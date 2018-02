Hoy por Hoy (07/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1926 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:12 a esta hora debe comenzar en el Congreso de los Diputados la primera sesión de control al Gobierno del año con tres preguntas para Rajoy Aimar

Voz 0027 00:20 si los grupos se van a pedir explicaciones por todo lo que confesó sobre la financiación del partido el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa también por la gestión del fondo de liquidez autonómico en Catalunya por la brecha salarial de género en el Congreso está ya Mar Ruíz Mar buenos días

Voz 1441 00:33 sí así hay Rajoy y los portavoces de la oposición vuelven a verse las caras después de casi dos meses ya vemos algunos aquí en el hemiciclo y con algunos de los asuntos sobre la mesa hay declaraciones más polémicos de los últimos días para el gobierno Margarita Robles del PSOE ahondará efectivamente en esa lucha contra la brecha salarial y reprochar a Rajoy su tibia respuesta en esta materia esa frase de aquí no nos metemos Pablo Iglesias de Podemos traerá de nuevo al hemiciclo la corrupción que afecta al Partido Popular tras esas explosivas revelaciones de Costa de que el partido se financió en negro en la Comunidad Valenciana y Albert Rivera pondrá el foco en Cataluña cuestionando la gestión del Ejecutivo con el uso de los fondos de liquidez autonómica que según un auto judicial se podrían haber usado para financiar el referéndum ilegal del uno de octubre

Voz 0027 01:16 el capo gallegos de la cocaína Sito Miñanco y otros veintinueve supuestos narcos detenidos con él el lunes declaran hoy en la Audiencia Nacional la juez que lleva el caso Carmen Lamela cree que los tentáculos de la red fijado en incluso hasta la policía con chivatos a sueldo Marina Fernández

Voz 0011 01:30 buenos días agentes de las fuerzas de seguridad que avisaban al clan del narco gallego de posibles operaciones policiales contra ellos gracias a esta información estos delincuentes conocían al detalle por ejemplo los horarios de patrulla del helicóptero de Aduanas lo dice la jueza Carmen Lamela en un auto al que ha tenido acceso Efe los narcotraficantes tenían contactos entre los encargados de perseguirlos a pesar de eso la Operación Mito ha conseguido desarticular la organización que Sito Miñanco había montado aprovechando sus salidas de la cárcel el régimen de semilibertad del que disfrutaba desde hace unos años el histórico narco gallego y otros veintinueve detenidos pasan hoy a disposición judicial

Voz 0027 02:02 sí hoy les estamos contando en la SER que el Senado ha citado al prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera por negarse a que se sume ocho víctimas del franquismo a pesar de que esas exhumaciones cuentan con el aval de la justicia Adela Molina

Voz 0011 02:14 el prior del Valle de los Caídos ha recurrido la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número dos de San Lorenzo de El Escorial que autoriza ocho exhumaciones ha paralizado cualquier medida preliminar alegando que pueden provocar daños en la Basílica además de la justicia la Abogacía del Estado Patrimonio Nacional avalaron la recuperación de los cadáveres de un cementerio que es público no de la Iglesia y que no tiene consideración de lugar sagrado Tontxu Rodríguez el senador socialista

Voz 1 02:37 eso es lo que vamos a pedir que informe sobre la postura que adopta la comunidad benedictina con respecto al cumplimiento de lo de histórica sobre las restricciones que ya existen otras funciones por todo ello sobre las informaciones de las que habla el propio consejo administración del patrimonio nacional y los permisos abogados del Estado por lo tanto que cumpla con la sentencia que el propio tribunal especial

Voz 0011 02:58 el prior ha sido citado el doce de marzo ante la Comisión de Justicia del Senado a la que también se ha llamado al abogado Eduardo Arranz que consiguió la sentencia judicial para las familias de las víctimas y al presidente de Patrimonio Nacional sus explicaciones servirán para elaborar un informe sobre las exhumaciones los posibles daños al Valle de los Caídos

Voz 0027 03:18 y el pueblo de Membrilla en Ciudad Real ha retirado de su iglesia un retrato de grandes dimensiones del apóstol Santiago porque porque les parece demasiado sexy en la obra que pueden consultar ahora mismo en cadenaser punto com Esteve al discípulo con una túnica escoltada que sólo le llega hasta la mitad del muslo ICO mucho Arcoiris de fondo lo han retirado el pintor está que trina ser Ciudad Real Mireya Molla

Voz 3 03:42 su autor el pintor natural de Membrilla afincado en Miami Antonio Jiménez reconoce su enojo en el último verano que visitó la localidad este percató que ya no se encontraban la sacristía y ha dado un plazo al párroco para que el cuadro sea exhibido o devuelto recordando que fue un encargo que le hizo

Voz 1727 03:58 su antecesor al que le unía una gran amistad

Voz 4 04:00 yo Donés como les digo a los sacerdotes que es cuando los que me informaron los que querían que yo les hiciera un cuadro pucelano yo le digo yo vía excede cuadro a mi manera yo no me enciendo el cuadro al estilo medieval así que lo que venga venga

Voz 3 04:14 el autor que define su pintura como súper realista no ve nada de erótico en la imagen aunque sí reconoce que es de una gran belleza reitera que cuando lo regaló el cuadro gusto ahora lamenta que este cogiendo polvo y que una obra que hizo para el pueblo no pueda contemplarse

Voz 5 04:31 el carrusel de la bolsa donde está hoy Javier Alonso como hoy toca verde toca comprar el Ibex treinta y cinco avanza en torno al uno por ciento hasta el nivel de los nueve mil novecientos puntos también avanzan el resto bolsas europeas nada que ver con el rebote que vimos anoche en Wall Street allí el Dow Jones consiguió rebotar un dos coma tres por ciento más modesto aunque el de las bolsas europeas ha sido el el Nikkei japonés haya cerrado con un tímido avance del cero coma uno por ciento y la otra noticia la tenemos hasta ahora en la prima de riesgo española que repuso hasta hasta los setenta y nueve puntos básicos

Voz 1727 05:04 con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 05:20 buenos días Pepa buenos días a todos no sé si hemos reparado lo suficiente en los puñetazos que propugnamos cada mañana a un ciudadano medio a una ciudadana media al repasar la actualidad es una agresión en toda regla la voy por ejemplo le hemos lanzado tres directos al hígado después de los cuales es un milagro que no en voz entre las sábanas se niegue a salir de casa hemos contado por ejemplo que Francisco Correa golfo de tomo y lomo pero que hasta el momento no ha negado ninguna de su Paul ferias señala a Rajoy como el hombre que autorizaba dichas fechorías es decir acusa de ser la equis de la corrupción del PP en la financiación ilegal de las campañas electorales nada menos que al presidente

Voz 7 05:57 ya

Voz 0789 05:57 muy poquito después casi sin respirar hemos informado que el Parlamento ha empezado su periodo de sesiones pero como si no hubiera empezado porque sin presupuestos con todas las iniciativas de la oposición bloqueadas por el tándem PP Ciudadanos que son amigos y enemigos a la vez la actividad legislativa del Congreso está más parada que los leones de la fuerza y como remate al informar sobre el desplome de las bolsas del mundo hemos explicado con absoluta naturalidad que una de las razones que dan los expertos es que la economía americana va muy bien va también que los robots que diseña los algoritmos Se han lanzado como locos a recoger beneficios y todo se ha venido abajo Woody Allen dijo que cuando escuchaba a Wagner durante más de media hora le entraban ganas de invadir Polonia yo me pregunto si después de desayunar con ciertas noticias algún ciudadano no le han entrado ganas de hacerse Kufa

Voz 1727 06:51 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días saludos de El Corte Inglés tiempo como para andar con tonterías

Voz 15 09:20 es un masaje facial es originario de Japón y tanto los que lo

Voz 1727 09:23 poner en practica como los que lo han disfrutado

Voz 15 09:25 ahora vienen como en lifting natural vio

Voz 9 09:29 Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 13 09:35 el periodista de la Cadena SER transmite noticias comprobadas se abstiene de incluir en ella sus opiniones personales

Voz 14 09:42 Inés Tina libro de estilo de la que no sean indicados por Taurus ya a la venta

Voz 0789 09:50 en este corren nuevos tiempos vamos a escuchar nada y ahora vamos con un pequeño repaso de tu actualidad supongo que como cada mañana habrás hecho un listado mental de todas las cosas que tienes que hacer verdad

Voz 16 10:12 en Fort saben que no son pocas por eso ahora si tienes que llevar tu coche al taller de dejan un Ford Kuga de sustitución sin coste adicional además cuentan también con el servicio de vídeo Check para que estés donde estés puedas ver a través de tu móvil las reparaciones que necesita tu vehículo y aprobar los presupuestos confort descubre la increíble sensación de preocuparte

Voz 1727 10:37 en el capítulo de ayer que en este país sabido hoy de todo

Voz 0789 10:41 hoy uno de los principales cabecillas de la trama Gürtel ha comparecido en la comisión de investigación de la financiación irregular del Partido Popular

Voz 2 10:47 pues que vengan los independentistas lo vean

Voz 7 10:50 hoy por hoy

Voz 17 10:53 como no son volaban las campañas electorales del mecanismo

Voz 9 10:56 poderosa empresa tenemos un Gobierno al frente que no está defendiendo los intereses de los ciudadanos sino los intereses de sus amigos los banqueros financieros y sus propios compañeros

Voz 18 11:07 me dieron bailando

Voz 19 11:10 lo que no puede ser es que la policía se estén jugando el tipo fuera y aquí haya gente de Podemos que esté estimulando el consumo de drogas

Voz 18 11:21 el propio Najar mapa arancel

Voz 19 11:24 equiparar un ibuprofeno con la cocaína me parece deleznable

Voz 9 11:32 Correa cree usted

Voz 20 11:33 es que hay una trama Correa o más bien hay una trama Partido Popular

Voz 9 11:37 que yo creo que el Partido Popular la Gürtel era el PP y el PP era la hurto nosotros lo hemos en esta que hemos tenido más que hemos hecho ha sido sacarlas

Voz 18 11:49 aquí chillar hay una placa

Voz 9 11:53 ponerlas a espiar gusanos en nuestro y España no se merece un presidente que tapa la corrupción

Voz 18 12:08 Lee piedra disuada

Voz 9 12:11 pero general el señor Mariano Rajoy que ha pienso que si pones

Voz 20 12:14 el papel del secretario general del Partido Popular en la aprobación de los gastos de campaña gastos ordinarios del Partido Popular

Voz 9 12:20 por lo que hay para que veamos el grado de descomposición este Gobierno intentado extender cortinas de humo implicar a todos los que decir bueno el señor M de Rajoy les gustaría poder gobernar gestionando esa trama corrupta que ustedes son para unos antisistema hay para muchos anti gobierno y un presidente valiente contra la corrupción con coraje ciudadanos está teniendo menos cintura que una figura de palo la iniciativa parlamentaria por parte del Gobierno de España el Gobierno lo que hace es cumplir con la ley sigue Rajoy protegiendo los corruptos vio lo que hubiera también es que actúe Rajoy es especialista en proteger a los corruptos de su partido o qué algo menos deje de actuar como nos vamos a cansar de denunciar los casos de corrupción de todos los que son sé cuál es

Voz 18 13:22 Pepa Bueno secreta municipales aunque

Voz 1727 13:39 son las nueve y catorce minutos de la mañana a las ocho y catorce en Canarias mañana de miércoles en Hoy por hoy con Mariola Urrea aquí a mi lado en Radio Madrid buenos días

Voz 1505 13:48 tal Pepa buenos días a nuestro lado también Luis Alegre

Voz 1727 13:50 buenos días preocupa ser Málaga Teodoro León Gross hola qué tal buenos días ICO en el hemiciclo del Congreso lleno porque desde el trece de diciembre sus señorías no habían tenido ocasión de preguntar al Gobierno y tanto chaparrón cada día que hay mucho que preguntar mucho que preguntar ir desgraciadamente por temas recurrentes por los que paralizan nuestra vida pública por la ausencia de una rendición de cuentas políticas cuando toca Se habla algo de los salarios el Salario Mínimo Interprofesional de la negociación colectiva algo sobre desigualdad algo sobre qué política monetaria va a defender España si entra finalmente en el Banco Central Europeo no corrupción Cataluña hay bueno el Partido Socialista pregunta por la brecha salarial de género pero a raíz del propio patinazo del presidente del Gobierno cuando dijo aquello de no entremos en eso no entremos en eso como si le molestara

Voz 1505 14:41 tema recurrente también Mariola en esta tertulia

Voz 1727 14:44 Elia la la tristeza que provoca la ausencia de rendición de cuentas porque llevamos diez años desde la Gürtel nueve y pico desde que estallara la la Gürtel seguimos atascados políticamente en este caso

Voz 1505 14:57 efectivamente yo creo que cuando estamos en el año que conmemoramos los cuarenta ni ver el cuarenta aniversario de la Constitución siempre se dice que España ha hecho unos avances enormes en materia democrática y es verdad pero por así decirlo lo hemos hecho en términos cuantitativos en términos de cantidad de democracia pasábamos de la nada a un sistema formalmente democrático y por supuesto institucionalmente es sólido pero creo que en los últimos años ha quedado patente que nuestra democracia necesita incorporar capas de mejora en lo que es la calidad democrática no tanto en cantidad democrática sino en la calidad democrática y aquí fallan los controles Lars no sabía política controles Hay eh sistema de control lo estamos eh hoy ha empezado eh un nuevo periodo de sesiones en el Parlamento y obviamente hoy hay sesión de control al Gobierno pero vemos que no hay consecuencias es decir se habla de corrupción hay quién apunta directamente a quién era responsable eh aparentemente de lo que es un sistema de financiación presuntamente ilegal de un partido político pero nadie asume la responsabilidad es curioso cómo estamos ayer hablando en una comisión de investigación del presidente del Gobierno en unos términos el presidente de gobierno están en el Parlamento también respondiendo como si hubiera otra vez también dos realidades paralelas una que no te afecta una que da igual lo que digan que no asumen ninguna responsabilidad porque no va contigo y otra que es la que bueno pues que circula el presidente en lo que es su pretendida agenda política que tampoco tiene un contenido

Voz 1926 16:35 demasiado explícito ondeó bueno si los básicamente estoy de acuerdo con Mariola no hoy la comparecencia de ayer de Correa sin descubrir nada nuevo si que de nuevo aunque él estaba desde prisión y sus interlocutores en la sede parlamentaria digamos eficacia de algún modo ese deterioro esa degradación moral que que el Partido Popular está muy lejos de haber querido frenar es más yo creo que ayer cuando la portavoz del Partido Popular portavoz de ocasión ahora llamada Beatriz Escudero que si nos preguntamos quiénes seguramente no podríamos responder lo probablemente esto nos indica que el Partido Popular utiliza determinados portavoces desconocidos cuando no quiere desgastar a otros en momentos bochornosos la portavoz digo no quiso interrogar a Correa y le dijo creo firmemente en la presunción de inocencia su presunción de inocencia y por tanto no le pregunto bueno en fin es bastante bochornoso cuando Correa estaba realmente admitiendo que que el Partido Popular digamos estaba seriamente deteriorado con una metástasis muy profunda del tumor de la de la corrupción no yo estoy de acuerdo con algo que ha mencionado Mariola en su en su análisis que probablemente los avances de la democracia española lo que echamos más de menos con la perspectiva de del dos mil dieciocho es la responsabilidad política es decir yo creo que la justicia mal que bien y es evidente que arrastra que ha arrastrado a lo largo de la transición es probablemente además la institución en la que más fácilmente podíamos reconocer los lastres democráticos no pero es evidente que la dice con su lentitud sus dificultades va va funcionando pero yo creo que lo que no ha funcionado es la responsabilidad política no es decir que que siga presumiendo Rafael Hernando de la limpieza del Partido Popular con el horizonte penal digamos que que afronta el partido con los juicios que tienen agenda este año pues en fin bastante estupefaciente no yo creo que efectivamente más allá digamos de de Annan mrs de fondo a mí lo que me sorprende es que el Partido Popular aún puede aparecer como el partido preferido digamos que la sociedad española a su base electoral si quieren y si no no se sienta concernida por esa profundo deterioro moral que supone la corrupción era porque no

Voz 1727 18:47 más allá de de el juicio moral o político que no nos Mary es esa falta de asunción de responsabilidades es que paraliza la vida pública española es que hay debates urgentes que deberían escucharse en el Congreso

Voz 1926 19:00 en esta sesión de control

Voz 1727 19:02 mostrando en la misma piedra desde hace una década es que tiene una consecuencia directiva sobre nuestra vida pública Luis

Voz 12 19:10 obvio es que yo creo que es importante no perder de vista la importancia de de lo de la corrupción y dimensionar efectivamente en sus en sus justos términos no porque lo que estamos hablando ya no solamente de que el PP se financió ilegalmente en las campañas electorales es decir ha hecho trampas en las campañas en las campañas electorales esto es algo gravísimo es algo que está suficientemente acreditado que bueno que que ajá he dado todo un todo un entramado dinero negro que es acaba de cobrar comisiones a cambio de obra pública un tres un cinco por ciento pero claro en realidad lo lo verdaderamente grave del asunto la dimensión de la asuntos solos sólo se percibe en cuenta que el problema no es ese tres o ese cinco por ciento sino que orientarán todo el gasto público es decir todas las inversiones las orientarán hacia objetivos de los que podían cobrar esa comisión es decir si se han construido

Voz 1926 20:00 Puerto sin aviones y se han construido carreteras sin coches

Voz 12 20:02 es si el dinero de Sanidad se invertido no en médico nuevas camas y en construir edificio

Voz 1505 20:07 es decir se han adjudicado obras a quién sea juzgados los vuelos

Voz 12 20:12 presupuesto todo el presupuesto público se dedica el presupuesto destinado a Justicia pues a construir edificios vacíos para jueces como la Ciudad de la Justicia en Madrid es decir es lo que orienta todo el gasto público en el gasto público porque claro os así lo destina a becas de ahí es muy difícil cobrar comisiones si lo dedicas a construir edificios cobra comisiones que es lo que ocurre que la Justicia puede actuar contra las comisiones del tres al cinco por ciento pero no contra las decisiones de haber invertido en infraestructuras que no sirven para nada y que el único objetivo que perseguían era precisamente hacer obras con las que poder darse ese esas comisiones de financiarse ilegalmente respecto a lo que decía Theo de que la justicia de que la justicia funciona aunque sea la aunque sea lenta yo creo que que estamos asistiendo a una situación bastante bastante anómala es decir en todo este entramado que se está poniendo de manifiesto parece claro que hay tres responsables tres responsables con distintos niveles de responderle a El primero es el que concede la obra pública a cambio de comisiones el segundo es el que realiza Saura pública dispuesto a pagar las comisiones es decir compitiendo de una forma intolerable con cualquier empresario que pretenda ser honrado que en este país está sencillamente muerto no puede no puede construir y por último entera

Voz 1926 21:28 el lugar los responsables son los que hacen de intermediarios en los que prestan servicios al Partido Popular y el Partido Popular le dice mira está facturas en la cobras a fulanito o menganita en otra voy a pagar yo tomaba pagar esta esta constructora de momento lo que está juzgando

Voz 12 21:40 mentalmente es a este tercero

Voz 1926 21:43 escalón no se está juzgando Niall primero al que concede la Laura pública ni al segundo al que la ejecuta bueno Luis pero no se nos está juzgando en la medida en que es difícil de de identificar difícil de investigar quiero decir yo creo que que haría sería peligroso adentrarnos en cuestionar la presunción de inocencia de quién no el digamos el ministerio público no está en condiciones en condiciones le acusa de no bueno los ha puesto el mismo celo reconoce meteoros ha puesto el mismo celo en perseguir la corrupción que buscar por ejemplo el último caso no yo no digo que haya puesto el mismo celo digo no sería muy difícil entrar en una competición de lo que quiero decir es que es un terreno peligroso decir que la justicia ha decidido no investigar a quién a quién digamos no es que no tiene plan pero sí sí

Voz 1505 22:27 pero es que yo creo que estamos cayendo en la trampa otra vez de mezclar la responsabilidad penal y hablamos ahí de principios constitucionales muy solventes como el que se señalaba Theo de principio de inocencia que hay que respetar pero no es esa la principal de las cuestiones la principal de las cuestiones es en qué momento se deben asumir responsabilidades políticas por aquellos que tienen todavía responsabilidades en la vida pública cuando hay india Ciolos no tanto de culpabilidad penal sino de falta de virtud pública inadmisible en una democracia solvente en términos de calidad democrática

Voz 1727 23:04 hoy os pido un poco de paciencia porque para tomarle la temperatura a este periodo de sesiones que se inicia vamos a tratar de escuchar las tres preguntas y las respuestas del presidente del Gobierno las tres preguntas que le hace la oposición esta mañana y sobre corrupción ha preguntado Pablo Iglesias

Voz 1663 23:21 señor en el punto Rajoy le ha sorprendido ustedes que Ricardo Costa que fue secretario general del Partido Popular en Valencia haya firmado en sede judicial que el Partido Popular se financia con dinero negro

Voz 2 23:35 muchas gracias señor presidente

Voz 1487 23:39 muchas gracias señor Iglesias yo respeto lo haré siempre la manera que cada uno elija para defenderse ante los tribunales cuando se le acusa y respeto y respetaré siempre las resoluciones judiciales lo hago porque yo creo en la ley en el Estado de derecho en el derecho que tienen todos los ciudadanos a defenderse en la división de poderes no sería bueno que usted se sumara a asumir estos principios tan democráticos como los que acabo de expresar muchas

Voz 2 24:13 el señor ingleses adelante

Voz 1663 24:19 te agradezco su respuesta al conocer que no les sorprende lo que ha dicho el señor Costa es lógico que no les sorprenda Le propongo un ejercicio de memoria señor punto Rajoy Valencia año dos mil siete usted dijo lo siguiente cito literal estas son mis credenciales la gestión el Ayuntamiento de Valencia la Comunidad Valenciana Xàtiva a Castellón y Alicante efectivamente usted reconocía que sus credenciales eran Rita Barberá Francisco Camps Ricardo Costa Carlos Fabra Sonia Castedo tenía usted razón sus credenciales serán la corrupción la financiación ilegal y el fraude electoral en ese mismo acto de Valencia de infausto recuerdo usted añadió vuelvo a citar literal quiero que lo que ha pasado aquí pase en toda España aquella fue una profecía brillante porque efectivamente ocurrió en toda España ahí es que todo su partido está sentado como persona jurídica en el banquillo de los acusados acusado de corrupción y su nombre m punto Rajoy aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de sobresueldos en negro el siete de marzo dentro de exactamente un mes el señor Francisco Camps irá a un juzgado pero no va como imputado

Voz 1487 25:30 va como testigo sabe por qué porque los delito

Voz 1663 25:33 todos han prescrito vaya por Dios el señor Ricardo Costa dice que el jefe era Cannes pero los delitos han prescrito resulta que en España hay titiriteros raperos y tuiteros que son juzgados y condenados pero gentuza como el señor Camps sigue paseando con su coche de lujo por Valencia cobrando un sueldo

Voz 1487 25:50 el grande

Voz 21 25:52 y con el gregario y coche oficial el pagan

Voz 1487 25:56 los ciudadanos españoles ustedes J

Voz 1663 25:58 Señor Rajoy no luchan contra la corrupción ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos y sus ministros han sido reprobados siguen teniendo la desvergüenza de ocupar escaño en el banco azul ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción visado porque porque si los delitos de corrupción no prescribirán algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cárcel

Voz 2 26:42 eh señor presidente adelante muchas gracias

Voz 1487 26:48 por su amable intervención señor Iglesias se interesa por un tema que se ha producido hace más de diez años que está hoy en los tribunales en el que están inmersos personas que ya no están en la vida pública usted mismo tiene perfecto derecho a hacer política como lo parezca mejor sin embargo yo me gustaría decirle que sería bueno que aportase alguna idea porque jamás se interesa por los temas que hoy en día están preocupando a los españoles yo celebro que no hablemos a Quini de economía ni en ni de empleo pues qué tengo que entender que eso supone que aprobó a usted la política económica que lleva a cabo cómo sobre Cataluña no leído más cosas simplemente que no le he visto muy claro no has sabido defender ni la unidad nacional ni la soberanía nacional ni el imperio de la ley y eso es preocupante y en cuanto a las medidas que no se ha planteado en materia de producción sólo conocemos uno se nombra asimismo juez instructor fiscal tribunal tribunal sentenciador sí ha dejado usted muy corto al señor Torquemada señor Iglesias el suma creo que tiene usted se lo digo con franqueza de ella sabe que con mucho afecto una cierta confusión exagerar y sobreactuar no le va a sacar de la misma sí que va a tener usted que aplicarse a cambiar un poco los criterios que utiliza habitualmente tenga usted muy buenos días mucha verdad

Voz 1727 28:05 los negros posible para tomar la temperatura tío a periodo de sesiones tanto el presidente del Gobierno como Pablo Iglesias que como él

Voz 1926 28:13 bueno pues bueno por supuesto Rajoy parlamentario brillante con

Voz 5 28:17 con socarrón y con esa ironía gallega que le permite

Voz 1926 28:19 no no no no abordar lo que le han preguntado no porque lo que ha hecho ha sido rehuir irá digamos evitar completamente el fondo de la cuestión no yo creo que Pablo Iglesias ha estado bien ha estado brillante por momentos ha incurrido y hay Rajoy lo ha aprovechado en un cierto ventajismo no cuando cuando Arts compara el tuitero y ya Camps hombre digamos es muy diferente no no investigar efectivamente investigar la corrupción es muy difícil llevar a los tribunales a alguien que ha escrito algo en público es muy fácil independientemente de que yo discrepe que se que se lleva los tuiteros por ciertas por ciertas cosas pero en fin lejos de esa conspiran hoy sobre un posible complot para no llevar a los dirigentes del PP la justicia yo creo que sí que que que efectivamente hemos hablado Mariola hay yo fundamentalmente creo en esta en las primeras intervenciones de responsabilidad política si diez años después esto está ahí no es sólo porque la justicia sea lenta ya una estén pendiente de la mayoría de juicio sino porque nadie asumió responsabilidades políticas y esto evidentemente arrastra al Partido Popular pero yo diría algo más y tú has mencionado antes no es decir esto está bloqueando que la buena medida la vida pública española porque él mismo Albert Rivera decía ayer y además es asombroso no Albert Rivera ayer o cumplen ustedes el pacto acordado donde donde ciertos puntos de corrupción esenciales dentro de ciento cincuenta medidas o no o no avanzamos

Voz 22 29:37 es lo que piden que se cumpla es apartar a la senadora Pilar Barreiro imputada Barreiro imputada en la trama Púnica osea el PP es capaz de bloquear las

Voz 1926 29:46 la acción con su socio de gobierno con su socio fundamental de gobernabilidad

Voz 22 29:50 por una senadora que está imputada en el caso Lezo es es el el caso Púnica bueno es que ese nivel es asoma

Voz 1727 29:56 no dijo más dijo más Alves Rivera como recordaba esta mañana Soledad Gallego Díaz decía usted su partido y su Gobierno tapan casos de corrupción es una acusación de un calibre la continuación no se explica cómo ese mismo partido Ciudadanos sostiene al Gobierno es decir las dos cosas parecen bastante incompatibles no una acusación de un calibre enorme Hinault sacar consecuencias políticas que este es el atasco en el que estamos por cierto el argumento de Rajoy bueno pues es el que han venido utilizando todos los que están cantando están haciendo

Voz 1926 30:28 uso de su derecho a la defensa y por lo tanto pongo

Voz 1727 30:30 bajo sospecha El testimonios y además los reyes

Voz 1505 30:33 Peta pero efectivamente es que yo creo que desde hace mucho tiempo Pepa seguimos insistiendo en algo lamento reiterar me porque puede cansar a los oyentes pero yo creo que es imprescindible dejemos trabajar a los tribunales porque lo que se está dilucidando ahí son responsabilidades de una naturaleza determinada que es penal pero la pregunta que debemos Fall una Nos todos los días es si alguien que tiene indicios claros de que su comportamiento por acción u omisión en función de las responsabilidades que tiene públicas nos encaja dentro de los estándares de virtud pública que debemos tener si esa persona tiene que seguir o presiden de nuevo el Gobierno o en cualquiera de las responsabilidades y a mi me parece que ya hemos visto demasiado en este país

Voz 5 31:20 eh yo respeto lo que comentaba Teo o no de de la

Voz 12 31:24 dificultado porque a mí sí me interesa mucho la la la cuestión la cuestión judicial la cuestión penal aunque sea el último el último límite no que comentaba es muy difícil perseguirlo porque son delitos opacos que dices bueno ya pero el asunto es están haciendo un esfuerzo enorme para perseguirlo aunque no lo consiguió del todo o más bien cabe sospechar que lo están bloqueando por los mecanismos que tienen de injerencia sobre la tarea de la justicia básicamente la Fiscalía que decir tenemos un ministro de Justicia reprobado por el Parlamento reprobado por el Parlamento sin que esto haya tenido mayores consecuencias es decir van saliendo casos de la Fiscalía afinando cosa

Voz 5 32:00 las eh para para para para no inculpar

Voz 12 32:04 dirigentes de del Partido Popular esto es gravísimo esto no es una cuestión de es que era muy difícil lo hemos intentado y no lo hemos conseguido esto es una cuestión de hacemos todo lo posible para bloquearlo porque en realidad lo que están haciendo parte de la parálisis tiene que ver con esto lo que están haciendo es todo lo posible para bloquearlo absolutamente todo porque el Parlamento mismo lo tienen lo tienen bloqueado es decir están B

Voz 1926 32:26 cuando todas las proposiciones de ley que que les llegan

Voz 12 32:29 no aprobar los presupuestos que su fundamentar misión nos aprueban pero les da igual porque ejecutan lo que quieren vía decreto vía decreto ley paralizan paralizan cualquier propuesta que venga del Legislativo ignora las reprobaciones del Legislativo ignoran absolutamente absolutamente todo amparándose amparándose en este derecho de veto sobre el que podemos el que podemos discutir de las bloquea en cosas como la ampliación de permisos de paternidad que eso establece que está vetada esa esa que no se puede discutir en el Parlamento porque el Gobierno lo ha negado ahora podrán decir a la respuesta Margarita Robles o lo que sea podrán decir que ellos están muy comprometidos con con la igualdad y con los que están vetando las leyes que podrían ayudar

Voz 1505 33:12 estábamos en la primera parte de esta tertulia centrando la mirada en el poder judicial y se nos olvidan los dos otros poderes el ejecutivo y el legislativo que efectivamente carecen de agenda significativo vinculada con los problemas de la ciudadanía

Voz 1727 33:28 bueno pues vamos con esa esa pregunta que formulaba la portavoz del partido socialista Margarita Robles ex en días como hoy no cuando es evidente la desventaja en la que parte Pedro Sánchez al no tener escaño porque cuando se reanuda el periodo de sesiones pues todos los líderes procuran estar formulando preguntas al al presidente del Gobierno no tiene escaño Sánchez por las razones conocidas todos tienen su portavoz parlamentaria preguntando por la brecha salarial entre hombres y mujeres

Voz 2 33:57 señor presidente del Gobierno cuánto tiempo más va a seguir su Gobierno sin tomar medidas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres

Voz 1487 34:05 hemos tomado y seguiremos haciéndolo medidas que sirvan para reducir la brecha salarial y todas las brechas de género y quiero decir que se han producido resultados importantes en los últimos tiempos ya se han recuperado todos los niveles de empleo de mujeres ya antes de la crisis estamos luchando contra la discriminación salarial que sabe usted que está prohibida

Voz 2 34:26 por la ley ustedes su lema es no nos metamos en esto no nos metamos en lo de la brecha salarial propinas que ustedes no se meten en nada en nada que afecte a los ciudadanos de este país y evidentemente para ustedes el tema de la igualdad de las desigualdades es un tema que no les preocupa no tienen ninguna sensibilidad

Voz 1487 34:44 parece que aunque coincidamos en nuestros objetivos porque incluso hemos votado lo mismo como usted recordaba que en el Congreso lo único que le importa es ver si criticó al presidente del Gobierno porque no tengo nada mejor que hacer a estas horas de la mañana

Voz 1727 34:58 a la defensiva todo el rato eh el presidente del Gobierno muy muy muy a la defensiva no también en un asunto en el que partimos de un patinazo de un patinazo suyo porque hoy mencionar una ley que ignoró aquel día ni siquiera probablemente sabía que existía la ley o hubo uno la tuvo en cuenta claro porque dice

Voz 1926 35:13 no nos metamos en eso que está lejos

Voz 1505 35:16 lado en la ley de igualdad no en la ley en vigor en España en la igualdad en la Constitución en los tratados de la Unión Europea que son los que primeros hacen mención a la a la prohibición de diferenciación de salario entre hombres y mujeres a las directivas que hemos tenido es que transponer en esta materia sí pero la pregunta es qué hace el presidente del Gobierno como incorpora ese mandato a lo que es su agenda política cuando se le pregunta por eso cuando está descuidado dice no me toquen ese tema que no me viene bien

Voz 23 35:47 bueno vamos a hacer una pausa a la vuelta Cataluña porque le pregunta

Voz 1727 42:28 a la espera de que los letrados del Parlament haga público su informe que el encargó el presidente rugía Iturralde para aclarar el calendario de una legislatura que ya ha arrancado en Cataluña pero que no se sabe cómo sigue después de la investidura non nata de Puigdemont a espera de que terminan esas negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana con ese Gobierno desdoblado del que hablan ahora creando un Conseil de la república catalana en Bruselas Consejo de la república catalana en Bruselas presidido propuso como una especie de tutelaje sobre el Gobierno real que saldría de una votación en el Parlament de Cataluña a la espera de que todo esto se aclare

Voz 1926 43:09 hoy en la sesión de control Albert Rivera pregunta por Cataluña al presidente del Gobierno

Voz 0040 43:14 presidente del Gobierno el Fondo de Liquidez Autonómico lo creo su Gobierno precisamente en dos mil doce para financiar a las comunidades autónomas

Voz 1487 43:21 que estaban en quiebra

Voz 0040 43:23 entre ellas Cataluña pues tiene uno de cada tres euros de ese fondo se destina a la ETA que quebró primero el tripartito después el señor Puigdemont idea eso no tiene la culpa a los catalanes en los gobiernos y me parece bien que el Gobierno destina dinero público para pagar servicios públicos funcionarios y proveedores pero dicho eso el señor Montoro estuvo aquí en el mes de agosto y aseguró en esta cámara nos quedamos más tranquilos con sus afirmaciones dijo le preguntamos va a poder financiarse el Prusés o el uno de octubre con dinero público del Fondo de Liquidez y el señor Montoro aseguró en esta cámara que estuviéramos muy tranquilos porque no hay se iba a destinar ni un céntimo de ese de enero al golpe de Estado al uno octubre o a todo junto entonces yo señor Rajoy leyendo estos días lo que ha dicho el juez de instrucción el Juzgado trece Barcelona el juez afirma que parte o todo el uno Ture se financió con fondo de liquidez autonómico se financió con dinero de todos los españoles

Voz 7 44:17 también la Fiscalía ayer avanzaba

Voz 0040 44:20 que la vida ha dicho al juez lo mismo que podía haber dinero público destinado al uno octubre yo señor Rajoy como es usted el Gobierno y eso usted que gestione ese dinero le pregunto tiene razón el juez o la fiscalía cuando afirma que todo o parte del dinero en uno octubre sea pagado con el Fondo Liquidez Autonómica que explicación nos puede dar a las afirmaciones que ha hecho la Fiscalía o el juez del Juzgado número tres de Barcelona muchas veces

Voz 2 44:48 señor presidente en Rivera el flash Fulton

Voz 1487 44:54 plan de pago a proveedores y el Fondo Social ha sido una operación extraordinario desde el punto de vista económico sean puestos a disposición de las comunidades autónomas no nada menos que doscientos cuarenta mil millones de euros sesenta y cuatro mil millones para Cataluña ha sido un factor decisivo de la recuperación económica porque como usted recordó en muchas instituciones públicas no podían acceder al mercado de capitales a largo plazo y sin el FRA no podían hacer frente a sus obligaciones y por tanto quebrar por tanto con el FLA se evitó la quiebra se ayudó al crecimiento y al empleo el FAD sirvió sobre todo para pagar gasto sanitario el sesenta y cinco coma siete por ciento para pagar convenios con los ayuntamientos para pagar a miles de proveedores que no cobraban de las administraciones para mantener los servicios públicos y muchos empleos y no se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente se iba a celebrar en Cataluña muchas gracias

Voz 0040 45:54 eh ponerse Rajoy pues yo le diría que me quedemos tranquilos si no hubiera visto lo que dice el juez de instrucción el Juzgado número trece Barcelona dice que parte o todo del dinero que fue alumno tú eres el destino del Fondo de liquidez Autonómico me quedaría más tranquilos sino fuera mi opinión sino la Fiscalía quién le da esa información al juzgado el señor Montoro dijo que no se destino ni un duro hace poco ya reconoció que quizá podían haber facturas que sí que se hubieran destinado eso yo le tomó la palabra ser Rajoy lo que usted ha dicho ha dicho que no se destinó incentivo yo le preguntó si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al Fondo de Liquidez otro nuevo quién va a dimitir de su Gobierno

Voz 2 46:38 señor presidente señor Rivera el dinero de FLA

Voz 1487 46:45 no se le da a las comunidades autónomas sino que se paga directamente por el Gobierno por el Gobierno a los proveedores y luego a los acreedores financieros en el caso de vencimiento de préstamos el Gobierno no paga facturas para el referéndum al que usted ha hecho referencia y eso sucede en Cataluña y en toda España tiene el caso de Cataluña hubo además acuerdos de la Comisión Delegada de Asuntos Nikos de los años dos mil quince y en dos ocasiones de dos mil diecisiete que en la práctica supusieron la intervención de la Tesorería en la gestión de pagos de la Generalitat de Cataluña no hay ningún informe de nadie que diga que con el Fondo de Liquidez Autonómica han pagado los gastos a los que usted hace referencia ICIO usted tiene el informe o puede aportar alguna prueba o alguna factura de ese lo al Gobierno de España que tenga la seguridad que actuará o diga sólo si lo estima oportuno y conveniente a los tribunales y no se equivoque de adversarios el problema en Cataluña no es un problema que haya organizado el Gobierno sino los responsables de ello y a veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que aquí en debe criticar que sólo reforzar

Voz 1727 47:51 cómo están los ánimos en el centro derecha ha y se nota que que Rajoy

Voz 1505 47:56 siente el aliento de Ciudadanos

Voz 1926 47:59 el cogote no sí bueno la verdad es que lo ocurrido el pasado fin de semana en ese mitin celebrado en Córdoba no por parte del Partido Popular que que acusaba ciudadano de ser voluble de ser poco fiable de que no tener principios en fin de actuar con con con oportunismo cortoplacista ya delataba el clima o de guerra yo ya no sé si de guerra fría o de guerra abierta donde pero pero no se equivoque de adversarios es lo pueden reprochar mutuamente porque está claro que que la frontera que hay entre el Partido Popular y Ciudadanos es un afrontarán este momento de guerra encarnizada en cualquier caso yo creo que la la intervención de de de Albert Rivera ha sido ha estado bien quiero decir y además no solamente ha estado bien sino que demuestra que se puede ser duro sin necesidad de resultar excesivamente oportunista o ventajista no simplemente ha preguntado entonces usted empeña su palabra y quien dimitiría en caso contrario porque lo que es evidente es que tanto en el juzgado como los informaciones de la Fiscalía como el propio Montoro porque Rajoy podrá decir lo que quiera pero aun propio Montoro hace unos días admitía no tener la absoluta seguridad digamos lo único que demuestra es que los compromisos del Gobierno y hay que recordar que la vid la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el propio presidente Rajoy aseguraron firmemente que no habría uno de octubre

Voz 1505 49:18 hombre nadie dimitió la las palabras

Voz 1926 49:20 las las palabras tajantes con las que afirman lo que sucede en Cataluña desgraciadamente a menudo no se compadecen con la realidad

Voz 1727 49:27 sobre lo que pasa en Cataluña sobre esta novedad de las últimas horas yo trataba de aclarar concluyó atarlo con Joan Tardá que es un político insular a hablar claro responderá a las preguntas no no huye no trataba de aclarar esto sólo es retórica cuando hablan del Consell de las república catalana es sólo retórica es envolver es es un ropaje para darle una salida a Puigdemont y que luego haya un gobierno que efectivamente gobierne la Comunidad autónoma catalana con cierta normalidad en esta legislatura de manera que no ha habido manera entre lo legítimo lo simbólico

Voz 1505 50:03 el contexto y lo real contexto

Voz 1727 50:06 ha habido manera en un político insisto que suele hablar claro porque claro a la pregunta de esto cabe en la Constitución señor Tardà que es un político veterano

Voz 12 50:15 hombre ha insistido mucho dice es una pregunta

Voz 1727 50:17 la compleja responder no yo