Hoy por Hoy (13/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 a peinarse servicios informativos

Voz 3 00:11 son las diez las nueve en Canarias son profesor de la provincia de Málaga ha sido detenido por abusar presuntamente de una alumna menor de edad durante varios años llegó a llamarla más de tres mil veces en un mismo año Málaga Jesús Sánchez la víctima es una adolescente que tenía doce años cuando comenzaron los hechos sufrió abusos sexuales de manera continuada durante más de tres años la investigación de la Guardia Civil se inició tras la denuncia de la madre la menor llegó a recibir más de tres mil llamadas telefónicas en el periodo de un año mensajes continuos numerosos cartas de amor por parte de su tutor que está acusado de abusos y corrupción de menores el juez ha ordenado su ingreso en prisión José Luis Ábalos en las ayer el secretario de Organización del PSOE ha defendido en Hoy por hoy el nuevo reglamento del partido que asegura hace del peso de una formación más democrática ha insistido además en que está dispuesto a hablar con Ciudadanos de una reforma de la ley electoral pero recuerda la formación naranja que sólo ha querido dialogar cuando les ha interesado

Voz 4 01:03 estamos dispuestos a hablar sobre ello pero pensando en el país no unos intereses pero el partido es haber todos avances que requieran porque en este desgobierno no tiene mayoría ciudadanos ven que apoya para otras cuestiones para que efectivamente era el ganador de la oposición ellos siempre comento Cuca ganado tantas votaciones como diputados en este tiempo a la cuestión es para qué sirve el bloqueo sistemático

Voz 3 01:28 Cristina Cifuentes asegura que no puede poner la mano en el fuego por la gestión del PP de Esperanza Aguirre Cifuentes dice además que desconoce si hubo financiación ilegal en el partido en Madrid ha estado en la Cope

Voz 5 01:39 bueno pues debe de haber alguna especie de venganza por algo que yo no sé exactamente bien el que porque la verdad es que no se puede ser más mentiroso más mezquino más miserable e que el señor Granados no sé si como dicen hubo financiación eh más allá de lo de lo que establece la legalidad yo lo que espero en ese asunto y o en cualquier otro que afecte sólo a cualquiera que la justicia hasta el final

Voz 3 02:09 más cosas la compra venta de viviendas incremento Stone catorce por ciento el pasado año en nuestro país son datos que acaba de dar a conocer el Instituto Nacional de Estadística amplía Eva Adega

Voz 0605 02:18 se han vendido más de cuatrocientos sesenta mil viviendas en dos mil diecisiete El la mayor cifra desde dos mil ocho cuando estalla la burbuja inmobiliaria sigue la tendencia al alza en la compraventa de viviendas el año pasado fue el cuarto consecutivo de crecimiento y ha registrado la mayor tasa en este periodo sólo en diciembre se han vendido treinta y dos mil viviendas un nueve por ciento más interanual más del ochenta por ciento eran de segunda mano

Voz 3 02:44 los mercados caídas en esta a primera hora de sesión del Ibex treinta y cinco Se deja alrededor de cuatro décimas y cotiza en los últimos minutos ligeramente por encima de los nueve mil setecientos puntos este inició en rojo lo comparten a esta hora también los principales parqués europeos diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:03 es el Madrid en Madrid esta mañana se reúne la Junta de Portavoces de la Asamblea sobre la mesa la petición del PSOE y de Podemos para que la presidenta Cifuentes comparezca en el Pleno una petición que ambos ya han registrado tras la declaración de Francisco Granados ante el juez de la Púnica en los próximos días los grupos tendrán que estudiar también si reactivan la Púnica en la comisión de la corrupción como han pedido los socialistas para citar allí a Cifuentes Esperanza Aguirre Ignacio González también el propio Granados en La Ser hablábamos ayer por la tarde con los portavoces parlamentarios de PSOE Podemos de Ciudadanos

Voz 6 03:33 no es que no tiene nada que ver con lo que debe ser la decencia política madrileña la ética ahora mismo la política en Madrid están reñidas por culpa del Partido Popular es imposible llevar treinta años militan en un partido ya no tener ni idea de que el Partido Popular ha funcionado con una estructura que sea financiado irregularmente

Voz 2 03:53 Nos vamos a apoyar todas las comparecencias de de la presidenta regional lo de mimbre no Gobierno que tramitan saber lo que ha pasado

Voz 1275 04:01 en la Audiencia Provincial comienza a esta hora el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de forma continuada contra de una subordinada suya desde dos mil catorce ocurrió cuando la empresa de ambos de Leganés están en un proceso de despidos la amenazaba con dejarla en la calle sino accedía a los abusos SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 7 04:17 el era el capataz y ella subordinada todo sucedió en un proceso de reducción de plantilla lo que acentuó el temor de la empleada a perder su empleo y el de su padre que también trabajaba allí según el ministerio público en dos mil catorce el acusado le tocó los pechos y la vagina en el vestuario meses más tarde en una furgoneta el hombre bajó la cabeza de la mujer para que le realizara una felación yen un último episodio llegaron a producirse penetraciones vaginales y anales la víctima presenta trastorno de estrés postraumático y ha requerido de tratamiento psicológico

Voz 1275 04:45 está desactivada la alerta sanitaria cien en la región ya que no están previstas temperaturas mínimas por debajo de dos bajo cero en los próximos días si se mantiene el aviso amarillo de la EMT heladas tres grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 3 05:02 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista de la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1804 05:07 lo hizo de febrero Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 8 05:13 yo prometo que hoy es el principio de todo para mí seguro de coche hoy voy hacer meto

Voz 9 05:18 esta ya es hora de que esa que se dictó dista que hay ante Línea directa el seguro con todo y quienes al mejor precio garantizado nueve cero dos son dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 10 05:29 diga melón cesó estar el titular de la línea seis seis siete veintiocho

Voz 1804 05:32 para para para para no quieren en ahí de la tiene así que no te en Royes Charles Boyer venga hasta luego lugar

Voz 11 05:37 sí lo mejor es estar al día descubre un alimento rico en fibra hierro y proteínas vegetales actualiza otro concepto de legumbres Luengo las legumbres de la generación que se saltó las

Voz 1804 05:48 cumbres miren y nuevo Fiat tipo es el más espacioso de su categoría con quinientos veinte litros de maletero totalmente equipado por nueve mil seiscientos euros como el más espacioso de su categoría

Voz 12 05:58 Toto venta equipado por nueve mil

Voz 1804 06:02 cuando el coche que quiere su está a buen precio te gusta más Gemma que un Fiat Tipo se dan por nueve mil seiscientos euros con cuatro años de garantía

Voz 2 06:12 hoy Pablo González Batista Cadena Ser

Voz 0933 06:24 muy buenos días quizá no lo sepan porque no lo hemos dicho lo suficiente durante toda la mañana pero oye es trece de febrero y hoy es el Día Mundial de la Radio en la Cadena Ser hemos decidido hacer nuestra trabajó como siempre que es lo más cerca posible de ustedes pero esta vez todavía más cerca de hecho ciento literalmente el aliento del público en mi nuca así que no imaginan lo agradece lo agradece civismo que me siento por escuchar el fervor de este voluntario espontáneo aplauso

Voz 2 06:51 de nuestro público ya ha venido a vernos a la casa de la radio a la casa de la Cadena SER hoy es el primer día

Voz 0933 06:58 qué hay más colas en la Cadena SER Tom que en el Primark así que chupa no estamos acostumbrado industria textil bueno permíteme que empiece por pedirles disculpas porque hoy como habrán notado pues no está el equipo titular al frente del programa podrían a ustedes justificadamente que estos como si vas al Museo del Prado y en lugar de Las Meninas han colgado un póster de Beyoncé y probablemente no se equivoquen del todo pero intentaremos honestamente que noten lo menos posible la diferencia y voy a empezar por no engañar les en la Cadena SER todos los días son días de la radio y cuando les digo que la radio es nuestra casa créanme que no estoy usando una licencia poética muchos de nosotros muchos de los que ven detrás el cristal a veces pasamos más tiempo aquí que en el lugar en el que estamos realmente empadronados porque en la radio nos ganamos nuestra vida pero créanme que también nos la jugamos puede que no enseñamos la cara a través de la radio pero las aseguro que cada día no es la partimos a cambio de eso no vamos a pedir que sean ustedes hoy nuestro público como esas animadoras de la delegación de Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de invierno se han escuchado pero lo van a hacer ahora eso es un público educado lo digo proponen empezar poniendo algún ejemplo pero no hace falta hoy solamente les vamos a pedir a ustedes nuestros cómplices que difundan la palabra y que cuando salgan de aquí cuenten a quienes quieren lo maravilloso que es este medio una vez lo hayan probado el trabajo de convertibles en oyentes asiduos Llanos corresponde la mente a nosotros y nuestro plan sale bien como yo tengo pensado en solamente unos años el día de la radio va a ser como el día del Ibex treinta y cinco el día de San Jacobo el día de bocadillo de chorizo es decir no era ninguna falta yo les voy a dar algunos argumentos para eso la radio informa forma transforma la radio entretiene la radio acompaña y obra el mismo milagro todos los días poner palabras allí donde hacen falta porque somos un medio que gira alrededor de un verbo que cada vez nos cuesta más conjugar el verbo escuchar pero sobre todo la radio es lo que sea para cada uno de ustedes para los que estáis aquí para los que nos oyen desde casa piensen lo porque puede ser que más tarde les preguntemos por el caso la radio es un rincón de todas y cada una de las habitaciones de mi casa de la casa donde crecí porque en el fondo para mí la radio es mi padre porque la radio como casi todo lo importante queda así que gracias a ir hoy como todos los demás el día de la radio es un magnífico día para hacerla para hacer radio para homenajear a los que estuvieron antes que nosotros haciendo radio del presente que con un poquito de suerte se parecerá algo a la radio del futuro y es por supuesto un fantástico día para escucharla para despertar en las mañanas para vivir hoy por hoy para ser más de uno para da igual hoy vamos a celebrar la radio permítanme que les agradezca de corazón que ustedes nos hayan elegido a nosotros para hacerlo no sé si saben lo que es la magia de la radio ya les digo que nosotros tampoco pero entre todos

Voz 13 09:50 la hacemos cada día créanme estamos muchísimo mejor juntos

Voz 15 10:14 hombre tantas pero es es más

Voz 2 10:41 el líder escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser feliz día de la radio hoy también

Voz 16 10:48 a El Larguero que estaba toda la a

Voz 17 10:56 un Raúl Del Bosque muy buenos días muy buenos días Pablo tienes hoy día de la radio cinco motivos para seguir viviendo los tengo sirve suelo pues consigo una conformamos con el quinto vamos porque hoy estará con nosotros el primer español

Voz 1704 11:09 qué podemos decir sin metáforas literalmente

Voz 17 11:11 al sitio para arriba como un cohete

Voz 18 11:14 Pedro Huerta el tornillo

Voz 1704 11:16 venga Gallego de tabaco allí nada que encima el otro él aterrizó bien a punto de cumplirse veinte años de su viaje al espacio estará con nosotros el primer astronauta

Voz 17 11:24 gol Pedro Duque curiosamente de Pedro Duque sobre el pelo de Pedro Duque no dice es absolutamente nada cero motivo número cuatro por

Voz 1704 11:30 que hoy es el Día Mundial de la Radio tenemos en el estudio un público muy entregado que ha entrado al grito de no se en once kilos elegidos elegido bien pero con ellos Concert que Molina Nacho Carretero hablaremos del primer recuerdo que tienen de la radio

Voz 17 11:46 pues motivo número tres por qué el fútbol antes sonaba así

Voz 1704 11:53 y ahora cada vez suena más así el vaciado pito hablaremos del informe sin respeto no hay juego y analizaremos porque cada vez hay más insultos por las redes sociales quién recibe más y que se puede hacer

Voz 0933 12:08 demasiado pitó en el fútbol bueno motivo número dos por

Voz 1704 12:10 ya antes la cocina no tenía secretos quería el batir un huevo cogiese un tenedor y lo vacías da letón vale

Voz 19 12:16 hay hay huevo perfectamente pero ya fíjate que pagan

Voz 1704 12:21 pero ahora lo hago bien alegarle valedor joven a ver

Voz 19 12:26 bien bien y le que hay ayudaría El Canario lo hacen bueno pero

Voz 1704 12:30 la cada vez es más difícil porque cientos dice el sirios de cocina a la gente no tiene un ton tiene un aparato mecánico que vamos a ver con nuestro tiempo dedica better Sacha Hormaechea cuantos utensilios ahí la cocina cada vez más raros eso es algo que hace mucho la radio debatir ese motivo el número uno por qué hemos tenido acceso al nuevo plan de Puigdemont para ser investido entonarse

Voz 20 12:50 desde pastillas no comernos el durante unos cuantos días Tomás

Voz 2 12:53 eso par de cebolla

Voz 1704 12:56 entre CTC venga oye te digo que no tiene pinta de que vaya a funcionar y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 2 13:04 muchísimas gracias Raúl

Voz 17 13:06 bueno puede que les tengo por un público perspicaz puede que ya se hayan dado cuenta de quién de los dos es el sueco no sea simple creo que saltó creo que es confunde permite hasta abrimos la boca fíjate permíteme que les presente con calen hola hola viola todos un calendario muy buenos días feliz día de la radio si quiere un aplauso Atón calen que hemos aplaudió tomen

Voz 2 13:31 nunca sobran los aplausos nunca sobra más

Voz 0933 13:34 bueno ustedes que si quieren desayunar cada mañana con la selección de noticias de Tom solamente tienen que entrar en Cadena Ser punto com allí buscar pone Tones Letter hay una cara del SOE con blanco y negro en un banner pinchan Se suscriben cada día obtendrán en su correo electrónico y un grupo de noticias entre las que estarán algunas como la que hoy nos viene a contar definitivamente algunos somos

Voz 17 13:53 algunos no tanto pues esta noticia titulada La Baby si a mí me llama mucho la atención porque hay una Un Se vende un chubasquero marca marca sueca Ikea vende muchísimo no no no no no no es seamos estructura que ya está pero pero bueno is se vende con este Si pones este chubasquero pasa sentir de verdad la melancolía sueca

Voz 0933 14:19 seguir es que Suecia puede ser una pote bueno viene montador

Voz 17 14:21 pero sin duda debía no hay que es ensamblarlo en casa ver a mí me tú con palos con y que a mí me Press increíble ya que vendemos los muebles vale ya incluso ingente como estas albóndigas malísima delata que los de madre obviamente era muchísimo mejor pero que incluso logramos con éxito de La Melancoli a la actriz de esta sueca al resto de mundos defensivas donde vamos a la alegría tras la melancolía me persigue yo digo hay que pararlo en la frontera peruano no es increíbles como cada cosa se venden una manera no quieres que comprarán

Voz 0933 14:55 tuvieron melancólico se vende en el Corte Inglés vamos a preguntarle Rosa Márquez Rosa muy buenos días hola qué tal

Voz 21 15:00 Ana mañana es San Valentín y eso quiere decir que sólo tiene esa hoy para pensar en que elevan a regalar te voy a dar unos pequeños consejos para que acierte seguro con el regalo del día de los enamorados por ejemplo tu pareja es de esas que dicen que no quiere nada para San Valentín no pues no te lo creas dicen con la boca pequeña sorprende la por ejemplo con sus bombones favoritos aussie es de las que ese conforman

Voz 1804 15:27 en cualquier caso cita pues acierta de pleno

Voz 21 15:30 con una deliciosa parta en forma de corazón y a brindar juntos con una copa de champán ya sabes si tu pareja es de las que no quieren nada por San Valentín lanza de vena Hipercor Jan supermercado El Corte Inglés y disfruta del mejor San Valentín con dulces regalo serlo en el corteinglés feliz día de San Valentín a todos no lo olvidéis es mañana área

Voz 8 15:56 hembrita vital queremos contar aquí para siempre por esa traerla estas pacientes tienen las revisiones gratis para toda la vida virus a consulta gratuita en en novecientos ciento uno cero cero uno Cuén Vitaldent punto com empieza en tu boca salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent puntocom

Voz 22 16:19 Asti con un buen colchón Amical de depreció porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un cincuenta por ciento de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías hasta el veintiocho de febrero el Hipercor y El Corte Inglés

Voz 23 16:36 un recibo

Voz 1804 16:40 y un recibo dividido entre doce es menos recibo

Voz 24 16:43 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa en BBVA BBVA creando oportunidades

Voz 25 16:57 sí

Voz 2 17:01 aparquen donde empieza el de la bañera que invertimos el vuelo Benet Boix

Voz 1804 17:06 celebra el día de los enamorados como se merece con él

Voz 26 17:09 cupón especial de San Valentín de la ONCE entren con especial punto es prepárate para ganar un viaje a Venecia hay cientos de regalos directos y recuerda que contó con cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros te están esperando cupón especial de San Valentín

Voz 27 17:24 que te vas a quedar tocado

Voz 9 17:28 no tenías por que pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagan fácil

Voz 2 17:50 hoy por hoy González Batista

Voz 0933 17:55 a celebrar el Día Mundial de la radio reivindicar a quienes hoy en la radio a las voces que la hacen posible diario y a las que se suman a ella desde otros ámbitos ámbitos que pueden ser por ejemplo la prensa escrita o la literatura ese es el caso de cronistas como Nacho Carretero y Sergio del Molino dos miradas que cada semana tenemos el placer de recibir en Hoy por hoy a Nacho puestas aquí permíteme que salude primero a Sergio del Molino muy buenos días Sergio

Voz 28 18:21 hola buenos días explicado durante años

Voz 0933 18:24 unicidad que no estas pero hemos dejado una silla vacía aparatito una botella de agua abierta contado a nuestro público que es una pena que no estés aquí porque es muy atractivo

Voz 17 18:36 está bien que mantenga es la la ficción muy bien qué tal ayudado tu semana sería un poco

Voz 29 18:43 el nada pero bien como un poquito viaje muy muy bien hilado

Voz 28 18:46 en cierta forma me da un poco de pena no estar ahí con vosotros pero también me gusta energía de la radio ser sólo una voz que al fin y al cabo es lo que lo que somos no no no frustrar las expectativas

Voz 30 18:59 ese esa esa esa idea que nos hacen modelo de las voces que como fallecidos Piccard el escaqueo que tal y como estas Nacho aquí en de Cuzco aquí ves Nacho de aquí lo primero dicen no sé si está bien no mal pero por lo menos él está mucho más valiente que yo quiero dedicarle la porque si Sergio es atractivo el público ya no te quiero ni contar quieres explicarle lo que se está perdiendo

Voz 31 19:22 estás perdiendo el mejor días Sergio pero es que no hay quién te saque de Zaragoza

Voz 28 19:26 pero ha llevado nombre no para para llevado el público ha llevado algo a llevó pastas estamos aquí con pasta jamón sí

Voz 17 19:33 todavía no ha repartido nada pero yo confío a medida que va el programa vayamos ganando su confianza empiecen a llegar los jamón los rechazo crees que están aquí para escuchar por lo pronto nosotros y le hemos dado algo a ese público ellos van a participar activamente en un

Voz 0933 19:47 primero con nosotros dicen que la radio básicamente es emoción

Voz 17 19:50 bueno pues hoy nosotros el día de la radio queremos demostrarlo

Voz 0933 19:55 algunos ustedes antes les he pedido que levantar la mano izquierda llevan en esa mano Un aparato un cachivaches raro no nos vamos a engañar que forma parte de un experimento que lleva a cabo una empresa llamada socio habrá un experimento sociológico que se dedica precisamente a medir en directo las emociones que suscitan en este caso Radio pero puede ser publicidad puede ser cine en qué ámbitos trabajáis Elena

Voz 17 20:19 buenos días muy buenas días pues la verdad es que las

Voz 0159 20:21 Liga fenomenal al final en el mundo de la comunicación todo comunica una película un spot o incluso una idea no todo este estable y las emociones juegan un papel esencial en en la decisión

Voz 0933 20:31 qué tipo de eventos solo y es es realizar este tipo de experimentos

Voz 0159 20:34 bueno pues eh trabajamos muchísimo como decías para para cine para para eventos también para eh analizar a los speaker sean los eh pues a las personas que intervienen activamente no en un evento y al final todo se centra en el en el receptor de todos esos mensajes en ver cómo eso ese esa comunicación llega a ellos si realmente les activa las emociones

Voz 0933 20:54 sí claro cuántas personas tenemos hoy en el estudio que vayan a formar parte de él

Voz 0159 20:57 pues pues creo que unas quince quince presionar recuerdo mal

Voz 0933 21:01 es una muestra suficiente para demuestra que este programa no

Voz 17 21:03 no cuajar en el aparato hay alguna forma del álbum dolor no Naim no hay ninguno lo Elena Martín ha tomado tenido la deferencia de

Voz 0933 21:12 pues ella misma el aparato para dar algo de Palas

Voz 31 21:15 si no te lo pasas bien te da una pequeña descarga

Voz 0933 21:17 podíamos perfeccionar lo que ocurriera eso puede ser eso

Voz 0159 21:20 la versión tres puntos que

Voz 0933 21:22 se puede engañar a la máquina antes y les pedía que por los que lo lleven por favor se lo pasaron muy bien hay alguna manera de engañar rodé predispone positivamente para que los resultados sean buenos

Voz 0159 21:30 a ver esto sí que es cierto que como todas todo este tipo de tecnología si tienes un entrenamiento muy profundo puedes llegara a manipularlo no pero aquí al final nos quedamos con las reacciones de su cuerpo y eso es muy difícil

Voz 0933 21:41 ya le poder manipular bueno yo les pido que entrenaran antes de llegar a todos ellos a ver si surte efecto bueno al final del programa a eso de las doce de la mañana volverá Elena no se enfrentará a nuestra propia realidad contándonos cuál ha sido el resultado de este experimento

Voz 17 21:54 eh

Voz 0933 21:55 te invito a que a que nos acompaña a esa hora Javad me imagino que tenéis un ordenador en el que va dibujando se que una gráfica

Voz 0159 22:01 exactamente cinco horas justo justo ahí a ahí al fondo que tengo a mi compañero que va registrando todos los datos y veremos qué momentos del programa han sido los más emocionante

Voz 0933 22:11 vale bueno pues vamos a seguir hablando hoy de rap

Voz 17 22:13 dio porque seguramente existen tantas definiciones de lo que es la radio como personas a las que le preguntes por eso esta es sólo una de ellas

Voz 32 22:20 las es el único medio de comunicación que es compatible con todo el periódico te obliga a detener que para leerlo la televisión te obliga a detener ante para verla la obliga a nada y por eso digo que la radio tiene tanta verdad están cierta que no tiene ninguna posibilidad de no sobrevivir yo no sé qué va a ocurrir la televisión no tengo ni idea de quién lo ocurrido el periodismo escrito tampoco sé cómo va a ser la radio pero va a existir seguro

Voz 0933 22:44 es la voz del inconfundible Iñaki Gabilondo diciendo adiós como el color negro que combina un poco con todo no pero ahora pues voy a preguntar a vosotros es Sergio y Nacho que es para vosotros la radio suele hablar de compañía complicidad conocimiento información imaginación entretenimiento que es para vosotros como periodista es la radio y como usuarios en Rusia

Voz 31 23:02 eh

Voz 28 23:03 bueno pues como previstas para mí era muy importante un caso muy importantes siempre a mí siempre me ha gustado mucho morador la radio aunque no me he dedicado a ella siempre han tenido mucha mucha vocación y creo que por suerte para la radio uno me he dedicado a ella también hasta

Voz 17 23:17 ahora ahora hasta ahora tengamos dedicado como vosotros

Voz 28 23:20 por poner a hacer reporterismo ya a trabajar en en informativos y demás no

Voz 17 23:26 lo que hacemos nosotros que no sabes definir

Voz 28 23:29 para mí es un misterio lo que hace que eso sea para mí como levanta programa cada día de verdad que es una maravilla y cuando al menos lo ve pero cuando voy ahí me gusta ir un ratito antes para veros mover para ver cómo levantar es todo y cómo estáis ahí ultimando cosas a mí para mí me sigue pareciendo magia no realmente no me sigue pareciendo una una cosa increíble como ya ha aparecido la magia de la radio por primera vez sí sí apareció la palabra mágica pero es una cosa

Voz 31 23:52 me parece que aparecen mucho como persona

Voz 33 23:55 mi es una medida hacia una compañía brutal no ha sido importantísimo sobre todo Ny en mi adolescencia cuando empecé a escuchar la radio en serio y de madrugada propios sido de muy mal dormir eh ha habido algunas voces de que que

Voz 28 24:12 han acompañado que han sido muy importantes de una forma muy pausada porque para mí la radio sí que tiene un tono mucho más nocturno mucho más relajado y no esa cosa adrenalina de de las siete de la mañana no de arte para mí está mucho más asociado a otro tempo

Voz 17 24:28 ya perdí Nacho

Voz 31 24:29 juegos ya al contrario que Sergio un poco de presión porque el aparatito este está midiendo si soy divertido no me pasa muy decía que al contrario te lo has PIL a mí tampoco eh cirugía no ser el momento más emocionante del programa

Voz 17 24:42 por eso te has quitado la camiseta clara no valen trucos se truco es fácil decía decía

Voz 31 24:50 al contrario que Serge yo sí que estoy muy vinculado a la radio porque he trabajado muchos años en radio de hecho

Voz 1804 24:56 digamos que en mi corta carrera como periodista empezó

Voz 31 25:00 ya no la radio sino en la Cadena Ser en Radio Coruña Cadena Ser yo hice las prácticas fue mi primer lugar de trabajo de hecho si me permites el primer día de trabajo que yo llegue allí me senté más perdido te puedes imaginar veinte veintiún años perdí Ximo completamente la jefa Consuelo Bautista pues nos reunió a ver a la reunión de temas y dijo bueno una un bebé ha sido mordido por ratas en el poblado de pena modas un poblado ya desmantelado en Coruña entonces bueno digamos que alguien va a hablar con los familiares de allí que recuerdo para entrañar

Voz 17 25:32 verdad que bonito desde la silencio absoluto

Voz 31 25:35 qué tiempos aquellos primeros días pues bueno el poblado está desmantelado ahora en fin bueno y silencio absoluto claro dos giraron la cabeza al chaval nuevo que acaba de entrar dijeron bueno bueno sube tú al pueblo así no pasa nada si no pasa nada por subir allí bueno bueno bueno yo fui allí cogió un taxi el taxista se negaba a llevarme eh cuando por fin me dejó a un kilómetro caminó un kilómetro y entré allí a las doce de la mañana

Voz 17 25:59 la sombra penuria se ni donde estaba pues tuve suerte porque

Voz 31 26:02 me encontré a un chico gitano llamado Michael al que llamaban Michael que por aquella época iba conmigo a la autoescuela y era muy gracioso porque Michael iba a la autoescuela íbamos a las clases teóricas y el llegado en furgoneta y aparca daba sale a la venta ella cerraba daba la clase teórica expiraban furgonetas bueno esto Michael me ayudó bastante en este primer reportaje mío yo creo que desde entonces gracias a Michael su carné de conducir que espero que lo tenga ya

Voz 17 26:33 estoy muy vinculada a la radio así no tiene carnet seguro que la furgoneta la conserva quién es es su primer recuerdo profesional pero como a nivel usuario digamos como oyente de radio que si echas un poco la la mirada atrás que momento recuerdas

Voz 31 26:45 pues yo estoy muy de acuerdo por no dejarme con lo que acaba de decir Gabilondo a mí la radio siempre me resultó una compañía si es verdad no hay que detenerse no hace falta la radio puede estar ahí yo bueno el recuerdo más auténtico que tenga yo lo siento me voy a la competencia pero era José María García y su programa súper García los domingos por la tarde con esa mezcla de alegría por ir escuchando super García hay tristeza porque al día siguiente había cole pues recuerdo esa mezcla de sensaciones pero

Voz 17 27:15 pero me apasionaba veía Nacho que tu vuelta a la radio de prensa sea tan corta quedas despedido por haber hablado de la competencia en directo ondas de radio Sergio decías quieres oyente de radio nocturna principalmente no

Voz 28 27:30 eso también radio nocturna no de de la de después de los deportes de la que

Voz 34 27:35 ya ya desde muy de madrugada de labrar por Hablar por hablar

Voz 28 27:40 si antes había no no me también en la en la competencia hace muchos años un locutor que ya fallecida hace tiempo de que era Juan Antonio Cebrián que hacía un programa que sean Turno de noche precisamente que da yo creo que un programa de de de madrugada es de estupendo y que yo escuchaba metido en la cama en silencio y la verdad que todo se magnifica además otros de repente todo contaban pues eso historias para quedarse historias de terror de mis todas estas cosas que que que como yo vengo de una familia muy esotérica a mí me gustaba mucho mucho la brujas en el más allá entonces me me gustaba mucho la verdad que ha costado y con los auriculares en la cama son son de recuerdos tremendamente placenteros y ya moción antes entonces no tiene nada que ver con esa radio que está de fondo y que te acompaña durante el día no para mí es una presencia mucho más íntima mucha más susurrante no que Sergio las quiere decir es que usaba la radio para dormirse para nudo para desvelar me en realidad porque los es para dormirse pero luego como te lo que te cuentan te interesa tanto te desvela no entonces ya no de ahí viene mi mal dormir bien Sergio hay un misterio durara tímida

Voz 17 28:46 que no se explican qué es esto ahí es donde triunfa la radio ahí es la diferencia con la televisión donde está en pantalla lo de es todo el misterio hará mantenemos estoy siempre va a tener coherencia en la en la sociedad bueno vamos a ir

Voz 35 29:00 con todo yo creo que a la vuelta vamos a poder escuchar a alguno de nuestros oyentes ir pensando en vuestra respuesta tenéis unos minutos preguntaros qué qué es para vosotros la radio cuáles son vuestros recuerdos tendremos unos minutos para hacer

Voz 36 29:15 hoy por hoy

Voz 34 29:17 con Pablo González Batista nadie matiza

Voz 12 29:21 ahorro mucho en el seguro de coche el que son cinco minutos hoy tú estás tramando algo pues sí que me voy acertó aperturista

Voz 9 29:26 si lo piensas un segundo Línea directa el seguro con todo y tienes al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones sin vine directo punto com hicieron autónomo tienes hasta un quince por ciento de descuento en dos seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañía Bankinter

Voz 38 29:51 conectan gol hoy por hoy drama Davis

Voz 2 29:54 el gran cuéntanos lo que quieras

Voz 8 29:59 hoy por hoy en la SER

Voz 39 30:02 esta noche a partir de las once y media Larguero Manu Carreño

Voz 17 30:08 cuando decimos que este es tu Larguero

Voz 40 30:11 lo decimos por algo habré guitarras pulsión a Ramos sí o no parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de Zulia tu opinión cuenta tanto de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 2 30:22 el número para que mande es tu opinión que creo recordar que existe

Voz 1275 30:26 ah me dice Javi Blanco que sí que está viene el número

Voz 2 30:28 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 39 30:31 el árbitro

Voz 2 30:32 Manu Carreño bandas tu nota de voz cerramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto

Voz 1804 30:37 la Cadena SER

Voz 2 30:39 en Hora Veinticinco es que yo aluciné con los

Voz 0933 30:42 interrogatorio se diga usted jure perjurar que es fan de la Constitución más o menos le vino el directo se le promete que va a ser bueno

Voz 17 30:48 es una fuga

Voz 2 30:50 Ariza en la actualidad está en Bruselas porque le da la real gana que no olviden al es verdad eso es cierto tú sabes los lunes a las ese programa electoral tenía algún felino que que no muchos Hora Veinticinco este el reparto palabras Odón para Barcelona de lunes a jueves My Lol

Voz 1704 31:17 queremos que el himno sea número uno viral en Spotify

Voz 2 31:23 la vida moderna con David Broncano para

Voz 17 31:26 Cano que que en una Toulouse han conseguido convertir el himno del programa la canción más viral de Spotify en España

Voz 2 31:34 bailo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 41 31:46 la RAM Parralo ampararán para te diré para ampararán no primer Tour para amparar ampararán para

Voz 12 31:53 acabas de escuchar a un genio Podium podcast presenta los sonidos de Dudamel cuatro episodios para conocer al director de orquesta Gustavo Dudamel el hombre detrás del genio detallará

Voz 2 32:04 subida desde el origen de su pasión por la música hasta dirigir el Concierto de Año Nuevo en Viena o la Filarmónica de Los Ángeles los sonidos de Dudamel gratis

Voz 1804 32:13 Tony Blair en Podium podcast punto com en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo

Voz 2 32:22 es es el nombre de la banda que nos acompaña hoy sonrisas sonreír sonríe Fuego y Chinchetas Cadena Ser punto COM Ràdio que tú programas huevos escuchar

Voz 37 32:50 sí

Voz 12 32:54 los premios más

Voz 2 32:55 a esos del periodismo en español ya está aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 42 33:12 aquí Héctor tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct y qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma ante este mudarnos es yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 43 33:27 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 12 33:36 el ritmo de vida te crear tranquiliza toman si Ahmet porque han sido Ahmed contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 44 33:48 que fui la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de foto la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 1804 34:02 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por diecisiete mil seiscientos euros con eco bonos de seis mil cien euros solo este mes financiando con FC condiciones punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma de concesionarios

Voz 40 34:13 soy Javier de Klaas quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia puesta ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalan por el para

Voz 12 34:22 esas caras pide cita en que arreglar eso llama al novecientos dos veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier luna condiciones en las punto es

Voz 2 34:34 Pablo González Batista en sólo los límites repercutirá mucha gracia para el aplauso una vez más espontáneo eh

Voz 0933 34:43 vamos a tener oportunidad para analizar un interesantísimo informes sobre la violencia relacionado con el deporte a través de las redes sociales pero antes habían prometido que vamos a escuchar a dos oyentes e íbamos a escucharles también a hablar sobre su relación con este medio con la radio Iker

Voz 1275 34:59 ha sido uno de los oyentes voluntarios Quique

Voz 28 35:01 nadie

Voz 17 35:03 Jorge es que el otro no cambia el cambió el nombre barroco Jorge les que os ha luego inversa

Voz 29 35:10 bueno pues bueno mi Nacho me ha hecho recordar Mi te riña que nunca olvido por supuesto en Coruña estrella magisterio pero mi radio de cabecera era Radio Ferrol Radio Popular de Ferrol Koke Brooke metas el gran olvidado del periodismo en este país es ese número con cuarenta y uno años Si hizo grandes cosas si el primer recuerdo de todos en mi casa vivían mis abuelos mis primas cuando yo era pequeño se pone a la radio para que yo pensara que había gente en casa entonces pues eso lo he vivido con Radio Popular de fondo bueno Radio ferrolano aquel momento ahora es otra cosa pero yo estoy haciendo periodismo en este momento a pesar de ser modelo abuelo años estamos a tiempo de disuadir todavía no no no no levanta estas

Voz 17 36:01 me he sido muchas veces bueno

Voz 29 36:04 esa esa por venir Jorge

Voz 17 36:07 su caso las radios compañía en el sentido más literal la expresión podemos pasar a micrófono esta de sí a que es que no no me equivocado bueno tenía un cincuenta por ciento posibilidades ya más perdamos en detalle cuéntanos favor espero que

Voz 28 36:21 que no sea gallego que hay mucho gallo gana

Voz 2 36:24 soy yo ya está

Voz 17 36:26 los maños no hay eh no por eso digo que están en minoría

Voz 45 36:32 pues para mí la radio yo soy en la radio soy como un joven que acaba de enamorar

Voz 17 36:37 definitivamente mente de algo porque empezada hace dos años

Voz 45 36:39 años a estudiar Comunicación Audiovisual y es por eso por lo que me he acercado pero de pequeño la la radio estaba siempre antes de ir al colegio estaba las las noticias de las ocho mientras desayunamos y es algo que marca el ritmo latiendo iba emitiendo las sondas Si marca el ritmo de la vida

Voz 17 36:58 el reloj tú también como en mi caso has heredado la radio no has heredado ese soniquete que escuchabas de fondo

Voz 45 37:03 son mis padres los que la escuchaban y ahora la escuchado allá tu edad

Voz 0933 37:08 las redescubierto si te has enamorado de ella es muchísimas gracias Quique les prometimos que íbamos a hablar de un informe un informe tremendamente interesante saben ustedes cuantos insultos se producen en redes sociales cada vez que se disputa un partido de fútbol conocimos eso muchas otras cosas todas ellas bastante interesantes en el programa El Larguero se presentó un informe un informe titulado sin respeto no hay fútbol que analiza precisamente eso cómo nos comportamos en las redes sociales durante los partidos

Voz 17 37:37 por Sergio Castro hola qué tal buenos días personal

Voz 46 37:39 Estados casi dos millones de comentarios en un total de veinte partidos de la competición española tiene que ser registró la participación de más de cien mil usuarios únicos sea apreció que un tercio de ellos emitieron o emiten habitualmente al menos con un insulto en la red insultos que quedan por este orden distribuidos de la siguiente manera el sesenta y tres por ciento son insultos genéricos vaya usted a saber muy bien hacia dónde el doce por ciento expresiones que discriminan socialmente casi un once por ciento insultos machistas y sexistas casi un ocho comentarios homófobos y casi un siete profirieron en la red expresiones racistas y quiénes son

Voz 31 38:11 son los destinatarios de estos insultos mientras el partido

Voz 46 38:14 sí sigue su curso con total normalidad más de la mitad el cincuenta y dos por ciento fueron insultos a jugadores y equipos a menudo equipos de un mismo usuario que los insulta casi metidos por ciento a la afición contraria un veinte por ciento a un clásico a los árbitros casi un cinco por ciento a las directivas de los clubes después de todo

Voz 17 38:33 los mejores parados Pablo los entrenadores que sólo fue

Voz 46 38:36 consultados en un dos por ciento de las oportunidades

Voz 17 38:39 bueno Nacho Sergio vosotros sois aficionados al fútbol lo he dicho con

Voz 0933 38:43 Medio pregunta medio afirmación pueden relegan estuvo seguro Nacho si tu Sergio

Voz 28 38:46 no yo no Amarna Nacho es además hooligan ilustrado e aficionado Plus

Voz 0933 38:51 fíjate que estará más o menos el el reparto incluye Nacho además de aficionado al fútbol es aficionado a mostrar tu opinión sobre la participación de jugadores árbitros a través de redes sociales

Voz 31 39:02 la verdad es que no me da un poco de pereza eso soy aficionado a ver los partidos del Depor sobre todo el fútbol ya me decepciona un poco me decepciona me aburre porque es que está hasta en la sopa el fútbol yo creo que ha alcanzado un nivel tal de importancia porque yo recuerdo con dramas chaval bueno que él la pasión por el fútbol era como como un compartimento estanco el que quería entraba ahí vivía de esa pasión y el que no podía mantenerse al margen hoy en día mantenerse al margen del fútbol es realmente complicado incluso a la gente que no le interesa el fútbol ve cómo se llenan sus espacios sus horas y sus intereses de opiniones y de situaciones que tienen que ver con el fútbol hemos dado una importancia al fútbol la verdad es que creo que tiene que ver también con que se ha convertido un negocio y como tal necesita

Voz 28 39:42 si hubiéramos lo vemos en la radio yo que no soy aficionado al fútbol y si a la radio es verdad que muchas veces te sientes expulsado de la radio porque vas mirando hizo sólo hay fútbol hay momentos en los que sólo hay fútbol en pasó a Radio pero es una invasión del espacio público el brutal del quede efectivamente es muy difícil escapar a mi me gustaría no enterarme de casi nada no me dentro de casi nada hace prácticamente analfabeto futbolístico pero me tengo que esforzar mucho es es el único caso de analfabetismo en el que tú te tienes que forzar poseído por soy ignorante porque porque te vienen por todas partes no y en algún momento tienes te enteras de cosas de las que no no te cambias enterar cuando interesa no pero al final está ahí está en el ambiente es tremendamente invasivo y creo que tiene que ver también con esa agresividad de la cala París en el en el informe no que se ve en las redes sociales pero creo que se ve también en en muchas otras partes aquí me ha llamado la atención lo que comentaba Sergio Castro de de los sí

Voz 17 40:39 insultos genéricos esos son asuntos absolutamente esto no es decir yo creo que lo las redes sociales han convertido simplemente un altavoz

Voz 0933 40:49 también tú que muchas veces ocurre en los estadios Demon

Voz 17 40:51 no era una necesidad de toda la vida misma corren tiempos de hincha además yo estoy nadie era ni su amenaza se durante toda la afición del del equipo contrario así que no es nada nuevo pero es cada vez más agradable más estudiado incisiva se va sembrando pueblos iPhone los mensajes pues de hecho a través de las redes sociales nos

Voz 0933 41:12 damos cuenta de comportamientos que se han convertido en virales contar comportamientos violentos que ocurren in situ que ocurren en los campos de fútbol que donde se dan aún hoy desafortunadamente situaciones como esta puede que suene este sonido porque esta pelea de padres entre dos equipos de niños de diez años en Mallorca entre el Alfaro se convirtió en un vídeo ciertamente viral de este de esta pelea se cumple ahora un año justo este mes de marzo tenemos a Jorge Martínez al teléfono Jorge es uno de los padres que intervinieron en esa reyerta Jorge muy buenos días

Voz 14 41:46 hola buenos días Jorge tú hijo era

Voz 0933 41:48 jugador del COI Orense verdad Ike que has pensado al al volver a escuchar este este sonido del que ahora se cumple un año

Voz 14 41:56 hay cosas que no uno no puedo asimilar y que parece que quieren a las puede creer que haya pasado ahí la que intenta borrar pero bueno siempre están ahí

Voz 0933 42:08 tu recuerdas la primera vez que hablaste con tu hijo después de de esta reyerta después de esta de esta pelea

Voz 31 42:14 campo

Voz 0933 42:15 ese recuerdo Ike le dijiste temple pidió explicaciones sobre cómo cómo le explicas te lo que había pasado

Voz 14 42:22 la sean no tiene explicación esto es es algo que no que no tiene explicación sabiendo que yo intentaba decirle que que son cosas que no pueden pasar pero que a veces están ahí siguen estando desgraciadamente

Voz 0933 42:36 ya tu hijo sigue jugando en este momento al fútbol

Voz 14 42:39 sí sí sí pero bueno supongo que le

Voz 0933 42:42 las acompañando al estadio cada fin de semana como padre abnegado ir a estás acostumbrado sigues viendo este tipo de reacciones entre los padres en los partidos aunque tú no participes en ellas obviamente

Voz 14 42:56 determinó que decir que se lamentablemente te tengo que decir de que de que se siguen dando casos sin siguen viendo que si te tengo que decir también que no le han llegado a a pasar de lo que pasó el año pasado pero pero si siguen dando insultos quejas y por pues discriminación arbitrales osea

Voz 31 43:22 entonces recostada Jorge hola qué tal soy Nacho hace unos meses yo hice un reportaje sobre violencia en el fútbol base y me recorrí bastantes Campos y lo que sí vi o no sé si estarás de acuerdo conmigo tú que vas a muchísimos partidos de fútbol base sí vi como que los adultos no terminan o muchos adultos no terminan de comprender que son niños que no están ahí compitiendo como si fueran profesionales que intentan pues trasladar o proyectar valores adultos como es la competición au bueno como si fueran profesionales a niños que no es que el término final no parece que sea la que gana el que mejor se lo pasa sino que valen cosas para ganar y no sé si te parece que es que puede ser una de las claves que es que al final los adultos estar proyectando

Voz 14 44:10 estamos de acuerdo totalmente osea a lo que tiene que ser un divertimento algo para que los niños se lo pasen bien disfruten del momento más allá hacia el resultado de los padres lo transforman en una competición don de incitan a veces muchas veces a a la violencia la verdad

Voz 2 44:33 desafortunadamente pero perdona

Voz 28 44:34 que si no no soy muy ahora yo me pregunto por qué sucede esto llama mucho más atención no hubieran noticias relacionados con el fútbol Hinault con porque también hay niños que juegan al baloncesto Juan a Rubio Juan otros deportes no vemos está tensiona no se mira

Voz 14 44:49 es este fin de semana hablábamos en una cena familia

Voz 17 44:52 sí

Voz 14 44:53 de que en otros deportes como el balonmano el Voley el basket en no será esta situación están Si esto es pura y exclusivamente el fútbol ya pasa de ser una pasión hacer algo medieval o sea no no se puede comprender que donde esté jugando niños de seis siete ocho años eh los padres inciten o provoque en estas situaciones se metan con el árbitro se metan con el otro equipo se metan con el cuerpo técnico a mirar de estos que es algo que lamentablemente sí ha disminuido pero pero sigue estando ahí

Voz 31 45:38 sí para mí volvemos al principio es la omnipresencia del fútbol es la cantidad de gente que lo juega la cantidad de gente que lo ve hace que se traduzca en una cantidad grande de violencia que otros deportes no

Voz 28 45:47 el y la cantidad de gente y la cantidad de padres en el caso de los padres que quieren que su niño sea Messi también es eso yo creo no

Voz 0933 45:55 es un comportamiento ciertamente normalizado no parece que la violencia el fútbol es es justificable de algún modo Il esas conductas que como Jorge demuestra se siguen produciendo en los campos se trasladan a las redes sociales como demuestra este este informe sin respeto no hay o al menos desde luego no debería haber fútbol no debería haber ningún otro otro deporte Jorge muchísimas gracias por habernos estos minutos

Voz 13 46:18 y eso que muchísimas gracias en unos minutos

Voz 0933 46:21 vamos a cambiar de tema ya hablar de cientos de iglesias de castillos de monumentos históricos de los que nadie parece ocuparse en España ahora al comentamos

Voz 2 46:31 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo

Voz 1804 46:34 a Baptista un recibo

Voz 8 46:38 y un recibo dividido entre doce es menor recibo

Voz 24 46:42 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más a golpes más ahorras informa ten BBVA BBVA creando

Voz 1804 46:55 oportunidades usted lo que padece su típico cuadro de arrepentimiento hoy Ciesa porque doctor suele ocurrir a quienes no aprovechan los diez días que ahí sus ofertas insuperables ya tiene cura del ocho al diecinueve de febrero

Voz 2 47:08 aprovechando que llegan a su concesionario oficial

Voz 37 47:14 siete años de garantía

Voz 38 47:23 conecta con hoy por hoy a través de nuestro tuyo

Voz 2 47:26 el ex vía tus comentarios y opiniones

Voz 1804 47:38 lo que no consecuencias lo que los cambiara sus claves

Voz 40 47:45 a claros indirectos de lunes a viernes a las dos hora catorce las noticias de la mañana con José Antonio

Voz 2 47:52 Marco son las dos de la tarde la una en Canadá

Voz 40 47:55 escucha lo en Cadena SER en nuestra aplicación o en Cadena Ser punto com

Voz 1804 48:00 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos silencio por favor todo por la radio es un espacio muy serio de actualidad política

Voz 27 48:10 todo es falso salvo alguna cosa que alguna cosa no ESP alza la cerámica de Talavera

Voz 2 48:17 los políticos se empeñan en seguir haciendo lo mejor en el tramo de dieciocho mil a lo mejor lo mejor sobre