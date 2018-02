Hoy por Hoy (08/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

No hay resultados

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias este jueves ocho de febrero vamos a ver por primera vez reunirse y tratar de ponerse de acuerdo a los dos partidos nuevos los portavoces de Unidos Podemos con setenta y uno diputados detrás y ciudadanos con treinta y dos han quedado a las diez para hablar de la reforma de la ley electoral en estos tiempos es en sí misma una buena noticia que dos partidos en las antípodas ideológicas se sienten a hablar Seat usado de manera irresponsable por parte de todos en España la inquina política hace el juicio moral sobre el contrario el veto preventivo y la incapacidad de llegar a acuerdos para mejorar la vida de los españoles cierto que lo primero Ekiza lo único en lo que parecen dispuestos a ponerse de acuerdo es en la reforma de la ley electoral que los penaliza a los dos en el número de diputados que consiguen por el reparto que hace la ley D'Hont de los votos que obtienen veremos también qué capacidad tienen de ceder y pactar y de sumar después en el resto de partidos porque Podemos y Ciudadanos necesitarían como mínimo al PSOE para sacar la reforma adelante será interesante ver cómo los dos partidos nuevos que sean vetado mutuamente en muchos acuerdos transversales que les ha planteado el partido socialista será interesante ver cómo argumentan ahora en la reforma que les afecta directamente a ellos la necesidad de hacerla aunque cada parte tenga que hacer concesiones aunque no consigan sus objetivos máximos aunque tengan que hacer política la ley electoral actual que es el auguró para dar solidez a una democracia que empezaba a penalizado efectivamente a los partidos pequeños en beneficio de los grandes lo sabe bien Izquierda Unida a la que le costaba medio millón de votos conseguir un diputado mientras PP PSOE Convergència o el PNV obtenían un escaño con cincuenta mil y los populares acumulaban y acumulan mayoría absoluta tras mayoría absoluta en el Senado Unidos Podemos va a plantear hoy a Ciudadanos cambiar el sistema de reparto actual la Ley D'Hont que prima a las fuerzas mayoritarias por el sistema que utilizan Alemania Suecia o Dinamarca claro que una mayor proporción

Voz 1275 02:18 Alida consolida la fragmentación en Alemania

Voz 1727 02:22 los dos principales partidos acaban de firmar su segunda gran coalición consecutiva el Suecia gobiernan una coalición de socialdemócratas y verdes en minoría en la investidura sólo votó en contra la extrema derecha en Dinamarca gobierna un tripartito de centro derecha en minoría en el Parlamento serían capaces aquí de formar distintas coaliciones PP PSOE Podemos y Ciudadanos se acabarían los vetos preventivos una ley electoral es además algo muy delicado tiene que hacer muchos equilibrios para que se garanticen todos los derechos los de las mayorías de las minorías despenalizado el voto urbano sí pero sin penalizar ahora el voto rural facilitando como decía formación de gobiernos aunque sea de coalición lo veremos veremos esto en España

Voz 1727 03:25 en España que en este ocho de febrero descubre también que la Fiscalía tiene tiempo y recursos para admitir y tramitar la denuncia contra un joven porque porque hizo montaje fotográfico que súper ponía su cara a la imagen de un Cristo habido incluso juicio y le han puesto una multa de cuatrocientos ochenta

Voz 1727 03:43 la Fiscalía pretendía que la multa fuera de más de dos mil urge que se hagan los cambios necesarios precisos en las leyes para que ningún fiscal de ningún juez pueda hacer interpretaciones tan increíbles del Código Penal y por cierto ayer sabe con exactitud cómo era la imagen de Jesucristo y esta mañana les estamos contando la terrible noticia de una supuesta violación a un niño de nueve años presuntamente por otros menores en la comarca de Cazorla en Jaén según ha sabido la SER

Voz 0027 04:13 Junta de Andalucía investiga ya esta agresión se

Voz 1727 04:15 Suay hay que según el relato del niño se produjo dentro del colegio durante el recreo Aimar

Voz 0027 04:21 sí señala a varios compañeros de centro un poco mayores que el de entre doce y catorce años fuentes médicas aseguran que la exploración pediátrica si arrojó pruebas compatibles con una violación y además apuntan a agresiones anteriores la Consejería de Educación de Andalucía confirma a la SER que está investigando un episodio que ocurrió supuestamente el viernes pasado pero del que el colegio asegura no haber tenido noticia hasta ahí

Voz 1727 04:41 España es el sexto país de Europa con mayor segregación de los alumnos por colegio según el nivel económico de sus familias

Voz 0027 04:49 eso quiere decir que los alumnos ricos estudian con otros niños ricos y los pobres van a escuelas con otros niños pobres son datos de un estudio pionero que señala además casos muy radicales por ejemplo Madrid es la segunda región de Europa en segregación

Voz 1450 05:00 no tiene por delante a Hungría sin embargo Baleares

Voz 0027 05:02 es de los territorios con menos segregación de Europa a nivel de Finlandia

Voz 1727 05:05 lo que los expertos lo atribuyen a determinadas políticas educativas por ejemplo el impulso de centros bilingües o la elaboración de rankings Javier Murillo Universidad Autónoma de

Voz 3 05:17 las políticas educativas que apuestan por un modelo próximo pleno los que pueden estás de estar detrás de gran parte de estas variaciones que insisto que son tan espectaculares que llama la atención

Voz 1727 05:29 el presidente del Parlament de visita en unos minutos a Junquera es en la cárcel

Voz 0027 05:34 ambos son de Esquerra adiós una visita que llega mientras su partido Junts per Catalunya siguen sin ponerse de acuerdo sobre fórmulas para desbloquear la investidura

Voz 1727 05:40 por primera vez la justicia imputado a dos antidisturbios por las cargas policiales del uno de octubre

Voz 0027 05:45 los agentes de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior va a apartar al mosso d'Esquadra que ha viajado a combustión a Bruselas para protegerle como escolta a la policía autonómica baraja imponerle una falta muy grave que implica hasta seis años de inhabilitación

Voz 1727 05:56 en el Campo de Gibraltar nuevo enfrentamiento entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad

Voz 0027 06:00 después de que un grupo de encapuchados liberara el martes a un arco detenido en un hospital ayer con la zona repleta de controles un coche se empotró contra una patrulla de la Guardia Civil para evitar que se encargaran de un alijo de droga hay dos agentes heridos

Voz 1727 06:14 Martin Schulz renuncia al liderazgo del Partido Socialdemócrata Alemán

Voz 0027 06:19 el límite

Voz 1727 06:21 del cargo orgánico pero será ministro de Exteriores en el Gobierno de gran coalición que ha pactado con Merkel

Voz 0027 06:26 un gobierno en el que Merkel ha cedido una cuota de poder muy importante incluido el fundamental Ministerio de Finanzas este pacto todavía lo tienen que votar los militantes del SPD en las próximas semanas pero si la prueban la ultraderecha Alternativa por Alemania pasaría a ser el principal partido de la opción

Voz 1727 06:40 bien Italia tres semanas de las elecciones Silvio Berlusconi promete que sigas

Voz 1275 06:44 nada

Voz 1727 06:45 aplicará nuevas amnistías para las construcciones ilegales y un nuevo perdón para los defraudadores fiscales

Voz 2 06:51 tiene eso sí una oferta para el electorado de su edad promete subirles la pensión mínima a mil euros a los jubilados Italia las encuestas intención de voto dicen que ahora mismo la coalición ganaría el cuatro de marzo

Voz 1727 07:06 sigue haciendo mucho frío con mínimas muy mínimas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:12 eran mínimas como que en estos momentos son las más bajas de lo que llevamos de invierno en algunas poblaciones vamos de los pueblos fríos habituales de la península en Molina de Aragón en la provincia de Guadalajara ahora mismo alrededor de los trece grados bajo cero pero ahora mismo a una altura aparecida en el Pirineo catalán tenemos temperaturas cercanas a los veinte grados bajo cero el mando en Madrid en algunos partidos hasta tres grados bajo cero en la ciudad de Barcelona no está mal para ser una ciudad costera ahora mismo en algunos barrios dos grados está precipitando puede nevar en cualquier cota de la ciudad de Barcelona aunque sólo los barrios a más altura llegará a coger esta nieve es que en el litoral y prelitoral de Catalunya esperamos estas nevadas una puede ser intensa también algunas nevadas en el Cantábrico más oriental chubascos en las islas de Mallorca y Menorca pero aquí no serían de nieve en el resto del país más horas de sol que no de nubes pero aun así el frío se mantendrá durante toda la jornada

Voz 1727 08:29 es sobre la Copa del Rey que ya tiene aún candidato a ganar la Manu Carreño buenos días

Voz 1375 08:35 buenos días Pepa enhorabuena al Sevilla ya tenemos al primer finalista de la Copa del Rey Se acabó el sueño del Leganés y es que este equipo que ahora mismo entrena la que empezó entrenando Berizzo es un experto en este tipo de competiciones de eliminatorias es será la décimo séptima final del Sevilla desde el año dos mil seis

Voz 6 08:54 mis sólo desde dos mil seis diecisiete finales

Voz 1375 08:58 entre competiciones nacionales y competiciones internacionales además este Sevilla ha ganado ya cinco Copas la última en el año dos mil diez y es curioso que lo haya hecho con un entrenador al que hace apenas dos meses de habían puesto en la K

Voz 6 09:11 oye en Italia dirigiendo al Milan ha llegado aquí ha encontrado su

Voz 1375 09:15 este tipo ayer ganando dos cero Leganés se mete en la final a la espera de saber quién será su rival Si el Valencia o el Barça que juegan esta noche en Mestalla que contaremos en Carrusel deportivo pero llama la atención que este Sevilla pida ahora como dijo Pepe Castro en El Larguero la final en Sevilla y por qué no ya ocurrió hace dos años cuando el Barça finalista junto al Athletic Club de Bilbao pidió que fuera en el Camp Nou y allí se celebró anoche lo dijo Pepe Castro es el objetivo del Sevilla coincidiendo además el sábado veintiuno de abril con la Feria de Sevilla sería un buen broche para los sevillistas un Sevilla Barça Sevilla Valencia en el Pizjuán veremos quién es el finalista Pérez momento Pepe Castro y lo deja porque no jugar la final de la Copa del Rey en su estadio

Voz 0027 10:00 hasta luego Pepa adiós Manu

Voz 1727 14:01 las ocho catorce las siete y catorce en Canarias si antes de entrar en la crónica política del día esa historia terrible que se cruza en el comienzo de este jueves la presunta violación de un niño de nueve años por parte de otros menores de su colegio en la comarca de Cazorla en Jaén la Junta de Andalucía investiga ya la agresión ocurrida según los investigadores en el propio centro escolar Radio Úbeda Pablo Montes buenos días

Voz 17 14:24 hola Pepa qué tal buenos días la Consejería de Educación

Voz 1727 14:27 filmada ser que se está investigando esta supuesta agresión que ocurrió durante el recreo

Voz 17 14:31 si la Junta de Andalucía confirmó ayer por la tarde a la Cadena Ser que hay abierta una investigación interna para esclarecer qué ocurrió en el colegio el viernes el menor llegaba al hospital San Juan de la Cruz de Úbeda tras haber sufrido al parecer una agresión sexual en la que estarían implicados hasta cuatro menores de esa localidad alumnos del mismo centro educativo la exploración pediátrica que se realiza en este centro sanitario refleja lesiones que coincidirían con una violación con penetración los presuntos autores de la violación según el relato que hizo el menor han sido alumnos con edades comprendidas entre los doce y los catorce años sabemos que ayer la dirección del centro puso los hechos

Voz 0027 15:03 el en conocimiento de la Inspección de Educación

Voz 17 15:06 bien que esos hechos están ya en conocimiento de la Justicia

Voz 1727 15:09 aunque la violación Se cometió supuestamente el viernes de la semana pasada hace cinco días el colegio asegura que no supo nada hasta ayer

Voz 17 15:15 sí aseguran que algo así no sabían qué hubiese sucedido en el colegio por eso no fue hasta ayer cuando se puso en conocimiento de la Delegación Provincial de Educación sí reconocen que el menor estaba ese día en clase y esto sucedió por la mañana durante el horario escolar en el recreo aunque Pepa y esto es importante según fuentes sanitarias esta no era la primera vez que el menor sufría este tipo de agresiones esta habría sido la más grave aunque los abusos se venían produciendo desde hacía tiempo según el relato que hizo el menor estaba amenazado para que no contaran nada ni en el colegio ni en su entorno más cercano

Voz 1450 15:47 Pablo Montes Radio Úbeda gracias

Voz 17 15:49 gracias a ti Pepa buenos días en la Cadena Ser

Voz 1450 15:52 a Hoy por hoy

Voz 1727 15:57 los portavoces parlamentarios de Unidos Podemos y Ciudadanos se reúnen hoy para intentar darle un impulso a la reforma de la ley electoral cambiar de arriba abajo el modelo por ejemplo cambiar que la circunscripción electoral sea la provincia implicaría cambios en la Constitución no ven viables ahora a corto plazo así que los dos partidos enemistados en casi todo van a intentar ponerse de acuerdo en las modificaciones que mejoren la proporcionalidad del sistema sin tener que tocar la Carta Magna ya existe una subcomisión parlamentaria estudiando la ley electoral pero los dos partidos nuevos sostienen que los tradicionales PP y PSOE no lo impulsan porque las normas actuales les benefician Irene Montero y Juan Carlos Girauta van a llevar a la reunión de esta mañana propuestas concretas que conocen ya los periodistas de la SER que cubren la información de Podemos y Ciudadanos Mariela Rubio buenos días bueno

Voz 1450 16:47 los días

Voz 1727 16:48 Óscar García buenos días hola Pepa qué tal buenos días podemos asume que un cambio que afecta a la Constitución es ahora mismo casi inviable por eso sí

Voz 1450 16:56 forma con que afecta el sistema de reparto de escaños

Voz 1727 16:59 si buscan referentes en el norte de Europa

Voz 1450 17:02 bueno como dices Podemos considera que el sistema de reparto Saint la que él que se aplica en los países nórdicos o en Alemania y que sustituiría en España la Ley D'Hont garantizaría la proporcionalidad no sería necesario por tanto reformar la Constitución el PP tendría quince escaños menos el PSOE se quedaría prácticamente igual aunque perdería uno ciudadanos subiría doce podemos ganaría seis coincide también la formación de Iglesias con la D'Rivera en plantear la eliminación del voto rogado lleno mailing electoral único es decir el envío de todas las papeletas a la vez eso sí los morados apuestan por bajar la edad para votar

Voz 1727 17:38 a los dieciséis años en establecer la

Voz 1450 17:40 la edad de las listas cremallera ídem

Voz 1727 17:43 debates electorales ni las listas cremalleras ni la rebaja de la edad de voto son prioridades para ciudadanos ellos centran todo su esfuerzo en acabar con la ley D'Hont y sustituirla por un sistema electoral más proporcional Oscar

Voz 1450 17:57 sí es lo que más preocupa al partido de Rivera visto lo visto en Catalunya donde rige la ley electoral Generali y con la que Ciudadanos ganó en votos pero no en escaños que quiere Ciudadanos pues que se aplique el modelo de países como Alemania que fija un sistema de voto que para muchos expertos es el ideal porque la proporcionalidad entre los votos y los escaños es altísima además ciudadanos quiere eliminar el llamado voto rogado es decir la obligación que tienen los españoles que viven en el extranjero para rogar el voto es decir pedir que quieren votar esto conlleva engorrosos trámites y provoca entre otras cosas una mayor abstención también quiere listas abiertas y desbloqueadas bajar los costes en el envío de papeletas para que los ciudadanos las reciban todas en un mismo

Voz 1727 18:39 hombre en Podemos Mariela ha desaparecido una reivindicación que planteó hace poco el propio Pablo Iglesias la de ampliar el número de diputados en el Congreso

Voz 1450 18:48 sí en primer lugar reconocen en la formación morada que resulta prácticamente tóxico hablar de aumentar el número de diputados en un contexto de gran desafección ciudadana pero Iglesias hace sólo dos meses apostaba por la siguiente solucionar esto decía el pasado seis de diciembre

Voz 18 19:03 hay algo muy sencillo que se podría hacer si nosotros nos ponemos de acuerdo con el Partido Socialista hay conciudadanos digamos hacer un sistema electoral un poco más proporcional y para esto se podría ampliar el Congreso de los Diputados a cuatrocientos alguien podría decir pero esto sale muy caro bueno bajemos los salarios de sus señorías para que esto no cueste para que esto no cueste ni un euro

Voz 1450 19:25 pero en el partido morado no quieren ahora pagar el coste en imagen de pedir un aumento en la Cámara máxime cuando aunque les beneficiaría como a ciudadanos restaría escaños al PP también beneficiaría al PSOE Miguel Colomo es portavoz de la Plataforma por un voto igual

Voz 19 19:40 si se aumentara el número de escaños el efecto podría hacer que el PSOE ganara alguno escaños respecto a los que tiene ahora mientras que el PP que ha con el cambio de reparto perdería quince escaños podría seguir perdiendo escaños el PSOE tendría más a la vez que sus dos posibles aliados también los ganar

Voz 1727 19:58 así para Podemos sería suficiente con cambiar el seis

Voz 1450 20:01 va de reparto de votos sin tocar nada más no se trata por tanto sólo de buscar proporcionalidad sino también en la medida de lo posible de debilitar al bipartidismo

Voz 1727 20:10 para probarlo necesitan más votos que los suyos hizo una reforma electoral conviene aprobarla además con el máximo consenso porque afecta a las reglas del juego y el partido de Rivera les recuerda al PP que se comprometió por escrito cambiar la ley Óscar

Voz 1450 20:23 fue uno de los compromisos del PP para que ciudadanos apoyará la investidura de Rajoy es cierto que este asunto está en una subcomisión abierta en el Congreso de los Diputados pero de momento sin demasiados avances por eso Rivera ha tomado la iniciativa lanza este órdago al PP también al PSOE porque con los dos partidos también quiere reunirse para tratar de buscar consensos de momento fuentes de la formación morada Nos insisten en que son sólo conversaciones previas que no se va a votar nada es un acercamiento de posturas en un momento donde las relaciones entre Ciudadanos y el PP se tensan cada día más

Voz 1727 20:56 ahora vamos precisamente a eso Óscar García Mariela Rubio gracias a los dos hasta luego

Voz 1450 21:00 hasta luego ópera pero antes Pablo Simón

Voz 1727 21:03 mítico muy buenos días hola buenos días Pepa en el hipotético caso de que esta propuesta que manejan Iglesias y Rivera saliera adelante cómo quedaría el Congreso cómo afectaría a la distribución de mayorías

Voz 17 21:14 a ver en un principio lo que están planteando los partidos es básicamente una reforma de mínimos que implique no tocar la Constitución y la Constitución fija muy claramente que el Congreso de los Diputados tiene que estar entre trescientos y cuatrocientos diputados que la circunscripción es la provincia y el sistema electoral es proporcional cuál es el que puede ser potencialmente un punto de acuerdo entre Ciudadanos Podemos ya veremos si el Partido Socialista pues modificar sólo la fórmula es decir con el cambio de la formula D'Hont por una fórmula más proporcional que Lage habría efectos prácticamente inmediatos porque el Partido Popular pasaría a tener de los ciento treinta y siete diputados que tiene hoy ciento veintitrés supriman mayoría se pulveriza el Partido Socialista perdería un diputado de Ciudadanos pasaría a prácticamente cuarenta y cuatro diputados respecto a los treinta y dos que tiene ahora mientras que Unidos Podemos subiría hasta los setenta y ocho por lo tanto fijaos que sin tocar ningún otro componente sólo con el cambio en la fórmula la verdad es que tiene implicaciones importantes y por lo tanto el abrió una mejor correspondencia entre los votos y los escaños que sí

Voz 1450 22:11 dije una reforma sí garantizaría

Voz 1727 22:13 presentación parlamentaria de las minorías territorial eso o de las zonas rurales

Voz 17 22:18 ciertamente esto es una cuestión que interesa mucho no en qué medida una reforma electoral va a hacer que los territorios de interior dejen de tener peso y estén dejados de la mano de Dios pues bueno hay que entender que básicamente nuestro sistema combina dos sesgos uno es el que viene por el tamaño de la circunscripción y otro es el que viene por en qué medida esa Circus esos diputados corresponden al número de población que hay censada allí y fijados que existía hace esta reforma de mínimos por lo tanto se mantienen los trescientos cincuenta diputados tú no estás tocando realmente los los que asignar los escaños que asigna a cada provincia por tanto las provincias siguen pesando realmente igual

Voz 1450 22:51 no hay ningún riesgo de que los

Voz 17 22:53 las provincias interior de las Castillas etcétera puedan quedar peor representadas que ahora pero es que además las minorías nacionalistas que tienen el voto concentrado no se ven perjudicadas ni beneficiadas por el sistema electoral porque tiene el voto

Voz 1450 23:05 muy bien concentrado en determinadas provincias

Voz 17 23:07 por lo tanto más o menos saca lo que les toca pues bien simplemente tocando la fórmula de Lage esto no se modificaría seguirían teniendo más o menos lo mismo habría tal vez un escaño que bailarina entre Esquerra y el PDeCAT pero digámoslo así que son pequeños cambios marginales y por lo tanto entraríamos en un mundo nuevo mundo nuevo en el que las mayorías absolutas sería mucho más complicada de obtener los gobiernos de coalición la nueva norma

Voz 1727 23:29 pues veremos Pablo Simón gracias como siempre un beso

Voz 17 23:31 venga Pepa buenos días hasta luego así que el

Voz 1727 23:34 dentro de reforma de la ley electoral va a centrar hoy la reunión del deshielo entre dos partidos que hasta ahora se han tratado casi casi como apestados políticos esta apertura de Ciudadanos coincide con la distancia que el partido naranja empieza a marcar con el partido al que sostienen el Gobierno el PP y el PP con el partido que le pisa los talones en la derecha por primera vez ya durante la semanas más duras de la crisis catalana les vimos competir por quién capitalizada más la aplicación del ciento cincuenta y cinco y ahora ahora extienden esa pugna PP y Ciudadanos han entrado casi en una subasta al alza por quién propone un endurecimiento mayor del Código Penal Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 24:11 buenos días sin competición contrarreloj por enarbolar una de las banderas ideológicas de la derecha pero aplicando cada uno sus propias recetas la estrategia del PP pasa por dilatar al máximo la derogación de la prisión permanente revisable que el Congreso tramita desde octubre a iniciativa del PNV mientras ganan tiempo con la prorroga de enmiendas los populares quieren pasar al ataque con el proyecto de ley que aprobará este viernes al Gobierno para ampliar los supuestos castigados con esta pena en un intento así de tomar la iniciativa frente a Ciudadanos al que reprocha a sus bandazos en esta cuestión y que éste sea el primer debate que llegue al Congreso Por su parte la formación naranja quiere endurecer pero por otra vía la de ampliar los plazos y requisitos para aquí

Voz 1450 24:49 han condenado pueda salir a la calle accediendo

Voz 1441 24:52 tercer grado o permisos penitenciarios dicen que la regulación del PP tiene lagunas Innova la clave del problema así que han presentado una enmienda a la totalidad que están

Voz 1450 25:00 interesados en debatir cuanto antes para

Voz 1441 25:02 ligar al PP a retratarse y apoyarles el resto de la oposición reprochó a PP y Ciudadanos hacer una puja con el sufrimiento de las víctimas recurriendo al populismo y la demagogia en un asunto recuerdan que requiere un debate sosegado

Voz 1727 25:14 yo no en caliente Ignacio González Vega es portavoz de Jueces para la Democracia buenos días bueno si el Gobierno va a aprobar mañana un proyecto de ley para que se pueda condenar también a prisión permanente revisable a quienes oculten el cadáver de una persona asesinada o simplemente no colaboren para encontrarlo a los autores de los secuestros que acaben asesinato a quién provoque un incendio que ponga en peligro la vida de las personas o a quienes hagan determinados usos de elementos químicos nucleares es necesario esto cubre algún hueco legal que existe ahora mismo en España

Voz 20 25:45 bueno yo creo que en España ya desde el año dos mil tres ha habido un endurecimiento muy importante de las penas que establece nuestro código tengo que recordar que uno de los que los más duros que existe en el entorno europeo y además teniendo en cuenta el bajo índice de criminalidad que existe en nuestra sociedad

Voz 1727 26:06 qué consecuencias tiene después sobre la administración de Justicia este legislar en caliente endurecer el Código al calor del dolor y de la conmoción que provoca en casos concretos como los cedían aquel o Marta del Castillo

Voz 20 26:20 no el impacto que tiene justifica es por no decir ese nimio porque en todo caso yo diría que es una pena innecesaria entre otros motivos obviamente pero piense que hasta la fecha desde el año dos mil quince sólo sea aplicado en un caso la prisión permanente revisable al parricida de Moaña en concreto que se la aplicaron dos penas de por las muertes de sus respectivos hijos o hijas pero que en todo caso el ya de por si el debate en el ámbito conceptual que es una pena que aparte de innecesaria es contraria a la Constitución la Constitución no debemos olvidar que establece que las penas están orientadas a la reinserción de los penados en este caso en concreto es todo lo contrario a a una reinserción

Voz 21 27:08 hablamos por tanto de populismo

Voz 20 27:11 sí sí es sería populismo punitivo lo que llamamos entró juristas populismo punitivo o dicho de otra manera es decir hay una instrumentalización del dolor de las víctimas para obtener unos réditos electorales

Voz 1727 27:26 no mejora la administración de Justicia esto es muy importante es decir no previene el delito no mejora la seguridad

Voz 20 27:32 no porque además se en todo caso la pena tiene varias funciones una de ellas es obviamente la retributiva sea el castigo por el mal hecho otra es la prevención general hay la prevención especial si se quiere prevenir el delito se deben de adoptar otro tipo de medidas desde luego si se quiere ayudar a las víctimas deben adoptarse medidas de carácter asistencial psicológico o económico que esas iban a ser mucho más efectivas que algo más algo tan simbólico como es la prisión permanente revisable simbólico y que a propio penado es inhumano

Voz 1727 28:07 me gustaría conocer su opinión también ya que lo tenemos en antena sobre esa noticia que hemos contado la portada la multa de cuatrocientos ochenta euros que un juzgado deja él la impuesto a un joven por publicar Internet un fotomontaje de un Cristo con su cara con la cara de chico el juez condena al chaval que tiene veinticuatro años por un delito contra los sentimientos religiosos por subir ese fotomontaje a su cuenta de Instagram Elsa declarado culpable claro al ver que la Fiscalía pedía una multa mucho mayor

Voz 21 28:32 dos mil ciento sesenta euros medio año de cárcel cómo es posible una interpretación de la ley así

Voz 20 28:40 pues bien por un lado aunque no vaya a restar gravedad al asunto es una sentencia de conformidad en la que el propio penado ha reconocido los hechos como usted ha dicho no el propio acusado pero en todo caso yo creo que es un supuesto de atentar contra la libertad de expresión y la libertad de creación artística no quiero recordar que recientemente el Estado lituano fue condenado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por unos hechos similares no una campaña publicitaria es

Voz 22 29:10 sí a sus con unos vaqueros ya

Voz 20 29:13 haría con vestido esa campaña publicitaria fue condenado en el estadio lituano por la Agencia de Protección de los Consumidores a una multa a dan presa de la publicidad y finalmente entramado pero DDHH qué ha condenado precisamente lituano a bajar el importe de esa multa a la empresa publicitaria y alegando lo que es importante es la libertad de expresión

Voz 1727 29:37 pero hay lagunas en las leyes que permite interpretaciones así bulería como habría que hacer alguna modificación legislativa

Voz 20 29:44 hay un artículo que es el quinientos veinticinco del Código Penal que establece el delito de ofensa a los sentimientos religiosos yo creo que todos los artículos del órgano jurídico es decir interpretados en clave constitucional sobre todo teniendo en cuenta los derechos fundamentales yo obviamente la libertad de expresión no puede ceder ante cualquier ofensa yo podía entender lo que es incitar al odio religioso podría entender que hubiera algún tipo de castigo o de sanción pero en estos casos simplemente un supuesto de creación artística o más genérico de libertad expresión creo que no es aceptable una restricción de estas libertades fundamentales

Voz 1727 30:23 Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia gracias

Voz 20 30:27 gracias Pepa

Voz 1727 30:29 buenos días qué tal buenos días decía la Fiscalía en su escrito de acusación que lo que hizo este joven ahora condenado fue una vergonzosa manipulación del rostro de Cristo sería de una imagen del rostro de Cristo creada en su día por un artista porque quién se atreve a decir cómo era la cara exacta de Jesucristo

Voz 1450 30:47 no se conoce no hay ninguna prueba de cómo sacar sacara los sabe que han manipulado exactamente este chico sí sí sacara

Voz 1727 30:52 lo

Voz 1450 30:53 se han hecho miles de representaciones de de de Jesús algunas por cierto bastante espantoso el por la cabeza que lo que estaban haciendo era reírse del Un científico hace años llegó a anunciar que había dado con la cara más aproximada de Jesús siguiendo rasgos de semillas de la época hay habiendo medido cráneos de hombres que habían compartido la época con el IBI bueno que alguien mil el resultado en Internet porque parece parece de Jesús un personaje de su burra lo que te quiero decir es que hay tantas posibilidades de que Jesús sea como el que pintó Miguel Ángel como que hubiese tenido la cara de un chico de Jaén teniendo en cuenta además que hay una teoría según la cual Miguel Ángel utilizó como modelos de su Jesús a su amante Thomas que creo que estás una Fake News del pasado pero lo ha dejado la de Rajoy porque imagínate tú lo lo que puede llegar a ofender es

Voz 1727 31:36 y la dejas ir es ganas de sólida y fuerte incluso económicamente es vecino de Jaén parece que sí

Voz 1450 31:41 todos los órdenes además pero mira vayamos a lo importante este chico ha sido condenado por ofender los sentimientos religiosos yo lo que peor llevo de no ser creyente es no tener unos sentimientos tan valiosos es decir sentimientos que pueden judicializar se si consideran afectados sentimientos con categoría penal tiene que ser bastante importante levantarte por la mañana y saber que lo que tú sientes está protegido por el Estado imagina qué sucede con el amor sientes amor por tu pareja han dibujado a tu pareja en su trabajo luces a esa persona por ofender a tus hijos no sólo es judicializar el sino también es rentable es decir tú sentimos entonces recaudan dinero la Cofradía de la Hermandad de la Amargura que ha sido la que ha denunciado este chico ha ganado dinero ofendiendo si mi único problema es un fotomontajes una burla Jesús tasar una ofensa Jesús por cuatrocientos ochenta euros que es como está el cambio las ciento cincuenta y cinco monedas de plata

Voz 1727 32:38 segunda pregunta que dejamos en el aire hasta mañana Jabois

Voz 1450 32:42 esta mañana un beso

Voz 2 32:46 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido veinticinco mil doscientos veintidós Asimismo el número de serie correspondiente a la

Voz 1450 35:32 Caixabank patrocina este espacio

Voz 13 35:38 buque

Voz 1727 35:43 hoy va a declarar en el Tribunal Supremo el diputado del PSOE y exalcalde del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra Antonio Gutiérrez Limones imputado por malversación prevaricación

Voz 0027 35:52 el juez que investigó originalmente la causa pasará al Supremo porque Gutiérrez Limones está aforado el juez original del caso considera que hay indicios de que el diputado socialista conocía la corrupción en una empresa pública del Ayuntamiento que él gobernó durante veintiún años la conocía supuestamente e hizo oídos sordos a las advertencias de lo que estaba pasando allí dentro IS empresas según la investigación le pago también supuestamente a él y a su familia en un viaje a dos parques temáticos de Madrid todos supuestamente con dinero público la dirección federal del PSOE guarda silencio el PSOE andaluz ha dicho que confía en que Gutiérrez Limones podrá explicar hoy que su comportamiento fue ejemplar este diputado socialista concurrió a las elecciones generales de junio de dos mil dieciséis a pesar de que un mes antes había tenido que dimitir como alcalde porque la oposición le amenazaba con una moción de censura

Voz 2 36:37 no

Voz 0027 36:41 y la corrupción en Valencia tiene nombre de comida

Voz 27 36:44 con una bandera conversiones cuyos importes ya por otra cosa

Voz 3 36:47 no por ciento denominaba pizza

Voz 0027 36:50 primero fueron las pistas las comisiones ilegales sobre los modificados de obra que nos contó en la SER el constructor Vicente Onís y ahora magdalenas

Voz 28 37:01 eran hombres avalada mucho el uno coma

Voz 0027 37:06 terminología panadera David Serra el ex vicesecretario de Organización del PP de Valencia tuvo que explicar ayer en el juicio de la Gürtel porque en sus conversaciones grabadas Se refería al dinero que se movía en el PP como magdalenas Aubisque botes en su declaración Serra incurrió en contradicciones continuas y a pesar de que fue el responsable de Organización de del partido sostiene que no tenía ni idea de los pagos que hacía el PP Miguel Ángel Campos David Serra apunta Ricardo Costa Serra era el responsable de Organización pero no sabía nada nada de facturas o talones a la Gürtel aunque los firmase de correos electrónicos con presupuestos enviados por la trama que ni siquiera habría ni por supuesto de pagos en B

Voz 2 37:43 jamás me dijo a mí no señor habían pagos

Voz 0027 37:47 Serra incurrió en varias contradicciones que desacreditan su testimonio como cuando negó que supervisa hace actos del PP y la fiscal de Sirio una grabación con el bigotes en la que si los organizaba o cuando intercedió con el empresario Enrique Ortiz para que pagase a la trama actos electorales del Partido Popular en las grabaciones en lugar de dinero Serra se refiere a Magdalena So bizcochos al juez José María Vázquez le llamaba la atención usted por ejemplo la palabra ésta pocas veces se ha visto un testimonio tan inverosímil ante un tribunal como el del ex vicesecretario de Organización del PP valenciano David Serra según fuentes del procedimiento y la justicia ha absuelto al ex parlamentario de Ciudadanos en Cataluña Jordi Cañas al que la Abogacía del Estado acusaba de fraude fiscal Cañas dejó su escaño y dejó la primera línea de la política en abril de dos mil catorce por una acusación que hacía referencia a sus actividades antes de dedicarse a la política la Fiscalía ya sostenía entonces que no había delito y finalmente

Voz 2 38:58 la justicia ha absuelto a Jordi Cañas

Voz 0027 39:01 y esta madrugada Estados Unidos ha impuesto al banco holandés Rabobank una multa de trescientos setenta millones de dólares que son unos trescientos millones de euros por lavar dinero del narcotráfico mexicano la entidad sabía que parte de las transacciones a sus clientes estaban relacionadas con el crimen organizado y con actividades de lavado de dinero y no sólo no lo denunció sino que además boicoteó las investigaciones de las autoridades durante casi cinco años razones

Voz 1645 39:25 buenos días desde dos mil nueve a dos mil doce la filial de Rabobank en California permitió operar con casi trescientos setenta millones de dólares en efectivo dinero vinculado al narcotráfico y que según la Fiscalía proviene principalmente de México la entidad lo sabía y a pesar de ello en dos mil doce obstruyeron una investigación del Tesoro estadounidense llegando a mentir a los inspectores despidiendo a aquellos empleados que cuestionaron estas practicas el Departamento de Justicia la impuesto al banco una multa de trescientos setenta millones de dólares prácticamente la misma cantidad de dinero que permitieron blanquear y que procedía

Voz 1450 40:00 integramente del narcotráfico mexicano

Voz 1727 44:08 les hemos contado muchas historias hoy pero probablemente la que más diseñe la que más determine la España del futuro es la que viene ahora España es uno de los países europeos que más segrega a los alumnos por su nivel

Voz 2 44:21 con honor

Voz 1727 44:21 a los niños pobres están en el cole como otros niños pobres y los niños ricos van a clase rodeados de otros niños ricos en toda Europa sólo hay seis países que se creen más que el nuestro dentro de España hay zonas en las que esta separación o renta es insoportablemente alta por ejemplo Madrid Adela Molina

Voz 0011 44:42 España es el sexto país de la Unión Europea que más segrega a sus alumnos por su nivel socio económico

Voz 1727 44:47 es decir el sistema educativo español es no

Voz 0011 44:49 los que más concentra los estudiantes en escuelas para ricos su escuelas para pobres en comparación al resto de la UE el estudio pionero sobre este tema se ha realizado a partir de los datos del último informe PISA del año dos mil quince revela también enormes diferencias entre comunidades autónomas Madrid es la segunda región europea con más segregación escolar sólo por detrás de Hungría Baleares sin embargo está entre las que menos segregan junto con Finlandia Javier Murillo profesor de métodos de investigación en la facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid es uno de los autores

Voz 3 45:20 aquí hay efectos en múltiples por supuesto está la la mujer amiga de la población que será nunca hubo otro pero no hay tanta diferencia entre comunidades explicar tanta variabilidad y nosotros creemos que es las políticas educativas que apuestan por un modelo modelo los que pueden detectar de estar detrás de gran parte de estas variaciones que insisto que son tan espectaculares que ya nada que políticas como el distrito único Elin

Voz 0011 45:44 pulso a los centros bilingües el fomento de la escuela privada o la elaboración de rankings que fomenta la competencia entre colegios favorecen según este estudio la segregación escolar

Voz 1727 45:52 qué consecuencias tiene Adela la segregación para los alumnos

Voz 0011 45:55 Nos la segregación escolar dice el estudio es un poderoso mecanismo para impedir la igualdad de oportunidades real entre todos los estudiantes

Voz 3 46:02 está claro que tiene de estudiantes en diferentes escuelas hace que que

Voz 25 46:09 convivencia

Voz 3 46:10 de grupos se a diferentes de los rendimientos caen obviamente los estudiantes donde el efecto de los padres tienen compañeros de menos nivel pues también es negativo es decir son consecuencias negativas a corto plazo pero son consecuencias negativas a medio largo plazo

Voz 0011 46:24 para revertir esta situación el profesor Murillo apuesta por la revisión de las políticas de acceso a los centros y por la compensación es necesario dice que haya más recursos más apoyo de la Administración mejores profesores en las escuelas con alumnos con más dificultades

Voz 1727 46:43 un equipo de profesores universitarios de Estados Unidos quiere traer a España este año una exposición que recoge la ropa de decenas de mujeres violadas la que vestían en el momento de la agresión es una forma artística hay muy impactante de echar por tierra ese argumento misógino de que la víctima provoca con su vestimenta con la comisaria de la exposición hablado Lucía Taboada

Voz 0027 47:04 unas en

Voz 1322 47:05 este deporte y una camiseta naranja una camiseta amarilla su favorita un biquini una falda negra hay un jersey rojo un uniforme escolar así es cómo iban vestidas algunas mujeres en el momento en el que fueron violada las a estas prendas cuelgan ahora mismo sin nada más que su poderoso mensaje en una sala de exposiciones de Bruselas con un objetivo evaluar esa pregunta qué llevabas puesto una pregunta que culpabilizar a la víctima en diciembre Mañas responsable del centro de educación y prevención de ataques sexuales la Universidad de Kansas ICO

Voz 36 47:40 autora de la muestra ensanches si usted

Voz 37 47:43 ancho bueno externa sobre y se estoy aquí

Voz 36 47:45 la intención es confrontar a uno de los más poderosos mitos sobre las agresiones sexuales que la ropa promueve la agresión sexual la exposición intenta confrontar ese mito hilo ofrece al espectador formas de enfrentarse a esa creencia

Voz 37 47:57 el equipo away muy Chao en sus da

Voz 1322 48:01 además de romper este mito también se pretende romper otro muy extendido que el agresor es normalmente un desconocido con el que te cruzas de noche cuando la mayoría de los

Voz 1450 48:09 casa resulta ser alguien el propio entorno para

Voz 1322 48:12 mostrarlas analizaron y estudiaron decenas de casos desde el año dos mil crece

Voz 36 48:15 bien en la exposición comenzó en Arkansas y durante años mi compañera y yo entrevistamos a decenas de víctimas la extracción completa consta de cincuenta y dos

Voz 1727 48:26 historias todas supervivientes del Medio Oeste

Voz 37 48:29 Solís dado cuidar bueno