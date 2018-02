Hoy por Hoy (08/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días la Junta de Andalucía investiga la presunta violación de un niño de nueve años por parte de otros menores en un colegio de la comarca de Cazorla en la provincia de Jaén según ha podido saber la SER el niño tuvo que ser atendido en el hospital de Úbeda por esta brutal agresión una agresión en la que estarían implicados presuntamente hasta cuatro menores alumnos del mismo centro educativo que la víctima según distintas fuentes lo supuestos agresores sexuales son alumnos de cursos más altos de entre doce y catorce años y atacaron a la víctima dentro del colegio en horario de recreo los hechos ocurrieron el viernes hace cinco días pero a preguntas de esta redacción la dirección del colegio asegura no haber tenido conocimiento hasta ayer en esta historia terrible comienza el jueves ocho de febrero y hoy empieza el deshielo entre los dos partidos más jóvenes de la política nacional Podemos y Ciudadanos que llevan cruzándose ataques desde que llegaron al Congreso en el año dos mil quince Se reúnen esta mañana para pactar juntos una reforma de la ley electoral Aimar Bretos

Voz 0027 01:23 Podemos quiere plantear a los representantes de Ciudadanos su propuesta para cambiar el actual sistema de reparto de escaños ha leído por uno más proporcional concretamente el sean Lage que utilizan países como Alemania Suecia o Dinamarca lo explica Gil

Voz 3 01:35 casos otros queremos que en España gobierne quien tenga más votos lo que no queremos es que alguien tenga más escaños que los que les corresponderían atendiendo a la voluntad popular de los españoles

Voz 0027 01:47 el sistema que propone Podemos podría aprobarse sin cambiar la Constitución dispararía el número de diputados el partido de Iglesias también de Ciudadanos el más perjudicado sería el Partido Popular

Voz 1727 01:56 en Alemania la canciller Angela Merkel renuncia los principales ministerios para facilitar la gran coalición con los socialdemócratas

Voz 0027 02:03 el ex PDS queda con finanzas Exteriores también Trabajo y Asuntos Sociales Ésta es la principal Ésta es la principal renunciar los democristianos era un acuerdo que según Merkel la base del gobierno estable que necesita Alemania ahora los militantes del SPD tendrán que refrendar el pacto que contempla que Martin Schulz sea el nuevo ministro de Exteriores

Voz 1727 02:23 el que ya dimitido como presidente del partido

Voz 0027 02:26 no

Voz 1727 02:29 dice que se va para facilitar la renovación del SPD después del batacazo en las elecciones y donde también ha habido acuerdo es en Estados Unidos

Voz 0027 02:37 senadores republicanos y demócratas han pactado un acuerdo presupuestario para los próximos dos años que evite un nuevo cierre del Gobierno un acuerdo que ahora tendrá que refrendar el Congreso y que deja fuera a los Dreamers la principal petición demócratas

Voz 1727 02:47 el Parlamento Europeo vota hoy suprimir los cambios de hora estacionales

Voz 0027 02:51 porque esos cambios no tienen ningún beneficio ni para la salud ni para la industria o la agricultura es lo que asegura la propuesta que votarán los eurodiputados a partir de las

Voz 1727 03:01 ahora piensen en el prototipo de hombre británico en un tipo físicamente como el príncipe Guillermo William bueno pues la ciencia acaba de revelar que el primer británico no tenía un pelo de rubio ni de blanco al revés era un hombre negro de cabello oscuro y rizado

Voz 0027 03:19 es la conclusión de un estudio del Museo de Historia Natural de Londres junto a la Universidad de Londres los científicos han analizado el esqueleto del llamado hombre que vivió hace diez mil años se han descubierto que tenía la piel oscura los ojos azules el pelo rizado

Voz 1727 03:34 y en deportes esta noche sabremos qué dos equipos disputan esta temporada la final de la Copa del Rey Sampras

Voz 1161 03:40 ya está en ella el Sevilla anoche se imponía dos cero al Leganés en el Pizjuán en el partido de vuelta de semifinales goles de Correa

Voz 0846 03:45 como ashkenazí esta noche el segundo partido de vuelta de semifinal

Voz 1161 03:47 les desde las nueve y media en el estadio de Mestalla Valencia Barcelona favorito el Barça uno cero en la ida y por rachas la racha negativa también del Valencia que encadena cinco derrotas seguidas entre Liga y Copa es baja Pereira en los locales lesionado por Sergi Roberto en la ida podría debutar en el Barça el central colombiano Yerry Mina pese a que Piqué está convocado va a arbitrar el colegiado navarro Undiano Mallenco

Voz 0978 04:09 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días tiempo soleado pero un sol que no va a calentar demasiado hace frío ahora mismo está el acto en prácticamente todo el interior peninsular incluso en algunos puntos costeros del Mediterráneo así como del Cantábrico las horas de sol que quedarán no serán suficientes como para que el ambiente se vuelve agradable frío también durante la tarde atención a las nevadas que caerán en cotas bajas en la mitad este de Cataluña a partir de doscientos metros de altura también algunos chubascos intensos al norte de Baleares

Voz 2 04:39 un recibo

Voz 1727 06:54 son las siete y siete seis y siete en Canarias hay pocos datos sobre la brutal agresión sexual que les hemos contado en la portada un niño de nueve años durante el recreo en un centro educativo de la comarca de Cazorla hay pocos datos porque la historia ha trascendido en las últimas horas y porque se trata de menores menores a proteger tanto en el caso de la víctima como de los presuntos agresores Radio Úbeda Pablo Montes buenos días

Voz 0360 07:17 hola Pepa qué tal buenos días lo cierto es que según las fue

Voz 1727 07:19 des consultadas por la SER la violación se produjo y el niño tuvo que ser atendido en el hospital

Voz 0360 07:24 sí según ha podido saber Radio Úbeda Cadena Ser un niño de nueve años de la comarca de Cazorla fue atendido el pasado viernes en el hospital San Juan de la Cruz de Úbeda tras haber sufrido al parecer una agresión sexual en la que estarían implicados hasta cuatro menores de esa localidad alumnos del mismo centro educativo la exploración pediátrica que se realiza en ese centro sanitario refleja lesiones que coincidirían con una violación detracción los hechos se producía en el en interior del colegio un centro en el que estudian niños de entre trece y catorce años en horario de recreo los presuntos autores de la violación según el relato que hizo el menor han sido alumnos con edades comprendidas entre los doce y los catorce años Ésta no era la primera vez según fuentes sanitarias que el menor sufría este tipo de agresiones aunque esta vez el más grave estos abusos comenzaron hace meses supuestamente por el mismo grupo de escolares aunque siempre existieron presiones y amenazas de los autores que evitaron que el niño revelara nada en el colegio o en el entorno más cercano la dirección del colegio asegura no haber sabido nada hasta ayer mismo cuando los hechos se pusieron en conocimiento de la Inspección de Educación desde la Junta de Andalucía Si aseguran a esta redacción que se ha abierto una investigación interna como la que lleva también a cabo la Fiscalía de Menores para esclarecer lo sufre

Voz 12 08:54 la buenos días citado ante el Juzgado Togado veintiuno de Sevilla la soldado se encuentra de baja desde el pasado mes de diciembre en tratamiento psicológico sus abogados han pedido que se tomen medidas cautelares contra los presuntos autores de la agresión mientras tanto la Policía Nacional continúa investigando de momento ha tomado declaración a trece militares de este acuartelamiento Unidos Podemos ya ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados tras conocerse que sólo se han dictado veintidós sentencias frente a las ciento setenta y cuatro últimas denuncias presentadas por acoso en el Ejército español

Voz 1727 09:26 cuatrocientos ochenta euros Ésta es la multa que va a tener que pagar un chico de veinticuatro años que subió a su Instagram un montaje de Cristo con su cara porque un fiscal lo denuncio y un juez ha interpretado que eso es un delito contra los sentimientos religiosos una increíble condena sobre la que reflexiona esta mañana Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 09:55 la noticia de que el Juzgado de lo Penal número uno de Jaén ha condenado a una multa de cuatrocientos ochenta euros a un joven por colgar en Instagram un fotomontaje en el que si sustituye la imagen de un Cristo por su propia cara plantea dos preguntas de una simple constatación la primera pregunta es qué tipos penales honestos que permiten condenas tan insólitas y segunda que pase de la Fiscalía de Jaén como para que el fiscal de este caso hubiera pedido nada menos que una multa de dos mil ciento sesenta euros sustituibles por ciento ochenta días de prisión en caso de impago antes semejante amenaza el autor del fotomontaje optó por declararse culpable de lo que hiciera falta con tal de esa posible condena a los cuatrocientos ochenta euros mencionados que pagará de acuerdo con sus posibilidades es decir tres euros al día hasta completar la cantidad total mire simple constatación de la que hablaba que dice fotomontaje ha alcanzado una visibilidad enorme gracias precisamente a esa condena cien denuncia por medio la imagen trucada del Cristo de la Amargura habría decidido vista por una decena de personas en lugar de los varios miles que sin duda la conocen ahora quizá los responsables de la cofradía que dice sintieron ofendidos por el fotomontaje deberían haber pensado antes en esto volviendo a lo más importante va siendo hora de modificar unos tipos penales tampoco sensatos que confunden la obligación de proteger el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto dos kosher que son realmente muy importantes con el castigo de cualquier expresión humorística o artística que puede ser considerada ofensiva por personas que mantienen esas creencias religiosas no se podría hacer un esfuerzo hizo podrían los partidos de oposición acabar de una vez con esta avalancha de prohibiciones y de coacciones

Voz 1727 11:50 en algo más de tres horas a las diez y media declara en el Supremo el diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones imputado porque supuestamente conocía la corrupción en una empresa municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que dirigió durante más de dos décadas y según la investigación esa empresa le pagó un viaje a Madrid junto a su familia para ir a la Warner y a Faunia justo enfrente en la Audiencia Nacional

Voz 2 12:14 al final

Voz 15 13:17 los apoyos se cuenta con ellos no no se pueden tan de alguna forma en público pero en estos momentos nuestro cálculo es que queremos perfectamente para cumplir con las condiciones de una mayoría cualificada

Voz 1772 13:30 quita importancia a las críticas del PSOE y Podemos que critican que el candidato del Gobierno sea un político y no tenga un perfil técnico la socialista Margarita Robles aseguró anoche en Hora Veinticinco que no harán campaña en su contra a pesar de las diferencias

Voz 16 13:43 ya dijimos claramente que tenía que tener un perfil técnico y que tenía que es una mujer lo que nos gustaría es que finalmente el señor De Guindos

Voz 17 13:51 si resultara elegido el ministro cuenta con el

Voz 1772 13:54 apoyo explícito de Ciudadanos y el reproche de Podemos Irene Montero José Manuel Villegas

Voz 18 13:58 Nos parece una mala idea por tanto que al Banco Central Europeo llevemos a una persona que es el representante y siervo de los buitres financieros y por tanto que no va a hacer ningún servicio para las personas

Voz 19 14:08 lo que nos toca es apoyar al candidato que ha decidido el Gobierno y no poner palos en las ruedas para que un español pueda acceder a ese cargo de responsabilidad

Voz 1772 14:15 los sindicatos no comparten su nominación

Voz 1727 14:18 ni siquiera las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular apoyan el plan de cooperación internacional que ayer presentó el Ejecutivo dicen que les alta ambición además de recursos dinero para ponerlo en marcha hoy el Gobierno se reúne con las ONG a las que tampoco convence el proyecto Mariola ha ido mal trago para el Gobierno que ayer tuvo que retirar su nuevo Plan Director de la Cooperación Española por la falta de apoyo de las CCAA fue en la comisión interterritorial que analizó un borrador que tampoco gusta a las autonomías gobernadas por el PP el PSOE lo rechaza de plano por una cuestión fundamental Belén Fernández es la secretaria de Cooperación al Desarrollo

Voz 20 14:54 tomadura de pelo pues final alguna manera es que no tiene ningún marco presupuestario que no puede desarrollar un plan de cooperación sin un compromiso presupuestario

Voz 1727 15:02 en las mismas críticas enfatizan las organizaciones sociales con quién se reúne hoy el Gobierno para consultarles el documento escasa ambición falta de consistencia de recursos según Marco Gordillo de la Coordinadora de ONG

Voz 21 15:15 que no cuenta ni con un marco presupuestario ni con una previsión de recursos ni plantea el aumento de recursos de ayuda para el desarrollo un tema que es absolutamente fundamental

Voz 1727 15:25 hay que recordar que desde que llegó Rajoy la ayuda al desarrollo ha sufrido un recorte presupuestario de más del setenta por ciento que se eleva al noventa en el caso de la acción humanitaria y sobre la acción humanitaria oso ausencia en zonas de conflicto los bombardeos del régimen de Al Asad en Siria matar en ayer a más de treinta personas entre ellas doce niños los bombardeos no cesan en esa zona con el pretexto de la amenaza terrorista y someter a la población civil a un auténtica devastación física informa desde Beirut Oriol Andrés

Voz 4 15:57 más de ciento cuarenta muertos en poco más de cuarenta y ocho horas la peor cifra desde principios de año Éste es el resultado de los bombardeos del régimen sirio y la aviación rusa sobre territorio rebelde en el este de Guta son asediada en los suburbios de Damasco y en menor medida sobre Idlib el mayor territorio bajo control opositor ambos son enclaves principales de la oposición pero también zonas de escalada militar es decir destinadas a proteger los civiles una denominación fruto de un acuerdo entre Rusia Irán y Turquía hace nueve meses lo que en un principio pareció una buena fórmula muchos expertos consideran que sólo ha beneficia a una parte es el caso del analista militar Nagore Oliver quien asegura para Cadena Ser diez la el y las zonas de escalada cumplieron su objetivo para Rusia y el régimen desde febrero para oposición no cambió nada lo que se refiere al ataque contra civiles contra infraestructuras según el analista el establecimiento de estas áreas permitió al régimen centrarse en la lucha contra Estado Islámico a la vez la relativa paz facilitó que una facción vinculada al antiguo Frente Al Nusra se impusieran las zonas rebeldes un negocio redondo ya que dado que el acuerdo permitía atacar Al Nusra la filial de Al Qaeda en Siria ahora al régimen bombardea estas zonas bajo el pretexto que lucha contra el terrorismo

Voz 1727 17:08 son las siete diecisiete las seis y diecisiete en Canarias

Voz 4 18:57 aquí se reúnen por la reforma de la ley electoral y preguntamos en qué deberían ponerse de acuerdo Unidos Podemos y Ciudadanos Antonio en Motril

Voz 26 19:04 ves en inversiones en

Voz 4 19:07 acabar con la corrupción José Barcelona la a la educación la atención a los mayores debería ser la prioridad para todos los partidos Jokin de Bilbao coincide con Antonio de Santiago

Voz 2 19:20 para el Gobierno en el caso de Podemos es evidente pero en el caso de Ciudadanos también debería serlo porque son como una pareja más anida el individuo uno no cumple lo usa lo tira hasta que vuelve a necesitar no le hace caso

Voz 4 19:35 además con Emilio Díez desde Madrid

Voz 27 19:38 dos sólo será ponía de acuerdo cuando le interesa como partido político y no como otra cosa no por el interés de los españoles porque si fuera de otra manera se pondrían de acuerdo para cambios por ejemplo subida salario mínimo eliminación del impuesto a son entre otros

Voz 4 19:52 gracias a ti bienvenido Emilio muchas gracias a todos

Voz 2 20:08 puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:13 qué tal buenos días con cero grados en la Gran Vía frío intenso esta mañana en Madrid Se mantiene la alerta por bajas temperaturas que pueden rozar los diez bajo cero y en los municipios más al norte de la región la Sierra ha vuelto a tener una noche de frío polar ayer en altitudes superiores a los dos mil cuatrocientos metros el termómetro alcanzó veintidós grados negativos lo dice que les avanzan hacia arriba se independiza de las eléctricas es el primer Ayuntamiento de Madrid el tercero de toda España que ha empezado a comprar directamente energía en el mercado mayorista sin ningún tipo de intermediario lo hace desde diciembre está ahorrando hasta un veinte por ciento en la factura eléctrica además de reducir el impacto ambiental Teresa Rubio

Voz 1933 20:54 el de Rivas es el tercer ayuntamiento de España después de los de Avilés y Canfranc en convertirse en operador autorizado la compra de energía realiza cada día mediante subasta ir Rivas después de haber estudiado las cifras de los consumos globales compra la cantidad exacta para cada jornada Sira Rego es la concejala de Economía e Innovación

Voz 29 21:11 que genera es que directamente se produce en primer lugar un ahorro de entorno al veinte por cien estamos hablando por lo tanto de cifras muy elevadas puesto que la factura eléctrica de un ayuntamiento suele ser bastante alta por otro lado Nos permite generar un control mucho más exhaustivo del consumo energético y ajustar más los tiempos de consumo los picos de consumo

Voz 1933 21:31 desde el pasado diecinueve de diciembre y hasta finales de enero el coste en la factura fue de treinta y cinco mil euros frente a los cuarenta y cinco mil que hubiera conllevado el modelo antiguo estos datos suponen un ahorro de cerca de diez mil euros un cuarenta y dos días

Voz 1275 21:46 más noticias de este jueves en titulares con Israel Aranguez

Voz 1772 21:49 la oposición reprueba hoy en la Asamblea al consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo será a través de una propuesta no vinculante de Podemos apoyada por PSOE incidió

Voz 1275 21:57 datos este medio día declaran ante el juez como testigos seis agentes municipales seis agentes de la Policía Local de Madrid que participaron en el chat policial en el que se insultó a la alcaldesa Manuela Carmena entre sus mensajes también había loas a Hitler y apología del nazismo

Voz 1772 22:10 la EMT estrena esta mañana quince autobuses cien por cien eléctricos en las líneas

Voz 4 22:13 uno veintiséis cuarenta y cuatro de la capital con capa

Voz 1772 22:16 ciudad para setenta y seis pasajeros los vehículos suponen un paso más hacia la movilidad

Voz 1275 22:20 en los deportes el Leganés cae en las semifinales de la Copa del Rey los de Garitano se despiden de su sueño tras perder por dos a cero ante el Sevilla

Voz 2 22:27 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta hirió ofrece la información del tráfico

Voz 1275 22:35 damos otro vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid como se circula a esta hora DGT María Forner buenos días

Voz 30 22:40 hola buenos días pues ahora ya encontramos retenciones en todos los accesos a la capital en la carretera de Toledo hay circulación intensa a la altura de Parla en la M40 las retenciones en los tramos habituales especialmente ahora mismo entre Vallecas y Coslada han sentido A dos precaución en la M607 porque tanto en Colmenar Viejo como en Tres Cantos hay tráfico intenso de entrada a la capital

Voz 1275 23:01 en la capital como despierta esta mañana el tráfico pantallas Jesús Matsuki buenos días

Voz 31 23:06 hola qué tal muy buenos días Laura atento los conductores que circulen por el Paseo de la Castellana en sentido salida de la ciudad está cortado el paso inferior de la plaza de Castilla en sentido entrada

Voz 1161 23:16 sí que se puede circular aunque sea por un carril

Voz 31 23:18 el lider montón no está provocando dificultades fuera atentos porque en sentido salida como les decimos está cortado a esta hora el paso inferior de la plaza de Castilla por otro lado si salen de la ciudad por el Paseo de Santa María de la cabeza está cortado el acceso a la M30 en sentido sur debido a una incidencia

Voz 1275 26:00 Robbie Arce la concejala más polémica del Ayuntamiento de Manuela Carmena tuvo que entrar escoltada ayer al pleno de su distrito el de Usera los vecinos el hecharon encima porque pretendía aprobar la apertura de un hostal de acogida para refugiados il sin techo en el barrio Israel Aranguez buenos días

Voz 1772 26:15 los días y se trata de un centro ubicado entre los números ciento veintinueve y

Voz 1275 26:18 el ciento treinta y tres del paseo de Santa María de la Cabeza

Voz 1772 26:20 según fuentes municipales su apertura es necesaria para dar cabida a la oleada de personas solicitantes de asilo llegadas a la capital en las últimas semanas pero no sólo eso también ayudaría a mejorar la atención a las personas sin hogar ante el desbordamiento que sufren otros centros en los últimos días Romy Arce inutilizó ninguno de estos argumentos para responder ante las críticas de los vecinos reacios a esta decisión del PP que llevaba una pregunta al Pleno sobre este asunto según la concejal la competencia la tenía la responsable de equidad Arce no supo enfrentarse a las críticas y abandonó el pleno minutos después volvía esta vez acompañada según confirma Ciudadanos de seis policías municipales el incidente sucede apenas una semana después de que el PSOE pidiese de nuevo la alcaldesa el CSD

Voz 1275 26:58 terminar el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que habilitar dos inmuebles municipales vacíos para acoger a refugiados y demandantes de asilo según la alcaldesa en los últimos días ha llegado cerca de un centenar de personas que no han recibido atención por parte del Estado Carmena ha negado también que esta ampliación de espacios sea un parche para solucionar la falta de plazas en los albergues durante la campaña del frío

Voz 1410 27:17 al contrario había más plazas que personas lo que ocurre es que desde hace dos semanas han empezado venir

Voz 1727 27:22 cupos importantes de emigrantes que han sido

Voz 1410 27:25 vueltos no sabemos qué está pasando hoy porque no se atiende la impresión que nuestros tenemos es que los servicios de migración estatal por lo que sea no no están funcionando el Ayuntamiento tiene la obligación de dar cobijo a todos los que lo necesiten

Voz 1275 27:38 Madrid si Barcelona unen fuerzas para exigir al Gobierno central que de una vez por todas se tome en serio la lucha contra la contaminación y adopte medidas concretas que pasaría dicen por revisar el impuesto de carburantes potenciar el transporte público y construir más carriles bus va por ejemplo si no lo hacen que por lo menos dicen les den más competencias a las dos administraciones rechazan las palabras de la ministra Tejerina situando toda la responsabilidad en la lucha contra la polución en los ayuntamientos Felipe Serrano

Voz 0089 28:03 los equipos de Carmena eco Lao han hecho causa común para reclamar al Estado que utilice sus competencias para que se sumen definitiva a las administraciones que ya está luchando contra la contaminación atmosférica Isabel García Tejerina dijo que estas atribuciones pertenecen a los ayuntamientos y las responsables de Medio Ambiente de ambas ciudades Inés Sabanés Illanes san critican a la ministra a la que acusan de no

Voz 36 28:29 darse que la que no se ha enterado de sus propias competencias es la propia ministra por no hablar de la fiscalidad del día seguido enfrentarse al Ministerio de Economía deriva su responsabilidad a Ada Colau y Manuela Carmena

Voz 37 28:42 así García Tejerina no quiere enfrentarse a el lobby X que cita las alcaldías que plantee un traspaso de competencias estaremos encantadas los ayuntamientos de asumir la responsable

Voz 0089 28:52 dolida Madrid Barcelona exigen al Gobierno central que elimine las ventajas fiscales para los coches diésel o que habilite carriles Bus VAO en los principales accesos a las ciudades y una cosa más un jurado popular

Voz 1275 29:05 aclarado culpable al guardia civil acusado de asesinar a un joven en la A3 la Fiscalía pide más de veinte años de cárcel Alfonso Ojea

Voz 0089 29:11 un veredicto de culpabilidad que se alcanzado por unanimidad de los nueve miembros del jurado popular si se ha producido una rebaja en la apreciación del delito de asesinato con respecto a lo que planteaba la Fiscalía que calificó los hechos como de asesinato con alevosía y ensañamiento el jurado estima que el trastorno psíquico que padece el acusado es grave Hinault mero brote psicótico de cualquier modo el agente de la Guardia Civil disparó sobre su víctima por la espalda cuando se encontraba herida en el suelo fue rematada de un tiro en la sien ahora serán los tres magistrados de la Audiencia Provincial que han dirigido la vista los que fijen la pena de cárcel que debe afrontar el acusa

Voz 1275 29:48 llegamos así a las siete y media sigue hoy por hoy sigue la información aquí

Voz 2 29:52 Seara

Voz 1727 30:00 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 38 31:07 la normativa permite que se pueda fijar un techo de vehículos de alquiler y que las empresas estén obligadas a sustituirlo de forma progresiva por coches eléctricos contempla también un sistema de reserva previa para autorizar la entrada a la isla y un régimen inspector sancionador para garantizar su cumplimiento Seara servir una tarjeta de circulación para autorizar la entrada de un vehículo a la isla quise con en plan excepciones para personas con movilidad reducida servicio público o transporte de mercancías se quiere acabar así con la saturación que hoy de la isla en verano según los últimos datos oficiales Formentera permanente de veinte mil setecientos vehículos diez mil setecientos de residentes a lo que hay que sumar ocho mil votos dos mil coches nada actividad

Voz 1727 31:47 Marc Pons ex conseller del Territorio Energía inmovilidad del Govern balear bon día buenos días

Voz 17 31:53 buen día buenos días cuantificado Ana

Voz 1727 31:56 izado ya que beneficios van a suponer a nivel ambiental estas restricciones

Voz 17 32:02 esto permite garantizar un equilibrio a largo plazo entre lo que es preservación territorial diez impuso siempre el sector turístico nace de un gran acuerdo una gran acuerdo ciudadano pero también político donde todas las fuerzas políticas han acordado impulsar precisamente esta ley y hacerla posible

Voz 1727 32:22 qué opciones tendrá el turista que nos está escuchando ahora en cualquier punto de España y que quiere ir a Formentera este verano

Voz 17 32:28 tendrá un transporte público de máxima calidad porque esto va acompañado necesariamente de una apuesta muy fuerte por el transporte público que haga posible precisamente que en un territorio muy ligado como es la isla de Formentera con unos valores naturales y paisajísticos espectaculares pueda moverse con total seguridad con comodidad

Voz 1727 32:50 conseller que difíciles verdad conjugar todos los derechos no cuando se cerca del turismo donde hay tantos intereses pero cuando está en juego algo que su único e insustituible como es la calidad ambiental

Voz 17 33:03 efectivamente y lo importante a veces también es aplicar políticas en el largo plazo no pensar en el verano de dos mil dieciocho dos mil diecinueve sino ser conscientes de que estamos gestionando una verdadera joya que los puede garantizar muchísima riqueza en el largo plazo Si somos capaces de preservar esos valores que es que la hacen tan atractiva precisamente por eso pues esta innovadora que la vamos aplicar con Sixto con el máximo se hizo con la voluntad de que efectivamente la gente que visita Formentera entienda de qué es un valor añadido precisamente para garantizar esta calidad

Voz 1727 33:37 Mallorca ensayado ya restricciones de tráfico para combatir también la saturación aunque a menor escala el verano pasado se restringió por ejemplo el acceso de autocares a saca la obra esta medida se podría hacer extensiva lo que van a aplicar en Formentera a Mallorca o Ibiza

Voz 17 33:52 la verdad es que las singularidades de Ibiza es su única por tamaño e institucionalmente recordemos que el Ayuntamiento y el conseguís una sola institución tiene competencias autonómicas pero también municipales

Voz 1727 34:05 yo creo que es como un sin medida

Voz 17 34:07 posible para la isla de Formentera que en pocas otras islas del mundo vamos a encontrar ya de este tamaño e actuaciones de este tipo y en cualquier caso la puesta de Mallorca Ibiza o de Menorca tiene que ir siempre por la mejoras de transporte público para buscar ideas más imaginativas pero no para trasladar directamente una propuesta que es está a esta contundencia al arresto de las Islas

Voz 1727 34:33 Marc Pons Conseller gracias y suerte

Voz 7 34:36 si las gracioso

Voz 1275 34:39 en pleno debate político y social

Voz 1727 34:41 de la prisión permanente revisable la Fiscalía pide esta pena para un hombre acusado de asesinar a un bebé de diecisiete meses al lanzarla por la ventana de un piso en Vitoria también trató de matar a la madre ser Vitoria Iker Armentia

Voz 0360 34:56 el crimen de Alicia conmocionó Vitoria la noche del veinticuatro el veinticinco de enero de dos mil dieciséis esa madrugada su madre huyó herida de una vivienda en la que ella y su hija habían sido atacadas por un hombre al que conocían hacía dos meses Alicia el bebé de diecisiete meses murió después de que el acusado la lanzará atravesando el cristal de un mirador de la vivienda después el acusado cogería un cristal de la ventana para intentar asesinar a la madre ahora la Fiscalía y la acusación popular piden para él prisión permanente revisable de veinticinco a treinta y cinco años de cárcel antes de revisar la condena el juicio no tiene fecha todavía

Voz 1727 35:31 la ex pareja de Juana Rivas le pide más de mil novecientos euros por los gastos que tuvo que asumir al viajar a España cuando Rivas estuvo huida con sus hijos gastos en concepto de hospedaje transporte que la Fiscalía considera acreditados Radio Granada Enrique Árbol

Voz 0360 35:46 la Fiscalía considera que están debidamente acreditados los gastos de hospedaje y manutención de Arcuri también de transporte billetes de avión y tren que adquirió para desplazarse a España y posteriormente volver a Italia lo que ha cifrado en algo más de mil novecientos euros la defensa de Arcuri dice que hay no están incluidos gastos de comida durante los treinta y tres días de espera aunque anuncia que va a reunirlos para una reclamación posterior en la defensa de Rivas pide que sólo se abonen los que están debidamente acreditados la medida viene Pepa de la sentencia de un juzgado de Granada emitió en su día obligando a Juana Rivas a la restitución de los menores en la resolución

Voz 0027 36:19 llegaba también al abono de las costas del procedimiento ya los gastos ocasionados

Voz 1727 36:24 en La Línea de la Concepción continúa la búsqueda del narco de los veinte encapuchados que lo liberaron el martes cuando estaba bajo custodia policial en un hospital y ayer con la línea repleta de vigilancia un coche de la Guardia Civil fue embestido por un todoterreno durante un control desde el cuerpo insisten necesitan más medios humanos y materiales el narcotráfico en la línea aseguran es una guerra que no se puede ganar sin el apoyo del Estado Radio Algeciras Cándido Romadera

Voz 10 36:52 hola buenos días de hecho en las últimas horas al ministro del Interior Juan Ignacio Zoido la presidenta de la Junta Andalucía Susana Díaz se han cruzado sendas misivas en las que se reprochan mutuamente las críticas a la presidenta a la situación de la línea por un lado la carencia de medios con los que cuenta los cuerpos de seguridad en la zona por otro cuerpos de seguridad que han visto cómo sigue la escalada de tensión ayer mismo dos guardias les resultan heridos al ser embestido por un todoterreno conducido por un presunto narcotraficante que fue detenido mientras tanto sigue la búsqueda de Henar cuido el martes la veintena de encapuchados que lo liberaron al asaltar la sala de urgencias del hospital de La Línea no hay resultados positivos ya que la Policía reconoce la dificultad para identificar a los autores a pesar de que se siguen analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del propio hospital

Voz 1727 37:35 si un conductor de Vigo ha dado positivo en todas las drogas que detecta el test de tráfico cocaína opiáceos anfetaminas metanfetaminas y cannabis se enfrenta ahora a un proceso penal como autor de un delito contra la seguridad vial Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 37:50 no sabemos Psicosis veo más drogas sino esas son las únicas que detecta el test que realiza la Guardia Civil el hombre de cuarenta y dos años fue interceptado en las inmediaciones del polígono industrial de champiñón en Pontevedra durante un operativo que trataba de evitar carreras ilegales y exhibiciones de conducciones temerarias esta infracción considerada muy grave está castigada con una sanción de mil euros y la retirada de seis puntos del carné

Voz 1100 39:54 da igual que lo he dicho ante cualquiera que hable la verdad diga abriera de los dos van a ser río rival

Voz 4 39:58 es muy difícil porque está en bastante

Voz 42 40:01 momento de juego extraordinario pero repito hay que tener cuenta

Voz 4 40:04 tal sabía porque el Sevilla no huelga finales la gana

Voz 2 40:06 el Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 40:19 lo tiene claro el presidente del Sevilla José Castro Sampe que vayan tomando nota Barça y Valencia

Voz 1161 40:24 que no es para menos porque los datos le avalan tras vencer anoche dos cero al Leganés el Sevilla alcanza su cuarta final copera en veinte años y la número diecisiete en doce años entre todas las competiciones pero su rival en la final no será una comparsa desde las nueve y media de la noche en Mestalla Valencia Barça uno cero en la ida para los de Valverde en el Camp Nou vamos con las novedades de ambos equipos para esta noche primero las del Valencia Pedro Morata buenos días hola

Voz 43 40:44 los días finalmente Marcelino va a poder contar con Gonzalo Guedes pero de momento sólo para la convocatoria para el encuentro de esta noche frente al Fútbol Club Barcelona vuelta de semifinales de la Copa del Rey no está para jugar de inicio con el resto de los disponibles Marcelino tiene que hacer un equipo más o menos ofensivo y plantear cómo tratar de superar el uno cero en contra del Nou Camp Murillo y Pereira están fuera de la convocatoria por lesiones frente y cinco mil entradas vendidas hasta el momento y Marcelino sabe que están muy cerca de una final

Voz 10 41:12 muy difícil pero no es imposible

Voz 44 41:14 no nos queda nada es el partido sabemos que después de noventa minutos de este enfrentamiento contra todo un Barça estamos en una final o no estamos por lo tanto a full desde el inicio hasta el final

Voz 0017 41:25 que las del Barça Adriá Albets buenos días buenos días Gerard Piqué está finalmente en la convocatoria del Barça ya apunta a titular esta noche en Mestalla el central arrastraba problemas importantes en la rodilla derecha desde el derbi del domingo en Cornellà pero no quería perderse este partido ayer pudo entrenar con

Voz 4 41:41 sus compañeros y si no hay sorpresas estarán el once de

Voz 0017 41:43 Barça esta noche para ayudar al equipo alcanzar la que sería su quinta final de Copa consecutiva

Voz 4 41:49 vuelve Andre Gomes a una lista de convocados vale

Voz 0017 41:51 verde ha descartado a Denis Suárez ya ha dejado en Barcelona también a los tres lesionados Dembélé Vermaelen y Lucas Dean que tiene una fisura en el cuarto dedo de la mano derecha saldrá el Barça con todo esto

Voz 4 42:02 anoche en Mestalla volverá a Leo Messi al equipo

Voz 0017 42:04 tras descansar frente al español también Rakitic Jordi Alba Sergi Roberto

Voz 1161 42:09 partido que podrán vivir en directo en Carrusel Deportivo desde las nueve y que va a ser arbitrado por el colegiado navarro Undiano Mallenco además ayer Atlético y Real Madrid se clasificaban para los octavos de la Champions Juvenil los atléticos al imponerse al uno tres los de Guti al eliminar al Krasnodar en la tanda de penaltis tras el empate a cero en el encuentro también tenemos las semifinales del Campeonato de Europa de fútbol sala que se disputa en Eslovenia a las seis de la tarde la primera enfrentará a las selecciones de Rusia hoy Portugal y la siguiente a las nueve de la noche entre Kazajistán y España en baloncesto tenemos cuatro partidos de la jornada veintidós en la Euroliga desde las ocho y cinco Maccabi Barça estará You'll Be en el banquillo al que va a sustituir a hacer ya el próximo domingo en lo que será su segunda etapa al frente de los azulgrana desde las ocho y cuarto al Panathinaikos Baskonia a las ocho y media Valencia la CSKA de Moscú y a las nueve menos cuarto Unicaja Efes ayer vencía a Gran Canaria setenta y ocho setenta al Darussafaka turco los canarios se medirán en cuartos de final de la Eurocup al Lokomotiv Cuba en ruso y en la jornada trece de la Champions FIBA derrota de UCAM Murcia en casa con el cincuenta y seis setenta ahí en la NBA se ha confirmado Willy Hernangómez deja de ser jugador de los New York Knicks ha sido traspasado a los charlas jornadas

Voz 3 43:11 de dirigido sólo a que son de Michael Jordan

Voz 48 44:35 eh

Voz 0127 44:39 buenos días Hacienda ha desarrollado una aplicación para que desde este año podamos presentar la declaración de la renta a través del móvil estará disponible a partir del próximo quince de marzo desde ese día podremos consultar los datos fiscales a partir del cuatro de abril hacer la declaración la aplicación también a enviar notificaciones sino sale a devolver Nos avisara con un mensaje cuando hayamos recibido dinero en nuestra cuenta además van a poner a disposición de todo el mundo un servicio de asistencia telefónica podremos pedir que nos llame alguien de la Agencia Tributaria para que no resuelva las dudas y así no tengamos que desplazarnos hasta una oficina

Voz 1100 45:53 urgen estrategias ganadoras dice José Mari buenos días Pepa de una gran coalición alemana

Voz 10 45:59 desde luego la gran polémica sobre la pertinaz

Voz 1100 46:01 mención que trasladar el modelo a otros países por lo que nos compete a España tesis vivió aquí en dos mil quince bloqueo para la formación de gobierno esa tormentosa relación PP PSOE marcó la política española durante meses desde entonces los sondeos como el último del ciclo decíamos ayer apuntan a que los resultados de las próximas elecciones Ferrera a los partidos la necesidad imperiosa de pactar así que mejor empezar a dar vueltas a la noria a ver si se va despejando el panorama tienen las derecha es la posibilidad de sumar PP Ciudadanos pero el PSOE hay el destino vuelve a quedarse en tierra de nadie los Jusos las juventudes de los socialistas alemanes están convencidos de aliarse con las derechas es mortal para el futuro de su partido que ya viene arrastrando fracaso tras fracaso aquí a esos usted que es muy triste Ory

Voz 10 46:55 ambos se une que abrazarse a Rajoy