Hoy por Hoy (14/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:08 en la Cadena Ser

Voz 3 00:11 pero hoy

Voz 1727 00:16 buenos días el hombre que supuestamente asesinó ayer a su pareja con cerca de treinta puñaladas tenía seis denuncias anteriores por malos tratos

Voz 1 00:24 dos

Voz 1727 00:24 a dos parejas que había tenido antes con su víctima mortal no constaban denuncias creen

Voz 1827 00:30 en machista ocurrido en La Viñuela un pueblo de mal

Voz 1727 00:33 haga él está detenido ya ella de cuarenta y cuatro años deja un hijo de un matrimonio anterior no llevamos ni dos meses del año dos mil dieciocho ya tenemos tres víctimas mortales de la violencia de género que sepamos los asesinatos de mujeres son la expresión extrema de la desigualdad que quiere subrayar la huelga feminista de veinticuatro horas del ocho de marzo movilización a la que se han sumado a la que ha sumado su apoyo la Asociación de Hombres por la Igualdad Jorge Duarte es su portavoz

Voz 4 01:03 si eres padre encarga de tus hijas e hijos si eres compañero de trabajo al ciclista que tus compañeras vayan a la huelga si eres empresario no descuente se envían y tome represalias si eres profesor no pases lista sin tu familia hay una persona dependiente ellos una mujer quién acudirá mañana es un buen día para que empiece a hacerlo tú

Voz 1727 01:23 y ojo a esto porque el movimiento yo también Michu ha llegado a La Meca nada menos mujeres musulmanas empiezan a denunciar en las redes sociales el acoso sexual que sufren durante la peregrinación a la ciudad santa del Islam miércoles catorce de febrero y esta noche se ha detenido la cuenta atrás en la que viven los setecientos mil Dreamers en Estados Unidos la parado un juez de Nueva York al frenar la decisión del Gobierno de Trump de suspender el DACA el programa que los protegía de la deportación y aquí en España el Gobierno considera que la sentencia de Estrasburgo que condenó al Estado a indemnizar a los etarras de la T cuatro por trato degradante e inhumano durante su detención demuestra la sentencia la fortaleza del Estado de Derecho

Voz 5 02:10 o el catalán que el sistema de garantías

Voz 6 02:13 tema de de defensa de los derechos ha funcionado que tanto en el sistema español como en el ámbito del Tribunal Europeo de hechos humanos por lo tanto mientras de que es una haga un fortalecimiento de

Voz 1827 02:23 en la esfera de los derechos de todos los ciudadanos en la crónica política está llena de citas de declaraciones de poco más Roberto torrijeño declaraciones como la de Albert Rivera otra vez amagando con romper el pacto de investidura si el PP no cumple y no pido su escaño la senadora Pilar Barreiro que está imputada en la Púnica

Voz 7 02:40 así Rajoy tiene palabras habrá pacto en nuestra Sierra

Voz 3 02:42 mientras los españoles todos no no continuará

Voz 7 02:45 pero es Rajoy quien tiene la última palabra no no como colección

Voz 1827 02:48 las citas como la que esta tarde tienen precisamente Ciudadanos y el Partido Socialista se reunen esta tarde para hablar sobre la reforma electoral Margarita Robles estamos por una reforma de la ley electoral

Voz 8 02:58 pero una reforma de la ley electoral pensando siempre en los ciudadanos lo pensando exclusivas

Voz 9 03:04 ente en un reparto de escaños

Voz 3 03:07 la puja de escaños ir

Voz 1 03:10 sofás en Israel la policía

Voz 1727 03:12 acusa formalmente al primer ministro a Netanyahu de corrupción y cohecho

Voz 1827 03:16 los investigadores piden a la Fiscalía que imputa al primer ministro por haberse embolsado doscientos cincuenta mil euros en regalos a cambio de favores a empresarios Netanyahu

Voz 3 03:24 jo no piensa marcharse mobile en una entrevista ha dicho que seguirá liderando Israel con responsabilidad

Voz 1827 03:32 ah y Compromís doce días sin asesinatos no parece mucho tiempo pero para la ciudad estadounidense de Baltimore es un récord porque la ciudad llevaba tres años sin una tregua tan larga como esta Baltimore es uno de los puntos más conflictivos de esto dos unidos con veintiséis homicidios sólo en enero trescientos cuarenta y tres el año pasado

Voz 1727 03:55 en deportes Neymar visita este miércoles al Thiago Bernabéu en los octavos de final de la Champions José Antonio

Voz 1621 04:02 sí se lleva mucho tiempo hablando de este partido a la cita ha llegado el Real Madrid se juega parte de la temporada no es la final de la Champions sino la ida de unos octavos en los que el París Saint Germain de Unai Emery también de Neymar llega a Madrid para desde las nueve menos cuarto jugar en el Santiago Bernabéu Carvajal es la principal baja en el conjunto blanco en este día en el que también se jugará el Oporto Liverpool los octavos comenzaron ayer Basilea cero City cuatro

Voz 3 04:23 Juventus dos Tottenham dos además mañana Juan

Voz 1621 04:25 a los representantes españoles en Europa League y mañana comenzarán Gran Canaria la Copa del Rey de Vásquez jugadores si ACB llegaron a un acuerdo y finalmente el torneo se disputará

Voz 0760 04:39 durante unas jornadas en las temperaturas van a ser lo suficientemente altas como para que no nos preocupemos de cotas de nieve bajas a partir de hoy por ejemplo lleva subir incluso por encima de los mil ochocientos metros de altura en los principales sistemas montañosos de la península hace frío pero mucho menos que las últimas mañanas duró el tratar de máxima es ya por encima de los diez grados en la mayor parte del país alrededor de los veinte en el mediterráneo andaluz en Murcia Alicante y también Canarias todavía algunas lluvias en la mitad norte especialmente en Galicia y el Cantábrico

Voz 3 05:10 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 4 05:16 Junta idas mil seiscientos noventa y nueve

Voz 3 05:20 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido treinta y uno como cada día hay un vendedor muy cerca de ti departiendo ilusión disfruta del día recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 5 05:43 en Nissan queremos que esté seguro queremos que las tecnologías inteligentes que evitan el peligro en la carretera no sean sólo para unos pocos sino para unos mucho

Voz 2 05:51 venga tu concesionario y aprovecha la vuelta del incentivo de hasta cinco mil euros para renovar tu coche un Nissan con sistemas de seguridad inteligente sólo hasta final de mes financiando con ERC

Voz 10 06:00 va a misa en Innovation

Voz 11 06:03 lección número tres todo va le que ha pillado sabe que le vas a regalar algo siempre acaba con reza la me cualquier cosita pues este año un regalazo que Tallulah deliciosa tarta con forma de corazón triunfadoras

Voz 5 06:17 este San Valentín además el supermercado de El Corte Inglés te lleva a Roma con mucho amor lanza di

Voz 10 06:23 te gusta cuando callas porque estás como ausente sobre todo cuando vemos seria sino que no me entero

Voz 12 06:33 el amor es fuerte pero las rutita también diecisiete de febrero sorteo extraordinario de San Valentín aviva la llama con quince millones Lotería Nacional

Voz 13 06:44 oye tú tienes el arma en casa si la de Securitas Direct y qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme en alarma ante este mudarnos es yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 14 06:59 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 5 07:12 y un recibo dividido entre doce es menos recibo

Voz 3 07:16 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más otras informados

Voz 1276 07:25 en BBVA videncia creando oportunidades

Voz 1727 07:33 las siete y siete seis y siete en Canarias por primera vez en muchos meses en el orden del día de la sesión de control al Gobierno no aparece la palabra Cataluña ningún partido va a preguntar hoy explícitamente por la crisis independentista de la que sí se va a hablar en la Audiencia Nacional que investiga el papel de los Mossos el uno de octubre

Voz 1 07:52 declara como testigo el coronel Diego Pérez de los Cobos que coordinó el dispositivo policial Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 07:58 qué tal buenos días si el coronel Diego Pérez de los Cobos declara hoy en la Audiencia Nacional el pasado uno de febrero lo hizo ante el Supremo también para defender las cargas policiales que tuvieron lugar el pasado uno de octubre en Barcelona el juez instructor Pablo Llarena a petición de las defensas de los investigados permitió la reproducción de uno de los vídeos que se grabaron durante estas cargas tuvieron lugar principalmente en Barcelona que es lo que usted preguntó uno de los letrados al coronel yo veo un vídeo contesta el coronel sin sonido en el que aparecen unas personas subidas una escalera impidiendo la entrada a los colegios electorales de unos agentes desarmados que intentan uno a uno desalojar les según fuentes jurídicas consultadas por esta casa por La Ser Pérez de los Cobos hizo hincapié en su defensa de la actuación de las fuerzas del orden subrayando que ninguno de ellos portaba armas según estas fuentes el coronel insinuó que hubiese sido mucho más rápido utilizar otros medios para desalojar a todos los que impedían el cumplimiento de la ley de una forma mucho

Voz 1 08:55 ácida rápidas desde luego no están siéndolo las negociaciones entre los independentistas y cada día un poco más tensas la pugna entre Esquerra Junts per Catalunya se ha avivado con dos decisiones del presidente del Parlament bloquear la petición de June de cambiar la ley para habilitar una investidura a distancia impedir el Tribunal de Estrasburgo que protejan los derechos políticos de Puigdemont en el entorno del ex president dicen sentirse perplejos por estas decisiones unilaterales lo dicen así literalmente unilaterales en cualquier caso Javier Álvarez qué posibilidades tiene de prosperar la demanda europea

Voz 0689 09:29 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no acostumbra a aplicar medidas cautelares cuando se invoca vulneración de derechos políticos los jueces europeos suelen aceptar las peticiones extremas en caso muy restringidos y solo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable como un desahucio de menores el Parlamento de Cataluña ha solicitado al Tribunal europeo que tutele los derechos políticos y en concreto el derecho a la participación política de Puigdemont sin embargo esta medida que sería de aplicación

Voz 0011 09:53 gente anunciada por el presidente Roger Torrent

Voz 0689 09:56 tiene un difícil encaje según reconocen fuentes del tribunal porque los magistrados solo aplican las medidas cautelares del artículo número XXXIX de su reglamento cuando se trata de asuntos que afectan a la vida a la integridad de las personas o por ejemplo cuando se trata de desahucios de menores a los que no se les facilita una segunda vivienda en la mayoría de los casos estudiados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos competición de estas medidas cautelares es solicitantes reclama la suspensión de una expulsión o bien de una extradición y los jueces autorizan estas solicitudes sólo por ser excepcionales cuando solicitante corre un riesgo real de daño irreversible

Voz 1 10:29 es inviable así define el Tribunal de Cuentas el sistema sanitario español con unos gastos que no paran de crecer y unos recursos insuficientes si no hay cambios dice el tribunal que la situación del sistema es insostenible en el largo plazo Isabel Villa

Voz 0011 10:45 en el Congreso el presidente del Tribunal de Cuentas Ramón Álvarez de Miranda ha puesto el foco en el desajuste entre recursos y necesidades del sistema sanitario

Voz 0760 10:52 en relación con el gasto sanitario general su crecimiento ha sido superior al del PIB autonómico dando lugar a una situación financieramente insostenible a largo plazo

Voz 0011 11:03 para Álvarez de Miranda la financiación autonómica es parte del problema señala en concreto el caso murciano con un déficit sanitario de mil seiscientos cincuenta y seis millones de euros

Voz 1 11:11 la nueva ley de protección de datos

Voz 0011 11:14 está tramitando el Congreso podría acabar perjudicando la investigación biomédica cuál

Voz 1 11:18 veinte hay tres asociaciones científicas sostienen que no es posible pedir el consentimiento a los enfermos cada vez que se quiera reutilizar sus datos

Voz 1276 11:27 Laura Marcos una cortapisa para avanzar por ejemplo la cura definitiva del cáncer así es como ve la sociedad de Oncología Médica este proyecto de ley que burocráticas a los estudios clínicos y nos mantendrá según su presidenta a la cola de Europa en investigación

Voz 15 11:41 es imposible que cada vez que tuviéramos que analizar una variable más tuviéramos que volver otra vez a sentir que puede haber fallecido al paciente o que no lo localicen realmente frena o puede paralizar muchísimas investigación clínica que se está haciendo en nuestros hospitales

Voz 1276 12:00 ahora mismo ya se pide a un consentimiento al paciente cuando se va a realizar por ejemplo un estudio sobre un tumor si se quiere volver a usar su historia clínica para otro test lo decide un comité ético por eso pediatras cirujanos cardiólogos y oncólogos de más de cuarenta asociaciones ya han pedido a los grupos parlamentarios que imiten el ejemplo de Alemania un país puntero en investigación y adapten el reglamento europeo mayo sin obligar a los médicos a perseguir innecesariamente a los enfermos

Voz 1 12:25 las malas noticias acumulan sobre Oxfam al escándalo de los abusos sexuales es suma ahora la detención de su presidente internacional Juan Alberto Fuentes lo han arrestado no por su tarea al frente de la oenegé sino por participar en un caso de corrupción cuando fue ministro de Finanzas de su país de Guatemala sobre Oxfam la mirada esta mañana de Soledad Gallego Díaz redención del prestigio internacional de Oxfam la dimisión de la directora adjunta no tienen relación entre sí el primero debe responder a cargos de corrupción durante el mandato anterior como ministro de su país Guatemala mientras que la segunda relaciona con el escándalo de abusos sexuales protagonizados por directivos de la organización en Haití tras el terremoto de dos mil diez aunque la detención del president internacional tenga grandes repercusiones lo más grave para Oxfam es lo ocurrido en Haití algo que fije el reconocimiento inmediato de responsabilidades más aún el caso de Oxfam pone de manifiesto que hay que ejercer una vigilancia mucho más fuerte que la que ejerce actualmente cuando poblaciones enteras se encuentran desprotegidas y más vulnerables que nunca por guerras o catástrofes naturales una y otra vez se denuncian casos de abusos sexuales ocurrió con los cascos azules en Congo Mali Fandango el propio Haití ya ha ocurrido con otras ONG como Save the Children of Christian Ed la propia Iglesia católica tiene quizá el peor historial de abusos sexuales de todas las organizaciones del mundo lo peor de todo es la falta de reacción que existe prácticamente en todos estos escándalos los responsables tratan siempre de cerrar los en falso como hizo Oxfam o de desacreditar a quiénes lo denuncian como ha sido la estrategia habitual del Vaticano hasta ahora la idea de que es mejor proteger el buen nombre de una organización que castigar a los culpables de terribles abusos debe terminar de una vez para siempre la denuncia sistemática implacable pública es inexcusable que lo único que realmente ayudaría mantener el precio hizo de esa reorganización y dije todo esto castigar a Oxfam suprimiendo los fondos europeos de ayuda que financian programas humanitarios sería totalmente irresponsable e hipócrita ningún país europeo ha dejado de financiar las operaciones de Naciones Unidas el futuro de decenas de miles de personas depende de Oxfam ellos no deben tu frío aún más sino los culpables de los abusos y quiénes los ocultaron son las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 16 14:44 el el

Voz 0011 14:47 a sus doce subirnos la Renfe Renfe apuesta por un nuevo concepto de Smart Rhein Eva un producto que se apoyan las nuevas tecnologías y la demanda de servicios innovadores y más personalizados para un viaje Puerta Puerta integrado con otros sistemas de transporte más versátil cien por cien conectado diseñado especialmente para grupos pequeños jóvenes y familias con precios entre un veinte y un veinticinco por ciento inferiores a los del AVE Eva empezará su andadura en dos mil diecinueve Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 17 15:21 entonces tú eliges puede empezar a ahorrar un poco canastilla durante años para cuando se te estropee la caldera lo puedes cambiar hoy tu vieja caldera y empezar a ahorrar de verdad

Voz 5 15:33 no es las calderas termos consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmico siéntate un momento y para te a pensar

Voz 10 15:42 podrías estar pagando de más Portu seguro de vida

Voz 18 15:46 veinte la mutua con tu seguro de vida como su precio sea cual sea también en tu seguros de coche moto y hogar Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 13 16:00 oye tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct Ci qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere poner buena alarmante esté modernos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 14 16:15 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 5 16:24 fíjese vienen estoy aquí con control de crucero Ésta es la ocasión perfecta para conseguir lo que desea de nuevo con mil euros de ahorro dos años de garantía adicional y dos años de mantenimiento gratis hay vehículos de ocasión da suelta ofertas Wolkswagen Frailes hasta fin de mes consulta condiciones en tu concesionario Seat esbelta auto venta esbelta auto punto es

Voz 2 16:51 heridas

Voz 1 16:55 a sentir de Hollywood en Casa Asia han celebrado en Kenia al estreno de pantera negra la primera película de Marvel con un protagonista negro después de toro o Capitán América rubios blancos llega este superhéroe en una película en la que todo el reparto el reparto al completo es negro Pepa

Voz 19 17:14 planes algo está cambiando en el cine de superhéroes después de Wonder Woman Marvel contra ataca con pantera negra Black Panzers primer superhéroe negro

Voz 3 17:23 llega a la gran pantalla es tan subversiva como dicen los

Voz 19 17:30 la cinta es importante porque reflexiona sobre la identidad afroamericana tiene un reparto de actores negros al completo e imagina un país africano libre del colonialismo por no hablar de que hay muchísimas mujeres tomando el mando ese mito de que las películas de gente de color y de mujeres no funcionan ya no sirve lo estamos desmintiendo no decía Lupita Ndong o la actriz protagonista a la que hemos entrevistado en Londres y que espera hace que las jóvenes en poder en tengan claro que pueden hacer lo que quieran decía otro de los protagonistas Michael Vick Jordan que interpreta al villano un personaje condenado pero que es el único en la cinta que quiere acabar con el racismo y es aquí donde este Blockbuster falla hay pierde pierde toda oportunidad de su versión ya que en el fondo no luchar

Voz 3 18:13 a la igualdad fósil humano

Voz 1621 18:20 a Holanda convierte por ley a sus ciudadanos en donantes de órganos salvo que expresen lo contrario por escrito

Voz 20 18:26 Sara de Madrid España está a la cabeza de la donación de órganos del mundo y yo creo que no es por obligar a donar los órganos por ley sino porque la Comisión nacional de trasplantes tiene un equipo de profesionales altamente cualificados que sabe sacar lo mejor que hay de cada persona entonces con la solidaridad de la sociedad y la profesionalidad en unos equipos de trasplante conseguimos

Voz 21 18:49 Iñaki Zaragoza creo que hay cierta hipocresía entre la prohibición de acelerar una muerte digna a un paciente terminal pero sí podemos negarnos a donar nuestros órganos o de nuestros allegados a cortando así la vida de terceros en aras de una cremación de un cuerpo incorrupto frase puede tener la propiedad privada del cuerpo sino de nuestra vida ella esta mañana vamos a debatir sobre el impuesto de sucesiones o la bueno día sirve de Málaga aquí de de dos tipo de impuesto el impuesto que se paga

Voz 22 19:20 coherencia herencia que

Voz 21 19:23 cuando cobrando la comunidad autónoma que está en cantidad de bastante elevada colocó Aglif puesto a punto de vista paradójico yo no voy a defender el impuesto a los ricos pero sí sí defiendo desde quite ley puesto cuando agarrada a una vivienda que por ejemplo hay un impuesto a la propia valía aquí hay algo tienen ningún tipo de plusvalía pienso tipo de impuesto si estaría muy de acuerdo que se que tú

Voz 1621 19:46 de acuerdo con le de Málaga Manuel de Sevilla de Zaragoza pide más información porque dice que hay mucha manipulación así que a partir de las ocho y media a siete y media en Canarias atentos al debate

Voz 23 19:59 hoy por hoy

Voz 2 20:08 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 4 20:14 qué tal energía seis y gradas a esta hora de la mañana en la Gran Vía menos frío pero el día va a ser nuboso con posibilidad de lluvias en el norte y el oeste sobre todo la Comunidad de Madrid pedir al Gobierno central que acerque a las cárceles de la región a los más de cien presos madrileños que se encuentran ahora mismo en prisiones del extranjero en cárceles de medio mundo algunos en condiciones infrahumanas es una proposición no de ley que ha sacado adelante el PSOE con el apoyo de todos los grupos incluido el PP Javier Bañuelos

Voz 5 20:41 ahora mismo Exteriores calcula que el diez por ciento de todos los presos españoles en el extranjero son madrileños están repartidos en veintiún países de todo el mundo la mayoría cumplen condena por delitos relacionados con las drogas y estar encerrados en unas condiciones infrahumanas según ha denunciado el socialista Diego Cruz no

Voz 6 21:00 hay hombres y mujeres Espanyol espaguetis en cárceles de dominio que todo el mundo que no pueden esperar más tiempo en el extranjero algunos en condiciones infrahumanas

Voz 5 21:12 socialistas han conseguido que salga adelante por unanimidad esta propuesta no es vinculante pero hay consenso para que el Gobierno de Cifuentes pida al Ejecutivo de Rajoy que pongan en marcha los acuerdos dipolo ticos IBI laterales que sean necesarios para que los presos madrileños encerrados en el extranjero cumplan el resto de su condena en cárceles de nuestra comunidad el TD

Voz 0011 21:33 como decíamos ha votado a favor de esta proposición para instar al Gobierno central acercar a los presos pero se ha desmarcado de otro punto en el que el PSOE proponía ayudas con fondos públicos a las ONGs que

Voz 4 21:42 tienen y asesoran a los reclusos madrileños que están fuera de España en otras cárceles aún así a pesar de que este punto no ha tenido el apoyo del Partido Popular también ha salido adelante Rábida tanto consenso desde hace tiempo en la Asamblea y tampoco lo ha habido a la vista está con el pacto de regeneración democrática propuesto por Cifuentes Ciudadanos y Podemos

Voz 0089 22:04 los plantaron a la presidenta la semana pasada una cita

Voz 4 22:06 a la que sólo acudió al PSOE que ha tardado menos de cinco días en apearse de ese pacto que ha rechazado justo tras la declaración de Francisco Granados Ángel Gabilondo portavoz socialista Ángel Garrido

Voz 2 22:17 la voz del Gobierno Madrid escribieron no hay acuerdo entre todos los grupos esto se ve que es inviable medicinas entre todos los grupos qué tipo de pactos es además el texto que se nos ha dado pues parece que que no hemos interiorizado que es lo que pasa de verdad la comunidad creo que aquí también se trata de una cuestión de oportunismo político yo que en estos momentos no Gabilondo ha considerado que el Partido Socialista o Rajon de oportunidad no por convicción

Voz 4 22:42 hay más noticias en titulares con Javi Jiménez el

Voz 3 22:46 piano de Cifuentes tacha la oposición de oportunista por dar credibilidad a la declaración de Granados mientras que soy Podemos insisten en la necesidad de que la presidenta de explicaciones en la comisión en el pleno ciudadanos asegura que apoyarán las peticiones y cumplen con el reglas

Voz 4 22:59 en Aranjuez la policía investiga la agresión a un menor de diecisiete años a las puertas de un centro educativo durante el recreo cinco menores le dieron una paliza y acabó hospitalizado las autoridades han identificado ya a tres de los presuntos agresores

Voz 3 23:11 el bilingüismo en la etapa infantil entre niños de tres a seis años continúa extendiéndose en la Comunidad de Madrid a los treinta y cinco colegios que comenzaron aplicando en dos mil diecisiete como programa piloto se sumarán otros veintisiete en el curso que viene

Voz 4 23:23 en los deportes ante importantes medidas de seguridad vuelve la Champions al Santiago Bernabéu desde las nueve menos cuarto Real Madrid París Anne Germaine se juegan un puesto en la siguen derrota europea

Voz 3 23:34 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 4 23:42 volvemos a las carreteras DGT María Forner hola de nuevo

Voz 19 23:44 hola muy buenos días pues en estos momentos estamos pendientes de la M607 Se ha producido un accidente en el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid que está generando unos tres kilómetros de retenciones eso sí en sentido salida de la capital el sentido entrada encontramos problemas en prácticamente todos los grandes accesos en La dos en Torrejón de Ardoz A tres Santa Eugenia a cuatro incorporación a la M treinta y Pinto A5 campamento ya Alcorcón Jen las seis desde Majadahonda tráfico denso también el A42 en Parla congestión en la M40 en los tramos habituales especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la A2

Voz 0011 24:22 sí como despierta el tráfico hasta ahora en la capital pantallas malita pero buenos días

Voz 25 24:26 hola buenos días de momento sin ninguna sin ningún percance que destacara por lo tanto con la situación circulatoria ya de tráfico más activo sobre todo en accesos desde el sur de Santa María de la Cabeza uno de los que ofrecen un tráfico más lento y aumenta altera la circulación también en la franja sur de la M30 tanto en sentido Manoteras como en sentido Puente de los Franceses

Voz 26 24:46 de febrero BMW Madrid filial de BMW España era dos razones más para enamorarse de un BMW seminuevos la primera porque renovamos nuestros coches de empleados con hasta un cuarenta por ciento de descuento financiando con BMW van ir a Segunda porque es en catorce días no te convence te devolvemos

Voz 3 25:01 minera enamora Teide un BMW sin compromisarios sin explicaciones

Voz 5 25:05 sólo cien unidades hasta el veintiocho de febrero informa ten BMW Madrid Las tablas y Alcalá de Henares o en BMW madrid punto es

Voz 1276 25:17 estoy preocupada tengo que llevar a mi hijo al dentista y los donde y

Voz 27 25:21 es importante que sea un dentista y no un comercio en el que te haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza en el colegio de odontólogos matutinos preocupados por tu salud

Voz 1276 25:37 la agencia negocio gorro del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 28 25:42 arrendamiento el tranquilo el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer

Voz 29 25:59 con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 1276 26:12 este San Valentín cierta seguro con encuentra el regalo perfecto

Voz 8 26:16 eso iPhone Apple Watch hoy Air Pod o cualquier accesorio para que acertar sea mucho más fácil si Benacantil triunfa este día de los enamorados Gatwick Apple Premium verse leer Madrid Orense cincuenta y dos y ya cuarenta

Voz 1276 26:32 hay dos cuando tienes cáncer buscas al mejor médico en Genesis que es el mejor médico es un equipo integral con treinta años de experiencia

Voz 3 26:40 nace el renovado oncología Génesis en el Hospital San Francisco de Asís pide cita en novecientos veintiuno veintiuno cero cero veintiocho o informa ten Génesis que más de cincuenta centros especializados en el tratamiento del cáncer

Voz 30 26:54 es nuestro aniversario en el campo y queremos celebrarlo contigo hasta el veinticinco de febrero

Voz 1827 26:59 bombillas led en varias formas

Voz 30 27:02 cría o cálida por solo un euro con cincuenta aprovecha de esta oferta te esperamos en tu hipermercado Alcampo ahorra vive mejor

Voz 31 27:12 son el cinismo de millones de años Madrid estaba dominado por los tigres dientes te viene a ver los fósiles mío Ceinos del Cerro de los Batallones un tesoro de la paleontología mundial al Museo Arqueológico

Voz 5 27:25 con regional ir revive el pasado Comunidad de Madrid este año monta el negocio se me compró las furgonetas a buscar con local para cumplir los propósitos de año nuevo a veces necesitas ayuda por eso presentamos la número siete unidades limitadas con un precio espetó

Voz 3 27:39 la velada retenerlo Villegas tumbe con comercial de este siete mil ochocientos noventa euros

Voz 5 27:45 oferta de ERC e Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 0011 27:51 el ministro de Fomento asegura que la operación Chamartín el Plan Madrid nuevo norte está muy cerca de desatascarse según De la Serna sólo queda que Ayuntamiento Comunidad y la promotora del proyecto perfil en el trabajo que están desarrollando en común una remodelación que afectará al norte de la Castellana y que puede coinciden en el tiempo con la reforma que planea ya el Gobierno de Carmena y que dependerá de que hará Madrid revalide en el Ayuntamiento en la próxima legislatura un Plan que les contamos ayer para que el eje entre Plaza Castilla Atocha cuente con más zonas verdes menos coches y más espacio para los ciclistas un plan que el PP ve con buenos ojos aunque creen que por ahora solo una promesa electoralista Pedro Rollán es el consejero de Medio Ambiente declaraciones en La Ventana de Madrid

Voz 32 28:30 no indudablemente una de las arterias principales de de la ciudad necesita necesita una renovación al igual que también una continuación que lo que sería el proyecto de Castellana Norte lo que sí parece precipitado es que proyectos que más bien los tendría que presentar el que sea

Voz 0011 28:46 o la que sea la próxima candidata ya han anunciado el miércoles que viene en la SER volvemos a sentarnos para hablar de cómo será el Madrid del futuro

Voz 33 28:54 qué hacemos con los apartamentos turísticos como si ordena

Voz 5 28:58 un fenómeno nuevo que está cambiando la realidad

Voz 2 29:00 de los barrios del centro plataformas de alquiler hoteleros vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento debate sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos Kylie Hortaleza sesenta y tres

Voz 10 29:24 entrada libre hasta completar aforo

Voz 4 29:29 les esperamos en esa nueva edición de Madrid futura Eli miércoles de la semana que viene en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid así llegamos a las siete y media de la mañana las temperaturas han subido esta mañana en la región tenemos seis grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1 30:00 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 3 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 30:15 comienza el miércoles catorce de febrero ya con menos frío y con lluvia además en todo el noroeste de España buenas noticias y comenzamos en Málaga ampliando datos sobre el último crimen machista el tercero este año ha ocurrido en La Viñuela en Málaga no había denuncias previas de malos tratos en esta pareja pero él el presunto asesino acumulaba seis seis denuncias por malos tratos con otras mujeres ser Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 25 30:40 había conocido a su presunto asesino hace tan sólo un par de meses por las redes sociales ya habían comenzado una relación sentimental según los vecinos de esta pequeña localidad de la Axarquía que ha decretado dos días de luto Juan Jiménez que

Voz 8 30:51 te brutal como he dicho conmocionado aterrorizado

Voz 1 30:55 José Manuel de cuarenta y siete años fue localizado por una patrulla de la Policía Local en Marbella no consta que ninguna de las seis denuncias por maltrato que pesan sobre él fuese de haberla Juana Rivas tendrá que pagar a su ex marido condenado por malos tratos casi dos mil euros por los gastos que él tuvo que afrontar el verano pasado cuando pasó algo más de un mes en Granada esperando a que Rivas de entregar a sus hijos es una nueva decisión judicial contra Juana al margen del procedimiento penal abierto en el que se investiga la sustracción de los menores Radio Granada Rafa

Voz 1779 31:26 bueno pues es la mujer de Maracena Juana Rivas tendrá que pagar finalmente en mil novecientos doce euros a su ex marido por los gastos que le ocasionó el hecho de que ella ocultar a sus hijos casi durante un mes en vez de entregárselos al padre y éste tuviese que viajar desde Italia a Granada para recuperar Carlos Francesco Arcuri reclamaba cinco mil seiscientos euros Juana Rivas cree injusto el tener que pagar eso a su ex pareja pero dice que confía en que al final de todo el proceso la justicia le de la razón

Voz 8 31:53 escuchen esto

Voz 1 31:59 es el sonido de un aerogenerador de la central hidroeléctrica de hierro en Canarias que acaba de lograr un hito histórico en España la central ha logrado abastecer con fuentes renovables la totalidad de la demanda eléctrica de la isla la durante dieciocho días y once minutos seguidos desde el veinticinco de enero hasta el doce de febrero la vida en el Hierro ha transcurrido con total normalidad sin emitir ni un solo gramo de gases de efecto invernadero o redacción en Canarias sector palmero

Voz 0760 32:27 poco a poco en la isla van superando su propio récord y quieren ir a más pese a que ya sobrepasan con creces las metas que la Unión Europea se fija para dos mil treinta dado que en dos mil diecisiete la central hidroeléctrica de Corona del viento abasteció casi el cincuenta por ciento de la demanda energética insular y aunque han dejado de abastecerse al cien por cien como decía con energía limpia los números en los que están ahora no son nada desdeñables hoy miércoles cubrirán el setenta por ciento de de la demanda eléctrica insular con fuentes renovables a lo que hay que añadir que en estos años de operatividad la central ha evitado emitir atmósfera más de treinta mil toneladas de CO

Voz 1 33:01 dos yo hoy que hemos comenzado este tramo de radio hablándoles de algo diametralmente opuesto al amor lo vamos a terminar con afecto este si de verdad con la elegida como mejor foto de la naturaleza del año en la foto se ve a Pekín Un bebé gorila rescatado en África abrazado a su salvador ambos están sentados en el asiento de atrás de un coche se midan es una imagen en blanco y negro sobrecogedora elegida también por Manuel Jabois para alegrarnos las siete y media de la mañana Jabois buenos días

Voz 1389 33:33 buenos días Pepa esa imagen de un gorila abrazado al hombre que lo rescató no sólo es un gesto que puede interpretarse de agradecimiento que probablemente lo sea la imagen también demuestra que un recorrido de millones de años puede reducirse a un simple abrazo demuestra que ni la distancia que hay entre el hombre y su origen se resiste a algo tan

Voz 5 33:56 universal como el amor

Voz 1389 33:58 ya me cuesta hablar de esto pero bien está fotografía ayer después de haber soñado con mi perro no quiero decir que yo particularmente descienda de los perros sino que tuve uno IES perro la melamina perdón las lágrimas cuando lloraba y me hizo durante años tanta compañía como puede hacerla un ser humano pero mejor el sueño era que mi perro me abrazaba que es algo que suelen hacer los perros pero no por agradecimiento sino más bien para aliviarse sin embargo los sentí tan próximo pude respirar tan cerca de nuevo su olor que durante unos momentos no supe si seguía conmigo no supe si volvía a tener llevo treinta años no supe si lo que recordamos de los animales es lo mejor que recordamos también de no

Voz 1 34:41 los mismos un beso un beso Jabois la imagen de ese bebé gorila de su rescatador se puede ver en el Museo de Historia Natural de Londres hasta el veintiocho de mayo

Voz 5 34:54 dices que estacas hasta diminutos del centro sí más o menos pues entonces según tu manera de calcular el tiempo distancia alta apenas una hora ya que tiene jardín mono cuesta mucho encontrar la casa sueños por eso te quitamos las comisiones de hipotecas sólo portaaviones

Voz 0760 35:09 nómina domiciliada in habla más siendo consulta condiciones en oficinas a punto es

Voz 1276 35:15 en cuanto lo quieres mucho con locura sí pero rojiblanco con ciento veinte

Voz 35 35:18 aquí hasta el veintidós de febrero lo tienes en la titular manía Plus

Voz 3 35:21 aún más locura que la Citroën varía más diseño confort

Voz 35 35:24 tecnología inspirado sentí desde ocho mil seiscientos euros y además hasta mil quinientos euros adicionales el equipamiento

Voz 5 35:30 en fin haciendo complicidad Financial Services condiciones Citroën punto es

Voz 1389 35:37 no tenías que pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo de la Pérez reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acerca teatro oficina más cercana Arriaga Asociados ambos da fácil

Voz 36 35:55 hola soy Paz Vega cine encanta disfrutar

Voz 1827 35:58 de la vida sin perder de vista ningún detalle elijo las lentes progresivas Gary Lux porque la vida es para verla todas las

Voz 37 36:06 distanciarse disfruta el doble

Voz 2 36:09 con Mari Luz solución ahora tu segundo parte progresivas incluido consulta las condiciones en varios puntos

Voz 13 36:16 oye Héctor tú tienes el arma en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere poner buena alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 14 36:31 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 4 36:41 porque te gusta la Cadena SER

Voz 38 36:43 por qué me llena de gozo Cadena SER me da todo el placer que necesito un hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo es que como con la Cadena Ser mi cupo de placer

Voz 39 36:54 el y su marido que se lo llevan mal tanto al al oyente por favor

Voz 40 37:04 las animal

Voz 38 37:09 para mí una hora de la Cadena SER equivale a siete

Voz 2 37:18 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1827 37:20 no

Voz 1 37:21 son las siete y treinta y siete las seis y treinta y siete en Canarias

Voz 41 37:24 estarán de todo Isco que es el referente español ahora mismo oí el Madrid gane

Voz 1621 37:30 tal y como está ahora mismo para que eviten otra vez pues no no creo

Voz 1 37:33 sí

Voz 42 37:33 a todas creo es lo correcto favorito es el Real Madrid por sus hechos los conoceréis Si salimos con la BBC favorito el PSG

Voz 41 37:41 sí yo la eliminatoria tu favorito al Madrid yo creo que que al PSG no hay que tenerle miedo si fuese Jordi Dann metida

Voz 42 37:49 ahora Benzema a Cristiano hombre Amico

Voz 3 37:53 Volkswagen llena deporte es hoy por hoy Volkswagen o para las personas

Voz 1 38:01 esta noche a El Real Madrid se juega la temporada llevamos días así que si Benzema que si Isco José Antonio Duro que va a pasar

Voz 1621 38:09 hola qué tal buenos días yo no sé lo qué va a pasar los oyentes lo tiene no sé si claro pero sí que tienen muchas opiniones ha sido tratado prácticamente como si fuera la final de la competición pero no no en la final es la ida de los octavos aunque es uno de esos partidos que reflejan las grandes noches de la Champions en el fútbol español Real Madrid PSD bueno pues con todas esas dudas lo mejor dicho con todas

Voz 0760 38:29 las opiniones sobre todo en

Voz 1621 38:31 la parte de ataque del Real Madrid Javier Herráez como lleva el Real Madrid buenos días

Voz 43 38:34 hola qué tal duro muy buenos días con todos sus efectivos Zidane afronta la prueba de fuego el París Anne Germaine en el Bernabéu con la BBC en principio Bale Benzema y Cristiano la sorpresa podría ser Lucas Vázquez o Asensio en esa zona para reforzar el lateral derecho con Nacho pero en principio lo normal es que jueguen los de siempre con Keylor Navas en portería Nacho Varane Ramos Marcelo Modric Casemiro Kroos Bale Benzema y Cristiano Bernabéu lleno veremos quién consigue meterse en cuartos de final

Voz 1621 39:02 el partido desde las nueve menos cuarto gracias Javi lo iremos de este mediará antes en Carrusel Deportivo los protagonistas al menos en los banquillos en la juegan un francés en España un español en Francia a Zidane Emery ante un reto

Voz 44 39:13 no es una final para mí es un partido de Champions que tenemos tenemos dos partido de Champions que tenemos que hacer nosotros ese jugado bien al fútbol lo que me interesa no no pienso en lo que puede pasar en un futuro

Voz 45 39:25 que yo creo que estamos mejor preparados hizo que el equipo independientemente mañana que gane empate o pierda está para competir a este nivel ahí la ante el mejor equipo

Voz 0760 39:35 un partido grande con Cavani con empate

Voz 1621 39:38 eh con Neymar enfrente del Real Madrid esta noche en el Santiago Bernabéu con todo lo que ello conlleva Marcelo habló últimamente las posibilidades

Voz 46 39:45 de Neymar de llegar al Real Madrid

Voz 1621 39:47 ayer en la previa volvió a ser preguntado por el asunto

Voz 47 39:50 o dicho que algún día jugaría que jugará no yo no hecho que jugará pues no sólo Neymar todo el equipo es muy bueno sería un error pensar sólo en en Neymar pero lo colectivo es es más importante entonces en en todo el equipo

Voz 1621 40:04 el partido lo dirige el italiano Gianluca Rocky semanal pudo lo hayan con mucha antelación por aquello de los controles de de seguridad con cuatro mil franceses que han llegado para verlo como digo es de las ocho menos cuarto media hora antes podrán seguirlo ya en Carrusel Deportivo en esta semana europea que ayer tuvo dos choques Basilea cero cuatro y cero City cuatro Juventus dos Tottenham dos Ike hoy además del Real Madrid tiene el Oporto Liverpool

Voz 5 40:26 el mañana se jugarán los partidos de dieciseisavos de la Europa

Voz 1621 40:28 lid Spartak de Moscú a Athletic de Bilbao irreal sociedad Salzburgo a las siete y Olympique de Lyon Villarreal y Copenhague Atlético a las nueve y cinco eso será mañana y ahí un sonido el día rescatar es el de Jonathan Viera porque el Beijing viene por el jugador de Las Palmas para incorporarlo de forma inmediata ahí el canario dijo ayer lo siguiente

Voz 48 40:46 es que tienen una oportunidad pues yo diría que única ya no para mí solo sino para el club también entonces puede yo leer yo les he pedido al presidente de La Paloma que que es una oportunidad de carrera la vida mi familia y que si él puede el equipo puede hacer un esfuerzo por mí pues yo encantado

Voz 1621 41:02 parece ser que es mareante la oferta del conjunto chino por Viera y además de esto la otra gran cita la semana la tenemos en Gran Canaria porque allí se puede decirse va a jugar la final de la Copa del Rey de baloncesto ayer jugadores si ACB llegaron a un acuerdo que además se va a prolongar en principio los próximos cuatro años por lo que desde

Voz 0011 41:20 el sindicato Se retira la convocatoria de huelga

Voz 1621 41:23 primero Alfonso Herrero después que el alto de la ACB

Voz 49 41:27 todo lo que a lo que ha tenido que soportar el aficionado han sido días muy duros estoy muy contento me acuerdo de mucha gente me acuerdo de muchos jugadores me acuerdo de mi padre

Voz 1 41:40 felicitarnos porque hay Copa estamos muy satisfechos para nosotros es lo más importante íbamos a trabajar para que el baloncesto sea

Voz 5 41:46 hora a partir de ahora comenzará mañana con Hernanz Iberostar Tenerife y con el Real Madrid Unicaja basa madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas basta subirse al telesilla

Voz 3 41:57 a menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus sólo sobre nieve polvo hay cosas que

Voz 5 42:04 hay que hacer para saber porque las has hecho tanto Valenti One para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 1827 42:10 desde veintidós mil cien aunque que no que no es el más alto nivel más guapo pero no me equivoqué

Voz 3 42:19 yo no he podido cubrir Millenium solo momento dividida los que han hipoteca naranja de ING con el precio Cruz Viadero comisiones encuentra la energía punto es

Voz 13 42:35 oye Héctor tú tienes arma en casa si la de Securitas Direct Ci qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos hizo que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 14 42:50 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1276 42:59 cuando en San Valentín en vez de regalarle otro peluche que dice les regalas esos zapatos

Voz 5 43:04 también quería mucho

Voz 50 43:07 si quieres sentirte vivo piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos o dos primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y Teddy Bush

Voz 3 43:19 si pudiera es el nuevo Single de David de María y primer adelanto de su próximo disco o veinte años el artista celebra veinte años de carrera en directo ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Malacán nueve de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en la Pitt de María oficial punto es

Voz 1389 43:50 no tenías por qué pagar los gastos de hipotecas y es probable que tengas cláusulas suelo de da pereza reclamar te parece un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagan boca fácil

Voz 3 44:10 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le vida escuchar las es que usted agenda de servicios útiles

Voz 35 44:25 buenos días según un informe de la Fundación Española de Nutrición sólo uno de cada cuatro españoles hace un desayuno completo de que la

Voz 1 44:31 parte de la energía necesaria un buen desayuno

Voz 35 44:34 debe incluir al menos tres grupos de alimentos básicos leche o derivados cereales y frutas recomiendan además completarlo con un cuarto grupo en el que estarían alimentos como el aceite de oliva el tomate la mantequilla los frutos secos los huevos el jamón la miel o la mermelada los expertos advierten de que hay que prestar especial atención al desnudo es uno de los niños porque tendemos abusar de la bollería y olvidarnos de darles fruta fresca

Voz 21 44:58 esperemos que esta información de utilidad saludos de la ONCE bueno sí

Voz 52 45:06 eh

Voz 3 45:07 ya

Voz 8 45:10 aparte de la manera que perdemos el vuelo pelea

Voz 5 45:14 celebra el Día de los Enamorados como se merece con él

Voz 53 45:16 cupón especial de San Valentín de la ONCE entre cinco con especial punto es prepárate para ganar un viaje a Venecia hay cientos de regalos directos y recuerda que contó con cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros te están esperando cupón especial de San Valentín de la ONCE como te toquen te vas a quedar tocado

Voz 54 45:35 con el ojo izquierdo que hoy por hoy

Voz 55 45:40 triste presente y peor futuro dice José María buenos días Pepa con don Claudi Pérez en el país que la Comisión Europea arriado no lo bofetón al Gobierno del PP y sus maravillosos recetas

Voz 1100 45:53 con cómicas en un documento llamado empleo y desarrollo sociales España es uno de los países de Europa que obtiene peores notas a pesar de esos pinos y tambores que acompañan al cifras que acostumbran a soltar Nos Rajoy endosó Montoro la cara henchido de satisfacción por sus éxitos mundiales frenen ustedes tantas ínfulas que estamos en el furgón de cola de casi todo un buen resumen estaba en los títulos de la artículo que comentamos Bruselas advierte de la caída de los ingresos familiares en España seguido del siguiente sumario las dificultades financieras de las familias con menos recursos son mayores que en dos mil siete según un informe de la Comisión Europea claro que por ahí se libra muy mucho de decir de dónde viene el problema porque fue la propia Bruselas la que impulsó bendijo y alabó a sea el rubor ajeno las políticas de austeridad y las reformas laborales del Gobierno de Rajoy generadoras como las

Voz 5 46:53 realidad siempre tan tozudo no

Voz 1100 46:55 a día a día desigualdades insultantes salarios ridículos y una precariedad de la mala para hoy peor para mañana sobre todo para los jóvenes pero como aquí nadie levanta un dedo los buitres engorda no

Voz 1276 47:12 lo sabe muy bien Josefina Samper

Voz 10 47:17 el ojo izquierdo

Voz 8 47:23 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno es que

Voz 1 47:48 diariodehoyporhoy del catorce de febrero del año dos mil dieciocho escribe Susana Moreno pero no escribe de ella escribe de su hijo

Voz 42 47:57 la Habana guías pues Susana porque hora que trabajó en Bruselas llamaba para hablar sobre la problemática en enfermos tienen una enfermera Grady pero que no son pensionistas así que están trabajando yo eso era madre de un chico de treinta y dos años que tiene una enfermedad rara que se llama harinera mitocondrial complejo cuatro sin hijo bueno es un superviviente que realmente ha pasado por un trasplante cardíaco ha pasado por dos y tus una sexys y un montón de ingresos hospitalarios con ahora estamos muy contentos porque es padre de una niña de mi nieta Alba y eso nos da muchísima alegría yo veía media comenta es que mi hijo pues trabaja y trabaja en una empresa en España de los empresarios se se benefician por supuesto era ayudas y exenciones a las cuales el Gobierno les da acceso pero que es vasca que su salario es como tantos españoles de mil euros sin hijo necesita adaptar cada mes en medicinas aproximadamente más de ciento cincuenta euros es al no ser pensionista tiene que dar un cuarenta por ciento de todos los medicamentos yo me pregunto en Europa somos todos iguales porque yo vivo en Bruselas y allí en Bélgica las enfermedades consideradas como graves y son totalmente financiadas al cien por cien felicitar a mi hijo vio es un campeón un campeón recordarle al Estado que hay gente que no puede vivir porque necesita gastar muchísimo dinero medicamentos

Voz 8 49:34 sí