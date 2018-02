Hoy por Hoy (08/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 qué tal está muy buenos días la historia reciente nos ha dejado cruces de acusaciones unas gruesas otras ligeras pero todas entre Pablo Iglesias Albert Rivera

Voz 2 00:26 discutimos hoy aquí señor cuñado Rivera es de derechos humanos restos de lo que estamos hablando ante a los mismos colocar a los amigos y los familiares a las novias en los sitios

Voz 1 00:36 la peces seguro que usted me puede enseñar a mí cosas sobre cómo vender productos van

Voz 2 00:41 careció hoy estamos aquí señor Iglesias es porque usted votó con el Partido Popular que no a un gobierno alternativo

Axa diría a ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace todo el mundo no nos lo donde tiene gente que elegirán a su parte

Voz 2 00:55 Axa diría a ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace todo el mundo no nos lo donde tiene gente que elegirán a su parte

Voz 1727 01:05 es sólo una muestra de la tormentosa relación entre Podemos y Ciudadanos los dos partidos nuevos los que rompieron el bipartidismo en España pero fueron incapaces de entenderse después en casi nada Pablo Iglesias y Albert Rivera llegaron al Congreso a finales del año dos mil quince y hoy tres años después Unidos Podemos con setenta y uno diputados detrás y ciudadanos con treinta y dos van a intentar ponerse de acuerdo en la reforma de la ley electoral que los penaliza a ambos a la hora de traducir votos en escaños representantes de los dos partidos encabezados por Irene Montero y Juan Carlos Girauta se sientan a las diez de la mañana negociar una posición común para relanzar una reforma para ir hacia un sistema más proporcional la reforma de hecho ya está en marcha en una subcomisión parlamentaria pero tanto Podemos como ciudadanos consideran que PP y PSOE no tienen ningún interés en que avance los de Iglesias van a plantear hoy a los de Rivera cambiar el sistema de reparto actual la Ley D'Hont que prima a las fuerzas mayoritarias porque utilizan Alemania Suecia Dinamarca con ese sistema por ejemplo el PP perdería quince diputados el PSOE uno y los nacionalistas dos por contra Podemos ganaría seis y ciudadanos doce la duda es qué pasará con la gobernabilidad en Alemania los dos principales partidos acaban de firmar su segunda gran coalición consecutiva el Suecia gobierna una coalición de socialdemócratas y verdes en minoría pero en la investidura sólo votó en contra la ultraderecha en Dinamarca gobierna un tripartito de centro derecha en minoría en el Parlamento serían capaces aquí de entenderse en distintas coaliciones PP PSOE Podemos y Ciudadanos es jueves es ocho de febrero y el Gobierno da por hecho que tiene los apoyos suficientes para hacer a Luis de Guindos vicepresidente del Banco Central

Voz 1 03:01 europea otros apoyos a cuenta con ellos no no se puede de alguna forma en público pero en estos momentos nuestro cálculo es que queremos perfectamente para cumplir con las condiciones de una mayoría cualificada

Voz 1727 03:14 fue el propio De Guindos Hinault Moncloa quién Auto anunció su candidatura De Guindos que pretende seguir como ministro hasta saber si consigue el nuevo puesto es decir pretende seguir sentado como uno más en el órgano que lo tiene que elegir el Eurogrupo mientras disputa a su rival el gobernador del Banco Central de Irlanda Philip Lane el puesto en el B llevamos con los detalles de la gran coalición en Alemania que dejará en manos de los socialdemócratas dos carteras muy importantes Finanzas y Exteriores Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:47 buenos días el despacho desde el que se ha impulsado la política de austeridad en Europa durante toda la crisis el ministro el despacho del ministro de Finanzas de Alemania será para el expide su líder Martin Schulz dirigirá la potente diplomacia germana ahora sólo falta que lo prueben las bases del Partido Socialdemócrata porque sus decisiones vinculantes

Voz 1727 04:03 el presidente Emmanuel Macron rechaza las aspiraciones nacionalistas de Córcega pero se abre a incluir sus peculiaridades dice en la Constitución

Voz 2 04:12 el presidente de Francia rechaza convertir el corso en lengua cooficial aunque dice que hay que preservarla el bilingüismo no es la cooficialidad dice Macron que argumenta que sólo valdría para cerrar el mercado laboral de la isla a los no corsos

Voz 1727 04:29 ya sabemos cómo combate Google la brecha salarial entre hombres y mujeres con matemáticas al menos eso dice su directora general en España y Portugal Fuencisla le males

Voz 3 04:39 cada GC recibe su propuesta la propuesta de subida salarial y de salario de sus empleados envasan algoritmo donde el sexo de la persona no forma parte el dato que sale algoritmo de donde lo que se considera es que puesto tiene que nivel cuál ha sido su evaluación que objetivos e tenía que ir

Voz 1727 04:59 qué es lo que aconsejen Nino y todavía del mundo de la tecnología una cosa más que yo prefiero ni imaginar Aimar

Voz 0027 05:04 las videollamadas de guasa

Voz 1727 05:07 ya no serán cosa de dos no

Voz 2 05:09 tiples de momento se abrirán a un tercero dicen que para no elevar demasiado el consumo de datos pero veremos lo ha dicho prefieren imaginarlo

Voz 1161 05:19 y en deportes el Sevilla es el primer finalista de la Copa del Rey Sampe buenos días buenos días Pepa terminó anoche con el Leganés al imponerse en el Juan dos cero goles de Correa en el minuto quince Franco Vázquez en el último minuto de partido será su cuarta final copera en veinte años esta noche sabremos contra quién se disputará el trofeo el próximo veintiuno de abril de la segunda semifinal que en Mestalla enfrentará al Valencia y al Barcelona antes de las nueve y media va a arbitrar el colegiado navarro Undiano Mallenco tenemos también en las semifinales del Campeonato de Europa de fútbol sala desde las nueve de la noche

Voz 1275 05:44 están España antes desde las seis de la tarde Rusia Portugal

Voz 1727 05:49 y nos queda la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:52 buenos días ambiente de riguroso invierno en estos momentos en todo el país en pueblos de montaña tenemos temperaturas por debajo de los diez grados bajo cero entre los cero y los cinco negativos en la mayor parte del interior incluso está hablando en algunos puntos costeros después va hacer sol en la mayor parte del país pero apenas calentará máximas de cinco a diez grados en la Península y Baleares cerca de los Quirce en Canarias y atención a las nevadas que afectarán algunos puntos costeros del País Vasco Cantabria después también nevará en la provincia de Burgos Teberga más débil en la Ibérica y nevadas también en la mitad este de Cataluña deberá en algunos puntos del litoral está nieve cuajara a partir de los doscientos metros de altura chubascos y alguna tormenta intensa en las islas de Mallorca y Menorca

Voz 4 06:33 esta chica Arévalo





Voz 1727 06:54 se lo vamos a contar en unos minutos cuatro de cada diez jóvenes españoles consideran que les compensa emborracharse a pesar de las consecuencias que puede tener Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:05 buenos días Pepa enseguida ampliamos los

Voz 1727 07:07 vamos a abordar en profundidad esta mañana con el vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

Voz 0456 07:13 con Ignacio Calderón entrevista con Toni Garrido a partir de las diez de la mañana de las nueve en Canarias ahora que precisamente la Fundación ha lanzado una nueva campaña contra el consumo de alcohol en los jóvenes la campaña construye cuantas más cosas con esto

buenos días a todos

Voz 0456 07:31 en el capítulo de ayer nuestra ser opinadores Lola de Palma de Mallorca denunciaban los problema

Voz 6 07:35 las de movilidad en las Islas reclamaban más atención para Baleares es una Comunidad muy dejada de la mano

Voz 0456 07:41 así que hoy nos acercamos a esa comunidad a partir de las siete y media hablamos con el conseller de Territorio Energía inmovilidad sobre una medida pionera contra la masificación turística a partir de las ocho analizamos dos reformas la de la ley electoral con Pablo Simón el endurecimiento de la prisión permanente revisable con Ignacio González de Vega esta voz de Jueces para la Democracia

Voz 4 08:03 Mary Shelley





Voz 0456 08:20 a partir de las nueve mesa de análisis con Esther Palomera con Ernesto Fecai CERI con Javier González Ferrari y a las once una hora antes en Canarias saludamos a Cristina Durán Miguel Ángel Giner que son los creadores del cómic el día tres un cómic sobre el accidente de metro de Valencia



Voz 6 08:46 esta mañana primer encuentro entre Unidos Podemos y Ciudadanos para acercar posturas en torno a la reforma de la ley electoral

Voz 0456 08:53 así que les preguntamos por otros asuntos en los que podrían o deberían ponerse de acuerdo estos dos partidos según ustedes tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:06 para contarnos y hoy que abordamos el consumo de alcohol entre los jóvenes

Voz 0456 09:09 queremos saber a qué edad probaron ustedes por primera vez el alcohol y qué es lo que ven hoy en su entorno nueve cinco dos dos

Voz 6 09:16 dieciséis sesenta notas de voz seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta



a las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias

Voz 15 11:10 escucha todos los episodios en Podium podcast punto com en su aplicación para dispositivos Android

Voz 16 11:18 tú tienes el arma en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 17 11:32 protege hogar con la alarma les Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 11:47 no son los líderes Iglesias y Rivera pero sí sí sus portavoces parlamentarios Montero Girauta Podemos y Ciudadanos desde que forman parte de la política española no se han puesto de acuerdo en prácticamente ninguna cuestión económica territorial y social pero los dos partidos con programas ideas antagónicas se van a reunir esta mañana para intentar impulsar una reforma que beneficiaría a ambos una reforma de la ley electoral quieren modificarla para que el sistema de reparto de escaños sea más proporcional y no beneficia sólo a PP PSOE pero para que ese cambio salga adelante necesitan por lo menos a uno de los grandes a PP o a PSOE así que las posibilidades de que la reforma electoral salga adelante

Voz 1645 12:23 son son bastante remotas pero bueno empieza el deshielo entre Podemos y Ciudadanos tres

Voz 0027 12:27 lo importante esta mañana a las diez Óscar García

Voz 1645 12:29 Podemos y Ciudadanos quiere modificar la ley electoral pero cada uno con sus matices los dos proponen cambiar el actual sistema de reparto de escaños la ley D'Hont por otro sistema llamado San Luck que se aplica en países como Dinamarca o Alemania y que incrementaría la representación de partidos como Podemos o Ciudadanos en detrimento sobretodo del PP ya que el PSOE mantendría según los cálculos de la formación morada Pablo Iglesias

Voz 18 12:52 nosotros queremos que en España gobierne quién tenga más votos

Voz 1727 12:56 lo que no queremos es que alguien

Voz 19 12:59 tenga más escaños

Voz 18 13:01 que los que les corresponderían atendiendo a la voluntad popular de los españoles

Voz 1645 13:04 la idea de Podemos no supondría un cambio constitucional porque ni propone modificar la circunscripción provincial ni tampoco un aumento en el número de diputados a pesar de que Iglesias prometió en su día que lo haría habrá que ver si Ciudadanos propone cambiar esa circunscripción para acto militar la como ocurre en el caso de Alemania fuentes del partido aseguran que estudiarán todas las vías Alves Rivera

Voz 9 13:25 electoral profundamente injusto no electoral que hace que los separatistas por ejemplo por intentar formar Gobierno no lo puedas el ciudadano

Voz 1645 13:31 podemos propone también bajar la edad para poder votar a los dieciséis años y ciudadanos que haya listas abiertas y desbloqueadas ambos partidos coinciden en modificar el llamado voto rogado es decir la obligación que los spam yo les que viven en el extranjero tienen de solicitar que quieren votar con farragosos trámites y también coinciden en aminorar los costes del envío de papeletas para que lleguen en un único sobre a los

Voz 0027 13:52 Ciudadanos iba a declarar en el Tribunal Supremo el diputado del PSOE y exalcalde del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra Antonio Gutiérrez Limones imputado por malversación de caudales públicos y prevaricación el juez que investigó originalmente la causa antes de que pasara al Supremo porque Gutiérrez Limones está aforado el opuesto original del caso considera que el diputado socialista conocía la corrupción en una empresa pública del Ayuntamiento que el Gobierno durante veintiuno años no sólo que la conocía y que hizo oídos sordos a las advertencias sino que ese empresa según la investigación el de pagó supuestamente

Voz 1645 14:22 eh a él y a su familia Un viaje al pan

Voz 0027 14:24 que Warner de Madrid a Faunia que son parque temático de la naturaleza todos supuestamente con dinero público Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 14:31 buenos días Aimar la declaración está prevista para las diez y media de esta mañana sobre posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos el magistrado del Tribunal Supremo tendrá que determinar si el ex alcalde de Alcalá de Guadaíra hoy diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones miró para otro lado cuando la Intervención municipal de advirtió en varios informes que no había medios para pelar las cuentas de una empresa municipal ACM una empresa que supuestamente pagaba gastos privados del ex alcalde y su familia entre ellos como decías un viaje privado un parque de atracciones de Madrid en dos mil siete que costó casi mil euros en la exposición razonada del Juzgado de Alcalá de Guadaíra se explicaba que la causa tenía su origen en la grabación de una reunión contable de la empresa pública ACM con concejales del Ayuntamiento y personas vinculadas al grupo socialista en la que se reconocían abiertamente una serie de irregularidades

Voz 0027 15:19 de la corrupción en Valencia primero fueron las pizzas

Voz 20 15:21 además dirán conversiones cuyo importe llano rotos al treinta por ciento se desaceleró denominado a pizza

Voz 0027 15:28 las pistas a las magdalenas

Voz 3 15:32 al final

Voz 0027 15:39 terminología panadera David Serra el ex vicesecretario de Organización del PP valenciano tuvo que explicar ayer en el juicio de la Gürtel por en sus conversaciones grabadas se refería al dinero que se movía por el PP como magdalenas Aubisque botes en su declaración Serra incurrió en en contradicciones continuas y a pesar de que fue el responsable de Organización llegó a sostener que no sabía nada de los pagos que hacía el partido Miguel Ángel Campos

Voz 1645 16:01 David Serra apunta Ricardo Costa Serra era el responsable de Organización pero no sabía nada nada de facturas o talones a la Gürtel aunque los firmase de correos electrónicos con presupuestos enviados por la trama que ni siquiera habría ni por supuesto de pagos en B

Voz 3 16:15 jamás me dijo a mí el señor Costa habíamos pago

Voz 1645 16:18 Serra incurrió en varias contradicciones que desacreditan su testimonio como cuando negó que supervisar se actos del PP y la fiscal exhibió una grabación con el bigotes en la que si los organizaba o cuando intercedió con el empresario Enrique Ortiz para que pagase a la trama actos electorales del Partido Popular en las grabaciones en lugar de dinero Serra se refiere a Magdalena So bizcochos al juez José María Vázquez le llamaba la atención a usted

Voz 3 16:44 la Bryce yo al hablar así al final el hombre avalaron mucho aquí

Voz 0027 17:00 a veces se ha visto un testimonio tan inverosímil ante un tribunal como el del ex vicesecretario de Organización del PP valenciano David Serra según fuentes del procedimiento y la justicia suelto al ex parlamentario de Ciudadanos en Cataluña Jordi Cañas al que la Abogacía del Estado acusaba de fraude fiscal Cañas dejó su escaño dimitió y abandonó la primera línea política en abril de dos mil catorce por una acusación que hacía referencia a sus actividades antes de dedicarse a la política la Fiscalía ya sostenía entonces que no había delito y finalmente la Justicia le ha absuelto Luis de Guindos conocerá en diez días si pasa a ser o no la mano derecha de Mario Draghi como vicepresidente del Banco Central Europeo será entonces cuando el Eurogrupo elija entre los dos candidatos al cargo el gobernador del Banco Central de Irlanda o el todavía ministro de economía español todavía ministro porque De Guindos no dimite a pesar de que para el puesto al que aspira la injerencia política es un plus a pesar de que el Gobierno insiste en que da por hecho el cargo porque tiene amarrados los apoyos necesarios De Guindos pretende seguir como ministro hasta que haya una decisión definitiva corresponsal comunitaria Griselda Pastor los ministros de Asuntos

Voz 0738 18:07 con decidirá en el día diecinueve Esta es la fecha del Eurogrupo su presidente el portugués Centeno intentará nos dicen y conseguir el consenso para evitar el mutuo sus argumentos es que están previstas otras vacantes para el Comité Ejecutivo del BCE lo que en sí mismo debería ayudar a un acuerdo pero si no es posible el voto va a ser el día veinte Antes el catorce los dos candidatos van a ser examinados por el Europarlamento donde De Guindos va a tener que explicar porqué no ha renunciado al cargo de ministro aunque el comisario Moscovici abierto a su favor esta campaña

Voz 21 18:43 ya insuficiente no ha sido una sorpresa no lo habría sido hace tres meses es evidente que Luis es un hombre con grandes cualidades un ministro de Finanzas con el que siempre he trabajado muy bien aunque claro corresponde a otros tomar la decisión

Voz 0738 18:58 las palabras con las que el comisario francés que socialista intenta contrarrestar las críticas que ha enviado el PSOE

Voz 0027 19:05 en Alemania Martín Schulze renuncia al liderazgo del SPD el partido socialdemócrata una vez que ha cerrado ya el acuerdo para una gran coalición con Angela Merkel no se va de la política Schulz va a ser de hecho el ministro de Exteriores muy poderoso ministro Exteriores en un gobierno en el que Merkel ha cedido una cuota de poder muy importante a los socialdemócratas incluido el fundamental Ministerio de Finanzas este pacto todavía lo tienen que votar los militantes del SPD en las próximas si lo aprueban la ultraderecha Alternativa por Alemania pasará a ser el principal partido de la oposición corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 19:36 la insatisfacción de los socialdemócratas alemanes con su líder Martin Schulz ha sido patente desde hace algún tiempo fuertemente divididos tras el batacazo electoral de septiembre sobre cómo recomponer el espere Schultz no ha sido capaz de aunar las dos visiones antagónicas de la socialdemocracia alemana apenas unas horas después de conocerse el acuerdo de gobierno con los conservadores de Merkel anunciado a los suyos que renuncia a liderar el espere que asumirá la cartera de Asuntos Exteriores un paso al frente para que los socialdemócratas encuentren el mejor modo de renovarse y frenar la sangría de votos que les dan las encuestas desde entonces Schulz ha propuesto a como sucesora a Andrea Nahles Secretaria general del SPD gran apoyo desde hace meses se aparta también en un intento por facilitar que se apruebe el acuerdo de gobierno con los conservadores Un pacto que la propia cancillera Angela Merkel ha alabado como muy dinámico para Alemania pero son los militantes del SPD quienes tienen la última palabra en una ronda de consultas por todo el país que tendrá lugar del veinte de febrero al dos de marzo

Voz 0027 20:35 en Italia a tres semanas de las elecciones Silvio Berlusconi promete que si las gana aplicarán nuevas amnistías para las construcciones ilegales también un nuevo perdón para los defraudadores fiscales para persuadir al votante jubilado al de su propia edad verlos pero anuncia una notable subida de las pensiones mínimas hasta los mil euros corresponsal en Roma Joan Solés Silvio Berlusconi

Voz 0946 20:58 León es en el dos mil uno prometiendo el aumento de las pensiones mínimas a quinientos

Voz 0027 21:03 euros lo cumplió volvió a ganar

Voz 0946 21:05 las después con la promesa de amplias amnistías fiscales y urbanística y las ejecutó para indignación de quienes habían cumplido sólo obligaciones tributarias e impuestos sobre edificaciones ahora en plena campaña de las generales del cuatro

Voz 1645 21:19 marzo próximo anunciado que si Lacko

Voz 0946 21:21 coalición de su partido Forza Italia con la derechista Liga Norte y con los pies fascistas de Fratelli d'Italia gana las elecciones el nuevo Gobierno elevará las pensiones mínimas a mil euros decretará además nuevas amnistías fiscales y urbanísticas el ex Cavaliere no ha anunciado sin embargo la reconstrucción de miles de escuelas públicas en precarias condiciones ni es previsible que lo haga no sólo porque los estudiantes de educación básica no pueden votar sino porque las encuestas de intención de voto otorgan hoy a su coalición la vi

Voz 6 21:56 Victoria a tres bandas hasta las elecciones en Estados Unidos el Senado ha alcanzado

Voz 0027 22:00 esta noche un gran acuerdo presupuestario para los próximos dos años es un pacto que permitiría evitar otro cierre de Gobierno pero que no incluye una solución para los Dreamers los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños Iker a Trump quiere deportar que es un asunto del que los demócratas habían hecho bandera en la última palabra sobre este acuerdo la van a tener los congresistas que antes de la próxima medianoche tienen que ratificar o no el pacto ir Amin esta madrugada Estados Unidos ha impuesto al banco holandés Rabobank una multa de trescientos setenta millones de dólares que son al cambio unos trescientos millones de euros por operar con dinero vinculado al narcotráfico en México la entidad sabía que buena parte de las transacciones a sus clientes estaban relacionados con el crimen organizado y con actividades de lavado de dinero y no sólo no lo denunció sino que además boicoteó como pudo las investigaciones de las autoridades durante casi cinco años Ramón y buenos días

Voz 1772 22:49 buenos días desde dos mil nueve a dos mil doce la filial de Rabobank en California permitió operar con casi trescientos setenta millones de dólares en efectivo dinero vinculado al narcotráfico y que según la Fiscalía proviene principalmente de México la entidad lo sabía y a pesar de ello en dos mil doce obstruyeron una investigación del Tesoro estadounidense llegando mentir a los inspectores despidiendo aquellos empleados que cuestionaron estas practicas el Departamento de Justicia la impuesto al banco una multa de trescientos setenta millones de dólares prácticamente la misma cantidad de dinero que permitieron blanquear y que procedía íntegramente del narcotráfico mexicano

Voz 0027 23:30 un juzgado de Jaén ha condenado a un joven a pagar una multa de cuatrocientos ochenta euros por haber subido a su cuenta de Instagram en Internet una fotografía un fotomontaje de una imagen de Cristo con su cara con la del joven cuatrocientos ochenta euros de multa la fiscalía había pedido mucho más más de dos mil susceptibles de cambiar por seis meses de cárcel lo que le esperaba el joven terminó declarándose culpable para evitar una pena mayor han aprobado en buenos días

Voz 0127 23:53 buenos días a muchos de ustedes les sonará la imagen en cuestión porque es un clásico de las procesiones de Semana Santa el Cristo despojado la hermandad titular que es la Hermandad de la Amargura de Jaén vio la imagen le pidió hasta en dos ocasiones que la quitara hay que pidiera disculpas porque les parecía una falta de respeto como Lola borró la denunciaron el proceso judicial ha terminado como contabas con una condena por un delito contra los sentimientos religiosos que le va a costar cuatrocientos ochenta euros el escrito de la Fiscalía decía que supone una manipulación vergonzosa y que el objetivo era el desprecio la mofa las redes sociales han llenado de comentarios de gente que cuestiona la sanción

Voz 0027 24:26 en La Línea de la Concepción continúa sin resultados la búsqueda del narco al que un grupo de veinte encapuchados liberó el martes por la fuerza cuando estaba detenido en un hospital custodiado por varios agentes uno de ellos terminó herido de momento no hay nuevos detenidos pero muestra de la situación crítica que se vive ahora con el narcotráfico en el Campo de Gibraltar es que ayer con la zona repleta de policías y guardias civiles siete controles Un coche embistió a una patrulla de la Guardia Civil para que en interceptar un alijo de droga hay dos agentes heridos Cándido Romadera Radio

Voz 6 24:55 cierras buenos días hola buenos días dos agentes que sufre

Voz 0743 24:58 con contusiones y magulladuras por el choque y posterior vuelco del vehículo en el que patrullaban a pesar de ello los agentes pudieron detener al presunto narcotraficante mientras tanto siguen los rastreos para intentar localizar a los encapuchados que liberaron a otro narco tras asaltar la sala de urgencias del hospital linense la Policía reconoce la dificultad para identificar a los autores a la vez que siguen Before visualizando se las imágenes de las cámaras de seguridad del propios

Voz 0027 25:22 tal cuatro de cada diez jóvenes en España considera que le merece la pena emborracharse los fines de semana a pesar de los riesgos son datos de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que pide a los adultos que dejen de relativizar la gravedad esas borracheras descontroladas en la juventud y que adopten actitudes muy concretas que servirían para evitar esas ingestas en los adolescentes por ejemplo no comprar alcohol o no dejarles el DNI para que lo compren ellos

Voz 23 25:45 tiene trecho que decidió dejar de mirar a otro lado cuando pasea por el parque de los metros vengo

Voz 15 25:51 son gestos sencillos como no prestar el DNI pero ayuda

Voz 1276 25:54 Ana desterrar las justificaciones frente al consumo de atracón de los menores Ése es el mensaje esta campaña que anima a familiares y profesores a pasar a la acción frente al medio millón de adolescentes que se emborrachan cada mes Ignacio Calderón vicepresidente de la FAD alerta de que los avisos médicos tocaran porque el treinta y cinco por ciento de los jóvenes asocia altísimas ingestas de alcohol a mayor diversión

Voz 0027 26:16 qué nuevo toda una sociedad borracheras yo sería muy disciplinariamente sanción

Voz 1276 26:20 valor o los que facilitan el consumo sin embargo no cree que la nueva ley sobre alcohol y menores vaya a ser eficaz si sólo incluye medidas punitivas en un país en el que hay una fiesta cada catorce minutos también hay que fomentar un ocio alternativo

Voz 6 26:34 es una información de la obra Marcos

Voz 2 26:40 el Sevilla estará en la final de la Copa del Rey Sampe buenos días

Voz 1161 26:42 dos días después de imponerse anoche dos cero en el Pizjuán al Leganés marcaron corre a los catorce minutos de la primera parte y cerró el marcador Franco alcanzaron un gran gol en el último minuto de partido de cara a la final copera al presidente José Castro no escoge rival pero avisando porque es su cuarta final copera en

Voz 0027 26:55 veinte años y la número diecisiete en doce años en general

Voz 24 26:58 me da igual lo he dicho ante cualquier avión en la quiera de los dos van a ser un rival muy difícil porque está en bastante en un momento de juego extraordinario pero repito hay que tener en cuenta el Sevilla porque el Sevilla no huelga finales la gala

Voz 1161 27:11 y en el Leganés fin del sueño que estuvo vivo hasta el último minuto y en el que creía Garitano

Voz 1727 27:14 no lo hemos intentado

Voz 25 27:16 hemos creído que podía ser pero bueno al final hemos jugado con un rival que yo creo que ha sido mejor que nosotros eh en alza el lo queríamos mire un gol muy temprano lo hemos evitado pero bueno en una situación de de de talento de ellos ponernos en uno cero pero eso también pues bueno hoy podía ser no lo que queríamos era hacerle un poquito más de un año pero el rival no nos ha dejado no

Voz 1727 27:37 el Sevilla ya están a esa final del veintiuno de abril que no tiene

Voz 1161 27:39 todavía sede aunque todo apunta que podría ser Wanda Metropolitano hoy espera ya al rival que conoceremos esta noche saldrá del partido de vuelta que disputan las desde las nueve y media en Mestalla Valencia y Barcelona importante contrariedad la de que dispara Marcelino no será titular faltará el central colombiano Murillo y Pereira al que lesionó Sergi Roberto en la ida en el Camp Nou Marcel

Voz 1727 27:55 que no conciencia a su plantilla es muy difícil

Voz 26 27:58 pero no es imposible no nos queda nada es el partido sabemos que después de noventa minutos de este enfrentamiento contra todo un Barça estamos en una final o no estamos por lo tanto no azul desde el inicio hasta el final

Voz 1161 28:11 llega el Barça como favorito por la victoria uno cero en el Camp Nou la ida porque el Valencia también llegan súper momento de resultados con cinco derrotas consecutivas entre partidos de Liga y Copa Un Barça en el que está convocado Piqué aunque se desconoce si podrá jugar lo que abre las puertas a un posible debut del central colombiano Yerry Mina de que Vermaelen también está lesionado y a Valverde sólo le queda disponible como central Samuel Umtiti sin retoma el entrenador el testigo de Marcelino si el Valencia quiere llegar al final también los significa que

Voz 0027 28:35 ellos tengan más a nacer nosotros aquí la opción de juego

Voz 2 28:37 una final la de cualquier jugador por igual ellos estarán motivados pero por nuestra motivación no es en los caladeros

Voz 1161 28:45 el Valencia buscará una final copera diez años después y el Barça su quinta final consecutiva y la posibilidad de ganar el trofeo también

Voz 0946 28:51 por cuarta vez consecutiva además ayer Atlético Madrid

Voz 1161 28:53 el Real Madrid se clasificaban para los octavos de la Champions Juvenil los atléticos al imponerse al uno tres los de Guti al eliminar al Krasnodar en los penaltis tras

Voz 1727 29:01 el empate a cero en el en el encuentro

Voz 1161 29:03 bien tenemos semifinales del Campeonato de Europa de fútbol sala que se disputa en Eslovenia a las seis de la tarde la primera enfrentará al secciones de Rusia y Portugal dos de las principales potencias mundiales y a las nueve de la noche Kazajistán España en baloncesto se disputan cuatro partidos de la jornada veintidós en la Euroliga desde las ocho y cinco Maccabi Barça con Double todavía en el banquillo el que va a sustituir Pesic ya el domingo en lo que será su segunda etapa frente a los azulgrana desde las ocho y cuarto Panathinaikos Baskonia a las ocho y media Valencia al CSKA de Moscú y a las nueve menos cuarto Unicaja Efes ayer Victoria de Gran Canaria setenta y ocho setenta sobre el Darussafaka turco los canarios se medirán en cuartos de final de la Eurocup ante lo con Cuba en ruso y en la jornada trece de la Champions iba derrota del UCAM Murcia con el cincuenta y seis setenta y además en la NBA ha confirmado ya que Willy Hernangómez es nuevo jugador de Charlotte Hornets el pívot español

Voz 0946 29:49 lo traspasado por los New York Knicks

Voz 1727 30:00 son las seis y media

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 Junts per Cataluña descarta la doble investidura de Puigdemont una desde Bruselas otra desde Barcelona y mantiene la idea de reformar la Ley de Presidencia de la Generalitat para poder investir la distancia hay marcó una reforma que los republicanos

Voz 0027 30:24 en muy difícil o incluso imposible según fuentes Esquerra hoy por primera vez los anticapitalistas de la CUP se muestran dispuestos a hacer president a una persona que no sea Puigdemont Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 30:35 bon día después de un día de muchas especulaciones Josep Rull de Cataluña concretaba anoche su plan primero que el Parlament apruebe una resolución simbólica de restitución de Puigdemont y al segundo lugar

Voz 11 30:44 si la modificación a la Ley de apareciera en Siria para bravura que esta posibilidad da una investidura capo Bizet no presencial

Voz 0706 30:54 reformar la ley de Presidencia para permitir una investidura a distancia decían no concreta qué harán si como es previsible el Constitucional suspende esta posible reforma no aclaró si entonces la doble investidura volvería a la mesa

Voz 0027 31:05 primera vez un juez ha imputado a dos antidisturbios por las cargas policiales del uno de octubre son dos agentes de la Policía Nacional acusados de un delito de lesiones y otro contra la integridad moral por herir a tres mujeres que acudieron a un colegio de Barcelona para votar en el referéndum ilegal El Ministerio del Interior va a apartar al mosso d'Esquadra que ha viajado a Bruselas para protegerle como escolta la policía autonómica baraja la posibilidad de imponerle una falta muy grave lo que supondría hasta seis años de inhabilitación Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 31:31 qué tal buenos días y el escolta de Carles Puigdemont el sargento de los Mossos Luis Scola recibió el pasado veinticinco de enero la notificación de una apertura de expediente disciplinario a la Dirección de Asuntos Internos de los Mossos decidió abrirle este expediente después de una información reservada que apunta a la idea de que facilitó la huida del expresident de la Generalitat a Bruselas según fuentes de la Polly sí autonómica la Day que es la Dirección de Asuntos Internos baraja ahora la posibilidad incluso de sancionarle con una falta muy grave según el reglamento de los Mossos una sanción de este tipo puede suponerle hasta seis años de inhabilitación del cuerpo además de la retirada de sueldo estas mismas fuentes aseguran a la SER que el escolta del ex president habitualmente destinado en este servicio multas será destinado en principio otro unidad en concreto a la de Seguridad Ciudadana la razón para este cambio tiene que ver con la pérdida de confianza que sus superiores tenían depositada en él a pesar de que durante estos tres meses se ha mantenido la idea de que este sargento estaba en excedencia lo cierto es que está de vacaciones el sueldo que sigue recibiendo lo paga la Generalitat de Catalunya

Voz 1 32:35 cómo están las carreteras DGT María Forner

Voz 0027 32:37 Nos días hola buenos días pues a esta hora ya

Voz 1275 32:40 empezamos a ver cómo aumenta el nivel de circulación en todas las grandes entradas a Madrid respecto al temporal N a esta hora haya doscientas sesenta y seis carreteras y puertos de montaña afectados por la nevada en todo el país

Voz 15 32:54 corresponden a la red viaria secundaria cincuenta

Voz 1275 32:56 seis vías encuentran cortadas en noventa y una van a necesitar cadenas para circular de la red viaria

Voz 15 33:02 principal les destacamos únicamente que encanta

Voz 1275 33:04 habría en la sesenta y siete está restringida la circulación a camiones y vehículos articulados entre Mata porque era y Arenas de Iguña lo peor lo encontramos en el norte en los Pirineos y el Valle del Ebro y también en la zona de Levante en Asturias hay once puertos cerrados son necesarias las cadenas en Castellón en veinte carreteras secundarias en Teruel en diecinueve en León en diecisiete

Voz 0027 33:25 Se mantienen hoy las alertas por bajas temperaturas en la Península las máximas no van a superar en principio los cinco grados en ningún punto seguirá nevando en el norte en puntos costeros de Cantabria Euskadi pero también en Cataluña







hoy por hoy



Voz 1727 35:58 los Veinticinco la seis menos XXV en Canarias y hoy comenzamos en Galicia que vive su segundo día de huelga en la justicia los tribunales están paralizados ayer se suspendieron setecientos actos judiciales y la situación podría alargarse varios días porque las posturas entre la Xunta y los funcionarios que piden mejoras en sus condiciones laborales siguen muy alejadas María Dios bos días

Voz 1322 36:21 buenos días los sindicatos del personal de Justicia están convencidos del seguimiento masivo del parón indefinido el Comité de la huelga asegura que ha sido del noventa y cinco por ciento la Xunta lo rebaja al setenta y uno al reconocer servicios mínimos bajas posturas alejadas también en la negociación UGT piden la dimisión del director Xeral de Justicia para empezar a negociar la primera jornada haya supuesto la cancelación de cientos de juicios el portavoz de Jueces para la Democracia en Galicia reconoce que si la Xunta no se sienta a negociar pronto y en serio hay riesgo de colapso en los juzgados Sherman Varela

Voz 32 36:53 hay riesgo de que Maeso en algún saludados hutus pero efectivamente se cosas Risco de que si no se solución a este conflicto con rapidez puede llegar a producir son colapso muy tozudos comprendo a posición de de todo funcionariado por lo tanto creo que corresponda Xunta facer un esfuerzo y sentarse a negociar en serio para solucionar este problema

Voz 1322 37:12 mientras la Xunta asegura que la posición del Comité de Huelga dificulta mucho en la negociación

Voz 1727 37:16 y en Baleares Juan Antonio Bauzá Bondi han quedado Alhóndiga beba el Govern finalmente no va a exigir el catalán para trabajar en la sanidad pública cualquier profesional podrá opositar sin saber ni una palabra del idioma aunque tendrá que aprenderlo si quiere promocionar una vez que ya tengan la plaza fija mañana se va a votar en Mesa Sectorial esa última propuesta del Govern que cede parcialmente ante la presión de los sindicatos que siguen exigiendo que sea un mérito en todos los sentidos y que nadie se quede sin posibilidad de promocionar o acceder por ejemplo al complemento de carrera profesional por no tener el nivel exigido de catalán en el Govern consideran que es la mejor fórmula para garantizar que los residentes puedan ser atendidos en cualquiera de los dos lenguas oficiales de aquí de las islas porque dicen ningún profesional os dan por hecho que ninguno va a renunciar a mejorar su situación incluso a casi trescientos euros al mes que puede llegar a suponer el complemento de carrera profesional por sacarse el nivel requerido de catalán un nivel que además se ha rebajado un grado para el personal médico y el enfermo en Aragón se han multiplicado el número de pacientes que no pueden ser dados de alta en los hospitales para terminar de recuperarse en casa porque viven solos la ausencia la falta de apoyo familiar y de ayudas sociales obliga a mantener los ingresados Ana Sánchez borro y buenos días

Voz 0148 38:25 buenos días son personas mayores que están solas porque sus familiares han muerto en otros casos viven en pareja pero en situaciones complicadas y lo más habitual mayores dependientes cuyas familias no pueden dedicarles ni el tiempo ni los recursos necesarios Ana López ex trabajadora social en el hospital San Juan de Dios

Voz 33 38:43 de Cuenca Inite relatan pues eso complejidades premiar aquellos teníamos un beso muy jóvenes que han perdido el trabajo con hipoteca que ellos a lo mejor no pueden tampoco ni solventar su propia economía familiar que a esto pues bueno pues puede estar añadidos pues que encima cuestionar una situación de los padres enfermos que necesiten pues cuidados que tengan que contratar a alguien

Voz 0148 39:05 el Hospital San Juan de Dios tiene ciento noventa camas muchas de ellas destinadas a geriatría enfermos terminales y cuidados paliativos cuenta con ciento treinta voluntarios que ayudan a aquellos pacientes que están son

Voz 30 39:16 los durante el ingreso

Voz 31 39:22 M

Voz 1727 39:23 buscáis captura por agresión sexual y por haber dejado embarazada una chica de quince años en Lorca en Murcia es un hombre de cincuenta y un años trabajaba con el padre de la menor y compartía piso con la familia según la policía habría huido de España de enterarse de la denuncia contra él por ese abuso Ruth García buenos días

Voz 15 39:41 hola buenos días la niña fue asistida en el parto en el hospital Rafael Méndez de Lorca donde comunicaron los hechos a los servicios sociales al tratarse de una menor de dieciséis años el presunto padre del bebé es un compañero de piso de la familia de la menor de cincuenta y un años de origen ecuatoriano que habría huido de España al conocer la denuncia presentada contra él Se trata de la segunda menor de dieciséis años que ha sido madre en los últimos días en esta comunidad tras el parto de una niña de once registrado el sábado en Murcia y también hace unos días una menor de dieciséis daba a luz o a un bebé en su casa de todo

Voz 1727 40:10 Pacheco y la operación de los Mossos contra la banda motera de Los Ángeles del infierno que ayer les contábamos en directo en Hoy por hoy ha terminado con diecinueve detenidos en la provincia de Barcelona a todos se les acusa de tráfico de drogas y algunos del asesinato de un miembro de una banda rival cometido el año pasado en Castellar del Vallès Cataluña Frederic Vincent bon día

Voz 0706 40:30 bon día fracaso de un hombre al que dieron una paliza y terminó muriendo tres meses después en el hospital como resultado de la agresión ayer los Mossos intervinieron a la banda varios bates de béisbol para comprobar si alguno de ellos se usó en aquella paliza en aquella agresión la Policía registró más de una decena de pisos de locales incluyendo la sede más o menos oficial de los Angeles del Infierno según los Mossos la banda se dedicaba también al cultivo y tráfico de marihuana

Voz 30 40:53 sí hoy se cumplen quince años del asesinato a manos de ETA de Joseba Pagazaurtundúa policía militante del Partido Socialista vasco y hermano del actual portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo y coincidiendo con

Voz 1727 41:13 el aniversario se inaugura en San Sebastián una exposición sobre el sufrimiento de las víctimas de la banda terrorista Radio San Sebastián Inés Chavarri

Voz 34 41:25 sí es Campoo a ahí está ahí de pie

Voz 35 41:35 ante más de ochocientos muertos es el balance de los cuarenta y tres años de actividad armada de ETA para sacar del olvido a todas estas víctimas hoy abre sus puertas en San Sebastián la exposición Luces en la memoria Fernando gol vanos el comisario de la muestra que reúne fotografías vídeos y pinturas de diversos artistas y que viene a saldar una deuda

Voz 0455 41:57 la propia excepcional ha llegado tarde en ese reconocimiento digamos mediante hitos mediante emblemas lo desde el desde la crítica que sería las acciones en el pasado fueron condenadas y cuestionadas también ha habido dificultades para con los artistas aborden esta cuestión desde sus propias creaciones

Voz 1727 42:14 sí la literatura alumbrado multitud de obras

Voz 35 42:16 ligadas al terror vivido todavía en las artes visuales no abundan las creaciones excepto alguna excepción como la del fotógrafo Eduardo Nave su proyecto a la hora en el lugar el corazón de estas pues

Voz 0706 42:28 cuando tenía eh quince años asesinaron al padre de de un compañero mío de de clase A Z al día siguiente fui a su casa para darle el pésame y pase por por ese mismo lugar no impacta

Voz 0456 42:44 porque no no entienden

Voz 35 42:49 años más tarde Nade comenzó a fotografiar los escenarios de algunos atentados a la hora exacta en la que estalló una bomba o una pistola escupía una bala una serie compuesta por treinta y seis imágenes a las que hoy se sumará otra el artista fotografiara a las diez menos cinco de la mañana las puertas del bar Daytona de Andoain en el mismo lugar y a la misma hora en la que hace quince años Joseba Pagazaurtundúa asesinado

Voz 29 43:12 ya

son las seis y cuarenta y cuatro ya cinco y cuarenta y cuatro en Canal



Voz 1727 43:41 la Mesa del Mundo la vimos en Portugal con una revelación que ha conmocionado al mundo de la cultura allí a sus setenta y cinco años el escritor Antonio Lobo Antunes ha reconocido ha contado que cuando era pequeño un profesor abusó de qué forma desde Lisboa para la SER Aitor Hernández

Voz 36 43:57 Portugal se ha mostrado conmocionada con la revelación sorpresa de el escritor Antonio Lobo Antunes que confesó haber sido víctima de abusos sexuales durante su juventud durante un evento en Lisboa allí ante una audiencia compuesta por estudiantes y el presidente de la República el eterno candidato al Nobel de Literatura reveló que cuando era estudiante un profesor aprovechó de él en varias ocasiones los abusos del profesor solos es Aaron cuando Lobo Antunes informó a su padre que consiguió que la dirección de la escuela secundaria apartara al agresor la revelación de Lobo Antunes ha causado cierto revuelo en el país es sino que se ha visto sorprendido al descubrir que una de sus figuras más respetadas fue víctima de este tipo de abuso el escritor de setenta y cinco años sin embargo ha sentenciado que se tienen que aceptar las cosas como son

Voz 2 44:48 una ONG de Bombay en India

Voz 1727 44:50 ya ofrece a los turistas pasar una noche en una chabola para que tomen conciencia dicen de cómo viven las familias pobres una iniciativa que ya ha provocado muchas críticas porque se entiende que fomenta un turismo degradante informa desde Delhi para la sede Víctor Martín

Voz 37 45:06 por dos mil rupias unos veinticinco euros se pasa la noche en la casa de un residente en un slam de Bombay la iniciativa ha nacido en una ONG local que entiende que los barrios marginales son una realidad de esta ciudad india una realidad que es necesario ver de cerca para comprender las desigualdades existentes y para erradicar los prejuicios sobre violencia suciedad pobreza que suelen tener muchos turistas según esta idea Un ciudadano del Slam ofrece su casa como un hostal que ha condicionado con ciertas comodidades y así el viajero puede ver cómo es el día a día de una familia en estos barrios en la organización entienden que en esa experiencia Se produce un impacto positivo en ambas partes las visitas turísticas a los slams de Bombay no son nuevas y cobrar el impulso tras la película Slumdog Millionaire pero siguen siendo un tema de debate porque enfrente se posicionan quienes creen que se está desarrollando un turismo de la pobreza degradante para los habitantes del barrio que son vistos dicen como una atracción turística

Voz 6 46:02 como objetos en un museo o como animales

