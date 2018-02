Hoy por Hoy (14/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

muy buenos días por primera vez en mucho tiempo hoy Rajoy no tendrá que responder en la sesión de control al Gobierno por ninguna pregunta explícita ni sobre Cataluña ni sobre corrupción aunque luego en el debate es probable que salgan porque por Educación pregunta Esquerra el PSOE plantea pobreza laboral ni la crisis catalana está resuelta ni la evidencia de la corrupción ha desaparecido es más bien el hartazgo de una legislatura atascada en dos únicos asuntos paralizada políticamente en cuanto miramos a la actualidad nos explicamos por qué por ejemplo Luis Barcenas reaparecido para declarar en la Gürtel valenciana el ex tesorero también confirmó ayer que el PP se financió irregularmente en aquella comunidad reconoce que Costa viajó a Madrid para contarle esas preguntas irregularidades y que el dijo que el partido a nivel nacional no aprobaba esas practicas

Voz 3 01:12 que parece ser no siguió trabajando con el metro y digamos un conocimiento y sin autorización en su caso de

Voz 1 01:23 los de forma así que Bárcenas es culpa ahora la dirección nacional a pesar de que hace sólo un año llegó a decir que Ángel Acebes aprobó esos contratos con las empresas de la Gürtel un goteo sobre el que Ciudadanos de momento imita incrementar su dureza verbal dicen que Albert Rivera dijo ayer a su grupo parlamentario a puerta

Voz 4 01:45 cerrada que su paciencia se está agotando

Voz 1 01:48 siguen exigiendo la dimisión de la senadora imputada del PP Pilar Barreiro pero en público se cuidan de subrayar que la legislatura depende del Rajoy al que sostiene

Voz 5 01:58 no si Rajoy tiene palabras habrá pacto investiga si Rajoy miente a los españoles no no continuará pero es Rajoy quien tiene la última palabra lleno sino como colegiales las como

Voz 1 02:07 cuál le preguntaremos a partir de las ocho de la mañana en Hoy por hoy al coordinador general del PP A Fernando Martínez Maíllo y sobre Cataluña hoy declara en el Tribunal Supremo como imputada por el uno de octubre Mireia Boya ex diputada de la CUP y la tensión crece pero no desatascar la situación entre Junts per Catalunya y Esquerra el presidente del Parlament no ha aceptado tramitar el cambio de ley de la presidencia con la que los de Puigdemont pretendían forzar la investidura telemática y además el presidente del Parlament ha decidido que sea Estrasburgo recurriendo a la justicia europea quien ampare a Puigdemont y eso ha provocado que poquita

Voz 1 03:01 no hubo Fred humanos una plácida dicen en la lista de Puigdemont según Eduard Pujol desde Esquerra haya piden públicamente a Jones per Cataluña lealtad y seriedad Sergi Sabrià portavoz republicano acabemos con las FARC

Voz 0159 03:15 traiciones con los rumores con los intentos de de

hasta hace falta trabajar las propuestas de forma seria miércoles mitad de semana catorce de febrero y noticia de esta noche la justicia frena los planes de Donald Trump retira la amenaza de expulsión para los setecientos mil Dreamers Roberto Torija buenos días

Voz 1827 03:37 unos días el presidente puso fecha de caducidad a ese paraguas legal que los protegía de la excursión llamado DACA era el próximo cinco de marzo ahora un juez de Nueva York secunda a otro de San Francisco dice que esa decisión de Donald Trump es arbitraria la batalla legal terminará previsiblemente en el súper

Voz 1 03:53 España va a tener que indemnizar a los etarras de la T cuatro por trato inhumano y degradante tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo

Voz 1827 04:01 sentencia que descarta de forma explícita la condena por torturas pero que da por acreditado que los etarras Igor Portu y Martín Sarasola sufrieron lesiones mientras estaban detenidos por la Guardia Civil el Tribunal Europeo ordena indemnizar les aunque no recibirán nada porque se descontará del dinero que deben al Estado por los destrozos en Atenas

Voz 1 04:19 bueno bien Israel la policía acusa de corrupción al primer ministro

Voz 1827 04:23 asegura que Netanyahu recibió regalos de un millonario por valor de doscientos treinta mil euros a cambio de favores políticos la policía pide la Fiscalía que lo impute por sobornos fraude y corrupción

Voz 1 04:33 el ex presidente panameño Ricardo Martinelli ha quedado esta noche en libertad bajo fianza tras ocho meses detenido en Estados Unidos Panamá pide su extradición por montar una red de espionaje político y en los deportes vuelve la Champions y el Real Madrid se juega esta noche parte de la temporada José Antonio Duro buenos días

Voz 0159 04:53 hola qué tal buenas y así ha son partido que tiene tratamiento

Voz 1621 04:55 dígame de de final pero que no deja de ser la ida de los octavos de final de la Copa de Europa lo juega hoy el Real Madrid en el Santiago Bernabéu desde las nueve menos cuarto con la principal ausencia de Carvajal en el conjunto de Zidane y veremos si con Bale Cristiano y Benzema en el ataque los octavos empezaron ayer Basilea cero City cuatro Juventus dos Tottenham dos hoy además de ese Real Madrid PSD se juega también el Oporto Liverpool y mañana además de los choques de Europa League comenzará también la Copa del Rey de basket al final hubo acuerdo la mayoría de los equipos viaja hoy a Gran Canaria

Voz 1 05:28 pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:30 buenos días esta noche han subido las temperaturas hace frío pero mucho menos que las últimas mañanas es total

Voz 1621 05:36 mira ayudará a que suba la cota de nieve durante unos días

Voz 0978 05:38 si no tendremos que preocuparnos por nevadas en cotas bajas llevará sólo en cotas medias y altas de los sistemas montañosos de la península a finales de semana volver a bajar la cota así como decíamos sigue haciendo frío pero menos esta tarde las máximas pasaran de los tirados en la mayor parte de la Península alrededor de los veinte en provincias como Alicante Murcia todo el mediterráneo andaluz así como en Canarias y las nubes serán abundantes con ambiente frío en Galicia chubascos en muchos momentos de la jornada también en el Cantábrico chubascos aislados en el resto de la mitad norte de la península

esta mañana a partir de las ocho y media a las siete y media en Canarias vamos a analizar el impuesto de sucesiones el que grava las herencias y que es muy desigual en España los tipos varía mucho de una comunidad a otra no vamos a explicarlo vamos a debatir porque hay mucho debate debate técnico pero también político e ideológico David de la Fuente buenos días

buenos días Pepa a los datos con la jefa de Economía con Nieves Goicoechea hay ese debate entre José Moisés Martín de Economistas frente a la crisis e Ignacio Ruiz Jarabo antiguo director de la Agencia Tributaria el impuesto de sucesiones por las herencias les vamos a preguntar enseguida buenos días a todos con lo nuevo de Christina Rosenvinge a partir de las once una hora antes en Canarias esta cantautora madrileña nos visita en el estudio presenta su nuevo disco una hora antes a partir de las diez la prisión permanente revisable a debate con los Garzón con María I con Baltasar Garzón a esa ahora sumamos a los escépticos hoy quieren desmontar los bulos que circulan en las redes sociales sobre la salud y en nuestra mesa de análisis política se sientan esta mañana Luis Alegre Mariola Urrea Teodoro León Gross además Joan Clos

Voz 1621 07:44 Videla el ex diputado del Parlament de Catalunya exportavoz de Cataluña si que es pot nos presenta empantanado un libro sobre la última

Voz 0456 07:52 estatura catalana

si ustedes han tenido que pagarlo al heredar un piso por ejemplo

Yolanda ha aprobado una ley que convierte en donantes de órganos a todos los ciudadanos a todos los que sean mayores de edad y que lo hayan dicho por escrito expresamente que no quiere

la ley que ha generado polémica y sobre la que les invitamos a opinar son ustedes donantes de órganos que les parecería que nos convirtieran en donantes por ley al morir

son las seis y dos de las cinco y doce en Canarias cuando los periodistas le preguntaron ayer a Rafael Hernando por la supuesta financiación ilegal en el PP valenciano y en el madrileño el portavoz parlamentario del Partido Popular

Voz 1 12:16 yo soy yo

Voz 1827 12:19 pese afiliado por Almería así que parece que no tiene nada qué decir como él todos en el PP tratan de alejarse de la sombra de corrupción que crece cada día en torno a este partido el último episodio lo protagonizó ayer Luis Bárcenas que declaró en el juicio por la rama valenciana de la trama Gürtel allí el audiencias nacional confirmó la versión de Ricardo Costa y admitió que el PP valenciano se financió con dinero negro en la época de Francisco Camps Rafa Muñiz buenos días buenos diez Roberto y como es habitual en Bárcenas el ex tesorero del PP desvinculó a la dirección del partido de esa supuesta financiación ilegal pero en su empeño cayó en varias contradicciones consigo mismo

Voz 1772 12:52 si ayer aseguró que en dos mil cuatro comunicó a la organización del PP que no podía contratar con empresas del líder de la trama Gürtel pero hace tan sólo un año admitió sin que nada le preguntará que Ángel Acebes autorizó la contratación de una empresa de Correa para el congreso de dos mil ocho aunque en teoría el PP había roto ya con el líder de la trama cuatro años antes el ex tesorero que reconoció en dos mil catorce en sede judicial la existencia de varias cajas b en todas las provincias comunidades gobernadas por los populares también en Génova trece sedes dijo ayer en la Audiencia Nacional Bárcenas ha admitido la existencia de una financiación irregular sólo en Valencia y ha negado que fuera una práctica amparada o promovida desde la dirección nacional

Voz 14 13:33 yo le traslado mi conversación con Don Ricardo Costa alarme ese que no me hará con Valencia dejará claro que esa es la indicación entiendo que eso es lo que es hablar con Valencia Gerar la indicación

Voz 1827 13:47 el ex tesorero ha reconocido la versión del ex secreto

Voz 1772 13:50 Mario general del PP valenciano Ricardo Costa que el aviso que el PP valenciano había ordenado girar facturas falsas a empresarios para que pagasen las campañas municipales autonómicas de dos mil siete

Voz 1827 14:00 el gracias Rafa y mientras Rajoy se mantiene impasible ante el goteo casi incesante de escándalos que caminan con un pie en los tribunales y otro en el Congreso pero a su socio de investidura Albert Rivera la paciencia es el está agotando jo así tal cual a los suyos en una reunión a puerta cerrada anoche en Hora Veinticinco el portavoz de Ciudadanos en el Congreso Juan Carlos Girauta reconocía que están decepcionados porque el acuerdo de investidura con el PP no se está cumpliendo

Voz 15 14:24 estamos a favor de Mariano Rajoy en su investidura el porque lo hicimos sacan desde una serie de pactos pero son públicos que son ciento cincuenta reformas que es que todo el mundo conoce Si y la verdad es muy yo tengo que decirle que estamos bastante decepcionados en la medida en que el sobre todo aquellas que tiene que ver con la regeneración pues no hay maneras Partido Popular las arrastra los pies busca subterfugios ideal pues pues que me el propio discurso el Partido Popular parece que no se haya puesto en la diana es como limpios

Voz 1827 14:58 pues precisamente Ciudadanos y el PSOE se reúnen hoy en el Congreso para hablar de la reforma del sistema electoral que Rivera Pablo Iglesias tratan de impulsar de cara a las próximas elecciones Óscar García buenos días hola qué tal buenos días Inma Carretero buenos días

Voz 1 15:12 qué tal buenos días no haber conseguido el acuerdo con Podemos

Voz 1827 15:14 crear una mesa de negociación Ciudadanos busca ahora un acercamiento con el Partido Socialista y además Oscar Rivera ha anunciado que también van a hablar de este asunto con el PP para ciudadanos ya es un avance que el PSOE haya aceptado la reunión de hoy al encuentro los de Rivera acuden con la intención de convencer a los socialistas de que es necesario dio un cambio en las reglas de proporcionalidad de los votos porque así lo recoge la Constitución nos remarcan fuentes de la formación naranja propuestas como cambiar la Ley D'Hont eliminar el voto rogado o que haya listas abiertas estarán sobre la mesa ciudadanos necesita al PSOE para esta reforma sino Albert Rivera presidente del parto

Voz 1 15:50 pues nosotros vamos a empujar con

Voz 16 15:53 presión también sin duda de la sociedad civil en los ciudadanos que piden un cambio en la ley de Toral

Voz 1827 15:58 Ciudadanos también se va a reunir el miércoles de la semana que viene con el Partido Popular para plantearle sus propuestas están ciudadanos en el PSOE no rechazan una reforma electoral que sea más proporcional pero insisten en que debe hacerse por consenso incluido con el Partido Popular en cualquier caso Inma los socialistas quieren aprovechar este encuentro conciudadanos para hablar de otros asuntos

Voz 0806 16:16 si la intención del PSOE es poner sobre la mesa otros asuntos que consideran que están bloqueados por la complicidad de ciudadanos con el Partido Popular según fuentes del Grupo Socialista son tres temas fundamentales los vetos en la Mesa del Congreso a las leyes de contenido social la prórroga de los plazos de enmiendas que eternizan las tramitaciones Illa la renovación de los órganos de RTV quiere el PSOE que la formación naranja abandone la idea del concurso público que consideran los socialistas que sólo sirve para retrasar la elección de la nueva cúpula de la radio y televisión públicas los socialistas pretenden desencallar el tema de RTVE sin el Partido Popular con Podemos y conciudadanos que es una fórmula que descartan de plano para la reforma de la ley electoral hay defienden que tiene que

Voz 1 17:03 producirse por consenso no rechazan que será

Voz 0806 17:06 de proporcionalidad de hecho lo defienden en su programa electoral pero sí que critican que Ciudadanos sólo quiera tocar la ley eso dicen para ganar más escaños

Voz 1827 17:15 los en Cataluña sigue instalada en la parálisis política el presidente del Parlament ha bloqueado la reforma legal que pretendía llevar a cabo Junts per Cataluña que permitiría a Puigdemont ser investido a distancia Radio Barcelona Frederic Vinçent bon día

Voz 0706 17:29 bon día en Esquerra argumentan errores de forma para justificar esta decisión el no haber tramitado la propuesta de reforma legal sin embargo voces del partido consultadas por la SER acuso de Cataluña de querer poner contra las cuerdas al presidente de la Cámara a la vez que está protegiendo a sus propios diputados con causas pendientes y es que ni Josep Rull INI Jordi Turull ni al propio Puigdemont han firmado la petición para un pleno en el que sacar adelante esta reforma de la ley los neo convergentes se declara molestos por esto también por la decisión del presidente del Parlament de pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos protección para que Puigdemont pueda ser investido

Voz 17 18:01 por tanto manera arbitraria

Voz 0706 18:04 Eduard Pujol de esos para Cataluña hablaba de decisión unilateral arbitraria innecesaria la respuesta

Voz 16 18:09 para no vale hacer una propuesta cuando esta propuesta que has hecho la impulsa el presidente del Parlament que no te parezca bien

Voz 10 18:18 el portavoz Sergi Sabrià pese a esto las dos partes aseguran que siguen negociando

Voz 1827 18:22 gracias Freddie en el Tribunal Supremo empieza hoy una nueva ronda de comparecencias tras la declaración unilateral de independencia en Cataluña abre esta nueva ronda la exdiputada de la CUP Mireia Boya Julia Molina buenos días

Voz 18 18:32 buenos días lo hará en calidad de investigada después de que el juez Llarena amplias en la causa a varios dirigentes como a la número dos de Esquerra Marta Rubira o ex dirigentes como Artur Mas todos ellos a todos ellos los considera parte del comité estratégico para lograr la independencia al margen de la ley según el magistrado los investigados tuvieron una participación destacada en el proceso de ruptura dieron apoyo político después de la declaración de voy a la Fiscalía decidirá si pide medidas cautelares para ella la ex diputada ya adelantó hace dos días que reivindicará que organizaron el referéndum

Voz 1827 19:02 no de octubre todavía en los tribunales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por maltratar a Igor Portu y Martín Sarasola los dos etarras que volaron la T cuatro durante la tregua del dos mil seis Estrasburgo considera que hubo trato inhumano y degradante por parte de los guardias civiles que los detuvieron aunque rechaza que se produjeran torturas como decretó en su día la Audiencia Provincial de Guipúzcoa el Tribunal Supremo tumbó aquella sentencia al Tribunal Constitucional ni siquiera llegó a entrar a juzgar este caso el Tribunal Europeo ordena que los dos condenados sean indemnizados aunque no van a recibir nada porque se les descontará del dinero que deben al Estado por los destrozos en la T4 corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 19:40 el fallo concluye que España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material y también lo violó en el aspecto procesal al no investigar no condena al Estado a indemnizar por daños morales con treinta mil y veinte mil euros respectivamente a Igor Portu Mattin Sarasola estos dos terroristas se querellaron tras la decisión el supremo de anular la sentencia condenatoria de la Audiencia de Guipúzcoa a cuatro guardias civiles por torturas la existencia de las lecciones a los etarras que no han sido negadas ni por el Tribunal Supremo ni por el Gobierno español se produjeron cuando los denunciantes estaban en manos de la Guardia Civil indica el Tribunal Europeo di las autoridades nacionales ni el Gobierno han ofrecido ningún argumento convincente ni creíble que sirva para explicar o justificar estas lesiones que tienen que ser atribuidas al Estado argumentan los jueces Estrasburgo ha condenado ya once veces desde dos mil cuatro a España por casos de maltrato o a investigarlos

Voz 1827 20:42 el hombre detenido en Málaga por el supuesto asesinato de su novia ya tenía seis denuncias por malos tratos de parejas anteriores el cadáver de la mujer fue encontrada ayer en su casa con treinta puñaladas ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 19 20:55 hola buenos días Adil A de cuarenta y cuatro años había conocido a José Manuel de cuarenta y siete hace un par de meses por internet la mujer sumaba dos tragedias personales muy cercanas se había quedado viuda ya bien

Voz 1 21:06 perdido a uno de sus hijos que sufría una grave enfermedad

Voz 19 21:08 apenas acababa de iniciar la relación sentimental con su presunto asesino acusado de la brutal agresión fue localizado a unos sesenta kilómetros de la casa de la Viñuela donde ocurrió todo su casa sobre él pesan seis denuncias por malos tratos de dos parejas anteriores con orden de alejamiento sobre una de ellas la Aviñuela decretado dos días de

Voz 1827 21:26 de Juana Rivas tendrá que pagar casi dos mil euros a su ex marido por los gastos que leo cosa que le ocasionó tener que venir a España este verano para recoger a sus hijos ella se había negado a entregar a los pequeños han acordado buenos días

Voz 0127 21:38 buenos días los abogados de Arcuri Le habían pedido hasta nueve mil euros por los gastos de alojamiento comidas y transporte pero ante el juez sólo han podido presentar justificante si tickets por valor de mil novecientos doce euros corresponden al viaje en avión de Arcuri a España a finales de julio del año pasado a su estancia en Granada desde el veinte

Voz 1 21:54 tres de julio hasta el veintisiete de agosto a los viajes de

Voz 0127 21:56 vuelta del padre de los dos niños a Italia el auto del juez no es firme Juana Rivas pude recurrirlo en los próximos veinte días de hecho en declaraciones a Europa Press ha dicho que lo va a hacer porque considera que es una decisión injusta además de este proceso Juana Rivas tiene otro abierto en el que se juzga exclusivamente la sustracción de los menores

Voz 1827 22:13 la Guardia Civil ha detenido a un profesor de un colegio de Málaga acusado de abusar sexualmente de una alumna de doce años unos abusos que se prolongaron durante al menos tres años la niña no se lo contó a nadie hasta que no tomó conciencia de lo que estaba sucediendo según dicen los investigadores la obsesión de su

Voz 10 22:29 esto agresor era tal que llegó a llamarla tres mil veces en sólo un año

Voz 1827 22:33 Carolina Gómez buenos días buenos días las abusos comenzaron

Voz 0393 22:36 dando la niña tenía doce años en un colegio de un pueblo de la provincia de Málaga donde ya era alumna y el profesor pero la menor no se lo contó a nadie ni siquiera sus padres hasta tres años después cuando asimila lo que sucede se enfrenta a su agresor decide cesar los abusos que estaba sufriendo la Guardia Civil asegura que el profesor no aceptó el rechazo de la víctima y que llegó a intentar ponerse en contacto con ella hasta tres mil veces en un solo año le enviaba mensajes continuos cartas de amor y mostraba unos celos enfermizos según los agentes amenazaba incluso a todos los chicos que tenían contacto con ella la policía ha registrado la casa del hombre que está casado se han llevado numerosos dispositivos de almacenamiento digital discos duros y ordenadores la investigación sigue abierta porque no se descarta que haya más víctimas

Voz 1827 23:15 fuera de nuestro país el primer ministro de Israel considera que las acusaciones de la policía contra él y contra su familia son difamaciones para sacarle del poder Netanyahu se niega a dimitir pese al informe que le vincula con un caso de soborno y otro de abuso de confianza corresponsal en Jerusalén Beatriz Lecuona no

Voz 20 23:32 pasa Benjamín Netanyahu salió al paso rápidamente del informe de la Policía que considera que hay pruebas suficientes para encontrarlo en dos escándalos de corrupción son acusaciones que no se sustentan dijo anoche el primer ministro Si alguien pensaba que Netanyahu se planteaba dimitir el jefe de Gobierno despejó las dudas y aseguró que seguirá sirviendo al país y espera ser reelegido en las elecciones del año que viene en Israel la policía no impulsa una inculpación pero sí puede allanar el camino el informe presentado anoche considera que Netanyahu obró contra los intereses públicos en dos casos primero al aceptar costosos regalos por un total de doscientos cincuenta mil euros parte de un rico empresario a cambio de favores políticos y en segundo lugar al intentar procurarse una cobertura más favorable de parte del gran diario israelí Yediot Aharonot a Netanyahu primer ministro desde dos mil nueve Se le apodan Israel el mago por su capacidad de sobrevivir ante cualquier adversidad política pero sus rivales comenzando por Yair Lapid ex ministro testigo clave en estos casos y aspirante a primer ministro considera al que la magia puede estar llegando a su fin

Voz 1827 24:40 suma y sigue con los escándalos relacionados con la oenegé Oxfam esta semana dimitió la vice directora por las orgías organizadas por cooperantes en Haití con prostitutas en las últimas horas he renunciado el presidente de esta organización Juan Alberto Fuentes fue ministro de Finanzas de Guatemala está relacionado con un supuesto desfalco de treinta y cinco millones de dólares al Estado

Voz 1621 25:05 la editorial Reino de Cordelia rescata

Voz 1827 25:08 la PIL Hipólito Lucero dan la vuelta al mundo entero en cómic de gran éxito publicado por la revista ondas de Unión Radio e inspirado en Tintín este cómic se publicó emitió en los años previos a la guerra y estará en las librerías a partir del lunes que viene Raquel García

Voz 21 25:23 cuenta el editor Jesús Egido como Las aventuras de Pili político comenzaron a publicarse en los años treinta cuando las radios tenían sus propias revistas llenaban un espacio social Augusto y Caballero trabajaban por aquel entonces en Unión Radio e inspirados por la publicación de Tintín que dieron vida estos niños que recorrían el mundo acompañados de su pequeño perro Lucero

Voz 22 25:43 lo que hacían era que sacaban el texto que escribía el guionista escribía Caballero que por la por la emisora y luego la página en lado convertía

Voz 23 25:54 eh se convertía

Voz 22 25:57 esta labor en cómic la aventura radicada ya hacia unas tiras de tebeos que van todas con un pequeño pie en verso

Voz 21 26:04 en el XXXV apareció el primer y único libro ilustrado con las aventuras de Pili político que ahora reedita Reino de Cordelia John que hubo más su publicación quedó frustrada por la guerra

Voz 1827 26:14 son las seis y veintiséis las cinco y veintiséis en Canarias

Voz 1827 26:27 y en los deportes hoy uno de los partidos más esperados de toda la temporada José Antonio Duro buenos días

Voz 1621 26:33 qué tal buenos y así ha sido tratado prácticamente como si fuera la final de la competición pero no es la ida de los octavos de final aunque que es uno de esos partidos que reflejan las grandes noches de la Champions en nuestro fútbol Real Madrid ha llegado el día Santiago Bernabéu desde las ocho y cuarto en Carrusel deportivo con Nacho cubriendo la baja de Carvajal en el lateral derecho al conjunto de Zidane con Bale con Benzema con Cristiano en principio con la BBC en la línea de ataque y con Neymar también en el Santiago Bernabéu por parte del París Saint Germaine aún así no es una final para Zinedine Zidane

Voz 1621 27:20 en un futuro veremos si Zidane hace alguna variación sobre todo en la línea de ataque en este partido grande clave para el Real Madrid porque la temporada la verdad no está siendo a lo que se esperaba en hay que enfrente van a estar Cavani Neymar o Mbappé dirigidos por Unai Emery que ve al equipo preparado para el choque de esta noche

Voz 25 27:38 hemos hablado un poco cero muy claro de de es de esos momentos Si circunstancias las que las cosas no salen bien aprendí mucho yo creo que estamos mejor preparados Si Iker aunque el equipo independientemente de mañana que gane empate pierda está para competir a este nivel

Voz 1621 27:59 la ante el mejor equipo el partido lo dirige el italiano Gianluca Rocky que tiene quedada con la afición con a eso de las seis y media con cuatro mil franceses que llegan desde París para ver el choque y como digo es menos cuarto media hora antes podrán seguirlo ya en Carrusel Deportivo en esta semana europea que ayer tuvo ya dos choques de octavos de final Basilea cero Manchester City cuatro Juventus dos Tottenham dos y que hoy además del Real Madrid le va a tener a las nueve menos cuarto también el Oporto Liverpool mañana jueves los partidos de dieciseisavos de la Europa Ligue Moscú Athletic de Bilbao irreal sociedad

Voz 1621 28:36 Leal y Copenhague Atlético de Madrid a las nueve y cinco eso será mañana y ahí un sonido del día rescatar en el fútbol es de Jonathan Viera porque el Beijing

Voz 10 28:44 viene a por el jugador de Las Palmas para allá dice el jugador lo siguiente

Voz 26 28:49 hemos que tienen una oportunidad pues yo diría que única ya no para mí sino para el club también entonces pues yo le he pedido al presidente de La Palma que que alguna oportunidad de carrera la vida mi familia y que si él puede el equipo puede hacer un esfuerzo por mí pues yo estaré encantado

Voz 1621 29:08 por uno de los jugadores más importantes desde la Unión Deportiva Las Palmas por Jonathan Vieira y además de esto la otra gran cita de la semana la tenemos en Gran Canaria allí ya se puede decir Se va a jugar la final de la Copa del Rey de baloncesto comenzará mañana con el Valencia Iberostar Tenerife y con el Real Madrid Unicaja la fase final ayer jugadores ACB llegaron a un acuerdo que además se va a prolongar en principio los próximos cuatro años por lo que desde el sindicato Se retira la convocatoria de huelga Alfonso Reyes alto mayores

Voz 6 29:36 eh

Voz 28 29:49 felicitarnos porque hay Copa estamos muy satisfechos para nosotros es lo más importante

Voz 1 30:12 el presidente de la Comisión Europea presenta hoy sus propuestas para una Unión más transparente y democrática de K

Voz 1827 30:19 a las elecciones del año que viene Jean Claude Juncker va a proponer también fusionar las presidencias del Consejo y la Comisión en sólo una detallará cuánto tiempo cuánto dinero va a costar reforzar las fronteras de la Unión ciento cincuenta mil millones de euros corresponsal comunitario Griselda Pastor

Voz 0738 30:34 tener una frontera exterior integrada con los mismos recursos de seguridad técnicos y humanos que la americana costaría casi ciento cincuenta mil millones es el ejemplo máximo que Bruselas pone sobre la mesa hoy en un intento de demostrar que el presupuesto es un tema de

Voz 28 30:52 lo unidades políticas decidir el futuro es lo que la Comisión quiere que hagan los Veintisiete a quiénes Juncker desea convencer para que entre otras cosas fusionen en un único cargo las presidencias del Consejo de la Comisión son dos temas distintos dos proyectos distintos pero forman parte de esa definición del futuro de la Unión Europea actitud debate Juncker desea que los gobiernos abren con cierta urgencia el veintitrés de febrero una reunión que a su manera

Voz 0738 31:22 con otros documentos prepara viajando a la capital también el presidente del Consejo Europeo

Voz 1827 31:29 entonado en Alemania nueva crisis en el partido socialdemócrata

Voz 1 31:33 asimismo

Voz 1827 31:36 queda sin su líder Martin Schulz batea dimitido de forma inmediata tras alcanzar la semana pasada un acuerdo de gobierno con Angela Merkel dice que con su renuncia quiere poner fin al debate interno sobre los cargos propone a la jefa de su grupo parlamentario en el Bundestag para sustituirle en un congreso extraordinario que va a celebrarse en el mes de abril la organización Hombres por la Igualdad apoya la huelga de Lucho de marzo y consideran que es una gran oportunidad para sumarse a la causa feminista aunque siempre apuntan desde esta asociación en un segundo plano Mariola Luri

Voz 1 32:07 la Asociación Hombres por la Igualdad apoya la huelga feminista y hace un llamamiento para que los hombres implican y colaboren por si hay desconcierto propone estas medidas para el ocho de marzo Jorge Duarte

Voz 29 32:17 si eres padre encarga de tus hijas e hijos si eres compañero de trabajo facilita que tus compañeras vayan a la huelga si eres empresario no descuente el día ni tome represalias si eres profesor no pases lista sin tu familia hay una persona dependiente yo una mujer quién la actualidad mañana es un buen día para que empiece a hacerlo tú si vas a una manifestación o concentración no te pongas delante no desórdenes invidentes las actividades simplemente acompañan

Voz 1 32:45 la huelga recordamos es de cuidados consumo laboral y estudiantil el colectivo cree que los hombres deben quedarse en un segundo plano y realizar los cuidados que hacen habitualmente ellas que sean las mujeres las que se sumen a la huelga hay que tengan ese ocho de marzo todo el protagonismo

Voz 1827 33:01 la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue afectando a la radio a la radiotelevisión pública española a pesar de que existe allí un plan de igualdad las mujeres cobran de media un veinte por ciento menos son datos presentados por los sindicatos en los que se destaca que no hay paridad en los puestos directivos y que por ejemplo en Radio Nacional todos los jefes son hombres Montserrat Boix forma parte de la sección de Igualdad de UGT

Voz 0159 33:22 bueno en Radio Nacional tenemos llega la mujer es decir en general lo que nos encontramos es que incluso al mismo trabajo y misma responsabilidad las mujeres cobran menos es decir las mujeres que tienen yo qué sé imagínate en coordinación José hay un plus de X Y ese plus es variable pues los hombres tienen los pluses más altas y las mujeres más bajos

Voz 1827 33:43 la Dirección General de Tráfico María Forner buenos días

Voz 1509 33:47 hola muy buenos días pues a esta hora empezamos a ver ya tráfico en aumento en todos los grandes accesos a la capital a Madrid así que precaución a en estos momentos en Málaga atención a la AP siete porque un camión averiado en Benalmádena obliga al corte del carril derecho en sentido a la capital malacitana en Teruel un accidente en el que se ha visto involucrado en camión obliga al corte total de la A doscientos veintiocho en el kilómetro cuarenta y tres entre Allepuz Gúdar hay desvíos alternativos por Alcalá de la Selva y Cedrillas por lo que respecta al temporal en España continúan afectadas noventa y seis carreteras veinte están cerradas de ellas diez pertenecen a puertos de montaña van a necesitar cadenas para circular por otras XXXVIII vías la situación más complicada continúa en Cantabria en Burgui en Burgos en León hay catorce vías en las que se requieren cadenas y en web

Voz 1509 34:38 sí Pal están afectadas la A6 en León y Lugo Ilha quince y la A dos en Soria aunque en niveles verdes es decir transitables con precaución

Voz 1827 34:46 yo y así decimos adiós a las temperaturas tan frías de los últimos días esta mañana suben los termómetros en todo el país y sólo se espera nieve en los Pirineos si habrá lluvia en el centro y en el norte

Voz 0441 37:15 buenos días la jueza les imputa de forma provisional un delito de homicidio al igual que al tercer investigado aunque está en libertad con cargos desde el domingo fuentes consultadas por la SER afirman que la autopsia realizada este lunes al cuerpo de Gonzalo Buján presenta un golpe en la cabeza además ha levantado el secreto de sumario del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha emitirá las próximas horas en comunicados sobre el caso ayer declararon los tres investigados si Varios testigos los implicados son padre e hijo y un trabajador de estos todos feriantes casi un centenar de personas se concentraban al tiempo a las puertas de los juzgados de Alcázar de San Juan pidiendo justicia por la muerte de Gonzalo también han estado en las inmediaciones de los mismos familiares de los investigados que han preferido guardar silencio

Voz 1 37:56 en Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días cinco menores han pegado una paliza a un chico de diecisiete años a las puertas de un colegio en Aranjuez la policía identificado ya a tres de ellos pero busca a los otros dos

Voz 1275 38:07 sí lo esperaron en la puerta del centro la hora del recreo sobre las doce del mediodía del lunes uno sujeto a la víctima cuando salió a la calle mientras que el resto le daba puñetazos y patadas según las primeras investigaciones llevaban una foto de él y no paraban de gritarle a por todas a matarle y los golpes acabaron cuando un vecino intervino los separó llamó a la policía tras la paliza los agresores parece que ninguno iba al mismo colegio se dispersaron por Aranjuez pero tres de ellos fueron localizados por los agentes en el centro de la ciudad se lo llevaron a comisaría y fueron identificados ninguno de es mayor de edad asustó el asunto está ya en manos de la justicia la víctima que cursa cuarto de la ESO

Voz 1 38:42 no fue atendida en el hospital con lesiones

Voz 1275 38:45 era el pecho y el estómago en Murcia

Voz 1 38:47 la sorpresa se llevaron a los agentes de la Policía Local que detuvieron a un conductor por exceso de equipaje al inspeccionar el interior del coche se encontraron a una niña literalmente sepultada y aplastada por los bultos pese a todo afortunadamente la niña está bien Ruth García buenos días

Voz 34 39:03 hola buenos días Pepa ver para creer con esta frase la Policía Local de Murcia informó en Twitter de la operación llevada a cabo este martes en la que en una inspección encontraban una niña enterrada entre cientos de enseres que la parte trasera de un vehículo la Policía Local y Moi lució el tul inmovilizó el turismo por exceso de carga e inestabilidad de la misma en la zona norte de la ciudad de Murcia una situación que suponen un riesgo para la seguridad al revisar los habitáculos los agentes localizaron el aparte de los asientos traseros a una niña con chaquetón rosa y pantalón azul prácticamente enterrada ente

Voz 1827 39:34 cientos de bártulos

Voz 1 39:40 dos mil quinientas personas malviven en chabolas durante la campaña de la fresa en Huelva la mayoría son inmigrantes con papeles que trabajan como temporeros y a muchos los acompañan sus familias Radio Huelva Lucía Vallellano buenos días buenos y así lo decía ayer la voz de la Mesa de la integración

Voz 1275 39:57 se une a todos los colectivos que trabajan con inmigrantes en Huelva detallen en su informe una realidad sangrante una realidad sangrante desde hace diez años son mil quinientas personas malviven en condiciones infrahumanas en chabolas de cartón y plástico mira de Reyal de de derechos humanos

Voz 35 40:14 aunque sea agilidad quedará la traer a gente de otros lugares haciendo un esfuerzo incluso legal porque se crean leyes para que esa gente pueda venir himnos regularizar a los que están aquí desaparecerían los asentamientos

Voz 1 40:25 elevaran el informe las administraciones públicas a los parlamentos y al Defensor del Pueblo en Euskadi Isabel León uno de tal Pepa Bueno Los empleado dos de los parquímetros de Bilbao vuelven hoy al trabajo ojo vuelven al trabajo después de mes y medio de huelga en este tiempo el ayuntamiento calcula que ha dejado de recaudar casi un millón de euros y a partir de hoy toca a pagar por aparcar eso es

Voz 0821 40:46 con ese oficialmente ya a una multas empiezan a reparar las máquinas los trabajadores de este servicio de la OTA vuelven a su puesto de trabajo lo dejaron de forma abrupta el pasado dos de enero tras el despido fulminante de siete trabajadores a quienes la concesionaria acusó de realizar actividades de ocio en tiempo de trabajo ha costado llegar al acuerdo pero se ha conseguido previa readmisión de estos empleados aunque eso sí con dos meses de sanción además sacan adelante una subida salarial del IPC que se entregaran una paga anual y una semana más de vacaciones el coste el Ayuntamiento le ha supuesto una pérdida diaria de treinta y cinco mil euros el servicio se restablece desde hoy

Voz 1 41:20 se estima que la cuenta suba todavía un beso Isabel un abrazo

Voz 1 41:45 en Israel ha comenzado ya a puerta cerrada el juicio contra Ahed Tamimi la adolescente palestina detenida por pegar una bofetada a un soldado a un soldado israelí podría ser condenado a diez años de cárcel Jerusalén Beatriz Le cumbre RIM

Voz 20 41:59 Ahed Tamimi deberá esperar en la cárcel la próxima sesión de su juicio prevista el once de marzo la acusación ha pedido tiempo para preparar sus argumentos una vez que la defensa de la joven palestina denunciara ayer que la ocupación israelí es ilegal y el juicio contra esta joven de diecisiete años no debería estar celebrándose Tamimi lleva presa desde diciembre aparte de la lista de trescientos menores palestinos encarcelados en prisiones israelíes ella es sin duda la más famosa se ha convertido en un símbolo para los palestinos y en un caso incómodo para Israel su juicio se celebrará en una sala cerrada en la que sólo podrá estar presente su familia los numerosos diplomáticos sobre todo europeos que han acudido a las sesiones precedentes y los periodistas no podrán estar presentes una decisión del juez que la abogada de la joven Gaby Lasky considera un signo claro de que las autoridades militares quieren alejar la mirada internacional

Voz 37 42:53 pues esta alguna la obra según lo que es bueno para él

Voz 1 42:55 no para ajeno

Voz 20 42:58 crispaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional han pedido la liberación de Tamimi algo que está lejos de suceder el juicio durará semanas sobre esta adolescente palestina podría recaer una condena de diez años de cárcel

Voz 1 43:13 el movimiento Mee Too yo también contra el acoso sexual ha llegado a La Meca mujeres musulmanas empiezan a denunciar a través de las redes sociales el acoso que sufren durante su peregrinación a la ciudad santa del Islam Marina Fernández

Voz 1491 43:27 noté algo duro contra mi culo me tocaron y me agarraron sospechosos disfrutaron contra mí son los testimonios que están compartiendo miles de musulmana sobre su experiencia en la Meca ellas como ellos tienen que visitar visitarla al menos una vez en la vida hay muchas de ellas están contando en Twitter porque no piensan regresar es la razón por la que nunca he querido volver nunca me habían acosado tanto como en la ciudad santa dice una lo haría de esta red social una paquistaní ha puesto de nuevo el foco en como los hombres aprovechan las aglomeraciones en la ciudad árabe para abusar sexualmente de mujeres ha contado su caso en Facebook y ha desatado una reacción en cadena miles de mujeres están diciendo en las redes yo también a mí también me acosaron cuando fui a La Meca lo están haciendo con una adaptación de magnitud a su realidad hemos Michu que ha lanzado una periodista egipcia que también fue víctima de abusos como peregrina lo cuentan un libro por el que la han acusado de alentar el odio al Islam un argumento el religioso que ha amordazado durante años a muchas musulmanas que ahora sí se han atrevido a escribir yo también a nosotras también nos violan como decía tras su burka la protagonista de la viñeta de El Roto porque el acoso sexual no entienden y de atuendos ni de credos ni tampoco de lugares sagrados

Voz 1 44:35 un juez de Nueva York ha condenado al dueño de un edificio pagar cinco millones de euros a un grupo de grafiteros por haber destruido su obra la vieja fábrica que da el edificio considerada la meca mundial del arte callejero fue derribada sin conservar las pinturas de estos grafiteros para construir pisos de lujo Rafa Muñoz

Voz 1772 44:56 pues considera que los grafitis tienen el suficiente valor artístico como para ser protegidos y que actos como este pintar un muro una pared del edificio neoyorquino no son delito por eso le impone al dueño del inmueble una multa de cinco millones de euros los grafiteros aseguraron en el juicio que el propietario puso punto y final al museo al aire libre más grande del mundo y en efecto lo era

Voz 6 45:21 si alguien está no lo mismo hay

Voz 1 45:24 no son nuevos

Voz 1772 45:27 dónde vándalo cuando redujo a escombros el edificio y ahora un juez les ha dado la razón situado en Long Island Nueva York el edificio estaba revestido por miles de grafitis en el pintaron los artistas urbanos más conocidos a nivel mundial los que llevó al Ayuntamiento no imponer multas a los grafiteros que dibujaban en sus paredes

Voz 1 47:20 hoy tenemos dos asuntos sobre la mesa en primer lugar el impuesto de sucesiones en pleno debate ahora mismo el impuesto que grava las herencias

Voz 0456 47:28 les hemos preguntado si lo han tenido que pagar alguna vez y empezamos en Madrid

Voz 38 47:32 es mi nombre soy ni yo creo que lo del impuesto de sucesiones es una vergüenza en mi caso hemos tenido que pagar por lo menos tres o cuatro veces por un tío pues mi abuela por mis padres por un mosso por todos bueno increíble por mi tío digo es que es jugar cada uno de los hermanos porque éramos de tercera generación casi cuatro mil euros cada uno para poder recoger un piso un dinero que había en el banco buenos días

Voz 39 48:01 buenos días Toñi Rosa Valencia es una injusticia terrible que tengamos que pagar porque al final no sé cómo se las ingenian que nos rodean por todas partes en Alemania hay mínimos exentos de quinientos mil euros ellos son fábrica de pobres mi madre tuvo que pagar cuando heredó la casa del padre con una tensión que tiene de seiscientos euros y tuvo que pagarles un dineral es inhumano este impuesto y uno más

Voz 1621 48:27 toreo Motril en Andalucía