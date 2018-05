Hoy por Hoy (14/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días la batalla en el centro derecha español es de momento una batalla retórica muchas declaraciones y pocas nueces PP y Ciudadanos se hace mutuos reproches mientras se sostienen se necesitan en el Congreso donde tienen paralizadas entre los dos decenas de iniciativas del resto de la oposición no hay presumir estos generales del Estado porque el PNV se niega a apoyar al Gobierno con la crisis catalán abierta pero apenas se duda de que ciudadanos los apoyará finalmente si es que el Gobierno los presenta todos los días intercambian durísimas acusaciones sobre los escándalos de Cruz sí pero ni han roto los naranjas el acuerdo de legislatura que permite Rajoy gobernar ni se cuestionan sostener el Gobierno de la Comunidad de Madrid palabras palabras palabras o acciones que resultan casi cómicas el PP con una enorme viga en el ojo propio se dispone a escrutar en el Senado las fajas en el ajeno mañana lleva ciudadanos al Senado para analizar su financiación y parece que tiene intención de hacer lo mismo con el resto de partidos desde Ciudadanos Albert Rivera dice a los suyos a puerta cerrada que se le está agotando la paciencia y en público se cuida de subrayar que la legislatura depende del Rajoy al que sostiene

Voz 1 01:34 no si Rajoy tiene palabras habrá pacto si Rajoy miente a los españoles todos no no continuará pero es Rajoy quien tiene la última palabra lleno de no convocó elecciones las como

Voz 1727 01:43 así que mientras descendiendo al terreno de lo concreto de las propuestas de lo que quieren para los españoles uno y otro o los dos con respecto a los partidos de izquierda esta mañana nos vamos a detener en Hoy por hoy en el impuesto de sucesiones que aunque es estatal lo controla las CCAA es el impuesto que grava las herencias Ciudadanos defiende que hay que eliminarlo para prácticamente toda la población los partidos de izquierda que se mantenga de manera efectiva para los grupos con alto nivel de renta el PP lo tiene bonificado casi al cien por cien en comunidades como mal feliz lo que provoca situaciones de enorme desigualdad entre unas regiones y otras porque Madrid concentra grandes fortunas y tiene en cualquier caso muchos ingresos frente a comunidades como Andalucía donde el impuestos más alto para compensar justamente la falta de ingresos dos economistas con visiones enfrentadas nos van a ayudar esta mañana a partir de las ocho y media responder a preguntas básicas es justo que quien recibe una herencia millonaria se conviertan rico sin tributar Love es justo tener más facilidades por méritos que no son suyos sin contribuir a la bolsa común que atiende a quienes han nacido en otra familia cómo evitar la competencia fiscal entre comunidades y cómo evitar que algunas familias muchas familias no puedan hacerse ni siquiera a cargo del piso del abuela porque no pueden afrontar los gastos de hacer suya la herencia

Voz 2 03:07 oh

Voz 1727 03:07 poco debida real mientras los partidos sacan músculo o lo esconden en función de las encuestas

Voz 3 03:13 ah bueno

Voz 4 03:21 en la Cadena Ser

Voz 1727 03:28 y qué opina en la entidad Rajoy de su situación de la de su partido pues unos dicen que el presidente cree que es insoportable pero que hay que aguantar el vendaval otras veces le ha salido bien y la salido bien eso de que en España quien resiste gana les saldrá bien esta vez se lo vamos a preguntar enseguida el coordinador general del Partido Popular a Fernando Martínez Maíllo y hoy hoy este miércoles catorce de febrero por fin termina una discriminación las personas con discapacidad pueden formar parte a partir de hoy de un jurado popular

Voz 1827 04:02 entrar en vigor una reforma de la ley que obliga a los tribunales a proporcionar todos los apoyos que necesiten por ejemplo una persona sorda tendrá que estar acompañada por su intérprete de signos el

Voz 1727 04:11 detenido por asesinar a su novia en Málaga tenía seis denuncias por malos tratos a dos parejas

Voz 1827 04:17 que no consta que la víctima mortal hubiera presentado denuncia se llamaba de la tenía cuarenta y cuatro años y único fue él quién vio corre quien vio salir corriendo de la casa al supuesto asesino machista dos asesinatos de mujeres son la expresión

Voz 1727 04:30 crema de la desigualdad que quiere subrayar la huelga feminista de veinticuatro horas ocho de marzo movilización a la que

Voz 1827 04:38 han sumado su apoyo desde la asociación de Hombres por la Igualdad que apunta ideas sobre cómo pueden apoyar los hombres esta movilización Jorge Duarte

Voz 2 04:46 si eres padre encargada de tus hijas e hijos si eres compañero de trabajo facilita que tus compañeras vayan a la huelga si eres empresario no descuente servían y tome represalias si eres profesor no pases lista sin tu familia hay una persona dependiente de una mujer quién acudirá mañana es un buen día para que empiece es hacerlo

Voz 1727 05:06 claro ha muerto Josefina Samper fundadora del Movimiento Democrático de mujeres compañera y viuda de Marcelino Camacho el líder histórico de Comisiones Obreras Samper tenía noventa años desde los doce fue una activa militante de la izquierda primero en las Juventudes Socialista desde los catorce en el partido

Voz 1375 05:24 con esto

Voz 1727 05:27 Holanda convierte por ley a todos sus ciudadanos en donantes de órganos

Voz 1827 05:31 todos a no ser que lo rechacen por escrito de forma explícita hasta ahora era al revés había que registrarse en vida para ser donante en Estados Unidos un juez federal

Voz 1727 05:39 por celos planes de Donald Trump para deportar a setecientos mil Dream

Voz 1827 05:43 el cinco de marzo terminaba el paraguas legal que los protegía de la expulsión ahora un juez de Nueva York se suma otro de San Francisco y dice que esa decisión es arbitrario en Israel la policía acusa Netanyahu de corrupción y cohecho asegura que el primer ministro recibió regalos de un millonario por valor de doscientos treinta mil euros a cambio de favores políticos la policía pide a la Fiscalía que lo impute por sobornos fraude y corrupción

Voz 1727 06:05 hoy va a hacer menos frío pero si todavía están en casa no se vengan arriba cojan el abrigo Jordi Carbó buenos días buenos días sí

Voz 0978 06:12 mejor no tomar la decisión de prescindir de ropa de abrigo hasta mañana porque sí que es cierto que entre mañana y el viernes en muchos puntos del país el ambiente incluso llegar a ser suave pero hoy todavía será resistir a subir mucho la temperatura donde más se va a notar en la cota de nieve porque va a subir en todos los sistemas montañosos ya por encima de los mil quinientos metros de altura pero ahora por ejemplo menos sigue haciendo frío seis grados en Madrid también en Barcelona curiosamente hace más frío Sevilla cuatro grados ahora mismo ocho en Bilbao durante la tarde todavía máximas que apenas pasarán de los diez grados pero el sur de la península y especialmente en el sudeste máximas cercanas a los veinte seguirá lloviendo en Galicia aunque va menos también los chubascos del Cantábrico o poco a poco irán desapareciendo

Voz 1727 06:55 esta noche en el Santiago Bernabéu una de las citas más esperadas de la temporada Manu Carreño buenos días buenos días Pepa tantos meses hablando de

Voz 1375 07:04 partido que porcina llega hoy en el Bernabéu se juegan buena parte de la temporada el Real Madrid el París Saint Germaine a falta de lo que dentro de tres semanas ocurra en la vuelta de esta eliminatoria que no sólo va a decidir quién pasa a cuartos es casi como si fuera una final porque tanto el Madrid como el Paris san Germain se juegan la temporada sobre todos los entrenadores tanto Zidane como Emery en el punto de mira de dos clubes que lo han puesto todo a la Champions en París muchos millones puestos por el jeque catarí pero que no le van a contentar Si sólo ganan la Liga o la Copa eso se da por hecho a este equipo que tiene probablemente a la mejor delantera del mundo ahora mismo en sus filas

Voz 4 07:43 y que hoy pisará el Bernabéu Neymar y Mbappé

Voz 1375 07:46 cabaña enfrente el equipo de Zidane que viene de ganarlo todo el año pasado Ike también está en el punto de mira porque nadie entendería que siguiera un año más después de pegar será en la Liga de haber sido eliminado en la Copa de que el París Saint Germain pudiera echarlo de Europa en octavos de final y otra cosa que nos queda por ver cómo será la relación en el día de hoy entre el Bernabéu y Neymar jugó en el Barça nunca ha sido el enemigo público número uno del madridismo pero quién sabe si hoy con la camiseta al París Saint Germain no tardando mucho con la blanca del Madrid habrá que ver cómo hoy en el día de los enamorados se miran a los ojos Neymar y el Bernabéu hasta luego Pepa

Voz 5 08:29 no ésta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando los jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 6 08:44 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por diecisiete mil seiscientos euros con eco bonos de seis mil cien euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma de concesionarios

Voz 3 08:55 aquí Héctor tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta a alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 7 09:10 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 6 09:25 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 4 09:29 el arroba hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 8 09:37 escucha millennials la Cadena Ser

Voz 9 09:42 luego cada Loca loca loca juventud Olot un evento

Voz 8 09:46 estamos inmerso en sociales

Voz 9 09:51 claro que caldo Kahlo casi en todo no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaríamos Twitter Caldwell calor calor eh

Voz 8 10:00 el ascenso de las nuevas tecnologías no nos ha pillado de perfil somos clásicos clásico

Voz 10 10:17 el mundo cambia son las dos de la tarde la una en Canarias que espero que el Partido Popular cumplan convocada para el Gober convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación la aparecen goteras por otra parte

Voz 1727 10:30 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente

Voz 11 10:35 siente hable y no queremos que te tiro

Voz 6 10:37 estas nata

Voz 1375 10:38 en Alemania en donde vuelve a dar la victoria al Partido Socialista decide aguantar a seguir en la carrera electoral ha explotado un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 12 10:49 creemos que hechos y queremos

Voz 1727 10:52 aquí porque es un auténtico acto

Voz 13 10:54 sin lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 6 10:58 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena Ser

Voz 3 11:05 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los apasionados por el bel canto

Voz 1375 11:11 Parsifal es una ópera han viciosa religiosa críptica mágica y mística

Voz 3 11:17 era Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 14 11:25 sí

Voz 16 11:38 celebra el Día de los Enamorados como se merece con el cupón especial de San Valentín de la ONCE entre el cupón especial punto es prepárate para ganar un viaje a Venecia hay cientos de regalos directos y recuerda que contó con cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros te están esperando con especial de San Valentín

Voz 1 11:56 cómo te toque

Voz 17 12:02 qué tal muy buenos días hoy en San Valentín lo ideal sería que tu pareja te hiciera un regalo de esos que tú dices bueno pues por si no tienes pareja o es de las que pasa de San Valentín aquí está Jazztel para sacarte un buen escucha si te pasas ahora Jazztel te llevas once gigas en el móvil por solo diez euros al mes al contratar la fibra de Jazztel Ya además te llevas un Samsung Galaxy S7 por sólo nueve con noventa y cinco euros al mes

Voz 8 12:26 en eso quince repito Llama gratis a Internet o entra en Jazztel punto com

Voz 4 12:34 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 12:39 son las ocho y trece las siete y trece en Canarias Rajoy Yeda a las nueve de la mañana al Congreso para dar explicaciones sobre el aumento de los trabajadores pobres le pregunta el PSOE sobre los nuevos planes educativos que pretenden reforzar entre los niños la imagen de la monarquía y el Ejército le pregunta Esquerra pero mientras el presidente del Gobierno responda a las preguntas de la oposición el run run fuera y dentro del hemiciclo es hasta dónde y hasta cuándo puede aguantar el presidente del Gobierno el goteo incesante de declaraciones que apuntalan la existencia de dinero negro en su partido la falta de propuestas para resolver la crisis territorial o los amagos día sí idea también de un ciudadanos que le ha robado la renta electoral del España se rompe María Jesús Güemes buenos días qué tal buenos días Pepa en Moncloa dicen te dicen que Rajoy reconoce insoportable la situación pero que su receta es Güemes cien por cien Rajoy por otra parte aguantar el vendaval

Voz 1461 13:36 Costa otro Granados So Bárcenas todas las semanas algún escándalo los colaboradores de Rajoy no es dicen que él sabe bien que la situación es insoportable pero sólo queda aguantar esa es su filosofía los Populares repiten que ya han echado a los corruptos del partido que los casos forman parte del pasado que han pedido perdón por eso ya no saben cómo ingeniárselas cuando se les pregunta tiene salidas como esta de ayer de Rafael Hernando

Voz 18 13:57 estoy ya aburrido de hacer crónica de lo que deslice en personas que están afectadas por situaciones procesales aburridas ya conocen ustedes cuál es mi posición y posiciones que en este caso como en tantas otras que la hace la paga

Voz 1461 14:12 en las filas conservadoras reconocen que deben afrontar un calendario judicial implacable que les hace daño y más con elecciones en dos mil diecinueve piden a la cúpula que demuestre mayor contundencia con medidas como la supresión de los aforamientos o gestos con declaraciones solemnes que les sirvan para desvincularse de quienes desfilan por los tribunales temen que Ciudadanos recoja el resultado del Despres

Voz 0247 14:33 tejió robe votos pero otras diez años

Voz 1461 14:35 Naciones de corrupción en Génova reconocen que sólo se ven capeando el temporal recurren al y tú más contra la formación de Rivera al pedirles que no presuma tanto de limpieza apura cuando están siendo examinados por el Tribunal de Cuentas

Voz 1727 14:47 Fernando Martínez Maíllo buenos días

Voz 19 14:49 muy buenos días agradecemos como siempre al coordinador general

Voz 1727 14:52 del Partido Popular que esté con nosotros usted diría como nos cuenta qué piensa Rajoy que la situación del PP es insoportable

Voz 0644 14:59 lo hago yo creo que la situación que vive España es complicada hay que recordar que tenemos ciento treinta y siete escaños también hay que recordar que hace poco más año y medio que se celebraron qué elecciones y que bueno esta situación complicada porque tenemos un socio de investidura que nuevo Gobierno que a veces se comporta más como líder de la oposición como socio en pues dificulta en muchas ocasiones llegar a acuerdos y bueno pero nosotros tenemos la intención la sana intención era un acuerdo presupuestario igual crecimos entre dos mil diecisiete vamos a ver si escampa la situación en Cataluña nos permite al acuerdo con los mismos socios que llegamos a los mil diecisiete nosotros queremos salir adelante España no está para nuevas elecciones ni para romper para dividir está para seguir trabajando llegar al dos mil veinte desde luego ese es el objetivo Rajoy

Voz 1727 15:47 voy enseguida a al tema de los presupuestos pero si usted cree que la situación no se insoportable y Rajoy si es que el presidente tiene un bajo

Voz 0644 15:55 yo es que no sé que se habla de situación insoportable de buenísima bombo supongo que se refiere a la situación judicial de algunas personas que están contestando y lo que me dijo que es evidente es que llevamos mucho tiempo pues evidentemente soportando declaraciones contra declaraciones de personas que están sentadas en el banquillo de los acusados por acusaciones tremendo gente dura eso eh y que cada uno se define como como que de por lo tanto me imagino que que esa situación en la que se refiere eh cuando se habla de insoportable es evidente que que para nosotros es duro ver cómo personas con las que has confiado pues ahora mismo se demuestra por lo menos así lo reconoce en ellos que no hicimos las cosas bien pero ellos estampas en el banquillo y tendrán que responder tendrán que en fin pues se responde de sus actos y cumplir las condenas que le corresponda Si es así no

Voz 1727 16:45 sí para aliviar si para él para aliviar esa dureza que describe van a destituir por ejemplo a su senadora la exalcaldesa de Cartagena imputada en el Supremo por gastar dinero público en lavar su imagen Pilar Barreiro

Voz 0644 16:56 bueno nosotros vamos a cumplir el acuerdo con Ciudadanos y por lo tanto vamos a esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie ella ha sido citado ha ido declarar voluntariamente además eh bueno estamos pagando que el Tribunal Supremo confirmó eh eso es lo que hizo el acuerdo otra cosa es que Ciudadanos lo que quieras exagerar o colocar las cosas eh en un punto que no forma parte del acuerdo por lo tanto yo creo que en próximas semanas espero que así sea pues podremos tener un desenlace de actual situación no yo creo que lo hemos dicho lo que sucedería en un caso en otro y por lo tanto simplemente se trata de esperar la resolución del Tribunal Supremo no prejuzga hemos a nadie no porque vamos a esperar a social

Voz 1727 17:35 para aligerar la carga lo que está en manos del partido es tomar decisiones políticas por ejemplo cree que Cifuentes está en condiciones de repetir como candidata a la presidencia de la Comunidad tras el desgaste que lleva sufriendo en esta legislatura a cuenta de la corrupción es que

Voz 0644 17:51 de lo que lo están haciendo tiene especial interés eso Granada una canallada total no es iré a Cristiano está costando ningún caso de corrupción todos esos son casos pasados de antiguos dirigentes de la Comunidad de Madrid ellas todo lo contra hecho una labor de limpieza muy importante ha colocado incluso el código ético del partido muy por encima de lo que tiene a nivel nacional es lo que está haciendo un esfuerzo muy importante otra cosa es que algunos partidos políticos pues traten de de embarrada a mí por ejemplo me sorprende que cuando Granados la la cita ella por su situación personal sus supuestas relaciones personales que son falsas como ya he dicho aquí no ha salido nadie

Voz 1727 18:30 el inglés no se no nos habla de grandioso hablaba de desgaste político

Voz 0644 18:36 pero ya desgaste político provocado por mentiras falsedades pues mire lo único que podemos hacer desde el propio Popular es sinceramente porque creo que ella no está acusada no ya digo judicialmente que no está sino por nadie directamente en temas de corregirlos sinceramente por tanto yo creo que colocar las cosas

Voz 1727 18:54 para aliviar esa carga de la que hablan han pensado en expulsar a Francisco Camps del partido ahora que está imputado y que después de declarar sigue imputado

Voz 20 19:01 bueno yo creo que hay un expediente en Valencia

Voz 0644 19:04 de ahí puedo tanto yo creo que es competencia por cierto delante del partido en Valencia hay un expediente abierto que tendrá que resolverse evidentemente tendremos que aplicar los todo el partido

Voz 20 19:14 más

Voz 1727 19:15 incluida la expulsión incluido

Voz 0644 19:17 lo consideran así los órganos de dirección del partido el Comité Electoral perdón el Comité de Sanciones del partido pues pues por lo tendrá que decidir así pero eso es algo que a mí no me corresponde ahora mismo expresar con tanta rotundidad

Voz 1727 19:30 Nos puede aclarar si el PP defiende que se reestructure la deuda de las comunidades afiliadas porque no nos quedó claro entre la reunión lo que luego por la noche dijo dijo Montoro en la Cope que dijo esto no

Voz 21 19:45 la grabación muy hablando de quita no déjeme que lo ahí salen contentos los presidentes autonómicos del PP diciendo que no habrá quita pues estupendo pero eso no quiere decir que no reestructure hemos la deuda e lo dijo clarísimo del ministro

Voz 1727 19:56 saben ustedes contenido quitando la palabra quita de acuerdo pero vamos a reestructurar que en definitiva es reconocer una deuda que no se puede pagar

Voz 0644 20:04 bueno pero estaba conmigo que no es lo mismo con donar

Voz 22 20:07 quitar deuda que reestructurar creo que tengan nada cierran infinito ya que no se puede pasar

Voz 0644 20:12 eh lo infinito no lo es pero evidentemente en lo que no vamos a hacer es yo creo que no forma parte del ADN del Partido Popular porque aquí las deudas hay que pagarlas los ciudadanos tienen que pagar sus deudas decía que no se condona nada hay por lo tanto a que no hay quitas condonación otra cosa es que en un proceso de negociación se puede llegar una reestructuración coma ocho el ministro

Voz 20 20:33 pero desde luego lo que se planteaban el en la red

Voz 0644 20:35 el partido y el lunes será que no puede haber quitas de deuda para una comuna autónoma sería injusto para aquellas que que en cumplido escrupulosamente los criterios del déficit de la deuda por lo tanto creemos que eso no es posible

Voz 1727 20:48 la que sufre la deuda por haber estado financiadas

Voz 0644 20:53 los evidentemente en el caso estaríamos hablando de reestructuración de quitan no hemos hablado de quita

Voz 22 20:59 las que no se puede hablarlo pero las restos pero la está financiadas eso

Voz 0644 21:05 a qué hace cada comunidad autónoma es legítimo derecho a decirlo creo recordar que este es un modelo que no es el del PP que es el modelo del sol desde el año dos mil nueve que fue acordado por cierto con Esquerra Republicana Iniciativa per Catalunya PSC Ike vote el PP votó contra curiosamente aquellas comunidades autónomas que triunfa financieras

Voz 22 21:25 cuando el Partido Socialista bolo pues vamos a ver si negociamos mandos años él Martínez Maíllo cuando

Voz 0644 21:32 pues eh eh hay trabajos internos dentro de la del Gobierno nosotros vamos a fijar una posición común en documentos lo la veremos al Partido Socialista y queremos hacerlo cuanto antes pero que este es uno de los temas de legislatura por los que no merece la pena acortar la legislatura sino todo lo contrario el trabajar para conseguir algo muy importante de los dos partidos de gobierno en España no lo digo yo porque es que gobiernan España PP Partido Socialista tienen que ponerse de acuerdo nosotros estamos fijando una posición común y esperamos que el PSOE también

Voz 1727 22:01 tres preguntas su cuatro muy breves usted cree que lo de Albert Rivera es postureo y que no va a cortar no va a romper la legislatura como ustedes el acuerdo

Voz 0644 22:09 bueno yo le pido que se tranquilice hablaba de que se acaba la paciencia pues mire a los otros somos parecemos OPA al lado suyo no porque paciencia de la que tenemos nosotros porque hay que recordar que parece más un líder de la oposición cuadrar propio popular e incluso en temas como Cataluña trata de sacar tajada de todo absolutamente de tu de cualquier supuesto error que exista eh me define yo creo que hacen más pura por criticar casi que por apoyar no cuando pues esa es su estrategia nosotros claro que vamos a aguantar no digo vamos a hacer es intentar punto el pan

Voz 1727 22:44 me ha dicho estar concluirlo me ha dicho que cree que Cristina Cifuentes tiene que repetir como candidata verdad

Voz 0644 22:51 yo lo que digo es que está haciendo un magnífico trabajo Iker desde luego hoy por hoy no tenemos ninguna candidata en porque es

Voz 1727 22:57 hay que suprimir el impuesto de sucesiones

Voz 0644 23:00 este es un tema complicado nosotros somos partidarios de ir es un tributo cedido los conga autónomas creemos que es importante que se bonifica y mire los que hemos vivido el fallecimiento de un ser querido hace muy poco tiempo eh nos hemos dado cuenta eh pues mide que pagar dos veces no todo lo que han ahorrado nuestros padres que ahora cuando los hijos y en fin tienen que heredar pues volver a pagar me parece injusto por lo tanto la idea es ir reduciendo sin duda huir bonificando es posible la supresión pues mira eso es otro tema porque estamos hablando de impuestos cedidos a las comunidades autónomas no pero nuestra estrategia es esa la deducción bonificación del impuesto de sucesiones sobre todo con los de padres a hijos

Voz 1727 23:43 qué opina el PP de la huelga de Mujeres convocada durante veinticuatro horas el ocho de marzo

Voz 0644 23:48 pues mire a la huelga de mujeres en marzo propiedad de la mujer trabajadora paganos fase porque es una posición como otra que nosotros estamos de acuerdo con la equiparación salarial no estamos de acuerdo con con reducir la brecha salarial y respetamos cualquier huelga que cabe en cualquier ámbito lo que nosotros no a la huelga no se quedaba que sea es éste es más a favor en contra de lo que es justo que es que todos los hombres y mujeres tienen que tener sueldo

Voz 1727 24:18 pero invitar a las mujeres del PP a sumarse

Voz 0644 24:21 bueno esto es no es una decisión que todavía está tomado y que queremos saber no sea reunirá al comité correspondiente las personas de partido que tenga que tomar esa decisión y la veremos

Voz 1727 24:30 Martínez Maíllo Fernando Martínez Maíllo coordinador general del PP gracias buen día

Voz 22 24:35 es un placer como centros muchas gracias

Voz 4 24:38 Pepa Bueno Cadena Ser

Voz 1727 24:42 el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohibe expresamente el trato inhumano o degradante a cualquier persona y el Tribunal de Estrasburgo concluye que España se saltó esa normativa con Igor Portu y Martín Sarasola los dos etarras que volaron la T cuatro durante la tregua del año dos mil seis denunciaron que los guardias civiles que los detuvieron les pegaron una paliza que los dejó varios días el hospital los agentes siempre sostuvieron que las heridas fueron consecuencia de su resistencia a la detención la Audiencia de Guipúzcoa condenó por torturas a cuatro agentes pero el Tribunal Supremo anuló aquella sentencia porque decía las lesiones eran compatibles con el uso proporcionado de la fuerza ahora el Tribunal de Derechos Humanos obliga a España a indemnizar a los dos etarras porque no fueron torturados dice la sentencia pero sí recibieron ese trato inhumano y degradante Argelia Queralt muy buenos días

Voz 1275 25:34 buenos días Pepa pues si esta sentencia merece

Voz 0247 25:38 la pena ser destacada porque es la primera vez que se condena a España por la vulneración material e es decir por efectivamente haberse producido estos tratos degradantes e inhumanos a dos terroristas pero dos personas al fin y al cabo eh ya más esta sentencia es importante porque releva revela varios elementos que yo creo que nos deben hacer a replantearnos ciertas cosas en primer lugar suponen un claro fallo del Estado de derecho que no debe perderse de vista que cuando debe funcionar sobre todos cuando van mal dadas

Voz 1727 26:07 pues fíjate que el ministro ha dicho todo lo contrario dice lo que demuestra es que el Estado de Derecho funciona

Voz 0247 26:12 hombre pues yo creo que no porque además el Tribunal Europeo nos dice que se ha vulnerado uno de los valores fundamentales de la sociedades democráticas europeas y además pone de manifiesto dice el tribunal de instancia como tú explicabas condenó a los guardias civiles por considerar que se había aprobado es que habían pegado y golpeado efectivamente a los detenidos sin que esto tenga justificación en cambio el Tribunal Supremo haciendo una interpretación un poco peculiar de las pruebas sino ir a los condenados es decir a los etarras en este caso absolvió a los guardias civiles todavía más grave es que el Tribunal Constitucional ni siquiera entró sobre el fondo porque consideró que no se presentaba la necesaria trascendencia constitucional que se exige a los casos en amparo

Voz 1727 26:56 ella a mí

Voz 0247 26:57 habréis oído alguna vez decir que España es de los Estados con que tienen menos asuntos pendientes por nombre de habitantes ante el Tribunal Europeo

Voz 1727 27:03 está muy por detrás de Reino Unido en derechos humanos

Voz 0247 27:06 derechos humanos no sobre y que vamos por detrás como decía en condenas de Reino Unido Irlanda Alemania Dinamarca por ejemplo Reino Unido Francia e Italia ya han tenido varias sentencias en las que se dice que efectivamente se ha vulnerado este derecho no sólo a la fase de investigación procedimental que era lo que había pasado con España pero no hay pero no hay que perder de vista que la condena por tratos inhumanos llegará antes es muy grave y que por tanto lo que no podemos permitirnos es que este tipo de casos pasen por nuestro sistema judicial y por el Tribunal Constitucional que es el garante último los derechos fundamentales sin ser detectado o reparado por tanto yo creo que en este caso habrá que hacer claros cambios interpretativos sobre todo en sede del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para lo que a día de hoy es un fallo coyuntural triste lamentable pero coyuntural no se acabe convirtiendo en un fallo estructural del sistema

Voz 1727 27:59 clarísimo Argelia Queralt catedrático profesora de Derecho Constitucional que te elevaba catedrática indignarse da un beso buenos días buenos días

Voz 1 28:12 buenos días en el sorteo del triple Estela XI de ayer el número premiado ha sido setecientos veintiuno

Voz 8 28:19 no olvides que el participar en los juegos de la ONCE con la excelencia excelente vendedor

Voz 1 28:25 también en puntos de venta autorizados fue fue constante punto es en la ONCE en los más de ilusión que tengas un gran

Voz 1727 28:31 día

Voz 6 28:36 equivoca para el pensar que la Mutua solo aseguraba coches Itu también lo has pensado coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tus seguros de su precio sea cual sea llama al nueve cero

Voz 3 28:48 dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones hemos

Voz 6 28:55 otro punto es cuánto lo quieres mucho con locura sí pero rojo y blanco con ciento veinte

Voz 23 29:00 aquí hasta el veintidós de febrero lo tienes en Alemania plus aún más de locura que la Citroën manillar más diseño confort y tecnología inspirados sentí desde ocho mil seiscientos euros y además esta mil quinientos euros adicionales el equipamiento

Voz 19 29:11 en fin haciendo con Financial condiciones Citroën punto es

Voz 24 29:21 sí vitamina la piscina dos cuida

Voz 3 29:36 soy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalan por el parabrisas

Voz 25 29:45 a cambio pide cita encargadas punto eso llama novecientos dos

Voz 6 29:49 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier luna condiciones en Carlas punto es cuando en San Valentín en vez de regalarle otro peluche que dice regalas esos zapatos que también

Voz 26 30:02 quería mucho te sientes como si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos dos primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones en Cali bus punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siente Teddy Bush

Voz 27 30:16 Miguel Villén creer vi Benger

Voz 3 30:19 dijo cómo se llama el juego de la serie Las en el que compre si vendes jugadores prepara su alineaciones compites con tus amigos

Voz 6 30:26 el Papa llengua creo Big Ben

Voz 7 30:29 hacer si con ese nombre es el Fantasy más jugado en España es que tiene que ser muy bueno lo digas cómo lo digas Súmate a Abi Benger el Fantasy de la SER IAS descarga Tete a la hoy entra en la liga de los ases punta

Voz 4 30:42 Come Be vaya nombrecito

Voz 13 30:46 si pudiera es el nuevo Single de David de María y primer adelanto de su próximo disco veinte años el artista celebra veinte años de carrera en indirecto ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Malacán mote de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre el David de María oficial punto es

Voz 3 31:14 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas voz vas a subirse al telesilla a menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus sólo sobre nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tantas folk para que con el mejor equipamiento

Voz 1727 31:32 para que desde veintidós mil cierren

Voz 6 31:35 sí

Voz 1727 31:38 dos minutos de las ocho y media de las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 7 31:43 sí

Voz 1727 31:52 noticias que llegan del resto de Europa con dos citas

Voz 1827 31:54 las importantes a mediodía el presidente de la Comisión presenta su proyecto de futuro para la unión con las elecciones de dos mil diecinueve a la vuelta de la esquina Juncker va a apostar por la imagen de una Europa más transparente democrática también hoy el Parlamento Europeo va a examinar y salvo sorpresa va a avalar la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo en Holanda a partir de dos mil veinte todos los ciudadanos serán automáticamente donantes de órganos todos salvo quienes lo rechacen explícitamente por escrito hasta ahora era al revés había que registrarse en vida para ser donante

Voz 13 32:32 eh tienes un minuto a Oregón claro voz Nau para para quién bicis a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Family Now hacerla desde aquí aquí allí y sobre todo ahora descubre ya Family Now

Voz 28 32:48 Caixa Bank

Voz 29 32:52 cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea si total le una encima es como una mesa no

Voz 30 32:59 el verdadero amor se demuestra llenó Opel lo demostramos con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa visita tu concesionario Opel

Voz 6 33:10 Amorós un recibo un recibo dividido entre doce es menor recibo

Voz 31 33:19 con Lady V A plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informa ten BBVA BBVA crean

Voz 3 33:31 de oportunidades Torre de Pisón necesitan tú que por si las cosas se tuercen rastrea compara más de veinte aseguradoras para conseguir el mejor precio rastrea otro punto com el mejor comparador de la historia

Voz 6 33:42 en Vital Dent queremos cuidar de ti parecía

Voz 32 33:45 hombre por eso todos nuestros pacientes tienen las revisiones gratis para toda la vida viril lleno una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno Cuén Vitaldent punto com tu salud empieza en tu boca y su salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com

Voz 6 34:03 qué deportivos coche nuevo cochazo nuevo Honda Civic

Voz 3 34:07 lleva lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento siquiera

Voz 33 34:11 has puesto extras no nuevo Civic de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 3 34:23 en Jazztel sabemos que buscas de lo bueno lo mejor y nosotros no tenemos te damos la cifra de cuatrocientos megas al precio de la de cincuenta sí ha servido bien cuatrocientos megas a precio de cincuenta megas o además ahora que llevas dos líneas de móvil gratis dos smartphones también gratis ya Mayall quince diez sí sí a quince diez o entra en Jazztel puntos

Voz 6 34:42 no

Voz 3 34:43 lección número dos tu pareja es de esas que dicen que no quieren nada en realidad están esperando algo hazme caso parejas de esas así que acierta seguro con unos bombones y una botella de champán San Valentín además el supermercado de El Corte Inglés

Voz 19 34:59 toma con mucho ritmo

Voz 34 35:04 qué ofertante tenemos INTA House los de forja pues por San Valentín tenemos un ay te la cuenta un espartano

Voz 4 35:11 sí

Voz 34 35:14 tras después com pedido con ciento ochenta euros de descuento podemos otro veinte por ciento de descuento en el protector de pantalla del doce al dieciocho de febrero en Phone House

Voz 35 35:24 ahora con el frío te digamos que el Skoda Fabia incluye climatizador manual te dará igual porque lo usarás poco pero en agosto cuando antes en el coche a cuarenta grados y que me hasta el volante multifunción por cierto lo agradecerán que además incluye radio táctil conectividad afronta de seguro y mucho más desde ocho mil novecientos euros oferta para unidades financiadas con Wolkswagen treinta y uno de marzo consulta Skoda punto es

Voz 36 35:49 hola qué tal estaba pensando cuando me compré mi casa pues sólo pese mucho quizás debería haber comparado precios cuando contra mi seguro de hogar si alguna vez lo has pensado veinte a la mutua con tu seguro de hogar bajamos su precio sea cual sea también en coche moto y vida ya lo este teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promocionen mucho apuntó

Voz 1727 36:11 pues vamos a la mutua

Voz 4 36:13 cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 36:18 ocho y treinta y seis siete y treinta y seis en Canarias una persona soltera de unos treinta años que hereda ochocientos mil euros pagaría a través del impuesto de sucesiones ciento cincuenta y cinco mil Si vive en Aragón ciento treinta y cuatro mil Si vive en Asturias si vive en Madrid mil seiscientos euros si vive en Canarias ciento treinta euros con estos datos el Colegio de Economistas describe el mapa del desequilibrio autonómico entre los es Banyoles cuando reciben una herencia claro que habría que preguntarse pero cuántas personas se dan ochocientos mil euros en España hace sólo unos días Albert Rivera decía esto

Voz 37 36:56 ya no hablemos del impuesto de sucesiones que es un impuesto obsoleto que hay que suprimir en el que estás temiendo en qué parte España te mueres bastante jodido con perdón es morir te como para estar encima sufriendo de dónde te mueres yo estoy convencido que es impuesto acabará cayendo la única preguntas cuándo

Voz 1727 37:12 pues aquí tenemos no una sino muchas preguntas que hacernos sobre este impuesto en lo político ya vemos que provoca una guerra fiscal entre comunidades en lo social pues sensación de injusticia porque se paga más en una tengo otra hay que suprimir el impuesto se lo puede permitir España tributan los pisos tributa el patrimonio las cosas o tributan las personas que es mejor eliminarlo bonificar lo mantenerlo hasta qué punto las renuncias a herencias se han disparado por este motivo es España uno de los países de nuestro entorno que más o menos tributa por una herencia Nieves Goicoechea buenos días

Voz 0247 37:44 buenos días Pepa lo primero Nieves cuéntanos cómo estás

Voz 1727 37:46 la mismo el impuesto de sucesiones pues

Voz 0247 37:49 es el impuesto que grava las herencias y que clasifica la tributación en primer lugar según el grado de parentesco que exista con la persona que ha fallecido hemos centrado el análisis en el grupo de familiares más directos es decir en padres hijos cónyuges la norma estatal que lo regula desde mil novecientos ochenta y siete establece en el caso de estos parientes más directos unos tipos de gravámenes que oscilan entre el siete con seis por ciento para herencias menores de ocho mil euros hasta un tipo máximo del treinta y cuatro por ciento ahora lo gestionan las CCAA lo han reducido significativamente las autonomías introducen reducciones generales que equivalen a mínimos exentos en más bajo está en Aragón donde las herencias de menos de ciento cincuenta mil euros no tributan Andalucía acaba de subir el mínimo exento hasta un millón de euros en lo que se atribuye a la presión de Ciudadanos otra fórmula es rebajar los tipos impositivos de la no

Voz 38 38:41 a estatal y otra vía es la que ha elegido

Voz 0247 38:43 la Comunidad de Madrid donde se reduce al uno por ciento la cuota a pagar es decir se bonifica nada menos que el noventa y nueve por cien independientemente de la cuantía de la herencia por ejemplo un heredero que antes tuviese que pagar diez mil euros por una herencia con esta norma autonómica ya sólo tiene que pagar tiene

Voz 1727 39:00 así que si este impuesto se mantiene tal y como está si no se toca seguirán Nieves las desigualdades entre comunidades

Voz 0247 39:06 sí tendríamos un impuesto de sucesiones parcial que ha perdido gran parte de la potencia recaudatoria con la que fue diseñado y que ya no tiene tanta capacidad para redistribuir la riqueza según coinciden muchos expertos por tanto si se mantienen las cosas como están se producen enormes desigualdades entre comunidades autónomas como apunta José María Mollinedo de la Asociación de Técnicos de Hacienda Gestha con este otro ejemplo un hijo que herede diez millones de euros en Madrid tributa lo mismo que otro hijo que reciba en Asturias una herencia de un millón cuatrocientos mil euros

Voz 39 39:39 cantidad sólo que la carga real del impuesto en la Comunidad de Madrid sería que pagaría el tres coma tres por ciento de ningún percibida en cambien Asturias esa persona pararía el veintitrés por ciento

Voz 1727 39:52 qué pasa si los suprimidos ni ves bien pues lo que

Voz 0247 39:55 queda de este impuesto supone una recaudación cercana a los dos mil setecientos millones de euros que van a parar a las arcas autonómicas de esas mismas comunidades que claman por la reforma de una financiación autonómica como varias autonomías han bonificado tanto este impuesto han dejado de recaudar una cantidad importante de dinero una solución es la que probó con el comité de expertos que ha designado el Gobierno para modificar el sistema de financiación autonómica ellos abogan por establecer un mínimo exento igual en todo el país y unos gravámenes que podrían aplicar las autonomías entre el cuatro y el once por ciento los profesores de la Universidad de Zaragoza Miguel Ángel Barberán y Carmen Trueba han analizado la aplicación de este impuesto en Aragón ICREA en que el modelo actual es insostenible es Miguel Ángel Barberán está claro que no

Voz 40 40:41 situación que actualmente hay en nuestro país no puede persistir en el tiempo las diferencias de gravamen entre los territorios son tan altas que que bueno hacen que el el impuesto de sí mismo tal y como está concebido ahora sea inseguro

Voz 1275 40:57 José Moisés Martín Carretero buenos días hola buenos días

Voz 1727 41:01 habitual de este micrófono de Economistas frente a la crisis tenemos al teléfono a Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria que ahora mismo trabaja es director de un despacho de asesoramiento fiscal buenos días

Voz 20 41:14 muy buenos días lo primero que me llama la atención

Voz 1727 41:16 es que todos los ejemplos que se ponen a lo largo de la información que acabamos de escuchar este gente que hereda entorno un millón o más de un millón porque los ejemplos se ponen ahí y no de de cuantos españoles hablamos cuando hablamos de una herencia de ochocientos mil euros por ejemplo que es la que pone el Colegio de Economistas

Voz 19 41:34 claro se ponen estos estos digamos patrimonios tan altos estas herencias tan altas porque son donde le el impuesto tiene cierto efecto no real tenemos que tener en cuenta que si alguien es de ochocientos mil euros automáticamente se coloca entre los diez el diez por ciento más rico de España y por lo tanto no estamos hablando de la gran clase media trabajadora a la que tanto se refieren algunos sino que estamos hablando de las clases más altas de las clases más ricas que son precisamente las que más tributan por este tipo de impuestos

Voz 1727 41:59 muy Jarabo

Voz 20 42:01 bueno sí que habría que matizarlo porque me todos sabemos que cuando se habla de las estadísticas a las rentas más altas los auténticamente ricos no están ahí porque las estadísticas desde que ésta se atribuyen a personas y los auténticamente ricos tu rey que esa figura jurídica Mode sociedades etcétera con lo cual yo creo que hombre que que no es verdad que quien tenga un millón de euros está ciertamente entre el diez por ciento de de la gente con más capacidad de ese país pero yo creo que más allá de de de la cuestión se que plantearse que el impuestos estaciones es en sí mismo en su historia un impuesto absolutamente arcaico que que pertenece a la Peris

Voz 0644 42:44 esto es la fiscalidad

Voz 20 42:46 y que si hubiera habido una mínima racionalidad en la evolución de los temas tributarios tendría que haber sido suprimido pero hace décadas no lo digo muy brevemente impuesto sucesiones tenía sentido tenía pleno sentido cuando el resto de los impuestos cuando el resto de la imposición era moderada como ocurrió en los países desarrollados en este entorno hasta la Segunda Guerra Mundial cuando a partir de este momento por un poco por la influencia de ideología socialdemócrata los sistemas tributarios empiezan un crecimiento expansivo hasta llegar al actuar sobre imposición pues se procederá a un pago al final de la vida de una persona que cierto modo revisa lo moderadamente pagó impuestos previamente ya no tienen ningún sentido

Voz 19 43:35 es arcaico es que quiere es que quiso es bueno

Voz 1727 43:41 arcaico bueno a lo primero por señora

Voz 19 43:44 a un millón de euros de patrimonio no de reentrada yo estos son datos de la Encuesta Financiera del Banco Central Europeo por lo tanto yo me fiaría de ellos en cuanto a si es arcaico no yo señalaría lo siguiente es un impuesto que es necesario porque lo necesitamos es decir estamos hablando de un país que a fecha de hoy en recauda siete puntos menos del PIB de lo que recaudan los nuestros socios de referencia la media de la Unión Europea primer elemento segundo elemento que señalaría es el impuesto que más incide en la igualdad de oportunidades no es cierto que se pague dos veces porque quién lo paga según la propia ley no es el digamos el que era la herencia sino el beneficiario de la herencia por lo tanto no se está pagando vence la persona no está pagando dos veces a quién ha apagado durante la renta para aumente la renta del beneficiario que es otra persona física hay otro sujeto del del impuesto un sujeto pasivo el impuesto diferentes el que paga por lo tanto no está pagando dos veces no y en tercer lugar es por su propia

Voz 1827 44:36 los efectos en la igualdad de oportunidades

Voz 19 44:38 vamos que tener en cuenta que en este país la mitad de las grandes fortunas son heredadas tenemos que tener en cuenta en este país que el cuarenta por ciento de la renta de de una persona sede digamos depende de la renta porque tuvo que tuvieron sus padres tenemos que tener en cuenta en este país que vivimos en una circunstancias con una desigualdad tremenda una de las más altas de la Unión Europea como como bien sabemos y por lo tanto establecer mecanismos de redistribución al inicio de la vida es decir la generando igualdad oportunidades es un elemento clave tampoco es del todo correcto que sea una figura fiscal que existe retirando porque a fecha de hoy tanto la OCDE como la Unión Europea gran parte de los países todavía la mantienen no la tiene Suecia porque Suecia tiene una tasa impositiva muy superior a española en renta en patrimonio etcétera etcétera no pero aquellos países que están digamos en nuestro entorno de referencia siguen utilizando ese tipo de impuestos como un elemento fundamental de su sistema impositivo

Voz 1727 45:29 era o alguien que se hace rico e incrementa su patrimonio de manera notable sin ningún esfuerzo sino heredado no tiene que contribuir a la a la bolsa con vamos

Voz 20 45:36 ser un matiz claramente no que imposición no por la persona que muere proceso de su renta la renta de la persona que muere ha tributado de todo asumida y aquella renta que no ha gastado sino que ha ahorrado cuando el fallecido preguntas luego hay una doble imposición evidente no sobre la cocina está muerto no estaría más fiera muerto será muerta no se le puede exigir sujetos pasa nada surge uno es decir los cinco de ellos y el a la base imponible pero la base imponible ha haya sido la base imponible sigue también

Voz 19 46:08 los impuestos no los pagan los pisos los impuestos los pagan la persona me parece muy bien de la misma manera que nosotros no decimos que doble imposición

Voz 20 46:15 emite sin no serán los decimos que la imposición

Voz 19 46:18 pero Pagans puesto cuando pagamos sí

Voz 20 46:22 bueno insisto y repito la base imponible la renta borrada por el fallecido tributó en vida yp tributa otra vez con fallecimientos bares hay por tanto doble empujón de la renta bien personas claro que ha fallecido pero aparte ese arcaico por las cosas que Chantelle esta es una circunstancia de carácter social no qué sentido tiene con la realidad de relaciones familiares y personales Kiko es que hoy en la sociedad del siglo XXI qué sentido tiene que se discrimine en función de instituciones oficiales como es el matrimonio y hemos dado en materia de legislación sobre este tipo de cuestiones catorce mil pasos hacia adelante y sin embargo por su carácter arcaico el impuesto de sucesiones sigue discriminando según que el heredero sea hijo neto amigo cuidar

Voz 0644 47:15 a favor del fallecido etcétera no

Voz 1727 47:18 luego intervenciones cortita por concepto para que podamos escuchar los dos puntos de vista parece el tema de la del mundo

Voz 20 47:24 los blancos los dos Kirk y no de una cuestión una última cuestión muy breve

Voz 1727 47:28 si es necesario o no se puso primero porque me

Voz 20 47:30 Mario yo hago una pregunta a los ciudadanos catalanes que son especialmente grabados asociaciones se les puede decir de verdad que es necesario que ha sido necesarios lo que han pagado en estos años de de impute subvenciones para pagar las fiestas del proceso catalán de verdad que ha sido necesario que pagaran eso es impuesto de sucesiones de forma tan desorbitadas los catalanes que ha ido destinado a financiar el proceso era era alguien al proceso

Voz 1727 47:57 Moisés Martín la la proximidad familiar al a de la herencia es interesante que que planteamos

Voz 19 48:03 el criminal sujeto que cobra que paga el impuesto eh efectivamente ese es el sujeto y por lo tanto está pagando lo por primera vez en no lo paga la renta lo paga el sujeto y por lo tanto en diferido como son diferentes sujetos diferente de relación separada de diferente manera estará de acuerdo conmigo un eso sólo lo primero lo segundo austeridad de datos sobre qué son esos dos mil setecientos millones que recauda España en este impuesto eso es triplicar

Voz 1727 48:27 las tres veces sus dos veces