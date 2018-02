Hoy por Hoy (12/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:13 nuevas pesquisas por supuesta corrupción durante la etapa del PP al frente de la Comunidad Valenciana Un juez de Alicante ha abierto diligencias por los contratos que la Diputación Provincial firmó con varias empresas de cara a la feria turística Fitur por más de tres millones de euros Aimar Bretos

Voz 0027 00:30 investigación corresponde al periodo en el que dirigía la institución provincial el popular José Joaquín Ripoll y pendiente de juicio por la Operación Brugal una supuesta trama de corrupción en la gestión de basuras Radio Alicante Carlos virtual el juez recoge en su auto que el director durante los años dos mil siete y dos mil ocho del Patronato de Turismo Costa Blanca dependiente de la Diputación de Alicante tendrá que declarar como investigado por el supuesto fraude de tres coma dos millones de euros en adjudicaciones realizadas para la feria Fitur durante su mandato con el popular José Joaquín Ripoll como presidente de la Diputación de Alicante también están citados a declarar como investigados dos empresarios responsables de las mercantiles radicadas en el País Vasco beneficiadas con dichas adjudicaciones el Juzgado de Instrucción acuerda abrir diligencias previas por supuestos delitos contra la Administración pública compromisos tiene que se trata de una trama paralela la Gurtel en Alicante con un modus operandi calcado con cifras económicas similares en unos minutos va a declarar en la Audiencia Nacional el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados según él mismo le ha contado a la cadena SER Granados va a admitir que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre de dos mil siete y dos mil once va a responsabilizar de ello a la propia Aguirre e Ignacio González avanza también Granados que le va a contar al juez qué papel jugaron en esa financiación en B el ex consejero Borja Sarasola o el ex presidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echeverría esta mañana les estamos contando en la SER los planes del Ayuntamiento de Barcelona para instalar módulos prefabricados como solución temporal para las personas que están a la espera de un piso de alquiler social serán viviendas prefabricadas que se levantarán en los descampados municipales que existen en la capital catalana el equipo de Ada Colau cree que los primeros inquilinos podrían llegar a finales de dos mil diecinueve Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 02:13 según el Ayuntamiento de estas casas estos módulos pueden estar construidas en nueve meses la idea de la ayuntamientos otorgar las por cinco años y que se beneficien de ellas aquellos que hayan pedido un alquiler social en Barcelona y aquí según el ayuntamiento entran familias en dificultades o estudiantes que han pedido el alquiler social unas treinta mil personas en total estos módulos se colocarían uno encima del otro como un edificio según el ayuntamiento tienen agua tiene

Voz 0027 02:36 calefacción todos los suministros básicos a las nueve y media estará en Hoy por hoy con Pepa Bueno explicando este proyecto la concejala de Derechos Sociales de Barcelona Laia Ortiz y hoy se van a reunir en sesión conjunta las mesas del Congreso y del Senado para tratar de desencallar las negociaciones para renovar la cúpula de Radio Televisión Española el Partido Socialista confía en lograrlo esta misma semana además a través de un acuerdo a tres con Unidos Podemos y Ciudadanos Inma Carretero buenos días

Voz 0806 03:01 buenos días el PSOE quiere liderar esta semana una negociación con Unidos Podemos y Ciudadanos para renovar los órganos de RTVE según confirman a la Cadena Ser fuentes del entorno de Pedro Sánchez se han producido contactos en los últimos días que llevan a los socialistas a pensar que es posible buscar un acuerdo a tres a pesar de que la formación naranja ya dijo el viernes que sigue aferrada a la fórmula del concurso público para elegir a la nueva cúpula hoy mismo se va a celebrar una reunión conjunta de las Mesas del Congreso y del Senado para decidir si hacen suyo el informe de los letrados que dijeron la semana pasada que se puede renovar el Consejo por mayoría absoluta aplicando la ley de dos mil doce que fue la que aprobó el Partido Popular y cuyos efectos se intentaron anular con una nueva normativa que por ahora no ha funcionado como decimos el PSOE ve ahora margen para sacar adelante la renovación con Podemos y Ciudadanos sin el Partido Popular una ecuación que en cambio descartan para la reforma de la ley electoral que quieren activar los dos nuevos partidos

Voz 0027 04:05 los socialistas españoles en la Eurocámara al con el apoyo de Liberales y Verdes han enviado una carta al Consejo de Europa para pedir que se revoque el nombramiento de María Elósegui como jueza en la Corte Europea de Derechos Humanos cuestionan la idoneidad celos Seguí por su su por sus opiniones en contra de de derechos fundamentales y consolidados son buena parte de Europa como el matrimonio entre personas del mismo sexo corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días setenta y cinco

Voz 4 04:29 firmas de todos los partidos distintos países menos de los populares español y

Voz 5 04:34 antes de que no tenemos la capacidad de poder modificar esta elección veces siento enviemos pierdan necesario como una medida de presión política trasladar nuestra preocupación que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tenga entre las personas responsables para dictaminar a alguien que

Voz 2 04:53 claramente ha hecho

Voz 5 04:55 declaraciones en contra de del colectivo homosexual

Voz 4 04:58 son las declaraciones de Irak Che García pidiendo la revocación de la jueza María Elósegui una revocación que por carta va a llegar como demanda al Consejo de Europa esta misma mañana

Voz 3 05:09 la apertura de la Bolsa Javier Alonso

Voz 0858 05:13 hoy toca apertura al alza decíamos Pepa ahora mismo Londres o París suben entorno a un cero coma siete por ciento más abultadas son las ganancias en Frankfurt y Madrid en el Ibex treinta y cinco que sube a a esta hora un uno por ciento recupera el nivel de los nueve mil setecientos puntos la prima de riesgo española arranca la mañana en setenta puntos básicos el barril de petróleo Brent se paga sesenta y tres dólares cuarenta y seis centavos

Voz 6 05:37 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco la Sochi

Voz 1 05:41 cinco en Canarias

Voz 6 05:52 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0286 05:54 buenos días Pepa buenos días a todos si Metroscopia tiene razón si Ciudadanos está trayendo a muchísimos electores del PP ya bastantes del PSOE habrá sin duda más de una razón pero la principal el imán más poderoso parece ser su defensa de la idea de España que Ciudadanos ha sabido capitalizar como gran paladín de la causa nacional durante la crisis catalana y si eso es así esa idea va a determinar el próximo tiempo político desde luego no la cartera de Asuntos Sociales porque ningún sondeo aparece como mayoritario el voto de izquierdas primero y principal porque la suma no alcanza y segundo porque al ser

Voz 8 06:27 hoy a Podemos es va a costar mucho sumar aunque

Voz 0286 06:30 la suma llegar a alcanzar por tanto lo que asoma en el horizonte es lo siguiente la idea de España reforzada en su sentido más esencialista centralista el Estado autonómico se leerá como un error a corregir o al menos como un modelo desmadrado que tiene que ser reconducido regresaremos al año ochenta y uno Se avecina una especie de LOAPA segunda edición más o menos declarada el independentismo catalán con su descontrol y su nulo sentido de la realidad no sólo ha arruinado sus posibilidades de crecimiento sino que se ha disparado en el pie en el pie de su propia autonomía que cuando se libere del ciento cincuenta y cinco va a quedar en libertad vigilada en busca de la reformas encontró la contrarreforma la esperanza de cualquier tipo de acuerdo político se ha esfumado y nada digo de la discusión sobre el concepto de plurinacionalidad que si nunca estuvo cerca hoy está en la estratosfera en definitiva seremos gobernados o por un

Voz 8 07:22 Ciudadanos que se parecerá al PP de Aznar

Voz 0286 07:25 o por un TP retocado que se parecerá ciudadanos posea al PP de hacer a unos les parecerá bien y a otros les pareciera mal pero eso es lo que viene haciendo

Voz 1 07:41 Rosa Márquez buenos días

Voz 2 07:43 a qué tal muy buenos días saludos El Corte Inglés haber parejitas esto que os voy a contar os interesa Segura se acerca San Valentín INSEE que muchos de vosotros ya tendré es preparados vuestro regalos en los que habéis puesto mucho amor por ejemplo tú que has elegido la fragancia de Like Blum de Dolce Gabbana que huele también pues bien ahora viene la segunda parte cuando llega la hora de entregar el regalo para ese momento tan especial tienes que tener claras cuatro palabras que no se note que no sean atentos nervios tú inseguridad nos frunció el ceño mi intentes descifrar sus gestos respira hondo y viento relájate porque has triunfado es muy fácil este San Valentín lanza ATI en dos horas tienes el regalo perfecto en casa con Click and exprés Un servicio disponible en cincuenta y cuatro ciudades acércate a El Corte Inglés descubre miles de ideas para acertar y triunfar con tu regalo mientras respiras hondo y te lo piensas yo vuelvo después con más noticias hasta luego

Voz 9 08:54 no

Voz 10 08:56 no está juegan superen los ocho millones de usuarios

Voz 11 09:01 ha desencadenado un millón ciento veinte mil nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido kilos más de dos millones de personas han descargado no esta aplicación dos Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER y estamos muy satisfechos pero queremos ser más a la Cadena Ser Kone

Voz 12 09:32 si lo que te gusta es el baloncesto todas las malas tienes una cita más que motivos no faltan porque por el programa así pasen los mejores protagonistas porque hablaremos de tu equipo y de todas las competiciones tanto nacionales como internacionales ti porque en definitiva encontrarás un programa que trata sobre todo lo que tiene que ver con el balón naranja todo el baloncesto que busques lo encuentras cada semana en Play Basket en Cadena Ser punto com con Francisco José Delgado el todo el equipo de lunes a jueves My Lol

Voz 13 10:11 eh nos han enviado en caqui caqui si en la terraza tienes que ponemos cámaras y a ver qué pasa ahí a lo mejor de repente vemos a Michael Robinson con un pasamontañas robando Kaká o Francino qué hablando el altar

Voz 14 10:29 lo de Cataluña vida moderna David Broncano jugando

Voz 15 10:36 ha vuelto

Voz 16 10:38 eh

Voz 14 10:42 y acabas in my love

Voz 12 10:47 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 11 10:58 en cuanto lo quieres mucho con locura sí pero rojo y blanco con ciento veinte

Voz 17 11:05 aquí hasta el veintidós de febrero lo tienes manía produce aún más de locura que la Citroën Vanilla más diseño confort y tecnología inspirados en ti desde ocho mil seiscientos euros y además está mil quinientos euros adicionales el equipamiento

Voz 10 11:16 no financiando complicidad Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 14 11:21 un motero aparca en la puerta allá donde vaya pero hace lo mismo por menos dinero

Voz 18 11:28 me tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 1 11:38 dos condiciones en Mutua punto

Voz 18 11:41 que no que no retrasen más basalto negro

Voz 13 11:43 más guapo pero no me equivoqué porque

Voz 16 11:46 contigo no he podido News solo momento vida

Voz 19 11:52 los elige bien hipoteca naranja de ING con el precio que bruscas y cero cero comisiones encuentra lay line Het punto es

Voz 10 12:02 cuando en San Valentín en vez de regalarle otro peluche que dice les regalas esos zapatos

Voz 20 12:07 también quería mucho te sientes como si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siente

Voz 21 12:22 Martínez qué tal va la presentación

Voz 22 12:24 en de mañana Paraguay mañana vamos a romper la pana ya verá si después nos vamos a tomar un P escolar bici a mover un poquito el esqueleto para celebrarlo lo mejor

Voz 23 12:32 por ese estar al día descubre un alimento rico en fibra hierro y proteínas vegetales actualiza otro concepto de legumbres luego las legumbres de la generación que se saltó las leyes

Voz 13 12:42 tres

Voz 1 12:47 Juanjo Ruiz buenos días

Voz 8 12:49 tal Pepa buenos días vamos ahora con un pequeño repaso de tu actualidad supongo que como cada mañana habrás echado un listado mental de todas esas cosas que tiene que hacer hoy lunes verdad bueno pues en Ford saben que no son pocas por eso ahora tienes que llevar tu coche al taller sino tienes que llevar de te dejan Cuba de sustitución sin coste adicional además cuentan también con el servicio de vídeo Check para que estés donde estés puedas ver a través de tu móvil las reparaciones que necesita tu vehículo y aprobar los presupuestos confort descubre la increíble sensación de preocuparse

Voz 16 13:27 en el capítulo de ayer

Voz 25 13:29 vemos atónitos o la foto entre la portavoz o más importantes que hemos tenido total sintonía y el portavoz de Ciudadanos C's y puedo

Voz 6 13:38 los dos nuevos amigos del escenario

Voz 26 13:40 políticos populismos de un lado de otro caballo convergente

Voz 27 13:44 a ver si ellos pueden conseguir más escaños en eso están

Voz 28 13:48 en eso están partidos nostálgicos adonde del bipartidismo paralizado sin ideas proponer frente a la alternativa o juristas separatistas pero que

Voz 13 14:02 según una encuesta de Metroscopia para El País ciudadanos ganaría las próximas elecciones con una amplia ventaja sobre

Voz 3 14:11 hay que mirar a la realidad al interés general del conjunto de los españoles

Voz 29 14:16 también tienen sus tentáculos las élites mediáticas que lo que vienen a decir es que solamente hay un discurso

Voz 27 14:22 porque donde no están en AVE cómo se crea más empleo como están en las nubes todo el día y en el tejado todo el día no saben lo que es pisar la realeza

Voz 19 14:32 ya dicen nada Munitis

Voz 26 14:36 se negocia con tránsfugas por ciento de ciudadanos los presupuestos al bosque

Voz 3 14:40 iban corriendo a mí me diría con personas que ya demostraron pero sobre todo de algo

Voz 29 14:48 los a revelar los porque queremos convocar porque queremos remover perturbar

Voz 3 14:52 pero en las divagaciones y las improvisaciones constantes de Pedro Sánchez

Voz 12 14:57 el PP

Voz 3 15:02 la política del PSOE hoy hoy por hoy España está creciendo como ningún país de la Unión Europea hoy hoy por hoy nuestro Gobierno nuestros empresarios nuestros autónomos crean más de medio millón de empleos al año por eso ganamos selecciones otra de ganarles a nadie de los que está aquí les va a ganar nadie amor hasta tierra somos ambiciosos y queremos más ligeros gane amor a esta tierra nadie PP paralizado poderoso este mensaje de ilusión de esperanza de ganas de fuerza a Esperanza sin duda la entrar las riberas Montull aire vientos les va yo no sé dónde irá mejor

Voz 12 15:46 muy español ya lo creo que sí hizo Little los males tirios tú

Voz 13 15:52 nueva entrega del sondeo de Metroscopia para el país los españoles prefieren los planes de futuro para España de ciudad

Voz 6 15:59 no hay elecciones que no tengan tantas ganas de votar con Pepa Bueno

Voz 30 16:13 las nueve y dieciséis en Canarias y conseguimos sobrevivir a esta avalancha demagogia igual llegamos indemnes a las elecciones generales cuando sean que no sabemos todavía cuando van a hacer mañana de lunes en Hoy por hoy con José María Calleja buenos días buenos

Voz 8 16:30 días un abrazo para todos con José Manuel

Voz 30 16:32 calvo buenos días José Manuel hola qué tal muy buenos días la García que está a mi lado y en Radio Barcelona buenos días la alegría de verte

Voz 1 16:42 todo porque estamos hoy aquí en Barcelona para participar en una de esas pocas iniciativas que buscan el entendimiento la proximidad el encuentro un ex Cusa para sentarse en torno una mesa hablar gentes de Cataluña de todas de todas las ideologías de todas las miradas ingentes con la misma variedad venidas desde Madrid comida que convocan hoy el gremio de hostelería de Barcelona en el gremio de restauradores Plaza Mayor y Madrid de los Austrias es en realidad

Voz 1022 17:07 el partido de vuelta porque la primera comida con

Voz 1 17:09 los mismos convocantes se celebró en la Plaza Mayor de Madrid en el mes de noviembre en un momento de mucha tensión injustamente lo que

Voz 31 17:16 tendría que aquella comida era reglas

Voz 1 17:21 día obligarnos a hablar los gremios de restauradores que han decidido contra viento y marea que trabajando juntos les va a ir mejor hoy están por aquí para estar en ese encuentro en ese punto de encuentro Ana en Miguel Ríos Víctor Manuel Montse Serra Carulla Ramon Pellicer Rosa María Sardá están las dos alcaldesas y Manuela Carmena los dos ex alcaldes de Barcelona Jordi Hereu y Xavier Trías en fin buen sabor de boca anticipado deja esta iniciativa para compensar malísimo sabor de boca de ese tramo que hemos hecho a las ocho y media esa memoria de una crisis sobre la ciencia tramo en el que se decía con rotunda claridad que está en peligro la clase media científica española no es ya que se Nos Bayón científico brillante que sea rápidamente captado por otros países o por laboratorios de otros países para que investigue allí la clase media científica imprescindible para que viva el sistema estaba yo aquí dándole vueltas a ese dato y entraban Lola García diciendo soy una amiga no

Voz 32 18:25 si se si tengo una amiga de unos treinta y siete años que bueno pues que hizo bioquímica es doctorada en Bioquímica ha estado varios años en Londres en un laboratorio ha tenido que volver por circunstancias familiares de su madre que tenía algunos problemas se ha tenido que volver total que que no encuentra no encuentra trabajo ni en laboratorios privados ni en proyectos de investigación públicos hay está viviendo de dar clase eso te da clases algunas en la universidad clases particulares me parece terrorífico si una persona que ha tenido un empleo que se ganaba bien la vida Londres con con todas la formación que tiene regresar Israel con esta frustración me parece que algo no estamos haciendo bien su formación que ha sido una inversión

Voz 1 19:20 pública española toda su vida como estudiante

Voz 32 19:23 como todos no como casi todo en una universidad pública

Voz 1 19:26 sí sí sí sí la casuística que nos rodea cada uno de nosotros tiene casos parecidos verdad

Voz 8 19:31 desde luego yo tengo algo que es mucho más que un amigo que es doctor en Químicas recién estrenado que sea formado en la Universidad Complutense de Madrid con el dineral que eso cuesta que ha sacado un sobresaliente cum laude en la lectura de su tesis

Voz 6 19:45 sí que va a trabajar ahora con los profesores

Voz 8 19:47 investigador por la friolera de ochocientos euros entonces tengo un montón de alumna sobre todo alumnas extraordinariamente capacitadas que al Estado le ha costado un dineral formar las que hoy están

Voz 10 20:00 entiendo fuera de nuestro propio país porque aquí no

Voz 8 20:02 tienen un horizonte profesional tenemos una precariedad no está ni en la agenda osea el debate sobre el acento sobre la ciencia no es de esas cosas que se dicen al final de los mítines eh vamos a ver si AVE conseguimos que los científicos que ese fueron vuelvan y está cosas no está ni en la agenda un país que no investiga a un país que no tiene científicos un país que no tiene un buen profesorado universitario y estamos asistiendo a una convocatoria de huelga de profesores atención espectadores de profesoras que cobran trescientos cincuenta euros al mes o quinientos euros al mes por dar clases en la universidad Bañolas sustituyendo lo que deber ser la figura de otro tipo de profesores ante ese panorama nos encontramos con hay una disputa a ver quién es el más tenaz de la clase en cuanto a penas de cárcel y cosas de este estilo el debate central que es el de la educación y esto lo repetimos hay alguno nos lo creemos por desgracia no está en la agenda del debate político español y esta es una de las tragedias de nuestro país a mi juicio

Voz 6 21:02 José Manuel si yo creo que está bien que utilizando el término desangrarse que es con el que arranca el editorial de El País hablando de estos profesores precarios de que uno de cada cuatro docentes universitarios asociados cobra entre trescientos y seiscientos euros para estos José Mari esos ochocientos deben ser una maravilla

Voz 8 21:22 de su pelotazo creíble Harare mileurista el pelotazo

Voz 6 21:26 eres sin es increíble es uno de los dramas no que el pero en fin uno es que estos datos los datos que hemos escuchado antes la diferencia con países europeos el problema es que imaginémonos que no va a ocurrir pero imaginémonos que se resolviera número dos daría igual para muchos años es decir el daño es a medio y a largo plazo de un año de ausencia de investigación y de falta de inversión en el tejido de ciencia es para mucho tiempo ahora es decir que no está en los debates

Voz 13 21:56 en las campañas está solo en la boca vamos a tardar mucho mucho en ponernos en la situación en la que deberíamos estar

Voz 1 22:02 es verdad que en países de nuestro entorno como

Voz 13 22:05 tenía como Francia o Reino Unido

Voz 1 22:07 durante la crisis durante la gran crisis justamente han hecho lo contrario invertir en ciencia su potencial económico no es el nuestro pero en la diversidad de media de inversiones que tienen estos países un treinta y seis por ciento más ha invertido a Alemania un XXVIII Reino Unido un dos por ciento Francia porque probablemente estaban otra situación se nota la diferencia de recursos pero no recorte claro pero no recorte Hinault apuesta política últimamente dos países rescatados Portugal y Grecia ya tienen más gasto público en ciencia que España

Voz 32 22:40 es que antes ponía el corte de voz de Rajoy que decía algo así como bueno hemos tenido que recortar estos años y ahora que las cosas empiezan a ir un poquito bien pues

Voz 1 22:48 vamos a subir un poquito no error

Voz 32 22:50 teníamos que haber recortado estos años seguro que había más cosas de las que recortar que que que en ciencia en investigación porque es que es nuestro futuro estos sobre el tiempo

Voz 8 23:01 todo puedes ser aspirante al que tenga las medidas carcelarias más duras de Europa eh a que no nos gana nadie en el ranking vamos a hacer podium toda

Voz 32 23:09 eso sí ya éramos ahí sí pero bueno veros

Voz 8 23:12 ahora estamos en en ese esfuerzo más dos huevos duros no decir bueno pero vamos a es el país que por cabeza por habitante por metro cuadrado de universidad mete más dinero en investigación y en ciencia por qué no este debate de qué estamos hablando últimamente pues de un caso de corrupción de un señor que se llevó un dineral porque hacían unas fiestas electorales con fuegos artificiales de del desparrame que ha habido en este país con las campañas electorales durante años eso es lo que está hoy en la agenda política pero no está en la agenda política decir hemos conseguido que científicos excelentes hayan vuelto hemos conseguido que jóvenes excelentes que los hay jóvenes excelentes que los hay no se vayan del país y hemos conseguido crear un clima acolchado amable para que investigara en España no sea una cosa disparatada de gente que lo de vamos a gastarnos el dinero en esto bueno esto no está en la agenda esto me parece que es una sangría como dice José Calvo en sentido estricto para el país y un derroche porque todo lo que no estés haciendo ahora es algo que te va a repercutir mañana pasado y al otro no

Voz 1 24:12 que está en la agenda ahora es el análisis exhaustivo de las encuestas porque habrá elecciones dentro de un año y todo el mundo de los nervios como acabamos de de es escuchar todo el mundo haciendo análisis de ese resultado de las encuestas que todas coinciden con la cautela con la prudencia con la que hay que tomarlas porque hasta que no se convocan las elecciones es verdad que todo puede cambiar pero todas coinciden en algo en el enorme desgaste del Partido Popular enorme desgaste a beneficio de ciudadanos desgaste de la figura de Rajoy muy concretamente porque hasta ahora cuando salía mal valorado en las encuestas siempre decían los portavoces del Partido Popular bueno es normal porque lo valoran mal los votantes de Ciudadanos Podemos y el PSOE bueno ahora los votantes José Manuel del PP valora mal al presidente del Gobierno

Voz 6 25:01 no lo valoran mal sobre todo por la respuesta que dan esos los votantes del PP no los no todos esos la pregunta está muy clara cree usted que el tiempo de Rajoy ya ha pasado y que debe dejar paso a un nuevo

Voz 1 25:14 el líder fin no admite no

Voz 6 25:17 por eso es bueno sesenta y dos de cada cien votantes del PP dicen si el tiempo de Rajoy ha pasado hay que dejar paso que son muchos eh es algo que ha calado no me da la impresión de que sea pasajero es más que una tendencia tiene además al lado otras hay una alternativa mucha gente de interpreté cree que hoy Ciudadanos representa más no sé muy bien qué cosas

Voz 33 25:43 cómo abordar la crisis catalana cómo abordar las

Voz 6 25:47 la redención del Estado de las autonomías como afrontar con más decisión los problemas no lo sé el ciudadanos tiene la suerte de no estar desgastado por la gestión es igual ahora mismo hay una alternativa Alternatives se lleva votos del PP en su mayoría el trasvase es enorme y también votos socialistas

Voz 8 26:05 sí si es que lo la la suma es desde luego si pudiéramos poner un objetivo tumba activa no para el partido

Voz 0286 26:12 a volar

Voz 8 26:12 es decir primero el Partido Popular que parece que es incapaz de regenerarse desde dentro por los casos de corrupción lo van a generar desde fuera Ciudadanos y en cuanto al liderazgo pues hombre quitando Pablo Iglesias que también es una cosa que llama la atención el nivel de rechazo tan absoluto tienen menos sesenta y dos no es tremendo el rechazo pero Rajoy tiene menos cuarenta y seis hay un rechazo al partido ya hay un rechazo a líder cuál es el problema que lo que está haciendo ahora digamos ciudadanos es capitalizar al estado de ánimo que hay después de las elecciones catalanas ha habido una efervescencia ahí de de un sector que se siente marginado que se siente no bien tratado que se siente ninguneado y esa bandera digamos la elevado ciudadanos pero bueno claro luego esto hay que ponerlo a limpio porque en unas elecciones generales lo que vemos es que Ciudadanos en en Galicia tiene un boquete enorme en el País Vasco tiene un boquete enorme no tiene unas postura de partido y el PP aunque estés digamos eh saturado de corrupción tiene estructura de partido pero de partido casi leninista tiene organización en toda España no esté va a ser un poco el debate si el estado de ánimo de hoy se va a traducir luego en una alternativa de cambio pero lo que parece evidente porque también hay un cierto trasvase según nos dice la encuesta del país de votantes del Partido Socialista a Ciudadanos lo que parece evidente es que hoy seres de Ciudadanos está bien visto para el que contesta ya sabemos que a las encuestas uno contesta para quedar bien aunque le pregunta el encuestador no hoy dice que le Cuadernos para el Diálogo aunque no exista la revista pero que es posible que diga el cree que el clima de opinión que se ha creado es que hoy lo que está bien visto es ser votantes de Ciudadanos porque además según se complementa la encuesta de hoy es el único que tiene un proyecto para España claramente definido no yo creo que esos elementos van a ser importantes pero que hay que ponerlos a limpio son una selección

Voz 1 27:59 es así sobre todo hay que contar ese problema que tiene para España ciudadano

Voz 3 28:02 eso eh

Voz 1 28:03 que efectivamente de dicen creen que tiende un prueba para España que todavía no sea no se ha explicado entre otras cosas porque las elecciones son dentro de un año cuento cuantas veces hemos enterrado los periodistas y algunos de sus compañeros a Mariano Rajoy muchas desde el dos mil ocho cada cada rato cada seis meses hemos enterrado a Mariano Rajoy políticamente esta es la definitiva Álora ese desgaste que recoge clarísimamente la encuesta de Metroscopia

Voz 32 28:31 a Rajoy en supervisen ahora no evidentemente va a ser muy difícil conseguir que que Rajoy salga del Gobierno porque además últimamente ya empieza a decir que que quiere volver a presentarse o sea yo creo que que lo hay son que que Rajoy ha confiaba en la crisis confiaban la salida de la crisis en que la situación económica mejoraría y que por tanto pues el electorado le premia por ello yo creo que a pesar de que han según la encuesta del país también refleja que la la la ciudadanía considera que ha mejorado algo la situación económica paradójicamente la situación del PP de Rajoy es peor por qué porque creo que en las últimas elecciones hubo también con voto de de apoyo a Rajoy pues bueno no no entusiastas sino más bien derivado del miedo a que hubiera una alianza entre el PSOE y Podemos que pudiera llegar a gobernar entonces el sector por el debutante más conservador aún no veía ciudadanos como una opción pues con posibilidades y creo que esa parte de votantes socialista que comentáis que que ahora se ve claramente que que pasa al PP pues es es aparte de votante que que que no quería de ninguna manera que que el PSOE pactara con Podemos un gobierno eso unido al tema de Cataluña que ha reforzado

Voz 8 29:53 mucho la posición de Ciudadanos yo creo que eso

Voz 32 29:56 está haciendo que que el PP sufra porque el tema de la corrupción pues también influye pero llevamos años y años con ella y no parece que el electorado le le afecte demasiado no

Voz 8 30:06 hombre hay tres millones que sean no sabemos si se ha quedado en casa o votar es lo que sea la esta idea que tiene el Partido Popular de A nosotros nos Amnistía en las elecciones bueno no empujen no no empuje que esto no está nada claro yo creo que han perdido muchos votos

Voz 1 30:20 es que este este goteo Inter

Voz 8 30:22 en hable ahora resulta que Granados avisa que va a decir que era González Iker a Esperanza Aguirre la responsable intelectual de la palabra dura digamos resulta que ella también tenían allí su dinerito negro en las campañas electorales es decir esto parecía que no hacía ningún efecto ya hemos pagado los platos rotos de la corrupción en las elecciones los electores no salen amnistiado pero esto yo no lo tengo nada claro porque esa suma de digamos inacción política más concatenación de casos de corrupción con están dando ese resultado de de que la renovación del Partido Popular se va a producir al parecer fuera porque hoy nos dicen no Rajoy va a hablar con los barones para ver si organizan la cosa pero sí en las reuniones que hacen de la dirección del Partido Popular es la ley del silencio no sé con quién luego los varones salen corriendo cada uno hablar con quien les dé la gana pero allí

Voz 1 31:10 ha de salvarse claro pero con el jefe de

Voz 8 31:13 cuerpo presente nada a todos les parece estupendo lo que está ocurriendo luego nos enteramos de que no sea así pero desde luego en el órgano oficial del Partido nadie levanta la mano para decir oye creo que vamos mal y que si seguimos así Nos vamos a negro entonces yo creo que este va a ser la cuestión hemos pasado del el debate era si la izquierda iba a haber un sorpasso no iba a haber un sorpasso llegará el debate va a ser que

Voz 0286 31:33 unos señores que llamaban despectivamente a los

Voz 8 31:36 Ciudadanos pues a lo mejor son sustituidos por aquellos que fueron tildados de Naranjito

Voz 6 31:41 el Athletic y todo ello como decía Lola en un momento en el que el sesenta y dos por ciento cree que la economía está mejorando es dificilísimo que desde entonces por ciento piense eso y sin embargo o ocurre creo que a la hora de la verdad y falta la impresión de que falta bastante para la verdad creo que fue Sánchez Salvador que en dos ocasiones habló de dentro de dos años cuando hay elecciones me me pareció llamativo que que que que hablara ya de de dos mil veinte pero queda mucho tiempo y queda mucha muchas fotos por tomar que son las las encuestas los los sondeos pero aquí lo que hay es una acumulación de de de desaliento de problemas con la corrupción de que hay otros partidos que juegan mejor de recambio de parálisis de mucha gente ve parálisis

Voz 33 32:30 si gobierna a la hora de la verdad que ocurrirá como

Voz 6 32:33 dice José Mari que en muchos sitios no hay partido y va a notar claro que sí a la hora de la verdad habrá un acercamiento Un mucho más claro que el que se ve hoy y por último creo que también habría que tener en cuenta la suma de PP y Ciudadanos pese a la del PP está en precampaña electoral y esa precampaña el PP es a degüello conciudadanos pese a eso habrá un momento en el que las fuerzas CR agruparán hoy en ese sondeo que sólo es un sondeo la suma le intenciones de Ciudadanos y PP supera el cincuenta por ciento la suma de Podemos y PSOE IU no digo en absoluto que tengan que ir juntos suma el XXXVII hay muchos factores Ciudadanos está en el centro de todos ellos pero esto se va a mover mucho moverá más aún el fuego

Voz 8 33:20 les les va a poder permitir a lo mejor recuperar grandes ciudades no desde luego es la ilusión que ellos tiene que ha como dices tú bien a pesar de que esté ahora diciendo que estos de eso aún populista los de Ciudadanos y no tienen experiencia en no tienen gobierno no saben cómo hacer las cosas llegado el caso si la suma de Ciudadanos y PP da posibilidad de Alcaldía en Madrid toda posibilidad de Alcaldía en Zaragoza pues a lo mejor ahí el acuerdo si se va a producir hemos visto una cosa muy llamativa acordaos que podemos fue absolutamente no contra contra la la posición de Ciudadanos no vales para nada no servía para nada no tenéis ninguna política bueno ahora están reunidos a ver si consigue sacar un cambio de la ley electoral quiere decir que en política como sabemos todos los que estamos aquí las situaciones que parecen imposibles en cuarenta y ocho horas son de lo más posible no entonces es es eventualmente posible también que llegado el caso en unas elecciones municipales y la suma de Ciudadanos y PP puede permitir recuperar ciertas alcaldías en ciudades importantes pues se lleve a cabo claro

Voz 1 34:20 se necesita más tiempo son las políticas de fondo por ejemplo las políticas de vivienda social de eso hablamos enseguida ahora ahora publicidad

Voz 22 34:32 esto Torre de Pisón necesitan Tucker por si las cosas se tuercen rastrea comparan más de veinte aseguradoras para conseguir el mejor precio rastreador punto com el mejor comprador de la historia

Voz 10 34:42 Miren y nuevo Fiat tipo es el más espacioso de su categoría con quinientos veinte litros de maletero totalmente equipado por nueve mil seiscientos euros como más espacioso de su categoría tot vent

Voz 34 34:52 equipado por nueve mil seis

Voz 14 34:55 los

Voz 13 34:56 cuál el coche que quieres está buen precio te gusta más tipos se dan por nueve mil seiscientos euros con cuatro años de garantía ciento un momento y a pensar no crees que estás pagando demasiado puertos seguros

Voz 35 35:08 un coche moto caer en vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos

Voz 6 35:13 precio sea cual sea Jamal nueve cero dos

Voz 35 35:15 poco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones a apuntó

Voz 13 35:22 es soy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el parabrisas

Voz 36 35:32 bien Tita encargadas punto eso llama novecientos

Voz 2 35:36 los veinte setenta diez promoción válida hasta el XXI

Voz 37 35:38 en febrero con la reparación sustitución de cualquier luna condiciones en las punto es

Voz 1 35:43 hola soy Paz Vega

Voz 38 35:45 hasta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle por eso elijo las lentes progresivas Bariloche porque la vida es para verlas

Voz 39 35:54 todas las instancias

Voz 22 35:56 el doble con Mari Luz

Voz 19 35:58 ahora tu segundo parte progresivas incluir consulta las condiciones en varios puntos febril Astrit con un buen colchón hábitat de precio porque oro en Hipercor y El Corte Inglés tienes un cincuenta por ciento de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas últimas tecnologías hasta el veintiocho de febrero el Hipercor y El Corte Inglés

Voz 10 36:25 cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea si total le pone una madera encima ayer

Voz 1 36:30 como una mesa no el verdadero amor será

Voz 40 36:33 muestra en Opel lo demostramos con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa visita tu concesionario Opel llega Mora

Voz 10 36:45 cuando en San Valentín en vez de regalarle otro peluche que dice les regalas esos zapatos

Voz 20 36:51 también quería mucho te sientes muy rápida si quieres sentirte vivos piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entra leave us punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siente Teddy

Voz 21 37:05 Bush en Vitaldent queremos cuidar de ti para siempre por eso todos nuestros pacientes tienen las revisiones gratis para toda la vida pide a consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno Cuén Vitaldent punto com Toussaint empieza en tu boca su salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com

Voz 41 37:25 que que ofertante tenemos INTA House los The Phone House pues por San Valentín tenemos una ahí te la cuenta Monsieur amour tampoco con

Voz 42 37:34 que él solito de dos mil diecisiete por ciento cinco

Voz 41 37:37 digno de Kawhi peor que dos mil diecisiete por ciento cincuenta y nueve euros del doce al dieciocho de febrero sólo esponjas i Phone House punto Es un recinto

Voz 31 37:50 recibo dividido entre doce es menor recibo

Voz 43 37:53 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa en BBVA BBVA crean

Voz 10 38:05 no oportunidades El mundo está lleno de contradicciones como que el posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada seguro a todo riesgo y todo lo mantenimiento sí

Voz 44 38:14 el huidos te presentamos el pueblo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entrada sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día a un hay renting consulta condiciones aunque en punto es

Voz 45 38:28 lección número dos tú parezca es de esas asúmelo o que no te engañen más de la mitad de las personas que dicen que no quieren nada en realidad están esperando algo hazme caso tu pareja es de esas así que hazlo

Voz 2 38:40 este San Valentín lanza T

Voz 46 38:42 las tienes el regalo en casa complican Express Service disponible en cincuenta y cuatro ciudades El Corte Inglés miles de ideas para acertar

Voz 10 38:49 un chaval con rastas a punto de conocer al padre de su novia

Voz 31 38:53 es milita un flan

Voz 14 38:55 una chica de dieciocho que no Sadín Nochevieja aunque sus padres le dejaré

Voz 31 39:00 una seta

Voz 47 39:02 estreno mi hay humor Mariam perfectamente en canela fina el show Cuqui de la SER con Juanes a nombre Robin fondos Sergio Sauca hijo Carlos Ortega el trece de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos de Valencia con la colaboración de la Diputación de Valencia y el patrocinio de rastreador mejor comparador de la historia

Voz 0286 39:31 cómo estás Páramo pues aquí estamos estupendamente muy bien vamos saber hace tiempo que contrató el seguro de vida es que es muy probable que este pagándose más porel Theroux revisarlo a qué te identificas claros revisa lo seguro que te vienes a la mutuo con tu seguro de vida ITE bajamos su precio sea cual sea también en coche en moto llegar llama este teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción el Mutua a punto es

Voz 13 39:56 Amos XX a la mutua

Voz 19 39:58 en la SER hoy

Voz 1 40:03 de las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias hoy les estamos contando en la Cadena Ser que el Ayuntamiento de Barcelona quiere instalar módulos prefabricados en distintos solares vacíos de la ciudad para que puedan vivir ahí las familias que están a la espera de recibir un piso de alquiler social y que no pueden pagarse un piso a precios de mercado Laia Ortiz es la concejala de Derechos sociales bon día buenos días buenos días Pepa es un proyecto en firme au todavía están estudiando lo buenos

Voz 49 40:33 un proyecto que hace más de un año con el que estamos trabajando en nuestra traería tenemos que acabar de no de de ultimar no ubicaciones pero nuestra idea es hacer una prueba piloto este este mismo dos mil dieciocho después de haber estudiado mucho ver que están haciendo otras ciudades europeas porque esto puede parecer algo nuevo aquí pero lo que hemos visto no hemos ido a ver qué es lo que hacia Ámsterdam Copenhague VRAE Londres para avanzar y ampliar el parque de vivienda pública

Voz 1 41:06 esto lo unas ciudades como Madrid existe memoria en los años ochenta en en barrios en algunos barrios periféricos como una transición entre las chabolas que acabaron convertidas en viviendas y una vivienda de alquiler social como una transición ya hubo casas prefabricadas hay gente que tiene memoria de aquello como una solución provisional el problema es cuando estas soluciones provisionales acaban arreglando un problema de fondo no se arregla no existe ese riesgo

Voz 49 41:36 yo creo que no porque en este proyecto se viene a sumar a un a un plan a un plan de de Vivienda de Barcelona el más ambicioso que ha habido nunca inútil viene a complementar lo que nosotros hicimos un buen diagnóstico de qué es lo que sucedía tenemos en parque público muy reducida en la ciudad de Barcelona ponemos multiplicado por cuatro el presupuesto de vivienda y sobre todo hemos puesto la maquinaria trabajar al cien por cien con la idea que en el dos mil diecinueve no tengamos casi cuarenta y cinco promociones de vivienda pública de construcción en el conjunto de la ciudad para llegar a esto los dieciocho mil quinientos pisos en vías años pero evidentemente el reto de la viviendas el principal de la ciudad de Barcelona lo ha dicho la alcaldesa también de múltiples ocasiones y también necesitamos acelerar el proceso de construcción no habitual pues te pues es lento y más con muchas leyes que han puesto más burocracia no a esa construcción y por lo tanto a que hemos visto que hay soluciones que no nos tienen que recordar a lo que pasaba en los sesenta porque de hecho hemos estado trabajando con el Instituto de Tecnología de verificación de Cataluña ya estamos hablando de cómo producir de manera industrial la vivienda que no quiere decir de menos calidad simplemente quiere decir que es otro otra metodología de construcción evidentemente las cosas se pueden hacer bien se pueden hacerlo mal por eso hemos ido a la a las mejores iniciativas que habitan en Europa para que se han construido

Voz 1 43:05 la calidad no es interesante la fotografía de la realidad que refleja esta iniciativa porque tienen ustedes cuánta cuantificados cuántos barceloneses no pueden pagarse una vivienda en el mercado libre

Voz 49 43:19 bien nosotros lo que tenemos cuantificados por pues los datos Los datos públicos no nosotros sabemos cuál es el nivel de expulsión no también de de destinos estamos viendo como vecino se les acaba ese contrato de alquiler no pueden hoy y eso lo estamos viendo por eso estamos exigiendo cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos y control de alquileres eso necesitamos que los parlamentos regulen ya porque Barcelona está asfixiando la ese sentido pero sí queremos por ejemplo que hay más de treinta el personas en el registro de vivienda pública de Barcelona ir y por lo tanto son personas que quieren contar con ese con esa vivienda asequible y por eso necesitamos urgencia y ampliar el plazo y hacerlo con dignidad que por eso esa solución apostar también de vivienda industrial pero con toda la dignidad y la y la calidad de los estándares llevárselo

Voz 1 44:10 entre esas treinta mil personas concejal hay de todo me imagino no quiero decía hay algún perfil que que se puede extraer de los solicitantes de de alquiler social que están a la espera de conseguirlo

Voz 49 44:22 hay de todo porque una conoce el registro de solicitantes que aquí podemos hablar de rentas medias no está de rentas más más bajas pero hay mucha diversidad de perfiles de familias de jóvenes que si quieren emanciparse in este va a ser el el canal prioritario de acceso a esta vivienda pero luego evidentemente también debemos disponer de viviendas para realojo estamos haciendo frente también a una emergencia habitacional no el nivel de de de desahucios ya situaciones de de vulnerabilidad pero queremos que estos bloques de viviendas sean viviendas pues como cualquier otro bloque de la ciudad

Voz 1 44:57 alto con mezcla de usos y veo serbo que hace mucho hincapié en la dignidad de de de esa vivienda prefabricada claro porque remite inevitablemente a barracones no cuando cuando se cuenta si no se explica bien no hablamos de viviendas dignas

Voz 49 45:14 totalmente totalmente es que yo misma antes de empezar a hacer el estudio y yo fui a hacer una visita de estudio Amsterdam para ver un barrio debido a la estudiar después hablando con la gente que que bebía habiendo también el confort en interno realmente es una solución como muy generalizada claro que

Voz 1 45:32 no se pueden hacer bien o mal por eso es importa

Voz 49 45:34 anteponer las la exigencia también en esa contratación y la la dignidad y la verdad es que sorprende verla no por esto cuando ponemos etiquetas no no permiten imaginar los los lo que de verdad y la verdad es que es una búsqueda como cualquier otra simplemente como dicen también los no los expertos en tecnología es que igual que no nos imaginamos un coche que se construya artesanalmente no que empezamos de cero sino que hay una cadena lo diseñamos etcétera pues esto es una mandada construir vivienda a nivel a nivel industrial piel estándar de calidad pues también está asegurada

Voz 1 46:10 una última cosa Laia Ortiz la parálisis política que vive Cataluña está impidiendo o el que se dinamicen políticas de largo recorrido soluciones de fondo una política de vivienda hacia el futuro

Voz 49 46:25 pues pues sí evidentemente y te diría que incluso también la parálisis española ahora mismo o Barcelona está sustituyendo las dos administraciones en materia de vivienda en en Cataluña está claro tenemos somos los que menos competencias en vivienda tenemos bien cambio ponemos el ochenta y tres por ciento del presupuesto no iré las políticas pero a nivel de Estado hace ya años que estamos exigiendo cambios regulatorios el Estado ha reducido un setenta por ciento la inversión en vivienda no forma parte también de sus de sus competencias y una urgencia sí que es importante que es controlar los precios del alquiler en ciudades como como la nuestra y para eso necesitamos gobiernos activos y sobretodo implicados y comprometidos con el acceso a la vivienda y eso es un grito casi desesperado de las ciudades lo que necesitamos reacción

Voz 1 47:16 Laia Ortiz es la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona gracias por por explicarnos en qué consiste el proyecto que nos devuelve a la realidad los pies en el suelo cuando andamos en las alturas de las encuestas estos días gracias buena suerte

Voz 49 47:31 muchísimas gracias buenos días

Voz 50 47:38 y la primera fuerza política del Parlamento

Voz 2 47:41 ella

Voz 19 47:43 Cataluña que asistan a Batasuna atracará hay tres personas me avisaron de que el Gobierno no ni quiere

Voz 16 47:51 que vaya a la levantar a la utopía somos los coches

Voz 51 47:55 la interna de la se inocuo remota de la Dirección General de Tráfico

Voz 52 47:59 mira lo finamente así que Luis el cabrón

Voz 3 48:02 eh

Voz 19 48:03 vinimos a otras personas

Voz 3 48:05 vale pues esto nadie porque Diana pero puede ser María puede asoció socio puede eso son cuando ese día

Voz 53 48:12 es original mente amanezca será por

Voz 2 48:15 muchas magníficas mujeres

Voz 19 48:19 corren nuevos tiempos vamos a escuchar escucharnos servicios informativos

Voz 54 48:25 en este

Voz 14 48:30 ochenta y me llamo realistas puede abandonar te invita sin que te el despegue hombre siéntate tenemos que a ver con sus amigos de Facebook oyente pueden dejar de seguir el bloqueo jefe puede echarte trabajo Braulio hay que en desacuerdo todo en la vida es incierto estar pendiente de un hilo joder que Monroe pero tranquilo hay algo que nunca te abandonará

Voz 29 49:01 la Cadena SER no exacto de principio a ver si atendemos a tres giros inesperados en la cuña

Voz 55 49:10 la Cadena SER

Voz 14 49:12 siempre estaremos contigo levantaban

Voz 29 49:15 en Muñoz desde que empecé a oir

Voz 56 49:22 hora catorce de lunes a viernes desde las dos de la tarde la una en Canarias con José Antonio Marcos nunca

Voz 2 49:32 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos Cadena Ser

Voz 13 49:37 en Hora Veinticinco es que yo lucineo con los interrogatorios de oiga usted jure jura que es fan de la Constitución más o menos le vino promete que va a ser bueno un afectan a los anudada

Voz 14 49:47 analizan la actualidad que está en Bruselas porque le da la realista y más van a que no olvidaré verdad eso es cierto tú sabes los lunes a las

Voz 0286 49:56 me electoral tenía algún conflicto que abarca

Voz 14 49:58 nuestro punto de vista que no sea Hora Veinticinco reparta palabras Odón en Barcelona

Voz 57 50:09 sí diré para ampararán

Voz 6 50:11 no paraban para ahora

Voz 14 50:14 pararán para acabas de escuchar a un gen

Voz 2 50:17 Podium podcast presenta los sonidos de Dudamel cuatro episodios para conocer al director de orquesta Gustavo Dudamel el hombre detrás del genio detallará su vida desde el origen de su pasión por la música hasta dirigir el Concierto de Año Nuevo en Viena o la Filarmónica de Los Ángeles sonidos

Voz 0027 50:33 de Dudamel ya disponible en Podium podcast

Voz 2 50:36 punto com

Voz 14 50:47 verdad que no se puede tratar

Voz 0286 50:48 ayer sin compromisos y Banco Sabadell lo sabe por eso trabaja con las empresas como si fueran uno por ejemplo asignándole un gestor especialista para ayudarlas a conseguir sus objetivos descubre el resto de compromisos en Banco Sabadell

Voz 13 51:00 el punto com barra acompaña arte