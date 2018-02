Hoy por Hoy (07/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:07 José Antonio Marcos ni unos días hola qué tal buenos días ya es seguro Luis de Guindos aspiraba la vicepresidencia vacante del Banco Central Europeo el ministro de Economía comparecerá ante los medios a la una y cuarto de la tarde para explicar las circunstancias que rodean esta candidatura que en principio no le obliga a abandonar sus funciones en el Gobierno hasta el momento de concluía el procedimiento de elección Rajoy ha evitado responder a cualquier pregunta de los periodistas sobre este asunto y por supuesto la incidencia que pueda tener de cara a posibles movimientos en su Gobierno

Voz 1995 00:36 no

Voz 1 00:37 vamos a hablar pero va a haber una rueda de prensa ya les contará y le tenga no silla estamos ahí muy cerquita de la obra que Paco

Voz 1552 00:46 parecer

Voz 1018 00:49 Guindos competirá con el irlandés Philip Lane que es el actual gobernador del Banco Central de su país el Eurogrupo debe decidir el próximo día diecinueve el candidato del Gobierno español no cuenta con el respaldo de prisa

Voz 2 00:58 el partido de la oposición en el PSOE por distintos motivos que ha recordado la portavoz

Voz 1018 01:02 parlamentaria Margarita Robles que no puede ser

Voz 3 01:04 que los últimos seis años a España no ya estado representada pero nos parece muy importante poner de relieve políticamente hablando que esto nos parece fundamental el desprecio al que el Gobierno del señor Rajoy somete a las mujeres españolas

Voz 1018 01:18 hasta ahora Bruselas el comisario de Economía Pierre Moscovici presenta el informe de previsiones con la valoración a la baja de la influencia de la crisis catalana Griselda Pastor

Voz 0419 01:27 sí a la espera de que el comer salimos cogí unos confirme los datos exactos en media hora podemos avanzar ya que el efecto de la crisis catalana de momento no se constata en estas prevenciones en las que la Comisión valora al alza la posibilidad de crecimiento de España a la sal también la posibilidad de crecimiento europeo y muy especialmente el de la zona de

Voz 1018 01:55 hora doce y dos minutos en el Congreso de los Diputados en la primera sesión de control de este año lo primero la corrupción Pablo Iglesias Mariano Rajoy

Voz 5 02:02 a ustedes señor Rajoy no luchan contra la corrupción ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción sabe por qué porque si los delitos de corrupción no prescribirán algunos de ustedes a los mejores acababa

Voz 1 02:24 la intervención señor Iglesias se interesa por un tema que se ha producido hace más de diez años que está hoy en los tribunales en el que están inmersos personas que ya no estar en la vida pública usted creo que tiene usted se lo digo con franqueza de ella sabe que con mucho afecto una cierta confusión

Voz 1018 02:42 sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia en el juicio de la trama Gürtel está declarando David Serra que fue vicesecretario del partido en esa comunidad de la época investigada entre los años dos mil siete y dos mil ocho había situado a Ricardo Costa que fue secretario general como responsable directo de la contratación de los actos de campaña aunque ha admitido que él también autorizó algunos pagos en ausencia de Costa Rica Ángel Campos

Voz 1552 03:03 David Serra era el responsable de Organización pero no sabía nada nada de factura eso talones a Orange Market aunque los firmase de correos electrónicos con presupuestos enviados por la trama ni habría ni por supuesto de pagos en B

Voz 4 03:16 más me dijo a mí pero señor Costa todavía amparados

Voz 1552 03:20 Serra ha apuntado a Ricardo Costa dice que era el encargado de contratar a la trama ya Álvaro Pérez a quién define José Antonio como el proveedor de cámara del PP valenciano Serra ha incurrido en varias contradicciones que desacreditan su testimonio como que tenía contacto directo con el bigotes para organizar actos en contra de sus palabras o que intercedió con el empresario Enrique Ortiz para que pagase la trama actos electorales del PP con efectivo

Voz 1018 03:45 tuvo el gracias ambos el expresidente valenciano Francisco Camps deberá declarar hoy como investigado imputado en el Juzgado número diecisiete de Valencia alguna causa en la que interviene también la Fiscalía Anticorrupción pero sobre la que por ahora se desconoce detalles en torno a sus posibles responsabilidades Ana Talent

Voz 6 03:59 será Xisco Campos asiste desde primera hora de la mañana al pleno del Consell Jurídic la Cadena SER ha podido saber que está citado sobre la una y media en el Juzgado número diecisiete que investiga una causa sobre posibles irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula uno en Valencia es un procedimiento secreto

Voz 1018 04:19 llevamos toda la Cámara autonómica meritoria porque acaba de terminar la reunión de la ponencia que estudie la posible reforma del Estatuto Autonomía ya se conoce cuál es la propuesta

Voz 4 04:28 desde el PNV de Abelló red si el PNV ha despojado por fin su propuesta de reforma estatutaria en un documento de diecisiete páginas plantea un nuevo estatus para Euskadi no ruptura no por tanto para la independencia un nuevo modelo pactado dice democrático a través de un sistema de concierto político similar en Filosofía el concierto económico que reconozca a Euskadi como una nación con derecho a decidir sin precisar de momento su ejercicio lo que no significa que el PNV renuncie a la consulta a una propuesta que según los jeltzales tiene encaje legal en los derechos históricos que reconoce la disposición adicional primera de la Constitución gracias

Voz 1018 05:06 demos otra comunicación más en directo con Santiago de Compostela frente a la sede de los juzgados se concentran esto a distintos colectivos profesionales del ámbito de la justicia para protestar por las carencias e para el ejercicio de sus tareas profesionales jornada de paros que obligado además a suspender unas quinientas vistas Ainhoa Apestegui

Voz 0028 05:21 treinta y un juicio si decenas de actuaciones sean suspendido en los Juzgados de Santiago entre quinientos y seiscientos en toda Galicia calculan los sindicatos así arranca la primera huelga indefinida de la historia protagonizada por funcionarios de la justicia protesta histórica con seguimiento masivo por encima del noventa por ciento a la espera de los datos que ofrezca la Xunta que fue

Voz 0019 05:39 con unos servicios mínimos del cuarenta por ciento Los

Voz 0028 05:42 trabajadores que hasta ahora protagonizan esas concentraciones reclaman una subida salarial del dieciséis por ciento que equipare sus condiciones a las de compañeros del resto del Estado también otras mejoras consolidación laboral para interinos y descuentos menores por las bajas dos grandes pancartas decoran el hall de los juzgados compostelanos huelga indefinida dicen en una mañana inusualmente tranquila en este espacio

Voz 0019 06:03 y lleva unos segundos algunas gestiones más con Carlos Caballé Adrián Prado acuerdo de gobierno entre conservadores y socialdemócratas en Alemania los negociadores de Merkel y Schulz ha superado las principales discrepancias en política laboral y sanitaria aunque el pacto debe someterse ahora una votación vinculante entre la militancia del SPD Ignacio González encargos según el informe contra Gallardón por la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel Segunda le pidió que tratará el asunto con la máxima confidencialidad y que lo cobrar a través de un entramado de varias empresas el Senado cita a declarar el doce de marzo al prior del Valle de los Caídos por negarse a permitir ocho exhumaciones autorizadas judicialmente el prior recurrió la sentencia paralizó cualquier medida preliminar alegando que la basílica podría resultar dañada la Guardia Civil ha detenido en Mataró Barcelona a una joven de diecinueve años por su supuesta vinculación con el terrorismo yihadista según la investigación la joven española de origen marroquí se dedicaba al adoctrinamiento a través de Internet el ministro Zoido asegura que se trabaja la identificación de los encapuchados que ayudaron a escapar a un arco de un hospital de Algeciras los asaltantes irrumpieron en urgencias donde el detenido de la custodiado por dos agentes que han resultado heridos o Stoner esto

Voz 1018 07:02 lo de lo que tenemos por ahora lo historieta es decir esa

Voz 1995 07:08 desde luego ésta de José Antonio doce siete una hora menos en Canarias

Voz 7 07:20 así en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 07:24 queremos ahora detenidos unos minutos en un factor relacionado no sólo con el cáncer con el que abríamos este programa sino con otras muchísimas enfermedades y que afecta por igual a todos ricos pobres gente con buenos hábitos gente con malos hábitos vamos a ver de contaminación de lo que era un mal ejemplo que se puede convertir en un buen ejemplo hace tan sólo cinco años en China en dos mil trece Se declaró el ERP o Calypso el Apocalipsis de la ira pues saben que han conseguido revertir la situación hoy se respira mejoren Pekín de lo que los propios chinos querían posible Adrián sencillas es colaborador de la Cadena Ser en China desde los pocos periodistas españoles que lleva tanto tiempo en Pekín que ha podido verse ahí de ese cambio del aire en todo este tiempo y está en nuestro país pero habrían conoce muy bien Pekín y por extensión China como estás habían

Voz 8 08:14 hola qué tal tienen muy bien que el cambio

Voz 1995 08:16 notable sino un cambio radical en lo que hace unos años llevamos el apocalipsis el aire se ghanés

Voz 8 08:23 la gente radical eh yo llegué a Pekín en el dos mil seis hace doce años ya entonces esa pequeña Se le llamaba la ciudad gris por esa pertinaz nube Turrubia bajo la que vivíamos pero entonces yo recuerdo que no sabíamos que era contaminación con seguridad porque el Gobierno lo negaba y muchos pensaban que podía ser como la niebla londinense poco después Estados Unidos colocó sobre el tejado de su embajada un medidor y entonces ya sí que supimos todos con certeza que aquello era contaminación pero puede también el Gobierno arregló bastante el asunto pensando en los Juegos Olímpicos de dos mil ocho y la verdad es que lo consiguió pero justo después empezó una degradación progresiva que alcanzó su cénit en el dos mil trece con ese Apocalypse del que hablabais antes

Voz 1995 09:12 sí con cifras con medidores preparados para medir quinientos con cifras que rozaban las mil doscientas partículas en el aire esa es muy lo coloque lo que estaba ocurriendo ahí en en Pekín no

Voz 8 09:28 estabais de qué manera lo los efectos

Voz 1995 09:30 de de la contaminación en la vida cotidiana

Voz 8 09:34 bueno la verdad es que afectaban todo porque lo primero que hacíamos al despertar no será mirar la aplicación del móvil en función de la lectura ya decíamos

Voz 9 09:42 sí sí ir en taxi When bicis si hacer

Voz 8 09:44 ejercicio no si sigo mías en un restaurante llamabas para que te lo trajeran a casa y además los niños no salían al patio jugar ser recomendado a los ancianos que se quedaran en casa Isaías a la gallega siempre con mascarilla pues por ejemplo en el nuevo en el año nuevo chino se prohibía tirar petardos para que no aumente la contaminación es decir que desde lo más banal hasta lo más capital la contaminación estaba plenamente integrada en el día a día

Voz 1995 10:13 pero por ejemplo de los cubanos cuentan que la gente no tendía la ropa fuera porque se quedaba negra

Voz 8 10:20 bueno eso más que en Pekín era en la provincia de Hebei que es la provincia que digamos que abraza Pekín que siempre ha tenido el cuadro más grave en cualquier clasificación de ciudades más contaminadas de China siete u ocho de las diez primeras eran en Hebei en Pekín afortunadamente nunca vemos

Voz 1995 10:44 situación tan grave como esa Quique qué medidas tomaron que que que cambio sí ya ACS

Voz 8 10:51 pues la verdad es que haber Pekín hace ya muchos años que hizo todo lo que podía hacer para acabar con la contaminación aumentó las zonas verdes y los parques triplicó las líneas de metro limitó el coche privado sacó toda la industria pesada de la ciudad pero el aire seguía siendo una gala una calamidad hilo era por lo que comentaba antes porque la contaminación venía de fuera y en esa provincia de Hebei es es relativamente pobre basa su economía en sectores muy contaminantes como la cera o el carbón así que lo que decidió Pekín fue recortar toda esa producción cerrando miles y miles de fábricas y eso tuvo un coste social tremendo porque causó millones de desempleados yo estuve hace un par de años ya había muchísimas ciudades fantasma ciudades que habían crecido alrededor de una fábrica y que al cerrar Se habían quedado desiertas yo creo que son mide el compromiso de Pekín y lucha contra la contaminación porque todos esos despidos atentan contra la estabilidad social que es el gran mantra de la política nacional y Pekín al final tuvo que ponerla en riesgo

Voz 1995 12:00 vaya esas medidas contra todos reducen la actividad se disparó la tasa de paro por ejemplo

Voz 8 12:06 sí sí estamos hablando de millones y millones de chinos más chinos ya de mediana edad y con una con una con un cambio de trabajo bastante bastante problemática a gente que había devenido de las provincias rurales del interior y que tuvo que irse porque sencillamente no es que no es que no hubiera trabajo es que a lo mejor no había Gianni ciudad

Voz 1995 12:32 bueno hace unos años esa situación era tremenda sea revertido esa situación y de hecho parece ser que el Gobierno chino quiere convertido su país en líder en energías renovables es buen ejemplo habrá detrás de todo esto un trasfondo económico pero bueno por fin miles de personas han visto su vida cambiar gracias a esas medidas que han revertido la situación extrema de contaminación que se la ciudad de Pekín Adrián encías colaborador de la Cadena SER muchísimas gracias un abrazo un abrazo muchísimas hacer saques posible que nosotros no hay que darse por vencido hay que dará a las ciudades como el Madrid con Barcelona Sevilla donde el tráfico y la polución hacia veces todavía difícil bueno esto se puede cambiar hay que tener voluntad política y también voluntad ciudadana pero se puede cambiar doce trece minutos una hora menos en Canarias

Voz 10 13:18 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido un reto

Voz 11 13:23 sí porque un recibo dividido entre doce es menor recibo

Voz 12 13:30 con BBVA plan estar seguro puedes sacar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa ten BBVA BBVA crean

Voz 13 13:42 da oportunidades en Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillard las redes sociales subir Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí van once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratar la fibra de Jazztel

Voz 2 13:54 o lleva tu Samsung S7 siete personas

Voz 8 13:57 me tengo noventa y cinco euros al mes Llama gratis alguien

Voz 14 13:59 de diez Sisi al quince X mientras en Jazztel punto com

Voz 10 14:08 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales spain arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 16 14:21 en SER Deportivos y cada día es un viaje un saludo desde aquí en nombre de toda la relación deportiva destacó

Voz 10 14:28 estamos en todos los sitios contamos todas las noticias

Voz 17 14:32 desde Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Pacojó Forjas de Sevilla Fran ratillo muy buenas tardes hola Pacojó estalle estarán en Las Palmas con una racha de escalofríos se perderán el choque liguero Adriá Albets qué tal Pacojó muy buenas tu mejor temor

Voz 18 14:44 mucho tiempo Pedro Morata Ángel Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego Gonzales muy buenos la noticia tiene nombre propio Yeray que vuelta a entrenar con el grupo novedades de ese partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola qué tal recoge mejor deporte y toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres

Voz 11 15:01 Francisco José Delgado

Voz 10 15:06 si hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho y siete en Canarias de ocho a ocho y media en el primer repasó la información del día a unos fallos en la gestión del temporal

Voz 14 15:18 buenas noches Angels brillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis ver alguna responsabilidad

Voz 10 15:24 así desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media cadenaser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 1995 15:42 las emisoras de la Cadena SER no pagan a cambio de obtener información o determinados testimonial

Voz 11 15:47 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 10 15:58 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 15 16:09 tú

Voz 10 16:12 nadie les conoce pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan

Voz 19 16:17 por qué a mí si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la moto condiciones en Mutua punto es

Voz 20 16:35 que estudien descanso para unos palitos de crear este San que sí que son riquísimos pero no debe desaprovechar para responder esos mails urgente su llamar a mamá luego dices que no tienes tiempo pero para unos palitos snacks hechos al horno con frutos secos y que tiene su momento no es gratis

Voz 11 16:48 o momentos nace su momentos es rico es bueno snacks usted lo que padece su típico cuadro de arrepentimiento hoy eso porque doctor suele ocurrir a quiénes no aprovecha los diez días que sus ofertas insuperables ya tiene cura del ocho al diecinueve de febrero sí

Voz 16 17:05 a los días Kia su concesionario oficial quizá más cercano Kia

Voz 11 17:10 calidad con siete años de garantía

Voz 21 17:13 con la cielos qué tal aquí con el ordenador mirando

Voz 11 17:16 las más que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su plato

Voz 10 17:27 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es