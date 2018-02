Hoy por Hoy (13/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

cómo pagará el muro el cien por cien fue su principal promesa de campaña bueno pues de eso nada Donald Trump acaba de presentar su proyecto de presupuestos para el año que viene si está el muro pero destinará dieciocho mil millones a terminar esa valla en la frontera sur en estos presupuestos que tiene que aprobar todavía el Congreso sube la partida destinada al control de la inmigración sube la de Infraestructuras se dispara también el gasto militar a estos aumentos en el gasto público co para sus obsesiones se suma la caída de ingresos por la reforma fiscal resultado un monumental déficit público de casi un billón con b de euros que es el doble de lo previsto inicialmente por la Casa Blanca que ahora si la Casa Blanca justifica el déficit según el responsable de los presupuestos

Voz 1 01:16 él te ordena el gasto según sus prioridades y entre esas prioridades no están ni

Voz 3 01:22 los programas sociales ni el medio ambiente porque

Trump va a recortar un treinta y cuatro por ciento el presupuesto de la Agencia de Protección Medioambiental y piensa esquilmar los seguros médicos subvencionados por cierto que Estados Unidos da su apoyo cerrado al régimen de Al Sisi en Egipto falta menos de un mes para las elecciones y todos los opositores que podían hacerle sombra han acabado procesados o retirando sus candidaturas pero durante su visita a El Cairo el secretario de Estado norteamericano no ha dicho que su país seguirá al lado del Gobierno egipcio en temas como la lucha antiterrorista martes trece de febrero y aquí el Partido Popular ha decidido ignorar en público la realidad ciudadanos no no habla donde eso en la comida de Rajoy con los líderes territoriales que se enfrenta en el año que viene a elecciones autonómicas y municipales Aimar Bretos según

Voz 0622 02:19 la vicesecretaria del partido Andrea Levy durante las más de tres horas que duró esa comida sólo se habló de

Voz 3 02:25 lo importante dijo anoche en Hora veinticinco

Voz 4 02:27 pero no os para hablar de política no para hablar de paz

Voz 5 02:30 civismo estrategias electorales y por eso creo que es lo que toca toca hablar de financiación autonómica toca hablar de pensiones toca hablar de demografía el Pacto del Agua

Voz 1727 02:41 pero tampoco contaron que dijeron de todo eso tampoco era importante hablar de corrupción y hoy la oposición quiere que la presidenta madrileña Cristina Cifuentes comparezcan en el Congreso a raíz de las acusaciones de Granados que delante del juez de la Púnica dijo que Cifuentes también conocía la financiación ilegal Cifuentes insistía anoche en la tele pública en que se va a querellarse contra

Voz 6 03:01 a él porque desde luego lo que no voy a consentir es que este señor me incluye a mí en asuntos en los que yo no tengo nada que ver haya podido cometer nuevos delitos este caso difamación injurias y por supuesto a aceptar el derecho del honor

Voz 1727 03:16 el nuevo reglamento interno del PSOE obliga a consultar a la militancia los pactos de gobierno o el apoyo para investir a un candidato de otro partido

Voz 0622 03:24 ese texto que tienen que aprobar ahora el Comité Federal contempla además que la dirección tenga la última palabra en las fiestas

Voz 1727 03:29 electoral a partir de las ocho estarán hoy por hoy el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos la gripe de este año está siendo la más mortífera de la última década ha desencadenado ya la muerte de cuatrocientos veintisiete personas

Voz 0622 03:46 hay más de tres mil hospitalizados graves Los expertos atribuyen a una cepa de la enfermedad

Voz 1727 03:50 para la que todavía no hay vacuna y hoy en el día de la radio láser presenta un documento de mucho valor un informe sobre lo que decimos en las redes sociales durante la celebración de un partido de fútbol y el retrato ese retrato asegura que casi el veinte por ciento de los comentarios

Voz 0622 04:05 son violentos insultos como enano mierda cabrón o o desgraciado el informe forma parte de la campaña de la SER sin sin respeto no hay juego Borja González uno de los autores estuvo anoche en el las

Voz 3 04:16 el que tuitean

Voz 1910 04:17 con la gran mayoría de los usuarios no ha hecho una reflexión profunda de lo que va tuitear sino que simplemente lo ha hecho en el momento y además la mayoría de los insultos son durante el partido y reaccionando a un estímulo externo que puede ser una jugada un penalti lo que sé

Voz 1727 04:30 y ahora sí a dos días para el comienzo de la Copa del Rey de baloncesto jugadores y ACB siguen sin encontrar una solución para que el torneo se dispute José Antonio Duro

Voz 7 04:39 si esta mañana tenemos una reunión importante como el pasado jueves en el Consejo Superior de Deportes con ACB jugadores como protagonistas ellos son quienes tienen que desconvocar la huelga programada para estos días el jueves debería comenzar la Copa del Rey en Gran Canaria con dos de los partidos de cuartos de final veremos si se llegan a disputar además si tenemos fecha estadio para la otra final de Copa la de fútbol el veintiuno de abrirle de nuevo metropolitano hoy vuelve la Champions mañana se jugará el Real Madrid PSD esta madrugada en los Juegos de Invierno diploma olímpico para que era el Castelo

Voz 1275 05:08 el

Voz 0978 05:13 se alejan las nevadas del Mediterráneo pero llegan nueve frente por el Atlántico que provocará precipitaciones durante la mañana en Galicia también se irá desplazando por todo el Cantábrico y en gran parte del este de Castilla y León especialmente en provincias como Soria o Burgos nieve primero en prácticamente todas las cotas pero subiendo ya a partir de mediodía a partir de los mil metros cuando la nevada también afectará a la ibérica en el resto más nubes durante la tarde pero igualmente sol frío ahora cinco grados en Sevilla tres en Barcelona cero en Madrid durante la tarde ambiente un poco más agradable ayer

Voz 8 05:53 buenas ideas

Voz 1727 05:54 el sorteo te el triple de la ONCE de ayer el número premiado

son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 1727 08:45 el Gobierno no quiere abordar el problema de la financiación autonómica sin tener primero contentos a los suyos a sus barones regionales es lo que vino a decir anoche en la COPE el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro acababa de reunirse en un almuerzo con sus presidentes autonómicos muy enfadados algunos de ellos porque es este hablando de afrontar la deuda de las autonomías inflar financiadas durante esa comida el ministro les prometió que no habría ITA pueda verla no porque no quiera los barones del PP ni Montoro sino porque no lo toleraría se las pero poco después Montoro reconocía en la radio que él sigue pensando que hay que aliviar esa carga vamos lo mismo que había dicho cuando enfadó a sus compañeros Carolina Gómez

Voz 1 09:28 los días buenos días Montoro explicaba anoche que no tiene sentía

Voz 0393 09:30 lo reformar el sistema de financiación autonómica sin resolver el problema de la deuda que arrastran algunas CCAA dice el ministro de Hacienda que nunca ha hablado de quita pero que es evidente que habrá reestructuración

Voz 1 09:40 no una grabación y hablando de

Voz 16 09:43 ah no que de ahí salen contento los presidentes autonómicos del PP diciendo que no habrá quita pues estupendo pero eso no quiere decir que no reestructure hemos la deuda no sabe les decirlo también porque me parece muy importante que reestructure no tiene sentido

Voz 0393 09:55 declaraciones de Montoro en Cope poco después de la comida en Génova en la que prometía a los varones que no habría Nikita Nikon donación según confirmaron a la salida del encuentro el coordinador general Martínez Maíllo Núñez Feijóo que Juan Vicente Herrera

Voz 13 10:06 que no se contempla ninguna quinto de ninguna deuda

Voz 1275 10:08 ninguna comunidad autónoma que las dudas hay que pagar conciudadano antes

Voz 2 10:12 quería que aquellos que deben dinero que se les Home

Voz 7 10:15 no les adeuda

Voz 17 10:16 hay una especie de el regalo que fueron ser

Voz 0622 10:19 estas comunidades

Voz 0393 10:22 en Galicia Castilla y León y también Madrid son las comunidades más beligerantes con la quita de la deuda de las regiones sin financiadas como Murcia o Valencia al presidente de esta última Ximo Puig acusa Hacienda de romper la igualdad entre españoles y confrontar a los territorios

Voz 18 10:33 se está intentando confrontadas de una manera absolutamente irresponsable nosotros no somos un país del Tercer Mundo condonar la deuda nosotros estamos simplemente exigiendo aquello que nos pertenece

Voz 0393 10:47 Jerez ha anunciado que en los próximos días presentará un documento con propuestas sobre financiación para empezar a negociar con el Partido Socialista

Voz 1 10:53 decepción autonómica fue según los asistentes el tema central de la comida de Rajoy con los barones ya vemos que ni siquiera en eso lo tienen muy claro dicen que no mencionaron Albert Rivera C's la obsesión naranja que los persiguen sueños

Voz 1910 11:09 una pugna PP Ciudadanos que para Soledad Gallego Díaz no es del todo creíble el Partido Popular Ciudadanos parecen estar enzarzados en una pelea pero los dos tienen muchas dificultades para hacerla creíble porque en realidad son socios tanto en el Gobierno nacional como en el Gobierno de la Comunidad de Madrid donde últimamente se compensan las acusaciones de corrupción y los escándalos cien ciudadanos ni Mariano Rajoy ni Cristina Cifuentes ni el PP nacional ni el PP madrileño podrían estar gobernando algo que los portavoz de Ciudadanos hacen enormes esfuerzos por ignorar la posición del PP también tiene muchas dificultades para ser creíble porque por un lado las encuestas reafirman que Ciudadanos es su principal competidor pero por otro no puede atacarles con demasiada fuerza porque al fin y al cabo necesita de la formación de Albert Rivera para intentar llegar al fin de legislatura como decía Mariano Rajoy es decir el baile entre ciudadano y el Partido Popular se desarrolla según las circunstancias como si fuera un tango o como si fuera un agitado avanza pop pero lo más llamativo no esa facilidad para distraer a la opinión pública del hecho fundamental es decir el hecho de que en realidad actúan como aliados políticos dentro de las instituciones sino la parálisis que sufre la oposición que se encuentra casi hipnótico danza cierto que es muy difícil hacer oposición cuando no hay nada lo que oponerse porque el Gobierno se las arregla para no tener practicamente iniciativas políticas que así van pasando las semanas muy extraídas con lo que dice uno y lo que dice el otro sin que pase nada de nada

son las siete y trece las seis y trece en Canarias

Voz 19 12:50 en el

Voz 1 15:25 el ex consejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela se dedica ahora mismo a asesorar a la empresa a la que él adjudicó el servicio de ambulancias cuando estaba al frente de la Consejería y asesora la empresa en un pleito precisamente contra el Gobierno regional Mariela Rubio

Voz 1450 15:41 así es el que fuera consejero madrileño de Sanidad con spa Lanza Aguirre Manuel Lamela adjudicó entre dos mil tres y dos mil siete más de dieciséis millones de euros en contratos a la UTE encabezada por Ambulancias Alerta ahora esa misma empresa ha contratado al bufete de Lamela Ataun Tax como asesor en el contencioso que la empresa de ambulancias han prendido contra la cúpula sanitaria de la presidenta de la Comunidad Cristina

Voz 1275 16:03 Fuentes por la adjudicación de contratos sanitarios

Voz 1450 16:05 es que alerta impugna según avanzaba ayer el confidencial una abogada contratada por Lamela firma de hecho como representante legal de la empresa de ambulancias ante el Tribunal Administrativo de contratación pública de la Comunidad de Madrid aunque desde la dirección de la empresa de ambulancias lo niegan según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER es la firma de una empleada del despacho de Lamela la que figura en los escritos legales de la empresa sanitaria no es la primera vez que el ex consejero de Aguirre pasa de contratante a contratista en dos mil diez fue fichado por Assignia la empresa que gestiona los servicios del Hospital de Aranjuez que él mismo había privatizado siendo consejero de Sanidad en Madrid

Voz 1 16:44 en Barcelona el aeropuerto del Prat va a tener una nueva terminal satélite destinada sobre todo a acoger vuelos internacionales la inversión según el ministro de Fomento será de casi dos mil millones de euros hasta el año dos mil veintiséis

Voz 13 16:58 se plantea como consecuencia del aumento esperado número de aeronaves para mantener una adecuada calidad del nivel de servicios prestados para ello es necesario crear nuevas puertas de embarque de contacto atendidas con pasarela para ello se necesita por lo tanto un nuevo edificio satélite

Voz 2 17:20 al asociado

Voz 1 17:27 Nos vamos a África concretamente a Benin donde una ONG ha puesto en marcha una radio comunitaria para concienciar a la población contra la violencia machista la emisora funciona con un radio novelas que protagonizan las propias mujeres víctimas de malos tratos así que en el día de la radio la radio que salvavidas Sara selva

Voz 0393 17:46 la vida de Aisa así se llama la radio novela que un grupo de adolescentes han creado un pueblo de Benin el nick

Voz 24 17:51 a me haré una hora

Voz 0393 17:55 en el nombre de Aisa se reflejan las historias de mujeres como al y Massa falla Abú como iba supervivientes de matrimonios forzados

Voz 4 18:03 es de ahí de siempre que no pueden seguir manteniéndolo que que lo mejor es casa ahí

Voz 1742 18:11 Spalding comienzan una relación

Voz 0393 18:13 en Mar del Jerte violencia

Voz 1742 18:16 la física sobre ella ya estar frailes Sans

Voz 0393 18:18 sale de este proyecto de Auckland International aunque las verdaderas responsables son ellas querían contar sus experiencias querían romper las barreras que lo impiden y ellas han escrito la historia al final es una manía

Voz 4 18:28 la de ponerle voz a todas las personas que salen adelante y sobre todo que la gente conozca que hay una salida pero un recurso que pueda entender que que existe una opción

Voz 0393 18:39 en este pueblo de Benín donde la violencia de género es un tema tabú han estado meses escuchando las voces de estas adolescentes que piden que se respete a las mujeres juntamos por el futuro

Voz 7 18:52 dio consuelo

Voz 25 18:55 la radio del futuro ya ha empezado mucho muchísimo más interactiva vosotros sois pioneros o un buen día para todos

Voz 3 19:02 gracias Julen Irún la radio del futuro

Voz 13 19:05 debería tener los mismos elementos que ha tenido en el pasado es decir la capacidad de adaptarse al presente y sobre todo la capacidad de enamorar

Voz 0455 19:13 que el experto bueno es la persona que que me despierto todos los días y eso al final exterminar enamorado de ella

Voz 1 19:20 que viven un beso Julen Cruz Vitória

Voz 26 19:23 Diez tendría que ser más independiente tendría que ser menos repetitiva actuó en los profesionales afortunadamente todavía en los dos años

Voz 3 19:33 estamos Mari Cruz profesionales como las que recuerda Juan Carlos bienvenido

Voz 27 19:37 de la Cadena SER un saludo para todas las personas de la mar era la frase de Paloma Tortajada o el dietario de Ramoneda pero también tengo que darle gracias por ese me escuchas la radio esas Don Carlos Llamas y Alejandro Madrid

Voz 28 19:54 a mí lo que me gustaría es esto es M publicidad en Cataluña cortado han siempre igual nos bueno para entender la marea negra

hacías Alejandro siete seis y veinte en Canarias

hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:25 en los días mucho frío y también en Madrid el uno dos avisada por la presencia de allí en las carreteras menos cinco grados hasta ahora en buena parte de los pueblos de la sierra donde la cota de nieve se sitúa por debajo de los mil metros después de la Gran Vía y la plaza de España ahora toca el Paseo de la Castellana al Ayuntamiento de Carmena también quiere transformar esta otra arteria de la capital desde Plaza de Castilla hasta Atocha para hacerla más verde y con menos coches el proyecto no se pondrá en marcha hasta el próximo mandato pero el gobierno de Ahora Madrid ya tiene en mente como lo haría con menos coches a menor velocidad más transporte público recuperando bulevares y creando itinerarios ciclistas Felipe Serrano

Voz 0622 21:06 diversos colectivos han lanzado una campaña para pedir un carril bici en la Castellana el equipo de Carmena ha manifestado su apoyo pero lo que piensa ya es un proyecto mucho más ambicioso José Manuel Calvo delegado de Desarrollo Urbano sostén

Voz 28 21:20 elegí la Gran Vía ha sido el proyecto simbólico de la conformación de Madrid en dos mil quince dos mil diecinueve la callaba tiene que ser el proyecto estratégico de transformación de la ciudad de Madrid de la homilía pero era en adelante

Voz 0622 21:33 la intención es convertir esta avenida en un gran eje cívico lejos de lo que es ahora una barrera de tráfico que actúa casi como si fuera una autopista

Voz 28 21:41 también por supuesto resolver problemas que en este momento tiene las imperfecciones de castellano las calles sale y mejorar y acondicionar el espacio peatonal por la recuperación de la cantidad verde que pudiera recordar a su bulevares que yo creo que son referencia no de

Voz 0622 21:55 en el documento propone la implantación de plataformas reservadas para autobuses y ciclistas aprovechando la reducción del número de carriles para la circulación

Voz 1275 22:08 dos proyectos más verde estará sigue remodelando Madrid aunque hoy la actualidad política pasa por la Púnica pues la declaración de Francisco Granados ante el juez titulares con Javi Jiménez

Voz 0622 22:17 la oposición va a pedir la comparecencia de Cristina Cifuentes en el Congreso y en la Asamblea de Madrid tuvo yo después de que Francisco Granados Lady intentado implicar en la financiación ilegal del partido palabras por las que Cifuentes ha dicho va querellas

Voz 1275 22:30 se lo está contando la SER el bufete de Manuel Lamela exconsejero madrileño sido contratado por la empresa Ambulancias ambulancias a la que Lamela cuando era titular de Sanidad concedió adjudicaciones por valor de dieciséis billones de euros

Voz 0622 22:41 comienza en la Audiencia Provincial el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una subordinada abusos que según la Fiscalía comenzaron bajo la amenaza de despido cuando la empresa a reducir la plantilla en las deporte

Voz 1275 22:52 el Wanda Metropolitano acogerá el veintiuno de abril la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Sevilla además el Real Madrid entrenará hoy por última vez en la previa del partido de octavos de Champions ante el Paris

Voz 30 23:08 punto Cirio ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:12 qué tal las carreteras deje de María Forner buenos días

Voz 0196 23:15 hola muy buenos días pues ahora mismo encontramos ya retenciones en prácticamente todas las entradas a la capital en la A dos a la altura de Torrejón de Ardoz en la A tres en Santa Eugenia la A cuatro en el cruce con la M treinta de Pinto en la A5 en la zona de campamento ya Alcorcón ya en la A6 en Majadahonda y El Plantío círculo circulación intensa hoy en la A42 tanto en Parla como el Getafe y niveles de tráfico bastante altos en los tramos habituales de la M40 hay dificultades ya la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos de entrada a Madrid también en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6 en la

Voz 1450 23:46 la capital como despierta hoy el tráfico pantallas Margarita Pérez buenos

Voz 31 23:50 hola buenos días bueno pues comienza con incidencias tenemos que destacar un accidente en la entrada por la Avenida de América a la altura del cruce con la calle Cartagena en esa entrada por la avenida de America's estrechará calzada por lo tanto mucha atención Si me conectan con esa zona de Cartagena María de Molina en ese sentido entrada como decimos estrecha la calzada y en lo que respecta la M30 al margen de los problemas apunta día aparecen algunas zonas de la autovía también tenemos que destacan en este caso un vehículo averiado en el túnel de la avenida de Portugal en sentido entrada puede afectar como decimos a esa parte sur oeste de la M treinta

Voz 3 24:25 de febrero BMW Madrid filial de BMW España dos razones más para enamorarse de un BMW

Voz 1 27:44 la Comunidad de Madrid ha comenzado

Voz 1450 27:46 no ya los trámites para empezar a pagar menos dinero por viajero a la concesionaria que explota el Metro Ligero Oeste un expediente de reequilibrio que anunció en noviembre y que ya ha puesto en marcha atrás rechazar las alegaciones de las empresas a las que abonará veinte millones menos este año Javier Bañuelos el Gobierno de Cifuentes ha dado

Voz 0861 28:02 la orden de que es active ese reequilibrio económico en la práctica significa que la Comunidad pagará a la concesionaria un veinte por ciento menos por cada viajero que use el Metro Ligero Oeste es decir en lugar de abonar noventa y seis millones este año la Comunidad pagará setenta y seis millones el Gobierno ha rechazado las alegaciones de la concesionaria y lo hace en base a un informe de la propia Consejería de Transportes ese documento concluye que desde dos mil ocho la actividad real de metro ligero apenas ha pasado del sesenta y cinco por ciento A eso hay que sumar también que el hombre de género se ha reducido en más de un setenta por ciento sin obviar que la UTE de empresas con OHL a la cabeza no compró

Voz 7 28:39 varios trenes que habían incluido en su oferta de acoso

Voz 0861 28:41 oído todas las estaciones previstas en ese tramo de metro no hay que olvidar que la comunidad inició este expediente de reequilibrio sólo un mes después de que la Guardia Civil visitase la sede de la Consejería de Transportes en el marco de la Operación Púnica precisamente para recoger los contratos de metro ligero relacionados con la investigación de la financiación ilegal del PP

Voz 1450 29:03 a los tribunales Audiencia Provincial ha condenado a diez años de cárcel a un hombre que estuvo abusando durante un año de su hijastra con sólo trece años su defensa llegó a pedir que se tuviera en cuenta que había confesado los hechos ante un cura Alberto Pozas

Voz 40 29:16 el acusado aprovechaba las ausencias de su pareja para abusar de la niña ella no se resistía dice la sentencia por miedo a las represalias unos abusos que se prolongaron hasta enero del año pasado y que ahora se traducen en una condena de diez años y un día de prisión además de Endemol

Voz 13 29:29 estación de seis mil euros para la niña los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid dicen que el testimonio de la víctima ha sido sincero valiente coherente y convincente suficiente por tanto para desvirtuar su estrategia de defensa a lo largo del proceso el acusado ha pedido perdón ha negado los hechos e incluso ha dicho que la niña le denunció por celos llegando a alegar que confesó los hechos a un sacerdote por teléfono sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 41 30:03 no

Voz 1727 30:15 comienza el martes trece de febrero sin novedad en el tiempo ojo con las heladas y en Galicia ojo al viento que va a soplar fuerte al norte de la comunidad y hoy es el Día Mundial de la Radio me voy a permitir una confesión cuando nos preguntan los periodistas que noticia no querríamos dar yo respondería por ejemplo está esta historia esta noche ha pasado a disposición judicial el hombre detenido ayer por incendiar la vivienda de su ex pareja tenía una orden de alejamiento en vigor horas antes le había mandado mensajes amenazándola de muerte Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0622 30:49 tenía una orden de alejamiento sin posibilidad de acercarse a menos de quinientos metros de la mujer y la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación con ella tanto directa como indirectamente pese a ello según fuentes policiales Mido realizó llamadas envió mensajes a su ex pareja con amenazas de muerte y también asegurando que le iba a quemar la casa amenazas que presuntamente acabó ejecutando cuando la mujer no estaba en la vivienda tras iniciarse el fuego y ante las sospechas de su autoría los agentes acudieron en su busca el hombre negó los hechos e incluso que tuviera móvil pero el registrarlo encontraron en el terminal escondido en el registro de llamadas mensajes a la víctima además de un juego de llaves de la vivienda el arrestado ya ha pasado a disposición judicial

Voz 1727 31:28 en Málaga la Fiscalía investiga dos hermanos de catorce y once años por una presunta agresión sexual a otro compañero de instituto con discapacidad intelectual

Voz 1742 31:37 se está yendo a un psicólogo que esta semana lo tengo que lleva de la segunda sesión ella psicólogas que poquito a poco lo intentas saca toda la información que ella pueda porque el niño a título de bien pero él lo tiene por dentro

Voz 1 31:52 es su madre que cuenta que el niño no denunció antes por una mezcla de vergüenza miedo sigue compartiendo clases con sus supuestos agresores ser Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 42 32:03 con meses después de presentada la denuncia ante la Fiscalía los niños siguen juntos en clase el abogado de la familia ha pedido una orden de alejamiento para que los presuntos agresores no puedan acercarse a menos de quinientos metros de la víctima la madre del chico discapacitado asegura que estaba siendo amenazado y que por eso no se atraía a contar nada los venció dos meses la supuesta agresión se produjo

Voz 1742 32:22 el pasado verano Mónica ante los colegios de instituto ya amiguismo que por lo visto el niño es que el que había que no es lo mismo la había amenazado en el la hora del recreo que como lo contarme a Marta a los padres para cuartos

Voz 1 32:39 la Consejería de Educación pide prudencia sobre este caso en pocos días hemos conocido dos casos sobre presuntos abusos sexuales en grupo de menores a menores en Jaén en Málaga Benjamín Ballesteros que sí director de programas de la Fundación Anar de Ayuda a Niños y Adolescentes advertía hace unos días aquí en Hoy por hoy de que las denuncias se están incrementando el año pasado recibieron el doble de llamadas que el anterior

Voz 4 33:02 existe una situación de lo que haces

Voz 0393 33:05 la nadie

Voz 4 33:08 entre el mundo efectivo el digamos el puro astrofísico

Voz 1727 33:15 el Gobierno de Baleares el Ayuntamiento de Palma se plantean seguir el ejemplo de Barcelona que va a aprovechar solares vacíos para instalar viviendas prefabricadas el objetivo es que puedan vivir allí de forma provisional las personas que esperan un piso de alquiler social y que no pueden pagarse otro Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá la premisa es que sean viviendas de Cali

Voz 1157 33:35 nada condicionadas con climatización los suministros básicos como Lucía agua en todo caso sólo alternativa más a tener en cuenta dicen mientras se siguen construyendo quinientos once pisos de protección oficial en toda la comunidad la situación concreta de que las islas es complicada ya que el parque de viviendas públicas actualmente de mil ochocientas feos y la lista de espera para acceder

Voz 1727 33:52 a uno de estos pisos desde el dos mil familias la Generalitat de Cataluña va a multar a los organizadores de un congreso que se celebra en enero en Barcelona bajo el título Un mundo sin cáncer lo que tu médico no te está contando considera que las terapias que las prácticas en realidad que se promovieron suponen un perjuicio sanitario para los enfermos de cáncer de además va a crear una comisión de expertos para evaluar la difusión de este tipo de eventos Radio Barcelona La Haya Colomer

Voz 43 34:20 el Congreso liderado por la natural pata Coco Marc se celebró en un hotel de Barcelona con setecientos asistentes y contó con la participación entre otros de Josep Pàmies un horticultura catalán que se declara capaz de curar el cáncer con infusiones la consejera de Salud ha abierto un expediente sancionador a los organizadores del congreso porque los productos y terapias alternativas suponen un perjuicio para los enfermos para la

Voz 3 34:44 sociedad en general porque pueden generar confusión y engaño

Voz 1 34:48 explicar a los alumnos los motivos para acudir a una huelga no es adoctrinamiento según el Tribunal Constitucional el órgano acaba de amparar a un profesor de Castilla La Mancha que fue suspendido de empleo

Voz 1727 35:00 sueldo durante un mes por explicar a sus alumnos

Voz 1 35:03 por qué secundaba la huelga convocada en el año dos mil doce en esta comunidad ser Toledo Cristina López Huerta

Voz 1509 35:09 el profesor entregó a sus alumnos una carta dirigida a los padres en la que anunciaba que participarían una huelga contra los recortes del Gobierno de Cospedal además durante diez minutos explicó en clase los alumnos porque secundaba el paro el tribunal considera que su conducta no es constitutiva de la falta leve por la que fue sancionado en primer lugar porque la naturaleza del información transmitida y el escaso tiempo que dedicó a ello no encajan en el tipo sancionador y en segundo lugar porque no vulneró el deber de neutralidad funcionarial así las cosas anula tanto la resolución administrativa como las

Voz 3 35:39 sentencia que confirmó dicha sanción

Voz 1 35:42 ya les venimos contando que hoy trece de febrero es el Día Mundial de la Radio

Voz 44 35:49 eh tú

Voz 1 35:54 la radio cuya principal virtud ésta sea la de contar historias historias como la de Miguel Castillo

Voz 0455 36:01 aprendemos me dijo por favor los familiares tienen que esperar fuera yo he dicho fuera tengo mis nietos no que se examina soy yo

Voz 1 36:07 Miguel se examinó de italiano para irse de Erasmus se va ir finalmente a Verona Italia Miguel tiene ochenta años varios nietos muchas ganas de seguir aprendiendo

Voz 1727 36:18 que estudiar tercero de Historia en la universo

Voz 1 36:20 la de Valencia aunque para historia la suya Ana Talent

Voz 0141 36:23 en Radio Valencia bon día a día Pepa Miguel acabará el curso en Verona está buscando piso y de momento se alojará en un hotel no se ve en el Colegio Mayor confiesan un poco nervioso aunque ya tiene experiencia estudió Derecho en Barcelona ha sido notario en la Facultad de Historia muchos de sus compañeros le llaman abuelo incluso le piden asesoramiento legal con ellos se va de cena o de comida ese pasan los apuntes Miguel ha reconocido que este semestre ha tenido altibajos que ha fallado algunas clases pero por suerte dice tenía apuntes a punta pala

Voz 12 37:00 no a uno usted exactamente porque este elegir exactamente porque quería verlo

Voz 1 38:08 pero bueno son las siete y treinta y ocho a las seis y treinta y ocho en Canarias por estas fechas llega siempre siempre la polémica sobre el escenario el día de la final de la Copa del Rey bueno pues ya tenemos día elegido el veintiuno de abril estadio Metropolitano de Madrid pero aún así el presidente del Sevilla Pepe Castro decía esto anoche en El Larguero

Voz 46 38:27 yo no me poema en haga un partido el día veintiocho el XXI eran los XXI y otro vestido perdón usted visto algún partido en alguna vez que se juegue el XXI no no un partido de una final au siquiera desde dos partidos de Liga de una mismo tardío o de primera y segunda es no nunca lo he visto claro tanto

Voz 1727 38:46 el deporte

Voz 7 38:59 la beba menos en esta competición porque claro como no hay un órgano

Voz 1 39:02 estación previa a dos más para la final dos

Voz 7 39:05 problemas lo voy a intentar explicar muy fácil la final de Copa se juega un sábado el veintiuno de abril el domingo se va a jugar un Atlético Real Betis de Liga en el mismo escenario ir

Voz 3 39:13 motivo de cambio de fecha porque hay que hacer hueco a los partidos hablo

Voz 7 39:16 Estados el Betis tendrían más descanso que el Sevilla en el derbi de la penúltima jornada de Liga porque entre semana se jugaría el Real Madrid Sevilla aplazado precisamente por la final de Copa y ex rector

Voz 3 39:25 digo pero se entiende mejor los motivos en lo que a plazas

Voz 7 39:27 deberá ser refiere con la disputa el Maratón de Madrid ese fin de semana el día veintiuno y veintidós de abril una carrera que tiene previsto albergar a cuarenta mil personas y además un congreso médico que también se celebra en la ciudad y que tiene agota todos tenemos un montón de hoteles esos son los problemas de la Copa del Rey de fútbol y ahora vamos con los problemas de la Copa del Rey de baloncesto porque a esta hora a falta de dos días para el inicio de la competición sigue en pie la convocatoria de huelga de los jugadores hoy tenemos una reunión decisiva de nuevo en el Consejo Superior de Deportes de nuevo mediando José Ramón Lete y eso que el jueves tras cinco horas no sé yo han ningún tipo de acuerdo todo lo contrario ha habido contactos pero las posturas entre jugadores sea ACB son firmes y siguen alejadas ayer en Play Basket desde Vitoria Marcelinho Huertas desde Barcelona Pierre Oriola

Voz 47 40:10 bueno hemos estado hablando de esta claro que lo que queremos llegar a un acuerdo Si bueno estar en contacto con muchos de los jugadores de la plantilla si estamos todos juntos así que

Voz 7 40:23 con ojalá se resuelve su luego para que podamos

Voz 47 40:25 para la Copa final los jugadores estamos unidos todos

Voz 48 40:30 el tiramos por nuestro bien y nada más huelgas

Voz 0455 40:33 pues está está presente que demostrará pero

Voz 7 40:37 juntos estamos no hay acuerdo hasta el punto en el que entre los participantes hay silencio bueno pues por ejemplo los equipos la Liga no han dicho nada además el vestuario del Barça apoya la huelga por ejemplo Valencia Basket adelantado a hoy su viaje a Gran Canaria eso sí ha pospuesto el Media Day con la prensa dicho lo cual un poco de deporte porque Queralt Castellet ha terminado séptima a la final de snow board esta madrugada por tanto la española que se ha hecho con un diploma olímpico en los Juegos de Invierno y además este martes vuelve la Champions dos partidos de octavos de final y mañana se va a jugar en el Real Madrid que este martes vive su previa con entrenamiento y concentración del conjunto decidan envuelve

Voz 0861 41:14 de en Valdebebas principal baja de Carvajal San

Voz 7 41:17 ha ganado Vallejo está lesionado y con la llegada el equipo de Unai Emery con Neymar a Madrid al Santiago Bernabéu hoy esta tarde hay rueda de prensa además se juegan a las nueve menos cuarto el Basilea City y el Juventus Tottenham lo podrán vivir en la Cadena Ser en los dispositivos móviles de esta casa y además en fútbol ayer se cerró la jornada veintitrés de Liga lo hizo con el Depor cero Betis uno gol de Loren el tercero en dos jornadas para el canterano el Betis a tres Europa el Depor a tres de la salvación Seedorf que ayer debutaba en el banquillo de Riazor

Voz 0455 41:46 mi hijo que tiene que te piensa ahora en el momento justo para contraatacar la hemos hecho más veces con poca calidad de vida de digamos de pases pero es Poker Face confió en que los chicos tienen ese momento pero vamos a trabajar para mejorar este aspecto

Voz 7 42:00 ya en el marco de la campaña sin respeto no hay juego ayer en El Larguero Manu Carreño analizaba este informe que realizado por La Ser y Séntisis entre otros datos señala que el diecinueve con seis por ciento en los comentarios de la grada en el fútbol son violentos iban a los estadios en cualquier categoría además lo sabrán este fin de semana hemos vivido el caso de un árbitro de categorías inferiores Alejandro Mateos que contaba su caso aquí en la SER

Voz 0622 42:20 se CSS AM ávido que

Voz 47 42:23 eh que hay deprimido pasado pasa por momentos complicados sobre todo porque yo empecé que cuando yo tenía quince años está claro con quince años tú te levantas te vas a hacer algo que

Voz 3 42:37 qué te gusta me acuerdo que sino por su apoyo posiblemente en aquel momento ciclo visto basta madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas subirse al telesilla

