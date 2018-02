Hoy por Hoy (07/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

son las diez las nueve en Canarias ya hay acuerdo de gobierno en Alemania

Voz 0202 00:16 entre los socialdemócratas los democristianos corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 00:23 puestos a sus negociaciones para formar Gobierno tras un último maratón de veintidós horas la CDU de Merkel su social bávaros de la CSU y los socialdemócratas de les puede han llegado a un acuerdo a primera hora de la mañana también se ha aclarado la distribución de ministerios los socialdemócratas según publican algunos medios de comunicación en estos momentos recibirán entre otros el ministerio de Finanzas uno de los más importantes en Alemania ha sido una ronda final muy debatida con temas muy espinosos por resolver como el tratamiento a los pacientes con los seguros sanitarios privados y públicos y los contratos temporales de trabajo ambos temas vitales para el espere que debe venderlos con un triunfo ante sus militantes que serán en último término quienes decidan si va a haber una gran coalición

Voz 2 01:05 gracias Carmen cuatro meses sin gobierno lleva a Alemanía y aquí pendientes un día más de las carreteras Toñi Fernández buenos días muy buenos días

Voz 0202 01:13 si hoy que el termómetro va a llegar a bajar hasta los diez grados bajo cero y que la alerta sobre todo por frío y nieve en cotas bajas afecta a quince comunidades autónomas hay todavía más de trescientas carreteras afectadas los cortes afectan a la red principal Dirección General de Tráfico adelante

Voz 1275 01:28 hola pues si en concreto son trescientas ocho las carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país por la nevada ahí sesenta y ocho vías intransitables y ciento uno en la que son obligatorias las cadenas lo peor lo encontramos en el norte de los Pirineos el Valle del Ebro y el Levante en cuanto a la vía a las vías principales está prohibido el paso a camiones y vehículos articulados en la A6 en diversos tramos de las provincias

Voz 3 01:51 Lugo y León también en la AG S

Voz 1275 01:53 sesenta y cuatro En esta misma provincia en Lugo A Coruña tengan precaución por último en la AP sesenta y seis entre emo Clean en Asturias y Valverde de la Virgen en León porque también van a encontrar dificultades a causa de la nieve

Voz 0202 02:06 en el Congreso el presidente del Gobierno ha esquivado las preguntas sobre corrupción durante la primera sesión de control al Gobierno en dos meses ha llegado a comparar a quién preguntaba a Pablo Iglesias con Torquemada además Mariano Rajoy ha asegurado que no sea destinado ni un euro del FLA del Fondo de Liquidación Autonómica al referéndum Mar Ruiz sí ha sido la respuesta del presidente Albert Rivera en un cara a cara con reproches mutuos

Voz 4 02:28 sí yo le pregunto si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al fondo de liquidez autonómico quién va a dimitir de su Gobierno

Voz 5 02:35 el dedicó ni un solo euro del FRA al referéndum

Voz 1 02:38 ilegal que supuestamente se iba a celebrar

Voz 5 02:40 en Qatar y a veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que aquí en debe criticar que son corresponsables

Voz 0202 02:49 Rajoy ha retado a Rivera a presentar pruebas si las tiene de ese desvío de fondos llegamos así a las diez y tres minutos nueve y tres en Canarias tiempo para la información más cercana a usted

Voz 1275 03:00 Imaz en Madrid hasta ahora en Móstoles arranca el pleno municipal en el que se va a ratificar a la socialista Noelia Posse como nueva alcaldesa de la localidad sustituye a David Lucas que dejó sus cargos en el Ayuntamiento en el Partido Socialista hace un par de semanas el Madrid este Belén Campos

Voz 1478 03:15 Noelia Posse tendrá los votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista de Ganar Móstoles y de la edil de Izquierda Unida Comunidad de Madrid en los Verdes Arancha Fernández mientras su compañero de grupo y portavoz del grupo municipal Eduardo Gutiérrez que fue apartado en octubre del gobierno municipal ha anunciado que presentará también su candidatura en este pleno al igual que el Partido Popular con la presidenta del Partido Popular Mirena Cortés Noelia Posse es en la actualidad concejala de Obras e Infraestructuras mantenimiento de vías públicas festejos y concejala delegada de la Junta de Distrito número uno en la actualidad forma parte también de la ejecutiva de José Manuel Franco como secretaria de la

Voz 1275 03:51 en Madrid en alerta amarilla esta mañana por bajas temperaturas y en la sierra hay y riesgo de aludes tras las nevadas de estos días las acumulaciones de nieve a más de dos mil metros de altura son inestables pueden ser muy peligrosas para montañeros esquiadores Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0089 04:05 la capa inicial que ya existía se ha visto duplicada en grosor e incluso triplicado por lo que se miden hasta ciento noventa centímetros en la alta montaña de Guadarrama una capa muy gruesa pero tremendamente inestable con la aparición de las peligrosas placas de hielo que pueden fracturarse por el paso de un esquiador o de un montañero mucho

Voz 0202 04:23 el próximo cuidado en áreas como Peñalara Dos

Voz 0089 04:26 hermanas o Cabezas de Hierro el riesgo de ser arrastrado por la nieve es alto o muy alto en dos mil diecisiete aumentaron un ocho por ciento

Voz 1275 04:34 las empresas que se declararon en suspensión de pagos en Madrid ochocientas cuarenta y siete concursos de acreedores en todo el año pasado según datos del Instituto Nacional de Estadística lo que sitúa a la Comunidad como la segunda

cualquier novedad en Cadena Ser punto com y en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 3 05:11 Toni Garrido las diez y cinco uno

Voz 1995 05:14 por lo menos en Canarias la batalla vamos a hablar de la batalla de la batalla que libran miles millones de personas en todo el mundo te batalla contra una enfermedad que lo conquista absolutamente todo porque no hay espacio no deja espacio para nada más el cáncer el cáncer se apodera del enfermo de la familia de la rutina de la vida el cáncer sea dueña de las expectativas y de de la conversación es importante hablar todas las familias que han pasado por este largo camino lo sabe

Voz 6 05:39 es importante hablar de ellos

Voz 1995 05:41 durante no tener dudas de que si me permiten

Voz 6 05:45 no no no no y no

Voz 7 05:59 a que no levantar el cáncer buenos días en que podemos ayudarle

Voz 1995 06:02 buenos días mil llevado la Cadena Ser de del programa Hoy por Hoy soy Toni Garrido y perdón entre el día con quién te gustaría hablar

Voz 7 06:10 bueno mi nombre es la responsable del servicio Infoca hacer de la Asociación Española contra el Cáncer

Voz 1995 06:15 vale yo he marcado el novecientos cien cero XXXVI

Voz 7 06:19 exactamente

Voz 1995 06:21 de atención veinticuatro horas contra el cáncer que existe en Europa es un teléfono que está a disposición de cualquier persona las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año que se ha puesto en marcha hace hace pocos días el pasado el pasado domingo qué sentido tiene este este teléfono el novecientos cien cero treinta y seis

Voz 7 06:41 bueno esto es un teléfono de información de apoyo de escucha a cualquier paciente va a cualquier familiar que pueda estar enfrentando un proceso difícil como es un proceso oncológico desde la asociación ya venimos ofreciendo este servicio de atención telefónica muchos años pero es cierto que hemos detectado ciertos momentos en los que los pacientes y los familiares pueden sentirse especialmente vulnerables especialmente solos que son las noches y los fines de semana por eso hemos querido ampliar este servicio las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año

Voz 1995 07:14 porque es importante hablar del del cáncer de utilizar todas las letras y hacerle batalla desde todos los frentes el de la incertidumbre es un territorio yo creo que en muchos casos todavía inexplorado

Voz 7 07:27 exactamente la incertidumbre el miedo muchas veces vinculado a esa falta de normalización que existe de la palabra cáncer y de la propia enfermedad realmente más de la mitad de los pacientes oncológicos

Voz 3 07:39 Duran i supera la enfermedad pero aún hay ciertos

Voz 7 07:41 estigmas contra los que tenemos que luchar y la mejor manera de hacerlo es hablar de ello con normalidad

Voz 1995 07:47 cómo cómo es la llamada en estos días un promedio que están recibiendo como es el tipo de persona que les está llamando desde el pasado domingo

Voz 7 07:54 bueno realmente estamos muy contentos con la respuesta que hemos recibido porque estábamos en una media de unas setenta llamadas al día solamente el domingo recibimos cuatrocientas cuarenta y una mal es realmente un resultado espectacular que nos da a entender que hay necesidad de que hay personas

Voz 3 08:11 otro lado del teléfono que necesitan escuchar una voz

Voz 7 08:14 qué necesitan contar con una organización que ofrece toda una serie de servicios de apoyo gratuitos para poder ayudarles a hacer frente a una situación difícil y a veces dolorosa como es un proceso oncológico un diagnóstico de cáncer

Voz 1995 08:26 pues Patricia a usted y a las veinte personas que componen este servicio darles las gracias recuerden novecientos cien cero treinta y seis si alguno de ustedes en los que nos están luchando tiene alguna duda un familiar un amigo si tienen cualquier cuestión hay que formular por favor nueve novecientos cien cero treinta y seis veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días al año Telephone atención contra el cáncer muchísimas gracias Patricia Botín pero bueno seguimos porque además tenemos noticia

Voz 3 08:54 a última hora Nieves Goicoechea está de economía de la Cadena SER buenos días buenos

Voz 1468 08:57 día sí Luis de Guindos será el candidato a vicepresidente del Banco Central Europeo era una noticia que estaba pendiente de confirmar estos días y por fin una nota de prensa de su propio ministerio ha confirmado la noticia será por como digo ministro de Economía como lo es ahora pero también puede compatibilizar el cargo como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo un nombramiento que deberá ser ratificado por el Consejo Europeo los días veintitrés y veinticuatro de marzo De Guindos ha permanece en el cargo de titular de Economía desde el año dos mil once ya había dicho en varias ocasiones que llevaba mucho tiempo como ministro de Economía en eso

Voz 1995 09:35 pues habrá que esperar al veintitrés veinticuatro además conocer si finalmente Luis de Guindos ex vicepresidente del Banco Central Europeo hasta entonces sabemos que por lo menos va a ser candidato

Voz 1468 09:45 los candidato además ayer bromea porque él no quería confirmar si sería finalmente candidato le preguntábamos cómo él es aficionado del Atlético de Madrid si se podría haber el Atleti desde Frankfurt y el ministro dijo sonriendo que sí que también la vía streaming que socorrió a ver el partido aunque no quiso confirmar sería Cándido

Voz 1995 10:03 de desde de cualquier parte del mundo se puede ver al Athletic eso sí que es una certeza Nieves muchísimas gracias diez diez uno

Voz 8 10:11 ahora menos en Canarias seguimos

Voz 9 10:20 Libia

Voz 1995 10:21 está marcado por el espacio pero el tiempo hice lo voy a explicar todavía tratando de entender las palabras del jefe de prensa de Carles Puigdemont cuando dijo la distancia entre Bruselas y Barcelona es la misma que entre Madrid Canarias siempre se ha dicho que la política es una carrera de fondo pero no pensamos que era de manera literal y que había que empezar a correr ya en fin que hartazgo los libros de Historia están llenos de gestas revolucionarias pero nunca antes se esas dio el orden establecido mediante el aburrimiento muy buenos días en cualquier caso ya saben que desde las nueve hay sesión de control al Gobierno salimos contando lo hemos escuchado en directo a la Cadena Ser sesión de control sigue existiendo esa marca de preservativos porque eso explicaría muchas cosas como por ejemplo la profilaxis política en cualquier caso matarla ilusión acabar con nuestros deseos de futuro era un territorio casi exclusivo de la filosofía pero ahora ese lugar lo ocupa la política entre los cinco primeros problemas para los españoles cuatro están relacionados directamente con esa tarea saben yo propongo que el próximo programa electoral del partido en el Gobierno lo escriba la misma gente que redactó el folleto sobre las drogas de Zaragoza si se trata de arruinar nuestras vidas hagámoslo con toda la información posible hablando de nuevas fronteras año qué hace pocas horas desde Cabo Cañaveral se lanzó al espacio un cohete más potente del mundo el Falcon heavy que es un hombre buenísimo para un grupo de música hecho Falcon colosal con heavy propulsado por el mus que él también dueño de Tesla despegó con éxito demostrando su gran potencia reduciendo al mismo tiempo en cientos de millones de euros el coste de lanzar al espacio dicho esto sí puede ser visionario y hortera porque lo que han lanzado el espacio para que evite eternamente en un coche descapotable rojo con un maniquí disfrazado de astronauta es un hacia los productos elaborados a modo de valla publicitaria seguro que ya han visto ustedes las imágenes sabían por cierto que hortera es una palabra que no tiene traducción al inglés

Voz 11 12:29 es mucho Shakespeare mucha retórica pero no saben definir a un hortera bueno pues debido al avance tecnológico del que hablaremos después hoy queremos preguntarlas a ustedes que pondrían a orbitar por qué o a quién hoy por hoy en órbita esta esta etiqueta en las redes sociales hoy por hoy en órbita las ganas de acabar con la corrupción de Rajoy a Pedro Sánchez porque total Un jamón hoy por hoy en órbita recuerden las palabras del capitán Iker segunda estrella a la derecha todo recto hacia el mañana o en nuestro caso en España sería hacia el pasado mañana que escuchan Hoy por hoy

Voz 12 13:10 hacer él estaba toda la gama

Voz 1995 13:18 hoy por hoy en órbita a ver qué ponemos a reeditar mientras tanto Raúl Del Bosque buenos días muy buenos de ATAN necesitamos esos cinco motivos para seguir viviendo motivo nombras

Voz 13 13:27 por qué las preguntas nunca fueron el problema el problema siempre estuvo en respuestas como esta que propia

Voz 1 13:32 ya sea ya la ciudad de Jabugo famosa por sus jamones

Voz 13 13:37 claro que sí hombre ORA expuestas con el certificado de calidad ISO nueve mil uno que no extrae uno de los directivos más brillantes de este país Marcos de Quinto

Voz 3 13:45 digo número cuatro recibe hoy nos visita una hemos

Voz 13 13:47 es que es como Juan Palomo

Voz 1 13:50 en eso sienten de ahí vale pero sin entender

Voz 13 13:53 claro que la entendemos y nos explicamos estará con nosotros la guionista productora directora y protagonista tiene menos Biutiful Island una película que está arrasando en Estados Unidos ganando bueno premios

Voz 1995 14:05 si es que hablamos de cine y el papel de la mujer en el cine los representantes bueno pues hay mujeres con mucho talento que están arrasando en el mundo y hoy vamos a conocer a una de ellas motivo número tres

Voz 13 14:14 por qué ahora dicen que no hay que comer carne

Voz 1 14:17 será bueno pero a mi me gusta la chuletón es Lugo a mí también me gustaba chuletón en el debate está en la calle pero hoy queremos saber qué es lo que se esconde detrás de todo esto y lo haremos con nuestros estéticos José Miguel Mulet Luis Alfonso Dani

Voz 1995 14:29 hay muchos de ustedes han pedido que le preguntemos a los escépticos por este asunto de la carne después de el programa de Jordi Évole bueno hoy vamos a hablar de la carne con nuestros escépticos motivo número dos

Voz 13 14:38 por qué hoy llega la sección que te pone más tenso que Piqué paseando por Cornellà

Voz 14 14:42 ya es que me da pánico sin es que me da pánico es que me da paz

Voz 13 14:45 Ellos son como nuestra agencia de calificación pero de marca blanca los pantomima Pool hoy vienen a valorar la nieve

Voz 1995 14:51 como evento finalmente motivo número uno

Voz 3 14:54 porque cuando dijimos que queríamos

Voz 13 14:57 además desde el Carnaval de Tenerife nos dijeron que no podía ser a lo que Tony respondió

Voz 1 15:02 a mí

Voz 3 15:04 así le dijeron que tranquilo que a lo mejor íbamos

Voz 1 15:07 algo que todavía volvió a responder nada ahí y finalmente y lo hemos conseguido viernes nueve hoy por hoy en directo el billete de avión

Voz 15 15:21 la relación

Voz 13 15:24 pero no van a permitir estar a las diez de la mañana

Voz 1 15:26 es el caso del Carnaval de Las Nueve en Canarias exactamente con Toni con el sueco con lo pantomima fuck

Voz 11 15:31 vuelvan dado con todos carnavalero que tiene

Voz 13 15:34 desde la gente si quiere venir a vernos te lo digo te lo digo mis claro Itu también baúl tiene que ir a buscar las entradas para el Carnaval por la mañana durante el día los Estudis de Radio Club Tenerife sólo eso eso ya te aquí lo motivo para seguir también cuántas puede buscar entro sería como una especie de Coca Cola impúdico buscar entradas para ver el el porqué si citizen que no puede decir todo es hasta completar aforo claro es que es eso es que una cosa buena uno Raúl Del Bosque gracias

Voz 1995 16:02 entre el resumen de noticias que hoy ha lanzado las nueve hay un tema que me parece entre tanto se desde finales la edad a la que uno se hace adulto el momento el que porque esto últimamente aquella los jóvenes tiene

Voz 3 16:17 en cincuenta y siete bueno novela

Voz 1995 16:19 tú no no así el espíritu perfecto pero en qué momento y es algo que está encima de la mesa en Inglaterra en qué momento uno sea

Voz 3 16:26 el mayor se hace adulto bueno inquiere in que costumbres y cosas de tu vida indica que ya es un adulto la edad en Inglaterra según ellos el veinticinco años veinticinco años

Voz 1 16:39 sí hombre yo todavía lo Dios

Voz 16 16:42 que no les ahí parece que sea así

Voz 1995 16:45 veinte con veinticinco Ángels yo XXV el designe para es muy joven yo estuve el verano estuve allí ir allí

Voz 3 16:53 reto de adulto de adultos de adulto joven Hong cinco Bocos

Voz 16 16:57 creo que es interesante se mete que que que que costumbres empezamos coger y cuando lo tenemos esa costumbres y disciplinas de la vida actitudes ante la vida eso significa que eres un adulto uno de estos es pagar tu propio factura Illa reciclaje y no siempre compra de vino más barato

Voz 1995 17:14 vale están empezando por ciento llegar ya algunas cuestiones sobre a quién Olga que podríamos a orbitar y no puede ser todas con el mismo llegaron a Agger hoy por hoy en órbita que aquí no va que podríamos esa orbitar poco más de diversidad en todo hay un protagonista claro sobre a quién a quién hay que poner multas que es interesante sobre

Voz 16 17:39 un último dato también es cuando tú prefieres que dan en en en salir

Voz 1995 17:43 esa bueno hablaremos ese tema diez y diecisiete minutos por lo menos en Canarias seguimos hola Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 20:54 es una historia muy muy bonita creen ustedes que es posible a día de hoy que el Madrid o el Barça se ofrecieran a prestar a Cristiano va Messi a otro club que acaba de sufrir una gran tragedia pues hoy no sé pero eso pasó

Voz 23 21:08 sesenta mil aficionados abarrotan el estadio del Manchester United y muchos miles más

Voz 1995 21:12 también es típico cuando nuevo capitán bien

Voz 23 21:15 el superviviente de la catástrofe aérea sufrida por el

Voz 1995 21:17 con contó quieran ustedes que además ha habido oportunidades que alguien no no espérate vamos a intentar compensar la tragedia que habéis vivido prestándose a nuestros mejores jugadores es una noticia que cuenta el diario El Telégrafo y que demostraría que hubo un tiempo de esperanza verdad Begoña Arce

Voz 0273 21:37 Acula historial realmente bonita la cuenta el Telegraph porque la incluye un libro que se va a publicar que se llama a la Historia de dos ciudades Manchester Madrid mil novecientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y ocho en titulo que emula al utilizado por Charles Dickens lo ha escrito alguien que es un fan de toda la vida del Manchester y también un escritor John luz del la historia es que después de aquella tragedia hace sesenta años que podemos recordar en el aeropuerto de Múnich se estrelló el avión en el que viajaba el fútbol el equipo de fútbol del Manchester estaba allí la plantilla completa volvía eh a Inglaterra después de disputar los cuartos de final de la Copa europea con el Estrella Roja de Belgrado al que había vencido el avión eh había partido de aquella ciudad en Múnich seriedad debía hacer una parada simplemente técnica pero el avión se estrelló contra unas colinas próximas al aeropuerto el resultado fue que veintitrés personas murieron entre futbolistas periodistas técnicos y personal aéreo siete futbolistas del Manchester murieron en el acto fallecería más tarde otro dos más dejaron para siempre el fútbol bueno lógicamente el accidente fue devastador para la ciudad para el Manchester United y para todo el Reino Unido y que ocurrió entonces bueno una de las primeras reacciones del Real Madrid fue ofrecer como préstamo para el resto de la temporada cincuenta y siete cincuenta y ocho a su jugador estrella en aquel momento el argentino Alfredo Di Stéfano que dice el Telegraph que eh esto sería como si ahora mismo el Barcelona por ejemplo le prestara al Manchester United a Messi

Voz 3 23:11 la gran gran gran estrella Begoña

Voz 0273 23:13 la gran gran estrella de aquel momento al parecer había una estrecha amistad entre el entonces presidente y mítico presidente del Real Madrid Santiago Bernabéu Bussi a él maña el manager de del United que había sobrevivido al accidente bueno el club quedó destrozado perdió la semifinal que jugó contra el Milán que

Voz 3 23:32 por cierto sería batido después pueda realmente

Voz 0273 23:35 que se intentó eh ese préstamo pero finalmente lo paró la

Voz 24 23:40 la la Liga

Voz 0273 23:43 eh de bueno a la Federación de Fútbol ir e impidió que que siempre estamos llegar a hacer quien pasó entonces si no no es simplemente argumentaban que Di Stéfano le podía quitar el

Voz 0202 23:59 lugar a un jugador británico

Voz 0273 24:01 lo que pasó entonces bueno Real Madrid siguió tratando de ayudar al Manchester y de hecho se pactaron cinco partidos amistosos que fueron un total triunfo a unos precios las entradas carísimos se jugaron en el Old Trafford ese jugaron también en el Bernabéu ir de esa manera se pudo ayudar al equipo pero el gesto de intentar prestara de Stefano era algo que casi no se conocía que habla de otra era quizás en el fútbol internacional

Voz 1995 24:30 te lo interesante es el libro de John el que nos hablas ayer en Old Trafford tuvo lugar una ceremonia muy emocionante

Voz 0094 24:38 su hijo Adolfo

Voz 3 24:40 adiós

Voz 0094 24:42 fueron se va

Voz 3 24:45 Deborah acristaladas emocionante esta imagen se Begoña pero una generación de británicos la tragedia de Múnich marcó sus vidas impar

Voz 1995 24:53 EFE pareciera como si todavía no lo hubieran superado para muchos

Voz 3 24:55 quedaron ahí y para ello es el fútbol

Voz 0202 24:58 no sé si empezamos a cabo sería bueno del fútbol se pudo regresar

Voz 0273 25:02 era dar eh pero realmente fue gracias a la ayuda de mucha gente estábamos hablando del Real Madrid os puedo decir que irónicamente en mil novecientos sesenta y ocho diez años después de del accidente de Manchester Air el United le ganó al Real Madrid en la semifinal de la Copa de Europa entonces Berna veo de una manera muy muy graciosa dijo bueno si tenía que será alguien el que los venciera estoy contento de que hayan sido ellos en fin el el equipo recuperó como podéis leer hoy es uno de los grandes grandes de este país pero es verdad que sí

Voz 3 25:33 qué tipo de traumas en una ciudad

Voz 0273 25:36 en la pasión que despierta el fútbol es muy difícil de borrar de ahí el homenaje que se vivió ayer

Voz 1995 25:43 pues Begoña millones de gracias Begoña Arce corresponsal de la cadena SER es un verdadero placer muchas gracias bueno es una historia eh que emociona y sobre todo que nos hace pensar que hubo un tiempo para la esperanza ahora la cosa es algo distinta Alfredo Relaño muy buenos días

Voz 1 25:59 muy buenos días el fútbol era un lugar sí

Voz 1995 26:02 sí era un juego de de caballeros y esta historia lo demostraría

Voz 0094 26:05 sí al verdadero Hernán yo no había ido sinceramente y me extraña nota tampoco quiero decir que no que no sea verdad o no lo había ido nombre había comentado nunca Di Stéfano a lo mejor me uno Stefano no llevó a saberlo es algo que hablo veo con el United efectivamente habían jugado el año anterior ya habían hecho muy buena reacción hay entonces después a los partidos de Copa una cena los dos crudos entre los dos equipos y discurso Si mucha amistad híbrida veo ahora desde luego muy devoto del fútbol británico como como era prácticamente todo el mundo en aquella época no porque era el gran referente todavía rabia hacerles tenía para luego superior no

Voz 1995 26:43 es una información que aparece en el libro que cuenta a más de siete mil ciento cincuenta y ocho Madrid y Manchester la unión entre las dos ciudades sería hubiera sido genial a la historia ahora no sé en estos tiempos lo que le preguntaron ayer pues no saben qué momento se que se quebró todo no porque ahora sería imposible siquiera planteárselo Alfredo

Voz 0094 27:04 sí ahora ese ahora a nadie sólo correría en aquella época era frecuente para para partidos de homenaje de algún tipo así que jugará un jugaron jugador en otro equipo de Stefano ojo al Barcelona esa foto célebre que sale y que cuando dicen que fiche no no nunca estuvo en el Barcelona pero jugó un amistoso con contra el Vasco de Gama nosotros Sabino estará el Madrid IER y Puskas jugaron un homenaje a Kubala embestido el Barça ICO gala jugó en el Madrid en el homenaje a Maroni Di Stéfano juego alguna vez el Atleti en el Madrid jugó de Valencia el Mallorca donde era entonces había digamos una una cierta buena concordia es como si ahora digamos en en Madrid un jugador será hacer un homenaje vienen aquí a jugar Messi

Voz 3 27:50 con la camiseta la camiseta o que fuera

Voz 0094 27:52 Cristiano Ronaldo allí al homenaje de despedida de Pujol digamos de sabe y esas cosas pasaban entonces sustituir oralidad que deberíamos

Voz 3 28:00 o para volver a ese monto porque parece mucho más interesante ese mundo que el de ahora

Voz 0094 28:04 nacer otra vez ya no sean hacer otra vez y eso se nota en que pronto hasta que usted esa cordialidad es que ahora mismo no seguramente no lo que las ambiciones los rectos las aficiones aquí han padeciera Messi en el homenaje de despedida Casillas por menos quitaría la gente no Rusia aparece Cristiano llenos homenaje a sabe pues tropieza la gente ponen los de nada desgraciadamente hemos perdido hemos mejorar en otras cosas pero hemos perdido bastante en ese en ese sentido no

Voz 1995 28:31 pues vamos a estar muy atentos a la publicación de ese libro parece interesante la Historia en el que Madrid ofrece su jugador estrella que en aquel momento siempre poner las cosas en su contexto es muy difícil

Voz 22 28:41 porque no es guerra tratamos de ponernos en los zapatos otros otra

Voz 1995 28:45 pero no había estrella en el mundo más grande que que Alfredo Di Stéfano el ofrecimiento es llamativo muy interesante y demostraría que el mundo que

Voz 3 28:53 no tu dice Alfredo ha mejorado

Voz 1995 28:55 muchos muchas cosas pero en otra o no exactamente nos uno una mejora Alfredo Relaño verdadero placer como siempre muchas gracias pues eso es lo que cuenta la élite veraz Freddy Stefano podría haber jugado con el Manchester United hasta final de temporada después de la tragedia de Monique de la que que ayer se conmemoraron sesenta años son las diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias

Voz 3 34:58 Cal que va a conquistar tu corazón sólo el Madrid quieres más información Billy Elliot punto Esteban volverá en ocasiones una pregunta vale más que mil respuesta

Voz 8 35:12 las respuestas claro las ofrezca Marcos

Voz 1995 35:16 en Hoy por hoy llevamos ya un tiempo demostrando el poder que tienen las preguntas por sí mismas cuando la separase de islas de sus contestaciones el procedimiento es muy simple pero muy efectivo durante toda la semana recogemos uno aún no los mejores interrogantes que se formulan el medios de comunicación de todo el planeta y ponemos esa materia prima a las manos de uno de los más exitosos altos ejecutivos de nuestro país para que sea él quien elabore nuevas respuestas capaces de devolverles el sentido básicamente es es Lucas Marcos de Quinto buenos días muy buenas madrugadas siquiera quiero tienes eh son seis menos cinco y media

Voz 3 35:52 sí patria y media pero bueno ahora valen para entonces señora muy lúcida para en fin tenemos una ronda de preguntas fresquito y más listas

Voz 1995 36:03 para ser

Voz 8 36:04 para tomar vida estás preparado

Voz 16 36:08 para vamos

Voz 1995 36:11 un canal de Youtube dedicado a la lectura llamado El rincón de las páginas formula sus seguidores una pregunta semanal relacionada con la literatura Ésta es la correspondiente a esta semana

Voz 3 36:21 si tuvieras que cambiar el final seria

Voz 16 36:28 bueno dos príncipes y los finales creo que los Príncipes de finales de los libros suelen ser lo mejor si se cambiasen pues sería otro libro imaginaros por ejemplo cambiar el final de El extranjero de Albert Camí sería como como cambiar el final de Casablanca diciendo que Bogart cesó al avión con la Bergman dejando tirado en tierra Victor Laszlo el tango en París se acerque bajando Maria Schneider se casaran felices llevarán felices luego no no serían lo mismo a mí el final del libro que me gustaría escribir un libro que a unos escritos es historia del Prusés pondría un final feliz bueno o al menos le pondría un final que faldas

Voz 1995 37:09 debería hacer sol después buen planteamiento el final digo es necesario segura cuestiona en un acto público de graduación de estudiantes internacionales de medicina en Venezuela el presidente Nicolás Maduro que preside el evento les formula estas preguntas acerca de su adaptación al país

Voz 39 37:26 allí aprendieron bien venezolano ahora saben bailar

Voz 3 37:30 Iker grosería aquí

Voz 39 37:33 primero con una aprende

Voz 16 37:36 bueno el señor Maduro no no sólo ha condenado a sobró la miseria sino que además parece que que disfruta demostrándolo inculto que es porque venezolano existe pero por evitar decir español y lo zafio que es yo yo la verdad es que no sé que vería Chaves en el el problema de fondo es que a Maduro no le queda otra que aferrarse al poder porque el día que no lo tenga sabe que se encontrará con orden de captura probablemente a lo mejor mira a lo mejor lo que estáis esperando a que Pablo Iglesias gobierne aquí para exiliarse mira pues sólo por eso merece la pena considerar el votar a Podemos aunque sea sólo por eso

Voz 1995 38:12 la siguiente cuestión la periodista mexicana Katia de Artigues recibió en su espacio Katia del sesenta al abogado Manuel Granados Covarrubias presidente del Consejo cautivo del Partido de la Revolución Democrática Hot al que por una una pregunta cuya respuesta raya con la futuro elogió

Voz 21 38:29 ah

Voz 3 38:31 cómo ves el país al terminar este mes en México por ley los mandatos duran esos seis años si Peña no

Voz 16 38:40 yo y creo que lo acaba ahora en julio luego probablemente periodista este preguntando más que nada por el balance del presente que es un presente pues su puesto pues muy impactado por la relación con los Estados Unidos yo creo que Granados que es la alternativa al ping debería aspirar a convertir México en la primera potencia mundial de manera que fuera Méjico la que quisiera levantar un muro con los Estados Unidos imagínate son los norteamericanos intentando entrar ilegalmente en México y al gobierno mexicano preocupado

Voz 3 39:10 porque el inglés tuviera expandiendo por Jalisco

Voz 16 39:12 las hamburguesas ganando terreno a los Nacho sigas que ellas creo eso sería sería maravilloso cuarta cuestión

Voz 1995 39:20 el músico argentino Chano Moreno Charpentier con un intenso historial de adicciones escándalos y accidentes de coche regresa a los escenarios tras su último ingreso hospitalario y acude una entrevista en el programa del famoso periodista argentino Maxi

Voz 40 39:34 disfrutas estarían o cuando estás bien está como muy pendiente de uno que hagan la de no equivocar te y eso te te deja tenso aún el

Voz 3 39:43 la buena racha

Voz 16 39:47 en esto la la autodestrucción es un disfraz ahí demasiado visto en el mundo del arte pero de innegable tirón éxito

Voz 21 39:55 eso de ser fronterizos Curto maldito pues pues suele generar cierto complejo materna en la audiencia

Voz 16 40:01 del género opuesto yo no he conocido algún caso gente que adoptó la autodestrucción como pose desgraciadamente acabó creyéndose Eloy sucumbiendo a ella esperemos que no sea este el caso

Voz 1995 40:12 esta cuestión el controvertido político norirlandés y presidente saliente del Sinn Fein Gerry Adams ha concedido estos días una entrevista televisiva la BBC en la que el periodista ante un Marley hace esta difícil pregunta

Voz 13 40:26 un día será juzgado por tu creador cuando llegue ese momento podrás decir tengo las manos limpias pues bien si pienso que en las sociedades democráticas

Voz 16 40:39 terrorismo pues no sólo es inútil sino sobre todo es estúpido por eso yo creo que cuando resulta vencido por terrorismo siempre resulta vencido pues se obsesiona por construir un relato Prendes que ante ellos mismos que les justifique ante la sociedad que golpearon porque debe de ser muy duro a toro pasado darse cuenta de las barbaridades cometidas para nada verse solos por mucho selfies que que por ejemplo el independentismo últimamente quería

Voz 21 41:08 a hacerse con uno con con Otegi como ha pasado con él

Voz 1995 41:12 sexta cuestión el actor Jamie Thurman que está a punto de estrenar la tercera entrega de la saga Cincuenta sombras habla con Jimmy Kimmel sobre su relación con su compañera de reparto Dakota Johnson después de haber protagonizado tantas escenas de sexo juntos

Voz 13 41:29 entonces la tercera película de Cincuenta sombras en este punto cuida cuota Johnson ya decís venga vamos

Voz 1 41:34 eso darnos quiero decir si ya como una pareja casada

Voz 16 41:41 hay hay trabajos en los que a veces resulta difícil separar la faceta profesional de la persona en el mundo del cine en el que uno necesita creerse el personaje que representa pues yo creo que aún más pero eso es algo que también sucede en la política osea vemos gente que no diferencia entre lo profesional y lo personal por ejemplo minarete bien al caso Ricardo Costa que cuando hacía actos para su partido y encargaba pues bocadillos o lo que fuera para los asistentes pues ya de paso pedía a su agencia de eventos que le enviará un poquito de caviar para consumo propio muchas veces a veces separar eso lo personal de lo profesional desgraciadamente

Voz 1995 42:17 vamos a última cuestión la también actriz Sarah andan popular por su papel en la serie Modern Family con nada menos que nueve temporadas en antena concede entrevista James Corden en la que el presentador le cuestiona acerca de la seriedad de su nueva relación sentimental y lo hace de este modo

Voz 13 42:35 sí es esta relación conocido ya aquí familia y segundo has conocido ya a tu familia televisiva

Voz 16 42:43 sí parece que no es sólo Saras Island puede puede conciliar dos realidades en nuestro país sin ir más lejos pues hay quien pretende presidir en remoto una región autonómica real con su parlamento real establecido de acuerdo con la Constitución estatud reales dirigentes con el hecho de erigirse simultáneamente pues Presidente de una República virtual que paradójicamente no reconoce ni ese mismo estatus ni la Constitución ni por tanto el carácter de región autónoma de Cataluña pero yo aquí pienso que si Miguel de Cervantes resucitar pues seguro que denunciaba Puigdemont por plantearle el episodio de la ínsula Barataria de Sancho Panza y seguro que lo denunciaba sería otra denuncia que tendría unos sesenta irían al Supremo al Constitucional

Voz 1995 43:31 Marcos de ciento muchísimas gracias hasta la semana que viene

Voz 41 43:34 a vosotros hasta luego

Voz 8 43:39 cadena

Voz 21 43:41 están ahí ocultos pero hay personas que nunca dar un parte y se preguntan

Voz 42 43:46 por qué a mí si te han subido el precio del seguro de tu cotilleo mutuo vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro o cinco vamos vente a la moto condiciones en mutuo apuntó es estoy viajes

Voz 1995 48:31 muchos mensajes pidiendo que planteemos este tema a nuestras escépticos este domingo el pasado domingo el programa que presenta Jordi Évole La Sexta estuvo dedicado a la industria de la carne generó tal polémica que en Twitter como les digo mucha gente clama por la presencia de los escépticos para poner orden entonces que mucho por ella le digo yo que en fin sí Nos planteamos llegará un momento en el que comer carne esté mal visto hacemos mal en pedir chuletón salchichas pues no lo sé y tampoco existe el tema para entender por el menú se tenemos a David de Jorge Pérez de primer plato en fin no escépticos de cabecera uno está en Bilbao Luis Alfonso Gámez periodista de ciencia el diario El Correo autores Bloc manía muy buenos días buenos días qué tal estamos teniendo finalmente hoy aquí a nuestro lado no fastidie Mulet profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia autor detrás genes transgénicos sin miedo Mulet como

Voz 3 49:29 bienvenido bien hallados buenos días muy serio para estar aquí de celebración con nosotros no es que me impone es eso del cara a cara a ellos que soy muy tímido no lo que dice es el programa de de muchos mensajes de Bustamante la necesidad de que vosotros pongáis hoy sí sí sí como tú ya sabes yo tengo una una misión apostó por los pelos de punta por qué por qué es un programa tendencioso de principio a fin

Voz 5 50:00 es un programa que mezcla dos cosas mezcla la situación laboral en un matadero concreto como se mezclaron la situación laboral en una explotación agrícola concreta una fábrica de coches concreta con la situación en una en un pabellón donde hay animales enfermos y nos vende la historia de que esos animales enfermos son los que nos vamos a comer los que van al matadero no habla absolutamente con nadie que lo explique qué controles se hacen para que un animal así nunca llegan matadero porque no se llega en cambio nos venden con digamos un reporte

Voz 3 50:37 imagen plan incursión nocturna declaraciones

Voz 5 50:40 desde grupos ecologistas diciendo y esto la gente se lo comerá estos animales irán al matadero fíjate cómo están sufriendo fíjate lo que comemos cosas así decir me parece una cosa que es un programa para dar miedo que es un programa tergiversado a parte de que hay una cosa muy divertida en el programa entre comillas empieza en una granja supuestamente ecologista situada en Cataluña me parece sino corregirme de cerdos en la explotación de cerdos hice va a una explotación de Murcia o One pabellón en Murcia

Voz 3 51:09 lo único que no centraron si por no centrar todo esto en crítica televisiva yo creo que el tema que plantea más allá del viaje del programa más allá el tema que se plantea es un poco más amplio y con muchas más aristas que yo creo que lo lo lo interesante a plantear en el día a ver eh