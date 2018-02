Hoy por Hoy (09/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:17 qué tal está muy buenos días llegamos al final de una semana gélida en España no se confíen porque hoy entra un nuevo frente por Galicia que va a volver a teñir de blanco buena parte de esa comunidad pero también de Asturias o de Castilla y León Jordi Carbó muy buenos días

Voz 0978 00:33 buenos días ambiente muy frío en estos momentos en todo el país destacando una mañana más temperaturas que se están

Voz 0027 00:39 estrenando

Voz 0978 00:40 en pueblos de la ibérica en los Pirineos donde se baja ya de los quince grados bajo cero tres que en gran parte del interior tenemos temperaturas entre cero y cinco grados negativos el andó también en muchos puntos costeros del Cantábrico y sobre todo del Mediterráneo las nevadas que ayer afectaron a puntos bajos de Cataluña sobre todo chubascos todavía en Baleares con nieve a partir quinientos metros que ha llegado nuevo cambio esta noche a Galicia Conde nevadas en cotas superiores a los seiscientos metros irán desapareciendo a lo largo de la mañana pero será reactivar la nevada en Castilla y León en cualquier cota en el Cantábrico a partir de unos cuatrocientos metros de altura y durante la tarde en la ibérica los Pirineos pero nevada más debilitada el fin de semana el tiempo se seguirá mostrando muy frío

Voz 1727 01:20 si la semana comenzó con Madrid cubierta de nieve termina con nieve en la línea de costa de Barcelona siguen las playas blancas Frederic Vincent bon dia

Voz 0978 01:28 bon día pues no lo estuvieron sólo unas horas ayer a mediodía serbio nieve por ejemplo en Nova Icària en la playa de la Nueva Icària también hizo acto de presencia en algunas calles de Barcelona del pop lo no hubo la Meridiana en el Tibidabo también aunque aquí duró todavía

Voz 0027 01:41 a menos sabía preparados al incluso máquinas quitanieves pero no fue necesario utilizarlas

Voz 1727 01:48 es justo hasta ahora en Estados Unidos terminaba el plazo que se vieron republicanos y demócratas en el Congreso para intentar alcanzar un acuerdo presupuestario a largo plazo y evitar un nuevo cierre de Gobierno pero ha habido tropiezos durante toda la madrugada los vamos a Washington corresponsal Marta del Vado hay acuerdo

Voz 1510 02:06 pues si hay acuerdo entre republicanos y demócratas pero el problema es que un senador republicano Rand Paul ha bloqueado la votación sobre los Presupuestos porque quiere que el texto incluya una enmienda para limitar el gasto público

Voz 0980 02:18 confederal por tanto no han votado

Voz 1510 02:20 partir de esta obra entra en vigor técnicamente el segundo cierre de Gobierno el segundo en diecisiete días mientras senadores y congresistas siguen negociando en las cámaras pretenden votar esta madrugada ante la ausencia absoluta del presidente que no está participando en estas

Voz 1727 02:35 doce acciones y allí también en Estados Unidos gracias Marta sólo horas antes Wall Street vivía su segundo gran desplome de la semana el Dow Jones cerró la noche con una caída del cuatro coma uno por ciento y en las últimas dos semanas acumula ya un descenso del once por ciento Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:51 buenos días caídas que a esta hora se prolongan en las bolsas asiáticas con el Nikkei cayendo un tres por ciento a partir de las nueve de la mañana veremos qué impacto tiene en los mercados

Voz 1727 02:59 sí aquí en España el Gobierno trata de recuperar hoy la iniciativa política pero con el ojo puesto en ciudadano en el consejo

Voz 0027 03:04 de Ministros va a aprobar esta mañana su anteproyecto de ley para ampliar la prisión permanente revisable a entre otros los secuestros que acaben con muerte o cuando no se colabore en la búsqueda

Voz 1727 03:13 cadáver iba a facilitar que los ahorradores puedan rescatar el dinero de sus planes y fondos de pensiones

Voz 0456 03:18 para un real decreto que permite acceder a sus ahorros una vez pasados diez años sin tener que asumir las fuertes penalizaciones que existen

Voz 1727 03:24 y es que ya lo dijo Rajoy ayer hay que ser previsores el presidente del Gobierno dejó claro cuál es su modelo al incentivar el ahorro privado mientras languidece

Voz 2 03:34 el sistema público ahora que las cosas empiezan a ir bien es el momento de volver a ser previsores desde los poderes públicos debemos incentivar que el ahorro piense en el largo plazo un ahorro con un horizonte temporal prolongado que sirva como complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales como la educación de los hijos un proyecto personal superar cualquier revés que hemos podido traer la vida

Voz 1727 03:59 lo dice él que lleva seis años gestionando la Seguridad Social y todos los ha terminado en números rojos da consejos para ahorrar el presidente de un Gobierno bajo cuyo mandato se ha vaciado la hucha de la Seguridad Social con la economía creciendo por tercer año consecutivo por encima del tres por ciento en fin Aimar que también habló sobre Cataluña

Voz 0027 04:19 para pedirles a los independentistas que elijan lo que él llamó un candidato normal que pueda gobernar entre los candidatos alternativos que suenan con más fuerza Elsa Artadi la mano derecha de Puigdemont en Cataluña pero insiste en que el único candidato

Voz 1727 04:31 el presidente en en el colegio ya expulsado a los cuatro niños de entre doce y catorce años que presuntamente violaron durante el recreo a un compañero de nueve

Voz 0027 04:40 la investigación que ayer adelantó la Cadena Ser está ya en manos tanto de la Guardia Civil como de la Consejería de Educación de la Junta y de la Fiscalía de Menores

Voz 1727 04:49 muy bien seis horas empiezan los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur que es donde se celebran los llaman ya los juegos de la paz aunque nosotros lo que queremos es que sean los Juegos de él

Voz 1 05:16 Jo Joe dos exigir Dubai que sean los fuegos el patinador Javier Fernández

Voz 0027 05:23 el campeón mundial y seis veces campeón de Europa sólo le falta una medalla olímpica Fernández es el más destacado en una delegación de trece deportistas y que abanderar Lucas seguí barcos que medalla también con su tabla

Voz 3 05:34 vamos

Voz 1727 05:38 bien el fútbol Sampe buenos días buenos días Pepa el Barça alcanzó anoche la quinta final consecutiva de la Copa Davis

Voz 1161 05:44 aquí con autoridad al vencer de nuevo al Valencia en este caso en Mestalla cero dos goles de Coutinho y agilizan la segunda parte del partido nos dejó dos estrenos en el Barça el de Coutinho precisamente como goleador y el del colombiano Yerry Mina que disputó sus primeros diez minutos como futbolista culé Sevilla y Barça disputarán la final el veintiuno de abril en sede por designar podría no ser el Wanda Metropolitano ya que obligaría a aplazar el partido liguero de este fin de semana entre Atlético Madrid y Betis aparte de los que corresponden a los finalistas que en esa jornada serán el Sevilla Real Madrid y el Barcelona Villarreal

Voz 4 06:13 sí

Voz 1727 06:25 estamos a las puertas del fin de semana grande de carnavales que llevamos ya unas semanas celebrando en muchos puntos de España así que esta mañana David de la Fuente hola buenos días Pepa

Voz 0456 06:34 en especial Carnaval desde las once de la mañana una hora antes en Canarias y hasta que termine el programa vamos a bailar y vamos a hablar con Marta Morales la reina del Carnaval de los mayores de Santa Cruz de Tenerife tenemos también al lanzaroteño Ale Acosta de Fuel Fandango entrevistamos a José Manuel Bermúdez alcalde de Tenerife va a alegrar la mañana Manolo Peña presidente de la murga Los Mamelucos

Voz 1 07:02 este concierto

Voz 5 07:07 hola manifestado yo

Voz 1 07:10 ya te sientes la hipoteca

Voz 0456 07:14 a medio día las once en Canarias repasamos con Eva Cruz los pregones pregoneros de fiestas más curiosos y también más polémicos que recordamos pero antes de celebrar todo este Carnaval tenemos el otro carnaval la otra murga la de la corrupción amplio repaso a partir de las ocho una hora en la que vamos a hablar con Benjamín Ballesteros director del programa de la Fundación ANAR que ayuda a niños y adolescentes en riesgo sobre la presunta violación al pequeño de ese colegio de Jaén vamos a conocer también mejor qué es eso de La Script to monedas y con ellas podemos ahorrar para un fondo de pensiones buenos días a todos a las nueve mesa de análisis con Antón Losada Carmen Remírez de Ganuza Josep Cuní

Voz 0027 08:06 sí pero antes de su análisis el de ustedes

Voz 0456 08:08 en el nueve uno cinco dos los dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis pueden reflexionar sobre el asunto de esta semana que más les haya llamado la atención inquietado sorprendido barra libre política y les recuerdo que todavía pueden apuntarse en nuestra página web para venir a ver el programa el martes de la semana que viene desde las ocho de la mañana aquí en este estudio de Radio Madrid están a tiempo hasta que empiece ahora catorce de rellenar el foso como Lario y apuntarse

Voz 1727 08:45 a las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias hay

Voz 0027 08:48 empieza el último Hoy por Hoy de la semana con Jordi Fábrega en la producción con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica

Voz 1 10:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 10:19 la confesión de los empresarios corruptores pone contra las cuerdas a los políticos del PP investigados en los tribunales ya no son sólo los arrepentidos te dentro del partido como Ricar pero Costa son los propios empresarios quienes confiesan como corrompía la política en busca de contratos públicos lo han revelado en el juicio de la Gürtel y ahora también en la Púnica Constantino Álvarez de las Cuevas ex director de desarrollo de la empresa como Félix ha reconocido ante el juez que ellos mismos le redactaba los ayuntamientos los pliegos de los concursos públicos a los que querían presentarse concursos que evidentemente ganaban que confiesa además este empresario que su compañía tenía un fondo de más de trescientos millones de euros diseñado específicamente para sobornar a cargos públicos de distintos ayuntamientos Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 11:02 buenos días Constantino Álvarez de las cuevas asegura que esta era una dinámica extendida en toda España según su versión ante el juez los miembros de Feli diseñaba en los pliegos de los con los concursos de proyectos de eficiencia energética Se lo presentaban ya redactados a los ayuntamientos y finalmente se quedaban con la adjudicación Álvarez ha confirmado además que la compañía contaba con un la partida dedicada sobornar a cargos públicos lo llamaban business plan cantidades de dinero entregadas a Marjaliza el conseguidor de la trama para que mediara con doce ayuntamientos once madrileños y uno extremeño la empresa destinó seiscientos mil euros en mordidas por conseguir esas adjudicaciones Constantino Álvarez ha sido el último arrepentido de la Púnica en declarar ya van

Voz 0027 11:43 seis y ante las evidencias crecientes de la financiación irregular por tantas partes dentro del Partido Popular el partido de Rajoy quiere hablar de la financiación de Ciudadanos convoca en el Senado al Tribunal de Cuentas para que explique las supuestas irregularidades detectadas en el partido de Rivera Mar Ruiz buenos días y la guerra

Voz 1441 11:59 día entre PP y Ciudadanos suma ese nuevo capítulo en el Senado donde el PP mantiene abierta una comisión que investiga las cuentas de todos los partidos salvo la suya los populares han hecho valer su mayoría absoluta en ese foro en el que no participa la oposición en señal de protesta para convocar dos sesiones sobre la financiación de su rival directo piden que acuda por segunda vez el pues hable de Finanzas de la formación naranja también dos consejeras del Tribunal de Cuentas para que informen de las irregularidades detectadas en el último informe de ese organismo fiscalizador además se sigan reservando la posibilidad de citar al propio Albert Rivera a la Cámara Alta fuentes de Ciudadanos niegan toda credibilidad a la que consideran una comisión basura del PP le recuerdan que ellos no tienen nada que ocultar y Kenny cuentan con imputados ni con casos de corrupción en referencia a los populares Se da la circunstancia de que al tiempo que pedía comparecencia sobre Ciudadanos el PP vetaba que lo hicieran sus ex presidentes autonómicos Camps y Fabra tal y como había pedido Unidos Podemos por las últimas revelaciones en sede judicial sobre la financiación en negro del partido en la Comunidad Valenciana

Voz 0027 13:02 en el Tribunal Supremo compareció ayer el diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones investigado por conocer supuestamente la corrupción en una empresa municipal del Ayuntamiento que él gobernó durante dos décadas Alberto Pozas

Voz 0055 13:12 el diputado del PSOE por Sevilla y exalcalde de Alcalá de Guadaíra ha comparecido durante unos cuarenta y cinco minutos para negar ha dicho a la salida cualquier irregularidad en la gestión en la empresa pública ACM en la que según los investigadores fue saqueada durante su etapa como regidor de la localidad

Voz 9 13:27 he dicho las aclaraciones Si ida la respuesta de su oportuna Sara al juez y al fiscal ellos cero que eso pues el cierre procedimiento lo antes posible y se recupere lo que yo creo que ese de la justicia

Voz 0055 13:38 acusado de malversación y prevaricación por supuestamente no hacer nada para evitar que el dinero de esta entidad municipal fuese utilizado entre otras cosas para pagarle un viaje familiar Gutiérrez Limones está ahora a la espera de que el juez decida si tal y como le ha pedido archiva la causa abierta contra él y hasta entonces el PSOE no le pedirá que dimita cómoda

Voz 0027 13:54 votado

Voz 10 13:57 el juicio oral tendría que renunciar a su acta de diputado lo que nos felicitamos es que después de mucho tiempo al final el compañero pueda herir defenderse

Voz 0456 14:07 salvarían al Astra vicesecretaria general del PSOE

Voz 0027 14:09 la del mucho tiempo que ha tardado en citar la justicia a Gutiérrez Limones tardanza derivada en parte de que el juez original de la Caixa tuvo que remitir el caso al Supremo porque él no podía investigarle porque Gutiérrez Limones es aforado y además quiso seguir siendo aforado cuando el caso ya había estallado él se presentó a las elecciones de dos mil dieciséis y consiguió escaño en el Congreso por lo que su causa sólo la puede investigar su caso juzgar el Tribunal Supremo el Gobierno no esconde que el cambio que va a introducir hoy en el sistema de los planes de pensiones busca fomentar que los españoles se abran un fondo privado para complementar lo público es el Gobierno sistema público precarizadas cada año precisamente por este Gobierno con el raquítico cero veinticinco por ciento de su vida hoy el Consejo de Ministros aprobará que quién tenga un fondo privado de pensiones pueda sacar el dinero a partir de de los diez años sin que tenga que estar en una situación económica crítica que era lo que exigía la ley hasta ahora Isabel Villar buenos días

Voz 11 15:03 buenos días para retirar un fondo de pensiones antes de lo acordado es necesario ahora están en paro en riesgo de desahucio gravemente enfermo con su real decreto el Gobierno quiere abrir la puerta a retirar el dinero a partir de los diez años sin necesidad de encontrarse en estas en estas situaciones

Voz 12 15:16 tampoco jubilado según Rajoy Se podrá recuperar todo

Voz 0027 15:19 la mayor parte de los españoles dedicamos

Voz 2 15:22 menos que los ciudadanos de otros países avanzados a los planes y fondos de pensiones la reforma que les acabo de anunciar intenta incentivar ese ahorro Irán

Voz 0978 15:31 más libertad garantías al borrador

Voz 11 15:34 el decreto también rebajará las comisiones que pagan ahora los titulares a las entidades gestoras de los planes de pensiones

Voz 0027 15:40 aunque reduce el número de despidos que planteaba en toda España iba a echar a dos mil quinientos empleados y lo rebaja hasta los mil seiscientos eso hizo que los sindicatos desconvocaron ayer la huelga que tenían prevista Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 15:51 buenos días aunque sigue sin haber acuerdo sobre este expediente de regulación de empleo que Bankia quiere aplicar tras la fusión con BMN la empresa ido reduciendo la cifra de despidos la última que ha puesto sobre la mesa es de mil seiscientos dos trabajadores para hacerlos efectivos ofrece prejubilaciones a los cincuenta y cuatro o cincuenta y cinco años con el sesenta por ciento del sueldo e indemnizaciones equivalentes a treinta días de salario por cada año trabajado en la empresa

Voz 0027 16:16 si la justicia España la justicia europea ha tumbado la norma española que obligaba a tener por lo menos tres camiones para conseguir la autorización de transporte público de mercancías por carretera ahora Europa dice que esto no tiene que ser así que contener un camión bastaría esto abre la puerta a una revolución en el sector Julián Molina buenos días

Voz 1951 16:34 buenos días el Tribunal de la Unión Europea responde así a la denuncia que la Comisión interpuso contra España porque consideraba que al establecer una flota mínimas estaba dando un trato discriminatorio a los que accedían a la profesión de transportista en el sector hay división la Confederación Española de transporte de mercancías que cree que gracias a la ley española el sector ha crecido y que uno de los grandes problemas que padece es precisamente que hay muy pocas empresas grandes sólo un cero coma seis por ciento tiene más de cincuenta trabajadores desde las asociaciones que agrupan a las pequeñas compañías individuales sin embargo piden al Gobierno que acate cuanto antes la sentencia el Ministerio de Fomento ya ha dicho que lo hará aunque a cambio aumentará el control sobre el sector

Voz 0027 17:15 el colegio en el que supuestamente se produjo la violación al niño de nueve años en la comarca de Cazorla ha expulsado a cuatro alumnos de primero y segundo de la ESO relacionado supuestamente con esa agresiones una expulsión cautelar a la espera de que la Fiscalía y la Consejería determinen qué pasó exactamente en aquel colegio que tiene apenas ciento cincuenta alumnos Andalucía Javier Márquez buenos días buenos días Aimar la Consejería de Educación ha adoptado esta medida cautelar

Voz 1727 17:37 de expulsar a los cuatro niños tras conocerse los supuestamente

Voz 0027 17:40 John a otro menor de nueve años la Fiscalía de Menores y la policía trabajan en el esclarecimiento de los hechos especialmente graves al ocurrir en horario lectivo y en el interior del centro escolar Sonia Gaya consejera de Educación

Voz 13 17:52 es un hecho muy grave muy de gravísimo y evidentemente hasta que nuestra reclamo los hecho y sepamos exactamente qué es lo que ha ocurrido no podemos tomar la medida oportuna inicia la actuación a pertinente que se iniciarán en el caso de que haya ocurrido así

Voz 0027 18:05 el Defensor del Pueblo Andaluz también ha abierto una investigación de oficio y también en Andalucía hoy la presidenta de la Junta Susana Díaz va a visitar La Línea de la Concepción localidad que cierra una semana negra por el empoderamiento de los narcotraficantes que han llegado a herir a dos policías para liberar a un narco que estaba detenido en un hospital y que han herido también a otros dos guardias civiles al empotrar un cuatro por cuatro contra una patrulla para evitar que el estudiarán con la droga esta situación crítica ha derivado en una pelea política entre la Junta y el Gobierno sobre la necesidad de más medios mientras la Federación de Asociaciones Antidroga nexos asegura que el refuerzo de policías y guardias civiles que se puso en su de allí en la zona desapareció cuando el Gobierno decidió mandar esos agentes a Catalunya Radio Algeciras Cándido Romadera buenos días

Voz 0743 18:51 no sí por reclaman la vuelta de las unidades policiales desplazadas en su día pero esta vez para quedarse la situación en la línea sigue siendo de máxima tensión al seguir sin ser localizados los asaltantes del hospital que liberaron al narco oído hoy la presidenta de la Junta Andalucía Susana Díaz hablará de ello con el alcalde el hacia Juan Franco pero además abordará en profundidad otro tema que preocupa mucho en el Campo de Gibraltar el Brexit la presidenta se va a reunir con la asociación de trabajadores españoles en Gibraltar y los miembros el grupo transfronterizo para analizar las posibles soluciones a los efectos negativos que puede generar el Brexit en estado

Voz 0027 19:22 no gracias Cándido son las seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias sobre la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española los letrados del Congreso abre la puerta a que la nueva dirección se elija en la practica por la misma fórmula que aprobó el utilizó el PP en la anterior legislatura una elección sin concurso

Voz 8 19:43 por mayoría de la mitad más uno no reforzada

Voz 0027 19:45 la nueva ley que pactaron todos los grupos esta legislatura establecía que la elección sería por concurso pero que si no se consiguiese hacerlo sacar adelante en tres meses se aplicaría ponen la ley el procedimiento vigente esos trenes han pasado ciudadanos pero junto a los letrados significa aplicar el procedimiento vigente los letrados acaban de estar condensa el contestan que supone elegir a la nueva dirección con la mecánica que utilizó en su día el PP por lo tanto el primer gran consenso de esta legislatura esta nueva ley sobre RTVE ha resuelto Serna Danes redactada de aquella manera Mariola Loureiro

Voz 1727 20:20 los letrados del Congreso apoyan la renovación de Radio Televisión Española sin concurso público con los candidatos que propongan los partidos sólo con mayoría absoluta en el informe que acaban de emitir aclaran la ambigua redacción y el galimatías de la nueva ley aprobada el año pasado y entienden que al haberse agotado el plazo para el concurso público el procedimiento vigente para el cambio de la cúpula es el decreto de dos mil doce interpretan que ahora debería elegirse al sustituto José Antonio Sánchez con esa cuestionada reforma impuesta hace cinco años por el rodillo del Partido Popular bastaría con el respaldo de ciento setenta y seis diputados de todas formas también dicen que serán las mesas del Congreso y del Senado las que tendrán el lunes la última palabra los letrados señalan que no hay ningún impedimento insalvable para sustituir al consejo de administración y a su presidente y destacan la voluntad política de los grupos para hacerlo en la mayor brevedad posible

Voz 0027 21:17 en Alemania Angela Merkel está recibiendo durísimas críticas desde dentro de su de su partido por haberles dado el Ministerio de Finanzas a los socialdemócratas como contrapartida en la negociación para formar gobierno Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 21:29 sus concesiones en cuanto las carteras y la abultada inversión en políticas sociales han provocado un revuelo entre los conservadores y muchas críticas algunas muy directas cura del influyente diputado Christian Fons Chatel responsable del grupo parlamentario sobre pymes y empresas familiares en declaraciones a la televisión pública ha calificado de error el nuevo gabinete jóvenes Schuster creo que la formación del nuevo Gabinete es un grave error político especialmente la entrega del ministerio de Finanzas

Voz 14 21:55 ya que no va a levantar una ola de entusiasmo de los militantes de la de unos ahora existe el peligro de que con el nuevo ministro de Finanzas del Hespérides entre más política europea que alemana en el ministerio y eso seguramente no sea bueno

Voz 0391 22:08 las juventudes de la CDU han llegado a opinar incluso que mejor hubiera sido gobernará en minoría que tamaño sacrificio el acuerdo negociado por Merkel será sometido a un congreso extraordinario de la CDU el próximo veintiséis de febrero en el que participarán unos mil delegados lo que se preveía como un paseo triunfal para la canciller puede que termine con su liderazgo más cuestionado

Voz 0027 22:27 una alianza de milicias sirias ha capturado a los dos miembros que quedaban libres del grupo yihadista conocido como los Beatles un sanguinario grupo al que Estados Unidos culpa de haber ejecutado hasta veintisiete rehenes occidentales estos yihadistas participaron supuestamente en los secuestros de los españoles Javier Espinosa Ricardo García Vilanova mar margine de Marina Fernández

Voz 1727 22:46 buenos días buenos días de los tres periodistas eh

Voz 1441 22:48 a su regreso relataron el calvario las torturas que sufrieron en aquellos meses de cautiverio su suerte afortunadamente fue mejor que la de la treintena de rehenes occidentales que fueron decapitados muchos ante las cámaras por este grupo de verdugos a las órdenes del conocido como John el yihadista casi todos procedentes del oeste de Londres de ahí lo de los Beatles sólo dos había esquivado hasta el momento las muerte os su detención pero según han confirmado fuentes del Departamento de Estado de EEUU al New York Times los últimos Beatles han caído en el este de Siria los han apresado a las fuerzas democráticas sirias una coalición de milicias encabezada por kurdos que ha expulsado al Estado Islámico de la ciudad clave de Raqqa ahora ya están en manos de los cuerpos de operaciones especiales de EEUU que de momento no ha dado más detalles sobre cuál será su paradero

Voz 0456 23:31 la armadora del barco

Voz 0027 23:32 español retenido en Argentina un barco pesquero detenido por las autoridades locales con treinta y cuatro tripulantes a bordo reconoce que ese buque incumplió la ley estaba faenando en una zona no permitida la armadora gallega asegura que fue un fallo por un error en el GPS pero asume que tendrá que pagar multas de cientos de miles de euros Ana Button buenos días

Voz 0127 23:53 buenos días entre doscientos mil y cuatrocientos mil euros según la ley federal de pesca de Argentina la armadora ya ha dicho que quiere pagar lo antes posible porque cada día que pasa sin salir a faenar es un día de muchas pérdidas para la empresa aseguran que el fallo en uno de los tres navegadores les hizo adentrarse cero coma cuatro millas náuticas que serían unos setecientos cincuenta metros en la Zona Económica Exclusiva de Argentina y que estuvieron allí pescando durante dos horas ahora las autoridades argentinas van a iniciar un expediente administrativo para determinar a cuánto asciende la sanción que tendrá que pagar el buque

Voz 1727 24:21 gracias Ana yo antes de los deportes

Voz 0027 24:24 casi veinticinco de la mañana cinco y veinticinco en Canarias

Voz 15 24:27 sí sí

Voz 0980 24:45 eh

Voz 1 24:53 sí

Voz 0027 25:00 Isabel Pantoja anunció anoche que cancela su gira por Estados Unidos la razón que le han denegado el visado Julia Molina la cantante tendría que haber coge

Voz 1951 25:08 ayer un vuelo con dirección a Miami donde el domingo celebraba un concierto para sus fans estadounidenses un espectáculo que de momento queda pospuesto a la espera de que el Gobierno de Trump le de el permiso para acceder al país la empresa promotora asegura que la embajada le concedió en un primer momento el visado pero en una segunda revisión decidió retirarse lo aunque no especifica porqué su paso por la cárcel puede tener que ver Estados Unidos no de niega por sistema los visados de las solicitantes con antecedentes penales pero sí estudia cada caso valora la gravedad del delito para permitir o no la entrada en el país Pantoja Pantoja estuvo dos años en prisión por blanqueo de capitales y cumplió con la condena en dos mil dieciséis

Voz 15 25:52 tío el

Voz 0456 26:10 vamos con los deportes tan buenos días buenos días Aimar el Barça es el otro finalista de la Copa del Rey la quinta consecutiva para los culés

Voz 1161 26:21 algo inédito hasta la fecha he buscarán su cuarto título consecutivo cero dos en Mestalla al Valencia inferior en toda la eliminatoria de partido que nos deja dos titulares más el estreno de Coutinho como goleador que lograba el cero uno a los cuatro minutos de la segunda parte el cero dos lo hizo Rakitic a falta de ocho minutos para el final y el otro el debut de Yerry Mina como jugador culé sustituyendo a Piqué justo después del gol y que disfrutó de sus primeros diez minutos como jugador del Barça

Voz 1 26:42 antes de entrar sí tenía nervios como todo cuando quiere jugar y quiere debutar pero ahora seguir trabajando para lo que se viene no

Voz 1161 26:50 la final Barça Sevilla condiciona a la sede ya que al disputarse el sábado veintiuno de abril fin de semana con jornada liguera tendrán que aplazarse los partidos de los dos finalistas de la jornada treinta y cuatro que son el Barcelona Villarreal y el Sevilla Real Madrid Easy fuese elegido el Wanda Metropolitano como en un principio se pretendía también tendría que aplazarse el Atlético de Madrid Betis el presidente de la Federación Juan Luis Larrea sobre la sede de la final

Voz 17 27:11 al hay una comisión que trabaja eso se sentarán no sé si el mismo lunes me decían mañana Llobregat mañana nueva tiempo igual posiblemente es el mismo lunes eso decide cuanto antes porque este año la Copa es pronto este año que

Voz 18 27:22 también se ha ofrecido el Uganda parece ser que tiene algún partido la víspera verdad que parece que no tienen no está muy muy de conveniencia no vamos a hacerlo de cualquier manera

Voz 1161 27:30 el presidente del Sevilla José Castro lo decía ayer en El Larguero ofrecía el Pizjuán en el seno culé no lo ven Iniesta Valverde Rakitic

Voz 19 27:37 aquí lo importante es que el Barça vuelve a estar en una final

Voz 1772 27:41 ya había jugado una final de Copa del Rey en el K

Voz 2 27:44 del rival y la verdad es que me gustaría repetir

Voz 19 27:46 a lo mejor le podemos invitar a Barcelona jugar ahí es siempre muy especial pero ya tenemos en ahí creo que con eso ya basta ahí buscar una estaba yo que problema está todos contentos

Voz 1161 27:57 líderes destacados en Liga en la final de Copa ya y favoritos además en la Champions se perfila el Barça claramente esa afición culé de lograr un nuevo triplete sobre ello hablan Valverde y Rakitic

Voz 1275 28:07 Rosa ambición siempre es intentar ganar todo lo que podamos pasa que no me gusta hablar

Voz 19 28:12 de ellos tripletes usted tipo de cosas hasta que las cosas no se producen esos dejamos nuestra nuestra afición y toda la gente sigue al Barcelona es decir claramente esta noche relajarnos y disfrutar de ese triunfo de una a otra final más

Voz 1161 28:26 en el Valencia mientras el Marcelino reconocía que el plan inicial se les cayó con la llegada del gol de año tras muy pronto queríamos llevar el partido con posibilidades de meter gol y que por lo tanto igualar la eliminatoria al tramo final pues ese gol no cabe ninguna duda de que al inicio del segundo tiempo dejó KO además dejó dos lesionados en el Valencia Rodrigo Garay que terminó el partido más con muletas más cosas la selección española disputará de fútbol sala la final del Campeonato de Europa en Eslovenia el próximo sábado después de superar ayer en semifinales alcanzó a Kazajistán en la tanda de penaltis después de empatar a cinco en el partido el rival será Portugal que derrotaba tres dos a Rusia en la otra semifinal el chavalín autor del penalti definitivo que daba a España el pase a esa final en la que se medirán a Ricardinho mejor jugador del mundo

Voz 20 29:11 es el mejor jugador del mundo nosotros tenemos para mí creo que la mejor selección también y hay que demostrar una vez más no vale sólo con decirlo así que nuestro objetivo es siempre el mismo ir como dije anteriormente al principio de europeo el objetivo ganar allí de aquí no nos vamos sino es siendo campeones

Voz 1161 29:27 en baloncesto peligra la celebración de la Copa del Rey debería comenzar el próximo jueves en Gran Canaria por una huelga de jugadores prevista para el miércoles catorce por no haber alcanzado un acuerdo en la renovación del convenio colectivo con la ACB en lo deportivo ese completa la jornada veintidós de la Euroliga con el Real Madrid Olympiacos desde las nueve menos cuarto ayer derrotas del Barça con el Maccabi noventa y cuatro ochenta y dos el Barça es penúltimo ya del grupo y derrota Baskonia con Panathinaikos ochenta setenta y seis victorias de Unicaja ochenta y uno sesenta y ocho sobre el Efes de Valencia sobre CSKA a ciento tres noventa y nueve

Voz 21 30:00 son las seis y media las cinco

Voz 1 30:02 a media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño exige a España acabar con las devoluciones en caliente aquellas que conllevan una expulsión ilegal de menos

Voz 0027 30:19 de solicitantes de asilo desde Ceuta y Melilla sobre esta última sobre Melilla la ONU traslada su preocupación sobre la grave situación de un centenar de niños en las calles de la

Voz 1620 30:28 Autónoma Nicolás Castellano el comité está preocupado porque la legislación española otorgue a la Fiscalía la competencia para determinar la edad de los menores extranjeros que llegan a nuestro país no acompañados dice en este sentido que se utilizan métodos invasivos incluso cuando los niños traen documentación para acreditar su edad además manifiesta su preocupación por la violencia y el tratamiento adecuado por parte de algunos profesionales de centros de protección

Voz 0456 30:50 o por la desprotección en la que quedan aquellos a lo que se les fija erróneamente la mayoría de edad el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño ha pedido además a España que prohiba la participación de menores en corridas

Voz 1275 31:01 toros tanto como toreros como espectadores

Voz 0456 31:04 la reforma electoral que plantean Podemos y Ciudadanos para mejorar el reparto de escaños en el hemiciclo choca con las reticencias del Partido Socialista y con la negativa cerrada del PP lazos formaciones Podemos y Ciudadanos presionan sobre todas los socialistas para que apoye su propuesta pero el PSOE se escuda in que sólo el apoyarían si fuera por unanimidad parlamentaria del PP no está por la labor Óscar García hola buenos días el partido socialista no contempla una reforma de la ley electoral que no se haga con el consenso de todas las fuerzas políticas de todas incluida el Partido Popular vicesecretaria general socialista Adriana Lastra dice que su partido no está dispuesto a hacer reformas

Voz 22 31:41 cuidadora en la mano que la modificación de la ley electoral no es una subasta es algo muy serio es una subasta no es que aquí cada grupo vaya con una propuesta eh arrojar encima de la mesa del otro decir esto es lo que hay Estados

Voz 0456 31:52 el Gobierno recuerda a Podemos y a ciudadanos que no pueden sacar adelante su reforma porque no cuentan con los apoyos necesarios el portavoces Íñigo Méndez de Vigo

Voz 23 32:00 yo creo que las leyes electorales hay que pagarlas entre todos y la ley electoral es algo muy importante porque es el establecimiento de las reglas del juego

Voz 0456 32:08 más dura fue ayer la ministra Cospedal que tildó de disparate la propuesta de Podemos de bajar la edad para poder votar a los dieciséis años el tráfico María Forner buenos días

Voz 1275 32:20 las días pues a esta hora quedan ciento setenta y nueve carreteras afectadas por la nieve cuarenta están cerradas a la circulación de las cuales quince pertenecen a puertos de montaña hay que utilizar cadenas en otros cuarenta y ocho carreteras y puertos de la red viaria principal continúan afectadas por nieve en nivel de alerta verde la A dos tres uno y la A66 en León lo peor sigue estando en Asturias Cantabria León Teruel y Castellón por lo que respecta al tráfico de la Comunidad de Madrid vemos ya tráfico en aumento en todas las principales entradas a la capital por otra parte un vehículo averiado en Segovia en la radio mantiene ocupado el arcén en la A uno sentido Irún

Voz 1727 34:47 mesa de España

Voz 25 34:50 que gira gira una utilidad

Voz 1727 34:59 son las siete venas XXV las seis menos veinticinco en Canarias y comenzamos hoy en el norte porque hoy va a seguir nevando sobre nevado en Asturias Ángel Fabian buenos días

Voz 0978 35:10 hola buenos días en Cantabria Fermín Mier

Voz 1727 35:12 hola qué tal Pepa buenos días en Asturias la Guardia Civil ha rescatado en helicóptero a un joven que llevaba ocho días nada menos atrapado en una cabaña en mitad de la montaña está bien Ángel

Voz 0978 35:22 sí subió a los puertos de Agüero en el concejo de Quirós a atender el ganado ante la inminente nevada tenía

Voz 0980 35:27 la cabaña bien preparada previsión de lo que pudiera pasar

Voz 0978 35:30 María alimentos lee ya lo imprescindible para pasar un cierto tiempo que esto no es tan habitual entre los ganaderos con reses en los puertos e incluso ahora se permiten hablar a diario con la familia gracias a los teléfonos móviles la familia al perder contacto telefónico avisó a los servicios de emergencias fue evacuado sano y salvo en helicóptero el rescate sin embargo fue casi heroico porque el Grupo de Rescate tuvo que dejar a los agentes de la Guardia Civil a dos de ellos a un kilómetro de la cabaña a la que accedieron esquiando el hombre estaba bien pero tuvieron incluso que compactar la nieve con los esquíes para que el helicóptero pudiera aterrizar para recogerle esta noche ya han dormido todos calentitos

Voz 1727 36:06 allí también ha sido es necesario utilizar un helicóptero para llegara a tres Viso un pueblo de la Cordillera Cantábrica su unos veinti tantos vecinos no han podido rescatarlos pero sí les han llevado comida y medicinas a través de la ILE que era la única manera permite llegar al pueblo sepultado por casi un metro de nieve

Voz 0628 36:25 pues sí pero no hay que preocuparse por ello ese Pepa están acostumbrados ocurre cada invierno las despensas de casa están están llenas de tres bises un maravilloso pueblo situado a setecientos metros en los Picos de Europa en su vertiente cántabra y sus veinte vecinos siguieron incomunicados ya el pasado lunes ayer el helicóptero del Gobierno cántabro hizo cuatro viajes desde el aeropuerto de Santander llevó alimentos frescos medicinas y también mil quinientos kilos de alimentos para el ganado en el helicóptero viajaban médico por si fuese necesaria su intervención pero todos están bien con una gran nevada como tú decías un metro de nieve preparados también para iniciar un fin de semana en el que la nieve volverá a caer

Voz 1275 37:05 pensaba practique frío pero buen fin de semana Fermín

Voz 0980 37:07 un beso un beso chao

Voz 25 37:13 hoy

Voz 1727 37:14 el grado militar ha sometido a un careo a dos testigos de los presuntos abusos a una soldado que denunció haber sido agredida sexualmente por varios compañeros de su cuartel en Málaga el tribunal apreció contradicciones en el testimonio estos testigos sobre un caso previo de abusos sexuales a esta misma Soldado en el mes de septiembre Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 0073 37:36 hola buenos días los dos soldados son testigos de referencia de esa supuesta agresión sexual de la que fue víctima la militar el pasado mes de septiembre Javier Rincón este abogado de lazos la adoptan

Voz 26 37:46 parcial es decir eh si tú llegas activistas en la habitación como no llegas te viste pollo Sylvie pues yo no lo recuerdo no han sido unos hechos e digamos relevante esperábamos que no lo fuera porque realmente los testimonios son tangencial el realmente los que saben lo que ocurrió dentro de la habitación son nuestra clienta y el soldado eh bueno pues que esa denuncia la actuación

Voz 0073 38:07 el caso ya declaró la soldado y su compañero denunciado que quedó en libertad con cargos el Juzgado Togado Militar todavía no ha tomado declaración sobre la supuesta violación grupal que sugirió a la misma mujer en el mes de diciembre

Voz 1727 38:17 el conductor que el fin de semana pasado mató a dos personas en Tarragona al precipitarse en la A7 con su coche no tenía carnet y además dio positivo en el control de alcoholemia en el momento del accidente iba circulando a ciento cuarenta kilómetros por hora cuando el límite era cuarenta Frederic Vincent cuenta

Voz 0978 38:35 según los Mossos el conductor de veintidós años dio una tasa de cero coma diecinueve miligramos de alcohol por litro de aire el límite legal perdones algo superior cero veinticinco pero no al no tener carnet de conducir Se le considera positivo igualmente el accidente fue antes de las nueve de la mañana del sábado el coche se empotró en una valla de hormigón de una rotonda en la autovía acaba de Reus Tarragona literalmente de ahí se despeñó hasta las siete que circula por debajo falló contra el otro coche con el que hecho coge en este en este otro coche había tres personas dos chicas que fallecieron el conductor que sigue ingresado en estado muy grave

Voz 1727 39:07 sí por conducir de forma temeraria embestir a una patrulla de la Guardia Civil y darse luego a la fuga Francis Franco nieto del dictador ha sido condenado a dos años y medio de cárcel ocurrió en el año dos mil doce en una carretera de Teruel Ana Sánchez Borrallo buenos días

Voz 0148 39:21 buenos días en la sentencia la magistrada concluye que son poco creíbles los testimonios presentados por la defensa que señalaron que Francis Franco estaba en Madrid en el momento de los hechos estos hechos se produjeron el treinta de abril de dos mil doce cerca de Calamocha cuando el nieto de Franco fue interceptado por la Guardia Civil a las siete de la mañana conduciendo por la Nacional dos tres cuatro en dirección contraria y con las luces apagadas y en ese momento comenzó una huida durante cerca de treinta kilómetros y cuando la patrulla la alcanzó Franco embistió el coche de los agentes hiriendo a uno de ellos la juez lo ha condenado a una pena de dieciocho meses de prisión por el delito de atentado pide doce meses de cárcel por conducción temeraria Además

Voz 0980 40:00 le priva del derecho a conducir durante

Voz 0148 40:02 dos años y medio Siria e Irak

Voz 25 40:05 la relatividad Akira

Voz 1727 40:11 la siguiente historia nos lleva a que dementes que es un municipio de León y su protagonista se llama Elisa una estudiante de Derecho que ganó su primer juicio antes de terminar la carrera Marín buenos días hola buenos días el Ayuntamiento la despidió de forma improcedente cuando trabajaba de socorrista así que Elisa decidió que su abogada sería ella misma eso sí de momento sin toga si la pericia de Lisa fue

Voz 27 40:34 qué tal que el juzgado condenó al Consistorio bien a readmitir La o bien a indemnizarla lo que finalmente se avino el Ayuntamiento como indicaba en La Ventana de Carles Francino lo peleó ganó queda como anécdota que el juez le sorprendiera por su decisiva postura ser su propia defensa para lo que necesitó incluso ponerse una toga a la que todavía no tiene derecho por no ser todavía licenciada

Voz 0027 40:58 joder

Voz 28 40:59 no soy soy padre se lo dije si no Hamada sino irónico como que Zabala dijo

Voz 0980 41:11 esta joven de veintidós años sigue estudiando laca

Voz 1727 41:13 a derecho pero ya sabe lo que es ganar un juicio a la defendiéndose a sí misma sin todo todavía acabar la carrera son las seis y cuarenta y un minutos de la mañana

Voz 1 41:23 cinco y cuarenta en Canarias abrimos la Mesa del Mundo

Voz 1727 41:38 daría un país que apenas conoce Amer y eso que nació allí de niño se fue a vivir a Estados Unidos y ahora Donald Trump lo ha expulsado a pesar de que lleva cuarenta años viviendo en el mismo país en Estados Unidos tanto su mujer como sus cuatro hijas tienen nacionalidad norteamericana Rafa Muñiz

Voz 0456 41:58 ha sido una vuelta amarga su país natal Ander nació en Jordania aprobando no a su madre para vivir el sueño americano

Voz 1 42:07 Furious

Voz 1772 42:11 comencé desde cero cuenta la CNN pero finalmente lo consiguió encontró trabajo se casó y ahora tiene cuatro hijas aunque el único de la familia sin nacionalidad americana SL durante estos cuarenta años ha peleado por ser ciudadano estadounidense una batalla legal en la que ha contado con ayuda de un congresista demócrata

Voz 1 42:30 por qué

Voz 1772 42:34 asegura que lo peor que puede haber un americano es como una familia Se rompe a pedazos por la nueva política migratoria de Trump desde que accedió al cargo el número de arrestos y deportaciones de inmigrantes se ha disparado un cuarenta por ciento la consecuencia

Voz 1 42:53 más familias divididas que nunca

Voz 1727 43:04 el FBI lleva medio siglo tratando de averiguar qué le ocurrió a una de las obras maestras de Caravaggio se pensaba que el cuadro Natividad con San Francisco y San Lorenzo había sido destruido y ahora miembro de la mafia siciliana arrepentido ha confesado que la obra fue troceada para ser vendida en el mercado negro Marina Fernández

Voz 1441 43:24 Madoff con una cuchilla de afeitar dos sicarios de la mafia siciliana se llevaron del Oratorio de San Lorenzo de Palermo con nocturnidad y alevosía el lienzo del genio del barroco veinte millones de dólares nada menos de pinceladas que desde aquella noche de mil novecientos sesenta y nueve han traído de cabeza a las autoridades desde Italia hasta Estados Unidos pero su último paradero conocido ha resultado estar muy lo más cerca en Suiza es lo que ha contado en la Comisión Parlamentaria Antimafia un arrepentido de la Cosa Nostra Gaetano grado una declaración plagada de detalles que adelanta el diario italiano La Red

Voz 1727 43:55 publica el Caravaggio de casi tres por dos

Voz 1441 43:57 otros fue troceado una virgen por aquí un San Francisco por allá en varios pedazos para llevarlos a Suiza y venderlos en el mercado negro y el encargado de hacerlo fue nada menos que Gaetano Bada lamentó más conocido como Don Tano un histórico líder mafioso que pagar una gran suma de Francos según el chivato para sacar el cuadro de Italia si la historia es cierta el FBI podría estar más cerca de borrar esta Natividad de solista de obras de arte más buscadas hasta ese momento si quieren disfrutar del cuadro pueden viajar a Palermo y visitar el Oratorio de San Lorenzo donde desde dos mil quince lució una réplica digitalizada

Voz 1727 44:35 ni un año se ha mantenido en pie la ley que permite casarse a personas del mismo sexo en las islas Bermudas que se ha convertido así en el primer territorio del mundo en el primer país del mundo en dar marcha atrás a una decisión como ésta Julia Molina

Voz 1951 44:49 hace apenas nueve meses todo

Voz 29 44:52 es su melenudos

Voz 0456 44:55 en

Voz 1951 44:57 este hombre Winston Goldwyn celebraba que el Tribunal Supremo de bermudas le había dado la razón y que podría casarse con su prometido pero la alegría ha durado poco fue él el primero que llegó ante las

Voz 1441 45:07 justicia una petición para contraer matrimonio y el Tribune

Voz 1951 45:10 Nadal falló a su favor la sentencia se aplicó en mayo del año pasado pero ahora el Gobierno ha decidido que no se celebran más bodas gays a cambio aprueba una ley de de uniones domésticas que contempla algunos derechos para

Voz 30 45:22 las parejas homosexuales pero no les otorga Elvis

Voz 0027 45:25 estatus que a las heterosexuales

