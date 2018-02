Hoy por Hoy (09/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0125 00:12 en Estados Unidos el acuerdo fiscal entre republicanos y demócratas ya ha superado su primera votación la del Senado ahora falta el visto bueno de la Cámara de Representantes para poder reabrir el Gobierno que lleva cerrado tres horas Aimar

Voz 0027 00:25 sí porque el acuerdo debía evitar ese cierre administrativo por falta de fondos pero lo ha bloqueado durante horas un único senador que además es republicano igual que Trump corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 00:36 qué tal buenos días y ha sido el senador Rand Paul que pretendía incluir en el texto una enmienda que limitará el gasto público Paul ha retrasado la votación y esto ha provocado un cierre de gobierno el segundo en tres semanas finalmente los presupuestos se han aprobado en el SEM en el Senado hace apenas una hora y a partir de este momento son aquí las tres de la madrugada va a empezar la votación en la Cámara donde hay también un grupo de republicanos los más conservadores que rechazan el aumento del gasto público

Voz 0125 01:03 además hay otro de demócratas que se oponen

Voz 1510 01:05 que sigue sin haber acuerdo para regularizar a los Dreamers aún así se espera que los republicanos consigan la mayoría suficiente para aprobar unos tres

Voz 0199 01:13 puestos que financian al Ejecutivo durante los proxy

Voz 1510 01:16 hemos dos años y que permitan reabrir el Gobierno a primera hora de este viernes

Voz 0027 01:22 en España los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen ya en su poder los dos camiones repletos de armas que Francia ha enviado a nuestro país son unas quinientas que pertenecían a ETA los investigadores españoles confían en que el estudio de esas armas ayude a esclarecer algunos de los crímenes de la banda todavía no resueltos Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 01:39 qué tal buenos días y son documentos armas y efectos incautados a ETA en los últimos veinte años en Francia el traslado se realizó hace cuatro días mediante un convoy de camiones de la Guardia Civil escoltados por una unirá de seguridad de la Benemérita bien de la policía francesa hay alrededor de cincuenta sumarios instruidos por la justicia francesa que ya están concluidos sumarios de mayor relevancia en los últimos años y también hay dispositivos informáticos de gran capacidad de almacenamiento en cuanto a las armas hay más de trescientas de todo tipo de todas clases pistolas revólveres también lanzagranadas armas que van a ser objeto de estudios balísticos para intentar esclarecer atentados que han sido cometidos aquí en España el objetivo de esta entrega principalmente intentar resolver judicialmente crímenes de ETA que no están resueltos aunque la propia Guardia Civil reconoce que va a ser muy complicado atar cabos porque no su sumarios con datos directos son sumarios que ya están concluidos los documentos y efectos del archivo de ETA van a ser guardados en el centro memorial de las víctimas de terrorismo que está en Vitoria

Voz 0027 02:39 hoy la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz va a visitar La Línea de la Concepción localidad en la que en una misma semana los narcotraficantes han herido a dos policías y dos guardias civiles a los dos primeros presidieron cuando mantenían detenido a un arco en el hospital a los dos guardias civiles en potro dándoles un cuatro por cuatro para evitar que se incautaron de un alijo de droga esta situación crítica ha derivado en una pelea política entre la Junta y el Gobierno central sobre la necesidad de más medios policiales y la Federación de Asociaciones Antidroga nexos asegura que el refuerzo de policías y guardias civiles que se puso en su día desapareció cuando el Gobierno decidió mandar esos agentes axárquica el grupo ultraderechista Hogar Social tiene que abandonar en menos de media hora la antigua sede del Banco de Madrid en pleno centro de la capital una sede que mantienen ocupada desde hace casi un año sino Se van en los próximos minutos serán desalojados por orden judicial Israel Aranguez Radio Madrid buenos días buenos días

Voz 3 03:32 a las nueve y media es la hora fijada para que el colectivo de ultraderecha abandone el edificio que llevan ocupando desde hace once meses a escasos veinte metros de la plaza de Colón solas

Voz 0027 03:40 el Banco de Madrid que fueron ocupadas

Voz 3 03:42 por social después de que la entidad bancaria fuera intervenida por el Banco de España allí cuelgan sus enseñas sin que hasta el momento hayan sido expulsados a través de las redes sociales los miembros de este grupo han convocado a sus seguidores a proteger su sede defiende a los que defienden reza un mensaje acompañado de la foto de un anciano al que ayudan a bajar unas escaleras Hogar Social Madrid asegura que ahora mismo hay menores de edad personas mayores alojadas en este

Voz 0027 04:04 nueve

Voz 0858 04:07 la Bolsa Javier Alonso que abre en rojo pero menos de lo que cabría esperar dado los últimos cierres que hemos visto tanto en Asia como en Estados Unidos el IBEX treinta y cinco hasta ahora cede un cero coma tres por ciento pero también hay que decir que ayer ya cerró con un batacazo del dos coma dos por ciento respecto a los cierres que comentábamos internacionales el Nikkei japonés ha cerrado hace poco más de dos horas allí con un descenso del dos coma tres por ciento el Dow Jones norteamericano cerró anoche con un batacazo del cuatro coma uno por ciento la prima de riesgo española está esta ahora en setenta y un puntos básicos en la cabeza

Voz 4 04:40 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias

Voz 0125 04:50 es viernes y los viernes la columna de Almudena Grandes

Voz 1 04:54 la verdad a menudo estropea un buen discurso

Voz 0099 04:57 Gustavo Adolfo Bécquer cuyo nombre ha pasado a la posteridad sin fundamento alguno como sinónimo de la sensible día hay el sentimentalismo fue tajante al declarar que cuando sentía no escribía los escritores sabemos muy bien que los sentimientos los carga el diablo la primera regla de mi oficio afirma que para crear emoción es fundamental no sentir instalarse en la distancia adecuada para pensar con frialdad tan lejos del odio como del amor si esto resulta imprescindible para escribir un poema o una novela mucho más debería serlo para tomar decisiones que afectan al destino de las personas es cierto que existen seres humanos que por el bien de la humanidad jamás deberían haber nacido no lo es menos que ciertos criminales carecen de reinserción posible pero también es verdad que el endurecimiento de las condenas incluso la implantación de la pena de muerte nunca ha demostrado eficacia alguna para reducir la criminalidad todas las estadísticas indican lo contrario yo tengo hijos no sólo comprendo también comparto en lo más profundo del corazón la desesperación de los padres condenados de por vida a padecer la pérdida de un hijo o una hija asesinada un océano de sufrimiento que se regenera intacto día tras día pero la sociedad no puede tomar decisiones bajo la presión de su dolor ni convertir la ley en un instrumento de venganza soy escritor hay sé que cuando siento no debo escribir por eso estoy en contra de la prisión permanente revisable

Voz 6 06:31 Rosa Márquez buenos días hola muy buenos días saludos El Corte Inglés si este fin de semana no tienes nada planeado te propongo un plan que pondrá al límite tu reflejos bastante por Límite cuarenta y ocho horas en el corte desde disfruta de unas ofertas increíbles tienes que ser muy rápida para no dejarlas escapar fíjate tienes vestidos para mujer de firmas como ante ante a plus kosher el admitió el Olli quien era todo al sesenta por ciento Además camisetas Llera Sadr Cotton selección también con un sesenta por ciento cuerda son ofertas increíbles sólo para los más la pidas y este fin de semana también vuelven a El Corte Inglés a las ofertas del Límite cuarenta y ocho horas en Fórmula Joven y el Green Coast con pantalones y vestidos por nueve con noventa y nueve euros y encontrarás blusas por sólo seis con noventa y nueve mil te lo pienses te espero este fin de semana en la planta joven de El Corte Inglés ofertas increíbles sólo para los más rápidos en Límite cuarenta y ocho horas ramas es todo por ahora os espero luego adiós

Voz 7 07:31 en cuento lo quieres mucho con locura sí pero rojo y blanco con ciento veinte

Voz 8 07:37 ayer hasta el veintidós de febrero lo tienes en la citó en manía plus aún más locura que la Citroën manillar más diseño confort y tecnología inspirados sentí desde ocho mil seiscientos euros y además hasta mil quinientos euros adicionales equipamiento

Voz 9 07:48 en fin haciendo con bicis condiciones Citroën punto es

Voz 10 07:54 este viernes hay un bote de noventa millones de euros en el euro Shake it to pues este hito

Voz 11 08:04 euro Jakub de la ONCE y luego tiene noventa millones y además un segundo premio

Voz 0027 08:09 de veintisiete millones de euros Eurojust pote de la ONCE

Voz 12 08:13 sí

Voz 14 08:19 que conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 15 08:32 el mundo cambia son las dos de la tarde de la uno en Canarias que espero que el Partido Popular un clan en convocar el referendo del guber convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación aparecen goteras por otra parte

Voz 6 08:44 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable no queremos que te pierdas

Voz 16 08:53 en los demonios nuevo sondeo vuelve a dar la victoria al partido es decir aguantar a seguir en la carrera electoral

Voz 0027 09:00 ha explotado un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 0125 09:04 queremos hechos y queremos acción

Voz 0027 09:07 porque es un auténtico acto de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena Ser

Voz 17 09:20 nuestra web superan los ocho millones de usuarios cerca de un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal de youtube más de dos millones de persones han descargado nuestra aplicación todos se enteran de las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero queremos ser más los sigues

Voz 12 09:54 se prohiben las grabaciones subrepticia de las palabras de otra persona tanto de audio como

Voz 2 09:59 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 7 10:09 corren nuevos tiempos

Voz 2 10:12 vamos a escucharlos

Voz 18 10:26 tú tienes arma en casa si la de Securitas Direct

Voz 0027 10:28 qué tal es que el mes que viene en entregan Scarlett y quiero ponerme en alarma ante estemos

Voz 18 10:32 Carlos es yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 19 10:40 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es miren y

Voz 7 10:50 a voy tipo desde el más espacioso de su categoría con quinientos veinte litros de maletero y totalmente equipado por nueve mil seiscientos euros

Voz 10 10:56 jo más espacioso de su categoría tot vent equipado por nueve seis euros

Voz 0027 11:03 cuál del coche que quieres está buen precio te gusta más Gemma triunfita tipo sedán por nueve mil seiscientos euros con cuatro años de garantía

Voz 12 11:15 en el capítulo de ayer Puigdemont lleva demasiado tiempo metido en un

Voz 20 11:19 la burbuja un país unido país nueve es un país abierto los muros no van a encarcelar las ideas

Voz 12 11:33 a veces nos va mejor ya veces nos va a peor

Voz 20 11:36 sí

Voz 12 11:39 educación ante el Tribunal Supremo en Bruselas y en su vivienda de lujo de una forma normal a un presidente normal

Voz 21 11:50 pero esto de unos simbólicos y de otro efectivo pues un mediocre

Voz 0027 11:52 lo que no sea será el que lo sea el que el que no sea será el que lo sea lo que me gustaría es que en vez de tener soberbia del Gobierno tuviera humildad

Voz 22 12:08 pues a lo mejor no hemos controlado bien el de lo público y tuvimos un cheque de confianza en un pacto de investidura en ciento cincuenta medidas lógicamente no vinieron cheque en blanco

Voz 16 12:19 íbamos a dejar de ser exigentes no

Voz 0027 12:25 el Gobierno profundamente conformista no oí paralizado y con su crisis interna salpicando al pacto de investidura

Voz 23 12:33 bueno el consideración segunda que ahora se ha convertido en la primera porque es la primera ha sido la segunda en la última parte

Voz 12 12:41 cierre de su intervención

Voz 16 12:45 tampoco hay que tomárselo se olvidan y continuamos no descartó que sea una mujer el ministro de Economía y tampoco que se uno pues muy bien acompañado hoy por hoy creo que ya son demasiados siglos en los que el lenguaje que se utiliza como instrumento para perpetuar el machismo en la sociedad que somos las mujeres a mí portavoz a la llamo portavoz es importante que las mujeres hagamos un esfuerzo por desdoblar el lenguaje o por utilizarlo de forma inclusiva a mí no me parece mal igual que no me pareció mal miembros y miembras que la RAE no es el mejor ejemplo de lucha por la igualdad

Voz 12 13:44 es el momento de volver a ser previsor los planes de pensiones privados complementan el modelo de pensiones públicas

Voz 16 13:59 vivimos más y tenemos derecho a vivir mejor

Voz 0125 14:17 le he preguntado a David de la Fuente esto de La abeja Maya efemérides hoy se cumplen cuarenta años de la primera emisión en España de la serie ya va haciendo cuarenta años de casi todo en España mañana de viernes en Hoy por hoy con Antón Losada que están radicalizados días hola dos días soy un niño de Hamás deberes el niño de la dejaba ya pero Mazinger Z para que veas cuarenta y no tienes cuarenta

Voz 21 14:41 doce y cuarenta horas

Voz 0125 14:44 leí que quería es aprovechar el viaje ya ya ya que la habeas diez bueno

Voz 4 14:49 Carmen Remírez de Ganuza buenos días a todos ellos se cubrí en Radio Barcelona bon día buenos días yo soy del panal tú eres anterior

Voz 0199 14:59 es lo peor de la juventud es la única enfermedad que se cura con el

Voz 24 15:04 tiempo de que hay que sí depende hay algún sarpullido si sigue saliendo que resiste Icon

Voz 4 15:12 varias novedades este viernes novedades notables sobre la mesa la primera la sintonía total entre Unidos Podemos y Ciudadanos para revisar la ley electoral repito sintonía total que precisa no obstante de sintonizar a su vez con los intereses de PSOE y PP para sacar la reforma adelante y aquí hay dos noticias una sintonía y otra el fondo del asunto la reforma para hacer el sistema español más proporcional y empezamos por esto último porque contra el consenso general de que hay que reformar la ley electoral que parece que sí contra el consenso general de que hay que dar más peso al voto urbano dice Antón Losada ojo cautela porque bueno porque el la

Voz 0199 15:54 proporcionalidad no es el único criterio que debe regir el diseño de un sistema electoral hay que representar también territorios porque si supo representamos a los territorios despoblados podemos entrar en una dinámica como la que tenemos con las infraestructuras no que es que gente que tiene muy pocos servicios que tienen un coste muy superior para acceder a servicios esté todavía más castigada porque no tiene una representación política que le permita compensar o hacerse oír su voz con más con más fuerza no de producirse el fenómeno esté que hemos visto tantas veces con las infraestructuras pero en la política es de Teruel también existe o no sólo es de Lugo etcétera etcétera no los sistemas importa es proteger a las minorías y la gente que vive en territorios despoblados zonas rurales las zonas menos habitadas son también una teoría que necesita algún tipo de protección política pero además de esto un sistema electoral debe asegurar gobernabilidad generaron un resultado que produzca

Voz 25 16:55 la gobernabilidad de gobernabilidad en

Voz 0199 16:58 esto grado de de estabilidad que es otro criterio que hay que tener en cuenta cuánto más proporcional es el sistema más compleja hace muchas veces la gobernabilidad y sobre todo un país de cultura política como la nuestra porque que con la cultura política que tiene Alemania bueno la una proporcionalidad extrema no es un problema pero un país como éste donde todo son veto si todos son líneas que hay que cruzar puede ser un problema llamas y enfermedades Pepa

Voz 21 17:22 en el debate que se está planteando quién sí

Voz 0199 17:25 esto un sistema electoral es algo muy complejo y no se puede despachar la reforma con tres frases demagógicas y cuatro simplezas todos los sistemas electorales tienen desviaciones y acaban castigando a uno recompensado otro problema si vamos al caso concreto que nos ocupa con el nuevo reparto que se proponen este momento con la nueva ley con el nuevo sistema que básicamente lo que hace es castigar al partido más votado y beneficiar a la tercera hay sobre todo a la cuarta opción en aquellas circunscripciones donde haya escaños suficientes a repartir por eso ciudadanos es la más beneficiada que habría cambiado exactamente porque al final tendríamos que el Partido Popular tiene ciento veintidós tendría ciento veintidós diputados el Partido Socialista tendría un diputado menos podemos sería a los setenta y seis ciudadanos iría a los cuarenta y dos estaríamos es exactamente la misma situación es decir sólo habría una mayoría que es la que se articulará a través del Partido Popular lo que pasa es que ese día una mayoría más inestable porque sumando ciudadanos el PNV no sumaría la mayoría absoluta que tiene ahora es decir el problema no es nuestro problema no es que unos tengan muchos más diputados y ocho y otros menos nuestro problema es la incapacidad de las fuerzas políticas para llegar a acuerdos entre sí es decir una nueva ley no alteraría o el nuevo sistema de proporcionalidad no alteraría significativamente los resultados la suma seguiría siendo las mismas

Voz 4 18:47 Antón pero un sistema que permite que el ejemplo clásico que ponemos siempre para hablar de que hay que corregir en el sistema para que Izquierda Unida lo hubiera costado quinientos mil votos medio millón de votos un escaño al PP al PSOE a CIU o el PNV le costará cincuenta mil es que ahí hay una desproporción brutal según corregirlo

Voz 0199 19:06 sin duda sin duda todo sistemas mejorable el nuestro es mejorable como todos los sistemas pero

Voz 25 19:14 nadie no vendamos la idea de que el eh

Voz 0199 19:17 la ley que propone Podemos e genera mucha más proporcionalidad

Voz 4 19:21 el sintonía total con Ciudadanos

Voz 0199 19:24 otra cosa es que también debe llevarnos a preguntarnos cuánto duran las las líneas rojas no cuando se trata de pactar un gobierno para todo

Voz 4 19:30 qué hacemos después estamos estamos con la propuesta prefiero decir que es una propuesta dos

Voz 0199 19:35 ya que quiere decir que la proporcionalidad no sólo depende de la regla de asignación de escaños depende también del tamaño de las circunscripción que es algo que seguramente tendríamos que revisar o repensar

Voz 21 19:47 esa es la clave de depende también

Voz 0199 19:50 en del número de diputados se puede aumentar la proporcionalidad aumentando el número de diputados por cierto sin tocar la Constitución porque se puede subir hasta hasta cuatrocientos no hace falta castigar a las provincias más pequeñas y más despobladas además hay un discurso que a mí me resulta profunda me molesta profundamente porque me resulta repugnante veinte elitista la aquí en España parece que hay dos tipos de votos el voto joven y urbano que es un voto libre informado de dónde eres realmente la gente vota con una gran libertad pues el voto de la gente mayor y de la gente que vive en los pueblos que por lo visto es un voto cautivo y clientelar mira es es profundamente antidemocrático el tufillo de ese discurso es profundamente antidemocrático solo no es verdad con este sistema electoral hemos visto mayorías absolutas de izquierda hemos visto mayorías absolutas de derecha y hemos visto situaciones en la que era necesario pactar llegar a acuerdos y coaliciones no entonces yo creo que lo importante es que no va a enterrar a la gente que estos es que estos arregla cambiando la asignación de diputados porque eso primero como hemos visto en esto

Voz 26 20:53 el caso concreto en la situación actual no cambiaría

Voz 0199 20:56 nada pues estaríamos en la misma situación el primer partido seguiría siendo el PP sería lo único que tendría opción de formar gobierno únicamente que la mayoría sería bastante más inestable de la que tenemos ahora es es que como otra ley electoral estaría gobernando yo no es verdad

Voz 1 21:11 Carmen es verdad Carme en a ver yo empezaré por decir que estoy muy a favor de de una reivindicación en principio como principio de como la que están haciendo Ciudadanos y Podemos más allá de la oportunidad de la Alianza Iraquí creo que estoy a favor porque me parece justifica que se quiera corregir la desproporción enorme de la que nos acaba lo que nos acaba de ejemplificar Pepa me parece que es de una de una evidencia tal que no se puede contestar ahora bien a partir de ahí eh

Voz 27 21:43 creo como como dice como dice Antón que hay que garantizar la gobernabilidad Ike

Voz 1 21:50 no no se solucionaría nada sino hubiera lo que tiene que haber en España hay que es lo que más falta que es la política de consenso y acuerdo entre las entre las los partidos políticos que es lo que creo que no llevan no están diciendo claramente esta propuesta que realmente es lo más importante el problema de la Circus prisión no es sólo el el mecanismo matemático por el cual se divide los lo los votos en escaños no es esa desproporción entre lo que cuesta ser diputado del PP y diputado de Izquierda Unida es el problema del nacionalismo en España y en eso es en lo que siento del discurso de Antón yo creo que aunque esto requerirá una reforma constitucional los problemas en España no se van a solucionar hasta que haya la suficiente valentía para que la representación de los Territorios esté en el Senado pero muy bien representada en el Congreso hay una mayoría de de los

Voz 21 22:46 Ciudadanos no de los territorios con lo cual

Voz 1 22:49 que se pueda corregir el sistema de manera que no tengamos unos presupuestos hipotecados al voto de unos nacionalistas vascos o catalanes que es lo que todavía estamos a fecha de hoy padeciendo ese es el verdadero problema lo que realmente acucia la necesidad de una reforma electoral tener en España como en en en Cataluña que es que es lo que estamos

Voz 4 23:09 déjame hablar ni el luego responde responde estuvo jugando

Voz 21 23:13 bueno es que el el tema catalán

Voz 26 23:16 a todo a poner de manifiesto diversas cosas no una el ímpetu que tiene ahora Ciudadanos intentando plantarle cara al PP a partir de los resultados electorales del veintiuno de diciembre ciudad Nos hacía mucho tiempo que tiene su lista de espera de temas a tratar la reforma de la ley electoral supongo o deduzco que el último impulso se lo ha dado el resultado en Cataluña porque mantienen que con otra lista electoral pero el corredor sistema electoral hubieran tenido mayor fuerza en Cataluña

Voz 0199 23:48 lo cual no es cierto evidentemente y ahora voy

Voz 26 23:51 a dar los ejemplos Cataluña no tiene lista electo perdón ley electoral propia este es una de las de los problemas porque imagino te fueron capaces todos los partidos de cambiar el Estatut antes que cumplir con el punto del anterior Estatut guía les obligaba a hacer una lista electoral una una ley electoral propia porque no la tiene pues porque siempre que se sientan para hablar de eso sacan la calculadora y entonces esa echan sus números ya en época de Convergencia i Unió un diputado por Barcelona cuesta cuarenta y ocho mil votos mientras que uno por Lleida veintiun mil la ley electoral vigente es la española muy bien XXXIX mil votos para un diputado por Soria ciento treinta mil votos para un diputado por Madrid evidentemente ahí está como bien decía Antón la diferencia entre el voto rural y el voto urbano con ese discurso digamos que clasista por encima de todo como de el voto moderno y el votado antiguo que lo desbarajuste a todo ahora bien también es cierto que los que argumentan que el sistema se basa en una persona un voto eso se pervierte luego en la aplicación del mecanismo para canalizar este voto ahí habría que encontrar algún tipo de salida no porque no se puede abandonar a los territorios yo sólo digamos que las zonas rurales por supuesto ni dejarlas sin representación

Voz 24 25:14 efectiva ahí es si efectiva pero

Voz 26 25:17 tampoco se podría estar o debería dejarse de castigar tanto como se castiga al voto urbano porque el voto urbano representa por otra parte una concentración de ciudadanos que tienen una serie de problemas mucho más complejos que los que en igualdad de condiciones pueda el ciudadano de la zona rural

Voz 0199 25:34 no es no es resultó cierto que se castigue el voto urbano siempre se ponen el ejemplo Izquierda Unida pues que el ejemplo Izquierda Unida también tiene que mucho que ver con la con cómo era Izquierda Unida hay sus déficits implantación

Voz 26 25:45 territorial no fíjate en energía lucha quiere seguiré de un unos datos si me permites en las últimas elecciones catalanas Ciudadanos se ha quedado para entendernos eh son cifras más o menos a redondeadas unos ochenta mil votos de Ciudadanos para entenderlo se han quedado sin representación en Cataluña se han quedado sin representación ochenta y tres mil es que republicano ochenta y un mil ser todos los partidos se quedan de alguna manera tienen un un sobrante de papeletas que acaban sin tener representación efectiva pero todos por igualdad en en caso de una circunscripción electoral única como se había propuesto aquí ciudadanos había hecho sus cálculos en relación a esa hipotética circunscripción electoral única resulta que Ciudadanos los resultados del veintiuno de diciembre en Cataluña tendría un diputado más

Voz 1 26:32 pero Kunitsyn el problema no es la falta de representación de algunos partidos nacionales que lo es y por eso me parece que justa la la justo la la pretensión de reformar la matemática de proporcionarle un poco más el problema en España no es ese el problema es la sobre representación de los partidos nacionalistas que están concentrados en unas circunscripciones que están siendo beneficiadas por el sistema y eso no es justo porque no es justo

Voz 0199 26:57 qué es eso no es verdad que esto se hizo a sí

Voz 1 26:59 pero de la Transición se hizo precisamente para integrar a esos partidos nacionalistas y esos territorios en en la empresa de la de la democracia española eso tuvo su justificación en su momento yo no digo que no la tuviera y además hubo un momento que hasta funcionó pero vamos a ver es que estamos absolutamente hipotecados a esas esas minorías que que que que habría que proteger en en en en el sitio donde les corresponde

Voz 0199 27:26 el caso es que lo que no podemos dejar es que una determinada idea pase por encima de los lácteos no pedir con el sistema que propone ahora mismo Podemos y Ciudadanos el PDeCAT perdería un diputado y el PNV perdería un diputado eso es todo

Voz 28 27:39 ya no tendrían grupo parlamentario no es no es baladí si fueran cien

Voz 21 27:44 son los cálculos que no lo sabemos porque eso es un cálculo que ha hecho Podemos pero esto es una cosa muy seria y habría que hacer un cálculo mucho más pues venga venga buenas dosis porque no sólo aunque no lo son cada gran grupo ya sería muy diferente a España

Voz 0199 27:59 la hipoteca porque hay dos diputados que van para un lado para otro es decir es que no se sostiene la afirmación en los las que no se es negro es es es que no

Voz 21 28:07 acabo de decir que no les a dar la Euskadi

Voz 0199 28:09 no no es verdad que Euskadi ni mucho menos Galicia donde aquí sí que es difícil con Partido Nacionalista obtengan representación Esteso representados es decir sea un problema de proporcionalidad en España se produce y eso es una evidencia non que Cataluña esté representada y Madrid hizo representada sino que lo que se sostiene es que Cataluña está o Madrid están infrarrojo presentados y Castilla León por ejemplo está sobre representada y ahí es donde yo creo que nos lleva un debate que no se puede despachar con tanta facilidad

Voz 21 28:39 no sé si estoy de acuerdo es lo mismo vivir

Voz 0199 28:41 en Barcelona en esa es ir no

Voz 28 28:44 eso no es lo mismo los recibe los mismos

Voz 0199 28:47 lo pagan los mismos impuestos pues que la cuestión no es esa pero la cuestión es que hay hay que decir a la gente la la verdad y la verdad es primero no hay ningún sistema de proporcionalidad perfecto desde luego tienen desviaciones de no segundo el principal problema que tenemos en este momento no es tanto un problema de proporcionalidad de que se puedan dar situaciones puntuales que un partido seiscientas sienta perjudicado sino que tenemos un problema de cómo ajustar mejor la representación de determinadas provincias a otras y eso no se consigue únicamente cambiando las reglas de asignación sino que debe llevarnos son la reflexión a una reflexión mucho mayor ahora decir que el problema del sistema electoral español es que los nacionalismos considera condicionan a las mayorías hombre es que no hay más que sumar las últimas legislaturas

Voz 21 29:35 pero ver cómo está gobernado España en los últimos treinta años como se ha gobernado obra sobre todo con mayorías

Voz 0199 29:40 absolutas del Partido Socialista del Partido Popular que son las situaciones que al que han primado sobre las legislaturas donde era necesario el consenso

Voz 21 29:48 el TAS acompañado

Voz 0199 29:51 los nacionalistas y a veces como es este caso con partidos no nacionalistas porque han entrado otras dos fuerzas políticas y ahí es donde está el problema que un sistema muy proporcional y eso es un dilema que no tiene fácil solución una democracia un sistema proporcional de extremo lo que genera una enorme inestabilidad porque es muy difícil construir este efectivamente

Voz 1 30:13 habría que corregir el sistema proporcional una vez corregido el sistema proporcional en la injusticia de la desproporción que existe habría que hacer factores correctores para que la fuerza más votada fuera la que gobernara cosas

Voz 0199 30:27 es un sistema mayoritario es que no no no no

Voz 28 30:29 pues eso no perdona en Alemania hay un sistema mixto

Voz 21 30:32 el primero el el que pretende en Podemos si Ciudadanos que es que elige la mitad de los escaños que es la proporción de verdad no con la que tenemos en el la colador y luego un sistema mayoritario yo digo simplemente que primero para que se pongan a estudiar todos los partidos porque esto no puede ser una cosa de dos tiene que ser de varios tienen que asumir que ya no somos no estamos en un bipartidismo sino un cuatro y partidismo pero una vez establecido el marco de las reglas del juego lo que hay que hacer es primero corregir el sistema proporcional después hacer el efecto corrector mayoritario para que se pueda gobernar que es lo que tu decías antes en España necesitamos mecanismos de gobernabilidad

Voz 0199 31:10 porque pero es que la mama entra en la lista

Voz 21 31:13 más votada sería uno de ellos no digo que sea el único

Voz 0199 31:15 en un país donde donde una cultura demócrata es que hay muchas opciones para asegurar la estabilidad no la la única opción de estabilidad no es que haya un partido que tenga mayoría es que haya un sistema político que sea capaz de llegar a acuerdos

Voz 28 31:28 es su primero se representa la representación se ante esta mayoría

Voz 0199 31:35 estabilidad es verdad pero sólo parcialmente

Voz 26 31:38 puede ahí tiene es el caso de D'Alema

Voz 0199 31:40 Ania el caso los payeses es Lina Morgan

Voz 28 31:43 cada Jesús Oria

Voz 21 31:45 desde aquí es un desastre porque no no puedo no hay una buenísima claudicó

Voz 26 31:52 hasta el problema la cultura de pactos siempre los vamos lamentando buena cultura de pacto y luego cuando empiezan a pactar resulta el nombramiento que ahí

Voz 4 31:59 si a eso iba ajustado vamos

Voz 26 32:02 vamos vamos ahí son por un momento Bolivia Carmen claro lo que no puede ser es la sobre representación de los nacionalistas bueno y ahora no no por por supuesto pero quiero quiero hacer memoria sólo de un hecho ahora no tendrían grupos parlamentarios dice Carmen Bueno pues entonces tampoco el PP tendría apoyo del PNV como está buscando

Voz 21 32:22 la mente muy bien que debería debería

Voz 26 32:24 Pepe desarrollar una política de pactos una capacidad de pactos forzarán otros grupos estás diciendo no quiero Orio orillado aquellos a los que digamos que por una cuestión ideológica molestan en este momento

Voz 21 32:36 no no es una cuestión ideológica perdóname pero si no no no no no no es una cuestión ideológica es una cuestación está esto tiene que ver con el Estado es decir

Voz 26 32:44 bueno pero el establo también representan los partidos nacionalistas de un área geográfica determinada

Voz 21 32:49 perdona otras cosas que a los nacionalistas que están yendo contra el actual estado romper el Estado quieres no nos olvidamos de lo que dijo el otro día el PNV

Voz 26 33:00 Carmen Carmen vamos a ver qué unos parece que algunos partidos que un partido nacionalista Últimamente se haya convertido en independentista no tiene porqué castigar a todos los partidos que tengan sentimiento nacionalista en cualquier área del Estado punto número

Voz 21 33:18 yo no quiero dar argumentos representación sino la que tienen los demás partidos

Voz 26 33:21 punto número dos esos partidos en algunos momentos no sólo tuvieron mucha representación Convergencia i Unió alcanzó los diecinueve diputados en un momento determinado si sería porque había

Voz 21 33:32 cuando dependes independentistas

Voz 26 33:34 día porque había una realidad social que sigue existiendo esa realidad social muy bien de acuerdo

Voz 21 33:39 sí sí bien Esquerra Republicana llegó a los

Voz 26 33:42 diez o doce diputados sino recuerdo mal en época según Sarkozy tal y entonces esa realidad por mucho que por la vía de los de los de las argucias políticas partidistas se quiera arrinconar esa realidad

Voz 21 33:58 la reforma electoral no es una argucia esta reforma lector

Voz 1 34:01 era el estamos hablando de un sistema que sea más justa

Voz 21 34:03 esto en su representación corregido para que se pueda gobernar una palabra que aseguró pongo en un mundo por qué no miramos también el Senado porque no damos al Senado una definición y le ayude como usted

Voz 26 34:20 entonces hay que entonces ahí te haya también de verdad una cámara no sólo de representación territorial que oficialmente ya debería serlo no se la encuentra por ninguna parte sino con derecho incluso a condicionar

Voz 24 34:33 las leyes islas

Voz 26 34:36 ejecuciones del Gobierno de los gobiernos de los que sean en a favor de las ciudadanías que pueda estar representada en esa zona

Voz 21 34:44 sobre de la financiación autonómica quienes trabajando y ahora todos Estados Unidos a las esta madrugada dejábamos esta parte del debate que tiene que iluminar nos un y sobre lo que está pasando en Cataluña la nota a favor no ha noventa minutos

Voz 26 34:58 tú me castiga sino que castiga

Voz 0199 35:00 sí está muy claro

Voz 4 35:03 también es todo el consenso la sintonía entre partidos en las antípodas ideológicas que es una buena noticia siempre aunque sea para un asunto que tiene que ver con su propia supervivencia no cuántos escaños tienen venga una pausa la publicidad y volvemos

Voz 12 35:19 dices que Estacas de hasta diez minutos del centro sí

Voz 29 35:21 más o menos pues entonces según tu manera de calcular el tiempo distancia la luna está apenas una hora no

Voz 12 35:25 ya pero es que tiene jardín están mono

Voz 29 35:29 cuesta mucho encontrar la casa sueños por eso te quitamos las comisiones de hipotecas sólo por tener tu nómina domiciliada y nada más van siendo consulta condiciones en oficinas banjo Bankia punto es

Voz 30 35:39 el cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea si total se le pone una madera encima Yes como una mesa no importa

Voz 31 35:46 lo amor se demuestra llenó Opel lo demostramos con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa visita tu concesionario Opel ya

Voz 2 35:57 por un recibo

Voz 9 36:01 el recibo es menos recibo

Voz 32 36:06 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa ten BBVA

Voz 2 36:17 vea creando oportunidades lección número tres

Voz 33 36:22 todo todo le ha pillado

Voz 34 36:25 sabes vas a regalar algo y no para demandar te indirectas pero siempre acaba con Reagan me cualquier cosita pues regala Le cualquier cosita que si algo que pide

Voz 11 36:35 este San Valentín lanza T El Corte Inglés miles de ideas para acertar

Voz 35 36:42 esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 7 36:55 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros con de cinco mil setecientos euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la refuerce concesionarios

Voz 36 37:07 no es experta alzara el de amor apartado esquina del baño ropa sucia sea PIL la bueno que sin la recoges mejor no

Voz 37 37:16 el amor es fuerte pero la rutina también diecisiete de febrero sorteo extraordinario de San Valentín aviva la llama con quince millones Lotería Nacional

Voz 18 37:27 oye Héctor tú tienes el arma en casa si la de Securitas Direct

Voz 0027 37:31 sí qué tal es que el mes que viene me entregan está y quiere ponerme en alarma

Voz 18 37:34 ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 19 37:42 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en secreto

Voz 0027 37:50 Direct punto es Si pudiera es el nuevo Single de David de María y primer adelanto de su próximo disco veinte años el artista celebra veinte años de carrera en directo ya disponibles las entradas para Madrid diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Málaga nueve de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en David De María oficial punto es

Voz 12 38:19 el país presenta la colección Premios Goya dos mil dieciocho

Voz 38 38:23 la disfruta del cine español con Verano mil novecientos noventa y tres Verónica han día el secreto

Voz 0027 38:30 marrón la librería el autor

Voz 38 38:33 el bar ir muchas más domingo once

Voz 39 38:35 la primera película por nude con noventa y cinco euros con el país

Voz 12 38:41 la vida está llena de situaciones circunstancias trances de ocasiones chance santiamén las trayectorias suele pocas fases etapas coyunturas oportunidad

Voz 16 38:56 sí

Voz 0027 38:58 la vil en la trayectoria de Coque Malla son una suma de instantes y momentos irrepetibles concentrado sin treinta años de carrera escucha lo este viernes en directo en La Ventana con Carles

Voz 7 39:20 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0125 39:27 son las diez menos veinte ahora las nueve menos veinte en Canarias los partidos nuevos han hecho mayores también en esto que es bueno en no vetar se preventivamente a sentarse a hablar y quizá ponerse de acuerdo que es lo que parece que va a ocurrir en esta propuesta de reforma que como Adele

Voz 4 39:41 ya tienen que conseguir sumar a ella a los partidos mayoritarios porque sino no sale adelante uno de los que están en sintonía es ciudadano ese nuevo gran dolor de cabeza de Mariano Rajoy y que sea llevado al Consejo de Ministros hoy la batalla con el partido que por primera vez le comer terreno en su hasta ahora exclusivo territorio de la derecha hoy aprueba dos medidas que tienen el distinto calado pero todas el barniz de que responden a los intereses electorales del Partido Popular desde luego la prisión permanente revisable ayer hablábamos con el portavoz de Jueces para la Democracia Ignacio González Vega fue inequívoco dijo es populismo judicial no mejora en absoluto la seguridad en la calle hay que recordar que las últimas semanas y una especie de subasta entre Ciudadanos y PP a ver quién proponía por elevación una reforma más dura ciudadanos que llegó a firmar con el PSOE en su pacto de legislatura la derogación de la prisión tal y como está ahora también lleva un asunto muy sensible que afecta a muchas personas el de las los planes privados de pensiones la posibilidad de rescatarlo cosa ahora muy difícil para la para la mayoría pero que también responde a su electorado mayores de sesenta años en un treinta por ciento del electorado del Partido Popular el PP se pone en marcha el Gobierno se pone en marcha Carmen pero con la vista puesta en quién come el territorio claro

Voz 1 41:03 y es que no se hayan tomado en el que no se habían tomado demasiado en serio la amenaza de ciudadanos que no sé si recordarás que el propio Aznar le reprochó a Rajoy su propia existencia hace ya bastante tiempo Le fue avisando que te está saliendo por la por la izquierda o por la derecha todavía no se sabe por dónde pero te está saliendo un un una competencia es es evidente que la eclosión electoral de Ciudadanos en Cataluña pues está teniendo efectos yo por por ser muy clara creo de verdad

Voz 40 41:37 que lo único que que

Voz 1 41:40 qué tendría efectos de verdad en esta pugna sería que Ciudadanos dejara de apoyar los Presupuestos y eso es algo que creo que no se va a producir por una cuestión también electoral porque Ciudadanos no le interesa no apoyar los Presupuestos porque el electorado se podría enfadar y ahora el electorado de Ciudadanos es más de derechas misma razón creo que Ciudadanos está arriesgando mucho en este momento al al pactar Bono o hacerse la foto más bien con con Podemos porque tampoco eso le gusta mucho el electorado de derecha que es el que es en este momento está premiando a Ciudadanos por su actitud en Cataluña y ahora miro al PP es evidente que está haciendo electoralismo no sé si populismo porque bueno yo ya te dije eran en una ocasión mi opinión de la de la permanente revisable me parece que solamente los jueces solamente la han aplicado una vez por algo será les les infunde demasiadas dudas eh pero es evidente que se está haciendo electoralismo pero hay que reconocer que desde el punto de vista electoral y político les está saliendo bien porque porque resulta que Ciudadanos al principio estaba en la posición contraria cuando pactó con el PSOE luego curso de perfil cuando se abrió la la Comisión cuando cuando se debatió el asunto en el cuando perdón cuando el PNV llevó la iniciativa al Congreso se puso de perfil se abstuvo y ahora de repente la está apoyando con lo cual ese tren lo ha perdido pero aún así creo que en este momento Ciudadanos tiene

Voz 40 43:12 un un caldo de cultivo un un un capital electoral muy potente imagen

Voz 1 43:19 aquí todo lo que vaya a hacer el PP de aquí a las municipales hay que mirarlo con lupa porque tiene que ver con una autodefensa porque la el la derecha se rompe se rompe y digamos no en los presupuestos insisto me parece que esa es la tabla de medir esa es la línea roja pero sí en todo lo demás

Voz 4 43:38 es una lástima no que cuando le entra este arrebato ejecutivo al Gobierno que lleva meses sin ejecutar efectivamente sí mandar proyectos de ley anteproyectos de ley al Congreso sea en esta clave Antón

Voz 0199 43:51 bueno pero yo creo que eso no debería ser ninguna sorpresa no es ninguna sorpresa

Voz 4 43:56 no no yo creo que si algo ha quedado claro

Voz 0199 43:58 pero yo desde luego sólo reprochado siempre al Partido Popular especialmente a Mariano Rajoy es que el partidismo presidido siempre su acción institucional es opción de gobierno es decir Si algo ha demostrado el Partido Popular en la época de Aznar y ahora es que primero van los intereses del partido después va todo lo demás sí esto de casos las ninguna no es no es ninguna excepción no gobierna para para para su base electoral gobierna pensando siempre en esa aclama

Voz 28 44:25 el sexo es lo que piensan los que se han ido conciudadanos se mire para nada como yo no me he ido conciudadanos si quería que me vaya por esa legislatura piense de otra manera no pero como conciudadanos

Voz 0199 44:38 eh opinión en mi opinión es que el principal reproche que se le puede hacer yo le echo siempre el Partido Popular es que siendo un partido de Estado y de Gobierno tiene mucha tendencia a no comportarse como tal ya comportarse únicamente como una máquina electoral a partir de ahí bueno la estrategia yo creo que va más allá del puro electoralismo claro se trata de rapiña hará que haya unos unos votos si si miras las encuestas que más que la asignación de escaños que son puras puras cábalas no lo interesante es ver la tendencia de fondo no es si tú coges los datos del CIS hace tres años los electores situaban a ciudadanos claramente en el centro derecha entre el cinco y el seis en la escala del cero al diez que utilizamos siempre los politólogos donde estaba claramente ubicado en el centro derecha hoy tres años después está claramente ubicado en la derecha los electores lo ubican claramente la vida

Voz 41 45:29 muchos en el seis seis seis setenta y cinco que quiero decir es

Voz 0199 45:33 eso que le ha comido espacio ideológico al PP ha desplazado al PP hacia la derecha entonces no se trata tanto de un combate puntual por una bolsa de votos al que vaya

Voz 41 45:44 la sino de fijar el espacio ideológico y de ahí que hoy tiene

Voz 0199 45:49 en por ejemplo el tema de la prisión permanente revisable que a mí me parece una auténtica barbaridad yo creo que más de populismo judicial es quedarse corto es decir cuando se a haber hecho me enseñaron que la determinación de la de la pena era un principio fundamental de cualquier derecho penal democrático no esté está condenas los alta completamente pero es un tema que te obliga a retratar te ideológicamente es un tema muy ideológico yo creo que ese es el combate en este momento entre el PP y Ciudadanos que los leído comiendo además de los otros el espacio político y ahora mismo océanos es percibido claramente por muchos votantes de derecha como un partido de derechas y por lo tanto como un partido que los puede representar también o mejor que lo hace el PP

Voz 26 46:32 sí aquí es donde creo que entra Catalunya olfato gana Nuño no ideológico efectivamente y no es que quiera arrimar el ascua a mi sardina pero bueno también pues bueno pues no pues si si entra Cataluña

Voz 4 46:46 necesitamos tiempo tengo que hacer otra pausa para la publicidad y os digo una cosa veintiocho veintidós con ocho grados bajo cero veintidós con ocho grados bajo cero ha hablado esta noche en un punto del Pirineo catalán

Voz 2 47:02 en en Girona

Voz 0027 47:06 qué deportivo coche nuevo cochazo nuevo Honda Civic

Voz 39 47:10 con lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento

Voz 0027 47:14 sé quién has puesto extras no extras nuevo Civic contacto de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto es

Voz 12 47:25 erario más cercano

Voz 42 47:31 Colita a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI XXXIV sesenta

Voz 10 47:39 es lo que quieras

Voz 43 47:43 la primera fuerza política del Parlamento se llama de Cataluña

Voz 16 47:48 yo no y hasta donde tres personas me avisaron de que el Gobierno ni quiénes

Voz 44 47:57 me la la autopista somos la demanda y no por el mundo de la divinidad operar dentro imagina el oscilan incita a los que Luis el cabrón

Voz 16 48:08 la vimos

Voz 33 48:11 pues esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María puede ser socio puede ser Rosal cuando Sevilla

Voz 45 48:17 la finalmente amanezca será posible

Voz 0027 48:20 las chicas mujeres corre y nuevos tiempos vamos a escuchar los servicios informativos

Voz 46 48:30 S

Voz 0027 48:34 este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en como se Abbado nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 47 48:47 hola buenos días hola puede intentar hablar contigo

Voz 0199 48:51 fingiendo absoluta normalidad pero veo utilidad

Voz 47 48:54 debajo de tu huevos

Voz 0027 48:56 admirado nadie sabe nada Capi

Voz 2 49:00 las

Voz 0027 49:01 los viernes en no My Lol las luces se apagan los teléfonos encienden y yo muero por hablar contigo soy el ser con más empatía que ha existido en este oficio casi casi como Iñaki Gabilondo Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega que llevas puesto

Voz 16 49:20 hoy tamizada de qué color

Voz 48 49:23 color color Morán no more me gusta

Voz 49 49:26 pues estaría que me lo destrozara

Voz 0027 49:32 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 39 49:40 Marta del Castillo donde quiera que estés no saben nada de Marta desde el pasado

Voz 50 49:45 hoy Martos Si tú me estuviera bien tú sabes que bomba en Cortes reñir y a ti te repito echaría sí ha sido una chiquillada

Voz 26 49:52 en ese momento coinciden en la vivienda los cuatro

Voz 12 49:55 tenidos el cuerpo de Marta

Voz 0199 49:59 pues no lo sé eh señor fiscal

Voz 0125 50:02 es algo que no sé ni he sabido nunca que e inquieto

Voz 51 50:06 el hombre que interés nueve años después de la desaparición la Cadena Ser Andalucía y Podium podcast presenten una serie de cinco capítulos

Voz 0027 50:15 que reconstruye lo ocurrido

Voz 51 50:17 todas las claves y las incógnitas del caso que conmocionó a España Marta del Castillo donde quiera que estés una serie de la cadena SER Andalucía disponible ya en Podium podcast

Voz 10 50:35 qué oferta que tenemos Inda House los de forja pues tenemos tres días sin IVA y los cuenta un hombre bala Tablet Z T en el ocho nueve y te descontamos el IVA en los smartphones y tablets punto es

Voz 11 50:56 este fin de semana en El Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas con ofertas increíbles para los más rápidos merluza de pincho piezas de tres a cuatro kilos nueve con noventa y nueve euros el quiero incidentes primera y nueve con noventa y cinco euros Sarkía sólo este fin de semana y sólo en Hipercor supermercado del norte inglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 30 51:14 cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea si total suele le una madera encima allí es como una mesa no pirata