Hoy por Hoy (12/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:12 son las diez las nueve en Canarias el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados debe comparecer a partir de esta ahora en la Audiencia Nacional a petición propia el propio Granados ha asegurado a la SER antes de esta declaración que va a responsabilizar tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González en la financiación ilegal del PP en la Comunidad vamos a la Audiencia Miguel Ángel Campos adelante

Voz 1552 00:33 buenos días a una empezado esa comparecencia espera una la larga declaración que con toda probabilidad se prolongará hasta esta tarde que comenzará con la confesión de Granados y las doscientas doce preguntas que su letrado tiene previsto hacer Granado situará en su relato a Esperanza Aguirre e Ignacio González en el vértice de la estrategia para obtener fondos en negro para el PP de Madrid en las elecciones de dos mil siete y dos mil once pero no solo contabilizará ambos también mencionara a otros personajes que según dice tuvieron un papel determinante como Borja Sarasola y anuncia que señalará además a otras personalidades de relevancia pública actual en la formación conservadora en Madrid cuyos nombres desvelará ante el juez Granados sostiene que están implicados el viejo y el nuevo PP en la financiación ilegal de la formación conservadora

Voz 2 01:18 el gobierno dice que Granados es el pasado Antonio Martín buenos días buenos días Pepa Marta

Voz 3 01:23 la distancias el ministro de Justicia que considera que la intención de Granados de dar esos nombres concretos con responsabilidades específicas se enmarca en una estrategia para intentar salir lo menos afectado posible de la investigación por la Púnica Rafael Catalá en Telecinco

Voz 1764 01:36 cuando una persona que tiene aún están en proceso penal como posibles penas altísimas declaró ante el juez lo que seguramente planteadas su estrategia todos estos asuntos que a todos nos nos preocupa ni nos genera un cierto sonrojo política y personalmente son temas del pasado es verdad que todas esas personas que estaban implicados en su asuntos están fuera del PP

Voz 3 01:57 el Gobierno también advierte que no va a tolerar que Carles Puigdemont asume una presidencia simbólica de Cataluña lo ha añadido el portavoz del Ejecutivo que ha dicho que llegado el caso recurrirá la reforma de la Ley de presidencia catalana que impulsan en ese sentido Jones per Catalunya Íñigo Méndez de Vigo en Radio Nacional que es ilegal y no creo que nadie en sus cabales el apruebe me refiero dentro del propio Parlamento Catalunya sería un error evidentemente la recurriremos pero es que espero que ni siquiera Mateo que recurrirla porque creo que es un punto de vista jurídico como he dicho antes no tiene recorrido algún y un grupo de científicos han remitido una carta pública al Gobierno en la que denuncian los recorte es la inversión en las subvenciones Esteban Domingo profesor del CSIC es uno de esos científicos y estado está

Voz 1179 02:40 llenan hoy por la ciencia es un motor cultural y económico de un país que no apoyar la representa agravar el déficit económico del país y la precarización laboral un país moderno un país que tiene un enfoque de futuro debe basar los sobre todo en educación cultura sanidad ciencia diez y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1275 03:06 el Madrid en Madrid se lo venimos contando el prior del Valle de los Caídos se persona en la causa abierta en los tribunales obliga a exhumar los restos mortales de varios fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo enterrados en Cuelgamuros ya impidió hace meses los trabajos de los técnicos para desenterrar los cuerpos de los hermanos la peña lo que le ha costado una denuncia por desobediencia y ahora da un paso más Eduardo francés el abogado de la familia de la Peña

Voz 4 03:28 guión del Valle de los Caídos ha acudido en persona hacer él ha jugado de San Lorenzo del Escorial esto traducido al cristiano significa que va a presentar batalla judicial contra las familias que quieren exhumar y tienen el derecho reconocido a hacerlo en el Valle de los

Voz 1684 03:41 caídos los familiares de las víctimas y nómadas sospechan

Voz 1275 03:43 se trata de una estrategia de la iglesia para no abrir las tumbas el Planetario dobla visitantes tras la reforma que lo ha mantenido cerrado durante dos años desde octubre han pasado por allí ciento veinte mil personas lo que para el Ayuntamiento de Manuela Carmena es todo un éxito Belén Llera es la directora de bibliotecas archivos y museos del Consistorio

Voz 0159 04:00 esta renovación de El planeta dio va en la línea del esfuerzo que estamos realizando en general en los museos de la ciudad de Madrid para crear un discurso riguroso de conocimiento de la historia de la ciudad así del arte y al mismo tiempo acercar a los ciudadanos mediante unas propuestas educativas divulgativas de atractivas

Voz 1275 04:22 además del Planetario en el último año se han reinaugurado remodelado otros museos como el de San Isidro el de Historia la imprenta municipal o el castillo de la Alameda Metro de Madrid cerró dos mil diecisiete con un incremento de viajeros del siete coma

Voz 1684 04:34 aún por ciento mientras que la EMT registro

Voz 1275 04:37 descenso de medio punto son datos del Instituto Nacional de Estadística que hemos conocido esta mañana en el último mes del año el suburbano

Voz 3 04:43 el registro total de cincuenta y tres coma siete mil

Voz 1275 04:45 miles de usuarios una subida del uno coma seis por ciento mientras que la EMT se situó en treinta y tres coma ocho millones

Voz 1684 04:51 una caída del dos coma ocho

Voz 5 04:53 siete grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía

es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:08 hoy Pablo González Batista Cadena Ser

hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Iker arroba hoy foros hoy quien facebook Hoy por hoy

Voz 1684 08:08 por lo pronto ya han empezado ustedes la mejor compañía escuchan hoy por hoy en la Cadena Ser Raúl Del Bosque muy buenos días ya sabes cuál es su misión aquí es lunes y es más difícil que nunca

Voz 7 08:28 esta vez cinco cinco motivos

Voz 1684 08:31 a seguir viviendo vamos a llorar a de Ardales Raúl vamos

Voz 7 08:35 no número cinco por quiere tener vista un superhéroe un hombre que no le tiene miedo a la aventura

Voz 8 08:39 pues ese es el número uno que no lo veis en la tele o qué

Voz 9 08:43 es ser clave si junto a Cristina

Voz 7 08:45 de participar en el Rally Dakar no se ha quejado con gritos del estilo de ya nada es nueva con tonterías y además de todo esto

Voz 9 08:56 textura de pelo seda carita de muñeco

Voz 7 08:59 esto tiene Pelat hoy en Hoy por hoy estará con nosotros el hombre en mayúsculas Jesús Calleja como Raúl siempre te fijas

Voz 1684 09:06 el pelo de los invitados especias por la careta

Voz 7 09:08 qué te dijo John bueno vamos con el Madrid Puri número cuatro por qué si eres de los que los atascos te ponen nervioso

Voz 10 09:15 hasta que no quede de la furgoneta que me toque Falla yo

Voz 7 09:24 soy te vas a poner muy nervioso porque vamos a conocer un informe que nos dice las horas que perdemos al año de los españoles en los

Voz 1684 09:30 a los españoles y los europeos en general que son muchas más horas seguramente de los que pensamos motivo número tres

Voz 7 09:35 porque si de la NBA lo único que sabe si sexto un grupo ombudsman pues hoy bueno saber mucho más las historias que van más allá de la cancha de baloncesto nos explicara el periodista Antonio Gil que acaba de escribir sexo drogas y NBA motivo número dos por que las niñas siguen teniendo

Voz 9 09:51 sus sueños Hannah Montana pero hoy hablaremos otro día

Voz 11 09:59 de la que quería ser científicas hilo fueron repasaremos

Voz 7 10:01 dos par de mujeres de la ciencia con Javier Gregori con el

Voz 1684 10:04 digo entre otras cosas que muchas niñas quieran también ser como ellas íbamos con el último motivo número uno

Voz 7 10:09 por qué esto es lo que dicen los deportistas españoles que participan en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur

Voz 9 10:14 Bignone frío siendo mi hermana que tengo repelús dicho calle del friki

Voz 7 10:19 día mucho Brick hizo en Corea del Sur esperamos que lo que no se quede congelado sea nuestro medallero y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 12 10:30 muchas gracias Raúl mucho finiquito en Corea del Sur mucho fresquito aquí también agitada in Korea los suecos perdiendo no que sobre hielo así que empezamos mal han perdido siempre que era Pride pero bueno sólo sois una ponencia no porque si hay que se potenciará algo

Voz 1684 10:48 hemos ahí estaríamos mintiendo pero hockey sobre hielo

Voz 12 10:50 de ahí tenemos que presumir un poco pero lo hacemos cuando no no lo veo yo medallas prácticas te hockey sobre hielo en tú

Voz 1684 10:58 ya lejana infancia

Voz 12 11:01 era difícil porque no se ve a patinar prevé paso en dos y corriendo detrás del disco era el que pone en clara desventaja respecto a tu compañera era actriz bueno ya saben ustedes a estas alturas que

Voz 1684 11:11 que tienen una ventana abierta a la actualidad vista a través de los ojos de un de un sueco eh a través de la Toms Letter que todos los días ponemos a su disposición en la web de la Cadena SER don tú sabes más o menos cuál es el procedimiento a seguir para darse de alta hay recibirla Letters cómo se cometió hace dos preguntarnos bueno Jones obviamente los obviamente lo sabe pero más listo que yo que si efectivamente bueno tienen ustedes que entrar en la bodega cadenaser hay un banner muy grande con la toma como una foto fantástica se comprar dinero que les sacó Toni Garrido en su faceta más conocida la de fotógrafo que noticias podemos encontrar hoy muy rápido una noticia desde Londres que más pensar en el tiempo la historia

Voz 12 11:49 pero encontró una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el centro de Londres Nadal es está justo donde está el aeropuerto existe el aeropuerto de Londres desiste y que es uno pequeño

Voz 1684 12:00 digamos que no es el aeropuerto más potentes

Voz 12 12:02 tiene vuelos a Dublín y Bruselas está tiene una única pista

Voz 1684 12:05 aterrizaje creo la bomba perecedero

Voz 12 12:08 Justo pues en las pues está allí hasta que los vecinos pues hay que dejarlos los piso evacuar porque es tampoco puede explotar reflexionar

Voz 7 12:17 sobre cuánto cuánto tiempo cuando acaba una tasa o

Voz 12 12:21 además se sea William Faulkner famoso sita la muerte como es el pasado no ha muerto ni siquiera es pasado clara por lo menos ya que

Voz 1684 12:29 tienes que un retraso que sufrió un retraso una cancelaciones en este caso al menos hay una hay una excusa

Voz 12 12:35 una explicación en la mesa incluso con

Voz 1684 12:37 tres histórico capaz de hacerte aparece

Voz 12 12:40 es una bomba de luz o nunca se sabe lo que van a encontrar

Voz 1684 12:46 bueno es titular hoy ya saben ustedes que noticias como ésta pueden encontrarse en la toma de de calen que cada día pone a su disposición después de hacer una búsqueda exhaustiva por medios de comunicación de todo el mundo y ahora es el momento de saludar a Rosa Márquez muy buenos días hola qué tal a la mañana

Voz 19 15:42 el trece de febrero te presentamos en la Cadena Ser el primer informe que analiza

Voz 1684 15:46 en las conductas machistas racistas como

Voz 19 15:48 formas y violentas en redes sociales durante los partidos de foto

Voz 8 15:52 por sin respeto no hay juego Cadena Ser

Voz 1684 16:01 bueno aún no es un deporte olímpico todavía no es una disciplina que que se practique por ejemplo en los Juegos de de Corea el Sur pero no descarten que pueda llegar a serlo si sigue practicando al ritmo de las últimas semanas la práctica se llama el tiro de la manta tirar de la manta ir después de Álvaro Pérez el Bigotes y a Francisco Correa dentro de la tan de la trama Gürtel hoy le llega el turno a otro político a Francisco Granados en la operación Púnica el exconsejero de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del Partido Popular en la capital de España ha pedido comparecer ante el juez de manera voluntaria en la Audiencia Nacional para previsiblemente trasladar la responsabilidad de la corrupción a sus superiores a Esperanza Aguirre de Ignacio Gonzales hoy vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en ese en ese lugar en la Audiencia Nacional está nuestro compañero de tribunales Miguel Ángel Campos al que saludamos muy buenos días Miguel Ángel

Voz 1552 16:52 hola muy buenos días sabemos ya se ha empezado a Deco

Voz 1684 16:55 parar a estas horas Francisco Granados estaba previsto que empezara a las diez de la mañana si no me equivoco

Voz 1552 16:59 son las nueve y media pero se retrasó porque tenía el juez Manuel García Castellón una diligencia previa por ello ha sufrido un pequeño retraso la comparecencia sí ha empezado hace aproximadamente cinco minutos a declarar ya Francisco Granados ante el juez

Voz 1684 17:13 se prevé que sea un día importante en en este proceso en principio sabemos que lo hace a petición propia qué es lo que esperamos escuchar de su boca durante esta mañana

Voz 1552 17:22 va a ser una declaración como decías muy larga eh que con probabilidad se prolongará durante esta tarde y no sabemos si va a acabar es el día de hoy es sólo su abogado date cuenta que tiene previsto formular doscientas doce preguntas a la ex secretario general del Partido Popular en Madrid Nos ha dicho en una conversación encuentro que hemos mantenido con el director de contenidos de la Cadena SER de Madrid Javier Casal este fin de semana Francisco Granados ha dicho que piensa contestar a todas las preguntas formuladas no sólo por supuesto a su letrado sino las que le formule el todas las partes implicadas en el caso son muchas excepto a la acusación popular David Marjaliza espera que diga bueno pues lo que no sabe lo que ha contado a la Cadena SER este fin de semana es que va situar en el vértice de la estrategia para obtener financiación ilegal para el PP de Madrid en las elecciones de dos mil siete y dos mil once que eran las que él más conoce porque en esa época fue secretario general del Partido Popular en la región va a situar en ese vértice de la financiación ilegal a Esperanza Aguirre también a Ignacio González que era el brazo ejecutor la persona que según sostiene Granados bueno controlaba por orden de Aguirre todos los estamentos tanto de la Administración autonómica como del Partido Popular pero no sólo va a responsabilizar a ambos va a a mencionar a otros personajes que según dice tuviera un papel determinante como el ex consejero Borja Sarasola José María de la Luz José Ignacio Echevarría ya anuncia además que señalará a otras personalidades estos literal de relevancia pública actual en la formación conservadora en Madrid cuyos nombres va a desvelar ante el juez

Voz 1684 18:53 o sea que si tirar de la manta fuera como decíamos al principio una disciplina olímpica estaríamos ante un más que probable medallista en qué en qué situación judicial pueden quedar pues Esperanza Aguirre Ignacio González y efectivamente Granados cumple las previsiones señala como parte integrante irresponsable de esta trama

Voz 1552 19:08 no pues va a depender también de las pruebas que aporte Granados de que la declaración y el contenido de la misma sea sustancial que bueno que le

Voz 1684 19:16 con las pruebas ya recabadas por los imanes

Voz 1552 19:19 llegador es en esta pieza de la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid en la Púnica que ya son muy relevantes eh porque tenemos que los investigadores han acreditado ya que el Partido Popular de Aguirre ingresó más de cinco millones de euros en negro para tres selecciones han incautado en un pen drive en la caja B

Voz 21 19:37 la del PP de Aguirre en el pen drive del

Voz 1552 19:40 es gerente de siempre de la formación conservadora Beltrán Gutiérrez Moliner hay confesiones de empresarios como Daniel Mercado el ex gerente de Over

Voz 1684 19:48 marketing la empresa que hacía casi todas las campañas

Voz 1552 19:51 del Partido Popular de los actos electorales que ha reconocido que recibía en dinero negro y que les final el Partido Popular se financió de forma ilegal situado en bueno o como estrategas de esta operativa ya la Aguirre a González ya el propio Granados hizo bueno va a ser interesante como desgrana esa trama de financiación ilegal porque según Granados de la caja B del PP se nutría a través de empresas privadas pero sobre todo de empresas públicas como el Canal Isabel Segunda o de IU CM la agencia de informática madrileña y otros organismos como la fundación Fundescam está por ver cuáles son las pruebas lo lo sustancial determinante que sea esa relación de pruebas de Francisco Granados para proceder después a una imputación en esta causa a las personas aludidas

Voz 1684 20:43 son muchas las incógnitas que hoy podría desvelar esa esa declaración de Francisco Granados sí que parece más que previsible que vaya a dar un giro importante que vaya a suponer un avance importante para ese para esa investigación relacionada con la con la trama Púnica va a ser una jornada larga para Miguel Ángel Campos ya nos ha contado doscientas preguntas nada más y nada menos solamente más doscientas puntas por parte de su abogado las que habrá que sumar las de la de los otros participantes en este en este proceso así que Miguel Ángel demandamos muchísimo ánimo para el día de hoy simplemente comunicarles tanto a ti como a los oyentes que estaremos muy pendientes de todo lo que dé de sí esta declaración y en cuanto se produzca cualquier novedad por supuesto contaremos contigo en la Audiencia Nacional muchísimas gracias Miguel Ángel Campos redactor de tribunales en la Cadena SER un abrazo un abrazo enorme bueno si pudiéramos tele transportarnos a cualquier gran ciudad del mundo en este momento cualquier mañana como la de un día de hoy a primera hora hay cerráramos los ojos casi seguro en todos los casos escucharemos la misma banda sonora la banda sonora el sonido de la globalización la canción básicamente es la misma en todos los sitios lleva el mismo título de es Tom atasco si hay que decir que no en todos los lugares perdemos el mismo tiempo los atascos ni a todos nos afectan de la misma manera al menos así lo establece el último informe elaborado por Inrix Traffic del que enseguida les vamos a dar cuenta pero Nos gustaría convocarle es para que sean ustedes también quiénes nos cuenten su opinión más allá de informes oficiales cómo viven ustedes los atascos nos gustaría que nos llamaran al teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta y nos gustaría como les digo escuchar sus reflexiones tanto si ahora mismo está en nota en un atasco aunque probablemente ya lo hayan superado por la obra que es como si ya llegado a su destino después de sufrir un atasco pues eso cuéntenos cuánto tiempo pierden cada mañana un embotellamiento de camino al trabajo o después de casa como les afecta a asumir que unas cuantas horas de su vida se pierden irremediablemente dentro de un coche de camino a algún sitio probablemente su puesto de trabajo qué hacen en ese impasse más por supuesto de escuchar la Cadena SER como resulta recomendable esperamos todas sus opiniones en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta pero antes les hablábamos de un informe elaborado por el medidor de atascos líder en el sector que se encarga de verificar precisamente cuánto tiempo perdemos los europeos dentro de esos atascos cuánto tiempo pasamos los habitantes de las grandes edades dentro de nuestro coche sin llega en el proceso de desde de salir de casa a llegar a nuestro a nuestro destino Sergio Castro muy buenos días

Voz 22 23:17 muy buenos días Pablo Tom es Madrid nuestra en nuestro país la ciudad que más tiempo pierde al año por conductor nada menos que cuarenta y dos horas dos horas más que el ejercicio del informe anterior y muy por encima de ciudades como Barcelona Sevilla Valencia todas ellas por debajo de las veintinueve horas perdidas al año sorprende el caso de de Barcelona que es una gran ciudad equiparable en cierto modo a Madrid

Voz 1684 23:41 donde su conductores pierden al año por conductor

Voz 22 23:43 se horas menos que los

Voz 5 23:45 veleño ahí si dejamos que España Nos vamos

Voz 22 23:49 no al otras partes de Europa vemos que los que peor que mal los que peor parados salen son los moscovitas con noventa y una horas pérdidas al año y se habla de retenciones de atascos de hasta dos mil kilómetros después Siria Londres con setenta y cuatro horas conductora el año pérdidas seguido de París con nada menos que sesenta y nueve al año en este ranking europeo el caso afecta también a otras ciudades como Roma pero en menor medida con treinta y nueve horas tiradas a la basura las mismas que Bruselas o Viena que tienen una hora más cuarenta y fuera de Europa que I El Rey mundial absoluto de allí con sin ningún riesgo sin ningún rival es Los Ángeles que una estadística tremenda más de ciento cuatro horas por conductor perdidas al año que si lo miras bien Pablo Tom no es extraño que los habitantes terminen haciendo lo que hacen en la Lan que salir y cantar y bailar mientras esperan a que ese atasco matinal acabe

Voz 1684 24:38 eso es tomar los atascos no sé si los angelinos

Voz 22 24:41 el programa envuelve Mon seguramente no ya parte de Los Angeles la tercera ciudad con peor ranking Nueva York con casi ochenta y nueve horas por conductor perdidas al años después podríamos sacar a Bogotá a Sao Paulo Atlanta a Miami siempre que hablamos de cuáles son las razones son previsibles las ciudades aumentan en el número de coches por habitantes aumentan el número de la tendencia de entradas y salidas cada vez que se va a trabajar o que se vuelve de regreso a casa y luego por ejemplo claro cuando se trata de poner soluciones y se dice se puede compartir coche para ir al trabajo y después a casa Howes

Voz 1684 25:16 el transporte público se puede utilizar detrás

Voz 22 25:18 te públicos te puede hacer lo que en Madrid que es lo que ya hacen otras ciudades europeas que es por ejemplo la última norma que es no pueden superar los ochenta kilómetros por hora en calles con un carril por sentido de única dirección entonces a la gente no les gusta tampoco claro la mayoría de las medidas estamos en una solución en la que todo está mal pero las soluciones no son fans claro hasta ahora las restringe

Voz 1684 25:36 bueno al menos en la ciudad de Madrid tienen más que ver con combatir la contaminación que con evitar precisamente esto que ya no es sólo entiendo una pérdida de tiempo sino también una enorme pérdida de dinero en combustible para muchísimos millones de ciudadanos europeos que salen aparecen reflejados en este en este informe Tom cuánto tiempo pasas al año en un atasco estoy muy poco uno sabe es extranjero luto

Voz 12 25:59 de de atascos sí pero es interesante lo que decimos no sólo el tiempo es de enero también por supuesto que vivimos visto un dato de Inglaterra hace poco cada motorista pierde como mil libras mil más que mil euros al año es enero un motorista que cabría tiene más fácil para

Voz 1684 26:15 para moverse entre el estás en un coche no podrá

Voz 12 26:17 de esa nada no puedes ahí a iPhone al iPhone no puede salir es tiempo muerto no es simplemente el coste tiempo pero

Voz 1684 26:24 conviene tener claro que tú piensas pues nuestra intención es conocer precisamente que hace la gente con ese tiempo que ocurre en estas grandes ciudades europeas cuando se producen estos embotellamientos de duración es absolutamente eternas vamos a visitar algunas de esas ciudades en las que habla ese informe y lo haremos de la mano de nuestros corresponsales antes escuchamos un poco

Voz 1 26:42 en Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1 31:56 hoy por hoy Pablo González

Voz 9 31:58 Baptista

Voz 1684 32:02 como les prometió vamos a visitar algunas esas ciudades de las que habla el informe Inrix para conocer in situ cómo es sufrir un atasco en esas enormes capitales europeas y Iker remedio se trata de poner desde las distintas administraciones nuestra primera parada va a ser en París este es el sonido real de un atasco en las calles parisinas y allí saludamos esperamos que no en un atasco a Carmen Vela corresponsal de la Cadena SER en París muy buenos días Carmen Vela buenos días estas en casa no no hay atasco

Voz 0390 32:35 en coche aquí

Voz 1684 32:37 sí sí te asoma a la ventana una hora punta de la mañana y eres capaz de ver con sus propios ojos esos atascos matutinos que según el informe se producen en París o son más vulnerables

Voz 0390 32:47 pero yo no lo veo ni lo oigo porque no hoy estoy en un piso que da a un patio con plantas muy bonita opera va a la calle lo es ya esa esa desesperante y además hay una contaminación

Voz 31 32:59 a la vez es cómo conviven los parisinos con esto

Voz 1684 33:02 los atascos dice el informe que pasan sesenta y nueve horas al año por conductor o coche es decir casi tres días de un año entero dentro sin sin poder salir de tu vehículo cómo viven con ello los parisinos Pablo

Voz 0390 33:14 algunos en algunos índices dicen que hasta ciento cincuenta y cuatro en estos adhiera lo vaso exacto en todo caso es un arranque bestial e algunos dicen el tercer año de Europa el décimo del mundo en fin no sólo París también más Sella sale muy mal parada en estos estudios pues que se hace la alcaldesa de París Anne Hidalgo por ejemplo ha tomado diferentes medidas peatonalización de los muelles prohibición de circulación de camiones autobuses viejos se trata de expulsara en principio a los coches del centro de la ciudad son medidas que la alcaldesa ha tomado en partes sin acuerdo de los ayuntamientos de la periferia Éstos se quejan de que no les aportan los medios financieros y materiales por ejemplo para construir aparcamientos email que eran problemas son los millones de personas entran en París cada día para trabajar en coche o en Cercanías no hay un gran problema administrativo la Alcaldía parisina es autónoma para algunas cosas para otras depende del Estado y a su vez a los ediles de la periferia pues no se ponen de acuerdo entre ellos y entre unos y otros no hay un gran proyecto en marcha que es la construcción del Gran París exprés que prevé la extensión de doscientos kilómetros el metro y Cercanías con sesenta y una estas acciones suplementarias en los alrededores de la capital francesa debería de estar listo para dos mil veinticuatro que es la fecha de los JJOO que se iban a celebrar aquí pero ya se ha comunicado que los costes de construcción se han duplicado y el Estado no tiene dinero para invertir de modo que observa eliminar parte de lo proyectado o las obras se prolongarán en el T

Voz 1684 34:52 co París en todo caso perdona Pepa

Voz 1275 34:56 si nótese que París en todo caso tiene una red de transporte

Voz 1684 34:58 Kiko bastante avanzada tiene una muy buena red de metro yo no sé si si el el asunto de los atascos a veces tiene además por supuesto de con con una relación directa con el las posibilidades de desplazarse a través de medios alternativos y también como yo tengo ascensor al menos personal de que en España tiene que ver con una con una cosa cultural no con una tendencia a elegir primero el coche por encima otras alternativas no sé si ocurre lo mismo en París

Voz 0390 35:22 fueron Padrissa hay un problema yo creo que excepcional y es que eh intramuros París intramuros es muy pequeño tiene dos coma dos millones de habitantes e una densidad de población gigantesca más de veintiun mil habitantes una de las más grandes de Europa pero hay que añadir los ocho millones que viven en la metrópolis que es hacer tan eh muchos de ellos cada día varias veces al día al centro de la ciudad y las y los medios son limitados como Avis vista o que hay efectivamente es extraordinario la lo lo bien que funciona el metro y en parte en las cercanías pero no da abasto la red se ha quedado insuficiente para esos diez coma dos yo en ese habitantes que que viven en en lo que llamamos la metrópolis que eran parisino entonces esposa hay que agrandar hay que invertir muchísimo dinero iba a mí y no no no hay medios o o no se encuentran los medios ir de modo que lo que hace la alcaldía del centro es criticada por la periferia porque dicen que es expulsar hacia afuera los coches pero en los alrededores no hay alta

Voz 1684 36:29 sin duda la movilidad interna es uno de los grandes retos de las capitales europeas París no es una excepción esta es la situación que nos traslada desde allí Carmen Vela muchísimas gracias de nada buenos días muy buenos días íbamos a desplazarnos ahora hasta Londres vamos a escuchar cómo es un atraco o un atasco matinal en esta ciudad en realidad todos se parecen mucho de Tom fijas menos claxon Main así los ingleses son un poquito más comedidos con el claxon Begoña Arce corresponsal de la Cadena SER en Londres muy buenos días qué tal buenos días cómo viven los londinenses con sus setenta y cuatro horas anuales por conductor el año decimos que esto es lo que comenta este informe ya nos cuenta Carmen Vela que probablemente sea una cifra a la baja

Voz 0273 37:11 sí sea una cifra a la baja porque aquí eh Se hablaba en el dos mil quince de ciento una hora se en el tráfico si hablamos de todo el Reino Unido se calcula que los británicos pasan una media de XXXII horas al año en los atascos ir cuidaba un coste económico de tres mil cien millones de libras unos tres mil quinientos millones de euros al año en todo el país pero aquí en Londres hay factores que han ido agravando la situación del tráfico por ejemplo se está construyendo el Quesos Rail que es una nueva red de conexión

Voz 1684 37:40 es área es una obra faraónica

Voz 0273 37:43 va a durar muchísimo tiempo y que pasa prácticamente por el centro de la ciudad y entonces esto está creando hoy perturbando el tráfico mucho está viendo un incremento de las compras en internet masivo y esto está multiplicando también la distribución de paquetes de entregas a domicilio a veces el que es un factor que también influye

Voz 1684 38:00 hombre clave

Voz 0273 38:02 ahí se están aumentando también los carriles para bicicletas que esto está fenomenal pero son planes de expansión que afectan también al tráfico y os puedo decir que encima no es nada barato circulaban en coche por la ciudad porque las autoridades han ido tomando medidas para intentar de controlar de tráfico los están siguiendo muy malamente pero hay un Gea cree que hay que pagar para entrar en el centro de la ciudad de lunes a viernes de siete de la mañana a seis de la tarde y ese peaje es de once libras cincuenta trece euros diarios claro pero es que además fijaros que es añadido una tasa por contaminación tienen que pagar todos los vehículos sea diez libras al de once euros treinta y que estén matriculados antes del todo

Voz 9 38:43 dos mil seis Este es carísimo claro hablábamos de obras motoristas vamos a donde el coste económico

Voz 1684 38:49 es sumar al al costaron tiempo ese quizás también el tiempo personal probablemente sea el material más caro y el más pero el más efímero pero es muy sorprendente que probablemente del Reino Unido sea precisamente el paradigma de esto no de lo caro que resulta moverse en el propio transporte pues el propio trasporte en tu propio coche cada día no

Voz 12 39:06 Begoña los los ingleses Stone en poco más esto escucha menos claxon por lo menos cuando yo estuve viviendo ahí los años metido en esos

Voz 1684 39:14 mítico

Voz 12 39:14 los atascos alrededor de Londres y menos claxon no

Voz 0273 39:19 sí se lo toman con mucha flema inglesa soy uno decirlo y que está bastante mal visto tocar el claxon es como una actitud muy agresiva y es bastante silencioso pero realmente es un problema que aquí no se sabe muy bien cómo tratar porque pasa un poco como en París el transporte público se utiliza masivamente no es que la gente esté tan obsesionada con el coche pero el metros antiguo está saturado aunque se ha ido antes leyendo ha habido nuevas líneas de Cercanías que también ayudan muchísimo a circular por esta ciudad pero también estamos hablando y es una diferencia con París de una ciudad inmensa e millones y millones de personas cada día aquí entrando saliendo esto es muy difícil de de de controlar ahora mismo también tenemos unos índices de contaminación que superan a los recomendados por cualquier organización de la salud internacional estamos viendo continuamente con esta nube encima que es muy peligrosa para para

Voz 1684 40:19 todo el mundo evidentemente indudablemente el atasco va por dentro la cifra de verdad bueno resulta sin duda un reto enorme para las grandes ciudades europeas adaptar sus redes de transporte público y sus sistemas para evitar estos atascos al enorme crecimiento que están registrando en los últimos años en esta Begoña Arce te vamos a despedir para viajar en este momento somos justo digamos muchísimo muchísimas gracias por haber estado nuestros esta mañana Iker queremos viajar hasta que nos llama poderosamente su liderazgo en cuanto a pérdida de tiempo dentro de un atasco Moscú es la primera de este informe vamos a escuchar un atasco en Moscú

Voz 32 40:56 a ambulancias son nada menos que noventa y una horas las que pierden los conductores moscovitas en moscovitas salen y con retenciones que según el informe pueden alcanzar los dos mil kilómetros que me parece una verdad

Voz 1684 41:10 era exageración imagino que será la suma la suma de las retenciones en hora punta Rodrigo Fernández no no no es corresponsal de la Cadena SER en Moscú Rodrigo muy buenos días

Voz 33 41:21 cuáles son si se mide diariamente una pesadilla Abraham cero de verdad de verdad eh

Voz 1684 41:26 poco cual cuáles son tus consejos para sobrevivir a los atascos moscovitas

Voz 33 41:31 bueno los consejos hay varios no normalmente digamos óptimo queda a la municipalidad veíamos las autoridades de la ciudad que tratan de alguna manera de paliar áreas digamos es de este infierno que se vive diariamente sobre todas las horas punta cuando se va al trabajo y Samuel Rendón claro lo que ha hecho o Moscú las autoridades es incentivar el uso del transporte público

Voz 9 41:58 pero la verdad es que no le vamos

Voz 33 42:00 Vivienne aunque hay algunos que que digamos siguen de ese consejo eh un colega de dice por ejemplo su coche cuando lo comprendió con por robo digamos que los cuatro kilómetros que lo separan de su oficina lo recorría en el mismo tiempo a pie que en auto o incluso digamos llegaba a veces antes que se hubiera ido Daud en las horas punta se supera entonces a algunos han optado por esa María radicales otros como yo hacemos es una cosa intermedia yo no salgo antes de las ocho treinta de la mañana Ny si veo que voy a regresar pasado las tres o cuatro pues prefiere usar el eh el problema es que ese pasar muchísimo tiempo además esta noventa y uno hora no eso significa que digamos pasan el veintiséis por ciento del tiempo que ocupan usándolas su auto en atascos sube al treinta y cuatro las horas punto Es algo terrible no eh pero o las autoridad están haciendo lo que puede no es el problema es que Moscú ahí cerca de cuatro millones de autos registrados no hiciera eso al agregar Vamos a los que están en los alrededores de la ciudad no voy muchos de los cuales viajan diariamente a trabajar a Moscú esta cifra llega a siete millones sea claro no y entonces de esos de esos siete millones diariamente Sabena Moscú unos tres millones seiscientos mil autos digamos para que se hagan una idea para un trágico fluido no como a los meses de verano cuando la gente se va de vacaciones y de ahí salen unos tres millones de suciedad que habría que reducir esta cifra en ciento mil autos au no lo billón de autos lo cual es una tarea digamos un sueño irrealizable porque al contrario la gente compra más autos

Voz 1684 44:11 son siete millones de coches en una población la de Moscú de más o menos doce millones y medio de habitantes así que el problema

Voz 33 44:17 pero digamos con la población con la población flotante supongo que ser unos quince

Voz 1684 44:22 sí eso sí pero cualquier pero eso parece una cifra insostenible al menos a tenor de estas de estos datos que arroja el informe sobre el tráfico bueno Rodrigo ya sabemos que tú más o menos ha renunciado a utilizar el coche en las horas puntas tú ya tienes tu propia estratégica para de estrategia para sobrevivir a ese tráfico Esperemos que el humor de los moscovitas no este afectado como como el de nosotros habitualmente cuando sufrimos estos tráfico en este estos atascos enormes y te damos muchísimas gracias por haber estado conocerse esta mañana Rodrigo Fernández corresponsal en Moscú de la Cadena SER un abrazo enorme

Voz 1 44:54 que tengas muy bueno

Voz 5 44:59 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

