña en la existencia de la República que se mantiene la vía unilateral

Voz 0947 20:06 no significa que el Parlament de Cataluña que es Joon un no no legal y legítimo en una acción parlamentaria de claro nómina momento te simbólicamente la independencia bajo la fórmula de República esto forma parte ya de la historia de nuestro país repito simbólicamente nómina aumente precisamente ahora que se trata es de construir la República de manera que todo ello debe hacerse ciertamente compaginando todas las coyunturas y todas las adversidades todas las potencialidades ahora de lo que se trata una vez alcanzado este estadio es continuar de hecho lo ciudadanos Cabanes a mayoritariamente el día veintiuno de diciembre nos dijeron a los partidos independentistas hay que continuar lo cual no significa que no deba corregirse las lejía

Voz 1727 21:05 entonces cuando se habla de crear para Puigdemont para que la presida Puigdemont en Bruselas un Consejo de la República están hablando de algo simbólico o es algo que tiene poder de tutelaje sobre el Gobierno real que quieren en Cataluña

Voz 0947 21:21 nosotros siempre hemos afirmado que es imprescindible que exista un gobierno efectivo en Barcelona lo cual no significa que no tengamos que asume

Voz 1727 21:32 Pirlo a cumplir

Voz 0947 21:34 día ideó la misma manera que hemos hemos protagonizado avatares en la historia pasada muy difíciles ahora es cierto que tenemos presidente Cataluña en Bruselas ir lo que haremos es encajar repito la legitimidad de lo que representa al president Puigdemont con la imprescindible ha de tener un Gobierno efectivo en Barcelona que gobierne

Voz 1727 22:00 ese gobierno que gobierne que usted viene reclamando a veces en solitario desde hace mucho tiempo es cierto en Esquerra Republicana un gobierno que Gobierno ese gobierno que gobierne estarías sometido al tutelaje de ese con sede en Bruselas que mandaría al final quién mandaría quien tendría la última palabra

Voz 0947 22:18 bien yo creo que esto forma parte de Al todo aquello que se está negociando pero que no les quepa ninguna duda que

Voz 25 22:26 no hay fórmulas para

Voz 0947 22:29 hacer coincidir encajar no digo que sea fácil le todo aquello que tiene que ver con la legitimidad que es muy importante también en la historia dos pueblos la legitimidad histórica da la impresión yo repito de gobernar nuestro país puesto que cada día que pasa cada día que pasa Cataluña está gobernada por el Partido Popular cuatro diputados y ciertamente yo reconozco reculó Fox que no se están haciendo sufrir puesto que ciento cincuenta y cinco afecta igual a catalanes independentistas que no independentistas ir las finanzas están intervenidas Ia hice está acercando una macro causa judicial porque recuerdo que la vicepresidenta de Gobierno dijo que tenía como objetivo descabezar el Independent yo substituir la actual generación de representantes legítimos democráticos bien esta es la realidad nosotros siempre cree que leeremos intentaremos convencer al Gobierno español que la respuesta autoritaria no sirve para nada sirve para hacerlo sufrir por cierto no solamente sufre la sociedad catalana también sufrió la sociedad española y creo que en el siglo XXI esto no lo merecemos

Voz 1727 23:41 no le quepa duda que sufre todas la sociedad catalana y española le consta señor Tardà que Puigdemont haya pedido que el presidente real el que elija el Parlament de Cataluña esté jerárquicamente a sus ordenes

Voz 0947 23:52 no me consta no me consta Hay como quiera que no me consta ahora diría hago que incierto que ignoro

Voz 1727 24:02 las personas están por encima de las instituciones catalanas

Voz 0947 24:06 las personas nunca están por encima de las instituciones ni aquí ni en Tombuctú es decir no mire aquí

Voz 1727 24:15 aunque esa persona no yo

Voz 0947 24:17 siempre he manifestado

Voz 26 24:20 lo mismo las personas son muy muy

Voz 0947 24:22 muy pero que muy importantes hiciese se lo digo yo que tengo presidente de EMI partido Oriol Junqueras un demócrata un hombre que siempre ha estado comprometido con la democracia con el civismo y que además tiene un tiene unos principios pacifistas muy arraigados está en la cárcel y evidentemente a las personas son muy muy muy importantes a veces incluso los liderazgos son son de tiene una una importancia más que enorme pero siempre siempre los procesos históricos son mucho más importantes por supuesto

Voz 1727 24:59 me gustaría que escuchará con nosotros el audio de la declaración de Oriol Junqueras precisamente de Tribunal Supremo que publica hoy La Vanguardia

Voz 27 25:07 el recorrido amplio incluso en el ámbito de la Constitución ileso posibles interpretaciones es evidente que yo no comparto políticamente ni jurídicamente de ciento cincuenta y por poner un ejemplo pero también es evidente cosas selección eso que con nuestra actuación de hecho representarnos audiencia cuando nos llamó creo que también demuestra no

Voz 1727 25:29 no hay recorrido dentro de la Constitución para defender el independentismo y la independencia dice el señor Junquera Junqueras usted usted lleva mucho tiempo es veterano en el Congreso de los Diputados señor Tardà cree que la Constitución española han para crear en Bruselas un Consell de la república catalana

Voz 0947 25:46 a esta pregunta digamos es difícil de esconder puesto que es muy y exige mucho matices déjeme que le diga un par de cosas que creo que forman parte de preámbulo necesario mire en el año mil novecientos setenta y ocho el noventa por ciento de los catalanes casi nada eh el noventa por ciento dos catalanes votaron sí a la Constitución hoy los partidos llamados constitucionalistas tienen el cuarenta y tres por ciento dos en una emisora y también muy importante

Voz 26 26:21 como la suya escuche ha ido a

Voz 0947 26:26 digamos a periodista preguntaba señor Rajoy oiga qué ocurrirá o que podría llegar a ocurrir si algún día decía el periodista

Voz 1727 26:34 al sido Carlos Alsina

Voz 0947 26:36 bueno no recuerdo el nombre qué ocurriría si algún día en Cataluña

Voz 25 26:41 no me digas llegase

Voz 0947 26:44 Nasser setenta por ciento por ejemplo no recuerda de que Rajoy dijo nada no ocurrirá nada aún cuando fuese noventa por ciento porque siempre la decisión las decisiones deben tomarse en el marco español es decir dicho de otra manera como como aquello que estaba escrito de frontispicio del infierno de Dante no abandonar toda esperanza es decir no si nos vienen a decir si ustedes hagan lo que quieran luchen eh sueñen eh por sus por hacer realidad sus a nuevos pero aún cuando llegase nacieron cien por cien no tienen nada que hacer puesto que

Voz 1727 27:24 vale que siempre siempre lo decisión

Voz 0947 27:27 siempre la decisión la tomarán el español siempre será una minoría demográfica invitado estamos convencidos que incluso si nos retrotraemos ahora unos meses es siempre hemos dicho sí dice ferviente siempre hemos dicho que no marco de la Constitución había cabido evidentemente no digo yo que no tendría importancia sino muchos constitucionalistas habría cabido un referéndum

Voz 1727 27:53 no les quepa duda que si tengo la fortuna de poder entrevistar en algún siglo al presidente del Gobierno ya le haré la pregunta correspondiente las preguntas correspondiente pero tenga usted aquí y no me ha contestado a esta señor Tardà y usted no huye de las preguntas habitualmente la Constitución española ampara que exista un Consell de la república catalana con poder ejecutivo en Bruselas

Voz 0947 28:13 en en primer lugar eh

Voz 1727 28:17 vamos a ver

Voz 0947 28:18 esto tiene poder ejecutivo tiene poder simbólico yo lo he dicho no no me escondo yo le he dicho que hay que cuadrar el círculo mire yo soy de una generación tengo sesenta y cuatro años y debo reconocerle que todo lo que hemos protagonizado estos últimos años no solamente no lo habíamos hecho nunca sino que ese lo reconozco sinceramente de no estaba previsto que a la historia tomara tanta velocidad como para que nuestra generación estuviera protagonizando lo que estamos protagonizando digo esto porque es cierto que estamos ante coyunturas tan novedosas tan novedosas que incluso debemos improvisar yo le digo que sí trata de hacer cuadrar todo aquello que forma parte del ámbito de la legitimidad ídolo simbólico que es muy importante para todos los pueblos también parado en la historia del de España todo aquello simbólico es y ha sido muy importante con lo efectivo yo digo que hay que cuadrar todo aquello que ir tiene que ver con la legitimidad simbólico con todo aquello que tiene que ver con la efectividad ir lo más real que no es otra cosa que la gobernación de Cataluña oiga intentará usted que esto es una complejidad enorme máxime cuando se está negociando contrarreloj Hinault en un laboratorio no porque no negociamos en un laboratorio porque estamos negociando bajo el hubo en un contexto de una de un asedio permanente repito estamos normalizando incluso situaciones que son anómalas a menos en en en en Europa no digo en Turquía que tengamos

Voz 1727 30:01 hombre hombre yo estoy

Voz 0947 30:02 caso pero también ha habido mujeres hombres elegidos democráticamente en las urnas que están en la cárcel

Voz 1727 30:09 en prisión provisional sin sí pero es que dedicada aquí la prisa

Voz 0947 30:13 pero pero en Europa en Europa y se puede citar algún caso semejante por esto yo ayer yo ayer no comparece porque quizás empezado mal yo ayer no compare hubiera sido un enorme no

Voz 1727 30:28 háganos y con los independentistas con varios

Voz 0947 30:31 eh Oriol Junqueras con Mandiola ni Mahatma Gandhi sería de una petulancia ridícula yo lo que dije es que el sistema judicial español que esos momentos está tan condicionado por el poder ejecutivo es de una crueldad tan enorme que es comparable con toda justicia de la Sudáfrica del Apartheid porque fíjese el Imperio Británico nos remitimos a ello y medio británico nunca nunca acusó a Mahatma Gandhi de de rebelión llenar dio a Oriol Junqueras me van a aplicar

Voz 1727 31:08 pero no es la tribuna del Congreso que le tengo que preguntar señor Tardà que el Congreso que hay Cousins que casi le hace un discurso si yo quería que me pusiera el ejemplo de algún país europeo en el que una parte del Estado declaró la independencia de manera unilateral respecto al conjunto del Estado que el representante de esa declaración se vaya a otro país europeo pretende gobernar y pretenda gobernar desde otro país una parte del Estado de origen eso no ha ocurrido nunca en ningún

Voz 0947 31:34 esto no ha ocurrido nunca y tiene razón que de preguntarlo pero la historia no empezó el día en que se declaró la independencia de para ver a doña estamos aquí para exigir también existe un precedente porque las dieciocho ocasiones en las cuales se han sustanciado debates en las Cortes españolas por los cuales se hizo solicitaba autorización para hacer un referéndum incluso antes un referéndum de carácter consultivo merecieron que es oiga todo tiene por esto por esto creo que nosotros lucharemos mire ya anunció que las próximas estrategias que republicana con esos diputados era en los próximos tiempos será a la necesidad ganar la batalla ideológica que creo que pudimos compartir con muchos ciudadanos españoles con fuerzas políticas de ámbito estatal dado que de lo que se trata es de alcanzar un marco de diálogo

Voz 1727 32:32 terminamos señor Tardà lo de Bruselas es simbólico el Ejecutivo irreal

Voz 0947 32:37 yo diría que habló de Bruselas tiene una gran carga de legitimidad entendiendo por legitimidad aquello que para la historia Doña ha sido una constante gracias para instalar María no la constante de nuestra historia es por desgracia la anomalía

Voz 1727 32:55 gracias por estar en la SER buenos días

Voz 0947 32:57 es Restrepo por darnos la oportunidad de hablar

Voz 8 33:04 buenos días en el sorteo del triple de la ONCE de ayer el

Voz 4 33:07 pero premiado ha sido doscientos cuarenta euros no olvides que de participar en los juegos de la ONCE con la Lucia tu vendedor

Voz 28 33:17 también en puntos de venta autorizados pueden fuegos once punto es en la ONCE Nos mueve tu sean que tenga son grande

Voz 29 33:30 eres tu negocio venían los cuatro días pecó profesional del siete al diez de febrero y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses hasta diez mil euros financiando con PSA Services importe restante al contado más ventajas para el vehículos en stock en peleó punto es

Voz 4 33:48 motero no se come ni un atasco Mutuel hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 30 33:54 tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 31 34:08 Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillard las redes sociales suben Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí van once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratarla

Voz 20 34:19 en fibra de Jazztel lleva de un smartphone Lluna una Tablet gran Llama gratis al quince X sí sí al quince X fue entra en Jazztel punto com

Voz 32 34:28 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct tiene fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 4 34:42 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento

Voz 0027 34:48 trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct

Voz 4 34:50 punto es

Voz 33 34:51 mire mi nuevo Fiat y por qué es el más espacio de su categoría con quinientos veinte litros de maletero y totalmente equipado por nueve mil seiscientos euros como el más espacioso de su categoría

Voz 4 35:00 tot vent equipado por nueve seis euros

Voz 7 35:04 cuando el coche que quieres está buen precio te gusta más lleva un tipo serán por nueve mil seiscientos euros con cuatro años de garantía obtenidas por qué tocar los datos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo de da Pérez reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados encargados todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados a ambos

Voz 3 35:31 el

Voz 18 35:34 tres

Voz 3 35:34 esto no le pilla

Voz 18 35:38 sabe que llevas a regalar al boina para demandar te indirectas pero simple acaba con Reagan me cualquier cosita pues regala le cualquier cosita dijo que sí que pide este San Valentín lanza T El Corte Inglés miles de ideas para acertar

Voz 34 35:53 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura todo ritmo y todo lo mantenimiento sin

Voz 7 36:01 la huida presentamos el Polo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entradas sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día frente una hay renting consulta condiciones aunque en punto es

Voz 1727 36:16 con Pepa Bueno seis minutos pasan ya de las ocho y media de las siete ya en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio lo avanza hoy la Cadena Ser Ignacio González le encargó a su cuñada la elaboración del informe contra Gallardón ni su equipo por la compra de la empresa Inassa esa investigación se basa

Voz 0027 36:41 en una grabación de una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana González que ya sabía que estaba siendo investigado por la operación Lezo le dice a Zaplana que él tiene un informe del despacho de abogados Cuatrecasas que demuestra que cuando Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid se compró ese empresa Inassa por mucho

Voz 1727 36:58 más dinero de lo que estaba en realidad

Voz 0027 37:00 a raíz de esa grabación se abre una investigación que lleva a imputar a Gallardón su equipo de entonces y ahora la SER ha tenido acceso al correo electrónico que confirma que fue el propio González quién encargó este informe Cuatrecasas en concreto se lo encargó a su cuñada que trabajaba allí y además exigió que ese informe se pagara a través de distintas empresas Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 37:20 buenos días González encargó personalmente a su cuñada en cuatro casas el informe de Inassa contra Gallardón en uno de los emails incorporados al caso Lezo Pilar Cavero se dirige al director general del despacho y asegura que es González quién le ha pedido el encargo y ha puesto las condiciones

Voz 1275 37:35 abajo un informe dado de máxima con

Voz 0393 37:38 en realidad que debía pagarse bajo una operativa opaca desde otras sociedades diferentes al canal para buscar

Voz 0947 37:44 mujeres caninas a Cavero escribe me haya

Voz 0393 37:47 pero González para comentar mes y Cuatrecasas podría hacerse cargo de una auditoría de todas las sociedades una fotografía fiscal contable ilegal pues parece dice que alguno de los precios de venta son inaceptables según la cuñada de González tienen la impresión de que en la sociedad colombiana y otras hay más de un agujero o zona gris Cuatrecasas concluyó que la compra de Inassa era muy cuestionable por su idoneidad ilegalidad sí que el precio pagado fue muy superior al del mercado ya que la valoración está relacionada con personas que eran parte vendedora

Voz 0027 38:19 el juez que investiga la caída del Banco Popular ha pedido que se embargan los casi tres millones de euros que va a recibir de pensión el ex presidente del Banco Ángel Ron el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu exige que se inmoviliza ese dinero para hacer frente a posibles responsabilidades civiles derivadas de sugestión según Andreu ha sido la propia empresa la que ha informado de que Rom pretendía sacar todo el dinero sí empieza en unos minutos una reunión de urgencia en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ciudad vive con un amplísimo dispositivo policial activo ahora mismo desde que ayer un grupo de veinte encapuchados liberó por la fuerza a un narcotraficante que estaba en el hospital detenido y custodiado por la policía se lo llevaron después de herir a los agentes Algeciras Cándido Reguera buenos días

Voz 35 38:58 hola buenos días en la reunión se va a analizar ese lamentable suceso del que todavía no se recuperan y las personas que estaban en urgencias y los propios facultativos a sindicatos policiales y representantes del movimiento asociativo contra las drogas de la zona han pedido un aumento de los medios con los que cuenta los cuerpos de seguridad del Estado en el campo hiciera Altaria en concreto a la línea a la vez que el Partido Socialista también reclama la comparecencia en sede parlamentaria del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido

Voz 7 39:28 Rey tiene un minuto claro now para para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Family now hacerlas desde aquí aquí allí y sobre todo ahora descubres a family

Voz 36 39:45 Caixa Bank

Voz 29 39:50 en leyó tenemos un único interés del negocio venían los cuatro días perdió profesional del siete al diez de febrero y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses hasta diez mil euros financiando con PSA Services importe restante al contado más ventajas para el vehículos en stock en Perú junto es u

Voz 11 40:09 ser padre te cambia la vida sobretodo en esos primeros años en los que de hecho

Voz 37 40:15 no tienes vida te has preguntado

Voz 7 40:18 si ser padre con Prisa com ya está a la venta el cupón del extra Día del padre de la ONCE

Voz 4 40:26 diecinueve de marzo diecisiete millones de euros compensa ocho te gusta ahorrar por eso en Hipercor y supermercado el Corte Inglés te ofrecemos buenos precios cada día cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad en una selección de productos como el atún claro algo de tres latas con Prados y el segundo sale por dos coma noventa y cinco euros Hipercor y supermercado el Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 32 40:56 qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos pijas vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa

Voz 4 41:09 se protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 19 41:18 fíjese bien en esta imagen que ve usted aquí una mariposa con control de crucero y un máster de enorme

Voz 20 41:25 esta es la ocasión perfecta para conseguir lo que deseas Tuset seminuevos con mil euros de ahorro dos años de garantía adicional y dos años de mantenimiento gratis hay vehículos de ocasión da suelta oferta Wolkswagen Faina hasta fin de mes consulta condiciones en tu concesionario Seat esbelta auto venta esbelta auto punto es

Voz 38 41:42 hola al que tener algún que de verdad

Voz 39 41:44 a mi coche duerme siempre en garaje le pongo una mantita y todo y ahora me toca renovar inmerso me reciben así con con el seguro del coche que por las buenas pero bueno persiguió nunca de un parte cada día miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio cada día más gente Se viene la mutua a ti también te han subido el seguro del coche veinte a la mutua sea cual sea te lo bajan nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones el muta punto es

Voz 1727 42:12 vamos veinte a la mutua en la Cadena SER Hoy por hoy a las ocho y cuarenta y dos las siete y cuarenta y dos en Canarias las adopciones internacionales registran en España la cifra más baja desde que hay estadísticas han caído un noventa por ciento en los últimos años es tan fuerte esta caída que por primera vez están por debajo de las adopciones nacionales Mario era los buenos días buenos días Pepa son datos que avanza la Ser esta mañana en el último año de los que hay registro que es el año dos mil dieciséis se adoptaron desde España quinientas sesenta y siete niños muy muy pocos en comparación Mariola con los cincuenta y cuatro mil de las últimas

Voz 0259 42:54 dos décadas sí es la primera vez desde mil novecientos noventa y siete y que hay más adopciones nacionales seiscientos noventa y seis que internacionales como dices quinientas sesenta y siete según los últimos datos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad un número muy alejado del pico de los más de cinco mil de hace una década cuando España era el primer país de Europa y el segundo del mundo por detrás de Estados Unidos este desplome es una tendencia global las causas las explica Benedicto García que es el presidente de la Coordinadora de adopción y acogimiento lo escuchamos

Voz 40 43:24 porque cada vez por suerte hay menos menores en necesidad de ser adoptados en los pues ese entonces la crisis creemos que no ha influido mucho sino que las políticas de protección de la infancia en los países de origen es pues ha cambiado mucho

Voz 0259 43:45 China con condiciones muy restrictivas ya no es el primer país de procedencia de los menores ha sido desbancado por Vietnam entre los cinco primeros figuran también Rusia Filipinas y Colombia llama la atención dentro de Europa países de origen como Polonia Hungría o Bulgaria recientemente se ha cerrado San cerrado por irregularidades las adopciones en Etiopía el tiempo de espera para las familias se ha dilatado hasta los seis o incluso los ocho años y el perfil de los niños pues también ha cambiado son mayores grupos de hermanos con alguna discapacidad o patología

Voz 1727 44:17 dos décadas después de que empezaran esas adopciones internacionales desde aquí desde España haya perspectiva suficiente para detectar no sólo en las alegrías de la adopción que las tiene y muchas sino también problemas Mariola situaciones complejas a las que se enfrentan solas a las familias

Voz 0259 44:34 si hay un dos por ciento de fracasos lo que se llama fracasos en la adopción algunos estudios lo elevan incluso al cinco por ciento casos en los que los menores tienen que ser tutelados por la Administración echando la vista atrás Benedicto García señala que algunas familias no estaban suficientemente preparadas su formadas para la adopción también se minimizaron las necesidades especiales con las que venían algunos niños

Voz 40 44:58 sin comida dos regiones del país es de todas ósea de países del Este en Cataluña con muchas de ellas con síndrome de alcoholismo fetal que en su momento se llegaba a decir que eso era poca cosa pues es una enfermedad crónica Il pueden tener consecuencias muy muy importantes todo eso es que apareciendo no es recursos para gestionar todo eso

Voz 0259 45:20 tampoco hay recursos añade para gestionar por ejemplo la inquietud de muchos jóvenes que han llegado a la mayoría de edad y que quieren conocer ahora a sus familias biológicas algo que tienen derecho mayor

Voz 1727 45:30 la gracias a hasta luego también los juicios con jurado con jurado popular que cotizan a la baja en España el número de casos que se juzgan con tribunales no expertos ha caído a menos de la mitad desde que se introdujo esta fórmula hace un cuarto de siglo los caros e impredecibles que son estos procesos hace que las audiencias provinciales intenten evitar dentro de lo posible los jurados populares Pedro Jiménez

Voz 1275 45:54 el número de asuntos que se tramitan jurado popular

Voz 41 45:56 ha ido a la mitad desde que entró en vigor la Ley del Tribunal del Jurado allá por el año mil Los

Voz 1275 46:00 cientos noventa y cinco en el primer año se registraron quinientos treinta y uno asuntos en el segundos setecientos diez y en el tercero setecientos ochenta y cinco sin embargo veinte años después en dos mil quince la cifra fue de doscientos ochenta y nueve casos el dos mil dieciséis último año en el que se tienen datos oficiales se nota una ligera subida hasta los trescientos veinticinco asuntos que aún se queda muy lejos de sus mejores años el servicio de estadística del Poder Judicial explica esta tendencia en la restrictiva interpretación de las normas de competencia de conexión que hacen los juzgados que establece la ley para que se siga un proceso por el juicio del jurado popular el porcentaje de sentencias condenatorias por este sistema ronda el noventa por ciento y fue el dos mil dieciséis el que

Voz 0947 46:46 marcó el récord con un noventa y cinco coma uno por

Voz 1275 46:48 ciento de condenas es una figura discutida esta

Voz 1727 46:51 del jurado popular y sin embargo cuando se introdujo en España en el año mil novecientos noventa y cinco se hizo casi por unanimidad se pretendía fomentar lo que recoge el artículo ciento veinticinco de la Constitución la participación de los ciudadanos en la administración de Justicia Sastre

Voz 1071 47:06 la ley del jurado se aprobó en el Congreso el veintitrés de febrero del año noventa y cinco veintitrés

Voz 42 47:11 paradoja democrática que precisamente un veintitrés de febrero este Congreso de Diputados discutiendo sobre un tema como la ley de jurado

Voz 1071 47:21 entonces ministro de Justicia Juan Alberto Belloch que defendía el jurado porque España sólo lo ha dejado de tener durante las dictaduras

Voz 42 47:29 eso supone reconocer la mayoría de edad judicial de las ciudadanas y ciudadanos de este país

Voz 1071 47:35 jurado era la manera de garantizar que la ciudadanía española participaba en la administración de la justicia decía López Garrido ha de Izquierda Unida IU enfatizaba la portavoz de Convergència i Unió Joaquim alemán el jurado

Voz 42 47:45 ha sido siempre una reivindicación progresistas

Voz 43 47:49 se una más importante de los actuales problemas de la Administración de Justicia es precisamente su alejamiento

Voz 1071 47:57 de los ciudadanos a todos los grupos votaron a favor de esa ley que instaba a los jurados populares en España uno todos salvo el PP que se abstuvo según su portavoz era Julio Padilla no sostenían porque estuvieran en contra del jurado sino porque veían oportunista precipitada la ley

Voz 42 48:12 es un proyecto en el que se tiene poca confianza en el pronunciamiento del jurado en el año noventa

Voz 1071 48:17 cinco hubo consenso en la Cámara lo expresaban todos los partidos menos el PP en que la justicia española necesitaba el jurado ya avanzaba con él incitaban incluso la Constitución porque en efecto la Constitución ya contempla el jurado a punto estuvo sin embargo de no contemplarlo no figuraba en la ponencia tampoco en los primeros debates en el Congreso de los Diputados kilos constituyentes lo introdujeron ya en el Senado decidieron incorporarlo para que no hubiera dudas de a que se estaban refiriendo cuando hablaban de que la ciudadanía podría participar en la administración de Justicia

Voz 8 48:47 más allá de la acción popular que está incluida por cierto en ese mismo artículo en el Cientoveinticinco

Voz 44 48:57 a no

Voz 1275 49:03 no

Voz 42 49:06 diez partidos de fútbol igualdad dos

Voz 4 49:08 puntos XXXV mil insultos en la red por cada cien

Voz 45 49:12 de esos insultos sólo cinco comentarios piden respeto respeto

Voz 4 49:17 insultan

Voz 45 49:19 que te febrero Día Mundial de la Radio la Cadena SER presentará el primer informe que analiza las conductas machistas racistas homófobas y violentas

Voz 4 49:27 a la afición en redes sociales sin respeto hay juego

Voz 1727 49:38 con Mariola Urrea Luis Alegre y Teodoro León Gross desespero a partir de las nueve ahora son menos diez las ocho menos diez en Canarias

Voz 46 49:49 hoy por hoy

Voz 4 49:57 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:04 errores días con esta mañana en toda la Comunidad sobre todo en la sierra donde las mínimas rozan los siete bajo cero hasta ahora eran

Voz 4 50:10 con los puntos también negativo en el resto

Voz 1275 50:12 donde la comunidad un grado tenemos en la Gran Vía un pacto descafeinado sólo el PSOE va a acudir a la convocatoria de Cifuentes que ha citado para este mediodía en la sede del Gobierno madrileño a toda la oposición para lanzar su pacto por la regeneración democrática a Podemos y Ciudadanos van a plantar a la presidenta el portavoz del grupo socialista en la Asamblea confirma que asistirán pero de momento sólo para

Voz 1727 50:35 escuchar las propuestas de Cifuentes escuchamos Ángel Garrido

Voz 1275 50:38 do PSOE a Lorena Ruiz Huerta de Podemos y las críticas del portavoz del PP en la Asamblea Enrique Ossorio

Voz 1727 50:44 para su socio de investidura

Voz 4 50:46 vamos a escuchar lo que se nos dice lo que se nos dice

Voz 48 50:49 los responde a un proceso efectiva

Voz 4 50:53 de todos los grupos para regir

Voz 48 50:55 era Ari no nos quedaremos son más

Voz 1727 50:58 le pedíamos a la presidenta que asumiera dos condiciones una era comparecer a petición propia en el pleno para dar explicación sobre lo que ha sucedido con las actas del Canal de Isabel II hay otra era que el Grupo Parlamentario Popular volviera a la

Voz 45 51:11 comisión de investigación de la corrupción Ciudadanos quiere seguir hablando de la corrupción y sin ASA en el año dos mil uno y Gürtel es lo único que le interesa entonces Ciudadanos por supuesto es el primer interesado en no aparecer no aparecer por esa reunión