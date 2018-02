Hoy por Hoy (09/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1 00:04 hoy por hoy Hora luce

Voz 1995 00:08 José Antonio Marcos hoy la instancia muy buenos días qué tal Toni

Voz 1 00:11 cómo estás buenos días que mire a no poder extranjero

Voz 1018 00:13 bueno vamos a empezar con noticia a última hora desde Estados Unidos el Congreso ha aprobado con el voto de ambas cámaras el proyecto de presupuestos que permitirá la reapertura de la Administración cerrada parcialmente desde la pasada noche por el voto en contra de un senador republicano Rand Paul que no estaba de acuerdo con lo que consideraba un exceso de gasto público Rafa Panadero

Voz 2 00:31 si finalmente la Casa de Representantes como el Senado también ha dicho sí ha dado el visto bueno a un presupuesto que incluye un aumento de gasto de trescientos mil millones más de la mitad para Defensa Ike deja en el aire los temas de inmigración la construcción del muro con México y la situación de los Dreamers los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos como menores en situación ilegal sólo falta por tanto la firma de Trump para terminar con un cierre de la Administración que ha durado solo unas horas ya estaba provocaba

Voz 3 00:53 nadó Rand Paul republicano pero de los llamados libertarios que defienden reducir al mínimo el papel del Gobierno o dijo

Voz 2 00:59 la pasada noche que no podía mirar hacia otro lado mientras su partido era cómplice de aumento del déficit pidió que se incluyera una enmienda lo que retrasó el debate una hora hizo que venciera

Voz 1018 01:07 plazo Salvamento Marítimo traslada a puerto al puerto de Almería ochenta y dos personas entre ellas ocho mujeres y los cadáveres de tres varones todos ellos de origen subsahariano rescatados en las proximidades de la isla de Alborán donde continúa ahora mismo la búsqueda de otra embarcación en la que parece que viajan otras cuarenta personas en Almería Javier Romero

Voz 4 01:24 sí otra tragedia más Salvamento Marítimo ha rescatado ochenta y cinco personas en dos embarcaciones localizadas al este de la isla de Alborán de esas ochenta y cinco personas todos de origen subsahariano son setenta y siete hombres entre ellos esos tres cadáveres y ocho mujeres el operativos iniciaba esta misma mañana en el que también han participado medios aéreos y en estos momentos la embarcación de eso lamento marítimo la Guardamar Polimnia traslada al puerto de Almería los supervivientes llegarán Almería sobre la una y media del mediodía la llamada de alerta en la realizaba una ONG advirtiendo de la salida de estas dos embarcaciones de las costas del norte de Marruecos en el puerto de Almería los efectivos de Cruz Roja están ya preparados para ofrecerles las primeras asistencias recordamos ochenta y cinco inmigrantes localizados dos embarcaciones y tres cadáveres

Voz 1018 02:12 hora horas doce dos minutos el Consejo debería otro que se encuentra reunido hasta ahora tiene previsto aprobar un anteproyecto de ley para endurecer la prisión permanente revisable y hacerla extensiva a otros delitos la iniciativa no cuenta en principio con mayoría suficiente para su aprobación en el Congreso de los Diputados además tal y como ayer anunció Mariano Rajoy el Ejecutivo dará luz verde a un Real Decreto para facilitar el rescate del dinero ahorrado en planes privados de pensiones que cuenten con una antigüedad mínima de diez años habremos además el Gobierno aporta alguna lectura política a los últimos movimientos de los independentistas en la crisis de Cataluña en principio hoy es el día marcado para que los letrados del Parlament hagan público con su dictamen en torno a los plazos máximos de la investidura haya llamado la atención una reunión que ha terminado hace unos minutos entre secretario de la Cámara y el presidente Roger Torrent informa Soledad Domínguez

Voz 1909 02:58 sí Roger Torrent esta hora con el Síndic de Greuges que entrega su informe anual en todo caso el president ya visto el informe de los letrados que aún tiene que entregarse al resto de miembros de la Mesa salvo sorpresa todo apunta que ese informe dará por congelado el reloj porque la primera votación de investidura no ha llegado a producirse aún en los pasillos del Parlament buena parte de los comentarios se centran ahora mismo en el último mensaje que Carles Puigdemont ha publicado en redes sociales una viñeta en la que aparecen dos caminos uno fácil de transitará a la izquierda con un cartel donde se lee simple pero O'Keefe bocado otro lleno de curvas y cuesta arriba rotulado como complejo pero correcto

Voz 1509 03:33 el texto que le acompaña dice los aniquilado eres

Voz 1909 03:36 he estado quieren que los catalanes cojan el camino de la izquierda porque es el más normal el veintiuno de la mayoría optamos por el otro aunque el futuro republicano más inmediato sea largo duro y complicado

Voz 1018 03:51 a de la presidenta andaluza Susana Díaz se reúne hasta ahora con el alcalde de La Línea responsables municipales para estudiar la situación planteada hace unos días en el hospital de la localidad en el que un grupo de encapuchados lideraron por la fuerza un narcotraficante que estaba custodiado por agentes de seguridad de una magra

Voz 5 04:10 la presidenta de la Junta Susana Díaz se encuentra desde hace ya treinta minutos reunida con el alcalde de La Línea y con el resto de portavoces municipales con quién departe sobre dos cuestiones fundamentales al Brexit y los últimos acontecimientos vividos en el municipio sobre los que de momento no hay ninguna novedad en torno a la detección de las entradas de veinte personas que llevaron a cabo el asalto al hospital de La Línea tras este primer contacto Susana Díaz va a mantener una reunión con la Asociación de trabajadores españoles en Gibraltar y el grupo transfronterizo la presidenta aprovechará para lanzar un mensaje también de tranquilidad a quienes a diario cruza la verja para trabajar ante los efectos negativos que pueda tener el brazo

Voz 1018 04:46 la Guardia Civil ha detenido en Puerto Serrano Cádiz a un menor de catorce años acusado de dos delitos de agresión sexual contra dos mujeres en el plazo de seis días informa desde Radio Jerez Delgado

Voz 0605 04:55 el detenido abordar sus víctimas durante el día y en plena calle utilizando gran violencia para reducirlas en los dos casos no llegó a consumar las violaciones debido a la gran resistencia compusieron las víctimas la primera en denunciar los hechos fue la chica de veintitrés años el asaltante la abordó por detrás la tiró al suelo y mientras intentaba bajarle la ropa la golpeó varias veces en la cabeza contra el suelo mientras la mano sea vas

Voz 1 05:16 una vecina escuchó los gritos de auxilio de la chica

Voz 0605 05:18 menor huyó la Fiscalía de Menores ya ha decretado libertad con cargos para el chico de catorce años que permanece bajo la custodia de sus padres el presunto agresor no está escolarizado circunstancia que también ha sido puesta en conocimiento de los servicios sociales

Voz 1018 05:31 en un juzgado de Madrid ha ordenado investigar a Mauricio Casals por desobediencia por no facilitarle el nombre de la magistrada amiga que dio el chivatazo en el caso Lezo informa Pilar Velasco

Voz 1909 05:40 si el magistrado de Plaza Castilla no ha dado credibilidad a la versión del presidente de la razón y solicita al decanato de los juzgados que es el investigue por dos delitos el de falso testimonio o a la autoridad el juez cree que ha obstruido a la acción de la justicia no revelar el nombre de la magistrada amiga de la casa que le avisó de que Ignacio González de estaba siendo investigado en el caso Lezo el chivatazo está recogido en el sumario en una de las conversaciones intervenidas entre González y Eduardo Zaplana

Voz 1018 06:01 sí una novedad científica importante un grupo de investigadores británicos ha logrado desarrollar por vez primera óvulos humanos en laboratorio primera permitirá por ejemplo mejorar las técnicas de fertilización Javier Gregory así

Voz 0882 06:14 eh son investigadores de dos hospitales de Edimburgo en el Reino Unido y del Centro de Reproducción Humana de Nueva York que han creado estos primeros óvulos fuera de un cuerpo humano desde sus primeras etapas hasta su madurez la técnica sin embargo utilizadas sigue en la etapa inicial hice necesitan mucho más tiempo para comporbar que es segura y por lo tanto determinar si estos óvulos son normales y pueden ser fertilizarla para que formen embriones que lleven a bebés saludables

Voz 6 06:37 en unos segundos dos apuntes más con Carlos Cala y Adrián Prado declara a la Audiencia Nacional el último de los acusados de la rama valenciana de la Gürtel Ramón Blanco Balín consideraron blanqueadores de la red dice que desconocía las irregularidades de la trama y que se limitaba a hacer las declaraciones de impuestos de las facturas que la enviaban seis

Voz 0019 06:52 cargos de Oxfam Intermón pagaron con dinero de la organización orgías con prostitutas durante la misión en Haití tras el terremoto en el que murieron unas trescientas mil personas lo cuenta The Times de los seis dos renunciaron y otros cuatro fueron despedidos Oxfam niega que intentar ocultarlo pues Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora

Voz 1995 07:08 muchas gracias José Antonio seguimos donde siete gracias lo intentaremos un abrazo grande doce y siete una hora menos en Canarias seguimos

Voz 1 07:14 hoy por hoy en hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 07:25 pues no hay una buena fiesta sino un buen pregonero esto lo sabe todo el mundo deba Cruz muy buenos días vamos a hacer un repaso a cosas que se hacen un regular en otras fiestas en vistas a estas cuéntanos de qué se trata

Voz 1509 07:42 vamos a hablar de pregones el Carnaval de Tenerife el canal de Santa Cruz de dicen no tiene pregón y eso es una cosa fantástica que hace el Carnaval de Tenerife mira por ejemplo el Carnaval de Cartagena que polémica innecesaria invitan a dar el pregón a Kiko Hernández el colaborador de Sálvame condenado en dos mil quince para apropiación indebida ya la de Sandra Grumman que a la sazón es sobrina de la presidencia el Carnaval Isi por nepotismo fuera poco encima salta a las redes sociales ya a la prensa que ha cobrado entre nueve mil trece mil euros por dar el

Voz 1995 08:13 pues no está nada mal y caché

Voz 1509 08:15 también todo lo justifica diciendo que el pregón de Kiko y abruman ha sido un éxito de público porque han ido cinco mil personas pero a ese precio podrían haber contratado al público en vez de al pregonero básicamente un buen pregonero elogia al pueblo que lo invita y así se lo tenían aprendido Kiko abruman

Voz 8 08:31 en Cartagena son valientes por eso me han contado a mí que hay muchos documentos de los años cuarenta donde hay multas impuestas a los bailes celebrados en Cartagena en la Semana de la Cuaresma una soltura tremenda que estos

Voz 1995 08:44 pues sí había una campaña para boicotear ese carnaval claque no podemos estar recuerdos pero en cualquier caso están todos en buena compañía porque pregoneros mal escogidos hay en todos los pueblos de España

Voz 1509 08:56 son en algunos hay tanta bronca que el pregonero provoca hasta peleas a puñetazos en las calles fue el caso de la pregonera sor Lucía Caramés en Alba de Torres Salamanca en dos mil dieciséis a quién se le ocurre en plena Castilla Interior invitar a una monja catalana independentista de origen argentino en fin fíjense la que lió

Voz 8 09:19 hay días que me vais a Édgar pero qué va ni por esas

Voz 3 09:24 por del gasoducto entre ojalá

Voz 1995 09:27 ese todo todo quedará

Voz 1509 09:29 de nuevo en Barcelona las fiestas de la Mercè es casi un deporte ofender se muchísimo si alguien da el pregón en castellano le pasó a Elvira Lindo en dos mil seis y volvió a pasarle a Pérez Andújar diez años más tarde que habló en todos los idiomas que le dio la gana hay tirando de ironía

Voz 9 09:43 merced al PP esa buena tarda Bonsu a buenas tardes felices fiestas de la Mercè a todas las autoridades a toda la gente sin autoridad autorizados en general

Voz 1995 09:55 Javier Pérez Andújar es hijo de Barcelona esto es lo habitual no que el pegó lo de alguien oriundo

Voz 1509 10:00 eso es pero aún así crea polémica ha querido que sea Casey o el rapero vio un gran pregón comparte apeada que no gustó a los que se erigen en defensores de la pureza musical de la Virgen del Pilar esto fue en las fiestas del Pilar de Zaragoza como sea la Virgen sólo le gustara las jotas euros psicólogo vuestro hoy los dos

Voz 1 10:18 el candidato ha paralizado la gente por aquí

Voz 1509 10:22 lo hará en los últimos tiempos en cualquier caso hay grandes campos de minas ideológicos que es dice

Voz 1995 10:27 muy difícil en cualquier territorio no ofender a alguien efectivamente usted seguro la noticia El Mundo Today de ayer que decían hace un bebé dice su primera palabra y ofende a varios colectivos

Voz 1509 10:38 bueno por ejemplo Julio Julio García ocho veces campeón del mundo y cuatro de Europa Press Banca que es levantamiento de peso fue el encargado de dar el pregón de las fiestas de los remontes en Oviedo y lo hizo acompañado de dos chicas muy monas muy ligeras de ropa disfrazadas de colegiales que se hicieron las aún más ingenuas cuando la Asociación de Vecinos de Montecerrao tildó el espectáculo de sexista despreciable

Voz 1995 10:59 hace falta buscar la polémica a mí me sorprende que se hacen

Voz 1509 11:02 dieran por eso Hinault por la propaganda flagrante de su propio establecimiento de suplementos nutricionales que coló en el pregón

Voz 10 11:09 si tú vuestro un buen susto

Voz 1995 11:19 la SER aprovechó el pregón de las fiestas para anunciar su propia tienda de suplementos nutricionales osea que Ingles enfadaron por sexista

Voz 3 11:28 en fin es muy difícil no no defenderá alguien cuando alguien se Marifé

Voz 1509 11:33 es muy difícil con los consejos para dar nombre en premio serían ser del lugar de las fiestas hablar bien del lugar de las fiestas tener un comportamiento ejemplar fuera de las fiestas no ser sexista no ofender los sentimientos religiosos y si alguien piensa que no cumples los requisitos renuncia vete no corte ejes la polémica eso es lo que hizo Jordi Cruz dijeron tú has a las fiestas del Orgullo Gay nunca porque va a ser el jurado de Masterchef pregonero de las fiestas del Orgullo Gay felices

Voz 11 12:00 que unos que no nos porque genera controversia pues no se va ahí aquí no pasa nada buenas encantados agradeció

Voz 1995 12:06 por qué íbamos a sumarnos a esa fiesta

Voz 11 12:09 es maravillosa pero no tenga hijos

Voz 1995 12:10 eso es que siempre se buscan famoso porque es famoso cuando prevenir siempre ha sido tipo popular alguien muy popular claro eso era empezar el año intenta de Madrid sabéis quién envió

Voz 1509 12:21 así el pregón de las fiestas de La Paloma el año pasado las Kelly las limpiadoras de hotel si hay un mensaje que dar sería dejen a los pregoneros para anunciar nacimientos como hacen todavía los pregoneros en Inglaterra por ejemplo aunque tengan wifi los pregoneros anuncian el nacimiento de los bebés reales debido a voz suenan así

Voz 13 12:43 el España

Voz 1509 12:45 pregoneros también ha sido un elemento presente en todos los pueblos en fin unas fiestas sin pregón como aquí en Tenerife que eso es lo bueno

Voz 3 12:53 vale es aquí en el pregón hasta ahora será no viene

Voz 1995 12:58 tendremos que venir a el botón donde nos apuntamos al alcalde todavía nos da tiempo era creo muchísimas gracias hasta trece trece minutos una hora menos en Canarias

Voz 1 13:12 Rita Cadena cadenas

