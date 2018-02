Hoy por Hoy (09/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 2 00:11 son las diez a las nueve en Canarias el Partido Popular acusa a Ciudadanos de no ser un socio leal de pensar en exceso en sus posibilidades de llegar a La Moncloa acusaciones que acaba de hacer el coordinador general del PP quien considera que además el acercamiento entre Ciudadanos y Podemos para reformar la ley electoral es sospechoso Fernando Martínez Maíllo en Radio Nacional

Voz 3 00:32 creo que hay detrás esto por qué tanta sintonía bueno pues porque les interesa tanto están buscando votos a veces tenemos la la la sensación de que más que eso hace gobiernos líder de la oposición yo le pediría señor Rivera que no tenga tanta prisa sobre todo porque a veces está mirando demasiado las encuestas poco lentes esas críticas que hace sobre lo que está pasando en Cataluña que no se equivoca de rivales que el rival son los independentistas entonces yo creo que a veces tienen una actitud bastante desleal en relación por ejemplo con nuestros temas

Voz 2 01:02 la Bolsa inicia sesión en rojo tras la caída de Wall Street en su cierre de anoche Antonio Martín buenos días

Voz 0018 01:08 Nos días Pepa caída en la que hay que sumar también el cierre en negativo de las principales

Voz 0978 01:11 bolsas de Asia la mayoría de los valores del Ibex

Voz 0018 01:14 treinta y cinco han pasado en rojo estaba a primera hora de cotización amplia Toñi Fernández

Voz 0202 01:18 selectivo aminora ahora mismo pérdidas por segundo se deja dos décimas y salvar los nueve mil setecientos puntos modera la pendiente hacia abajo

Voz 2 01:26 esquiva la espiral bajista en la que

Voz 0202 01:28 ya se han embarcado las bolsas de Estados Unidos y Asia con todo las pérdidas semanales del selectivo español rondan el cuatro y medio por ciento y si tomamos como referencia lo que llevamos de mes estamos a día nueve rebajas mucho mayor sólo hay que recordar que inauguramos febrero cotizando cerca de los diez mil quinientos puntos Telefónica o Inditex recuperan algo de su caída de ayer el Santander como más de la mitad de los valores del Ibex treinta y cinco siguen rojo las bolsas europeas también registran algunas pérdidas menos Alemania que ahora mismo acaba de estrenar el verde suma su primera X

Voz 0018 01:59 más cosas la Fundación ANAR alerta de que sucesos como el del colegio de Jaén en el que se investiga una violación en grupo un niño por parte de varios menores comiencen a surgir en España como consecuencia entre otras cosas de la banalización de las relaciones personales Benjamín Ballesteros director de Programas de esta fundación ha pasado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 4 02:16 efectivamente son casos eh excepcionales pero están incrementándose y sobre todo muy importantes la gravedad de los hechos hemos pasado de que casos de abuso sexual que pueden tener una determinada gravedad estaban pasando hace violaciones en grupo a situaciones muy degradante sobre todo hacia la mujer que existe una clara banalización de lo que es la relaciones sexuales acción entre el mundo afectivo el digamos el el puro astrofísico

el Madrid en Madrid pendientes de el desalojo del colectivo ultraderechista Hogar Social de las antiguas oficinas del Banco de Madrid muy cerca de la plaza de Colón la orden judicial les daba de plazo hasta las nueve y media de la mañana de hoy para abandonar el inmueble Ellos siguen dentro y la policía fuera Llesta Alfonso Ojea buenos días qué tal buenos días tenemos noticia de última hora suspendido este desalojo por un defecto de forma en la notificación del juzgado por lo tanto no se ha producido ese desalojo en todo momento ha sido pacífica las comunicaciones entre los letrados de la Administración de Justicia y también los los ocupantes los encerrados por lo tanto van a continuar aquí Laura Up en los próximos días habrá que resolver ese defecto de forma para culminar esta expulsión de lo que eran las oficinas del antiguo Banco Madrid ellos están encantados los ultraderechistas de permanecer han desplegado una pancarta en la que se le culpables de defender te gracias al en a la Comunidad de Madrid ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien la sentencia del Supremo que anula los pastos de Gestió de la sanidad madrileña firmadas en dos mil quince para saber si de alguna forma tendrán consecuencias en la actividad de los hospitales esos pactos habiliten a los gerentes alargar las jornadas de los sanitarios para poder abrir los quirófanos por las tardes los sindicatos piden que las negociaciones vuelvan al punto de partida Julián Ezquerra Mitch en la SER

Voz 4 04:17 ahí hay que iniciar el procedimiento desde cero es decir hay que llevar e ideologías que son o como Anás estos pactos a retribuir como quién puede participar en qué condiciones cómo se contrata

Voz 6 05:32 este es nuestro primer Hoy por hoy con gente de Holanda

Voz 1995 05:38 no sé qué ha dicho pero seguro que tiene razón Caballero Éste es nuestro primer Hoy por hoy con gente delante viéndonos es decir en estos momentos tenemos miedo incertidumbre absoluta falta de vergüenza así que sino trabajaremos en la radio nos dedicaría vamos a la Bolsa es un placer acompañarles sentirla cerca

Voz 6 05:53 ya les doy las gracias por el jamón los hijos

Voz 1995 05:57 han sino que es que en Canarias y metralla en Jamón los oyentes la psique

Voz 5 06:02 no

Voz 1995 06:05 ya hablaré con Francia y hablamos ahora no está intención hoy todos los días es darles compañía sin robarle su soledad pero hoy no sé con las cinco mil doscientas personas que tengo delante va a ser difícil hacer un ejercicio intimista estamos en uno de los mejores lugares del mundo para ver las estrellas el cielo canario y la inmensidad del espacio la materia oscura que debe ser con lo que está hecho el gofio que desayuna Ike CNE ayer porque el gofio sirve para ducharse merendar en cualquier cosa en fin amigos tenemos mucho carnaval del que hablar no ha sido fácil ni sencillo pero ha sido imposible hemos llegado al viernes estamos rozando ya el fin de semana quiero confesarlo es que lo crean o no mi sueño es despertar un sábado de la siesta con gente aplaudiendo en el salón de casa felicitando a mí preguntándome por cómo he sido capaz de hacerlo quiero ser el Messi de la horizontalidad lo conseguiría pero mientras es innegable que estamos en un lugar extraordinarios rodeados muy buena gente son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido

Voz 6 07:05 lo que tampoco dice demasiado en su favor déjeme decir con cierto desdén son las nueve y ocho minutos las dieciocho en la península pero lo dicho como con sin de casi llega el momento de conocer cinco motivos para seguir viviendo

Voz 7 08:29 Carlos Haya

Voz 1995 08:30 esto hay que hacerlo sin ver Raúl Del Bosque muy buenos sea muy buenos días Toni necesitamos a parte de la peluca que llevó puesta otros cinco motivo de Bonet había egoísta y bueno no era a valorar aquí lo dices es cierto necesitamos en el quinto es el bien sextos el mio otros cinco motivos para seguir viendo motivo no habrá cinco

Voz 1309 08:47 por qué hoy una visita un canario que tiene revolucionado al gallinero claro que sí a hoy está con nosotros Ale Acosta de Danko

Voz 6 09:15 lo vio Ale Acosta estaba hoy con nosotros con Fuel Fandango nos hemos traído porque les esta tierra Isidre que va uno y sitio

Voz 1995 09:21 es bueno tener amigos motivo por ella

Voz 1309 09:23 han encontrado aquí dos extremos por un lado el sol por otro lado el a como el agua del océano Atlántico estarán con nosotros sector Socas investigador del Instituto Astrofísico de Canarias Francis Pérez fotógrafo submarino ganador del World Press

Voz 6 09:41 el World Press Photo que es muy difícil cuando el premios bueno es difícil decirlo World Press Photo

Voz 1309 09:47 Vimos número tres por qué tenemos un aviso para la población canaria atención sino a los pantomima full

Voz 10 09:53 pues si alguien se encuentra yo al teléfono móvil lo primero salvar a pesar de no moverse ocultarse

Voz 1309 10:03 así se peligrosos los Trip Advisor del humor que hoy van a poner atención nota a los carnavales de Tenerife motivo número dos que como no podía ser de otra manera estarán con nosotros en la reina del Carnaval de los mayores la murga ganadora de este año los mamelucos y también el alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Voz 8 10:19 Kubica que me puede dar un beso y me ha dicho

Voz 1309 10:22 eso sí que es Passió Puerta de Alcalá de todo

Voz 1995 10:25 los remojón de motivo número uno porque en este programa

Voz 1309 10:27 somos muy fans muy fans de la vagina

Voz 8 10:36 aunque Ana Guerra vaya ganado porque un truco ni vayan anunció para nosotros siempre será la canaria altanera preciosa yo orgullosa ya está aquí los motivos

Voz 13 10:52 gracias cómo ganarse al público para Raúl es fácil bueno

Voz 1995 10:57 va a ser la única la primera vez en subir a que van a ver a alguien así pero realmente no va disfrazado por favor un aplauso a Don calen eh es la única persona que se pone cuernos vikingos pero en tu caso Novas disfrazado realmente es

Voz 6 11:16 traje típico bueno para igual no pero parecido

Voz 1309 11:21 a la maldita tradición maldita modernidad acaban con la selección es ya nadie pone estos hoy en día

Voz 6 11:28 no

Voz 1309 11:28 ya pero aquí en Tenerife es es por culpa del Estado el bienestar que ya no tienen que golpearan a Diego los cuernos y ni mi falta al Akcha pero es que sí pero falta lo que falta de la Charlotte ahí vergüenza también tengo mucho

Voz 1995 11:41 son varias cosas es un placer estar con ustedes son las diez y once minutos una hora menos aquí donde estamos Rosa Márquez muy buenos días

Voz 1787 16:51 muchísimo muchísimo son dos mundos en realidad muy similares no somos gente que nos gusta contemplar la naturaleza en su estado más más y más fundamental que nos gusta esa contemplación que te da tanto la la tranquilidad del fondo del mar como la contemplación del cielo Illa perspectiva ahí la la capacidad de de ver las cosas de otra forma cuando tiene a esa perspectiva no yo creo yo creo que nos parecemos mucho en ese sentido

Voz 1995 17:20 bueno los astronautas entrenan

Voz 27 17:23 uvas de agua ni la low así al fin

Voz 1787 17:26 mal enemigo Ingres

Voz 27 17:29 Vidic es también no va a dar tregua compartimos en este caso es un sitio muy canarias también el cielo el cielo está casi podemos ir al astrofísico voy a armar en una ahora estamos todas en la misma isla casi muy pegado en el en el mismo barco no

Voz 1787 17:46 es mi dinero si se tienen en el mar el monte porque el cielo os voy a hacer alguna pregunta por

Voz 1995 17:53 en el caso Francis todas buceado en once mares en tres océanos pero acaba siendo siempre aquí siempre volviendo a tu casa qué tiene de especial el el cielo canario

Voz 1787 18:02 bueno el cielo e sobre todo para la observación astronómica es muy especiales muy único por qué se da una combinación de montañas muy altas el Teide es la montaña más alta que en España eh en un entorno rodeado de mar el mar produce un efecto de estabilización de la atmósfera que es muy beneficioso para la observación astronómica y por eso aquí en Canarias pues es uno de los sitios mejores del mundo para observar observar el cielo de hecho hay básicamente en astronomía profesional y tres sitios que son Canarias Hawai Chile donde se instalan los mayores telescopios y donde se van a los grandes proyectos futuros para para observaciones científicas

Voz 1995 18:42 en tu caso que tiene esta más gracias

Voz 27 18:45 pues casi lo mismo en Canarias tiene uno de cielos el mundo y uno de los miembros sean ellos siempre guiado por ahí todos estos sitio acabó volviendo pero siempre voy como digo yo siempre sacando pecho de las islas y es que si algo que te hay algo que tenemos aquí el mar azul tenemos una transparencia en el agua que no hay en otros sitios del mundo Hawaii por ejemplo si en Chile por ejemplo no porque ha son algo más que más fría pero tenemos una visibilidad aquí que es el paraíso natural para cualquier fotógrafo submarino Wales que eh naturalista en el océano no tuvo otros colegas fotógrafos dicen nada no vengáis ya es exactamente es ésta la peor que yo estoy en el que contarlo no son algo complicado de ir a nada me comentaba

Voz 1787 19:33 ante Francia que había visibilidad perfecta cuarenta metros de profundidad en Canarias que me pareció algo impresionante yo subía

Voz 1995 19:38 ya se ve mejor el espacio

Voz 27 19:41 en el mar de Canarias que la Gran Vía de Madrid

Voz 6 19:44 hay una capa de caca encima de imposible la

Voz 1995 19:48 les vamos a decir que estamos en la casa del Carnaval que es un sitio que al verlo todo ha dicho miras como el country music hall of Fame pero de carnaval

Voz 1309 19:56 desde ese es es comparable es comprar

Voz 1995 19:59 diferencia la cada uno tiene sus referencias sobre esos

Voz 1309 20:02 otro puede ser el Guggenheim entregó al vamos a querer que Francis una cosa tú crees que los mares siguen siendo un gran misterio no estamos rodeados de mares pero todavía hay cosas descubrir cada dos por tres cincuenta animal prehistórico desconocido imposibles identifica tú crees que un día vamos a a saber todos los mares siempre habrá cosas discutible yo creo que será

Voz 27 20:25 espero que no por mucho tiempo pero el eterno es conocido KBC llega más profundo cada vez se sabe más el número de especies que existen en el mar pero si bien es cierto y seguro que todo está de acuerdo conmigo e hoy en día se se sabe más del espacio y de ir al cielo que de domar

Voz 1309 20:40 se eh y eso es bueno

Voz 27 20:42 pues se está ya están se

Voz 1995 20:45 donde sí aceptaría no cae más profundo

Voz 6 20:47 la clave investigando más más pero protegiendo cada vez más

Voz 1995 20:51 y conociéndolo no como esta semana ha sido noticia tuvo preguntarte rector esta semana Un ha lanza un descapotable al espacio S con un astronauta ceja vosotros nos molesta no estáis viendo el sol influir ese cruce de repente el Tesla ya está el otra de Londres

Voz 1787 21:09 me alegro que me gusta esta pregunta porque eh sí que me gustaría puntualizar algo sobre ese tema que creo que no se ha contado bien no hay en este programa se caracteriza por un rigor científico importante pues yo creo que él como nos jugado como nos conoce bien es cierto es que los bonos conocer escucho todas las mañana no porque Yemen oficina no te escuchan mucho la Cadena Ser

Voz 1995 21:27 me quería aclara que esta vez las mirando perdóname estás mirando en

Voz 6 21:32 por hijo tampoco claro Gas una actividad frenética e efectivamente hay que decir eso no se debe mirar nunca

Voz 1787 21:39 a simple vista porque dañino para los ojos mejor tumbarse y recibirlo sobre la piel

Voz 1309 21:43 al tampoco en la playa al lado del mar con lo cual ya los la Motilla

Voz 1995 21:47 deseando oír la corrección científica

Voz 1309 21:50 lo que hace es un día lluvioso es día de descanso parecía obligatorio claro

Voz 1787 21:54 bueno yo aprovecho para venir a la radio

Voz 1995 21:58 bueno puntualizó hemos lo de lo más puntos

Voz 1787 22:00 sistema estos ha vendido como da una impresión de bueno yo he visto algún titular en algún medio de comunicación no no de esta casa pero de otras diciendo que es un millonario lanza un coche al espacio suena así como una cosa muy frívola una excentricidad de una persona aburre mucho porque tienen mucho dinero pero este realmente no es así os ahí lo más tiene una una empresa Space X que es una empresa de desarrollo de lanzadores espaciales subjetivas de la rentable y lo está haciendo rentable realmente lo importante esta noticia es que hay lo más que está desarrollando cohetes reutilizables por primera vez jueces son reutilizables está abaratando los costes ya es la cuarta parte del coste de un lanzamiento país ex con respecto a los costes anterior en la NASA lo subcontrata para sus lanzamientos lo que había el otro día fue una prueba de un cohete mientras iban a probaron cohetes nuevo y muy potente reutilizable la prueba salió estupendamente bien pero ha salido mal podía haber explotado aquello entonces no puedes poner una carga real no pues poner un satélite que cueste millones en la que un agente haya roto la cabeza durante veinte años para fabricarlo luego lo habitual es poner bloques de acero mandarles pase un montón de bloques de acero que es tan absurdo como mandar un coche pero este señor dijo para que vamos a mandar bloqueada cero Eso es muy aburrido llamas dice lo más eh la vida es corta no deberíamos hacer nada aburrido entonces en vez de bloque de hacer vamos a poner un coche el mío

Voz 1995 23:16 además es el suyo es decir Lauder cabotaje y lo cierto es que esta placa donde se incluye Hecho en la Tierra por humanos maravillosa hay algo de bohemia en esa placa sabemos que ese coche que va a estar dando no eternamente Llanos corrige Montoya sino obra Un día que el sol al que tú miras probablemente engulle a ese coche pero en tu caso sabemos que les estacionó hay en no hay no hay sonido pero como son el fondo del Ocean nosotros que estamos en la radio tenemos un interés específico y gráfico en entender cómo son las cosas desde el sonido

Voz 27 23:45 cómo suena el fondo del mar pues paradójicamente no es el mundo el silencio como como siempre se ha dicho lo decía oí todo el mundo lo lo han caracterizado como un sitio silencioso es todo lo contrario termina contaminación acústica brutal brutal Los Zetas Leo y la vida marina está totalmente envuelta en miles de sonidos encima ahí hay canales dentro del del mar no soy un experto para hablar de esto pronto se propaga más que otro entonces los sonido llegan de hecho a la ballena se comunican con con con sonido y la interferencia de estos sonidos en el en el barco por edad pues hace que esa comunicación entre los animales pues no se pueden realizar pero para nada al mundo

Voz 1995 24:34 tú quieras fotógrafo hizo temer al mar o te gustaba mucho el mar dijiste pues ya que estoy dentro voy a aprovechar esto

Voz 27 24:41 yo yo era buceador ahí después de cinco seis años que lleva usando pues me me decidí a comprarme una cámara ya y enseñar lo que estaba viendo a mi abuela a mi hermano a mi padre a mi madre y a todos los amigos que creyeran que estabas no le para para que voy haciendo

Voz 25 24:59 ha sido cuántas veces portada de National Geographic

Voz 1787 25:02 sí

Voz 27 25:02 eh portada fui una ve en un libro a nivel mundial que fue una foto de Tenerife en un en un en un libro editado por National Geographic de la ida de de la de la oceanógrafo a Sylvia Earle después ha publicado varias veces en la División Nacional cinco seis Yves

Voz 1995 25:23 sí sí tienen interés en conocer más de de Francis es Francis Pérez punto es es así imagínate hay una medusa ahí puesto la página hay medusa

Voz 27 25:30 las ahí tortuga hay ballena

Voz 28 25:33 hay un barco hundido Ray de todo

Voz 1995 25:35 las hecho más de cinco mil inversiones doscientas diez mil fotografías Tití causó dos dos también la observación proveer e insisto que debes mucho en común como repartís las estrellas Dunn básicamente estos dedicas al sol pero o repartís las estrellas bueno postura

Voz 6 25:52 la el Neptuno doce cuatro a la derecha coma seis en el trabajo

Voz 1787 25:57 es un poco si no no censada no es así formalmente pero en poco si uno se va especializando en eh bueno porque la la ciencia de hecho lo comentaba antes con Francia antes antes al programa creo que uno los problemas que tiene que está demasiado especializada no la gente se va metiendo uno febrero siete millones y miles de millones de estrellas en el Universo podía me pongo a mirar sobre todo una pues Asia está la cosa no así nos va pero bueno intento también abrir un poco el horizonte y mirar otras estrellas también cuando puede o no creo que una cosa saludable pues las querellas son como las personas son todas diferente una de todos se puede aprender

Voz 1995 26:26 qué bonito es todo verdad sí sí somos

Voz 1309 26:28 planetas estrellas pero también tenemos un acuerdo con el sol corríjame si me equivoco pero su fuerza intensidad que depende un ciclo

Voz 1787 26:40 sí de parece a ver lo que depara por sí claro que la actividad solar usar el tiene una erupción que su brillo cambie no cambiar prácticamente nada sigue brillando lo mismo sigue dando la misma energía uno lúdica Lord pero estas cosas llaman las tormentas solares que son unas grandes erupciones que tiene lugar en el sol y que últimamente no están metiendo mucho miedo con ellas eh y no hay que tenerle miedo pero bueno eso daría para otro programa entero pero lo que sí es cierto es que hay una hay un ciclo de actividad que dure once año en el cual el Sol pasa por un máximo actividad que hay muchas de estas erupciones y un mínimo en el que hay hay muchas menos ahora un mínimo

Voz 1995 27:14 pues estuve podíamos hacer un proyecto sean nosotros en el medio tú abajo en la cima Miranda el espacio y de alguna forma empezará sincronizar porque tenía mucho en común muchísimo en común en nuestra forma de la vida en esta forma de de de adentrarse en vuestra profesión envió en convertir vuestra pasión está bien lo que decís antes y hay gente que trabaja mucho y duro y vosotros lo hacéis seguramente pero con la sensación de no estar haciéndolo CP estás disfrutando con lo que estás haciendo tratando de de de dar luz precisamente donde encontró la vía bosque y empezar a vosotros con vuestros este programa porque es el sol y el mar una imagen a la que se asocia en las Islas Canarias Tenerife Santa Cruz y vosotros representa es muy bien lo excelso que puede llegar a ser y lo interesante y profundo que puede ser el sol la tierra al espacio que el mar así que muchísimas

Voz 6 28:01 el sector muchísimas Francis un verdadero placer las el placer si puedo puedo concluir con una breve no

Voz 1787 28:06 hasta que me me comentaban antes de devenir que este este problema lo podíamos llamar como la diosa egipcia te note Knut es la la diosa del cielo eh porque representa el mar Knut el cielo la palabra para Mari Cielo porque los egipcios pensaban que el cielo estaba hecho de agua cierra el dios del sol cruzaba en una barca ese ese cielo hecho de agua no así que creo que queda muy bien hilado todo el sol el cielo y el mar cosa que se por entrar

Voz 1309 28:29 la mitología muy bien

Voz 6 28:39 que me da Apple no da puntada sin hilo osea sea como cómodos cerrados

Voz 1995 28:43 Víctor Socas astrofísico Francis Pérez fotógrafos marino un verdadero placer muchísimos muchísima gracia son las diez y veintiocho una hora menos aquí siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 1995 35:36 en directo desde la casa del Carnaval ustedes conocen nuestro siguiente invitado verdad cosas que es una de las grandes estrellas canarias verdad vale eh cuenta así cuando dije gran estrella es Canarias les cae bien por lo menos no hay uno que levanta esto bueno eh no le hacen mucho por ahí fuera así que les pido que dejen un aplauso muy enorme para pues chico está empezando a tocar ya lo será pero que por ahí fuera crean que es la grandísima estrella futura que va a iluminar este país porque señoras y señores con nosotros Aaron Gómez

Voz 36 36:24 ah gracias aplauso improvisado

Voz 1995 36:28 pero soy promover el está bueno llegaron hace muchas cosas es actores humorista es un poco de estandartes y comida no cesa y vas a sitios cincuentas cosas antes anuncios acabas de protagonizar un anuncio

Voz 38 36:41 sí sí es como la Super Bowl de verlo

Voz 1995 36:44 aquí de de Canarias con la dorada

Voz 41 36:46 vamos a escuchar ese anuncio por favor atiende me sobre todo si te mira la lata quiere volver a ver si lo conseguimos el PP pero ponte las pilas quiere que este año ha estado nominado a un Goya bueno yo yo no el corto

Voz 6 37:02 se está nominado a un Goya sin haber quiere ser estrella muy importante

Voz 1995 37:06 la buena acaba de recibieron Oscar sea cabras importante que te atribuya todo esto lo contaba muy bien Juan Luis Cano que salía a recibir los premios decía bueno este premio no solamente es para mí yo solamente soy el verso es como iceberg yo estoy arriba y abajo está el equipo ahogándose entonces es muy importante que te atribuya astro de medidas estado nominada nominado por nominada porque este año estoy muy feminista somos como yo te amo sí

Voz 38 37:34 tu denominado yo las premia Sol sólo yo sin mí sí en mi ese proyecto no sale p'alante

Voz 1995 37:40 sin duda pero tú cuando viste tú vamos a escuchar un fragmento de ese corto

Voz 36 37:44 los nominados al Goya al Mejor cortometraje de ficción son

Voz 6 37:49 como yo te todo mi cuerpo reaccionó enviaron Gómez te pasa es la vida esperado mensaje

Voz 1995 37:57 por eso te enteraste de la nominación por por un grupo de guasa mientras estaba en el baño

Voz 38 38:02 la cosa yo lo los premios algo general mucho nervio porque el concurso Egipto está cosa intentó no verla como las tandas los penaltis no intentó no estar delante suyo me levanto en un penalti me levanto de la vuelta y entonces me fui al baño también tenían una necesidad que una cuestión de Estado

Voz 27 38:16 no no en la radio mucho sí

Voz 38 38:19 Iguana en el grupo B que ponían estábamos estamos estamos de fue fue una gran alegría porque realmente para nosotros ésa era el premio porque sabíamos perfectamente que no íbamos a ganar el el Goya

Voz 1995 38:26 bueno en este corto interpreta a un ladrón se que ante la falta de referencias en este país donde no sufre en qué obra de ficción te has basado

Voz 38 38:38 para en Asia ya en Hacienda llevé la hacienda al barrio se llama

Voz 6 38:43 Aaron Gómez en agenda problemas con ayer es el cristiano de la comedia y ojalá pudiera defraudar a veces no vamos bien una Nadal ha agregado Grigorieva del nadie

Voz 1995 39:00 bueno sí creo que eh hay un astrofísico

Voz 38 39:03 eso no eso tampoco las pero escucha aquí Canarias

Voz 1995 39:05 bueno sí

Voz 6 39:07 vamos a escuchar un fragmento el resultado de ese cortó como yo te ama el amor es una espera constante te pasa es la vida esperando un mensaje una señal un encuentro fortuito una llamada el amor no es para impacientes la vida a veces recompensa todo espera Corona migajas pero a veces la vida

Voz 1995 39:27 hongos desde que hace este todo también estás en una voz serie con con Play Off que es incierto la mango de un programa de Televisión Española en Canarias lesión española en Canarias cómo es la vida de alguien porque siempre hablamos de la de la periferia

Voz 1309 39:40 ultraperiferia cuando nos referimos a

Voz 1995 39:43 Canarias que es un término deberíamos buscar otra palabra ultraperiferia suena como polígono industrial a las afueras y creo que no no tiene nada que ver con con la realidad si ya es difícil buscarse la vida en turbulentos sector que es postizo complicado hacerlo a tanta distancia como como lo haces es decir la expectativa que es buenísimo

Voz 25 39:59 en tu caso por tratamiento por ganas pero como sale adelante

Voz 38 40:02 a Internet y antiguamente no había otra que irse a Madrid muy claro es muy típico el caso el del actor la actriz canaria que todo te Madrid intenta la y tiraba Madrid yo me negué desde principio yo desde los dieciséis años haciendo el idiota básicamente hay siempre me decían tiraba Madrid intenta lo que me da mucha pereza ir a Madrid

Voz 1995 40:25 la feria

Voz 38 40:25 y entonces dije bueno yo creo que es buena bueno

Voz 1995 40:29 esta toda una cosa especial desde que hemos llega a la gente se disculpa no perdona estos son los es verdad que está lloviendo la gente se dijo perdona perdona normal Lehman a Santa Croce diagrama la laguna La Laguna no siempre tenemos aquí la eso sí

Voz 38 40:42 bueno pues eso ahí sí anormal hay una nube está empadronada Río es una cosa normal pero aquí normal vale así que sentimos porque como nosotros garantizamos el sol de gama hablando de eso ahora interna ya es muy es mucho más sencillo que tu trabajo llegue a todo el mundo y te das cuenta de que tiene gente que consume tu tu contenidos hace lugares dispares del plan

Voz 1995 41:05 pues eso no lo pensó el sueco que si se vino dos mil siete

Voz 1309 41:08 lo que es lo de SENASA así óseas así tú cada día cuántos siguiera futbolistas era dos horas entrenando y en tu caso te pones ante el espejo de pensar en algo

Voz 1995 41:21 sí

Voz 1309 41:21 adelante gana porque se me quitan las ganas

Voz 38 41:23 la comedia pero para poder reanudar

Voz 1309 41:26 ha apagado la luz hice nada para Sigler hoy vueltas todo el día

Voz 38 41:30 consciente supongo que cada uno es un oficio que llevo en la sangre desde pequeño me ha gustado hacer reír a mis padres

Voz 1309 41:36 no aparta como dos horas por la mañana a media hora por la tarde para esto es anima e es una Nasdaq

Voz 38 41:41 si continua la comedia Viana como una herramienta que hace falta es una la vida también tendría yo la veo como algo de supervivencia para sobrellevar las miserias

Voz 1995 41:51 piden al final es un es un prisma hace algún punto de vista la comedia que es distinta

Voz 27 41:55 la la la de sentir de Bola de Galicia CIR allí un humor propiamente canario

Voz 38 42:00 yo supongo que lo hay pero no cuestión de referencia básicamente a que hablamos de cosas que conocemos igual que cada cómico en sus lugar hablo de cosa conocemos hay una comedia por cada ser humano antillano también pero es un sentido del humor que es universal eh

Voz 1995 42:14 siempre digo porque Obama Madrid analizan la gente

Voz 38 42:17 venga ya lo decían a nuestro gran Manolo Vieira cuando que fue el precursor de la comedia en Canarias y obviamente la entendemos y nosotros consumimos son de Albacete a Valle mientras son vascos Monty Python son ingleses funciona vamos a entendernos otra

Voz 1995 42:30 los fracasos a nosotros no hablamos eso no entiendo plenamente no existe José que cuando Aaron ilegal con décadas no existe algún tipo de gremios decir entre la mención a uno de los Andes nombre eso a Manuel hoguera Calero pero acabaron la mencionada persigue ya lo dije yo pero hay existe un gremio de un circuito entre vosotros conocéis

Voz 38 42:53 ahora somos la mayoría de nosotros somo somos amigos de hecho un grupo de Whatsapp que si lo sino lo ven un día nos meten en la cárcel a todos porque ahí saltamos la idea ideas si somos amigos y compañeros la mayoría de nosotros esto va surgiendo a gente nueva de la intentamos

Voz 1995 43:07 mental existe un estudio genético porque Ignatius y Kira Miró son de aquí la genéticas capricho Bardem que en Canarias en donde a decir de existe algún estudio genético que demostró cómo es posible que Ignatius siquiera Miró nazcan en el mismo sitio

Voz 38 43:22 hay habrá que estudiarlas efectivamente sí diseccionar lo de visas para para entender a lo vivo además

Voz 1995 43:28 en cambio no esperar a que sea el antes y cómo cómo es como se este carnaval hoy enseguida vamos a conocer el tiempo en nuestro compañero llegar ocio Nos sino en muchas partes del país están pendientes este fin de semana de del Carnaval estos días e imagino que una cuando se acabe esta entrevista ya aparecidas en casa el lunes bueno el miércoles llegarán

Voz 38 43:46 el sábado no quería básicamente yo creo de empataría en Madrid

Voz 1995 43:50 vale porque el día siete de una actuación en Madrid el diecisiete y el diecisiete

Voz 38 43:54 pues eso luego vuelves también actuar aquí luego vuelvo para acá ya actuar los que tenga que verse entrar yo soy muy del entierro de la sardina después que es una cosa que apoteósica lo conoces

Voz 1995 44:05 sardinas a cambio

Voz 38 44:07 día favorito entre la sardina es una catarsis de soltar todo lo que tienen

Voz 1995 44:11 pero tienes que dejar de pensar en trabajar todo el rato veo que lo estás pensando en

Voz 1787 44:16 viajar en trabajar en cómo mejorar

Voz 1995 44:19 no me gusta mi trabajo y abrazó el que pasado el otro gran algo que pensar tampoco eres joven tienes que

Voz 6 44:25 el joven era un aplauso Haro voz en unos segundos vamos a llaman al hombre del tiempo a Jordi Carbó de la Cadena SER porque están mucha gente que llevan

Voz 1995 44:43 mucho tiempo preparando en muchos lugares el Carnaval lógicamente Santacruz pero hay cierta inquietud saldremos no saldremos a bueno bueno seguida Jordi Carbó en los hablar del tiempo logrado no puede salirse independientemente de lo que diga yo sé que esto también es es importante saberlo diez y cuarenta y cuatro en una hora menos en Canarias

Voz 1995 51:05 mucha gente se ha despertado esta mañana y lo primero que ha hecho ha sido mirar el tiempo asomarse a la ventana porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo preparando mucho y hoy se la juegan este fin de semana concretamente así que vamos a conocer qué tiempo nos espera Jordi Carbó muy buenos días

Voz 6 51:19 buenos días hace frío

Voz 1995 51:22 las temperaturas están siendo bajas que nos espera este fin de semana

Voz 0978 51:26 bueno pues un descanso del frío el general una mejoría en el conjunto del país de estas condiciones tan adversas que hemos tenido relevo estado lo que comentaba antes no es decir como la información que nosotros ofrecemos la gente tiene que tú

Voz 38 51:39 Marcela es decir hacer pie juntillas