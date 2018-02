Hoy por Hoy (07/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0202 00:00 son las once las diez en Canarias como apuntaban todas las quinielas el titular de Economía Luis de Guindos será el candidato a vicepresidente del Banco Central Europeo según anuncia una nota de prensa de su propio ministerio Nieves Goicoechea el mínimo

Voz 1468 00:24 sólo podrá compatibilizar su cargo en el Gobierno español con la candidatura a la vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva del Banco Central Europeo otra situación sería que el propio ministro decidiera dimitir para no contaminar a su candidatura dado que en el seno del BCE se prefieren personas de carácter técnico y no político competirá para el mismo puesto con el irlandés Philip Lane gobernador del Banco Central de Irlanda aunque parece que De Guindos tiene muchas posibilidades porque el Gobierno se da en el Gobierno se da por hecho el apoyo de países tan relevantes como Alemania fuentes de Moncloa acaban de asegurar que es el mejor candidato posible que es uno de los ministros más reconocidos en Europa con una cualificación y experiencia fuera de toda duda

Voz 0202 01:02 Junts per Catalunya confía en cerrar en las próximas horas un acuerdo de investidura Gobierno con Esquerra pero no da más detalles aunque sí pistas sobre el calendario dicen que no dará tiempo a celebrar la sesión de investidura la semana que viene Radio Barcelona Pol Foradada

Voz 1 01:17 los trabajos y las negociaciones seguirán esta mañana en el Parlament pero la candidatura de Puigdemont asegura que el acuerdo con Esquerra es inminente Elsa Artadi portavoz de Qatada

Voz 2 01:25 tregua un camión al catorce incómodo

Voz 1468 01:28 encontrar un camino en el que todos nos sintamos cómodos hemos estado trabajando en esta línea hemos avanzado las relaciones son correctas y querríamos o al menos estas nuestra voluntad yo entiendo que compartida por las demás fuerzas independentistas poder explicar públicamente sino no puedes esta tarde será mañana un acuerdo por donde va

Voz 1 01:45 en una entrevista en TV3 Artadi sin embargo ha añadido que no confían en poder celebrar el pleno de investidura la próxima semana porque el acuerdo podría comportar el tener que cambiar antes alguna normal aunque no ha querido especificar cuál o cuáles no dotó

Voz 0202 02:00 caso de distensión entre las dos Coreas la hermana de Kim Jong un visitará Corea del Sur con motivo de los Juegos Olímpicos de invierno que comienzan pasado mañana mientras tanto el Gobierno de Donald Trump acaba de amenazar con nuevas sanciones al régimen de Pyongyang Álvaro Zamarreño

Voz 0116 02:14 el vicepresidente pensé dice que no las desvelará hasta dentro de unos días pero que serán las más duras y agresivas hasta ahora lo ha anunciado en una visita a Japón contrasta con la distensión entre las dos Coreas desde hace semanas el Gobierno de Seúl acoge con agrado la visita de la hermana del dictador norcoreano diciendo que será bienvenida la delegación olímpica norcoreana ha llegado hace unas horas al complejo en que se celebrarán los Juegos desde este viernes su participación en los Juegos es uno de los mayores gestos de acercamiento entre los dos países en los últimos

Voz 0202 02:42 años Un juzgado de Granada acaba de abrir juicio oral contra Juana Rivas por los delitos de sustracción de menores desobediencia de orden judicial justo hoy un juzgado civil puede fijar daños y perjuicios para su ex pareja que tuvo que desplazarse a España desde Italia después de que ella se negara a entregar a esos niños son las once y tres diez y tres en Canarias

Voz 3 03:02 cadena SER Matri en Madrid el consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo resta importancia que el pleno de la Asamblea tenga intención de reprobar le mañana por la gestión de su departamento en asuntos como las residencias de mayores o la atención a los menores con necesidades especiales una iniciativa de Podemos que van a apoyar el resto de partidos de la oposición PSOE también ciudadanos Carlos Izquierdo esta mañana en Telemadrid

Voz 4 03:23 pues así es es un intento de reprobación pero no es una reprobación a la persona es una reprobación a las políticas

Voz 2 03:30 pero el Gobierno de La

Voz 4 03:33 es un Gobierno social con un fuerte compromiso social con muchísima sensibilidad social y eso a Podemos no les gusta y lo que quiere romper precisamente con hechos

Voz 3 03:42 el pleno del Ayuntamiento de Móstoles acaba de designar a la socialista Noelia Posse como nueva alcaldesa de la localidad en sustitución de David Lucas que dejó el cargo hace un par de semanas el nombramiento sale adelante con el apoyo del grupo socialista de Ganar Móstoles ideó una concejala del grupo de Izquierda Unida Los Verdes Noelia posea

Voz 5 03:57 esta meta era conseguir con una ciudad de mayoría de mujeres somos más que los hombres una mujer llegar a ser alcaldesa de la ciudad jamás pensé créanme que esa mujer seria yo pero la vida a veces te pone ante retos y responsabilidades de eso entiendo bastante créanme que tienes que afrontar dar lo mejor de ti no soy ni la mujer más preparada ni la más inteligente de Móstoles hay miles de mujeres que hoy podrían estar en mí

Voz 2 04:21 lugar

Voz 5 04:22 pero a veces la vida te pone en una encrucijada de caminos se dan unas circunstancias que en y tú has provocado ni esperabas

Voz 3 04:28 la cooperativa guipuzcoana productora del queso de leche cruda que ha provocado en caso de meningitis en Madrid confirma que ha retirado ya los lotes afectados identificado las partidas enviadas a los distribuidores para que procedan a su inmovilización habrá hará los análisis pertinentes la Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria recomienda a las personas que tengan algún envase de los toros esto retirados que no los consuman tres grados tenemos a esta hora en la Gran Vía encontrará más información en nuestra web

Voz 0202 05:02 en a ser punto com y en Hoy por hoy con Toni Garrido volvemos en tiempo de Hora doce

Voz 2 05:09 ha sido Toni Garrido

Voz 2 07:11 once y siete minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 13 07:14 en la Cadena SER

Voz 18 10:05 a saber lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 26 10:24 el rizo

Voz 1995 10:30 es de sobra conocido por ustedes estamos asistiendo en primera persona a un cambio histórico en directo ante los ojos de todos la mujer avanza pasos dado va dando pasos de gigante para reducir las inexplicables injusticias que arrastran desde hace sí semen en nuestro país la pasada entrega en la entrega de los Goya fue el último ejemplo

Voz 22 10:48 por yo que las mujeres tiene tenemos muchas historias bonitas que consta que el cine sea de verdad un arte libre

Voz 27 10:56 donde los actores y las actrices trabajemos en igualdad

Voz 5 10:59 queremos desde la Academia reivindicara a nuestras cineastas queremos dar un paso adelante por la paridad es que hay alguien ahí fuera un chaval la que quiera dedicarse a esto salta abraza tu heridas y convierte en una obra de arte porque merece la pena por favor

Voz 1995 11:21 desde hoy en el mejor demostración de que el talento Escarrá de abrirse paso incluso las condiciones más difíciles una mujer actriz guionista que ha logrado contar su propia historia jugando fuera de casa y además ha ganado la partida qué es lo más difícil y no lo decimos llega avalada por premios y fantásticas críticas los Estados Unidos porque desafortunadamente

Voz 2 11:42 ellos avión primero se llama

Voz 1995 11:45 han Asensi directora guionista y actriz protagonista de The Most Beautiful Island

Voz 2 11:50 Ana muy buenos días enhorabuena tío están y muchísima gracias

Voz 1995 11:54 hablamos de una proyección de futuro y hablamos de en presente todo eso que se realiza en algunos entornos tú lo estás consiguiendo ya

Voz 28 12:03 sí bueno eh yo creo que que bueno he propuesto es una hay muchas mujeres en muchas chicas jóvenes en las escuelas de cine eh bueno pues luego cada uno hace lo que puedas hacer cine en sí es muy difícil que hace de hombre mujer sea la la realidad bueno pues yo en mi caso lo que lo que he tenido es es que ha sido muy complicado hacerlo porque era mi primera película nunca había dirigido antes tampoco había escrito Unión antes entonces todo ha sido una una batalla complicada pero en realidad no ser mujer sino simplemente porque abrirte camino es instruir siglos sus y es difícil escritor vivía ser sólo sí claro debería a todos por igual si deberíamos hablar de cine punto han y cine de mujeres ni n de hombres porque al final eso también es una pues es una una penalización elegir tiene en mujeres

Voz 1995 12:54 sí de desde hoy y compartimos las muchas vidas pero es verdad que hay que forzar las cosas cuando no ocurren de forma natural porque hay unos que no quieren que ocurre a la natural pues secaron perdón pues hay que empezar a equilibrar de otra manera uno por ejemplo en el festival South West que es un festival enorme con muchas disciplinas donde va mucha gente es quizá lo más representativo de EEUU han Texas ahí te llevas este tu película virus adelante llega avalado por Katie gasté con el Gran Premio del Jurado en ese en ese festival cuando cuando tú lo haces todo además porque diriges escribes protagonizas como sirve este prestaron que no quiere decir que que tenga mucho en común cuando ocho Tarrasa

Voz 2 13:32 Liga a lo mejor sí sí

Voz 1995 13:36 cuando te da la razón más allá de todo es una gran satisfacción personal es bueno no me equivoqué esto es lo que había que hacer

Voz 28 13:42 sí la verdad es que es una satisfacción también en mi caso una una liberación porque como bien dices pues es una de las cosas que yo tuve que hacer fue recaudar el la financiación de la película convencer a mucha gente para que creyera en este proyecto y Bono cuando llegó premio pues fue como que bien no sea ya da igual que la película gane dinero que no es como mira de verdad merecía la pena eh

Voz 1995 14:06 sí porque impedir Giner a la gente dinerito habrá gente si la amistad te ayudo a pedir dinero Itu empeños un arte que requiere de grande no no ésa con todo respeto hacia la pintura

Voz 2 14:17 se otras disciplinas hacer una canción intuyo

Voz 1995 14:20 o lo tienes dinero no lo hace siete

Voz 28 14:22 además necesitas mucha gente pues muchas de las cosas que se consiguieron para la película pues fueron favores localizaciones que nos dejaban gratis pero igualmente al final hay unos unos gastos que tienes que hacer la posproducción y todo y Juan cuesta dinero pedir dinero es lo más difícil pedir que te deja una habitación para hacer una escena bueno en general más que más

Voz 1995 14:45 el amigo se tira al pedir dinero no es difícil yo diría que te en el director esto lo quería tanto el juez bueno hemos visto en las películas infinidad de veces pero la ciudad que retrata nuestra invitada a ese precio

Voz 30 14:57 muy poco a esta elaboraba Nueva York la idolatrada de un modo desproporcionado a esta otra

Voz 13 15:03 las solteras quienes dedican todo el fin de semana las compras compran el último gol

Voz 1995 15:10 tú eres consciente que mucha gente va a pensar ahora es que a lo agentes como las películas introducir una nueva moda

Voz 31 15:19 en el cine de terror

Voz 1995 15:21 las que es verdad no crees que mucha gente va yo quiero ir a yo quiero ir ahí cuando voy a tu película va a inspirar pasa provocar mudanzas aislado aislada base tener la camiseta ya he hecho con el corazón rojo bueno vamos a escuchar entonces tráiler

Voz 2 15:39 un abrazo

Voz 5 15:40 con el corso

Voz 1995 15:53 te quise Nueva York del turista no es tan idílico cuando cuando vives ahí cuando desarrollas en tu carrera en Hoyo parece que nosotros hemos conocido como turistas pasando un frío de muerte o un calor horroroso en verse parece mucho esa verdad

Voz 28 16:08 bueno la verdad es que no es un un Nueva York visto desde desde la persona que va a buscarse la vida ahí no sabe muy bien exactamente qué camino coger no no no del profesional que va con un contrato de trabajo con una empresa buena sino más bien de los artistas que en general pues llegan a Nueva York y tienen que buscar trabajos diversos para sobrevivir y poder ir en otras horas del día o de la noche desarrollar su arte y empezar a hacer contactos si Bono que es una manera un poco más a poco ortodoxa como si dijésemos de de buscarte la vida y que ves que te abres a posibilidades que Bono en la ciudad de Nueva York en concreto hay muchas posibilidades y algunas de ellas como retrata mi película pues puede ser un poco peligrosa

Voz 1995 16:49 pero es que en Nueva York a finales del verano de dos mil uno cuatro días después sólo cuatro días después de tu llegada

Voz 32 16:58 ocurre esto este momento estamos viendo unas imágenes espectaculares por televisión parece que algo ha ocurrido en Nueva York en denunciar el gol recetas en las Torres Jerez

Voz 1995 17:06 el asunto ya lo contábamos entonces la Cadena SER cuatro días después de mudarse a Nueva York ocurre el acontecimiento que sin duda ha marcado la ciudad abarcar para siempre ya no volverá a ser nunca cuál de esa manera no solamente el paisaje con el espíritu la ciudad que sólo cambio como Yves ahora ya con cierta distancia haya pasado ya muchos años como lo vives con distancia cómo narices aquel momento

Voz 28 17:31 con distancia bueno e lo que yo sentí es que el la ciudad obviamente se paralizó

Voz 1995 17:38 no

Voz 31 17:39 en los días

Voz 28 17:41 hasta la semana si realmente duró bastantes meses de la el carácter del neoyorquino cambió serán normalmente de lo que estamos acostumbrados a ver en curso cuando base turistas es que la gente no se mira a los ojos en va cada uno con un destino muy concreto y muy rápido y no hay esa interacción no hay empatía durante ese tiempo pues lo que se sentía era que la gente se miraba a los ojos como buscando que que que necesitas tú entonces eso fue algo que me parece que solo sucedió en ese momento hay ir que fue algo interesante de estar formar parte de ellos en especie de transformación de la sociedad las de empatía de mirar al otro hijo bueno yo en mi caso claro cuando estás en mitad de la situación lo vives como un poco surrealista no es cuando mar pues fallece alguien muy cercano a tiro que que es muy repentino casi es como un una pesadilla Un sueño que parece irreal pues un poco la manera en lo que yo vivir esa situación era de irreal mi familia es de aquí me decía pero fíjate lo que hoy estaba en Manhattan precisamente viviendo en en esos días muy abajo Yllera constante lo que recuerdo sobre todo era constante sirenas y helicópteros de noche y la incertidumbre no de que que que se va a desencadenar a partir de Aquino

Voz 1995 18:58 en esas tu llegada una bienvenida fantástica desde entonces qué trabajos a este has tenido hasta llegar ya por fin a conquistar el cine en tu objetivo el festival prohíbe el juró que trabajo sostenido porque esta es una parte que cuando aparecen las luces de neón iban a vas a tener mucha a tu lado esta parte sino servida pero no ha habido que pelear duro

Voz 28 19:20 no no voy a mí eso me parece super importante hablar de ello porque es que la inmensa mayoría de los artistas pues de no trabajando los suyos y tienen que trabajar de otras muchas cosas entonces bueno mi caso inicialmente fue como estudiante con unos ahorros que tenía y luego pues empecé a trabajar de modelo que era algo que yo había hecho aquí cuando era más jovencita que fue como mi manera de conseguir mi mi papeles de trabajo pero bueno esto de trabajar de modelo no era suficiente porque muchas modelos allí de vez en cuando hacía trabajos pero no es buena trabajada ni de niñera sobretodo también daba clases de español y luego también hacía puesto como aparece en mi película estos estos estas promociones absurdas en las que pues a veces te disfrazan de cualquier cosa tienes que pasar papelitos por la calle

Voz 1995 20:05 el cliente no pasa nada de que te disfrazadas

Voz 28 20:09 bueno pues no de lo que me decían en realidad sea cada vez será de una cosa diferente

Voz 1995 20:13 o sea que cuando vamos no digo porque humaniza cuando vas andando ahí hay alguien vestido de pollo te ofrece un ticket para comprar ahí pude haber un futuro artista que puede ganar festivales

Voz 28 20:23 ah bueno claro o o puede ser ya un artista increíble que está luego por las noches tocando en un en un club de jazz pero bueno la manera de se halle hay mucho talento es que claro que te te hace sentir muy humilde porque llegas vives alguien tocando en el metro dices madre mía precisó que aquí esta persona podía estar en el Madison Square Garden y es una cuestión de bueno de suertes es que al final

Voz 1995 20:46 el Socas tú has hecho has cortado leña se necesitan muchos trabajos pero ese repartir tickets y cifras

Voz 2 20:51 no no terminase pensaron poco porque tú Nueva York Madrid yo aquí me enamoré consta ciudad en Nueva York Knicks Gotham City Jerusalén lo que quiere yo sigo enamorado de España en Madrid que tanto relación amorosa con Nueva York siga así

Voz 28 21:08 no pienso en bueno mucho menos intensa porque bueno al principio era esa relación pero era amor odio a mí siempre ha sido amor odio con Nueva York que por eso también quizás esa tensión era la que me me hacía sentir muy viva y con motor sí sí sí motores acto de tener que estar haciendo cosas constantemente y ahora bueno ahora vivo en Brooklyn poquito a las afueras y ahora soy madre entonces bueno es como que he hecho me he creado mi hogar Yves las cosas diferentes esto es también pues viviendo en mi barrio en Brooklyn voy a Manhattan cuando tengo que ir pero ya no es mi día a día ya no vivo en ese ruido constante y en esas prisas es otra cosa

Voz 1995 21:49 en Nueva York nos va a faltar aquí añadió la de Solo en casa que también está y vallas pero Nueva York es una mezcla de esta escucha decirle

Voz 33 21:59 el hombre que va a cortar por lo sano

Voz 2 22:02 en con Cowboy de medianoche de la buena sociedad mayores

Voz 34 22:07 sí respetable es que quieren golpear un poco loco

Voz 35 22:11 de cantar callejeando por Times Square esperando que aparezca una esquina del semental sirio añade

Voz 1995 22:16 no sólo en casa con los aparejadores nunca nunca sabía es que intentar entrar los aparejadores

Voz 2 22:22 es un poco tu película bueno sí

Voz 28 22:26 la que ha faltado hay un elemento un poco de David Lynch porque hay un elemento en la película medios surrealista me daba miedo hoy es importante meterlo para decírselo al espectador que esté preparado

Voz 1995 22:38 es verdad nos ha faltado hemos leído las críticas a tu película hemos elegido tres D d3 distintos periódicos para que no es que está usando bajo cuidado eh estamos dando el del futuro Anas el futuro dice el Austin Austin al icónico en la crónica de Agustín Asensio la edad Luciana una verdadera vidente ahora incluso los antagonistas tienen profundidad emocional una reinvención intrigante y a fuego lento del terror de superviviente pues abre un nuevo género según el Austin crónico se llama Terror de superviviencia dice el indie que ya pues si el hombre no puede con el nombre tiene que ser detenido al agrediera buenísima indie una revista fantástica un thriller fascinante sobre la vida de los inmigrantes en América una historia retorcida terrorífica veinte esencial y por último saber la del Hollywood Reporter que este organismo ya en serio Asensio consigue crear un mundo íntimo que inestable alrededor de Luciana sin ningún riesgo de que la película se convierta en una obra vanidoso que eso está bien porque lo más fácil hubiera sido llevas debate Isère tú la directora diré que es la escritora y ahí estoy simplemente hacer una misma hice Hollywood Reporter que no saqué muy buenas que tirar

Voz 28 23:47 de momento he tenido suerte con las críticas

Voz 1995 23:50 sí pues mirar esto hasta que salgas en los Goya haya sociales en los Goya ya está te a gente pobre es como una especie de pum symbol nacional que en fin tienes un futuro por delante que extraordinario todo lo que podamos hacer porque los pensaba venir a España trató ya te quedas las mías

Voz 28 24:09 no bueno la verdad es que a mí me encantaría venir aquí y hacer proyectos e ahora mismo bueno pues estoy desarrollando un guión que precisamente también se desarrolla en Nueva York pero es cierto que

Voz 1995 24:23 venga qué más te da

Voz 28 24:25 en el sur

Voz 1995 24:27 da la dimensión de los personajes dichas pues tendría gira Cuenca que bueno Ana Asensio director actriz guionista de muchísima suerte todas las críticas son los premios que rodean a tu película son extraordinarios todas las plazas concertadas

Voz 2 24:44 ah gracias a Internet

Voz 37 24:51 dónde me pantomima full

Voz 1995 24:54 van a hacer la crítica de la nevada se quedara conocimiento hacia demora hable que todavía hay doscientas sendas carreteras cortadas bueno ellos hoy van a hablar de soy unos minutos queremos escuchar lo que ustedes lanzarían a orbitar eternamente que ayer decidió poner un descapotable rojo dando vueltas el universo eternamente como gran campaña de promoción de su cohete Falcon nueve que el Palau dedique sobre maravilloso como grupo de rock es buena banda que te gusta Dati se así que hoy por hoy citas en hasta que tienen que utilizar para decirnos que pondría ustedes en órbita que Joaquín

Voz 37 25:32 se cierra la puerta eh

Voz 1995 25:37 no

Voz 37 25:40 su tío eh eh pues a pleno banca eh

Voz 38 25:59 hoy

Voz 2 26:00 oye Toni Garrido

Voz 51 32:09 Nadal bien John

Voz 1995 32:11 al Kennedy en Cabo Cañaveral

Voz 51 32:14 el cohete Falcon heavy

Voz 52 32:19 a Xavier Gregory

Voz 1995 32:21 traduce la ciencia el español y el fallo en la ciencia en la Cadena Ser muy buenos días buenos días Godall eh la verdad es que el cohete es el más potente de la historia demostraría que la carrera espacial se reactiva de una forma muy intensa si vamos a ser

Voz 0882 32:36 no es el más potente después del Saturno cinco que fue el que llevó a los primeros astronautas a la Luna es el más potente desde el año mil novecientos setenta y tres en realidad es un truco porque en realidad son tres cohetes esa la idea genial que ha tenido Mons que no son tres cohetes en uno Si sí mismos el más potente y además es el doble de potencia que el más potente que había hasta ahora no para que os hagáis una idea pueda lanzar al espacio sesenta y cinco toneladas que son cinco autobuses de dos pisos como estos famosos que recorre

Voz 1995 33:06 Londres no Ramos eso es muchísimo

Voz 0882 33:09 es casi una mini estación espacial no esa es la gran noticia la otra es que es el primero reutilizable por eso es mucho más barato mandar este cohete porque este cohete que en realidad son tres vuelve a la tierra con lo cual se puede reutilizar imagínate que cada vez que volar a Nueva York en un avión pues tuvieran que digamos que sólo valiera para una vez cada volver tuvieran utilizar otro avión imagínate del gasto que supondría eso eso es lo que está haciendo hasta ahora en el espacio por lo cual este cohete es muchísimo más barato es vale noventa millones de euros al lanzamiento el cohete el super cohete que está diseñando la NASA para hacerle competencia a este vale ahora mismo un lanzamiento mil millones de dólares este ballet noventa

Voz 1995 33:49 entre el año esencial tan no quiero poner en valor las compañías low cost

Voz 0882 33:54 eh

Voz 1995 33:55 pero parece que hay diferencia hablando aún así de noventa millones cara al técnico de los tres cohetes en los que nos hablas no he visto que dos han conseguido regresar de aquí puedan ser reutilizados pero ha habido uno que no ha habido un fallo

Voz 0882 34:07 yo tonto digamos entre comillas ha habido un fallo de combustible no han calculado bien el combustible se quedó sin combustible y entonces no ha podido activar los retro cohetes para hacer un aterrizaje suave en un barco que estaba en el océano Atlántico a bastantes kilómetros de Cabo Cañaveral entonces sea descontrolado claro si la han tenido que dejar caer en el mar ha caído quinientos kilómetros por hora ha impactado con el mar y claro ya de un hijo es reutilizable nada hayan geométrico era que ese se ha perdido

Voz 1995 34:35 ya saben el artífice del Falcon heavy es el mus que es un excéntrico ingeniero multimillonario que también es el dueño de Tesla la principal empresa desarrolló el coche elecciones que hay en el mundo la idea es que un excéntrico multimillonario iba a copar su cara seguro incluso puede eclipsar el avance tecnológico porque no más de una forma un poco a nuestro juicio hortera puesto un coche descapotable con un muñeco astronauta a orbitar eternamente como un gran como los anuncios que ves la carretera es como un gran anuncio de su de su compañía aire de su empresa pero en el fondo estamos dando

Voz 0882 35:11 sí que están poniendo de nuevo sobre la mesa avances que iban a cambiar de fin de forma definitiva la Humanidad yo creo que ha revolucionado el mercado de los cohetes yo creo que esto es históricos un antes y un después es lo que te decía antes nadie imagina hoy volar un avión a Nueva York que ese avión ya no valga pues esto lo que acaba de Inagua dar nada más y nada menos que el un músculo este visionario son cohetes por primera vez reutilizables esto significa mucha mejora para el medio ambiente y además mucho más baratos porque estás utilizando el mismo cohete una y otra vez no esto es muy interesante ir hecho elevan a seguir mira eh Amazon que es el competidor privado de Musk que también loco besos de esto del espacio pues ya ha anunciado que están trabajando en un súper cohete y además le van a poner el nombre

Voz 2 35:55 también desde el New Armstrong

Voz 0882 35:58 nuevo Amstrong no están trabajando unos puede también la NASA es decir que nos lanzamos a la de los super cometes superpoderes es poder mandar satélites mucho más pesados los ejércitos estar muy interesados pues todos los satélites espía es mandar telescopios mucho más grandes como el que va a sustituir al Havel y es también mandar constelaciones de satélites pequeños con lo cual podríamos dar que es otra de las ideas y dar cobertura global a Internet África Asia a pueblos pequeños corazones

Voz 1995 36:28 a ir poniendo es un tema muy muy muy muy

Voz 0882 36:31 eso y que mueve muchísimos millones de euros al año el objetivo sigue siendo romántico por más que debo decir es que hablen de que nuestro futuro está en otros planetas el objetivo romántico está en la conquista de Marte sí de de de impulsar la primera nave a Marte y para eso necesitas esto supera cohetes necesitas cohetes como el Saturno cinco y que hoy en día se llamaría Falcon heavy o New Armstrong a necesitar grandes cohetes que lleven grandes cargas no porque habría que llevar mucha comida mucha agua porque estamos hablando de un año no un año de ida dos o tres meses allí un año devolver con lo cual

Voz 1995 37:08 b6 así Entença que tampoco Javier Gregori experto en ciencia muchísimas gracias a vosotras bueno Solar Marte quién sabe si colonizar otros planetas es uno de los sueños de la humanidad innatas personas con más sueño eh no el nuestro Tom sino no además sueño imagen al diario de conquista es nuestro siguiente evitado Ricardo Hueso es profesor de la Universidad del País Vasco dieciocho miembro del equipo de trabajo de misiones espaciales como Venus Express Mars Express o la norteamericana más de dos mil veinte Ricardo muy buenos días ahora

Voz 53 37:39 buenos días qué tal y como ha sido el lanzamiento del falta

Voz 1995 37:42 en heavy

Voz 53 37:43 bueno pues eso efectivamente es un acontecimiento bastante importante la carrera espacial moderna en la que estamos viviendo en estos momentos parece ser que nos habíamos olvidado de esa carrera espacial clásica entre los dos grandes bloques Estados Unidos la Unión Soviética ahora ha empezado otra carrera espacial distinta que es la carrera de la llegada al espacio por las empresas privadas y el desarrollo de estos súper lanzadores el palco heavy es el primero pero efectivamente la empresa de lo mosca Space X comienza a tener en competidores que van por detrás pero vamos a ver este tipo de lanzamientos en un futuro cercano de otras empresas de otras compañías de otras grandes agencias desarrollos también de las empresas públicas en la Agencia Espacial Europea está desarrollando su siguiente generación de lanzador el área en seis que será más potente que han sido lanzadora pero en ese momento Space X también tendrán lanzadores más potentes dentro un par de años

Voz 1995 38:35 estamos viendo que por cierto ese coche que ha puesto a orbitar el lleva cámaras de manera que podemos seguir el movimiento del coche himnos dice aquí vamos a ser precisos como hablando estamos dando de en presencia de Javier Gregory vamos a ser muy preciso esos dice Fernando Salguero el Tesla en órbita la eternamente con el tiempo su órbita de Qaeda y aunque no lo hiciera el sol lo engullida en unos miles de millones de años vas mal concepto de ambos atentos a defina ambos viene concepto de detenida bueno la la comunidad científica porque claro el señor el hombre que es un romántico pero en fin es un empresario busca un fin económico todo esto por primera es la comunidad científica y los empresarios pueden tener algo que decir se pueden REM realmente empezar a remar juntos en el mismo sentido

Voz 53 39:23 que en el caso de el sector espacial como tal si el sector espacial es un sector muy rico muy dinámico en el que hay muchísimas oportunidades para desarrollar un montón de tecnologías pero tecnologías tienen una vertiente práctica muy importante a veces hablamos del espacio como algo que interesa solamente a las agencias de investigación no la exploración espacial este cohete permite también poner múltiples satélites alrededor de la Tierra con todas las aplicaciones que eso implica desde las telecomunicaciones los nuevos sistemas de posicionamiento global por satélite etcétera Si al final es una tecnología que va a tener un montón aplicaciones algunas de ellas también en la exploración todos los mundos

Voz 19 40:01 no le da sueño dieron bosques efectivamente

Voz 53 40:03 a llegar a más misiones a Marte que hoy en día son imposibles pero que eran fue

Voz 19 40:08 pero con esos desarrollos tecnológicos van a ser años

Voz 53 40:10 las queda Venus no

Voz 3 40:13 porque en todo esto también no damos es una gran aventura no es una gran aventura

Voz 2 40:18 es ciencia es empresa pero no les

Voz 3 40:20 vamos aspecto aventurero en todo esto

Voz 53 40:23 sí éramos que es un es un poco un empresario aventurero hace diez años cuando comenzaban los primeros pasos de una empresa como Space X mucha gente no pensaba que se iba a llegar hasta el punto en el que se ha llegado y efectivamente lo ha demostrado que es posible desarrollar de una empresa privada con capital privado un cohete de este de estas características con esta capacidad lanzar sesenta y cuatro toneladas en órbita terrestre pero eso equivaldría a enviar una misión espacial a Marte con diecisiete toneladas todavía no es suficiente para enviar el hombre para hacer una misión tripulada a Marte pero sí que sería suficiente para enviar una misión que pudiera posarse tomar una muestra es la que queja una misión robótica de esas características que son sueño de exploración espacial también

Voz 1995 41:07 innoven cerraría perdoné porque no quiero reducir todo esto al dinero pero no no es una derrota la humanidad debería tener como como fin en sí misma avanzar evolucionar conquistar la última frontera que sabemos el espacio que lo haga un empresario que no que la NASA no consiga fondos para eh realmente competir en esa carrera hay que sí lo haga un empresario no hablado poco mal de nosotros Ricardo

Voz 53 41:30 bueno depende un poco también como concepto en el sistema americano y cómo son en otros países en Estados Unidos pues es un país en el que el Estado fue un papel mucho menos importante que en que en Europa y el que muchas cosas supuso subcontratar esta empresa realmente para quién trabaja y quién lo otorgado todos los contratos de de donde sea cada saber a todos sus beneficios Space X ese encontrar otros pagados precisamente por las hizo bueno esto es lo que hace rentable de momento esta empresa pero luego puede hacer lanzamientos para para empresas de telecomunicación eso clientes que les pueda surgir sin embargo a nivel públicos están haciendo también desarrollos importantes unas ya está preparando su nueva generación de cazadores que será también de mayor tamaño más potente que el que el Falcon heavy Europa con el Ariane seis China tiene también una generación de lanzadores de súper potentes como digo estamos en un momento de una carrera era asadores pesados llevamos saber desarrollar en los próximos diez años peros que también empresas privadas Manafort papeles importantes

Voz 1995 42:31 Ricardo yo entiendo la importancia y la dimensión de lo que hemos visto las últimas horas pero la imagen que se da de El Muñeco nota metido en el descapotable con la tierra al fondo que es un tuit que acaba de subir el músculo en su cuenta personal es es descrito así pero cómo puede ser que el avance de la UE para meter un anuncio porque en el fondo todo lo que decís es rigurosamente cierto pero se trata de poner en el espacio un gran anuncio que lo engulle irá el sol dentro de su generación no sé si habla bien de nosotros precisamente cualquier eso vamos a estar atentos a todos estos avances debemos estar atentos Ricardo Hueso muchísimas gracias un placer te te voy a enseñar a esa imagen Javier es extraordinaria

Voz 0882 43:17 además es su propio coche ha jugado su propio coche hay que tener en cuenta que habían cincuenta por ciento de posibilidades de que el cuenta explotara no meto yo y la Vespa no no gracias

Voz 1995 43:28 el Orihuela les hemos pedido la etiqueta vemos que utilizaran la etiqueta hoy por hoy en órbita Pablo González adicta muy buenos días qué dicen nuestros oyentes pues tendrían en órbita

Voz 35 43:35 pues hemos obtenido más imponerle lo que cabía esperar vamos a llenar el espacio de políticos españoles lo cual tiene mucho peligro porque el lo por recalificar eso está clarísimo mira Marieta nos dice ellas concretarse tiempo Adriano m los políticos pollos construyen castillos en el aire y los vende que dio el perica sido pasa que no hay que ponérselo tan fácil no bueno María te dice que enviaría a orbitar al señor oye ya es concreta otras son un poco más generales tarifa XXXIV dice que pondría en órbita la ignorancia de este país y la verdad absoluta del Partido Popular hay que pondría también en órbita el Senado otros aprovecharían para mandar ya fuera de la política mensajes para universalizar mensajes digamos locales no como Abu Kun uno que dice que va a poner en órbita un cartel que diga viva el Betis Man que pierda

Voz 1995 44:19 ha habido una leído antes no que nos mandaba a mí al sopa a orbitar

Voz 35 44:23 por supuesto por supuesto de dice Miguel Ángel que el pondrían arbitrará la discografía de los Stones ya sí empezaría la British en banca de inversión ya en en el espacio

Voz 1995 44:32 yo pondría evitará María Manso Hogan que ha puesto el nombre de ingeniero visionario loco no se produce ese dice hilo más

Voz 2 44:40 nylon más galones

Voz 19 44:43 desde el nombre de un champú

Voz 2 44:45 la no es un champú no es un buen mensaje más

Voz 35 44:51 sí había una chica que os ponía orbitar a vosotros y Kiko Kiko López Bleda pondría orbitar en general a todos los periodistas por olvidarnos dice de que nuestra función es informar y no crear opinión así que muchas gracias Kiko por mostrarnos la tuya tu opinión Alberto es un tipo pragmático dice que

Voz 28 45:05 se pondría en órbita asimismo porque es

Voz 35 45:07 tiene que poner en órbita a todo aquel que hace que esto vaya como va habría así como exceso de basura espacial no compete

Voz 1995 45:12 muchas de consciencia tan bien visto Pablo González Batista muchísimas gracias inmediatamente en unos segundos llegan ellos

Voz 1995 51:06 vienen a Tenerife donde ya está ya está hecho ya la próxima López ahora sí porque Events tan también van a venir Tenerife y no hay control no quería no quería cazar pantomima full el viernes en lo de Tenerife que estamos ahí nosotros bueno el humor o las nevadas te puede arrancar una sonrisa pero también te puede dejar helado a Tito súbete han provocado lo primero a mí a pese ex con todos ustedes pantomima full ligero trancazo ya que no arrancó Alberto Casado Rober Bodegas pantomima Fun

Voz 7 51:44 qué bien que cesa aquí llevará a pesar de todo el año

Voz 29 51:49 sí vamos a hablar de de las nevadas hoy

Voz 19 51:51 sí porque además la la hemos vivido las nevadas en diferentes puntos de España porque al estar de gira que esto ya lo sabéis

Voz 29 51:58 sí estamos de gira que la nevada un par de ciudades porque

Voz 19 52:01 eso estamos de gira vale no sólo la hemos

Voz 29 52:03 esto sino que nos ha afectado la nevada vale porque el domingo teníamos que volver en aves de Zaragoza porque estamos de gira