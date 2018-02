Hoy por Hoy (13/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:08 según denuncia buenos días la Reding futuro me la imagino la verdad es que similar a la de aire mucho participación de los oyentes muchísimo inmediatez de cambiar de radio iría

Voz 3 00:20 es que su cercanía esa cercanía de que tanto caracteriza a la radio cubre el futuro pues diría que mucho las digital todavía con mayor implicación de la imagen con mucha mayor facilidad a la hora de acceder a los diferentes programas diferentes

Voz 4 00:36 hay que ser más independiente tendría que ser menos repetitivas

Voz 5 00:41 bueno decía desde Sevilla la radio del futuro ya ha empezado

Voz 1727 00:45 mucho muchísimo más interactiva

Voz 5 00:47 otros soy financieros o un buen día para todos

es martes trece de febrero Día Mundial de la Radio y hemos propuesto a los oyentes de la Cadena Ser que nos digan cómo creen que debe ser este medio en el siglo XXI la radio de hoy y del futuro que conservar y que cambiar

Voz 6 01:05 cosa sobre la radio del futuro creo que pasará por la radio bajo demanda como en mi caso tener los programas en mi teléfono elegir cuándo y cuáles escucha las

Voz 7 01:14 el futuro debería tener los mismos elementos que ha tenido en el pasado la capacidad de adaptarse al presente y sobre todo la capacidad de enamorar porque experto bueno la casona que me despierta todos los días y eso al final pues terminase enamorado

Voz 8 01:27 no te y de cola bueno día dentro de ellos en el futuro

Voz 9 01:31 que trabaja aquí desde nuestra casa

Voz 8 01:33 pero que vamos que lo ve muy buenas

mi nombre es Manuel hayas vio en Dubai y soy un adicto a la Cadena Ser la escucho todas todas todas las mañanas cuando me levanto y en especial soy adicto al programa Hoy por hoy y lo que no cambiaría sería el programa en sí con Pepa Bueno y todo el equipo lo que intentaría cambiar para un futuro es buscar una manera más sus en de de hacer radio en la que no se necesite hacer tantos de de media nos tomamos nota de todo ello con el estudio lleno de oyentes comenzamos

Voz 1727 02:19 resumen de la Reunión en la cumbre del PP en el peor momento según las encuestas para el partido y en la situación de parálisis que vive España no hemos cuestionado a Rajoy no hemos hablado de su sucesión no hemos hablado del avance de los ciudadanos de la corrupción es un tema del pasado no habrá quitas de deuda a las comunidades afiliadas no apoyaremos ninguna reforma electoral que no sea la nuestra es decir que gobierne la lista municipal más votada pues ya está ahora vamos con las cosas que pasan de la I Cristóbal Montoro minutos después de salir de la reunión tranquilizar a sus barones sobre la deuda la deuda de las comunidades autónomas se fue a la radio de los obispos a confirmar que hará lo que había negado poco antes a sus compañeros a saber que si reestructurar reestructurará la deuda de las comunidades la secuencia fue así barones territoriales a la salida de la reunión Juan Vicente Herrera Castilla y León Alberto Núñez Feijóo Galicia

Voz 11 03:14 expresamente algunos presidentes hemos expresado nuestro criterio absolutamente contrario de una especie de un regalo que puedan ser citas a comunidades autónomas no sería razonable ningún ciudadano entendería que aquellos que deben dinero que es el es condones sabes

Voz 10 03:31 Montoro en la Cope por la noche no lo escuchó una grabación hablando de quita no salí contento los presidentes autonómicos del PP diciendo que no habrá quita pues estupendo pero eso no quiere decir que no reestructure hemos la deuda quiero decirlo también porque me parece muy importante que tenemos

Voz 1727 03:49 para que las palabras no nos engañen quita condonación perdón de la deuda como tal no puede haber no porque no quiera Montoro las comunidades del PP porque la Unión Europea no lo toleraría lo que sí puede hacer es reestructurar abriría esa carga qué es lo que algunas comunidades ricas o bien financiadas no quieren y las asfixiadas por distintos motivos reclaman y segunda cosa que pasa de verdad Cristina Cifuentes tendrá que acudir a la comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso porque PSOE Unidos Podemos y Ciudadanos la van a quitar después de ser acusada por por Francisco Granados de estará al tanto de lo que ocurría en el Partido Popular de Madrid donde lleva casi treinta años de militancia y cargos es cosa del pasado dicen en el PP pero los delincuentes o presuntos delincuentes que durante años fueron sus cargos públicos sus colegas sus jefes de fila territoriales responden será cosa del pasado pero en ese pasado ya estabas tú estabais vosotros bueno

Voz 1727 05:11 y el PSOE como el SPD alemán consultará a las bases cualquier acuerdo de gobierno de coalición pero también el apoyo a la investidura del candidato de otro partido es parte de la reforma del reglamento del partido que aprobó ayer la Ejecutiva Federal Aimar Bretos

Voz 0027 05:27 el reglamento que tendrá que aprobar el sábado el Comité Federal del PSOE y que precisamente pone en manos de la militancia decisiones que hasta ahora eran del Comité Federal del PSOE el equipo de Sánchez resta poder a las direcciones regionales

Voz 12 05:37 alumbra vamos un nuevo modelo de partido que combina además pues la mayor participación posible de la militancia pero al mismo tiempo también integran un nuevo juicio virtuoso lo que es la responsabilidad de los órganos de dirección es definitiva asignando funciones y roles a cada uno de los niveles dentro de la organización

Voz 1727 05:59 en unos minutos hablamos con el secretario de Organización del PSOE con José Luis Ábalos la banca en la SER a esta hora el operativo de la Guardia Civil que acaba de visitar el ministro Zoido en África está casi inoperativo

Voz 0027 06:12 tres de las cuatro patrulleras anti cayucos no funcionan y eso ha obligado a enviar de vuelta a España varios agentes según consta en los informes internos a los que ha tenido acceso a las

Voz 1727 06:20 el nuevo caso de agresión sexual entre menores

Voz 14 06:23 como director del colegio irá amiguismo que por lo visto el niño es que es el que va bien pero pues a mi hijo a la había amenazado en la en la hora del recreo que como lo contara manera Marta los padres para

Voz 0027 06:35 la Fiscalía de Málaga investiga a dos hermanos de quince y once años por agredir supuestamente a otro niño de catorce con discapacidad intelectual aunque la víctima denunció uno de los supuestos agresores sigue compartiendo clase con él cuatro meses después

Voz 1727 06:46 la Comisión Europea amenaza con retirar las ayudas a Oxfam por el escándalo de la explotación sexual en Haití

Voz 0027 06:52 la organización recibe más de un millón de euros de la Unión Europea sólo para ese país en el que trabajadores de la ONG montaron orgías con los recursos destinados a reconstruir Haití la vice directora ejecutiva de la organización ha tenido que dimitir

Voz 1727 07:03 Donald Trump dispara el gasto militar en el proyecto de presupuestos que ha presentado esta noche

Voz 0027 07:07 sí lo hace mientras recorta los recursos dedicados a los programas sociales y al cambio climático el presupuesto de Trump eleva el déficit en siete billones americanos

Voz 11 07:15 dólares en mis años pues X que voy a instar República

Voz 0027 07:20 Cano es lo han descrito esta noche como el sueño de los yonquis de la deuda

Voz 1727 07:26 en Gran Canaria ladra Queen que durante todo el último año ha sufrido el acoso judicial por haberse disfrazado de Cristo anoche cerró su reinado así

Voz 16 07:41 a su manera con una recreación de la Última Cena el de Cristo y otras Tragsa haciendo de apóstoles Servini casi después de la persecución que sufrió que le llevó incluso a los tribunales aunque el caso sea archivado hace unas semanas ahora cede el testigo a la acogida

Voz 1727 15:23 son las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias nada tiene un efecto más anestesiar en el Partido Popular que sentar a los varones a la misma mesa que Rajoy entonces ese tremendo malestar territorial por la falta de iniciativa política del Gobierno esas quejas que difunde muchos populares bajo el anonimato en informaciones periodísticas quedan en nada tres horas y media duró la comida de ayer y si nos creemos lo que contaron después no hubo ni mención al hecho de que por primera vez desde los años ochenta Un partido les esté comiendo terreno por el centro por la derecha depende del asunto que se trate nada no existe María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 16:00 buenos días los barones querían que Rajoy fijar una estrategia para enfrentarse a la formación de Rivera pero nada tras tres horas y media de almorzó salió Maíllo diciendo que sentía defraudar expectativas no habían hablado de encuestas ni de Ciudadanos el coordinador general del PP aprovechó la ocasión para minusvalorar los así

Voz 28 16:16 hemos hablado de ninguna estrategia frente a nadie ni para hacer frente a nadie ni nada por el estilo ni un segundo ni un minuto nada aquel lamento pero es así nada nos ha hablado absolutamente era mostrar lo que nosotros mismos y por supuesto ni de crisis de Gobierno y nada por el estilo

Voz 1727 16:34 pero por lo visto un segundo sí que ha surgió el tema

Voz 1461 16:37 porque de refilón el presidente de Melilla Juan José Imbroda comentó que se tenía que haber empezado a atacar antes a sus socios de investidura lo que ocurre es que Génova le pareció irrelevante porque nadie les siguió en su reflexión así que todos pedían psicoanálisis y al final con Rajoy delante callados unidad y apoyo a su liderazgo y hablar de agua presupuestos y sobretodo de financiación autonómica al menos en eso los líderes territoriales se fueron satisfechos porque Montoro les garantizó que no habrá quita para las autonomías que más deuda acumulan claro

Voz 1727 17:04 no habrá quita como tal porque no puede haberla desde la crisis de la deuda europea desde la crisis griega la estrategia austericidio de la zona euro esa palabra está prohibida Se hablaba de reestructuración que no significa lo mismo no pero es casi un eufemismo para reconocer que hay deudas que no se pueden pagar o muy difíciles de pagar bueno pues después de dejar a sus compañeros tan contentos Montoro eso fue la Cope allí dijo que claro que hay que hablar de deuda ahí de reestructuración que si los barones se quedan contentos con quitar la palabra quita pues qué bien Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 17:40 buenos días Montoro explicaba anoche que no tiene sentido reformar el sistema de financiación autonómica sin resolver el problema de la deuda que arrastra algunas CCAA dice el ministro de Hacienda que él nunca ha empleado la palabra quita que fue cosa de los periodistas pero que es evidente que tiene que haber una reestructuración de la deuda

Voz 10 17:55 no escuchó una grabación muy hablando de quitas no que de ahí salen contentos los presidentes autonómicos del PP diciendo que no habrá quita pues estupendo pero eso no quiere decir que no reestructure hemos la deuda los hay que decirlo también porque me parece muy importante que reestructura hemos esa deuda pero no tiene sentido

Voz 0393 18:10 declaraciones de Montoro en Cope poco después del almuerzo en Génova en el que prometía a los varones que no habría Nikita Nikon donación según confirmaba el coordinador general del Partido Popular Martínez Maíllo

Voz 28 18:20 que no se contempla ninguna quita de ninguna deuda de ninguna comunidad autónoma que las deudas hay que pagarlas que por lo tanto aquí nadie está hablando de deudas

Voz 0393 18:28 Galicia Castilla y León también Madrid son las comunidades más beligerantes con la quita de la deuda de las regiones siempre financiadas como Valencia su presidente Ximo Puig acusa al Partido Popular de estar enfrentando los territorios

Voz 29 18:39 se está intentando confronta sólo más de una manera absolutamente irresponsable nosotros no somos un país del Tercer Mundo a que se detenga a condonar la deuda nosotros estamos si Clemente exigiendo aquello que nos pertenece

Voz 0393 18:52 Génova ha anunciado que en los próximos días presentará un documento con propuestas sobre financiación para empezar a negociar con el partido sí

Voz 1727 18:58 está y así es como a estas alturas no sabemos con exactitud qué quiere hacer el partido en el Gobierno y el Gobierno en un asunto central de interés general renovar el modelo de financiación que acumula un retraso de cinco años con comunidades asfixiadas en muchos casos precisamente porque están influenciadas claro que mientras hablaban de este lío se ahorraban hablar de este otro Laura Gutiérrez buenos digo hola buenos días la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes anuncia una querella contra el ex secretario general del PP de Madrid que ayer sin aportar pruebas la vinculó con la financiación ilegal del partido dijo Granados que ella sabía lo que pasaba allí

Voz 1275 19:37 si Esperanza Aguirre Ignacio González estaban en la cúspide y por detrás Cristina Cifuentes Éste era el núcleo duro según Granados en la toma de decisiones sobre las cuentas del PP de Madrid o el montaje de las campañas electorales que investiga el juez de la pública el ex consejero madrileño repartió responsabilidades sin aportar pruebas ni documento

Voz 1727 19:53 los hay que tener ningún papel eso es

Voz 1275 19:55 sí eso sí

Voz 26 19:58 sabido alguno perdón diciendo que yo no traigo documentos yo es que no me voy llevando documentos de las administraciones

Voz 1275 20:04 una relación que ha dejado congelada al PP de Madrid que de puertas para dentro reconoce estar preocupado por los pasos que ahora pueda dar el juez en sus filas aunque de puertas para fuera la presidenta Cifuentes anuncia querella contra Granados por lesionar su honor anoche decía en Televisión Española que están muy tranquila

Voz 30 20:18 a vámonos es que no tengo absolutamente nada que ocultar estoy tranquilísima y lo único que espero es que la justicia actúe contra este señor porque no se puede calumniar su puede difamar gratuitamente eso no puede salirle gratis a nadie que credibilidad le van a dar a una persona que tenía un millón de euros guardado en el

Voz 27 20:37 cinco de su casa es que estamos hablando de esta persona

Voz 1275 20:40 de bazofia pura ha calificado el PP la declaración de Granados ante el juez Granados tiene otra cita pendiente la semana que viene el día veinte el martes a las cuatro de la

Voz 1727 20:48 pero más allá del recorrido que tenga esa querella Cifuentes contra Granados la presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá que dar explicaciones en el Congreso de lo que sabía lo que no sobre la financiación ilegal del partido en el que lleva veintisiete años de militancia y cargos la oposición va a forzar que comparezca en la comisión sobre la supuesta financiación ilegal del partido Mar Ruiz buenos días

Voz 1461 21:10 buenos días y toda la oposición reclama explicaciones cuanto antes así que Cifuentes Aguirre González tendrán que aquí

Voz 1727 21:16 de ir obligatoriamente a la comisión que investiga

Voz 1461 21:18 la financiación del PP en el Congreso Margarita Robles PSOE Iñigo Errejón Unidos Podemos

Voz 31 21:23 porque no es aceptable que en algo tan relevante como la financiación del Partido Popular pueda haber estas sombras de duda esas sombras de sospecha de corrupción

Voz 32 21:32 tiene usted trabajo es frenar este bochorno y que los responsables de este bochorno o lo que es están incriminado entre ellos den explicaciones sobre qué han hecho durante tanto tiempo con las instituciones de los madrileños

Voz 1461 21:43 Ciudadanos recuerda que si Cifuentes fuera imputada finalmente por corrupción pedirán su cese en aplicación del pacto de investidura de momento se suman a la exigencia de explicaciones en el Congreso José Manuel Villegas

Voz 33 21:54 no se puede acusar de electoralismo Ciudadanos el problema lo tiene el Partido Popular en su propia casa yo creo que aparte de esas querellas en el transcurso de los procedimientos judiciales lo que tienen que hacer es venir al Congreso de Diputados Si y dar explicaciones

Voz 1461 22:07 el Congreso decidirá ahora cuando llama a Cifuentes Aguirre y González teniendo en cuenta que en las próximas semanas desfilarán por la comisión de investigación Francisco Camps Ricardo Costa o el propio Granados entre otros

Voz 1727 22:24 en el PSOE el equipo de Pedro Sánchez ultima el nuevo reglamento interno que este sábado va a tener que aprobar el Comité federal del partido básicamente transfiere a la militancia la decisión última de asuntos que ahora estaban en manos del comité federal o de las direcciones regionales y locales buena parte del poder que tenían pasa ahora a los militantes Sánchez diseña así un reglamento que impedirá todo lo que a él le hicieron los críticos desde precipitar su dimisión en una reunión del Comité Federal hasta decidir también en el Comité la abstención ante Rajoy y José Luis Sastre buenos días

Voz 16 22:58 buenos días el reglamento si da más poder a la militancia

Voz 1071 23:01 que se regulan las consultas para que el PSOE pregunte a sus bases aunque sólo dos tipos de consultas van a ser obligadas vinculantes a partir de ahora el PSOE tiene que preguntar a sus militantes los acuerdos para formar gobiernos o el voto del PSOE en la investidura de otros candidatos para que no vuelva a ocurrir vaya lo que ya pasó eso también va a tener que hacer las federaciones es decir antes de formar un gobierno autonómico cada varón deberá consultar a sus afiliados ahora bien el resto de consultas que se hagan en el partido no tiene por qué ser vinculante y Ferraz podrá vetar aquellas que no lo parezcan bien de hecho esa idea prima en todo el reglamento se articula mecanismos para que participe la militancia nunca había llegado tan lejos esa fue de hecho la bandera de Pedro Sánchez pero al mismo tiempo la última palabra la va a tener la dirección es Ferraz quién puede impedir a un territorio que haga una consulta las listas electorales las van a votar los militantes no los simpatizantes Pero Ferraz tendrá la última decisión también Ferraz puede imponer a un líder territorial que no gobierne que organiza primarias de igual manera Se reduce el poder del comité federal que no va a poder echaron secretario general como mucho podrá convocar una consulta para que de nuevo a la militancia que es la que ha nombrado al líder del PSOE decida si quiere echarlo o sin cambio quiere mantenerlo G

Voz 1727 24:10 Luis Ábalos ex secretario de Organización del PSOE buenos días

Voz 34 24:14 muy buenos días qué caso estas nuevas normas

Voz 1727 24:16 suponen el ocaso de la democracia orgánica representativa la votación

Voz 0393 24:19 directa de las bases ata las manos a los

Voz 1727 24:22 órganos del partido

Voz 34 24:24 absoluto prime ganó y el ocaso de la democracia y la profundización de la democracia y responde a una expectativa el largamente deseada por la militancia del partido socialista pero que una sociedad mucho más madura y exigente exigen más participación en el conjunto de la sociedad no puede entender que esto no se equilibre con la pertenencia a un partido que lógicamente el ansía más democracia lo tanto esto es una conquista democrática no que avanza ahí profundizó en la participación sitúa en la modernidad a un partido centenario cómo va esto ya era el más democrático ahora es más democrático todavía además tan

Voz 1727 25:04 nunca cuestiono las direcciones más fiel

Voz 34 25:07 así claramente los roles las funciones por lo tanto no hay estas críticas que era un momento pues planteadas hambre hizo pues en en absoluto porque todos los órganos del partido tienen un papel y una responsabilidad

Voz 1727 25:24 sí era porque los órganos del partido los órganos del partido que le preguntaba no por la democracia sin una manera orgánica de haber asumido hasta ahora la la representación eso sí que termina no porque no transfiere poder a la militancia

Voz 34 25:38 no los órganos de dirección sigue manteniendo las opciones sí entré en funciones lo que ocurre es que por ejemplo estaba escuchando comité federal decían que pierde la condición de de de de de destituirlo remover el secretario general por una cuestión lógica

Voz 1727 25:57 cuando esto ocurre la cumbre

Voz 34 26:00 eso el tres y al Secretario general y arrestó a la ejecutiva y esto tenía la misma legitimidad en origen pero esto ya no es así en la medida en que se determinadas elige por primarias entonces lo lógico es que la misma fuente que la legitimidad secretario sea también la encargada de remover quedó esto por ejemplo no ocurre cuando las agrupaciones locales la dirección se elige una lista completa el secretario general y el resto de la ejecutiva en esos casos efectivamente la por ejemplo la dimisión de los de la mitad de los miembros de la dirección provoca la caída Secretario General allá donde sea por un lado el resto de la ejecutiva por otro pues tiene que atenerse a la fuente que originan esa legitimidad no esa confianza y donde no se produce sino que se elige conjuntamente por supuesto es como antes

Voz 27 26:52 luego un cambio el edil

Voz 1727 26:55 el actual Gobierno de Euskadi por ejemplo para entendernos donde el Partido Socialista de Euskadi apoya el PNV se tendría que haber votado por la militancia Si estuviera en vigor este este reglamento verdad

Voz 34 27:06 así es crisis en todos los casos en el futuro

Voz 1727 27:10 a los militantes señor Avalos por qué no es vinculante a la hora de diseñar las listas electorales porque ahí el partido si se reserva la última palabra

Voz 34 27:20 bueno porque sólo acordó el Congreso porque el Congreso estableció unas resoluciones políticas que vienen a ser una manifestación de principios de voluntad política aprobó los estatutos eh que no dicen tampoco exactamente lo mismo unos alguno de estos principios fueron recogidos enormes otros no pero el Congreso aprobó entre otras cosas que la Comisión de Listas federal pudiera tener su papel no y su función que es la derivada al final establecer un dictamen respecto de todas las propuestas que le llegan pero esto se discutió con intensidad en el partido porque hay aquí interesarle que no tenía que haber que es la distancia tenía que desaparecer pero es que se mantuvo y por lo tanto no interistas actúa como una instancia finado que va plantea también que finalmente aprobó el Comité Federal

Voz 27 28:11 como antes tienen testador como como

Voz 1727 28:13 ha recibido el reglamento en la propuesta de reglamento entre las secretarías de organización de las federaciones

Voz 34 28:21 pues bien la verdad es que muy bien porque por una parte se respeta las resoluciones del Congreso hay que aplicar recetas respetarles por otra parte se mantiene toda la estructura orgánica que hemos conocido de partido por lo tanto las estructuras se sienten muy reconocidas porque todas tienen un papel asignado a su también en correspondencia a su nivel territorial como insisto es de la estructura orgánica sigue manteniendo sus competencias fíjese en el la las propuestas de la militancia para las candidaturas la recibe son las ejecutivas las provinciales elecciones de la provincia no es que lo remiten a la Comisión Federal de Listas pero también con informe de la Comisión Regional o sea todos los órganos del partido van a dar su opinión no respeta cómodo tanto todos tienen un papel en este proceso

Voz 1727 29:13 ministro de Hacienda Cristóbal Montoro confirmó anoche que va a reestructurar la deuda de las comunidades autónomas que están más asfixiadas horas antes habíamos escuchado todos los líderes territoriales del PP decir que quitas no bueno ya sabemos qué quitas no era lo que quería a hacer lo que opina el PSOE de que a estas alturas estemos sin modelo de financiación que no sepamos exactamente qué quiere hacer el partido en el Gobierno y el Gobierno

Voz 34 29:43 bueno nosotros denunciando estos sistemáticamente son cuatro años en el que el Gobierno no ha cumplido con su obligación porque tenía que haber realizado bueno desintegración según establece la ley esto ahora pues no plantea ninguna propuesta y todo lo todo lo que ocurre ches pero para no cometer ser el modelo definitivamente no nosotros lo que pensamos es que cuando hablamos de financiación autonómica para tener claramente que hablamos estamos hablando de la financiación de los servicios públicos que tienen que ver básicamente con la política social que se presta en este estado porque las que eso tenga más básicamente a las que esta tarea de la política social la educación los servicios sociales estamos hablando eso lo digo porque a veces parece ser

Voz 1727 30:26 si te pongas tu escudo parece que hablamos algo muy abstracto y hablamos de algo muy concreto ustedes defienden las quitas la condonación de la deuda expresamente

Voz 34 30:36 esto es lo que hemos planteado es un modelo de éxito afición que se tiene que negociar con las comunidades autónomas se tiene que ver también aquí es comunidades autónomas que tienen por ejemplo yo qué sé valenciano un problema de financiación estoy

Voz 1727 30:53 y en ese caso quita o reestructuración

Voz 34 30:57 no hablamos de de un modelo de financiación que atienda también los problemas que tienen de deuda no no lo quiere entrar en conceptos porque luego salen los abanderados de una u otra lo mismo hubiese sumado otro otro lo importante es se ponga al Gobierno a negociar una propuesta al Consejo de Política Fiscal

Voz 1727 31:19 dos preguntas muy concretas señor Ábalos el PSOE animales mujeres a participar en la huelga feminista del ocho de marzo

Voz 34 31:26 claro que sí claro que sí este parque este país necesita tomar conciencia de desigualdad que que a dedicar más de la mitad de la población que no es un problema de salarios es otra la detenciones es un problema de política de familia de conciliación familiar educación es decir yo creo que más allá de las anécdotas tenemos que tener conciencia de que no se puede justificar es necesario que se movilizaciones de cualquier cuestión este problema que tener

Voz 1727 31:59 el PSOE va a apoyar la reforma electoral que proponen Unidos Podemos y Ciudadanos

Voz 34 32:04 un peso de apoyar cualquier medida que represente mejorar la representatividad

Voz 1727 32:07 ya está en concreto que han presentado están

Voz 34 32:11 perdón esta que han presentado en concreto

Voz 1727 32:13 los Podemos y Ciudadanos la la apoyan

Voz 34 32:16 no nosotros estamos dispuestos a hablar sobre ello hemos dicho prioridad son favorecer la ascensión del derecho esto no eso nos preocupa más íntimos y en ese sentido respeto que fue algo discapacidad desde el voto rogado podemos entrar a valorar el tema de la representatividad pero pensando en el país no los intereses pero los partidos no lo que es en España en general y los problemas que tiene también que España que que Bimbo en las zonas urbanas de un país que tiene él siempre no nos importa hora él hay una subcomisión en el Congreso de funciona hace tiempo sobre la reforma electoral

Voz 1727 33:02 sin ganancias no sin avances que sepamos sin avances que sepamos en esa subcomisión

Voz 34 33:08 pues porque no tienen porque realmente el partido que provocan plantear iniciativas pero a ver todos avances que requieran porque en este el Gobierno no tiene mayoría no tiene mayoría claro que sí ahora me vi que apoya para otras cuestiones para que efectivamente era el ganador de la oposición es el que nos tiene acostumbrados la derecha en este país

Voz 1727 33:32 tú sabes ningún incentivo es decir adiós

Voz 34 33:34 Ellos siempre comento Cuca ganado tantas votaciones como diputados en este tiempo a la cuestión es para qué sirve el bloqueo sistemático

Voz 1727 33:44 José Luis Ábalos le agradezco que haya estado esta mañana en la Cadena Ser muy buenos días

Voz 34 33:49 en el metro

Voz 1727 37:28 Arias Caixabank patrocina este espacio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a sentenciar hoy sobre el recurso de los etarras de la T cuatro que acusaron a los guardias civiles que los detuvieron ya haberlos torturado

Voz 0027 37:49 la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó a los cuatro guardias civiles que les detuvieron a entre dos y cuatro años de cárcel por torturas pero después fueron absueltos por el Tribunal Supremo los etarras Portu Sarasola recurrieron en Estrasburgo y hoy dos años después el Tribunal Europeo va a emitir suerte Javier Guerrero el principal imputado de los ERE niega ahora su propia declaración en la que acusó a sus superiores el hombre que admitió en su día que en la Junta de Andalucía de un fondo de reptiles y que él tenía un mandato de sus jefes para usarlo y conseguir así la paz social el hombre que supuestamente metió en los seres fraudulentos a su suegra a su chófer y a la madre de su chófer chófer que después confesó en público y para cocaína prostitutas ese hombre el exdirector de Empleo de la Junta Javier Guerrero ahora dice que todo lo que aseguren su día no es verdad no reconoce la declaración en la que dijo que los políticos que estaban por encima de él sabe

Voz 16 38:37 tenían todos los pasos que Kelly vagando malo roto equipo obtenía un aquello momento tenia una presión tremenda tanto mediática como por parte de la policía para que declarara si esa circunstancia no la ratificar

Voz 1727 39:25 el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido está visitando el despliegue Antiqua cayucos de la Guardia Civil en África Occidental un despliegue que Se lo avanza hoy la SER está casi inoperativo se montó cuando los cayucos llegaban masivamente y casi a diario es verdad que ahora no es así pero el despliegue sigue allí sólo funciona una de las cuatro patrulleras que España tiene desplegadas en Mauritania Senegal en este momento esta redacción ha tenido acceso a unos informes internos del Ministerio en los que se reconoce que varios agentes han sido día dos de vuelta a España porque las embarcaciones están estropeadas Nicolas Castellano buenos días

Voz 1620 40:03 qué tal buenos días Pepa estas cuatro patrulleras están

Voz 1727 40:05 desplegadas en la zona desde el año dos mil seis y ahora mismo Nico sólo hay una que funcione bien

Voz 1620 40:10 si es que hay problemas técnicos en motores sistemas de comunicaciones imprescindibles para la navegación estropeados hace meses permisos de Marina Mercante caducados

Voz 9 40:19 situación en la que están según ha podido saber la Cadena SER

Voz 1620 40:21 tres de las cuatro patrullera de la Guardia Civil desplegadas en estos dos países y que ha sido declarada oficialmente inoperativa según un informe del general jefe del Servicio Fiscal y de Fronteras al que hemos tenido acceso está amparada las dos destinadas a Mauritania la primera escala que hizo ayer Zoido en su visita hizo sólo funciona una en Dakar los patrulleros españoles como decías están allí desde el año dos mi Say según fuentes del instituto armado al Servicio Marítimo nunca habían estado tan mal las embarcaciones y las tripulaciones pareciera que quieren desmantelar el operativo de un ciudad al hacer estas fuentes del Servicio Marítimo de hecho los problemas llegaron como dices pepas a tal extremo que el dieciocho de diciembre el general jefe de la Jefatura Fiscal y de Fronteras envío de vuelta a España todo una tripulación la India operatividad de esas patrulleras así que en Senegal falta la mitad de los agentes previstos además en Dakar ha estado parado también más de seis meses el helicóptero de la Policía Nacional española por otra avería según la interior sacaba de arreglar fuentes del departamento de Zoido reconocen al hacer que sólo funciona una patrullera dicen que los problemas técnicos están en vías de solución porque van a enviar ahora técnico a pesar de todo lo descrito en este informe de la Guardia Civil el operativo dicen se ha seguido realizando con garantías porque Mauritania con las dos patrulleras que España se dio en su momento aquel país

Voz 1727 41:31 una de esas embarcaciones españolas participó en una misión de Frontex sin el sistema de comunicaciones en regla cuentan en la Guardia Civil que supuso un riesgo para los agentes que iban a bordo Nico

Voz 1620 41:43 sí veo en concreto a la patrullera Río Ara que también estaba inoperativa desde el mes de octubre cuando las averías mecánicas fueron seleccionadas en parte pero no así los sistemas de comunicaciones a pesar de ello fue usada en la operación era en colaboración con la Agencia Europea de Control de frontera sin que funcionaran los equipos de comunicación VHS IMC siendo estos impresos débiles para la navegación el jefe del destacamento en Dakar asumió el informe al que ha tenido acceso la Cadena Ser que autorizó a usar esa patrullera durante una semana porque de haber continuado con la patrullera operativa el compromiso con la operación habría supuesto una repercusión negativa para el nombre de la Guardia Civil de España fueron exactamente ocho días hasta que volvió a dar de baja esa patrullera porque no podía comunicarse con ningún otro

Voz 1727 42:25 Nicolas Castellano gracias

Voz 1620 42:26 hasta luego Pepa

Voz 1727 45:51 uno de cada cinco comentarios en redes sociales durante los partidos de fútbol es un comentario violento el veinte por ciento del total dentro de la campaña sin respeto no hay juego la Cadena SER presenta hoy el resultado de una investigación en la que se han analizado más de un millón novecientos mil comentarios publicados en las redes sociales durante los partidos de Liga del año dos mil dieciséis hasta hoy además de la Supercopa y la Copa de esta temporada es una investigación realizada junto a la consultora síntesis y el resultado es ese el veinte por ciento de las publicaciones incluye insultos signos racistas machistas homófobos

Voz 0393 46:30 en Button buenos días buenos días el ochenta por ciento de esos comentarios los escriben hombres de entre dieciocho y veinticuatro años y a quién van dirigidos

Voz 46 46:38 bueno pues la mayoría al equipo contrario

Voz 1 46:46 pero también a las novias de los jugadores a la afición rival o a los árbitros que son muchas veces los que se llevan la peor parte

Voz 0393 46:52 incluso en partidos en los que juegan niños de solo doce

Voz 1 46:55 años así es como las

Voz 0393 46:58 editado los padres en más de una ocasión Alejandro Mateos un chaval de sólo veinte años que lleva cinco arbitrando en la federación madrileña de fútbol y al que los insultos le han hecho plantearse dejar su

Voz 47 47:07 baja ya tenía en aquel momento diecisiete años recién cumplidos e mozas de insultos amenazas Si dentro entra vestuario hoy casi casi llorando cuando llega el coche fue mi padre el cabreo conmigo y el qué sino por su apoyo posiblemente en aquel momento ciclo Viso

Voz 0393 47:24 Borja González autor del informe asegura que las redes sociales son canales donde tendemos a dejarnos llevar por la emoción

Voz 48 47:29 es el que tuitean no ha hecho una reflexión profunda lo que va tuitear sino que simplemente lo ha hecho en el momento y además la mayoría de los insultos son durante el partido y reaccionando un estímulo externo que puede ser una jugado en penalti

Voz 0393 47:40 pero a veces es difícil pararse a pensar lo que escribimos pero deberíamos hacerlo porque el portavoz de Jueces para la Democracia e Ignacio González Vega advierte insultar en redes sociales no sale gratis

Voz 49 47:49 en el caso de que fuera descubierto sus autores bueno pues podrían constituir un delito

Voz 34 47:54 curioso o incluso llegar a un delito de odio no

Voz 0393 47:57 delitos que en ocasiones pueden llevar aparejadas penas de cárcel

Voz 1727 48:00 Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días fíjate yo creía que las redes sociales en general con todos los debates en general habían sustituido al fútbol como tubo de escape liberador de tensiones pues no el fútbol también utilizan las redes sociales para deliberar

Voz 9 48:16 la mezclas es la maestra la mezclas bastante explosiva además que conste que a mí me llama la atención el porcentajes dramático pero creo que incluso es menor que lo que ocurre en los bares los que vemos el futuro en los bares y ahí nos damos cuenta de que eso

Voz 50 48:29 es una moneda común hay una frase que que es que esto

Voz 9 48:33 suele decir mucho que dice que el fútbol es la continuación de la guerra por otros medios siempre ha tenido una connotación positiva porque evidentemente

Voz 50 48:40 es positivo que no haya agresividad física pero