Hoy por Hoy (13/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 2 00:06 José Antonio Marcos muy buenos días la Pablo qué tal

Voz 1018 00:08 buenos días vuelve Bárcenas el ex tesorero del Partido Popular declara desde hace unos minutos como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana con un aparente aplomo Bárcenas ha explicado a preguntas de la Fiscalía que el PP disponía de un manual para financiar las campañas electorales Él que se especificaba que los únicos fondos que se podían utilizar en cada comunidad eran los que autorizaba la sede central del partido en la calle Génova siempre según su versión ese manual reflejaba de forma muy clara que no se podía aportar ningún fondo propio las instrucciones se transmitían por escrito y después se desarrollaban en una reunión de campaña vamos en directo a la audiencia Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:46 Luis Bárcenas ratifica la declaración de Ricardo Costa reconoce que el exsecretario general del PP valenciano que admitió la financiación en negros de su partido se reunió con sede en ausencia del tesorero en la puerta y letras no dos su preocupación por que por orden del vicepresidente Víctor Campos tenía que facturar a empresas privadas actos del partido Bárcenas le trasladó que eso era una barbaridad que acabarían como Filesa comunicó a la puerta las intenciones del PP valenciano dice que cree que la puerta hablaría con los dirigentes de Valencia

Voz 3 01:18 yo le traslado mi conversación co co donde cargo Costa alarme dice que no me lo supe que la banda con Valencia dejará aclaró que esa es la India sí entiendo que eso es lo que hizo hablar con Valencia mirarla

Voz 4 01:33 sí canción contesta a esta ahora a la acusación popular José Antonio gracias Campos este sobre Bárcenas y la Gürtel entorno a la trama Púnica

Voz 1018 01:41 la que ayer Francisco Granados exnúmero dos del PP madrileño intentó involucrar de forma directa a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre en la cúpula de la financiación ilegal del partido el ministro de Justicia Rafael Catalá resta credibilidad al testimonio de ese encausado aunque se muestra en contra de la posibilidad de que la actual presidenta madrileña tenga que dar explicaciones en sede parlamentaria

Voz 5 01:59 están permanentemente insinuando guiando trasladando la carga de la prueba sí hay a nuestro Estado de Derecho la presidenta comunidad comparecerá como lo hace cada semana en los distintos formatos que se llevan a cabo esta en la Asamblea ahora para responder a las acusaciones no acreditadas de una persona que está en un proceso penal a mi me parece que no es el formato adecuado

Voz 1018 02:26 en Andalucía en el juicio de los ERE en la llamada que pieza política segundo día de comparecencia del principal encausado el ex director de Trabajo de la Junta Andalucía Francisco Javier Guerrero que ayer se acogió a su derecho a no declarar el secretario el tribunal sigue dando lectura a sus declaraciones previas durante la fase de instrucción tal y como ha pedido la Fiscalía vamos también el directo la Audiencia de Sevilla Mercedes Díaz

Voz 6 02:47 siguen escuchándose en la sala las declaraciones del ex director de Trabajo Javier Guerrero hizo seis durante la instrucción ya hemos oído ese momento en el que la jueza Alaya le pregunto si consumía alcohol y coca con su chófer Guerrero lo negó es la voz del letrado de la Administración de Justicia Rafael Castro

Voz 5 03:01 que es cierto como así por Trujillo que usted consumía con el prácticamente a diario alcohol y cocaína y que pagaba chofer con él tiene que las subvenciones que un cocainómanos no tendría ni la capacidad mental ni la memoria del declarante que no sabe dónde se compra que nunca consumido que lo único que les gusta es el Marlboro también una Copa que se toma de postres

Voz 6 03:23 este hombre se ha plantado hace unos minutos harto ya de leer en voz alta ha dicho que está cansado que no es una máquina y ha llamado a una funcionaria que está leyendo ahora sonido directo Antonio Viera

Voz 7 03:33 es cierto que actualmente Enrique Rodríguez Contreras ocupó una dirección de Área de la Diputación de Sevilla por designación del presidente Fernando Rodríguez Villa

Voz 1018 03:42 sonido ya esto desde la Audiencia de Sevilla ahora dos y tres minutos tenemos todavía noticia de última hora sobre la crisis política de Cataluña al presidente del Parlament Roger Torrent presentará una demanda de medidas cautelares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se permita Carles Puigdemont concurrir a la investidura así lo apunta un comunicado difundido hace unos minutos por la Cámara autonómica Pablo Tallón

Voz 1673 04:04 según explican fuentes de Presidencia esta demanda se presentará a título individual aunque Torrent espera contar con la adhesión del máximo de diputados basará su argumentación en que impedir la investidura de Puigdemont vulnera su derecho a la participación política el texto invocar al artículo treinta y nueve del Reglamento del tribunal que está reservado para casos muy específicos para circunstancias en las que se pueda producir dicen daño irreparable precisamente por su carácter excepcional en caso de que la demanda fuera admitida a trámite debería resolverse en sólo veinticuatro horas para Torrent esta iniciativa puede abrir una puerta real y efectiva para investir a Puigdemont aunque al mismo tiempo admite que se trata de una vía compleja de momento el PP ya ha calificado la iniciativa de postureo porque dice el Tribunal de Derechos Humanos está pensado solo para aquellos casos en las que se haya agotado el resto de vías judiciales

Voz 1018 04:53 hora doce y cinco fuera de casa en Oriente Próximo primera audiencia en el juicio contra la adolescente palestina de dieciséis años a ETA Tamimi en un tribunal militar israelí de Cisjordania está acusada junto a su padre y una prima de enfrentarse a los militares por lo cual permanece encarcelada ha convertido en todo un símbolo frente a la a la resistencia la sesión transcurre a puerta cerrada sin permitir el acceso de los medios de comunicación corresponsal de abril

Voz 8 05:17 Ahed Tamimi ha comparecido ante el juez esposada sonriente sobretodo al ver a su familia Tamimi que fue detenida tras abofetear a un soldado israelí en la puerta de su casa responderá por doce delitos podría ser condenada hasta diez años de cárcel su padre Basem no ocultaba su frustración al llegar al juicio

Voz 4 05:35 me siento triste preocupado y enfadado no hay diecinueve

Voz 8 05:38 con el juez decidió que sólo la familia podría estar presente en las sesiones desalojó a la prensa ya los diplomáticos la abogada de también niega águilas que considera que la presencia internacional protege a la menores el juez cree que la presencia internacional no será buena para AGETT pero lo que yo opinó sabe que no será bueno para el Tribunal tenerles a todos ustedes hallada Eros de está previsto que el juicio de Tamimi ya convertida en icono de la lucha contra la ocupación israelí dure semanas incluso meses

Voz 1018 06:07 punto quizá muy recurrente que se repite cada año los españoles desayunamos mal y parece que no estamos dispuestos a corregido el último informe presentado por la Fundación Española de la Nutrición refleja que el cuarenta por ciento empieza el día cobra infestado alimentos insuficiente o como mínimo inadecuada Laura Marcus

Voz 9 06:21 lácteos cereales y fruta Ésos son los tres componentes que debe tener nuestro desayuno como mínimo aunque apenas uno de cada cuatro españoles cumple este propósito la mayoría combina algo líquido con galletas cereales y un tres por ciento sigue sin desayunar nada los expertos de la Fundación Española de Nutrición recuerdan que el desayuno es la comida más importante que debe aportar el veinticinco por ciento de nuestra energía diaria los niños son quienes mejor lo hacen más de la mitad empieza el día comiendo de forma aceptable en casa en familia aunque sólo uno de cada cuatro incluye una pieza de

Voz 4 06:54 yo llevo unos segundos dos apuntes más con Carlos

Voz 10 06:57 hay Adrián Prado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por malos tratos a los dos etarras que atentaron en la T4 de Barajas y por no investigar los el Estado deberá indemnizar a los terroristas Igor Portu y Martín Sarasola con treinta mil veinte mil euros respectivamente el detenido un hombre en La Viñuela Málaga como presunto autor del asesinato de su pareja la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación tras encontrarse anoche el cuerpo de la mujer con numerosas heridas

son las dos seis siete y siete en Canarias seguimos hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 11 07:37 apenas SER bueno como saben hoy hemos hecho un programa especial con público para celebrar el Día Mundial de la Radio pero no con cualquier público con este público

Voz 2 07:49 y algunos miembros de este público al que escucha se han dejado

Voz 1 07:53 utilizar vamos a decirlo así para

Voz 2 07:55 Kun experimentación nuestros conejillos de indias les hemos como contábamos al principio del programa les hemos colocado en la mano un medidor de emociones diseñado por la consultora de marketing científico socio Graz

Voz 12 08:08 desafortunadamente siempre llega la hora de conocer la verdad y ahora vamos a saber gracias a Elena Martín director esa ese gran muy buenos días otra vez pues gracias Elena vamos a saber

Voz 2 08:17 qué han sentido cuánto han sentido como lo han sentido y sobre todo en qué momento han sentido más intensamente porque decíamos que la radio es emoción pues hoy venimos aquí a comprobarlo Elena así más qué tal ha salido el programa

Voz 4 08:32 muy bien la verdad es que hemos podido ver los momentos de más atención y demás emoción así que ha sido todo todo un experimento

Voz 2 08:39 por tener un referente vosotros que os dedicáis al en mejor o peor que una vez

Voz 4 08:42 la de Garci Juan hayan Days

Voz 2 08:45 bueno cuál ha sido el pico de mayor emoción de la primera hora del programa

Voz 4 08:50 bueno pues y además ha sido muy curioso porque precisamente ha sido un pico que ha producido la risa del público y ante esa llamada de Rafael Pascual que ha dicho que después de la caída de la lavadora el mejor inventó era la radio

Voz 13 09:03 qué quería decir que estamos enhorabuena felicidades porque junto con la cama y la lavadora el mejor invento del mundo es la rabia

Voz 4 09:11 bueno pero claro

Voz 2 09:14 sino que este es el momento que mayor emoción ha provocado durante el programa

Voz 4 09:17 exactamente tiene cierto sentido que lo hagamos a ser conquistado

Voz 2 09:20 acostumbrado a trabajar con las emociones eso fieles aunque en el caso de Rafa sean apenas cincuenta los feligreses que tiene que tiene su pueblo Anguita vosotros erais eh al público al pregunta en general seréis conscientes de que estos estaba afectando de alguna manera en particular Jasen así con la cabeza como bueno no gusto pero tampoco es que va a gran también podemos medir el momento de mayor atención durante lo no hemos visto la emoción íbamos a medirlo desde cuál ha sido el momento en que habéis estado en que han estado nuestro público más atento

Voz 4 09:48 claro hay que decir que esto no consciente y además te tengo que decir también que tenéis que invitar más a este público porque el momento de más atención de la primera hora ha sido de esas respuestas que han dado pero te tengo que decir que te tengo te tienes que aprender los nombres porque ha sido justamente eso

Voz 2 10:02 esto no hace falta que me medio

Voz 4 10:05 ya lo intuía cuál ha sido el momento hemos

Voz 2 10:08 cuando me equivocaba exactamente lo llama de Borges que hay que es un público es hija me que habían sacado ese corte que metió a volver a escuchar equivocando Messi verdad me parece gracias muchas gracias era buena que ha sido uno de los oyentes voluntarios Kike que es la radio Jorge el otro no cambia el cambió el nombre por sea lo que más llama la atención al público es que nos equivoquemos en conclusión está ahí Isaías Lafuente hay que equivocarse más en la radio nos propones esto no es tema

Voz 4 10:35 que es un público muy exigente

Voz 2 10:39 mira qué bien te Bin ha salido bueno vamos con la segunda hora del programa El momento de máxima tensión entre las once y las doce colas

Voz 4 10:45 pues también además de exigentes un público que le gusta la información porque ha sido justamente del momento donde se ha dado el parte informativo

Voz 14 10:53 vamos a escucharlo la víctima Se llamaba Adela tenía cuarenta y cuatro años el cadáver fue hallado anoche por los suegros en la vivienda que ya tienen una pequeña pedanía

Voz 2 11:01 no esto es aliente de la Cadena SER le preocupa la informa que nos equivoquemos le gusta consiguió mucho y le gusta la información la información de última hora y los servicios informativos de la cadena SER son sin duda el gran tesoro de esta de esta radio además la violencia de género seguramente sea uno de los de los temas que más tensión dolor emoción provoca en la sede en los últimos en estos últimos momentos y cuál ha sido el momento de mayor emoción de esa segunda hora de programa

Voz 4 11:24 bueno pues el mundo de la espacio por supuesto esa esa emoción bandas presentado a Pedro Duque y en concreto con esa pregunta un poco un poco peculiar no

Voz 12 11:33 Javier Gregory ha le ha preguntado por Mariano Rajoy

Voz 15 11:36 realmente no lo entiendo porque bueno pues te debería haberse no debería ser gente que

Voz 2 11:42 a largo plazo

Voz 4 11:45 algún mensaje para Rajoy concreto el máximo responsable de esta de este tijeretazo no no pero no porque no comentamos eh Arco con pequeños altibajos hasta hemos llegado en algunos momentos de la historia dos pero bueno

Voz 2 12:01 la mayor emoción en esa entrevista Pedro Duque ha sido atenemos a este público porque además han sido puntuales ha sido a las once y once a las ganó uno uno uno que gente no di aviso pero va a estar ahí en el momento adecuado mil las doce doce

Voz 4 12:13 magia seguro que era un poco también bueno de digo que la mayor

Voz 2 12:18 nociones se ha producido cuando le pedimos precisamente Pedro Duque un mensaje para Rajoy así que podríamos concluir que la falta de investigación en I más D más sí preocupa emociona más a la gente seguramente de lo que nuestro Gobierno sospecha bueno hemos medido con este aparato la actividad electro dinámica de la piel de la gente que Stop permíteme que te diga no sé muy bien qué es te agradecería mucho que no

Voz 4 12:38 claro básicamente nosotros tenemos electricidad en nuestra piel no entonces este dispositivo lo que ha estado recogiendo es esa electricidad aduciendo la atención y emoción

Voz 2 12:47 bueno ya hemos sido emocionantes la verdad

Voz 4 12:49 lo tenéis que estar orgullosos gracias a este público

Voz 16 12:54 gracias a ti Elena Martín y gracias por habernos permitido hacer ese experimento

Voz 2 18:08 y antes de terminar no estaremos las preguntas que nos deja el día de hoy pregunta número uno debería preocuparnos a los que trabajamos en este medio en la radio que nuestro Día Mundial coincide precisamente con un martes y trece pregunta número dos qué pensarán los millennials de que cada martes y trece los que crecimos en las noventa nos partíamos de risa cuando alguien dice diga melón pregunta número tres qué sentido tiene que Televisión Española presuma de no emitir publicidad pero cada año sea sancionada por Hacienda por emitir publicidad encubierta pregunta número cuatro se habrá decidido jugar la final de la Copa en Madrid un fin de semana que la ocupación hotelera está a tope para que no vengan catalanes a pitar el himno pregunta número cinco debería hacer pensar a los políticos catalanes que en los últimos años ha aumentado un sesenta y seis por ciento el consumo de opiáceos en Cataluña pregunta número seis y los patinadores que bailaron despacito en los Juegos Olímpicos de invierno han quedado penúltimos podemos tranquilizarnos al pensar que siempre nos quedará el espíritu olímpico pregunta número siete si hay usuarios de Amazon que se llevan todo tipo de artículos gratis por hacer reseñas positivas se estará replanteando subida Carlos Boyero pregunta número ocho que Manuel Castillo universitario de ochenta años haya pedido una beca Erasmus es un síntoma de que la ciencia está alargando la vida o de que Benidorm ya está definitivamente de moderno pregunta número nueve a qué punto han llegado los fans de Juego de tronos como para pensar que que un anuncio en el que uno de sus actores aparece rodeado de fuego en un anuncio de gritos es un spoiler encubierto de la seria pregunta número diez que mensaje deja los entrenadores que el de los Warriors entregar a la pizarra y el mando a sus jugadores funcionara de tal manera que su equipo ganara sospechosamente por cuarenta puntos

Voz 4 19:50 nosotros nos vamos