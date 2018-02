Hoy por Hoy (14/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias a esta hora comienza en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno y por primera vez desde el uno de octubre no hay preguntas explícitas para Mariano Rajoy sobre Cataluña Robert total

Voz 1827 00:22 el PSOE Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco han registrado preguntas para el presidente del Gobierno en el Congreso está Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 00:30 buenos días y ninguna pregunta sobre Cataluña algo inédito en muchos meses aunque la polémica sobre el derecho a decidir Se va a trasladar a Euskadi de la mano de ciudadanos que preguntará a la vicepresidenta por la opinión que tiene el Ejecutivo del desafío a la democracia planteado por el PNV con su propuesta de un referéndum para la independencia del País Vasco es una pregunta cuya redacción irritado y mucho a los peneuvistas al considerar la falsa y tendenciosa hay que abierto en las últimas horas un nuevo frente entre la formación de Albert Rivera y los nacionalistas vascos antes Rajoy responderá otras cuestiones sobre pobreza laboral el PSOE lleva una ofensiva en esta materia en la sesión de control y otra de Esquerra que preguntará al presidente sobre el proyecto de su Gobierno de incorporar contenidos sobre la Corona en las Fuerzas Armadas en el currículo educativo

Voz 1827 01:13 gracias más ciudadanos hemos registrado ninguna pregunta en concreto para el presidente Rajoy así que no va a haber cara

Voz 1926 01:18 de cara entre Albert Rivera el presidente

Voz 1827 01:20 el Gobierno a pesar de la tensión creciente entre ambos partidos el líder de Ciudadanos confesó ayer a puerta cerrada a los suyos que es el está agotando la paciencia con Rajoy respondía hace sólo unos minutos aquí en Hoy por hoy el coordinador general del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo cree que se está comportando de forma desleal

Voz 3 01:36 yo les pido que se tranquilice oye hablaba de que se la paciencia mire nosotros somos parecemos exacto al lado suyo uno porque paciencia dar que tenemos nosotros porque hay que recordar que parece más líder de la oposición contra el Partido Popular E incluso en temas como Cataluña trata de sacar tajada de todo absolutamente de todo de cualquier supuesto error creen que no exista

Voz 1827 01:59 el de hoy las personas con discapacidad podrán ser miembros de un jurado parece increíble pero hasta hoy no eran elegibles para participar en juicios Carolina Gómez

Voz 4 02:08 hoy entra en vigor la modificación de la Ley Orgánica que hasta ahora impedía a las personas con discapacidad formar parte de un tribunal del jurado la reforma de la ley se aprobó en noviembre por unanimidad en las Cortes la norma prohibía la participación de las personas sin pedidas física psíquica o sensorial mente hice ha cambiado para que cualquier persona que cuente con la aptitud suficiente pueda participar las administraciones tendrán que proporcionar el apoyo que necesiten para desarrollar la actividad con normalidad

Voz 1827 02:33 la Guardia Civil ha liberado a diecinueve perros en situación de abandono en Gran Canaria otros cinco habían muerto ya estaban al cargo de una mujer que según los agentes mostraba signos evidentes de sufrir una enfermedad mental Ser Las Palmas Agustín Padrón

Voz 5 02:46 los agentes del Seprona de la Guardia Civil encontraron a los perros con señales de canibalismo entre ellos los cadáveres de los cinco animales fueron encontrados en cajones en el congelador en la cama y los perros supervivientes estaban en pésimo estado algunos incluso vestidos con ropa de niño la mujer que tenía cargo los perros fue trasladada a un centro psiquiátrico con sus facultades mentales trastornada

Voz 2 03:09 Nos queda la bolsa Javier Alonso que esta mañana abre con leves avances en la mayoría de

Voz 1827 03:14 parques europeos aquí en España el Ibex treinta y cinco está sumando a esta hora un cero coma cinco por ciento está en el nivel de los nueve mil setecientos puntos la prima de riesgo española está en setenta y seis puntos básicos el euro se cambia por un dolar veintitrés centavos dibuja el barril de Brent hasta ahora se paga A62 dólares sesenta y cinco centavos en la cara

Voz 1 03:35 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cuatro las ocho y cuatro en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 03:52 buenos días Pepa buenos días a todos existe alguna actividad que pueda permitirse el bajísimo índice de productividad de la política española cuanto reajustes cuántos despidos habrían producido en cualquier empresa con ese índice de productividad el Parlamento es un buque encallado ni el Gobierno puede poner en marcha iniciativas ni ciudadanos que no para de criticar al PP pero le protege por sistema permite que los ponga en marcha la oposición Cataluña se ha enredado nudo político jurídico que bloquea el menor movimiento los independentistas enfrentados se neutralizan entre sí y el mayor problema de Estado se pudre el Gobierno apenas araña la superficie de las cuestiones nacionales sin intentar siquiera abordar en serio mientras convives sin inmutarse con la con acción más viscosa cada día la política Nos ha perdido el respeto ha olvidado que somos su razón de ser cegada hipnótica mente por sus cálculos e intereses internos ha olvidado los nuestros y nosotros lo permitimos la presión social es insignificante miren ustedes el día veinte de enero cuando el desacuerdo presupuestario provocó el llamado cierre de gobierno en los Estados Unidos las televisiones de todo el país fijaron en un ángulo de sus pantallas un contador

Voz 1 05:00 que iba marcando en horas minutos y segundos

Voz 0789 05:02 la duración de esa parálisis era un dedo acusador permanente que recordaba a los políticos su responsabilidad y que les hacía sentir el aliento social en su cogote ya sé que los Estados Unidos ese cierre tiene repercusiones de impacto directivo por ejemplo en el salario de los funcionarios Ica entre nosotros los efectos de los bloqueos de la nula productividad son menos visibles pero hemos de admitir que en este país tenemos por costumbre muy arraigada vociferar mucho Iggy reclamar poco en España un contador comer americanos

Voz 1 05:33 estaría señalando no días ni meses

Voz 0789 05:36 había señalando años

Voz 1 05:42 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días saludos de El Corte Inglés en Canal puede ser quién Tucker

Voz 6 05:49 son días en los que la Fiesta está en todas partes sólo tienes que pensar que disfrace elegir ir a disfrutar pinta te la cara hay disfruta del Carnaval para que lo tengas más fácil el Corte Inglés te ha preparado un montón de disfraces desde el nueve con noventa y cinco euros de pira tarea hippy de médico de Ada de bombero o de princesa para que no tengas que romperse la cabeza buscando también tienes todos los

Voz 7 06:13 complementa así que vas a necesitar para que tu nueva

Voz 6 06:16 la entidad sea perfecta así que si todavía no tienes disfraz El el corteinglés los tienes todos para todos los gustos y a unos precios increíbles a idea excelente calidad no lo pienses más es Carnaval disfraz Tate ahora puedes jugar a ser quien tú quieras eligiendo disfraz en El Corte Inglés Ronda Marsé es todo por ahora hemos como siempre volvemos con más noticias área

Voz 7 06:43 contó lo quieres mucho con locura sí pero rojo y blanco con ciento veinte

Voz 8 06:47 ayer hasta el veintidós de febrero lo tienes en la citó en manía plus aún más locura que la Citroën Vanilla más diseño confort y tecnología inspirado sentí desde ocho mil seiscientos euros y además esta mil quinientos euros adicionales el equipamiento

Voz 7 06:58 en fin haciendo

Voz 9 07:00 el Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 10 07:08 habéis de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 11 07:18 los números en economía esconden mensajes el mensaje señores ciudadanos señoras lleno de horas españoles hay un problema con las perversiones alguien prueba con la cobertura programaron recaudación y ojo que estamos todos vigilados esto Carlas de verdad entonces realmente los seiscientos en plan negativo pero esos un Big Brother esto

Voz 1926 07:39 enervado fusiones

Voz 11 07:42 el pues se los miércoles en La Ventana el economista Santiago Niño Becerra divierten las cifras detrás de Wall Strett con Carles Francino Cadena SER buena

Voz 12 07:56 con casi sí

Voz 7 07:59 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos por qué tal vez salió el pavo Marta pero al primer pavo no para hacer mi primer estuvo sobresaliente lo llamamos Donna Leon porque aquí se ponen nombres a los pavos Kim pueda seguir nuestro programa en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo te lo más importante qué ocurre esto deporte dentro y fuera de estas fronteras rompe o mejorar tu vida con un masaje comido un masaje facial

Voz 4 08:31 canario de Japón y tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado Hakkinen como en lifting natural Bío

Voz 7 08:38 Cadena Ser punto com la radio que tú programas el periodista de la Cadena SER transmite noticias comprobadas se abstiene de incluir en ella sus opiniones personales

Voz 2 08:51 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 7 08:59 en este corren nuevos tiempos vamos a escuchar escucharnos

Voz 13 09:10 una historia absolutamente magistrado esa criatura es capaz de entender las emociones

Voz 11 09:15 aspiro ente y cautiva con sus ocasiones necesitas

Voz 14 09:19 el Izquierda en los Oscar incluyendo mejor película acabe con esto cuanto antes las formas de la dieciséis de febrero en cines

Voz 1926 09:29 vamos ahora con

Voz 0789 09:30 un pequeño repaso de la actualidad supongo que como cada mañana habrás hecho un listado mental de todas las cosas que tienes que hacer verdad bueno pues en Fort saben que no son pocas por eso ahora si tienes que llevar tu coche al taller te dejan Un por Kuga de sustitución sin coste adicional además cuentan también con

Voz 15 09:45 el servicio de vídeo Check para que estés donde estés puedas ver a través de tu móvil las reparaciones que necesita tu vehículo y aprobar los presupuestos vamos confort descubre la increíble sensación de de es preocuparte

Voz 16 10:03 el capítulo de ayer

Voz 7 10:06 señoras y señores yo voy a seguir trabajando para que lo

Voz 17 10:08 buenas noticias lleguen a todos los españoles

Voz 18 10:12 algún día yo hoy en el día de hoy hoy por hoy le cuanta nos encontramos en un momento excelente me quita el sueño que es los Murias a uno

Voz 17 10:23 Nos no lo ven o a lo mejor no quieren verlo

Voz 18 10:25 corsa no te ha ido no te vayas

Voz 19 10:30 claro se empeñan en decir lo contrario de lo que ven

Voz 18 10:33 tengo claro que el pasado es mejor dejarlos

Voz 20 10:38 a Luis Barcenas ha ratificado punto por punto la declaración de Ricardo Costa

Voz 7 10:42 insinuando guiando Izar

Voz 21 10:44 la dando la carga de la prueba al que no se acredita

Voz 7 10:57 es que ya nos tienen derecho a saber qué es lo que pasó porque no han hecho otra cosa mientras han gobernado que utilizar el dinero de los españoles para enriquecer el bolsillo de sus amigos y de ellos mismos para ir dopados a las elecciones hemos ganado aunque algunos parece que no les gusta el punto de vista político está manchando la imagen de España somos una gran nación con una gran calidad de vida por mucho que resten todavía cosas por hacer Bárcenas ha incurrido en contradicciones que de momento

Voz 18 11:35 en el que la gente está dispuesta decir cualquier barbaridad atrocidad

Voz 7 11:39 en su intento de proteger al PP nacional a lo mejor alguna verdad

Voz 22 11:46 de ser Rajoy miente a los españoles no continuará pero de Rajoy

Voz 7 11:49 tiene la última palabra como colecciones las compran

Voz 10 12:06 Estados de afirmar que el Partido Popular en Madrid en Valencia no se financiaron ilegalmente con una financiación paralela acogedor a provincia mucho muchísimo crear la cara la comisión de caso prevé hablando bien de España una gran nación

Voz 2 12:34 es esencial que haya transparencia y que haya una voluntad clarísima de luchar contra la corrupción

Voz 4 12:39 en paralelo está colaborando muchos creo que es increíble es un gran país y creo que nadie se lo cree son las nueve y trece minutos de la mañana a las ocho y tres en Canarias mañana de miércoles

Voz 1 13:04 en Hoy por hoy con Mariola Urrea muy buenos días Mariola muy buenos días Pepa Luis Alegre buenos días buenos días Pepa Teodoro León Gross buenos días qué tal buenos días y con Joan Coscubiela muy buenos días bon día bon día buenos días

Voz 15 13:18 las Pepa no sé como tengo que presentarlo ahora como escritor como porque las lazos suenan son muy importantes

Voz 1 13:25 hay un libro no significa ser escritor claro que tiene tanto pudor intelectual que confiesan el prólogo que lo pensó muchísimo antes de escribir el libro que viene a presentarnos hoy para hablar de Cataluña de España del mundo de la izquierda seguro que ustedes recuerdan este momento pero que está

Voz 16 13:42 dispuso a partir a la cara

Voz 1 13:45 termas demócrata los otros grupos

Voz 16 13:48 en fe parque cuantas Trapiche al grupo SAS tan trapichear las Dret a todas las ITA Daniela

Voz 1 13:56 aquel momento del siete de septiembre en plena tensión en el Parlament cuantos aprobaban la ley del referéndum cuando el guber en pleno firmó después la convocatoria este diputado del aquello de estoy dispuesto a partir ustedes puedan votar la independencia de Cataluña pero no a costa de los derechos de todos los ciudadanos la aplaudieron mucho no todos los suyos lo aplaudieron alguien que están veterano de la vida de la batalla de las luchas cómo ha digerido aquel momento con el paso del tiempo señor Ávila

Voz 15 14:28 ahora bien en su momento sinceramente con cierto vértigo porque había sido una intervención absolutamente improvisada como consecuencia de las reiteradas manifestaciones de la portavoz de Junts pel Sí de que la mayoría lo podía todo de que el Consejo de Garantías Estatutarias se podía desoír de que la legalidad catalana era un bufé libre que se podía escoger lo que te gusta y lo que no te gusta y entonces tuvimos con con el presidente del grupo tuvimos que decidir que pedíamos la palabra pues una fusión de orden

Voz 9 15:00 Sara aquella intervención entonces claro

Voz 23 15:02 pues ahí no sabes lo que va a pasar

Voz 15 15:06 sí

Voz 23 15:08 lo acaba de explicar ahora él cree que ahí emergió toda la historia de de lo que es la izquierda en general que es la izquierda siempre debe estar vinculada a la libertad

Voz 15 15:18 eso o cita Norberto Bobbio por eso Luxemburgo la libertad sobre todos la libertad de los otros

Voz 23 15:24 los no sólo de unos

Voz 1 15:27 el grupo al grupo entonces Cataluña si que es pot y los que no aplaudieron son algunos de los que no pertenecen a lo que llevamos los Comunes luego vamos a hablar de eso Coscubiela publica libros se titula empantanados una alternativa federal al soviets carlista lo publica Península ir recoge por un lado lo vivido en en Cataluña en este trimestre de vértigo también el recorrido hasta llegar ahí aventura algunas ideas algunas propuestas para salir del en pantalán en el que estamos con unas reflexiones ya les digo muy interesantes sobre qué le ha pasado a la izquierda en este viaje para salir tan mal parada cita a Giovanni Sartori dice que en impone la regla de la mayoría olvidándose de los derechos de la minoría no promueve la democracia la sepulto y eso fue lo que hizo la mayoría parlamentaria en ese pleno el resultado de las elecciones del veintiuno de diciembre lo que estamos viendo que está ocurriendo en tres que Radec Cataluña Junts per Catalunya Esquerra Republicana indica que algo ha cambiado o que estamos otra vez en el juego de la gallina ver a ver quién es el último en decirle a Puigdemont no esto no puede ser

Voz 15 16:36 la pugna por la hegemonía en el nacionalismo catalán entre Convergencia ahora PDeCAT Cataluña hay Esquerra Republicana viene del año dos mil tres estamos lejos provienen desde entonces al menos que yo recuerde y tiene muchos capítulos hice continua es una de las claves del desastre del unilateralismo yo distingo entre independentismo como una vindicación absolutamente legítimo que cabe dentro de la construcción e independentismo que fue un un engaño vestido de ilusión pero un engaño con mucho ficción y que nos llevó a este desastre no sólo de independentismo sino un conjunto de catalanismo y el conjunto de la sociedad catalana yo creo que a pesar de que esa pugna continúa no es exactamente lo mismo porque en estos momentos yo creo que todo el mundo sabe lo que en su momento se ignoró y es que el Estado tiene una gran capacidad de represión el ejercicio de sus funciones pronto sólo está pesando también en el comportamiento de del conjunto de las fuerzas independentistas

Voz 1 17:34 es un libro valiente como lo fue aquella intervención por ejemplo es explícitamente crítico con los medios de comunicación casi nadie se atreve a eso y es muy crítico con los medios de comunicación en Cataluña durante todo el proceso también con los del resto de España no a los dos colosos Brunete con la palabra sí sí sí sí sí

Voz 23 17:54 alimentaban a realidades inexistentes no si yo no situación gravísima yo creo en nuestro país es una expresión más de de la

Voz 15 18:03 gradación democrática que vivimos es la degradación de los medios de comunicación yo siempre entendidos medios de comunicación ya algunos hacen esa función unos profesionales lo hacen muy bien qué es ayudar a crear conciencia crítica en la sociedad crear contrapesos al poder al poder que tienen cercano al no poder contra el que se confrontan y esa es la función de de los medios de comunicación para mí que lejos de esos han convertido en verdaderas fábricas de hooligans con una grave

Voz 23 18:27 este es que cada uno ve al hooligan ajeno

Voz 15 18:32 hooligan propio cuando vea hooligan propio lo justifica diciendo que es legítimo para combatir a hooligan ajeno hay cosas sin creíbles que medios de comunicación públicos y privados muy solvente se pasen el Santo día destacando la última tontería ha dicho un descerebrado en Twitter para alimentar el resentimiento frente al otra parte esos hacen Cataluña es ACS en España es muy grave que además es solo con los medios de Cunit Kiko es muy grave aunque yo nunca creo que deba distinguirse en la responsabilidad social entre medios públicos y medios privados porque social de los medios de comunicación es igual sean públicos y privados pues no lleguemos a la conclusión de que la propiedad privada no está sometida a ningún tipo de compromiso social y eso incluso la Constitución nuestra Constitución que algunos critican lo reconoce y lo dice el el la utilidad social de la propiedad privada también afectaría a los medios

Voz 1926 19:24 el libro empieza haciendo un elogio de la duda en el prólogo que sin duda la utopía se convierte en una distopía se convierten a barbarie la historia está llena de utopía es que que si no le pones escepticismo duda se convierten en salvajadas que da miedo no aquellos que que no dudan

Voz 1 19:43 sobre las dudas de Coscubiela entorno a una cuestión de la que se discute

Voz 1926 19:47 te mucho y no estoy discutiendo ahora en términos jurídicos sobre si el Moviment

Voz 1 19:50 independentista ha sido o no violento

Voz 1926 19:53 no lo digo en términos jurídicos en los términos eh

Voz 23 19:55 es que explican el líbero

Voz 15 19:58 la mente no ha sido violento y creo que es una cosita reivindicar y creo que es una de las grandes fortalezas del movimiento independentista que tiene mucho que ver también con con algunos de sus dirigentes San formado en los movimientos de insumisión de los socialistas hay una cosa que iba a punto en el libro de bien presente que es que desde la clara no violencia en un determinado momento cuando se ve que es muy difícil convencer al conjunto de la sociedad catalana se pasa una situación que mucha gente ha vivido en términos de intimidación emocionan por ejemplo cuando a ti te dicen si no estás con lo que yo digo tú no eres demócrata eso te lo repiten constantemente se produce una un un elemento de intimidación emocional y luego o producción algunos en algunos ámbitos una cierta asfixia ambiental no y eso es una de las causas que ha provocado cierto no cierto no fractura importante en muchos ámbitos de la de la sociedad catalana pero quiero dejar bien claro

Voz 1926 20:54 on no violento y los que hablan de un término jurídico

Voz 1 20:56 los sino un sentido de plantilla asociado no

Voz 15 20:59 evidentemente no sólo unos violentos en Oviedo pacifista ha sido su gran potencialidad y hay que reconocérselo además situar el mérito que eso significa porque organizar tantas movilizaciones sin que se haya producido ningún acto violento tiene mucho mérito cultural logístico organizativo político pero desgraciadamente cuando el independentismo primero intenta intenta convencer intenta captar alguna parte de la sociedad catalana que es refractaria ese tema y cuando no lo consigue se produce una tendencia que alimentan mucho los medios ahí es una de las cosas es brutal que es de intimidación emocionan no yo yo escucha o decirnos que usted sino hacen esto es que no son demócratas la democracia justo permite tener opiniones distintas sobre todo o casi todo para cien pretender duda

Voz 1 21:45 digo yo abro a la mesa que siempre digo poder intervenir podéis intervenir pero luego me engancho a la conversación Luis

Voz 15 21:53 es un es un soplo de ahí

Voz 19 21:55 eh fresco escuchara a Joan hablando sobre sobre sobre la situación en la que nos encontramos y alertando sobre sobre el peligro de que de que el control lo tomen los hooligans alimentado por por los medios por lo que sea pero que controló todos los hooligans el asunto es que nos encontramos en una situación en la que no hay más salida que que el diálogo sin embargo la suben las urnas no ha cosechado muy buen resultado en las posiciones que defendían ese ese diálogo de tal forma que nos encontramos una situación a la que no hay más salida que el diálogo sin embargo quiénes tienen que hablar resultan ser quienes menos creen en el en el diablo o no

Voz 15 22:32 no yo no comparto esa idea de que tenemos sociedades maravillosas y dirigentes políticos mediáticos profesionales una basura sevillano es que no cuadra no es decir si si el conjunto de la sociedad es maravillosa entonces la sociedad también tienen sus sus problemas no entonces la tendencia al organismos importante en el ser humano yo eh claro que me equivoqué en el análisis de esas elecciones del veintiuno de diciembre yo estaba convencido que iban de dar continuidad el proceso unos y acabar con el proceso otros centros que creía que acabar con el proceso pasaba por el dialogo pero este asfixia emocional eso asfixia ambientada Yesa intimidación emocionan había provocado una parte de la sociedad catalana que había estado ausente había estado como escondida que aparece propiedades el ocho de octubre y provoca una situación que es algo así como una reacción goyesca no de las botellas galletas dice querer tierra aquí la vais a tener eso es un desastre por cierto eso no surge sólo esa conciencia de la ciudadanía no sólo eso fue sólo hay gente que trabaja eso yo por ejemplo digo en el libro que detecto en el momento que Ciudadanos huele sangre huele sangre política en ese conflicto y se tira ahí y luego los medios de comunicación en Cataluña se produce un problema la sociedad está tan fracturada que que la gente tiene en sus casas unos tienen abren la televisión una cadena hay otros las abren por otras hice van configurando mundos cerrados absolutamente incomunicados entre sí hay gente de los medios de comunicación que alimentó a esa guerra vamos a ver los eh a por ellos esa cuestión entonces claro la sociedad una parte de la sociedad catalana caer en esa trampa y en vez de acabar con el proceso por la vía de tender puentes pretende acabar con el proceso mismo con la vida de levantar aún más barricadas y levantar más palos con el que pegarse y ese ha sido el desastre estas elecciones del veintiuno de diciembre en sí bueno

Voz 1926 24:22 hablando de las elecciones del veintiuno de diciembre precisamente hoy Coscubiela en una entrevista muy interesante en la que la CEA Mela en La Vanguardia recuerda con cierta emoción a pesar de la brevedad de la respuesta se la el valor moral de su padre no el que vio de niño llevarse la policía llevarlo detenido noi que que en fin que que el emotivo luego parte de su militancia que es una militancia muy moral no a un idea habla pues el de la trampa de los dos bloques excluyentes y de la necesidad en ese sentido de una cierta equidistancia moral no pero en esa entrevista hablando del empantanar miento dice el independentismo se se empantanada estará empantanado mientras un líder nos es decir a su gente no más fantasías yo quería preguntarle después de estas elecciones que ustedes recordaba ahora estamos más cerca de escapar de las fantasías o precisamente esta situación con algunos líderes en prisión y otros fugados de España en Bruselas digamos es un territorio más eh factible más susceptible de fantasías y por tanto debe de que las soluciones realistas tarden en llegar

Voz 15 25:32 de momento a una fantasía la declaración unilateral de independencia así low cost Si rápida se está desintegrando pero está apareciendo otra fantasía es la de la doble presidencia una presidencia más sube aparcero que desde Cataluña gestiona a otro presidente que es un jarrón chino es un desastre esa fantasía existe yo creo que esa fantasía han no va a durar mucho por lo tanto posiblemente hayamos terminado la etapa de las fantasías pero eso no quiere decir que sacamos el empadronamiento colgará tenemos una cosa que es la consecuencia de la irresponsabilidad de Rajoy no dar ninguna iniciativa no sólo negarse a las de los demás sino no plantean ninguna propia durante tantos años dejar la solución a los tribunales a las togas hace que en estos momentos el proceso usted no son empantanados sino descontrolado yo vengo del mundo el derecho a la complejidad del mundo de los tribunales lo de la lo del delito de rebeliones de su punto de vista jurídico insostenible lo de la prisión provisional no se justifica por cierto todo el mundo y especialmente la izquierda se tendrá que plantear por qué esa aplaudía cuando la prisión provisional de dos tres años aplicaba a los presuntos corruptos del PP yo me había discutido muchas veces con gente de los míos si nos acostumbramos a un tipo de Justicia que ante penas de prisión antes de la condena es decir a un presunto inocente más pronto o más tarde eso nos acabará pasando cuentas a nosotros no tuve mucho éxito porque todo el mundo aplaudía largas penas de prisión provisional cuando los que entran en prisión son otros es otra vez lo de Rosa Luxemburgo es decir los derechos son los derechos de los otros incluso de un presunto corrupto de los bestias que entonces K que es un es unos aguanta desde el punto de vista jurídico entonces cuál es el problema que en estos momentos las togas están en funcionamiento y eso es incontrolable yo lo que veo es que nos pueden encontrar una situación dramática es que tengamos a todos los dirigentes independentistas en la cárcel prisión provisional movimiento independentista descabezado y eso sería una ruina política porque hay que hablar siempre habrá que hablar con alguien cuando tú crees que la solución es la victoria la humillación del otro eso no es solución eso es un desastre entonces fantasías puede que hayan acabado el empadronamiento desgraciadamente no está complicando mucho más con el tema de las todo

Voz 1 27:55 enseguida Mario la Luis el problema yo

Voz 19 27:58 no sé si si lo compartes es que a esta situación de parálisis que estar escribiendo y con la que estoy completamente de acuerdo es humor una novedad es una disputa electoral entre las fuerzas de derecha una disputa electoral que está generando una espiral en la que Ciudadanos sube la apuesta al PP el PP sube la apuesta ciudadano decir que aquí están diciendo venga pues yo te meten en la cárcel venga pues ahora

Voz 1926 28:19 se prohiben los indultos

Voz 19 28:21 ah pues ahora vamos a colocar en agenda el tema de la cadena perpetua ibamos a colocar a la agenda la nueva Formación del espíritu nacional por yo lo veo y su se está generando una espiral en la que yo creo que que que en los últimos meses podemos claramente decirlo si lo compartes que tenemos una España

Voz 1 28:37 peor que España está empeorando Cataluña

Voz 19 28:39 pero que siempre ha sido una pieza una pieza clave para hacer España un poco mejor un poco mejor ya digo yo creo que todos los gobiernos progresistas en España habrían sido imposibles sin sin el compromiso de de Cataluña y sin embargo yo no sé cómo cómo reacciona Cataluña ahora ahora mismo ante una situación que yo creo que está claramente empeorando España

Voz 15 28:59 Carolina España está claramente una situación mucho peor que al inicio de este proceso por una cuestión muy clara porque cuando uno hace un órdago como el Quirce hizo el independentismo unilateral lista no calcula bien ni la fuerza que tiene la sociedad catalana no se puede hacer contra la mitad de la sociedad catalana ni calcula habían el poder del Estado y son capaces ha represiva sale trasquilado completamente pero eso no sólo está en estos momentos destrozando a Cataluña está destrozando España porque ha provocado una reacción centralista

Voz 23 29:29 un informe adora no es la única explicación pero claro lo de la

Voz 15 29:35 cadena perpetua porque la prisión permanente revisable es cadena perpetua desde el punto de vista es es es una barbaridad y ahí disculpe mi obsesión pero lo he dicho siempre incluso cuando he tenido responsabilidades sindicales y políticas es sido claro con los medios de comunicación ya sí que no gusta ahí jugó un papel determinante la caverna de la Brunete

Voz 23 29:53 en este caso la española es decir pidiendo sangre para casi todo es decir a casi yo es decir que si hubieran si sigue tu

Voz 15 30:02 sé que es coger dos factores desencadenantes para salir del miento esos no están en el ámbito de la política propiamente dichas esto en el ámbito de los tribunales y en el ámbito de los medios de comunicación lo cual aún lo complica más viejo

Voz 1 30:17 sindicalista en eso de medir la fuerza antes de lanzar un órdago o no

Voz 15 30:22 es un sindicalista que no calcular vientos Forjas cuando pierdes te machacan eso lo sabemos muy bien

Voz 1 30:28 Mariola si al escuchara

Voz 1505 30:30 a nuestro invitado que me planteaba un poco la siguiente pregunta nos después del relato que que ha ofrecido Si que donde identificamos cuáles son las instituciones y las personas a las que podríamos acudir hoy a las que podríamos mirar como referentes en las que confiamos todos los que se sientan en un lado y los que se sientan en el otro para intentar buscar esas vías eh que faciliten el diálogo y que faciliten el entendimiento en una situación como la descrita pues de es cierto encasillamiento de unos y de otros no dónde están esas referencias institucionales y personales que harían posible encauzar una solución

Voz 15 31:18 personales yo podría identificar yo creo que hay gente que a pesar de esta situación en Cataluña en España ha sido capaz de mantenerse con coste personal para ellos en posiciones propias institucionales es muy complicada porque creo que asistimos lo digo en el libro el independentismo además de otras muchas cosas es la reacción local a una crisis global que es la crisis de la política de la democracia frente a una globalización sin reglas sin derechos sin contrapesos sociales donde los mercados adquieren un poder político no sólo económico brutal y esa crisis deteriorando por la democracia en todos los países pero además en España la debilidad democrática de de doscientos años ha hecho que por ejemplo o cosas que en otros países cuida más que ese respeto a determinadas instituciones aquí no está produciendo la colonización del Tribunal construcción con o de los tribunales el Tribunal Supremo es dramática es decir esa producido hace mucho tiempo que ha saltado por los aires de división de poderes en España es decir en el momento en que se gana unas elecciones en el legislativo no control al Ejecutivo sino el Ejecutivo control al legislativo y no les deja hacer nada hoy lo estamos lo estamos viendo en estos momentos un tiempo con el mecanismo de elección con esto o con cualquier otro porque no hay mecanismo de elección de Poder Judicial positivo si no hay una conciencia de que hace falta de democracia sobretodo equilibrio de poderes y que no puede haber ningún poder que no tenga su contra eso eso es la democracia para mí desde punto desde entonces claro las instituciones las tenemos pero para eso hay que salvarlas por eso yo creo que en estos momentos uno que voy a decir es como arriesgado eh

Voz 23 32:56 el eje de la política en España Jean es el déficit que

Voz 15 33:00 era de derechas pero a mí continúa siendo siempre capital trabajo también es el eje del conflicto territorial porque está aquí tenemos que resolverlo pero hay un eje democrático los que queremos restituir las instituciones democráticas es su función y los que piensan que pueden continuar utilizando en beneficio propio si algún gobierno no pudiera sacar de esta situación está aquel en el que desde posiciones ideológicas muy confrontadas se hiciera un impasse a ese conflicto ideológico se pusiera por delante la contradicción principal frente a la secundaria hay la destitución de la quince de las instituciones democráticas de nuestro país

Voz 1 33:39 el Señor Coscubiela que quiere que se pongan de acuerdo los distintos pero qué cosas

Voz 15 33:44 es que son los curas

Voz 1 33:46 no podemos posible sólo es posible acordar con el distinto descontadas acuerdos de España en España ponerse de acuerdo en los que piensan distinto gestionar el desencuentro el desacuerdo que dice Joan Coscubiela en el libro pactar el desacuerdo que le ha pasado a la izquierda en este día sí porque la izquierda una parte de la izquierda han tendido por dónde soplaba el viento de la historia en este en este momento tan determinante para para nuestra vida vamos a hacer una pausa

Voz 1926 34:14 íbamos a eso enseguida

Voz 16 34:17 unos exactamente porque este elegir unos exactamente porque sería

Voz 11 34:25 el más largo camino juntos hipoteca naranja de ING con el precio Cruz

Voz 10 34:32 dí cero cero comisiones

Voz 11 34:35 contra la teniente punto es

Voz 24 34:37 crees que el invierno puede llegar a ser gris y aburrido o te equivocas porque con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutará de una explosión de ilusión y color contratando tu crucero adelante y reserva las mejores plazas porque disfrutará este las grandes ventajas y descuentos de esta promoción hasta setenta por ciento de ahorro del importe del crucero

Voz 7 34:58 si el precio del crucero baja una vez contratada

Voz 24 35:01 Viajes el Corte Inglés te lo iguala devolviendo la diferencia hasta treinta días antes de la salida del BAC además reserva desde sesenta euros pago aplazado en tres meses niños gratis con grandes descuentos pie existente de Viajes El Corte Inglés en algunos barcos y salidas un asistente a tu disposición para ayudarte en cualquier gestión que te pueda surgir a y es que las ventajas no acaban aquí que puedo seguir mira hasta el diez por ciento en tarjetas de regalo de El Corte Inglés o hasta trescientos euros de descuento por reservar excursiones especiales para nuestros clientes descuentos extra para reserva de servicios opcionales excursiones restaurantes temáticos en fin no lo dudes más reservas ya tu crucero hoy disfrutar de una explosión de color e ilusión con la semana del crucero de Viajes el Corte Inglés los especialistas en cruceros informa en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el nueve cero dos cuatrocientos cuatrocientos cincuenta y cuatro o en Viajes el Corte Inglés punto es

Voz 0789 36:01 esto Torre de Pisón necesitan tú que por si las cosas se tuercen rastrea

Voz 7 36:05 por compara más de veinte aseguradoras para conseguir el mejor precio rastrea otro punto com el mejor comparador de la historia deportivo coche nuevo pero Chelo cochazo nuevo Honda Civic

Voz 0789 36:16 lleva lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento y que les puesto extras no

Voz 13 36:21 qué extrañas nuevo Civic de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 25 36:33 diga melón cesó el titular de la línea

Voz 1 36:35 seis seis siete

Voz 7 36:38 Neil de la China así que no te en Royes Charles Boyer venga hasta luego Lucas

Voz 26 36:41 sí lo mejor es estar al día descubre un alimento rico en fibra y proteínas vegetales actualiza otro concepto de legumbres Luengo las legumbres de la generación que se saltó las legumbre

Voz 1 36:53 no es verdad que el de amor

Voz 27 36:55 en el apartado esquina del baño tu ropa sucia sea Ping la bueno que si la recoges mejor

Voz 28 37:02 el amor es fuerte pero la rutina también diecisiete de febrero Sorteo Extraordinario de San Valentín aviva la llama con quince millones

Voz 7 37:12 Lotería Nacional

Voz 2 37:14 eh tiene su minuto a Orense claro now para para que empieces a disfrutar ya tú pues las ventajas de lo último de Caixabank

Voz 29 37:23 Family now hacerla desde aquí aquí allí y todo ahora descubriese Family Now Caixabank

Voz 9 37:33 increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras un chalé con piscina no sería increíble

Voz 15 37:38 que sólo fuera para cambiar un enchufe o una ventana

Voz 7 37:41 imposible pues lo hemos hecho posible cada vez que lleves tu vehículo al taller te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste para que continúe con tu vida sin preocupaciones bienvenido a un nuevo estándar de servicio por la increíble sensación de que preocuparse

Voz 2 37:58 en Carrefour todo por eso este el dieciocho de febrero tienes el plátano de Canarias a sólo noventa y cinco céntimos el kilo

Voz 20 38:07 cuando en San Valentín en vez de regalarle otro peluche que dice la regalas esos zapatos

Voz 30 38:12 también quería mucho te sientes como si quieres sentirte vivos piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy bus

Voz 1 38:27 cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea si total le ponen una madera encima allí es como una mesa no importa

Voz 7 38:34 pero amor se demuestra llenó pero lo demostramos

Voz 0789 38:37 con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa visita tu concesionario Opel

Voz 13 38:45 ahora una historia absolutamente mágica esta criatura es capaz de entender las emociones

Voz 11 38:52 asfixiante y cautivas Joxean necesitas

Voz 14 38:55 la Izquierda Unida fieles a los Oscar incluyendo mejor película acabe con esto cuanto antes la forma tenían dieciséis de febrero en fines en la Cadena SER Hoy por hoy con usted

Voz 31 39:08 nueve y treinta y nueve ocho y treinta y nueve en Canarias en el libro empantanados Joan Coscubiela empantanados es el título subtítulo una alternativa federal al soviets carlista que se publica estos días y en el que es crítico con sus compañeros de bancada en la legislatura anterior dice que actuaron algunos algunos con un tacticismo que renunciaron a tener un proyecto propio que resultaban confusos que las bases era

Voz 1 39:35 es plurales de lo que comunicaban luego los dirigentes dice literalmente libro esa ha sido la gran debilidad de la izquierda catalana y la gran victoria del movimiento independentista haber asumido constantemente el marco mental del independentismo su hegemonía ideológica tratar de impedirlo no es fácil pero aún no siendo fácil es imposible si se opta por la comodidad como actitud vital

Voz 1926 40:00 quise como política

Voz 1 40:02 lo he dicho a ellos

Voz 15 40:04 sí sí sí por supuesto no están todos los compañeros de bancada sino los compañeros de espacio político desgracias encontrado signos comunes quiero explicar debió cuando dude mucho mi primera respuesta a la propuesta de hacer el libro de fue que no cuando cambie de criterio portado perseverancia de común pero yo el editor Ediciones Península pues entonces me tuve que plantear un interrogante si hago libro tengo se lo más honesto que puedo objetivo no porque objetivo no es nadie puede ser lo más honesto que pueda y entonces tengo que no no puedo hablar de los otros trabajar tan bien de nosotros no tengo hablar como yo lo he vivido como creo que sí yo creo que hay un problema en estos momentos que que que no son de yo no lo tanto en términos de culpa judeocristiana somos torpes no que la globalizado acción con ese poder brutal así situado la izquierda en el mundo lo que está pasando en Alemania en estos momentos lo que está pasando en Francia pasa a la defensiva porque porque como de conflicto social que es el eje de la de árbitro política durante el siglo XX retrocede fruto de la fortaleza brutal de los mercados de capitales que tienen una gran poder político la izquierda se encuentra a contracorriente de la derecha a favor de la izquierda se encuentra se muestra impotente es la primera víctima de esa crisis de la democracia entonces en en España lo que se ha producido es que el vacío que deja el conflicto social como articular de la política era lo llena el conflicto territorial de la mejor manera de combatir esa cultura y de conflicto territorial como eje de la política no es tanto o no sólo tener otra alternativa en el conflicto territorial es llenar el vacío profundo dejado por el conflicto social es estar situando permanentemente como eje de la política los temas laborales los temas sociales los temas sanitarios plantear la contradicción entre capital y trabajo que existe aunque algunos digan que la lucha de

Voz 1926 41:56 más que existe serán las clases distintas eran plurales eran diversas pero puñetas qué es lo que es la gran desigualdad que existe en esos momentos después de la gran recesión sino lucha de clases T2 si yo creo que es muy acertado el diagnóstico de que la izquierda ha asumido el marco mental del nacionalismo no lo ha ido asumiendo desde la transición no es verdad claro que que ambos sabían que el marco mental no hacen perdona

Voz 15 42:24 no no asumió que la batalla se daba en el eje del conflicto territorial

Voz 1926 42:28 bueno abandonando el conflictos sociales bueno ellos no matiz disculpa si no nos proponía hacer mi boca dice no no no me parece bien porque efectivamente lo pongo la mía que yo creo que sí asumió desde el principio desde la transición el marco mental del nacionalismo aparte independientemente de que estoy de acuerdo en esto del del de la alternativa territorial haberse focalizado la la cuestión territorial pero yo creo yo creo que sí que el hecho de haber estado frente al al franquismo digamos unía de algún modo a izquierda y nacionalistas frente a esa derecha no luego ya sería naturalmente democratizado no oí está analizando dentro de la del del juego político de la democracia sí pero es verdad que esa unión inicial hasta cierto punto quizá sentimental que tenía izquierda y nacionalismo en mi opinión desde luego se ha ido creciendo a lo largo del del tiempo no porque porque yo creo que el marco mental del nacionalismo el que se ha impuesto de la izquierda no ha sido capaz efectivamente de tener un discurso propio y luego se han cometido errores para mí muy significativos como el Pacto del Tinell que de algún modo pretendía seguir creando un cordón sanitario a una altura de la historia ya en el siglo XXI que que que era absurdo no que que digamos planteamiento de de la Transición llevarlo llevarlo al año dos mil cuatro sino recuerdo mal pues a mí me parecía completamente desacertado pero digo todo esto porque porque a mí me ha parecido muy relevante que desde el mes de septiembre Joan Coscubiela se haya convertido en uno de los referentes morales de quiénes somos críticos con con el proceso no solamente con con lo que ha ocurrido en Cataluña sino también con la política española no con digamos no él él dice muy bien no soy equidistante en la medida en que rechaza la trampa de elegir entre dos bloques completamente excluyentes no hirió en ese sentido lo comparto me parece muy Inter pasante que Coscubiela esa se haya convertido en un referente moral incluso para gente conservadora no es decir oído a gente de derechas elogiar extraordinariamente el discurso de Coscubiela no sólo el valentísimo discurso de aquel siete de septiembre sino sucesivamente en otras intervenciones en la izquierda tiene un problema y es precisamente el que el haber dejado de ser un punto de referencia el hecho de quince veces estoy del todo

Voz 15 44:44 acuerdo contiene venga venga

Voz 1926 44:46 la tertulia disculpa vamos a ver

Voz 15 44:49 hay una cosa que que yo comparto contigo es lo he dicho antes es abandono del conflicto social como eje de la política pero fijaros bien que se habla del nacionalismo como si el nacionalismo sólo fueran nacionalismo catalán el nacionalismo español existe lo que pasa es que como el nacionalismo español eso es mayoritario y además tienen una cobertura del Estado pasa desapercibido que el otro tipo

Voz 1926 45:10 hay que hacerse notar desde esa perspectiva

Voz 15 45:13 yo diría por ejemplo que lo que ha hecho mucho daño mucho daño a al al sistema democrático en nuestro país es que el movimiento táctico de Suárez del café para todos de la Constitución que dejaba las puertas abiertas se convirtió a partir de referéndum de Andalucía del veintiocho de febrero del ochenta se convirtió en una situación tremendamente complicada porque fijaros bien que en España el conflicto social ha perdido protagonismo pero conflicto territorial se plantea no sólo entre cat Cataluña por simplificar el Estado español sino entre todas las comunidad autónomas el agravio comparativo ha pasado a ser el motor de la historia pasa hemos pasado de que la lucha de clases era motor de la Historia a que el motor de la historia de Cataluña es el agravio comparativo es es decir lo ves no se redactan los estatutos no el caso más evidente es la famosa cláusula Camps del Estatuto de Autonomía el País Valenciano que dice una cosa tan esperpéntico como hemos dicho esto pero cualquier cosa que se modifiquen otro Estatuto nosotros también la queremos para nosotros eso es la antítesis del autogobierno tenemos un problema mucho más profundo que yo creo que tal lo que vamos a hacer una

Voz 7 46:20 esa Rey seguimos hablando el seguirá hacemos una pausa con la paradoja o la verdad que no se puede trabajar sin compromisos Banco Sabadell lo sabe por eso trabaja con las empresas como si fueran uno por ejemplo ofreciéndoles todo lo que su empresa necesita y necesitará el uso lo acuerdo por escrito descubre el resto de compromisos en Banco Sabadell punto com barra acompañar de vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas vas a subirse al telesilla a menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus sólo sobre el nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tantas en Taiwán para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 16 47:09 desde veintidós mil cien euros que no que no era es el más alto nivel más guapo pero no me equivoqué porque contigo no he podido abrirle Muse todo lo momento vida

Voz 11 47:23 bien hipoteca naranja de ING con el precio que buscas

Voz 10 47:27 dí cero comisiones

Voz 11 47:29 entrará en el punto es

Voz 32 47:38 Colita a través del whatsapp menos una nota de

Voz 7 47:41 voz al seis XXXVIII XXXI

Voz 32 47:44 de cuatro sesenta y seis cuéntanos

Voz 10 47:46 lo que quieras

Voz 33 47:49 son las dos de la tarde la una en Canarias que no pueden espera a prueba nuclear norcoreana ha deslucido el inicio de la cumbre no se va a consumar veta Oz desde Cataluña la actualidad una de ellas os queda los deportes en fútbol ayer en tenis en Fórmula uno este Hora catorce les vamos a contar algunas cosas más han sido más de siete mil los inmigrantes que se han jugado la vida en el mar para que no se pierda nunca en el olvido lo que ellos significar

Voz 7 48:17 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 10 48:32 la radio es como una buena canción pero con una ventaja cada día puedes cambiar la lenta el titulares muy atractivo de muchísimos rebaja media ya saben del IRPF es como abrir ventanas en una pantalla vas tocando aquí y allá fruto aquella historia el retrato de Felipe quinto en el museo de Xàtiva es como un juego de cabeza para abajo que es que a veces somos como niños y lo pasa se vean me pareció bien que pase razonablemente bien poco menos es La Ventana con Carles Francino de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias Cadena Ser sigue hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho la siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repaso a la información del día unos fallos en la gesta

Voz 11 49:23 el temporal mareo florido para Juan buenas noches Ángels niños buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis verán alguna responsabilidad

Voz 10 49:30 desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 2 49:49 de qué me tenéis casado veintisiete años cincuenta y cuatro páginas en blanco la aclamada saga literaria

Voz 7 49:58 de Elisabeth Benavent en los aparatos de Valeriano Valeria no escriben a Nerea Nerea Towers espero que se cuatro amigas risas lágrimas amor hombres contó con los que había enamorado

Voz 1 50:18 de Borja

Voz 7 50:20 los datos de Valonia con la dirección de Juan Echanove un exclusiva de Podium podcast punto me voy a casa a pensar en lo muy perra que son corren nuevos tiempos escucharnos

Voz 2 50:42 en Carrefour todo por eso este el dieciocho de febrero Tigres el plátano de Canarias a sólo noventa y cinco céntimos el kilo

Voz 7 50:51 crees que el invierno es gris y aburrido te equivocas porque con los semanas del crucero de Viajes el Corte Inglés disfrutarán de una explosión de color

Voz 34 51:01 o contratando crucero por el Mediterráneo los Europa Caribe adelanta Pelle elige el camarote que más se adapta fiel reserva desde sesenta euros y aprovecha te de hasta el setenta por ciento

Voz 7 51:11 de ahorro pago en tres meses y hasta diez por ciento de una tarjeta regalo de El Corte Inglés el precio baja te lo igual vamos informativa en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés

Voz 35 51:25 y por qué

Voz 36 51:27 es el momento de escuchar esta aquí ya que te dice empieza a hacer lo que te gusta deja atrás lo que te aburre y no te convence y actúa diferente para conseguir fuerza diferentes cambia todo lo que quieras en tu vida que volvió ópticas con sus rebajas que ayuda a cambiar de gafas fíjate Gemma te dos gafas graduadas con ante reflejando por setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo el multiplicas en la cara

Voz 1 51:57 camino de las diez de la mañana ya de las nueve en Canarias con Joan Coscubiela nuestro invitado esta mañana con Teodoro León Gross Luis Alegre Mariola Urrea Mariola adelante

Voz 2 52:06 sí me parecía muy interesante lo que señalaba Joan relativo al