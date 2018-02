Hoy por Hoy (13/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 cadena SER servicios informativos

son las once las diez en Canarias la Guardia Civil ha encontrado

Voz 1762 00:13 cadáver de una mujer con pruebas de haber recibido varias puñaladas en La Viñuela en la provincia de Málaga ha sido detenido un hombre por su presunta relación con este crimen Málaga Jesús Sánchez la víctima se llamaba Adela tenía cuarenta y cuatro años el cadáver fue hallado anoche por los suegros en la vivienda que ella tienen una pequeña pedanía del municipio malagueño de La Viñuela con poco más de dos mil habitantes el cuerpo presenta al menos una treintena de puñaladas según la investigación la mujer era viuda tenía un hijo mayor de edad el arresto del presunto autor del crimen el compañero sentimental de ella que se dio a la fuga tras lo ocurrido se producía horas después ya de madrugada en Marbella ahora la Guardia Civil intenta esclarecer lo ocurrido recuerden la existencia del cero dieciséis el número contra el maltrato machista es gratuito no deja rastro en la factura pero sigue que borrarlo de la lista de llamadas más cosas el Parlament de Cataluña presentado ante el Constitucional sus alegaciones contra la impugnación de la propuesta de que Carles Puigdemont sea candidato a la investidura el propio presidente del Parlament va a pedir una respuesta a la justicia europea vamos esa cámara informa Pablo Tallón

Voz 1673 01:12 concretamente Roger Torrent ya impulsado a título individual en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda de medidas cautelares a la que espera que se sumen otros diputados de la Cámara esto por un lado por el otro el Parlament ya ha presentado las alegaciones ante el Constitucional las que argumenta a lo largo de cuarenta páginas porque se debería permitir en las circunstancias actuales la investidura de Puigdemont entre los puntos esgrimidos la que el propio Consejo de Estado desaconsejó presentar el recurso por su carácter preventivo o defiende que impedir la investidura de Puigdemont vulnera su derecho al sufragio pasivo y también el de los electores al sufragio activo en escritos se reivindica que la inmunidad del ex president por ser diputado impediría que fuera detenido a no ser que cometiera un delito flagrante por tanto según estas alegaciones pujaban podría acudir al pleno sin ser detenido sin ponerse antes a disposición judicial además concluye que el Constitucional ha usurpado unas funciones que no les son propias adoptando estas medidas cautelares

Voz 1762 02:02 precisamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España por los malos tratos infligidos durante su arresto a los dos miembros de ETA responsables del atentado de la T4 en el aeropuerto de Barajas

Voz 0390 02:13 en el año dos mil seis corresponsal Carmen Vela el alto tribunal considera que el Estado español vulneró la

Voz 4 02:18 prohibición de torturas y tratos degradantes ya de

Voz 1762 02:48 el propietario de la cadena hotelera española Riu Luis Riu Wales ha entregado a la policía en Miami para responder por su presunta relación con un caso de corrupción llegamos hacia las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:02 el Madrid en Madrid esta mañana hemos conocido la detención de un hombre de acusado de agredir sexualmente a una menor de catorce años hija de la mujer que le alquilaba una habitación en un piso de Ciudad Lineal en la capital Borja Quintana

Voz 5 03:14 la detención se llevó a cabo tras la denuncia presentada por la menor acompañada por su madre en comisaría la supuesta agresión sexual se produjo en la vivienda de la madre que tenía alquilada una de las habitaciones de su casa el detenido agredió presuntamente a la menor mientras vivía en la casa de la madre de la víctima los agentes están investigando si la progenitora se encontraba en el domicilio en el momento de la agresión aussie víctima y agresor se quedaron solos el acusado fue trasladado a dependencias de la unidad de la Familia y la mujer donde se ha tomado declaración antes de pasar a disposición judicial

Voz 1275 03:42 la justicia condenados mínimos contando en la SER a diez años de prisión a un hombre que estuvo un año abusando de su hijastra que entonces tenía trece años de edad su defensa llegó a pedir que se tuviese en cuenta que habían confesado los hechos ante un cura Cifuentes evita poner la mano en el fuego por Aguirre después de que ayer ambas fueran señaladas por Francisco Granados al supuesto cabecilla de la Púnica en su declaración voluntaria ante el juez la presidenta madrileña ha dicho en la Cope que ya no hizo nada ilegal sobre su antecesora asegura que deben ser los tribunales los que decidan

Voz 6 04:11 Esperanza Aguirre hizo cosas políticamente hablando en la gestión muy buenas y muy positivas respecto a lo que era la gestión del partido mira desde la verdad es que no puedo opinar no puedo opinar porque en estos momentos está todo en entredicho hay una investigación judicial y por tanto yo no puedo opinar

Voz 1275 04:29 el Ayuntamiento de Manuela Carmena tiene un plan sobre la mesa para transformar el Paseo de la Castellana un proyecto para reformar este eje desde Plaza de Castilla hasta Atocha aunque no sería posible ponerlo en práctica hasta la próxima legislatura más zonas verdes menos coches y más espacio para los ciclistas son algunos de los punto

Voz 4 04:44 los de este proyecto tenemos cuatro horas

Voz 1275 04:46 los hasta ahora en la Gran Via

Voz 10 05:33 tres de febrero

Voz 2 05:35 Día Mundial de la Radio

Voz 10 05:39 cada tema

Día Mundial de la Radio

hoy por hoy Pablo González Batista Cadena en Asia

Voz 3 05:48 después de este día del año mil novecientos sesenta y nueve miles de niños españoles soñaron con viajar al espacio

Voz 12 05:54 ya

Voz 3 05:59 eh claro que soñar es relativamente fácil solamente uno de esos niños lo consiguió por entonces no cuando espacio sino cuando escucho obvió esta retransmisión televisiva él tenía seis años y con unos cuantos más y un par de viajes de pasión a sus espaldas hoy esta sentado a mi lado Tom esto es lo más cerca que tuyo vamos a estar jamás de las estrellas con ustedes quiero pedir un aplauso para Pedro muy buenos días buenos días siento tener que empezar esta entrevista dando una mala noticia acabamos de saber que el presupuesto de los Estados Unidos que acaba de presentar

Voz 13 06:42 a Donald Trump no incluye ninguna partida destinada al viaje lunar y mira que hace apenas un par de meses lo prometía así

Voz 14 06:49 el PNV y Channing quién son

Voz 3 06:56 no deja de ser curioso que un tipo que tiene tanta facilidad para salirse del tiesto tenga tanta reticencia para que salgamos del planeta

el Madrid en Madrid esta mañana hemos conocido la detención de un hombre de acusado de agredir sexualmente a una menor de catorce años hija de la mujer que le alquilaba una habitación en un piso de Ciudad Lineal en la capital Borja Quintana

Voz 15 07:20 entonces setenta bueno

Voz 14 07:23 es curioso hasta cierto punto no es difícil entenderse bajó el presupuesto a la quinta parte hasta dos años antes de mil novecientos sesenta y nueve y bueno pues se pudieran hacer los los vuelos que se pueden hacer seis tres cohetes quedar en tierra en perfecto estado destaca que están en museos pero porque se recortar presupuesto y podía haber continuado pues parece que no va a continuar al menos durante el mandato de Donald Trump

Voz 3 07:48 te invito a consultar esas cifras ya te digo que te vas a llevar un chasco buen el veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y ocho Pedro Duque viajó como ingeniero de vuelo número tres abordo del transbordador espacial Discovery se convirtió así en el primer astronauta español en viajar al espacio así que están a punto de cumplirse veinte años en octubre de este de este año se cumplen veinte de esa primera misión

Voz 8 08:06 tienes previsto celebrarlo de algún modo hay

Voz 14 08:09 fiesta en algún sitio esto está pues la verdad es que estaba pensando que quizá tocarían no claro donde ha habido alguna propuesta por ahí pero bueno de momento no hay nada pensaba además eso

Voz 3 08:20 momento fantástico se cumplen quince otra cifra redonda del tu segunda misión espacial que fue en el año dos mil tres esto cumples dos cifras redondas que además ya son abultadas hay dos conclusiones evidente un áreas un tipo afortunado porque ha viajado especiales padre y la otra el tiempo pasa muy rápido

Voz 14 08:33 el tiempo pasa muy rápido de que ha ya han sido muchos años viví valores que sabe que volver

Voz 3 08:39 dejarlo vamos a intentar volver no vamos a ceder Pedro Duque es objetivamente el español que ha llegado más alto fijaos cómo será la cosa que hace un par de años Pedro te dieron un doctorado Honoris Causa de la Universidad a Distancia caí como un poco de justicia poética en ello no es cierto que también es Doctor Honoris Causa por la Universidad Europea la Politécnica de Valencia la de Almería tienes un premio Príncipe de Asturias de la cooperación inter internacional pero me consta que una hoy con la de concordia es cooperación internacional cooperación en cooperación internacional pero me consta que una de las cosas de las que más disfrutas en tu trabajo es de contar tu experiencia en el espacio a los niños y me encanta decirte que contó mi conmigo no vas a notar ninguna diferencia eh contra en cambio puede ser una diferencia con Javier Gregori el ex responsable de la información científica en Radio tres es una auténtico apasionado del espacio y hoy afortunadamente nos va a acompañar durante durante esta entrevista cosa que te agradezco enormemente Javier la gracias por la invitación un placer estar con Pedro quieres empezar a ser tu alguna pregunta buena pues si detrás de las malas de unas cuantas interesantes que ayer aquí en la calle

Voz 0882 09:36 la SER desvelamos una nueva carta de los científicos protestando los científicos españoles protestando por el recorte brutal

Voz 16 09:45 más de ese están sumando cada vez más científicos a esta carta eh se habla de que tres

Voz 3 09:50 de siete mil ingenieros o

Voz 7 09:52 me científicos jóvenes españolas han tenido que emigrar eh

Voz 16 09:57 son datos de la Confederación de Sociedades Científicas de España Pedro qué te parece a ti esta este recorte España es el país que más ha recortado de la OCDE en investigación que te parece a ti

Voz 15 10:07 a este este recorte

Voz 14 10:10 bueno son datos objetivos que España no ha superado nunca la el retraso que siempre ha habido en la cantidad el cursos que se dedican con respecto a los otros países del entorno como siempre se dice de Europa tal no decir más o menos un tercio de lo que de lo que se dedican otros sitios la cuestión la pregunta es a quién no queremos parecer entonces queremos parecernos a los países que ahora mismo están en el uno por ciento queremos parecernos a los pies es es que está en el tres realmente en otras cosas siempre se dice que queremos parecernos a lo que claro los que tiene el tres por ciento de de de inversión esto entonces realmente no lo entiendo porque bueno pues debería haberse no debería ser gente que ve a largo plazo

Voz 0882 11:02 pero algún mensaje para Rajoy concreto el máximo responsable de esta de este tijeretazo no no porque no

Voz 3 11:10 damos eh Arco con pequeños altibajos

Voz 14 11:13 hasta aquí hemos llegado en en algunos momentos de la historia dos pero a unas

Voz 4 11:19 sí

Voz 14 11:20 tampoco es decir es algo endémico salgo endémico que hay que seguramente cortar de raíz en algún momento alguien tiene que decir que esto a partir de ahora cambia radicalmente alguien tiene que dar la vuelta algo algo de los presupuestos y no por no ni siquiera por esta gente ni siquiera sólo por los

Voz 4 11:43 científicos han tenido que ir sino porque es una inversión productiva es decir lo que se pone ahí después revierte el país revierte

Voz 14 11:50 en

Voz 4 11:51 en calidad de vida vierten competitividad pervierte

Voz 14 11:55 en digamos la cantidad de gente que tienen sueldos decentes es decir es una inversión que sea para el futuro para todos para los hijos y los nietos no es no es sólo para los que a lo mejor podríamos

Voz 3 12:08 bueno esta es la pregunta política una pregunta interesante y además muy muy muy muy pertinente innecesaria pero antes sino a publicidad para quedarnos tranquilos que la pregunta que nos hacíamos Javier yo ayer has dicho que con suerte podrás volver a viajar al espacio la pregunta es existe un pasaporte para salir de la tierra hiciese así lo tienes en regla bueno el carné el cada vez carné de comer carne de cohete espacial de momento lo tengo en regla Fargas tres años pasó la ITV no sea revise V porque revisar bueno vamos a tocar madera porque no te llamen durante esta pausa publicitaria hay suerte estarás aquí a la vuelta gracias

Voz 8 15:15 para el pasado cuando iría gasta Iberia presentan aerolínea momentos una nueva serie en la que podrás conocer a brida Kahlo ir de copas con Hemingway colarse en el hotel de los Beatles con las voces de Antonio Dechent Ingrid a Johnson y Macarena Gómez aerolínea momentos escucha todos los episodios en Podium podcast punto com en su aplicación para dispositivos iOS y Android

Voz 3 15:48 seguimos en Hoy por hoy junto a Pedro Duque al que no le ha sonado el teléfono todavía por lo menos sí mientras llega el momento de volver al espacio Pedro ejerce como responsable de control y revisión de proyectos futuros en la Agencia Espacial Europea que esto es un cargo que queda fantásticamente bien en cualquier tarjeta de visita en qué consiste ese trabajo me contabas que es un trabajo de oficina que hacéis los astronautas en los tiempos en los que no estáis en una misión en una operación ajenos pero

Voz 4 16:12 el digamos que es la prioridad número uno es mantener las capacidades está no no y no perder aunque el oficio no estar listo pues fracaso tuvieras que no es como los pilotos que les han despertado por la noche para ir por la mañana avisan con tiempo no que aparece la tarde irse a mano

Voz 22 16:29 pese a mal te tienes que hacer Plan E

Voz 4 16:35 tienes que mantener en forma física todo raptó entre el coche dedicarse a este aspecto de la profesión pues en algunas hay hay semanas seguidas que tienes que ir a un curso de cosas si entonces pues la verdad es que no he hecho la cuenta pero en el año pues entre que vas al gimnasio de vez en cuando y todo eso puso un cuarto del tiempo estás haciendo estas cosas

Voz 3 16:55 pero de hecho durante esta etapa estas recibiendo cursos constantemente pruebas de capacitación y si no me equivoco esa a la que hablábamos antes entre entre todas las comillas posibles tiene lugar todos los meses de marzo sea que no te debe quedar mucho para presentar las de este año que me imagino que te vas a presentar para renovar el carné pero presentarse bueno aún más tranquilos también con esto verdad Javier

Voz 4 17:16 estoy viendo entonces ese cargo que tú dices de la oficina pues claro la gente tiene un puesto dentro de la agencia al que se dedica no el cien por cien sino a lo mejor setenta y cinco en este caso pues eso está revisando todos los proyectos futuros que van a la Estación Espacial Internacional pues los aparatos que llevan posible los astronautas pues tuvieron alguna dificultad previsiblemente para usarlos y cambiarlo desde desde el principio el diseño

Voz 3 17:40 claro

Voz 0882 17:40 eh yo la pregunta Pedro es esta generación los que estamos ahora en el planeta vamos a ver la primera misión a Marte eh

Voz 4 17:49 no les dijeron que así aquí dijeron también que el IVA Marty hasta está ahora mismo en el colegio yo eso eso es la típica pregunta que cesa un ingeniero y te dice que te falto un dato bien el dato que me falta es cuántos ingenieros tengo si me pones cuatrocientos mil como había en la época del Apolo personas ingenieros técnicos personal de apoyo a cuatrocientas mil personas algo que les llegaba el sueldo a casa todos los días y que se dedicaban directamente a la pole pues lógicamente esas en las cosas muy deprisa hice producen estas hazañas es que hasta hay gente que todavía no han sido los cree de la hazaña tan gorda que fue no ahora pues si ahora mismo según me está diciendo que no no hay mucho no parece que van a dedicar a esto con lo cual pues otra espera hasta que los pongan suponen cien mil con la tecnología actual de MIT micro electrónica que hay pues seguramente lo conseguiríamos tipo como la pole

Voz 3 18:48 pero una espera que está llena de de trabajo de adaptación como nos has contado han cambiado mucho en las últimas que preparáis para una eventual misión espacial futura respeto como tú viajase hace ya pues eso veinte años

Voz 10 19:00 hay hay ahora

Voz 4 19:03 de momento aquel primero cuando estaba volando el transbordador espacial cuando estábamos todos allí en Houston porque era el sitio desde donde se volaba o nos teníamos que ir a Rusia quiero al otro sitio dólares de donde no había una participación europea con lo cual no había nada en Europa pues desde ese momento ha cambiado bastante porque el transbordador era una cosa bastante regular había un grupo de astronautas allí en Houston los cuales pues digamos que es daba rodaje se dedicaba a la gente mucho más al tema de esta forma para esta para ser astronauta de para para volar una cosa más regular a la gente es la prepara de otra manera también cuando distancias muy largas en la Estación Espacial Internacional pues requieren otro tipo de conocimiento pero nunca la quemen Thomas generar apañar se uno solo con ciertas cosas que no son los diez días aquellos que ibas Pampa empapan van una cosa

Voz 3 19:55 ahora son estancias de aproximadamente seis meses no tiene espacial internacional con lo cual obviamente pues hay que organizarse mejor tu vieja este diez días en este caso sí que había que organice el de imagino que tendría es una pauta muy muy muy marcada unos horarios muy rígidos una disciplina bastante marcada dentro de la estación

Voz 4 20:11 si esto lo los vuelos cortos eran eran muy muy regulados todo el tiempo estaba medido al minuto etcétera para que cupiera todo hacernos a cuantos experimentos cuarenta experimento pues pues claro lógicamente alguien ha calculado como hay que hacer lo que funciona porque algunas cosas hay que poner en marcha cuanto antes otras que hubiese meterlas en el congelador tiene que estar listo a alguien lo tiene que ver con la tan encajadas

Voz 3 20:40 es una coreografía para la estación espacial

Voz 4 20:43 hay ciertas tareas que te dicen pues Firat de aquí a dentro de dos semanas pues supongo cuando puedas

Voz 3 20:50 dale un repaso a tal cosa

Voz 4 20:52 va un filtro que aquí tienes una lista de cosas que puedes hacer un poco cuando te encajan y te las pautas en tanto claro es aún un aspecto en el que es

Voz 23 21:02 la árabes olvidamos entre la logística se que no hayan aventura en su nombre pero uno de esos artistas que cruzándose de sus actos pisando un acuerdo molesta ambos lista pues decía su famosa frase es pisar esta acuerdo es la vida lo demás es pues estar esperando comparte que es que es el viaje espacial claramente te motivan

Voz 4 21:23 es más que los otros Space trabajo bueno no tanto es decir y este señor pista recuerda cada poco tiempo en nosotros a lo mejor cara fíjate veinte quince años desde no no podemos caer en ese eso queríamos una depresión si pensáramos que el resto de la vida más que esperar así que bueno pues tenemos esa otra ilusión de quizás empujar a los a los otros compañeros ayudarles darles consejo lo que sea prepararle por ejemplo como estoy haciendo todos los aparatos que se van a llevar pues eso tratamos de sacar también una ilusión de ahí no y sobre todo pues quiénes ingeniero como yo pues tengo esa posibilidad de entrar en los diseños ver los planos revisar controlar la seguridad todas estas cosas en el Comité de Seguridad tal no no es como el funambulista esta pero sí que es verdad que sí te dan un vuelo espacial olvidar del resto nos hablabas de la

Voz 3 22:17 la enorme responsabilidad de la programación que hay en cada uno de los viajes espaciales pero luego a veces la vida de astronauta por lo que hemos podido ver a través de los vídeos que envía a eso de las comunicaciones que hacéis con la tierra y a veces más prosaica de lo que cabía imaginar vamos a escuchar un fragmento de una conversación que Truman tuviste con el presidente por entonces presidente del Gobierno José María Aznar en tu segunda emisión en el año dos mil tres

Voz 24 22:35 oye que ayer te escuché decir que costaba encontrar

Voz 3 22:38 es cosas lo has encontrado

Voz 25 22:41 hay unas bolsas blancas por todas partes

Voz 26 22:44 desde aquí dentro de una de ellas consiguió encontrar el traje al final hasta que yo creo que lo más importante que es la ropa Si más importante incluso los elementos ya lo tengo todo así que estoy bien estoy yo creo ya

Voz 3 23:01 es tu primer problema era que no encontraba nada no encontraba nada en la nave es decir hay que me imagino que hay margen para este tipo de cosas por lo pronto encontró la ropa quieres ir desnudo por la por la estación espacial ya no ibas con lo cual nos tranquiliza pero imagino que ocurren estas cosas al final tenéis problemas del día a día

Voz 4 23:16 hombre claro que problemas de el día a día lo que pasa es que este caso es muy especial porque justo de el accidente de el segundo trasbordador Columbia que tenía que haberse llevado de la estación no esté a traer rodado sino unos cuantos siguiente todos se cortó tenía que haberse llevado un montón de cosas en la estación para volver a la estación estaba llena vetada hasta

Voz 3 23:38 prolonga por hombro ideas

Voz 4 23:41 había nada más que dos personas allí en vez de los que tendría que haber una circunstancia un poco especial ahora mismo no está todo tan es cuando el tú llegas allí todo el mundo hay un ordenado y dónde está tu ropa tal pero en ese momento la verdad es que estábamos un poquito de desconcertados después del accidente

Voz 3 23:59 y alguna vez después de viajar cuatrocientos kilómetros de altura llegas miras ese punto en tu caso sonaron puntos y Novés el planeta a en la distancia de piensas

Voz 8 24:08 habría cerrada la llave del gas

Voz 3 24:10 es que me pasa a mí siempre que viajo pero si estás en la Estación Espacial es bastante más improbable que puede comprobarlo

Voz 4 24:17 sí pero bueno ahora ya últimamente la verdad es que se ha perdido un poco ese aislamiento al cual unos seis caminaba cuando se cuando andaba hacia el cohete y hacía piso en la rueda Basauri no es lo mismo porque uno puede llamar por teléfono pasó menos hay una especie de Skype desde ayer rival no funcionan todo lo de este no funcionan todas las partes de la órbita pero unos trozos que sí que tiene Internet claro

Voz 14 24:44 durante un rato oí está marcado allí ha ahora tenemos métodos poco a

Voz 3 24:49 cinco minutos hacer iba bueno puedes llamar por teléfono pues llamada se pone tu hijo que sí ha dejado cerrado lo que Córdoba molestas ahora que estaba jugando ves a tu hijo llamado Steven Spielberg es el momento de grabar esto para la peli que por cierto esto no tiene a ver si te lo pregunto si tuviéramos que ver alguna película

Voz 22 25:09 tú sé que eres aficionado al cine al cine de misiones

Voz 3 25:12 prefiere Si tuviera que ver alguna película que no lo más posible a como es la sensación de viajar al espacio cuál crees que lo refleja más más aproximadamente

Voz 4 25:21 pues en fin hay trocitos de varias que son bonitas ustedes en la película Gravity pues todo eso que les pasó por fuera pues nosotros esta catástrofe ah sí no son plausibles en absoluto pero cuando está por dentro de la nave pues está bastante bien y hemos entrado bien simulada lo único que calado como está colgado de un arnés pues es una pues trombón ortopédica tal pero bueno antes puede hacer una idea las vistas de la fuera de la nave también están bastante bonitas hechas da una idea bastante aproximada como cuando

Voz 14 25:58 no pasa un problema exactamente cómo se resuelve en los años

Voz 4 26:03 sesenta por supuesto Apollo trece la que digo siempre porque esa está hecha exactamente cómo fue no no había necesidad de meterle ni el tipo de ningún tipo de licencia al guión para que fuera interesante porque lo que les pasó fue que vamos que casi vamos allí y bueno pues otras mucho

Voz 14 26:21 bueno no estoy de baja cerca del agujero negro

Voz 4 26:24 después que te pasa el tiempo no sé cuánto Christopher Nolan estará tomando nota en algún sitio pero eso claro es que no

Voz 22 26:31 veces es que algo sospecha

Voz 3 26:34 me va la olla

Voz 0882 26:36 Javier si me gustaría preguntas de Pedro que en tus veinte años desde el primer vuelo ha entrado un nuevo agente con mucha fuerza y son los vuelos privados el turismo espacial no hay turistas espaciales multimillonarios que han ido a la Estación Espacial Internacional ahora está Elon Musk mandando eh coches al espacio eh con tu experiencia todo consejerías a la gente que se subiera con la ingeniería que hay ahora mismo aeroespacial que se subiera a un tipo de estas naves como las de Virgin como las de Space X sólo para hacer turismo para dar una vuelta para dar dos vueltas tú lo aconsejaría si ha uno tiene el dinero crees que todavía es incipiente crees que el turismo espacial eh va a sobrepasar incluso la actividad científica en el futuro de en el espacio principal

Voz 4 27:20 que hay que confiar un poco porque entonces pregunta

Voz 14 27:25 hacerlas decidieron la gente que revisa la seguridad de la aviación

Voz 4 27:30 han establecido un grupo no sé cuánta gente trabaja en Estados Unidos que ahora mismo está regulado esto correctamente que han puesto

Voz 14 27:38 las normas de seguridad para estos cosas también

Voz 4 27:40 es se han puesto las pilas digamos la

Voz 14 27:43 la agencia de la aviación civil para regular

Voz 4 27:45 estas cosas y bueno no será lo mismo que viajarían una Airbus por ejemplo el año pasado me parece que no hubo ninguna ningún ningún muerto en accidente en Aviación Civil regula desde antes también no podemos decir lo mismo pero bueno esos vuelos de Virgin Galactic que volarán unos cuatro minutos al espacio que si le va a Augusta la gente si lo va a merecer la pena el dinero ya se verá cuando empiece el mercado seguramente pues están seguros no lo sé yo no lo sé responsable he visto los planos ni he visto los pruebas de seguridad nada pero me refiero a que con confío bastante en este regulador

Voz 3 28:27 vuelve la América bueno los próximos grandes retos de la industria aeroespacial serán probablemente volverá a la Luna con suerte viajar a Marte ya con mucha suerte que Pedro Duque vaya a bordo de alguna de las naves alguno de los cohetes alguna de esas e infraestructuras que irnos conseguirán llevar hasta allí Pedro ojalá que sea así de verdad que lo que lo deseamos te sino que tengas por lo menos una responsabilidad aportan tenías en tu en tu puesto la oficina en la estación en la Agencia Espacial Europea tenemos muchísimas gracias por haber venido ha sido un auténtico placer hablar contigo y no despedimos a Javier Gregory porque llega el momento de espacio Eco

Voz 0882 29:10 en apenas doce años en el dos mil treinta todos los envases de plástico que en en Europa tendrán que tener una doble condición primero que se puedan reciclar y segundo que se puedan también reutilizar esto supondrá una inversión de cien millones de euros sólo en nuevos diseños Illano queda mucho tiempo para conseguir este ambicioso objetivo ecológico porque sólo en España se tiran cada año tres mil quinientos millones de botellas de plástico como nos recuerda Nieves Rey la portavoz de Ecoembes la organización que gestiona el contenedor amarillo

Voz 27 29:45 creo que todo lo que lo que supone supone esta medida va a generar sobre todo para el medio ambiente una principal ventaja y también para los consumidores en algún de alguna medida estamos ya cada vez son más responsables y trabajaremos para que recuperemos dos rutita los todo lo que podamos estamos ya sensibles comprometidos tiene que ayudar

Voz 0882 30:06 en nuestro continente se generan anualmente

Voz 2 30:08 veinticinco millones de toneladas de basuras

Voz 0882 30:11 plásticas pero ahora apenas recicla una tercera parte de ellas el resto va a parar a los vertederos o en el peor de los casos al medio ambiente como denuncia esta campaña de concienciación que ha puesto en marcha Ecoembes Il aseo la Sociedad Española de Ornitología

Voz 28 30:28 sí hay gente que se levanta un domingo a las siete de la mañana a subir una montaña de mil ochocientos metros porque el gusto al monte iba a emitir una botella la dejas vi que hay gente que se levante el domingo siete de la mañana para subir misma montaña Vílchez entorno

Voz 16 30:47 otros porque me gusta el monte

Voz 28 30:50 iba a ir recoge esa botella

Voz 29 30:54 van hoy más de cincuenta billones con b de micro plásticos contaminando todos los mares de la Tierra las ventajas de reciclar son muchas por ejemplo recoger un millón de toneladas de plástico evita la contaminación que provoca

Voz 2 31:09 un millón de coches

Voz 8 31:12 espacio Eco un espacio en colaboración con

Voz 2 31:16 con Andrés

Voz 3 35:31 si se considera usted un cochinillo piensen cómo sería su casa

Voz 4 35:34 idea y seguramente será un espacio amplio luminoso con colores cálidos buena en las cocinas

Voz 3 35:41 desde siempre estas superficies metálicas muy muy muy brilló

Voz 13 35:44 antes grandes productos pero fíjese mejor en lo que contiene ese ese espacio puede que haya tal vez una máquina de vacío un jugador de aceitunas un molde para hacer huevos cuadrados de verdad bautizar alguna vez todo eso de hecho queremos hoy aprovechando que tenemos público aquí que sean ustedes quiénes respondan a esa pregunta luego os preguntaremos por qué cosas tenis en casa

Voz 3 36:07 cogiendo polvo es ese tiempo y aún no sabéis muy bien cómo sacar partido en la cocina para ayudarnos a saber qué objetos son inútiles cuáles no lo son tanto y para saber cuál es el que en realidad para solían vamos tenemos aquí a Sacha Hormaechea muy buenos días Sasha es como Pedro Duque pero a diferencia del astronauta Sasha todavía no ha vuelto del espacio IU e Sasha también tienes una fondista en tu casa al en el estante más alto cogiendo polvo como el noventa y nueve por ciento de los españoles

Voz 16 36:40 por supuesto toque vamos a ver ya ya ya no significa que tú para demostrar que es un ciudadano de este país lo primero que tienes que tener no sabe perfectamente primero medio primero en la nevera eso pongamos eso fundada sobre la ribera en cuanto más Pocho mejor sí pero en frentes que él no sabes por qué siempre está igual alguien lo cambias alguien los está madurando en algún sitio Itu porque las noches de ella

Voz 3 37:06 ya crecen así nos es el medio de la planta limón de nevera llama de los de los utensilios que tú tienes en tu cocina cuantos usas menos

Voz 16 37:15 aves al año alguno pero sigamos por los principios de prioridad hay otra cosa que es fundamental en una cocina de un ciudadano de este país la bolsa detrás de la puerta que va guardando bolsas fue nunca Jonque en alguna asociación

Voz 3 37:33 una es imposible hay algo que heredamos de nuestra

Voz 16 37:36 bueno no sé si alguno heredado dinero pero muchos heredamos la costumbre de abrir un cajón y que hacen todas estas bolsas aquí

Voz 3 37:42 desde las bolsas directamente si la sangre el dobladas me vuelvas doblaban perfectamente común triangulitos

Voz 16 37:48 pero intuyo cuando hablamos de esto decíamos cuál sería la navaja suiza de de una cocina española para empezar para empezar

Voz 3 37:57 hoy ha traído una navaja suiza

Voz 16 37:59 tiene algo fundamental para ser una trabajando suiza española no

Voz 3 38:04 claves ha este nuevo no parece del Ejército siempre todo tiene tiene la luna Estupa fantástica mira la lupa está muy bien para la nueva cocina para ver los platos piensa otra cosa mira qué falta de igualdad mira que Patxi ético es esta navaja comparado con esto es que la diferencia era aquella suele Catón es algo para apelar el

Voz 16 38:24 bueno lo sabes porque te de este tamaño esta navaja simplemente para guardar algo fundamental para español un palillo

Voz 3 38:31 pero bueno todo esto para el puesto tú quieres llevar un palillo eso lo que es el estuche de puede llevar a cuarto

Voz 16 38:40 quiere comida de tinglados sí de familia tal que siempre

Voz 3 38:44 que quedarte pero la pregunta es la los suizos tú crees que son una edición especial para España con palillos y luego tener ellos la suya que a lo mejor viene sé con extrapolarse seguramente que es que había agua

Voz 16 38:54 el Espanyol en la producción que dijo esto hablando de ellos

Voz 3 38:57 los aparte aquí que no abultada como le en el voto bueno estás sacando utensilios de cocina de tu mochila si estos son los que te regalan va a su favor nunca estos son imprescindibles estos son de los prescindibles por ejemplo este para fue una pieza para piano a corazón abierto

Voz 16 39:13 es una pinza para coger con los los cocineros importantes en todos cogen un hojita de algo que está ahí que hay otra forma de cogerle mientras la única Carla justo en el sitio es una pieza como si te la regalan tanto en el cajón

Voz 3 39:25 que no la va a subsanar nunca estuvo en la cocina en tu cocina no se utiliza esta pista todo tiene un tamaño por lo mismo que se puede agarrar con

Voz 16 39:32 exacto también se me olvida que hay otro procedimiento que no tenemos que tenemos todos en nuestras cocinas ese mal lo que es otra idea fundamental y esto tiene que ver con Pedro Duque ya estaba aquí tiene que ver con la comida y como somos nosotros en uno de los cajones de nuestra cocina existe todavía las instrucciones de A

Voz 3 39:53 eso es algo que probablemente no tienes en casa

Voz 16 39:56 esta innovadora viaja enviase tiro hace muchísimo porque esa es la diferencia que hay entre este país que de cualquier lugar del mundo que tú quedas con tus amigos Idle vas a regalar a tu amigo una nave espacial Iker lo primero que hace también una nave espacial abrió la escotilla coge las instrucciones tirarlas

Voz 2 40:11 decir adiós así como funcionó nave espacial claro

Voz 3 40:15 el ir y eso lo hacemos igual pero la metemos en lugar de por las cotilla nave espacial y la metemos en el cajón de la cocina por si acaso algún día lo necesitamos

Voz 16 40:23 de cosas que son útiles

Voz 3 40:25 pero todo difíciles vienen un estuche una armónica no mira eso no voy no escribir no no no es que me da miedo preguntar de la selección

Voz 16 40:35 cosas que seguro que si tienes a la canción a las rusas

Voz 3 40:37 es el te voy a voy a veces como que tenemos audiencia de Primera división Cardona como tú la SER ya no como para apelar de verdad es necesario sobre apelar a José y dándole un golpe con el cuchillo como hace todo hijo de vecino lo que prefiero por aquí de repente hay algo que no

Voz 16 40:51 más es muy útiles muy barato vas regalas muy bien

Voz 3 40:54 con melodías nos regalas me relajo sí venga saca más cosas además viene con estuche además claro es que sabía que lo tenía que regalar bien esto no lo ha sacado del cajón del hace tiempo ya te lo digo que han sucumbido alguna vez a la teletienda viendo la tele a altas horas de la madrugada con la tripa bien llena si has visto anuncios a lo mejor como este

Voz 2 41:16 si te gusta preparar comida rápida y fácilmente tienes que ver esto este es el plus si todos los alimentos que ves aquí al siglo cortados en cuestión de segundos con las diferir y me tienes en la mochila un se lo que

Voz 3 41:33 pero lo de no hay Sendai se Lugo Plus hace que había un modelo inferior que el modelo inferior puede que sea el es la Chop escuchado

Voz 38 41:42 con esto te va a fascinar a mí me mira Sicko secundo in listo no más chulo

Voz 1762 41:53 herida miran igual

Voz 2 41:55 un golpe condena de Fred como así tienes futuro dueño

Voz 3 41:59 que le pregunten la teletienda con la gente joven acento Ralph cualquier cosa así que que es a ver que que ha sacador por haber sacado

Voz 16 42:08 lo que no sería fundamental en una cocina española pero sino una gran japonesa

Voz 3 42:13 no tengo miedo de que tampoco avería pero ahora la Audiencia los de antes que es eso una cosa para afilar parece una tabla pequeña de cortar aparentemente pues esto es

Voz 16 42:24 algo fundamental en una casa de una familia japonesa puestos para rayar wasabi es piel de tiburón que coges vas metiendo aquí de rayas fíjate lo que podríamos cambiar su historia éramos en Japón todo uno la respuesta pues nosotros no las sabíamos por cierto desierto hay algo fundamental que no existen casa a través cada vez que abre el cajón hay dos mil cuatrocientos setenta y dos

Voz 2 42:48 cuchillos lo corta

Voz 16 42:50 ninguno no corta ninguno y hay uno que es una pieza que siempre la la tienes allí con mucho cuidado

Voz 3 42:58 guardas

Voz 16 42:59 que es el cuchillo muy especial que es el jamonero es el cuchillo jamonero que porque siempre pretendes que alguien algún día tragaron un jamón el cuchillo ya lo tiene

Voz 3 43:10 por si acaso sacas y luego nadie sabe cortar jamones

Voz 16 43:12 entonces me hace gracia que nadie que no lo de cortar jamón eso ya está a gente conozco más de un mediador

Voz 3 43:19 sí no yo tengo uno en casa parece que me lo comía bocados

Voz 16 43:21 sí es verdad yo de un amigo que es imperfecto leñador de jamones en madera pero no entiendo porque nadie tiene un una fe

Voz 13 43:29 la dos en casa yo tengo afilador antes venían a casa ahora esos ha perdido así que hay que tener afilado estuvo en Rivas

Voz 3 43:36 los cursillos también es cierto que han bajado de precio a veces casi es más fácil comprar un cuchillo acumular en el cajón

Voz 16 43:42 eh que buscar dónde dónde afilar lo no sabes que antes era técnico de radios también de decir mejor comprar otra arreglarlo

Voz 4 43:48 tal

Voz 3 43:48 bueno eso lo hace desafortunadamente cada vez lo hacemos más antes de que empezar a hablar Sasha hemos pedido a nuestro público que si tiene algún utensilio en su casa que quiera compartir con nosotros literal o metafóricamente estaremos encantados escucharán tiene algo en su despensa que vaya levantando la mano ahora para que le dé tiempo llegar a Sergio que quiere regalarle a Sasha que probablemente de utilidad muy buenos días puede decirnos que su nombre para no equivocarme otra vez

Voz 2 44:11 sí señor Jorge Ruiz Jorge Jorge

Voz 3 44:14 que tienes en casa ponía tengo un corazón rojo

Voz 2 44:16 precioso que no usado jamás eso ya lo sabemos que tiene un gran corazón seno pero es es mi aval éste me lo regalaron entonces se supone que huevos pero es de plástico entonces se lo metes en el aceite hirviendo entiendo

Voz 3 44:30 que si en fin no lo has intentado que es el que ha inspirado por por Jorge ha sacado de otro producto que tampoco tengo nada de lo que es lo que no es una rama no tenía nada corazón no

Voz 16 44:44 no tiene forma de huevo

Voz 3 44:46 las pruebas con forma de huevo no estos parámetros

Voz 0882 44:49 el y al mismo tiempo que

Voz 16 44:52 que metes los huevos que empezar birlo poles dentro según va cambiando de color es el huevo está hecho no sólo lo fácil que es contar el tiempo

Voz 3 44:59 bueno para que es una idea está perfectamente en su en su envase no no lo has sacado de de ahí nunca y una veces quiera

Voz 16 45:05 su regalo que te quería fantástico

Voz 3 45:07 gracias alguna vez me contaste que tenías un un para hacer para cocer huevos pero con forma cuadrada como el de Cuadrado que el mundo del web

Voz 7 45:15 OO darse ese lo regalé a Toledo

Voz 16 45:19 se también no es que son todas estas cosas que no sé para qué pero no sabes que tu tu huevos duros sea cuadrado nada cosa que te interesa mucho es fundamental entonces una parte muy creativa y así que bueno cuando las es el desayuno a tu familia en que ya estás trastornado de verdad

Voz 3 45:36 bueno ahora para terminar sólo una última pregunta la termo mix esto es una cosa la Mix es como una especie de mito de la que sólo oyes hablar a tus amigos que ya se han casado los solteros sabemos que existe la tenemos Pixie bueno existe uno y lo segundo si existe si hay que tenerla en casa es un milagro de la cocina como defender algunos o es totalmente superflua

Voz 16 45:58 hombre si lo una máquina endemoniada fantástica en los resbalones porque no hay forma de romperla eh o en casas has accidentado no se la había intentado pero en el forma aquí en casa si te apetece la puedes tener pero evidentemente no es la panacea de vamos a ser con vamos a coaccionar todos con esto además sobre todo porque luego siempre acaba ahí también en la esquina lo que pasa que el más grande que cualquier cosa que teníamos

Voz 3 46:21 claro que eso sí que no hay donde meterlo no

Voz 16 46:24 pero es cierto que para hacer algunas cosas está muy bien pero hay gente que yo lo hizo el libro yo trabajé para ellos yo hice un libro donde hacíamos al roces y arroces la Termoplax sorprendentemente salían bien evidentemente es mucho más fácil tenerla más elegante tener la la el termo mixto encima de la mesa que lo también otra de las cosas que hacemos los españoles en el balcón que es tener la la paella la hemos salido al balcón para ese algún día vamos a hacer paella para todos los vecinos sabemos que tenemos algo para hacerlo

Voz 3 46:52 traído Pratibha Sasha un emperador de piñas fantástico rehusado cero veces Sacha Hormaechea ex cocinero tiene muy muy poquitas contadas muchísimas gracias cambio pueblo en onzas grato

Voz 39 47:05 hechas

Voz 2 48:20 bien facebook Hoy por hoy