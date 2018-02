Hoy por Hoy (09/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:16 muy buenos días ya está todo listo en la ciudad surcoreana de Pyeong Chang para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno será a nuestras doce del mediodía pero algunas pruebas han empezado ya como las el Carlin una especie de petanca que se juega sobre y también han comenzado las de salto de esquí después de la ceremonia llegará el turno del resto de deportes como el descenso en trineo o el patinaje y esa ahí donde la delegación española tiene más posibilidades de medalla con Javier Fernández él es uno de los trece deportistas que España manda a estos juegos de invierno donde el protagonista paradójicamente va a ser el deshielo el deshielo entre las dos Coreas empezó ayer con este concierto de una orquesta norcoreana en Pyeong Chang en la sede del sur hasta allí han ido veintidós deportistas de Corea del Norte y en la tribuna del estadio se va a sentar hoy la hermana de Kim Jong un que encabeza la mayor representación que el régimen ha enviado al país vecino desde la guerra pero mientras la pipa de la paz fume a un lado en la otra parte de la frontera otro lado Keane Llum un sigue sacando músculo militar con un desfile en la víspera de los Juegos para conmemorar el setenta aniversario de su Ejército que es viernes es nueve de febrero y un solo senador además republicano acaba de provocar un nuevo cierre de gobierno en Estados Unidos hay más

Voz 0027 01:54 el segundo en menos de un mes dice el senador Rand Paul que el acuerdo que alcanzaron ayer republicanas y demócratas aumenta demasiado el gasto y por eso ha bloqueado esta madrugada la votación del proyecto que habría evitado ese cierre parcial de la Administración

en España el Gobierno aprueba hoy endurecer la prisión permanente revisable se trata de un anteproyecto de ley para ampliar los delitos castigados con esa pena que saldrá adelante en el Consejo de Ministros

Voz 0027 02:16 no de ministros que también aprobará esta mañana el Real Decreto para poder recuperar los planes de pensiones a partir de los diez años sin necesidad de estar en paro enfermo como marcaba la ley hasta ahora dice Mariano Rajoy que su reforma busca fomentar el ahorro

Voz 2 02:28 desde los poderes públicos debemos incentivar que el ahorro piense en el largo plazo un ahorro con un horizonte temporal prolongado que sirva como complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales como la educación de los hijos un proyecto personal o superar cualquier revés que nos pueda atraer la vida

Voz 1727 03:06 ya en ciento setenta y siete países el objetivo no es sólo un paro laboral respaldado en dos horas por los sindicatos mayoritarios el objetivo como explica Julia Santos de la comisión organizadora es hacer visible por ausencia de un día todo el espacio que las mujeres ocupan en la sociedad

Voz 3 03:23 es demostrar que sin nosotros separa El mundo no es conseguir que ya nadie pueda mirar hacia otro lado cuando planteamos nuestras propuestas en todos los espacios de la vida social y en el funcionamiento del mundo

Voz 1727 03:35 y ante el bloqueo para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española los letrados del Congreso dicen que se haga por la ley que aprobó el PP

Voz 0027 03:42 la nueva ley para que la elección saliera de una mayoría reforzada fijaba un plazo para elegir por concurso la nueva cúpula plazo que ya ha cumplido ante ese limbo abierto los letrados continúa que la cúpula se elija según la antigua ley es decir sólo por mayoría absoluta

Voz 1727 03:57 quién Alemania el acuerdo para la gran coalición no gusta en las filas con

Voz 0027 04:01 en el partido de Merkel reprocha la canciller haber cedido el todopoderoso Ministerio de Finanzas a los socialdemócratas aseguran incluso que más valdría haber gobernado en minoría que hacer ese sacrificio

Voz 1727 04:13 bien deportes peligra la celebración de la Copa del Rey de baloncesto Sampe por una huelga de jugadores

Voz 1910 04:17 convocada a partir del próximo miércoles catorce justo un día antes de que se inicie la competición el jueves quince huelga convocada ayer por el sindicato de jugadores por desavenencias en

Voz 4 04:25 pago del fondo social por parte de la ACB del que habla el presidente del sindicato de jugadores Alfonso Reyes

Voz 0893 04:30 el fondo social no es un regalo no es nada no es una limosna de las es es una mínima parte de los recursos generados por todos los jugadores

Voz 4 04:38 por razones que no comparte la ACB que considera que

Voz 1910 04:41 son los propios jugadores que los que tienen que sostener ese fondo

Voz 0622 04:52 el como Nieva madre mía

Voz 6 04:54 lo vamos tres capas de ropa es que no tengo

Voz 0131 04:57 el robo adecuado para extinguir este frío Quirós

Voz 6 05:00 la verdad que hecho bonito ahí está siendo consejero

Voz 4 05:02 está todo congeladísima el hielo Nos apretado mucho estos dos últimos días Gauri un poco frío

Voz 1910 05:07 un poco frío bueno un poco extraña estado congelada toda la semana y hoy entra un nuevo frente por el norte que volverá a dejar nieve en Galicia en Asturias y en la meseta Jordi Carbó buenos días

Voz 0622 05:19 buenos días no serán llevadas tan copiosas como las últimas pero vienen a sumar sin duda es una situación que genera algunos problemas de manera que muchísima atención junto con las temperaturas tan bajas en la ciudad de Barcelona ahora mismo hay barrios con un grado de temperatura en Madrid se baja hasta los dos tres grados bajo cero Molina de Aragón once grados negativos Pirineos de nuevo muchísimo frío trece grados en Benasque en Llanos del Pirineo catalán nos encontramos con valores de menos de quince grados bajo cero va a hacer sol nevadas esta mañana en Castilla y León también en la Cordillera Cantábrica y el Cantábrico a partir de cuatrocientos metros de altura y en general el fin de semana menos frío pero igualmente intenso además excede entubado por la por la llegada de de viento que esta sensación de frío

Voz 7 06:38 un chaval con rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es militante un flan

Voz 1275 06:44 a una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja

Voz 4 06:47 aunque sus padres le dejaron

Voz 8 06:48 una seta Gades

Voz 1 08:21 bueno y competitivo

son las siete nueve las seis y nueve en Canarias un solo senador del partido de Donald Trump ha abocado a Estados Unidos a un nuevo cierre de Gobierno y es el segundo en tres semanas esta vez la culpa la tiene el republicano Rand Paul que bloquea la votación del acuerdo que alcanzaron ayer republicanos y demócratas

Voz 1910 08:41 porque en su opinión aumenta mucho el gasto público

Voz 1727 08:44 cuando son la una de la madrugada en Washington en directo la corresponsal de la SER Marta del Vado buenos días buenas noches para ti

Voz 1510 08:50 qué tal Pepa buenas noches si es la una aquí los senadores siguen negociando en estos momentos no han podido votar los Presupuestos antes de la medianoche la hora límite porque un senador republicano lo decías Paul ha bloqueado la votación quiere que el texto incluya una enmienda para limitar el gasto

Voz 14 09:06 esto público este decía hace un rato en el Senado Hans Frascuelo dábamos ya estabais en contra del déficit en por el presidente Obama y ahora estáis a favor del déficit República no

Voz 1510 09:18 esta es la definición de hipocresía esto ha hecho que técnicamente entre en vigor el segundo cierre de Gobierno el segundo en menos de tres semanas Se espera que los senadores voten en los próximos minutos y una vez se apruebe el texto tiene que pasar a la Cámara de Representantes ahí tampoco tiene garantizados los votos necesarios por lo mismo porque los republicanos más conservadores están en contra de aumentar el déficit y además un grupo de demócratas se opone porque no incluye una solución para los Dreamers bueno y todo esto con la ausencia del presidente que no ha estado participando en ningún momento en estas negociaciones

Voz 1727 09:50 es gracias Marta y la Corte Penal Internacional investigue

Voz 1910 09:52 a Venezuela por la violencia durante la oleada de

Voz 1727 09:55 en gestaciones del año pasado investiga el Gobierno pero también a la oposición noticia que conocíamos justo el día en que Maduro ponía fecha las elecciones presidenciales serán el veintidós de abril Ana corbata un buenos días

Voz 0127 10:07 buenos días el Consejo Nacional Electoral ha tomado la decisión de convocarlas después de que la oposición se negara a aceptar el documento propuesto por el chavismo en la mesa de diálogo que mantenían abierta en República Dominicana la Fiscalía de la Corte Penal Internacional explica en un comunicado que va a investigar si las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron fuerza excesiva en las concentraciones detenciones y encarcelamientos de miembros de la oposición la cancillería venezolana ha respondido esta noche también en un comunicado que el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas por extremistas para derrocar al Gobierno es textual ha calificado también la investigación de la Corte Penal Internacional como un proceso al estilo de la Inquisición

Voz 1727 10:44 aquí en la vieja Europa de los valores en Italia aquí al lado la situación de los inmigrantes excluidos del sistema de acogida es dramática hay miles de personas bloqueadas en las fronteras al aire libre en guetos sin acceso a bienes de primera necesidad y sin sanidad lo ha denunciado Médicos Sin Fronteras corresponsal Joan Solés

Voz 12 11:04 puesto a el enésimo para esto Lunga

Voz 0946 11:07 es el enésimo párrafo de una larga historia de reducción de derechos de la población inmigrante en la Unión Europea con el cierre de sus fronteras nos explica la doctora sirvió Machine

Voz 12 11:19 tremendo con tu la situación actual Llovero del fatuo y un clima allí es aspiraciones de control Lidl Efron

Voz 0946 11:25 en la situación actual de exasperación en el control de fronteras de violencia policial contra los emigrantes

Voz 12 11:31 la Real Taco Bell lacra hecho a España

Voz 0946 11:34 no sólo en Italia también en Grecia o en España pedimos a los gobiernos europeos la suspensión inmediata de cualquier forma de violencia policial de las expulsiones colectivas y sobre todo que se garantice el acceso a la sanidad especialmente para los inmigrantes más vulnerables

Voz 7 11:51 la súplica a los gobiernos europeos es común clamor en el desierto pero aún así Médicos Sin Fronteras seguirá trabajando en la atención a los inmigrantes

Voz 1910 12:06 Junts per Cataluña quiere poner

Voz 1727 12:08 marcha la comisión del Parlament que se encarga de estudiar cualquier posible reforma de la Cámara lo ha pedido por escrito aunque la lista de Puigdemont asegura que ese paso no tiene nada que ver con un intento de cambiar la ley para permitir una investidura desde Bruselas del ex president huido aunque Puigdemont sigue siendo el único candidato ha dicho la portavoz Elsa Artadi que había sonado ella misma como posible alternativa presidenciable el Puigdemont se fue a Bruselas pero los líderes independentistas que se quedaron en España tuvieron que declarar ante la justicia y hoy sabemos que ante el juez Llarena todos coincidieron en renunciar a la vía unilateral así se escucha en las grabaciones de sus comparecencias ante el Supremo Pilar

Voz 0131 12:49 Velasco Carme Forcadell aseguró que prueba de ello era haber desconvocado la Mesa del Parlament

Voz 15 12:54 el momentos está disuelto asunto cinco

Voz 0131 13:00 el conseller de Interior Joaquim Forn en su detalle de la operativa policial del uno de octubre cargó contra el coordinador Pérez de los Cobos por dejar dijo plantados a los Mossos las reuniones que debían tener lugar aquel día eso sí se desmarcó también de la deriva del Govern

Voz 16 13:11 es cierto que nos apartemos el humo dado de la vía de acuerdo lo ha reconocido pero en todo caso admitió expreso aquí está voluntad de hacer las cosas Osmar los dos objetivos

Voz 0131 13:24 el líder de Unió en también rechazó los actos violentos frente a la Conselleria de Economía

Voz 17 13:29 si me pregunta si estoy satisfecho de los del día veinte y veintiuno no está para nada satisfecho creo que que que estamos barajando el legado de siete años hacer convocatorias impecables impolutas sin ningún tipo de incidente

Voz 0131 13:41 las declaraciones se produjeron mientras Junqueras Rull Cuixart Turull Romeva for y Sánchez se encontraban en prisión

Voz 1727 13:48 sintonía total eso tienen Unidos Podemos y Ciudadanos cuando se habla de reformar el sistema de reparto de escaños para hacerlo más proporcional la reunión que celebraron ayer sus portavoces llamó al PSOE a unirse a su propuesta porque necesitan sus votos para sacarla adelante

Voz 1910 14:09 y sobre esta sintonía de quienes hasta hace prácticamente dos días evitaban preventivamente la mirada esta mañana de Soledad Gallego Díaz la facilidad con la que Podemos y Ciudadanos sentido capaces de llegar a un pacto es una sorpresa porque no hace aún ni un año que el que consideraban totalmente incompatibles para Ciudadanos los de Podemos que eran unos populistas que suponían una amenaza existencial para la democracia podemos preocupar de no podía pensar ni tan siquiera en compartir algo con los de Rivera porque decía simplemente la marca blanca de los populares como apoyar la investidura del candidato socialista si había llegado antes a un pacto con los de Rivera imposible sin embargo a la hora de defender sus intereses electorales parece que ni son una amenaza existencial ni los otros son el PP disfrazado Ciudadanos y Podemos existente en en total sintonía para modificar la ley electoral de manera que alcance unas mayores cotas de proporcionalidad algo que les beneficiará como formaciones políticas está bien no hay porqué formular reproches a unos líderes políticos por llegar a un acuerdo simplemente llama la atención que sea tan fácil cuando lo que hay la esa apesta a ellos mismos como partido tan difícil cuando se trata de algo que puede afectar al país entero de todo esto aumentar la proporcionalidad del sistema electoral siempre que no de edición representación a la llamada España vacía ni supere el límite que haría el Parlamento de una cámaras de mayorías posibles es una idea políticamente muy razonable conviene recordar sin embargo que los intereses electorales recorren todos los patios tanto que la única vez en que realmente estuvo en peligro el consenso constitucional allá por mil novecientos setenta y ocho fue cuando UCD intentó una maniobra de última hora para eliminar de la Constitución la idea de proporcionalidad finalmente fue el PSOE quien consiguió incorporar el punto tres del artículo setenta y ocho la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación

Voz 8 16:06 proporcional

Voz 1727 16:11 son las siete dieciséis las seis y dieciséis en

Voz 0127 16:14 Canarias

Voz 4 17:51 hoy con Pepa Bueno ojo a esto al noventa y ocho por ciento de los España

Voz 1727 17:55 les mayores de cincuenta años convive con algún factor de riesgo cardiovascular en unos casos la obesidad en otros el colesterol o el tabaco el caso es que sólo se libra el dos por ciento según Valentí Fuster el director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares que lleva su nombre Laura Marcos

Voz 0131 18:13 a los quince años empiezan a acumularse los riesgos de infarto obesidad hipertensión colesterol diabetes tabaquismo alimentación inadecuada hay sedentarismo treinta y cinco años más tarde pasan factura a prácticamente todos los españoles no sólo en forma de arritmias de infartos sino también con pérdidas significativas

Voz 21 18:31 memoria de lo que estamos viendo es que la mitad de los enfermos que tienen degeneración senil en realidad son los factores de riesgo optar estamos empezando a ver el impacto de no hacer las cosas bien a estas edades tempranas la tecnología está prolongando la vida pero la prevención de la enfermedad

Voz 0131 18:47 el doctor Fusté de desglosa los beneficios de educar en salud a niños de tres a seis años porque ellos enseñan a sus padres y no al revés los adultos nos engañamos apenas tres de cada diez se toma

Voz 0127 18:57 la medicación para el corazón y hay brecha deje

Voz 0131 19:00 enero las mujeres llevan la enfermedad cardiovascular de forma más silenciosa aparece más tarde pero en estadíos más avanzados

Voz 11 19:07 sí mira más de repasar la semana

Voz 22 19:10 con buenos días hoy Antonio Olot le parece especialmente preocupante el incremento de los delitos de abusos sexuales y el migración y sigue más sobre todo la cada vez más baja edad de los presuntos autores de estos delitos Rafael Córdoba

Voz 23 19:26 la noticia a Don Chico deja a un Cristo el condenado por atentado contra los sentimientos religiosos quiero decirle que lo que realmente atentan contra los sentimientos religiosos de los curas pederastas inocular asaltaron su voto Ile Malaga

Voz 24 19:44 los clase de Rajoy ahora es que las cosas también pues con lesión puede puede pensar que siempre en veinte Rajoy no a la realidad Rajoy estará realidad lo que pasa que para un grupo muy reducido de español española la cosa va muy bien pero para la gran mayoría de españoles españolas no lo digo a ver cómo voy a pagar un fondo de pensión privado muchas gran

Voz 1910 20:06 pese a todos

Voz 1 20:10 hoy por hoy

Voz 4 20:19 hoy por hoy noticia

hoy por hoy noticia desde Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:25 qué tal buenos días con frío intenso también esta mañana en Madrid se mantiene la alerta en la Comunidad por bajas temperaturas que pueden rozar los seis bajo cero en la sierra menos cuatro en el resto en la Gran Vía hasta ahora tenemos cero grados el Ayuntamiento de Madrid limitará a treinta kilómetros por hora la velocidad en las calles de un solo carril olas que tengan un carril por sentido es una de las medidas de la nueva ordenanza de movilidad que prepara el Consistorio para regular el tráfico y mejorar la convivencia Ike avanza el diario El País el borrador se va a presentar este viernes trae más novedades como la creación de una nueva figura de aparcamiento distinta al ser las zonas de aparcamiento vecinal cuya implantación se va a hacer a petición de los vecinos Felipe Serrano

Voz 0622 21:05 la nueva ordenanza también regulará el aparcamiento de las motos en las aceras sólo podrán estacionar Si deja más de tres metros libres para el tránsito peatonal así será siempre que no haya banda de estacionamiento en la calzada en cuyo caso las motos no podrán aparcar en la acera Otra novedad es la regulación por primera vez de los vehículos de movilidad urbana de tipo personal monopatines o patinetes eléctricos para cuya conducción se exigirá una edad mínima de dieciséis años y cuyos usuarios no podrán circular con auriculares los monopatines sólo tendrán uso deportivo y no podrán circular por calzadas aceras o zonas peatonales los patines y patinetes y motor podrán ir por las aceras a ritmo de peatón por los carriles que circula las bicicletas los peatones además podrán cruzar por las calles limitadas a treinta kilómetros hora por cualquier punto sin necesidad de utilizar un paso de peatones

Voz 1275 22:04 el PP arropa al segundo consejero de Cifuentes reprobado por la Asamblea titulares con Israel Aranguez

Voz 0047 22:09 los populares defienden la gestión de Carlos Izquierdo frente a la reprobación impulsada en bloque por toda la oposición la propuesta de Podemos no es vinculante pero incluye la destitución la dimisión del consejero de Política Social PP y PSOE

Voz 1275 22:20 tumban la iniciativa de Ciudadanos para proteger a los denunciantes de corrupción los populares dan luz verde a la enmienda a la totalidad de los socialistas que continuará en tramitación parlamentaria la formación naranja denuncia lo que denomina una alianza del bipartidismo

Voz 0622 22:32 los alumnos del Colegio San Gregorio de Galapagar seguirán dando

Voz 0047 22:34 las en la biblioteca o en otras salas del centro las obras debían haber terminado hace meses y la comunidad anuncia que rescindirá el contrato con la adjudicataria por incumplir los plazos

Voz 1275 22:42 si la línea uno de metro refuerza su servicio este viernes por la inauguración del Carnaval dispositivo especial arranca a las cinco de la tarde y se extenderá en función de la demanda de viajeros está previsto que el desfile participen más de tres mil personas

siete y veintitrés minutos de la mañana nuevo vistazo a las carreteras de María Forner hola de nuevo

Voz 1275 23:02 siete y veintitrés minutos de la mañana nuevo vistazo a las carreteras de María Forner hola de nuevo

Voz 26 23:07 hola pues acaba de producirse un accidente en la A5 a la altura de Móstoles en sentido entrada a la capital que está generando ya varios kilómetros de retenciones en el acceso a Madrid por esta vía por otra parte ya tenemos complicaciones en todos los accesos a Madrid también en la A42 hay tráfico intenso tanto en Parla como en Getafe en la M40 vemos congestión en todos los tramos habituales

Voz 1275 23:28 si el tiempo con ese frío que hoy tenemos por delante pero vamos a ver qué nos espera también para el fin de semana Jordi Carbó buenos días

Voz 0622 23:35 buenos días hoy veremos algunas nubes pero seguirá siendo sol también mucho frío mínimas actuales parecidas a las de ayer derecho volando en prácticamente toda la comunidad durante la tarde máximas de cuatro a ocho grados al sol el ambiente será un poco más agradable pero durante poco rato y el fin de semana subirán un poco las temperaturas sobre todo el domingo con muchas horas de sol pero también con viento que tiene que soplar

Voz 4 23:56 parte del norte y eso compensará el ascenso

Voz 0622 23:58 pero turcas el ambiente se mantendrá igualmente muy frío

Voz 4 26:56 a los seis testigos han ido en la misma línea

Voz 0089 26:58 los mensajes aparecían en un chat privado aunque ninguno ha negado que en esas conversaciones hubiera insultos contra la alcaldesa de la capital ya han dicho algo más que en ese chat sólo había policías no se aceptaba a nadie que no fuera funcionario de la Seguridad Pública de la misma manera que nos expulsaba ningún miembro por el tono de sus mensajes el abogado de la gente que presentó la denuncia es Antonio García al menos inicialmente

Voz 32 27:21 de los el contenido de de estos mensajes son indiciariamente como digo constitutivos de un delito de odio entre otros delitos

Voz 0089 27:30 por cierto que el abogado del Ayuntamiento de Madrid personado como acusación en esta investigación no ha acudido a la cita

Voz 0127 27:36 el Ayuntamiento de Carmen tiene ya en su mesa las casi treinta y tres mil firmas recogidas por la plataforma no acepto contra la publicidad de prostitución en las calles de Madrid el Ayuntamiento ha anunciado que va a poner en marcha un plan para acabar con la trata y contra este tipo de publicidad

Voz 1727 27:49 Hatoyama para la mujer Virginia Sarmiento a la iniciativa vecinal contra los Flowers de prostitución comenzó hace un año y cuenta ya con el apoyo de casi treinta y tres mil firmas que recibía ayer la alcaldesa Celia Mayer delegada de políticas de género diversidad insistía en la estrategia municipal

Voz 33 28:03 el plan municipal contra la trata en Madrid este plan recoge veinticuatro medidas que están dotadas de presupueste desde luego están temporalizadas para acabar contra el fenómeno que pensamos que que está detrás de los Flyer

Voz 1910 28:15 porque además se instará a la Comunidad a que se pronuncie

Voz 1727 28:17 sobre la situación legal de este tipo de publicidad Javier Barbero responsable de seguridad explicaba que en Ciudad Lineal las labores de vigilancia policial ya han dado su fruto en el entorno de treinta y siete colegios añadía

Voz 7 28:28 pues creo que como dieciséis expedientes

Voz 4 28:31 en curso elevados

Voz 7 28:33 Fiscalía la plataforma solicita también que en los pies

Voz 1727 28:35 Nos de las juntas de distrito sea una pregunta para saber qué se está haciendo y que se va a hacer en cada barrio y el movimiento

Voz 0127 28:41 Feminista de Madrid llama a un paro de veinticuatro horas para celebrar este año el ocho de marzo del Día Internacional de la Mujer un paro no sólo laboral también quieren que sea de consumo de cuidados para reivindicar el papel de las mujeres Chelo Hernández portavoz de la comisión organizadora del ocho OM estuvo ayer en la Ser en La Ventana de Madrid

Voz 34 28:58 hay cuidados que no pueden parar entonces para ello velamos también a que los hombres ese día hagan esos cuidados las mujeres puedan dejar de hacerlas para que sí que sí le dice que son ellas las que está realizando lo continuamente

Voz 0127 29:13 el movimiento feminista en Madrid celebra ya este domingo un evento Mazo así lo han llamado en Matadero con las actuaciones de Rozalen amparan Noya y las experiencias de lucha de las mujeres que eligen los hoteles de las que les también de las espartana

Voz 1275 29:27 hola una cosa más el cielo de la Plaza Mayor está cubierto desde anoche con una escultura de grandes dimensiones Si a todo color que flotará sobre los viandantes para celebrar el IV centenario de este espacio madrileño la escultura pone fin al programa Cuatro estaciones que ha llenado la Plaza Mayor de arte urbano en cuatro temporadas

Voz 0131 29:44 estará instalada hasta el próximo diecinueve de febrero

Voz 1727 30:00 siete y media a las seis y media en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1910 30:13 bueno encaramos ya el final de la semana más fría del invierno comienza el viernes nueve de febrero y las bajas temperaturas van a seguir durante todo el fin de semana porque hoy entra un nuevo frente por Galicia que va a dejar nieve allí y en todo el norte en el Pirineo aragonés y catalán llegan a los quince grados bajo cero y el día conmigo con novedades que le interesan si es conductor en Madrid es conductora en general porque al final la relación coche ciudad afecta a todos lo avanza el diario El País el Ayuntamiento de la capital de España va a limitar a treinta kilómetros por hora la velocidad en las calles de un carril por sentido o de un único carril Ésta es una de las medidas incluidas en la nueva ordenanza de movilidad hoy se presenta el borrador pero hay más novedades Radio Madrid Israel Aranguez cuéntanos

Voz 0047 31:00 así es una de ellas para los peatones que podrán utilizar estas vías por cualquier punto sin necesidad de utilizar un paso de peatones

Voz 0622 31:06 novedades también para los conductores de motocicletas solo

Voz 0047 31:09 eran estacionar en las aceras y dejan más de tres metros libres para el tránsito de peatones además regula por primera vez a los vehículos de de Movilidad Urbana de tipo personal se exigirá una edad mínima de dieciséis años para conducir monopatines o patinetes eléctricos y otra aclaración los monopatines sin motor no podrán circular por las calzadas aceras o zonas peatonales el Ayuntamiento de Madrid pretende también ampliar las zonas de aparcamiento regulado y crear las denominadas zonas de aparcamiento vecinal alrededor de la almendra central donde los residentes que las soliciten estarían exentos de pago

Voz 1910 31:40 y hoy la comarca de Cazorla en Jaén despierta haciéndose una pregunta qué falló qué falló para que un niño de nueve años fuera presuntamente violado durante el recreo en su centro escolar oro cuatro compañeros también menores los cuatro niños ya han sido expulsados cautelarmente del colegio a la espera de que la Guardia Civil y la Consejería de Educación avance en la investigación Radio Úbeda Pablo Montes

Voz 1275 32:03 con Pepa buenos días el grupo parlamentario de Ciudadanos ya ha solicitado la comparecencia de la consejera de Educación entre la comisión del para dar explicaciones sobre este caso es el presidente de la Comisión de Educación en la Cámara andaluza es el diputado de Ciudadanos José Antonio Funes

Voz 36 32:19 la comparecencia de la consejera de Educación para que explique qué ha sucedido en este colegio de la sierra de Cazorla los parece gravísimo lo que presuntamente ha sucedido y queremos conocer todos los detalles y que se depuren todas las responsabilidades

Voz 1275 32:35 recordamos que los cuatro presuntos autores de esta agresión fueron expulsados horas después de que la Cadena SER hiciese públicos los hechos que están siendo investigados tanto por la Fiscalía de Menores como por la Consejería de Educación la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz decía sentirse consternada y asegura una vez actúe la justicia se depurarán responsabilidades

Voz 1910 32:53 a representantes de la industria cárnica catalanas se han plantado ante el Parlament para denunciar la explotación laboral que sufren los trabajadores de este sector en Cataluña aseguran que hay empresas que están obligando a sus empleados afiliarse a cooperativas de Galicia porque la normativa gallega es más blanda que la catalana Ràdio Barcelona La Haya Colomé

Voz 37 33:13 la normativa catalana es la única en todo el Estado que obliga a los miembros de las cooperativas a que tengan el mismo sueldo y los mismos derechos que los trabajadores contratados directamente por empresas para evitar esta mejora de los derechos hay empresas que según han denunciado algunos trabajadores les están amenazando o aceptan pasar a una cooperativa fuera de Cataluña o los echan los manifestantes denunciaron que veintiocho personas han sido despedidas de un día para otro trescientas más podrían ir a la calle el próximo uno de marzo

Voz 1910 33:44 sus d'Esquadra han identificado gracias al ADN de la navaja al hombre que supuestamente apuñaló en el año dos mil catorce aún hincha del París Saint Germain en un bar cercano al Camp Nou es un joven de veintiocho años Frederic Vincent

Voz 38 33:57 joven con antecedentes y que ya está en la cárcel por otras causas pendientes hace más de tres años de estos hechos pero la policía científica han encontrado ahora estos restos de la agresores la navaja

Voz 4 34:06 con la que apuñaló por la espalda a la víctima que quedó

Voz 38 34:09 gravemente herida y ha podido identificar a quién corresponden esto pasó como decía hace hace más de tres años después de un partido de Liga de Campeones entre el Barça y el PSC

Voz 1910 34:18 y un anciano ha muerto en Madrid al beber el detergente que le dio su mujer creyendo que la café ella la mujer sufre demencia senil y en ese momento una auxiliar de ayuda a domicilio estaba con los dos Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 34:32 de a cafetera de ha puesto en la taza detergentes Se lo prepara su mujer que tiene veintidós años y demencia senil y las primeras investigaciones apuntan a eso a que se trata de un despiste una distracción no fue intencionado ocurrió el lunes en la vivienda de este matrimonio en la que se encontraba en ese momento como dices una auxiliar de ayuda a domicilio que les facilita las tareas de la casa y que fue la que dio el aviso a los servicios de emergencia estaba trabajando mientras que los ancianos desayunaban se dio cuenta de que algo ocurría tras oír las quejas de la de sufría un fuerte envenenamiento eso dice el parte médico en el hospital no pudieron hacer nada

Voz 1910 35:02 por salvarle la vida la mujer ha sido interrogado

Voz 4 35:05 pero no está detenía ya a las ocho y media de la tarde

Voz 5 35:12 venga hubiese recalcó feliz se que no prevé solo no pero

Voz 39 35:50 el vieja en el Teatro Falla de Cádiz la gran final del concurso de agrupaciones carnavales casi una final que durará unas doce horas después de la final la ciudad más cantada de España abre oficialmente el carnaval Radio Cádiz Francisco José Román

Voz 40 36:07 la Pepa buenos días si esta pasada noche ha sido descanso y el Gran Teatro Falla para tomar

Voz 0622 36:11 murgas a la final que sobre las ocho

Voz 40 36:14 de la tarde lo hace el coro de trata sin trato Achim de Julio Pardo uno de los autores tú lo sabes en activo más conocidos del Carnaval de Cádiz como novedad este año no habrá ningún descanso durante la función aún así tendremos que esperar hasta primera hora de mañana sábado para conocer el fallo del jurado que da paso efectivamente un fin de semana en el que la fiesta toma la calle con miles ya de visitantes en Cádiz el sábado con el pregón a cargo de las niñas y Cádiz el domingo la cabalgata y el tradicional carrusel de coros en el centro coros como estoy que abre la final de esta noche el de Julio Pardo

Voz 4 36:43 sí

Voz 1910 36:46 y como no tenemos la suerte de estar en Cádiz vamos al cine con María Guerra entre la legión de superhéroes y secuelas que inundan las pantallas

Voz 4 36:55 días hoy destacamos de Florida Project que cuenta la vida cotidiana de los moteles que rodean Disneylandia en Florida donde se hacinan cientos de familias americanas sin recursos naturales el alquiler de la semana

Voz 0131 37:14 la historia está contada desde la pureza y la levedad de una niña de seis años y sus amigos todos hijos de madres solas con

Voz 4 37:21 trabajos precarios es una realidad

Voz 0131 37:23 cubrió el director Sean Baker y que ha querido retratar con Willem Dafoe haciendo de gerente el único actor profesional del equipo que además es candidato a Oscar a mejor actor de reparto

Voz 4 37:36 y con un enfoque diametralmente opuestos estrena quince diecisiete tres a París la última película de Clint Eastwood también una historia de gente real pero contada desde el tono épico y patriótico empieza a descubrir quién eres es la historia de los tres jóvenes americanos que impidieron un ataque terrorista en el tren de Amsterdam a París en dos mil quince interpretados por ellos mismos

Voz 5 38:04 Juan

Voz 4 38:05 ex siempre me he preguntado qué puede llegar a una persona en un momento ya sea heroico o estúpido muchas veces las dos cosas decía el veterano director que a sus ochenta y siete años sigue en activo

Voz 1727 38:22 aunque el resultado esta vez está lejos de ser memoria

Voz 41 38:26 no

Voz 29 39:19 eso disfruta del cine español con Verano mil novecientos noventa y tres Verónica han día el secreto de marrón la librería el autor el bar ir muchas más domingo once primera película por nueve con noventa y cinco euros con el país

era la voz ya Alfonso Reyes presidente del sindicato de jugadores así que incertidumbres antes porque el parón convocado ayer es a partir del día catorce justo un día antes de que comience la competición copera Alfonso Reyes sobre el comportamiento de la ACB

Voz 0893 40:59 pues deshonesta mentirosa y falta de cooperación no es una cuestión de dinero es decir no quiere que no estemos porque somos molestos y en que el que el deportista del jugador en este caso en este caso va a estar defendido con nosotros eso molesta mucho

Voz 1910 41:15 el principal escollo es el fondo social que la ACB no quería pagar Alfonso Reyes

Voz 0893 41:19 al fondo social no es un regalo no es una dádiva no es una limosna de la serie es una mínima parte de los recursos generados por todos los jugadores

Voz 1910 41:28 también estuvo en el Larguero la Secretaría de ACB que era alto que exponía sus razones

Voz 44 41:32 no tenemos ningún problema con el colectivo el problema lo tenemos con el pago del fondo social pero es que no tenemos ninguna obligación de estar pagando al sindicato sus salarios yo creo que eso es básico que se quiere entender

Voz 1910 41:44 sí achacaba al sindicato de jugadores intransigencia

Voz 44 41:47 los aprendió Secretario de Estado el esfuerzo de continuar pagando parcialmente el Fondo social lo hemos aceptado negociar es aceptar cosas y otras cosas no se aceptan pero es que es así lo que no se puede sea una mesa diciendo si no aceptas continuar pagando el Fondo Social además de todas las mejoras que hemos puesto para los jugadores vamos a la huelga

Voz 4 42:05 la esa posible en cuanto al fútbol base

Voz 1910 42:08 ya está en su quinta final de Copa consecutiva tras vencer anoche a dos en Mestalla la eliminatoria nos dejó dos titulares más el estreno de Coutinho como goleador y el debut de Yerry Mina como jugador cule sustituyendo a Piqué justo después del segundo gol y que disfrutó de sus primeros diez minutos sigue en el aire la sede de la final ya que al disputarse el sábado veintiuno de abril fin de semana con jornada liguera tendrán que aplazarse los partidos de los dos finalistas de esa jornada treinta y cuatro Barcelona Villarreal y Sevilla Real Madrid y seis en el Wanda Metropolitano como un principio pretendía también tendría que aplazarse el Betis el presidente del Sevilla José Castro uno de los finalistas ofreció el Pizjuán en el seno deber Iniesta Valverde y Rakitic

Voz 1510 42:39 más importantes que el Barça vuelve a estar en una final

Voz 0622 42:43 yo había jugado una final de Copa del Rey en el campo del rival

Voz 1510 42:47 que no me gustaría repetir a lo mejor le podemos invitar a Barcelona jugar ahí es especial pero ya tenemos ahí creo que con eso ya basta hay que buscar un yo que podemos estar todos

Voz 1910 42:58 eh contextos que hoy arranca una nueva jornada de Liga la XXIII en Primera con el partido en San Mamés Diego González

Voz 45 43:03 San Mamés enjuicia hoy a su equipo ante Las Palmas lleva cuatro partidos sin conocer la victoria lo que le ha dejado a seis puntos de Europa y además no haciendo buen fútbol así que las aguas bajan revueltas en la catedral Ziganda recupera a De Marcos que entra en convocatoria Hypo silente que parece Málaga vuelva a la titularidad en la portería ante Las Palmas que llega penúltimo a tres puntos de la salvación sin Momo por lesión eso sí al menos se Paco Jémez

Voz 13 43:24 era amigas y a Jairo el choque arranca a las nueve de la noche sin previsión de lluvia pero sí frío entre tres y cuatro grados de temperatura diario

Voz 1910 43:32 cerrará el colegiado catalán Estrada Fernández

Voz 49 46:11 el ojo izquierdo en Hoy por hoy

Voz 1727 46:15 cierra la semana José Mari hablándonos de los amos chulos del universo

Voz 4 46:21 buenos días Pepa durante demasiados años los amos del universo eso desahogados ejecutivos de los grandes bancos de negocios

Voz 1100 46:28 han paseado su prepotencia por Sarkozy reuniones mundiales siempre

Voz 14 46:33 tanto la buena nueva del advenimiento del neoliberalismo

Voz 1100 46:35 como pónganse ustedes de rodillas que aquí sólo hay una solución es priman los salarios y engorde en los beneficios empresariales chaqueta ajustada a cada Corintios en la nuca y sonrisa de medio lado después pasó que nos llevaron a la ruina y alguno de ellos se refugio en lo público expertos que son en las puertas giratorias de esa afamada cosecha nos viene Luis de Guindos da nombre europeo de Lehman Brothers a Sara catastro

Voz 4 47:01 no

Voz 1100 47:02 castigo por el fracaso El Ministerio de Economía de España donación de Mariano Rajoy y ahora vuelve al paseíllo intentando mantener el cargo hasta su nombramiento o no como vicepresidente del BCE este Ojo se pregunta dos cosas ante este escándalo es posible que el Gobierno de España presente a Guindos sino tienen asegurado el cargo y entonces sí tiene en el bolsillo esa espléndidamente remunerado a Vicepresidencia para que quiere seguir como ministro hasta el último minuto déjenme decirles que todo apunta a un mero ejercicio de chulería que me van ustedes a elegir a pesar de que no les gusten las sobre ciencias políticas porque soy yo

Voz 7 47:45 Luis de Guindos aquel amo del universo el ojo izquierdo

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1910 48:19 Diario de Hoy por hoy el nueve de febrero del año dos mil dieciocho escribe Antonio Utrera hace unos días recibió la carta del Ministerio de Hacienda en la que le recuerdan que su pensión subirá este año como todas un cero coma veinticinco por ciento