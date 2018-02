Hoy por Hoy (09/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días la semana termina con el Gobierno gobernando gran novedad después de meses en los que toda su acción y comunicación tenía que ver con la crisis catalana crisis sin resolver por cierto por el delirio independentista pero que acumula también tropiezos y errores muy serios del Gobierno que sólo la responsabilidad del resto de partidos ante el desafío ha impedido que le pasen más factura de momento el Consejo de Ministros se dispone a aprobar hoy varios anteproyectos de ley y los que han vendido a bombo y platillo encajan como anillo al dedo no con las necesidades y las prioridades de un país necesitado de revertir los recortes estimular el empleo digno resolver la financiación autonómica o apostar por la ciencia no encajan como anillo al dedo con las necesidades del partido en el Gobierno para contentar a parte de su electorado te dictado de irse hacia

Voz 2 01:11 la no

Voz 1727 01:12 así que hoy en este primer arrebato de actividad ejecutiva en la primera tanda de leyes que remite este Gobierno al Congreso incluye la propuesta populista endurecer la prisión permanente revisable aprueba también el Real Decreto que va a permitir rescatar planes de pensiones privados a partir de los diez años el núcleo más numeroso de lectores el PP supera los sesenta años y mientras el gasto público en educación sigue cayendo en los planes del Gobierno Rajoy aconseja a los españoles ahorrar

Voz 3 01:42 ahora que las cosas empiezan a ir bien es el momento de volver a ser previsoras desde los poderes públicos debemos incentivar que lo piensen en el largo plazo un ahorro con un horizonte temporal prolongado que sirva como complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales como la educación de los hijos un proyecto personal por superar cualquier revés que no fuera otro

Voz 1727 02:06 ahorrar para las pensiones privadas y para la educación de los hijos por si alguien tenía alguna duda del modelo privatizador de los derechos del estado del bienestar pregunta para el presidente del Gobierno porque no ahorra la hucha de las pensiones públicas prácticamente vacía con una economía creciendo por tercer año consecutivo al tres por ciento

Voz 0027 02:25 Pepa Bueno

Voz 1727 02:40 es viernes viernes ya nueve de febrero y Estados Unidos está ahora mismo en un limbo legal y presupuestario hace dos horas se ha decretado un cierre de gobierno porque un solo diputado y además republicano ha bloqueado la votación de los Presupuestos porque considera que implican demasiado gasto público en principio ese nudo ese nudo se tiene que desatascar en cuestión de horas pero ahora mismo son en Washington las dos de la madrugada y la Administración tiene las cuentas bloqueadas corresponsal Marta del Vado buenos días

Voz 0622 03:11 sí

Voz 1510 03:12 qué tal buenos días el cierre de Gobierno ha entrado en vigor como decías hace dos horas después de que un republicano Rand Paul bloquear a la votación pidiendo una enmienda que limite el gasto público los senadores han seguido negociando acaban de votar hace unos minutos y finalmente han aprobado los presupuestos acordados así que el texto pasa ahora a la Cámara de Representantes aquí se enfrenta a otro grupo de republicanos conservadores que rechazan también el aumento del déficit pero su voto es crucial para que aprueben los presupuestos del Estado federal vuelva a tener liquidez para funcionar con normalidad el presidente por cierto no ha estado presente la negociación entre los partidos que continúa a esta hora de la madrugada llega Alemania Ibarra Ángela mal

Voz 1727 03:51 que el está recibiendo críticas durísimas críticas desde su

Voz 0027 03:55 propio partido por haberles dado el Ministerio de Finanzas a los socialdemócratas como contrapartida en la negociación para formar gobierno lo tachan de grave error político incluso en la prensa más afín tradicionalmente a Merkel como el diario Bild titula canciller a cualquier precio

Voz 1727 04:07 una alianza de milicias sirias ha capturado a los dos miembros que quedaban libres del grupo yihadista conocido como los Beatles

Voz 0027 04:14 publica el New York Times es un sanguinario grupo al que Estados Unidos culpa de haber ejecutado hasta veintisiete rehenes occidentales estos yihadistas participaron supuestamente en los secuestros de los españoles Javier Espinosa Ricard García Vilanova Himar Martínez

Voz 1727 04:28 un antiguo directivo de la empresa como reconoce que ellos mismos redactaba en los pliegos de concursos públicos a los que se presente

Voz 0027 04:35 Ava Constantino Álvarez de las Cuevas ex director de desarrollo de lo admitido ante el juez de la Púnica confiesa además que su compañía tenía un fondo de más de trescientos millones de euros para sobornar a cargos públicos de distintos ayuntamientos

Voz 1727 04:47 la justicia europea tumba la norma española sobre transporte en carretera

Voz 0027 04:50 ya no hará falta tener por lo menos tres camiones para conseguir la autorización de mercancías el Tribunal de la Unión Europea consideraba que es discriminatorios a medida para quienes accedan al sector

Voz 1727 05:02 más de trescientos colectivos se suman a la huelga feminista del ocho de marzo que no está convocada sólo como paro laboral

Voz 0027 05:08 que también porque quién quiere hacer huelga en el trabajo está protegida por la convocatoria de los sindicatos en el caso de los dos grandes convocan paros de dos horas pero CGT lo hace para toda la jornada

Voz 1727 05:16 pero la huelga de mujeres va más allá de lo laboral Julia Santos que forma parte de la comisión organizadora explica que el objetivo es dar visibilidad por ausencia de Hungría a todo el espacio que las mujeres ocupan en la sociedad

Voz 4 05:29 qué es demostrar que si nosotros Se para el mundo no es conseguir que nadie pueda mirar hacia otro lado cuando planteamos nuestras propuestas en todos los espacios de la vida social y en el funcionamiento del mundo

Voz 1727 05:39 un informe interno del Parlamento en el Reino Unido revela que uno de cada cinco trabajadores asegura haber sufrido o presenciado acoso sexual en el último

Voz 0027 05:47 el informe que publica el Independent según el cual las mujeres han denunciado este tipo de agresiones el doble de veces que los hombres

Voz 1727 05:56 Isabel Pantoja dice adiós a su sueño americano ha tenido que cancelar su gira por Estados Unidos porque le han desvelado el visado

Voz 0027 06:08 si la empresa promotora asegura que la embajada le concedió el permiso en primera instancia pero segunda revisión decidió retirarse lo aunque no especifica por qué Estados Unidos no de niega por sistema los visados de los solicitantes que hayan estado en la cárcel como Pantoja pero sí estudia cada caso según la embajada

Voz 1727 06:27 Nos espera un viernes y un fin de semana muy fríos otra vez Jordi Carbó

Voz 0978 06:34 frío frío si siguiéramos a pasa frío la única parte positiva es que el cuerpo al final secaba habituado al frío

Voz 0027 06:40 como las temperaturas el fin de semana van a subir

Voz 0978 06:42 un poco pues bueno la sensación como ya estamos habituados no va a ser tan marcada es que ahora mismo de nuevo por ejemplo en prácticamente toda la Ibérica S baja de los diez grados bajo cero en los Pirineos y no hablamos de cumbres ni mucho menos porque ella Suite la temperaturas sino de zonas pobladas

Voz 1389 06:58 a unos mil metros de altura temperaturas de nuevo

Voz 0978 07:00 cercanas a los veinte grados bajo cero sobretodo en el Pirineo catalán un cambio un cambio oyeron hubo cambio por Galicia que ya ha provocado lluvias esta noche nieve en las montañas las próximas horas se extenderá por toda Castilla y León cuidado porque va a nevar en cualquier cota va a ser una nevada en general débil y también volverá a nevar en el Cantábrico a partir de cuatrocientos metros de altura con esta situación medio metro Med medio metro más de nieve en

Voz 1727 07:23 la Cordillera Cantábrica y siguen sumando también en el P

Voz 0978 07:26 trineo acabaría nevando con fuerza en general el fin de semana acabará haciendo sol con ratos de nubes más viento y como decíamos temperaturas más altas pero igualmente sensación de frío

Voz 5 07:36 Marc que hacen Waylet y ahorra en carburante en treinta Repsol Waylet consigue cinco euros de descuento directo para tu próximo repostaje en Repsol Campsa y Petronor sólo tienes que introducir el código Carnaval dos mil dieciocho en la App hasta el once de febrero aprovecha esta oportunidad aún no tiene Repsol Waylet descargas de la ya disfruta de esta y muchas más ventajas más información en Repsol punto es

Voz 1727 08:06 hoy hoy empiezan los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur

Voz 0027 08:10 sí así ha sonado en las últimas horas el concierto inaugural de la orquesta de Corea del Norte allí en Pyeong Chang la ciudad que acoge los Juegos en la que se va a celebrar la inauguración hoy a mediodía a las doce hora española en la tribuna del estadio se va a sentar la hermana de Kim Jong

Voz 1727 08:24 deportivamente que se juega la Adele a la delegación española Samper

Voz 1161 08:27 pues principalmente superaron tres negativo el de conseguir una medalla hay romper con una sequía que dura ya veintiséis años desde que es Blanca Fernández Ochoa lograse un veinte de febrero del noventa y dos un bronce en Francia y que junto a la de oro de su hermano Paco veinte años antes en Japón son los únicos metales de una delegación española logrado en unos Juegos invernales trece deportistas buscarán engordar ese palmarés pero cuatro de ellos son los que más opciones tienen el patinador Javier Fernández campeón de todo menos en unos Juegos además de en snowboard Queralt Castellet Regino Fernández Lucas Egibar nuestro abanderado

Voz 1727 08:54 son las ocho y nueve las siete y nueve en Canarias

Voz 6 08:59 hoy por hoy con Pepa Bueno yo tenemos un único interés tu negocio verán los cuatro días perdió profesional del siete al diez de febrero y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses hasta diez mil euros financiando con PSA Services importe restante al contado más ventajas para el vehículos en stock en Perú punto es

Voz 7 09:22 vez la Piscina Monte cuida

Voz 8 09:47 hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales

Voz 2 09:51 deja arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 8 10:00 en SER Deportivos y cada envía un saludo desde aquí en nombre de toda la relación deportiva de esta casa

Voz 3 10:06 que estamos en todos los sitios contamos todas las noticias

Voz 9 10:10 desde Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Paco Forjas desde Villafranca Quillo muy buenas tardes hola Pacojó estalle estarán en Las Palmas con una racha de escalofríos se perderán el choque liguero Adriá Albets qué tal

Voz 10 10:21 Pacojó muy buenas su mejor temporada en mucho tiempo Pedro Morata el Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego Gonzales muy buenos la noticia tiene nombre propio es Yeray que vuelta a entrenar con el grupo novedades de este partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola qué tal Pacojo mejor deporte y toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres Francisco José Delgado

Voz 8 10:43 señoras y señores oyentes caramba del gran Isaías con todos ustedes promo más descriptiva de la Unidad de Vigilancia de la zona ha sido un está quemando más precisas que ha perdido ya cinco mil millones de empleos cifra que en España la más adelantada a su tiempo feliz dos mil dieciocho Master Card admiten la P de Pedro hola la más bilingüe sí misma cincuenta y dos millones de personas que hablan el castellano o el español los viernes la Unidad de Vigilancia que dirige el gran Isaías Lafuente donde y con quien con La Ventana de Carles Francino Cadena Ser sabido

Voz 11 11:34 cadena SER corren nuevos tiempos vamos

Voz 12 11:44 eso

Voz 13 11:50 el mundo está lleno de contradicciones como que el posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura Torrigo y todo los mantenimientos incluidos

Voz 14 11:59 sentimos el pueblo no hubo Riis todos Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesitas sin entradas sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día a una hay renting consulta condiciones aunque en punto es

Voz 15 12:13 este viernes hay un bote de noventa millones de euros en el euro Isaac vote la ONCE

Voz 8 12:18 pues este

Voz 2 12:23 Europa tiene aumento

Voz 16 12:25 la millones y además un segundo premio de veintisiete millones de euros Eurojust pote la ONCE

Voz 2 12:32 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 12:37 las ocho doce las siete y doce en Canarias el Gobierno quiere acabar esta mañana con la parálisis legislativa hasta en el PP había provocado desazón esta falta de medidas concretas proyectos o reformas que el partido pudiera defender como logros de la acción de gobierno meses sin poder vender nada con la sensación nos cuentan ellos mismos de el Consejo de Ministros Se había convertido casi casi en un prólogo a la rueda de prensa en la que el Gobierno iba fijando posición sobre lo que ocurría en Cataluña hoy así Rajoy convoca a sus ministros para aprobar medidas concretas las más vistosas encaminadas a su competencia electoral con Ciudadanos así estamos sones Sánchez buenos días sí bueno

Voz 1916 13:17 los días ya sabéis que en las últimas ruedas de prensa tras los consejos de ministros han sido prácticamente monográfica sobre la situación de Cataluña en vista de que encima de la mesa no había apenas producción legislativa por eso es reseñable que hoy el Gobierno ponga a funcionar la máquina de las leyes el presidente Rajoy parece reaccionar a las críticas por inactividad que le han hecho hasta desde su propio partido muchos dirigentes el PP lleva meses Pepa quejándose porque si el Gobierno no tiene iniciativas ellos tienen muy poco que vender tras una larga sequía el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy cuatro anteproyectos de ley entre ellos el de ampliación de la prisión permanente revisable y además el real decreto que permitirá recuperar lo ahorrado en planes de pensiones a los diez años de la aportación si a esto sumamos que en la última semana los ministros han estado mucho más presentes de lo habitual en emisoras de radio y en televisión el resultado es un cambio de estrategia veremos si es puntual o duradera después de que el propio presidente reconociera ante su partido que había que comunicar más y más

Voz 1727 14:11 por en la SER ya les contamos en noviembre

Voz 1916 14:13 Brno planteaba hacer lo que aprobará hoy el Consejo de mí

Voz 1727 14:16 ministros facilitar que los ciudadanos con fondos de pensiones puedan sacar el dinero a partir de los diez años pero ojo lo que se aprueba hoy sólo afecta a los planes de pensiones contratados a partir del año dos mil quince Roberto Torija

Voz 1827 14:29 ocho millones de personas tienen en España un plan de pensiones privado en total son unos ciento seis mil millones de euros ahorrados al contratarlos aporta una cantidad inicial y a partir de ahí más dinero de forma periódica dinero que como norma general recuperaremos en nuestra jubilación funcionan por tanto como un complemento a la pensión de la Seguridad Social

Voz 1916 14:48 su principal ventaja la encontramos al hacer la declaración de la renta

Voz 1827 14:51 ahorrador puede reducir su base imponible hasta ocho mil euros nos permite tributar como rendimientos del trabajo el dinero aportado por tanto pagamos menos impuestos

Voz 1916 14:59 actualmente es imposible recuperar nuestro dinero antes de tiempo

Voz 1827 15:03 puede en situaciones excepcionales por ejemplo en caso de una enfermedad grave de que seamos parados de larga duración o también si estamos en un proceso de desahucio el resto no pueden hacerlo hasta la jubilación estes

Voz 1389 15:13 era el cambio principal podremos sacar el dinero

Voz 1827 15:16 plan de pensiones a los diez años quiénes podrá sacarlo sólo los

Voz 1727 15:19 que hayan contratado ese plan a partir del dos mil quince y que se puede conseguir con él

Voz 1827 15:23 la medida básicamente hacer estos productos más atractivos Emilio Ontiveros es el presidente de Analistas Financieros Internacionales el ahorro

Voz 17 15:30 va a tener un incentivo adicional para en lugar de dirigirse a otros destinos tomar ya en consideración en mucha mayor medida que hasta ahora los clanes privados de pensiones con el fin de paliar lo que puede llegar a ser una insuficiencia del sistema público de personas

Voz 1827 15:48 sería un error dice Ontiveros contrarrestar esta medida con menos beneficios fiscales de momento el presidente del Gobierno adelantó ayer que también se van a rebajar las comisiones que por estos planes

Voz 1727 15:58 vamos de comisiones les hablamos ahora pero de otras comisiones de las que persiguen al Partido Popular

Voz 18 16:04 pues me dirán comisiones cuyo importe ya no otros al treinta por ciento La Rosaleda denominado a piensa que bueno pues era la práctica habitual que que que se imponía no

Voz 1389 16:15 declaraciones como esta de un control

Voz 1727 16:17 Thor denunciando aquí en Hoy por Hoy el mundo perverso del pago de mordidas a cambio de contratos públicos en Valencia pueden suponer un aldabonazo en la lucha contra la corrupción fuentes de la Fiscalía aseguran a la SER que testimonios como el de este hombre Vicente y tienen un valor excepcional para empujar a otros empresarios a confesar hechos similares desde hace semanas este tipo de revelaciones en los tribunales acorralan a los políticos del PP investigados por ejemplo ayer ante el el juez del caso Púnica Miguel Ángel Campos buenos días hola buenos días Pepa un directivo de la empresa y reconoció que tenían un fondo millonario para pagar sobornos a cambio de contratos de eficiencia energética

Voz 1827 16:58 Constantino Álvarez el ex director comercial de la empresa como Feli principal firma investigada en el caso Púnica por la obtención de contratos públicos de eficiencia energética en Madrid por valor de trescientos millones a cambio del pago de mordidas Álvarez que compareció como imputado a petición propia confesó como han hecho dos de sus subordinados que en como Feli se pagaban comisiones que la corrupción estaba institucionalizada que era normal Pepa que los pliegos de condiciones para las adjudicaciones de los ayuntamientos se redactarán en los despachos de la propia empresa Ike hasta la dirección de la firma en París porque Cozumel y es filial de la francesa GDF Suez autorizaba las comisiones

Voz 1727 17:35 de éxito si la inversión sobrepasaba

Voz 1827 17:38 el millón de euros incluso reconoció como dices la existencia de una partida al respecto con Feli pagaba al conseguidor David Marjaliza la Comisión Yeste entregaba la correspondiente mordida al alcalde o concejal que aprobaba la adjudicación en los once municipios de Madrid bajo sospecha

Voz 1727 17:53 no se puede afirmar que sea el final de la ley del silencio que durante años se ha impuesto en las grandes causas de corrupción pero sí que algo está cambiando en los últimos meses empresarios implicados en casos como la Gürtel Lezo y ahora Púnica han confesado Miguel Ángel en sede judicial tal que pagaron mordidas a cambio de contratos públicos

Voz 1827 18:13 si esas confesiones están resultando determinantes la admisión de los hechos por parte de los corruptores acorrala a los miembros de la trama a los políticos tiene un efecto dominó sin la declaración auto inculpatoria de los nueve empresarios en la pieza de la financiación ilegal del PP en Valencia a cuenta de la Gürtel que reconocieron el pago de campar las al Partido Popular con dinero negro y las facturas falsas a la trama no se hubiera producido la confesión posterior de Correa Crespo el bigotes y con probabilidad tampoco la de Ricardo Costa exsecretario general que manifestó Si es cierto el PP se financiaba en negro en la Púnica está siendo muy relevante la confesión de otro empresario el conseguidor David Marjaliza que ha detallado cómo funcionaba el entramado ya aportado pruebas de Cozumel y que también han desembocado en el reconocimiento de estos empresarios definitivamente pone contra las cuerdas a los políticos que supuestamente cobraron esas mordidas en la operación Lezo a las confesiones de algunos de los supuestos líderes del entramado se suma la de otro empresario Daniel Horacio mercado quién ha admitido como financiaba de forma ilegal al Partido Popular en Madrid ICO Loja en un serio aprieto al exgerente Beltrán Gutiérrez a Francisco Granados a Ignacio González e incluso Esperanza Aguirre la declaración de mercado ya fue clave para desvelar la financiación del PP en Baleares las confesiones de los empresarios corruptores son la piedra angular contra la corrupción la Fiscalía recuerda que pueden beneficiarse de atenuantes relevantes de cara a una posible condena ponen en valor declaraciones como la del constructor Onís para romper la oferta y acabar con una lacra tan instalada en el sistema que ha llegado a formar parte del él

Voz 1727 19:50 Miguel Ángel Campos gracias

Voz 1827 19:52 hola buenos días y con semejante vida

Voz 1727 19:54 dentro de su ojo el PP quiere escrutar en el Senado la financiación de Ciudadanos han convocado al Tribunal de Cuentas para que explique las supuestas irregularidades detectadas en las cuentas del partido de Rivera Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 20:08 buenos días y la Guerra Fría entre PP y Ciudadanos suma ese nuevo capítulo en el Senado donde el PP mantiene abierta una comisión que investiga las cuentas de todos los partidos salvo la suya los populares han hecho valer su mayoría absoluta en ese foro en el que no participa la oposición en señal de protesta para convocar dos sesiones sobre la financiación de su

Voz 1827 20:26 rival directo piden que acuda por segunda

Voz 1441 20:28 a vez el responsable de finanzas de la formación naranja también dos consejeras del Tribunal de Cuentas para que informen de las irregularidades detectadas en el último informe de ese organismo fiscalizador además se sigan reservando la posibilidad de citar al propio Albert Rivera a la Cámara Alta fuentes de Ciudadanos niegan toda credibilidad a la que consideran una Comissió en basura del PP recuerdan que ellos no tienen nada que ocultar y Kenny cuentan con imputados ni con casos de corrupción en referencia a los populares Se da la circunstancia de que al tiempo que pedía comparecencia sobre Ciudadanos el PP vetaba que lo hicieran sus ex presidentes autonómicos Camps y Fabra tal y como había pedido Unidos Podemos por las últimas revelaciones en sede judicial sobre la financiación en negro del partido en la Comunidad vasca

Voz 1727 21:12 y el PSOE asegura que no le va a pedir a su diputado Antonio Gutiérrez Limones que dimita hasta saber si el Tribunal Supremo le abre juicio oral el compareció ayer ante el juez que le investiga por supuesta malversación y prevaricación por conocer supuestamente no haber evitado la corrupción en una empresa pública empresa que presuntamente le pagó un viaje a su familia Madrid a varios parques temáticos

Voz 19 21:34 las aclaraciones muy ida las respuestas oportunas y al juez y al fiscal ellos cero que eso pues el cierre procedimiento lo antes posible y se recupere lo que yo creo que este Lajusticia sobre el viaje en sí

Voz 1727 21:47 Gutiérrez Limones el afecta directamente Gutiérrez Limones no aclaró nada ante los periodistas Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días qué tal

Voz 1389 21:57 sorprende este tipo de asuntos pues la indulgencia con la que será trasladado a este a este caballero por hacer un viaje con toda su familia fauna y la sensación de amabilidad que despierta en la gente que es que que recibe esa noticia el el titular con el que me encontré yo en varios diarios ayer era declara en el Supremo el diputado que gastó dinero público en Faunia no hay recordé una teoría que tenía yo sobre la corrupción la teoría de la corrupción blandito también llamada corrupción simpática sin asociarla este caso porque no sé lo que hay detrás pero se trata de usar el dinero público a espaldas de los contribuyentes pero no de la forma tradicional no en clubes de carretera como normalmente se hacen reservados de grandes restaurantes en joyerías como sabemos que también se ha hecho con viajes a la nieve esto es a lo que siempre es asociado lo que evoca la corrupción no gastos oscuros yo defiendo algo más blanco viajes por ejemplo con toda la familia tu define defiendes esas pero en esta en estas fechas y luego te explicaré porque también hay una parte de defensa pero a ver pasar el día con los niños sin Imaginarium por ejemplo en gastar cientos de euros de una comisión ilegal en libros y discos comprar coches eléctricos apostar por el desarrollo sostenible va con dinero negro usar tu tarjeta black para la operación de cambio de sexo de un familiar o irte a Fisterra a ver la puesta de sol y luego subvencionará a las palabras de Camariñas en fin es saquear los fondos públicos para una campaña que proteja Isaac de las focas

Voz 1727 23:22 Jabois yo te reconozco la parte poética la poética pero veo la iniciativa un poquito difícil de ejecutar

Voz 1389 23:28 pero ahora te explico porque lo defiendo en parte tú sabes lo que ha ocurrido creo que fue en Zaragoza donde se han repartido unos folletos en los que se explica cómo drogarse bien si es decir recomienda aplicar la cocaína se recomienda calentar un poco lo Speed en fin por qué se hace todo esto porque el Ayuntamiento entiende que es inevitable el consumo el mensaje es las drogas acaban con tu salud y destruyen la vida pero como la Espasa consumir igual vamos a intentar que acabe con tu salud un poco más despacio uno con la corrupción ocurre un poco lo mismo si ya va a acabar sí sí sí sí se va a ejecutar igual ese va a ser igual que al menos sea mediante una organización criminal que compre a espaldas de la gente entradas para el teatro contadas

Voz 1727 24:03 no sé yo si esto es ejecutable no lo es la poesía que da un beso buen fin de semana adiós El caso Gutiérrez Limones le ha terminado de complicar al PSOE esta primera semana del periodo de sesiones con la vuelta de la actividad a las Cortes las costuras de la bancada socialista se han tensado de nuevo varios diputados socialistas lamentan en privado la falta de dirección y derrumbo critican algunas de las posiciones que ha adoptado el grupo durante esta semana Inma Carretero buenos días

Voz 0806 24:32 hola buenos días durante la crisis del PSOE el grupo parlamentario se convirtió casi en un campo de batalla ya ocho meses después muchos diputados coinciden en que siguen sin estar cohesionados en este primer pleno cundía en algunos escaños del PSOE y el desconcierto por decisiones de la dirección como el apoyo a la comisión de investigación de Spanair un tema ya juzgado y que se reabre en el Congreso por el respaldo de los socialistas también son muchos quienes en privado confiesan que no entienden el modo en que se ha planteado el rechazo a la candidatura de De Guindos cuando en realidad la prioridad eso consideran debería ser que ese puesto se lo quede España son opiniones que expresan en privado en público pocos se atreven a discrepar tras los excesos de las primarias aunque en muchos casos la incomodidad es evidente hay quienes cuestionan a la portavoz a Margarita Robles por su falta de experiencia parlamentaria hay porque a veces eso dicen vaya por libre y otros en cambio apuntan directamente a Ferraz por no haber impulsado una integración real tras las

Voz 1727 25:33 primaria estos rugidos en la estructura de la bancada socialista completan la foto de la primera semana con la política a pleno rendimiento en la carrera de San Jerónimo Sastre buenos días

Voz 1071 25:43 podría decirse Pepa buenos días que para cualquier Gobierno hubiera resultado una prueba dura de fuego que dirían las crónicas que empezará el curso parlamentario que el presidente de la mayor minorías enfrentar a preguntas sobre Cataluña sobre la brecha salarial en la que era mejor no meterse ya está sobre la corrupción pero la semana no ha tenido al cabo mayor novedad para el Gobierno que la candidatura de Luis de Guindos tanto en el Congreso Mariano Rajoy Hoyo todas esas preguntas de la oposición respondió con un tenga usted muy buenos días no es una metáfora es literal lo mismo que ocurrió en el pasillo donde llovieron las preguntas de los periodistas Rajoy abrumado de tanta interrogación tropezó esto es un espectáculo dijo el presidente del Gobierno en una de esas frases que lo mismo no dicen nada que lo explican todo en fin como la política española tenía prisa el Congreso ha tardado más de cincuenta días en ponerse en marcha auge de Ciudadanos que trata con Podemos de revisar la ley electoral novedades que cercan a Francisco Camps Correa en plasma limbo en Cataluña cualquier avería temporal de nieve y de frío pero Rajoy está en esa frase que parece un formalismo tenga usted muy buen

Voz 1727 26:42 los días y mejor fin de semana Sastre gracias bueno sí

Voz 11 26:47 así en el sorteo de triples de la ONCE de ayer

Voz 4 26:50 el número premiado ha sido por participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social piden el triple vencedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro chat de la ONCE

Voz 11 27:12 en la ONCE normal ilusión que tenga

Voz 1727 27:14 es un gran día

Voz 20 27:22 quieres mucho con locura pero rojo y blanco con ciento veinte caballos hasta el veintidós de febrero lo tienes en la citó manía plus aún más locura que la Citroën manillar más diseño confort y tecnología inspirados sentí desde ocho mil seiscientos euros y además está mil quinientos euros adicionales el equipamiento

Voz 8 27:36 en fin haciendo

Voz 1827 27:39 pese a Financial Services condiciones Citroën punto es diga melón titular de la línea

Voz 21 27:45 así hay seis siete veintiocho para para para lucro

Voz 1827 27:48 en el rey de la China así que no te en Rogers Charles Boyer venga hasta luego Lucas

Voz 22 27:51 sí lo mejor es estar al día descubre un alimento rico en fibras hierro y proteínas vegetales actualiza otro concepto de legumbres Luengo las legumbres de la generación que se saltó las legumbres

Voz 16 28:05 no teníamos por qué tocar los gastos de hipoteca yo es probable que tengas cláusula suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados fácil

Voz 8 28:24 cariño porque suena estamos Cup sino es el cumpleaños de nada

Voz 23 28:27 por qué es el setenta cumpleaños de Costa Cruceros y tienen un regalo exclusivo para nosotros hasta quinientos euros de descuentos aborda con viajes y Viajes Ecuador

Voz 24 28:36 las Vegas desde ochocientos noventa y nueve euros con tasas bebidas igual a todo incluida reserva ya tu crucero Costa en el novecientos ochocientos cuarenta y dos novecientos fuera Halcón Viajes y Viajes Ecuador

Voz 2 28:46 este fin de semana en El Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas con ofertas increíbles para los más rápidos merluza de pincho piezas de tres a cuatro kilos nueve con noventa y nueve euros el quiero incidentes primera a ojo nueve con noventa y cinco euros equino este fin de semana y sólo en Hipercor y supermercado de la Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 25 29:05 siento XXVIII deje de millones ciento veintiocho millones de vítores de que de bote de bondad de cree de Euromillones bate de Euromillones de ciento veintiocho ciento veintiocho millones de bote de Euromillones hoy viernes nueve de febrero describe de febrero este viernes bote de ciento veintiocho millones de euros que además participas en el sorteo del millón sólo en España juegue a Euromillones no hay nada más grande

Voz 26 29:34 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas vota vas a subirse al telesilla

Voz 16 29:39 ya a menos cinco grados Parra que por unos segundos bajando tus sólo sobre nieve polvo

Voz 26 29:46 qué hay que hacer para saber porque las has hecho tanto en Taiwan para que con el mejor equipado

Voz 0622 29:51 viento para que desde veintidós mil cien euros

Voz 1 30:00 son las ocho y media a las siete y media

Voz 1727 30:02 Canarias Cadena SER Hoy por hoy el colegio en el que supuestamente se produjo la violación al niño de nueve años en la comarca de Cazorla ha expulsado a cuatro alumnos de primero y segundo de la ESO

Voz 2 30:21 el supuestamente relacionados con esa agresión es una exclusión

Voz 1727 30:24 cautelar a la espera de que la Fiscalía la Guardia Civil y la Consejería avancen para saber qué pasó exacta mente en aquel recreo Ubeda Pablo Moro es buenos días Pepa buenos días el grupo

Voz 27 30:35 Darío de Ciudadanos ha solicitado ya la comparecencia de la consejera de Educación ante la comisión del área para dar explicaciones sobre este caso el presidente de la Comisión de Educación en la Cámara andaluza el diputado de Ciudadanos José Antonio Fuentes

Voz 28 30:47 hemos solicitado la comparecencia de la consejera de Educación para

Voz 1389 30:51 explique qué ha sucedido en este

Voz 28 30:54 el colegio de la sierra de Cazorla era justo

Voz 27 30:56 yo Funes recordamos que los cuatro presuntos autores de esta agresión fueron expulsados horas después de que los hechos se hiciesen públicos hechos que están siendo investigados tanto por la Fiscalía de Menores como por la Consejería de Educación la presidenta de la Junta de Andalucía Susana

Voz 29 31:09 Díaz moción nada horrorizada creo que como todo lo que hemos tenido conocimiento lo primero que pido el respeto y protección a la identidad de Armero y de la familia muchísimo respeto al entorno impondrá quiero que la Fiscalía de Menores y la delegación que están trabajando

Voz 27 31:27 desde la Junta Andalucía la consejera de Educación Sonia Gaya confirmó ayer que según el relato de la familia los hechos sucedieron en el interior del centro y en horario de recreo también ayer la Guardia Civil tomó declaraciones en el centro para elaborar los informes sobre lo sucedido en esta casa el Defensor del Pueblo Jesús Maeztu ha denunciado que va a abrir una investigación de ojo

Voz 1389 31:45 sí vamos a ver

Voz 30 31:47 por si eso va a ser repetidos anteriormente si es que se ha producido en tiempo de recreo

Voz 27 31:58 desde la ONG Save the Children critican la falta de protocolos de actuación y ante abusos sexuales según ha podido saber esta redacción la familia del menor ahí está y la Administración mantienen esta mañana un encuentro para analizar la situación

Voz 1727 32:10 este caso que les avanzamos ayer por la mañana es terrible pero por desgracia no es único en la Fundación Anar de Ayuda a niños y adolescentes ha detectado que en los últimos diez años se han duplicado el número de llamadas de menores que denuncian agresiones sexuales Benjamín Ballesteros ex director de programas de ANAR buenos días

Voz 31 32:28 hola buenos días Pepa Bueno en el ámbito escolar mima

Voz 1727 32:31 sino que es muy muy excepcional cuando digo el ámbito digo literalmente durante un recreo y en el centro escolar no

Voz 31 32:38 sí efectivamente son situaciones excepcionales afortunadamente pero lo cierto es que en los últimos años como tú bien acabas de mencionar pues hemos descubierto que existe un incremento importante de casos con que abusos sexuales estamos hablando de que durante veinte años en nuestras líneas de ayuda manteníamos una estabilidad en torno a a los casos de abuso del uno coma uno por ciento el año pasado ya observamos un repunte que sumaba casi el doble de caer más del doble de casos dos coma seis por ciento de casos de aquellas que no llamaban directamente de los propios adolescentes pero si hablamos de personas que están dentro del entorno hemos sumado del cinco coma dos por ciento el incremento pasa al seis coma dos que efectivamente son casos excepcionales pero están incrementándose y sobre todo empezó muy importantes la gravedad de los hechos es decir que estamos ante situaciones en las que bueno pues hemos pasado de que casos de abuso sexual que pueden tener una determinada gravedad estaban pasando hace violaciones en grupo situaciones muy degradante sobre todo hacia la mujer que es la que está siendo en mayormente víctima en este caso desgraciadamente es un niño pero en muchas ocasiones desgraciadamente son mujeres y es la mayoría de los casos

Voz 1727 33:52 con qué tiene que ver este incremento hay estudios que puedan apuntar en una dirección o en varias

Voz 31 34:00 bueno entonces datos que sabes que tenemos en la zona es directamente de las víctimas que están viviendo este tipo de sucesos no entonces nosotros apuntábamos al que es una multitud de factores que están actuando aquí por un lado estamos teniendo un fenómeno muy frecuente que es el tema de cómo se introduce a las adolescentes preadolescente bien niñas incluso en temas de belleza y atractivo sexual que se relaciona con el éxito esto es una cosa que parece no tienen importancia pero lo que hace es que predispone a que se ve por parte de los agresores a estas adolescentes estas niñas como bueno pues disponibles sexualmente por otro lado también observamos que existe una clara banalización de lo que es la relaciones sexuales lo que produce una disociación entre el mundo efectivo el digamos el el puro astrofísico esto en adultos no tendría por qué ser un problema cada uno puede tomar las decisiones que ha tomado hablamos de menores de edad la presión del grupo por ejercer una fuerza

Voz 1727 35:00 porque para que la adolescente

Voz 31 35:02 insisto mayores son mujeres se vea metida en situaciones de las que luego sea muy comprometido salir para ella es muy difícil salir para ella quemábamos encuentra también que el factor esencial que es que tanto entregar un teléfono móvil en edades muy tempranas a los adolescentes e incluso niños con ancho no nueve años con la Primera Comunión el regalo característico ya está siendo un teléfono les marco entonces ahí les estamos dando un acceso sin control parental de ningún tipo en la mayoría de los casos en el que simplemente decir que tienen dieciocho años a ver pornografía entonces qué ocurre con estos bosques están normalizando comportamientos que no son tan normales como por ejemplo este tipo de relaciones sexuales en grupo en el que por un lado se degrada hice humilla a la mujer muchas veces en la mayoría de las ocasiones incluso con violencia física que ocurre pues que un adolescente que no que hoy además otro hacemos un fenómeno gravísimo es que los padres y las madres pueden estar con sus hijos porque están trabajando todo el día más con la que esto es acusado sea es mucho peor porque nadie se atreve a decir que hay que conciliar vida familiar Iria elaborar pero es que nuestros hijos desde hace trece años entonces eso comerciales las que entrar en el instituto ya desde las doce de la mañana la una está son los todo el día con un teléfono móvil y acceso incontrolado a ver por ejemplo pornografía no hay un padre una madre transmita cuáles son sus valores cuáles son sus principios son relacionada lo que tiene que ser la sexualidad también cree que les explique el control que tiene que tener con este tipo de hacerlo

Voz 1827 36:35 tras iré todos estos lodo

Voz 31 36:37 los hay de todos los polvos que pensemos pues aquí tiene

Voz 1727 36:40 no dentro de unos sobres salta un caso como éste cuando llega que tiene que hacer un menor una menor que nos esté escuchando y quiere pedir ayuda

Voz 31 36:50 bueno lo primero de todo es que llame al Teléfono ANAR que sea éste es un teléfono totalmente gratuito veinticuatro horas siete días a la semana y totalmente anónimo y confidencial el teléfono es el novecientos veinte veinte diez la temen al otro lado de la línea un equipo de psicólogos que especialista en infancia está las veinticuatro horas y que el objetivo único poder ayudarla ayudarla a pensar que tiene que hacer cada caso es único no debemos de dar grandes recetas es decir porque cada situación es

Voz 1727 37:20 está ahí adolescentes no vemos por ejemplo claro

Voz 31 37:22 en caso de abuso sexual según nuestros datos el veinticuatro coma seis por ciento de los casos son sus propios padres biológicos los que abusan de ella a veces se produce para ellas una disociación ahí también afectiva entre una ambivalencia entre lo que le está pasando y el miedo a denunciar a su propio padre entonces es muy importante que se trate cada caso de forma pues claramente que cercana y qué es esto de correctamente y que sean los psicólogos expertos los que le ayude

Voz 1727 37:51 a partir de ahí pues nosotros no hemos sabido hablaba

Voz 31 37:53 en realidad íbamos incluso si es necesario a iniciar las intervenciones pertinentes para que esta situación

Voz 1727 37:59 Benjamín Ballesteros director de Programas de la Fundación Anar de Ayuda a niños y adolescentes gracias Buendía

Voz 32 38:06 buen día gracias a vosotros

Voz 1727 38:10 son ahora las ocho y treinta y ocho las siete y treinta y ocho en Canarias Caixa Bank patrocina este

Voz 0027 38:15 nació

Voz 1727 38:22 no hay novedades sobre la renovación bueno la no renovación hasta ahora de la cúpula de Radio Televisión Española

Voz 0027 38:30 si los letrados del Congreso abren la puerta a que la nueva dirección se elija en la práctica por la misma fórmula que aprobó y utilizó el PP en la anterior legislatura una elección sin concurso y por mayoría de la mitad más uno solo no reforzara la nueva ley que pactaron todos los grupos esta legislatura establecía que la elección sería por mayoría reforzada y con concurso pero el texto dice que si el Congreso no procederá en tres meses se aplicará el procedimiento vigente que es el procedimiento vigente recién aprobado la votación por mayoría de tres quintos por lo que estaba en vigor hasta ahora la ley del PP el plazo del concurso efectivamente paso ciudadanos les preguntó a los letrados que significa aplicar el procedimiento vigente los letrados acaban de contestar Mariela

Voz 0259 39:08 los letrados del Congreso apoyan la renovación de Radio Televisión Española sin concurso público con los candidatos que propongan los partidos y sólo con mayoría absoluta en el informe que acaban de emitir aclaran la ambigua redacción y el galimatías de la nueva ley aprobada el año pasado ya entienden que al haberse agotado el plazo para el concurso público el procedimiento vigente o para el cambio de la cúpula es el decreto de dos mil doce interpretan que ahora debería elegirse al sustituto de José Antonio Sánchez con esa cuestionada reforma impuesta hace cinco años por el rodillo del Partido Popular bastaría con el respaldo de ciento setenta y seis diputados de todas formas también dicen que serán las mesas del Congreso y del Senado las que tendrán el lunes la última palabra los letrados señalan que no hay ningún impedimento insalvable para sustituir al consejo de administración y a su presidente destaca

Voz 1727 39:58 la voluntad política de los grupos para hacerlo en la mayor brevedad posible

Voz 11 40:07 tiene su minuto claro Nau para para que empiecen a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Family Now hacerla desde aquí aquí allí es sobretodo ahora descubre ya Family

Voz 33 40:22 Caixa Bank

Voz 1727 40:24 más

Voz 6 40:27 yo tenemos un único interés tu negocio velan los cuatro días perdió profesional del siete al diez de febrero y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses hasta diez mil euros financiando con PSA Services importe restante al contado más ventajas para el vehículos en stock empellón punto es

Voz 34 40:47 lección número uno lanza sí que te lances que motivos necesitas te gusta le gustas ya es toda la vida juntos o acabáis de empezar qué más da no tienes nada que perder este San Valentín Lanza T El Corte Inglés miles de ideas para acertar

Voz 8 41:08 un recibo un recibo dividida entre doce es menor recibo

Voz 35 41:14 con Lady V A Plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informa ten BBVA BBVA crean

Voz 1827 41:27 da oportunidades con tú lo quieres mucho con locura sí pero rojiblanco con ciento

Voz 20 41:31 de que hasta el veintidós de febrero lo en latitudes manía plus aún más de locura que la Citroën Vanilla más diseño confort y tecnología inspirados sentí desde ocho mil seiscientos euros y además hasta mil quinientos euros adicionales el equipamiento

Voz 8 41:43 en fin haciendo

Voz 1827 41:46 pese a Financial Services condiciones Citroën punto Es un chaval con rastas a punto de conocerá al padre de su novia

Voz 8 41:51 es militar un flan

Voz 2 41:54 una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres le dejaron

Voz 36 41:58 una seta

Voz 2 42:01 astronomía hay humor Maryland perfectamente canela fina eligió Culkin de la SER con Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca hijo Carlos Ortega el trece de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos de Valencia con la colaboración de la Diputación de Valencia y el patrocinio de rastreando por el mejor comparador de la historia los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el Pla

Voz 8 42:33 eso de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 25 42:41 ciento veintiocho deje de millones ciento veintiocho millones de billetes de bote de Ponta de de Euromillones bate de Euromillones cuanto de ciento veintiocho ciento veintiocho millones de bote de Euromillones hoy viernes nueve de febrero de febrero este viernes bote de ciento veintiocho millones de euros que además participas en el sorteo del millón sólo en España juegue a Euromillones no hay nada más grande

Voz 26 43:10 basta madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas voces

Voz 16 43:15 ya a menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus sólo sobre nieve polvo

Voz 26 43:21 hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tantas Falls Valenti One para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 8 43:28 desde veintidós mil cien euros

Voz 2 43:32 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 43:36 el Banco de España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores alertan del riesgo que entrañan las monedas el bitcoins y otros productos parecidos hemos analizado en Hoy por hoy y en los últimos meses que son inversiones muy peligrosas porque no tienen ningún banco central o reserva federal que las apoye así que lo que hoy vale decenas de miles de euros mañana puede ser que no valga nada pero hay muchos inversores dispuestos a correr el riesgo y prueba de ello es la millonada que mueven ahora mismo esas monedas virtuales Raquel Gómez ex directora del departamento de estrategia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores muy buenos días

Voz 37 44:13 buenos días Pepa usted veis lanzan ahora está

Voz 1727 44:15 pertenencias sobre el riesgo de La Script to monedas porque detectan mucho ahorrador español dispuesto a jugársela

Voz 37 44:22 bueno realmente detectamos que el interés de cada vez más creciente en todo lo relacionado con ciento maneras como comentabas tú antes hitos en es sino productos que están vinculados a crédito monedas o emisiones nuevas de lo que llaman toquen que deben lo comentamos un poco en el comunicado que son los únicos y a raíz de interés pues tanto en España como CNMV consideramos que es importante intentar explicarle a la gente en Kiko

Voz 31 44:46 es fenómeno y bueno ponen un foco

Voz 37 44:49 de claridad sobre la mesa sobre este tema como dices tú pues está captando la atención de muchos ahorradores

Voz 1727 44:54 qué riesgos tiene que tener en cuenta el particular que nos esté escuchando ahora mismo esté planteando invertir en bitcoins por ejemplo

Voz 37 45:01 bueno básicamente tienen que saber que pueden perder toda la inversión cualquier inversión en un producto financiero entraña un riesgo obviamente pero aquí además tenemos una a elemento adicional que es el tema de las tecnologías que se utilizan para está adscrito moneda son tecnologías que son poco pues tampoco consolida zona Face desarrollo incipiente y bueno pues pueden dar lugar a es operativos o amenazas no cibernéticas en querían un tratamiento para que precisamente esta parte el desarrollo tecnológico sin una de que tiene unos riesgos pero que también de una serie de beneficios que estamos analizando como supervisores porque realmente los desarrollos tecnológicos e innovación que sale introducido en en cierto modo atrás está escrito monedas tiene una parte muy interesante como autoridades supervisoras pues estamos viendo cómo se podría aprovechar esta parte tecnológica para mejorar el sistema financiero español pero está claro que esto a su vez entraña una serie de riesgos para los inversores en muchos muchos casos pues en cuando quieren sacar su dinero de la inversión inicial pues no tienen un mercado líquido aumentado organizado un mercado supervisado al que acudir con lo cual los precios se forman de manera desorganizada no se sabe muy bien cuál es el valor detrás de estos precios que hay tanta volatilidad porque de repente suben y bajan mucho en pues un poco de manera organizada detrás muy en corto

Voz 38 46:14 no es así que claros como todas las no

Voz 1727 46:16 edades en la historia del progreso de la humanidad y en sí mismo no es malo depende del uso que se haga de ella no puede tener usos positivos y cuidado con los peligros con los usos arriesgados de las monedas de La Script o monedas monedas virtuales ustedes en la CNMV han recibido peticiones para inscribirse en España nuevas escriptos monedas

Voz 37 46:39 oficialmente no no hemos no sea nada de esto es un mensaje también que dejamos claro yo creo que es importante actualmente no hay nada supervisado en estrado ni verificado por la CNMV el Banco España relacionado con la escrito monedas esto es importante para que la gente que sepa que aunque quiera invertir los productos que sepa que no son productos regulados ni supervisadas y por lo tanto no tienen la garantía de otros productos financieros en caso de que la entidad ahora me a la que le dan el dinero para comprar estos productos quiebre pues no estarían sujetos ni en fondo de garantía de a poner al día

Voz 1727 47:12 de cuanto dice oficialmente es porque extraoficialmente si no no es verdad Verona dice oficialmente no existe en España ninguna petición en este sentido

Voz 39 47:21 no lo digo porque eh como tal no existe como no

Voz 37 47:24 si no ha habido la solito la autorización de ningún proceso ni están autorizadas lo que tenemos nosotros que es un poco donde quería comentar lo que quería comentarte que si tenemos un portal específico los llama el portal y en la página web de la CNMV donde pedimos a la gente que quiera realizar este tipo de misiones más novedosas las innovadoras que vengan a la CNMV que nos manden su proyecto para qué conjuntamente podemos analizar en qué consiste el proyecto como podamos le podemos ayudar en algunos casos a proyectos interesantes innovadores que quieren captar fondos pero queremos hacerlo a través de la legalidad existente sobre todo con la máxima protección que comentaba la parte informalmente está viviendo gente a comentar los proyectos de actuaciones de momento no no habían esa autorización

Voz 1727 48:08 yo creo que ha quedado clarísimo Raquel Gómez gracias buenos días

Voz 40 48:13 gracias

Voz 1727 48:26 música contra misiles esto que escucha que es la actuación de una orquesta norcoreana ayer en el vecino del sur la ocasión lo merece vayan acostumbrándose a un hombre de Pyeong Chang van a ir mucho hablar de este distrito surcoreano porque hoy empiezan los Juegos Olímpicos de invierno nosotros

Voz 0978 48:45 tenemos toda la esperanza puesta en el patinador madrileño

Voz 1727 48:47 Javier Fernández viaja hasta Corea para conseguir la única meta que le queda sumar una medalla olímpica a un palmarés en el que acumula seis campeonatos de Europa y dos Mundiales

Voz 4 48:57 Lucía Taboada a pocos kilómetros de la frontera más militarizada del mundo estarán puestas hoy todas las miradas