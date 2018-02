Hoy por Hoy (08/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

nosotros vamos a proponer que los que son prófugos de la justicia no puedan ser elegibles en una lista de Toral es decir los señores que no da la cara los años que huye de la justicia si cometen un desacato en definitiva a los tribunales no pueden ser candidatos a nada con esa modificación electoral Si la podremos hacer pues ya no veríamos candidatos conllevó ni siquiera aspiraría a eso

Nos días Pepa el portavoz del Ejecutivo cree que no es malo que se abra el debate pero defiende que los cambios en esa ley deben pactarse entre todos los partidos no sólo entre aquellos que se consideren perjudicados por el reparto de escaños Íñigo Méndez de Vigo en Antena tres

no puedes acabado en votos para ello pero mire yo creo que las leyes electorales hay que pactar las entre todos la ley electoral es algo muy importante porque es el establecimiento de las reglas del juego yo creo que ese tipo de iniciativas donde buscan unos partidos aquello que les conviene más porque creen que les da más votos pero que no son buenas de todas tienen que tener estabilidad insisto las condiciones para cambiarlo son las que son y por tanto creo que esos dos partidos no tienen no tienen votos para cambiarla lo den abramos un debate sobre la cuestión que siempre es bueno abrirlo

además del exalcalde de Navalcarnero Baltasar Santos el Tribunal de Cuentas considera que también existe una responsabilidad contable de casi siete millones de euros de la que tendrán que responder de manera solidaria los ex concejales del Partido Popular Pilar Rodríguez Elena Pérez Mari Paz Fraile Manuel Jordán todos ellos ex concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento y miembros de la junta de Gobierno local también el ingeniero técnico municipal Antonio Martín y el director facultativo de la obra del polideportivo de la estación unas instalaciones por las que el Ayuntamiento desembolsó diez coma cinco millones de euros pero que nunca se finalizaron de hecho la obra según diversos peritajes sólo se ha ejecutado en un treinta por ciento

ocho de febrero no lo podemos confirmar todavía lo leí ayer Internet pero es posible que este año vamos todos los récords si este año podremos elegir el tonto del año estando solo en febrero a todos los candidatos mira en este país tiene en fin tienen mucho en común con los casos el teléfono los deja su segundo ya está todo enredado como decía mi amigo Antonio Delgado aquí no perdemos ni una sola oportunidad de perder una buena oportunidad en cuenta la política pues en fin la sesión de control al Gobierno que se celebró ayer en el Congreso no es tanto una enfrentamiento ideológico entre distintas fuerzas como un apasionante relato de nuestras miserias y por si no tuviéramos bastante con eso deben ustedes ser conscientes de que vivimos en un país con las normas de inmoralidad más rígidas del mundo punto dos noticias de ayer son dos noticias que aparecen en las últimas horas por una parte un juez condenaba un hombre proponer su cara en una imagen de Cristo subirlo a Instagram cuatrocientos ochenta euros la broma Por otra polémica con un cuadro de la posó el salteado que ha sido retirado por ser demasiado sexy en una iglesia de un pueblo de Ciudad Real por eso el mismo día lo cierto es que la moral no es una virtud que podamos apreciar a simple vista pero vivimos en un país en el que algunos se adjudica la tarea de administrarla juzgarla pero en nombre de quién con qué criterio señoras y señores la IP estuvo edición de la sociedad continúa es muy difícil decir esa palabra Tomasín equivocarse insisto este año batir todos los récords amigos escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

gracias Raúl a Visca o pensamos que lo nuestro es un desastre que no funciona tomó desacreditó el buenos días ir es la que bueno en otros lugares pasa lo mismo exactamente lo que ocurre es que las reacciones exactamente igual verdad no no lo es

las noticias de hoy que están el resumen Plutón lanza al mundo todos los días aquí no pasó eso en Japón otras atrapado inalienable con comida japonesa curiosas imparable y no Nickon Nickon cocido

cada ciudad está en la edad qué qué significa eso de esta velada justo ayer hablábamos de una noticia en el dormido sobre establece el momento del guía te haces adulto que son los XXV años en el Reino Unido han definido los Veinticinco como la donde uno empieza a ser adulto con lo cual hay mucho trecho entre los trece y los Veinticinco como para para tomarnos este asunto demasiado demasiado a la ligera hay que decir que en estos momentos mientras nosotros estamos aquí vamos a conversar sobre este asunto en el Parlamento español a puerta cerrada unen los políticos para diseñar una nueva ley de alcohol y menores justo ahora en este momento empezado hace quince minutos llevan un año elaborando la nos cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena SER que todavía los grupos no han sido capaces de ponerse de acuerdo con el índice para empezar a resolver los problemas están ahora mismo desde hace quince minutos a puerta cerrada que uno piensa que estas cosas a puerta cerrada en fin cuando se trata de un problema social grave debe hacerse a puerta abierta tenemos participar distintos elementos los padres la sociedad los especialista no se puede hacer pero en fin mientras eso ocurre vamos a intentar poner un poco de luz en este asunto con Ignacio Calderón que es una de las personas que más sabe acerca de este tema es vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que es quién lanzó esta campaña Ignacio muy buenos días muy buenos días una comisión a puerta cerrada tiene sentido a estas alturas es para hablar de alcoholes de de alcohol y menores tiene sentido

a Ignacio Lula hablamos esta semana y ha sido muy comentado el famoso catálogo el Ayuntamiento de tal voz a donde se explicaba cómo es político no quiero entrar en esa polémica así no vamos a juzgarse pero con las drogas existe una idea demonizado claro hay una conciencia lo cada uno con la información y es muy bueno tener toda la información bueno cuando unos Nador mayor edad ya sabrá qué es lo que hace pero las drogas y existe una idea clara sobre su peligrosidad pero con el alcohol no no sólo la pérdida

es una imagen destruida de personas en la calle que te atacaban se morían en la calle eso son las drogas ahora coloca ese concepto en el alcohol no encaja de ninguna manera en la sociedad y por lo tanto lo ponen a un lado entonces yo creo que el debate alcohol droga o no es un debate que aporta poco lo que sí es importante título de momento es que la sociedad se de cuenta de algo tan verdaderamente brutal y dramático como son los datos

yo digo estoy ahí un momento de aprensión pero enseguida desviamos la mirada hacia otros temas lo haga en clara opción claro que no puede ser podemos vivir en un país con chavales en el parque de Cassez que esto no con las fiestas el pueblo con trece años ponerse hasta arriba de alcohol puede ser directamente no está bien vivir en ese aspecto

que no sólo eso lo que pasa es que yo creo que dado primero la gravedad del problema y segundo la dificultad es un tema enormemente complejo por eso que estamos diciendo de cómo está integrado en la cultura de la sociedad que al final se está haciendo una ley tú decías ahora mismo pero hay una ley ya ir siempre cuando me preguntan y tal que cree que la ley no te digo hombre a mí con que la ley se aplicaran ya casi me valdría

José Ignacio que se compramos lo que nos da la gana al ahora se está prohibido eso es eso que ya está regulado por más que no se ponen de acuerdo con lo con con ese nuevo borrador porque no se lleva a cabo porque no se aplica

pues mira tú has dicho una cosa en el arranque que también tienes toda la razón y que tiene su importancia cada no sé cuantos minutos al dicho hay una fiesta

es la pieza clave en las fiestas en la fiesta genera en la celebración en la sociedad y los medios ahí pues de alguna manera hacéis de al Thabo de cosas que habría que romper y que yo las he pedido yo creo que se están tomando en consideración que es que se comunica una idea que es que para para festejar disfrutaron homenaje homenajear a alguien hay que está borracho la borrachera es un elemento de disfrute de demostración de que verdadera la mente tú estás haciendo eso si tu equipo sube a Segunda pues todo el mundo borracho no mire usted hay que romper ese con los padres a claro pero es que la borrachera es un problema es una intoxicación etílica grave y sobretodo en edad no

no seamos mezquinos decir la propuesta de cambiar la sociedad y su relación con algunos entornos yo estoy bueno me parece que es una tarea que como sociedad deberíamos repensar quiénes somos en general no solamente asociado algún tipo de bebida estimulante pero con los menores hablamos de menores

ahí no hay discusión no hay discusión no es bueno las no haga debe evolución totalmente no ha vuelto simplón mayores sólo mayores illa illa iré emoción exacto no somos quién para