Hoy por Hoy (09/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1197 00:11 son las once las diez en Canarias la principal asociación de hoteleros de Murcia denuncia que varios han recibido llamadas amenazantes después de anunciar que van a pagar un fin de semana en hoteles de esa comunidad a los agentes de la Policía de la Guardia Civil que fueron desplazados a Cataluña Murcia Juanjo Asensio la asociación de hoteleros de la Costa Cálida denuncia haber recibido llamadas amenazantes por parte de ciudadanos catalanes independentistas por la iniciativa de pagar un fin de semana en hoteles de la región de Murcia a doscientos diez agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se desplazaron a Cataluña con motivo de la crisis soberanista María del Mar Martínez es la presidenta de este Tour

Voz 2 00:43 son las llamadas de odio de individuos e catalanes que me han llamado insultando no me amenazándole con un odio y una crispación que me ha sorprendido

Voz 1197 00:55 el propio Carles Puigdemont criticaba esta iniciativa en su cuenta personal de Twitter dándole las gracias irónicamente a usted por este homenaje a los que decía textualmente se dejaron la piel atemorizado persiguiendo y pegando a ciudadanos catalanes el uno directo más cosas altos cargos de Oxfam Intermón organizaron orgías con prostitutas de Haití poco después del terremoto que dejó en ese país trescientos mil muertos en el año dos mil diez lo revela el diario británico The Times que cuenta que incluso algunas de esas mujeres podía ser menos de edad y que la organización expulsó después a varias personas al conocer estos hechos informa Sara selva

Voz 1510 01:27 sí según cuenta el diario británico The Times fueron seis miembros de la ONG los que contrataron prostitutas mientras estaban en plena misión humanitaria en Haití cuenta The Times que organizaron orgías que corrían a cargo de la organiza

Voz 3 01:38 nación de esos seis dos renunciaron al cargo y otros

Voz 1510 01:41 cuatro fueron despedidos tras abrirse una investigación interna en Oxfam el responsable de Organización Haití estaba entre esos dos que renuncio pero no sufrió medidas disciplinarias la investigación interna que hizo la ONG sobre el tema y en la que ha tenido acceso The Times describe una situación de abuso de poder y acoso ante las mujeres algunas de las cuales podrían ser menores de edad desde Oxfam niegan haber intentado ocultar los hechos

Voz 1197 02:01 el Gobierno francés prevé expulsar a más inmigrantes sin papeles y reducir también las demandas de asilo está llegando a acuerdos de hecho con los países de origen para devolver a esas personas lo ha anunciado esta misma mañana el ministro del Interior de Francia Gérard Collomb en una entrevista a la televisión francesa ABC se pudo

Voz 0325 02:16 ojo queremos poder examinar la situación de las personas que llegan en seis meses no más en seis meses sabremos si efectivamente se les da asilo o si son repatriados es para permitir que quienes son víctimas de persecuciones de tipo étnico religioso o por problemas políticos sean acogidos pero que los inmigrantes económicos sean expulsados y que encuentren su futuro en sus países

Voz 1197 02:35 ha devuelto a nuestro país sumamos que muerto K los Robles Piquer fue ministro de Educación en el primer Gobierno de la Transición ocupó de hecho se cargo en el año mil Se mil novecientos setenta y cinco y hasta el verano del año setenta y seis fue también director general de Radiotelevisión Española coordinador general de Alianza Popular y eurodiputado del PP durante once años llegamos hacia las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:00 el Madrid en Madrid los socialistas madrileños y los de Castilla La Mancha suman fuerzas esta mañana para pedir mejoras en el servicio de Cercanías en concreto en las líneas C2 C7 de las que más avería registraron el año pasado Javier Galicia buenos días

Voz 4 03:13 qué tal buenos días el propio José Manuel Franco ha sufrido las detenciones en Coslada del Cercanías que les traía Alcalá de Henares a donde ha llegado con el retraso más que frecuente en estas líneas del Corredor del Henares por cuyo deterioro se han unido aquí esta mañana socialistas alcaldes y portavoces de toda la comarca incluido el tramo del corredor de andares hasta Guadalajara los socialistas exigen al Estado que no espere más y que aplique un plan de choque con mejoras inmediatas un plan que el Partido Socialista cifra en ciento veinte millones de euros

Voz 1275 03:43 el Ayuntamiento de Rivas ha propuesto a Fomento un convenio para que el gobierno municipal el central y varios operadores urbanísticos financien y construyan antes de dos mil veintiuno una conexión de la localidad con la M50 después de que el Ministerio haya rechazado hacerlo por sí solo el alcalde de Rivas Pedro del Cura la concejala de Urbanismo se han reunido esta mañana con el director general de Carreteras alquiler trasladado este proyecto el colectivo de ultraderecha Hogar Social Madrid celebra que finalmente no haya han sido desalojados como estaba previsto de las antiguas oficinas del Banco de Madrid cerca de la plaza de Colón que ocupan ilegalmente desde hace casi un año no ha habido desalojó por un error de forma en la orden del juez Melissa voces portavoz de social madre

Voz 5 04:18 pues hemos decidido que sí y por la justicia no se para pues lo intentaremos hacer de una forma humana porque

Voz 6 04:25 en realidad el Gobierno cualquier institución

Voz 5 04:28 llega a decir que tiene una alternativa habitacional para estas personas nosotros nos iríamos sin problema pero lo que no vamos a consentir es que con el frío que hace con un aviso solamente de diez y a todas esas personas incluidas menores de edad escolarizados

Voz 1275 04:41 en la calle el Ayuntamiento de Madrid presenta hasta ahora el borrador de la nueva ordenanza de movilidad que les venimos contando esta mañana entre otras cosas se limitará a treinta kilómetros por hora la velocidad en las calles de un carril por sentido o de un único carril un grado tenemos ahora mismo la Gran Vía

Voz 7 05:01 las familias de verdad tienen en sus filas un experto conductor que calcula regulas la distancia entre columna y coches

Voz 8 05:09 son las familias de verdad necesitan un seguro seguro como el de Mapfre que nunca te falla que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord para que divas tu vida sin preocupaciones colaborador de Alicante puerto de salida de la vuelta al mundo a vela

Voz 1197 05:26 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 9 05:34 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:38 así suena los carnavales de Río de Janeiro

Voz 9 05:45 así suena Nueva Orleans

Voz 1995 05:54 sí suena el Carnaval por ejemplo la clásica y elegante Venecia y sin desmerecer a ninguno permítame que les lleve a las calles en Santa Cruz de tener

Voz 10 06:07 dice y el sonido de sus carnavales

Voz 1995 06:14 este es uno de los carnavales más importantes del mundo presentes en la historia de la ciudad en Santa Cruz nada menos que desde mil setecientos setenta y ocho cuando los cronistas ya recogían en sus artículos un baile celebrado en la ciudad donde se hablaba de comparsas una fiesta multitudinaria que remisos sus calles cada año más de un millón de personas y que desde mil novecientos ochenta y siete rinde homenaje anual a un tema concreto a las estrellas de Hollywood al mundo el cine al circo a Celia Cruz inolvidable y como este año han elegido el mundo de la fantasía

Voz 11 06:44 sí

Voz 10 06:47 Nos hemos permitido acercarnos inhibirse esta mañana al lado de uno de los personajes más importantes estas fiestas la reina de los mayores uno de los mayores de las fiestas de Carnaval dos mil dieciocho

Voz 1995 07:16 majestad buenos días buenas como reina sin me han dicho que si tenemos que hablar de fiesta el que tengo que hablar con usted

Voz 10 07:28 Se ríe hijos José

Voz 1995 07:31 porque en Jerez de los carnavales otra cosa no pero usted sabe mucho de los carnavales cuantos carnavales lleva en su cuerpo

Voz 3 07:38 bueno yo llevo mucho Jarno al herido hace ocho años que nunca porque murió pero nosotros éramos una una unión con los hijos y los nietos si salíamos todos disfrazados sino éramos igual uno de una cosa y otro día otra pero los carnavales no no los perdíamos

Voz 1995 07:56 pues es una fiesta también muy familiar la gente lo ve con como algo muy social pero sin aborten muy muy familiar

Voz 3 08:05 salíamos todos juntos no íbamos en dos o tres coches sabíamos que dos no podían pasarse de de de la copita pero yo era una cosa de Jarrai no quería beber para que mi marido se pudiera divertir y él se divertía un poquito tal guió normalito

Voz 1995 08:27 pues ya le puede berrinche aquí total yo normalita pero ya le podría de hecho bueno este año ciento Gaudí Manresa no bueno Marta las fiestas del Carnaval aquí y lo digo con todo respeto que afecta a nadie mejor Tenerife Gran Canaria no mejore ganar es decir alguien de aquí hay dos Carnavales de La Palma no ya no hay entonces como saber que si son mejores o peores sabes serán buenísimo serán estupendos y cinco coma uno por uno compito con esta rivalidad porque un lo lo vive desde el corazón y una pasión en lo que uno hace yo creo que ahí está la rivalidad en el eh

Voz 3 09:03 si la evasión pero ellos tienen su buenos carnavales porque nosotros el que no puede ir lo ve por televisión y yo lo veo maravilloso probamos tampoco a a quitar caiga una cosita mejor que la otra pues eso siempre por qué un un vestido que te compres tres pero tienes que ir siempre lo lo llevas mejor que la otra gustos muy claro

Voz 1995 09:28 serio e mete debido al sueco Marta Nancy le tengo que explicar mira esta noche de carnaval el Betis donde vamos a llegar al háganos este un plan donde vamos dónde dónde hacerlo

Voz 3 09:38 no donde hay que estar en la calle de Santa Cruz de Tenerife porque hoy es día de la calle de salir a ver todo lo bonito lo bueno que ha salido durante el Carnaval de lo que haya hecho

Voz 1995 09:52 ahora desde que examina usted nota que la gente elevará más por la calle

Voz 3 09:56 pues pues si es verdad volumen vive sin obviar a mitad de gente que no me conocen y yo a ellos pero como bien visto por la televisión ellos hoy gracias a Dios estoy en en una rondar ya Canaria donde cantamos folías malagueñas yo hago mis copla Gil la canto y me conoce mucho la gente por eso

Voz 1995 10:20 Marta no no se pierde usted un viaje no

Voz 3 10:23 no no no yo la diversión el canto y la alegría me ha gustado siempre

Voz 1995 10:27 que aquí se ponen en erupción el Teide innoble pilla usted en casa eh

Voz 3 10:30 fue hacerme las fotografías de las a Rido al Teide

Voz 1995 10:34 cinco el traje

Voz 3 10:39 con el vestido de ir a buscar el pan

Voz 1995 10:43 pero como majestad la Reina que va a hacer eso si es muy típico entre las reinas buscar el pan

Voz 3 10:49 claro bueno nosotros lo que vamos a hacer es disfrutar

Voz 1995 10:52 esta ahí de de todas las fiestas que hoy tienen lugar en nuestro país y todas ellas además están llenas de gente como usted que desde hace mucho tiempo le ha puesto mucho corazón así que yo les voy a pedir a todos los que estamos aquí que les dediquemos aplauso a toda esa gente que va a disfrutar en familia con los suyos de un día como hoy de este fin de semana el Carnaval y lo ejemplificó

Voz 10 11:09 Nuestra Majestad Marta Morales patas y que un aplauso Rato

Voz 1995 11:21 aquí hace ambiente pero esta es una reina a la que eligen la reina elegida elegido por supo la reina del pueblo sirio en fin que no transponer eso Majestad momento para hablar de gente que sin llevar disfraz son auténticos héroes de su propia vida llega ser capaces con Cristina

Voz 9 11:38 ser capaces significa intenta mejorar ser nuestro útil capaces de compromiso solidario con las personas escuchen hoy por hoy ser capaces seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0809 11:58 algo tan sencillo como acceder al metro cruzar la calle se puede convertir en una auténtica batalla para la gente con alguna discapacidad los invidentes por ejemplo necesitan señales auditivas en los semáforos para tener la referencia de paso en los pasos de cebra muchos de ellos dejan de emitir sonido desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana del día siguiente y eso quiere decir que si una persona con dificultad en la visión está en la calle durante esas horas del día

Voz 12 12:22 no no tiene manera de saber cuándo puede pasar Asier Vázquez es uno de los afectados por una hora

Voz 13 12:30 para las ocho y tienes que cruzar calles Santa tras ocho y oí necesitas que alguien o cruzar semáforos pues tu valentía Nieto en fin porque es rápido no no están activados del mismo modo vuelves cualquier día en que en siglos en tu barrio a las diez y un minuto algún semáforo

Voz 11 12:57 pues el cual porque no están activados

Voz 0809 13:00 quién vive una queja al gobierno local que ha aducido que por normativa los semáforos deben apagar el sonido durante las horas nocturnas algo que implican ocasiones esperar largos ratos en los pasos hasta que alguien les ayude a pasar la calle por ello propone como alternativa que por las noches los semáforos sólo piten cuando lo solicite la persona algo tan sencillo como

Voz 0470 13:19 cursaron un botón por la noche pues no hay

Voz 13 13:22 hay calles en las que no hay tráfico entonces aunque esté un poquitín activados herida suficiente no molestaría a nadie o incluso podría existir un sistema de mandos que tú puedes activa El semáforo desde unas horas nocturnas con manda fin simplemente con los otras que ya tiene sonido es habanos para que por la noche suelen pues no se incluso a un diez por ciento de sonidos y es que con un poquito a la noche es más que suficiente

Voz 3 13:53 con pequeños detalles Se puede hacer la vida más sencilla

Voz 0809 13:55 los que lo necesitan Se trata de llegar a un punto en común para evitar que sucedan situaciones como las que relata así

Voz 13 14:01 cuando cruzamos sin la certeza al cien por cien en la que estamos cruzando bien enviar un acuerdo no Vita y que va cruzar pues yo prefiero esperar a cruzar a las bravas es esa pasado estar en unos cinco años

Voz 11 14:14 Toxo más porque nunca te decides no

Voz 12 14:19 este viernes

Voz 14 14:20 te de noventa millones de euros en el euro Isaac

Voz 15 14:29 Eurojust de la en de noventa millones y además un segundo premio de veintisiete millones de euros Eurojust pote la ONCE

Voz 16 14:38 oye tú tienes en casa si la de Securitas Direct y qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme en alarmante estemos modernos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos So que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 7 14:53 nos dejan tu hogar con la alarma Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece oct calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 9 15:02 un chaval con rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es militar un flan

Voz 6 15:08 hola chicas de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres le deja

Voz 17 15:12 no

Voz 9 15:13 una seta

Voz 6 15:15 astronomía tan perfectamente canela fina show Cuqui de la SER con Juanes Robin Food Sergio Sauca hijo Carlos Ortega el trece de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos de Valencia con la colaboración de la Diputación de Valencia y el patrocinio de rastreando el mejor comparador de la historia

Voz 18 15:37 otro de la hora en Roma muchos emoticonos Unifem gracioso un chiste de Laura Laura comiendo kit Sanroma

Voz 19 15:44 ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más en Manos Unidas compartimos un objetivo acabar con el hambre en el mundo y para ello desarrollamos proyectos en sesenta países plantarle cara al hambre

Voz 1 15:57 entran Manos Unidas punto hoy comparte lo que importa

Voz 20 16:04 año dos mil ciento cincuenta después de años de investigaciones ensayos y pruebas la aerolínea espacio temporal momentos ofrece la posibilidad de viajar

Voz 1 16:12 Turquía Si pudieras viajar al pasado cuando iría e Iberia presentan aerolínea momentos una nueva serie en la que podrás conocer a Dakar es decir tele copas con Hemingway Coll arte en el hotel de los Beatles con las voces de Antonio Dechent Ingrid cartillas Johnson y Macarena Gómez aerolínea momentos escucha todos los episodios en Podium podcast punto com en su aplicación para dispositivos

Voz 9 16:39 así la vida está llena de situaciones Circus

Voz 21 16:44 los trances de medio ocasiones

Voz 9 16:47 entonces santiamén es tristes

Voz 21 16:49 he aquí

Voz 9 16:52 con las trayectorias son épocas fases etapas coyunturas oportunidad

Voz 22 16:59 la viven la trayectoria de Coque Malla son una suma de instantes y momentos irrepetibles concentrados en treinta años de carrera escucha lo este viernes en directo en La Ventana con garra

Voz 1995 17:25 ahora nos permiten vamos a saludar a uno de nuestros canarios de cabecera

Voz 23 17:28 pues venga vamos vamos vamos

Voz 24 17:33 cuál es nuestra es de lo mejorcito quedado Lanzarote después eh Manrique la malvasía ir el San coche él es el del Fuel Fandango el fue fuel es compositores productores dj por encima de todo es un amigo así que nos vamos a Canarias de sitios sí sí que me voy me voy como sitos en la costa muy buenos días buenos días qué tal eh tú vienes de un sitio explicar Lanzarote tras ser preguntado muchas veces tú cómo explicas cómo es aislar lo más fácil es otro planeta

Voz 25 18:00 sí sí ese paisaje lunar lo resume muy bien la verdad que es esos volcanes todo negro apenas hay árboles y tal impresiona mucho y a mí me siguen presionando cada vez que voy

Voz 1995 18:13 aunque en he criado allí no con Fuel Fandango ha disparado no nos vimos antes hablamos antes de ese gran concierto en el Palacio Deportes en en Madrid bien el concierto bien la fiesta pos concierto este es un poco pensando que hacéis es una pequeña gira en los próximos meses y después nuevo disco

Voz 25 18:30 sí exacto hicimos el el último concierto en Madrid en el Wizink Center en noviembre y ahora pues bueno así estamos descansando pensando en nuevas canciones en abril hace una pequeña gira por bueno nos vamos todos a Latinoamérica y el resto del año pues eso pensar en en nuevo disco en España

Voz 1995 18:49 que tú tienes para Latinoamérica tiene al visado prepara eh pero tiene que hacerlo pues según las noticias así que verán ustedes es una noticia Pantoja no ir a Estados Unidos no serían ellas ahora mismo imagínense esa mujer a Isabel Pantoja que se enamoró el alma de la misma manera que si le niega el visado para entrar en los Estados Unidos y ha tenido que cancelar sus conciertos previstos en Miami en Puerto Rico la autorización para entrar concedían consiguen en primera estancia por la embajada estadounidense ha sido denegada sin saber muy bien los motivos Rafa Panadero jefe de Internacional de la Cadena Ser muy buenos días queda el bono de que no se han aclarado todavía las razones verdad

Voz 1775 19:29 no el comunicado de del entorno de la cantante no ha aclarado no ha aclarado los motivos por los que le han denegado el visado así que nos quedamos con con la duda si queréis os explico un poco como ser procesa a ver si podemos ver dónde

Voz 1995 19:40 de haber sido el problema sí sí sobre todo porque Ale Acosta se va de gira dentro de unos meses dispuesto le le interesa cuéntanos como él

Voz 1775 19:48 a ver eh bueno lo primero esto no es la esta que es el permiso este que se pide cuando vas de turismo que simplemente una autorización de viaje no es un visado si vas algo más como es su caso tienes que pedir un visado de trabajo temporal hay muchos tipos los de prensa también tenemos que pedir cuando vamos a hacer hay una cobertura ella entendemos que ahora ha pedido el tipo o que se da a atletas artistas e reconocidos internacionalmente Se justifica así iban allí para actuar en un evento único e o de carácter tradicional étnico cultural musical teatral o en una actuación o nacional

Voz 16 20:20 distraía el problema es que antes eso que sigue a la misma categoría atletas de elite midió artistas

Voz 1775 20:25 el Times añaden añaden en la información Entertainment entretenimiento bueno lo que pasa es que antes de ese visado tienes que hacer un formulario que bueno los rellenas vía telemática y ese va directamente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el Washington a los la gente de Homeland no entonces en ese formulario tienes que rellenar muchas preguntas son casi cuarenta hojas cinco de esas hojas están dedicadas a temas de seguridad y hay preguntas pues las típicas no enfermedades contagiosas problemas mentales que pueden suponer un peligro historial de adicción a las drogas bueno estas que más o menos rellenas también en el avión no aquellos ibas a participar en algún atentado Si tienes previsto eh meterte en alguna red criminal incluso te hablan de Bono se has participado alguna acción reclutamiento de niños soldados o trasplante ilegal de órganos cese alguna vez

Voz 1995 21:12 el puesto si se varios si se si mata al presidente esto puesto va a decir que

Voz 1775 21:17 que Tom quizá daría información sobre esto pero bueno luego de dos preguntas muy concretas en este formulario que quizá por lo menos hayan llamado la atención allí en en el departamento de Jonas Securities una es alguna vez ha sido arrestado o condenado por cualquier cualquier delito incluso aunque después haya sido perdonado amnistiado y otra muy concreta que hice alguna vez has estado involucrado o tienes previsto involucrar involucrarse en redes de blanqueo de dinero ahí son dos previas que bueno quizá hayan hayan llamado la atención luego está el tema de los fotogramas es bastante difícil foto si la foto no vale una foto cualquiera de un proceso que tiene un tamaño especial con unas características que se vea bien la mirada uno no es fácil lo de lo de la foto también es otro motivo por el que te poner denegado ese ese formulario luego pagan unos ciento cincuenta euros ya lo siguiente si te autorizan ese formulario pues ya pasas a una entrevista en el consulado del país donde nuestras pidiendo en este caso

Voz 25 22:13 quería Madrid para bueno para que te para que te en el visado

Voz 1995 22:17 pero según tú nos cuentas eh recordemos la multa de uno coma cuatro millones de euros por blanqueo de capitales y los dos años que pasó en prisión podría estar detrás de la negativa a conceder el visado de de de trabajo cuentas en Estados Unidos

Voz 1775 22:30 bueno claro yo te digo que esta es una de las preguntas que hacen en ese formulario no tenemos más información porque su entorno no ha dado más información hemos llamado a la embajada hemos hablado con la gente desde el consulado aquí nos dicen lógicamente que en estos temas de concesión o no de visados ellos no dan información porque son asuntos personales y tienen que garantizar y mantener la la privacidad lo que sí nos dicen es que en muchas ocasiones eh se niega Bono porque se está pidiendo más información no saca a lo mejor lo que hay es un retraso porque hayan pedido más información e himno recuerdan que hay dos dos ok no uno lo que hay que tiene que venir de Washington y otros lo que hay que se da finalmente en la en el consulado aquí no en esa entrevista en la que llamaran a la persona o llaman a las personas que solicitan un visado no es la primera vez no si recuerdas en su momento hubo dos músicos de de Concha Buika que eran cubanos son cubanos y también les denegaron hace ya años de esto eh les denegaron un visado de trabajo de este tipo no eh para entrar en Estados Unidos

Voz 1995 23:27 les recuerdo la historia bailaor que fue confundido con un narcotraficante Hermes la en la misma noticia incluir Homeland e Isabel Pantoja ya en sí mismo encierra en un titular es el titular Home Lari Isabel Pantoja tiene sus diferencias

Voz 1775 23:41 la para la serie no puede haber una temporada nueva que incluya hay algún elemento e irrumpe con cuernos

Voz 1995 23:48 Rafa Panadero jefe internacional de la Cadena SER muchísimas gracias por resolver nuestras dudas eh ALE vosotros habéis tenido alguna vez problemas con los visados y con esas cosas porque en la gira de un músico nunca pensamos en la intendencia al fin y a cabo un grupo de gente

Voz 24 24:00 eh

Voz 1995 24:01 viajando por el mundo con instrumentos con materia

Voz 25 24:04 al tecnológico va a tocar un amplificador y más es nunca pensamos en toda la logística claro hay una una previa de producción bastante importante salen nosotros nos vamos en abril ya estamos con toda esa que si cuaderno ATA para todo el equipo los instrumentos todos los visado de cada país a vamos a ocho país entonces claro hay un curro hay bastante bastante fuerte de papeleos y viajando por ahí

Voz 1995 24:28 has dado cuenta de lo bien que se comía que ajena

Voz 25 24:33 ese te das cuenta así al tercer día es el primer día el segundo en la novedad no pero enseguida ya quiere comer cosas reconocibles aunque a mí me gusta probar siempre cosa nueva claro

Voz 1995 24:43 eso está bien bueno he como que en calidad de productor musical y impide canario nos falta el himno del Carnaval que va evolucionando y me gustaría que nos ayudará a entender que esta noche mucha gente va a salir a las calles y la música es una parte fundamental de la fiestas y las y la música no digamos que no hay fiesta CC no es inimaginable pensar que gente esto

Voz 12 25:04 la calle

Voz 1995 25:05 en silencio hablando flojito la fundamental lo pasa es que no existe una banda sonora e del carnaval te parece que busquemos un himno oficioso y vocal lo que ahora que yo yo te voy a dar tres opciones mira esta sería la primera opción

Voz 27 25:27 ahí

Voz 1995 25:29 a las diez de la mañana aquí ya hay gente ya bailando sea que veo que viene fuerte a moviendo las caderas este sería la primera opción de Celia Cruz esta sería la siguiente

Voz 10 25:44 de qué clásico así está poniendo entonces anclas sino si éste demostró más y esta es una petición de Tom cuál podría ser el himno de del Carnaval es que

Voz 25 26:10 las tres que ha puesto al principio sí que son un clásico que si no suenan no en un carnaval no hay Navas y mañana lo pinchó Lanzarote llevan si mañana a una fiesta en Lanzarote de la fiesta canalla Le llamamos que siempre lo hacemos todos los años y de kebabs bueno esto nombra el bueno si estamos todos tranquilitos

Voz 10 26:29 habla árabe vivió con Eva imagino comentamos la fiesta gira yo suelo pinchar poco menos música electrónica soul funky

Voz 25 26:39 me prepara una carpeta especial para carnavales con justamente a estos dos temas que han puesto fecha de de Celia Cruz hay muchos temas de merengue que si no suena no hay no hay Carnaval claro ocurrió rigurosas tu primer carnaval

Voz 10 26:53 claro si iba vestido de número de

Voz 1995 26:56 nombre teléfono era momento en el niño llega uno era un número de teléfono que antiguo no de ruedas y se ha de los de sí de ruedas y se rebaje los niños hablaban de iPhone claro gran ya eso pillas un poco más complicado hacerlas bueno ale te deseamos lo mejor siempre es un placer contar contigo Isabel que que que no paras además es un tipo muy activo en su profesión y para cuándo estará más o menos el disco

Voz 25 27:22 fandango estará para principios de dos mil

Voz 10 27:25 diecinueve esa la idea así pues

Voz 1995 27:27 bueno mientras que eso llegábamos a disfrutar del Carnaval un aplauso fuerte para la Costa Brava hoy por hoy Antoni Garrido este

Voz 6 28:15 de semana en el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas con ofertas increíbles para los más rápidos merluza de pincho piezas de tres a cuatro kilos nueve con noventa y nueve euros el quiero y filetes

Voz 22 28:24 mira a nueve con noventa y cinco euros no de este fin de semana y sólo en Hipercor y supermercado de la Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 30 28:40 con esta con Hoy por hoy

Voz 6 28:42 nuestro Twitter

Voz 10 28:45 el día tus comentarios y opiniones

Voz 22 28:53 a saber lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar deportivos dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 0470 29:17 las Reina eh

Voz 22 29:22 Michael Edwards quería alcanzar la gloria olímpica a pesar de su falta de preparación su miopía

Voz 6 29:27 de ahí las burlas nunca logró su objetivo en su lugar se convirtió en leyenda

Voz 9 29:34 o que había gente bien que yo nunca debería haber sido olímpicos que no era bueno

Voz 6 29:38 quién dijo que los Juegos Olímpicos son sólo para ganadores

Voz 22 29:43 este domingo a partir de la una de la tarde Evil Angel M acento Robinson el lado humano del deporte y con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto es Cadena Ser

Voz 31 29:58 hola me llamo Myriam indicó busca

Voz 9 30:01 me llamó mi voz aprenderte Julio buscaba seducir me llamo Ana

Voz 1 30:13 y me voz busca ilusionar

Voz 32 30:17 estas voces no tengan ya trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia T La Ser credibilidad y eficacia para tus anuncios por cierto me llamo Jorge

Voz 6 30:43 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los aficionados al tenis Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito o más sin jugar un partido Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 3 31:00 la duración idónea de una nota

Voz 34 31:02 Itziar radiofónica oscila entre cuarenta y cinco segundos y un minuto si fuera necesaria una extensión superior se fragmentada en al menos dos enfoques leídos por diferentes personas

Voz 6 31:14 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 1 31:25 cadena SER corren nuevos tiempos vamos

Voz 35 31:31 no

Voz 13 31:36 lo

Voz 36 31:43 en Nissan queremos que estoy seguro queremos que las tecnologías inteligentes que eviten el peligro en la carretera no sean sólo para unos pocos sino para unos

Voz 6 31:50 muchos vendrá tu concesionario ya aprovecha la vuelta del incentivo de hasta cinco mil euros para renovar tu coche un Nissan con sistemas de seguridad inteligente sólo hasta final de mes financiando con ERC iba visan Innovation de los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com

Voz 9 32:19 en el país

Voz 37 32:23 no teníamos por qué tocar los datos de hipotecas y es probable que tenga las cláusula suelo de da pereza reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados han ambos da

Voz 7 32:41 el Martínez qué tal va la presentación de mañana Paraguay mañana vamos a romper la pana ya verá y después nos vamos a tomar un escolar a mover un poquito el esqueleto para celebrarlo lo mejor es estar al día

Voz 38 32:53 descubre un alimento rico en fibra hierro y proteínas vegetales actualiza otro concierto de legumbres Luengo las legumbres de la generación que

Voz 32 33:01 exaltó las legumbres quieres dar un cierto negocian las principales rabias de al mejor precio entre el club de la radio punto com quieres tu anuncio con la mejor calidad hay sonido incluso con las voces de los actores preferidos desde sólo veinte euros en trámico doodle Radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida y muy económica deja que los encargados de todo E incluso de la radio punto com para que venas más

Voz 16 33:25 aquí Héctor tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que vienen entregan Scarlett y quiere poner buena alarmante este mudarnos es yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 7 33:40 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 39 33:53 vamos ahora a hablar de política y carnavales aunque para algunos sea una redundancia

Voz 10 34:01 no se porque ni el alcalde con la mano el alcalde de Santa Cruz de Tenerife está con nosotros los hola qué tal buenos días días a todo el público que está en la casa es cada vez se parece mucho la la política los carnavales disfrazados no sabe quiénes que a ver qué día en absoluto la

Voz 39 34:21 en política hay que ser ordenada y transparente y honesto en el Carnaval pues en el Carnaval ERE lo que no eres el resto del año por lo tanto el carnavales bastante anárquico bastante desordenado y aquí la gente es lo que en el resto del año por eso se disfraza

Voz 1995 34:38 está siendo hay político político aquellos son muy gano

Voz 39 34:40 yo soy muy carnavalero

Voz 1995 34:43 cuando se disfrazaba son político en Carnaval o

Voz 10 34:45 a un día normal yo le disfrazó sólo encarna

Voz 39 34:48 vale en Carnavales además me disfrazó de lo que no soy el resto del año siempre me disfrazó de mujer llevo disfrazándose de casi treinta y cinco años de mi vida de esa manera con un grupo de amigos que son los mismos que estudiáramos nuestra carrera en la facultad amigos de siempre hizo un grupo bastante grande y tengo que ir a recoger el disfraz dentro de un par de horas porque siempre llegó con la lengua fuera y cuando

Voz 1995 35:15 estando Carnaval claro porque alcalde no no no es un rato unos a ser alcalde todo el rato disfrazado de mujer con el grupo de amigos que viene aquí dice pon mi calle hay que a faltar la alcaldesa Luis una conversación difícil acceder con sus ciudadanos cuando ésta disfrazado de mujer vienen

Voz 39 35:34 que usted no deja de serlo si pero yo creo sinceramente que el carnaval a esa hora del día o de la mañana seguramente esa persona me va a decir varias cosas que no tienen nada que ver con lo que acabas de comentar me va a hablar por ejemplo de porque la música se quita la sin con la mañana que esa es una de las cosas que me ocurre mucho en Carnavales no puedo decir cuándo te llega la persona que la música se quitará cinco porque hay que quitarla una hora determinada para que la ciudad al día siguiente pueda ser limpiada ahí además pueda seguir funcionando no pero no me van a hablar de esas cosas no no es lo habitual puede ser que alguien te diga algo pero no es habitual la verdad que la gente conmigo por lo menos es bastante respetuosa en Carnavales Nos reímos Nos divertimos no saca fotos pero la gente te da divertirse yo creo que ya me conoce sabe que soy muy carnavalero que me gusta

Voz 1995 36:28 al alcalde estamos en un lugar fantástico la verdad es que tiene usted es muy buena idea porque es verdad que mucha gente asocia el Carnaval de Santa Cruz a las Canarias Las Palmas

Voz 10 36:37 pero cuando uno min en mayo vienen junio vive en agosto el Carnaval

Voz 1995 36:42 sí es difícil hacerse una idea de cómo es dimensión de jabalís y usted se han inventado la casa del Carnaval donde vemos los esa hace los trajes interactivo letras tan se ha puesto una peluca además taller y un taller de de de Carnaval es una buena idea para mostrar que durante todo el año esto se está se está construyendo eh

Voz 39 37:01 es una idea que tardamos muchos años en ponerla en práctica porque es muy difícil poder mostrarle a un visitante alguien que no conozca el carnaval que no lo haya vivido que no lo sienta es muy difícil mostrarle lo que significa esa era una de las grandes dificultades para hacer la casa del Carnaval inhóspito Nos hemos realizado en la casa del Carnaval con ese objetivo es que cualquier persona canaria o no canaria muy difícil de encontrar un canario que no haya disfrutado el Carnaval pero cualquier persona cualquier visitante venga cualquier día del año pueda hacerse más o menos una idea de lo que es nuestro Carnaval de lo que ha sido demos

Voz 3 37:37 la historia

Voz 39 37:38 de los disfraces de la brillantez de los actos diferentes del Carnaval bueno se trata un poco de eso de la Reina pueda ver el traje de la reina de cada año y a hacerlo cualquier día de año se trata de un poco de eso es el germen de un proyecto mayor esta casa alberga puede hacer unas eh segunda planta porque el edificio está preparado termosolar para poder ampliarla pero bueno queríamos empezar con esta exposición permanente y estamos muy contentos del resultado por aquí han pasado muchísimos con yo muchísimos turistas muchísimos centros de mayores gente nuestra hija programas de radio programa de radio buenos como este director solo nadie lo diría pero su lado está asentó murieron

Voz 1995 38:21 hasta Callao en silencio escuchando atentamente seguramente aquí lo conocerán los mamelucos son muy conocidos Manolo Peña es el cofundador presidente a la murga tiene treinta y ocho años la murga no o Manolo no afortunadamente tengo cinco hay menos no buenos días a todo la muy buenos días Manolo eh como hace tan porque parte de lo que ustedes hacen durante que torean es preparar todos los acontecimientos que han ocurrido para ponerlos una forma notable vistosa cómica para ponerlos y lanzarlo para que la en cómo cómo preparan y como más allá de lo que nos cuenta alcalde que todo fenomenal estupendo pero cómo se lo toman de verdad

Voz 16 39:07 pues en serio con con ganas contrabajo y un equipo de letrista que defiendo prepara si después vamos apuntando todas las cosas que que hace regular el alcalde regular si no nos deja que cantemos las malas malas a sino sino no hay Premi deben avala adiós yo yo siempre digo una cosa sí

Voz 39 39:31 de Vícar de Raqqa no hay otra opción es decir en Carnavales y el alcalde no lo critican el doce la cosa está muy mal al alcalde que criticarlo como llevo y oyendo toda la vida desde niño criticar a las murgas al alcalde y hoy me toca a mí es el alcalde y al que le toque más adelante también será criticado IS es nuestro Carnaval que se Vic

Voz 1995 39:53 oye pero la alcaldesa también tiene una parte de sí que no que el entre una oreja les haga pro traje

Voz 26 40:00 es que también tiene una parte de Rainey que pues

Voz 16 40:02 trabajar en ello no Manlleu SES de forma bueno pues las cosas la muchas veces tienes que valorar el cómo decirlas no porque la la puedes decir de muchas maneras ahí siempre y de una forma crítica pero en concreto mamelucos intenta que no sea de manera hiriente sino de que llegue que que se sepa lo lo que se está haciendo mal bueno hoy y hasta ahí pero Ocaña tienes que dar en

Voz 1995 40:30 vamos a escuchar un poquito de la canción con la que han conseguido este año todos los premios la canción se llama en primera persona y cuenta todos los problemas por los que atraviesan los miembros de esa murga que son las firmas que tiene cualquier español la precariedad laboral el desempleo los recortes sanitarios esas pocas ayudas a los discapacitados la violencia contra las mujeres usted noventa y dos a la murga Icon y dos personas de todo tipo de clase y condición sería ya un universo que representaría muy bien muy bien la sociedad la murga tiene ese componente de integración en donde da igual que de dónde vengas da igual si tienes dinero da igual si civiles estudios serás bienvenida

Voz 16 41:15 totalmente sí sí siempre y tampoco tiene que ser un gran cantante ni tener mucho ruido si se exige un nivel de cumplimiento pues muy alto no alto sino muy alto tanto económico con las responsabilidades económicas del grupo como en cuanto a Inside oí todo eso no pero

Voz 1995 41:36 ensayan ensayamos deja al mes

Voz 16 41:38 el hombre que hasta el día antes o la misma tarde de del concurso unas dos horas dos horas y cuarto cada día

Voz 1995 41:47 cada día es si ese descansas

Voz 16 41:49 el domingo pero a partir de un a a partir el día siguiente de Reyes interrumpe ininterrumpidamente

Voz 1995 41:57 hasta el día al concurso no se fallan en día se trabajen usted más que un futbolista profesional

Voz 16 42:01 bueno por lo menos que los del Tenerife si no

Voz 10 42:12 un derbi en Primera no estaría mal al año

Voz 39 42:14 en un derbi en Primera estaría nosotros esa nuestra gran aspiración pero la verdad es que no vamos no vamos caminito de eso vamos a ver si Si ahora empezamos a subir algo porque la verdad es que no vamos muy bien

Voz 1995 42:28 para bien bien y lo hice bien no no vamos chollo del Mallorca en fíjese que tampoco tampoco está tampoco están para pues Manolo Peña presidente de la murga Los Mamelucos buen trabajo enhorabuena por la necesidad que tienen los carnavales tiene una parte lúdica festiva pero también una una parte que tiene una carga extraordinariamente positivo y necesario así que Manolo muchísimas gracias gracias alcalde

Voz 16 42:51 no en muchas gracias las vamos a encantar

Voz 1995 42:54 el alcalde quedaba recoger el disfraz

Voz 39 42:56 por lo que pasa es que no tengo una agenda complicada cuando bueno siempre lo importante lo importante no suelo hay

Voz 12 43:03 suelo por la tarde recogerlo pues no sé un par de horas Alter

Voz 1995 43:07 no es de mujer qué tipo de disfraces

Voz 39 43:10 no te puedo decir de qué voy porque yo nunca lo digo hasta el día en que salgo no pero puedo decirte que sabes que la fantasía de este año nuestro Carnaval es precisamente el mundo de la fantasía no por primera vez voy a ir con algo que tiene que ver con el tema del Carnaval

Voz 1995 43:27 sí puedo leer eso esté político hasta es

Voz 39 43:31 la una estuvimos no

Voz 10 43:34 en el canal el carnavalero no lo puedes ir es el vecino el que elige al alcalde IS

Voz 12 43:44 no eso es eso no es una manufactura eh

Voz 1995 43:48 el FIS José Manuel Bermúdez alcalde de Santa Cruz de Tenerife todos somos contingentes pero usted defendió muchísimas gracias quisiera

Voz 39 43:55 agradecerte el hecho de que a es hayan desplazado a nuestra tierra hacer este programa desearles a todo el mundo que venga a Santa Cruz que vengan a Santa Cruz que tendrán el carnaval multitudinario con más calidad de disfraces y el más seguro dentro de las miles y miles de personas

Voz 10 44:12 es que no visita alcalde muchas gracias gracias gracias

Voz 0470 44:26 bueno muchas gracias por traernos a Tenerife y sobre todo por por sacar el el vuelo de vuelta para dentro de una hora

Voz 12 44:33 sí sí que qué iba a querer aprovechar la tarde en Tenerife en pleno carnaval pudiendo estar en Madrid en plena ola de frío eh

Voz 0470 44:41 queda nada menos que ayer por la noche los pudimos escapar del hotel de concentración de la SER y Qatar un poquito de carnaval hoy en pan

Voz 1995 44:50 mi Macún

Voz 41 44:52 resacón en Tenerife

Voz 42 45:07 esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost dejó la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 43 45:20 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por diecisiete mil seiscientos euros con eco bonos de seis mil cien euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma de concesionarios

Voz 6 45:32 si pudiera es el nuevo Single de David de María I primer adelanto de su próximo disco veinte años el artista celebra veinte años de carrera en directo Fillon ya disponibles las entradas para Madrid diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Málaga nueve de junio Sevilla veintiuno

Voz 22 45:54 de septiembre Jerez seis de octubre

Voz 6 45:57 David de María oficial punto es

Voz 30 46:08 conectan con Hoy por hoy Miles Davis

Voz 10 46:11 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 6 46:16 Adela SER

Voz 9 46:21 en esta ventana desde la que abre cada semana sentimos a Benjamín leer

Voz 25 46:27 dentro del género de las novelas policiacas está al subgénero

Voz 39 46:29 a las novelas de atracadores lo contar

Voz 44 46:32 historias que una cosa es abolir la monarquía el proclamar la República y otra que se te vaya la Chávez sustituyendo a San Fermín por el día de la Caparrós amarilla para ver la televisión podemos exportar cultura con las series y esto es muy importante Irene filosofar que soy qué es la vida la única certeza es soy mortal

Voz 1995 46:50 te a Carlos para mí tiene un defecto

Voz 44 46:53 la película ellos un exceso de honra a Santiago hacer números hay un problema con los expositores hay un problema con la cobertura hay un problema con la recaudación a Juan Ángel escuchar el Requiem de Verdi por encima de todo sumado a Mikel mira es la angustia del del hombre moderno sin duda la pintura de mucho lo lo recoge a Elvira observa cuando ya uno se dedica a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra huida a Isaías corregir es decir él es más que suficiente

Voz 1 47:24 el susto corre entre una oreja y otra oreja hay otros yo estoy mal está tu cabeza

Voz 6 47:29 Paco viajar al campo una placita pequeña encantadora muy donde está la Fundación Stanpa

Voz 9 47:36 la Ventana un espacio abierto al conocimiento Carles Francino Cadena Ser

Voz 22 47:44 los viernes no My Lol por su disco de boleros

Voz 11 47:51 la mujer Aurelia buenas noches buenas noches me llamo con las bragas en la mano

Voz 32 47:58 las noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 9 48:02 improvisaron poema sobre las bragas color carne adelante

Voz 32 48:06 con bragas de color carne con de color carne Prades hagas lo que tú hagas nunca podrás estorbar

Voz 11 48:15 cómo puedes tener tanta sensibilidad después de El Larguero signos también Cadena Ser punto com bailo al Cadena Nasser

Voz 9 48:30 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucharlo podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos

Voz 32 48:37 qué tal te salió el pavo Marta Flor primer pavo no para ser mi primer pavo la verdad es que estuvo sobresaliente

Voz 11 48:45 lo que aquí se ponen nombres

Voz 32 48:47 pavos but

Voz 6 48:49 la Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 1 48:59 en nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 36 49:11 Nuestro ellos

Voz 22 49:11 tiende de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 3 49:26 buenos días a menudo creamos grupos

Voz 0127 49:28 Matsa para decir cosas a varios contactos y luego nunca volvemos a escribir en ellos el grupo se queda aparcado al final de nuestra lista de conversaciones como nos olvidamos de que existe ni siquiera algo Ramos si quiere comunicar el mismo mensaje a diferentes personas sepa que también tiene la opción de hacerlo sin necesidad de crear un grupo podemos crear una lista de difusión sólo hay que seleccionar los destinatarios de nuestra lista de teléfonos escribir el texto que queramos enviarlo ellos recibirán un mensaje normal un mensaje privado sus respuestas no las podrán leer los otros miembros de la lista sólo nosotros

Voz 22 49:59 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 12 50:07 este viernes a Jumbo

Voz 14 50:08 te de noventa millones de euros en el euro Shaq tótem a once y plus si tú puedes tú

Voz 15 50:17 Eurojust tutela la once de noventa millones y además un segundo premio de veintisiete millones de euros Eurojust tutela la once

Voz 1995 50:30 este es un momento difícil porque sobre el papel parecía una buena idea eso sí que puedo adelantarles Press momento difícil para nosotros señoras señores con todos ustedes

Voz 10 50:41 pantomima full Alberto Casado Rober Bodegas muy buenos días qué tal muy buenas qué tal nerviosos da miedo escénico gritó un poquito ahí pero lejos por algún motivo USA por las han hecho llegar donde armada

Voz 1995 51:02 es aquí vale hoy de hacer una ellos generalmente se dedican a valorar cosas los Trip Advisor de la comedia van calificando manifestaciones eventos discurso de la Casa Real ahora todavía son bastante genérico pero hoy Benissa calificar el Carnaval de Tenerife

Voz 0470 51:19 eso es ayer aprovechamos para dar una vuelta por poner

Voz 12 51:22 a ver si maneras tuvimos un par de horas ayer que luego todo el mundo se justificaba es que es el peor día todo el mundo se reserva pero bueno nosotros como un par de horas queremos que suficiente para juzgar una

Voz 10 51:34 la edición de varios siglos somos conscientes puede parecer aventurado pero nuestra defensa tenemos que decir que que perdimos venir el lunes a estar toda la semana pero pero no no ha querido se valora tenéis la investigación

Voz 12 51:49 la dijeron además que veríamos el lunes no se fiaban de que llegaremos al viernes usar que

Voz 0470 51:54 bueno eso y creemos que si podemos juzgar los carnavales como como fiesta porque hemos estado mucha fiesta nosotros

Voz 12 52:01 si al final tenemos un instinto para detectar las fiestas buenas y las malas igual que igual que Chicote no se tiene que acabar un plato para saber si está bueno malo nosotros con un bocadito ya sabemos también la calidad de la fiesta

Voz 0470 52:12 dicho esto Mamón vamos con las cosas buenas y malas

Voz 12 52:16 el Carnaval que cuál es creéis primero a veces empezamos por la buenas porque si se enfadan porque sea al final mejor que cosas buenas de Carnaval de Santa Cruz no sueltan toros posó el tanto

Voz 0470 52:30 CIU se puede ir tranquilo por las calles que no hay peligro de que te metas un en un callejón aparezca un toro como el San Fermines

Voz 12 52:36 por si eso que además en Pamplona es que no tienen ni cuidado ni con la hora osea sea hay una hora mala para soltar toros son las ocho de la mañana que es cuando todo el mundo está saliendo del after es el pico más bajo de reflejos todo el día pero otra cosa que nos gusta que los disfraces son más variados que en la feria

Voz 10 52:52 Eril si hay disfraces de de todo tipo hay mucha variedad en Sevilla

Voz 12 52:57 en cambio pues hay mujeres vestidas de flamencas Si y hombres con americanas color pasta

Voz 10 53:01 peli Un españolito en El Cairo