Hoy por Hoy (08/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 la Junta de Andalucía investiga la supuesta violación a un niño de nueve años por parte de otros menores en un colegio de la comarca de Cazorla en Jaén Aimar

Voz 0027 00:21 según confirman fuentes sanitarias a la Cadena Ser la exploración pediátrica reflejado lesiones que pueden corresponder a una violación y además hay pruebas físicas que pueden corresponder agresiones anteriores el menor asegura que la agresión se produjo dentro del colegio en el recreo y que los supuestos agresores son otros alumnos de entre doce y catorce años Radio Úbeda Pablo Montes

Voz 3 00:39 si el viernes el menor llegaba al hospital San Juan de la Cruz de Úbeda tras haber sufrido al parecer una agresión sexual en la que estarían implicados hasta cuatro menores de esa localidad alumnos del mismo centro educativo la exploración pediátrica que se realizaran en este centro sanitario refleja lesiones que coincidirían con una violación con penetración los presuntos autores de la violación según el relato oficial el menor ha sido alumnos con edades comprendidas entre los doce y los catorce años sabemos que ayer la dirección del centro puso los hechos en conocimiento de la Inspección de Educación también sabemos que esos hechos están ya en conocimiento de la Justicia según fuentes médicas Ésta no era la primera vez que el menor sufría este tipo de agresiones

Voz 0027 01:16 que es jueves ocho de febrero y a esta hora el presidente del Parlament catalán visita en la prisión de Estremera Oriol Junqueras Joaquim Forn después Roger Torrent irá a la cárcel de su del real también en Madrid donde están en prisión provisional Jordi Sanchez Inc Jordi Cuixart en la Comunitat Valenciana Les Corts votan hoy una iniciativa de Compromís que pide la fiscalía que les reclame al PP todas las subvenciones electorales que recibió este partido para la campaña de dos mil siete para que los responsables del PP valenciano en esa etapa han reconocido en los tribunales que la campaña se financió de forma irregular radio valenciana Talens ondean

Voz 2 01:46 en total uno coma dos millones de euros que el PP

Voz 4 01:49 bien por sus buenos resultados electorales ese año Mireia Mollà a la portavoz de Compromís afirma que tras la confesión de Ricardo Costa en la Audiencia Nacional dijo que su partido se financió en dinero negro la Fiscalía debería pedir que devuelva esa subvención porque el PP hizo trampa

Voz 5 02:03 si tú has concurrido de forma selectiva ilegales mejoró y ha recibido un dinero público es suponiendo que has hecho las cosas bien y de forma legal pues lo lógico es que en esa sentencia se reclame ese dinero

Voz 0027 02:19 eso en Valencia en Euskadi el pleno en el Parlamento vasco va a crear hoy una comisión de investigación para analizar el fraude millonario de los comedores escolares saldrá adelante esa comisión con los votos de Bildu el PP según competencia las empresas concesionarias pactaban precios y se repartían las zonas provocando así sobrecostes para los vascos ya está ochenta millones de euros públicos ser Vitoria Iker Armentia

Voz 6 02:39 hablamos de un fraude millonario destapado por la Autoridad de la competencia que ya impuso una sanción de dieciocho millones de euros aunque la fiscalía no vio delito en ello un fraude los contratos para los comedores

Voz 0587 02:50 polares durante años el Gobierno

Voz 6 02:53 lo vasco y que según Competencia eran concertados por las empresas para acordar precios y repartirse zonas en Euskadi toda la oposición está de acuerdo en impulsar esta comisión de investigación desde EH Bildu hasta el Partido Popular pasando por Podemos salvo sorpresa de última hora sus votos van a sumar hoy más que los del Gobierno entre el PNV y el PSOE que no quieren que se investigue esta cuestión la votación sobre esta comisión en el pleno que arranca a las nueve y media de la mañana en el Parlamento vasco

Voz 0027 03:22 en Estrasburgo a esta hora empieza un debate entre Comisión Europea Parlamento europeo que puede acabar con el cambio de hora en verano enviar los diputados Ana votar hoy una resolución en la que piden a Bruselas que acabe con esos fines de semana de a las dos serán las tres horas tres serán las dos corresponsal comunitaria

Voz 0738 03:38 estos Violeta Bull responsable de Transportes representa la Comisión en el debate en el que unos piden un nuevo informe y otros la retirada directa de los cambios asegurando que el cansancio que genera la hora de invierno entre otras cosas aumenta los accidentes de tráfico

Voz 7 03:54 es decir es bueno que no haya esa ese cambio brusco en una hora en el en el en el cambio del delito

Voz 0738 04:03 dar

Voz 7 04:03 es lo que produce es que digamos un día otra mucho más temprano se producen cambios entonces el sueño y por lo tanto hay que estamos

Voz 0738 04:16 acumula las declaraciones de la eurodiputada Inés Ayala que tomará la palabra en nombre del grupo socialista

Voz 6 04:25 la Bolsa a Javier Alonso vemos apertura en negativo en prácticamente toda Europa leves pérdidas hasta ahora en el IBEX35 que cae un cero coma seis por ciento se aleja otra vez el nivel de los diez mil puntos después de sumar ayer más de un uno coma siete por ciento esta mañana el Nikkei japonés ha sumado un uno coma uno por ciento la prima de riesgo española está en sesenta y ocho puntos básicos se relaja el barril de petróleo el Brent se paga a sesenta y cinco dólares cuarenta y cuatro centavos en la cama

Voz 1727 04:52 hoy por hoy con Pepa Bueno a las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias

Voz 2 05:05 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 05:07 buenos días Pepa buenos días a todos se llama José Manuel Fernández tiene XXXVIII años es doctor en Químicas su vocación investigar tras su doctorado pasó tres años en la Universidad de Pensilvania a los Estados Unidos luego regresó a España e inició una amarga peregrinación

Voz 0881 05:25 la que sus ilusiones se fueron estrellando una a una

Voz 0789 05:28 contra los muros de una administración sordomuda que ni hoy a la ciencia ni se habla con ella a pesar del gran número de iniciativas relacionadas con la innovación que van brotando aquí ya ya en nuestro país desconozco los detalles de su peripecia vital pero hace cinco años José Manuel fue el portavoz de aquellos seis mil jóvenes científicos que pretendieron infructuosamente ser recibidos por el ministro De Guindos para contarle la verdad de su precariedad de su abandono hoy leo en El País que José Manuel lo deja harto de acumular esperas y desengaños José Manuel renuncie a sus sueños se agarra al conformar de un trabajo administrativo es sólo una historia como muchas otras me temo es además de humanamente triste reveladora de una inconsciencia política y social que vamos a pagar muy cara entre los años dos mil nueve y dos mil catorce los recursos destinados a la ciencia cayeron en nuestro país un XXXV por ciento treinta y cinco por ciento son datos de la OCDE a muchos e importantes proyectos quedaron en el camino luego llegaron algunos empujones pero la inversión en I más D más i no pasa del uno coma tres y la Unión Europea se mueve en torno al tres por ciento No nos vamos acercando pues nos vamos alejando el mundo vuela más que corre himnos pagaremos cada día más sino apostamos en serio por la investigación la educación y la innovación ahora el Gobierno propone un pacto por la ciencia y nadie cree que abren serio José Manuel y hasta luego

Voz 9 06:57 Rosa Márquez buenos días hola muy buenos días saludos de El Corte Inglés silla estás haciendo planes para el fin de semana hoy te voy a proponer una muy

Voz 10 07:05 presente así que ponga calentar motores tómate un cafecito para estar bien despierta Ci prepárate para ir corriendo a El Corte Inglés porque te espera en las increíbles ofertas del límite a cuarenta y ocho horas lo las puedes dejar escapar porque son vestidos de marcas para mujer tan interesantes como ante ante a plus

Voz 0591 07:23 si el admitió el Odín Llera hiló me

Voz 10 07:26 por todo al sesenta por ciento Además tienes camisetas Llera Isadora Cotton selección también con un sesenta por ciento de descuento son increíbles ofertas sólo para las más rápidas ven corriendo a este fin de semana Límite cuarenta y ocho horas y debate también los mejores accesorios de moda a precios fantásticos lo encontrarás un sesenta por ciento de descuento en una selección de bolsos además de gorros y sombreros por cinco con noventa y nueve euros y unas elecciones cinturones por sólo dos con noventa y nueve euros aprovechan las ofertas increíbles de Límite cuarenta y ocho horas y este fin de semana sólo en El Corte Inglés fuera ahora nada más os espero luego

Voz 1 08:07 adiós

Voz 11 08:10 cuento lo quieres mucho con locura pero rojo y blanco con ciento veinte

Voz 12 08:14 aquí hasta el veintidós de febrero lo tienes en la titular manía plus aún más locura que la Citroën manillar más diseño confort y tecnología inspirados sentí desde ocho mil seiscientos euros y además hasta mil quinientos euros adicionales en equipamiento

Voz 11 08:25 en fin haciendo competencia Financial Services condiciones Citroën punto es

Voz 13 08:30 no es el de amor apartado esquina del baño ropa sucia sea Ping la y bueno que sin la recoges mejor

Voz 14 08:40 el amor es fuerte pero la rutina también diecisiete de febrero Sorteo Extraordinario de San Valentín aviva la llama con quince millones Lotería Nacional

Voz 15 08:51 sí

Voz 16 08:56 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1 09:09 dígame querida no oyen

Voz 0591 09:11 de qué programa de la Cadena SER Le gusta usted más

Voz 17 09:14 no no me levanto con Pepa Bueno muy bien me acuesto con Macarena Berlín muy bien señora mira físicamente estoy que me levanto en la cama de Pepa Bueno ha puesto en la cama de Macarena Berlín pero como que se acuesta en las cámaras ellos no lo saben bien porque yo voy a casa con una copia de las llaves que tengo sus cábalas pero procuro no moverme que Kinca

Voz 2 09:39 abrimos las puertas de nuestra casa

Voz 17 09:41 Iniesta que me pego yo con Carles Francino madre mía con él me voy cuando duerme guardería pero Melón

Voz 18 09:51 hacerlo en la cama de Iñaki Gabilondo

Voz 19 09:55 Marta del Castillo donde quiera que estés no saben nada de Marta desde el pasado Sada

Voz 20 09:59 no hay mar si tú me estuviera bien tú sabes que bomba nunca antes reñir y a ti te repito echaría sí ha sido una chiquilla chiquillada

Voz 21 10:07 de momento coinciden en la vivienda los cuatro detenidos

Voz 0789 10:11 cuerpo de más

Voz 22 10:14 el señor fiscal

Voz 23 10:16 es algo que no sé ni he sabido nunca King e incluso parece que interés

Voz 24 10:22 nueve años después de la desaparición la Cadena Ser Andalucía y Podium podcast presenten una serie de cinco capítulos que reconstruye lo ocurrido Yves creen a todas las claves y las incógnitas del caso que conmocionó a España Marta del Castillo donde quiera que estés una serie de la cadena SER Andalucía disponible ya en Podium podcast

Voz 25 10:47 que apenas se el corren nuevos tiempos

Voz 26 11:02 yo tenemos un único interés tu negocio a los cuatro días perdió profesional del siete al diez de febrero y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses hasta diez mil euros financiado con PSA Grizzlies importe restante al contado más ventajas para el vehículos en stock en peleó junto es

Voz 0789 11:19 el millonario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo en un soplo millonario a toda pastilla millonario en un suspiro en un periquete millonario echando virutas millonario en un pispás nuevos rosca mega millonario de la ONU el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros al restante hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios Nobel borrasca

Voz 27 11:45 Vega millonario de la ONCE te millonario más rápido

Voz 28 11:52 vamos ahora con un pequeño repaso de tu actualidad supongo que como cada mañana has hecho un listado mental de todas las cosas que tienes que hacer hoy jueves verdad bueno pues en Fort saben que no son pocas por eso ahora si tienes que llevar tu coche al taller te dejan Un Kuga de sustitución sin coste adicional además cuentan también con el servicio de vídeo Check para que estés donde estés puedas ver a través del móvil las reparaciones que necesita tu vehículo y aprobar los presupuestos confort

Voz 0591 12:15 descubre la increíble sensación de de preocuparte

Voz 27 12:26 en el capítulo de ayer

Voz 2 12:29 en aras de la estabilidad que España vive una parálisis falta de sensibilidad absoluta que nos hace despertar en el día de la marmota como en la famosa película obviar no está haciendo nada como si al sonar las señales horarias de las ocho en la SER el tiempo en realidad se hubiera detenido

Voz 29 12:48 hablan de tu email more

Voz 30 12:50 totalmente ustedes no han presentado nada su lema es no nos metamos en eso

Voz 25 12:54 Don caminas de metamos en lo de la brecha salarial explicado cuál es sólo sea producción los recintos Bresson

Voz 30 13:02 Kennedy mire en este momento la brecha salarial es del veintitrés por ciento

Voz 29 13:07 el lunes y en la que los metales tanto no se mete en Alar

Voz 1 13:12 eh

Voz 31 13:15 que ustedes quieren meterse en este tema ni quieren que nosotras nos metamos hoy hoy por hoy hay una mujer que nunca trabajando en España la brecha salarial está en mil

Voz 30 13:24 hemos Víctor creo que da músculo Minogue duelo bueno director y más que ustedes no se meten en nada que afecte a los ciudadanos de este país

Voz 32 13:33 que dice que yo no me meto en nada que no me preocupo nada que no tomó medidas de

Voz 25 13:41 lo único que le importa es Bercy criticó al presidente del Gobierno porque no tengo nada mejor que hacer a estas horas de la mañana las sino van muy

Voz 29 13:54 Boya

Voz 25 13:57 yo propongo un ejercicio de memoria señor Mejuto Rajoy

Voz 33 14:07 sus credenciales era la corrupción la gimnasia

Voz 25 14:09 Lyon ilegal y el fraude electoral muchas gracias por su amable intervención señor Iglesias se interesa por un tema que se ha producido hace más de diez años ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos ha sabido

Voz 0587 14:28 Ander ni la unidad nacional y la soberanía nacional

Voz 25 14:30 sin Berio de los delitos de corrupción no prescribir al algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cara de Jabois esté muy corto al señor Torquemada señoriales tenga usted muy buenos mucha verdad

Voz 30 14:49 el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al fondo de liquidez autonómico quién va a dimitir

Voz 32 14:53 pues no se equivoque día adversario

Voz 2 15:00 tengo la fortuna de poder entrevistar en algún siglo al presidente

Voz 1 15:03 Gobierno

Voz 2 15:18 las nueve y cuarto las ocho y cuarto en Canarias y en el capítulo de hoy Ernesto Kaiser buenos días volvió Esther Palomera buenos días buenos días Javier González Ferrari buenos días buenos días yo hoy una de las reformas pendientes en España la de la ley electoral va a recibir el libro

Voz 1727 15:33 eso conjunto de Unidos Podemos y Ciudadanos los dos partidos nuevos porque aunque hayan envejecido rapidamente en algunas cosas siguen siendo los dos partidos que irrumpieron en el Congreso en dos mil quince que han sido incapaces después de ponerse de acuerdo en casi nada y que se han dicho cosas como estas

Voz 1 15:51 discutimos hoy aquí señor cuñado Rivera es de derechos humanos esto es de lo que estamos hablando ante

Voz 29 15:58 Rey abismos colocar a los amigos a los familiares a las novias los sitio veces tuve seguro que

Voz 1 16:02 usted me puede enseñar a mí cosa sobre cómo vender productos bancaria

Voz 29 16:06 si hoy estamos aquí señor Iglesias es porque usted votó con el Partido Popular que no a un gobierno alternativo

Voz 1 16:12 este mismo fue rápida afiliado al Partido Popular en el año dos mil dos que afiliarse al Partido Popular en Cataluña en el año dos mil dos hay que ser bastante

Voz 29 16:20 hacha diría a ver si es verdad que usted esa defensa los derechos humanos la hace en todo el mundo no lo donde tiene gente cree financia su parte

Voz 2 16:29 pues los Jos van a intentar hoy empujar en la misma diré

Voz 1727 16:32 son para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral español no es suficiente tendrán que buscar luego el acuerdo de los tradicionales pero esta foto habla de Un tiempo nuevo Esther

Voz 0591 16:45 buenos la política amigos no que diría que diría aquel Pablo Iglesias y Albert Rivera es verdad lo hemos escuchado en el audio se han dicho cosas durísimas en los últimos tiempos pero también se lo dijeron Rajoy Pedro Sánchez toman el té en la Moncloa con cierta frecuencia por lo tanto a estas alturas no nos vamos a sorprender de eso bien es verdad que yo creo que ayer en el Congreso asistimos por parte de todos los grupos políticos a una reformulación del posicionados lo político e incluso el relato de cada uno de ellos después de la situación en la que han creado tras las elecciones catalanas en el caso de de ciudadanos que que ha empezado este nuevo curso político muy on fire yo diría que está a punto de morir de éxito sin haber llegado a triunfar quiero decir las encuestas su estado de Catalunya fantástico indudablemente pero es cierto que no sabemos si estamos ante una nueva burbuja de la demoscopia porque esto ya ocurrió con Ciudadanos en otros tiempos aún así yo creo que siente la necesidad de volver a hacer a buscar alianzas con con el otro partido de lo nuevo que decíamos porque ambos se habían quedado muy viejos como tú dices Pepa en Ciudadanos está empezando a dar problemas y aquí está la novedad al Partido Popular no solamente en el Congreso de los Diputados sino en aquellas comunidades autónomas donde tiene alguna alianza o pacto de gobierno con ellos en el caso de Madrid pero también con el PSOE en Andalucía donde ayer dio un ultimátum para que Susana Díaz impulsara esa reforma electoral también que se comprometió durante el pacto de investidura que firmó con ellos por lo tanto podemos asistir a ir a un a un Ecuador de la legislatura en la que el el Partido Popular puede ver tambalear su estabilidad au su exigua estabilidad gubernamental pero hay otros actores que tiene mucho que decir porque estas alianzas que buscan Podemos y Ciudadanos y no solamente en el aspecto electoral porque también están intentando llegar a acuerdos en cuanto a la reforma de la Radio Televisión Española la regeneración democrática si el partido sí la lista que el Partido Popular o por lo menos el Partido Socialista no mueve ficha son todos reformas baldías pero bien es verdad que esta nueva entente que están buscando Rivera ahí Pablo Iglesias está cuando menos inyectando al resto de partidos a lo que llamábamos el bipartidismo entonces no

Voz 0881 19:13 llevamos oyendo hablar de la reforma electoral no se los años pero en prácticamente todos desde el comienzo de la democracia a nadie parece gustarle la Ley D'Hont salvo que le venga bien y le está viniendo bien a los dos partidos hegemónicos hasta hasta hace nada hasta hace un par de años los dos partidos hegemónicos

Voz 34 19:34 yo creo que esta iniciativa de Ciudadanos ir de ida

Voz 0881 19:38 podemos bueno será otro otra eso sí que va a ser otra burbuja porque yo creo que ni el Partido Popular y el Partido Popular por supuesto pero yo creo que tampoco el Partido Socialista está por la labor de una reforma de estas carreras

Voz 0591 19:51 esta diferencia es que ahora no es necesario el Partido Popular si consigue hacia la huelga pero los logros deportivos

Voz 0881 19:56 esta tampoco está por por la labor porque cuando el Partido Socialista es hegemónico eh pues también a él le favorece e esta situación por lo tanto bueno está bien está bien que se sienten y hablen aparte de ponerse a parir y que no tiene nada que ver uno con otro son son las antípodas

Voz 27 20:16 pero tiene la hora con algo en común

Voz 0881 20:19 una necesidad de crecer en escaños para poder bueno no sería nunca una alternativa juntos eso está clarísimo

Voz 35 20:28 hombre Izquierda Unida

Voz 0587 20:30 travesía del desierto la ley electoral

Voz 35 20:33 no llegó a nada durante tantos años

Voz 1727 20:36 a quinientos mil votos el diputado medio millón de votos evitará recurrir

Voz 0587 20:41 es bueno pues esta debatida los lo que tenemos un poquito más de antigüedad

Voz 1727 20:48 habla por ti dices te lo conocemos

Voz 0587 20:50 habla por el informó entonces por tanto bueno pero siempre es interesante porque yo creo que es una reforma democrática pendiente en la Constitución establece un criterio pero aquí en este país la proporcionalidad es existe pero formal se necesita una proporcionalidad real para una proporcionalidad real hay que modificar el sistema electoral el problema es que los dos partidos que de alguna manera han contribuido a diluir agua disolver o debilitar el bipartidismo ahora adquieren sobre la base de una reforma de la ley electoral contribuir ya definitivamente a Suu a crisis y debilitamiento hacer prácticamente imposible una investidura por ejemplo si se adoptara el sistema que propone Podemos más que nada impedir una investidura del PP menos con la fuerza que tiene aunque ese sistema que propone Podemos parece no afectar sustancialmente al PSOE yo dudo que los dos partidos que ya se han visto visto los las estocadas que les han dado al bipartidismo Ciudadanos y Podemos cojan esas si se hagan el harakiri lo dicho poco en fin

Voz 0591 22:00 prefiero no les recordará no es que la España de setenta y ocho no tiene nada que ver con con la del dos mil dieciocho que efectivamente esa reforma es muy necesaria más allá de a quién beneficia no perjudique a más la realidad política de hoy no tienen nada

Voz 1727 22:15 con aquella por lo tanto por qué no

Voz 0591 22:17 vamos a hacer realidad en la ley lo que ya está en el Parlamento no es verdad que hay interés político clarísimo de consolidar la presencia de los pequeños no de de los nuevos digamos pero realmente a quién perjudica a esta reforma con la calculadora en la mano aunque es como siempre se han hecho las reformas electorales es al Partido Popular ahora me interesa conocer y de momento no no yo creo que no está no hay una traducción escrita de esto cuál es el planteamiento sobre cómo se elige al Senado Iker reformas se proponen para el Senado porque realmente donde el Partido Popular tiene una mayoría de bloqueo que impide que salga de el ante cualquier reforma que se pueda pueda fructificar en el Congreso es en el Senado ir esto todavía no hemos escuchado nada

Voz 1727 23:04 además esta esta reforma si sale adelante porque algún momento saldrá adelante los hemos una dura puedes pero en algún momento saldrá adelante si consolida efectivamente la la fragmentación política en España como apuntaba Ernesto tiene que llevar aparejada un cambio en la cultura política porque no habrá posibilidad de gobiernos monocolor es decir se argumenta que en otros países europeos existe un sistema más proporcional países donde hay gobiernos vi tripartitos con naturalidad desde luego no se producen vetos preventivos más allá de la extrema derecha el resto sesenta entorno a una mesa tratan desde un punto de esta pragmático de encontrar acuerdos algo inédito en nuestra historia reciente ciudad donde los los vetos han sido preventivos ni siquiera negociar nos a que tendría que llevará aparejada un cambie la cultura política para los nuevos también que se ha empezado mutuamente que veremos si evoluciona porque lo que es cierto es que el resultado de las elecciones catalanas el pasar ese Rubicón está la perspectiva de tener elecciones el año que viene no estaba moviendo el juego de las alianzas claro Ciudadanos necesita ahora separarse de esa alianza tóxica con un partido tóxico porque tenía concurrir a elecciones el año que viene todas las alianzas empiezan a decir la echarse cuando se acercan las elecciones en no sólo ciudadanos DTP es es un eje que se está moviendo Javier

Voz 0881 24:23 sí es decir la echan pero casi nunca se terminan de romper hasta que no llega la sangre

Voz 1727 24:27 interesa a todos las

Voz 0881 24:30 es decir echando pero la nave va ahí sigue y sigue y sigue y sigue no has dicho una cosa que es es fundamental es decir José cambia la cultura política en España la política de bloques política de enfrentamiento permanente de trincheras de líneas rojas o no hay nada que hacer porque no tenemos esa cultura que tienen en el resto de Europa de

Voz 34 24:53 eh de vamos acabamos de ver otra vez

Voz 0881 24:55 reeditarse la gran coalición en Alemania entre los socialdemócratas y los democristianos de la señora Merkel es es que está aquí cada vez que se ha hablado fíjate es que se habló de la gran coalición de la posible después de las elecciones del quince eh nada nada de nada de nada bueno pues osea aprende eso osea aprende eso

Voz 1727 25:15 os seguiremos bueno en las elecciones del quince Además

Voz 0591 25:18 de la gran coalición ese habló de un posible gobierno entre Podemos Ciudadanos y el Partido Socialista yo no sé si por miedo escénico de tres actores políticos quedan demasiado joven jóvenes y por falta de cultura política o porqué razón aquello no fructificó bien es verdad que la experiencia de dos años acá nos dice qué mayorías absolutas en este país va a ser muy difícil volver a concebir el planteamiento de Podemos ayer por lo menos es lo que comentaban sus dirigentes en los pasillos del Congreso es que si el Partido Socialista aspira nuevamente a gobernar en el futuro cómo no va a obtener mayoría absoluta va a necesitar también aún ciudadanos o aún podemos fuerte es decir que cuanto más crezcan Omar representación tengan Ciudadanos y Podemos en el Parlamento más fácil va a ser al Partido Socialista de ese gobierno

Voz 0587 26:07 aunque sean que a quien realmente perjudica

Voz 0591 26:10 con la calculadora en la mano esta reforma electoral todos sabemos que es al Partido Popular pero hete aquí que hoy no es necesario para sacar esa reforma partido

Voz 1727 26:17 vulgar que por mucho que en aras de la estabilidad sean cerraron los ojos muchas veces tiene ahora mismo todavía un lastre muy serio con los temas de corrupción ahí se tiene que producir una renovación para que se convierta en un partido susceptible de pactar con naturalidad con cualquier otro partido porque el resto de la prevención de decir con quién estamos estando si no sabemos la evolución que va a tener en los tribunales el reguero de casos que hay todavía

Voz 0587 26:40 dice pero es que es el día a día ayer declaró el uno de los responsables de la empresa COS Feli que es la que financia las campañas electorales estuvo cuatro horas una persona de dentro que no diré su nombre metí tío dice cuando terminó el interrogatorio la sensación que teníamos este Espanya estaba a punto o es ya ha llegado a hacer un país de los más corruptos del tercer mundo gracias a la Fiscalía Anticorrupción me decía esta persona eso puede que no ocurra realmente parece que el relato que hizo Pedro García Pérez ha sido terrorífico suele el financiamiento empezó a un municipio por municipio iba a seguir adelante porque le quedan diez esto es una cosa cotidiana quiero decir es posible que la pena densa en un momento determinado los medios de comunicación ya por una acumulación sean esté cien a sí mismos y vean que bueno pues si hay que informar pero también hay un cierto agotamiento o no del lector del del pueblo hablo en general pero esto es lo es decir el horizonte de los próximos casi diez años por lo tanto negar negar negar como cuenta Miguel Ángel Campos que fue la intervención ayer del Señor en el juicio el PP de Valencia esa es la esencia de la defensa

Voz 37 28:00 la penal del Partido Popular negar negar negar no admitir nunca

Voz 0587 28:05 solo indicio de culpabilidad

Voz 1727 28:07 políticamente escuchamos ayer en el cara a cara con Albert Rivera el presidente Rajoy decirme habla de algo no era con perdón con Pablo Iglesias usted me habla de algo que ocurrió hace nueve años en relación a al este

Voz 0587 28:19 mientras que el señor Rajoy juristas está aplicando asimismo un auto prescripción porque es como siempre dice lo de los años ocurrió hace mucho tiempo lo del Consejo de Estado con el ya pisó hace muchísimo que pasa que tiene un sistema propio privado de auto prescripción el señor Rajoy

Voz 1727 28:36 bueno sí tenemos pelean en los ejes derecha derecha izquierda izquierda pelea en el eje izquierda derecha que me dices Ernesto de la pelea en el eje legítimo mismo no le y mismo en Cataluña está contando RAC1

Voz 36 28:51 eh que hay que podría haber una eh

Voz 1727 28:55 candidata de consenso para ser investida presidenta de la Generalitat ante la evidencia de que puso no va a poder serlo y que sería Elsa Artadi

Voz 0587 29:04 sí yo comente lo de prácticamente unos días después de que iba a ser probablemente primero dije que iba a ser una mujer hizo sostengo que va a ser una mujer Puig lo quiere competidores

Voz 2 29:18 crees que una mujer no compite au no te entiendo o nuevo o competidores machos por algún motivo cambia cambia

Voz 0587 29:25 cambia el registro tú juegas al tenis al tiempo entonces creo que va a ser una mujer iba yo señale que era iba a ser el que resalta di tiene ese perfil que Andreu Mas cuya decía que el perfil técnico para un gobierno es una economista es la creadora del movimiento en Catalunya que supera el PDeCAT

Voz 38 29:47 importa por tanto Itínere todo

Voz 0587 29:50 la confianza de Puigdemont pulmón creen que ella juega un papel decisivo en los resultados del veintiuno D para el PP de Catalunya por tanto yo creo que podemos llegar a la situación de Artur Mas en que al último minuto esto se iba a producir pero va a ser agónico os digo que va a ser algún hijo es decir la propuesta de reformar la vicepresidencia la hizo Josep Costa que es el vicepresidente primero de la Mesa Josep Costa es independiente y está en la lista de Catalunya haya aparecido en creo que es el número dieciséis ha aparecido como un paracaidista vamos a ver cómo se puede reformar la ley de Presidencia sino se pueden formar comisiones legislativos en el Parlament como basa modificarlo Se pueden formar comisiones pero que no son legislativas porque la comida una legislativas derivan de la formación de comer cuando el Jover pueda enviar proyectos a la Cámara pues evidentemente la comisión legislativa se creará hice hito por lo tanto estamos en una campaña que va a hacer algún caía hasta el último minuto si llega si llega porque también puede haber elecciones pues no sabremos quién es el candidato y que va a pasar

Voz 0591 30:58 me falta información de última hora para saberse si hay un principio de acuerdo para que sea harta digo no en todo caso el hecho que sea mujer no impide que pueda hacer una clarísima competidora de de

Voz 0587 31:11 es una ironía hombres García pero

Voz 0591 31:13 casos yo creo que este circo no aguanta más pistas ya son tantas

Voz 0587 31:17 a hacer yo creo

Voz 0591 31:20 que que alguna responsabilidad también tenemos nosotros en no dar por buenos determinados planteamientos es decir no solamente esto de la modificación de la Ley de Presidencia del Gobierno de la Generalitat hay muchas cosas que son inviables de lo que está planteando en esa operación Puigdemont es decir este especie de gobierno en el exilio de presidencia simbólica de doble presidencia es un circo al que ya ya no sabemos hacia dónde mirar bien es verdad que en algún momento tú del espectáculo Esquerra Republicana de Catalunya Sí es cierto Suu si es cierta su decisión de que cualquier posición que adopte Esquerra Republicana de Cataluña a partir de ahora no va a estar en la frontera de la legalidad en algún momento tiene que hablar de forma clara eso es tener que ni es posible la presidencia simbólica ni es posible el gobierno en el exilio ni es posible reformar esa ley de de la presidencia de la Generalitat hay tantas cosas de las que hablamos continuamente y que caen por su propio peso por el peso reglamentario y el peso de la ley que yo creo que que no merece haber dentro

Voz 0881 32:27 la media de la reunión que se va a celebrar dentro de una hora entre el presidente del Parlament y el a la cárcel de Estremera no con con un mineras salga algo de luz a este respecto porque tiene que ser efectivamente Esquerra Republicana la que diga hasta aquí llegó la riada ya no se puede más en ustedes que el agua no Jajah respirar y por lo tanto que dé una solución

Voz 0587 32:51 sí esa propuesta complementaria que decidan de Reprieve de decir buenos y yo no soy que vaya número dos de la lista Jordi Sanchez eso es eso es Nerón y el incendio de Roma el sesenta y cuatro

Voz 36 33:05 es decir hecho armadas

Voz 0587 33:08 leña al fuego posponer más la ciudad de forman gobierno posponer por lo tanto más

Voz 1727 33:13 ha cubierto ciudad cuenta también con unos lúdico

Voz 39 33:16 la depende de la formación de gobierno y por lo tanto depende de los partidos el veintiuno de diciembre de los partidos que ganaron soberanía

Voz 0587 33:23 o por lo tanto es es más incendio todavía yo creo que al final se llegará al final se llegará ya hay un dictamen del Parlament de la Mesa del Parlament el Renault no corre pero eso no quiere decir que Zinedine sino que hay posibilidades recoge Torrent tiene posibilidades hace una nueva ronda de contactos yo creo que van a ir por ahí

Voz 1727 33:43 en todo caso no sé si llega o no

Voz 0591 33:45 extremis a a un acuerdo que permita investir a un presidente de la Generalitat

Voz 2 33:51 ni nos va a llegar nos va a hacerlo

Voz 0591 33:54 a la conclusión de que esto está reglado ni iba a empezar a funcionar la Generalitat cómo debería funcionar mientras haya gente en la cárcel que éste iba a estar durante muchos años en prisión hablar de normalidad democrática en Cataluña va a ser muy complejo y además y además bueno bueno sí habrá que hacer muchas cosas y otras muchas cosas pero lo lo que yo quiero decir es que mientras el señor Junquera es los Jordis y todos los que están procesados permanezcan en prisión y tiene pinta de que va a estar durante muchos años no va a haber normalidad en Cataluña olviden en olvide monos de eso

Voz 1727 34:30 son las diez menos veinticinco en las nueve menos veinticinco en Canarias

Voz 40 34:35 sé que siempre has deseado tener una casa en el centro y mucho pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la tierra es un sótano Estefanía ni siquiera un semisótano

Voz 0789 34:45 cuesta mucho encontrar la casa sueños por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca sólo por tener tu nómina domiciliada y nada más consulta condiciones oficinas Bankia Bankia punto es

Voz 11 34:56 qué Deportivo coche nuevo

Voz 41 34:59 el nuevo Dacic lleva lo último en tecnología motor turbo y cinco años este mantenemos

Voz 42 35:04 tanto si tienen expuesto extras no extrañas nuevo Civic de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en punto es su en tu concesionario más cercano

Voz 14 35:17 la justa cuando callas porque estás como ausente sobre todo cuando vemos seres que sino que no me entero el amor es fuerte pero las rutita también diecisiete de febrero Sorteo Extraordinario de San Valentín aviva la llama con quince millones Lotería Nacional

Voz 43 35:37 en Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillard las redes sociales suben Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí iban once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratarla

Voz 44 35:48 en fibra de Jazztel lleva te un smartphone y una Tablet gratis Llama gratis al quince X sí sí al quince diez o entra en Castel punto com recíproco

Voz 11 36:00 y un recibo dividida entre docentes es menos recibo

Voz 13 36:04 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa ten BBVA BBVA creando oportunidades

Voz 45 36:18 que fue la recién que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost dejó la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 11 36:31 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros con el bonus de cinco mil setecientos euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma concesionarios

Voz 1 36:42 el país presenta la colección Premios Goya dos mil dieciocho

Voz 46 36:47 disfruta del cine español con Verano mil novecientos noventa y tres Verónica al día el secreto de marrón la librería el autor el bar ir muchas más domingo once primera película por nueve con noventa y cinco euros con el país

Voz 9 37:02 cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea si total se le pone una madera encima allí es como una mesa no el verdadero

Voz 47 37:10 por se demuestra en Opel lo demostramos con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa visita tu concesionario Opel ya

Voz 48 37:20 moral un chaval con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es milita un flan

Voz 30 37:28 en una chica de dieciocho kilos en Nochevieja aunque sus padres le dejan

Voz 48 37:32 una seta

Voz 49 37:35 pero no hay humor Maryland perfectamente en canela fina el show Cuqui de la SER con Juanes a Novés Robin Food Sergio Sauca hijo Carlos Ortega el trece de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos de Valencia con la colaboración de la Diputación de Valencia y el patrocinio de rastreador mejor comparador de la historia

Voz 30 37:56 con este fin de semana en el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas con ofertas increíbles para los más rápidos merluza de pincho piezas de tres a cuatro kilos nueve con noventa y nueve euros el quiero y filetes

Voz 1 38:06 libera a nueve con noventa y cinco euros equino lo de este fin de semana y sólo en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 11 38:16 usted lo que padece es su típico cuadro de arrepentimiento hoy eso porque el doctor suele ocurrir a quiénes no aprovechan los diez días que ahí sus ofertas insuperables ya tiene cura del ocho al diecinueve de febrero sí

Voz 1 38:28 aprovechando que llega a los diez días que su concesionario oficial las de garantía en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 2 38:41 a las nueve y treinta y nueve ahora ocho treinta y nueve en Canarias Esther Palomera hemos cerrado la primera parte diciendo puede haber está contando Racó principio de acuerdo para que Elsa Artadi sea investida presidenta de la Generalitat fuentes de Esquerra te dice que ojos y yo decía que no tenía información de última hora

Voz 39 38:58 pero ahora me llega a mí lo que me dicen desde Esquerra Republicana en Cataluña es que el nombre de Artadi a Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 0591 39:04 no se lo han puesto encima de la mesa en ningún momento de la negociación que este planteamiento responde al ajuste de cuentas que a la fractura interna que están viviendo los es convergentes en los últimos meses

Voz 1727 39:16 en fin por esa autopista si siguen circulando propuestas ideas ocurrencias delirios algo será verdad en algún momento por la autopista la autopista de la vida nos encontramos esta mañana una noticia terrible terrible terrible hay pocos datos sobre la violación de un niño de nueve años durante el recreo en un centro educativo de la comarca de Cazorla a la provincia de Jaén hay pocos datos porque la historia ha trascendido en las últimas horas y también porque se trata de menores menores a proteger tanto en el caso de la víctima como en el caso de los presuntos agresores según ha contado el niño a pediatras e investigadores en esos abusos esa violación se había producido durante el recreo por lo tanto en el centro educativo esto el añade gravedad a una historia ya grave de por si los autores serían menores también aunque mayores que el niños de doce o catorce años Soria raya es la consejera de Educación de la Junta de Andalucía muy buenos días bueno sí apretar gracias consejera por atendernos que además nos consta que tiene un enorme catarro pero ha querido estar aquí cuando tuvieron noticia de esta historia terrible

Voz 18 40:24 su eso tuvimos noticia de ejercer al mediodía de ayer al mediodía está la expresión trabajando en el centro y con el personal del centro con la dirección del centro para intentar que lo que ha ocurrido

Voz 1727 40:37 ayer a mediodía era miércoles el la violación se habría producido el viernes el aviso recibe la Junta por parte del director del centro o a través de los profesionales sanitarios que atendieron al niño

Voz 18 40:48 no todos los a través la dirección del centro

Voz 1727 40:53 y qué dice indicios que apunten a que la violación la presunta violación se produjo dentro del recinto educativo

Voz 18 41:00 ahora mismo como ha dicho ante la información que tenemos todavía poca la English actuando desde ayer hoy también recopilando toda la información para para saber qué es lo que ha ocurrido exactamente y tonás por supuesto a la medida o pues toda la actuación a posturas

Voz 1727 41:17 Fuentes médicas le dicen a la SER que la exploración pediátrica arroja pruebas de que no sería la primera violación que sufre este niño tenían algún tipo de indicio había abierto alguna investigación algún protocolo sobre acoso en ese centro educativo a propósito de este chaval

Voz 18 41:36 no no el director del Centro de no tenía conocimiento de ningún tipo de agresión en todo caso un hecho muy grave es un hecho gravísimo importante pues eso es lo que estamos haciendo averiguar qué es lo que ha sucedido exactamente igual por supuesto bueno pues con todos los protocolos iniciado para para ver qué actuaciones debemos tomar al respecto

Voz 1727 41:58 la cosa consejeras y la Fiscalía de Menores está también ya que el caso

Voz 36 42:02 sí lo justa que la Fiscalía tan escaso están identificados todos los protagonistas

Voz 18 42:08 parece ser que sí pero la información que tenemos no nos viene a nosotros directamente de la Fiscalía decir escritos pertinente que tengan que llegar desde la Fiscalía

Voz 1727 42:19 llegaron en su momento

Voz 18 42:21 lo mismo no tenemos esa constancia oficial

Voz 1727 42:24 y a cuántos menores afecta la investigación esto sí lo sabe

Voz 18 42:28 pues muy ni siquiera ni siquiera está clara si pueden ser los presuntos agresores dos o tres

Voz 1727 42:35 consejera el personal educativo está específicamente preparado para detectar casos de acoso tan gravísimos como éste si se confirman todos los extremos que el niño le ha contado los pediatras

Voz 18 42:47 el personal educativo nosotros sentimos muchísimo aunque estén preparando trabajando muchísimo todas las cuestiones de convivencia hay un protocolo de nada

Voz 1727 42:56 anti vimos que está incluido

Voz 18 42:58 a los casos de abuso sexual y también por supuesto tienen que estar pues con todas la la vigilancia oportuna en cada uno de los momentos el transcurso de la

Voz 36 43:10 la jornada lectiva porque son menores

Voz 1727 43:14 que esto es una tragedia desde luego para la víctima pero va a determinar también la vida de los presuntos agresores se confirma toda la cautela es poca todo el cuidado es poco bola con tratar de identificar quiénes son pero sí le puedo preguntar si van a atender a los compañeros de alguna manera porque claro esto es una bomba en un colegio

Voz 18 43:35 lo primero perdóname que tenga que ser prudente Pepa tenemos que efectivamente esclarecer que lo que ha ocurrido y se detecta efectivamente ocultarlo infórmense llega a la conclusión de que ha habido algún tipo de negligencia tendremos que actuar con con con todos los recursos que tenemos en la mano evidentemente entonces bueno pues yo diría que la estamos exactamente qué es lo que ha ocurrido si ha ocurrido efectivamente como bueno pues como se apunta en el centro educativo tomaremos la Navidad apertura porque un hecho muy grave

Voz 1727 44:10 Sonia Gaya consejera de Educación de la Junta de Andalucía le agradezco que haya estado en la SER buenos días

Voz 18 44:15 SER afecta conocía

Voz 1727 44:17 el mente no sea no hay no hay mucho que comentar de este horror más que en fin que la investigación aclare porque si si una violación de no siempre es terrible el dicho de que ocurra en el recinto educativo si es que si es que se confirma lo que le añade gravedad no a este episodio

Voz 0881 44:33 la primera asignatura debería ser siempre el respeto a los demás es que eso es clave

Voz 0591 44:39 el responsable no solamente el debate sobre la vigilancia o no en el centro que es verdad que es gravísimo se produzca dentro del recinto escolar sino sino hay una parte previa fijos de qué edades estamos hablando de un niño de nueve años de los que supuestamente han han cometido la violación entre doce y catorce años es a qué tipo de educación hasta hemos dando a nuestros menores qué información les estamos dando sobre nuestra forma de vida como para que sean capaces de cometer este tipo de delito yo estoy es verdad pues vamos a esperar a ver qué dice

Voz 1727 45:11 esa investigación que ha puesto en marcha la Junta y la fiscalía y de educación hablamos ahora

Voz 36 45:16 a la vuelta de la publicidad

Voz 11 45:20 qué Deportivo coche nuevo cochazo mil nuevo Honda Civic

Voz 41 45:25 lleva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenemos

Voz 42 45:28 tanto si tienes expuesto extras no extrañas nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre el oronda punto es su en tu concesionario más cercano Un

Voz 11 45:41 recibo

Voz 38 45:44 un recibo dividida entre doce

Voz 1 45:46 es menos recibo

Voz 13 45:48 plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más a más ahorras informa ten BBVA BBVA creando oportunidades

Voz 11 46:06 sigue a hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales beige arroba hoy por

Voz 30 46:12 en Hoy por hoy

Voz 1 46:19 sólo un clic las dos de la tarde la una en Canarias puedes recorrer el mundo gastan llegara el lugar exacto

Voz 27 46:27 son los supervivientes en el momento justo momento

Voz 1 46:32 después de muchas acceder a la información en directo campos el juez Eloy Velasco tiene indica Gil e inmediata hagan a la calle aquí en Washington para no ahora el modo estás donde estás tú

Voz 43 46:44 de lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 1 46:48 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER Si quieres estar el día en el deporte deportivos cuenta que estamos arrancamos una orden

Voz 50 47:02 Canio en donde resumimos todo el deporte del día en SER Deportivos Engracia ponernos como más opone por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la TDT es decir la tele nuestros enlaces en la Red

Voz 1 47:12 eso la web tres W punto con toda la información actualizada al instante los mejores protagonistas opinión

Voz 43 47:18 análisis de la NBA con Daimiel deporte femenino tiene muchas cosas más todos los días de tres a cuatro de la tarde

Voz 1 47:26 SER Deportivos Francisco José Delgado

Voz 51 47:31 en el norteño una de Meoni no

Voz 30 47:34 para escribir bien antes hay que le cuando ya uno se dedica a escribir se da cuenta de lo importante es la palabra oída para fusionar estas tres fuentes de alimentación del conocimiento hemos creado Radio lindo todo lo barrios

Voz 0591 47:51 todos los chicos de chicas de barrio Nos parecemos no lleva como un sello estaba marcado como el ganado

Voz 30 47:56 una mirada para observar una conducta ya lo dijo ninguna barbaridad dijo la verdad pero no es es una actriz tiene que demostrar que suena como Elvira Lindo los jueves

Voz 0789 48:08 en La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 0591 48:12 no

Voz 52 48:15 no

Voz 11 48:20 no joe supera los ocho millones de usuarios

Voz 9 48:25 de Garrido un millón ciento veinte mil nos siguen en poquito más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tendremos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido tiene más de dos millones de personas antes tarjeta o no esta aplicación otros Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento las Cell y estamos muy satisfechos pero querer

Voz 0881 48:48 en la Cadena Ser

Voz 53 48:56 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 11 49:10 sería increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras su chalé con piscina no se Serge increíble y que sólo fuera para cambiar un enchufe o una ventana nada

Voz 43 49:18 es imposible pues en por lo hemos hecho posible en cada vez que lleves tu vehículo al taller de dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste para que continúe con tu vida siempre ocupaciones bienvenido

Voz 1 49:30 a un nuevo estándar de servicio por la increíble sensación de de preocuparse El País presenta la Colección Premios Goya dos mil dieciocho

Voz 46 49:39 eso disfruta del cine español con Verano mil novecientos noventa y tres Verónica día el secreto de marrón la librería el autor el bar muchas más domingo once primera película por nueve con noventa y cinco euros con el país

Voz 27 49:58 hola hola qué tal tengo actualidad todos

Voz 0789 50:01 los estudios pronostican que dentro de nueve meses vamos a vivir el mayor baby boom de la historia porque este samba

Voz 27 50:06 en Teen todos vamos a triunfar entre medio punto es bien a Mora con los mejores regalos al mejor precio pero espabila sólo hasta el catorce de febrero en medio punto

Voz 1 50:16 es en tu tienda en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 50:23 el titular lo dábamos a las ocho de la mañana España es uno de los países europeos que más segrega a los alumnos por su nivel económico en los niños pobres están en el cole como otros niños pobres los niños ricos van a clase en general rodeados de otros niños ricos es la conclusión de un estudio pionero en este tema que se ha realizado a partir de los datos del informe PISA no se llamado tanto la atención el informe en sus conclusiones que hemos querido plantear la algunas dudas a uno de sus autores a Javier Murillo profesor de métodos de investigación en la facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid Javier Murillo

Voz 1727 50:57 los días de España sitúa a la cabeza en segregación económica hay decíamos aquí parece que la lógica indica que los niños del barrio de Salamanca van a clase con otros niños del barrio de Salamanca y que los niños de un colegio de un barrio más pobre van al colegio con con sus compañeros que tienen un nivel económico parecido pero claro estas diferencias por barrios también existen en los países donde no se produce este índice de segregación no