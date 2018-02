Hoy por Hoy (08/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1645 00:00 son las once a las diez en Canarias el Gobierno descarta que sea viable que Carles Puigdemont pueda ser el presidente de Cataluña de modo simbólico mientras otra persona ocupe el cargo en la gestión diaria lo ha dicho hace unos minutos la ministra Dolores de Cospedal mientras que Esquerra Republicana ha negado esta mañana además que se haya llegado a ningún acuerdo entre fuerzas independentistas para que esa presidente de consenso fuera la portavoz de ellos per Cataluña Elsa Artadi escuchamos a la ministra en Televisión Española y al portavoz de Esquerra ser CIS habría ante b3 mientras que demuestra lo de los preside

Voz 1 00:38 entre simbólicos en el no lo entiendo los presidentes no son presidentes son no son presidentes pero esto de unos simbólicos y de otro efectivo pues yo creo que el que no sea será el que lo sea

Voz 2 00:48 la UCA a Esquerra no le importa Oca en aquel momento

Voz 3 00:51 seguro que a Esquerra no le corresponde en este momento poner nombres sobre la mesa ni valorar nombres que a nosotros no nos consta que estén sobre la mesa seguro que no sería un problema pero no es el punto en el que estamos ahora o como mínimo no es a Esquerra

Voz 4 01:03 a quién le toca de guerra quién le toca diez

Voz 1645 01:06 sí estamos contando hoy en la ser España es uno de los países europeos que más segrega a los alumnos por su nivel económico es decir uno de los países donde menos niños ricos coinciden en las aulas con niños pobres son datos de un estudio realizado por varios investigadores y uno de ellos Javier Murillo

Voz 4 01:19 sí que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid

Voz 1645 01:22 ha explicado en Hoy por hoy las consecuencias de esa diferenciación

Voz 5 01:24 sólo es posible hablar de una de una convivencia entre los alumnos de convivencia sino convivir en contra los otros con alguien no escuela en diversidad por lo tanto la formación de valores inciden directamente claro son los factores que atenta contra hay oportunidades

Voz 1645 01:41 más cosas apenas el dos por ciento de la población en España llega a la edad adulta sin padecer ningún factor de riesgo para tener

Voz 6 01:47 es un problema cardiovascular lo acaba de asegurar

Voz 1645 01:49 el director del Instituto Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Valentín Fuster en un acto en Madrid de ahí estado Laura Marcos alos cincuenta años prácticamente todos los españoles llegamos con alta presión arterial obesidad diabetes colesterol con una mala nutrición sin hacer deporte o fumando siete factores de riesgos que incrementan nuestras posibilidades de sufrir un infarto o de quedarnos en inglés lo acaba de explicar el doctor fuste en un desayuno con la ministra

Voz 7 02:12 Sanidad tres décadas Se ha aumentado se ha prolongado la vida seis años dos años por década debido precisamente a todas estas tecnologías pero no debido a que hemos cancelado los factores de riesgo Ésta es la gran drama para trabajar en la Pérez

Voz 1645 02:28 mención de niños y mujeres que son quienes desarrollan estas enfermedades de forma más silenciosa la ministra Montserrat va a reunir al Consejo Asesor este mismo mes dos apuntes más el IBEX35 se deja cinco décimas hasta ahora cotiza ligeramente por encima de los nueve mil novecientos puntos iniciado sesión en rojo uno inició que comparten los principales parqués europeos y del exterior el presidente de Corea del Sur ha anunciado esta mañana que se va a reunir el sábado con miembros de la delegación de Corea del Norte enviados a los Juegos Olímpicos de invierno en esa delegación está la propia hermana de Kim Jon un once tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:02 es un Madrid en Madrid la oposición en bloque confirma su intención de reprobar este jueves en el pleno de la Asamblea el consejero de Políticas Sociales mientras que Podemos y Ciudadanos creen que el consejero no está a la altura el PSOE dice que sólo reprueba la gestión no a la persona el PP entiende esta reprobación como una condecoración Ángel Gabilondo Partido Socialista Lorena Ruiz Huerta podemos Ignacio Aguado de Ciudadanos y Enrique Ossorio Partido Popular

Voz 8 03:23 la reprobación la reprobación política hice reprobación política significa que nos parece que no son acertadas las políticas que se están haciendo ni eficientes ni que responden a las expectativas que se crea que este señor no

Voz 0136 03:37 está a la altura del cargo que ocupa ni él ni las políticas que lleva a cabo el Gobierno de la presidenta Cifuentes en creo que somos

Voz 8 03:43 lo que nuestra la altura puesto e actual de la Consejería de políticas sociales es por lo tanto vamos a votar a favor de la reprobación yo creo que es una condecoración a Don Carlos Izquierdo de esta reprobación porque es porque lo ha hecho bien lo ha hecho bien y por eso el tripartito no lo puede soportar

Voz 6 03:57 en la sesión de control al Gobierno del pleno que se celebra

Voz 1275 04:00 hasta ahora el portavoz socialista le ha pedido a Cifuentes que eche mano del artículo ciento cincuenta de la Constitución para recuperar la

Voz 1645 04:05 es competencia sobre Cercanías en Madrid

Voz 1275 04:08 más del ochenta por ciento de los madrileños valora positivamente el proyecto Madrid nuevo norte la operación urbanística en el entorno de Chamartín según un estudio que elaborado My Word y que se acaba de presentar irregular aunque buenos días

Voz 9 04:19 buenos días notable alto estas la nota que obtiene el proyecto Madrid nuevo norte entre los madrileños el ochenta por ciento de los dos mil encuestados lo valoró como bueno o muy bueno y tan sólo un dos y medio por ciento considera malo o muy malo de los resultados de la encuesta también se deduce un dato llamativo ocho de cada diez votantes de los cuatro partidos con representación en el Ayuntamiento apoyan el proyecto actual Port

Voz 10 04:40 buenas los habitantes del norte lo acogen con mayor

Voz 9 04:42 como y en último lugar pero también a favor del proyecto los vecinos del este de la capital

Voz 11 04:47 dos grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía

Voz 10 05:46 no quiere decir que no manipulándola y nosotros pecamos de nuestro y lo más nuestro Steve Jobs un hombre que quiere cambiar la realidad pero que no que queda al manipular la talla que me está llamando John Llerena muy buenos días son oyentes efectivamente

Voz 2 06:04 traemos más cositas manipuladas entrevistas de esas que son mentira pero huyo y hoy fue muy poquito hoy traigo un instrumento de vistas tan en la de al lado si no es así esto casi el mismo mañana la mismo sí que es verdad

Voz 13 06:19 no es goles con él es un balón al palo a la escuadra a la cruceta no al travesaño al larguero a la cepa del

Voz 2 06:24 pues me sé muchas cosas de fútbol hoy traigo me lo cuatro nace de mucho cuidado quizás hoy traemos un tema muy loco traemos a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría os vamos a meter ahí dentro vamos a conocer su cara

Voz 13 06:37 culta la cara más pizpireta lo mal lo bueno lo malo yo Jojoy

Voz 14 06:41 la vicepresidenta del Gobierno quieres escuchar lo tenemos abogado tenemos estamos bien

Voz 6 06:46 estado sirve cruzado debe Dean medir volviste posible consolidó en cascada en cascada y no es que me empujen a mí me pareció que abra uno por arriba de mi

Voz 10 06:57 con un poquito a lo mejor puede ser bueno bueno bueno aun así Le quitamos Le damos venga con un par

Voz 15 07:06 Nos encontramos en un campo de tiro del Ejército de España para realizar una entrevista a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saenz de Santa María nombre larguísimo fue buenos días vicepresidenta muy buenos días es un placer tenerle aquí igualmente está usted preparada nosotros lo estamos preparados a la hora de la mañana volvían madurada nombrar desde aquí vas a usted ya sabe que la antes he visto frases cortas y de desgraciadamente cómo se nota que usted es la más lista del Gobierno lo ha pillado a la primera muchísimas gracias por cuando usted diga ya comenzamos ya lo contrario de subir o bajar bajar como las encuestas con la UB lo hacemos con los ojos vez ve correcto Juan andorranos

Voz 14 07:47 hoy está Apel les dice que esta divina y una hay confianza aclara que si Angelina Jolie y Madonna son muy de de adoptar como niño si te gusta la cuajada es casi seguro que te gusta el Rey que son que son muy bien atención a Castro Elliot de Esther Lobo y repita la frase el Gobierno España es fenomenal estar desesperado ah vale vale entre hay que citar es cierto que le encanta el fútbol hace larguísima la semana cuando no hay partidos en los meses de atención monosílabos que popularizó Chiquito de la Calzada que crecí ajustando y ahora cuéntenos una intimidad un secreto suyo inconfesable hay un dato que yo cuando lo cuento porque como esto no se cuenta la gente me sexo bastante buena pinta yo en un breve encuentro que tuve con el sello Romeva soy madre no dices no está nada mal pero bueno Soraya Arquette fuerte fortísimo seguimos con más costras fuertes que les sobra al Partido Popular de corrupción los jueces los fiscales muy bien suelen ir para finalizar ahora diga en árabe Alá es grande hablaba acuerdo bueno venir a damos por buena ahí hemos terminado

Voz 16 09:11 está bien de nuevo

Voz 14 09:14 muchas gracias de verdad igualmente al final termina final

Voz 10 09:20 bueno pues mira habrá merecido la pena oigan a todo el equipo tiene manipulada cuál era de a que a que cuela que entraría

Voz 2 09:28 pues hay otras cosas otra cosita una extra otra bola extra

Voz 10 09:33 cita que tenemos nuevo riesgo de por esta presidente sino pillamos a primera pillamos a la segunda habrá se criticó mucho se criticó mucho a la DGT a su de Los Serrano con la gestión del penúltimo temporal verdad

Voz 6 09:46 muchos que este señor estaba reivindicando el intervinientes

Voz 10 09:49 en casa no bueno pero lo hemos visto gestionando este último temporal en en con el Monkey aquí con la cantimplora he cogido una una llamadita de la nueva forma de

Voz 2 09:59 gestionar de la DGT los temporales a cargo de Gregorio Serrano no lo escuchar pues una llamada cualquiera al azar dale

Voz 17 10:07 buenas tardes ha llamado usted a la DGT la sien negra Emilio Serrano en qué le puedo ayudar corto hola Gregorio mira vamos a ver es que estamos en la Sierra de Gredos queremos regresar a Madrid pero no sabemos exactamente aunque pero en que vertientes de la Sierra de grabación porque hay varía mucho el clima que es norteño sur cortó sí bueno estamos en la cara norte estamos en Navarredonda hemos venido la bicicleta hemos venido para vivir de montaña y simple pero Navarredonda eso está al lado del Parador de Gredos Bernard si están ahí de montería matando cabras que además se colme muy bien no mueve de una carné de Dios así exactamente porque volveríamos raza de vacas la leña que me parece muy bien que lo conozca pero que que yo lo que está tampoco se ponga nervioso se pasan un par de noches más en el Parador que lo que estamos es una mala carne que les estoy diciendo lo lo que Parador ni Parador pero si nos hemos gastado todo el dinero en cadenas ya estamos con el no tenemos dinero o a lo mejor si uno están comunista pues a lo mejor es que se quede en casa me voy a hacerlo

Voz 12 11:04 yo estoy bien

Voz 10 11:05 ya te esto no ya ya ya

Voz 18 11:09 está que está claro

Voz 10 11:11 mira lo habíamos salvado autor pero esto no está que a lo mejor está ya no se estrenará salvamos entonó el anillo falto por los pelos de verdad BOJA siguen toco el piano para contrarrestar un poquito vemos una canción los dos minutos que tenías demás me de caminando hacia lo es

Voz 1995 11:29 Alejandra

Voz 10 11:32 nos con mucho cuidado virus que no es portazo

Voz 16 12:04 no donde ha habido el eres bueno

Voz 19 12:56 pude que estudien en descanso para unos palitos de cereales snacks que sí que son riquísimos pero es aprovechar para responder esos mails urgente su llamar a mamá luego dices que no tienes tiempo pero para unos palitos snacks hechos al horno con frutos secos y que tiene su momento no llega

Voz 20 13:10 o momentos nace su momentos NATS es rico es bueno snacks

Voz 21 13:15 año dos mil ciento cincuenta después de años de investigaciones ensayos y pruebas la aerolínea espacio temporal momentos ofrece la posibilidad de viajar

Voz 14 13:25 si pudieras fijar el pasado cuando iría como Tim podcast e Iberia presentan aerolínea momentos una nueva serie en la que podrás conocer a Frida Kahlo decirte de copas con Hemingway Coll arte en el hotel de los Beatles con las voces de Antonio Dechent Ingrid Capea Johnson y Macarena Gómez aerolínea momento

Voz 0136 13:45 dos escucha todos los episodios en Podium podcast punto com en su aplicación para dispositivos iOS y Android

Voz 12 14:17 el país presenta la Colección Premios Goya dos mil dieciocho disfruta del cine español con Verano mil novecientos noventa y tres Verónica han día el secreto de marrón la librería El

Voz 6 14:29 autor el bar muchas más

Voz 24 15:03 otro de la hora en Roma muchos emoticonos Unger disfrazados de Laura Laura comiendo pizza en Roma

Voz 25 15:10 ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más en Manos Unidas compartimos un objetivo acabar con el hambre en el mundo y para ello desarrollamos proyectos en sesenta países plantarle cara al hambre

Voz 14 15:23 entra en Manos Unidas punto hoy regenta comparte lo que importa

Voz 26 15:44 horas y tres minutos en el día tres de julio del año dos mil seis buenas tardes noticia de última hora en Valencia un accidente en el metro en la estación de la calle Jesús en pleno centro de

Voz 11 15:56 la ciudad parece que hay varias personas atrapadas en su interior Juanma Graner buenas tardes

Voz 27 16:02 muy buenas tardes son ciento cincuenta las personas evacuadas de la estación de la calle Jesús justo antes de llegar a ella en una zona de curva un convoy aburriendo

Voz 10 16:10 el Valencia volcaban al tomar una curva dejando cubren enterito

Voz 1995 16:14 tres muertos cuarenta y siete heridos en el accidente de metro más grave que se ha registrado jamás en la historia de nuestro país es el principio de uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente casi doce años después sólo han pasado doce años sigue sin tener un final una causa archivada cero responsabilidad política un relato oficial repleto de mentiras programadas y una fuerte corriente de activismo entre víctimas y familiares para luchar contra el silencio es ese legado a día de hoy el accidente de Metrovalencia afortunadamente mucho años después se siguen dando pasos en dirección contraria de un cómic de un cómic que cuenta

Voz 6 16:56 de forma detallada hay brutal lo que ocurría en lo que ellos han denominado el día tres días desde julio del año dos mil seis Cristina Durán Miguel Ángel Giner Bou muy buenos días hola buenos días una obra que por momentos no se puede leer el montón de que para

Voz 4 17:15 sí de hecho lo que nos pasó es que había momentos en los que no podíamos seguir escribiendo dibujando no es decir que ha sido ha sido muy emocionante pero muy muy complicado no

Voz 6 17:25 el eso que Comic perdóname os permita

Voz 4 17:28 ponen

Voz 1995 17:29 era la luz algo que otros medios no hacen is hizo las emociones e la narrativa del cómic hace que que vosotros estáis Nos estáis dando una visión absolutamente

Voz 6 17:39 real de una tragedia que la que la

Voz 1995 17:41 moción está muy presente otros medios no dan esa oportunidad

Voz 4 17:44 sí la verdad es que el el cómic es un medio fantástico para eso no yo creo que la combinación de de texto imagen es muy potente hay cosas del cómic como por ejemplo las metáforas visuales que te permiten transmitir una emoción directamente ir sin enseñar las cosas eh explícitamente no porque unas cosas más difíciles de este cómic ha sido que hemos Traffic en no mostrar no porque bueno como has visto hay muchos sí

Voz 29 18:08 muchas partes del cómic que relatan una realidad tan cruda y tan tan tan dura que dibujar lo tal cual

Voz 4 18:16 demasiado no entonces hemos optado por por una serie metáforas para sobre todo transmitir la emoción no y que la gente tuviera empatía con con las formas con las víctimas y sus familias

Voz 1995 18:25 pues mi palabra tengo diarios una gallina hablando y escuchando de porque me da vergüenza e que vivir en un sitio que tantos años después con cuarenta y tres muertos como si no hubiera pasado nada me da vergüenza vivir aquí

Voz 4 18:39 si el el a nosotros también quiere decir de hecho el el motor que nos ha llevado a hacer este conmigo ha sido la indignación sea la indignación creciente a medida que lo íbamos haciendo íbamos leyendo más íbamos hablando con Laura Ballester que nos hemos basado en su libro también viendo todo el trabajo que hizo Barrueco operativa con el documental y con y con la web que tiene no sea yo me me iba poniendo los testimonios de las víctimas mientras dibujaba la hija y la verdad es que he llorado y he llorado mientras dibuja vaya a veces he tenido que que

Voz 1995 19:06 para para ponerlos en contexto es terrible lo que vamos a escuchar a continuación porque aquí se atrás en el tiempo piensen que todavía a día de hoy no hay ningún responsable de una tragedia la más importante en el metro de este país con cuarenta y tres muertos y cuarenta y siete heridos vamos a euros atrás en el tiempo vamos a escuchar el testimonio que cogido in situ de uno de los supervivientes

Voz 30 19:29 Salgueiro a toda la gente se hechos puro íbamos por la vía tocando la vía tengo que Alonso se ha caído ya realizó todo el vagón nos llevamos allí pues la piedra hasta que llevo Aguirre de la caravana

Voz 1995 19:49 recordemos que la comisión de investigación que pretendían depurar responsabilidades del accidente fue la más breve la historia de las Cortes valencianas y en ella sólo intervinieron aquellos a quienes autorizó el Partido Popular dirigentes de los que hablamos por otros asuntos mucho estos últimos días como sea

Voz 6 20:06 ante

Voz 1995 20:07 en el estado de forma reiterativa escuchaban tres mensajes que fue un accidente que la línea volverá seguro y que habría sido imposible evitar vamos a escuchar pónganse en situación a Vicente Contreras director adjunto de Explotación del metro de Valencia yo entiendo

Voz 31 20:22 que la línea uno de Metro Valencia es segura entiendo que no hay ningún sistema que hubiera todas las siento hacen porción es decir esto es así esto es así y además creo que estas dos afirmaciones no son rebatibles

Voz 1995 20:36 como usted revelaría posteriormente los técnicos estaban adoctrinados permite un testimonio ajustado a interés del Cougar aunque el por entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps como saben hablamos de él también estos días pero otros asuntos que yo tenía una nueva imputación por lo de la Fórmula uno negaba el president cualquier tipo de intervención

Voz 32 20:57 no creo que nadie tuviese en ningún momento la sensación de que no pueden decir lo que estaban pensando sufriendo viviendo proponiendo estoy convencido usted está convencido de lo contrario pero es que opacidad ninguna

Voz 26 21:10 opacidad ninguna qué es lo que decía

Voz 1995 21:12 la televisión autonómica Canal Nou con esto acabo eh acabaría pidiendo perdón a Tele valenciana acabó pidiendo perdón a posteriori de por su actitud en las informaciones sobre el accidente

Voz 0277 21:23 Canal Nou batiendo no se titula indigna para una televisión pública que había deber Stat al costado del seus Ciutadans le sorda espera silenciar a aquellos veo espera no entrar en la investigación para acallar molt escoceses Bashir Dunn despacho del despacho del Palau de la Generalitat del Matisse despachos que a ir Bashir una al Traore la de retirarnos estos micrófonos is escáneres no el poder mantendremos a tots postes informal del que está pasando

Voz 1995 21:51 pues este es el sitio donde vivimos Cristina vivimos aquí vivimos en este país esto somos nosotros

Voz 33 22:00 se me ha llamado mucho la atención que lo estoy oyendo porque muchas de las declaraciones de los políticos las había leído que cuando lees no no capta el tono no me parece muy muy sin tomate rico el el tono el chulesco que hay detrás no el tono de retar de es como un punto no de ponerse a la defensiva antes de que tú digas nada no para que te vas a preguntar no eso esconde muchos secuencias que después muchas de las cosas después no me llamó mucha atención porque no lo había habido nunca sé estas cosas siempre me da mucho repelús cuando oigo a los políticos con hablar con ese tono no

Voz 1995 22:34 Cristina habéis tenido total libertad para elaborar esta esta historia ahora ya sí pero imagino que algún pasaje porque habréis ha hablado con los protagonistas sus familiares concibe la Historia pero algún pasaje seguro que has hecho os hecho tan crudo que que no habéis podido ser capaces de contarlo

Voz 4 22:51 eh sí bueno e hemos hecho un poco lo que te he comentado antes nutra transformarlo en metáforas no sí que es verdad que hemos estado en contacto con la Asociación de Víctimas todo el tiempo Rosa Garrote que es la actual presidenta de Beatriz que es la ex presidenta ha ayudado muchísimo la verdad es que han trabajado casi tantas horas como nosotras nosotros aquí y la verdad es que ha sido pues muy bonito contrastando con ellas que que pone dediquen oponer y cómo enfocar las cosas no para mí ha habido un par de páginas muy difíciles una de ellas fue eh el momento en el que los familiares entra en el depósito de cadáveres no porque como cuentas una cosa si es decir como dibujadas un depósito de cadáveres y los familiares entrando en dos al final lo hemos transformado una metáfora qué es lo que yo pretendía era que el lector se sintió identificado es decir que que lo pensará que eso es algo que le ha pasado cosas y ya está sino que nos puede pasar a cualquiera entonces puso una serie de etiquetas en las que no ponían el nombre las víctimas sino que pongo el nombre de la relación con la persona es decir tú cuando entras en una sala así

Voz 29 23:48 esperas ver a a tu mujer a tu marido a tu a tu madre a tu padre no

Voz 4 23:53 entonces esa relación personal con con el que está allí ya fallecido es lo que realmente me interesaba transmitir

Voz 1995 23:59 no se ha sido el contexto porque es importante también donde el contexto el comí comienza

Voz 6 24:05 la haciendo alusión a la visita pero ahora página

Voz 1995 24:10 falta de tan sólo faltan seis días para que el Sumo Pontífice Benedicto XVI faltaban seis días para la visita del Papa

Voz 33 24:18 se les aguó la fiesta ellos tenían una fiesta programada para el sábado siguiente y esto les complicó muchísimo y lo que hicieron fue pues hacer para indemnizaciones express intentará acelerar el proceso para que se cerrara lo antes posible para que la fiesta continuará no el problema es que una vez pasada la fiesta tuvieron un momento de rectificar momento decir bueno vale sí

Voz 28 24:39 eh

Voz 33 24:40 en este este flamante fulanito son responsables pero anoche en provocaron en en ese cero responsables han tocarán que no querían que que sabían culpables porque tienen miedo de que perjuicio

Voz 1645 24:50 en votos al PP y entonces decidieron

Voz 33 24:53 seguir adelante con la estrategia de de intentar silenciarlo

Voz 1995 24:55 por ejemplo hay otros implicados de los que nosotros no no vivimos intensamente la actualidad Valenciana hay un implicado como Agustín García Gasco arzobispo de Valencia digo implicado porque aparece en el en el cómic cuál fue su papel entonces esperpentos pues

Voz 4 25:11 yo creo que el papel de la Iglesia no fue el que tenía que decir creo que el papel de la Iglesia en aquel momento tenía que haber sido acompañar a las víctimas de las familiares y no fue así no es decir en el primer aniversario que decidió el Gobierno junto al Arzobispado hacer un acto hicieron un acto el día antes del aniversario es decir cómo celebra su aniversario el día antes eso eso para empezar no tiene sentido no iba a parte de eso no invitaron a parte de los familiares allí y luego cuando ellos quisieron en la Catedral celebrar una misa todo fueron pegas si el cura que ellos proponían que era un cura pues que les había ayudado mucho no no lo dejaron tampoco oficiar no y bueno esto resumiendo lo mucho porque realmente la parte de la Iglesia daba para para veinte páginas más no lo que pasa es que nos desviaba ya mucho de de la trama central pero yo creo que desde luego la Iglesia no estuvo a la altura en absoluto no y muchos de los familiares realmente les dolió mucho porque muchos de ellos nos han comentado algunos eran creyentes y para ellos fue muy muy doloroso

Voz 1995 26:07 pues es una fantástica manera que nos fue ponéis de asomarnos a una historia tremenda terrible increíble por momentos

Voz 6 26:14 pero que refleja muy bien dónde vivimos quiénes somos

Voz 1995 26:18 el día tres es un nuevo paso en la lucha contra el silencio y el olvido de las víctimas en el accidente del metro de Valencia del pasado tres de julio de dos mil seis

Voz 4 26:26 a pasar

Voz 1995 26:28 no es que esa dentro de las de la emoción que supone esto es que no tenemos la garantía después de ver cómo se gestiona eso me parece que la garantía no está sobre el sexo

Voz 4 26:39 por eso la intención del cómic era en parte esa no es decir que es avisar de que estemos alertas no para que no nos vuelvan a

Voz 6 26:48 habéis hecho un buen trabajo se pone a la venta en lo edita Astiberri sucediendo en Cristina Durán Miguel Ángel tiene hubo muchísimas gracias ambos vayamos estaban agotadas negras hasta luego

Voz 20 27:48 silencia

Voz 39 27:56 yo

Voz 12 32:38 todos queremos

Voz 54 32:43 Juanjo Ruiz muy buenos días qué tal Toni muy buenas sabes que da buen rollo bueno pues encontrar la mejor oferta al mejor precio en Jazztel lo saben por eso siempre sacan ofertas que sean como u escucha ahora tienes once gigas en el móvil por solo diez euros al mes al contratar la cita de Jazztel once gigas por diez euros es muy son mágicas qué euros para que los gases con alegría lleva te además un Samsung Galaxy S7 for solo

Voz 10 33:07 nueve con noventa y cinco euros al mes esto es muy Bowe llama ya al quince diez repito Llama gratis al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 1995 33:20 atentos a la pregunta el hambre da frío me explico si ustedes escuchan esto

Voz 6 33:29 todo esto otro

Voz 26 33:33 a usted siempre gana

Voz 1995 33:35 las de comer esto

Voz 26 33:37 bueno eso es mejor dicho

Voz 1995 33:39 no me Estopa calentita bueno vamos a hablar de que comer cuando hace frío y si tenemos tiempo queremos escuchar esa ustedes nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta

Voz 6 33:50 digo porque es verdad que el frío de sub AP seis donde la gente se queda pero tiene sus pros a ese poquito de lentejas ese ese hizo plato de cuchara calentito pero cuál alubias callos parecido a las eh

Voz 1995 34:06 algo llamadas no puede comer siempre tenemos con nosotros a dos de los grandes H Andrea

Voz 6 34:12 bienvenidos a los buenos días buenos días buenos días

Voz 1995 34:15 a mí el hambre cuando veo el frío se me da hambre aparece cuando salgo a la calle veo hace mucho frío me da hambre pero hambre concreta de potaje de cuchara

Voz 6 34:25 es normal

Voz 28 34:27 lo que da esa hambre de churros chocolate con churros puede ser del café te calienta pero para un británico sino poner vitoriano a nosotros con chocolate es un verso churros chocolate con churros

Voz 6 34:46 sido una cosa ministra pero el plato de cuchara inequívoca de de este muy bien porque porque estoy igual de rico oí tenga el mismo sentido

Voz 1995 34:54 pero porque asociamos el frío al plato de cuchara porque esa cosa es reconfortante que no subirnos entregando vemos una lentejas

Voz 11 35:00 en el como una gamba roja dentro yo

Voz 28 35:10 dices que es unos llama alguien seguramente los más expertos cocina del frío son los pastores no están ahí en en el paseo de todos los días con el ganado y seguramente la sopa por excelencia es la sopa de sopa castellana entonces

Voz 6 35:30 es una buena racha

Voz 28 35:32 a mí me encanta hacerlo primero que te para mí me gusta dejar los ajos enteros en esa cazuela de de barro la cual más dejando que los a José Badiola haciendo poco a poco con los que se va gustan al romper los un poco pero que no estén fletados para que dé más gusto suave no del el gusto picante

Voz 10 35:55 de de juego privado pero como lo hago también los tiros

Voz 28 35:59 te cogen los dientes de las cabezas de los bajos la rompes un poquito en las estoy al fondo con un poquito de manteca o así a fuego lento en

Voz 6 36:13 si haces el ruido el fuego le quitan poco de Di intención

Voz 28 36:20 cuál es el fuego bonobos vitrocerámica le das visto más de tiene buen jugador de los San José vayan dorando añade eso una pizca de primero toma pero justo ahora que no sé qué dorado no se queme ahí con unos buenos trozos de sepan ya seco que dejas que se vayan Papandreu en seco la doble vas poniendo poco a poco muy poco lo dejas que se vayan empapando

Voz 6 36:45 halo

Voz 28 36:47 hombre estamos hablando de Pastor con un con un buen caldo lo que tengas generalmente solía ser encarna un caldo de carne el lujo sería un poco de AVE pero en el caso de las Opazo ella suele ser un caldo más bajo de hago Carles

Voz 6 37:01 vale entonces tengo debajo y ahí lo dejó

Voz 28 37:04 señales de lo que llevas en el zurrón dos trocitos de de tocino o o algo parecido ya tiene solo una

Voz 6 37:12 pues aparece parece que hasta podríamos hacerlo nosotros

Voz 11 37:18 es bueno que se come cuando hace mucho frío bueno tenemos una un Prato unos platos principales

Voz 6 37:22 es es eso es lo dice antes dibujamos

Voz 11 37:29 no es del soldado qué es lo que daban a soldados antiguamente comer jamones jabón

Voz 14 37:36 el soldado pobre

Voz 6 37:39 pero me inquieta que sea el italiano de la mesa que como que quejado

Voz 14 37:43 tonto

Voz 28 37:47 pero no se usa en el Reino también en seco el sábado

Voz 10 37:52 este lío a la vida

Voz 28 37:56 eso es lo que se lleva las expediciones cuando vas al Ártico

Voz 10 38:00 no no no vamos a hablar digo por no comer más para no

Voz 11 38:05 quise alubias porque en Italia cuando hace frío que eso que seco albóndigas con Livni Un buen caldo da Lux bastaron para eh

Voz 6 38:28 que no que no era de aquí sea mentira pero que suele abrir que tiene que ser de verdad en ambos sitios no que sea un buen caldo de gallina

Voz 11 38:33 sí

Voz 6 38:34 mira hasta cumbres igual que en España en Italia la cuchara claro como el raro

Voz 11 38:41 tras cuando yo estoy indaga en Finca cortes intentará no alguien que conoce tanto me pide crack pasta encarnando en agosto

Voz 6 38:50 y no queda Andres como es caro el seno tiene que aquí porque no comemos nos hacemos auguran décimo en algunas tejas una rezos la legumbre gerente sociedad solamente está Podemos

Voz 1995 39:04 eh

Voz 6 39:04 porque no te digo yo el quince de la canícula pero porque no comemos de cuchara en verano más que el gazpacho

Voz 28 39:10 la porque la el calor no te tenido más calor

Voz 11 39:15 pero un cocidos un cocido gasto

Voz 6 39:17 la italiana empataba

Voz 11 39:19 no que calienta por excelencia es el de Taco posibilidad una buena sopa de pescado de pasajes ahora hay gente que hay gente que no tiene mucho hambre yo tengo hambre igual ya no sólo los meses de Erandio no hay gente que como mucho menos en verano

Voz 1995 39:36 sí he puesto al efecto biquini nosotros no tenemos esto y el picante que hay pues nosotros hacíamos el picante ahora comemos además cualquier decorar deja a su anterior en verano en España es muy picante en verano casi prohibido no no no

Voz 11 39:54 no no me pilla picantes tranquilamente en verano una maqueta yo tuve que explican de picante sí que pica Cynthia dejamos detalle picante

Voz 28 40:06 tenemos las gambas al ajillo que son picantes de las gambas lo no engañamos lo hemos todo gambas

Voz 11 40:13 ambas ponen cuando metes ahí no es suscitar no vagina

Voz 28 40:18 pero es cierto que en que de todas formas una buena forma de pasar el calor es tomar las cosas templadas pero el invierno el vagar temperaturas ahora intensidad baja temperatura

Voz 6 40:29 así pues el frío y la en la comida que nos hace además nos hiciera preguntas correcta no pero el invierno engorda todavía conservamos cierta algo atávico dentro nosotros que hace que como hoy en el frío engordó

Voz 28 40:42 Nos puede decir lo que pasa es que la la memoria de la publicidad nos ha colocado que el invierno libre y el verano está atado por aquello de la belleza

Voz 1995 40:53 pero cuando llega a

Voz 28 40:54 momento de la primavera de esa historia que anunció en los grandes almacenes porque las ciudades no los vemos venir eh llega el momento en que todo el mundo lo que tienen que enseñar es esa belleza exterior y el invierno vosotros encuentran sanos ha olvidado aquí le que ahora está la comida de los carnavales que también son vidas a veces calientes ahora en Galicia la del Carnaval se celebraron un cocido gallego confesó llevas a lo grande con caldos decir que es la parte necesitamos carnal de sacarnos de la gran fiesta antes de Semana Santa de hacerlas

Voz 6 41:31 curarlo así yo creo que deberíamos ya no tanto con lo que supone en la liturgia preferimos ayunar por otros motivos no augura entre religiosos colocarlas en los viernes lo lunes algún cundía más no

Voz 11 41:44 hoy fetos no tienen protegido los insectos

Voz 6 41:48 muy bien bueno mucho relleno nuevas edificaciones

Voz 11 41:53 es verdad lo que digo yo teniendo jamón percebes angulas caviar trufa comer adverbios cara

Voz 6 42:00 cuál es el mayor casco que muchos caracoles

Voz 11 42:02 los están buenísimos

Voz 28 42:04 pero fíjate Toledo como una de las cosas cambiaban más es cuando llega el frío y hoy se dice que es el día más frío de invierno el día de hoy te coges la los medios de comunicación es cuando a veces más opas anunciadas si te fijas la gran cocina en los últimos diez veinte años no ha inventado ni una sola sopa caliente muchas frías casi todo el mundo ya compra la sopa triste pero te acabas de la sopa de ajo que no se vende hecha pero fue conocido mismo estado voy a hacer una sopa

Voz 6 42:41 el problema si me gusta hacerlo muy el sábado voy a hacer una buena

Voz 11 42:44 voy a hacer las Ormaetxea da que es ahora cierra estampado por la noche no saben no podemos venida tu casa pues lo mismo tímidos

Voz 6 42:51 sábado a tomar una una buena culpa

Voz 28 42:53 he decidido que parte de nuestra profesión también tiene derecho a ser feliz a la gente de trabajo que Neruda también con lo cual que disfruten de sus familias que difunto donde esté grande

Voz 6 43:04 hay que sí Sasha Andrea muchísimas gracias como siempre

Voz 11 44:21 sus clásicos discursos las oscila tiene un problema de escasez hay gente sin casa sin empleo gran discusión hasta los más especialista no sabía si gritar llorar fue desconcertante borró para siempre la sonrisa en el rostro pero Carlas llamó para una última opinión

Voz 57 44:41 empleados en los resultados

Voz 11 44:44 de los treinta y tres millones de situaciones

Voz 46 44:47 sostenible e Irene consiguió levantarnos el ánimo aquellas

Voz 11 44:51 de manera llamarse uno mismo vivir para uno mismo y no para el exterior pero al final el líder los reunió en torno a nos tranquilizó

Voz 13 45:00 todos están pasando cosas les estamos contando pero podemos aguantar

Voz 10 45:06 promo relatos La Ventana de Carles Francino

Voz 45 45:10 cadena SER

Voz 58 45:16 en la reciente crisis escucharon muchos problemas

Voz 12 45:19 las deportivos

Voz 10 45:24 pero ninguno es como el original

Voz 59 45:50 Iglesias

Voz 60 45:53 amigos expertos

Voz 14 45:56 puestos a escuchas

Voz 28 48:33 Jorge Blass cuya puede puedes mover miembros los brazos

Voz 6 48:36 estoy perfecta esté de vuelta iban hacia dos meses tanto curiosos lo atropellaron hace dos meses que rompieron un brazo con un retrovisor

Voz 33 48:45 los huesos el cúbito y el radio por fin sea dónde está el gol

Voz 6 48:48 este radio a mira Cassavetes contarás algo para algo nos vamos a Atón mira eh mañana os vamos vamos a estar en Tenerife te importaría imprimir los billetes ahora sí ya salimos acabamos ahora de ahí veinte N dejamos a De Marcos Llorente impartirá por lo no

Voz 10 49:04 bueno voy voy voy pega

Voz 6 49:07 bueno e gracias tienes que si ya vamos haciendo vale Festival Internacional de Magia en el Teatro Circo Price de Madrid que llega a su octava edición más allá ocho años

Voz 33 49:17 ocho años y cada año viene más gente a vernos es una pasada empezamos hoy está

Voz 1995 49:21 esta noche empieza el show de magia de cerca

Voz 33 49:24 va a estar durante esta semana la próxima empezará la gala de escena con magos de todo el mundo y bueno pues un montón de

Voz 28 49:30 esas

Voz 6 49:32 como sea el primer año claro de imagino que te costaba decidir con quién traigo quien convenza lleva quedó oye que voy a ser un festival conmina no puedo que no que sí pero que incluía imagino que será al revés es decir lo que tienes ahora es un problema para decidir cómo y a quién traes hay muchas propuestas eh

Voz 33 49:48 verdad hay bueno yo pasa todo el año viajando por el mundo actuando con mis cosas y también con el radar puesto de oye quién ha innovado quién echa algo realmente espectacular que que pueda venir a Madrid no iba novio este año estoy feliz cada año termina agotado pensando no no va a poder superarse pero este año la verdad es mejor que la anterior y que el otro el otro hijo y es una pasada

Voz 6 50:08 a y Otón mira ya tras el billete esto

Voz 34 50:11 sí sí sí sí sí Aleix ahí

Voz 6 50:16 estoy parece mentira que te pues que hundió en unos se acaba de si les da cuenta siempre es creíble por lo que se ha asustado decide esto ya lo teníamos pactado pero bueno no que tras la impresora billete pero ten cuidado

Voz 10 50:33 cuidado cuidado hemos roto el otro brazo a Jorge Blass que no espera que tenerlo siendo aquí da igual que el otro además hoy llevará que tengo bien

Voz 6 50:45 que de lo pongo bien con aquel un poco de que va así ya que unas actores bienes creadores como se hacía datos nos eh si lleno esto bueno venir a veros que hacéis mañana pues que cuando no pues obviamente después cuando te ves el brazo momento dudas de que vas a poder seguir haciendo magia

Voz 33 51:07 sí hombre sí hay unas horas ahí en el hospital que que no movía bien los dedos que hasta que yo

Voz 10 51:12 hola aparece película ir con esta bolardo

Voz 6 51:15 esto es Eduardo Manostijeras

Voz 33 51:19 bueno el el brazo ya poco a poco empecé a mover los dedos tal pero luego vino una operación que es muy heavy porque que tienen que abrir encanta el te tienen que pegar dos huesos poner doce clavos tres placas bueno una barbaridad impropia hay hay riesgo claro en un tendón de que cualquier usando vuelva a ser lo que era para lo mío que es la magia pues fundamental

Voz 6 51:39 hoy comienza el Festival para dirigir y festivales de falta el brazo la aprueba

Voz 33 51:43 actuar si la semana que viene estrenamos la gala de escena que yo voy a actuar cada día D

Voz 6 51:47 del catorce de febrero hasta el once de marzo

Voz 33 51:50 el bien en seis magos más de distintos países ahí voy a presentar cosas nuevas que que son complicadas y que son realmente difíciles utilizaré mi mano derecha

Voz 6 52:00 pero cuando dices cosas nuevas como se puede hacer un poco de agua del Ebro como cosas nuevas y la magia está ya todo inventado que va hombre jazz partido gente has hecho desaparece los magos vuela en los mapas hacinaban ya no se puede hacer nada se puede hacer mira en el festival vamos a hacer invisible a un espectador cada día una persona distinta

Voz 33 52:24 le vamos a hacer una magia que trata sobre inteligencia artificial sobre estas empresas que nos venden productos por Internet y llegan en pocas horas bueno pues vamos a hacer magia con con temas de tecnología

Voz 6 52:35 la magia Gestesa en casa cuando llega el producto de sus la magia Bombay que es que te pille en casa cuando viene el truco Maidan y sobre todo a veces se la magia de de la intensidad inicial es que dice el señor que llama y no había nadie en casa haitiano la magia es desaparecer estaba esperando la Pérez Lama porque pueden saber lo que vas a pedir antes de que lo pidas

Voz 33 52:57 la la bomba esto Lee de hecho un poco de miedo suele plantel apatía sí sí tienen algoritmos que predicen tendencias que te hacen