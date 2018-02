Hoy por Hoy (13/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias es trece de febrero es el Día Mundial de la Radio el día de todos ustedes que hasta ahora nos escuchan en la cama desayunando en el coche o caminando por la calle que llevan ahí mucho tiempo porque la radio radios parte de su vida o poco porque acaban de engancharse a este invento tan antiguo y tan moderno por eso este martes hoy por hoy no hay para nosotros noticia más importante que su opinión

Voz 1 00:25 sobre nuestro trabajo sobre la radio y sobre cómo imanes

Voz 1727 00:29 minan el futuro de las sondas Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 00:37 buenos días Pepa hoy vamos a recibir oyentes madre

Voz 1727 00:40 la dólares en este estudio de Radio Madrid para acompañarnos en el Día Mundial de la radio para los que no han podido venir atención preguntas

Voz 2 00:48 cómo imaginan la radio del futuro que les

Voz 0456 00:50 costaría que cambiara y que no deberíamos

Voz 1727 00:53 dar la radio del siglo XXI que a esta hora las seis de la mañana comienza a contarles cómo tenemos España cómo anda el mundo

Voz 3 01:07 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 01:15 y a España la tenemos con el PP atragantado también con la reforma de la financiación autonómica una urgencia política que espera en el cajón de Rajoy debería haberlas revisado hace ya cinco años no lo hizo y ahora tiene que afrontarlo cuando le crece al lado un partido Ciudadanos que ha hecho de la cuestión territorial la bandera que agita para llevarse lectores populares por eso el presidente reunió ayer a los barones regionales en Génova para tranquilizar los para decir que cuando Montoro dijo en el Congreso que había que pensar qué se hace con la deuda de las comunidades mal financiadas no Se refería perdonarle nada Fernando Martínez Maíllo coordinador general

Voz 4 01:53 contemplan ninguna quita de ninguna deuda de ninguna comunidad autónoma que las dudas hay que pagarlas que por lo tanto aquí nadie está

Voz 1727 01:59 cuando así salieron de la reunión Maíllo Rajoy y los presidentes regionales y Montoro el mismo Montoro que minutos después se fue a la Cope decir que sí que claro que se está hablando de deuda que él nunca habló de perdonar pero pero eso no

Voz 5 02:13 quiere decir que no resolveremos la deuda eh no sabe que decirlo Damià porque me parece muy importante que requiere tenemos esa deuda cosa es reestructurar por eso claro yo nunca autorice la palabra quita que yo recuerde vamos entonces déjeme que lo entra

Voz 1727 02:28 salen contento lo presidentes autonómicos del PP diciendo que no ahora aquí trapos de estupendo pues si salen contentos pues estupendo reestructura un eufemismo que evita la palabra quita o perdón de la deuda prohibido por Bruselas pero que en la práctica supone aliviar la carga que puede ser de manera casi indefinida así que hoy es el día en que no sabemos qué quiere hacer el PP que discute un asunto de interés general como la financiación que afecta a asuntos capitales como la sanidad o la educación en sus reuniones internas en lugar de hacerlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que es donde se sientan los gobiernos autonómicos el socialista Ximo Puig presidente en la Comunidad Valenciana una de las comunidades infla financiadas cree que esto es intolerable

Voz 6 03:14 se está intentando confrontar son más de una manera absolutamente irresponsable nosotros no somos un país del Tercer Mundo tenga que condonar la deuda nosotros estamos simplemente exigiendo aquello que nos pertenece

Voz 1727 03:31 y mientras Rajoy almorzaba con sus líderes regionales a una de ellas a la madrileña Cristina Cifuentes lo que se le atraganta la púnica

Voz 0456 03:39 yo lo que he venido aquí a explicar cómo ha funcionado durante todos estos años en los que yo soy Gobierno Gobierno de la Comunidad de Madrid Francisco Granados

Voz 1727 03:49 el antiguo secretario general del PP madrileño que finalmente sí fue al juez y finalmente sí declaró que el partido se financió de forma irregular e involucró directamente al actual presidente sus dos predecesores a Esperanza Aguirre y al imputado González también dijo que Cristina Cifuentes estaba al tanto porque formaba parte del núcleo de hierro de la financiación legal que lideraba González Cifuentes anuncia querella pero de momento la oposición pide ya que acuda a la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación de los populares

Voz 0011 04:20 Bono no pueden criticar la gestión es lo que están haciendo pues tratando de de que mi nombre esté permanentemente vinculado a asuntos que tienen que ver con corrupción Granados sigue declarando hoy ante el juez

Voz 1727 04:34 anoche el pleno del ayuntamiento de Girona aprobó el cambio de nombre de la plaza de la Constitución que será a partir de ahora la plaza del uno de octubre Aimar Bretos

Voz 0027 04:42 buenos días buenos días Pepa y mientras tanto sigue la discusión interna en el independentismo sobre la investidura June quieras desde la cárcel le ha dicho a Telecinco que Pokemon no puede ser un presidente efectivo que esa condición que exige Esquerra allí Catalu

Voz 1727 04:53 Barcelona que fue escenario ayer de una comida organizada por los gremios de restauración de Madrid de la capital condal con artistas periodistas sindicalistas y políticos llegados de ambas ciudades para propiciar el entendimiento y la conversación comida presidida por las dos alcaldesas Carmena

Voz 8 05:09 en alguna ocasión me ha dolido que alguna persona con la que me he tropezado en la calle dicho pero alcaldesa usted qué quiere tanto a los catalanes no he dicho que sin que yo quería mucho a los catalanes hay que mirar hacia adelante y tenemos que encontrar evidentemente las maneras democráticas de salir adelante y las ciudades son claves en el soy son claves de siempre históricamente en la reivindicación del diálogo de la palabra

Voz 1727 05:36 tenemos un nuevo caso de agresión sexual entre menores la Fiscalía de Málaga investiga a dos hermanos de catorce y once años por agredir presuntamente a otro niño de catorce con discapacidad intelectual

Voz 0027 05:47 cuarto menor fue testigo de la supuesta agresión y recibió amenazas de los hermanos para que no contara nada

Voz 1727 05:52 la Comisión Europea amenaza con retirar los fondos a Oxfam tras el escándalo de las orgías de cooperantes con prostitutas en plena devastación de Haití el chat ayer dimitió la número dos

Voz 0456 06:02 la ONG por no hacer caso de los avisos que recibió sobre comportamientos inadecuados algunas ampliarlos

Voz 1727 06:06 y una cosa más cuatro de cada cien euros que la delincuencia organizada en Europa los lava utilizando Crichton monedas divisas virtuales como los bitcoins son datos de Europol en los deportes la Champions vuelve desde hoy a nuestras vidas y el Real Madrid está estaba veinticuatro horas de recibir al PSG en el Bernabéu José Antonio Duro buenos

Voz 2 06:30 hola qué tal buenos días si estamos en la previa de ese choque de octavos de final de la Champions con la llegada hoy a Madrid al conjunto de Emery con el último entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas que además se concentrará esta tarde hoy se juegan el Basilea City el Juventus tótem Tottenham en fútbol tenemos fecha ni estadio para la final de la Copa del Rey será el veintiuno de abril en el nuevo Metropolitano y la otra copa la de basket debe comenzar pasado mañana en Gran Canaria hoy nuevas arruinaron jugadores si ACB en el Consejo Superior de Deportes y además esta madrugada diploma para Krall la española Castellet en los Juegos Olímpicos de invierno

Voz 1727 07:03 y el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:06 los días en las nevadas de las últimas horas del Mediterráneo se alejan mucha precaución con el hielo eso si llega un nuevo frente por el Atlántico ya está afectando Galicia a lo largo de la mañana se extenderá a prácticamente todo el Cantábrico también a muchos puntos de Castilla y León cuidado porque ahora la cota de nieve estará baja subiendo ya a partir del mediodía por encima de los mil metros de altura si la nevada una jornada más Baser copiosa en la Cordillera Cantábrica en el resto del país más sol durante la mañana con frío frío intenso ahora mismo insistimos en la llamada de precaución en carretera ya que os podéis encontrar con placas de hielo hoy sobre todo en zonas cercanas al Mediterráneo las nubes serán abundantes durante la tarde la mayor parte del país pero quitando las que hemos dicho de lluvia igualmente con momentos de sol y ambiente parecido al de ayer de momento los hubieran demasiado las temprano

Voz 7 07:53 las trece de febrero

Voz 0456 07:56 el Día Mundial de la Radio

Voz 9 08:00 debe ser la chicas buenos días

Voz 10 08:06 soy oyente de la SER desde los años setenta con todos los cambios tanto políticos tanto de la verdad

Voz 11 08:17 la verdad es que siempre está muy feliz en la cadena se quería compartirlo con vosotros y seguir en la parrilla de las porque me parece parecéis la gente muy justa muy muy guay muy guay ha cambiado todo un poco evidentemente pero bueno

Voz 3 08:33 llaman Ed tan veloz en Meco buenos echar en los que Eduardo Javi López ellos sueñan que creen cada baile

Voz 1727 08:53 Nos queda avanzar los contenidos de este Hoy por Hoy en el que como escucha son ustedes como pilar de Málaga un beso Pilar los protagonistas esta mañana

Voz 0456 09:03 y aquí sigue Daniel buenos días a todos con estos valencianos Santero y los muchachos y común Pilar de Málaga que nos dejaba en el capítulo de ayer ese mensaje tan bonito al terminar el programa hoy con su permiso vamos a hablar mucho de Radio y de la radio la radio y ustedes la radio y la política CIM venía escuchando una noticia en la Cadena Ser precisamente de los jubilados y jubiladas es una noticia que tendría que haber abierto todos los telediarios no estos representantes políticos les escuchan todos los días son ustedes unos influencer son unas influyentes y José Luis Sastre nos va a recordar buenos momentos de radio y de política de política tendremos que hablar también en tertulia con Lucía Méndez con Joaquín Estefanía con Enric Juliana con todo todo

Voz 3 09:43 eh todas las mentiras no te has llegado aunque sí que es nada más que a ello venga Aldo queda exprimido

Voz 7 10:01 huesos carne

Voz 9 10:02 hay corazones

Voz 0456 10:06 a partir de las diez otros dos periodistas de prensa escrita Sergio del Molino y Nacho Carretero del país nos confiesan lo que simboliza para ellos la radio alas once los oyentes que estén en este estudio van a poder ver al astronauta Pedro Duque con el que vamos a repasar su vida su carrera y los nuevos avances y descubrimientos espaciales si antes de despedir el programa les invitamos a participar en un concurso radiofónico con Pablo Baptista y en un análisis socio gráfico una especie de polígrafo Si se atreven para medir para analizar sus emociones sus estímulos su nivel de atención ya sólo me queda recordarles las preguntas y los teléfonos como imaginan la radio del futuro que les gustaría que cambiara que no deberíamos tocar tienen el nueve uno cinco dos los dieciséis sesenta y el whatsapp dónde queremos escucharles no sólo leerles notas de voz audios que diría Aimar al seis tres yo treinta y uno treinta y cuatro sesenta diseño felicidades Dani felicidades felicidades Aimar Adidas felicidades a usted

Voz 1727 11:14 sí once cinco y once en Canarias

Voz 0027 11:17 a Hoy por hoy con Roberto más Hani Elena Sánchez en la técnica Izco en Jordi Fábrega la producción

Voz 12 11:22 en la Cadena Ser

Voz 13 13:17 hoy

Voz 0027 13:19 Alberto Núñez Feijóo lo comentaba irónicamente al irse de Génova ayer que Ciudadanos no había sido invitado a la comida de Rajoy con los barones del partido efectivamente pese a las expectativas generadas y pese a la supuesta inquietud entre las filas populares por el ascenso de Rivera en las tres horas y media que duró la comida no se habló de Ciudadanos ni de encuestas ni de renovación de liderazgos ni de Cándida duras para las próximas elecciones autonómicas sólo de uno de los asistentes mencionó el el tema de Ciudadanos y los demás como si oyeran llover María Jesús wones buenos días

Voz 1461 13:47 buenos días los barones querían que Rajoy fijara una estrategia para enfrentarse a la formación de Rivera pero nada tras tres horas y media de almorzó salió Maíllo diciendo que esa entidad defraudar expectativas no habían hablado de encuestas ni de Ciudadanos el coordinador general del PP aprovechó la ocasión para minusvalorar los así

Voz 17 14:03 no ha hablado de ninguna pues estrategia frente a nadie ni para hacer frente a nadie ni nada por el estilo

Voz 18 14:08 ni un segundo ni un minuto nada aquel lamento pero es así nada no lado absolutamente nada no sólo de nosotros

Voz 17 14:17 los mismos y por supuesto ni de crisis de Gobierno y nada por el estilo

Voz 0027 14:21 era el segundo sí que ha surgido el tema

Voz 1461 14:23 porque de refilón el presidente de Melilla Juan José Imbroda comentó que se tenía que haber empezado a atacar antes a sus socios de investidura lo que ocurre es que a Génova le pareció irrelevante porque nadie les siguió en su reflexión así que todos pedían psicoanálisis y al final con Rajoy delante callados unidad y apoyo a su liderazgo y hablar de agua presupuestos y sobretodo de financiación autonómica al menos en eso los líderes territoriales se fueron satisfechos porque Montoro les garantizó que no habrá quita para las autonomías que más deuda

Voz 0027 14:50 durante lo que no hablaron fue de corrupción a pesar que horas antes te esa comida Francisco Granados había señalado directamente a Cristina Cifuentes como supuesta conocedora de la financiación ilegal del PP Telemadrid la presidenta autonómica tendrá que comparecer en el Congreso para explicar si como dice Granados estaba al corriente de la caja B regional ella ha anunciado ya una querella criminal contra Granados Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 15:11 buenos días Francisco Granados sitúa en la cúspide de la financiación ilegal del PP en Madrid Esperanza Aguirre Ignacio González pero también a Cristina Cifuentes asegura que la presidenta regional formaba parte del núcleo de hierro liderado por Ignacio González para reforzar los ingresos ilegales de las campañas electorales

Voz 9 15:27 no tengo ningún documento pero lo que sí tengo es que todo lo que he dicho hoy se puede comprobar

Voz 0393 15:32 Cifuentes empezaba diciendo que le daba exactamente igual lo que dijera el delincuente Granados y que ella respondía por sugestión no por la de gobiernos anteriores poco después anunciaba una querella contra León

Voz 0011 15:42 vamos es que no tengo absolutamente nada que ocultar estoy tranquilísima y lo único que espero es que la justicia actúe contra este señor porque no se puede calumniar su puede difamar gratuitamente eso no puede salirle gratis a nadie

Voz 0393 15:55 Cifuentes mostraba anoche en el canal Veinticuatro horas su disposición para dar explicaciones en sede parlamentaria la oposición exige su comparecencia de Aguirre la de González en el Congreso de los Diputados de manera inmediata José Luis Ábalos PSOE Iñigo Errejón Podemos

Voz 9 16:07 la señora Cifuentes creemos que es conveniente

Voz 19 16:09 llamarla a declarar dada la imputación que se le ha hecho por parte de el señor Granados

Voz 1 16:15 el señor Granados vuelve a confirmar que es que el Partido Popular de Madrid se habría financiado ilegalmente al menos durante la última década

Voz 0393 16:24 en Madrid la oposición también le pide que comparezca en la Asamblea socio de investidura ciudadanos exigir a su dimisión si resulta imputada

Voz 0027 16:30 si Javier Guerrero principal imputado de los ERE en Andalucía niega ahora su propia declaración en la que acusó a sus superiores el hombre que admitió en su día que la Junta de Andalucía tenía un fondo de reptiles y que él tenía el mandato de sus jefes para usarlo y conseguir así la paz social el hombre que supuestamente metió en los seres fraudulentos a su suegra a su chófer a la madre de su chófer chofer por cierto que después confesó que el dinero público iba para cocaína hay prostitutas el ex director de Empleo Javier Guerrero ahora dice que todo lo que dijo en su día no es verdad no reconoce la declaración en la que aseguró que los políticos que estaban por encima de él habían ordenado el fraude rabia Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0393 17:06 buenos días Aimar Javier Guerrero se ha acogido a su derecho constitucional sólo responderá a las preguntas de su abogado así que lo que se escuchó ayer en la sala ha sido la voz del secretario judicial leyendo sus declaraciones policiales y judiciales que ahora guerrero no ratifica esa lectura ante el Tribunal es la forma de que se conviertan en una prueba el ex director de Trabajo que estuvo dos veces en prisión se desdice de lo manifestado porque asegura que declaró bajo una tremenda presión mediática y policial

Voz 20 17:33 bueno rectifico porque John aquello momento tenia una presión tremenda tanto mediática como la tuve por parte de la policía para que declarara y esa circunstancia no porque ratificar además entiendo que no se recoge exactamente lo que en alguna ocasión lo que yo vi estructuralmente

Voz 0393 17:54 hoy continuar esa lectura en alto de las declaraciones de Guerrero luego contestará a las cuestiones que le formule su abogado

Voz 0027 18:05 la Comisión Europea amenaza con retirarle las ayudas y las subvenciones a Oxfam sino Se aclara rápidamente el escándalo de la explotación sexual en Haití la organización recibió más de un millón de euros de la Unión Europea sólo para ese país para Haití Rice directora ejecutiva de la ONG Penín Lawrence ha dimitido a medida que crece el escándalo por SAS las por las orgías con prostitutas que el personal de Oxfam montó en aquel país donde estaban destinados a la cooperación después del terremoto que devastó Haití en dos mil diez corresponsal en Londres bañarse el escándalo de

Voz 0273 18:33 los fan le costó ayer el puesto la número dos de la organización Penny Lawrence presentó su dimisión ya asumió completa responsabilidad sobre los casos de algunos de sus cooperantes en Haití y en chat que contrataron prostitutas con dinero de la ONG Oxfam trató de esconder los abusos bajo la alfombra pero los hechos eran vox populi entre el apoyo nació local como revelaba la cooperante Vicente Bryant a la BBC que vivió en Haití urbes había muchos rumores sobre los managers el interés explotando a los locales sexualmente de otras formas para tener trabajos y para tener un buen nivel de vida de los chóferes y otros empleados en me contaron esos rumores en muchas ocasiones se lo comen de Amis jefes la secretaria de Estado para la Cooperación Internacional Penny Mordaunt a dos fan hasta el fin de semana para que explique qué sistemas de prevención ha puesto en marcha para impedir que esos abusos se repitan el mensaje es el mismo para otras organizaciones humanitarias según veteranos del sector el escándalo que sacude a Oxfam es sólo la punta del iceberg una antigua dirigente de esa

Voz 0393 19:42 ONG Helen Evans alega

Voz 0273 19:45 sus muy graves de violación acoso sexual e intimidación que denunció durante años y que la organización de la que terminó por marcharse prefirió ignorar

Voz 0027 19:54 Estados Unidos Donald Trump ha presentado esta noche la propuesta de la Casa Blanca para los presupuestos de dos mil diecinueve cuatro con cuatro billones americanos de dólares en los que se dispara el gasto en Defensa se contemplan fondos para construir el muro en México al tiempo que se recortan los recursos dedicados a los programas sociales y al cambio climático en más de un treinta por ciento de momento es sólo un proyecto que necesita la aprobación del Capitolio corresponsal en Estados Unidos marzo

Voz 0393 20:18 buenos días la Casa Blanca ha presentado un presupuesto de cuatro coma cuatro billones de dólares es un diez por ciento más que en el ejercicio anterior y en líneas generales va a destinar unos setecientos mil millones de dólares al defensa que para el presidente significa invertir en seguridad y en protección a los que se suman doscientos mil millones en infraestructuras veintitrés mil millones para construir el pero para la detención y deportación de inmigrantes el documento incluye también recortes sobre todo en programas sociales de atención médica el aumento del gasto sumado a la bajada de impuestos que aprobó la administración va a provocar que el déficit se dispare en más de siete billones de dólares durante los próximos diez años según estima el propio texto algo que choca frontalmente con el grueso de las filas republicanas para lograr un presupuesto balanceado reconstruir el congresista republicano moho Brooks de Alabama asegura que son los pros

Voz 1727 21:07 puestos de un adicto a la deuda ahora será el Congreso

Voz 0393 21:10 el que presente otra propuesta que puede frenar las intenciones de Trump como ya ocurrió el año pasado por ejemplo cuando el presidente propuso recortar un tercio del presupuesto del departamento de Estado y el Congreso aprobó una reducción de sólo un seis por ciento

Voz 0456 21:27 el pasado mes de diciembre la adolescente palestina Ahed Tamimi fue detenida por abofetear a un soldado israelí que estaba en la parcela que rodea su casa este es el momento que están escuchando hoy Tamimi compareció ante un Tribune

Voz 0027 21:38 la militar israelí tiene dieciséis años y se ha convertido en un icono de la resistencia palestina corresponsal en Jerusalén Beatrice con Berry

Voz 21 21:45 por primera vez desde su detención a mediados de diciembre Ahed Tamimi podrá esta mañana hablar defenderse de los doce cargos que pesan sobre ella desde la agresión a soldados israelíes hasta la participación en manifestaciones violentas Tamimi será juzgada junto a su madre y una prima que comparece en libertad a la joven de diez siete años es uno de los más de trescientos menores palestinos encarcelados en Israel y podría ser condenada a diez años de prisión a su juicio durará meses esta chica de pelo rubio rizado y ojos claros Se ha convertido en el icono de la resistencia palestina ante la ocupación para algunos miembros del Gobierno israelí Tamimi debería pasar el resto de su vida entre rejas el rostro de esta joven era ya conocido antes de su arresto ya que la familia lleva años de activa militancia en su pueblo la avísale que está prácticamente cercado por una colonia israelí Tamimi comparecerá ante un tribunal situado en territorio ocupado donde sólo se juzga a palestinos y cuya tasa de condenas roza el cien por cien su abogada no cree que pueda tener un juicio justo

Voz 0027 22:52 uno de cada cinco comentarios en redes sociales durante los partidos de fútbol es un comentario violento el veinte por ciento del total dentro de la campaña sin respeto no hay juego la Cadena SER presenta hoy el resultado de una investigación en la que se han analizado más de un millón novecientos mil comentarios publicados en las redes durante los partidos de Liga desde dos mil

Voz 0456 23:09 dieciséis hasta hoy además de la Supercopa y la Copa de esta temporada es una investigación realizada junto a la consultora Sentís y el resultado es este el veinte por ciento de las publicaciones en redes sociales durante los partidos incluye insultos signos racistas machistas homófobos Ana corbata un buenos días

Voz 0393 23:27 días el ochenta por ciento de esos comentarios los escriben hombres de entre dieciocho y veinticuatro años y a quién van dirigidos

Voz 22 23:33 hola

Voz 1491 23:36 es la mayoría al equipo contrario pero también a las novias de los jugadores a la afición rival o a los árbitros que son muchas veces los que se llevan la peor parte incluso en partidos en los que juegan niños de solo doce años así es como le han gritado los padres en más de una ocasión Alejandro Mateos un chaval de sólo veinte años que lleva cinco arbitrando en la federación madrileña de fútbol al que los insultos le han hecho plantearse dejar su

Voz 23 24:04 abajo ya tenía en aquel momento diecisiete años recién cumplidos e mozas de insultos amenazas Si ya entrada vestuario hoy casi casi llorando cuando llega el coche fue mi padre el cabreo conmigo y el qué

Voz 0027 24:17 sino por su apoyo posiblemente en aquel momento sí que lo visto Borja

Voz 0393 24:20 Celia autor del informe asegura que las redes sociales son canales donde tendemos a dejarnos llevar por las emociones

Voz 24 24:25 es el que tuitean no ha hecho una reflexión profunda lo que va tuitear sino que simplemente lo ha hecho en el momento y además la mayoría de los insultos son durante el partido y reaccionando un estímulo externo que puede ser una jugada un penalti

Voz 0393 24:36 lo que a veces es difícil pararse a pensar lo que escribimos pero deberíamos hacerlo porque el portavoz de Jueces para la Democracia Ignacio González Vega advierte insultar en redes sociales no sale gratis

Voz 25 24:46 en el caso de que fuera descubierto sus auto

Voz 26 24:48 por es bueno pues podrían constituir un delito de injurias o incluso llegar a un delito de odio no

Voz 0393 24:53 delitos que en ocasiones pueden llevar aparejadas penas

Voz 0027 24:56 de cárcel vamos ahora con el resto de de la actualidad el deporte pero antes una cosa más

Voz 27 25:00 hoy Draghi

Voz 1 25:03 la

Voz 0456 25:04 en la drag queen la tullido hace coronó anoche reina del Carnaval después de seis años presentándose al concurso fue una gala muy intensa porque atrás queda este año en el que el ganador de la última edición ha sufrido un auténtico acoso judicial por el disfraz con el que ese con el que ganó

Voz 0027 25:21 el año pasado de lo recordarán aquel disfraz de virgen y Cristo crucificado la iglesia fue a por él recibió presiones tremendas lo llevaron a los tribunales la Fiscalía contribuyó en un primer momento pero finalmente el caso se archivó el joven este joven que sufrió esa persecución por un disfraz despidió anoche su reinado pues a su manera con una recreación de la Última Cena el de Cristo y otras tracs haciendo la postales Las Palmas David Perdomo

Voz 28 25:45 muy buenos días seguidas ha convertido la ganadora del concurso Drac del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria Sergio León ha conseguido el primer puesto gracias a su espectáculo eurovisivo en el que ha escuchado temas como el la la la

Voz 0456 25:57 Massiel el a Celebration De Rosa hasta el Chiki chiki

Voz 28 26:03 James da la quiniela no lo quería ver pero Barraza en el cole coma hechas ante el muy cobarde sí bueno Javier azotadas sabe ya una mañana en el podio ella hasta el calidad para obtener era la sexta vez que la tu vida se presentaba este concurso este año la Gala Drag tampoco se ha librado de la polémica en esta ocasión con la despedida ganador de dos mil diecisiete las volvió a subirse al escenario disfrazado de Jesucristo que acompañado esta vez por doce discípulos también Drac la gala drag queens ha convertido nuevamente en Trending Topic mundial y sin duda es el evento más esperado del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que ya apura sus últimos días ante del entierro de Lazard

Voz 0027 26:44 seis y veintiséis de la mañana cinco y veintiséis en Canarias

Voz 7 26:48 hoy

Voz 2 26:50 los deportes con José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días quedan unos días para el comienzo de la Copa del Rey de baloncesto en Gran Canaria aunque la huelga de jugadores sigue bloqueando este torneo siga pie la convocatoria de huelga está bueno convocada para mañana un día antes del inicio se vislumbre una reunión decisiva en la mañana de este martes de nuevo en el consejo el Superior de Deportes con José Ramón Lete mediando y eso que el jueves tras cinco horas no se llegó a ningún tipo de acuerdo todo lo contrario lejos del acuerdo las posturas son firmes y siguen muy alejadas habido contactos estos días pero de momento no hay acuerdo si no hay acuerdo hasta el punto de que entre los participantes hay silencio por ejemplo entre los de Euroliga el vestuario del Barça apoya la huelga incidencia basket ha adelantado a hoy su viaje a Gran Canaria eso sí ha pospuesto en media de ayer en Play Basket desde Vitoria Marcelinho Huertas desde Barcelona Pierre Oriola bueno hemos estado hablando esto

Voz 29 27:41 claro que lo que queremos de llegar a un acuerdo doy bueno estaba en contacto con muchos

Voz 0456 27:47 de los jugadores

Voz 3 27:49 así estamos todos juntos así que para ojalá su luego para que podamos para la Copa volverá a los jugadores estamos unidos todos eh tiramos por nuestro bien nada más que a huelga pues está

Voz 0456 28:03 está presente veremos veremos si hay puntos estamos todos los jugadores

Voz 2 28:08 ahora sin veremos el consenso sobre el asunto del Fondo Social idea de acuerdo aunque eh bueno está costando mucho a la vista hasta donde sí hay acuerdo es en la otra final la de la Copa del Rey de fútbol que ya tiene una fecha el sábado veintiuno de abril y un estadio el no metropolitano allí donde se van a jugar la final del torneo el Barça y el Sevilla estos oficial y la comento los problemas como el fin de semana disputar jornada de Liga el día después a la final se va a jugar en el mismo estadio un Atlético Bir Betis y además de esto los partidos del Sevilla de esa jornada se tienen que aplazara entre semana lo hacen al miércoles nueve de mayo bueno pues ese fin de semana hay derbi sevillano atención al opinión de Pepe Castro presidente del Sevilla ayer en El Larguero

Voz 25 28:49 yo no me imaginaba un partido el día veintiocho el XXI un noventa y uno y otro vestido perdón usted ha visto algún partido en alguna vez que se juegue el XXI vendido no un partido de una final au siquiera de dos partidos de Liga en el mismo estadio o de primera segunda que no nunca lo he visto claro tanto

Voz 2 29:08 problemas de todo tipo entre otros asuntos de plazas hoteleras en Madrid donde además se disputa este fin de semana la maratón de la ciudad que tiene previsto albergar a cuarenta mil personas a ese fin de semana un congreso médico que se celebrará la ciudad tiene siempre de todo la final de la Copa del Rey que como digo esa oficial se va a disputar el veintiuno de abril entre Sevilla Barça en el Metropolitano hoy en fútbol hoy tenemos en Champions dos partidos de octavos de final uno es el Basilea City y otro el Juventus Tottenham mañana se jugará el Real Madrid PSD que este martes tiene su previa con entrenamiento y concentración del conjunto de Zidane en Valdebebas la principal baja la de lateral derecho Dani Carvajal que va a estar sancionado tampoco está Vallejo en el Real Madrid sancionado hizo bueno hoy llega el equipo de Emery el París Saint Germaine a Madrid con Neymar esta tarde en el Santiago Bernabéu rueda de prensa previa al partido de mañana

Voz 30 30:00 son las seis y media las cinco

Voz 1727 30:02 en Canarias

Voz 3 30:04 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 la gripe de este año está siendo la más letal de la última década desencadenando la muerte de cuatrocientos setenta y dos personas hasta comienzos de febrero

Voz 0027 30:19 el virus ha cobrado más vidas en España que la pandemia del dos mil nueve Los expertos reconocen que los niveles de mortalidad están muy por encima de lo esperado afectando sobre todo a los más mayores Laura Marcos

Voz 1478 30:28 con ciento noventa casos por cada cien mil habitantes y más de tres mil hospitalizados graves la evolución de esta epidemia de gripe tan letal va en descenso desde hace dos semanas el problema es que dos de cada tres infectados lo están de una cepa del virus B que no está cubierta por la vacuna Josema Molero es experto en enfermedades infecciosas de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria

Voz 31 30:49 no es una pandemia de que no es un virus especialmente maligno sino que se trata de un virus para el que no estábamos protegidos el que no no seas protegidos por la vacuna que es la el virus de Yamagata

Voz 1478 30:58 el ochenta y cinco por ciento de esos cuatrocientos setenta y dos muertos tenían más de sesenta y cuatro años diabetes o problemas respiratorios que se consideran factor de riesgo el Instituto Carlos III destaca además que la ola de frío ha potenciado este exceso de mortalidad la mitad de los infectados no se habían vacunado

Voz 0027 31:17 la Plataforma Estatal por la Escuela Pública de la que forman parte estudiantes sindicatos docentes y asociaciones de padres y madres en la plataforma pide reuniones con todos los grupos parlamentarios del Congreso para explicarles su propuesta para un pacto educativo la primera Reunión han mantenido ya en Unidos Podemos que respalda su iniciativa para destinar un mínimo del cinco por ciento del PIB a la educación Adela Molina

Voz 0011 31:37 además establecer en el cinco por ciento del PIB el suelo de financiación para la educación en dos mil veinte ahora se invierte el cuatro por ciento el decálogo de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública pide que se garantice una educación laica universal inclusiva basada en la equidad las propuestas han recibido el respaldo de Unidos Podemos el primer grupo con el que se han reunido que ha respaldado también la necesidad de que exista un foro adecuado para negociar la parte social del pacto educativo Pablo Iglesias cree que sus reivindicaciones son un buen punto de partida para el acuerdo

Voz 32 32:07 en un principio para empezar a trabajar y esperamos que el resto de formaciones políticas al menos las que se posicionaron claramente en contra de la Lomce que son la mayoría asuman que estas medidas son simplemente un inicio que nos puede servir para tener un gran acuerdo de país que proteja la educación en España

Voz 0011 32:25 la subcomisión para el pacto en el Congreso vuelve a reunirse esta mañana en la Cámara Baja los diputados siguen en el primer punto de los quince que tiene el guión que fijaron para el acuerdo

Voz 0027 32:35 el tráfico Marina Forner María Forner buenos días

Voz 1478 32:38 hola buenos días pues ahora mismo ya hay tráfico en aumento en prácticamente todas las entradas a Madrid también circulación intensa de la A42 ahora altura de Parla en niveles de tráfico relativamente altos en la M cuarenta en el tramo entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la dos en Granada un accidente en la A44 en el que se ha visto implicado un trailer y un camión ha obligado al cierre de dos carriles y al establecimiento de itinerarios alternativos en sentido a Bailén en Burgos en la A uno el incendio de un vehículo al paso por Font y oso dice

Voz 0393 33:07 multará conducción hacia la capital burgalesa

Voz 1478 33:09 a nivel nacional hay sesenta y cuatro carreteras y puertos de montaña afectados por la nieve en todo el país de ellas Veinticuatro vías están cortadas

Voz 0393 33:17 en ocho son obligatorias las cadenas lo peor

Voz 1478 33:20 no entramos en Cantabria con cinco y en Burgos con cuatro puertos cerrados y también en Barcelona en cinco carreteras cortadas además el Teruel son cuatro las vías donde es necesario el uso de cadenas todas ellas de la red secundaria respecto a la red viaria principal está afectada la C58 en Barcelona y la A6 en Lugo aunque el nivel verde es decir transitables con precaución

Voz 3 34:54 meses que está equipo venderla por el fútbol

Voz 18 35:01 novia no se despega de su móvil para escucharla

Voz 0393 35:03 mi marido se ocurre una noticia de última hora en el Depor

Voz 18 35:06 en esa la primera a la que ha

Voz 34 35:08 la vía sois veinticinco millones de personas las que libre y sin alguna de las tres mil quinientas emisoras en España con el estilo único que tiene la radio para contar hoy es el día perfecto para acordarnos de quiénes Sentís vuestros colores desde cualquier lugar

Voz 0456 35:26 en una final de un montón de la verdad es que os doy las grandes huelgas

Voz 34 35:33 este martes es el día mundial de la radio y el deporte y por eso

Voz 35 35:48 fue hoy por hoy la Mesa de España que gira gira

Voz 36 35:56 a mí

Voz 1727 36:04 son las seis y treinta y seis cinco y treinta y seis en Canarias esta noche el pleno del ayuntamiento de Girona ha cambiado el nombre de la plaza de la Constitución por el de plaza uno de octubre Frederic Vincent bon día hablaban la bandera según los partidos independentistas que con su mayoría han sacado adelante la moción Se trata de un homenaje a los catalanes que participaron en el referéndum suspendido por el Constitucional

Voz 0706 36:26 dieciocho votos a favor con la CUP siete en contra de PSC Ciudadanos y PP Ciudadanos precisamente argumentó que no se podía votar esta moción porque no había pasado por la Junta de Gobierno Local se convocó esta Junta de urgencia se votó aprobó pan escena siguen

Voz 18 36:40 con la Constitución ya por tu Totta limitar Judy que sí

Voz 0706 36:45 apartó la alcaldesa alcaldesa de Girona aseguraba en el pleno que la Constitución ha perdido ya toda legitimidad porque permite según decía presos políticos unas seiscientas personas la mayoría favorables al cambio de nombre siguieron este pleno desde la plaza delante del Ayuntamiento con unas pantallas que se instalaron pan

Voz 1727 37:01 la ocasión y en Castilla y León Eva Marín buenos días hola buenos días la jueza ha decidido finalmente mantener en prisión a los tres ex futbolistas de la Arandina acusados de abusar de una menor pese a que la fiscalía había pedido su puesta en libertad

Voz 0603 37:15 en el auto de su argumenta que siguen concurriendo los motivos que llevaron a acordar la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres investigados a pesar de que la Fiscalía cree que en el momento actual ha desaparecido el riesgo de ocultación alteración o destrucción de pruebas relevantes que era uno de los fundamentos de la prisión provisional la juez opina lo contrario y considera que las penas que podrían ser impuestas a estos tres jóvenes son lo suficientemente graves como para presumir que existe riesgo de fuga

Voz 0393 37:43 repercusión mediática y social de los hechos ha provocado

Voz 0603 37:45 que la denunciante vea totalmente alterada su vida personal y hasta el punto de que la familia interpuesto denuncias ante la Policía Nacional por estar sufriendo actos de acoso trato vejatorio y persecución por parte de otros menores y de personas desconocidas con esta medida de mantener en prisión a los tres acusados la juez también quiere proteger ala la

Voz 1727 38:06 y volvemos a Catalunya porque el Consejo Audiovisual denuncia que durante la campaña de Navidad la pasada Navidad se duplicó el número de anuncios de juguetes que exponen a las niñas a trastornos alimentarios anuncios emitidos en televisión en los que se propone Freddy a las niñas a las menores cambiar radicalmente de aspecto Office

Voz 0706 38:25 sí sí según el Consejo Audiovisual un once por ciento de los anuncios muestran niñas preocupadas por su aspecto físico cuando un año atrás era menos del cinco por ciento de los anuncios pestaña anuncios como éste según el Consejo de lo Audiovisual donde se ven niñas pintarse las uñas Ocón tatuajes cosméticos el presidente del Consejo Rusia lo pajes avisa que este tipo de imágenes pueden tener efectos importantes a medio largo plazo

Voz 25 38:51 o sea básicamente ajenas asomados vamos no

Voz 0706 38:55 muy especialmente las líneas dice que esta preocupación por la propia imagen puede terminar desembocando en anorexia o en Bolivia

Voz 36 39:02 mira Irán gira la Navidad aquí era eh

Voz 1727 39:08 la policía municipal de Vitoria lleva más de cien días en huelga de celo que este fin de semana pasado veinticinco agentes se dieron de baja por enfermedad coincidiendo con el desfile de Carnaval una situación dice el Ayuntamiento que no afecta a la seguridad ciudadana pero sí provocó problemas de organización de Euskadi Isabel Léon alguno

Voz 0821 39:26 qué tal Pepa Bueno en comenzaron con una campaña de multas y suman ya más de tres meses de huelga de celo a cuenta de sus condiciones laborales hasta el momento las ofertas del Ayuntamiento sobre conciliación y pagas en jornadas extraordinarias no han sido suficientes y sumo

Voz 1727 39:37 en continúa este fin de semana un total de veintiuno

Voz 0821 39:40 el agente se cogieron la baja laboral por enfermedad de golpe la tarde del sábado apenas unas horas antes de su desfile que sacaba a la calle a más de siete mil personas a partir de aquí las redes avivaron la llama cuestionando por insuficiente el despliegue policial al no considerarlo acorde a la situación de alerta cuatro no hubo incidentes de ningún tipo de que decirlo fuentes municipal

Voz 1275 39:58 E insisten en que la seguridad estuvo garantizada

Voz 0821 40:00 con la Ertzaintza no obstante el Ayuntamiento se admite que el orden del desfile del tráfico se resintieron por eso

Voz 35 40:05 la baja laboral repetida Murcia Ruth García buenos días fue la buena

Voz 1727 40:12 la calidad de las aguas del Mar Menor sigue mejorando que bien es ahora el doble de transparente que hace un año

Voz 37 40:19 a la ausencia de lluvias torrenciales y escorrentías ha favorecido la mejora del estado de la laguna salada según se exponía ayer en la reunión del Comité de participación del Mar Menor Umar menor que sigue en situación crítica aunque si no hay entrada de nutrientes a La Laguna durante los próximos meses y puede que este verano la recuperación se consolide lo dice el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez Zafón

Voz 25 40:39 sí este año de diez primaveras no tenemos entradas importantes yo confío en que la recuperación se consolide y que podamos llegar al verano incluso mejores condiciones de las que llevamos del año pasado

Voz 37 40:52 el catedrático de Ecología también ha dicho que hay que tener en cuenta cómo pueden afectar las temperaturas a su recuperación ya ha demandado un plan de tratamiento integral para que no haya vertidos mi accidentales esporádicos ni intención

Voz 18 41:02 toros de lidia de la radio Rudd un saludo

Voz 1727 41:05 eso abrimos la Mesa del Mundo en Argentina donde se ha puesto en cuestión la dureza extrema de los entrenamientos en la academia de la Policía porque un aspirante ha muerto deshidratado Él y otros once cadetes fueron obligados a entrenar bajo el sol a cuarenta grados y sin agua Marina Fernández

Voz 1491 41:42 todos los once acabaron en el hospital después del baile como se conoce este entrenamiento físico extremo al hospital donde murió este sábado Imanol Garai de diecinueve años tras cinco días de agonía tres ataques al corazón tras ser víctima denuncian su padre su hermano de tortura

Voz 38 41:55 sus seres humanos lo son animales para de los caminar

Voz 9 41:58 con en el asfalto no puede tortura

Voz 38 42:01 sí porque sí pero no

Voz 28 42:03 mi hermano lo mata

Voz 0393 42:09 ocho oficiales de la Escuela de Policía de La Rioja

Voz 1491 42:12 preparaban los cadetes están ya en prisión acusados de homicidio y el gobernador de la provincia Sergio Casas ha destituido a toda la cúpula policial y de seguridad

Voz 39 42:19 vamos a llegar hasta la últimas consecuencias porque me ha tocado visitar lo criticaron tropical que he podido constatar el estado en el que estaban los chicos

Voz 1491 42:33 la muerte de Garay ha reabierto el debate en Argentina sobre la necesidad de revisar estos métodos de entrenamiento policial que no sólo se practica en la provincia de La Rioja Guatemala un país en el que más de la mitad de la población es pobre

Voz 1727 42:52 le está escandalizada por la factura de las comidas del presidente Jimmy Morales y su familia para facturas que paga claro listado cada día se gastan en comer tres mil trescientos euros pero que comen Rafa Muñiz pues desde jamones

Voz 1772 43:06 la longanizas camarones o chorizos argentinos alimentos que no todos los ciudadanos de Guatemala pueden consumir por su elevado coste el Gobierno del país escuda en que los gastos del presidente son tan elevados porque con ese dinero más de tres mil euros diarios se paga la comida

Voz 2 43:22 dad del presidente de la familia del persona

Voz 1772 43:25 la administrativo no me lo como yo todo ha dicho esta madrugada Jimmy Morales la indignación en el país es total sobre todo cuando el presidente no saben ni siquiera cuánto cuesta un litro de leche por ello le preguntaron en un programa de televisión

Voz 40 43:38 el litro de leche así aproximadamente entre veintitrés y veintiocho que está

Voz 1772 43:48 las investigaciones sobre Morales revelan además nuevos gastos como dos mil cuatrocientos euros en unas gafas de sol pastillas para la aliento joyas todo ello pagado con dinero público

Voz 1727 44:02 para unos una religión para otros una multinacional lo cierto es que estar Word va a tener dos parques temáticos y un hotel de lujo la compañía Disney que es la propietaria de los derechos de la saga que creó George Lucas para construir los complejos en Estados Unidos en una galaxia bien cercana Pascual Donate ya

Voz 0456 44:22 decía sólo yo no me metí en esto por la revolución ni tampoco Partit dice que espero que se me pague bien lo dicho por dinero

Voz 0027 44:28 Star Wars desde su estreno en el setenta y siete consiguió crear un imperio que iba más allá de la gran pantalla

Voz 41 44:33 a excavación b3 cromos camisetas tazas todo lo que se podía vender con el sello Star Wars sea vendido ahora Disney también quiere explotar la marca lo grande levantará un parque temático en California y otro en Florida con atracciones de infarto

Voz 0027 44:54 aunque no hay fecha para su apertura junto al parque de Florida Disney construirá un hotel de lujo en el que los huéspedes pasarán a ser ciudadanos de la galaxia podrán vestir como en la película serán servidos por tres

Voz 42 45:04 yo soy sus habitaciones como no tendrán vistas al espacio

Voz 44 46:35 no es que juegan superen los ocho millones de usuarios

Voz 0273 46:40 García un millón ciento veinte mil alumnos siguen en cuenta más de quinientas treinta y seis mil personas tendremos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido más de dos millones de personas han descargado no esta aplicación otras se enteran de las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER y estamos muy satisfechas pero caerá

Voz 18 47:03 en la Cadena Ser

Voz 45 47:09 eh que se ir

Voz 1727 47:14 hoy es el día

Voz 46 47:14 el Mundial de la Radio y les estamos preguntando por la radio

Voz 1727 47:18 Siglo XXI tenemos el whatsapp plagas

Voz 0456 47:21 felicitaciones

Voz 1 47:23 Temas Felicia All in también gracias puede hacernos compañía una más gracias un beso enorme gracias

Voz 0456 47:33 especialmente a esta oyente que hoy se animado por primera vez a mandar una breve nota de voz aunque sea anónima que es para ustedes la radio Carlos

Voz 47 47:40 dos yo soy hijo y nieto de de personas para las que la radio era muchísimo más que un aparato de verás que seguro que les parecería increíble esto que estoy haciendo y ahora que es comunicarme a través de una red social muchísimas gracias por dejarnos expresarnos por este medio o por cualquier otro

Voz 0456 47:58 qué deberíamos cambiar que no deberíamos tocar Antonio Luis Murcia