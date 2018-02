Hoy por Hoy (13/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:13 y hoy reaparece Luis Bárcenas en los tribunales Aimar Bretos

Voz 0027 00:16 esta vez como testigo en el juicio de la rama valenciana de la Gürtel es uno de los ciento cuarenta y cinco testigos citados en ese proceso tendrá que explicar si es verdad lo pedí focos en su declaración que cuando conoció la financiación ilegal en el PP de Valencia fue corriendo donde la Génova a contárselo Carolina Gómez buenos días

Voz 2 00:30 buenos días el juicio por la financiación ilegal del PP en Valencia entra hoy en la fase testifical tras la declaración de los veinte acusados el testimonio de Bárcenas Se considera trascendental después de que Ricardo Costa dijera que se traslado a Génova para informar del sistema que según él había implantado Camps en Valencia y que el ex tesorero le dijo que esa era una práctica prohibida en el PP nacional y que suponía un Filesa los en total hay ciento cuarenta y cinco testigos citados entre ellos el propio Francisco Camps y el ex vicepresidente Juan Cotino

Voz 0027 01:00 la justicia de Corea del Sur acaba de condenar a veinte años de cárcel a la principal asesora de la anterior presidenta del país conocida como La Rasputina utilizado la enorme influencia que tenía sobre la mandataria para tejer toda una red de tráfico de favores y de corrupción el escándalo le costó el puesto al entonces presidenta y además zarandeo incluso los cimientos del gigante Samsung Julia Molina buenos días

Voz 1628 01:19 buenos días la Fiscalía encontró en el ordenador de la asesora de Choice son sin información confidencial de Corea del Sur que sólo podía estar en poder de la presidenta del Gobierno el mecanismo para convencer la son sacarle esta información fue hacer creer a la mandataria que podía escuchar la voz de su madre muerta y ejerciendo como asesora espiritual así manipulando la presidenta consiguió que vías en fondos público los a dos de sus fundaciones el escándalo provocó la salida del Gobierno de la presidenta llegó a salpicar a Samsung los investigadores aseguraron que la empresa tecnológica hizo donaciones millonarias a una de las fundaciones son sin ir a cambio de lograr que una agencia del Gobierno aprobara la fusión de dos empresas del grupo La Rasputina entre noviembre del año pasado a prisión por esta trama y ahora la Justicia la condena a pasar veinte años entre rejas la cosa

Voz 0027 02:03 Blanca insiste en su apoyo cerrado al régimen de Al Sisi en Egipto a pesar de la deriva autoritaria del país el responsable de la diplomacia de la administración Trump Rex Tillerson ha visitado Egipto a sólo unas semanas de las próximas elecciones presidenciales en las que no van a poder participar los principales opositores porque a cada uno que se iba presentando o viendo detenían o le inhabilita bueno pues no ha habido ni una sola crítica de Tillerson Al Sisi Isabel Villar buenas ideas

Voz 3 02:25 dos días en la primera parada de su gira por Oriente Próximo Rex Tillerson se ha reunido con su homólogo egipcio y también con Al Sisi inmerso en la precampaña para estas elecciones a las que se presenta sin oposición real con algunos candidatos detenidos y otros que se han retirado por la presión del régimen pero lo único que ha dicho Tillerson Estados Unidos apoya las elecciones transparentes y justas así que ni una palabra crítica con Al Sisi al revés Tillerson ha reiterado que seguirá cooperando con Egipto en temas como la lucha antiterrorista un apoyo que agradecían Público el ministro de Exteriores egipcio tras su reunión con el secretario de Estado norteamericano

Voz 0027 03:03 y en Israel hoy declara ante la justicia esta chica es Ahed Tamimi una adolescente que abofeteó en diciembre a un soldado israelí después de que su primo de catorce años recibiera un disparo en la cabeza que lo dejó herido grave ella lleva desde diciembre encarcelada a pesar de ser menor de edad se ha convertido en un símbolo de la resistencia palestina corresponsal en Jerusalén Beatrice con velo

Voz 4 03:25 mira mes desde su detención a mediados de diciembre Ahed Tamimi podrá esta mañana hablar y defenderse de los doce cargos que pesan sobre ella desde la agresión a soldados israelíes hasta la participación en manifestaciones violentas Tallin y será juzgada junto a su madre y una prima que comparece en libertad

Voz 5 03:43 de diecisiete años es uno de los más de trescientos

Voz 4 03:45 dos menores palestinos encarcelados en Israel y podría ser condenada a diez años de prisión su juicio durará meses esta chica de pelo rubio rizado y ojos claros se ha convertido en el icono de la resistencia palestina ante la ocupación para algunos miembros del Gobierno israelí Tamimi debería pasar el resto de su vida entre rejas el rostro de esta joven era ya conocido antes de su arresto ya que la familia lleva años de activa militancia en su pueblo David Saler que está practicamente cercado por una colonia israelí Tamimi comparecerá ante un tribunal situado en territorio ocupado donde sólo se juzga a palestinos y cuya tasa de condenas roza el cien por cien su abogada no cree que pueda tener un juicio justo

Voz 1 04:30 la Bolsa Javier Alonso aquí con hija

Voz 0858 04:32 los ascensos hasta ahora el IBEX35 suma una décima Se mantiene por tanto en el nivel de los nueve mil setecientos puntos recordamos que ayer el Ibex treinta y cinco cerró con ganancias del uno coma tres por ciento hace un par de horas ha cerrado Lequi japonesa allí con descensos del cero coma seis por ciento la prima de riesgo española arranca la mañana en setenta y dos puntos básicos el barril de Brent se paga a sesenta y tres dólares seis centavos el euro está en un dolar veintitrés centavos en la cabeza

Voz 0789 05:00 hoy por hoy con Pepa Bueno y las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo es Pepa buenos días a todos hoy el Día Mundial de la Radio quiere subrayar la vinculación de la radio con el deporte una relación que va mucho más allá de la complicidad son universos fusionados dos realidades calientes que se enamoraron compasión a primera vista hace casi un siglo la Cadena SER para dar contenido al mensaje de este año lleva desarrollando con éxito la campaña sin respeto no hay juego y ayer noche en el larguero

Voz 0958 05:38 presenta un informe elaborado día a fines

Voz 0789 05:41 analizar los comportamientos de los públicos en los grandes acontecimientos deportivos ya resultado el informe confirma lo que podíamos temer los valores del deporte se difuminan a menudo por los excesos por la barbarie una barbarie que no fotografía al deporte fotografía a la sociedad que se desnuda en el anonimato en la multitud como cabía esperar en Internet donde se manifiesta escandalosamente todo lo bueno y lo malo los órganos han encontrado su altavoz soñado las redes sociales por las cuales se pasean insolente Se impunes el martes como la homofobia el racismo la xenofobia el sexismo a lo largo del día la Cadena Ser les ir ofreciendo detalles de este informe no obstante deberíamos evitar la tentación casi rutinaria de convertir las redes sociales en el gran chivo expiatorio en la pila en la que no vamos las manos cada vez que algo no saca los colores no olvidemos que las redes sociales no son territorio extranjero

Voz 0568 06:32 es un espacio extraterrestre es parte

Voz 0789 06:34 esta sociedad porque el deporte en efecto es inocente pero cuantos forman parte de su mundo tiene que reflexionar sobre su responsabilidad al cocinar los caldos de cultivo de la violencia con actitudes y declaraciones que lleva las rivalidades a las fronteras mismas del odio presidentes directivos entrenadores jugadores espectadores periodistas tienen tenemos mucho que decir y sobretodo mucho que no decir para que el deporte sea la gran fiesta competitiva que siempre ha de ser para que la radio la celebre con su maravilloso técnico los sonoro

Voz 5 07:09 tres Día Mundial de la

Voz 0789 07:12 en Radio Cadena Ser Rosa Márquez buenos días

Voz 0027 07:16 hola qué tal muy buenos días saludos de El Corte Inglés a tu casa podrás ver que ese poder mejorar mucho

Voz 1 07:21 los detalles una alfombra por aquí las cortinas que combinen para darle ese toque especial a la decoración de su hogar llega la color en El Corte Inglés es el mejor momento del año para disfrutarlo porque blanco olor te trae los mejores descuentos a que todo sea más fácil por ejemplo ahora Times hasta un cincuenta por ciento dos de descuento en una gran selección de textiles de mes hay baño y también hasta un cincuenta por ciento de descuento en una gran selección de alfombras cortinas confeccionadas y cojines o un veinte por ciento entre las de decoración de las mejores firmas Easy busca sectores esa medida en blanco color los tienes de las mejores firmas como Luxa Flex banda Lux Isaksson disfruta hasta el veintiocho de febrero de los descuentos de blanco color en El Corte Inglés tu hogar está pidiendo nada más estado os espero luego áreas

Voz 0789 08:15 cuánto lo quiere con locura sí pero rojo y blanco con ciento veinte

Voz 7 08:19 ayer las del veintidós de febrero lo tienes en la titular manía plus aún más locura que la Citroën manillar más diseño confort y tecnología inspirados sentí desde ocho mil seiscientos euros y además está mil quinientos euros adicionales en equipamiento

Voz 0789 08:30 en fin haciendo con pese a Financial Services condiciones Citroën punto es

Voz 8 08:36 hola Veiga y me encanta disfruto

Voz 9 08:39 de la vida sin perder de vista ningún detalle por eso elijo las lentes progresivas Bariloche porque la vida es para verla

Voz 10 08:47 todas las instancias disfrute el doble con Mari Luz soluciones ahora tu segundo parte progresistas

Voz 11 08:53 lo hizo consulta las condiciones en Bari Lux punto es

Voz 5 09:01 con con hoy por hoy a través de Facebook pelícanos tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 6 09:15 por qué le gusta la Cadena Ser

Voz 12 09:18 porque me me llena de gozo Cadena Ser me da todo el placer que necesito un hermoso que diga incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser mi cupo de placer ya está cubierto su marido que él lo llevo mal bien lo de la Cadena Ser al fútbol

Voz 6 09:38 en cambio las

Voz 12 09:44 para mí una ahora Carla cadenaser equivale a

Voz 14 09:52 la Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos que tal vez salió el pavo Marta pero el primer

Voz 5 10:02 abono para ser mi primer Pava labradas que estuvo sobresaliente lo llamamos dan al porque aquí se ponen nombres a los pavos impone we Camps seguirnos

Voz 0789 10:12 otro programa ovalado en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo te lo más importante qué ocurre

Voz 5 10:17 visto deporte dentro y fuera no afrontará se le rompe o mejorar tu vida con un masaje comida

Voz 2 10:23 es un masaje facial es originario de Japón y tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado tienen como el lifting natural vio

Voz 14 10:31 en Cadena Ser punto com la radio que tú programas la narración de una noticia conflictiva o polémica requiere del uso de al menos dos fuentes independientes entre sí

Voz 15 10:44 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado corta

Voz 5 10:48 los ya a la venta

Voz 0789 10:53 en este Gorrín nuevos tiempos vamos usted escuchar nos

Voz 9 11:04 un chaval con rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es milita un flan

Voz 5 11:10 en una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres le deja claro

Voz 16 11:14 una seta

Voz 17 11:16 estreno mi allí humor Mariam perfectamente en canela fina el show Cuqui de la SER con Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca hijo Carlos Ortega el trece de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congreso

Voz 5 11:30 los de valentía con la colaboración de la Diputación

Voz 17 11:33 de Valencia y el patrocinio de rastreando el mejor comparador de la historia

Voz 18 11:38 aunque deportivo al coche nuevo Marcello cochazo nuevo Honda Civic

Voz 19 11:43 Eva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años

Voz 0789 11:45 este mantenimiento Cyril expuesto extras no

Voz 20 11:48 extrañas nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 0789 12:05 en el capítulo de ayer gran

Voz 21 12:07 sitúa en la cúspide de la financiación ilegal del PP en Madrid a Esperanza Aguirre Ignacio González es impropia pero también implica Cifuentes en esa financiación irregular sorprende nada no sorprende sorprende me sorprende Cifuentes era conocedora forma parte del núcleo duro de González dice por la relación sentimental que mantenía con este frenar este bochornoso

Voz 22 12:28 lo que ellos

Voz 0789 12:32 la relación concluyó como la película Atracción fatal esto tiene que

Voz 1 12:36 no no va a terminar esto responsabilidad en que la justicia actúe cuanto antes para que la responsable

Voz 22 12:43 a pocos aunque los de una determinada manera

Voz 1727 12:49 por tanto no tengo absolutamente nada que ocultar

Voz 1 12:55 la declaración de bienes de no vienes está ahí llega otro

Voz 22 12:58 jornada

Voz 0789 13:03 a explicar cómo ha funcionado durante todos estos años en los que yo he sido

Voz 5 13:07 qué miembro del Gobierno el Gobierno de la Comunidad de Madrid fijar las responsabilidades en la toma de decisiones de cada cual en cada caso concreto

Voz 23 13:22 la verdad es que las situaciones cada vez es más profundo

Voz 24 13:25 ante es extraordinariamente grave sucia

Voz 25 13:27 con dinero negro la vicepresidenta del Gobierno valenciano la señora Mònica Oltra me decía

Voz 1 13:32 van las elecciones como ganaba a Lance Amstrong

Voz 5 13:36 paddock

Voz 1 13:38 algo que le parece también me da exactamente igual ya más no voy a entrar

Voz 22 13:44 me da exactamente igual lo que diga esto señores inversión todo delincuente describe bien al personaje

Voz 26 13:53 toda la dirección del Partido Popular de la Comunidad de Madrid sabía lo que estaba sucediendo participaba en ello hilo a aprobó

Voz 27 14:04 diéramos al Partido Popular que apartara de fuentes del cargo público en caso de que resultara imputado proceda

Voz 22 14:11 joven que Ernest

Voz 28 14:15 el sol prenden que no ha salido ningún dirigente de ningún otro partido político a expresar su apoyo

Voz 5 14:21 al corroborar que todo lo que he dicho es exactamente como lo es

Voz 1 14:31 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual

Voz 4 14:36 nunca perteneció pertenecido a ningún gobierno miedo Esperanza Aguirre el liderato González todo dormido en Escocia cura sobretodo

Voz 5 14:43 la señora Cifuentes creemos que es conveniente la la declarará bazofia pura en que dar explicaciones Belloch juntos tiene todo el apoyo y todo el cariño y todos lo aceptó ante una acusación de carácter impersonal

Voz 1 15:07 son las nueve y cuarto las ocho y cuarto en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy y mañana de martes especial porque es el día señalado por la Unesco como Día Mundial de la Radio y en Hoy por hoy hemos entregado este día a los oyentes que nos acompañan en el estudio

Voz 0789 15:20 llevan toda la mañana opinando sobre cómo debe ser la radio en el siglo XXI tenemos unos oyentes que vale su peso en oro bueno en oro Joaquín Estefanía buenos días buenos días no sé si tengo que actualizar esto hay algún metal lo moneda que valga más que el oro ahora mismo

Voz 0958 15:34 actualice sigue siendo un valor refugio

Voz 5 15:36 se este siéndolo valor sigue siéndolo ahora ya sabes que se habla mucho del bizcocho y mixto de sus clubes pero yo no cambiaría ayudó a Bin la analogía todos los oyentes lo haría por el oro

Voz 1 15:46 o sea que valen su peso en oro como también nuestros analistas Lucía Méndez buenos días

Voz 1727 15:51 la Pepa buenos días Henry Giuliana buenos días

Voz 1 15:54 buenos días cómo está el PP Lucía

Voz 1727 15:58 porque el resumen de la Reunión en la cumbre de ayer en su peor momento en las encuestas en medio de la parálisis legislativa que vive España es de hemos cuestionado Rajoy no hemos hablado de la sucesión existe Albert Rivera no hemos hablado de ciudadanos esto de la deuda bueno ya veremos lo de la corrupción es el pasado de qué hablaron ayer

Voz 1321 16:19 bueno yo creo que yo creo que el formato de ayer estaba destinado como casi todas las reuniones que últimamente convoca a Mariano Rajoy a Cervero a pretender hacer ver que hace cosas y es muy evidente que que cada día que pasa y queda

Voz 29 16:42 es más patente que estén

Voz 1321 16:44 tierno no está haciendo nada no legisla no actúa no llegar a ningún pacto no tiene presupuestos financiación autonómica tampoco se otean el horizonte ni mucho menos tiene pendiente el tema de la educación las pensiones a todo esto qué qué sabemos cada vez es más obvio para todo el mundo más obvio que el Gobierno no en fin no está teniendo ningún tipo de iniciativa política claro el panorama que se presenta Rajoy es estar casi dos años sin hacer nada es un panorama complicado no qué tiene que llenar de alguna manera mucho más teniendo en cuenta que todas las informaciones y además es que esto de ayer no es más que una cosa más esto de Granados Pepa porque esto va a seguir está están muchos juicios por delante este año coloco el va a tener que hacer frente a una situación muy complicada y además con las encuestas a la baja hay ciudadanos pisándole los talones por lo demás parece que en la política española y desde luego el tema catalán ha sido una una prueba de ello parece que esto de en privado y en público se ha convertido en una especie de enfermedad no que una cosa es lo que los dirigentes políticos que se dicen a sí mismos entre ellos llegan a los periodistas y otra cosa es lo que cuando llega el momento dicen hombre el formato de ayer no era no era

Voz 0568 18:11 adecuado para hablar ni de la sucesión y de los

Voz 1321 18:13 además del partido es decir a era teóricamente un encuentro para tratar sobre temas autonómicos puesto que estaban los presidentes autonómicos me me interesa mucho resaltar las declaraciones que habéis puesto ayer de Cristóbal Montoro en la Cadena Cope

Voz 1727 18:30 tenemos espesas que nos vamos a escuchar porque porque salían muy contentos los presidentes autonómicos no no e incluso Martínez Maíllo decía no se habla de deuda no hemos hablado de duda hemos hablado de financiación bueno pues se fue inmediatamente la reunión a la radio de los obispos el ministro de Hacienda y allí dijo esto

Voz 30 18:50 el usted no escuchará una grabación muy hablando de quita no déjeme que lo que hay y si salen contentos los presidentes autonómicos del PP diciendo que no habrá quita pues estupendo pero eso no quiere decir que no reestructurar la deuda eh no sabe quiero decirlo Damià porque me parece muy importante que tenemos hemos deuda

Voz 1321 19:06 sólo una cosa sobre estas declaraciones y el tono creo que Cristóbal Montoro es el único político el único ministro que está haciendo lo que le da la real gana la única persona que hace política en mi opinión no muy bien en el Gobierno porque realmente cómo controlar el presupuesto tiene la llave de todo y entonces él da por un lado quita por otro dice yo te quito yo te pongo y esta es la consecuencia de la parálisis política claro que es

Voz 1727 19:33 la deuda de qué hablamos cuando hablamos de la deuda de las comunidades de qué hablamos cuando hablamos de reestructurar la deuda de las comunidades porque el ministro dijo por la noche bueno si no se conforman con que yo no diga la palabra quita pues ya está todos contentos pero reestructurar hay que

Voz 0958 19:49 vamos a ver si recordáis hace pocos años todavía en medio de la gran crisis de la Gran Recesión que cuando se decía que la deuda de algunos países en aquellos momentos hablábamos de Grecia pero se podía hablar de otros países era insoportable y no se podía pagar era tema tema tabú no se podía hablar de de reestructure en cambio cuando el problema llega a nuestras a nuestra orilla a no extra entonces sí se puede hablar de reestructurar la deuda vamos de reestructura alguna duda se puede hacer de tres maneras fundamentales una es una quita es decir que si tú debes cien llega a un acuerdo idea pues a partir de ahora sólo vale treinta y tengo que pagar treinta sí hay dos fórmulas más otra bajar los tipos de interés pedir de forma que si tú tienes que pagar todos los meses quince de tipos de interés empiezas a pagar cinco y hay otra forma que es dilatar un tiempo hacerla perpetua es decir en vez de pagar la enfrentan cuarenta en cincuenta años lo dilata en el tiempo

Voz 1727 20:44 asumir que no se puede pagar en cualquier

Voz 0958 20:47 dos de los tres casos en cualquiera de estos casos es una asunción de que la duda hemos puede parar yo creo que la la lo que dijo ayer Montoro en esa es exactamente esto no entonces no se puede hacer una quita de la deuda porque creo que legalmente está prohibido por las normas de tareas comunitarias no es decir pero bajar los tipos de interés o extenderla en el tiempo de manera que no se pague en muchísimos más años es la misma es una fórmula parecida más indolora no

Voz 1727 21:17 así que Enric en este tiempo de realidades paralelas no es solo que en privado y en público nos cuenten cosas distintas es que en público dicen cosas que no se corresponden a nada porque en definitiva cuando sabía muy contentos los presidentes autonómicos y que quita el ministro decía por la noche va a haber reestructuración estaban hablando

Voz 0958 21:36 es lo mismo mismo órgano ahora mismo

Voz 1727 21:39 bueno hubo aquí el cardenal francés

Voz 0568 21:42 es que a su vez ejercida de primer ministro de Francia más Merino que decía que una de las normas principales de la política era la siguiente simula disimula

Voz 31 21:54 en esa norma pues eh

Voz 0568 21:57 muchas veces la vemos aplicada no en nuestros días en una época en que el simular disimular pues quizás sea un poco más complicado porque la información es continua Hay me Hinault no es tan fácil quizá como antes de todas maneras de lo que hemos estado hablando fijémonos en los siguientes

Voz 0789 22:14 Cullen tanto la cuestión que se plantea ahora con las

Voz 0568 22:17 las declaraciones de Granados la erosión fortísima que está sufriendo el Partido Popular especialmente en la Comunidad de Madrid las discusiones entre comunidades autónomas sobre cómo ha de ser el nuevo modelo de financiación y reparto de responsabilidades en una deuda

Voz 1321 22:33 es un punto que dentro

Voz 0568 22:35 en catorce meses aproximadamente quince catorce quince meses estaremos ya en puertas de unas elecciones muy importantes que serán las elecciones municipales y autonómicas en trece comunidades y todo lo que vaya a ocurrir muchas cosas que va o en los próximos meses semanas ya girarán alrededor de ese eh yo creo que el debate de la financiación autonómica está ya muy contaminado por la proximidad de esas elecciones

Voz 1321 23:04 si quisiera subrayar un putt

Voz 0568 23:07 es es decir la al horizonte de esas elecciones nos indica que el la el combate político la pugna política

Voz 28 23:15 por Madrid

Voz 0568 23:17 la ciudad de Madrid la Comunidad de Madrid será absolutamente central Ésta es la cuestión que viene sí está absolutamente abierto pero yo creo poco con el nivel de erosión que nuestros momentos tiene el Partido Popular en estos momentos nadie es capaz de poder vaticinar cómo quedará ambas cosas está más abierto que nunca cómo se va a reorganizar el poder político en la Comunidad de Madrid Madrid en el centro de España en el lugar donde en fin reposas de Estado en los próximos meses

Voz 1727 23:46 es verdad que Francisco Granados es un presunto delincuente no y y que por lo tanto está es legítima defensa argumentando para librarse de una petición de pena o de una condena que sea más elevada ahí tiene todo el derecho a hacerlo a defenderse pero lo que está diciendo Lucía tiene valor político aunque no lo tú no tuviera judicialmente no es decir estrecha el cerco de los arrepentidos en torno al Partido Popular no entorno Esperanza Aguirre Ignacio González que ya veremos qué queda sino en torno a la presidenta actual enlazando con lo que decía Henri Giuliana Madrid entra la batalla entre con Cristina Cifuentes que lleva haciendo mucho tiempo mucho esfuerzo por desligarse de los casos de corrupción del pasado que pesa en el PP pero que como un Guadiana aunque no le impliquen judicialmente vuelve políticamente el asunto de que ya estaba allí cuando todo esto ocurría

Voz 1 24:41 no

Voz 1321 24:42 es que yo no creo que el señor Granados actuar ayer como un arrepentido ni siquiera como una persona dispuesta a colaborar con la justicia a cambio de posibles beneficios lo que hizo ayer

Voz 1727 24:52 señor Granados fue a a las

Voz 1321 24:56 Audiencia Nacional que yo no sé en fin no sé cómo lo habrán asumido los jueces hacer lo mismo que hubiera hecho un programa de televisión del corazón es decir que el realmente no dijo no mereció ningún tipo de no hizo como riñones no no ni siquiera hizo lo que Ricardo Costa ante el juez que dijo

Voz 0789 25:17 no

Voz 1321 25:17 el Partido Popular de Valencia canción ve yo lo sabía no hice nada me inculpó reconozco mi culpa es que ayer el señor ganados que había sido secretario general del Partido Popular de Madrid dijo que él no tenía nada que ver que la financiación paralela la llevaban Ignacio González Esperanza Aguirre y como no sabía cómo implicar a Cristina Cifuentes pues lo que dijo es que formaba parte del núcleo duro de la dirección del partido cosa que es mentira cosa que es mentira cosa que es falsa salvo que los periodistas quedó que que estuviéramos en fin informando de eso en aquella época no nos entráramos de nada es decir que Cristina Cifuentes formaba parte del núcleo duro de la dirección del Partido Popular de de Esperanza Aguirre Ignacio González sencillamente no es cierto Icomos sabía que no era cierto que dijo no forma parte del núcleo duro pero no porque tuvieran cargo sino porque tenía una relación sentimental con Ignacio que González en fin osea esto es un poco yo creo que el señor Granados tiene bastante poca vergüenza otra cosa distinta otra cosa distinta es que en efecto esto es un problema político para el Partido Popular pero es un problema político para todo el Partido Popular porque yo quiero recordar también porque fue destituido el señor Granados que es que hay veces que se nos olvida se olvidan las cosas no señor Granados no fue destituido por Esperanza Aguirre porque tuviera ninguna sospecha a pesar de que aparecía en los periódicos sus actividades que no pueden decir que no lo sabía fue destituido en el año doce cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones por mayoría absoluta en el año once porque se acercó demasiado Mariano Rajoy para el gusto de Esperanza Aguirre de repente de un día para otro después de ganar las elecciones señor Rajoy al señor Granados fue destituido no porque hubiera cometido presuntas irregularidades aparte de que el señor Granados tiene en fin tiene muchísimo sumarios abiertos y no es el más relevante la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid lo más relevantes pues el millón de euros en el altillo de su casa las cuentas en Suiza las mordidas etcétera etcétera

Voz 0958 27:16 tres cosas una que se nos euskera por el camino es decir sobre la deuda cuánto debemos los españoles cuantos debemos todos los que estamos aquí debemos me el cien por cien del Producto Interior Bruto en deuda pública es decir tendríamos que estar un año entero trabajando todos los que estamos aquí para pagar la deuda pública que debemos pero además está nuestra deuda privada la que tenemos todos nosotros que es un ciento treinta por ciento del producto interior bruto es decir los españoles debemos el doscientos treinta por ciento de lo que de lo que producimos entonces tenía razón ayer creo que era Núñez Feijoo cuando dijo a la salida bueno sería un escándalo que nosotros no hicimos una quita entonces al resto de los ciudadanos en nuestras deudas privadas los hicieran pagar todo conjunto II de Granados a mí me produjo repugnancia ayer no querría usar palabras que fuesen eh sinónimos de insultos pero utilizar relaciones personales como como él hizo ayer para defenderse me parece que eso no entra en el derecho de defensa de niños aún de ningún

Voz 9 28:28 esto

Voz 0958 28:29 luego está el tema del relato de la necesidad que tenemos ya como somos olvidado las cosas necesitamos un relato de lo que ha sido el puerto de arrebatar capas de de Madrid durante durante décadas y décadas y décadas no es decir es que ya no sabemos lo que ya no tenemos ninguna capacidad de sorpresa el altillo ni siquiera entonces que vayan a la comisión de a la comisión de investigación del del Parlamento podría podría ser útil en ese sentido a ver si logramos hacer un libro hacer un un esquema de lo que ha ocurrido en Madrid en todo este tiempo

Voz 1727 29:04 en la capacidad de sorpresa de los oyentes como esta línea de la fuente de cuentos es acaba de incorporar a la antena de la SER que tenemos el estudio de Radio Madrid llenó de oyentes que han venido desde aquí desde Madrid capital desde la Comunidad que algunos desde mucho más lejos por ejemplo de desde Tenerife y que están atentos desde las ocho de la mañana a como se hace un programa de radio y atentos a lo que estamos diciendo en esta mesa así que como esta su capacidad de sorpresa con la política española todavía eh se indignan se preocupan qué pesa más en su estado de ánimo político como ciudadanos tarden con quién estás

Voz 32 29:39 desde bien lejos estoy con Rosa de Gijón que ha venido a vernos decía que estaba encantada de poder escuchar a gente con tanto conocimiento que explica también las cosas lo que es la deuda de la corrupción buenos días

Voz 1727 29:50 buenos días bueno

Voz 1 29:53 sorprendida no lo que pasa es que

Voz 33 29:55 pienso que nuestros políticos deberían dedicarse un poco más a promover una reforma constitucional en la que se acabará ya de una vez que cada comunidad autónoma puede hacer sus cuentas según le parezca deberíamos promover otro concepto de solidaridad interterritorial

Voz 1727 30:08 para que entre todos pudiéramos

Voz 33 30:12 los lo como a comunidades receptoras y comunidades donantes sino valorando realmente qué es lo que aporta cada comunidad autónoma y lo digo desde una comunidad como Asturias que siempre se señala como comunidad receptora

Voz 32 30:23 lo que va a pasar acabar invitando a la mesa algunos oyentes irritado por las mañanas tirando meloso tú porque digo esta reflexión es tiene más tiro es más profunda que la que se me ha ocurrido a mí me pasan muchas mañanas si tenemos a unas estudiantes también de periodismo Ángel a su amiga que vienen desde Galicia están estudiando aquí en Madrid para jóvenes cómo lo ves

Voz 34 30:45 bueno al final es un caso más de doscientos no es una vergüenza que que el que el partido que nos gobierna tenga tantos casos de corrupción

Voz 1727 30:52 pero al final es un problema también de los

Voz 34 30:55 medios de comunicación yo creo que tanta sobre información día tras día a día tras día hace que al final la gente llega un punto y se canse de de tantos temas de corrupción ya le quite la importancia que realmente tiene

Voz 1727 31:06 es Ángeles Ángela Ángela Ángela qué curso haces segundo os dejo el currículum Secret segundo de periodismo si en la Rey Juan Carlos qué te parece el periodismo que hacemos ahora mismo en general danos caña aprovecha a enviar a Radio claro

Voz 34 31:24 eh yo creo que el periodismo un poco a poco hasta perdiendo pero no creo que sea culpa del periodismo al final es un toma y daca entre el público y los medios de comunicación no eh la preo

Voz 1727 31:36 Junta de los los medios dan lo que la gente

Voz 34 31:38 quiere o al final el público lo que pide no es decir que estamos criticando de todo el rato un periodismo más sensacionalista que que se define más por ciertos partidos políticos pero al final la gente también busca eso muchos

Voz 1727 31:53 programas que tienen audiencia son programas sensacionalistas

Voz 34 31:56 por lo tanto estamos criticando algo que nosotros consumimos

Voz 32 31:59 gracias Angela en Tenerife vive Cristina hay de Tenerife viene Cristina buenos días buenos días hitos pues

Voz 34 32:08 muy bien bueno más o menos eh hablaban de que ya no tenemos la la sorpresa no cuando la capacidad de sorpresa si esto mismo eh yo creo que este es el problema que hemos normalizado en cierta forma la la corrupción oímos un día tras otro como decía la compañera así lo vemos ya como algo común Hinault utilizamos una fuerza que tenemos nosotros que tenemos en el pueblo en reivindicar a a estos gobernantes que hemos elegido nosotros en que por favor

Voz 1727 32:36 fuera de ahí que hay gente válida y que

Voz 34 32:39 siga adelante pero a nivel nacional a nivel autonómico hablando de autonomía de Canarias al nivel local de mi Ayuntamiento pues quitar toda esta gente que no nos aporta nada al contrario nos ha quitado fuera hay mucha gente válida que puede sacar esto adelante

Voz 1727 32:57 gracias a todos seguimos hablando con los oyentes con Joaquín con Lucía y con Enric hacemos una pausa

Voz 0027 33:04 que siempre has deseado tener una casa en el pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en él

Voz 0568 33:09 dentro del núcleo de la tierra

Voz 0027 33:12 no Estefanía ni siquiera un semisótano cuesta mucho

Voz 35 33:14 encontrar la casa de sueños por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca sólo por tener tu nómina domiciliada y nada más Bankia consulta condiciones en oficinas Bankia a punto es

Voz 0789 33:24 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas vota el telesilla

Voz 5 33:29 al menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus solo sobre nieve polvo hay cosas

Voz 0789 33:36 hay que hacer para saber porque las has hecho tanto Falls Valenti One para que con el mejor equipamiento

Voz 1727 33:41 para que desde veintidós mil cero

Voz 0789 33:45 de Pisón necesito un que las cosas se tuercen rastreos

Voz 26 33:48 por más de veinte aseguradoras para conseguir el mejor precio rastrea otro punto com comparador de la historia

Voz 0789 33:55 en vital gen queremos cuidar de ti parecía

Voz 36 33:57 hombre por eso todos nuestros pacientes tienen las revisiones gratis para toda la vida viril una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno Cuén Vitaldent punto com Toussaint empieza en tu boca Insalud empieza en Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com

Voz 37 34:15 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País soy Javier

Voz 0789 34:34 de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia puesta ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala por el parabrisas

Voz 9 34:44 quita encarar las punto eso llama novecientos dos

Voz 38 34:46 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier luna condiciones en carreras punto es

Voz 0789 34:53 cuando en San Valentín en vez de regalarle otro peluche que dice me regalas esos zapatos que también quería

Voz 39 35:00 te sientes como si quieres sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones mientras punto es pues llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y los cien Teddy Bush

Voz 40 35:13 cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no está en mala idea si total le ponen una madera encima y es como una mesa no virtual

Voz 5 35:20 pero amor se demuestra lo demostramos

Voz 41 35:23 los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa visita tu concesionario Opel

Voz 5 35:31 ahora si pudiera es el nuevo Single de David de María y primer adelanto de su próximo disco veinte años

Voz 17 35:42 el artista celebra veinte años de carrera en directo ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Malacán mote de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en David De María oficial punto es

Voz 42 36:02 no es PER alza el de amor aparcado esquina del baño tu ropa

Voz 9 36:07 sucia sea pila

Voz 42 36:10 el recoges diecisiete de febrero Sorteo Extraordinario aviva la llama con quince millones Lotería Nacional Si no te gusta déjalo ciento ciudad

Voz 5 36:25 corre viaja sin eres feliz vuelve a empezar

Voz 26 36:28 tú cambias todo lo que quieras que con la rebaja este multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 43 36:33 se lleva T2 gafas graduadas con antes reflejando por setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas recíproco

Voz 9 36:46 y un recibo dividido entre doce es menor recibo con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA y fraccionar lo sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa ten BBVA del vea creando oportunidades en la SER Hoy por hoy

Voz 1 37:09 nueve y treinta y siete ocho y treinta y siete en Canarias voy haciendo ya una advertencia cada año en este día en el día de la radio ya se ha convertido en una tradición Ana Rosa Quintana nos felicita desde su plató en Telecinco donde está haciendo su programa a quienes celebramos celebramos el día tan especial para

Voz 1727 37:26 para nosotros así que de un momento a otro ustedes notarán algo raro y es que estamos haciendo una comunicación de la radio de la radio y escucharán esa felicitación con con Ana Rosa desde su plató en Telecinco pero quiero a ver lo que nos decían los oyentes que acompañan esta mañana la emisión de este programa con Lucía Méndez Enric Julià N Joaquín Estefanía la anestesia no que provoca la sucesión no sólo de casos de de corrupción presunta corrupción sino en la información cotidiana que empieza cuando estalla el escándalo que continúa cuando se pone en marcha la instrucción judicial en la investigación policial por lo tanto que sigue cuando se llama a juicio que sigue durante la celebración del juicio Ike continúa el día que hay sentencia en algunos casos todo esto que escribo yo en treinta segundos dura pues como en el caso de la Gürtel llevamos nueve años cuando no se ataja políticamente esa situación se deriva a los tribunales cualquier análisis de la situación provoca Moss no sé quién quiere tomar la palabra Enric está este hartazgo ante un asunto muy serio muy capital y cierta capacidad de anestesiar la red

Voz 0568 38:35 no es verdad que la información en muchas ocasiones provoca espirales de saturación no sólo en relación a la corrupción sino otros asuntos por ejemplo yo creo que en estos últimos meses en lo que respecta Cataluña también se ha producido en un determinado momento una un momento de de saturación los medios están obligados a seguir paso a paso todo lo que va ocurriendo en ocasiones pues estas estas espirales son casi inevitables podrían evitarse quizá con mayor es la mayor estrategia de de equilibrios temáticos pero pero tiene algo de inevitable con la idea de que al final del día la sociedad no haga un balance un promedio de la situación yo creo que sí sí es decir por ejemplo pensar que en estos momentos todo lo que ha ocurrido en relación al Partido Popular no le pasa factura al Partido Popular no es real porque lo que estamos viviendo hoy en en en todos los sondeos es que el Partido Popular está sufriendo una erosión fortísima

Voz 1727 39:45 Enric perdió tres millones de votantes en el quince

Voz 0568 39:48 se quedó en se quedó no olvidemos una cosa en estos momentos el Partido Popular está en minoría tiene ciento treinta y siete diputados si no me equivoco no recuerdo mal

Voz 0789 39:58 es el partido que ha gobernado en minoría en España

Voz 0568 40:01 desde el setenta y siete con un menor número de diputados nunca se había gobernado por debajo de los ciento cincuenta otra cosa es luego oposición sabe sabe hacer bien sus sus deberes en este en este cuadro volviendo a lo del desgaste insisto en esta idea creo que las elecciones en Madrid siendo en la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid será una importancia política absoluta y ahí aparecerá de nuevo el promedio y ahí veremos exactamente sí sí la gente se ha anestesiado o no sean esencial yo creo que en menos de lo que pueda parecer

Voz 0958 40:38 vamos a ver yo creo que en estos momentos se puede hablar manifiestamente de un retroceso de la calidad democrática de este país hoy estamos hablando de corrupción pero es el primer día que hablamos de corrupción en un año nuevo en unos cuantos meses aquí aquí tres problemas fundamentales uno es el de la corrupción otro otros de Cataluña que está sin resolver y otro y no menos importantes en más importante el de la precarización estructural de esta sociedad

Voz 24 41:06 hola Ana Rosa perdona que estábamos aquí buenos días buenos días al súper directo no sí sí estaba en pleno debate

Voz 0789 41:14 sobre si la corrupción le pasa factura a los partidos

Voz 32 41:17 eh

Voz 24 41:19 bueno eso estábamos hablando nosotros también pero en primer lugar muchas felicidades Pepa porque hoy es el Día Mundial de la Radio Segundo Unesco no sea que hoy todos y hoy hoy todos a celebrar el el tema de la radio que además tú te acuerdas cuando se decía aquello de bueno ha llegado la televisión no luego llorar a Internet y la radio al final la radio sigue la tele sigue eh

Voz 0789 41:47 ese sitio para todos y hay sitio para todos no pan afortunadamente no afortunadamente hay sitio para todos como demuestra la evolución del tiempo

Voz 1727 41:55 pero además y me dejas decirte una cosa yo creo que a lo que más se parece a Internet es a la radio eh entonces la radio ha convivido muy bien con la revolución tecnológica que que que esto vamos atravesando todavía convivido bien cruzo los dedos y espero que siga conviviendo muy bien y eso no se están contando esta mañana a los oyentes Ana Rosa que les hemos propuesto que no estén ideas como debe ser la radio del siglo XXI básicamente Nos dicen eso eh que esto tiene que seguir siendo cercana caliente próxima pero interactiva quieren opinar y quieren tener a la carta lo que les gusta cuando quieras

Voz 24 42:32 y luego como es escucha porque estaban Gemma pensaban también estaba escuchando a pues bueno yo estoy muy aficionada a la radio por algo empecé en la radio que dejé mi la mitad de mi carrera desarrollada en la radio es un medio que me Jona que todavía se escucha mucho por Internet Larralde pero fundamentalmente se escucha en casa en casa el coche sigue teniendo sus eh bueno y en el coche a determinadas horas a primera hora de ayer el boquete abierto Pepa pues sí sabemos abierto con corrupción bueno no perdón primero con la deuda

Voz 1727 43:05 las comunidades autónomas con las últimas palabras de Montoro que contradicen un poco lo que dijeron los barones del Partido Popular a la salida de la cumbre de ayer luego con con corrupción y con la reforma del Estatuto del PSOE

Voz 24 43:21 qué te parece lo que ha dicho Maíllo que vamos a escuchar porque porque claro es curioso que estén reunidos todos los varones con todas las encuestas encima de la mesa y que no hablen de esto vamos a escucharlo

Voz 28 43:34 que la señora Arrimadas haga algo por favor que ya está bien que haya algo que se mueva que deje de ser una estatua de sal que les da alergia gobernar asumir retos asumir responsabilidades tiene miedo a qué

Voz 0789 43:47 la situación política en afecte

Voz 28 43:49 Ciudadanos en su estrategia nacional porque tanto voto útil hoy por hoy se está convirtiendo en una victoria inútil

Voz 24 43:58 bueno lo que pasa es que también dijo que de esto no han hablado en la conferencia de de los para

Voz 1727 44:03 dones del PP ya no resulta increíble verdad Ana Rosa es verdad que probablemente la sir a comidas no se convoca para eso con presidentes autonómicos pero aquí a mi casa cualquier periodista con el que tienen ocasión de hablar les cuentan que tiene mucho vértigo que se acercan las elecciones que el partido se desgasta que Rajoy no hace nada y da la impresión de que el Partido Popular sea instalado en una autopista paralela a la autopista por la que circo la realidad no hablaron de Ciudadanos no hablaron de encuestas no hablar de la renovación del partido casi casi no hablaron de deuda que era lo que les convocaba allí dice Martínez Maíllo que hablar de financiación pero no de duda luego Montoro por la noche dice no no claro que hablamos de deuda en fin la realidad y el Partido Popular empiezan a circular por autopistas para

Voz 24 44:48 Caldelas estás tú eres de portavoz ha o no eres portavoz mira yo soy yo yo soy feminista Ana Rosa y claro que como como debe ser

Voz 1727 45:04 no encuentro razones para no ser la aquí en este clima de agitación previo al ocho de marzo el día de la mujer las provocaciones lingüísticas tienen el la importancia que tienen ojalá dedicáramos tanto tiempo y tanto debate a cosas muy serias que tienen que ver con la vida de las personas en el clima de agitación y hay que relativizar los aciertos y los errores e que no dejan de ser provocaciones para visibilizar que las mujeres estamos a veces no sé no sé

Voz 24 45:38 bueno algunas eh más que a otras siete escucha muchísimo muchísimo bueno y tú también se te ve porque luego por Internet de lo podemos podemos ver a a la Pepa la radio perdido esa ventaja la de quién no se te ve ahora sí desde casi siempre por cierto que es una faena porque antes ibas a la radio no tenía que pintar el ojo y ahora mira tú sí que sabes quién sabe es Un besito gracias gracias

Voz 1 46:07 van a dar en que aquí ni los oyentes de la

Voz 1727 46:10 la Ser también también aplauden no son los del plató de Ana Rosa tan cariñosa siempre que cada año en este día quiere felicitarnos vamos a hacer la siguiente pausa la última que nos queda volvemos a escuchar a los oyentes que están en el estudio y abrimos la tertulia con lo que ellos no sugiere

Voz 5 46:30 trece de febrero

Voz 44 46:33 Día Mundial de la Radio

Voz 0789 46:36 cadena SER bien

Voz 38 46:39 lo que que viene centra centrar dos mil seguros a la mutua hito porque los trajes piénsalo

Voz 35 46:44 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones enjuto a punto es

Voz 40 46:58 cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no está en mala idea si total le ponen encima es como una mesa no pertenece

Voz 41 47:06 lo amor se demuestra lo demostramos con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa visita tu concesionario Opel ya

Voz 16 47:16 ahora

Voz 5 47:25 Bonet Gascón hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 9 47:41 sólo dos de la tarde la una en Canarias puedes recorrer el mundo pero sí que hasta llegar en lugares

Voz 26 47:49 todo esto nos supervivientes en el momento justo momento

Voz 35 47:54 en un que después de muchas acceder a la información en directo Campos el juez Eloy Velasco tiene a Gil e inmediata hagan a la calle aquí en Washington para decirnos ahora el modo está dónde estás tú

Voz 0789 48:06 de lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 35 48:10 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena Ser

Voz 16 48:19 en esta ventana desde la que abre cada semana sentimos a Benjamín

Voz 0858 48:25 dentro del género de las novelas policiacas está al género de las novelas de atracador

Voz 16 48:29 si quieres contar historias que una cosa es abolir la monarquía al proclamar la República y otra que se te vaya la chaqueta sustituyendo a San Fermín por el día de la Caparrós amarillo para ver la televisión

Voz 0789 48:39 podemos exportar cultura con las series y esto es muy importante a Irene filósofa que soy que es la vida la única certeza es soy mortal a Carlos para mítines

Voz 5 48:51 toda la película es un exceso de honradez a Santiago hacer números hay un problema con las que hay un problema con la cobertura hay un problema con la recaudación a Juan Ángel escuchar el Requiem de Verdi por encima de todo es humano a Mike él mira es la angustia del del hombre moderno sin duda la pintura de mucho lo lo recoge a Elvira observa cuando ya unos se dedica a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra huida a Isaías corregir él es más que suficiente a Mona

Voz 1 49:21 asustar el susto corre entre una oreja y otra entre otras si no estoy mal está

Voz 5 49:26 de hecho ya pacto viajar campo una placita pequeña encantadora muy recolectaron está la Fundación Caberín y están Palin La Ventana un espacio abierto al conocimiento Carles Francino

Voz 17 49:42 la más completa información en turcas de todo el deporte en tu TLC el meta

Voz 5 49:47 por entretenimiento en todo

Voz 17 49:50 ya puedes escuchar toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor recinto Niza lo hizo Andrés en tu mano toda la programación

Voz 0789 49:59 donde la cadena de Radi líder en España

Voz 17 50:02 tira de mando escucha tu radio preferirá laca

Voz 4 50:07 a disfrutar

Voz 9 50:14 corren nuevos tiempos

Voz 22 50:17 vamos a escuchar cadenas

Voz 45 50:25 sí

Voz 9 50:29 sí

Voz 5 50:30 si tienes un minuto claro now para para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixa

Voz 9 50:38 Irán Family Now hacerla desde aquí aquí allí y sobre todo ahora descubridor Family Now Caixabank

Voz 0789 50:48 qué deportivo coche nuevo

Voz 18 50:50 el cochazo nuevo Honda Civic lleva lo

Voz 19 50:53 lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento

Voz 0789 50:56 quién puesto extras no extras

Voz 20 50:59 nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 42 51:09 me gusta cuando callas porque estás como ausente sobre todo cuando vemos seria que sino que no me entero el amor es fuerte pero coraje también diecisiete de febrero sorteo extraordinario de sombras aviva la llama con quince millones Lotería Nacional