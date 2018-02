Hoy por Hoy (14/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 el

Voz 3 00:20 son las diez las nueve en Canarias el presidente del Gobierno ha defendido la sesión de control la inclusión de contenidos en los programas educativos para poner en valor la defensa de España Rajoy no ha tenido que contestar por primera vez en varios meses a ninguna pregunta relacionada con Cataluña pero este punto sí ha provocado que el diputado de Esquerra Gabriel Rufián haya aprovechado para mostrar su apoyo a la dirigente de la CUP Mireia Boya que en una hora declara en el Supremo

Voz 4 00:47 tengan la decencia de dejar de decir que en Cataluña sea doctrina queremos un país Cataluña en el que los niños sepan antes que es la solidaridad que la Legión la cabra y ahora vamos a ver a nuestra compañera Mireia Boya antes de que la metan en la cárcel

Voz 0269 01:05 le he leído el artículo treinta y uno

Voz 0504 01:08 la ley cinco barra dos mil cinco de defensa nacional aprobada por el Partido Socialista con el voto a favor

Voz 5 01:14 Terra Republicana de Cataluña permítame que les diga que no entiendo

Voz 0504 01:18 todo absolutamente nada da la sensación de que le molestan las Fuerzas Armadas españolas pero por otra parte apoya leyes como las de los años dos mil cinco y dos mil seis

Voz 3 01:29 también Ciudadanos y el PP se han enzarzado en esta sesión de control a cuenta de las cesiones a los nacionalistas Antonio Martín buenos días

Voz 5 01:37 buenos días Pepa la formación naranja acusa al Gobierno de ser

Voz 0228 01:39 aseado permisivo con las exigencias del PNV a pesar de que este partido no quiere aprobar los Presupuestos Generales mientras se mantenga la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña y la vicepresidenta del Gobierno Le pido a ciudadanos que apoye que haya el mayor consenso

Voz 5 01:53 doble entre partidos escuchamos a Juan Carlos Girauta

Voz 0228 01:55 Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 6 01:58 PNV un cupo Nastun justo y solidario a cambio del apoyo a unos Presupuestos Generales que tiene bloqueados el PNV son ustedes un partido que mostraron una enorme liberalidad con los nacionalistas pero la fiesta que están pagando no la pasa ustedes la pagamos todos los españoles señora vicepresidenta

Voz 7 02:16 la defensa de la unidad de España se hace precisamente uniendo los España al menos para nuestro partido es mucho más que ciudadanos o que el Partido Popular

Voz 0228 02:25 el PSOE ha exigido al Gobierno además en esa sesión de control que mejore la situación de los trabajadores más precarios Margarita Robles ha echado en cara a Rajoy falta de ganas a la hora de liderar iniciativas de ese tipo mientras que el presidente del Gobierno se ha remitido a la herencia recibida cuando llegó a Moncloa

Voz 0136 02:39 yo le pido que despierte a usted a estas horas de la mano

Voz 8 02:42 Ana despierte sí sí despierte inciden en una sensibilidad con las personas que en este país trabajan y no pueden llegar a final de mes ponga fin a esta situación y acabe con esa reforma laboral

Voz 0504 02:54 absoluta franqueza yo no sé si hace usted oposición a mi humilde persona o al anterior presidente del Gobierno estamos mejorando la calidad del empleo yo seguiré trabajando en la animo a apuntarse a lo mismo que Agulló muchas gracias

Voz 1275 03:12 el Madrid Madrid Madrid alcaldesa de Pozuelo declara hoy ante la Guardia Civil por los supuestos vertidos de la depuradora de húmero hay una investigación abierta contra ella hay otros diez concejales antiguos ediles de la localidad tras la denuncia de un vecino riqueza

Voz 1257 03:26 Hernández la comparecencia forma parte de las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Pozuelo además de la alcaldesa que ha sido llamada a declarar por su cargo de teniente de Alcaldía en la anterior legislatura también han sido citados otros diez concejales exconcejales con responsabilidades de gestión en el municipio desde el año dos mil cinco en somos Pozuelo su portavoz Pablo Perpinyà dice que la situación de la depuradora es insostenible pese a los tres millones de euros que se destinarán a sonreír

Voz 9 03:53 es la única solución es que esa depuradora se cierre construya una nueva tal y como prevé el Plan General de Acción Urbana aprobado precisamente por el Partido Popular en el año dos mil

Voz 5 04:03 la depuradora de humedad data de los años setenta

Voz 1275 04:05 el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo asegura que el Partido Popular apoyará Cifuentes tras las acusaciones de Francisco Granados para evitar el desgaste político de la presidenta madrileña Maíllo en Hoy por hoy de esta mañana

Voz 10 04:16 el desgaste político provocado por mentiras falsedades pues mire lo único que podemos hacer desde el Partido Popular sinceramente porque creo que ella no está acusada no ya digo judicialmente que los está sino por nadie directamente en temas de corrupción sinceramente por tanto yo creo que colocar las cosas

Voz 1275 04:33 se lo venimos contando la Comunidad de Madrid va a pedir al Gobierno central que acerque a los presos madrileños más de un centenar recluidos en cárceles de una veintena de países extranjeros una proposición no de ley del PSOE que ha contado con el apoyo de todos los grupos incluido el Partido Popular

Voz 5 04:46 sin embargo se ha desmarcado de otro punto de su iniciativa

Voz 1275 04:49 en el que se proponían ayudas con fondos públicos

Voz 5 04:51 las ONGs que atienden a estos presos siete grados ahora mismo en la Gran Vía

es catorce de febrero San Valentín ya lo saben según la versión del calendario gregoriano revisada por el capitalismo hoy es el día del amor pero desafortunadamente la actualidad entiende muy poquito de afectos y hoy los medios de comunicación volvemos a llevar

Voz 1031 05:35 nuestras portadas distintos ejemplos de un aquí

Voz 11 05:38 ese muy particular de amor el amor al dinero de origen irregular habrán escuchado ustedes hablar hoy de la acusación por supuestos delitos de corrupción al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la detención del presidente de Oxfam por actuaciones irregulares mientras estuvo al frente del Gobierno de Guatemala el juicio de los ERE en Andalucía o Luis Bárcena Bárcenas confirmando en sede judicial la financiación irregular del Partido Popular valenciano pero lo cierto es que puede que no haya tanta distancia entre la corrupción y el amor verdadero si lo piensan bien nuestra actualidad reciente está repleta de ejemplos de que las corruptelas políticas son uno de los más eficaces impulsores del afecto de algunas de las más sentidas declaraciones de amor que hemos escuchado públicamente sean producir pido al calor del dinero del dinero irregular concretamente a finales de la década pasada por ejemplo tuvimos en la Gürtel uno de los más inspiradores ejemplos de intensa amistad Álvaro Pérez y Francisco Camps se hacían promesas mutuas de Amauri dicha entre adjudicaciones eco hechos

Voz 12 06:41 oye yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de no nuestro que volvamos tan siquiera mucho

Voz 11 06:50 no es bonito no es bonito quedar para hablar de lo nuestro no es bonito quererse no es bonito acordarse del otro en las fechas señaladas

Voz 13 06:58 oye que te sigo queriendo mucho que también también los veo sobre todo para decirte que vio

Voz 1031 07:04 pero las declaraciones de amor sentido no ha sido ni mucho menos patrimonio exclusivo de Camps y Pérez en esa conversación entre Marisol Yagüe y Juan Antonio Roca durante el juicio del caso

Voz 5 07:12 ella también se respiraba un profundo afecto

Voz 14 07:16 esto profundamente cariño y sentir

Voz 5 07:19 digo yo pero el que sabe que te

Voz 0136 07:21 el mucho

Voz 11 07:23 te tengo mucho cariño incluso nuestro presidente Mariano Rajoy ha sido capaz de mostrarse cariñoso en más de una ocasión como en el año dos mil siete cuando dedicó estas bonitas palabras al por entonces alcalde de Xàtiva Alfonso Rus que años más tarde sería detenido dentro de la operación amar amar significa no tener que decir nunca lo siento de San Valentín y toca celebrar el amor sea del tipo que sea Easy no tiene con quién hacerlo siempre puede consolarse pensando que el pago regular de sus tributos corres contribuye a fortalecer las intensas relaciones amorosas de otros y por si todo esto fuera poco ayer detuvieron al director de la cadena hotelera ríe

Voz 2 08:02 y adivinen porque fue por corrupción en Miami hombre es cierto que ha sobrevivido regó

Voz 1031 08:12 para el paso del tiempo

Voz 5 08:39 por qué hoy nos visita una cantante que no reniega de su pasado pero sí de gente que se lo recuerda de esta manera que lo lamentable muy lamentable no presenta su nuevo disco un hombre rubio la rubia más mítica del pop rock español Christina Rosenvinge

Voz 2 09:02 Cristina un nombre

Voz 5 09:04 vale pues vamos con el motivo número cuatro por qué hay bulos que es muy difícil creerse que pisó la Luna después de mil Armstrong

Voz 16 09:13 Michael Jackson hoy sí

Voz 5 09:16 pero uno uno de cada del bulos se sobre un tema científico y eso se entrarán como cuchillo en mantequilla hablaremos de ello con muertos escépticos José Miguel Mulet Alfonso dame

Voz 1031 09:25 el Michael Wolff daba

Voz 5 09:27 pero la cosa motivo número tres por que esta noche vuelve la Champions y el Madrid se juega su temporada contra el Paris Saint Germaine

Voz 15 09:34 pero ahora la Liga hasta nada

Voz 5 09:37 a ver qué pasa te sobretodo la Liga no está ganada hoy descubriremos cómo se están viendo la vivienda las horas previas del partido en Madrid y en París

Voz 1031 09:45 vamos al motivo numerosos por que detrás de todo

Voz 5 09:48 cómico hay una bonita historia de amor de San

Voz 2 09:50 no pariendo primero Aramón como como compañero de trabajo hoy conmigo

Voz 0136 09:55 poco a poco lo fuimos conociendo un poco peor

Voz 17 10:00 hace como se dice hoy el flechazo así

Voz 1031 10:03 el pinchazo de la pantomima porque hoy pondrán nota al día de San Valentín acostumbrados a pinchar cada semana en este programa y por último motivo número uno

Voz 5 10:11 este viernes estrena el película de Guillermo del Toro la forma del agua

Voz 15 10:16 tiene barba es tiene no

Voz 1031 16:15 estoy seguro de que tanto Baltasar como María Garzón que cada miércoles como saben nos acompañan para hablar de todo aquello que planea sobre el universo de la justicia coincidirán en que uno de los datos esenciales para comprobar el estado de salud de toda democracia es hacerle un chequeo a su sistema penitenciario

Voz 27 16:32 Baltasar María Garzón muy buenos días quién es aún la serie seguir

Voz 1031 16:37 con vosotros aquí por primera vez seguramente no será la última hoy queríamos proponeros un tema un tema que cada cierto tiempo vuelva a convertirse en el centro del debate público y político hoy queremos dedicar nuestro tiempo a hablar sobre la prisión permanente revisable pero antes ir contestando a la actualidad más reciente la más labios actualidad me gustaría preguntaros por vuestra qué opinión acerca de ese fallo del día de ayer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condenó como nuestros oyentes saben a España a pagar cincuenta mil euros de indemnización por trato inhumano y degradante a los dos terroristas que atentaron contra la T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid que os parece esta sentencia

Voz 0269 17:13 bueno realmente es una sentencia muy importante muy grave porque hay un dato que resulta esencial por primera vez se condena a España ah por trato inhumano y degradante y otra cosa que ha pasado desapercibida que de los siete jueces que han decidido así tres de ellos han hecho un voto particular diciendo que hubo torturas y la gravedad el caso es que fue una decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que casó revocó la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que condenaba a los funcionarios por el delito que después el Tribunal Supremo le absuelve el Tribunal Constitucional no vio tampoco aspecto alguno de interés constitucional para a valorarlo es la primera vez que se condena digamos al Tribunal Supremo a la Sala Segunda el Tribunal Supremo por trato inhumano integra Dante con lo cual nos pone en una tesitura de que es el momento fundamental para pensar en esas reformas necesarias de la cúpula judicial en España algo más en la detención de D estas personas de Sarasola y Portu en enero de dos mil ocho eh no se aplicó a esa detención el protocolo de prevención de la tortura y malos tratos degradantes que yo mismo puso en funcionamiento en la Audiencia Nacional en diciembre de dos mil el seis de haberse aplicado por el juez que eh fue el encargado el juez instructor que si no recuerdo mal era el juez Grande Marlaska eh no se hubiese producido ese resultado creo que es fundamental que que lo mal hecho está mal hecho y tenemos que reconocerlo de forma definitiva Inuncat traspasar esos límites aunque lo que se está investigando sean delitos de terrorismo por la el respeto todos los derechos humanos es fundamental el trato inhumano es cae como una losa en este caso sobre todos y especialmente sobre los tribunales

Voz 1031 19:29 queda pendiente esa revisión que propone el juez Baltasar Garzón sobre la la cúpula judicial y la atención por supuesto a los derechos humanos en en todas las situaciones y si os parece vamos pasar ahora al tema que proponíamos hoy Baltasar María y consideráis oportuno que se vuelva a poner en cuestión la duración de las penas de prisión

Voz 28 19:50 definitivamente no tanto el contexto en el que siempre sales de de nuevo más allá de que yo por ejemplo particularmente esté

Voz 5 20:00 el acuerdo pero no se pueden tomar decisiones

Voz 28 20:02 en cada al borde una noticia en este caso otra vez estamos ante un crimen horrible como el fuel del Diana Quer y otra vez vuelve a saltar como una especie de de de populismo esta esta populismo malentendido no porque eso sería otro debate a llevara a cabo nos sobre qué es el populismo pero otra vez e intentar acallar a la sociedad de alguna manera como decirles tranquilos que vamos a hacer esto no

Voz 5 20:26 desde luego un debate así no puede ser

Voz 28 20:28 T exacerbado pero la realidad no del del momento

Voz 0269 20:32 en en el contexto europeo la la prisión pero

Voz 5 20:36 la gente

Voz 0269 20:38 con el hombre revisable en España y con otros nombres similares en en otros países es normal lo que ocurre es que en España la dureza de las penas es extrema hay penas eh veinte veinticinco treinta treinta y cinco cuarenta años que son penas ya exagerada de ropa claro exageradamente amplia es ir sería suficiente en mil novecientos veintiocho en plena dictadura de Primo de Rivera se suspende Se elimina la cadena perpetua ahora lo que estamos es eh reproduciendo situaciones anterior estamos regresando al pasado cuando la proporcionalidad de las penas en las penas adecuadas porque la pena tiene una función de sanción pero también de prevención de previsión hacia futuro desde luego lo que no se va a conseguir es con una prisión permanente que como muy pronto se empieza a revisar a los aspectos a partir de los veinticinco años esta persona alza en ese tiempo está totalmente desestructurada no es posible una recuperación e la decisión el mecanismo el tratamiento tiene que ser otro si es que queremos que la pena cumpla su propia finalidad que es la que constitucional y legalmente se prevé Hinault es la de la venganza o la de he recluir a perpetuidad a una persona en eh en una prisión prisiones que desde luego no están diseñadas precisamente para que ese fin se cumpla hay en ese larguísimo

Voz 5 22:19 me gustaría que escucharéis las declaraciones

Voz 1031 22:21 del ministro de Justicia Rafael Catalá hace unos días

Voz 5 22:24 no entre el setenta y tantos y ochenta por ciento según la encuesta que siquiera coger de los últimos años han puesto de manifiesto que los españoles consideramos que es razonable que nuestro código penal para los delitos más graves más execrables exista una pena cómoda prisión permanente revisable según las encuestas

Voz 1031 22:43 el ministro una amplia mayoría de españoles defiende la prisión permanente revisable esto entronca con lo que decía María creéis que este apoyo mayoritario del que habla el ministro sería igual ese reproducía en casos donde la sociedad no estuviera polarizado donde no estuviera conmocionada por la cercanía de noticias como estos crímenes execrables de los que habladas

Voz 28 23:02 en todo caso lo que decía es un debate que debe hacerse manera pausada porque en muchos cosa a debatir primero qué tipo de de sistema penitenciario queremos que política queremos si estamos hablando de unas penas punitivas netamente o estamos intentando trabajar hacia una justicia que sea más que restaure Iker Alonso

Voz 5 23:21 León reimplante a la persona pero después

Voz 28 23:23 es es que hagamos esta este tipo de crímenes casi todos están basados en un odio que tienen que ver ya sea por género ya sea por de racismo ya sé que son odios que no se va a desaparecer porque la pena sea mayor tienen que trabajarse desde la base tiene que trabajarse desde desde el inicio desde el la educación que siempre insisto desde los conocimientos desde desde cohesionar la sociedad que por mucha pena dura que tengas al final eso no evita que vaya a suceder el crimen

Voz 0269 23:57 el delincuente el criminal cuando decide cometer el crimen e siempre con la presunción de inocencia hasta que no se establezca la la sentencia definitiva no piensa en las pesas goce juego no piensa en lo que le va a caer sino en que lo quiere hacer por tanto la actuación tiene que ser previa previa en todo caso después lógicamente hay un componente de retribución que es el encerrar a una persona en un sistema penitenciario pero esa no debe ser la finalidad para la resocialización y reinserción por tanto eh decir acudir a las encuestas esto sí que es una prueba de populismo de lo más grosero porque es Up el ar a la los sentimientos al dolor de las personas para tratar de equilibrar las penas con ese dolor y eso es imposible es una ecuación imposible peor Iker

Voz 5 24:56 los bajó bajo la presión de la hemos

Voz 0269 24:58 on cualquiera puede decir cualquier cosa desde luego ese no es el criterio en estos días estas semanas a los meses anteriores en España ha habido un caso el de Diana

Voz 5 25:09 ah que bien la pregunta es por este caso que ha habido ahora que no hay ningún la alarma

Voz 0269 25:18 social que hay penas de hasta cuarenta años de cárcel en algunos casos es necesario esto es necesaria si la respuesta es no o como sin lugar a dudas va a ser porqué que se busca Se busca explotar el sentimiento el dolor de las gentes hacerlo políticamente que eso es la mayor maldad que se puede hacer en una democracia para establecer unas sanciones que sabemos que no van a responder al problema porque el problema está antes es la gravedad

Voz 28 25:49 pero instamos es que en el caso de Diana por ejemplo cualquier caso de tinte machista lo que tiene que hacer la los políticos es preocuparse de que de prevenir eso de hacer políticas que prevengan eso que prevengan el machismo que formen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detectar que según

Voz 0269 26:05 a la ley el Plan E la ley de violencia de género

Voz 28 26:08 que se cumpla lo que ya existe pero es que

Voz 0269 26:11 E insisto lo fundamental es que no es necesaria porque es necesario está comprobado estadísticamente que el elevar las penas indiscriminadamente o con apariencia de discriminación en el sentido de que se eligen los supuestos más graves por supuesto que Au B DC a una política de seguridad de ida de puntuación exacerbada que no favorece la consolidación democrática de un sistema penitenciario que por muy graves que hayan sido las conductas tiende tiene que tender a la resocialización porque sino sería inhumano no podemos degradar lo que es la acción legítima del Estado a un sentimiento de venganza porque eso le quitaría precisamente la gran diferencia es que estamos viviendo una regresión al pasado esto mil novecientos veintiocho Se dice que se elimina la prisión perpetua en España porque es inhumana y ahora resulta que ya estamos dando lazos de nuevo de esa de ese límite sin límites

Voz 5 27:24 tal tal vez viene también otro aspecto de la justicia tiene que hacer justicia pero también hay que el pueblo los víctimas los españoles tienen que ver que esa subsistir

Voz 1031 27:35 qué tiene que te la sensación que has hecho

Voz 5 27:37 Justica claro pero es en la gran manipulación

Voz 0269 27:40 porque lo único que no se hace es explicar por qué esta decisión del Partido Popular de anunciarlo en un acto político rodeado de las víctimas la instrumentación de las víctimas es lo más perverso que se pueda hacer no ha tenido la explicación el estudio previo de los organismos de las instituciones que tienen que pronunciarse después de una reflexión profunda participativa transparente llegara a la conclusión de que algo es necesario y entonces todos estaremos de acuerdo me da igual que la propuesta venga de izquierdas sólo de derechas pero hacerlo casi como en un acto de campaña eh

Voz 1031 28:18 a poco sospechoso Sender bueno Baltasar Garzón es siempre un placer compartir vuestra lucidez acerca de estos asuntos de actualidad quiero daros las gracias por estar aquí y por supuesto citarlos para el próximo miércoles donde ya está

Voz 5 28:31 Antonia mi lugar las creen que duraría hasta luego la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 18 28:43 yo prometo que hoy es el principio de todo para mí seguro de coche hoy voy a hacer metodista ya es hora de que saques el dista que hay ante Línea directa el seguro con todo

Voz 17 28:53 el mejor precio carro tirado nueve cero dos un dos tres

Voz 18 28:56 pero once cosita condiciones en línea directa punto com

Voz 29 28:58 la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tome Ahmed han Humet contribuya el buen funcionamiento del sistema nervioso ansía Ahmet consulta tu farmacéutico dietista

Voz 31 29:18 con hoy por hoy a través de nuestro país

Voz 11 34:14 y cuando digo ellos digo Luis Alfonso Gámez periodista científico del diario El Correo

Voz 1031 34:19 sí alma del Bloc Mahagonny han muy buenos días buenos

Voz 11 34:21 adiós Pablo digo también José Miguel Mulet profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia autor del libro Comer sin miedo de transgénicos sin miedo ir portó

Voz 1031 34:30 con ello el hombre que más miedo tiene a las exigencias en este país muy buenos días muy buenos días José Miguel bueno pues os voy a hacer una pregunta rara para empezar hoy vamos a hablar de dos temas y el primero que quiero que empiece por una por una especie de viaje mental imaginamos que Weiss en un avión ir asiento

Voz 5 34:48 al lado lo ocupa el brazo de un señor muere

Voz 1031 34:52 todo hace cuatrocientos sesenta y cinco años sin corruptos entiende el brazo no Zogby no no no no no este es sólo el brazo y está bien conservado digamos qué tal saco bueno lo bueno es que no ocupa el reposabrazos porque creo que va a Soccer bailado y que pueda ser reposabrazos y ocupar un poquito más

Voz 5 35:09 como los asientos son tan pequeños en los aviones

Voz 1031 35:12 es igual el brazo sólo hay un precioso poder mandar solo nuestro brazo lo que pasa es que la mojama e igual entra hambre bueno os cuento es así como jamón serrano que bien hoy cuente esto porque esta semana el diario El País recogía la historia del brazo incorrupto de un español de San Francisco Javier que viajó a Canadá para ser exhibido el brazo digo no el Santo Duran de un mes en catorce ciudades canadienses Ésta es una reliquia importante porque se cree que con ese brazo San Francisco Javier bautizó a unos cien mil asiáticos mientras era misionero en ese continente en el siglo XVI la persona que acompañó al brazo durante todo su viaje es decir esta persona en la que ellos está pidiendo que expusiera en sus zapatos fue

Voz 11 35:52 Ángel Reiner y habla así de la reedición

Voz 39 35:55 donde él es muy especial en la Iglesia católica hay a lo mejor un par de centenares de Santos sin corruptos cuyos cuerpos sencillamente no se vieron sometidos al proceso normal de descomposición y su cuerpo permaneció en un estado prácticamente perfecto durante más de ciento cincuenta años ahora ya lo podemos decir eso está seco diríamos que disecado pero sigue habiendo hay una mano cuando debería ser Paul

Voz 1031 36:15 gracias a José Miguel Mulet yo no puedo quitarme la cabeza al a mojama ahora eh este atractivo que es el mismo proceso es decir el paso del tiempo básicamente en la Santa mojama pues en el secado por qué creéis que que el catolicismo es tan amigo de venerar es pues eso trozos del cuerpo restos físicos de personas a las que se consideras

Voz 25 36:35 bueno no es el catolicismo en general las grandes religiones tanto el el budismo aunque tiene muy peculiares como el Islam que tiene Pelosi indias de Mahoma eh venera cosas es verdad que en el catolicismo es más exagerado en el simbolismo también venera momias también no es una especie de religiosidad portátil no sí que los tiene llevas te llevas una cosa milagrosa si Dios

Voz 5 36:59 ah vale la avenida del interés económico saludable pero en la Edad Media que una iglesia o con una catedral tuviera una reliquias que tenía mucha veneración significaba un flujo de visitantes significó Bar ingresos para la ingle para la Iglesia para todos los negocios que había alrededor y además además esto fue fomentado por la propia Iglesia si había un tráfico de reliquias en la serie abonó en chateo compostelano tienen clarísimo todavía los dura ahora mira todo comer los restos de Santiago creo que son la reliquia más rentables de la historia de la Iglesia pero no yo creo que sí

Voz 25 37:31 la Sábana Santa es también se me pasa aquí

Voz 5 37:34 esa llegó más tarde pero es que además todo comenzó porque en el coche

Voz 25 37:37 cielo de Niza en el setecientos ochenta y siete decretó que si un obispo Juan saldrá templos sin una reliquia una Iglesias sin reliquia digamos que sería depuesto entonces que empezó pues vamos a fabricar limpiar reliquias claro y entonces de repente aparecieron decenas de sábanas santas tres lanzas que atravesar en el costado de Jesús Santos prejuicios un montón de verdad suficientes restó para construir lo que fuera frascos con leche de la Virgen el plumas de a las de largo del arcángel San Gabriel

Voz 5 38:05 sí del Espíritu Santo también hoy y entonces exacto y entonces el problema es miras hasta la Vírgenes San José también hay alguno pero yo voy a me da llover faldón chispas a ser una lanza romper una lanza un guiño en en no digo a las reliquias pero ponerlo en su contexto yo creo que en el fondo somos muy reliquia pues todos estar remos esos objetos muy especial mira por ejemplo Neelie han compró la guitarra de Hank Williams por hacer lo que pasa

Voz 1031 38:32 conmemora Billy anuló como lección

Voz 5 38:34 está relacionado y me visitó regala a por ejemplo a Pablo Iglesias la gorra de la buena pues no lo va a tratar como la gorra de la capítulo de antepone es que nos ponemos en un nos acercamos otro enough relaciona con un puerta dentro nosotros un objeto que tiene un impurezas que tú lo das

Voz 25 38:56 el la todo lo que queda es que tienes toda la razón porque mira yo tenía apuntado aquí en un papel ídolos que es como llamamos a las Mary Ellen von Monroe los Elvis Presley los Jackson por uñas pelo o lo que es

Voz 5 39:07 sea de estas personas se pagan

Voz 25 39:10 millones y la gente va a venerar los allí donde han vivido allí donde han muerto órganos son religiones paganas al final los judíos es también

Voz 5 39:17 pues es un tipo de repente tiene una iglesia para el solo ya efectivamente a John Iglesia maratoniana una camiseta de Maradona puede costar T no sé lo que no tienes

Voz 1031 39:29 pasa si Maradona no se conserva también eh

Voz 5 39:31 ya veremos qué pasa cuando fallezca ahí después de cien años

Voz 1031 39:35 pero igual su cuerpo incorrupto Depor ahora sabemos que el tiempo ha pasado peor porque por San Francisco Javier Yeste de la reliquia del brazo teníamos que hablar de otro tema proponía otro tema porque hay una una noticia reciente leíamos un titular que dice que uno de cada tres bulos que circulan por las redes sociales son acerca de temas sanitarios y queríamos hablar de ese tema porque consideramos que obviamente hay un peligro tras el el sesenta por ciento de los internautas busca contenidos relacionados con la salud y lo que encuentra la mayoría de las veces por lo que dice este este informe es basura científica y claro la asociación de investigadores de la salud pues ha declarado la batalla a estas mentiras y ha puesto en marcha una web que nos permite contrastar esos bulos iré paso pues ya aclaró animan a no difundir los la web es tres W punto salud sin bulos punto com y me gustaría empezar por la daros algunos de estos bulos científicos difundidos que muchos no han llegado a través de las redes sociales en los últimos tiempos y vosotros a ver si puede dar vuestra opinión brevemente bastará una palabra vale por ejemplo si os digo que las vacunas producen autismo

Voz 5 40:34 tira producen adultos si esto

Voz 1031 40:38 que circulan plátanos a los que se ha inyectado con jeringuillas el virus del sida es que es que no me agrada alguien lo hiciera perdería el tiempo Gámez este puede interesar la calvicie por fin tiene solución es comer patatas fritas de cierta cadena de comida rápida inseguro nervioso

Voz 25 40:56 eh que lo dices Calvo efectivo

Voz 1031 40:58 la probabilidad gomero arte las comerlas con eso queda bien

Voz 5 41:03 estás muy cochino

Voz 1031 41:05 dicen que el plomo de los pintalabios produce cáncer

Voz 5 41:09 no pero esto podría ser verdad hace mucho tiempo

Voz 2 41:11 ahora

Voz 1031 41:12 bueno esto de la prevención del cáncer las los frutos que supuestamente lo producen los productos que lo previenen es bastante habitual por ejemplo sabéis qué oler limón según Mariló Montero previene el cáncer un bueno Mari

Voz 40 41:24 lo Montero es una científica por todos conocidas y ahí vamos a ver el ministro a Sanidad como no la opuesta porque nos ahorraríamos una pasta a la seguridad social vamos a quimioterapia poniéndole como que nos Parlemento a todos viajes a Valencia y pones la deseable ahí hay doliendo limoneros

Voz 0136 41:41 el aroma de limón puede prevenir el cáncer

Voz 0269 41:45 ahí lo tenéis pero también en el gintonic digo eh

Voz 1031 41:49 es el y no hay mucha gente que no la pregunta no es si la pregunta es si los limpia suelos con aroma de limón también que lo tienen muy poca gente que está concentrado tener

Voz 25 41:59 a los quimio focos te dirían que sea aroma de limón está es laboratorio es ártica Rafa no vale vale

Voz 1031 42:05 y finalmente un último vuelo cada vez que veis este vídeo de una canción de Macaco no le dan cinco céntimos al hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona este bulo lo tuvo que desmentir el propio Macaco es uno de los que incluye esta esta página web yo os pregunto si realmente hace falta saber mucha prudencia para que podamos desmontar estos bulos luego basta aplicar un poco el sentido común

Voz 5 42:29 el muchas veces es sentido común es decir si hubiera algún alimento que curará el cáncer nadie

Voz 11 42:34 diría de cáncer y tenemos noticias de alimentos que curar cáncer todos los días

Voz 25 42:39 hay que tener cuidado cuando hablo de las redes sociales parece que se las demoniza y hay que tener cuidado porque estos son los bulos que antes iban de boca oído de boca oído y ahí hay muchísimos más no sólo relacionados con la salud todos esos bulos que surgen periódicamente que la policía desmiente de ahí alguien secuestrando niños vigilando niños de un colegio no os regalo drogan exacto entonces proponía la vendían exacto no no nos creamos cual bastante compleja que yo creo que te vende algo te cuenta algo por ahí que es muy sorprendente pongamos lo en cuarentena a la gente es muy crédulos incluida la gente que es muy incrédula

Voz 5 43:17 eh incluido vosotros podemos caer en la trampa perfectamente si podemos caer a veces algunos está muy Benet sí sí sí Hidalgo mi pregunta es quién gana a quién gana con estas mentiras porque creéis que alguien sepa

Voz 1031 43:28 toma la molestia de difundirlas

Voz 5 43:30 por fastidiar por divertirse

Voz 25 43:33 hay veces que hay negocio detrás hay veces que pueda

Voz 5 43:35 negocio de a ver en España tenemos publicaciones que prácticamente todo lo que publican son bulos de salud me sabe perfectamente que no estoy pensando pero no lo digo por no hacer publicidad no no lo vamos juntos

Voz 25 43:46 ya no publicaciones que dicen que el virus del sida no existe

Voz 0269 43:49 Zarza cura que aunque no existe

Voz 5 43:51 luego te dicen cómo se cura

Voz 25 43:54 es una enfermedad que en realidad es algo jamás desarrollarse hay que dejarlas desarrollarse porque su curar a solas y cuando la metemos la quimioterapia o la radioterapia estamos fastidiados y mono hicieron un congreso dejaron

Voz 5 44:05 Barcelona hace poco por suerte por fin al colegio médico ha decidido denunciarlos porque lo que no podemos juntar a ocho personas para decir que el cáncer se cura con hierbas terapia los seres humanos prefieren pensar que hay una solución muy fácil algo muy complejo todo todo

Voz 25 44:23 preferimos es que la naturaleza es lo contrario

Voz 5 44:26 la naturaleza es que te mueras de cáncer que sobreviven los más fuertes eso es lo que pasa naturaleza queramos o no lo natural

Voz 25 44:32 no es que lleguemos a los setenta años a los ochenta años a los noventa años

Voz 5 44:35 es natural que cuando se pasa la data reproducirse de mueras que es lo que le pasa la mayoría de los animales en la naturaleza

Voz 1031 44:41 y pensar que quizá tendemos a creernos estas mentiras au acudir muchas veces a Internet para buscar información sobre nuestras enfermedades y afecciones porque a veces nos cuesta entender el lenguaje médico a veces el lenguaje médicos demasiado críptico

Voz 5 44:53 el usuario no hay mal yo creo que es por comodidad porque opciones a golpe de clic de hecho hay algoritmos de Google que predicen la aparición de epidemias en base a las búsquedas que hace la gente cuando la gente empieza a buscar fiebre dolor de cabeza y tal posiblemente haya un brote

Voz 1031 45:06 gripe

Voz 25 45:07 no no yo creo yo estoy de acuerdo con con José Miguel es que de repente te dice el médico algo y la gente es propensa a ir a buscar a ver qué le cuentan más bueno fíjate tú médico oficial de de de lo que digan en webs estoy pensando en los CDC por ejemplo no duerme Airlines ideal pero la gente claro pero esas no siempre están situadas las mejores las búsquedas de Google verdad entonces el problema que corres es que alguien puede disfrazarse muy bien de de webs de web creíble el auto en digas patochada así cosas muy peligroso

Voz 5 45:38 hay algunas muy peligrosas y muy famosas en Estados Unidos

Voz 25 45:40 los que se consideran información basura bueno vamos a dar una que que no lo es la web que ha habilitado las

Voz 1031 45:46 sesión de investigadores de la salud tres W punto

Voz 25 45:48 Salut sin bulos punto com advierten los investigadores

Voz 1031 45:52 sé que si se detecta ámbulo de salud debemos denunciarlo en la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil en el Cuerpo Nacional de Policía una lucha perdida porque algunos esos bulos son muy peligrosos así que aunque la lucha esa pérdida desde luego pero no menos conviene intentarlo donde recurrirlo

Voz 25 46:04 que tenemos esas es e intentar perder cinco minutos cinco minutos en comprobar eso en buscar más datos sobre eso siempre de decidir inmediatamente lo pensamos dos o tres minutos seguramente

Voz 11 46:17 iremos a una espina off aunque la alarmista bueno e Gámez Mule

Voz 1031 46:22 sois dos escépticos a los que yo me creo a pies juntillas os lo voy a mirar con los es que incluso con vosotros es de que tengáis muy muy buen día muchísimas gracias venga a otra

